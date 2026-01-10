บล็อก ClickUp

10 อันดับทางเลือก AI ที่สมเหตุสมผลกว่าสำหรับปี 2026

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
10 มกราคม 2569

คุณได้ใช้Saner AI ในการสร้าง "สมองที่สอง"ของคุณ และมันยอดเยี่ยมสำหรับการจับความคิดและเรียกคืนบริบทส่วนตัว

แต่ตอนนี้คุณกำลังเจอกับปัญหาใหญ่ บันทึกของคุณมักรู้สึกโดดเดี่ยวจากโครงการจริง และทีมของคุณไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกอันยอดเยี่ยมที่คุณได้บันทึกไว้ ส่งผลให้เกิดการกักขังข้อมูลที่น่าหงุดหงิด

นี่ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างการคิดกับการทำ. ดังนั้น, ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องยกแขนเสื้อขึ้นและค้นหาทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับ Saner AI!

คู่มือนี้ครอบคลุมตัวเลือกยอดนิยมที่จะช่วยให้คุณก้าวจากการบันทึกความรู้ไปสู่การลงมือทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จ

ทางเลือก AI ที่มีความสมเหตุสมผลในพริบตา

นี่คือสรุปสั้น ๆ เพื่อเริ่มต้น:

ชื่อเครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดการกำหนดราคา*
คลิกอัพพื้นที่ทำงานแบบบูรณาการด้วยพลัง AI ที่เปลี่ยนความคิดให้เป็นการลงมือทำClickUp Brain (AI ที่เข้าใจบริบท), ClickUp Docs, ClickUp Automations, ฟิลด์ AI, AI Assign, Super Agents, มุมมองมากกว่า 15 แบบ, ปฏิทิน, แชทมีแผนฟรีให้บริการ, ราคาตามความต้องการสำหรับแผนชำระเงิน
การเคลื่อนไหวการจัดตารางเวลาด้วย AI แบบเน้นปฏิทินสำหรับมืออาชีพที่มีงานยุ่งการกำหนดเวลาอัตโนมัติ, การบล็อกเวลาอย่างชาญฉลาด, การจัดลำดับความสำคัญแบบไดนามิก, ลิงก์สำหรับการจองการประชุมไม่มีแผนฟรี แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/เดือน
โนชั่น เอไอทีมที่มีความรู้สูงในการสร้างฐานข้อมูลและวิกิแบบกำหนดเองการเขียนและสรุปโดย AI, ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์, ถาม-ตอบในที่ทำงาน, เอกสารแบบวิกิมีแผนฟรีให้บริการ, AI รวมอยู่ในแผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $24/ผู้ใช้/เดือน
สุนสามาการวางแผนประจำวันอย่างมีสติ เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้นพิธีกรรมวางแผนประจำวันแบบมีแนวทาง การแสดงภาพปริมาณงานที่เป็นจริง การจัดเวลาในปฏิทินแบบจำกัดเวลาไม่มีแผนฟรี แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือน
ออบซิเดียนการจัดการความรู้ส่วนบุคคลที่เน้นความเป็นส่วนตัวบันทึก Markdown ที่เน้นท้องถิ่นเป็นอันดับแรก, การเชื่อมโยงสองทิศทาง, มุมมองกราฟ, ระบบนิเวศของปลั๊กอินแอปหลักฟรี เสริมเพิ่มเติมแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/เดือน
เมมการบันทึกโน้ตแบบ AI-native พร้อมการจัดระเบียบอัตโนมัติการค้นหาเชิงความหมาย, การติดแท็กอัตโนมัติ, การแสดงบันทึกที่เกี่ยวข้อง, การเรียกคืนข้อมูลด้วย AIมีแผนให้บริการฟรี, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือน
ไร้ขีดจำกัดการจดจำกิจกรรมดิจิทัลและการประชุมได้อย่างสมบูรณ์แบบประวัติหน้าจอที่สามารถค้นหาได้, การถอดความการประชุม, การเรียกคืนไทม์ไลน์ส่วนตัวไม่มีแผนฟรีสำหรับสาธารณะ ราคาเป็นแบบกำหนดเอง (ระบบนิเวศของ Meta)
เฮปตาเบสการวางแผนแนวคิดและการทำงานวิจัยที่เน้นภาพเป็นหลักกระดานไวท์บอร์ดเชิงพื้นที่, บันทึกแบบการ์ด, การสังเคราะห์งานวิจัยไม่มีแผนฟรี แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $11.99/เดือน
ขีดความสามารถการจัดระเบียบความรู้ส่วนบุคคลแบบมุ่งเน้นวัตถุวัตถุที่มีโครงสร้างพร้อมคุณสมบัติ ลิงก์ย้อนกลับอัตโนมัติ บันทึกประจำวันมีแผนให้บริการฟรี, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.99 ต่อเดือน
ทานาการเปลี่ยนแปลงโน้ตที่มีโครงสร้างแบบ AI-firstซูเปอร์แท็กพร้อมฟิลด์, การแยกวิเคราะห์ด้วย AI, การค้นหาตามโหนดมีแผนฟรีให้บริการ, แผนชำระเงินจะแจ้งให้ทราบภายหลัง / กำลังพัฒนา

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทำไมควรเลือกทางเลือก AI ที่สมเหตุสมผลกว่า

แอป'สมองที่สอง' ส่วนใหญ่จะเก็บความคิดของคุณไว้ แต่ทำให้ยากที่จะเปลี่ยนความคิดเหล่านั้นให้กลายเป็นงานจริง นี่เป็นความท้าทายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากพนักงานออฟฟิศในปัจจุบันใช้แอปพลิเคชันถึง11 ตัวที่แตกต่างกันในวันทำงานปกติ

คุณต้องการทางเลือกที่ไม่เพียงแค่เก็บความรู้ไว้ แต่ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ มองหาเครื่องมือที่นำเสนอ:

  • พื้นที่ทำงานร่วมกัน: ทีมของคุณจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลเดียวกันเพื่อให้สอดคล้องกัน
  • ขอบเขต AI ที่กว้างขึ้น: คุณต้องการ AI ที่เข้าใจโครงการและงานของคุณ ไม่ใช่แค่บันทึกของคุณ
  • สะพานสู่การปฏิบัติ: ความคิดของคุณควรเปลี่ยนเป็นงานที่สามารถทำได้โดยไม่มีสะดุด
  • กระบวนการทำงานแบบรวมศูนย์: คุณจำเป็นต้องลดความซับซ้อนจากการใช้เครื่องมือหลากหลาย ไม่ใช่เพิ่มแอปอีกตัวเข้าไปในชุดเครื่องมือของคุณ

📖 อ่านเพิ่มเติม: ผู้ช่วยส่วนตัว AI ที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Saner AI ที่คุณควรใช้

1. ClickUp (พื้นที่ทำงานแบบรวมที่ดีที่สุดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งรวมโครงการ เอกสาร และการแชทเข้าด้วยกัน)

เข้าถึงทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการทำงานและแอปพลิเคชันในที่เดียวด้วย ClickUp Brain_Saner AI Alternatives
จัดการเอกสาร โครงการ การสนทนา และอื่นๆ ทั้งหมดของคุณบนแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมในหนึ่งเดียวด้วย AI เชิงบริบทของ ClickUp

เครื่องมือ AI ส่วนใหญ่ทำงานอยู่นอกเหนือจากงานของคุณ และพยายามคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับมันหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว

ในฐานะที่เป็นพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมเป็นหนึ่งรายแรกของโลก ClickUp ใช้วิธีการที่เคร่งครัดมากขึ้นโดยการฝัง AI เข้ากับระบบโดยตรงที่ซึ่งงานถูกสร้าง ติดตาม และเสร็จสิ้น ผลลัพธ์คือพื้นที่ทำงานที่ซึ่งปัญญาประดิษฐ์ทำงานร่วมกับบริบทสดในทุกงาน เอกสาร แชท เป้าหมาย และปฏิทิน

และนั่นหมายความว่าคุณสามารถทุ่มเทให้กับช่วงเวลาที่ต้องใช้สมาธิอย่างเต็มที่เหล่านี้ได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องสลับแท็บเลย!

