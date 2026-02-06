10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Unframe AI ในปี [year]

คุณทราบหรือไม่ว่า 47% ของพนักงานดิจิทัลประสบปัญหาในการค้นหาข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ? นั่นหมายถึงหนึ่งในสองของพนักงานทั้งหมดไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
Unframe AI ช่วยค้นหาและดึงข้อมูลจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ แต่สำหรับทีมส่วนใหญ่ การค้นหาเป็นเพียงขั้นตอนแรกเท่านั้น สิ่งที่ดึงประสิทธิภาพการทำงานที่แท้จริงคือช่องว่างระหว่างการ ค้นหาคำตอบและการลงมือทำ—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการทำงานกระจายอยู่ในเครื่องมือที่เชื่อมต่อกันไม่ได้
ดังนั้นเราจึงได้พิจารณา 10 ทางเลือกของ Unframe AI—ตั้งแต่เครื่องมือค้นหาสำหรับองค์กรโดยเฉพาะ ไปจนถึงแพลตฟอร์มบริหารจัดการงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI—ซึ่งช่วยให้ทีมทำงานได้รวดเร็วขึ้นด้วยการเชื่อมโยงคำตอบไปสู่การปฏิบัติโดยตรง
เครื่องมือบางชนิดเชี่ยวชาญด้านการค้นหา. บางชนิดมุ่งเน้นไปที่การประชุม, ความเป็นส่วนตัว, หรือตัวแทน AI ที่ปรับแต่งได้. และมีไม่กี่อย่าง, เช่น ClickUp, ที่รวมทุกสิ่งไว้ในที่เดียว.
มาดูให้ละเอียดกันเถอะ
ทำไมควรเลือกทางเลือกอื่นแทน Unframe AI
ทีมเช่นทีมของคุณเลือกใช้ทางเลือกแทน Unframe AI เมื่อการค้นหาไม่สามารถนำไปสู่การดำเนินการได้หากคุณต้องสลับบริบทอยู่ตลอดเวลา ระหว่างเครื่องมือค้นหา ผู้จัดการโครงการ และแอปแชทของคุณเพื่อให้งานเสร็จ คุณจะเข้าใจว่าทำไมการใช้ Unframe AI ถึงรู้สึกจำกัด:
- การผสานการทำงานที่จำกัด ทีมที่ต้องการมากกว่าการดึงข้อมูลต้องการ AI ที่สามารถสรุป, อัปเดต, หรือกระตุ้นการทำงาน ภายใน กระบวนการทำงานที่มีอยู่ของพวกเขา—ไม่ใช่แค่ชี้ให้พวกเขาเห็นที่ที่ข้อมูลอยู่
- ทีมต่าง ๆ ต้องการความลึกของการสนับสนุน AI ที่แตกต่างกันบางทีมต้องการการค้นหาแบบเบา ๆ ทีมอื่น ๆ ต้องการข้อมูลเชิงลึกสำหรับการประชุม การจัดทำดัชนีในเครื่องที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว หรือตัวแทน AI ที่ปรับแต่งสำหรับการจัดการความรู้ที่ฝึกฝนจากข้อมูลภายใน การมีแนวทางเดียวสำหรับการค้นหา AI ไม่สามารถตอบโจทย์ทุกกระบวนการทำงานได้
- เครื่องมืออีกหนึ่งชิ้นที่เพิ่มเข้ามาในชุดเครื่องมือที่แออัดอยู่แล้ว สำหรับองค์กรที่จัดการกับเครื่องมือ SaaS มากมายอยู่แล้ว การเพิ่มชั้นการค้นหาแบบสแตนด์อโลนอาจรู้สึกเหมือนเพิ่มความซับซ้อนมากกว่าการลดความซับซ้อน—โดยเฉพาะเมื่อมันไม่สามารถทดแทนสิ่งอื่นได้
ทางเลือกด้านล่างนี้ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ Converged AI Workspace ไปจนถึงเครื่องมือค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยเฉพาะ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่เหมาะสมกับความต้องการของทีมคุณ
📮ClickUp Insight: การสลับบริบทกำลังค่อยๆ กัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างเงียบๆ งานวิจัยของเราพบว่า42% ของการถูกรบกวนในที่ทำงานเกิดจากการสลับแพลตฟอร์ม การจัดการอีเมล และการกระโดดไปมาระหว่างการประชุม แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถกำจัดสิ่งรบกวนที่มีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้?
ClickUp รวม เวิร์กโฟลว์ (และการแชท) ของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่ายและคล่องตัว เปิดตัวและจัดการงานของคุณจากแชท เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย—พร้อมฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้บริบทเชื่อมต่อ ค้นหาได้ และจัดการได้ง่าย!
ทางเลือกของ Unframe AI ในพริบตา
ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Unframe AI ที่ควรใช้
เครื่องมือแต่ละชิ้นในรายการนี้ได้รับการประเมินจากประสิทธิภาพในการใช้ AI, ความสามารถในการช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ, และความง่ายในการผสานเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของทีมคุณ บางเครื่องมืออาจเก่งในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ดีมาก ในขณะที่เครื่องมืออื่น ๆ เช่น ClickUp อาจมีแนวทางที่ครอบคลุมมากขึ้นโดยรวมการจัดการงาน, ความรู้, และการร่วมมือไว้ในแพลตฟอร์ม AI เดียว
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการการดำเนินโครงการด้วย AI พร้อมการค้นหาแบบรวมศูนย์)
ต่างจาก Unframe AI, ClickUp คือ พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์: โครงการ, งาน, เอกสาร, แชท และ AI ทั้งหมดอยู่ในระบบที่เชื่อมต่อกันเพียงระบบเดียว แทนที่จะวาง AI ไว้บนเครื่องมือที่กระจัดกระจาย ClickUp สร้างความฉลาดทางบริบทโดยตรงในจุดที่งานเกิดขึ้น นี่คือเหตุผลที่คำตอบไม่หยุดอยู่แค่ผลการค้นหา
ด้วย ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัว คุณสามารถ
- ถามคำถามด้วยภาษาธรรมชาติเกี่ยวกับพื้นที่ทำงานของคุณ
- สรุปหัวข้อการสนทนาที่ยาว
- สร้างการอัปเดตโดยใช้บริบททั้งหมดจากโครงการ เอกสาร และการสนทนาของคุณ
มันทำหน้าที่เป็นผู้จัดการความรู้ AI และผู้จัดการโครงการของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีงานใดติดขัด และคุณไม่จำเป็นต้องโต้ตอบกับเพื่อนร่วมงานเพื่อหาคำตอบ คุณยังสามารถพิมพ์ @brain ในความคิดเห็นหรือในเธรดแชท ClickUpเพื่อขอความช่วยเหลือจาก AI ได้ตามต้องการ
Brain MAX ขยายขีดความสามารถนั้นให้ไกลยิ่งขึ้นด้วยแอป AI Super บนเดสก์ท็อป สามารถดึงคำตอบได้ไม่เพียงแค่จาก ClickUp Workspace ของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแอปที่เชื่อมต่ออย่าง Google Drive, Slack, Figma, GitHub และอื่นๆ อีกมากมายClickUp Enterprise Search ซึ่งได้รับการปรับแต่งเพื่อนำเสนอผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดตามงานที่คุณกำลังดำเนินการอยู่
การทำงานไม่ได้เกิดขึ้นที่แป้นพิมพ์เสมอไป พูดเป็นข้อความ ใน Brain MAX ช่วยให้คุณจับความคิด การอัปเดต หรือคำแนะนำต่างๆ ด้วยเสียงของคุณ มันจะถูกถอดความและแปลงเป็นงานที่มีโครงสร้าง บันทึก หรือความคิดเห็นทันทีโดยไม่ทำให้การไหลของงานหยุดชะงัก—เร็วกว่าพิมพ์ถึง 4 เท่า!
