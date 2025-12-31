11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ AI ที่ลึกซึ้งสำหรับ GEO (Generative Engine Optimization) ในปี 2026

หากคุณทำงานด้านการจัดการ SEO เป็นอาชีพ คุณคงเคยมีช่วงเวลาแบบนี้: อันดับของคุณดูคงที่ เนื้อหาของคุณก็ดูดี แต่กราฟการเข้าชมกลับเริ่มแสดงอาการประหม่าเหมือนกลัวเวที
จากนั้นคุณจะค้นหาคำค้นหาหลักของคุณ Google AI Overviews จะปรากฏขึ้นก่อน ผู้ใช้จะได้รับคำตอบ พยักหน้า และไม่เคยคลิกเลย การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเรื่องของโครงสร้าง Gartner ได้ทำนายว่าจะมีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปริมาณการค้นหาแบบดั้งเดิม เนื่องจาก AI chatbots และ virtual agents จะดูดซับการค้นพบมากขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
นั่นคือเหตุผลที่ Profound AI และบริษัทในวงการเดียวกันมีอยู่: เพื่อช่วยให้คุณติดตามว่าแบรนด์ของคุณปรากฏอยู่ที่ใดในคำตอบที่สร้างโดย AI ไม่ใช่แค่ลิงก์สีน้ำเงินเท่านั้น เครื่องมือบางตัวเน้นการวิเคราะห์การรวบรวมข้อมูลของ AI และการติดตามการอ้างอิง ในขณะที่บางตัวเน้นการสร้างเนื้อหาและการปรับแต่งเพื่อเครื่องมือค้นหา AI
ในบล็อกนี้ เราจะเปรียบเทียบทางเลือกของ Profound AI ที่รองรับการเพิ่มประสิทธิภาพด้วย Generative Engine การติดตามการแสดงผลของ AI และการตรวจสอบการกล่าวถึงบนแพลตฟอร์ม AI ชั้นนำ เพื่อให้รายงานครั้งต่อไปของคุณมาพร้อมหลักฐานที่คุณสามารถนำไปใช้ได้
เมื่อ AI Overviews เริ่มตอบคำถามก่อนที่ผู้ใช้จะคลิก คุณจำเป็นต้องมีพื้นที่สำหรับติดตามสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและแนวทางที่คุณดำเนินการอยู่แม่แบบติดตาม KPI SEO ของ ClickUpมอบเวิร์กสเปซที่พร้อมใช้งานให้คุณสำหรับตรวจสอบการมองเห็นในผลการค้นหา มอบหมายงานแก้ไข และเชื่อมโยงงาน GEO (Generative Engine Optimization) กับเจ้าของงานและกำหนดเวลาให้ชัดเจน ลืมปัญหาข้อมูลกระจัดกระจายในหลายแท็บและภาพหน้าจอไปได้เลย
อะไรคือปัญญาประดิษฐ์ล้ำลึก?
Profound AI เป็นแพลตฟอร์ม GEO (Generative Engine Optimization) และแพลตฟอร์มการมองเห็นด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมเข้าใจว่า แบรนด์ของพวกเขาปรากฏอยู่ที่ใดในคำตอบที่สร้างโดย AI แหล่งข้อมูลใดที่ถูกอ้างอิง และการมองเห็นนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป
ต่างจากเครื่องมือ SEO แบบดั้งเดิมที่เน้นการจัดอันดับและการคลิก เครื่องมือแบบ Profound มุ่งเน้นที่ การมีอยู่ระดับคำสั่ง ในระบบต่างๆ เช่น Google AI Overviews และเครื่องมือตอบคำถาม LLM หลัก จากนั้นจึงแปลงข้อมูลเหล่านั้นเป็นรายงานที่ติดตามได้สำหรับทีมแบรนด์ ทีมเนื้อหา และทีมค้นหา
ทีมมักจะมองหาทางเลือกแทน Profound AI เมื่อพวกเขาต้องการ การครอบคลุมแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน, การส่งต่อขั้นตอนการทำงานที่ดีกว่า, หลักฐานการอ้างอิงที่ชัดเจนกว่า, ราคาที่เบากว่า, หรือการรายงาน "อะไรที่เปลี่ยนแปลง + ต้องทำอะไรต่อไป" ที่รวดเร็วกว่า
ทำไมต้องเลือกทางเลือก AI ที่ล้ำลึก
ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงมีประโยชน์ แต่การทดสอบที่แท้จริงไม่ใช่แดชบอร์ด มันคือว่าคุณสามารถเปลี่ยนการมองเห็นของ AI ให้เป็นการตัดสินใจที่ทีมของคุณสามารถนำไปใช้ได้หรือไม่ หากคุณกำลังรายงานเกี่ยวกับการค้นหาของ AI และภาพรวมของ Google AI คุณต้องการคำตอบที่สม่ำเสมอ เข้าใจง่าย และสามารถแชร์ได้ทั่วทั้งทีมในองค์กร
นี่คือรายการตรวจสอบอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยคุณค้นหาทางเลือก AI ที่ลึกซึ้งและเหมาะสมสำหรับกระบวนการทำงานของคุณ เครื่องมือที่แข็งแกร่งควรสามารถ:
- ติดตามการมองเห็นการค้นหาของ AI บนแพลตฟอร์ม AI และเครื่องมือค้นหา AI
- ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์และการอ้างอิงภายในภาพรวมของ ai และคำตอบที่สร้างโดย AI
- แนวโน้มการติดตามการมองเห็นบนพื้นผิวตามหัวข้อ, เจตนา, และคำค้นหาสำหรับการปรับแต่งการค้นหาด้วยปัญญาประดิษฐ์
- เชื่อมต่อข้อมูลการมองเห็นกับกระบวนการสร้างเนื้อหาและการปรับแต่งเนื้อหาเพื่อให้การแก้ไขเป็นไปอย่างชัดเจน
- เสนอราคาที่โปร่งใสและทดลองใช้ฟรีเพื่อให้คุณสามารถทดสอบได้โดยไม่ต้องมีป้ายราคาสำหรับองค์กร
ทางเลือก AI ที่ล้ำลึกในพริบตา
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือก AI ที่ลึกซึ้ง 11 รายการ เพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบว่าเครื่องมือแต่ละตัวเหมาะสมที่สุดสำหรับอะไร ก่อนที่จะลงลึกในบทวิจารณ์โดยละเอียด
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา*
|Scrunch AI
|การติดตามการมองเห็น AI ระดับต้นทางผ่านเครื่องมือตอบคำถาม AI ชั้นนำ ขนาดทีม: ทีม SEO, ทีมคอนเทนต์, เอเจนซี่
|การติดตามการมองเห็นของ AI, การตรวจสอบการอ้างอิง, การเปรียบเทียบคู่แข่ง, การตรวจสอบคำสั่ง, การวิเคราะห์การรวบรวมข้อมูลของบอท AI
|จาก $100/ผู้ใช้/เดือน
|Otterly. AI
|การตรวจสอบการค้นหาด้วย AI แบบเบาสำหรับภาพรวม AI, ChatGPT และ Perplexity ขนาดทีม: ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก, ผู้สร้างเนื้อหา, ที่ปรึกษา
|การติดตามการโปรโมต, บันทึกการกล่าวถึงแบรนด์, การตรวจสอบ GEO, ตัวเชื่อมต่อ Looker Studio, ส่วนเสริม AI Mode
|จาก $29/เดือน
|AthenaHQ
|การมองเห็น AI ระดับองค์กรพร้อมเวิร์กโฟลว์ "ดำเนินการ"ขนาดทีม: ระดับกลางถึงองค์กร
|การมองเห็น AI แบบข้ามแพลตฟอร์ม, การครอบครองพื้นที่ของคู่แข่ง, การตรวจจับจุดบอด, เครื่องมือ txt สำหรับโมเดลภาษาขนาดใหญ่, การผสานรวมกับระบบวิเคราะห์ข้อมูล
|จาก $95/เดือน
|ไรท์โซนิค
|การติดตาม GEO + การสร้างเนื้อหาในพื้นที่ทำงานเดียวกัน ขนาดทีม: ทีมเนื้อหา, นักเขียน SEO
|การติดตามการค้นหาด้วย AI, เครื่องสร้างเนื้อหา, การค้นหาคำหลัก, การวิเคราะห์การเข้าชมบอท, Chatsonic
|จาก $49/เดือน
|เพอร์เพล็กซิตี้ เอไอ
|รวดเร็ว งานวิจัย AI ที่อ้างอิงได้ สำหรับทีมคอนเทนต์และ SEO ขนาดทีม: ทุกขนาด
|คำตอบที่อ้างอิง, หัวข้อการวิจัย, การสลับโมเดล, บันทึกที่แชร์ได้
|ฟรี; โปรจาก $20/เดือน
|Peec AI
|การติดตามการมองเห็นในระดับคำสั่งพร้อมบริบทการอ้างอิง ขนาดทีม: เอเจนซี่, ทีม SEO
|การตรวจสอบหัวข้อประจำวัน, การวิเคราะห์ URL แหล่งที่มา, การเปลี่ยนแปลงของความรู้สึก, พื้นที่ทำงานของลูกค้า
|ราคาตามความต้องการ
|Ahrefs Brand Radar
|การติดตามการมองเห็น AI ทั่วทั้งภาพรวม Google AI และโหมด AI ขนาดทีม: ขนาดกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่
|ส่วนแบ่งเสียงของ AI, การทำแผนที่การอ้างอิง, กลุ่มหัวข้อ, การมองเห็นบน Reddit และวิดีโอ
|แผนเริ่มต้นที่ $129/เดือน
|เวรกลางคืน
|เครื่องมือติดตามอันดับที่ต้องการการตรวจสอบภาพรวมด้วย AI ในที่เดียว ขนาดทีม: ฟรีแลนซ์, เอเจนซี่
|ตรวจสอบอันดับรายวัน, ติดตามคุณสมบัติ SERP, ตรวจสอบเว็บไซต์, ปลั๊กอิน AI Overview
|จาก $39/เดือน
|ความสามารถในการจัดอันดับ
|การปรับเนื้อหาให้เหมาะสมที่เชื่อมโยงโดยตรงกับการมองเห็นของ AIขนาดทีม: ทีมเนื้อหา, ผู้นำด้าน SEO
|AI Analyzer, ตัวปรับแต่งแบบเรียลไทม์, ค้นหาคำหลัก, ตรวจสอบความสามารถในการเข้าถึง
|จาก $149/เดือน
|ชุดเครื่องมือ AI SE ของ SEMrush
|การมองเห็น AI ที่ฝังอยู่ในกระบวนการทำงาน SEO ประจำวันของคุณ ขนาดทีม: เอเจนซี่, องค์กรขนาดใหญ่
|การติดตามการแจ้งเตือน, คะแนนการมองเห็นของ AI, ตัวกรองแพลตฟอร์ม, รายงานการอ้างอิง
|จาก $199/เดือน
|แบรนด์วอทช์
|การติดตามการกล่าวถึงแบรนด์ที่สนับสนุนกระบวนการทำงานตามภูมิภาค ขนาดทีม: แบรนด์, ประชาสัมพันธ์, องค์กร
|การติดตามการกล่าวถึง, การวิเคราะห์ความรู้สึก, แดชบอร์ด, การแจ้งเตือน, ข้อมูลเชิงลึกด้านการแข่งขัน
|ราคาตามความต้องการ
ทางเลือก AI ที่ดีที่สุด 11 อันดับ สำหรับการใช้งาน