ขั้นตอนการทำงานทั่วไปเริ่มต้นด้วยการจับความคิด โดยใช้ ClickUp Brain ร่วมกับTalk-to-Textหรือคำสั่งในบรรทัด ความคิดคร่าวๆ สามารถบันทึกได้ทันทีภายในClickUp Docs,Assigned CommentหรือClickUp Task เนื่องจาก Brain สามารถเข้าถึงบริบทของพื้นที่ทำงานได้ จึงสามารถแปลงความคิดนั้นให้เป็นงานที่มีโครงสร้าง กำหนดความสำคัญ แนะนำแท็ก และเชื่อมโยงไปยังรายการ โฟลเดอร์ หรือพื้นที่ที่ถูกต้องโดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง

จากนั้น การวางแผนการดำเนินการจะกลายเป็นระบบอัตโนมัติแทนที่จะเป็นไปตามขั้นตอน การสร้างงานโดย AI จะแบ่งงานออกเป็นงานย่อยตามขอบเขตและรูปแบบในอดีต AI Fields สามารถดึงรายละเอียดสำคัญ เช่น ความพยายาม ความเสี่ยง หรือหมวดหมู่ ได้โดยตรงจากคำอธิบายและบันทึกการประชุม ด้วยระบบอัตโนมัติและ AI Assign การอัปเดตความรับผิดชอบและสถานะจะถูกกระตุ้นโดยอัตโนมัติเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนแปลง

Ai มอบหมาย_Saner AI ทางเลือก
ใช้คุณสมบัติการเติมอัตโนมัติของ AI สำหรับงาน, การมอบหมายงานอัตโนมัติ, และการจัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

การจัดตารางเวลาดำเนินการในระดับระบบ งานต่างๆ จะไหลเข้าสู่ ClickUp Calendar ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับลำดับความสำคัญ ความพึ่งพา และปริมาณงานจะเป็นตัวกำหนดกรอบเวลาที่เป็นจริง เมื่อวันที่เปลี่ยนแปลง งานที่อยู่ในลำดับถัดไปจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ ช่วยขจัดแผนโครงการที่ไม่ยืดหยุ่นซึ่งต้องพึ่งพาการปรับตารางเวลาด้วยตนเอง

ความรู้และการทำงานร่วมกันยังคงเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการดำเนินการ ClickUp Docs เชื่อมโยงโดยตรงกับงานต่างๆ ดังนั้นการตัดสินใจ ข้อกำหนด และบริบทจะไม่หลุดลอย ClickUp Chat ช่วยรักษาการสนทนาให้แนบกับรายการงาน และ AI Summaries สามารถแปลงหัวข้อสนทนาหรือการประชุมให้กลายเป็นงานติดตามผลที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่สูญเสียที่มาหรือเจตนา

Clickup doc_ทางเลือก AI ของ Saner
สร้างและดำเนินการแผนงานได้เร็วขึ้นด้วยการสนับสนุนจาก AI ในทุกงานและเอกสารของคุณ

ซูเปอร์เอเจนต์ใน ClickUpขยายโมเดลนี้ไปไกลกว่าการช่วยเหลือสู่การลงมือปฏิบัติจริง เอเจนต์เหล่านี้จะติดตามกระบวนการทำงาน ตรวจจับอุปสรรค เปิดเผยความเสี่ยง และดำเนินการขั้นตอนประจำ เช่น การเปลี่ยนสถานะ การติดตามงาน และการส่งต่องาน แทนที่จะรอให้งานเข้ามา ระบบจะบริหารจัดการงานเชิงรุกภายในขอบเขตที่กำหนดไว้

สร้างตัวแทน AI ที่กำหนดเองด้วยคำแนะนำและบุคลิกภาพที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าด้วย ClickUp Super Agents_ทางเลือกแทน Saner AI
สร้างตัวแทน AI แบบกำหนดเองด้วยคำแนะนำและบุคลิกภาพที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าด้วย ClickUp Super Agents

สิ่งที่ทำให้ ClickUp เป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลกว่าสำหรับ AI คือสถาปัตยกรรมของมัน AI ทำงานบนข้อมูลการทำงานของผู้ใช้เองแบบเรียลไทม์ ผ่านแบบจำลองที่รวมเอาภารกิจ, ผู้คน, และ 우선순위ไว้ด้วยกัน นั่นหมายความว่าน้อยลงของเครื่องมือ, การสูญเสียบริบทน้อยลง, และกระบวนการทำงานที่เคลื่อนจากความคิดไปสู่การส่งมอบโดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อจากมนุษย์อย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ClickUp Brain: นี่คือเลเยอร์ AI ที่ทำงานครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ ตอบคำถามเกี่ยวกับโปรเจกต์ของคุณ สรุปเอกสาร และสร้างเนื้อหาโดยมีบริบทครบถ้วน เพราะมันเข้าใจงาน เอกสาร และการสื่อสารของทีมคุณ เพียงพิมพ์ @brain ในความคิดเห็นของงานหรือข้อความใน ClickUp Chat เพื่อถามคำถาม เหมือนที่คุณถามเพื่อนร่วมทีม
  • ClickUp Docs: เชื่อมโยงฐานความรู้ของคุณเข้ากับงานของคุณโดยตรงด้วย ClickUp Docs คุณสามารถเชื่อมโยงเอกสารกับงาน ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ และแม้กระทั่งสร้างงานจากภายในเอกสารเพื่อปิดช่องว่างระหว่างความรู้กับการปฏิบัติ
  • ClickUp Automations: อัตโนมัติการทำงานซ้ำ ๆ เช่น การมอบหมายงาน, การอัปเดตสถานะ, หรือการส่งการแจ้งเตือน ด้วย ClickUp Automations เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
  • มุมมอง ClickUp: มองเห็นงานในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณด้วยมุมมอง ClickUp ที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ—รวมถึง รายการ, กระดาน, ปฏิทิน, และแกนต์—ทั้งหมดนี้ขณะทำงานบนข้อมูลพื้นฐานเดียวกัน

ข้อดีและข้อเสียของ ClickUp

ข้อดี:

  • ขจัดความยุ่งเหยิงของงาน: รวมการจัดการโครงการ เอกสาร และ AI ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ลดการสลับบริบท
  • AI พร้อมบริบทการทำงานอย่างครบถ้วน: รับความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงโดยอ้างอิงจากงานและเอกสารของคุณจริง ไม่ใช่แค่ข้อมูลทั่วไป ด้วย ClickUp Brain
  • ปรับขนาดได้ตามความต้องการ: แพลตฟอร์มนี้ทำงานได้ดีเท่าเทียมกันทั้งสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลและทีมองค์กรขนาดใหญ่ ดังนั้นคุณจะไม่มีวันใช้งานเกินขีดจำกัด

ข้อเสีย:

  • ผู้ใช้ใหม่อาจต้องเผชิญกับช่วงการเรียนรู้เนื่องจากมีตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย
  • แอปพลิเคชันมือถือกำลังได้รับการปรับปรุงให้เทียบเท่ากับประสิทธิภาพเต็มรูปแบบของประสบการณ์บนเดสก์ท็อป
  • คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างอาจไม่สามารถใช้งานได้สำหรับผู้ใช้ทุกคน

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:

ย้ายมาใช้ ClickUp หลังจากใช้ Trello แล้ว ความแตกต่างนั้นชัดเจนมาก Trello ก็ใช้ได้ แต่จะเริ่มมีปัญหาทันทีเมื่อเริ่มขยายงานและขนาดทีมเพิ่มขึ้น AI ที่อยู่ในแต่ละงานมีประโยชน์มาก ช่วยสรุปงาน ย้ายงานให้ใหม่ ค้นหางาน และประหยัดเวลาสำหรับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ได้เป็นอย่างดี ระบบอัตโนมัติมีประสิทธิภาพมากเช่นกัน สามารถช่วยลดงานซ้ำๆ จำนวนมากในการจัดลำดับความสำคัญ ฯลฯ และคุณสามารถแทนที่สิ่งเหล่านั้นด้วยตัวแทน AI ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วก็คือระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังยิ่งกว่าเดิม ฮ่าๆ ผมชอบที่มีทั้งมุมมองแบบรายการและกระดาน (ต่างจาก Asana ที่มีแค่แบบรายการ และ Trello ที่มีแค่แบบกระดาน) ช่องแชทให้ความรู้สึกคล้าย Slack ซึ่งดีมาก เพราะฉันไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับซอฟต์แวร์อื่น ๆ + ความสามารถในการสร้างเอกสารภายในงานนั้นสะดวกมาก ไม่ต้องไปที่ไดร์ฟ สร้างเอกสาร Google แล้วลิงก์เข้าไปในงาน ช่วยรักษาสติได้ดี นอกจากนี้ ความสามารถในการสร้างคลิป (Loom) ก็เจ๋งมาก เป็นฟีเจอร์ที่ฉันใช้บ่อยที่สุดจนถึงตอนนี้

ย้ายมาใช้ ClickUp หลังจากใช้ Trello แล้ว ความแตกต่างนั้นชัดเจนมาก Trello ก็ใช้ได้ แต่จะเริ่มมีปัญหาทันทีเมื่อเริ่มขยายงานและขนาดทีมเพิ่มขึ้น AI ที่อยู่ในแต่ละงานมีประโยชน์มาก ช่วยสรุปงาน ย้ายงานให้ใหม่ ค้นหางาน และประหยัดเวลาสำหรับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ได้เป็นอย่างดี ระบบอัตโนมัติมีประสิทธิภาพมากเช่นกัน สามารถช่วยลดงานซ้ำๆ จำนวนมากในการจัดลำดับความสำคัญ ฯลฯ และคุณสามารถแทนที่สิ่งเหล่านั้นด้วยตัวแทน AI ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วก็คือระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังยิ่งกว่าเดิม ฮ่าๆ ผมชอบที่มีทั้งมุมมองแบบรายการและกระดาน (ไม่เหมือนกับ Asana ที่มีแค่แบบรายการ และ Trello ที่มีแค่แบบกระดาน) ช่องแชทให้ความรู้สึกคล้าย Slack ซึ่งดีมาก เพราะฉันไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับซอฟต์แวร์อื่น ๆ + ความสามารถในการสร้างเอกสารภายในงานนั้นสะดวกมาก ไม่ต้องไปที่ไดร์ฟ สร้างเอกสาร Google แล้วลิงก์เข้าไปในงาน ช่วยให้คุณมีสติมากขึ้น นอกจากนี้ ความสามารถในการสร้างคลิป (Loom) ก็เจ๋งมาก เป็นฟีเจอร์ที่ฉันใช้บ่อยที่สุดจนถึงตอนนี้

💟 โบนัส: Saner AI ช่วยคุณจับและระลึกถึงความคิด แต่ BrainGPT แอป AI ซูเปอร์แอปจาก ClickUp ช่วยคุณเปลี่ยนความคิดเหล่านั้นให้เป็นการกระทำ แทนที่จะทำงานกับโน้ตที่แยกกัน BrainGPT ทำงานข้ามงาน, เอกสาร, แชท, เป้าหมาย และปฏิทินของคุณด้วยบริบทที่ครบถ้วนและสดใหม่

มันสามารถเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงาน, แบ่งงานออกเป็นงานย่อย, เสนอความสำคัญ, และกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ ด้วยการรวมความคิด, การวางแผน, และการดำเนินการไว้ในระบบเดียว ไม่ใช่แค่ชั้นความจำ

💟 โบนัส: Saner AI ช่วยให้คุณจับและเรียกคืนไอเดียได้ แต่ BrainGPT แอป AI ซูเปอร์แอปจาก ClickUp จะช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียเหล่านั้นให้กลายเป็นผลลัพธ์จริง แทนที่จะทำงานกับโน้ตแยกส่วน BrainGPT จะทำงานร่วมกับงาน เอกสาร แชท เป้าหมาย และปฏิทินของคุณ พร้อมบริบทแบบเรียลไทม์อย่างครบถ้วน

มันสามารถเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงาน, แบ่งงานออกเป็นงานย่อย, เสนอความสำคัญ, และกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ ด้วยการรวมความคิด, การวางแผน, และการดำเนินการไว้ในระบบเดียว ไม่ใช่เพียงแค่ชั้นความจำ

ทางเลือกของ Brain GPT_Saner AI
ออกคำสั่ง บันทึกย่อ และแนวคิด แล้วแปลงเป็นข้อความด้วย ClickUp BrainGPT พูดเป็นข้อความ

2. Motion (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาด้วย AI แบบปฏิทินก่อน และการบล็อกเวลาอัตโนมัติ)

ทางเลือกสำหรับ Motion_Saner AI
ผ่านทางการเคลื่อนไหว

ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ประสบปัญหา "การวางแผนที่หยุดชะงัก" ซึ่งเป็นวงจรที่น่าหงุดหงิดของการลากงานต่างๆ ไปรอบๆ ปฏิทินที่ยุ่งเหยิงด้วยตนเอง เพียงเพื่อให้การประชุมเพียงครั้งเดียวในเวลา 10:00 น. ทำลายการไหลของทั้งวัน

Motion พลิกโฉมวิธีการจัดการตารางงานของคุณโดยมองตารางเวลาของคุณเสมือนเป็นสิ่งมีชีวิต แทนที่คุณจะต้องฝืนจัดงานให้เข้ากับช่องว่างที่มีอยู่ คุณเพียงแค่ป้อนกำหนดส่งและลำดับความสำคัญของคุณ จากนั้นระบบ AI จะสร้างเส้นทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการดำเนินงาน หากคุณมีกะงานช่วงบ่ายหรือมีเหตุฉุกเฉินเข้ามา ระบบจะปรับตารางงานที่เหลือของคุณโดยอัตโนมัติทันที

สิ่งนี้ทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับมืออาชีพที่มีงานยุ่งและบุคคลที่ใช้ชีวิตตามปฏิทิน แต่การเน้นที่การจัดตารางเวลามากกว่าการจัดการโครงการอาจจำกัดการทำงานที่ซับซ้อนในทีม

คุณสมบัติเด่นของ Motion

  • การกำหนดเวลาอัตโนมัติอย่างชาญฉลาด: AI วิเคราะห์ปฏิทินของคุณ, กำหนดเวลาส่งงาน, และลำดับความสำคัญเพื่อจัดวางงานไว้ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ
  • การปกป้องเวลาตามลำดับความสำคัญ: ช่วยให้งานที่สำคัญที่สุดของคุณได้รับการจัดตารางก่อน ป้องกันไม่ให้เวลาที่คุณมีสำหรับงานสำคัญถูกใช้ไปกับงานที่มีความสำคัญน้อยกว่า
  • ลิงก์การจองการประชุม: คุณสมบัติการจัดตารางเวลาในตัวช่วยให้ผู้อื่นสามารถจองเวลาเพื่อประชุมกับคุณได้ โดยเคารพภาระงานที่คุณมีอยู่แล้ว

ข้อดีและข้อเสียของการเคลื่อนไหว

ข้อดี:

  • ช่วยลดภาระทางความคิดในการตัดสินใจว่าจะทำงานอะไรเมื่อใด
  • ปรับตารางเวลาของคุณใหม่แบบไดนามิกเมื่อแผนมีการเปลี่ยนแปลง
  • รู้สึกเป็นธรรมชาติสำหรับผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับการใช้ปฏิทินเป็นหลัก

ข้อเสีย:

  • ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ลึกซึ้งสำหรับโครงการทีมที่ซับซ้อน
  • ตัวเลือกการประเมินอาจมีจำกัด
  • มีความยืดหยุ่นน้อยกว่าสำหรับผู้ใช้ที่ชอบการทำงานแบบรายการ

การกำหนดราคาแบบเคลื่อนไหว

  • ทดลองใช้ฟรี
  • Pro AI: $49 ต่อเดือน
  • ธุรกิจ AI: $69 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวการเคลื่อนไหว

  • G2: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Motion อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:

ฉันชอบใช้ Motion สำหรับการอัตโนมัติปฏิทินของฉัน มันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการอัตโนมัติ โดยเฉพาะการอัตโนมัติงานด้วย AI และคุณสมบัติการบล็อกเวลา ฉันพบว่ามันมีประโยชน์เมื่อฉันรู้สึกถูกท่วมท้น เพราะมันช่วยในการจัดลำดับความสำคัญ การมีสมาธิ และไม่หลงทางกับงานและลำดับความสำคัญมากมาย ฉันยังพอใจกับวิธีที่สิ่งต่าง ๆ เคลื่อนและปรับตัวโดยอัตโนมัติตามลำดับความสำคัญ ปฏิทิน และกำหนดเวลา นอกจากนี้ มันยังซิงค์กับ Google Calendar ซึ่งสะดวกมาก

ฉันชอบใช้ Motion สำหรับการอัตโนมัติปฏิทินของฉัน มันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการอัตโนมัติ โดยเฉพาะการอัตโนมัติงานด้วย AI และคุณสมบัติการบล็อกเวลา ฉันพบว่ามันมีประโยชน์เมื่อฉันรู้สึกถูกท่วมท้น เพราะมันช่วยในการจัดลำดับความสำคัญ การรักษาความสนใจ และไม่หลงทางกับงานและ 우선순위มากมาย ฉันยังพอใจกับวิธีที่สิ่งต่าง ๆ เคลื่อนไหวและปรับตัวโดยอัตโนมัติตาม 우선순위 ปฏิทิน และกำหนดเวลา นอกจากนี้ มันยังซิงค์กับ Google Calendar ซึ่งสะดวกมาก

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีวางแผนวันทำงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต

3. Notion AI (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่มีข้อมูลมากและกำลังสร้างเวิร์กโฟลว์ฐานข้อมูลแบบกำหนดเอง)

ทางเลือกสำหรับ Notion_Saner AI
ผ่านทางNotion

หากคุณมีสถาปัตยกรรมข้อมูลที่ซับซ้อนและต้องการระบบที่ยืดหยุ่นซึ่งสามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างแม่นยำ พร้อมด้วย AI เพื่อช่วยในการจัดการความรู้ ระบบนี้อาจน่าสนใจสำหรับคุณ

Notion คือเครื่องมือ "สร้างพื้นที่ทำงานของคุณเอง" โดยใช้ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และบล็อกเนื้อหา คุณสามารถสร้างโครงสร้างที่กำหนดเองสำหรับข้อมูลทุกประเภท ตั้งแต่ wiki ของทีมไปจนถึง CRM Notion AI ถูกผสานรวมอย่างราบรื่น ให้ความช่วยเหลือในการเขียน สรุปเนื้อหา และความสามารถในการถามคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาของคุณ

ความยืดหยุ่นสูงสุดนี้คือจุดแข็งที่สุดของ Notion และในขณะเดียวกันก็เป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดเช่นกัน ซึ่งต้องใช้การลงทุนอย่างมากในการตั้งค่าและบำรุงรักษาเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่มีความคิดเห็นเฉพาะตัวมากกว่า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion AI

  • ถาม-ตอบด้วย AI: เปลี่ยนพื้นที่ทำงานของคุณให้เป็นฐานความรู้ที่สามารถค้นหาได้ ช่วยให้คุณถามคำถามและรับคำตอบที่อ้างอิงจากหน้าเว็บและฐานข้อมูลของคุณ
  • การช่วยเหลือด้านการเขียนและการแก้ไข: ช่วยร่างเนื้อหา ปรับปรุงข้อความที่มีอยู่ สรุปเอกสารยาว และปรับโทนเสียง
  • การเติมข้อมูลฐานข้อมูลอัตโนมัติ: AI สามารถกรอกข้อมูลคุณสมบัติฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติตามเนื้อหาของหน้า ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

ข้อดีและข้อเสียของ Notion AI

ข้อดี:

  • การปรับแต่งที่ไม่มีใครเทียบได้ช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทำงานเกือบทุกอย่างได้
  • เชี่ยวชาญในการสร้างวิกิและฐานความรู้ที่เชื่อมโยงกัน
  • AI ถูกผสานรวมโดยตรงเข้ากับประสบการณ์การเขียนและการแก้ไข

ข้อเสีย:

  • การเรียนรู้ที่ซับซ้อนในการสร้างและบำรุงรักษาระบบที่ซับซ้อน
  • ประสิทธิภาพอาจช้าลงเมื่อมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาก
  • การจัดการโครงการต้องใช้การตั้งค่าด้วยตนเองอย่างมาก

ราคาของ Notion AI

  • ทดลองใช้ฟรี
  • รวมอยู่ในแผนธุรกิจและสูงกว่า: เริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Notion AI

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion AI อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:

ฉันได้สำรวจวิธีการต่างๆ ในการใช้ Notion โดยการสร้างฐานข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูลสำคัญในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และจัดรูปแบบบันทึกเพื่อเพิ่มความชัดเจนและอ่านง่ายขึ้น เมื่อพูดถึงการจดบันทึกเอง Notion มีประสิทธิภาพค่อนข้างดี อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์ AI ยังคงมีข้อจำกัดอยู่มาก AI ของ Notion มีประสิทธิภาพน้อยกว่า ChatGPT อย่างเห็นได้ชัด โดยมีฟังก์ชันการทำงานที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ ระบบ AI ทำงานช้า และเมื่อใช้กับหน้าที่มีข้อมูลจำนวนมาก จะเกิดความล่าช้าอย่างรุนแรง และมักจะค้างเป็นเวลาหลายนาที โดยรวมแล้ว Notion เป็นเครื่องมือจดบันทึกที่มีคุณภาพปานกลาง ซึ่งไม่ตรงกับความคาดหวังของผมเลย ด้วยประสบการณ์ที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ ผมจึงตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ Obsidian ซึ่งผมพบว่าเหมาะกับการจดบันทึกที่ซับซ้อนและปรับแต่งได้ตามต้องการได้ดีกว่ามาก

ฉันได้สำรวจวิธีการต่างๆ ในการใช้ Notion โดยการสร้างฐานข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูลสำคัญในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และจัดรูปแบบบันทึกเพื่อเพิ่มความชัดเจนและอ่านง่ายขึ้น เมื่อพูดถึงการจดบันทึกเอง Notion มีประสิทธิภาพค่อนข้างดี อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์ AI ยังคงมีข้อจำกัดอยู่มาก AI ของ Notion มีประสิทธิภาพน้อยกว่า ChatGPT อย่างเห็นได้ชัด โดยมีฟังก์ชันการทำงานที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ ระบบ AI ทำงานช้า และเมื่อใช้กับหน้าที่มีข้อมูลจำนวนมาก จะเกิดความล่าช้าอย่างรุนแรง และมักจะค้างเป็นเวลาหลายนาที โดยรวมแล้ว Notion เป็นเครื่องมือจดบันทึกที่อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่ตรงกับความคาดหวังของฉันเลย ด้วยประสบการณ์ที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ ฉันจึงตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ Obsidian ซึ่งฉันคิดว่าเหมาะกับการจดบันทึกที่ซับซ้อนและปรับแต่งได้ตามต้องการได้ดีกว่ามาก

📮ClickUp Insight: พนักงาน 1 ใน 4 คนใช้เครื่องมือสี่ชิ้นหรือมากกว่านั้นเพียงเพื่อสร้างบริบทในการทำงาน รายละเอียดสำคัญอาจถูกฝังอยู่ในอีเมล ขยายความในกระทู้ Slack และบันทึกไว้ในเครื่องมือแยกต่างหาก ส่งผลให้ทีมต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูล แทนที่จะทำงานให้เสร็จ

ClickUp รวมเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการโครงการผ่านอีเมล ClickUp, ClickUp Chat, ClickUp Docs และ ClickUp Brain ทุกอย่างจะเชื่อมต่อ ซิงค์ และเข้าถึงได้ทันที บอกลา "งานเกี่ยวกับงาน" และใช้เวลาของคุณให้คุ้มค่า ดูวิธีการได้ที่นี่ 👇🏼

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมสามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!

4. ซันซามะ (เหมาะที่สุดสำหรับกิจวัตรการวางแผนประจำวันแบบมีสติ เหมาะสำหรับผู้ที่มีสมาธิสั้น)

ทางเลือก AI สำหรับ Sunsama_Saner
ผ่านทางSunsama

มีความรู้สึกหวาดกลัวที่คอยตามหลอกหลอนจากการถูกงานที่ดูเหมือนไม่มีวันจบสิ้นถาโถมเข้ามาอยู่ตลอดเวลา และความรู้สึกผิดที่ไม่สามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากพอ เมื่อแนวทางการทำงานแบบเร่งรีบจนเกินไปเริ่มหมดประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องมีวิธีวางแผนวันใหม่ที่มีความสงบและมีเป้าหมายชัดเจนมากขึ้น

Sunsama ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณทำงานน้อยลง แต่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มันจะนำคุณผ่านพิธีการวางแผนประจำวันที่คุณจะเลือกจำนวนงานที่เป็นจริงสำหรับวันนั้นโดยตั้งใจ ประมาณเวลาที่จะใช้ และกำหนดเวลาในปฏิทินของคุณ มันถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรับภาระมากเกินไปและลดความวิตกกังวล

โดยการดึงงานจากเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Asana และ Trello มันทำหน้าที่เป็นชั้นวางแผนรายวันบนระบบที่คุณมีอยู่แล้ว ทำให้เหมาะสำหรับบุคคลแต่ไม่ใช่โซลูชันการทำงานร่วมกันของทีมทั้งหมด

คุณสมบัติเด่นของ Sunsama

  • การวางแผนประจำวันแบบมีไกด์: พิธีกรรมยามเช้าจะพาคุณทบทวนสิ่งที่ทำไปเมื่อวาน เลือกงานที่ต้องทำในวันนี้ และจัดตารางเวลาให้เรียบร้อย
  • การประเมินปริมาณงานที่สมจริง: แสดงเวลาทั้งหมดที่คุณวางแผนไว้เทียบกับเวลาที่คุณมีอยู่จริง กระตุ้นให้คุณเลื่อนงานหากตารางของคุณแน่นเกินไป
  • การรวมงานจากเครื่องมือหลายประเภท: รวมงานจากเครื่องมืออื่น ๆ ของคุณไว้ในอินเทอร์เฟซเดียวเพื่อการวางแผนประจำวัน

ข้อดีและข้อเสียของ Sunsama

ข้อดี:

  • ลดความวิตกกังวลและความรู้สึกท่วมท้นด้วยข้อจำกัดที่ตั้งใจไว้
  • พิธีกรรมที่มีโครงสร้างเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ที่มีภาวะสมาธิสั้นหรือความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ
  • ผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการที่คุณมีอยู่แล้ว แทนที่จะบังคับให้ย้ายข้อมูล

ข้อเสีย:

  • ใช้สำหรับการวางแผนส่วนบุคคลเป็นหลัก ไม่ใช่การจัดการโครงการแบบทีม
  • ตัวเลือกการประเมินอาจมีจำกัด
  • ขาดความลึกซึ้งในการติดตามโครงการที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอน

การกำหนดราคาของ Sunsama

  • ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
  • การสมัครสมาชิกแบบรายเดือน: เริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Sunsama

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิว 20+ รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Sunsama อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:

ฉันได้ลองใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ/จัดการงานเกือบทุกชนิดที่มีอยู่ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) Trello, Todoist, ClickUp, Nirvana, Any.do, Asana, Wrike และ Quire แม้ว่าหลายเครื่องมือเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่ดี แต่พวกมันไม่มีสิ่งที่ฉันเรียกว่า "ปัจจัยเหนียว" Sunsama มีระบบการทำงานที่เหมาะกับฉันมาก ๆ โดยมีกิจวัตรในตอนเช้าที่ช่วยให้ฉันวางแผนวันของฉันได้ และมอบวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นไปที่วันนั้น ๆ พร้อมทั้งมองเห็นภาพรวมของสัปดาห์ได้ด้วย ระบบนี้ช่วยให้ฉันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้สูงสุดโดยไม่ทำให้ฉันรู้สึกหนักเกินไปในแต่ละวัน การผสานกับ Google Calendar นั้นราบรื่นมาก และเมื่อใช้ร่วมกัน ฉันสามารถจัดการวันของฉันได้ด้วยความเครียดน้อยลง และไม่ต้องกังวลว่าสิ่งต่าง ๆ จะถูกทิ้งไว้ข้างทาง

ฉันได้ลองใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ/การจัดการงานเกือบทุกชนิดที่มีอยู่ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) Trello, Todoist, ClickUp, Nirvana, Any.do, Asana, Wrike และ Quire แม้ว่าหลายเครื่องมือเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่ดี แต่พวกมันไม่มีสิ่งที่ฉันเรียกว่า "ปัจจัยเหนียว" Sunsama มีระบบการทำงานที่เหมาะกับฉันมาก ๆ ด้วยกิจวัตรเช้าที่ช่วยให้ฉันวางแผนวันของฉัน และมอบวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นไปที่วันนั้น ๆ พร้อมทั้งมองเห็นภาพรวมของสัปดาห์ได้ด้วย ระบบนี้ช่วยให้ฉันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้สูงสุดโดยไม่ทำให้ฉันรู้สึกถูกกดดันเกินไป การผสานกับ Google Calendar นั้นราบรื่นมาก และเมื่อใช้ร่วมกัน ฉันสามารถจัดการวันของฉันได้ด้วยความเครียดน้อยลง และไม่ต้องกังวลว่าสิ่งต่าง ๆ จะถูกทิ้งไว้ข้างทาง

⚡️ ⚡️ คลังแม่แบบ: วิธีสร้างแผนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยแม่แบบ

5. ออบซิเดียน (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้ส่วนบุคคลที่เน้นความเป็นส่วนตัวด้วยการจัดเก็บข้อมูลแบบท้องถิ่นก่อน)

Obsidian Publish เผยแพร่บันทึกของคุณสู่สาธารณะ_ทางเลือกสำหรับ Saner AI
ผ่านทางObsidian

หากคุณต้องการ "สมองที่สอง" ที่ทรงพลังแต่ต้องการเป็นเจ้าของข้อมูลของคุณอย่างสมบูรณ์ เครื่องมือนี้อาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณ

เนื่องจากหลักการสำคัญของ Obsidian คือการเป็นเจ้าของข้อมูลของคุณเอง บันทึกของคุณเป็นไฟล์ Markdown ธรรมดาที่เก็บไว้บนอุปกรณ์ของคุณ ไม่ใช่บนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ระบบใช้การเชื่อมโยงแบบสองทิศทางเพื่อสร้าง "มุมมองแบบกราฟ" ซึ่งเป็นเครือข่ายแนวคิดที่เชื่อมโยงกันในรูปแบบภาพ

ฟังก์ชันการทำงานของมันสามารถขยายได้อย่างมหาศาลด้วยปลั๊กอินที่สร้างโดยชุมชน รวมถึงปลั๊กอินที่เพิ่มความสามารถด้าน AI

การมุ่งเน้นที่ความเป็นส่วนตัวและการปรับแต่งทำให้เครื่องมือนี้เป็นที่ชื่นชอบสำหรับการจัดการความรู้ส่วนบุคคล แต่ต้องการการตั้งค่าทางเทคนิคมากขึ้นและมีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันในตัวน้อยกว่าเครื่องมือที่พัฒนาบนคลาวด์โดยเฉพาะ

คุณสมบัติเด่นของหินออบซิเดียน

  • การจัดเก็บ Markdown แบบให้ความสำคัญกับข้อมูลในท้องถิ่น: บันทึกของคุณจะถูกจัดเก็บเป็นไฟล์ข้อความธรรมดาบนอุปกรณ์ของคุณ เพื่อให้คุณเป็นเจ้าของข้อมูลของคุณเสมอในรูปแบบที่พกพาได้
  • การเชื่อมโยงแบบสองทิศทางและมุมมองกราฟ: สร้างเครือข่ายแนวคิดที่เชื่อมโยงกันในรูปแบบภาพ ช่วยให้มองเห็นความสัมพันธ์ที่คุณอาจไม่เคยสังเกตเห็น
  • ระบบปลั๊กอินที่ขยายได้: ไลบรารีขนาดใหญ่ของปลั๊กอินจากชุมชนที่เพิ่มฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ความช่วยเหลือจาก AI, ปฏิทิน และกระดานคัมบัง

ข้อดีและข้อเสียของหินออบซิเดียน

ข้อดี:

  • คุณมีกรรมสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์ในข้อมูลของคุณ
  • ไม่มีการผูกขาดกับผู้ให้บริการเนื่องจากใช้ไฟล์ Markdown มาตรฐาน
  • ปรับแต่งได้อย่างสูงผ่านธีมและปลั๊กอินนับร้อย

ข้อเสีย:

  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าทางเลือกส่วนใหญ่
  • การทำงานร่วมกันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติและต้องอาศัยการแก้ไขทางเทคนิค
  • คุณสมบัติของ AI ขึ้นอยู่กับการติดตั้งและการกำหนดค่าปลั๊กอินของบุคคลที่สาม

ราคาของ Obsidian

  • ฟรี
  • ซิงค์: $5 ต่อเดือน
  • เผยแพร่: $10 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Obsidian

  • G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (40+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Obsidian อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:

Obsidian มีความรวดเร็วและปรับตัวได้ยอดเยี่ยมมาก ผม/ฉันชื่นชมที่ตัวเองสามารถควบคุมข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ เพราะบันทึกทั้งหมดถูกเก็บไว้ในรูปแบบข้อความธรรมดาในเครื่องของผม/ฉันเอง

Obsidian มีความรวดเร็วและปรับตัวได้ยอดเยี่ยมมาก ผม/ฉันชื่นชมที่ตัวเองสามารถควบคุมข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ เพราะบันทึกทั้งหมดถูกเก็บไว้ในรูปแบบข้อความธรรมดาในเครื่องของผม/ฉันเอง

📖 อ่านเพิ่มเติม: AI เชิงบริบท: ทำไมจึงสำคัญต่ออนาคตของการทำงาน

6. Mem (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกโน้ตด้วย AI โดยมีการจัดระเบียบอัตโนมัติ)

ทางเลือกของ Mem_Saner AI
ผ่านทางMem

เคยต้องการเครื่องมือที่ AI จัดการการจัดเก็บและการค้นหาให้คุณหรือไม่? Mem ถูกออกแบบมาให้เป็น "พื้นที่ทำงานที่จัดระเบียบตัวเอง"

คุณบันทึกโน้ต และระบบ AI จะติดแท็กให้โดยอัตโนมัติ เชื่อมโยงกับโน้ตอื่น ๆ และแสดงขึ้นมาเมื่อมีความเกี่ยวข้อง การค้นหาเชิงความหมายของระบบเข้าใจความหมายเบื้องหลังคำถามของคุณ ดังนั้นคุณสามารถถามคำถามในภาษาธรรมชาติเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้

แนวทางนี้ช่วยให้สามารถบันทึกความคิดได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม มันให้ผู้ใช้มีการควบคุมด้วยตนเองน้อยกว่าสำหรับผู้ที่ชอบโฟลเดอร์ที่ชัดเจนและเป็นระเบียบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mem

  • การค้นหาและการเรียกคืนเชิงความหมาย: ทำความเข้าใจคำถามในภาษาธรรมชาติเพื่อค้นหาบันทึกที่เกี่ยวข้อง แม้ไม่มีคำสำคัญที่ตรงกัน
  • การจัดระเบียบอัตโนมัติ: กำจัดความจำเป็นในการใช้โฟลเดอร์แบบแมนนวลโดยการสร้างการเชื่อมโยงตามเนื้อหา
  • หมายเหตุที่เกี่ยวข้องปรากฏขึ้น: แสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจากฐานความรู้ของคุณโดยอัตโนมัติขณะที่คุณเขียน

ข้อดีและข้อเสียของการใช้หน่วยความจำ

ข้อดี:

  • ลดแรงเสียดทานในการจับความคิด
  • การค้นหาด้วยระบบ AI ให้ความรู้สึกเหมือนการสนทนา
  • ลดภาระของการจัดระเบียบด้วยตนเอง

ข้อเสีย:

  • ผู้ใช้ที่ต้องการโครงสร้างโฟลเดอร์ที่ชัดเจนจะมีการควบคุมน้อยลง
  • คุณสมบัติการร่วมมือในทีมที่จำกัด
  • ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีชุดคุณสมบัติซึ่งยังคงพัฒนาอยู่

การกำหนดราคาหน่วยความจำ

  • ฟรี
  • Mem Pro: $12 ต่อเดือน
  • ทีม Mem: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและความคิดเห็นของผู้ใช้

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Mem อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:

มีฟีเจอร์การจดบันทึกที่ขาดหายไปหลายอย่าง ฟีเจอร์ที่ขาดหายไปมากที่สุดคือ ไม่มีวิธีเรียงลำดับบรรทัดในบันทึกของคุณใหม่โดยใช้แป้นพิมพ์ (รวมถึงรายการหัวข้อย่อยและรายการที่มีหมายเลข) ในบรรดาการใช้งานหลายกรณี ฟีเจอร์นี้สำคัญที่สุดสำหรับฉันคือการแก้ไขบันทึกทันทีหลังการประชุม การย้ายบรรทัดและย่อหน้าเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการแก้ไขเมื่อจัดระเบียบบันทึกที่ฉันพิมพ์อย่างรวดเร็วระหว่างการประชุม

มีฟีเจอร์การจดบันทึกที่ขาดหายไปหลายอย่าง ฟีเจอร์ที่ขาดหายไปมากที่สุดคือ ไม่มีวิธีเรียงลำดับบรรทัดในบันทึกของคุณใหม่โดยใช้แป้นพิมพ์ (รวมถึงรายการหัวข้อย่อยและรายการที่มีหมายเลข) ในบรรดาการใช้งานหลายกรณี ฟีเจอร์นี้สำคัญที่สุดสำหรับฉันคือการแก้ไขบันทึกทันทีหลังการประชุม การย้ายบรรทัดและย่อหน้าเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการแก้ไขเมื่อจัดระเบียบบันทึกที่ฉันพิมพ์อย่างรวดเร็วระหว่างการประชุม

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI เพื่อทำงานอัตโนมัติ

7. Limitless, ถูกซื้อโดย Meta (เหมาะที่สุดสำหรับการจดจำกิจกรรมดิจิทัลและการประชุมของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ)

ทางเลือก AI แทน Limitless_Saner
ผ่านLimitless

คุณลืมอยู่ตลอดเวลาว่าคุณเห็นข้อมูลชิ้นหนึ่งที่ไหน มันถูกฝังอยู่ในเว็บไซต์ หลงอยู่ในกระทู้ Slack หรือถูกกล่าวถึงเพียงสั้นๆ ในการประชุม? "ภาวะความจำเสื่อมดิจิทัล" นี้ทำให้เสียเวลาและสร้างความเหนื่อยล้าทางจิตใจอย่างต่อเนื่อง

ไม่จำกัด ซึ่งเพิ่งถูกเข้าซื้อกิจการโดย Meta ทำหน้าที่เป็นหน่วยความจำที่สามารถค้นหาได้สำหรับชีวิตดิจิทัลของคุณ มันบันทึกหน้าจอและเสียงของคุณเพื่อสร้างไทม์ไลน์ส่วนตัวตามลำดับเวลาของทุกสิ่งที่คุณได้เห็น ได้ยิน หรือได้พูด

ไม่ว่าจะเป็นเอกสารเฉพาะที่คุณอ่านเมื่อสามสัปดาห์ที่แล้วหรือความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานจากการประชุมเมื่อวานนี้ คุณสามารถค้นหาช่วงเวลาที่ต้องการได้ และเครื่องมือจะค้นหาให้

ในขณะที่กำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบนิเวศของ Meta คำมั่นสัญญาหลักยังคงเป็นแนวทางที่เน้นความเป็นส่วนตัวเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีรายละเอียดใดหลุดรอดไป

คุณสมบัติที่ดีที่สุดไม่จำกัด

  • ประวัติหน้าจอที่ค้นหาได้: จัดทำดัชนีกิจกรรมบนหน้าจอของคุณเพื่อให้คุณสามารถค้นหาสิ่งที่ปรากฏบนจอภาพของคุณได้
  • การถอดความและการเรียกคืนการประชุม: บันทึกและถอดเสียงจากเสียงการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติ ทำให้ทุกการสนทนาสามารถค้นหาได้
  • การประมวลผลในเครื่องที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว: ออกแบบมาให้การบันทึกและการจัดทำดัชนีเกิดขึ้นบนอุปกรณ์ของคุณเอง ทำให้คุณมีการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อดีและข้อเสียที่ไม่มีที่สิ้นสุด

ข้อดี:

  • ยุติความหงุดหงิดจากการค้นหาลิงก์ ข้อความ หรือเอกสารที่สูญหาย
  • ช่วยให้คุณมีส่วนร่วมในการสนทนาได้อย่างเต็มที่ 100% โดยไม่ต้องกังวลกับการจดบันทึกด้วยตนเอง
  • นำเสนอ "ไทม์ไลน์" ที่ไม่เหมือนใครของวันทำงานทั้งหมดของคุณ