จากนั้น ClickUp Automations จะเข้ามาจัดการงานซ้ำๆ ที่ยุ่งยาก เช่น การอัปเดตสถานะ การมอบหมายงาน หรือการแจ้งเตือนต่างๆ และเมื่อทีมพร้อมที่จะก้าวไปอีกขั้นAI Super Agentsจะทำหน้าที่เป็น AI ทีมเมท ที่เข้าใจบริบท คุณสามารถ ส่งข้อความถึงพวกเขา มอบหมายงาน และมอบหมายกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ เช่นเดียวกับที่คุณทำกับมนุษย์ รับคืนเวลาได้มากกว่า 8 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยให้ Super Agents ทำงานแทนคุณ!
ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับซูเปอร์เอเจนต์:
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รักษาความรู้ให้เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ ด้วยการสร้างและจัดเก็บเอกสารโดยตรงควบคู่ไปกับงานและโครงการที่เกี่ยวข้องด้วยClickUp Docs ClickUp Brain สามารถค้นหาและอ้างอิงเอกสารเหล่านั้นได้อย่างมีบริบทเนื่องจากเป็นฟีเจอร์ที่อยู่ใน ClickUp
- กรอกคุณสมบัติของงานโดยอัตโนมัติด้วย AI โดยการสร้างผู้รับผิดชอบ, ลำดับความสำคัญ, สถานะ, และคำอธิบายโดยอัตโนมัติตามบริบท
- สร้างงานโดยตรงจากข้อความแชท ในคลิกเดียวด้วย AI
- บันทึกผลลัพธ์การประชุม โดยอัตโนมัติด้วยClickUp AI Notetaker ซึ่งจะสรุปการสนทนาและดึงรายการที่ต้องดำเนินการออกมา
- วางแผนเวลาอย่างชาญฉลาด ด้วยปฏิทิน ClickUpที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยจัดตารางงานตามลำดับความสำคัญและความพร้อมใช้งาน
- เข้าถึงโมเดล AI หลากหลาย รวมถึงโมเดลล่าสุดจาก Claude, Gemini และ ChatGPT ได้ภายใน ClickUp Brain
ข้อดีและข้อเสียของ ClickUp
ข้อดี:
- ลดการสลับบริบทโดยการเก็บคำตอบและการดำเนินการไว้ในที่เดียวกัน
- AI เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างงาน ไม่ใช่แค่คำสำคัญ
- ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับทีมทุกขนาดหรือทุกหน้าที่
- ปรับขนาดจากกรณีการใช้งานที่ง่ายไปจนถึงเวิร์กโฟลว์ขั้นสูงที่ขับเคลื่อนด้วยตัวแทนโดยไม่ต้องย้ายเครื่องมือ
ข้อเสีย:
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการสำรวจฟีเจอร์ทั้งหมด
- ประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือยังไม่เทียบเท่ากับประสิทธิภาพเต็มรูปแบบบนเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ที่มีความสุขจาก G2 รายงานว่า:
ฉันพบว่า ClickUp มีคุณค่าอย่างมากเพราะมันรวมฟังก์ชันต่าง ๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งทำให้งานและการสื่อสารทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว ทำให้ฉันได้รับบริบทครบถ้วน 100% การผสานรวมนี้ทำให้การจัดการโครงการง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและความชัดเจน ฉันชอบฟีเจอร์ Brain AI เป็นพิเศษ เพราะมันทำหน้าที่เป็นตัวแทน AI ที่ดำเนินการตามคำสั่งของฉันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานแทนฉันได้โดยตรง การทำงานอัตโนมัตินี้ช่วยได้มากเพราะทำให้ขั้นตอนการทำงานของฉันเป็นระเบียบและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
2. monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์แบบภาพด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
ทีมของคุณชอบเครื่องมือที่มองเห็นได้หรือไม่? พวกเขาหลีกเลี่ยงการนำแพลตฟอร์มที่ใช้ AI มาใช้เพราะรู้สึกว่าใช้งานยากและไม่เป็นธรรมชาติหรือไม่? หากคุณพบว่าทีมของคุณกลับไปใช้สเปรดชีตและกระบวนการทำงานแบบแมนนวล แม้ว่าจะมีฟีเจอร์ที่ทรงพลังพร้อมใช้งานอยู่แล้ว monday.com สามารถช่วยได้
ระบบปฏิบัติการการทำงานที่ยืดหยุ่นของมันเป็นที่รู้จักกันดีในด้านอินเทอร์เฟซที่มีสีสันและภาพที่ชัดเจน
แม้ว่าจะไม่สามารถทดแทนการค้นหาสำหรับองค์กรได้โดยตรง แต่ AI ที่ทรงพลังของมันช่วยให้ทีมสามารถทำงานอัตโนมัติและลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง monday sidekick (ผู้ช่วย AI ของมัน) สามารถสร้างคำอธิบายงาน สรุปการอัปเดต และสร้างสูตรสำหรับบอร์ดของคุณได้ คุณยังสามารถสร้างบล็อก AI หรือการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติได้อีกด้วย
