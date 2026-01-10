10 อันดับทางเลือก AI ที่สมเหตุสมผลกว่าสำหรับปี 2026

คุณได้ใช้Saner AI ในการสร้าง "สมองที่สอง"ของคุณ และมันยอดเยี่ยมสำหรับการจับความคิดและเรียกคืนบริบทส่วนตัว
แต่ตอนนี้คุณกำลังเจอกับปัญหาใหญ่ บันทึกของคุณมักรู้สึกโดดเดี่ยวจากโครงการจริง และทีมของคุณไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกอันยอดเยี่ยมที่คุณได้บันทึกไว้ ส่งผลให้เกิดการกักขังข้อมูลที่น่าหงุดหงิด
นี่ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างการคิดกับการทำ. ดังนั้น, ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องยกแขนเสื้อขึ้นและค้นหาทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับ Saner AI!
คู่มือนี้ครอบคลุมตัวเลือกยอดนิยมที่จะช่วยให้คุณก้าวจากการบันทึกความรู้ไปสู่การลงมือทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จ
ทางเลือก AI ที่มีความสมเหตุสมผลในพริบตา
นี่คือสรุปสั้น ๆ เพื่อเริ่มต้น:
|ชื่อเครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|การกำหนดราคา*
|คลิกอัพ
|พื้นที่ทำงานแบบบูรณาการด้วยพลัง AI ที่เปลี่ยนความคิดให้เป็นการลงมือทำ
|ClickUp Brain (AI ที่เข้าใจบริบท), ClickUp Docs, ClickUp Automations, ฟิลด์ AI, AI Assign, Super Agents, มุมมองมากกว่า 15 แบบ, ปฏิทิน, แชท
|มีแผนฟรีให้บริการ, ราคาตามความต้องการสำหรับแผนชำระเงิน
|การเคลื่อนไหว
|การจัดตารางเวลาด้วย AI แบบเน้นปฏิทินสำหรับมืออาชีพที่มีงานยุ่ง
|การกำหนดเวลาอัตโนมัติ, การบล็อกเวลาอย่างชาญฉลาด, การจัดลำดับความสำคัญแบบไดนามิก, ลิงก์สำหรับการจองการประชุม
|ไม่มีแผนฟรี แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/เดือน
|โนชั่น เอไอ
|ทีมที่มีความรู้สูงในการสร้างฐานข้อมูลและวิกิแบบกำหนดเอง
|การเขียนและสรุปโดย AI, ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์, ถาม-ตอบในที่ทำงาน, เอกสารแบบวิกิ
|มีแผนฟรีให้บริการ, AI รวมอยู่ในแผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $24/ผู้ใช้/เดือน
|สุนสามา
|การวางแผนประจำวันอย่างมีสติ เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น
|พิธีกรรมวางแผนประจำวันแบบมีแนวทาง การแสดงภาพปริมาณงานที่เป็นจริง การจัดเวลาในปฏิทินแบบจำกัดเวลา
|ไม่มีแผนฟรี แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือน
|ออบซิเดียน
|การจัดการความรู้ส่วนบุคคลที่เน้นความเป็นส่วนตัว
|บันทึก Markdown ที่เน้นท้องถิ่นเป็นอันดับแรก, การเชื่อมโยงสองทิศทาง, มุมมองกราฟ, ระบบนิเวศของปลั๊กอิน
|แอปหลักฟรี เสริมเพิ่มเติมแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/เดือน
|เมม
|การบันทึกโน้ตแบบ AI-native พร้อมการจัดระเบียบอัตโนมัติ
|การค้นหาเชิงความหมาย, การติดแท็กอัตโนมัติ, การแสดงบันทึกที่เกี่ยวข้อง, การเรียกคืนข้อมูลด้วย AI
|มีแผนให้บริการฟรี, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือน
|ไร้ขีดจำกัด
|การจดจำกิจกรรมดิจิทัลและการประชุมได้อย่างสมบูรณ์แบบ
|ประวัติหน้าจอที่สามารถค้นหาได้, การถอดความการประชุม, การเรียกคืนไทม์ไลน์ส่วนตัว
|ไม่มีแผนฟรีสำหรับสาธารณะ ราคาเป็นแบบกำหนดเอง (ระบบนิเวศของ Meta)
|เฮปตาเบส
|การวางแผนแนวคิดและการทำงานวิจัยที่เน้นภาพเป็นหลัก
|กระดานไวท์บอร์ดเชิงพื้นที่, บันทึกแบบการ์ด, การสังเคราะห์งานวิจัย
|ไม่มีแผนฟรี แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $11.99/เดือน
|ขีดความสามารถ
|การจัดระเบียบความรู้ส่วนบุคคลแบบมุ่งเน้นวัตถุ
|วัตถุที่มีโครงสร้างพร้อมคุณสมบัติ ลิงก์ย้อนกลับอัตโนมัติ บันทึกประจำวัน
|มีแผนให้บริการฟรี, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.99 ต่อเดือน
|ทานา
|การเปลี่ยนแปลงโน้ตที่มีโครงสร้างแบบ AI-first
|ซูเปอร์แท็กพร้อมฟิลด์, การแยกวิเคราะห์ด้วย AI, การค้นหาตามโหนด
|มีแผนฟรีให้บริการ, แผนชำระเงินจะแจ้งให้ทราบภายหลัง / กำลังพัฒนา
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทำไมควรเลือกทางเลือก AI ที่สมเหตุสมผลกว่า
แอป'สมองที่สอง' ส่วนใหญ่จะเก็บความคิดของคุณไว้ แต่ทำให้ยากที่จะเปลี่ยนความคิดเหล่านั้นให้กลายเป็นงานจริง นี่เป็นความท้าทายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากพนักงานออฟฟิศในปัจจุบันใช้แอปพลิเคชันถึง11 ตัวที่แตกต่างกันในวันทำงานปกติ
คุณต้องการทางเลือกที่ไม่เพียงแค่เก็บความรู้ไว้ แต่ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ มองหาเครื่องมือที่นำเสนอ:
- พื้นที่ทำงานร่วมกัน: ทีมของคุณจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลเดียวกันเพื่อให้สอดคล้องกัน
- ขอบเขต AI ที่กว้างขึ้น: คุณต้องการ AI ที่เข้าใจโครงการและงานของคุณ ไม่ใช่แค่บันทึกของคุณ
- สะพานสู่การปฏิบัติ: ความคิดของคุณควรเปลี่ยนเป็นงานที่สามารถทำได้โดยไม่มีสะดุด
- กระบวนการทำงานแบบรวมศูนย์: คุณจำเป็นต้องลดความซับซ้อนจากการใช้เครื่องมือหลากหลาย ไม่ใช่เพิ่มแอปอีกตัวเข้าไปในชุดเครื่องมือของคุณ
ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Saner AI ที่คุณควรใช้
1. ClickUp (พื้นที่ทำงานแบบรวมที่ดีที่สุดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งรวมโครงการ เอกสาร และการแชทเข้าด้วยกัน)
เครื่องมือ AI ส่วนใหญ่ทำงานอยู่นอกเหนือจากงานของคุณ และพยายามคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับมันหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว
ในฐานะที่เป็นพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมเป็นหนึ่งรายแรกของโลก ClickUp ใช้วิธีการที่เคร่งครัดมากขึ้นโดยการฝัง AI เข้ากับระบบโดยตรงที่ซึ่งงานถูกสร้าง ติดตาม และเสร็จสิ้น ผลลัพธ์คือพื้นที่ทำงานที่ซึ่งปัญญาประดิษฐ์ทำงานร่วมกับบริบทสดในทุกงาน เอกสาร แชท เป้าหมาย และปฏิทิน
และนั่นหมายความว่าคุณสามารถทุ่มเทให้กับช่วงเวลาที่ต้องใช้สมาธิอย่างเต็มที่เหล่านี้ได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องสลับแท็บเลย!