ทีมองค์กรที่ต้องการการติดตามอย่างละเอียดบนแพลตฟอร์ม AI หลัก ๆ ได้พัฒนาตัวเลือก AI ที่แข็งแกร่ง เช่น เครื่องมือ GEO (Generative Engine Optimization) บางเครื่องมือมีน้ำหนักเบาและมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากเป้าหมายหลักของคุณคือการติดตามการกล่าวถึงแบรนด์ การระบุการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมของ AI และใช้ข้อมูลนั้นเพื่อสร้างและปรับปรุงเนื้อหา
รายการด้านล่างนี้เน้นเฉพาะเครื่องมือที่ช่วยให้คุณติดตามความมองเห็น อธิบายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในการค้นหาด้วย AI และดำเนินการตามข้อมูลเหล่านั้นได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนงานรายงานให้เป็นงานที่สอง
1. Scrunch AI (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการมองเห็น AI ในระดับต้นทาง)
Scrunch AI มีประโยชน์เมื่อคำตอบที่สร้างโดย AI ได้รับการคลิกครั้งแรก คุณสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วว่าแบรนด์ของคุณปรากฏขึ้นหรือไม่ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูได้ว่ามันปรากฏที่ไหน และคุณสามารถระบุได้ว่าหน้าใดที่ถูกอ้างอิง
นี่มีประโยชน์ในระหว่างการอัปเดตเนื้อหา แทนที่จะเดาว่าอะไรเปลี่ยนแปลงไป คุณจะได้รับหลักฐาน คุณสามารถติดตามคำแนะนำที่สำคัญต่อหมวดหมู่ของคุณได้ คุณสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ได้ทั่วทั้ง ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini, และ Google AI Overviews
จากนั้นคุณสามารถดำเนินการตามสิ่งที่คุณเห็นได้ อัปเดตคำถามที่พบบ่อยที่ AI มักดึงมาจากคู่แข่ง แก้ไขหน้าที่มีการอ้างอิงน้อย ปรับปรุงแหล่งข้อมูลให้ชัดเจนขึ้นและสรุปเนื้อหาให้เข้มข้นขึ้นในจุดที่เนื้อหาของคุณยังบางอยู่
หากเป้าหมายของคุณคือการมองเห็น AI กลยุทธ์นี้เหมาะสมอย่างยิ่ง Scrunch AI มุ่งเน้นไปที่การกล่าวถึง AI ไม่ใช่แค่การจัดอันดับแบบดั้งเดิมเท่านั้น มันช่วยให้คุณเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงกับหน้าเฉพาะและขั้นตอนถัดไปเฉพาะเจาะจง
คุณสมบัติเด่นของ Scrunch AI
- ติดตามการมองเห็นการติดตามผ่าน ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini และ Google AI Overviews
- ตรวจสอบการอ้างอิงและแหล่งที่มาเพื่อดูว่า URL ใดที่ AI นำมาอ้างอิง
- ตรวจสอบหน้าเว็บเพื่อค้นหาปัญหาทางเทคนิคที่อาจขัดขวางการเข้าถึงการรวบรวมข้อมูลของบอท AI
- วิเคราะห์การมีอยู่ของคู่แข่งด้วยการเปรียบเทียบในระดับคำสั่งและแนวโน้มการมองเห็น
- ตรวจสอบการติดตามการจราจรของบอท AI เพื่อทำความเข้าใจกิจกรรมของครอลเลอร์และรูปแบบการอ้างอิง
ข้อจำกัดของ Scrunch AI
- ถึงขีดจำกัดของคำสั่งได้เร็วขึ้นเมื่อตรวจสอบหลายแพลตฟอร์ม AI สำหรับชุดคำค้นหาเดียวกัน
- อาจพบช่องว่างในการติดตามเป็นครั้งคราวสำหรับคำสั่งหรือเครื่องมือเฉพาะบางวัน
- พึ่งพา API หรือเครื่องมือภายนอกสำหรับเวิร์กโฟลว์การรายงานแบบไวท์เลเบลขั้นสูง
ราคาของ Scrunch AI
- นักสำรวจ: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: 500 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Scrunch AI
- G2: 4. 7/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Scrunch AI อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:

มันทำให้การติดตามเป็นไปอย่างง่ายดาย คำสั่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติให้คุณมีจุดเริ่มต้นที่ดีเมื่อตั้งค่าแบรนด์ และคุณสามารถปรับปรุงคำสั่งได้ตามที่คุณรู้จักกับสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้น แผนภูมิเส้นและมุมมองรายวันนั้นอ่านได้ง่ายมาก (สีเขียว vs. สีแดง)

🤔 คุณรู้หรือไม่: เมื่อ Google ขยายฟีเจอร์ AI Overviews ในปี 2024 บริษัทได้ระบุว่าฟีเจอร์นี้กำลังเปิดตัวในวงกว้างอย่างมาก—รายงานระบุว่าสามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้ถึง หลายร้อยล้านคน อย่างรวดเร็วและตั้งเป้าครอบคลุมผู้ใช้มากกว่าหนึ่งพันล้านคนภายในสิ้นปี 2024
2. Otterly. AI (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบการค้นหา AI แบบเบาๆ ครอบคลุม Google AI Overviews และแพลตฟอร์ม AI อื่นๆ)
หากคุณต้องการพิสูจน์ว่าแบรนด์ของคุณปรากฏในคำตอบของ AI การอัปเดตที่คลุมเครือจะไม่ช่วย Otterly. AI ติดตามการมองเห็นผ่าน Google AI Overviews, ChatGPT และ Perplexity โดยใช้คำสั่งที่สะท้อนถึงคำค้นหาจริงที่กลุ่มเป้าหมายของคุณค้นหา
คุณตั้งค่าคำถามเพียงครั้งเดียว Otterly จะดำเนินการตามกำหนดเวลาและบันทึกผลลัพธ์ไว้ ทำให้ง่ายต่อการแชร์หลักฐานกับลูกค้า หัวหน้า หรือเพื่อนร่วมทีมที่ต้องการหลักฐาน
เมื่อผลลัพธ์ของ AI เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ต่อสัปดาห์ คุณสามารถสังเกตเห็นการลดลงของการกล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงของการอ้างอิง หรือคู่แข่งที่เข้ามาแทนที่ได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นคุณสามารถตัดสินใจได้ว่าควรปรับปรุงหน้าใดก่อน โดยพิจารณาจากเครื่องมือ AI ที่อ้างอิงอยู่จริง
Otterly. AI ยังสนับสนุนการวางแผน GEO (Generative Engine Optimization) พร้อมการตรวจสอบ และตัวเชื่อมต่อ Looker Studio หากทีมของคุณต้องการข้อมูลนี้ภายในแดชบอร์ดที่มีอยู่แล้ว
Otterly. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI
- ติดตามภาพรวมและการอ้างอิงของ AI ใน ChatGPT, Google AI Overviews, Perplexity และ Microsoft Copilot
- สร้างรายงานแบรนด์ที่ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์และการอ้างอิงโดเมนตลอดเวลา
- ดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วยโควต้าการตรวจสอบ URL ตามภูมิภาค (GEO) รายเดือนตามแผน
- ดึงข้อมูลการมองเห็นการค้นหาของ AI เข้าสู่ Google Looker Studio สำหรับการรายงานที่พร้อมสำหรับลูกค้า
- เพิ่มโหมด Google AI และการติดตาม Gemini เป็นส่วนเสริมแบบชำระเงินเมื่อคุณต้องการความครอบคลุมที่กว้างขึ้น
โอ้โห ข้อจำกัดของ AI
- จำเป็นต้องใช้เวลาในการปรับตัวเพื่อตีความตัวชี้วัดและเปลี่ยนให้เป็นขั้นตอนต่อไป
- รู้สึกแพงสำหรับทีมขนาดเล็กเมื่อคุณต้องการปริมาณคำสั่งที่สูงขึ้น
- แจ้งความไม่ถูกต้องหรือความผิดปกติของความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ซึ่งต้องการการตรวจสอบจากมนุษย์อย่างรวดเร็ว
Otterly. การกำหนดราคา AI
- ไลท์: $29/เดือน
- มาตรฐาน: $189/เดือน
- พรีเมียม: $489/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Otterly. การจัดอันดับและรีวิวโดย AI
- G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Otterly.AI อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2ได้แบ่งปันว่า:

Generect ช่วยให้ฉันเติมเต็มส่วนที่ขาดในกระบวนการทำงาน SEO ของฉัน—สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากคลิก ฉันมักจะขอให้มีการนำเข้าทราฟฟิกที่มีคุณภาพ แต่เครื่องมือนี้ช่วยให้ฉันมองเห็นภาพการไหลของทราฟฟิกนั้นภายในแคตตาล็อกสินค้าได้
3. AthenaHQ (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบการค้นหาด้วย AI ระดับองค์กรพร้อมเวิร์กโฟลว์ "ดำเนินการ" ในตัว)
AthenaHQ มีประโยชน์เมื่อผู้นำต้องการคำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมองเห็นของ AI ไม่ใช่แค่การจัดอันดับ SEO เท่านั้น แสดงให้เห็นว่าแบรนด์ของคุณปรากฏอยู่ที่ใดบ้างในภาพรวมของ AI ของ Google และเครื่องมือ AI อื่นๆ เช่น ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude และอื่นๆ อีกมากมาย
AthenaHQ ยังช่วยเมื่อคุณต้องการมุมมองที่แข่งขันได้ ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถติดตามคู่แข่งแบบเคียงข้างกันและเปรียบเทียบว่าแต่ละแบรนด์แสดงผลอย่างไรสำหรับคำค้นหาเดียวกัน คุณสมบัตินี้ทำให้ง่ายต่อการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของส่วนแบ่งเสียงเมื่อคำตอบของ AI เปลี่ยนแปลง