บอร์ดที่ปรับแต่งได้พร้อมคอลัมน์มากกว่า 30 ประเภทให้คุณมองเห็นงานในหลายรูปแบบ รวมถึงมุมมองแบบคัมบัง, แผนภูมิแกนต์ และปฏิทิน ด้วยการผสานรวมมากกว่า 200 รายการ จึงเป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับทีมที่ต้องการชั้นการจัดการโครงการแบบภาพพร้อมความช่วยเหลือจาก AI
monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- จัดหมวดหมู่ข้อมูล, สกัดข้อมูลสำคัญจากข้อความหรือไฟล์, ตรวจจับความรู้สึก, แปลเนื้อหา, หรือปรับปรุงคุณภาพข้อความได้โดยตรงภายในบอร์ดด้วยคุณสมบัติ AI หลากหลาย
- เสริมสร้างกระบวนการทำงานของ CRM ด้วยตัวแทน AI เช่น ตัวแทนขาย AI และตัวแทนลูกค้าเป้าหมาย AI ที่สามารถดำเนินการค้นหาข้อมูลเบื้องต้น ปรับแต่งการติดต่อให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสรุปการโต้ตอบทางอีเมล เพื่อเร่งกระบวนการมีส่วนร่วมในสายงานขาย
- มองเห็นการทำงานแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายพร้อมรหัสสีและอัปเดตสถานะแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นอุปสรรคหรือความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว
ข้อดีและข้อเสียของ monday.com
ข้อดี:
- การออกแบบที่สีสันสดใสและสามารถลากและวางได้ช่วยให้การเริ่มต้นใช้งานรวดเร็วสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- นำเสนอผลิตภัณฑ์แยกต่างหากสำหรับ CRM, การพัฒนา และการจัดการบริการ ช่วยให้ทีมสามารถขยายภายในแพลตฟอร์มเดียวกันได้
- เทมเพลตสำเร็จรูปหลายร้อยแบบช่วยเร่งการตั้งค่าสำหรับกรณีการใช้งานทั่วไปในทีมต่างๆ
ข้อเสีย:
- ผู้ใช้ใหม่สามารถเพิ่มได้เฉพาะในจำนวนที่รวมกันเป็นชุดเท่านั้น (เช่น 3, 5, 10 ที่นั่งต่อครั้ง); ข้อกำหนดขั้นต่ำของที่นั่งอาจทำให้การจัดสรรงบประมาณสำหรับทีมขนาดเล็กมีความซับซ้อน
- รูปแบบการเรียกเก็บเงินจากแขกอาจนำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด
- ขีดจำกัดการดำเนินการอัตโนมัติและการรวมระบบแตกต่างกันตามระดับชั้น ดังนั้นคุณอาจจำเป็นต้องอัปเกรดแผนเพื่อใช้งานฟังก์ชันการทำงานอย่างเต็มรูปแบบ
monday.com ราคา
- ฟรี
- มาตรฐาน: $14/ผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $24/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (14,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (5,600+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง monday.com อย่างไรบ้าง?
ตรงจากบทวิจารณ์ G2:
อินเทอร์เฟซให้ความรู้สึกสะอาดตา ยืดหยุ่น และปรับแต่งได้ง่าย ด้วยบอร์ด ระบบอัตโนมัติ แดชบอร์ด และเทมเพลต ทำให้การสร้างเวิร์กโฟลว์ที่สะท้อนวิธีการทำงานจริงของทีมเป็นเรื่องง่าย รองรับทั้งการวางแผนโครงการที่มีโครงสร้างและการประสานงานงานประจำวัน อีกทั้งยังมีความชัดเจนในการมองเห็นความรับผิดชอบ กำหนดเวลา และความคืบหน้า ซึ่งช่วยลดปัญหาคอขวดในการทำงาน
3. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงการประชุมด้วย AI และการเก็บถาวรบทสนทนาที่สามารถค้นหาได้)
👀 คุณรู้หรือไม่? ClickUp พบว่า 27% ของผู้ตอบแบบสอบถามประสบปัญหาในการประชุมที่ขาดการติดตามผล ส่งผลให้มีการสูญเสียรายการที่ต้องดำเนินการ งานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และท้ายที่สุดคือประสิทธิภาพการทำงานที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
บริบทที่สำคัญจากการประชุมของคุณมักสูญหายไปในบันทึกที่ยุ่งเหยิงหรือการบันทึกเสียงที่ยาวเป็นชั่วโมง หากคุณและทีมของคุณยังคงเสียเวลาในการดูวิดีโอซ้ำหรือถามเพื่อนร่วมงานว่า "เราตัดสินใจอะไรกัน?" ถึงเวลาแล้วที่จะลองใช้เครื่องมืออย่าง Otter.ai
Otter.ai เป็นเครื่องมือถอดเสียงและจัดการประชุมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)ซึ่งทำให้บทสนทนาที่พูดสามารถค้นหาได้เหมือนกับเอกสารที่เขียน คุณสามารถผสานการทำงานกับ Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams เพื่อถอดเสียงแบบเรียลไทม์ในการประชุมของคุณ
