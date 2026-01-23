บล็อก ClickUp

วิธีใช้ Grok สำหรับกลยุทธ์ผู้สร้างเนื้อหา

23 มกราคม 2569

คุณเป็นผู้สร้างเนื้อหาหรือไม่ และคุณรู้สึกกดดันที่จะต้องตามเทรนด์อยู่เสมอหรือไม่

นั่นอาจเป็นเรื่องยากที่จะจัดการ และคุณไม่ได้อยู่คนเดียว! หากคุณสร้างเนื้อหาเพื่อหารายได้ คุณต้องโพสต์อย่างต่อเนื่องและยังคงรักษาเสียงของแบรนด์ไว้เหมือนเดิม นั่นคือสิ่งที่ต้องจัดการมากมายเมื่อผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เฉลี่ยใช้เวลา2 ชั่วโมง 23 นาทีต่อวันบนแพลตฟอร์มสื่อสังคม

เครื่องมือ AI อย่าง Grok AI สามารถช่วยให้คุณตามทันความถี่นั้นได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณให้กลายเป็นงานที่น่าเบื่อ โดยช่วยคุณในกลยุทธ์การสร้างสรรค์ของคุณ

ในคู่มือนี้ เราจะพูดถึงวิธีที่คุณสามารถใช้ Grok สำหรับกลยุทธ์ของผู้สร้าง และทบทวนคำแนะนำและเทคนิคบางอย่างเพื่อใช้ Grok อย่างมีประสิทธิภาพ

อะไรคือ Grok และทำไมมันถึงมีประโยชน์สำหรับผู้สร้างสรรค์?

Grok เป็นผู้ช่วย AI ที่เป็นส่วนหนึ่งของ xAI ของ Elon Musk คุณสามารถใช้ได้บน X (เดิมชื่อ Twitter) และ บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของ Grok โดยทั่วไป Grok มักถูกใช้เพื่อสรุปโพสต์บน X และให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้

Grok ยังสามารถตอบคำถาม ระดมความคิด และช่วยคุณแก้ไขปัญหาในหัวข้อที่ซับซ้อนได้ นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์ความรู้สึกและสร้างเนื้อหาให้คุณด้วยน้ำเสียงที่สนุกสนาน

ข้อได้เปรียบที่แท้จริงของผู้สร้างของ Grok คือความเร็วและบริบทของมัน Grok สามารถค้นหาโพสต์สาธารณะ X โพสต์และทำการค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์ได้ ด้วยเหตุนี้ Grok จึงมีประโยชน์เมื่อคุณวางแผนเนื้อหาเกี่ยวกับหัวข้อและธีมที่กำลังเป็นที่นิยม

สำหรับผู้สร้างเนื้อหา สิ่งนี้มีความสำคัญเพราะกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณมักเริ่มต้นด้วยคำถามหนึ่ง: "ผู้คนกำลังให้ความสนใจอะไรในสัปดาห์นี้?"

🧠 คุณรู้หรือไม่? คำว่า "Grok" มีต้นกำเนิดมาจากนวนิยายวิทยาศาสตร์ในปี 1961 ซึ่งหมายถึงการเข้าใจบางสิ่งอย่างลึกซึ้งและโดยสัญชาตญาณ

เทมเพลตแผนเนื้อหาของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบ จัดลำดับความสำคัญ และติดตามการสร้างและโปรโมทเนื้อหาในที่เดียว เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสหรือกำหนดเวลา คุณสามารถวางแผนเป้าหมายเนื้อหา แบ่งแต่ละสินทรัพย์ออกเป็นงานย่อย และติดตามความคืบหน้าโดยใช้สถานะที่มีอยู่ในระบบ (เช่น งานค้าง งานอยู่ระหว่างพิจารณา และเผยแพร่แล้ว)

ใช้เทมเพลตแผนเนื้อหาของ ClickUp เพื่อระดมความคิดและวางแผนกลยุทธ์เนื้อหาของคุณ

ประโยชน์ของการใช้ Grok สำหรับกลยุทธ์เนื้อหา

นี่คือประโยชน์บางประการของการใช้ Grok สำหรับกลยุทธ์เนื้อหาของคุณ:

  • การจับกระแส: ตรวจจับหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมได้เร็วขึ้นด้วย Grok AI ที่ใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์และการค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์
  • มุมมองของผู้ชม: เปลี่ยนบทสนทนาปัจจุบันให้กลายเป็นมุมมองที่เหมาะกับผู้ชมเป้าหมายของคุณ และเป้าหมายการมีส่วนร่วมของผู้ชม
  • สร้างสรรค์ไอเดียได้เร็วขึ้น: สร้างไอเดียสำหรับบล็อก โพสต์โซเชียลมีเดีย และข้อความโฆษณาได้โดยไม่ต้องหยุดชะงักกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณ
  • คำอธิบายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น: อธิบายหัวข้อที่ซับซ้อนด้วยคำที่เข้าใจง่าย เพื่อไม่ให้ผู้ฟังของคุณรู้สึกเบื่อหรือเลิกสนใจ
  • ความเร็วในการร่าง: เขียนร่างแรกได้เร็วขึ้น จากนั้นใช้การติดตามผลเพื่อเสริมสร้างน้ำเสียงและโครงสร้างของแบรนด์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
  • ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น: รับคำตอบจาก Grok โดยอ้างอิงจากสิ่งที่ผู้คนโพสต์บนแพลตฟอร์ม X (เดิมชื่อ Twitter) ไม่ใช่แค่ข้อมูลทั่วไป
  • จับภาพแบบไม่ต้องใช้มือ: ใช้โหมดเสียงเมื่อคุณต้องการคำตอบอย่างรวดเร็วขณะเดิน เดินทาง หรือระดมความคิด

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: จงตั้งใจขอร่างสองฉบับโดยตั้งใจ ให้ Grok เขียนหนึ่งเวอร์ชันในสไตล์ "โหมดสนุก" ที่เพิ่มอารมณ์ขัน และอีกเวอร์ชันในสไตล์ "โหมดปกติ" ที่ยังคงความตรงไปตรงมา คุณยังคงรักษาแนวคิดเดิมไว้ ทดสอบดูว่าเวอร์ชันไหนเหมาะกับแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายของคุณมากกว่า

วิธีใช้ Grok สำหรับการวางแผนเนื้อหา

การวางแผนและการวางกลยุทธ์เป็นสองด้านที่เครื่องมือ AI ช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้มากที่สุด หากคุณต้องการได้รับประโยชน์สูงสุดจาก Grok AI คุณควรใช้เครื่องมือนี้ในการวางแผนเนื้อหาของคุณก่อนที่จะเริ่มเขียน นี่คือวิธีการใช้ Grok สำหรับการวางแผนเนื้อหา:

1) กำหนดข้อมูลนำเข้าของคุณ (เพื่อให้ Grok ไม่ต้องคาดเดา)

ให้ Grok รับข้อมูลที่กระชับ:

  • กลุ่มเป้าหมายและผู้ชมของคุณ
  • แพลตฟอร์ม (บัญชี X, Instagram, LinkedIn, YouTube, ฯลฯ)
  • เป้าหมายของเนื้อหาของคุณ (การเข้าถึง, ผู้ติดต่อ, ชุมชน, ยอดขาย)
  • กฎของแบรนด์คุณ (น้ำเสียง คำที่ควรหลีกเลี่ยง รูปแบบการเรียกร้องให้ดำเนินการ)

📌 ตัวอย่างคำแนะนำ "Grok, ฉันเป็นผู้สร้างเนื้อหาเพียงคนเดียวในด้านการศึกษาฟินเทค กลุ่มเป้าหมายของฉันคือผู้วิเคราะห์อาชีพต้นในอินเดีย สร้างกลยุทธ์เนื้อหา 14 วันโดยใช้เทรนด์ปัจจุบัน พร้อมเนื้อหาแบบยาว 1 ชิ้นต่อสัปดาห์ และโพสต์โซเชียลมีเดียทุกวัน รักษาโทนให้ตรงไปตรงมา สนใจ และนำไปใช้ได้จริง"

ตั้งค่าอินพุตของคุณ - วิธีใช้ Grok สำหรับกลยุทธ์สำหรับผู้สร้าง
2) ใช้ Grok สำหรับการตรวจจับแนวโน้ม จากนั้นกรองให้ตรงกับกลุ่มเฉพาะของคุณ

Grok สามารถใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์จากโพสต์สาธารณะของ X และการค้นหาบนเว็บได้ ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการสแกนอย่างรวดเร็วว่าผู้คนกำลังพูดคุยเรื่องอะไรอยู่ ให้ Grok ดึงหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม จากนั้นบังคับให้จัดลำดับความสำคัญ:

  • "5 แนวโน้มใดที่เกี่ยวข้องมากที่สุดกับกลุ่มเป้าหมายของฉัน และเพราะอะไร?"
  • "ฉันสามารถเป็นเจ้าของเทรนด์ไหนได้บ้างด้วยมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของฉัน?"
ใช้ Grok สำหรับการตรวจจับแนวโน้ม - วิธีใช้ Grok สำหรับกลยุทธ์ของผู้สร้างเนื้อหา
3) เปลี่ยนแนวโน้มให้เป็นปฏิทินที่คุณสามารถดำเนินการได้

เมื่อ Grok แสดงหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม ให้ขอให้มัน:

  • สร้างหัวข้อหลัก
  • เสนอหัวข้อประจำสัปดาห์
  • สร้างประเภทโพสต์ (กระทู้, คาราโอเกะ, วิดีโอสั้น, ไลฟ์, จดหมายข่าว)
  • ร่างตารางเวลาที่กระชับ

วิธีใช้ Grok สำหรับการสร้างเนื้อหา

เมื่อคุณสร้างเนื้อหา Grok จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณปฏิบัติต่อมันเหมือนผู้ร่วมงาน และทำงานร่วมกับมันผ่านกระบวนการที่เหมาะสม. นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำตามเพื่อสร้างร่างแรกที่ดีด้วย Grok:

1. ใช้ Grok สำหรับร่างแรกที่คุณสามารถปรับแต่งได้

ขอให้ Grok สร้าง:

  • ตะขอและตัวหยุดเลื่อนสำหรับโซเชียลมีเดีย
  • ร่าง "3 มุม" ให้คุณเลือกมุมที่ดีที่สุด
  • บทภาพยนตร์สั้นและคำบรรยาย
  • ไอเดียบล็อกและโครงร่างสำหรับเนื้อหาแบบยาว
  • ข้อความโฆษณาแบบต่างๆ สำหรับข้อเสนอ, แม่เหล็กดึงดูดลูกค้า, หรือการเปิดตัว

📌 ตัวอย่างขั้นตอนการทำงาน (สามารถทำซ้ำได้):

  1. ขอให้ Grok ให้ไอเดีย 10 ข้อ
  2. เลือก 2 ไอเดีย และขอ 3 ฮุคสำหรับแต่ละไอเดีย
  3. เลือก 1 หัวข้อและขอให้ Grok เขียนร่างโพสต์
  4. ขอการติดตามผล: ตัวเลือก CTA, แฮชแท็ก (หากเกี่ยวข้อง), โทนเสียงทางเลือก

2. โหมดสนุก vs โหมดปกติ (ใช้เป็นคำแนะนำเริ่มต้น)

สิ่งนี้สอดคล้องกับวิธีที่ Grok ถูกวางตำแหน่งเป็นผู้ช่วยที่สามารถทำให้สิ่งต่าง ๆ มีอารมณ์ขันในขณะที่ยังคงเป็นประโยชน์อยู่ แม้ว่า UI ของคุณจะไม่แสดงตัวเลือกสลับ แต่คุณยังสามารถกำหนดโทนได้:

  • "ตอบใน โหมดสนุก และเพิ่มอารมณ์ขัน" (เหมาะมากสำหรับดึงดูดความสนใจ, มีม, หรือเสียงแบรนด์ที่ขี้เล่น)
  • "ตอบใน โหมดปกติ ด้วยคำตอบที่รวดเร็วและไม่มีการล้อเล่น" (เหมาะสำหรับการสรุปงานวิจัย, โครงสร้าง, ความชัดเจน)

วิธีใช้ Grok เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Grok จะไม่ทราบข้อมูลการวิเคราะห์ของคุณโดยอัตโนมัติ เว้นแต่คุณจะป้อนข้อมูลให้

แต่เมื่อคุณวางเมตริกแล้ว ระบบสามารถวางแผนกลยุทธ์ได้จริงอย่างรวดเร็ว นี่คือกระบวนการบางประการที่คุณสามารถปฏิบัติตามได้ ซึ่งจะช่วย Grok คำนวณและปรับประสิทธิภาพของกลยุทธ์เนื้อหาของคุณให้เหมาะสมที่สุด:

1) วางโพสต์ 10 รายการล่าสุดของคุณพร้อมผลลัพธ์

รวมสิ่งต่อไปนี้:

  • โพสต์ข้อความ
  • หัวข้อ
  • รูปแบบ
  • การมองเห็น, การถูกใจ, ความคิดเห็น, การบันทึก, การคลิก
  • บันทึกของคุณเอง (สิ่งที่รู้สึกง่าย vs. สิ่งที่รู้สึกฝืน)

📌 ตัวอย่างคำสั่ง"Grok, นี่คือโพสต์ 10 รายการล่าสุดของฉันพร้อมข้อมูลเมตริก กรุณาทำการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์: ระบุรูปแบบต่าง ๆ อธิบายปัจจัยที่กระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ชม และแนะนำการทดลอง 5 อย่างสำหรับสัปดาห์หน้า"

วางโพสต์สิบโพสต์ล่าสุดของคุณและผลลัพธ์ - วิธีใช้ Grok สำหรับกลยุทธ์ผู้สร้างเนื้อหา
2) ขอให้ปรับปรุงเฉพาะแพลตฟอร์ม

  • บน X: ขอให้ Grok ช่วยปรับประโยคให้กระชับขึ้น, ประโยคเปิดที่ดีกว่า, และประโยคติดตามที่แข็งแกร่งขึ้น
  • บน Instagram: ขอโครงสร้างแบบคาร์ูเซลและข้อความแบบสไลด์ต่อสไลด์
  • บน LinkedIn: ขอให้มีการกำหนดมุมมองที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและแสดงสัญญาณความน่าเชื่อถือ
ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงเฉพาะแพลตฟอร์ม - วิธีใช้ Grok สำหรับกลยุทธ์ของผู้สร้าง
📮 ClickUp Insight: 47% ของทีมไม่ได้วัดผลกระทบของ AI และมีเพียง 10% เท่านั้นที่ติดตามผลลัพธ์ด้วยตัวชี้วัดที่แท้จริง ในหลายกรณี ผู้นำมักไม่ได้รับข้อมูลว่าเครื่องมือ AI กำลังสร้างคุณค่าตรงไหน หรือสร้างคุณค่าได้จริงหรือไม่

ClickUp Brainเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ด้วยการนำ AI มาไว้ในที่ทำงานแบบรวมศูนย์เดียว ที่ทุกการกระทำ, การอัปเดต, และผลลัพธ์ถูกเชื่อมต่อไว้ด้วยกัน และผลกระทบที่เห็นได้ชัด: มากกว่า 150,000 บริษัท รวมถึง Booking.com, T-Mobile, Logitech, IBM, และ Fortinet ใช้ ClickUp Brain เพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้

ทีมรายงานการประหยัดต้นทุนได้ถึง 88% ประหยัดเวลาได้ 1.1 วันต่อสัปดาห์ และทำงานเสร็จเร็วขึ้น 3 เท่า เนื่องจาก Brain สามารถแทนที่เครื่องมือที่เชื่อมต่อกันไม่ได้หลายสิบตัวด้วย AI เดียวที่ทำงานได้ทั่วทั้งกระบวนการทำงานของพวกเขา

ซูเปอร์เอเจนต์สามารถปรับแต่งได้และสามารถทำงานตามขั้นตอนเฉพาะทางสำหรับคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องตั้งค่าเพียงเล็กน้อย

3) ใช้ Grok สำหรับ "สิ่งที่จะทดสอบต่อไป"

ขอสิ่งต่อไปนี้:

  • โพสต์เดียวกันสองเวอร์ชัน (มีข้อโต้แย้ง vs เป็นกลาง)
  • การทดลอง CTA
  • สมมติฐานเกี่ยวกับเวลาการโพสต์
  • แนวคิดการจัดกลุ่มหัวข้อ
ใช้ Grok สำหรับสิ่งที่จะทดสอบต่อไป - วิธีใช้ Grok สำหรับกลยุทธ์ของผู้สร้าง
คำแนะนำที่ดีที่สุดสำหรับผู้สร้าง

คุณสามารถใช้คำแนะนำเหล่านี้เป็นแม่แบบเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพียงเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย แบรนด์ และแพลตฟอร์มของคุณ

⏭️ คำแนะนำ 1: "Grok, รายการ 15 หัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมในนิชของฉัน จากนั้นจัดอันดับตามมูลค่าที่อาจมีต่อผู้ชมของฉัน"

กรอก, รายการ 15 หัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมในนิชของฉัน, แล้วจัดอันดับตามคุณค่าที่อาจเกิดขึ้นสำหรับผู้ชมของฉัน
ประโยชน์: ด้วยคำสั่งนี้ คุณจะได้รับภาพรวมอย่างรวดเร็วของหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม จากนั้น Grok AI จะให้รายการจัดอันดับเพื่อให้คุณเลือกโพสต์ที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายและกลยุทธ์เนื้อหาของคุณ

⏭️ คำแนะนำที่ 2: "อธิบายแนวโน้มนี้ในคำที่เข้าใจง่าย จากนั้นให้มุมมองที่ตรงข้าม 5 ข้อที่ฉันสามารถโพสต์บน X ได้"

อธิบายแนวโน้มนี้ให้เข้าใจง่าย แล้วให้ฉัน 5 มุมมองที่ตรงข้ามกันเพื่อโพสต์บน X
ประโยชน์: สิ่งนี้ช่วยให้คุณสังเกตเห็นสิ่งที่ผู้คนพูดซ้ำๆ และจุดที่ขาดหายไป นอกจากนี้คุณยังได้รับมุมมองที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นโพสต์บนโซเชียลมีเดียในหลายแพลตฟอร์มได้อีกด้วย

⏭️ คำแนะนำที่ 3: "สร้างไอเดีย: 20 ไอเดียโพสต์สำหรับ 30 วันข้างหน้า แบ่งตามการศึกษา ความคิดเห็น และเบื้องหลังการทำงาน"

สร้างไอเดีย - 20 ไอเดียโพสต์สำหรับ 30 วันข้างหน้า แบ่งตามการศึกษา ความคิดเห็น และเบื้องหลัง
ประโยชน์: Grok ยังช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่ชัดเจนสำหรับเนื้อหาที่ยาว

⏭️ คำแนะนำที่ 4: "เขียนหัวข้อที่น่าสนใจ 5 ข้อสำหรับหัวข้อนี้ ทำ 2 ข้อในโหมดสนุก และ 3 ข้อในโหมดปกติ"

เขียนหัวข้อ 5 ข้อสำหรับหัวข้อนี้. ทำ 2 ข้อในโหมดสนุก, 3 ข้อในโหมดปกติ.
ประโยชน์: คุณมีตัวเลือกมากขึ้นในการทดสอบ ทำให้คุณสามารถปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้ชมได้ด้วยความพยายามน้อยลง

คำแนะนำที่ 5: "สร้างกลยุทธ์เนื้อหาสำหรับหลายแพลตฟอร์ม: X, Instagram และ LinkedIn โดยใช้แนวคิดหลักเดียวกัน แต่ปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับแต่ละแพลตฟอร์ม"

สร้างกลยุทธ์เนื้อหาสำหรับหลายแพลตฟอร์ม - X, Instagram และ LinkedIn โดยใช้แนวคิดหลักเดียวกันแต่ปรับรูปแบบให้เหมาะสม
ประโยชน์: คุณรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์ของคุณไว้ได้ในขณะที่คุณทดสอบโทนเสียง. สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการความหลากหลายโดยไม่ทำให้กระบวนการทำงานของคุณกลายเป็นความวุ่นวาย.

⏭️ คำแนะนำที่ 6: "เปลี่ยนบันทึกที่ยังไม่เรียบร้อยนี้ให้กลายเป็นกระทู้ที่มี 7 โพสต์ โดยคงเสียงของแบรนด์ให้สอดคล้องกัน"

เปลี่ยนบันทึกนี้ให้กลายเป็นหัวข้อสนทนาที่มี 7 โพสต์ รักษาเสียงของแบรนด์ให้สอดคล้องกัน
ประโยชน์: คุณยังได้รับโครงสร้างที่เรียบง่ายซึ่งคุณสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ทุกสัปดาห์

⏭️ คำแนะนำที่ 7: "ร่างข้อความโฆษณาสำหรับข้อเสนอนี้ ให้ฉัน 10 รูปแบบ: ตรงไปตรงมา, เล่าเรื่อง, สนุกสนาน, ระดับพรีเมียม"

ร่างข้อความโฆษณาสำหรับข้อเสนอนี้ กรุณาให้ 10 รูปแบบที่แตกต่างกัน - ตรงไปตรงมา, เล่าเรื่อง, สนุกสนาน, ระดับพรีเมียม
ประโยชน์: สิ่งนี้ช่วยสนับสนุนเป้าหมายการตลาดดิจิทัล เช่น การได้ลูกค้าเป้าหมาย ผู้ติดตาม หรือลูกค้า

⏭️ คำแนะนำที่ 8: "เปลี่ยนหัวข้อที่ซับซ้อนนี้ให้กลายเป็นตัวอย่าง 3 ข้อที่ผู้เริ่มต้นสามารถเข้าใจได้ จากนั้นเพิ่มข้อสรุปสั้น ๆ หนึ่งบรรทัด"

เปลี่ยนหัวข้อที่ซับซ้อนนี้ให้กลายเป็นตัวอย่าง 3 ข้อที่ผู้เริ่มต้นสามารถเข้าใจได้ จากนั้นเพิ่มข้อสรุปสั้น ๆ หนึ่งบรรทัด
ประโยชน์: สิ่งนี้ช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอในหลายแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องเขียนใหม่ทั้งหมด

⏭️ คำแนะนำที่ 9: "ฉันเป็นเจ้าของธุรกิจที่ให้บริการ เขียนโพสต์ 5 โพสต์ที่ดึงดูดลูกค้าโดยไม่ให้ดูเหมือนการขาย"

ฉันเป็นเจ้าของธุรกิจที่ขายบริการ กรุณาเขียนโพสต์ 5 โพสต์ที่ดึงดูดลูกค้าโดยไม่ให้ดูเหมือนการขาย
ประโยชน์: คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติได้. นี่คือวิธีที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการทำงานสร้างสรรค์.

⏭️ คำแนะนำที่ 10: "ตอบคำถามที่กลุ่มเป้าหมายของฉันมีแนวโน้มจะถามเกี่ยวกับหัวข้อนี้ จากนั้นแนะนำรูปแบบโพสต์สำหรับแต่ละคำตอบ"

ตอบคำถามที่ผู้ชมของฉันน่าจะถามเกี่ยวกับหัวข้อนี้ จากนั้นแนะนำรูปแบบโพสต์สำหรับแต่ละคำตอบ
ประโยชน์: การมีส่วนร่วมของผู้ชมอย่างต่อเนื่องมักสำคัญกว่าการโพสต์บ่อยครั้ง

⏭️ คำแนะนำที่ 11: "เขียนโพสต์นี้ใหม่เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชม ให้สั้นลง ชัดเจนขึ้น และเฉพาะเจาะจงมากขึ้น"

เขียนโพสต์นี้ใหม่เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชม ให้สั้น ชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
ประโยชน์: มีประโยชน์สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและเจ้าของธุรกิจทุกคนที่ต้องการทดสอบโซเชียลมีเดียแบบเสียค่าใช้จ่าย

⏭️ คำแนะนำที่ 12: "สร้างบอร์ดอารมณ์แบรนด์ที่สะอาดสำหรับผู้สร้างใน [กลุ่มเฉพาะ] ใช้ [ชุดสี] พื้นผิว [2–3] และสไตล์ไอคอน [3] เพิ่มไทล์ฮีโร่ที่มี '[สโลแกนแบรนด์]' เป็นพื้นที่วาง (ไม่มีข้อความที่อ่านได้) รวมพื้นที่สำหรับโลโก้ที่มุมขวาบน" สไตล์: โมเดิร์น, มินิมอล, เนื้อหาคุณภาพสูง. อัตราส่วนภาพ 1:1. "

สร้างบอร์ดอารมณ์แบรนด์ที่สะอาดสำหรับผู้สร้างในนิช
ประโยชน์: สิ่งนี้ช่วยให้คุณล็อกลุคแบรนด์ที่สม่ำเสมอได้ก่อนที่คุณจะสร้างเนื้อหาในปริมาณมาก คุณสามารถนำสีและสไตล์ไอคอนเดียวกันมาใช้ซ้ำในโพสต์และเทมเพลตบนโซเชียลมีเดียต่างๆ ทำให้ผู้ชมของคุณจดจำผลงานของคุณได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเร่งกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณด้วยการขจัดความจำเป็นในการตัดสินใจออกแบบใหม่ทุกครั้ง