ขั้นตอนการทำงานทั่วไปเริ่มต้นด้วยการจับความคิด โดยใช้ ClickUp Brain ร่วมกับTalk-to-Textหรือคำสั่งในบรรทัด ความคิดคร่าวๆ สามารถบันทึกได้ทันทีภายในClickUp Docs,Assigned CommentหรือClickUp Task เนื่องจาก Brain สามารถเข้าถึงบริบทของพื้นที่ทำงานได้ จึงสามารถแปลงความคิดนั้นให้เป็นงานที่มีโครงสร้าง กำหนดความสำคัญ แนะนำแท็ก และเชื่อมโยงไปยังรายการ โฟลเดอร์ หรือพื้นที่ที่ถูกต้องโดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง
จากนั้น การวางแผนการดำเนินการจะกลายเป็นระบบอัตโนมัติแทนที่จะเป็นไปตามขั้นตอน การสร้างงานโดย AI จะแบ่งงานออกเป็นงานย่อยตามขอบเขตและรูปแบบในอดีต AI Fields สามารถดึงรายละเอียดสำคัญ เช่น ความพยายาม ความเสี่ยง หรือหมวดหมู่ ได้โดยตรงจากคำอธิบายและบันทึกการประชุม ด้วยระบบอัตโนมัติและ AI Assign การอัปเดตความรับผิดชอบและสถานะจะถูกกระตุ้นโดยอัตโนมัติเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนแปลง
การจัดตารางเวลาดำเนินการในระดับระบบ งานต่างๆ จะไหลเข้าสู่ ClickUp Calendar ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับลำดับความสำคัญ ความพึ่งพา และปริมาณงานจะเป็นตัวกำหนดกรอบเวลาที่เป็นจริง เมื่อวันที่เปลี่ยนแปลง งานที่อยู่ในลำดับถัดไปจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ ช่วยขจัดแผนโครงการที่ไม่ยืดหยุ่นซึ่งต้องพึ่งพาการปรับตารางเวลาด้วยตนเอง
ความรู้และการทำงานร่วมกันยังคงเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการดำเนินการ ClickUp Docs เชื่อมโยงโดยตรงกับงานต่างๆ ดังนั้นการตัดสินใจ ข้อกำหนด และบริบทจะไม่หลุดลอย ClickUp Chat ช่วยรักษาการสนทนาให้แนบกับรายการงาน และ AI Summaries สามารถแปลงหัวข้อสนทนาหรือการประชุมให้กลายเป็นงานติดตามผลที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่สูญเสียที่มาหรือเจตนา
ซูเปอร์เอเจนต์ใน ClickUpขยายโมเดลนี้ไปไกลกว่าการช่วยเหลือสู่การลงมือปฏิบัติจริง เอเจนต์เหล่านี้จะติดตามกระบวนการทำงาน ตรวจจับอุปสรรค เปิดเผยความเสี่ยง และดำเนินการขั้นตอนประจำ เช่น การเปลี่ยนสถานะ การติดตามงาน และการส่งต่องาน แทนที่จะรอให้งานเข้ามา ระบบจะบริหารจัดการงานเชิงรุกภายในขอบเขตที่กำหนดไว้
สิ่งที่ทำให้ ClickUp เป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลกว่าสำหรับ AI คือสถาปัตยกรรมของมัน AI ทำงานบนข้อมูลการทำงานของผู้ใช้เองแบบเรียลไทม์ ผ่านแบบจำลองที่รวมเอาภารกิจ, ผู้คน, และ 우선순위ไว้ด้วยกัน นั่นหมายความว่าน้อยลงของเครื่องมือ, การสูญเสียบริบทน้อยลง, และกระบวนการทำงานที่เคลื่อนจากความคิดไปสู่การส่งมอบโดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อจากมนุษย์อย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp Brain: นี่คือเลเยอร์ AI ที่ทำงานครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ ตอบคำถามเกี่ยวกับโปรเจกต์ของคุณ สรุปเอกสาร และสร้างเนื้อหาโดยมีบริบทครบถ้วน เพราะมันเข้าใจงาน เอกสาร และการสื่อสารของทีมคุณ เพียงพิมพ์ @brain ในความคิดเห็นของงานหรือข้อความใน ClickUp Chat เพื่อถามคำถาม เหมือนที่คุณถามเพื่อนร่วมทีม
- ClickUp Docs: เชื่อมโยงฐานความรู้ของคุณเข้ากับงานของคุณโดยตรงด้วย ClickUp Docs คุณสามารถเชื่อมโยงเอกสารกับงาน ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ และแม้กระทั่งสร้างงานจากภายในเอกสารเพื่อปิดช่องว่างระหว่างความรู้กับการปฏิบัติ
- ClickUp Automations: อัตโนมัติการทำงานซ้ำ ๆ เช่น การมอบหมายงาน, การอัปเดตสถานะ, หรือการส่งการแจ้งเตือน ด้วย ClickUp Automations เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
- มุมมอง ClickUp: มองเห็นงานในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณด้วยมุมมอง ClickUp ที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ—รวมถึง รายการ, กระดาน, ปฏิทิน, และแกนต์—ทั้งหมดนี้ขณะทำงานบนข้อมูลพื้นฐานเดียวกัน
ข้อดีและข้อเสียของ ClickUp
ข้อดี:
- ขจัดความยุ่งเหยิงของงาน: รวมการจัดการโครงการ เอกสาร และ AI ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ลดการสลับบริบท
- AI พร้อมบริบทการทำงานอย่างครบถ้วน: รับความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงโดยอ้างอิงจากงานและเอกสารของคุณจริง ไม่ใช่แค่ข้อมูลทั่วไป ด้วย ClickUp Brain
- ปรับขนาดได้ตามความต้องการ: แพลตฟอร์มนี้ทำงานได้ดีเท่าเทียมกันทั้งสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลและทีมองค์กรขนาดใหญ่ ดังนั้นคุณจะไม่มีวันใช้งานเกินขีดจำกัด
ข้อเสีย:
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องเผชิญกับช่วงการเรียนรู้เนื่องจากมีตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย
- แอปพลิเคชันมือถือกำลังได้รับการปรับปรุงให้เทียบเท่ากับประสิทธิภาพเต็มรูปแบบของประสบการณ์บนเดสก์ท็อป
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างอาจไม่สามารถใช้งานได้สำหรับผู้ใช้ทุกคน
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