หลังจากการประชุม AI ของ Otter จะสร้างสรุป รายการที่ต้องดำเนินการ และระบุผู้พูด ทำให้การโทรของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้ว่าจะมีความเชี่ยวชาญในการรวบรวมข้อมูลจากการประชุม แต่ก็ไม่สามารถทดแทนเครื่องมือจัดการความรู้ที่กว้างขวางหรือระบบบริหารโครงการได้
Otter.ai คุณสมบัติเด่น
- บันทึกเสียงการประชุมโดยอัตโนมัติและแปลงเป็นข้อความ พร้อมแยกแยะผู้พูดแต่ละคนเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามเนื้อหาถอดความ
- รับสรุปย่อที่เน้นการตัดสินใจสำคัญและรายการดำเนินการที่กล่าวถึงระหว่างการสนทนา
- ค้นหาการประชุมที่ผ่านมาโดยใช้คำสำคัญ, ผู้พูด, หรือวันที่ เพื่อค้นหาการหารือเฉพาะโดยไม่ต้องค้นหาผ่านไฟล์เสียง
Otter.ai ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดี:
- สามารถจัดการกับผู้พูดหลายท่าน, สำเนียง, และคำศัพท์ทางเทคนิคได้ดี
- เข้าร่วมการประชุมโดยอัตโนมัติ (โดยได้รับอนุญาตจากคุณแน่นอน!) โดยตรงบน Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams
- สมาชิกในทีมสามารถไฮไลต์ แสดงความคิดเห็น และแก้ไขบันทึกการสนทนาได้พร้อมกัน
ข้อเสีย:
- มุ่งเน้นเฉพาะการตอบสนองเนื้อหาเท่านั้น และไม่ครอบคลุมความต้องการด้านการค้นหาข้อมูลในระดับองค์กรที่กว้างขึ้น
- คุณภาพการถอดเสียงอาจลดลงได้หากเสียงไม่ดี
- แพ็กเกจฟรีจำกัดจำนวนนาทีในการถอดเสียง ดังนั้นผู้ใช้ที่มีการใช้งานหนักอาจต้องพิจารณาตัวเลือกเพิ่มเติม
Otter.ai ราคา
- พื้นฐาน
- ข้อดี: $16.99/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: 30 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้บน Cap t erraได้แบ่งปัน:
เราใช้ Otter.ai มาเป็นเวลานานและชื่นชมความสามารถในการถอดความและจดบันทึกที่น่าเชื่อถือของมัน มันทำงานได้ดีสำหรับการบันทึกการประชุมพื้นฐาน และเราชอบความสามารถในการอัปโหลดเสียงและใช้แอปมือถือสำหรับการบันทึกแบบตัวต่อตัว อย่างไรก็ตาม เมื่อกระบวนการทำงานของเราซับซ้อนมากขึ้น เราต้องการเครื่องมือที่ไม่เพียงแค่ถอดความ แต่ยังเข้าใจบริบทของการสนทนาและช่วยให้เราดำเนินการได้
📮ClickUp Insight: 21% ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อความเป็นเลิศในอาชีพ โดยการนำไปใช้กับการประชุม อีเมล และโครงการต่างๆ แม้ว่าแอปอีเมลและแพลตฟอร์มการจัดการโครงการส่วนใหญ่จะมี AI รวมเป็นฟีเจอร์อยู่แล้ว แต่อาจยังไม่ราบรื่นพอที่จะรวมเวิร์กโฟลว์ระหว่างเครื่องมือต่างๆ เข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์
แต่เราไขรหัสได้แล้วที่ ClickUp! ด้วยฟีเจอร์การจัดการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp คุณสามารถสร้างหัวข้อการประชุมได้อย่างง่ายดาย จับบันทึกจากการประชุม สร้างและมอบหมายงานจากบันทึกการประชุม ถอดเสียงการบันทึก และอื่นๆ อีกมากมาย—ด้วยAI NotetakerและClickUp Brain ของเรา ประหยัดเวลาประชุมได้ถึง 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เหมือนกับลูกค้าของเราที่ Stanley Security!
4. Glean (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหา AI สำหรับองค์กรโดยเฉพาะ)
👀 คุณรู้หรือไม่? แม้ในปัจจุบัน พนักงานที่ใช้ความรู้ยังคงใช้เวลาถึง 60%ไปกับการค้นหาข้อมูลจากเครื่องมือที่แยกจากกัน
เมื่อองค์กรขยายตัว ความรู้แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว—และการหาคำตอบที่เชื่อถือได้กลายเป็นเรื่องยากกว่าการสร้างเนื้อหาใหม่ เอกสารอยู่ใน Drive การตัดสินใจอยู่ในกระทู้ Slack บริบทถูกฝังอยู่ในตั๋ว อีเมล และวิกิ Glean ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะ
Glean มุ่งเน้นที่สิ่งเดียว:การค้นหาทั่วทั้งองค์กรมันเชื่อมต่อกับระบบนิเวศขนาดใหญ่ของเครื่องมือในที่ทำงานและสร้างชั้นการค้นหาเดียวที่ตระหนักถึงสิทธิ์การใช้งานข้ามเครื่องมือเหล่านั้น พนักงานสามารถถามคำถามในภาษาธรรมชาติและรับคำตอบที่สังเคราะห์จากหลายแหล่ง แทนที่จะต้องค้นหาผ่านโฟลเดอร์หรือเดาว่าแอปไหนมีข้อมูลที่ถูกต้อง
จุดเด่นของ Glean คือการค้นหาและการเกี่ยวข้อง. ผลลัพธ์จะถูกปรับให้เหมาะกับบทบาท, กิจกรรม, และสิทธิ์การเข้าถึง, ซึ่งช่วยลดเสียงรบกวนในองค์กรขนาดใหญ่.
รวบรวมคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- รวมการค้นหาจากกว่า 100 แอปไว้ในแถบค้นหาเดียวสำหรับความรู้ทั้งหมดของบริษัท
- เคารพโมเดลความปลอดภัยขององค์กรด้วยการจัดทำดัชนีที่เข้มงวดและคำนึงถึงสิทธิ์การเข้าถึง
- ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพื้นผิวอย่างเชิงรุกตามสิ่งที่ผู้ใช้กำลังทำงานอยู่
รวบรวมข้อดีและข้อเสีย
ข้อดี:
- ความเร็วในการค้นหาและความเกี่ยวข้องที่ยอดเยี่ยมในระดับองค์กร
- คำตอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้ข้อมูลโดยตรงแทนที่จะเป็นเพียงรายการลิงก์
- การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่แข็งแกร่งสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
- ทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีเครื่องมือฝังรากลึกจำนวนมาก
ข้อเสีย:
- มันเพิ่มเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งเข้าไปในชุดเทคโนโลยีของคุณ แทนที่จะรวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน
- มันไม่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการหรือการดำเนินการในตัว
- เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทขนาดกลางและองค์กรขนาดใหญ่
รวบรวมข้อมูลราคา
- ราคาตามความต้องการ
รวบรวมคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Glean อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้บน G2กล่าวว่า:
ฉันใช้ Glean เพื่อค้นหาความรู้ในที่ทำงาน ช่วยป้องกันไม่ให้ฉันต้องค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลมากมายโดยให้การเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็ว มันรู้สึกเป็นธรรมชาติ ใช้งานง่าย และดึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
📮 ClickUp Insight: พนักงานมากกว่าครึ่งหนึ่ง (57%) เสียเวลาในการค้นหาเอกสารภายในหรือฐานความรู้ของบริษัทเพื่อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน และเมื่อพวกเขาหาไม่เจอ? 1 ใน 6 คนจะใช้วิธีแก้ปัญหาส่วนตัว—ค้นหาอีเมลเก่า บันทึก หรือภาพหน้าจอเพียงเพื่อรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนClickUp Brainช่วยขจัดความยุ่งยากในการค้นหาด้วยการให้คำตอบทันทีโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่ดึงข้อมูลจากทั้งพื้นที่ทำงานของคุณและแอปของบุคคลที่สามที่ผสานรวมไว้ เพื่อให้คุณได้รับสิ่งที่ต้องการโดยไม่ต้องเสียเวลา
5. Microsoft Copilot สำหรับ Microsoft 365 (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ฝังอยู่ในระบบนิเวศของ Microsoft)
แทนที่จะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือค้นหาแบบแยกเดี่ยว Microsoft Copilot ทำงาน ภายใน ระบบนิเวศของ Microsoft โดยช่วยให้ผู้ใช้ดึงบริบทจากอีเมล การประชุม ไฟล์ และการแชทโดยไม่ต้องออกจากแอปที่พวกเขาใช้อยู่แล้ว มันมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษเมื่อการทำงานมีการมาตรฐานสูงรอบ Word, Excel, PowerPoint และ Teams และเมื่อความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดถูกจัดการอย่างเข้มงวดผ่านชั้นตัวตนของ Microsoft
Copilot สามารถสร้างงานนำเสนอจากเอกสาร Word, สรุปอีเมลยาวๆ หรือค้นหาสิ่งที่ต้องดำเนินการจากการประชุม Teams ได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ใช้เครื่องมือของ Microsoft อยู่แล้ว แต่คุณค่าจะลดลงอย่างรวดเร็วหากเวิร์กโฟลว์ของคุณขยายออกไปนอกระบบของ Microsoft เช่น Slack, Figma หรือ Jira
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Copilot สำหรับ Microsoft 365
- สร้างเนื้อหาในแอปของ Microsoft ด้วยการร่างเอกสาร สไลด์ และสเปรดชีตโดยใช้ข้อมูลองค์กร
- ใช้ประโยชน์จากข้อมูลข้ามแอปพลิเคชันเพื่อดึงข้อมูลจากอีเมลมาสร้างงานใน Planner หรือสร้างงานนำเสนอจากบันทึกการประชุม
- สรุปการประชุมและการสนทนาโดยตรงภายใน Teams และ Outlook เพื่อนำเสนอประเด็นสำคัญและขั้นตอนถัดไป
- วิเคราะห์และจัดการข้อมูลใน Excel โดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ
ข้อดีและข้อเสียของ Microsoft Copilot สำหรับ Microsoft 365
ข้อดี:
- รู้สึกเป็นธรรมชาติและคุ้นเคยสำหรับทีมที่ได้มาตรฐานบน Microsoft 365 แล้ว
- สืบทอดอัตลักษณ์ ความปลอดภัย และรูปแบบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Microsoft โดยอัตโนมัติ
- ลดการเสียดสีด้วยการเก็บ AI ไว้ภายในเครื่องมือที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
- การตั้งค่าที่น้อยมากเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์ม AI สำหรับองค์กรแบบสแตนด์อโลน
ข้อเสีย:
- มันมีประโยชน์น้อยกว่าสำหรับทีมที่ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายซึ่งไม่ใช่ของ Microsoft
- ต้องมีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับองค์กรโดยเฉพาะเพื่อเข้าถึง
- อาจตอบสนองช้าและบางครั้งให้ผลลัพธ์ทั่วไปหรือไม่ถูกต้อง
ราคาของ Microsoft Copilot
- Copilot Business: 21.00 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน (ชำระรายปี)
- Copilot Enterprise: $30.00 ต่อผู้ใช้/เดือน (ชำระรายปี)
Microsoft Copilot สำหรับ Microsoft 365 คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Copilot อย่างไรบ้าง?
ส่วนติดต่อผู้ใช้เป็นมิตรกับผู้เริ่มต้นและใช้งานง่าย ส่วนที่ดีที่สุดคือการสร้างตัวแทน AI โดยใช้คำสั่ง! ทดสอบ, เผยแพร่, แบ่งปัน, ผสานรวม และคุณสมบัติที่น่าทึ่งมากมาย!