ซอฟต์แวร์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการรายงานเพียงอย่างเดียว เครื่องมือนี้สามารถชี้แนะให้คุณเห็นถึงการกระทำทั้งในหน้าและนอกหน้าเพื่อปรับปรุงวิธีที่หน้าของคุณถูกเลือกในคำตอบของ AI ซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนจาก "เราตกลง" เป็น "นี่คือสิ่งที่เรากำลังแก้ไข"
หากคุณต้องการการควบคุมที่มากขึ้น AthenaHQ รองรับตัวเลือกเช่น smart robots. txt และ llms. txt เพื่อจัดการวิธีที่ AI crawlers เข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการการตรวจสอบและติดตามผลในกระบวนการทำงานเดียว
คุณสมบัติเด่นของ AthenaHQ
- ติดตามการมองเห็นการค้นหาของ AI ใน ChatGPT, Perplexity, ภาพรวม AI ของ Google, โหมด AI ของ Google, Gemini, Claude, Copilot, Grok และอื่นๆ
- เปรียบเทียบคู่แข่งด้วยการติดตามคู่แข่ง การเลียนแบบ และการปรับเปลี่ยนคำสั่ง
- เชื่อมต่อความสามารถในการมองเห็นของ AI กับผลลัพธ์ของเว็บไซต์ผ่านการผสานรวมกับ Google Analytics และ Google Search Console
- ปรับปรุงกลยุทธ์เนื้อหาด้วยการตรวจจับจุดบอด AI ช่องว่างของเนื้อหา และกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา
- ควบคุมการเก็บข้อมูลด้วย AI แบบไดนามิกและหุ่นยนต์อัจฉริยะ การจัดการ txt และ llms
ข้อจำกัดของ AthenaHQ
- โปรดทราบถึงข้อผิดพลาดเล็กน้อยที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามความคิดเห็นของผู้ใช้
- ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมในบางด้าน ขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณ
- จัดการการใช้งานด้วยโมเดลเครดิต เนื่องจาก 1 เครดิตจะเทียบเท่ากับ 1 คำตอบจาก AI
ราคาของ AthenaHQ
- บริการตนเอง: 95 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ AthenaHQ
- G2: 4. 9/5 (15+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง AthenaHQ อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:

ฉันชอบรายงานที่พร้อมใช้งานทันทีที่ AthenaHQ มอบให้ ซึ่งทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปได้ง่ายขึ้นตั้งแต่เริ่มต้น การตั้งค่าก็ตรงไปตรงมา โดยเฉพาะเมื่อเพิ่มคำแนะนำและการติดตาม
4. Writesonic (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการการติดตาม GEO และการสร้างเนื้อหาในที่เดียว)
หากงานด้านการมองเห็นของ AI ของคุณถูกแบ่งระหว่าง "สร้างเนื้อหา" และ "ดูว่ามันปรากฏในคำตอบของ AI หรือไม่" Writesonic จะทำให้ขั้นตอนเหล่านั้นใกล้ชิดกันมากขึ้น คุณสามารถร่างและปรับปรุงหน้าต่างๆ จากนั้นติดตามว่าแบรนด์ของคุณถูกเลือกจริงๆ ในผลลัพธ์ที่สร้างโดย AI หรือไม่
ในด้านเนื้อหา Writesonic ช่วยให้คุณวางแผนและเขียนได้เร็วขึ้น ด้วยเครื่องมือเขียน AI ของมัน ซึ่งมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการเผยแพร่หน้าแลนดิ้งใหม่ ปรับปรุงโพสต์บล็อกเก่า หรือสร้างเนื้อหาสนับสนุนรอบหัวข้อสำคัญโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง
ในด้านการติดตาม Writesonic's GEO features ช่วยคุณติดตามการมองเห็นการค้นหาของ AI ด้วยคำสั่งที่สะท้อนถึงวิธีที่ผู้คนถามคำถามจริง ๆ ซึ่งทำให้คุณสามารถระบุได้ง่ายขึ้นว่าหัวข้อใดที่คุณกำลังชนะอยู่ หัวข้อใดที่คุณกำลังพลาดไป และตำแหน่งที่คู่แข่งของคุณปรากฏอยู่แทน
เครื่องมือนี้ยังรองรับการจัดลำดับความสำคัญที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น คุณสามารถใช้รูปแบบการมองเห็นและสัญญาณการจราจรที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อตัดสินใจว่าควรอัปเดตอะไรก่อน ทำให้ทีมของคุณใช้เวลาในหน้าที่มีโอกาสมากที่สุดในการปรับปรุงการปรากฏตัวของ AI ไม่ใช่แค่หน้าที่รู้สึกว่าเร่งด่วนเท่านั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic
- ติดตามการมองเห็นการค้นหาของ AI ด้วยการติดตามการค้นหาของ AI (GEO) และการตรวจสอบคำสั่งประจำวัน
- ตรวจสอบการจราจรของบอท AI เพื่อทำความเข้าใจกิจกรรมของครอว์เลอร์ AI ควบคู่ไปกับการตรวจสอบการมองเห็นในการค้นหาตามปกติของคุณ
- ขยายการครอบคลุมของคำแนะนำโดยใช้คำค้นหาและแหล่งข้อมูลชุมชนเช่น Ahrefs และ Reddit
- สร้างและปรับปรุงเนื้อหาด้วยระบบสร้างบทความด้วย AI พร้อมกระบวนการทำงานเพื่อปรับปรุงเนื้อหา
- ใช้ Chatsonic สำหรับการสนทนา SEO และการตลาด พร้อมเข้าถึงโมเดล AI หลากหลาย
ข้อจำกัดของ Writesonic
- กำหนดให้มีการตรวจสอบโดยมนุษย์สำหรับการปรับแต่งขั้นสุดท้ายและรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับหน้าที่มีความสำคัญสูง
- พึ่งพาคุณภาพของงานที่ส่งมอบเป็นอย่างมาก ดังนั้นผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละนักเขียนในทีมเดียวกัน
- รู้สึกว่าราคาสูงเกินไปสำหรับระดับที่สูงขึ้นสำหรับทีมขนาดเล็ก ตามความคิดเห็นของผู้ใช้
ราคา Writesonic
- ไลท์: 49 ดอลลาร์/เดือน
- มาตรฐาน: 99 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: $249/เดือน
- ขั้นสูง: $499/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Writesonic
- G2: 4. 7/5 (2,070+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (2,100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Writesonic อย่างไรบ้าง?
หนึ่งในสิ่งที่ฉันชื่นชมเกี่ยวกับ Writesonic คือความหลากหลายของรูปแบบเนื้อหาที่รองรับ ไม่ว่าจะเป็นการร่างบทความบล็อก สร้างคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดีย หรือเขียนจดหมายข่าวทางอีเมล Writesonic ก็ตอบโจทย์ได้ทั้งหมด และยิ่งไปกว่านั้น การที่มันสามารถปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับ SEO และเพิ่มการมีส่วนร่วมได้ ถือเป็นข้อดีอย่างมากสำหรับความโดดเด่นออนไลน์ของเรา

5. Perplexity AI (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหา AI อย่างรวดเร็วพร้อมคำตอบที่อ้างอิง)
หากคุณเบื่อกับคำตอบจาก AI ที่ให้ความรู้สึกเหมือนการเดาสุ่ม Perplexity AI มอบวิธีตรวจสอบข้อมูลที่คุณเห็นได้รวดเร็วขึ้น เพียงคุณตั้งคำถาม ระบบจะตอบกลับในลักษณะคล้ายเครื่องมือค้นคว้าวิจัย ทำให้คุณสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
นี่ช่วยได้เมื่อคุณกำลังเขียนบรีฟ, สร้างเอกสารกลยุทธ์, หรือตรวจสอบคำกล่าวอ้างของคู่แข่ง แทนที่จะต้องกระโดดข้ามแท็บมากมาย คุณสามารถใช้เส้นเรื่องเดียวเพื่อรวบรวมข้อมูลและรักษาเหตุผลของคุณให้ชัดเจน
Perplexity AI ยังทำงานได้ดีสำหรับการวิจัยแบบวนซ้ำ ถามคำถามแรก จากนั้นติดตามเพื่อเจาะลึกประเด็นให้แคบลง เปรียบเทียบตัวเลือก หรือดึงตัวอย่างที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและตลาดของคุณ
หากวันของคุณเต็มไปด้วยคำขอประเภท "คุณหาสิ่งนี้ให้ได้ไหม?" Perplexity AI สามารถช่วยคุณเปลี่ยนคำถามสั้น ๆ ให้กลายเป็นบันทึกที่นำไปใช้ได้จริงและแบ่งปันกับทีมของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Perplexity AI
- ตอบคำถามพร้อมแหล่งอ้างอิงเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว
- ปรับปรุงผลลัพธ์ด้วยคำถามติดตามผลโดยไม่ต้องเริ่มการค้นหาใหม่
- สลับระหว่างโมเดล AI ที่แตกต่างกันตามความลึกซึ้งและโทนเสียง
- บันทึกและกลับมาดูหัวข้อการวิจัยสำหรับกระบวนการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้
- แชร์ผลลัพธ์เพื่อให้เกิดความสอดคล้องที่รวดเร็วขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อจำกัดของ Perplexity AI
- จำเป็นต้องมีการกำหนดคำถามอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่กว้างหรือหลากหลาย
- มีตัวเลือกการควบคุมกระบวนการทำงานที่เฉพาะเจาะจงกับแบรนด์น้อยกว่าแพลตฟอร์ม GEO ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
- เก็บความสามารถขั้นสูงหลายอย่างไว้เบื้องหลังแผนชำระเงิน
ราคาของ Perplexity AI
- ฟรี
- ข้อดี: $20/เดือน
- Enterprise Pro: 40 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- Enterprise Max: $325/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นของ Perplexity AI
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 20+ รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Perplexity AI อย่างไรบ้าง?
ฉันเริ่มใช้ Perplexity เพื่อทดลองกับ AI แต่ไม่นานก็พบว่ามันเป็นเครื่องมือค้นหาที่ยอดเยี่ยมมาก ดีกว่า Google มาก: มันไม่ท่วมท้นคุณด้วยโฆษณาหรือโฆษณาที่เสียเงิน และให้ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องเสมอ แต่คุณสมบัติที่ดีที่สุดคือลิงก์โดยตรงไปยังแหล่งข้อมูล ทำให้คุณสามารถตัดสินได้ด้วยตัวเองว่าแหล่งข้อมูลนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ และจนถึงตอนนี้ แหล่งข้อมูลเหล่านั้นเชื่อถือได้เสมอ

6. Peec AI (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการมองเห็นของ AI ที่ใช้คำสั่งพร้อมบริบทการอ้างอิง)
หากคุณค้นหาคำหลักที่เกี่ยวข้องกับเงินใน ChatGPT และเห็นคู่แข่งปรากฏขึ้นก่อน Peec AI จะช่วยคุณค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้น มันเปลี่ยนการมองเห็นของ AI ให้เป็นสิ่งที่คุณสามารถติดตามได้ตลอดเวลา คุณจึงไม่ต้องพึ่งพาภาพหน้าจอและความรู้สึกส่วนตัวอีกต่อไป
Peec AI ช่วยให้คุณติดตามคำสั่ง (prompts) บนแพลตฟอร์ม AI ต่าง ๆ เช่น ChatGPT และ Perplexity ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูแหล่งข้อมูลที่ถูกอ้างอิงได้อีกด้วย ทำให้คุณสามารถเชื่อมโยงคำตอบของ AI กลับไปยังหน้าเว็บและประเภทแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อคำตอบเหล่านั้น
คุณสมบัตินี้มีประโยชน์สำหรับการรายงานเชิงปฏิบัติ ตั้งค่าข้อความแจ้งเตือนที่สำคัญต่อกระบวนการของคุณ จากนั้นตรวจสอบแนวโน้มในการมองเห็นและการกล่าวถึงเมื่อผลลัพธ์เปลี่ยนแปลง
เมื่อคุณเห็นสิ่งที่ถูกอ้างอิงแล้ว คุณสามารถดำเนินการตามนั้นได้ ใช้สัญญาณเหล่านั้นเพื่อตัดสินใจว่าควรรีเฟรชหน้าใด หัวข้อใดที่ควรนำเสนอต่อไป และเนื้อหาใดที่มีแนวโน้มจะได้รับการมองเห็นในคำตอบของ AI มากที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Peec AI
- ติดตามการมองเห็นการค้นหาของ AI ระดับคำสั่งใน ChatGPT, Perplexity และ AI Overviews
- ติดตามการอ้างอิงและ URL ของแหล่งที่มาเพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรมีอิทธิพลต่อการตอบสนองของ AI
- รันคำสั่งทุกวันและวิเคราะห์ปริมาณมากของคำตอบที่สร้างโดย AI ในระดับใหญ่
- แบ่งกลุ่มและติดตามแหล่งข้อมูลตามช่วงเวลาเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของความชัดเจนและความรู้สึก
- สนับสนุนการรายงานแบบหน่วยงานด้วยพื้นที่ทำงานแบบนำเสนอสำหรับข้อมูลที่พร้อมให้ลูกค้าเห็น
ข้อจำกัดของ Peec AI
- เสนอปริมาณการตรวจสอบจากบุคคลที่สามในจำนวนจำกัดในขณะนี้ เพื่อให้การตรวจสอบยังคงอยู่ในระยะเริ่มต้น
- คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับบางรุ่นเพิ่มเติม ซึ่งอาจมีความสำคัญสำหรับการตรวจสอบการค้นหาด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร
- รีเฟรชข้อมูลเป็นรายวัน เพื่อไม่ให้เหมาะสำหรับการตรวจสอบแบบเรียลไทม์
ราคา Peec AI
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Peec AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Peec AI อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:

ใช้งานง่าย การตั้งค่ารวดเร็วมาก คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกทันที และในที่สุดคุณก็จะมีข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจว่าแบรนด์ของคุณถูกกล่าวถึงที่ไหนและอย่างไรใน LLMs สิ่งที่ฉันชอบคือฉันยังสามารถดู URL ที่ถูกอ้างอิงได้อีกด้วย
7. Ahrefs Brand Radar (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการมองเห็นของ AI ในภาพรวมของ Google AI โหมด AI และเครื่องมือค้นหาคำตอบอื่น ๆ)
Ahrefs Brand Radar ช่วยให้คุณตอบคำถามว่า "เราปรากฏอยู่ใน AI จริงหรือไม่?" ด้วยข้อมูลที่คุณสามารถรายงานได้ ไม่ใช่ภาพหน้าจอ มันถูกสร้างขึ้นเพื่อการติดตามการค้นหา AI ครอบคลุม Google AI Overviews, AI Mode และแพลตฟอร์ม AI หลักอื่น ๆ เพื่อให้คุณสามารถติดตามรูปแบบเมื่อผลลัพธ์เปลี่ยนแปลง
Ahrefs Brand Radar แผนที่ส่วนแบ่งเสียงของ AI ของคุณและแสดงการอ้างอิงที่อยู่เบื้องหลังคำตอบของ AI นอกจากนี้ยังจัดกลุ่มคำสั่งตามหัวข้อ ซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนช่วงเวลาที่ "เราหายไป" ให้กลายเป็นรายการแก้ไขเนื้อหาที่ชัดเจน
Ahrefs Brand Radar ยังติดตามการมองเห็นในสถานที่ต่างๆ เช่น Reddit และ YouTube ซึ่งเป็นจุดที่ความต้องการและการกล่าวถึงแบรนด์มักเริ่มต้นขึ้น สิ่งนี้ทำให้ง่ายต่อการแสดงให้เห็นว่าแบรนด์ของคุณกำลังถูกพูดถึงที่ไหนและควรปรับปรุงอะไรต่อไป
คุณสมบัติเด่นของ Ahrefs Brand Radar
- ติดตามคำตอบที่สร้างโดย AI จริงจาก Google AI Overviews, AI Mode, ChatGPT, Copilot, Gemini และ Perplexity
- เปรียบเทียบการมองเห็นการค้นหาของ AI กับคู่แข่งโดยใช้ AI Share of Voice
- จัดกลุ่มข้อความกระตุ้นให้เป็นหัวข้อเพื่อระบุช่องว่างของเนื้อหาและวางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา
- ระบุและจัดลำดับความสำคัญของการอ้างอิง AI ที่ช่วยให้แบรนด์ของคุณปรากฏบ่อยขึ้น
- ติดตามการมองเห็นบน Reddit และสัญญาณการมองเห็นวิดีโอที่เชื่อมโยงกับวิธีที่ผู้คนพูดถึงแบรนด์ของคุณ
ข้อจำกัดของ Ahrefs Brand Radar
- จำเป็นต้องมีแผนชำระเงินของ Ahrefs เพื่อเข้าถึงรายงานความต้องการการค้นหาและการมองเห็นบนเว็บ
- เสนอโมดูลการมองเห็นบางอย่างในสถานะ "กำลังจะมา" เพื่อให้การครอบคลุมรู้สึกไม่สม่ำเสมอขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการ
- หากต้องการแพลตฟอร์ม AI ทั้งหมดเพื่อการติดตามที่ครอบคลุม คุณจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในระดับองค์กร
ราคาของ Ahrefs Brand Radar
- ไลท์: 129 ดอลลาร์/เดือน
- มาตรฐาน: 249 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน
- ขั้นสูง: 449 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: $1,499/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Ahrefs Brand Radar
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 7/5 (570+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Ahrefs Brand Radar อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

สิ่งที่ฉันให้คุณค่ามากที่สุดเกี่ยวกับ Ahrefs คือความน่าเชื่อถือและความลึกของข้อมูลในทุกเครื่องมือ ดัชนีแบ็คลิงก์โดดเด่นเป็นหนึ่งในที่แข็งแกร่งที่สุดในอุตสาหกรรม และฉันพึ่งพาทุกวันเพื่อตรวจสอบกลยุทธ์ของคู่แข่ง วิเคราะห์การกระจายของข้อความแองเคอร์ และติดตามแนวโน้มการเติบโตของลิงก์
8. Nightwatch (เหมาะที่สุดสำหรับทีมติดตามอันดับที่ต้องการการตรวจสอบภาพรวมด้วย AI)
Nightwatch ช่วยให้คุณติดตามการมองเห็นในการค้นหาโดยไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับสเปรดชีต มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการสถานที่เดียวในการตรวจสอบอันดับ การเปลี่ยนแปลงของ SERP และสัญญาณที่อาจส่งผลต่อคำตอบที่สร้างโดย AI
Nightwatch เหมาะสำหรับการใช้งานจริงสำหรับทีมที่ทำ SEO และการปรับแต่งเครื่องมือสร้างเนื้อหาในเวลาเดียวกัน หากหน้าสำคัญหลุดจากหน้าแรก คุณสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงอันดับ สิ่งที่แสดงแทน (ฟีเจอร์บนหน้าผลลัพธ์การค้นหา การเคลื่อนไหวของคู่แข่ง) และตำแหน่งที่การเปลี่ยนแปลงนั้นอาจส่งผลต่อวิธีที่แพลตฟอร์ม AI สรุปหรืออ้างอิงหัวข้อ
การเฝ้าระวังในเวลากลางคืนยังช่วยให้งานสืบสวนง่ายขึ้นเมื่อมีการเข้าชมลดลง คุณสามารถจัดเรียง "สิ่งที่เปลี่ยนแปลง" พร้อมบริบทสนับสนุน เช่น การเคลื่อนไหวของคำหลัก ความผันผวนของ SERP และการติดตามในระดับหน้า จากนั้นตัดสินใจว่าคุณต้องการปรับปรุงเนื้อหา อัปเดตการเชื่อมโยงภายใน หรือแก้ไขปัญหาทางเทคนิค