ย้ายมาใช้ ClickUp หลังจากใช้ Trello แล้ว ความแตกต่างนั้นชัดเจนมาก Trello ก็ใช้ได้ แต่จะเริ่มมีปัญหาทันทีเมื่อเริ่มขยายงานและขนาดทีมเพิ่มขึ้น AI ที่อยู่ในแต่ละงานมีประโยชน์มาก ช่วยสรุปงาน ย้ายงานให้ใหม่ ค้นหางาน และประหยัดเวลาสำหรับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ได้เป็นอย่างดี ระบบอัตโนมัติมีประสิทธิภาพมากเช่นกัน สามารถช่วยลดงานซ้ำๆ จำนวนมากในการจัดลำดับความสำคัญ ฯลฯ และคุณสามารถแทนที่สิ่งเหล่านั้นด้วยตัวแทน AI ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วก็คือระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังยิ่งกว่าเดิม ฮ่าๆ ผมชอบที่มีทั้งมุมมองแบบรายการและกระดาน (ต่างจาก Asana ที่มีแค่แบบรายการ และ Trello ที่มีแค่แบบกระดาน) ช่องแชทให้ความรู้สึกคล้าย Slack ซึ่งดีมาก เพราะฉันไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับซอฟต์แวร์อื่น ๆ + ความสามารถในการสร้างเอกสารภายในงานนั้นสะดวกมาก ไม่ต้องไปที่ไดร์ฟ สร้างเอกสาร Google แล้วลิงก์เข้าไปในงาน ช่วยรักษาสติได้ดี นอกจากนี้ ความสามารถในการสร้างคลิป (Loom) ก็เจ๋งมาก เป็นฟีเจอร์ที่ฉันใช้บ่อยที่สุดจนถึงตอนนี้
💟 โบนัส: Saner AI ช่วยคุณจับและระลึกถึงความคิด แต่ BrainGPT แอป AI ซูเปอร์แอปจาก ClickUp ช่วยคุณเปลี่ยนความคิดเหล่านั้นให้เป็นการกระทำ แทนที่จะทำงานกับโน้ตที่แยกกัน BrainGPT ทำงานข้ามงาน, เอกสาร, แชท, เป้าหมาย และปฏิทินของคุณด้วยบริบทที่ครบถ้วนและสดใหม่
มันสามารถเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงาน, แบ่งงานออกเป็นงานย่อย, เสนอความสำคัญ, และกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ ด้วยการรวมความคิด, การวางแผน, และการดำเนินการไว้ในระบบเดียว ไม่ใช่แค่ชั้นความจำ
💟 โบนัส: Saner AI ช่วยให้คุณจับและเรียกคืนไอเดียได้ แต่ BrainGPT แอป AI ซูเปอร์แอปจาก ClickUp จะช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียเหล่านั้นให้กลายเป็นผลลัพธ์จริง แทนที่จะทำงานกับโน้ตแยกส่วน BrainGPT จะทำงานร่วมกับงาน เอกสาร แชท เป้าหมาย และปฏิทินของคุณ พร้อมบริบทแบบเรียลไทม์อย่างครบถ้วน
มันสามารถเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงาน, แบ่งงานออกเป็นงานย่อย, เสนอความสำคัญ, และกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ ด้วยการรวมความคิด, การวางแผน, และการดำเนินการไว้ในระบบเดียว ไม่ใช่เพียงแค่ชั้นความจำ
2. Motion (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาด้วย AI แบบปฏิทินก่อน และการบล็อกเวลาอัตโนมัติ)
ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ประสบปัญหา "การวางแผนที่หยุดชะงัก" ซึ่งเป็นวงจรที่น่าหงุดหงิดของการลากงานต่างๆ ไปรอบๆ ปฏิทินที่ยุ่งเหยิงด้วยตนเอง เพียงเพื่อให้การประชุมเพียงครั้งเดียวในเวลา 10:00 น. ทำลายการไหลของทั้งวัน
Motion พลิกโฉมวิธีการจัดการตารางงานของคุณโดยมองตารางเวลาของคุณเสมือนเป็นสิ่งมีชีวิต แทนที่คุณจะต้องฝืนจัดงานให้เข้ากับช่องว่างที่มีอยู่ คุณเพียงแค่ป้อนกำหนดส่งและลำดับความสำคัญของคุณ จากนั้นระบบ AI จะสร้างเส้นทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการดำเนินงาน หากคุณมีกะงานช่วงบ่ายหรือมีเหตุฉุกเฉินเข้ามา ระบบจะปรับตารางงานที่เหลือของคุณโดยอัตโนมัติทันที
สิ่งนี้ทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับมืออาชีพที่มีงานยุ่งและบุคคลที่ใช้ชีวิตตามปฏิทิน แต่การเน้นที่การจัดตารางเวลามากกว่าการจัดการโครงการอาจจำกัดการทำงานที่ซับซ้อนในทีม
คุณสมบัติเด่นของ Motion
- การกำหนดเวลาอัตโนมัติอย่างชาญฉลาด: AI วิเคราะห์ปฏิทินของคุณ, กำหนดเวลาส่งงาน, และลำดับความสำคัญเพื่อจัดวางงานไว้ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ
- การปกป้องเวลาตามลำดับความสำคัญ: ช่วยให้งานที่สำคัญที่สุดของคุณได้รับการจัดตารางก่อน ป้องกันไม่ให้เวลาที่คุณมีสำหรับงานสำคัญถูกใช้ไปกับงานที่มีความสำคัญน้อยกว่า
- ลิงก์การจองการประชุม: คุณสมบัติการจัดตารางเวลาในตัวช่วยให้ผู้อื่นสามารถจองเวลาเพื่อประชุมกับคุณได้ โดยเคารพภาระงานที่คุณมีอยู่แล้ว
ข้อดีและข้อเสียของการเคลื่อนไหว
ข้อดี:
- ช่วยลดภาระทางความคิดในการตัดสินใจว่าจะทำงานอะไรเมื่อใด
- ปรับตารางเวลาของคุณใหม่แบบไดนามิกเมื่อแผนมีการเปลี่ยนแปลง
- รู้สึกเป็นธรรมชาติสำหรับผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับการใช้ปฏิทินเป็นหลัก
ข้อเสีย:
- ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ลึกซึ้งสำหรับโครงการทีมที่ซับซ้อน
- ตัวเลือกการประเมินอาจมีจำกัด
- มีความยืดหยุ่นน้อยกว่าสำหรับผู้ใช้ที่ชอบการทำงานแบบรายการ
การกำหนดราคาแบบเคลื่อนไหว
- ทดลองใช้ฟรี
- Pro AI: $49 ต่อเดือน
- ธุรกิจ AI: $69 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวการเคลื่อนไหว
- G2: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Motion อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
ฉันชอบใช้ Motion สำหรับการอัตโนมัติปฏิทินของฉัน มันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการอัตโนมัติ โดยเฉพาะการอัตโนมัติงานด้วย AI และคุณสมบัติการบล็อกเวลา ฉันพบว่ามันมีประโยชน์เมื่อฉันรู้สึกถูกท่วมท้น เพราะมันช่วยในการจัดลำดับความสำคัญ การมีสมาธิ และไม่หลงทางกับงานและลำดับความสำคัญมากมาย ฉันยังพอใจกับวิธีที่สิ่งต่าง ๆ เคลื่อนและปรับตัวโดยอัตโนมัติตามลำดับความสำคัญ ปฏิทิน และกำหนดเวลา นอกจากนี้ มันยังซิงค์กับ Google Calendar ซึ่งสะดวกมาก