6. ความอยากรู้อยากเห็น (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาเดสก์ท็อปแบบรวมที่เน้นความเป็นส่วนตัวทั้งในเครื่องและแอปบนคลาวด์)
บางทีมต้องการการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI—แต่ไม่สามารถส่งข้อมูลของพวกเขาไปยังคลาวด์ได้ หากองค์กรของคุณมีกฎความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เข้มงวดเช่นนี้ นี่เป็นสิ่งสำหรับคุณ
ความอยากรู้อยากเห็นใช้แนวทางที่แตกต่างอย่างพื้นฐานจาก Unframe AI โดยทำงาน บนอุปกรณ์ของคุณเอง จัดทำดัชนีไฟล์ อีเมล และแอปที่เชื่อมต่อโดยไม่ต้องส่งข้อมูลผ่านเซิร์ฟเวอร์ภายนอก ซึ่งทำให้มันน่าสนใจสำหรับบุคคลหรือทีมขนาดเล็กที่ทำงานกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ข้อมูลที่อยู่ภายใต้การควบคุม หรือข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวภายในที่เข้มงวด
แทนที่จะทำหน้าที่เป็นชั้นความรู้ทั่วทั้งองค์กร Curiosity ทำงานเหมือน ชั้นปัญญาส่วนบุคคล มากกว่า มันช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาและสังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วจากเนื้อหาทั้งในเครื่องและบนคลาวด์ของตนเอง ออกแบบมาเพื่อความรวดเร็ว ใช้งานได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต และคำนึงถึงความเป็นส่วนตัว
คุณสมบัติเด่นของ Curiosity
- จัดทำดัชนีเนื้อหาในเครื่องจากไฟล์ อีเมล และแอปที่เชื่อมต่อ และทำงานแบบออฟไลน์ได้เมื่อการจัดทำดัชนีเสร็จสมบูรณ์
- เชื่อมต่ออีเมล ปฏิทิน พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ และไฟล์ในเครื่องของคุณเข้าด้วยกันในอินเทอร์เฟซเดียวที่สามารถค้นหาได้
- ถามคำถามในภาษาธรรมชาติและรับคำตอบที่สังเคราะห์จากเนื้อหาที่ถูกจัดทำดัชนีไว้
ข้อดีและข้อเสียของความอยากรู้อยากเห็น
ข้อดี:
- ขจัดความกังวลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยบริการคลาวด์ของบุคคลที่สาม
- การจัดทำดัชนีในท้องถิ่นให้ผลลัพธ์ที่เกือบจะทันทีโดยไม่มีเวลาหน่วงของเครือข่าย
- ค้นหาไฟล์และบันทึกของคุณโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ข้อเสีย:
- มันใช้ได้เฉพาะบนเดสก์ท็อปเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีการเข้าถึงผ่านเว็บหรือมือถือ
- มันต้องการพื้นที่จัดเก็บและกำลังประมวลผลในเครื่อง ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานบนเครื่องรุ่นเก่า
- คุณสมบัติการร่วมมือของทีมไม่แข็งแกร่งเท่ากับเครื่องมือแบบคลาวด์เนทีฟ
การตั้งราคาเพื่อกระตุ้นความอยากรู้
- ผู้พัฒนา: ฟรี
- คลาวด์เวิร์กสเปซ: €500/ต่อพื้นที่ทำงาน/เดือน
- พื้นที่ทำงานสำหรับองค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนความสนใจและความคิดเห็น
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- AppSumo: 4. 0/5 (20+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Curiosity อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ส่วนใหญ่ชื่นชอบการค้นหาที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ เช่นนี้บน G2:
ใช้งานง่าย สามารถค้นหาเอกสารใด ๆ ได้ผ่าน: Outlook, Sharepoint, Onedrive, Teams, เป็นต้น (เกือบทุกแอปพลิเคชัน). ฉันประหยัดเวลาที่มีค่าของฉันแทนที่จะค้นหาเอกสาร/ไฟล์. ข้อมูลของฉันยังคงปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ของฉัน.
7. Dust (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างผู้ช่วย AI แบบกำหนดเองพร้อมตัวเชื่อมต่อข้อมูลองค์กร)
บางทีมไม่ต้องการเครื่องมือค้นหาทั่วไป พวกเขาต้องการผู้ช่วย AI ที่สะท้อนวิธีการทำงานของธุรกิจของพวกเขาเอง
Dust ถูกสร้างขึ้นสำหรับธุรกิจที่ต้องการออกแบบผู้ช่วย AI แบบกำหนดเอง ซึ่งได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลภายในและปรับให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งานเฉพาะ เช่น การเสริมศักยภาพการขาย การสนับสนุนลูกค้า หรือการค้นหาความรู้ภายในองค์กร แทนที่จะนำเสนอผู้ช่วยที่ใช้ร่วมกันเพียงคนเดียว Dust ช่วยให้ทีมสามารถสร้างตัวแทนหลายตัวที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ พร้อมคำสั่งที่ชัดเจน การเข้าถึงข้อมูล และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
Dust สามารถผสานการทำงานกับ Notion, Slack, Google Drive และ GitHub เพื่อให้ตัวแทนที่ปรับแต่งเองของคุณสามารถเข้าถึงความรู้ของบริษัทได้ เหมาะสำหรับทีมที่มีทักษะทางเทคนิคในการกำหนดค่าและดูแลรักษาตัวแทนเหล่านี้ เนื่องจากไม่ใช่โซลูชันแบบติดตั้งแล้วใช้งานได้ทันที
คุณสมบัติเด่นของ Dust
- ปรับแต่งวิธีที่ตัวแทนตอบสนอง แหล่งข้อมูลที่พวกเขาให้ความสำคัญ และวิธีจัดการกับประเภทคำถามที่แตกต่างกัน
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่เพื่อให้ตัวแทน AI มีความรู้เชิงบริบทเกี่ยวกับบริษัทของคุณ
- ควบคุมข้อมูลที่แต่ละเอเจนต์ AI สามารถเข้าถึงได้ และสมาชิกทีมใดสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้
ข้อดีและข้อเสียของฝุ่น
ข้อดี:
- หลีกเลี่ยงข้อจำกัดของระบบผู้ช่วยที่เหมาะกับทุกคน
- การกำกับดูแลที่เข้มแข็งสำหรับการเข้าถึงข้อมูลขององค์กร
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน AI หรือปฏิบัติการภายใน
ข้อเสีย:
- คุณจะต้องมีทรัพยากรเฉพาะสำหรับการตั้งค่าทางเทคนิคและการกำหนดค่าอย่างต่อเนื่อง
- การสร้างและปรับแต่งตัวแทนแบบกำหนดเองนั้นต้องใช้การเรียนรู้อย่างมาก
- มันมีชุมชนและระบบนิเวศที่เล็กกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือ AI สำหรับองค์กรที่มีอยู่แล้ว
การกำหนดราคาฝุ่น
- ทดลองใช้ฟรี
- ข้อดี: €29/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษ (ผู้ใช้ 100 คนขึ้นไป)
ระดับการป้องกันฝุ่นและบทวิจารณ์
- G2: 4. 9/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Dust อย่างไรบ้าง?