⏭️ คำแนะนำที่ 13: "ออกแบบภาพหน้าปกแบบหมุนสำหรับโพสต์โซเชียลมีเดียเกี่ยวกับ '[หัวข้อ]' ให้มีความโดดเด่นและสะดุดตา แสดงอุปมาอุปไมยด้วยภาพอย่างเรียบง่าย (ไม่ต้องใส่ข้อความ) เหลือพื้นที่ว่างขนาดใหญ่สำหรับใส่หัวข้อ ใช้สไตล์แบรนด์ที่สอดคล้องกัน: [คำคุณศัพท์], [โทนสี] เพิ่มลูกเล่นการเคลื่อนไหวเล็กน้อย เช่น ลูกศรหรือรูปทรงต่างๆ อัตราส่วนภาพ 4:5"

ออกแบบภาพหน้าปกคารูเซลที่โดดเด่นสำหรับโพสต์โซเชียลมีเดียเกี่ยวกับหัวข้อ
ประโยชน์: สไลด์แรกที่สะดุดตาจะช่วยให้ผู้ชมสนใจและเพิ่มการมีส่วนร่วมกับเนื้อหา พื้นที่หัวข้อที่ว่างเปล่าช่วยให้คุณสามารถนำดีไซน์นี้ไปใช้กับหัวข้อใหม่ได้อย่างง่ายดาย ขณะที่การเปรียบเทียบเชิงภาพจะช่วยให้คุณสื่อสารหัวข้อที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถรักษาความสอดคล้องของกลยุทธ์เนื้อหาได้โดยการใช้ระบบภาพเดียวกันในทุกคารูเซล

⏭️ คำแนะนำที่ 14: "สร้างกราฟิกที่ดึงดูดสายตาสำหรับแพลตฟอร์ม X ที่สื่อถึง 'หัวข้อที่กำลังเป็นกระแส' โดยไม่ใช้ข้อความ ใช้รูปทรงแผนภูมิแบบนามธรรมที่สะอาดตา เครื่องหมายดึงดูดความสนใจ และจุดโฟกัสที่ชัดเจน รักษาความเป็นแบรนด์สำหรับผู้สร้างเนื้อหา [เฉพาะกลุ่ม] สไตล์: ชัดเจน มีความตัดกันสูง ไม่รกตา อัตราส่วนภาพ 16:9"

สร้างกราฟิกที่ดึงดูดสายตาสำหรับแพลตฟอร์ม X ที่บ่งบอกถึงหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมโดยไม่ใช้ข้อความ
ประโยชน์: สิ่งนี้ช่วยให้คุณตอบสนองต่อเทรนด์โดยไม่ต้องพึ่งโพสต์ที่มีข้อความเยอะ เหมาะเมื่อคุณต้องการภาพที่ดูสะอาดตาซึ่งสื่อว่า "นี่คือเทรนด์ปัจจุบัน" และเข้ากับแบรนด์ของคุณ แม้จะโพสต์อย่างรวดเร็วก็ตาม นอกจากนี้ยังสามารถนำรูปแบบเดียวกันนี้มาใช้ซ้ำเป็นสไตล์ประจำสำหรับโพสต์ที่เน้นการจับเทรนด์ได้อีกด้วย

⏭️ คำแนะนำที่ 15: "สร้างภาพพื้นหลังสำหรับ thumbnail YouTube ของวิดีโอเกี่ยวกับ '[หัวข้อ]'" แสดงโต๊ะทำงานของผู้สร้างที่มี [ของสำคัญ 1], [ของสำคัญ 2] และธีม AI ที่ละเอียดอ่อน (รูปร่าง UI ลอย) ให้วัตถุหลักอยู่ทางซ้ายและให้ด้านขวาโล่งสำหรับใส่ข้อความทับ (ไม่มีข้อความที่อ่านได้) แสง: สตูดิโอ โฟกัสคมชัด อัตราส่วนภาพ 16:9

สร้างภาพพื้นหลังสำหรับ thumbnail YouTube สำหรับวิดีโอเกี่ยวกับหัวข้อ
ประโยชน์: สิ่งนี้ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้เร็วขึ้นโดยให้ฐานภาพขนาดย่อที่พร้อมสำหรับการใส่ข้อความทับไว้แล้ว การจัดวางแบบวัตถุทางซ้าย/พื้นที่ว่างทางขวาทำให้ชื่อเรื่องอ่านง่ายและทำให้ภาพขนาดย่อดูสะอาดตา

เคล็ดลับการใช้ Grok อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือ AI จะให้ผลลัพธ์ที่ดีเท่ากับคำสั่งที่คุณป้อนเข้าไป นี่คือเคล็ดลับบางประการในการใช้ Grok อย่างมีประสิทธิภาพ:

เคล็ดลับที่ 1: เขียนหัวข้อเหมือนกับบรีฟของผู้สร้างเนื้อหา

Grok ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณแบ่งปันรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณ กลุ่มเป้าหมาย เจตนา และแผนเนื้อหาในระยะยาว บอก Grok ว่าคุณคือใคร คุณสร้างอะไร และคุณให้บริการใคร จากนั้นบอกว่าคุณต้องการให้ผลลัพธ์เป็นอย่างไร

📌 ตัวอย่างคำสั่ง: "Grok, ฉันสร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียสำหรับผู้ก่อตั้งเดี่ยว กลุ่มเป้าหมายของฉันคือธุรกิจขนาดเล็กในระยะเริ่มต้น ช่วยคิดไอเดียสำหรับโพสต์ 10 โพสต์ โทนให้ดูเป็นประโยชน์และปฏิบัติได้จริง เพิ่ม CTA ที่ชัดเจน 1 จุดต่อโพสต์"

กร็อก, ฉันสร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียสำหรับผู้ก่อตั้งคนเดียว. กลุ่มเป้าหมายของฉันคือธุรกิจขนาดเล็กในระยะเริ่มต้น.
เคล็ดลับที่ 2: ใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ จากนั้นจำกัดให้แคบลงเฉพาะกลุ่มของคุณ

ขอให้ Grok สแกนบทสนทนาปัจจุบันก่อน จากนั้นให้ Grok ค้นหาโพสต์สาธารณะ X โพสต์และทำการค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์ ใส่ตัวกรองเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์มีความเฉพาะเจาะจงและเกี่ยวข้องกับคุณและผู้ชมของคุณ

📌 ตัวอย่างคำสั่ง: "ใช้ Grok เพื่อค้นหา 10 หัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมในวงการของฉัน จากนั้นเลือกสามหัวข้อที่เหมาะกับแบรนด์ของฉัน อธิบายเหตุผลด้วย"

ใช้ Grok เพื่อค้นหา 10 หัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมในวงการของฉัน จากนั้นเลือกสามหัวข้อที่เหมาะกับแบรนด์ของฉัน
เคล็ดลับที่ 3: ขอโครงสร้างก่อนที่คุณจะขอให้ Grok เขียน

เริ่มต้นด้วยรูปแบบเนื้อหาที่คุณต้องการใช้ในตอนนี้ จากนั้นให้ Grok สร้างเนื้อหา

คุณสามารถลองลำดับนี้ได้:

  1. "ให้ฉัน 5 มุม"
  2. "ให้ฉัน 3 ฮุคต่อมุม"
  3. เขียนโพสต์สำหรับจุดดึงดูดที่ดีที่สุด
  4. "ให้ฉันติดตามผล: สั้น กระชับ และปลอดภัยต่อแบรนด์มากขึ้น"

สิ่งนี้ช่วยให้กระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณเป็นระเบียบและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มุ่งเน้นมากขึ้น ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายและกลยุทธ์เนื้อหาของคุณมากยิ่งขึ้น

ขอโครงสร้างก่อนที่คุณจะขอให้ Grok เขียน
เคล็ดลับที่ 4: ใช้ "โหมดสนุก" และ "โหมดปกติ" เป็นคำกระตุ้น

  • ให้โหมดสนุกเป็นคำแนะนำเกี่ยวกับสไตล์
  • บอก Grok ให้เพิ่มอารมณ์ขันเมื่อเหมาะสมกับแบรนด์ของคุณ
  • ใช้โหมดปกติเมื่อคุณต้องการคำตอบอย่างรวดเร็วและโครงสร้างที่ชัดเจน

📌 ตัวอย่างคำแนะนำ: "เขียนโพสต์นี้ในโหมดสนุกและเพิ่มอารมณ์ขัน แต่ให้คงข้อเท็จจริงไว้ครบถ้วน จากนั้นเขียนใหม่ในโหมดปกติ"

ใช้โหมดสนุกและโหมดปกติเป็นคำกระตุ้น
เคล็ดลับที่ 5: จับความคิดอย่างรวดเร็วด้วยการป้อนเสียง

  • เมื่อคุณรู้สึกถึงความคิด คุณต้องการให้มันถูกบันทึกไว้
  • ใช้โหมดเสียงในแอป Grok บน iOS เพื่อพูดร่างคร่าวของคุณ
  • จากนั้นขอให้ Grok เปลี่ยนเป็นโพสต์ในโซเชียลมีเดีย, กระทู้, หรือโครงร่างเนื้อหาแบบยาว

🧠 คุณรู้หรือไม่? ข้อมูลจาก GWI แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้ทั่วไปเข้าชมแพลตฟอร์มโซเชียล6.75แพลตฟอร์มต่อเดือน นั่นคือเหตุผลที่การวางแผน "หลายแพลตฟอร์ม" มีความสำคัญ ผู้ชมของคุณเคลื่อนไหวมากกว่าที่คุณคิด

ข้อจำกัดของ Grok สำหรับกลยุทธ์ของผู้สร้าง

Grok เป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการสร้างไอเดีย ร่างโพสต์บนโซเชียลมีเดีย และตอบสนองต่อเทรนด์ต่างๆ

นอกจากนี้ยังรู้สึกเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม X ได้ดีกว่าบอทแชท AI ส่วนใหญ่ แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการในการใช้ Grok มาดูข้อจำกัดเหล่านั้นกันด้านล่าง:

Grok อาจฟังดูมั่นใจแต่ก็ยังให้ข้อมูลผิดได้

Grok ยังคงเป็นเวอร์ชันแรกในบางบริบท Xเตือนอย่างชัดเจนว่ามันอาจ "ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง" สรุปผิดพลาด หรือขาดบริบท ซึ่งสิ่งนี้มีความสำคัญเมื่อคุณสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับแนวโน้มปัจจุบัน หัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม หรือหัวข้อที่ซับซ้อน

ดังนั้นเมื่อคุณใช้ Grok สำหรับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ให้ทำการตรวจสอบอย่างรวดเร็วเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง

"ข้อมูลแบบเรียลไทม์" อาจมีข้อมูลรบกวนและไม่เป็นประโยชน์เสมอไป

ข้อมูลแบบเรียลไทม์ฟังดูสมบูรณ์แบบสำหรับการตรวจจับแนวโน้ม แต่ในทางปฏิบัติ มันอาจทำให้คุณจมอยู่กับเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนแพลตฟอร์ม X ที่แนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและบริบทเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Grok สามารถตัดสินใจค้นหาโพสต์สาธารณะใน X และทำการค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์ได้ ซึ่งยอดเยี่ยมสำหรับความเร็ว แต่คุณยังคงต้องกรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องจริงกับกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเฉพาะของคุณ

หากคุณตามทุกเทรนด์, กลยุทธ์เนื้อหาของคุณอาจสูญเสียโฟกัส. คุณจะโพสต์มากขึ้น, แต่เสียงของแบรนด์คุณอาจเริ่มรู้สึกไม่สม่ำเสมอในหลายแพลตฟอร์ม.

ข้อความและปฏิสัมพันธ์ของคุณอาจถูกนำไปใช้ในการฝึกอบรม ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า

หากคุณใช้ Grok บน X,xAI อาจแบ่งปันข้อมูลสาธารณะของคุณบน X รวมถึงการโต้ตอบ, ข้อมูลที่คุณป้อน, และผลลัพธ์ของคุณกับ Grok เพื่อฝึกฝนและปรับแต่งแบบจำลอง และอธิบายการควบคุมที่คุณสามารถใช้ (เช่น การแชทส่วนตัว, หากมี) เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ นี่เป็นการพิจารณาที่สำคัญหากคุณเขียนร่างลูกค้าหรือบันทึกแคมเปญที่ละเอียดอ่อนภายในแชท

ข้อสรุปคือง่าย ๆ: อย่าใช้ Grok เหมือนสมุดบันทึกส่วนตัวของคุณหากคุณไม่ได้ตรวจสอบการตั้งค่าของคุณแล้ว และคุณรู้สึกสบายใจกับนโยบายนี้

อย่าใส่ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนลงใน Grok

X แจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจนว่าห้ามแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเป็นความลับในการสนทนากับ Grok นโยบายความเป็นส่วนตัวของ xAI ยังขอให้คุณไม่รวมข้อมูลส่วนบุคคลในคำสั่งและข้อมูลที่ป้อนเข้าไป

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือจัดการลูกค้า ควรเก็บเอกสารร่างให้ทั่วไป ปิดบังชื่อ งบประมาณ และรายละเอียดที่สามารถระบุตัวตนได้ คุณสามารถขอความช่วยเหลือในการวางแผนกลยุทธ์ โครงร่าง และแนวคิดได้โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ

คุณสมบัติและการเข้าถึงแตกต่างกันไปตามสถานที่ที่คุณใช้ Grok

คุณสามารถใช้ Grok ผ่าน X เป็นแอปแบบสแตนด์อโลนและบน Grok.com ได้ ฟีเจอร์ของ Grok อาจแตกต่างกันไปตามสถานที่และแผนการใช้งาน ดังนั้นขั้นตอนการทำงานที่ใช้งานได้บนโทรศัพท์ของคุณอาจไม่ตรงกับสิ่งที่คุณเห็นในบัญชี X ของคุณ หรือในทางกลับกัน

นั่นคือเหตุผลที่คุณควรรักษาชุดเครื่องมือกลยุทธ์ผู้สร้างของคุณให้มีความยืดหยุ่น Grok อาจเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง แต่คุณยังคงต้องการเครื่องมือ AI อื่นๆ สำหรับการวางแผน การผลิต และการเผยแพร่เมื่อคุณต้องการความสม่ำเสมอ

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Grok สำหรับผู้สร้างสรรค์

กลยุทธ์ของผู้สร้างผลงานมักไม่ล้มเหลวเพราะคุณ "หมดไอเดีย" แต่ล้มเหลวเพราะการขยายงานที่มากเกินไป: การสแกนแนวโน้มอยู่ในแท็บหนึ่ง, ร่างงานอยู่ในอีกแท็บหนึ่ง, ข้อเสนอแนะถูกฝังอยู่ใน DMs, และปฏิทินเนื้อหาของคุณอยู่ที่อื่นทั้งหมด

จากนั้นการขยายตัวของ AIจะเริ่มขึ้น ซึ่งทีมของคุณจะใช้เครื่องมือ AI หลายตัวในการระดมความคิดและสร้างเนื้อหา

นั่นคือจุดที่ ClickUp ทำงานเป็นทางเลือกที่ฉลาดกว่า Grok

แทนที่จะเพิ่ม แชทบอท AI อีกตัวหนึ่ง ClickUp ถูกสร้างขึ้นเป็นพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ ที่ซึ่งงานของคุณ เอกสาร การแชท แดชบอร์ด และผู้ช่วย/ตัวแทน AI สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้น "เครื่องจักรแห่งความคิด" และระบบการดำเนินการของคุณจะหยุดเป็นเครื่องมือแยกจากกัน

ทำไม ClickUp Brain ถึงไม่เหมือนกับ "แชทบอททั่วไป"

ClickUp Brainถูกออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับบริบทการทำงานจริงของคุณ (งาน, เอกสาร, แชท และการประชุม) และรับรองว่าเนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดของคุณจะถูกฝังอยู่ในกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์ที่คุณวางแผนและดำเนินการ

ClickUp ยังรองรับการเข้าถึงหลายโมเดล (ไปยังโมเดลจาก ChatGPT, Gemini และ Claude) พร้อมการควบคุมความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยแบบรวมศูนย์ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแพลตฟอร์มเพื่อรับสไตล์การเขียนหรือความลึกของการให้เหตุผลที่แตกต่างกัน

นี่คือวิธีที่ ClickUp Brain มีประโยชน์เมื่อคุณพยายามตามทันเทรนด์โซเชียลมีเดียและการสร้างเนื้อหา:

  • ลดการสลับเครื่องมือ: รวบรวมกลยุทธ์เนื้อหา งาน และร่างต่างๆ ไว้ด้วยกัน เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องวางคำตอบของ Grok ในสามที่ที่แตกต่างกัน
  • วางแผนและดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น: สรุปหัวข้องานและเอกสารใน ClickUpเมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นแผนที่สามารถเผยแพร่ได้
  • ความช่วยเหลือด่วนผ่านความคิดเห็นแบบมีหัวข้อและ ClickUp Chat: คุณสามารถขอให้ ClickUp Brain ค้นหารายละเอียดการสนทนาเก่า ขั้นตอนถัดไป หรือสรุปเนื้อหาอย่างกระชับในขณะที่คุณกำลังทำงาน

นี่คือวิดีโอเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถเขียนอะไรก็ได้ด้วย ClickUp Brain:

💡เคล็ดลับมืออาชีพ:ClickUp Super Agentsถูกสร้างขึ้นเพื่อดำเนินการตามทริกเกอร์และเงื่อนไขโดยใช้คำสั่งที่คุณกำหนดไว้ ซึ่งช่วยให้กระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณดำเนินต่อไปได้แม้ในขณะที่คุณกำลังยุ่งอยู่กับการคิดไอเดียเนื้อหาเท่านั้น

รับคำตอบและสรุปโดยอัตโนมัติจากตัวแทน AI ที่ทำงานตามเงื่อนไขด้วย ClickUp Agents
รับคำตอบอัตโนมัติและสรุปจากตัวแทน AI ที่ทำงานตามเงื่อนไขด้วย ClickUp Agents

สำหรับผู้สร้างสรรค์และผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์ กระบวนการที่เหมาะสมอาจเป็นอย่างนี้:

  • สร้างชุดงาน "ชุดงานปรับใช้ใหม่" โดยอัตโนมัติเมื่อโพสต์ถูกทำเครื่องหมายว่าเผยแพร่แล้ว
  • ร่างคำบรรยายเบื้องต้นและรูปแบบข้อความกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) เมื่อภารกิจเข้าสู่ขั้นตอน "กำลังตรวจสอบ"
  • สรุปความคิดเห็นที่ได้รับเป็นขั้นตอนต่อไปที่ชัดเจนเมื่อการอนุมัติมีความซับซ้อน
  • สร้างสรุปประจำสัปดาห์เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ส่งมอบแล้ว สิ่งที่ถูกขัดขวาง และสิ่งที่ต้องติดตามผล

ผู้สร้างข้อความ ClickUp Brain สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับกลยุทธ์เนื้อหา

นี่คือตัวอย่างคำถามที่คุณสามารถลองใช้ใน ClickUp Brain เพื่อพัฒนาและปรับแต่งกลยุทธ์เนื้อหาของคุณ:

  • "เปลี่ยนหัวข้อ 5 ข้อนี้ให้กลายเป็น 3 เสาหลักของเนื้อหาสำหรับกลุ่มเป้าหมายของฉัน โดยแต่ละหัวข้อต้องมีมุมมองที่ชัดเจน"
  • สร้างแผนเนื้อหา 14 วันครอบคลุม X, Instagram และ LinkedIn โดยใช้เสียงของแบรนด์ของฉัน: [วางแนวทางเสียง]
  • "ให้ฉัน 10 ไอเดียโพสต์จากปัญหาของผู้ชมนี้: [ปัญหา], แบ่งออกเป็นการศึกษา, ความคิดเห็น, และเบื้องหลัง"
เปลี่ยนหัวข้อ 5 ข้อนี้ให้กลายเป็น 3 แกนหลักของเนื้อหาสำหรับกลุ่มเป้าหมายของฉัน
  • "เขียนหัวข้อที่น่าสนใจ 5 ข้อสำหรับไอเดียนี้ จากนั้นเขียนหัวข้อที่ดีที่สุดใหม่ในสองโทน: กระชับและสงบ"
  • "ปรับใช้โครงร่างยาวนี้ใหม่เป็น: 1 กระทู้, 1 โพสต์ LinkedIn และ 1 บทสคริปต์วิดีโอสั้น"
  • "สร้างบรีฟครีเอทีฟอย่างง่ายสำหรับโพสต์นี้: เป้าหมาย, ข้อความ, CTA, จุดสนับสนุน, และรายการตรวจสอบสินทรัพย์"
เขียนหัวข้อดึงดูด 5 ข้อสำหรับไอเดียนี้ จากนั้นเขียนหัวข้อที่ดีที่สุดใหม่ในสองโทนเสียง
  • สรุปความคิดเห็นในกระทู้นี้และแปลงเป็นชุดขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจนพร้อมระบุผู้รับผิดชอบ
  • "จากตัวชี้วัดเหล่านี้ กรุณาเสนอการทดลอง 5 อย่างสำหรับสัปดาห์หน้า และอธิบายว่าแต่ละการทดสอบพยายามเรียนรู้อะไร"
สรุปความคิดเห็นในกระทู้นี้และแปลงเป็นชุดขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจนพร้อมผู้รับผิดชอบ
รับคำตอบที่เชื่อถือได้มากขึ้นด้วย ClickUp Enterprise Search

ค้นหาทั่วทั้งพื้นที่ทำงานและแอปที่เชื่อมต่อของคุณด้วย ClickUp's Enterprise Search
ค้นหาทั่วทั้งพื้นที่ทำงานและแอปที่เชื่อมต่อของคุณด้วย ClickUp's Enterprise Search

หนึ่งในข้อจำกัดที่ใหญ่ที่สุดของ Grok สำหรับผู้สร้างสรรค์คือความน่าเชื่อถือ: มันอาจฟังดูมั่นใจแต่ก็ยังผิดได้ โดยเฉพาะเมื่อคุณกำลังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม

ClickUp'sEnterprise Searchถูกสร้างขึ้นเพื่อ "คำตอบที่เชื่อถือได้" ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ โดยดึงข้อมูลจากงาน, เอกสาร, แชท, และการประชุม และนำเสนอคำตอบพร้อมบริบท (และอ้างอิง, ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) นอกจากนี้ยังมีการจัดทำดัชนีบ่อยครั้ง เพื่อให้ผลการค้นหาของคุณทันสมัยอยู่เสมอเมื่อการทำงานของคุณเปลี่ยนแปลง

ยิ่งดีสำหรับทีม: การค้นหาแบบองค์กรจะรับรู้สิทธิ์การเข้าถึง ดังนั้นผู้ใช้จะเห็นเฉพาะสิ่งที่ตนมีสิทธิ์เข้าถึงในเครื่องมือที่เชื่อมต่อเท่านั้น (มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณจัดการโฟลเดอร์ลูกค้า สินทรัพย์แบรนด์ หรือเอกสารของพันธมิตร)

จับความคิดได้เร็วขึ้นด้วย ClickUp BrainGPT + พูดเป็นข้อความ

ใช้เสียงของคุณเพื่อบันทึกโน้ตและสรุป จากนั้นดูการถอดเสียงทั้งหมดด้วย ClickUp BrainGPT's Talk to Text
ใช้เสียงของคุณเพื่อบันทึกโน้ตและสรุป จากนั้นดูการถอดเสียงทั้งหมดด้วย ClickUp BrainGPT's Talk to Text

หากคุณชอบโหมดเสียงของ Grok สำหรับการจับภาพอย่างรวดเร็วClickUp BrainGPT แอป AI แบบสแตนด์อโลนจาก ClickUp และฟีเจอร์Talk to Textของมันคือเวอร์ชัน "ผู้สร้าง" ของกระบวนการทำงานนั้น

ด้วยฟีเจอร์ Talk to Text คุณสามารถพูดไอเดียออกมาและเปลี่ยนเป็นข้อความที่เรียบเรียงอย่างมืออาชีพได้ทันที ฟีเจอร์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการคิดหัวข้อโฆษณา ข้อความโฆษณา หรือโครงร่างเนื้อหาแบบยาวเมื่อคุณกำลังเดินหรือระหว่างถ่ายทำ

คุณสามารถเข้าถึง ClickUp BrainGPT ผ่านแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปเฉพาะหรือใช้ส่วนขยาย Chrome ของ BrainGPT ซึ่งช่วยให้คุณค้นหา ClickUp, เว็บ และไฟล์ที่เชื่อมต่อ (เช่น Drive/SharePoint/GitHub) ได้โดยตรงจากเบราว์เซอร์ของคุณ

เพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์เนื้อหาของคุณด้วย ClickUp

การใช้ Grok AI สำหรับกลยุทธ์ของผู้สร้างผลงานจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณมองมันเหมือนกับเครื่องยนต์สร้างความคิดของคุณ

คุณใช้ Grok เพื่อสร้างไอเดีย สำรวจหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม และรับคำตอบอย่างรวดเร็วจากข้อมูลแบบเรียลไทม์ จากนั้นคุณย้ายงานเข้าสู่ระบบที่ช่วยให้คุณวางแผน เขียน ทบทวน และเผยแพร่โดยไม่สูญเสียเอกลักษณ์ของแบรนด์หรือปฏิทินของคุณ

นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามามีบทบาทในฐานะพื้นที่ทำงาน AI แบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณระดมความคิด วางแผน สร้าง และดำเนินการกลยุทธ์เนื้อหาของคุณได้บนแพลตฟอร์มเดียว

ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถเปลี่ยนร่างงานให้เป็นงานที่ติดตามได้ สรุปข้อเสนอแนะ และทำให้มั่นใจว่าทีมของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายเนื้อหาในระยะยาวของคุณ

สมัครใช้ ClickUp ฟรีและยกระดับกลยุทธ์เนื้อหาของคุณไปอีกขั้น