3. Notion AI (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่มีข้อมูลมากและกำลังสร้างเวิร์กโฟลว์ฐานข้อมูลแบบกำหนดเอง)
หากคุณมีสถาปัตยกรรมข้อมูลที่ซับซ้อนและต้องการระบบที่ยืดหยุ่นซึ่งสามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างแม่นยำ พร้อมด้วย AI เพื่อช่วยในการจัดการความรู้ ระบบนี้อาจน่าสนใจสำหรับคุณ
Notion คือเครื่องมือ "สร้างพื้นที่ทำงานของคุณเอง" โดยใช้ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และบล็อกเนื้อหา คุณสามารถสร้างโครงสร้างที่กำหนดเองสำหรับข้อมูลทุกประเภท ตั้งแต่ wiki ของทีมไปจนถึง CRM Notion AI ถูกผสานรวมอย่างราบรื่น ให้ความช่วยเหลือในการเขียน สรุปเนื้อหา และความสามารถในการถามคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาของคุณ
ความยืดหยุ่นสูงสุดนี้คือจุดแข็งที่สุดของ Notion และในขณะเดียวกันก็เป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดเช่นกัน ซึ่งต้องใช้การลงทุนอย่างมากในการตั้งค่าและบำรุงรักษาเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่มีความคิดเห็นเฉพาะตัวมากกว่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion AI
- ถาม-ตอบด้วย AI: เปลี่ยนพื้นที่ทำงานของคุณให้เป็นฐานความรู้ที่สามารถค้นหาได้ ช่วยให้คุณถามคำถามและรับคำตอบที่อ้างอิงจากหน้าเว็บและฐานข้อมูลของคุณ
- การช่วยเหลือด้านการเขียนและการแก้ไข: ช่วยร่างเนื้อหา ปรับปรุงข้อความที่มีอยู่ สรุปเอกสารยาว และปรับโทนเสียง
- การเติมข้อมูลฐานข้อมูลอัตโนมัติ: AI สามารถกรอกข้อมูลคุณสมบัติฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติตามเนื้อหาของหน้า ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
ข้อดีและข้อเสียของ Notion AI
ข้อดี:
- การปรับแต่งที่ไม่มีใครเทียบได้ช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทำงานเกือบทุกอย่างได้
- เชี่ยวชาญในการสร้างวิกิและฐานความรู้ที่เชื่อมโยงกัน
- AI ถูกผสานรวมโดยตรงเข้ากับประสบการณ์การเขียนและการแก้ไข
ข้อเสีย:
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อนในการสร้างและบำรุงรักษาระบบที่ซับซ้อน
- ประสิทธิภาพอาจช้าลงเมื่อมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาก
- การจัดการโครงการต้องใช้การตั้งค่าด้วยตนเองอย่างมาก
ราคาของ Notion AI
- ทดลองใช้ฟรี
- รวมอยู่ในแผนธุรกิจและสูงกว่า: เริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Notion AI
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion AI อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
ฉันได้สำรวจวิธีการต่างๆ ในการใช้ Notion โดยการสร้างฐานข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูลสำคัญในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และจัดรูปแบบบันทึกเพื่อเพิ่มความชัดเจนและอ่านง่ายขึ้น เมื่อพูดถึงการจดบันทึกเอง Notion มีประสิทธิภาพค่อนข้างดี อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์ AI ยังคงมีข้อจำกัดอยู่มาก AI ของ Notion มีประสิทธิภาพน้อยกว่า ChatGPT อย่างเห็นได้ชัด โดยมีฟังก์ชันการทำงานที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ ระบบ AI ทำงานช้า และเมื่อใช้กับหน้าที่มีข้อมูลจำนวนมาก จะเกิดความล่าช้าอย่างรุนแรง และมักจะค้างเป็นเวลาหลายนาที โดยรวมแล้ว Notion เป็นเครื่องมือจดบันทึกที่มีคุณภาพปานกลาง ซึ่งไม่ตรงกับความคาดหวังของผมเลย ด้วยประสบการณ์ที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ ผมจึงตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ Obsidian ซึ่งผมพบว่าเหมาะกับการจดบันทึกที่ซับซ้อนและปรับแต่งได้ตามต้องการได้ดีกว่ามาก
📮ClickUp Insight: พนักงาน 1 ใน 4 คนใช้เครื่องมือสี่ชิ้นหรือมากกว่านั้นเพียงเพื่อสร้างบริบทในการทำงาน รายละเอียดสำคัญอาจถูกฝังอยู่ในอีเมล ขยายความในกระทู้ Slack และบันทึกไว้ในเครื่องมือแยกต่างหาก ส่งผลให้ทีมต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูล แทนที่จะทำงานให้เสร็จ
ClickUp รวมเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการโครงการผ่านอีเมล ClickUp, ClickUp Chat, ClickUp Docs และ ClickUp Brain ทุกอย่างจะเชื่อมต่อ ซิงค์ และเข้าถึงได้ทันที บอกลา "งานเกี่ยวกับงาน" และใช้เวลาของคุณให้คุ้มค่า ดูวิธีการได้ที่นี่ 👇🏼
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมสามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
4. ซันซามะ (เหมาะที่สุดสำหรับกิจวัตรการวางแผนประจำวันแบบมีสติ เหมาะสำหรับผู้ที่มีสมาธิสั้น)
มีความรู้สึกหวาดกลัวที่คอยตามหลอกหลอนจากการถูกงานที่ดูเหมือนไม่มีวันจบสิ้นถาโถมเข้ามาอยู่ตลอดเวลา และความรู้สึกผิดที่ไม่สามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากพอ เมื่อแนวทางการทำงานแบบเร่งรีบจนเกินไปเริ่มหมดประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องมีวิธีวางแผนวันใหม่ที่มีความสงบและมีเป้าหมายชัดเจนมากขึ้น