ข้อเสีย:

  • หลังจากการเข้าซื้อกิจการของ Meta บริษัทมุ่งเน้นไปที่ผู้ใช้ที่มีอยู่เป็นหลักและบูรณาการเข้ากับฮาร์ดแวร์ในอนาคตของ Meta
  • การเก็บรักษาประวัติภาพและเสียงของวันของคุณต้องการพื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่องเป็นจำนวนมาก
  • เป็นเครื่องมือช่วยจำที่ยอดเยี่ยม แต่ขาดคุณสมบัติการจัดการงานหรือโครงการแบบเชิงรุกที่พบในแอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพแบบดั้งเดิม

ราคาไม่จำกัด

  • ราคาที่กำหนดเอง (เป็นส่วนหนึ่งของ Meta)

ไม่มีขีดจำกัดในการให้คะแนนและรีวิว

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

8. Heptabase (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนความคิดแบบเน้นภาพและการทำงานวิจัย)

ทางเลือกของ Heptabase_Saner AI
ผ่านทางHeptabase

บันทึกที่เป็นข้อความเรียงลำดับอาจไม่สอดคล้องกับวิธีคิดของคุณเสมอไป ความคิดของคุณเป็นเครือข่ายของการเชื่อมโยง และคุณต้องการเครื่องมือที่ช่วยให้คุณวางแผนความคิดเหล่านี้ในเชิงพื้นที่เพื่อมองเห็นภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น

Heptabase เป็นเครื่องมือจดบันทึกแบบภาพสำหรับนักวิจัยและนักคิดที่ทำงานกับข้อมูลที่ซับซ้อน บันทึกจะอยู่ในรูปแบบของบัตรบนกระดานไวท์บอร์ดที่ไม่มีที่สิ้นสุด ทำให้คุณสามารถจัดเรียง เชื่อมโยง และจัดกลุ่มบัตรเหล่านี้เพื่อสร้างข้อโต้แย้งและเข้าใจความสัมพันธ์ต่างๆ ได้

มันถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนกระบวนการวิจัยทั้งหมด ตั้งแต่การรวบรวมแหล่งข้อมูลไปจนถึงการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

คุณสมบัติเด่นของ Heptabase

  • ผืนผ้าใบเชิงพื้นที่สำหรับการคิดเชิงภาพ: กระดานไวท์บอร์ดที่ไม่มีขอบเขตให้คุณจัดเรียงบัตรบันทึกในพื้นที่เพื่อแสดงความสัมพันธ์
  • การสนับสนุนกระบวนการทำงานวิจัย: มีความเชี่ยวชาญในการรวบรวมแหล่งข้อมูล, สกัดประเด็นสำคัญ, และจัดเรียงเพื่อสร้างข้อโต้แย้ง
  • กระดานไวท์บอร์ดหลายแผ่นพร้อมการ์ดที่เชื่อมต่อ: ใช้การ์ดบันทึกเดียวกันบนกระดานไวท์บอร์ดต่างๆ เพื่อจัดระเบียบข้อมูลในบริบทที่หลากหลายโดยไม่ซ้ำกัน

ข้อดีและข้อเสียของเฮปตาเบส

ข้อดี:

  • รู้สึกเป็นธรรมชาติสำหรับผู้ใช้ที่คิดในรูปแบบแผนภาพและแผนผังความคิด
  • ยอดเยี่ยมสำหรับการสังเคราะห์งานวิจัยที่ซับซ้อนและค้นหาแบบแผน
  • อินเทอร์เฟซที่สวยงามและเรียบง่าย ไม่รบกวนการใช้งานของคุณ

ข้อเสีย:

  • ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ชอบการทำงานแบบเส้นตรงและเน้นข้อความ
  • คุณสมบัติการร่วมมือในทีมที่จำกัด
  • ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีชุมชนผู้ใช้ขนาดเล็กกว่า

ราคาของ Heptabase

  • ข้อดี: $11.99 ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $23.99 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Heptabase

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

9. ความสามารถ (เหมาะสำหรับการจัดระเบียบโน้ตแบบเชิงวัตถุด้วยข้อมูลที่มีโครงสร้าง)

ขีดความสามารถ_ทางเลือก AI ที่ปลอดภัยกว่า
ผ่านขีดความสามารถ

บันทึกสามารถเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ได้ เช่น คน หนังสือ หรือโครงการ ซึ่งต้องการข้อมูลประเภทต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม แอปส่วนใหญ่จะจัดการบันทึกทั้งหมดเป็นหน้าทั่วไป การขาดโครงสร้างนี้ทำให้ฐานความรู้ของคุณยุ่งเหยิงและยากต่อการค้นหา

ความสามารถใช้แนวทาง "เชิงวัตถุ" แทนที่จะเป็นหน้าเปล่า คุณจะสร้าง "วัตถุ" ที่มีโครงสร้างสำหรับเนื้อหาประเภทต่างๆ วัตถุ "หนังสือ" จะมีฟิลด์สำหรับผู้เขียนและคะแนนโดยอัตโนมัติ ในขณะที่วัตถุ "บุคคล" จะมีฟิลด์สำหรับข้อมูลติดต่อ สิ่งนี้สร้างฐานข้อมูลที่เป็นระเบียบและเป็นส่วนตัวโดยไม่ต้องมีความซับซ้อนของเครื่องมืออย่าง Notion

แนวทางที่มีโครงสร้างนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างระบบ CRM ส่วนตัวหรือการติดตามสื่อ อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องใช้เวลาในการตั้งค่าประเภทของวัตถุต่างๆ

คุณสมบัติเด่นของความสามารถ

  • วัตถุที่พิมพ์พร้อมคุณสมบัติ: สร้างวัตถุที่มีโครงสร้างสำหรับประเภทเนื้อหาที่แตกต่างกัน ทำให้ข้อมูลของคุณเป็นระเบียบและมีประโยชน์มากขึ้น
  • การสร้างลิงก์ย้อนกลับอัตโนมัติ: แสดงโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการกล่าวถึงวัตถุนั้น สร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง
  • การออกแบบที่สะอาดและชัดเจน: อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายช่วยลดการรบกวนและทำให้เนื้อหาของคุณโดดเด่น

ข้อดีและข้อเสียของขีดความสามารถ

ข้อดี:

  • ให้โครงสร้างที่เป็นประโยชน์โดยไม่เคร่งครัดเกินไป
  • ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างระบบ CRM ส่วนตัวหรือคลังสื่อ
  • การออกแบบที่รอบคอบ มีความคิดเห็น พร้อมค่าเริ่มต้นที่ชาญฉลาด

ข้อเสีย:

  • ต้องมีการตั้งค่าเบื้องต้นเพื่อกำหนดประเภทของวัตถุของคุณ
  • คุณสมบัติการร่วมมือในทีมที่จำกัด
  • ระบบนิเวศของปลั๊กอินที่เล็กกว่าเครื่องมือที่มีชื่อเสียงมากกว่า

การกำหนดราคาตามขีดความสามารถ

  • ฟรี
  • ข้อดี: 9.99 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • ผู้เชื่อ: $12. 49 ต่อเดือน

การประเมินและรีวิวความจุ

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Capacities อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:

ตอนแรกมันทำให้ฉันสับสนมาก ฉันเคยชินกับการโยนโน้ตลงแฟ้มหรือหน้าเอกสารไม่รู้จบ ที่นี่เหรอ? ทุกอย่างกลายเป็นวัตถุไปหมด โครงการ หนังสือ ไอเดียสุ่มๆ — คุณเปลี่ยนพวกมันให้กลายเป็นบล็อกเล็กๆ แล้วเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ฉันใช้เวลา 3 วันกว่าจะเลิกต่อต้านมัน แต่พอมันคลิกขึ้นมา? มันเหมือนเวทมนตร์เลย ทันใดนั้น บันทึกประจำวันของฉันก็เชื่อมโยงกับโปรเจกต์ส่วนตัว ซึ่งเชื่อมโยงกับคำพูดในหนังสือที่ฉันบันทึกไว้เมื่อหลายเดือนก่อน รู้สึกเหมือนความคิดของฉันกำลังสื่อสารกันในที่สุด มุมมองแบบกราฟแสดงให้เห็นการเชื่อมโยงอันน่าทึ่งเหล่านี้ที่ฉันไม่เคยวางแผนไว้เลย บันทึกประจำวันช่วยชีวิตฉันไว้ — เหมาะมากสำหรับเช้าที่วุ่นวาย ปล่อยความคิดทั้งหมดลงไป แล้วค่อยเปลี่ยนเศษเสี้ยวเหล่านั้นให้กลายเป็นสิ่งที่เป็นรูปเป็นร่าง ข้อเสีย: ช่วงเรียนรู้มันจริงจังมาก ไม่ใช่สำหรับคนที่จดเล่นๆ แต่หลังจาก 3 สัปดาห์ ฉันติดเลย มันไม่สมบูรณ์แบบ แต่ก็เข้าใจว่าความคิดที่ยุ่งเหยิงจริงๆ เป็นอย่างไร ปล่อยให้ฉันล่องลอย แล้วค่อยดึงประเด็นต่างๆ มารวมกัน ถ้าคุณเบื่อกับการที่บันทึกดูไร้ชีวิต — ลองดูนะ แค่ผ่านวันที่ 3 ไปให้ได้

ตอนแรกมันทำให้ฉันสับสนมาก ฉันเคยชินกับการโยนโน้ตลงแฟ้มหรือหน้าเอกสารไม่รู้จบ ที่นี่เหรอ? ทุกอย่างกลายเป็นวัตถุไปหมด ทั้งโปรเจกต์ หนังสือ ไอเดียสุ่มๆ — คุณเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้กลายเป็นบล็อกเล็กๆ แล้วเชื่อมโยงกัน ใช้เวลา 3 วันกว่าฉันจะเลิกต่อต้านมัน แต่พอมันคลิกขึ้นมา? มันเหมือนเวทมนตร์เลย ทันใดนั้น บันทึกประจำวันของฉันก็เชื่อมโยงกับโปรเจกต์ส่วนตัว ซึ่งเชื่อมโยงกับคำพูดในหนังสือที่ฉันบันทึกไว้เมื่อหลายเดือนก่อน รู้สึกเหมือนความคิดของฉันกำลังสื่อสารกันในที่สุด มุมมองแบบกราฟแสดงให้เห็นการเชื่อมโยงอันน่าทึ่งเหล่านี้ที่ฉันไม่เคยวางแผนไว้เลย บันทึกประจำวันช่วยชีวิตฉันไว้ — เหมาะมากสำหรับเช้าที่วุ่นวาย ปล่อยความคิดทั้งหมดลงไป แล้วค่อยเปลี่ยนเศษเสี้ยวเหล่านั้นให้กลายเป็นสิ่งที่เป็นรูปเป็นร่าง ข้อเสีย: ช่วงเรียนรู้มันยากจริง ๆ ไม่ใช่สำหรับคนที่จดเล่น ๆ แต่หลังจาก 3 สัปดาห์ ฉันติดเลย มันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบ แต่ก็เข้าใจว่าความคิดที่ยุ่งเหยิงมันทำงานยังไง ปล่อยให้เราคิดเรื่อยเปื่อย แล้วค่อยดึงประเด็นสำคัญออกมา ถ้าคุณเบื่อกับการจดบันทึกที่ดูไร้ชีวิต — ลองดูนะ แค่ผ่านวันที่ 3 ไปให้ได้

10. Tana (เหมาะที่สุดสำหรับการแปลงโน้ตที่มีโครงสร้างแบบ AI-first ด้วย supertags)

Tana_Saner ทางเลือก AI
ผ่านทางถนนธน

คุณกำลังมองหา ระบบที่สามารถจดจำและดำเนินการตามโครงสร้างนี้ได้โดยอัตโนมัติหรือไม่?

Tana เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสร้างกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างสูง คุณสมบัติหลักของมันคือ "supertags" แท็กที่สามารถบรรจุฟิลด์และพฤติกรรมต่างๆ ได้

การแท็กบรรทัดด้วย #meeting สามารถเพิ่มฟิลด์สำหรับผู้เข้าร่วมและรายการที่ต้องดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ ระบบ AI ของมันยังสามารถแยกวิเคราะห์ข้อความที่ไม่มีโครงสร้างและนำโครงสร้างนี้ไปใช้ให้คุณได้

Tana เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังแต่มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน อาจเกินความจำเป็นหากคุณต้องการเพียงโซลูชันจดบันทึกแบบง่าย ๆ

คุณสมบัติเด่นของ Tana

  • ซูเปอร์แท็กพร้อมฟิลด์: แท็กที่มีโครงสร้าง ช่วยเปลี่ยนบันทึกแบบอิสระให้กลายเป็นฐานข้อมูลที่สามารถค้นหาได้
  • การแยกวิเคราะห์ด้วย AI: AI สามารถนำข้อความที่ไม่มีโครงสร้างมาแยกข้อมูลที่เป็นโครงสร้าง เช่น งานและวันที่ได้โดยอัตโนมัติ
  • การค้นหาสดที่ทรงพลัง: สร้างการค้นหาที่บันทึกไว้ซึ่งทำหน้าที่เป็นมุมมองที่เปลี่ยนแปลงได้และอัปเดตโดยอัตโนมัติของข้อมูลของคุณ

ข้อดีและข้อเสียของธนา

ข้อดี:

  • ความยืดหยุ่นที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับการสร้างระบบสารสนเทศตามความต้องการ
  • ปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยให้คุณเพิ่มโครงสร้างให้กับบันทึกของคุณ ไม่ใช่แค่สรุปเนื้อหาเท่านั้น
  • ชุมชนที่มีความกระตือรือร้นและหลงใหลในการแบ่งปันขั้นตอนการทำงานขั้นสูง

ข้อเสีย:

  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันมากซึ่งต้องใช้เวลาลงทุนอย่างมาก
  • อาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้ใช้ที่ชอบความเรียบง่าย
  • ยังอยู่ในช่วงเข้าถึงเบื้องต้น โดยอินเทอร์เฟซและฟีเจอร์ต่างๆ กำลังพัฒนาอยู่

คะแนนและรีวิวของทานา

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Tana อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:

Tana คือเครื่องมือจดบันทึกแห่งอนาคตที่ผสานจุดเด่นของระบบโครงร่างและระบบบันทึกเชิงสัมพันธ์เข้าไว้ด้วยกัน พร้อมผสานกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างลงตัว หากคุณเป็นผู้ที่ทำงานด้านความรู้หรือสายสร้างสรรค์ ควรลองใช้ดูอย่างยิ่ง 1000%

Tana คือเครื่องมือจดบันทึกแห่งอนาคตที่ผสานจุดเด่นของระบบโครงร่างและระบบบันทึกเชิงสัมพันธ์เข้าไว้ด้วยกัน พร้อมผสานกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างลงตัว หากคุณเป็นผู้ที่ทำงานด้านความรู้หรือสายสร้างสรรค์ ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ลองใช้ Tana รับรองว่าคุ้มค่าเกิน 1000%

📖 อ่านเพิ่มเติม: การบรรจบกันของปัญญาประดิษฐ์: การรวมโมเดล ข้อมูล และบริบทเข้าด้วยกัน

เลือกทางเลือก AI ของ Saner ที่เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณ

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Saner คือ AI ขึ้นอยู่กับปัญหาที่คุณกำลังพยายามแก้ไขจริงๆ

เป็นปฏิทินที่ยุ่งเหยิง ฐานความรู้ที่กระจัดกระจาย หรือช่องว่างระหว่างความคิดกับการลงมือทำ? จำไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือที่มีฟีเจอร์มากมายกว่าเดิม

คุณต้องการโซลูชันที่ช่วยลดการกระจายตัว แทนที่จะค่อยๆ เพิ่มชั้นใหม่เข้าไปอย่างเงียบๆ ในที่สุดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือเครื่องมือที่คุณจะใช้อย่างสม่ำเสมอ คุณสมบัติต่างๆ มีความสำคัญน้อยกว่าความเหมาะสมของเครื่องมือกับรูปแบบการคิดและกระบวนการทำงานเฉพาะตัวของคุณ

พร้อมที่จะเห็นการทำงานของพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ที่เชื่อมช่องว่างระหว่างความรู้และการปฏิบัติหรือไม่?เริ่มต้นกับ ClickUpวันนี้