Nightwatch ประกอบด้วยการตรวจสอบเว็บไซต์แบบใช้ crawler เพื่อให้คุณสามารถยืนยันได้ว่าปัญหาเป็นทางเทคนิคหรือไม่ หากหน้าเว็บที่สำคัญไม่ถูก crawled หรือ indexed อย่างดี หรือมีปัญหาบนหน้าเว็บที่ทำให้หน้าเว็บไม่ได้รับการจัดอันดับ คุณสามารถตรวจพบปัญหาได้อย่างรวดเร็วแทนที่จะต้องเดาและแก้ไขเนื้อหาที่ไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริง
คุณสมบัติเด่นของ Nightwatch
- ติดตามอันดับรายวันบน Google, YouTube และ Bing
- รายงานตามกลุ่มย่อยตามสถานที่และอุปกรณ์เพื่อบริบทการมองเห็นการค้นหาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
- ระบบอัตโนมัติรายงานแบบไวท์เลเบลสำหรับการอัปเดตของลูกค้า
- สนับสนุนการติดตามการค้นหาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องตรวจสอบด้วยตนเองตลอดเวลา
- เพิ่มความสามารถในการติดตามด้วย AI เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของการมองเห็นที่เชื่อมโยงกับภาพรวมของ AI
ข้อจำกัดของการเฝ้าระวังในเวลากลางคืน
- คุณต้องใช้เวลาในการตั้งค่ามุมมองรายงานที่สะอาดหากคุณจัดการลูกค้าจำนวนมาก
- มองการติดตาม AI เป็นส่วนเสริม ซึ่งอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- ต้องการการผสานรวมที่ลึกขึ้นตามระบบรายงานของคุณ
ราคาเวรกลางคืน
- 250 คีย์เวิร์ด: $39/เดือน
- องค์กรขนาดใหญ่ (10,000+ คำหลัก): ราคาตามตกลง
เรตติ้งและรีวิวของไนท์วอทช์
- G2: 4. 9/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Nightwatch อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

ฉันใช้ Nightwatch. io มาเป็นเวลา 4 ปีแล้ว และมันได้เปลี่ยนเกมสำหรับความพยายามด้าน SEO ของฉันอย่างสิ้นเชิง แพลตฟอร์มนี้มีชุดเครื่องมือที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้ฉันสามารถติดตามอันดับ วิเคราะห์คู่แข่งได้ในระดับหนึ่ง และจัดการโครงการหลายโครงการได้อย่างง่ายดาย ความแม่นยำของข้อมูลและระดับของรายละเอียดที่ให้มานั้นยอดเยี่ยมมาก ทำให้การตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเป็นเรื่องง่ายขึ้น
9. ความสามารถในการจัดอันดับ (ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาที่รายงานการมองเห็นในการค้นหา AI)
หากคุณเห็นว่าหน้าเว็บของคุณไต่ขึ้นในผลการค้นหาแบบดั้งเดิมตามหลัก SEO แต่ยังคงเสียการอ้างอิงจาก AI ให้กับคู่แข่ง Rankability จะช่วยให้คุณปิดช่องว่างนั้นได้ อันดับการค้นหา (Rankings) ยังคงมีความสำคัญ แต่ Rankability ยังช่วยให้คุณติดตามอีกหนึ่งตัวชี้วัดสำคัญ: ไม่ว่าหน้าเว็บของคุณจะถูกกล่าวถึงหรืออ้างอิงในคำตอบที่สร้างโดย AI หรือไม่ แม้ในกรณีที่ตำแหน่งในหน้าผลการค้นหา (SERP) ของคุณยังคงเดิม
ความสามารถในการจัดอันดับช่วยให้กระบวนการทำงานของเนื้อหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือ Content Optimizer จะแนะนำคุณขณะเขียนด้วยคะแนนแบบเรียลไทม์ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการครอบคลุมหัวข้อ และบทสรุป เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขสิ่งที่ขาดหายไปได้ก่อนเผยแพร่ นอกจากนี้ยังช่วยเมื่อคุณกำลังอัปเดตหน้าเก่า เพราะคุณสามารถระบุช่องว่างของเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วและปรับปรุงส่วนที่ระบบ AI มีแนวโน้มที่จะอ้างอิงมากขึ้น
Rankability ยังรองรับการตรวจสอบการค้นหาด้วย AI ผ่าน AI Analyzer ของตัวเอง คุณสามารถติดตามการมองเห็นบนแพลตฟอร์ม AI หลัก ๆ รวมถึง Google AI Overviews และ Google AI Mode ได้ ดูการเปลี่ยนแปลงตามเวลา และเปรียบเทียบการปรากฏตัวของคุณกับคู่แข่งเพื่อให้คุณทราบได้ว่าหน้าเว็บและหัวข้อใดที่ต้องการความสนใจเป็นอันดับแรก
คุณสมบัติเด่นของความสามารถในการจัดอันดับ
- เปรียบเทียบความสามารถในการค้นหาของ AI ระหว่าง ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Copilot และอื่นๆ
- ติดตามการปรากฏตัวในภาพรวมของ Google AI และโหมด Google AI เพื่อทำความเข้าใจว่าแบรนด์ของคุณปรากฏอยู่ที่ใดในคำตอบของ AI
- เพิ่มประสิทธิภาพร่างงานด้วยการให้คะแนนความครอบคลุมหัวข้อแบบเรียลไทม์, สรุป/โครงร่าง, และผู้ช่วย AI ในตัวแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา
- ค้นหาหัวข้อและช่องว่างด้วย Keyword Finder ครอบคลุมทั้ง Google และ ChatGPT รวมถึงการกรองเจตนาและสัญญาณแนวโน้มของ AI
- ตรวจสอบว่าบอท AI เข้าถึงและรวบรวมข้อมูลหน้าเว็บของคุณหรือไม่ด้วยเครื่องมือตรวจสอบความสามารถในการค้นหาและรวบรวมข้อมูลของ AI
ข้อจำกัดในการจัดอันดับ
- การติดตามการมองเห็นการค้นหาของ AI ถูกทำการตลาดว่าเป็น "กำลังจะมาเร็ว ๆ นี้ / เข้าถึงได้เป็นกลุ่มแรก" ดังนั้นความพร้อมใช้งานอาจไม่ตรงกับกำหนดเวลาการรายงานที่เร่งด่วน
- ปริมาณรีวิวจากบุคคลที่สามยังมีจำกัด ซึ่งอาจทำให้การเปรียบเทียบผู้ให้บริการในลักษณะองค์กรเป็นเรื่องยากขึ้น
- ขีดจำกัดการใช้งานแตกต่างกันตามระดับ ดังนั้นการปรับขนาดการสร้างเนื้อหาและการตรวจสอบอาจต้องมีการอัปเกรด
การจัดอันดับราคา
- ผู้เชี่ยวชาญ SEO: $149/เดือน
- ผู้เชี่ยวชาญ SEO: $249/เดือน
- SEO Master: $449/เดือน
การจัดอันดับและความคิดเห็น
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Rankability อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:

อินเทอร์เฟซใช้งานง่ายมาก และมีวิดีโอการฝึกอบรมและแนะนำการใช้งานมากมายที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ได้อย่างง่ายดาย เป็นเครื่องมือ SEO ที่ดีที่สุดที่มุ่งเน้นการสร้างเนื้อหาที่ประสบความสำเร็จและติดอันดับได้ดีอยู่แล้ว อีกทั้งยังมีทีมสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมซึ่งตอบกลับอย่างรวดเร็วอีกด้วย
10. SEMrush AI SE Toolkit (เหมาะที่สุดสำหรับการเชื่อมโยงการมองเห็นของ AI เข้ากับกระบวนการทำงาน SEO ในแต่ละวันของคุณ)
หากคุณทำงานใน SEMrush อยู่แล้วและต้องการติดตามการมองเห็นการค้นหาด้วย AI ชุดเครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณหยุดการคาดเดาและเริ่มวัดผลได้ SEMrush AI SE Toolkit ไปไกลกว่าการวัดผล SEO แบบดั้งเดิม โดยแสดงตำแหน่งที่แบรนด์ของคุณปรากฏในคำตอบที่สร้างโดย AI ในสถานที่ต่างๆ ที่ผู้คนใช้สำหรับการแนะนำและคำค้นหา "ตัวเลือกที่ดีที่สุด"
คุณค่าอยู่ที่การแยกแยะ คุณสามารถติดตามการกล่าวถึงและการอ้างอิงถึงแบรนด์ของคุณ จากนั้นกรองตามแพลตฟอร์มหรือเจตนา เพื่อให้คุณสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนต่อลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสังเกตเห็นเมื่อการปรากฏตัวของแบรนด์คุณลดลงบนพื้นผิว AI หนึ่ง แม้ว่าอันดับปกติของคุณจะดูเสถียรก็ตาม
การติดตามคำสั่งของ SEMrush ทำให้การตรวจสอบการค้นหาด้วย AI รู้สึกใกล้เคียงกับการติดตามอันดับมากขึ้น คุณสามารถตั้งค่ารายการคำสั่งที่กำหนดเองและติดตามการมองเห็นรายวันใน ChatGPT Search และ Google AI Mode เพื่อให้คุณเห็นสิ่งที่กำลังพัฒนา สิ่งที่ลดลง และคำสั่งใดที่ควรปรับปรุงเนื้อหาเป็นอันดับแรก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SEMrush AI SE Toolkit
- ติดตามคะแนนการมองเห็นของ AI และคำแนะนำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ของคุณ
- ติดตามการมองเห็นการค้นหาของ AI ผ่านการติดตามคำสั่งใน ChatGPT Search และโหมด AI ของ Google
- กรองข้อมูลการมองเห็นของฟิลเตอร์ตามแพลตฟอร์ม, แหล่งที่มา, หรือเจตนาเพื่อสังเกตเห็นรูปแบบได้เร็วขึ้น
- เก็บการติดตามการกล่าวถึงและการติดตามการอ้างอิงไว้ใกล้กับที่ที่คุณจัดการการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา
ข้อจำกัดของชุดเครื่องมือ AI SE ของ SEMrush
- จำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิก SEMrush ซึ่งอาจทำให้รู้สึกเหมือนเป็นการตั้งค่าเครื่องมือสำหรับองค์กร หากคุณต้องการเพียงมุมมอง GEO แบบเบสิกเท่านั้น
- ไม่มีการให้ทดลองใช้ฟรีโดยตรงสำหรับ AI Visibility Toolkit แต่คุณสามารถดูรายงานตัวอย่างได้
- กำหนดราคาส่วนเสริมการมองเห็น AI ต่อโดเมนหรือต่อขีดความสามารถ ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อคุณขยายจำนวนคำสั่งและแบรนด์
ราคาของชุดเครื่องมือ AI SE ของ SEMrush
- เริ่มต้น: $199/เดือน
- โปร+: $299/เดือน
- ขั้นสูง: 549 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ SEMrush AI SE Toolkit
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,900 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (2,300+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง SEMrush AI SE Toolkit อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:

อย่างไรก็ตาม "คุณสมบัติ" ที่ฉันชื่นชอบในช่วงนี้คือการผสานรวม API และ MCP ฉันชอบสร้างเครื่องมือ SEO ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในเวลาว่าง และการที่สามารถดึงข้อมูลแนวโน้มของ SEMrush (การเปรียบเทียบการเข้าชม, ข้อมูลประชากร, การเข้าชมการค้นหาด้วย AI) เข้าสู่กระบวนการทำงานของ LLM ของฉันโดยตรงผ่าน Python ได้นั้นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
👀 เกร็ดความรู้: การติดตามของ Semrush แสดงให้เห็นว่า AI Overviews เพิ่มขึ้นจาก 6.49% ของคีย์เวิร์ด (มกราคม 2025) เป็นประมาณ 25% (กรกฎาคม 2025) จากนั้นวัดได้15.69% (พฤศจิกายน 2025)— เป็นการเตือนว่าความมองเห็นของ AI นั้นผันผวนและต้องการการติดตามอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่การจับภาพหน้าจอครั้งเดียว
11. Brandwatch (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการกล่าวถึงและการตรวจสอบแบรนด์ที่รองรับการรายงานตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์)
Brandwatch มีประโยชน์เมื่อคำถามไม่ใช่ "เราติดอันดับหรือไม่?" แต่เป็น "ผู้คนกำลังพูดถึงเราหรือไม่ และเพราะอะไร?" มันติดตามการกล่าวถึงแบรนด์ผ่านโซเชียลมีเดีย ข่าว ฟอรัม บล็อก และเว็บไซต์รีวิวต่างๆ บริบทนี้มีความสำคัญเมื่อคำตอบที่สร้างโดย AI เริ่มดึงความคิดเห็นและความรู้สึกของสาธารณชนมาสู่คำแนะนำ
เครื่องมือนี้ยังสนับสนุนการทำงานด้านการมองเห็นของ AI ของคุณด้วยหลักฐานจากโลกจริง คุณสามารถสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในการสนทนาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เห็นว่าหัวข้อใดที่ขับเคลื่อนความรู้สึก และใช้สัญญาณนั้นในการตัดสินใจว่าจะเผยแพร่หรือปรับปรุงเนื้อหาใดต่อไป สิ่งนี้ช่วยให้คุณเปลี่ยนจากการคาดเดาไปสู่การตัดสินใจที่สามารถปกป้องได้
Brandwatch ไม่ใช่แพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบสำหรับการมองเห็น AI ในองค์กรเพียงอย่างเดียว แต่เป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งเมื่อคุณต้องการกล่าวถึงการติดตาม สัญญาณความเสี่ยงจากวิกฤต และข้อมูลเชิงลึกทางการแข่งขันในมุมมองเดียว มันช่วยให้คุณรายงานข้อมูลการมองเห็นพร้อมหลักฐาน ไม่ใช่แค่ภาพหน้าจอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Brandwatch
- ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์ของคุณจากแหล่งข้อมูลมากกว่า 100 ล้านแหล่ง รวมถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์, บล็อก, ฟอรัม, เว็บไซต์ข่าว, และเว็บไซต์รีวิว
- วิเคราะห์ความรู้สึกและหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมเพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมการสนทนาถึงเปลี่ยนแปลงไป
- ตั้งค่าแดชบอร์ดและปรับแต่งมุมมองสำหรับทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน
- สร้างการแจ้งเตือนเพื่อระบุกิจกรรมผิดปกติและวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆ
- ใช้ข้อมูลการสนทนาขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบความปลอดภัยของแบรนด์และการตรวจสอบเนื้อหาการค้นหา
ข้อจำกัดของ Brandwatch
ราคาของ Brandwatch
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก Brandwatch
- G2: 4. 4/5 (1,660+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (230+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Brandwatch อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:

เครื่องมือนี้โดดเด่นด้วยความใช้งานง่าย ทำให้การตั้งค่าและการใช้งานไม่ซับซ้อน เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการติดตามเครือข่ายสังคมออนไลน์ แบรนด์ และคู่แข่ง รวมถึงช่วยในการจัดการวิกฤตและให้ผลลัพธ์และข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นแก่ลูกค้า
ผู้ช่วย AI อัจฉริยะที่ฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้ เข้าสู่ ClickUp Brain. มอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีโดยการค้นหาเอกสาร, การสนทนา, และรายละเอียดของงานที่เหมาะสมในไม่กี่วินาที—เพื่อให้คุณสามารถหยุดการค้นหาและเริ่มทำงานได้ในที่เดียวในClickUp. 💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ช
เครื่องมือ AI อื่น ๆ
ไม่ใช่ทุกทีมที่ต้องการแพลตฟอร์ม GEO ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการติดตามการมองเห็นของ AI แบบเต็มรูปแบบ บางครั้งคุณเพียงแค่ต้องการเครื่องมือสนับสนุนที่เหมาะสมเพื่อจัดระเบียบงาน บันทึกการเปลี่ยนแปลงในการค้นหา AI และเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นให้กลายเป็นขั้นตอนต่อไปที่สอดคล้องกัน
ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบกระบวนการทำงานตามภูมิภาค (GEO) และเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกจากการมองเห็นของ AI ให้เป็นผลลัพธ์ที่นำไปปฏิบัติได้)
คุณเริ่มต้นด้วยเป้าหมายง่ายๆ: ทำความเข้าใจว่าแบรนด์ของคุณปรากฏอย่างไรในการค้นหาของ AI แล้วความจริงก็ปรากฏขึ้น รายการคำสั่งอยู่ในสเปรดชีต คำตอบที่ AI สร้างขึ้นถูกบันทึกเป็นภาพหน้าจอ มีคนคัดลอกบันทึกใส่ในเอกสาร และรายการที่ต้องทำ "เราควรอัปเดตหน้านี้" ก็หายไปในแชท
นั่นคือการขยายตัวของงาน ไม่ใช่แค่ความน่าหงุดหงิดเท่านั้น แต่ยังทำให้การติดตามการค้นหาด้วย AI ยากขึ้น เพราะไม่มีใครสามารถย้อนรอยการลดลงของการมองเห็นกลับไปยังการตัดสินใจ เจ้าของ หรือไทม์ไลน์ที่เฉพาะเจาะจงได้ ตอนนี้ลองเพิ่มการขยายตัวของ AI เข้าไปอีก เครื่องมือหนึ่งสำหรับการสร้างเนื้อหา อีกเครื่องมือหนึ่งสำหรับการปรับแต่งเนื้อหา และเครื่องมือที่สามสำหรับการติดตามภาพรวมของ AI ทันใดนั้น คุณจะพบว่าตัวเองใช้เวลามากขึ้นในการจัดการบริบทมากกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นของ AI
ClickUpคือพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ด้วย AI ที่ รวบรวมงานที่กระจัดกระจายไว้ในที่เดียว เพื่อให้กระบวนการทำงานตามภูมิภาคของคุณเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ คุณสามารถจับประเด็นสำคัญ แปลงเป็นงาน และจัดเก็บเอกสาร ผู้รับผิดชอบ และกำหนดเวลาไว้ในพื้นที่เดียวกัน โดยไม่ต้องเชื่อมต่อเครื่องมือถึงห้าตัวเข้าด้วยกัน
ClickUp ไม่ได้พยายามที่จะมาแทนที่ผู้ให้บริการ GEO ที่เชี่ยวชาญในการจับภาพและวัดการอ้างอิง แต่ ClickUp แก้ไขส่วนที่มักจะเกิดปัญหา: การเปลี่ยนหลักฐานการมองเห็นของ AI ให้กลายเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย—พร้อมเจ้าของงาน กำหนดเวลา เอกสารประกอบ และการรายงานที่ไม่กระจายอยู่ในห้าที่แยกกัน
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI เพื่อทำงานอัตโนมัติ
สร้างฐานความรู้ GEO ที่มีชีวิตชีวาด้วย ClickUp Docs
งานที่น่าเบื่อที่สุดของงาน GEO มักถูกมองข้ามไป มีคนหนึ่งอัปเดตรายการคำถาม มีอีกคนบันทึกคำตอบจาก AI เป็นภาพหน้าจอ และคนที่สามเขียนบทสรุปใหม่ในเอกสารอื่น สองสัปดาห์ต่อมา ไม่มีใครจำได้ว่าคำถามไหนที่นำไปสู่การอ้างอิงใด หรือทำไมหน้านั้นถึงได้รับการจัดลำดับความสำคัญ
ClickUp Docsให้บริการสถานที่เดียวที่รวมศูนย์สำหรับการติดตามเส้นทางนั้น คุณสามารถสร้างเอกสาร, วิกิ, และหน้าเว็บซ้อนกันสำหรับไลบรารีคำสั่ง, ภาพรวม AI รายสัปดาห์, และบันทึก "อะไรที่เปลี่ยนแปลง" จากนั้นจัดรูปแบบด้วยตาราง, ฝัง, และเทมเพลต
ทีมของคุณสามารถแก้ไขได้แบบเรียลไทม์, ทิ้งความคิดเห็น, มอบหมายงานที่ต้องทำ, และเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้ ทำให้เอกสารนำไปสู่การดำเนินการได้โดยตรง และเมื่อคุณต้องการแบ่งปันเวอร์ชันล่าสุด คุณสามารถควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงหรือแม้กระทั่งแบ่งปันเอกสารสาธารณะได้เมื่อเหมาะสม
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมด้วยการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ในขณะที่เครื่องมือการมองเห็นการค้นหา AI แบบดั้งเดิมช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ ClickUp BrainGPT มอบวิธีการที่เป็นประโยชน์สำหรับทีมคอนเทนต์และ SEO ในการจัดระเบียบและรับข้อมูลที่จำเป็น ด้วย BrainGPT คุณสามารถค้นหา สรุป และเชื่อมโยงข้อมูลจากงาน เอกสาร และแอปที่ผสานรวมได้อย่างรวดเร็ว—ทั้งหมดในที่เดียว
ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ง่ายขึ้น ติดตามการอัปเดตของโครงการ และดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องขึ้นมาได้โดยไม่ต้องค้นหาผ่านไฟล์มากมาย ด้วยการรวมความรู้ไว้ที่เดียวและทำให้การค้นหาข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น ClickUp Brain ช่วยให้ทีมตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น และทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน นี่คือสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มความชัดเจนและประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทำงานของตน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อคุณกำลังตรวจสอบภาพรวมจาก AI หรือทดสอบคำสั่งใหม่ ให้ใช้Talk to Textเพื่อบันทึกสิ่งที่คุณเห็นในขณะนั้น คุณสามารถพูดคำสั่ง คำตอบที่ AI สร้างขึ้น และบันทึกย่อสั้น ๆ ของคุณว่า "ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญ" ได้ และClickUp BrainGPTจะแปลงเป็นข้อความที่สะอาดเรียบร้อยให้คุณสามารถนำไปวางในเอกสารหรืองานได้ทันที แม้ว่าคุณจะกำลังทำงานในแอปเดสก์ท็อปอื่นหรือในเบราว์เซอร์ก็ตาม
เปลี่ยนผลการค้นพบจาก GEO ให้เป็นขั้นตอนถัดไปด้วย ClickUp Brain
เมื่อคุณจมอยู่กับการติดตามการค้นหาด้วย AI ปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่การขาดข้อมูล แต่เป็นการไหลบ่าของอัปเดตเล็กๆ น้อยๆ ภาพรวม AI ใหม่ปรากฏขึ้นที่นี่ กระทู้ความคิดเห็นปรากฏขึ้นที่นั่น และบันทึก "เราควรแก้ไขหน้านี้" ถูกฝังอยู่ในแชท เมื่อถึงเวลาที่คุณต้องรายงานว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไร คุณต้องอ่านทุกอย่างซ้ำเหมือนกับนวนิยายลึกลับ
ClickUp Brainช่วยเปลี่ยนเสียงรบกวนเหล่านั้นให้กลายเป็นเรื่องราวที่ชัดเจนและแผนการดำเนินงาน สามารถสรุปกิจกรรมงาน กระทู้ความคิดเห็นที่ยาว และเอกสารต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณเข้าใจประเด็นสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
ClickUp Brain สามารถสร้างงานที่ละเอียดจากแชท, เอกสาร, หรือการประชุม; สร้างการรายงานความคืบหน้าและการอัปเดต; และยังสามารถแนะนำการจัดงานที่ชาญฉลาดตามปริมาณงานได้อีกด้วย หากคุณต้องการการตรวจสอบอย่างรวดเร็วจากโมเดลต่าง ๆ ขณะที่คุณกำลังร่างการอัปเดต ClickUp ยังสามารถจัดวาง ClickUp Brain ไว้ข้าง ๆ การเข้าถึง LLM หลายตัว เช่น ChatGPT, Claude, และ Gemini
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Brainภายใน ClickUp Docs เพื่อเปลี่ยนบันทึกการประชุม, บทสนทนาทางโทรศัพท์, หรือความคิดคร่าว ๆ ให้กลายเป็นรายการที่ต้องทำอย่างชัดเจน ให้มันดึงการตัดสินใจ, ผู้รับผิดชอบ, และวันที่ครบกำหนดออกมา จากนั้นสร้างร่างขั้นตอนต่อไปโดยอัตโนมัติ (รวมถึงข้อความติดตามผลสั้น ๆ) เพื่อให้เอกสารของคุณไม่กลายเป็นแค่ "บันทึกที่ดี" แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ดำเนินการทดลอง GEO เหมือนโครงการจริงด้วยงานใน ClickUp
งาน GEO มีรูปแบบความล้มเหลวที่แอบแฝงอยู่: ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าจะทดสอบอะไร แต่การดำเนินการตามนั้นกลับค่อยๆ หายไป คำกระตุ้นถูกปรับเล็กน้อย ภาพหน้าจอถูกถ่ายไว้ และบันทึก "อัปเดตหน้านี้" ก็ถูกฝังอยู่ใต้ความสำคัญอื่นๆ อีกสามเรื่อง พอถึงเวลาที่คุณนั่งลงเพื่อรายงานความชัดเจนของ AI คุณก็ต้องสร้างเรื่องราวขึ้นมาใหม่จากความทรงจำ
ClickUp Tasksทำหน้าที่เป็นแกนหลักของกระบวนการติดตาม LLM ของคุณ สร้างงานหนึ่งงานต่อชุดคำสั่งหรือสมมติฐาน จากนั้นติดตามรายละเอียดด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง, ลำดับความสำคัญ, และสถานะ เพื่อให้ไม่มีอะไรสูญหายในกระบวนการแปล
แบ่งงานออกเป็นงานย่อยและรายการตรวจสอบ, แนบผลลัพธ์จาก AI, และเก็บการตัดสินใจไว้ในความคิดเห็นพร้อมบันทึกกิจกรรมที่ดำเนินอยู่ เมื่อมีบางสิ่งขึ้นอยู่กับเอกสาร, หน้า, หรือการแก้ไขเฉพาะ ให้เชื่อมโยงโดยใช้ความสัมพันธ์และการพึ่งพา เพื่อให้การติดตามของคุณเชื่อมโยงกับงานที่ช่วยปรับปรุงการมองเห็นในการค้นหาจริงๆ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ตั้งค่าแดชบอร์ด ClickUpพร้อมวิดเจ็ต เช่น งานตามสถานะ, งานที่ค้าง, และ "อะไรที่เปลี่ยนแปลงในสัปดาห์นี้" จากนั้นนำกลับมาใช้สำหรับการตรวจสอบประจำสัปดาห์ทุกครั้ง เนื่องจากแดชบอร์ดจะอัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อมีการเคลื่อนไหวของงาน คุณสามารถรายงานความคืบหน้า, ตรวจจับแนวโน้ม, และเน้นสิ่งที่ต้องการความสนใจได้โดยไม่ต้องสร้างรายงานใหม่จากศูนย์
ทำให้การติดตามผลเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations
หลังจากช่วงเวลา "อ๋อ" งาน GEO อาจกลายเป็นสิ่งที่จัดการไม่ได้ คุณสังเกตเห็นการลดลงของความมองเห็น วางภาพหน้าจอ และบอกทีมว่าต้องปรับอะไร จากนั้นก็ไม่มีอะไรเคลื่อนไหว ปัญหาไม่ได้เกิดจากการขาดความสนใจจากทีม แต่เกิดจากการส่งต่องานที่ทำด้วยมือ ซึ่งมักไม่ถูกสังเกตเห็น
ClickUp Automationsจัดการการส่งต่องานเหล่านั้นให้คุณโดยอัตโนมัติ เมื่อสถานะของงานเปลี่ยน คุณสามารถใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อผลักดันงานให้ดำเนินต่อไปโดยอัตโนมัติ มอบหมายเจ้าของที่เหมาะสม เพิ่มความคิดเห็นพร้อมขั้นตอนถัดไป อัปเดตสถานะ สร้างงานย่อย หรือใช้เทมเพลตอัตโนมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีงานใดติดค้างรอการติดตามผล
หากคุณต้องการควบคุมให้แน่นขึ้น ให้เพิ่มเงื่อนไขเพื่อให้เฉพาะงานที่เหมาะสมเท่านั้นที่กระตุ้นการทำงานอัตโนมัติ และใช้ผู้รับงานแบบไดนามิกเพื่อให้เส้นทางงานไปยังบุคคลที่สร้างงานหรือกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพิ่มClickUp AI Agent ที่สร้างไว้ล่วงหน้าไปยังช่อง แชทที่คุณใช้สำหรับอัปเดต GEO เพื่อให้สามารถตอบคำถามเบื้องต้นจากบริบทของเวิร์กสเปซและโพสต์สรุปประจำสัปดาห์โดยอัตโนมัติ โดยที่คุณไม่ต้องคอยติดตามอัปเดตจากสมาชิกอีกต่อไป
บันทึกหลักฐานการประชุมโดยไม่มีความวุ่นวายด้วย ClickUp AI Notetaker
ส่วนที่อึดอัดที่สุดของงาน GEO คือสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากการประชุมทางโทรศัพท์ มีคนหนึ่งพูดว่า "AI Overviews หยุดพูดถึงเราแล้ว" อีกคนก็แชร์ตัวอย่างสองสามอย่าง แล้วทุกคนก็แยกย้ายกันไปโดยมีบันทึกที่แตกต่างกัน ภาพหน้าจอที่แตกต่างกัน และไม่มีบันทึกที่แชร์กันเลยว่าตกลงกันเรื่องอะไรกันแน่
ClickUp AI Notetakerแก้ไขปัญหานั้นโดยเปลี่ยนการประชุมให้กลายเป็นหลักฐานที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย สามารถเข้าร่วมการประชุม สร้างสรุปอัจฉริยะ สร้างถอดความที่สามารถค้นหาได้ และดึงรายการที่ต้องดำเนินการที่เชื่อมโยงกลับไปยังเอกสารและงานของคุณ
ClickUp AI Notetaker ทำงานร่วมกับ Zoom, Teams และ Google Meet ดังนั้น หลังจากที่คุณเชื่อมโยงแพลนเนอร์กับ Outlook หรือ Google Calendar แล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้การติดตามงานตกอยู่ในกับดัก "ควรให้ใครทำ..." ฟีเจอร์นี้ยังสามารถสร้างงานจากรายการที่ต้องดำเนินการได้อีกด้วย
อยากเห็นวิธีการทำงานจริงหรือไม่? ชมวิดีโอสั้นนี้เพื่อดูว่าผู้ช่วยจดบันทึก AI สามารถจับประเด็นการสนทนาของคุณ สรุปการตัดสินใจสำคัญ และดึงรายการที่ต้องดำเนินการไปยังงานใน ClickUp ได้อย่างไร เพื่อให้ไม่มีข้อมูลสูญหายหลังการประชุม:
เครื่องมือเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือเพิ่มเติมนอกเหนือจากตัวเลือกหลัก ทางเลือกเหล่านี้สามารถช่วยในการทำงานต่างๆ เช่น การตรวจสอบภาพรวม AI การรายงานข้ามแพลตฟอร์ม และกระบวนการทำงาน SEO สำหรับองค์กร:
- SEOmonitor:แพลตฟอร์มติดตามอันดับและรายงานที่ติดตามอันดับใน Google พร้อมกับการกล่าวถึงโดย AI และการอ้างอิงจาก ChatGPT/Gemini ในแดชบอร์ดเดียว ซึ่งสะดวกเมื่อคุณต้องการรายงาน SEO แบบคลาสสิกพร้อมกับการมองเห็นแบบ GEO
- SISTRIX:ชุดเครื่องมือวิเคราะห์การมองเห็น SEO พร้อมตัวกรอง AI Overview ที่แสดงคีย์เวิร์ดที่กระตุ้น AI Overview แม้ในกรณีที่โดเมนของคุณไม่ได้ถูกอ้างอิง ช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญในจุดที่ AI กำลังเปลี่ยนแปลงหน้าผลลัพธ์การค้นหา (SERP)
- Conductor Intelligence:แพลตฟอร์ม SEO สำหรับองค์กรที่ช่วยให้คุณติดตามการมองเห็นเว็บไซต์ของคุณในภาพรวมของ AI และค้นหาโอกาสในการปรับปรุง ซึ่งทำงานได้ดีหากความต้องการรายงาน GEO ของคุณจำเป็นต้องอยู่ภายในกระบวนการทำงาน SEO และเนื้อหาที่กว้างขึ้น
ก่อนที่คุณจะเลือกแพลตฟอร์ม การตรวจสอบพื้นฐานให้แน่ใจก่อนจะเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการรายงานที่สามารถนำเสนอให้ผู้บริหารหรือลูกค้าได้อย่างน่าเชื่อถือ นี่คือรายการตรวจสอบอย่างรวดเร็วเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือถัดไปของคุณจะให้ทั้งหลักฐาน และ เส้นทางที่ชัดเจนในการดำเนินการ
สิ่งที่ควรมองหาในทางเลือก AI ที่ล้ำลึก
เครื่องมือการมองเห็น GEO/AI ไม่ได้วัดสิ่งเดียวกันทั้งหมด—หรือวัดในวิธีเดียวกันทั้งหมด ก่อนที่คุณจะเลือกทางเลือกอื่นของ Profound AI ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตรวจสอบสิ่งจำเป็นเหล่านี้เพื่อให้รายงานของคุณมีความน่าเชื่อถือเมื่อมีใครถามว่า "เราทราบได้อย่างไรว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องจริง?"
1. ความครอบคลุมของแพลตฟอร์มที่ตรงกับที่ลูกค้าของคุณค้นหา
อย่างน้อยที่สุด ให้ตรวจสอบการติดตามผ่าน Google AI Overviews รวมถึงเครื่องมือค้นหาคำตอบหลักอย่าง ChatGPT, Perplexity, Gemini และ Claude หากคุณอยู่ในกลุ่ม B2B หรือเทคโนโลยี ให้เพิ่ม Copilot ด้วย
2. วิธีการที่คุณสามารถอธิบายได้
เครื่องมือที่ดีช่วยให้คุณ:
- จัดระเบียบคำแนะนำโดย หัวข้อ + เจตนา (ไม่ใช่แค่รายการยาวเหยียด)
- ติดตาม รูปแบบของคำถาม (เพื่อให้ผลลัพธ์ของคุณไม่ใช่แค่ความบังเอิญจากวลีเดียว)
- แยกคำสั่ง แบรนด์กับไม่ใช่แบรนด์ เพื่อรายงานที่ชัดเจน
3. การอ้างอิงพร้อมหลักฐานระดับแหล่งที่มา (ไม่ใช่แค่ "การกล่าวถึง")
การกล่าวถึงมีความสำคัญ—แต่หลักฐานที่แท้จริงคือ:
- แหล่งข้อมูลที่อ้างอิง
- URL/หน้าใดได้รับการอ้างอิง
- ไม่ว่า AI จะดึงข้อมูลจาก เว็บไซต์ของคุณเองเทียบกับแหล่งข้อมูลภายนอก (Reddit, สื่อ, คู่แข่ง)
4. การตรวจจับการเปลี่ยนแปลงที่ช่วยคุณประหยัดเวลาในการทำสกรีนช็อต
คุณต้องการรับการแจ้งเตือนสำหรับ:
- การกล่าวถึงที่สูญหาย/เพิ่มขึ้น
- การแลกเปลี่ยนการอ้างอิง (คุณ → คู่แข่ง)
- ภาพรวม AI ใหม่จะปรากฏในคำถามที่มีความสำคัญ หากเครื่องมือไม่สามารถระบุ สิ่งที่เปลี่ยนแปลง ได้ จะเปลี่ยนเป็นการรายงานด้วยตนเอง
5. คำแนะนำระดับหน้าเว็บที่ทีมของคุณสามารถนำไปใช้ได้
เครื่องมือที่ดีที่สุดไม่ได้แค่รายงานว่า "คุณหลุด" แต่จะชี้ให้เห็นว่า:
- หน้าที่จะรีเฟรช (ส่วนที่บาง, องค์ประกอบที่ขาดหาย, สรุปที่ไม่ชัดเจน)
- ตัวกีดขวางทางเทคนิค (การเข้าถึงของบอทการรวบรวมข้อมูล/จัดทำดัชนี/AI)
- ช่องว่างของเนื้อหาตามกลุ่ม
6. การรายงานที่ตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ค้นหา:
- มุมมองที่สามารถส่งออกได้ (PDF/CSV)
- พื้นที่ทำงานของทีม/ลูกค้า
- เส้นเวลาทางประวัติศาสตร์ (เส้นแนวโน้ม > เรื่องเล่า)
7. การกำกับดูแล + การควบคุมครอว์เลอร์ (โบนัสสำหรับองค์กร)
หากคุณดำเนินงานในระดับขนาดใหญ่ ให้ให้ความสำคัญกับตัวเลือกที่รองรับ คำแนะนำ robots.txt / llms.txt, เส้นทางการตรวจสอบ, และการควบคุมการเข้าถึง
8. การตั้งราคาที่ไม่ลงโทษคุณเมื่อเพิ่มคำแนะนำ
ระวังข้อจำกัดของข้อความ/โมเดลเครดิตที่อาจทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อคุณเพิ่ม:
- ชุดคำถามเพิ่มเติม
- ภูมิภาค/ภาษาเพิ่มเติม
- คู่แข่ง/แบรนด์มากขึ้น
กฎง่ายๆ: หากเครื่องมือไม่สามารถแสดง ที่มาของคำตอบจาก AI และ ช่วยคุณเปลี่ยนสิ่งนั้นให้เป็นรายการแก้ไขที่มีความสำคัญลำดับได้ มันคือการเฝ้าติดตาม—ไม่ใช่การเพิ่มประสิทธิภาพ
คลิกอัป ใบเสร็จ ไม่ใช่ความเสียใจ
เมื่อคุณทราบแล้วว่าแพลตฟอร์มใดที่คุณต้องติดตาม และคุณมีหลักฐานระดับแหล่งที่มาที่สามารถปกป้องได้ ขั้นตอนต่อไปคือการนำข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นไปสู่การดำเนินการที่สม่ำเสมอ
การเปลี่ยนจาก Profound AI อาจรู้สึกเหมือนกับการเปลี่ยนแอปกล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์ขณะกำลังถ่ายอยู่ จุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อเก็บภาพหน้าจอมากขึ้น แต่เพื่อให้ได้ข้อมูลการมองเห็นที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือเกี่ยวกับตำแหน่งที่แบรนด์ของคุณปรากฏในภาพรวมของ AI คำตอบที่สร้างโดย AI และการตอบสนองอื่นๆ ของ AI บนแพลตฟอร์ม AI ชั้นนำต่างๆ
นั่นคือเหตุผลที่ทางเลือกของ Profound AI มีความสำคัญ การผสมผสานเครื่องมือ GEO ที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณติดตามการมองเห็นของ AI ระบุคำค้นหาที่กระตุ้นการเปลี่ยนแปลง และเชื่อมโยงการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกลับไปยังผลลัพธ์ที่คุณสามารถรายงานได้อย่างมั่นใจ เมื่อคุณรู้ว่าอะไรได้ผล ขั้นตอนต่อไปของคุณก็ง่าย: สร้างมากขึ้น แก้ไขสิ่งที่ขาด และทดสอบต่อไป
หากคุณต้องการฐานปฏิบัติการที่บ้านสำหรับการทดลอง GEO เหล่านั้น, ClickUp ช่วยให้คุณบันทึกหลักฐาน, มอบหมายการติดตามผล, และรักษาการอัปเดตทุกอย่างให้เชื่อมโยงกับงานที่อยู่เบื้องหลัง.