Sunsama ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณทำงานน้อยลง แต่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มันจะนำคุณผ่านพิธีการวางแผนประจำวันที่คุณจะเลือกจำนวนงานที่เป็นจริงสำหรับวันนั้นโดยตั้งใจ ประมาณเวลาที่จะใช้ และกำหนดเวลาในปฏิทินของคุณ มันถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรับภาระมากเกินไปและลดความวิตกกังวล
โดยการดึงงานจากเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Asana และ Trello มันทำหน้าที่เป็นชั้นวางแผนรายวันบนระบบที่คุณมีอยู่แล้ว ทำให้เหมาะสำหรับบุคคลแต่ไม่ใช่โซลูชันการทำงานร่วมกันของทีมทั้งหมด
คุณสมบัติเด่นของ Sunsama
- การวางแผนประจำวันแบบมีไกด์: พิธีกรรมยามเช้าจะพาคุณทบทวนสิ่งที่ทำไปเมื่อวาน เลือกงานที่ต้องทำในวันนี้ และจัดตารางเวลาให้เรียบร้อย
- การประเมินปริมาณงานที่สมจริง: แสดงเวลาทั้งหมดที่คุณวางแผนไว้เทียบกับเวลาที่คุณมีอยู่จริง กระตุ้นให้คุณเลื่อนงานหากตารางของคุณแน่นเกินไป
- การรวมงานจากเครื่องมือหลายประเภท: รวมงานจากเครื่องมืออื่น ๆ ของคุณไว้ในอินเทอร์เฟซเดียวเพื่อการวางแผนประจำวัน
ข้อดีและข้อเสียของ Sunsama
ข้อดี:
- ลดความวิตกกังวลและความรู้สึกท่วมท้นด้วยข้อจำกัดที่ตั้งใจไว้
- พิธีกรรมที่มีโครงสร้างเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ที่มีภาวะสมาธิสั้นหรือความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ
- ผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการที่คุณมีอยู่แล้ว แทนที่จะบังคับให้ย้ายข้อมูล
ข้อเสีย:
- ใช้สำหรับการวางแผนส่วนบุคคลเป็นหลัก ไม่ใช่การจัดการโครงการแบบทีม
- ตัวเลือกการประเมินอาจมีจำกัด
- ขาดความลึกซึ้งในการติดตามโครงการที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอน
การกำหนดราคาของ Sunsama
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- การสมัครสมาชิกแบบรายเดือน: เริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Sunsama
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิว 20+ รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Sunsama อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
ฉันได้ลองใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ/จัดการงานเกือบทุกชนิดที่มีอยู่ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) Trello, Todoist, ClickUp, Nirvana, Any.do, Asana, Wrike และ Quire แม้ว่าหลายเครื่องมือเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่ดี แต่พวกมันไม่มีสิ่งที่ฉันเรียกว่า "ปัจจัยเหนียว" Sunsama มีระบบการทำงานที่เหมาะกับฉันมาก ๆ โดยมีกิจวัตรในตอนเช้าที่ช่วยให้ฉันวางแผนวันของฉันได้ และมอบวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นไปที่วันนั้น ๆ พร้อมทั้งมองเห็นภาพรวมของสัปดาห์ได้ด้วย ระบบนี้ช่วยให้ฉันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้สูงสุดโดยไม่ทำให้ฉันรู้สึกหนักเกินไปในแต่ละวัน การผสานกับ Google Calendar นั้นราบรื่นมาก และเมื่อใช้ร่วมกัน ฉันสามารถจัดการวันของฉันได้ด้วยความเครียดน้อยลง และไม่ต้องกังวลว่าสิ่งต่าง ๆ จะถูกทิ้งไว้ข้างทาง
5. ออบซิเดียน (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้ส่วนบุคคลที่เน้นความเป็นส่วนตัวด้วยการจัดเก็บข้อมูลแบบท้องถิ่นก่อน)
หากคุณต้องการ "สมองที่สอง" ที่ทรงพลังแต่ต้องการเป็นเจ้าของข้อมูลของคุณอย่างสมบูรณ์ เครื่องมือนี้อาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณ
เนื่องจากหลักการสำคัญของ Obsidian คือการเป็นเจ้าของข้อมูลของคุณเอง บันทึกของคุณเป็นไฟล์ Markdown ธรรมดาที่เก็บไว้บนอุปกรณ์ของคุณ ไม่ใช่บนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ระบบใช้การเชื่อมโยงแบบสองทิศทางเพื่อสร้าง "มุมมองแบบกราฟ" ซึ่งเป็นเครือข่ายแนวคิดที่เชื่อมโยงกันในรูปแบบภาพ
ฟังก์ชันการทำงานของมันสามารถขยายได้อย่างมหาศาลด้วยปลั๊กอินที่สร้างโดยชุมชน รวมถึงปลั๊กอินที่เพิ่มความสามารถด้าน AI
การมุ่งเน้นที่ความเป็นส่วนตัวและการปรับแต่งทำให้เครื่องมือนี้เป็นที่ชื่นชอบสำหรับการจัดการความรู้ส่วนบุคคล แต่ต้องการการตั้งค่าทางเทคนิคมากขึ้นและมีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันในตัวน้อยกว่าเครื่องมือที่พัฒนาบนคลาวด์โดยเฉพาะ
คุณสมบัติเด่นของหินออบซิเดียน
- การจัดเก็บ Markdown แบบให้ความสำคัญกับข้อมูลในท้องถิ่น: บันทึกของคุณจะถูกจัดเก็บเป็นไฟล์ข้อความธรรมดาบนอุปกรณ์ของคุณ เพื่อให้คุณเป็นเจ้าของข้อมูลของคุณเสมอในรูปแบบที่พกพาได้
- การเชื่อมโยงแบบสองทิศทางและมุมมองกราฟ: สร้างเครือข่ายแนวคิดที่เชื่อมโยงกันในรูปแบบภาพ ช่วยให้มองเห็นความสัมพันธ์ที่คุณอาจไม่เคยสังเกตเห็น
- ระบบปลั๊กอินที่ขยายได้: ไลบรารีขนาดใหญ่ของปลั๊กอินจากชุมชนที่เพิ่มฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ความช่วยเหลือจาก AI, ปฏิทิน และกระดานคัมบัง
ข้อดีและข้อเสียของหินออบซิเดียน
ข้อดี:
- คุณมีกรรมสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์ในข้อมูลของคุณ
- ไม่มีการผูกขาดกับผู้ให้บริการเนื่องจากใช้ไฟล์ Markdown มาตรฐาน
- ปรับแต่งได้อย่างสูงผ่านธีมและปลั๊กอินนับร้อย
ข้อเสีย:
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าทางเลือกส่วนใหญ่
- การทำงานร่วมกันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติและต้องอาศัยการแก้ไขทางเทคนิค
- คุณสมบัติของ AI ขึ้นอยู่กับการติดตั้งและการกำหนดค่าปลั๊กอินของบุคคลที่สาม
ราคาของ Obsidian
- ฟรี
- ซิงค์: $5 ต่อเดือน
- เผยแพร่: $10 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Obsidian
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (40+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Obsidian อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
Obsidian มีความรวดเร็วและปรับตัวได้ยอดเยี่ยมมาก ผม/ฉันชื่นชมที่ตัวเองสามารถควบคุมข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ เพราะบันทึกทั้งหมดถูกเก็บไว้ในรูปแบบข้อความธรรมดาในเครื่องของผม/ฉันเอง
6. Mem (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกโน้ตด้วย AI โดยมีการจัดระเบียบอัตโนมัติ)
เคยต้องการเครื่องมือที่ AI จัดการการจัดเก็บและการค้นหาให้คุณหรือไม่? Mem ถูกออกแบบมาให้เป็น "พื้นที่ทำงานที่จัดระเบียบตัวเอง"
คุณบันทึกโน้ต และระบบ AI จะติดแท็กให้โดยอัตโนมัติ เชื่อมโยงกับโน้ตอื่น ๆ และแสดงขึ้นมาเมื่อมีความเกี่ยวข้อง การค้นหาเชิงความหมายของระบบเข้าใจความหมายเบื้องหลังคำถามของคุณ ดังนั้นคุณสามารถถามคำถามในภาษาธรรมชาติเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้
แนวทางนี้ช่วยให้สามารถบันทึกความคิดได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม มันให้ผู้ใช้มีการควบคุมด้วยตนเองน้อยกว่าสำหรับผู้ที่ชอบโฟลเดอร์ที่ชัดเจนและเป็นระเบียบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mem
- การค้นหาและการเรียกคืนเชิงความหมาย: ทำความเข้าใจคำถามในภาษาธรรมชาติเพื่อค้นหาบันทึกที่เกี่ยวข้อง แม้ไม่มีคำสำคัญที่ตรงกัน
- การจัดระเบียบอัตโนมัติ: กำจัดความจำเป็นในการใช้โฟลเดอร์แบบแมนนวลโดยการสร้างการเชื่อมโยงตามเนื้อหา
- หมายเหตุที่เกี่ยวข้องปรากฏขึ้น: แสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจากฐานความรู้ของคุณโดยอัตโนมัติขณะที่คุณเขียน
ข้อดีและข้อเสียของการใช้หน่วยความจำ
ข้อดี:
- ลดแรงเสียดทานในการจับความคิด
- การค้นหาด้วยระบบ AI ให้ความรู้สึกเหมือนการสนทนา
- ลดภาระของการจัดระเบียบด้วยตนเอง
ข้อเสีย:
- ผู้ใช้ที่ต้องการโครงสร้างโฟลเดอร์ที่ชัดเจนจะมีการควบคุมน้อยลง
- คุณสมบัติการร่วมมือในทีมที่จำกัด
- ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีชุดคุณสมบัติซึ่งยังคงพัฒนาอยู่
การกำหนดราคาหน่วยความจำ
- ฟรี
- Mem Pro: $12 ต่อเดือน
- ทีม Mem: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและความคิดเห็นของผู้ใช้
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Mem อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
มีฟีเจอร์การจดบันทึกที่ขาดหายไปหลายอย่าง ฟีเจอร์ที่ขาดหายไปมากที่สุดคือ ไม่มีวิธีเรียงลำดับบรรทัดในบันทึกของคุณใหม่โดยใช้แป้นพิมพ์ (รวมถึงรายการหัวข้อย่อยและรายการที่มีหมายเลข) ในบรรดาการใช้งานหลายกรณี ฟีเจอร์นี้สำคัญที่สุดสำหรับฉันคือการแก้ไขบันทึกทันทีหลังการประชุม การย้ายบรรทัดและย่อหน้าเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการแก้ไขเมื่อจัดระเบียบบันทึกที่ฉันพิมพ์อย่างรวดเร็วระหว่างการประชุม
7. Limitless, ถูกซื้อโดย Meta (เหมาะที่สุดสำหรับการจดจำกิจกรรมดิจิทัลและการประชุมของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ)
คุณลืมอยู่ตลอดเวลาว่าคุณเห็นข้อมูลชิ้นหนึ่งที่ไหน มันถูกฝังอยู่ในเว็บไซต์ หลงอยู่ในกระทู้ Slack หรือถูกกล่าวถึงเพียงสั้นๆ ในการประชุม? "ภาวะความจำเสื่อมดิจิทัล" นี้ทำให้เสียเวลาและสร้างความเหนื่อยล้าทางจิตใจอย่างต่อเนื่อง
ไม่จำกัด ซึ่งเพิ่งถูกเข้าซื้อกิจการโดย Meta ทำหน้าที่เป็นหน่วยความจำที่สามารถค้นหาได้สำหรับชีวิตดิจิทัลของคุณ มันบันทึกหน้าจอและเสียงของคุณเพื่อสร้างไทม์ไลน์ส่วนตัวตามลำดับเวลาของทุกสิ่งที่คุณได้เห็น ได้ยิน หรือได้พูด
ไม่ว่าจะเป็นเอกสารเฉพาะที่คุณอ่านเมื่อสามสัปดาห์ที่แล้วหรือความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานจากการประชุมเมื่อวานนี้ คุณสามารถค้นหาช่วงเวลาที่ต้องการได้ และเครื่องมือจะค้นหาให้
ในขณะที่กำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบนิเวศของ Meta คำมั่นสัญญาหลักยังคงเป็นแนวทางที่เน้นความเป็นส่วนตัวเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีรายละเอียดใดหลุดรอดไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดไม่จำกัด
- ประวัติหน้าจอที่ค้นหาได้: จัดทำดัชนีกิจกรรมบนหน้าจอของคุณเพื่อให้คุณสามารถค้นหาสิ่งที่ปรากฏบนจอภาพของคุณได้
- การถอดความและการเรียกคืนการประชุม: บันทึกและถอดเสียงจากเสียงการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติ ทำให้ทุกการสนทนาสามารถค้นหาได้