มันช่วยให้เราสามารถสร้างและปรับใช้ตัวแทน AI ได้อย่างรวดเร็ว และทำให้ทีมสามารถเริ่มใช้งาน AI ได้โดยตรงภายในกระบวนการทำงานของพวกเขา แทนที่จะมองว่า AI เป็นเพียงการทดลองแยกต่างหากหรือเครื่องมือเสริม ความเร็วในการสร้างคุณค่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันให้เกิดการใช้งานจริงทั่วทั้งองค์กร...จะเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากหากเราสามารถให้ผู้ใช้ภายนอก (ลูกค้า/ผู้ที่สนใจ) เข้าถึงและโต้ตอบกับ AI ได้ง่ายยิ่งขึ้น
8. Onyx (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหา AI สำหรับองค์กรแบบโอเพนซอร์สที่โฮสต์เอง)
ต้องการระบบค้นหา AI ระดับองค์กรแต่ต้องการควบคุมข้อมูลของคุณอย่างเต็มที่เพื่อเหตุผลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบใช่หรือไม่? โซลูชันคลาวด์แบบเฉพาะทางอาจดูเหมือนกล่องดำสำหรับคุณ และคุณอาจต้องการหลีกเลี่ยงการผูกขาดกับผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง
นี่คือจุดที่ Onyx (เดิมชื่อ Danswer) เข้ามามีบทบาท มันเป็นแพลตฟอร์มการค้นหาสำหรับองค์กรแบบโอเพนซอร์สที่คุณสามารถโฮสต์ได้เองบนโครงสร้างพื้นฐานของคุณเอง มันมอบการตอบคำถามด้วย AI ครอบคลุมเครื่องมือภายในองค์กรทั้งหมด ในขณะที่ให้องค์กรมีความโปร่งใสและควบคุมได้อย่างเต็มที่เกี่ยวกับวิธีการจัดทำดัชนี ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูล
ในฐานะทางเลือกของ Unframe AI, Onyx เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการกำกับดูแล, มอบการควบคุมและความโปร่งใสที่โซลูชันบนคลาวด์ไม่สามารถเทียบได้.
คุณสมบัติเด่นของโอนิกซ์
- โฮสต์ระบบค้นหา AI สำหรับองค์กรด้วยตนเองบนโครงสร้างพื้นฐานของคุณเอง
- ปรับแต่งตรรกะการดึงข้อมูลและการจัดอันดับให้เหมาะสมกับความต้องการภายในองค์กร
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือหลายสิบตัวเพื่อขับเคลื่อนการค้นหาและการตอบคำถามด้วย AI
- ตรวจสอบโค้ดเบส, ให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุง, หรือปรับแต่งฟังก์ชันการทำงานตามความต้องการของคุณ
ข้อดีและข้อเสียของหินโอนิกซ์
ข้อดี:
- การควบคุมสูงสุดเหนือการเก็บรักษาข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- โมเดลโอเพนซอร์สช่วยหลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเมื่อทีมของคุณเติบโต
- การอัปเดตและการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอจากชุมชนโอเพนซอร์ส
ข้อเสีย:
- คุณจะต้องมีทีมเทคนิคสำหรับการติดตั้ง, การกำหนดค่า, และการบำรุงรักษา
- การสนับสนุนเป็นแบบชุมชน เว้นแต่คุณจะเลือกการสนับสนุนแบบองค์กร
- การตั้งค่าเริ่มต้นมีความซับซ้อนมากกว่าทางเลือก SaaS แบบ cloud-native
ราคาของโอนิกซ์
- ทดลองใช้ฟรี
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของโอนิกซ์
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
9. Dropbox Dash (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาแบบครอบคลุมทั้ง Dropbox และแอปคลาวด์ที่เชื่อมต่อ)
Dropbox Dash ถูกออกแบบมาสำหรับทีมที่ทำงานโดยใช้ Dropbox เป็นหลักอยู่แล้ว แต่ต้องการวิธีการที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นในการค้นหาและจัดระเบียบเนื้อหาที่มากกว่าแค่การจัดเก็บในโฟลเดอร์
Dash ช่วยให้คุณใช้การค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติและจัดระเบียบเนื้อหาเป็น "สแต็ก" เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน
เช่นเดียวกับ Unframe AI, Dash ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับทีมที่มุ่งเน้นการค้นหาไฟล์ ไม่ใช่ความรู้ทั่วไปหรือกระบวนการทำงานที่กว้างขวาง มันช่วยปรับปรุงความสามารถในการค้นหาภายในระบบนิเวศที่มีอยู่แล้ว มากกว่าการรวมงานข้ามเครื่องมือต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของ Dropbox Dash
- ค้นหาข้อมูลใน Dropbox และแอปที่เชื่อมต่อโดยใช้ภาษาธรรมชาติเพื่อรับคำตอบที่สังเคราะห์ขึ้น
- จัดกลุ่มไฟล์, ลิงก์, และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่าง ๆ ไว้ในคอลเล็กชัน
- เข้าถึง Dash ได้จากที่ใดก็ตามที่คุณทำงานผ่านส่วนขยายเบราว์เซอร์และแอปเดสก์ท็อป เพื่อความสามารถในการค้นหาอย่างรวดเร็ว
ข้อดีและข้อเสียของ Dropbox Dash
ข้อดี:
- ตัวเสริมลดแรงเสียดทานสำหรับผู้ใช้ Dropbox ที่มีอยู่แล้ว
- เน้นการค้นหาและการจัดระเบียบโดยไม่มีความซับซ้อนของเครื่องมือการจัดการโครงการเต็มรูปแบบ
- ประสบการณ์ที่เรียบง่ายและตรงจุด พร้อมการตั้งค่าที่น้อยที่สุด
- สะพานเชื่อมที่มีประโยชน์ระหว่างการเก็บข้อมูลและการค้นหา
ข้อเสีย:
- มีประโยชน์มากที่สุดสำหรับทีมที่ใช้ Dropbox อยู่แล้ว
- มันไม่มีความสามารถในการบริหารโครงการหรือการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง
- เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังพัฒนาคุณสมบัติเพิ่มเติม
ราคา Dropbox Dash
- รวมอยู่ในแผน Dropbox
คะแนนและรีวิว Dropbox Dash
- G2: 4. 2/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Dropbox Dash อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ ฉันสามารถใช้การค้นหาแบบสากลเพื่อค้นหาไฟล์ ลิงก์ และเอกสารได้ทันที — ไม่ว่าจะอยู่ใน Dropbox, Google Drive, Slack หรือที่อื่นๆ ก็ตาม ทางลัดและสรุปข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังช่วยประหยัดเวลาได้มากโดยช่วยให้ฉันเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องได้เร็วขึ้นและรักษาสมาธิไว้ได้
10. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้ที่ยืดหยุ่นด้วยการค้นหาและการสร้างเนื้อหาด้วย AI)
สำหรับทีมที่ความรู้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความท้าทายไม่ใช่แค่การค้นหาข้อมูลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการรักษาข้อมูลให้ทันสมัย เชื่อมโยงกัน และใช้งานได้จริง นั่นคือจุดที่ Notion เข้ามามีบทบาทในฐานะทางเลือกของ Unframe AI
Notion ทำงานได้ดีที่สุดในฐานะ ศูนย์กลางความรู้ที่มีชีวิต แทนที่จะจัดเก็บข้อมูลในหลายเครื่องมือ Notion ส่งเสริมให้ทีมรวมเอกสาร บันทึก วิกิ และตัวติดตามโครงการแบบเบาๆ ไว้ในพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นเพียงแห่งเดียว ด้วย Notion AI ที่ซ้อนทับอยู่ ทีมสามารถถามคำถาม สรุปเนื้อหา หรือสร้างร่างได้โดยตรงจากสิ่งที่ได้บันทึกไว้แล้ว
ความยืดหยุ่นนี้หมายความว่าคุณจะต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมพื้นที่ทำงานให้สอดคล้องกับโครงสร้างของเครื่องมือการจัดการโครงการที่เฉพาะเจาะจง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- สร้างและปรับปรุงเนื้อหาโดยใช้ AI สำหรับการเขียน, สรุป, และคิดค้นไอเดีย
- สร้างฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันและดูข้อมูลเดียวกันในรูปแบบตาราง กระดานคัมบัง ปฏิทิน หรือไทม์ไลน์
- รวมข้อความ ฐานข้อมูล และการฝังข้อมูลเพื่อสร้างระบบที่กำหนดเองสำหรับกรณีการใช้งานใด ๆ
- เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตสำหรับวิกิ เอกสาร และระบบภายใน
ข้อดีและข้อเสียของ Notion
ข้อดี:
- สร้างระบบได้แทบทุกประเภท ตั้งแต่ระบบติดตามโครงการไปจนถึงระบบ CRM และฐานความรู้
- เชี่ยวชาญในการสร้างฐานความรู้ที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นธรรมชาติ
ข้อเสีย:
- การตั้งค่าที่ซับซ้อนมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
- ประสิทธิภาพอาจลดลงเมื่อฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่มาก
- คุณสมบัติการจัดการโครงการที่มีอยู่ในตัวไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากับเครื่องมือการจัดการโครงการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
ราคาของ Notion
- ฟรี
- บวก: $12/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $24/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 9,500+)
- Capterra: 4. 7/5 (2,600+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่รีวิวผสมใน Capterraกล่าวไว้:
ชัดเจนว่าส่วนที่ฉันชื่นชอบที่สุดของ Notion คือความง่ายในการใช้งาน แม้แต่สำหรับผู้เริ่มต้น...อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์ AI ยังคงมีข้อบกพร่องอยู่มาก AI ของ Notion มีประสิทธิภาพน้อยกว่า ChatGPT อย่างเห็นได้ชัด โดยมีฟังก์ชันการทำงานที่ไม่น่าเชื่อถือ AI ทำงานช้า และเมื่อใช้กับหน้าที่มีข้อมูลจำนวนมาก จะเกิดความล่าช้าอย่างรุนแรง มักจะค้างเป็นเวลาหลายนาที
ค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อเชื่อมโยงคำตอบกับการลงมือทำ
ไม่มีทางเลือก Unframe AI ที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งเดียว และพูดตามตรง นั่นแหละคือประเด็น
บางทีมต้องการข้อมูลการประชุมที่ดีขึ้น บางทีมให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว ตัวช่วย AI ที่ปรับแต่งเอง หรือการเก็บความรู้ให้สะอาดและเป็นระเบียบ เครื่องมือที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับวิธีที่ทีมของคุณทำงานจริง ๆ ไม่ใช่แค่การสาธิตผลิตภัณฑ์ที่ดูดี
แต่มีบางสิ่งที่เป็นความจริงเสมอ
- การค้นหาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ การค้นหาข้อมูลจะมีความหมายก็ต่อเมื่อนำไปสู่การตัดสินใจ การติดตามผล หรือความก้าวหน้า
- เครื่องมือเพิ่มเติมไม่ได้หมายความถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นเสมอไป การเพิ่มชั้นการค้นหาอีกชั้นหนึ่งอาจเพิ่มการสลับบริบทแทนที่จะลดมัน
- วิธีแก้ปัญหาที่แข็งแกร่งที่สุดเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกกับการดำเนินการ เครื่องมือที่เชื่อมโยงคำตอบโดยตรงกับงาน เอกสาร และกระบวนการทำงาน ช่วยให้ทีมทำงานได้เร็วขึ้นโดยมีความขัดแย้งน้อยลง
เมื่อการค้นหา เอกสาร งาน และระบบอัตโนมัติทำงานร่วมกัน การเปลี่ยนคำตอบให้เป็นการกระทำจะกลายเป็นเรื่องปกติ หากเป้าหมายของคุณคือการลดความซับซ้อนของบริบทและรวมงาน ความรู้ และ AI ไว้ในที่เดียวลองใช้ ClickUp ฟรีและสัมผัสความแตกต่างด้วยตัวคุณเอง ✨
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
Unframe AI เป็นเครื่องมือค้นหาและจัดการความรู้สำหรับองค์กรที่ใช้เทคโนโลยี AI ช่วยทีมค้นหาข้อมูลจากแอปพลิเคชันและแหล่งข้อมูลที่เชื่อมต่อกัน โดยนำเสนอคำตอบจากฐานความรู้ของบริษัท
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI มุ่งเน้นไปที่การค้นหาอย่างชาญฉลาด การสร้างเนื้อหา และการให้ข้อมูลเชิงลึกโดยอัตโนมัติ ขณะที่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบดั้งเดิมเน้นการติดตามงาน การกำหนดเวลา และการจัดการกระบวนการทำงาน อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มที่รวมความสามารถทั้งสองเข้าด้วยกัน เช่น ClickUp ก็ได้รับความนิยมเช่นกัน
ใช่, ทางเลือกส่วนใหญ่มีการผสานรวมกับเครื่องมือที่ใช้ในที่ทำงานทั่วไป เช่น Slack, Google Workspace และ Microsoft 365 อย่างไรก็ตาม ความลึกของการผสานรวมเหล่านี้แตกต่างกันไป ตั้งแต่การเชื่อมต่อพื้นฐานไปจนถึงการซิงค์สองทางอย่างลึกหรือการค้นหาแบบรวมกันในแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมด