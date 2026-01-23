วิธีใช้ Grok สำหรับกลยุทธ์ผู้สร้างเนื้อหา

คุณเป็นผู้สร้างเนื้อหาหรือไม่ และคุณรู้สึกกดดันที่จะต้องตามเทรนด์อยู่เสมอหรือไม่
นั่นอาจเป็นเรื่องยากที่จะจัดการ และคุณไม่ได้อยู่คนเดียว! หากคุณสร้างเนื้อหาเพื่อหารายได้ คุณต้องโพสต์อย่างต่อเนื่องและยังคงรักษาเสียงของแบรนด์ไว้เหมือนเดิม นั่นคือสิ่งที่ต้องจัดการมากมายเมื่อผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เฉลี่ยใช้เวลา2 ชั่วโมง 23 นาทีต่อวันบนแพลตฟอร์มสื่อสังคม
เครื่องมือ AI อย่าง Grok AI สามารถช่วยให้คุณตามทันความถี่นั้นได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณให้กลายเป็นงานที่น่าเบื่อ โดยช่วยคุณในกลยุทธ์การสร้างสรรค์ของคุณ
ในคู่มือนี้ เราจะพูดถึงวิธีที่คุณสามารถใช้ Grok สำหรับกลยุทธ์ของผู้สร้าง และทบทวนคำแนะนำและเทคนิคบางอย่างเพื่อใช้ Grok อย่างมีประสิทธิภาพ
อะไรคือ Grok และทำไมมันถึงมีประโยชน์สำหรับผู้สร้างสรรค์?
Grok เป็นผู้ช่วย AI ที่เป็นส่วนหนึ่งของ xAI ของ Elon Musk คุณสามารถใช้ได้บน X (เดิมชื่อ Twitter) และ บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของ Grok โดยทั่วไป Grok มักถูกใช้เพื่อสรุปโพสต์บน X และให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้
Grok ยังสามารถตอบคำถาม ระดมความคิด และช่วยคุณแก้ไขปัญหาในหัวข้อที่ซับซ้อนได้ นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์ความรู้สึกและสร้างเนื้อหาให้คุณด้วยน้ำเสียงที่สนุกสนาน
ข้อได้เปรียบที่แท้จริงของผู้สร้างของ Grok คือความเร็วและบริบทของมัน Grok สามารถค้นหาโพสต์สาธารณะ X โพสต์และทำการค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์ได้ ด้วยเหตุนี้ Grok จึงมีประโยชน์เมื่อคุณวางแผนเนื้อหาเกี่ยวกับหัวข้อและธีมที่กำลังเป็นที่นิยม
สำหรับผู้สร้างเนื้อหา สิ่งนี้มีความสำคัญเพราะกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณมักเริ่มต้นด้วยคำถามหนึ่ง: "ผู้คนกำลังให้ความสนใจอะไรในสัปดาห์นี้?"
🧠 คุณรู้หรือไม่? คำว่า "Grok" มีต้นกำเนิดมาจากนวนิยายวิทยาศาสตร์ในปี 1961 ซึ่งหมายถึงการเข้าใจบางสิ่งอย่างลึกซึ้งและโดยสัญชาตญาณ
⭐ แม่แบบแนะนำ
เทมเพลตแผนเนื้อหาของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบ จัดลำดับความสำคัญ และติดตามการสร้างและโปรโมทเนื้อหาในที่เดียว เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสหรือกำหนดเวลา คุณสามารถวางแผนเป้าหมายเนื้อหา แบ่งแต่ละสินทรัพย์ออกเป็นงานย่อย และติดตามความคืบหน้าโดยใช้สถานะที่มีอยู่ในระบบ (เช่น งานค้าง งานอยู่ระหว่างพิจารณา และเผยแพร่แล้ว)
ประโยชน์ของการใช้ Grok สำหรับกลยุทธ์เนื้อหา
นี่คือประโยชน์บางประการของการใช้ Grok สำหรับกลยุทธ์เนื้อหาของคุณ:
- การจับกระแส: ตรวจจับหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมได้เร็วขึ้นด้วย Grok AI ที่ใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์และการค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์
- มุมมองของผู้ชม: เปลี่ยนบทสนทนาปัจจุบันให้กลายเป็นมุมมองที่เหมาะกับผู้ชมเป้าหมายของคุณ และเป้าหมายการมีส่วนร่วมของผู้ชม
- สร้างสรรค์ไอเดียได้เร็วขึ้น: สร้างไอเดียสำหรับบล็อก โพสต์โซเชียลมีเดีย และข้อความโฆษณาได้โดยไม่ต้องหยุดชะงักกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณ
- คำอธิบายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น: อธิบายหัวข้อที่ซับซ้อนด้วยคำที่เข้าใจง่าย เพื่อไม่ให้ผู้ฟังของคุณรู้สึกเบื่อหรือเลิกสนใจ
- ความเร็วในการร่าง: เขียนร่างแรกได้เร็วขึ้น จากนั้นใช้การติดตามผลเพื่อเสริมสร้างน้ำเสียงและโครงสร้างของแบรนด์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
- ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น: รับคำตอบจาก Grok โดยอ้างอิงจากสิ่งที่ผู้คนโพสต์บนแพลตฟอร์ม X (เดิมชื่อ Twitter) ไม่ใช่แค่ข้อมูลทั่วไป
- จับภาพแบบไม่ต้องใช้มือ: ใช้โหมดเสียงเมื่อคุณต้องการคำตอบอย่างรวดเร็วขณะเดิน เดินทาง หรือระดมความคิด
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: จงตั้งใจขอร่างสองฉบับโดยตั้งใจ ให้ Grok เขียนหนึ่งเวอร์ชันในสไตล์ "โหมดสนุก" ที่เพิ่มอารมณ์ขัน และอีกเวอร์ชันในสไตล์ "โหมดปกติ" ที่ยังคงความตรงไปตรงมา คุณยังคงรักษาแนวคิดเดิมไว้ ทดสอบดูว่าเวอร์ชันไหนเหมาะกับแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายของคุณมากกว่า
วิธีใช้ Grok สำหรับการวางแผนเนื้อหา
การวางแผนและการวางกลยุทธ์เป็นสองด้านที่เครื่องมือ AI ช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้มากที่สุด หากคุณต้องการได้รับประโยชน์สูงสุดจาก Grok AI คุณควรใช้เครื่องมือนี้ในการวางแผนเนื้อหาของคุณก่อนที่จะเริ่มเขียน นี่คือวิธีการใช้ Grok สำหรับการวางแผนเนื้อหา:
1) กำหนดข้อมูลนำเข้าของคุณ (เพื่อให้ Grok ไม่ต้องคาดเดา)
ให้ Grok รับข้อมูลที่กระชับ:
- กลุ่มเป้าหมายและผู้ชมของคุณ
- แพลตฟอร์ม (บัญชี X, Instagram, LinkedIn, YouTube, ฯลฯ)
- เป้าหมายของเนื้อหาของคุณ (การเข้าถึง, ผู้ติดต่อ, ชุมชน, ยอดขาย)
- กฎของแบรนด์คุณ (น้ำเสียง คำที่ควรหลีกเลี่ยง รูปแบบการเรียกร้องให้ดำเนินการ)
📌 ตัวอย่างคำแนะนำ "Grok, ฉันเป็นผู้สร้างเนื้อหาเพียงคนเดียวในด้านการศึกษาฟินเทค กลุ่มเป้าหมายของฉันคือผู้วิเคราะห์อาชีพต้นในอินเดีย สร้างกลยุทธ์เนื้อหา 14 วันโดยใช้เทรนด์ปัจจุบัน พร้อมเนื้อหาแบบยาว 1 ชิ้นต่อสัปดาห์ และโพสต์โซเชียลมีเดียทุกวัน รักษาโทนให้ตรงไปตรงมา สนใจ และนำไปใช้ได้จริง"
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างกระบวนการทำงานสำหรับการสร้างเนื้อหา
2) ใช้ Grok สำหรับการตรวจจับแนวโน้ม จากนั้นกรองให้ตรงกับกลุ่มเฉพาะของคุณ
Grok สามารถใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์จากโพสต์สาธารณะของ X และการค้นหาบนเว็บได้ ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการสแกนอย่างรวดเร็วว่าผู้คนกำลังพูดคุยเรื่องอะไรอยู่ ให้ Grok ดึงหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม จากนั้นบังคับให้จัดลำดับความสำคัญ:
- "5 แนวโน้มใดที่เกี่ยวข้องมากที่สุดกับกลุ่มเป้าหมายของฉัน และเพราะอะไร?"
- "ฉันสามารถเป็นเจ้าของเทรนด์ไหนได้บ้างด้วยมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของฉัน?"
3) เปลี่ยนแนวโน้มให้เป็นปฏิทินที่คุณสามารถดำเนินการได้
เมื่อ Grok แสดงหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม ให้ขอให้มัน:
- สร้างหัวข้อหลัก
- เสนอหัวข้อประจำสัปดาห์
- สร้างประเภทโพสต์ (กระทู้, คาราโอเกะ, วิดีโอสั้น, ไลฟ์, จดหมายข่าว)
- ร่างตารางเวลาที่กระชับ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI ในเศรษฐกิจของผู้สร้างเนื้อหา
วิธีใช้ Grok สำหรับการสร้างเนื้อหา
เมื่อคุณสร้างเนื้อหา Grok จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณปฏิบัติต่อมันเหมือนผู้ร่วมงาน และทำงานร่วมกับมันผ่านกระบวนการที่เหมาะสม. นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำตามเพื่อสร้างร่างแรกที่ดีด้วย Grok:
1. ใช้ Grok สำหรับร่างแรกที่คุณสามารถปรับแต่งได้
ขอให้ Grok สร้าง:
- ตะขอและตัวหยุดเลื่อนสำหรับโซเชียลมีเดีย
- ร่าง "3 มุม" ให้คุณเลือกมุมที่ดีที่สุด
- บทภาพยนตร์สั้นและคำบรรยาย
- ไอเดียบล็อกและโครงร่างสำหรับเนื้อหาแบบยาว
- ข้อความโฆษณาแบบต่างๆ สำหรับข้อเสนอ, แม่เหล็กดึงดูดลูกค้า, หรือการเปิดตัว
📌 ตัวอย่างขั้นตอนการทำงาน (สามารถทำซ้ำได้):
- ขอให้ Grok ให้ไอเดีย 10 ข้อ
- เลือก 2 ไอเดีย และขอ 3 ฮุคสำหรับแต่ละไอเดีย
- เลือก 1 หัวข้อและขอให้ Grok เขียนร่างโพสต์
- ขอการติดตามผล: ตัวเลือก CTA, แฮชแท็ก (หากเกี่ยวข้อง), โทนเสียงทางเลือก
📖 อ่านเพิ่มเติม: การจัดการกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์
2. โหมดสนุก vs โหมดปกติ (ใช้เป็นคำแนะนำเริ่มต้น)
สิ่งนี้สอดคล้องกับวิธีที่ Grok ถูกวางตำแหน่งเป็นผู้ช่วยที่สามารถทำให้สิ่งต่าง ๆ มีอารมณ์ขันในขณะที่ยังคงเป็นประโยชน์อยู่ แม้ว่า UI ของคุณจะไม่แสดงตัวเลือกสลับ แต่คุณยังสามารถกำหนดโทนได้:
- "ตอบใน โหมดสนุก และเพิ่มอารมณ์ขัน" (เหมาะมากสำหรับดึงดูดความสนใจ, มีม, หรือเสียงแบรนด์ที่ขี้เล่น)
- "ตอบใน โหมดปกติ ด้วยคำตอบที่รวดเร็วและไม่มีการล้อเล่น" (เหมาะสำหรับการสรุปงานวิจัย, โครงสร้าง, ความชัดเจน)
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือ AI สำหรับการตลาดที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
วิธีใช้ Grok เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
Grok จะไม่ทราบข้อมูลการวิเคราะห์ของคุณโดยอัตโนมัติ เว้นแต่คุณจะป้อนข้อมูลให้
แต่เมื่อคุณวางเมตริกแล้ว ระบบสามารถวางแผนกลยุทธ์ได้จริงอย่างรวดเร็ว นี่คือกระบวนการบางประการที่คุณสามารถปฏิบัติตามได้ ซึ่งจะช่วย Grok คำนวณและปรับประสิทธิภาพของกลยุทธ์เนื้อหาของคุณให้เหมาะสมที่สุด:
1) วางโพสต์ 10 รายการล่าสุดของคุณพร้อมผลลัพธ์
รวมสิ่งต่อไปนี้:
- โพสต์ข้อความ
- หัวข้อ
- รูปแบบ
- การมองเห็น, การถูกใจ, ความคิดเห็น, การบันทึก, การคลิก
- บันทึกของคุณเอง (สิ่งที่รู้สึกง่าย vs. สิ่งที่รู้สึกฝืน)
📌 ตัวอย่างคำสั่ง"Grok, นี่คือโพสต์ 10 รายการล่าสุดของฉันพร้อมข้อมูลเมตริก กรุณาทำการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์: ระบุรูปแบบต่าง ๆ อธิบายปัจจัยที่กระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ชม และแนะนำการทดลอง 5 อย่างสำหรับสัปดาห์หน้า"
📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลต AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
2) ขอให้ปรับปรุงเฉพาะแพลตฟอร์ม
- บน X: ขอให้ Grok ช่วยปรับประโยคให้กระชับขึ้น, ประโยคเปิดที่ดีกว่า, และประโยคติดตามที่แข็งแกร่งขึ้น
- บน Instagram: ขอโครงสร้างแบบคาร์ูเซลและข้อความแบบสไลด์ต่อสไลด์
- บน LinkedIn: ขอให้มีการกำหนดมุมมองที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและแสดงสัญญาณความน่าเชื่อถือ
📮 ClickUp Insight: 47% ของทีมไม่ได้วัดผลกระทบของ AI และมีเพียง 10% เท่านั้นที่ติดตามผลลัพธ์ด้วยตัวชี้วัดที่แท้จริง ในหลายกรณี ผู้นำมักไม่ได้รับข้อมูลว่าเครื่องมือ AI กำลังสร้างคุณค่าตรงไหน หรือสร้างคุณค่าได้จริงหรือไม่
ClickUp Brainเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ด้วยการนำ AI มาไว้ในที่ทำงานแบบรวมศูนย์เดียว ที่ทุกการกระทำ, การอัปเดต, และผลลัพธ์ถูกเชื่อมต่อไว้ด้วยกัน และผลกระทบที่เห็นได้ชัด: มากกว่า 150,000 บริษัท รวมถึง Booking.com, T-Mobile, Logitech, IBM, และ Fortinet ใช้ ClickUp Brain เพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้
ทีมรายงานการประหยัดต้นทุนได้ถึง 88% ประหยัดเวลาได้ 1.1 วันต่อสัปดาห์ และทำงานเสร็จเร็วขึ้น 3 เท่า เนื่องจาก Brain สามารถแทนที่เครื่องมือที่เชื่อมต่อกันไม่ได้หลายสิบตัวด้วย AI เดียวที่ทำงานได้ทั่วทั้งกระบวนการทำงานของพวกเขา
3) ใช้ Grok สำหรับ "สิ่งที่จะทดสอบต่อไป"
ขอสิ่งต่อไปนี้:
- โพสต์เดียวกันสองเวอร์ชัน (มีข้อโต้แย้ง vs เป็นกลาง)
- การทดลอง CTA
- สมมติฐานเกี่ยวกับเวลาการโพสต์
- แนวคิดการจัดกลุ่มหัวข้อ
📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างการออกแบบ Prompt และการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ
คำแนะนำที่ดีที่สุดสำหรับผู้สร้าง
คุณสามารถใช้คำแนะนำเหล่านี้เป็นแม่แบบเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพียงเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย แบรนด์ และแพลตฟอร์มของคุณ
⏭️ คำแนะนำ 1: "Grok, รายการ 15 หัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมในนิชของฉัน จากนั้นจัดอันดับตามมูลค่าที่อาจมีต่อผู้ชมของฉัน"
ประโยชน์: ด้วยคำสั่งนี้ คุณจะได้รับภาพรวมอย่างรวดเร็วของหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม จากนั้น Grok AI จะให้รายการจัดอันดับเพื่อให้คุณเลือกโพสต์ที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายและกลยุทธ์เนื้อหาของคุณ
⏭️ คำแนะนำที่ 2: "อธิบายแนวโน้มนี้ในคำที่เข้าใจง่าย จากนั้นให้มุมมองที่ตรงข้าม 5 ข้อที่ฉันสามารถโพสต์บน X ได้"
ประโยชน์: สิ่งนี้ช่วยให้คุณสังเกตเห็นสิ่งที่ผู้คนพูดซ้ำๆ และจุดที่ขาดหายไป นอกจากนี้คุณยังได้รับมุมมองที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นโพสต์บนโซเชียลมีเดียในหลายแพลตฟอร์มได้อีกด้วย
⏭️ คำแนะนำที่ 3: "สร้างไอเดีย: 20 ไอเดียโพสต์สำหรับ 30 วันข้างหน้า แบ่งตามการศึกษา ความคิดเห็น และเบื้องหลังการทำงาน"
ประโยชน์: Grok ยังช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่ชัดเจนสำหรับเนื้อหาที่ยาว
⏭️ คำแนะนำที่ 4: "เขียนหัวข้อที่น่าสนใจ 5 ข้อสำหรับหัวข้อนี้ ทำ 2 ข้อในโหมดสนุก และ 3 ข้อในโหมดปกติ"
ประโยชน์: คุณมีตัวเลือกมากขึ้นในการทดสอบ ทำให้คุณสามารถปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้ชมได้ด้วยความพยายามน้อยลง
คำแนะนำที่ 5: "สร้างกลยุทธ์เนื้อหาสำหรับหลายแพลตฟอร์ม: X, Instagram และ LinkedIn โดยใช้แนวคิดหลักเดียวกัน แต่ปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับแต่ละแพลตฟอร์ม"
ประโยชน์: คุณรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์ของคุณไว้ได้ในขณะที่คุณทดสอบโทนเสียง. สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการความหลากหลายโดยไม่ทำให้กระบวนการทำงานของคุณกลายเป็นความวุ่นวาย.
⏭️ คำแนะนำที่ 6: "เปลี่ยนบันทึกที่ยังไม่เรียบร้อยนี้ให้กลายเป็นกระทู้ที่มี 7 โพสต์ โดยคงเสียงของแบรนด์ให้สอดคล้องกัน"
ประโยชน์: คุณยังได้รับโครงสร้างที่เรียบง่ายซึ่งคุณสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ทุกสัปดาห์
⏭️ คำแนะนำที่ 7: "ร่างข้อความโฆษณาสำหรับข้อเสนอนี้ ให้ฉัน 10 รูปแบบ: ตรงไปตรงมา, เล่าเรื่อง, สนุกสนาน, ระดับพรีเมียม"
ประโยชน์: สิ่งนี้ช่วยสนับสนุนเป้าหมายการตลาดดิจิทัล เช่น การได้ลูกค้าเป้าหมาย ผู้ติดตาม หรือลูกค้า
⏭️ คำแนะนำที่ 8: "เปลี่ยนหัวข้อที่ซับซ้อนนี้ให้กลายเป็นตัวอย่าง 3 ข้อที่ผู้เริ่มต้นสามารถเข้าใจได้ จากนั้นเพิ่มข้อสรุปสั้น ๆ หนึ่งบรรทัด"
ประโยชน์: สิ่งนี้ช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอในหลายแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องเขียนใหม่ทั้งหมด
⏭️ คำแนะนำที่ 9: "ฉันเป็นเจ้าของธุรกิจที่ให้บริการ เขียนโพสต์ 5 โพสต์ที่ดึงดูดลูกค้าโดยไม่ให้ดูเหมือนการขาย"
ประโยชน์: คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติได้. นี่คือวิธีที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการทำงานสร้างสรรค์.
⏭️ คำแนะนำที่ 10: "ตอบคำถามที่กลุ่มเป้าหมายของฉันมีแนวโน้มจะถามเกี่ยวกับหัวข้อนี้ จากนั้นแนะนำรูปแบบโพสต์สำหรับแต่ละคำตอบ"
ประโยชน์: การมีส่วนร่วมของผู้ชมอย่างต่อเนื่องมักสำคัญกว่าการโพสต์บ่อยครั้ง
⏭️ คำแนะนำที่ 11: "เขียนโพสต์นี้ใหม่เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชม ให้สั้นลง ชัดเจนขึ้น และเฉพาะเจาะจงมากขึ้น"
ประโยชน์: มีประโยชน์สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและเจ้าของธุรกิจทุกคนที่ต้องการทดสอบโซเชียลมีเดียแบบเสียค่าใช้จ่าย
⏭️ คำแนะนำที่ 12: "สร้างบอร์ดอารมณ์แบรนด์ที่สะอาดสำหรับผู้สร้างใน [กลุ่มเฉพาะ] ใช้ [ชุดสี] พื้นผิว [2–3] และสไตล์ไอคอน [3] เพิ่มไทล์ฮีโร่ที่มี '[สโลแกนแบรนด์]' เป็นพื้นที่วาง (ไม่มีข้อความที่อ่านได้) รวมพื้นที่สำหรับโลโก้ที่มุมขวาบน" สไตล์: โมเดิร์น, มินิมอล, เนื้อหาคุณภาพสูง. อัตราส่วนภาพ 1:1. "
ประโยชน์: สิ่งนี้ช่วยให้คุณล็อกลุคแบรนด์ที่สม่ำเสมอได้ก่อนที่คุณจะสร้างเนื้อหาในปริมาณมาก คุณสามารถนำสีและสไตล์ไอคอนเดียวกันมาใช้ซ้ำในโพสต์และเทมเพลตบนโซเชียลมีเดียต่างๆ ทำให้ผู้ชมของคุณจดจำผลงานของคุณได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเร่งกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณด้วยการขจัดความจำเป็นในการตัดสินใจออกแบบใหม่ทุกครั้ง
⏭️ คำแนะนำที่ 13: "ออกแบบภาพหน้าปกแบบหมุนสำหรับโพสต์โซเชียลมีเดียเกี่ยวกับ '[หัวข้อ]' ให้มีความโดดเด่นและสะดุดตา แสดงอุปมาอุปไมยด้วยภาพอย่างเรียบง่าย (ไม่ต้องใส่ข้อความ) เหลือพื้นที่ว่างขนาดใหญ่สำหรับใส่หัวข้อ ใช้สไตล์แบรนด์ที่สอดคล้องกัน: [คำคุณศัพท์], [โทนสี] เพิ่มลูกเล่นการเคลื่อนไหวเล็กน้อย เช่น ลูกศรหรือรูปทรงต่างๆ อัตราส่วนภาพ 4:5"
ประโยชน์: สไลด์แรกที่สะดุดตาจะช่วยให้ผู้ชมสนใจและเพิ่มการมีส่วนร่วมกับเนื้อหา พื้นที่หัวข้อที่ว่างเปล่าช่วยให้คุณสามารถนำดีไซน์นี้ไปใช้กับหัวข้อใหม่ได้อย่างง่ายดาย ขณะที่การเปรียบเทียบเชิงภาพจะช่วยให้คุณสื่อสารหัวข้อที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถรักษาความสอดคล้องของกลยุทธ์เนื้อหาได้โดยการใช้ระบบภาพเดียวกันในทุกคารูเซล
⏭️ คำแนะนำที่ 14: "สร้างกราฟิกที่ดึงดูดสายตาสำหรับแพลตฟอร์ม X ที่สื่อถึง 'หัวข้อที่กำลังเป็นกระแส' โดยไม่ใช้ข้อความ ใช้รูปทรงแผนภูมิแบบนามธรรมที่สะอาดตา เครื่องหมายดึงดูดความสนใจ และจุดโฟกัสที่ชัดเจน รักษาความเป็นแบรนด์สำหรับผู้สร้างเนื้อหา [เฉพาะกลุ่ม] สไตล์: ชัดเจน มีความตัดกันสูง ไม่รกตา อัตราส่วนภาพ 16:9"
ประโยชน์: สิ่งนี้ช่วยให้คุณตอบสนองต่อเทรนด์โดยไม่ต้องพึ่งโพสต์ที่มีข้อความเยอะ เหมาะเมื่อคุณต้องการภาพที่ดูสะอาดตาซึ่งสื่อว่า "นี่คือเทรนด์ปัจจุบัน" และเข้ากับแบรนด์ของคุณ แม้จะโพสต์อย่างรวดเร็วก็ตาม นอกจากนี้ยังสามารถนำรูปแบบเดียวกันนี้มาใช้ซ้ำเป็นสไตล์ประจำสำหรับโพสต์ที่เน้นการจับเทรนด์ได้อีกด้วย
⏭️ คำแนะนำที่ 15: "สร้างภาพพื้นหลังสำหรับ thumbnail YouTube ของวิดีโอเกี่ยวกับ '[หัวข้อ]'" แสดงโต๊ะทำงานของผู้สร้างที่มี [ของสำคัญ 1], [ของสำคัญ 2] และธีม AI ที่ละเอียดอ่อน (รูปร่าง UI ลอย) ให้วัตถุหลักอยู่ทางซ้ายและให้ด้านขวาโล่งสำหรับใส่ข้อความทับ (ไม่มีข้อความที่อ่านได้) แสง: สตูดิโอ โฟกัสคมชัด อัตราส่วนภาพ 16:9
ประโยชน์: สิ่งนี้ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้เร็วขึ้นโดยให้ฐานภาพขนาดย่อที่พร้อมสำหรับการใส่ข้อความทับไว้แล้ว การจัดวางแบบวัตถุทางซ้าย/พื้นที่ว่างทางขวาทำให้ชื่อเรื่องอ่านง่ายและทำให้ภาพขนาดย่อดูสะอาดตา
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับการตลาดอัตโนมัติ
เคล็ดลับการใช้ Grok อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือ AI จะให้ผลลัพธ์ที่ดีเท่ากับคำสั่งที่คุณป้อนเข้าไป นี่คือเคล็ดลับบางประการในการใช้ Grok อย่างมีประสิทธิภาพ:
เคล็ดลับที่ 1: เขียนหัวข้อเหมือนกับบรีฟของผู้สร้างเนื้อหา
Grok ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณแบ่งปันรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณ กลุ่มเป้าหมาย เจตนา และแผนเนื้อหาในระยะยาว บอก Grok ว่าคุณคือใคร คุณสร้างอะไร และคุณให้บริการใคร จากนั้นบอกว่าคุณต้องการให้ผลลัพธ์เป็นอย่างไร
📌 ตัวอย่างคำสั่ง: "Grok, ฉันสร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียสำหรับผู้ก่อตั้งเดี่ยว กลุ่มเป้าหมายของฉันคือธุรกิจขนาดเล็กในระยะเริ่มต้น ช่วยคิดไอเดียสำหรับโพสต์ 10 โพสต์ โทนให้ดูเป็นประโยชน์และปฏิบัติได้จริง เพิ่ม CTA ที่ชัดเจน 1 จุดต่อโพสต์"
เคล็ดลับที่ 2: ใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ จากนั้นจำกัดให้แคบลงเฉพาะกลุ่มของคุณ
ขอให้ Grok สแกนบทสนทนาปัจจุบันก่อน จากนั้นให้ Grok ค้นหาโพสต์สาธารณะ X โพสต์และทำการค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์ ใส่ตัวกรองเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์มีความเฉพาะเจาะจงและเกี่ยวข้องกับคุณและผู้ชมของคุณ
📌 ตัวอย่างคำสั่ง: "ใช้ Grok เพื่อค้นหา 10 หัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมในวงการของฉัน จากนั้นเลือกสามหัวข้อที่เหมาะกับแบรนด์ของฉัน อธิบายเหตุผลด้วย"
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ดีที่สุด
เคล็ดลับที่ 3: ขอโครงสร้างก่อนที่คุณจะขอให้ Grok เขียน
เริ่มต้นด้วยรูปแบบเนื้อหาที่คุณต้องการใช้ในตอนนี้ จากนั้นให้ Grok สร้างเนื้อหา
คุณสามารถลองลำดับนี้ได้:
- "ให้ฉัน 5 มุม"
- "ให้ฉัน 3 ฮุคต่อมุม"
- เขียนโพสต์สำหรับจุดดึงดูดที่ดีที่สุด
- "ให้ฉันติดตามผล: สั้น กระชับ และปลอดภัยต่อแบรนด์มากขึ้น"
สิ่งนี้ช่วยให้กระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณเป็นระเบียบและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มุ่งเน้นมากขึ้น ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายและกลยุทธ์เนื้อหาของคุณมากยิ่งขึ้น
เคล็ดลับที่ 4: ใช้ "โหมดสนุก" และ "โหมดปกติ" เป็นคำกระตุ้น
- ให้โหมดสนุกเป็นคำแนะนำเกี่ยวกับสไตล์
- บอก Grok ให้เพิ่มอารมณ์ขันเมื่อเหมาะสมกับแบรนด์ของคุณ
- ใช้โหมดปกติเมื่อคุณต้องการคำตอบอย่างรวดเร็วและโครงสร้างที่ชัดเจน
📌 ตัวอย่างคำแนะนำ: "เขียนโพสต์นี้ในโหมดสนุกและเพิ่มอารมณ์ขัน แต่ให้คงข้อเท็จจริงไว้ครบถ้วน จากนั้นเขียนใหม่ในโหมดปกติ"
เคล็ดลับที่ 5: จับความคิดอย่างรวดเร็วด้วยการป้อนเสียง
- เมื่อคุณรู้สึกถึงความคิด คุณต้องการให้มันถูกบันทึกไว้
- ใช้โหมดเสียงในแอป Grok บน iOS เพื่อพูดร่างคร่าวของคุณ
- จากนั้นขอให้ Grok เปลี่ยนเป็นโพสต์ในโซเชียลมีเดีย, กระทู้, หรือโครงร่างเนื้อหาแบบยาว
🧠 คุณรู้หรือไม่? ข้อมูลจาก GWI แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้ทั่วไปเข้าชมแพลตฟอร์มโซเชียล6.75แพลตฟอร์มต่อเดือน นั่นคือเหตุผลที่การวางแผน "หลายแพลตฟอร์ม" มีความสำคัญ ผู้ชมของคุณเคลื่อนไหวมากกว่าที่คุณคิด
ข้อจำกัดของ Grok สำหรับกลยุทธ์ของผู้สร้าง
Grok เป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการสร้างไอเดีย ร่างโพสต์บนโซเชียลมีเดีย และตอบสนองต่อเทรนด์ต่างๆ
นอกจากนี้ยังรู้สึกเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม X ได้ดีกว่าบอทแชท AI ส่วนใหญ่ แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการในการใช้ Grok มาดูข้อจำกัดเหล่านั้นกันด้านล่าง:
Grok อาจฟังดูมั่นใจแต่ก็ยังให้ข้อมูลผิดได้
Grok ยังคงเป็นเวอร์ชันแรกในบางบริบท Xเตือนอย่างชัดเจนว่ามันอาจ "ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง" สรุปผิดพลาด หรือขาดบริบท ซึ่งสิ่งนี้มีความสำคัญเมื่อคุณสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับแนวโน้มปัจจุบัน หัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม หรือหัวข้อที่ซับซ้อน
ดังนั้นเมื่อคุณใช้ Grok สำหรับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ให้ทำการตรวจสอบอย่างรวดเร็วเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Grok
"ข้อมูลแบบเรียลไทม์" อาจมีข้อมูลรบกวนและไม่เป็นประโยชน์เสมอไป
ข้อมูลแบบเรียลไทม์ฟังดูสมบูรณ์แบบสำหรับการตรวจจับแนวโน้ม แต่ในทางปฏิบัติ มันอาจทำให้คุณจมอยู่กับเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนแพลตฟอร์ม X ที่แนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและบริบทเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
Grok สามารถตัดสินใจค้นหาโพสต์สาธารณะใน X และทำการค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์ได้ ซึ่งยอดเยี่ยมสำหรับความเร็ว แต่คุณยังคงต้องกรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องจริงกับกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเฉพาะของคุณ
หากคุณตามทุกเทรนด์, กลยุทธ์เนื้อหาของคุณอาจสูญเสียโฟกัส. คุณจะโพสต์มากขึ้น, แต่เสียงของแบรนด์คุณอาจเริ่มรู้สึกไม่สม่ำเสมอในหลายแพลตฟอร์ม.
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI ในการตลาดเนื้อหา
ข้อความและปฏิสัมพันธ์ของคุณอาจถูกนำไปใช้ในการฝึกอบรม ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า
หากคุณใช้ Grok บน X,xAI อาจแบ่งปันข้อมูลสาธารณะของคุณบน X รวมถึงการโต้ตอบ, ข้อมูลที่คุณป้อน, และผลลัพธ์ของคุณกับ Grok เพื่อฝึกฝนและปรับแต่งแบบจำลอง และอธิบายการควบคุมที่คุณสามารถใช้ (เช่น การแชทส่วนตัว, หากมี) เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ นี่เป็นการพิจารณาที่สำคัญหากคุณเขียนร่างลูกค้าหรือบันทึกแคมเปญที่ละเอียดอ่อนภายในแชท
ข้อสรุปคือง่าย ๆ: อย่าใช้ Grok เหมือนสมุดบันทึกส่วนตัวของคุณหากคุณไม่ได้ตรวจสอบการตั้งค่าของคุณแล้ว และคุณรู้สึกสบายใจกับนโยบายนี้
📖 อ่านเพิ่มเติม: คำกระตุ้นการเขียน AI ที่ดีที่สุดสำหรับนักการตลาดและนักเขียน
อย่าใส่ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนลงใน Grok
X แจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจนว่าห้ามแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเป็นความลับในการสนทนากับ Grok นโยบายความเป็นส่วนตัวของ xAI ยังขอให้คุณไม่รวมข้อมูลส่วนบุคคลในคำสั่งและข้อมูลที่ป้อนเข้าไป
หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือจัดการลูกค้า ควรเก็บเอกสารร่างให้ทั่วไป ปิดบังชื่อ งบประมาณ และรายละเอียดที่สามารถระบุตัวตนได้ คุณสามารถขอความช่วยเหลือในการวางแผนกลยุทธ์ โครงร่าง และแนวคิดได้โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ
คุณสมบัติและการเข้าถึงแตกต่างกันไปตามสถานที่ที่คุณใช้ Grok
คุณสามารถใช้ Grok ผ่าน X เป็นแอปแบบสแตนด์อโลนและบน Grok.com ได้ ฟีเจอร์ของ Grok อาจแตกต่างกันไปตามสถานที่และแผนการใช้งาน ดังนั้นขั้นตอนการทำงานที่ใช้งานได้บนโทรศัพท์ของคุณอาจไม่ตรงกับสิ่งที่คุณเห็นในบัญชี X ของคุณ หรือในทางกลับกัน
นั่นคือเหตุผลที่คุณควรรักษาชุดเครื่องมือกลยุทธ์ผู้สร้างของคุณให้มีความยืดหยุ่น Grok อาจเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง แต่คุณยังคงต้องการเครื่องมือ AI อื่นๆ สำหรับการวางแผน การผลิต และการเผยแพร่เมื่อคุณต้องการความสม่ำเสมอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบกลยุทธ์เนื้อหาฟรีสำหรับการตลาด
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Grok สำหรับผู้สร้างสรรค์
กลยุทธ์ของผู้สร้างผลงานมักไม่ล้มเหลวเพราะคุณ "หมดไอเดีย" แต่ล้มเหลวเพราะการขยายงานที่มากเกินไป: การสแกนแนวโน้มอยู่ในแท็บหนึ่ง, ร่างงานอยู่ในอีกแท็บหนึ่ง, ข้อเสนอแนะถูกฝังอยู่ใน DMs, และปฏิทินเนื้อหาของคุณอยู่ที่อื่นทั้งหมด
จากนั้นการขยายตัวของ AIจะเริ่มขึ้น ซึ่งทีมของคุณจะใช้เครื่องมือ AI หลายตัวในการระดมความคิดและสร้างเนื้อหา
นั่นคือจุดที่ ClickUp ทำงานเป็นทางเลือกที่ฉลาดกว่า Grok
แทนที่จะเพิ่ม แชทบอท AI อีกตัวหนึ่ง ClickUp ถูกสร้างขึ้นเป็นพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ ที่ซึ่งงานของคุณ เอกสาร การแชท แดชบอร์ด และผู้ช่วย/ตัวแทน AI สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้น "เครื่องจักรแห่งความคิด" และระบบการดำเนินการของคุณจะหยุดเป็นเครื่องมือแยกจากกัน
ทำไม ClickUp Brain ถึงไม่เหมือนกับ "แชทบอททั่วไป"
ClickUp Brainถูกออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับบริบทการทำงานจริงของคุณ (งาน, เอกสาร, แชท และการประชุม) และรับรองว่าเนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดของคุณจะถูกฝังอยู่ในกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์ที่คุณวางแผนและดำเนินการ
ClickUp ยังรองรับการเข้าถึงหลายโมเดล (ไปยังโมเดลจาก ChatGPT, Gemini และ Claude) พร้อมการควบคุมความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยแบบรวมศูนย์ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแพลตฟอร์มเพื่อรับสไตล์การเขียนหรือความลึกของการให้เหตุผลที่แตกต่างกัน
นี่คือวิธีที่ ClickUp Brain มีประโยชน์เมื่อคุณพยายามตามทันเทรนด์โซเชียลมีเดียและการสร้างเนื้อหา:
- ลดการสลับเครื่องมือ: รวบรวมกลยุทธ์เนื้อหา งาน และร่างต่างๆ ไว้ด้วยกัน เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องวางคำตอบของ Grok ในสามที่ที่แตกต่างกัน
- วางแผนและดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น: สรุปหัวข้องานและเอกสารใน ClickUpเมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นแผนที่สามารถเผยแพร่ได้
- ความช่วยเหลือด่วนผ่านความคิดเห็นแบบมีหัวข้อและ ClickUp Chat: คุณสามารถขอให้ ClickUp Brain ค้นหารายละเอียดการสนทนาเก่า ขั้นตอนถัดไป หรือสรุปเนื้อหาอย่างกระชับในขณะที่คุณกำลังทำงาน
นี่คือวิดีโอเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถเขียนอะไรก็ได้ด้วย ClickUp Brain:
💡เคล็ดลับมืออาชีพ:ClickUp Super Agentsถูกสร้างขึ้นเพื่อดำเนินการตามทริกเกอร์และเงื่อนไขโดยใช้คำสั่งที่คุณกำหนดไว้ ซึ่งช่วยให้กระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณดำเนินต่อไปได้แม้ในขณะที่คุณกำลังยุ่งอยู่กับการคิดไอเดียเนื้อหาเท่านั้น
สำหรับผู้สร้างสรรค์และผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์ กระบวนการที่เหมาะสมอาจเป็นอย่างนี้:
- สร้างชุดงาน "ชุดงานปรับใช้ใหม่" โดยอัตโนมัติเมื่อโพสต์ถูกทำเครื่องหมายว่าเผยแพร่แล้ว
- ร่างคำบรรยายเบื้องต้นและรูปแบบข้อความกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) เมื่อภารกิจเข้าสู่ขั้นตอน "กำลังตรวจสอบ"
- สรุปความคิดเห็นที่ได้รับเป็นขั้นตอนต่อไปที่ชัดเจนเมื่อการอนุมัติมีความซับซ้อน
- สร้างสรุปประจำสัปดาห์เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ส่งมอบแล้ว สิ่งที่ถูกขัดขวาง และสิ่งที่ต้องติดตามผล
ผู้สร้างข้อความ ClickUp Brain สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับกลยุทธ์เนื้อหา
นี่คือตัวอย่างคำถามที่คุณสามารถลองใช้ใน ClickUp Brain เพื่อพัฒนาและปรับแต่งกลยุทธ์เนื้อหาของคุณ:
- "เปลี่ยนหัวข้อ 5 ข้อนี้ให้กลายเป็น 3 เสาหลักของเนื้อหาสำหรับกลุ่มเป้าหมายของฉัน โดยแต่ละหัวข้อต้องมีมุมมองที่ชัดเจน"
- สร้างแผนเนื้อหา 14 วันครอบคลุม X, Instagram และ LinkedIn โดยใช้เสียงของแบรนด์ของฉัน: [วางแนวทางเสียง]
- "ให้ฉัน 10 ไอเดียโพสต์จากปัญหาของผู้ชมนี้: [ปัญหา], แบ่งออกเป็นการศึกษา, ความคิดเห็น, และเบื้องหลัง"
- "เขียนหัวข้อที่น่าสนใจ 5 ข้อสำหรับไอเดียนี้ จากนั้นเขียนหัวข้อที่ดีที่สุดใหม่ในสองโทน: กระชับและสงบ"
- "ปรับใช้โครงร่างยาวนี้ใหม่เป็น: 1 กระทู้, 1 โพสต์ LinkedIn และ 1 บทสคริปต์วิดีโอสั้น"
- "สร้างบรีฟครีเอทีฟอย่างง่ายสำหรับโพสต์นี้: เป้าหมาย, ข้อความ, CTA, จุดสนับสนุน, และรายการตรวจสอบสินทรัพย์"
- สรุปความคิดเห็นในกระทู้นี้และแปลงเป็นชุดขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจนพร้อมระบุผู้รับผิดชอบ
- "จากตัวชี้วัดเหล่านี้ กรุณาเสนอการทดลอง 5 อย่างสำหรับสัปดาห์หน้า และอธิบายว่าแต่ละการทดสอบพยายามเรียนรู้อะไร"
รับคำตอบที่เชื่อถือได้มากขึ้นด้วย ClickUp Enterprise Search
หนึ่งในข้อจำกัดที่ใหญ่ที่สุดของ Grok สำหรับผู้สร้างสรรค์คือความน่าเชื่อถือ: มันอาจฟังดูมั่นใจแต่ก็ยังผิดได้ โดยเฉพาะเมื่อคุณกำลังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม
ClickUp'sEnterprise Searchถูกสร้างขึ้นเพื่อ "คำตอบที่เชื่อถือได้" ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ โดยดึงข้อมูลจากงาน, เอกสาร, แชท, และการประชุม และนำเสนอคำตอบพร้อมบริบท (และอ้างอิง, ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) นอกจากนี้ยังมีการจัดทำดัชนีบ่อยครั้ง เพื่อให้ผลการค้นหาของคุณทันสมัยอยู่เสมอเมื่อการทำงานของคุณเปลี่ยนแปลง
ยิ่งดีสำหรับทีม: การค้นหาแบบองค์กรจะรับรู้สิทธิ์การเข้าถึง ดังนั้นผู้ใช้จะเห็นเฉพาะสิ่งที่ตนมีสิทธิ์เข้าถึงในเครื่องมือที่เชื่อมต่อเท่านั้น (มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณจัดการโฟลเดอร์ลูกค้า สินทรัพย์แบรนด์ หรือเอกสารของพันธมิตร)
จับความคิดได้เร็วขึ้นด้วย ClickUp BrainGPT + พูดเป็นข้อความ
หากคุณชอบโหมดเสียงของ Grok สำหรับการจับภาพอย่างรวดเร็วClickUp BrainGPT แอป AI แบบสแตนด์อโลนจาก ClickUp และฟีเจอร์Talk to Textของมันคือเวอร์ชัน "ผู้สร้าง" ของกระบวนการทำงานนั้น
ด้วยฟีเจอร์ Talk to Text คุณสามารถพูดไอเดียออกมาและเปลี่ยนเป็นข้อความที่เรียบเรียงอย่างมืออาชีพได้ทันที ฟีเจอร์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการคิดหัวข้อโฆษณา ข้อความโฆษณา หรือโครงร่างเนื้อหาแบบยาวเมื่อคุณกำลังเดินหรือระหว่างถ่ายทำ
คุณสามารถเข้าถึง ClickUp BrainGPT ผ่านแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปเฉพาะหรือใช้ส่วนขยาย Chrome ของ BrainGPT ซึ่งช่วยให้คุณค้นหา ClickUp, เว็บ และไฟล์ที่เชื่อมต่อ (เช่น Drive/SharePoint/GitHub) ได้โดยตรงจากเบราว์เซอร์ของคุณ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ Grok AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
เพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์เนื้อหาของคุณด้วย ClickUp
การใช้ Grok AI สำหรับกลยุทธ์ของผู้สร้างผลงานจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณมองมันเหมือนกับเครื่องยนต์สร้างความคิดของคุณ
คุณใช้ Grok เพื่อสร้างไอเดีย สำรวจหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม และรับคำตอบอย่างรวดเร็วจากข้อมูลแบบเรียลไทม์ จากนั้นคุณย้ายงานเข้าสู่ระบบที่ช่วยให้คุณวางแผน เขียน ทบทวน และเผยแพร่โดยไม่สูญเสียเอกลักษณ์ของแบรนด์หรือปฏิทินของคุณ
นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามามีบทบาทในฐานะพื้นที่ทำงาน AI แบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณระดมความคิด วางแผน สร้าง และดำเนินการกลยุทธ์เนื้อหาของคุณได้บนแพลตฟอร์มเดียว
ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถเปลี่ยนร่างงานให้เป็นงานที่ติดตามได้ สรุปข้อเสนอแนะ และทำให้มั่นใจว่าทีมของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายเนื้อหาในระยะยาวของคุณ
สมัครใช้ ClickUp ฟรีและยกระดับกลยุทธ์เนื้อหาของคุณไปอีกขั้น