- การประมวลผลในเครื่องที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว: ออกแบบมาให้การบันทึกและการจัดทำดัชนีเกิดขึ้นบนอุปกรณ์ของคุณเอง ทำให้คุณมีการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ข้อดีและข้อเสียที่ไม่มีที่สิ้นสุด
ข้อดี:
- ยุติความหงุดหงิดจากการค้นหาลิงก์ ข้อความ หรือเอกสารที่สูญหาย
- ช่วยให้คุณมีส่วนร่วมในการสนทนาได้อย่างเต็มที่ 100% โดยไม่ต้องกังวลกับการจดบันทึกด้วยตนเอง
- นำเสนอ "ไทม์ไลน์" ที่ไม่เหมือนใครของวันทำงานทั้งหมดของคุณ
ข้อเสีย:
- หลังจากการเข้าซื้อกิจการของ Meta บริษัทมุ่งเน้นไปที่ผู้ใช้ที่มีอยู่เป็นหลักและบูรณาการเข้ากับฮาร์ดแวร์ในอนาคตของ Meta
- การเก็บรักษาประวัติภาพและเสียงของวันของคุณต้องการพื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่องเป็นจำนวนมาก
- เป็นเครื่องมือช่วยจำที่ยอดเยี่ยม แต่ขาดคุณสมบัติการจัดการงานหรือโครงการแบบเชิงรุกที่พบในแอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพแบบดั้งเดิม
ราคาไม่จำกัด
- ราคาที่กำหนดเอง (เป็นส่วนหนึ่งของ Meta)
ไม่มีขีดจำกัดในการให้คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
8. Heptabase (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนความคิดแบบเน้นภาพและการทำงานวิจัย)
บันทึกที่เป็นข้อความเรียงลำดับอาจไม่สอดคล้องกับวิธีคิดของคุณเสมอไป ความคิดของคุณเป็นเครือข่ายของการเชื่อมโยง และคุณต้องการเครื่องมือที่ช่วยให้คุณวางแผนความคิดเหล่านี้ในเชิงพื้นที่เพื่อมองเห็นภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น
Heptabase เป็นเครื่องมือจดบันทึกแบบภาพสำหรับนักวิจัยและนักคิดที่ทำงานกับข้อมูลที่ซับซ้อน บันทึกจะอยู่ในรูปแบบของบัตรบนกระดานไวท์บอร์ดที่ไม่มีที่สิ้นสุด ทำให้คุณสามารถจัดเรียง เชื่อมโยง และจัดกลุ่มบัตรเหล่านี้เพื่อสร้างข้อโต้แย้งและเข้าใจความสัมพันธ์ต่างๆ ได้
มันถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนกระบวนการวิจัยทั้งหมด ตั้งแต่การรวบรวมแหล่งข้อมูลไปจนถึงการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
คุณสมบัติเด่นของ Heptabase
- ผืนผ้าใบเชิงพื้นที่สำหรับการคิดเชิงภาพ: กระดานไวท์บอร์ดที่ไม่มีขอบเขตให้คุณจัดเรียงบัตรบันทึกในพื้นที่เพื่อแสดงความสัมพันธ์
- การสนับสนุนกระบวนการทำงานวิจัย: มีความเชี่ยวชาญในการรวบรวมแหล่งข้อมูล, สกัดประเด็นสำคัญ, และจัดเรียงเพื่อสร้างข้อโต้แย้ง
- กระดานไวท์บอร์ดหลายแผ่นพร้อมการ์ดที่เชื่อมต่อ: ใช้การ์ดบันทึกเดียวกันบนกระดานไวท์บอร์ดต่างๆ เพื่อจัดระเบียบข้อมูลในบริบทที่หลากหลายโดยไม่ซ้ำกัน
ข้อดีและข้อเสียของเฮปตาเบส
ข้อดี:
- รู้สึกเป็นธรรมชาติสำหรับผู้ใช้ที่คิดในรูปแบบแผนภาพและแผนผังความคิด
- ยอดเยี่ยมสำหรับการสังเคราะห์งานวิจัยที่ซับซ้อนและค้นหาแบบแผน
- อินเทอร์เฟซที่สวยงามและเรียบง่าย ไม่รบกวนการใช้งานของคุณ
ข้อเสีย:
- ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ชอบการทำงานแบบเส้นตรงและเน้นข้อความ
- คุณสมบัติการร่วมมือในทีมที่จำกัด
- ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีชุมชนผู้ใช้ขนาดเล็กกว่า
ราคาของ Heptabase
- ข้อดี: $11.99 ต่อเดือน
- พรีเมียม: $23.99 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Heptabase
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
9. ความสามารถ (เหมาะสำหรับการจัดระเบียบโน้ตแบบเชิงวัตถุด้วยข้อมูลที่มีโครงสร้าง)
บันทึกสามารถเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ได้ เช่น คน หนังสือ หรือโครงการ ซึ่งต้องการข้อมูลประเภทต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม แอปส่วนใหญ่จะจัดการบันทึกทั้งหมดเป็นหน้าทั่วไป การขาดโครงสร้างนี้ทำให้ฐานความรู้ของคุณยุ่งเหยิงและยากต่อการค้นหา
ความสามารถใช้แนวทาง "เชิงวัตถุ" แทนที่จะเป็นหน้าเปล่า คุณจะสร้าง "วัตถุ" ที่มีโครงสร้างสำหรับเนื้อหาประเภทต่างๆ วัตถุ "หนังสือ" จะมีฟิลด์สำหรับผู้เขียนและคะแนนโดยอัตโนมัติ ในขณะที่วัตถุ "บุคคล" จะมีฟิลด์สำหรับข้อมูลติดต่อ สิ่งนี้สร้างฐานข้อมูลที่เป็นระเบียบและเป็นส่วนตัวโดยไม่ต้องมีความซับซ้อนของเครื่องมืออย่าง Notion
แนวทางที่มีโครงสร้างนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างระบบ CRM ส่วนตัวหรือการติดตามสื่อ อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องใช้เวลาในการตั้งค่าประเภทของวัตถุต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของความสามารถ
- วัตถุที่พิมพ์พร้อมคุณสมบัติ: สร้างวัตถุที่มีโครงสร้างสำหรับประเภทเนื้อหาที่แตกต่างกัน ทำให้ข้อมูลของคุณเป็นระเบียบและมีประโยชน์มากขึ้น
- การสร้างลิงก์ย้อนกลับอัตโนมัติ: แสดงโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการกล่าวถึงวัตถุนั้น สร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง
- การออกแบบที่สะอาดและชัดเจน: อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายช่วยลดการรบกวนและทำให้เนื้อหาของคุณโดดเด่น
ข้อดีและข้อเสียของขีดความสามารถ
ข้อดี:
- ให้โครงสร้างที่เป็นประโยชน์โดยไม่เคร่งครัดเกินไป
- ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างระบบ CRM ส่วนตัวหรือคลังสื่อ
- การออกแบบที่รอบคอบ มีความคิดเห็น พร้อมค่าเริ่มต้นที่ชาญฉลาด
ข้อเสีย:
- ต้องมีการตั้งค่าเบื้องต้นเพื่อกำหนดประเภทของวัตถุของคุณ
- คุณสมบัติการร่วมมือในทีมที่จำกัด
- ระบบนิเวศของปลั๊กอินที่เล็กกว่าเครื่องมือที่มีชื่อเสียงมากกว่า
การกำหนดราคาตามขีดความสามารถ
- ฟรี
- ข้อดี: 9.99 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ผู้เชื่อ: $12. 49 ต่อเดือน
การประเมินและรีวิวความจุ
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Capacities อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
ตอนแรกมันทำให้ฉันสับสนมาก ฉันเคยชินกับการโยนโน้ตลงแฟ้มหรือหน้าเอกสารไม่รู้จบ ที่นี่เหรอ? ทุกอย่างกลายเป็นวัตถุไปหมด โครงการ หนังสือ ไอเดียสุ่มๆ — คุณเปลี่ยนพวกมันให้กลายเป็นบล็อกเล็กๆ แล้วเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ฉันใช้เวลา 3 วันกว่าจะเลิกต่อต้านมัน แต่พอมันคลิกขึ้นมา? มันเหมือนเวทมนตร์เลย ทันใดนั้น บันทึกประจำวันของฉันก็เชื่อมโยงกับโปรเจกต์ส่วนตัว ซึ่งเชื่อมโยงกับคำพูดในหนังสือที่ฉันบันทึกไว้เมื่อหลายเดือนก่อน รู้สึกเหมือนความคิดของฉันกำลังสื่อสารกันในที่สุด มุมมองแบบกราฟแสดงให้เห็นการเชื่อมโยงอันน่าทึ่งเหล่านี้ที่ฉันไม่เคยวางแผนไว้เลย บันทึกประจำวันช่วยชีวิตฉันไว้ — เหมาะมากสำหรับเช้าที่วุ่นวาย ปล่อยความคิดทั้งหมดลงไป แล้วค่อยเปลี่ยนเศษเสี้ยวเหล่านั้นให้กลายเป็นสิ่งที่เป็นรูปเป็นร่าง ข้อเสีย: ช่วงเรียนรู้มันจริงจังมาก ไม่ใช่สำหรับคนที่จดเล่นๆ แต่หลังจาก 3 สัปดาห์ ฉันติดเลย มันไม่สมบูรณ์แบบ แต่ก็เข้าใจว่าความคิดที่ยุ่งเหยิงจริงๆ เป็นอย่างไร ปล่อยให้ฉันล่องลอย แล้วค่อยดึงประเด็นต่างๆ มารวมกัน ถ้าคุณเบื่อกับการที่บันทึกดูไร้ชีวิต — ลองดูนะ แค่ผ่านวันที่ 3 ไปให้ได้
10. Tana (เหมาะที่สุดสำหรับการแปลงโน้ตที่มีโครงสร้างแบบ AI-first ด้วย supertags)
คุณกำลังมองหา ระบบที่สามารถจดจำและดำเนินการตามโครงสร้างนี้ได้โดยอัตโนมัติหรือไม่?
Tana เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสร้างกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างสูง คุณสมบัติหลักของมันคือ "supertags" แท็กที่สามารถบรรจุฟิลด์และพฤติกรรมต่างๆ ได้
การแท็กบรรทัดด้วย #meeting สามารถเพิ่มฟิลด์สำหรับผู้เข้าร่วมและรายการที่ต้องดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ ระบบ AI ของมันยังสามารถแยกวิเคราะห์ข้อความที่ไม่มีโครงสร้างและนำโครงสร้างนี้ไปใช้ให้คุณได้
Tana เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังแต่มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน อาจเกินความจำเป็นหากคุณต้องการเพียงโซลูชันจดบันทึกแบบง่าย ๆ
คุณสมบัติเด่นของ Tana
- ซูเปอร์แท็กพร้อมฟิลด์: แท็กที่มีโครงสร้าง ช่วยเปลี่ยนบันทึกแบบอิสระให้กลายเป็นฐานข้อมูลที่สามารถค้นหาได้
- การแยกวิเคราะห์ด้วย AI: AI สามารถนำข้อความที่ไม่มีโครงสร้างมาแยกข้อมูลที่เป็นโครงสร้าง เช่น งานและวันที่ได้โดยอัตโนมัติ
- การค้นหาสดที่ทรงพลัง: สร้างการค้นหาที่บันทึกไว้ซึ่งทำหน้าที่เป็นมุมมองที่เปลี่ยนแปลงได้และอัปเดตโดยอัตโนมัติของข้อมูลของคุณ
ข้อดีและข้อเสียของธนา
ข้อดี:
- ความยืดหยุ่นที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับการสร้างระบบสารสนเทศตามความต้องการ
- ปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยให้คุณเพิ่มโครงสร้างให้กับบันทึกของคุณ ไม่ใช่แค่สรุปเนื้อหาเท่านั้น
- ชุมชนที่มีความกระตือรือร้นและหลงใหลในการแบ่งปันขั้นตอนการทำงานขั้นสูง
ข้อเสีย:
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันมากซึ่งต้องใช้เวลาลงทุนอย่างมาก
- อาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้ใช้ที่ชอบความเรียบง่าย
- ยังอยู่ในช่วงเข้าถึงเบื้องต้น โดยอินเทอร์เฟซและฟีเจอร์ต่างๆ กำลังพัฒนาอยู่
คะแนนและรีวิวของทานา
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Tana อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
Tana คือเครื่องมือจดบันทึกแห่งอนาคตที่ผสานจุดเด่นของระบบโครงร่างและระบบบันทึกเชิงสัมพันธ์เข้าไว้ด้วยกัน พร้อมผสานกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างลงตัว หากคุณเป็นผู้ที่ทำงานด้านความรู้หรือสายสร้างสรรค์ ควรลองใช้ดูอย่างยิ่ง 1000%
เลือกทางเลือก AI ของ Saner ที่เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณ
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Saner คือ AI ขึ้นอยู่กับปัญหาที่คุณกำลังพยายามแก้ไขจริงๆ
เป็นปฏิทินที่ยุ่งเหยิง ฐานความรู้ที่กระจัดกระจาย หรือช่องว่างระหว่างความคิดกับการลงมือทำ? จำไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือที่มีฟีเจอร์มากมายกว่าเดิม
คุณต้องการโซลูชันที่ช่วยลดการกระจายตัว แทนที่จะค่อยๆ เพิ่มชั้นใหม่เข้าไปอย่างเงียบๆ ในที่สุดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือเครื่องมือที่คุณจะใช้อย่างสม่ำเสมอ คุณสมบัติต่างๆ มีความสำคัญน้อยกว่าความเหมาะสมของเครื่องมือกับรูปแบบการคิดและกระบวนการทำงานเฉพาะตัวของคุณ
พร้อมที่จะเห็นการทำงานของพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ที่เชื่อมช่องว่างระหว่างความรู้และการปฏิบัติหรือไม่?