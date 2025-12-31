บล็อก ClickUp

10 เครื่องมือการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ดีที่สุด

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
31 ธันวาคม 2568

ตามการสำรวจการบริหารความเสี่ยงระดับโลกปี 2025 ของ Aon การหยุดชะงักทางธุรกิจถูกจัดอันดับให้เป็นความเสี่ยงระดับโลกอันดับที่ 2 สำหรับองค์กรในปี 2025อย่างไรก็ตาม ทีมส่วนใหญ่ยังปฏิบัติต่อการวางแผนความต่อเนื่องเสมือนเป็นเพียงการตรวจสอบตามข้อกำหนด พวกเขาอัปเดตเพียงปีละครั้งแล้วลืมไป

เครื่องมือการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจสามารถช่วยได้ แทนที่จะปล่อยให้แผนการเก็บฝุ่น มันจะทำการประเมินความเสี่ยงโดยอัตโนมัติและอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์

คู่มือนี้ครอบคลุมเครื่องมือการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ 10 รายการเพื่อช่วยคุณเตรียมตัว, ตอบสนอง, และฟื้นตัวจากเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการหยุดชะงัก ไม่ว่าคุณต้องการแพลตฟอร์ม BCM ที่เฉพาะเจาะจงหรือพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งนำการวางแผนความต่อเนื่องมาสู่การดำเนินงานประจำวันของคุณ คุณจะพบสิ่งที่เหมาะกับคุณที่นี่

ซอฟต์แวร์การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจคืออะไร?

ซอฟต์แวร์การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ช่วยให้องค์กรของคุณวางแผน รับมือ และฟื้นฟูจากการหยุดชะงักใดๆไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติ การโจมตีทางไซเบอร์ หรือความล้มเหลวของห่วงโซ่อุปทาน

เครื่องมือเหล่านี้รวมศูนย์แผนการตอบสนองต่อวิกฤตของคุณโดย:

  • การสื่อสารอัตโนมัติ
  • ติดตามงานการฟื้นฟู และ
  • ให้คุณเห็นภาพความยืดหยุ่นขององค์กรแบบเรียลไทม์

ประเภทของซอฟต์แวร์การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ

โซลูชัน BCM สมัยใหม่มีสองประเภทหลัก บางส่วนเป็นแพลตฟอร์มสำหรับองค์กรโดยเฉพาะที่มีกรอบการประเมินความเสี่ยงในตัว เช่น ISO 22301

แต่หลายทีม—โดยเฉพาะในฝ่ายผลิตภัณฑ์ วิศวกรรม และการปฏิบัติการ—ได้รับคุณค่ามากขึ้นจากเครื่องมือจัดการงานที่ยืดหยุ่น การผสานการวางแผนความต่อเนื่องเข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันโดยตรงช่วยให้ทีมเหล่านี้เตรียมพร้อมโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม

เราจะครอบคลุมทั้งสองประเภทของเครื่องมือในโพสต์นี้

👀 คุณรู้หรือไม่?สภาพอากาศสุดขั้วกลายเป็นสาเหตุหลักของการหยุดชะงักทางธุรกิจในปี 2025 แซงหน้าการโจมตีทางไซเบอร์

เครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจในภาพรวม

นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของเครื่องมือการจัดการความยืดหยุ่นที่ดีที่สุด ก่อนที่เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้ง:

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นการกำหนดราคา*
คลิกอัพทีมที่ต้องการการจัดการงานแบบรวมศูนย์พร้อมเวิร์กโฟลว์ BCM ที่ปรับแต่งได้ClickUp Docsสำหรับเอกสารแผนงาน,ClickUp Automationsสำหรับการทริกเกอร์เหตุการณ์,ClickUp Dashboardsสำหรับการติดตามสถานะแบบเรียลไทม์,ClickUp Brainสำหรับสรุปข้อมูลด้วย AIฟรีตลอดไป; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
การจัดการความเสี่ยงแบบผสมผสานองค์กรธุรกิจที่ต้องการ BCM ที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมข้อมูลเชิงลึกด้านความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ, การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ, การจัดการวิกฤต, การตรวจสอบความเสี่ยงจากบุคคลภายนอกราคาตามความต้องการ
ผู้จัดการตรรกะบริษัทขนาดกลางที่ต้องการแนวทาง BCM ที่อิงตามความเสี่ยงพื้นฐานการบริหารความเสี่ยงขององค์กร, กระบวนการทำงาน BIA, คู่มือการฟื้นฟู, การจัดการการฝึกซ้อมราคาตามความต้องการ
เอเวอร์บริดจ์องค์กรที่ให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนจำนวนมากและการสื่อสารในภาวะวิกฤตการจัดการเหตุการณ์วิกฤต, การแจ้งเตือนมวลชน, การแจ้งเตือนด้านไอที, ศูนย์บัญชาการแบบภาพราคาตามความต้องการ
นักธนูองค์กรที่ต้องการความต่อเนื่องทางธุรกิจที่บูรณาการกับ GRCการจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ, การจัดการนโยบาย, การปฏิบัติตามกฎระเบียบ, ความยืดหยุ่นทางธุรกิจราคาตามความต้องการ
Riskonnectองค์กรที่ต้องการบริการ BCM แบบจัดการพร้อมซอฟต์แวร์แพลตฟอร์ม BC in the Cloud, บริการจัดการ, การพัฒนาแผน, การอำนวยความสะดวกในการฝึกซ้อมราคาตามความต้องการ
เซอร์วิสโนว์องค์กรที่เน้นด้านไอทีที่มีระบบ ServiceNow อยู่แล้วการบูรณาการ ITSM, การประเมินผลกระทบทางธุรกิจแบบอัตโนมัติ, การวางแผนการกู้คืน, การจัดการการตรวจสอบราคาตามความต้องการ
ควอนติเวทสถาบันการเงินและอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่เน้นการปฏิบัติตามข้อกำหนด, การจัดการผู้ขาย, บันทึกการตรวจสอบ, การรายงานตามข้อบังคับราคาตามความต้องการ
พาราโซลูชั่นองค์กรในแคนาดาและผู้ที่ต้องการการสนับสนุนสองภาษาอินเทอร์เฟซสองภาษา, การจัดการแผน, การจัดตารางการออกกำลังกาย, การควบคุมเอกสารราคาตามความต้องการ
SAI360องค์กรระดับโลกที่ต้องการการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (EHS) และการจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการแพลตฟอร์ม EHS และความเสี่ยงแบบรวม, การจัดการการเรียนรู้, เนื้อหาด้านกฎระเบียบ, การปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลกราคาตามความต้องการ

สิ่งที่ควรพิจารณาในเครื่องมือการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ

เคยใช้เครื่องมือใหม่แล้วกลับกลายเป็นเพิ่มความยุ่งยากมากขึ้นหรือไม่? เครื่องมือ BCM หลายตัวทำเช่นนั้นจริงๆ แผนงานอยู่ในแอปหนึ่ง การอัปเดตอยู่ในอีกแอปหนึ่ง และงานกู้คืนอยู่ที่อื่น

73% ของพนักงานกล่าวว่าการสลับระหว่างแอปต่างๆ ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาการขยายตัวของการทำงานในลักษณะนี้ทำให้การตอบสนองช้าลงในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด

เครื่องมือการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องที่ดีที่สุดจะกำจัดซิลโลเหล่านี้ออกไป มอบแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ให้กับทีม สำหรับแผนงาน งานที่ต้องทำ และการสื่อสาร

นี่คือวิธีเลือกให้ถูกต้อง:

  • เอกสารแผนและควบคุมเวอร์ชัน: คุณควรสามารถสร้าง, บันทึก, และปรับปรุงแผนการต่อเนื่องได้ในที่เดียว ทุกคนต้องทราบว่าใครเป็นเจ้าของแผน และต้องทำงานจากเวอร์ชันล่าสุดเสมอ
  • ความสามารถในการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ: เครื่องมือนี้ควรช่วยคุณในการดำเนินการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจเพื่อระบุกระบวนการที่สำคัญที่สุดของคุณ ดูว่ากระบวนการเหล่านั้นพึ่งพาอะไร และตัดสินใจว่าอะไรที่ต้องฟื้นฟูเป็นลำดับแรก
  • การแจ้งเตือนและการยกระดับอัตโนมัติ:มองหาการแจ้งเตือนและการแจ้งเหตุอัตโนมัติเครื่องมือควรกำหนดงานโดยอัตโนมัติทันทีที่มีการประกาศเหตุการณ์ เพื่อให้บุคคลที่เหมาะสมสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
  • แดชบอร์ดและรายงานแบบเรียลไทม์:แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นสถานะการกู้คืน การเสร็จสิ้นงาน และการจัดสรรทรัพยากรในระดับสูงได้โดยไม่ต้องขอข้อมูลอัปเดตแบบแมนนวล
  • การจัดการการฝึกซ้อมและการทดสอบ: เครื่องมือของคุณควรช่วยคุณในการจัดตารางเวลา, ติดตาม, และสร้างเอกสารแผนสำหรับการฝึกซ้อมบนโต๊ะและการจำลองเพื่อให้แน่ใจว่าแผนของคุณสามารถนำไปใช้ได้จริง
  • การผสานรวมกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่: ตรวจสอบว่าเครื่องมือ BCM สามารถเชื่อมต่อได้ดีเพียงใดกับระบบการจัดการโครงการ, การสื่อสาร, และระบบ IT ที่ทีมของคุณใช้อยู่ในปัจจุบัน
  • ความสามารถในการปรับขนาดและการควบคุมการเข้าถึง: เครื่องมือควรรองรับการทำงานจากระยะไกล, มีการเข้าถึงตามบทบาท, และทำงานบนอุปกรณ์มือถือเพื่อให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

เครื่องมือการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ 10 อันดับแรก

นี่คือรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ดีที่สุดที่คุณสามารถลองใช้ในปีนี้

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการเวิร์กโฟลว์ BCM ที่ปรับแต่งได้ + การจัดการงานในที่เดียว)

ClickUp 4.0
รับ ClickUp ฟรี
นำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ งานตอบสนองต่อเหตุการณ์ และคำแนะนำด้านความยืดหยุ่นที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาไว้ในเครื่องมือเดียวด้วย ClickUp

ในหลายองค์กร แผนการดำเนินงานต่อเนื่องถูกเก็บไว้ในเอกสารแยกต่างหากจากภารกิจการตอบสนองซึ่งอยู่ในเครื่องมือโครงการ การอัปเดตเกิดขึ้นในเครื่องมืออีกตัวหนึ่ง—โดยทั่วไปคืออีเมลหรือแชท

ในฐานะที่เป็นConverged AI Workspace แรกของโลกClickUpได้รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้วยกัน แผนงาน, งาน, การสนทนา, และการรายงานของคุณอยู่ในที่ทำงานเดียวกันที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว นั่นหมายความว่าเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น คุณไม่ต้องรีบเร่งเพื่อ "สร้างการตอบสนอง" ขึ้นมาใหม่ ทุกคนรู้ว่าต้องไปที่ไหนและต้องทำอะไร

แผนการดำเนินงานต่อเนื่องใน ClickUp คือเอกสาร ClickUp Docsที่ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้ โดยเชื่อมโยงโดยตรงกับงานใน ClickUp ซึ่งมาพร้อมกับระบบติดตามความคืบหน้า เจ้าของงานเฉพาะ และกำหนดเวลาที่ชัดเจน

สร้างและเชื่อมโยงงาน ClickUp ที่สามารถดำเนินการได้ภายในเอกสาร ClickUp

ด้วยClickUp Automations เมื่อมีการประกาศเหตุการณ์เกิดขึ้น กระบวนการทำงานจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ—มอบหมายงานกู้คืน แจ้งเตือนบุคคลที่เกี่ยวข้อง และยกระดับปัญหาโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเอง

ClickUp'sContextual AIที่มาพร้อมกับระบบทำให้การตอบกลับรวดเร็วขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ ผู้ช่วย AI ของคุณClickUp Brain จะดึงความรู้จากพื้นที่ทำงานของคุณออกมาให้คุณได้ทันที ทีมสามารถถามคำถามง่าย ๆ เช่น "แผนการรับมือกับการหยุดให้บริการของเราคืออะไร?" หรือ "ใครเป็นผู้รับผิดชอบการกู้คืนผู้จัดจำหน่าย?" และได้รับคำตอบทันทีจากแผนที่ได้รับการอนุมัติและงานที่เกี่ยวข้อง

รับคำตอบทันทีเกี่ยวกับแผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง, นโยบาย, กรอบการฟื้นฟู, และการตอบสนองโดยใช้ ClickUp Brain
รับคำตอบทันทีเกี่ยวกับแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ นโยบาย และกรอบความยืดหยุ่นในการตอบสนอง โดยใช้ ClickUp Brain

เอไอ ซูเปอร์ เอเจนต์ ในคลิกอัพสามารถเฝ้าระวังความเสี่ยง ขั้นตอนที่พลาด หรือการทำงานที่หยุดชะงัก และกระตุ้นให้ดำเนินการก่อนที่ปัญหาเล็กน้อยจะลุกลาม

ด้วย ClickUp ความต่อเนื่องทางธุรกิจกลายเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ของวิธีการทำงานในแต่ละวัน ไม่ใช่แค่เอกสารที่คุณอัปเดตปีละครั้งและหวังว่าจะไม่ต้องใช้มัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • แผนที่สถานการณ์ความเสี่ยง, ความพึ่งพา, และขั้นตอนการกู้คืนอย่างชัดเจนเพื่อให้การประสานงานรวดเร็วขึ้นผ่านClickUp Whiteboards
  • ติดตามระดับผลกระทบ, วัตถุประสงค์เวลาการกู้คืน (RTOs), และความสำคัญของระบบในมุมมองเดียวด้วยCustom Fields
  • มอบการมองเห็นแบบทันทีให้กับทีมผู้นำของคุณเกี่ยวกับความคืบหน้าในการฟื้นฟูและปัญหาที่ติดขัดด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ของ ClickUp
  • มาตรฐานแผนการตอบสนองต่อเหตุการณ์และกระบวนการทำงานต่อเนื่องระหว่างทีมและภูมิภาคด้วยเทมเพลตการตอบสนองต่อความเสี่ยง

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ไม่มีเทมเพลตการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจที่สร้างไว้ล่วงหน้าเฉพาะสำหรับ BCM
  • ต้องมีการกำหนดค่าเริ่มต้นเพื่อตั้งค่าขั้นตอนการทำงานเฉพาะสำหรับ BCM

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2 รับรอง ClickUp สำหรับความต่อเนื่องในการดำเนินงานของพวกเขา:

เราทำงานร่วมกับลูกค้าหลายรายในอัตราค่าบริการรายชั่วโมง ซึ่งทำให้จำเป็นต้องติดตามชั่วโมงการทำงานที่ลงไปในแต่ละโครงการอยู่เสมอ การบันทึกชั่วโมงการทำงานและสามารถตรวจสอบโครงการที่กำลังดำเนินการหรือโครงการที่ผ่านมาได้ จึงช่วยสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจได้อย่างยอดเยี่ยม ClickUp ช่วยให้เราสามารถฝึกอบรมสมาชิกใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงแค่ให้พวกเขาเข้าไปดูฐานข้อมูลโครงการที่ผ่านมาของเรา และเข้าถึงเอกสารหรือผลงานทั้งหมดที่สร้างขึ้นสำหรับลูกค้าแต่ละราย ตั้งแต่โครงการเก่าที่สุดไปจนถึงโครงการล่าสุด กล่าวโดยสรุป เราเลือกใช้ ClickUp เพราะมันตอบโจทย์หลักของเรา: การฝึกอบรม, ความสามารถในการขยายตัว และความต่อเนื่อง!

เราทำงานร่วมกับลูกค้าหลายรายในอัตราค่าบริการรายชั่วโมง ซึ่งทำให้จำเป็นต้องติดตามชั่วโมงที่ใช้ไปกับโครงการต่างๆ ได้ตลอดเวลา การบันทึกชั่วโมงการทำงานและสามารถตรวจสอบโครงการที่กำลังดำเนินการหรือโครงการที่ผ่านมาได้ จึงช่วยสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจได้อย่างยอดเยี่ยม ClickUp ช่วยให้เราสามารถฝึกอบรมสมาชิกใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงแค่ให้พวกเขาเข้าไปดูฐานข้อมูลโครงการที่ผ่านมาของเรา และเข้าถึงวัสดุที่ผลิตขึ้นทั้งหมดสำหรับลูกค้าแต่ละราย ตั้งแต่โครงการที่เก่าที่สุดไปจนถึงโครงการใหม่ล่าสุด กล่าวโดยสรุป เราเลือกใช้ ClickUp เพราะมันสอดคล้องกับปรัชญาของเรา: การฝึกอบรม, ความสามารถในการขยายตัว & ความต่อเนื่อง!

2. การจัดการความเสี่ยงแบบผสมผสาน (เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการ BCM โดยเฉพาะพร้อมข้อมูลเชิงลึกด้านความเสี่ยง)

การจัดการความเสี่ยงแบบผสมผสาน: เครื่องมือการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ผ่านทางการจัดการความเสี่ยงแบบผสมผสาน

การจัดการความเสี่ยงแบบผสมผสาน (Fusion Risk Management)เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กร ระบบ Fusion Framework เชื่อมโยงความต่อเนื่องทางธุรกิจการกู้คืนระบบไอทีจากภัยพิบัติ การจัดการวิกฤต และความเสี่ยงจากบุคคลที่สามเข้าด้วยกัน

จุดขายเฉพาะของมันอยู่ที่กรอบการทำงานและกระบวนการที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน BCM นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นในการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (BIA) อีกด้วย ใช้เพื่อระบุกระบวนการที่สำคัญ แผนผังการพึ่งพา และกำหนดลำดับความสำคัญในการกู้คืนได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของการจัดการความเสี่ยงแบบผสมผสาน

  • เข้าถึงกระบวนการทำงาน BIA ที่มีโครงสร้างซึ่งช่วยแนะนำคุณในการระบุกระบวนการสำคัญ การบันทึกการพึ่งพา และการกำหนดเป้าหมายเวลาการกู้คืน (RTOs)
  • จัดลำดับความสำคัญสิ่งที่ต้องฟื้นฟูเป็นอันดับแรก และประสานงานการดำเนินการตอบสนองให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
  • ใช้โมดูลการจัดการวิกฤตเพื่อมุมมองศูนย์บัญชาการพร้อมการมอบหมายงาน, การติดตามสถานะ, และการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระหว่างเหตุการณ์
  • ผสานรวมได้อย่างง่ายดายกับแพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจที่มีอยู่ เช่น ServiceNow, Workday HR, และ SalesPoint iQ เป็นต้น

ข้อจำกัดของการจัดการความเสี่ยงแบบผสมผสาน

  • การกำหนดราคาที่เน้นองค์กรอาจสูงเกินไปสำหรับองค์กรขนาดเล็ก
  • การนำไปใช้ต้องการการกำหนดค่าและการจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก

การกำหนดราคาการจัดการความเสี่ยงแบบผสมผสาน

  • ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและการรีวิวการบริหารความเสี่ยงแบบผสมผสาน

  • G2: 4. 4/5 (140+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Fusion Risk Management อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ที่มีความสุขรายงานว่า:

ระบบอัปโหลดอินฟิวชั่นที่ใช้ AI ช่วยลดแรงงานที่ต้องทำด้วยมือลงถึง 30% ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจและแผนการกู้คืนจากภัยพิบัติ

ระบบอัปโหลดอินฟิวชั่นที่ใช้ AI ช่วยลดแรงงานที่ต้องทำด้วยมือลงถึง 30% ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจและแผนการกู้คืนจากภัยพิบัติ

3. LogicManager (เหมาะสำหรับบริษัทขนาดกลางที่ต้องการแนวทาง BCM ที่เน้นความเสี่ยง)

LogicManager: เครื่องมือการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ผ่านทางLogicManager

LogicManager นำเสนอแนวทางที่เน้นความเสี่ยงในการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยเริ่มต้นจากการช่วยให้ทีมระบุและประเมินความเสี่ยงขององค์กร จากนั้นใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและการวางแผนความต่อเนื่อง ด้วยการเชื่อมโยงแผนการกู้คืนกับความเสี่ยงและความพึ่งพาที่แท้จริง LogicManager ช่วยให้การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงแค่การปฏิบัติตามข้อกำหนดเท่านั้น

คุณสามารถปรับแต่งหมวดหมู่ความเสี่ยงและระดับผลกระทบตามความต้องการของคุณได้ คุณยังได้รับการรายงานที่พร้อมสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดพร้อมเส้นทางการตรวจสอบสำหรับวงจรชีวิตของโปรแกรม BCM ทั้งหมด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LogicManager

  • สร้างโครงสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจบนหลักการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยให้แน่ใจว่าแผนงานครอบคลุมภัยคุกคามที่สำคัญที่สุด
  • เข้าถึงขั้นตอนการทำงานแบบทีละขั้นตอนสำหรับการดำเนินการ BIA การบันทึกกระบวนการสำคัญ และการพัฒนากลยุทธ์การฟื้นฟู
  • ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในระบบสำหรับการวางแผน การดำเนินการ และการบันทึกการฝึกซ้อมการกู้คืน รวมถึงการจัดตารางการจำลองสถานการณ์บนโต๊ะและการติดตามกิจกรรมการแก้ไข

ข้อจำกัดของ LogicManager

  • แนวทางที่เน้นความเสี่ยงเป็นหลักอาจรู้สึกไม่คุ้นเคยกับทีมที่คุ้นเคยกับเครื่องมือที่เน้นการวางแผน
  • การได้รับคุณค่าอย่างเต็มที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นต่อวิธีการของ LogicManager
  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) อาจสร้างความสับสนและน่าหงุดหงิดได้

ราคาของ LogicManager

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ LogicManager

  • G2: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง LogicManager อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้คนหนึ่งแบ่งปันบนG2:

ผมขอขอบคุณที่ LogicManager รวบรวมความเสี่ยงทั้งหมดของเราไว้ในระบบเดียว ซึ่งช่วยให้การจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวมศูนย์มากขึ้นทั่วทั้งองค์กร... ความสะดวกในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกต่างๆ ผ่านการแบ่งปันข้อมูลที่อัปเดตนั้นน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง

ผมขอขอบคุณที่ LogicManager รวบรวมความเสี่ยงทั้งหมดของเราไว้ในระบบเดียว ซึ่งช่วยให้การจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวมศูนย์มากขึ้นทั่วทั้งองค์กร... ความสะดวกในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายต่างๆ ผ่านการแบ่งปันข้อมูลที่อัปเดตนั้นน่าชื่นชมอย่างยิ่ง

📚 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงขององค์กร

4. Everbridge 360 (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการสื่อสารในภาวะวิกฤต)

เอเวอร์บริดจ์ 360: เครื่องมือการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ผ่านทางEverbridge 360

Everbridge เป็นแพลตฟอร์มการจัดการเหตุการณ์ที่สำคัญโดยเน้นการสื่อสารและการประสานงานในภาวะวิกฤตแบบเรียลไทม์ ในขณะที่เครื่องมือ BCM หลายตัวมุ่งเน้นไปที่การวางแผน Everbridgeโดดเด่นด้วยการจัดการเหตุการณ์เชิงรุก

ระบบแจ้งเตือนมวลชนของมันสามารถส่งถึงกลุ่มใหญ่ได้อย่างรวดเร็วผ่าน SMS, เสียง, และอีเมล ช่วยให้ทีมสามารถแบ่งปันการอัปเดต, ให้คำแนะนำ, และรักษาการประสานงานเมื่อความรวดเร็วมีความสำคัญที่สุด ในระหว่างวิกฤต การสื่อสารที่รวดเร็วนี้อาจเป็นความแตกต่างระหว่างการตอบสนองที่ประสานงานกันได้ดีกับความโกลาหลอย่างสิ้นเชิง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Everbridge 360

  • เข้าถึงผู้คนหลายกลุ่มผ่านช่องทางหลากหลาย พร้อมระบบติดตามยืนยันและการสื่อสารแบบสองทาง
  • ติดตามข้อมูลล่าสุดด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ที่แสดงสถานะเหตุการณ์ ตำแหน่งของทีมตอบสนอง และการเสร็จสิ้นงานในระหว่างวิกฤตที่กำลังดำเนินอยู่
  • ผสานรวมกับเครื่องมือตรวจสอบไอทีเพื่อแจ้งเตือนวิศวกรที่อยู่ในเวรทันทีเมื่อระบบสำคัญล้มเหลว

ข้อจำกัดของ Everbridge 360

  • มุ่งเน้นการสื่อสารตอบกลับมากกว่าการวางแผนและการจัดทำเอกสาร
  • การตั้งราคาพรีเมียมสะท้อนถึงศักยภาพระดับองค์กร

ราคาของ Everbridge 360

  • ราคาที่กำหนดเองตามจำนวนผู้ใช้และโมดูล

คะแนนและรีวิว Everbridge 360

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Everbridge 360 อย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2ชื่นชมเครื่องมือนี้ว่า:

สิ่งที่ผมชื่นชมมากที่สุดเกี่ยวกับ Everbridge นอกเหนือจากคุณสมบัติการตอบสนองอย่างรวดเร็วสำหรับเหตุการณ์วิกฤตและการส่งข้อความจำนวนมากแล้ว คือความสามารถในการแบ่งกลุ่มและกำหนดเส้นทางของระบบ ซึ่งทำงานได้อย่างไร้ที่ติ ช่วยให้ผมสามารถแจ้งเตือนเฉพาะบุคลากรที่เกี่ยวข้องเท่านั้นทุกครั้งที่เราได้รับการแจ้งเตือน

สิ่งที่ผมชื่นชมมากที่สุดเกี่ยวกับ Everbridge นอกเหนือจากคุณสมบัติการตอบสนองอย่างรวดเร็วสำหรับเหตุการณ์วิกฤตและการส่งข้อความจำนวนมากแล้ว คือความสามารถในการแบ่งกลุ่มและกำหนดเส้นทางของระบบ ซึ่งทำงานได้อย่างไร้ที่ติ ช่วยให้ผมสามารถแจ้งเตือนเฉพาะบุคลากรที่เกี่ยวข้องเท่านั้นทุกครั้งที่เราได้รับการแจ้งเตือน

5. นักยิงธนู (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรที่ต้องการความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ผสานรวมกับ GRC)

นักธนู: เครื่องมือการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ผ่านทางอาร์เชอร์

Archerให้บริการแพลตฟอร์มการกำกับดูแล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (GRC) แบบบูรณาการ พร้อมความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องที่แข็งแกร่ง ถูกออกแบบมาสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการให้การวางแผนความต่อเนื่องดำเนินไปภายในโปรแกรมการจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กว้างขึ้น

Archer เชื่อมโยงความต่อเนื่องทางธุรกิจกับด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยงในการดำเนินงาน ความเสี่ยงจากบุคคลที่สาม และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งช่วยให้ทีมต่างๆ มีมุมมองเดียวว่าความขัดข้องส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์ความเสี่ยงโดยรวมอย่างไร แทนที่จะจัดการความต่อเนื่องแยกจากกัน

คุณสมบัติเด่นของ Archer

  • สร้างรายงานประจำวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามความเสี่ยง
  • จัดตั้งกรอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางภาพด้วย SOPs และแผนผังกระบวนการ
  • จัดทำเอกสาร, เวอร์ชัน, และกระจายนโยบายความต่อเนื่องพร้อมกระบวนการอนุมัติและการติดตามการรับรอง

ข้อจำกัดของอาร์เชอร์

  • ผู้ใช้รายงานว่าโมดูลบางตัวอาจติดตั้งและใช้งานได้ยาก
  • เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีทีม GRC โดยเฉพาะ

ราคาของ Archer

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Archer

  • G2: 3. 6/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Archer อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้คนหนึ่งแบ่งปันบนCapterra:

เช่นเดียวกับการประเมินความปลอดภัย สามารถปรับแต่งให้มีโมดูลการประเมินและทำงานต่างๆ เช่น การส่งจดหมายและการแจ้งเตือนได้อย่างง่ายดาย โดยรวมแล้วเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากและความสามารถในการปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรทำให้มีความได้เปรียบ

เช่นเดียวกับการประเมินความปลอดภัย สามารถปรับแต่งให้มีโมดูลการประเมินและทำงานต่างๆ เช่น การส่งจดหมายและการแจ้งเตือนได้อย่างง่ายดาย โดยรวมแล้วเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากและความสามารถในการปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรทำให้มีความได้เปรียบ

6. Riskonnect (เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการบริการ BCM แบบจัดการพร้อมซอฟต์แวร์)

ความเสี่ยง
ผ่านทางRiskonnect

Riskonnectนำเสนอการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของซอฟต์แวร์ BCM และบริการจัดการ แพลตฟอร์ม BC in the Cloud ของพวกเขาให้เทคโนโลยี และทีมที่ปรึกษาของพวกเขาช่วยคุณสร้าง รักษา และทดสอบโปรแกรมความต่อเนื่องของคุณ

แนวทางแบบผสมผสานนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการโปรแกรม BCM ที่มีความสมบูรณ์แต่ขาดความเชี่ยวชาญหรือทรัพยากรภายในในการสร้างขึ้นเอง Riskonnect ทำหน้าที่เป็นส่วนขยายของทีมคุณโดยตรง

คุณสมบัติเด่นของ Riskonnect

  • เข้าถึงข้อมูลความเสี่ยงทั้งหมดขององค์กรของคุณในที่เดียว
  • รับแดชบอร์ดที่ละเอียดและข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อแก้ไขปัญหาการหยุดชะงักทางธุรกิจได้รวดเร็วขึ้น
  • สร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองและทำให้การป้อนข้อมูลด้วยตนเองเป็นอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Riskonnect

  • การปรับแต่งอย่างกว้างขวางสามารถเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียของเครื่องมือ
  • บริการที่มีการจัดการสร้างค่าใช้จ่ายต่อเนื่องนอกเหนือจากการอนุญาตใช้ซอฟต์แวร์

ราคาของ Riskonnect

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Riskonnect

  • G2: 4. 1/5 (รีวิว 30+ ครั้ง)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Riskonnect อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2แชร์ความคิดเห็นที่หลากหลาย:

การผสมผสานระหว่าง IRM + การวิเคราะห์ข้อมูลได้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในการรวมข้อมูลการเคลมและข้อมูลทางธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายนอกและภายใน...การปรับแต่งแพลตฟอร์มได้ให้ประโยชน์ทั้งสองด้าน แต่ก็อาจเป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาอย่างง่ายเช่นกัน

การผสมผสานระหว่าง IRM + การวิเคราะห์ข้อมูลได้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในการรวมข้อมูลการเคลมและข้อมูลทางธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายนอกและภายใน...การปรับแต่งแพลตฟอร์มได้ให้ประโยชน์ทั้งในแง่ของการช่วยเหลือและอาจเป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาอย่างง่าย

7. การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ServiceNow (เหมาะสำหรับองค์กรที่เน้นด้านไอทีและมีระบบ ServiceNow อยู่แล้ว)

การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจของ service now
ผ่านทางServiceNow การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ServiceNow Business Continuity Managementถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม ServiceNow ซึ่งทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ใช้ ServiceNow สำหรับการจัดการบริการด้านไอที (ITSM) อยู่แล้ว การผสานรวมที่แน่นแฟ้นนี้ทำให้แผนการกู้คืนจากภัยพิบัติด้านไอทีของคุณเชื่อมต่อโดยตรงกับ CMDB และเวิร์กโฟลว์การจัดการเหตุการณ์ของคุณ

ทำให้การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจเป็นไปโดยอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายด้วยการดึงข้อมูลจากการใช้งาน ServiceNow ที่มีอยู่ของคุณ ระบุโดยอัตโนมัติว่าแอปพลิเคชันใดสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญและคำนวณผลกระทบจากการไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ServiceNow Business Continuity Management

  • สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติสำหรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง, กระบวนการกู้คืนระบบไอที, และอื่น ๆ ในแพลตฟอร์มเดียวที่เชื่อมต่อถึงกัน
  • เรียกใช้กระบวนการกู้คืนและคู่มือการปฏิบัติงานโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบเหตุการณ์
  • ใช้ AI เพื่อรับคำตอบที่ชาญฉลาดในปลายนิ้วของคุณ

ข้อจำกัดของการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ServiceNow

  • ต้องใช้แพลตฟอร์ม ServiceNow ซึ่งอาจไม่มีความหมายหากคุณยังไม่ได้เป็นลูกค้า
  • มุ่งเน้นไปที่การกู้คืนระบบจากภัยพิบัติทางไอทีมากกว่าการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร

ราคาบริการการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ServiceNow

  • ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ServiceNow

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

8. Quantivate (เหมาะที่สุดสำหรับสถาบันการเงินและอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล)

ควอนติเวท
ผ่านทางQuantivate

Quantivateเป็นแพลตฟอร์มการจัดการ BCM และความเสี่ยงสำหรับสถาบันการเงินและอุตสาหกรรมที่มีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดอื่น ๆ ช่วยให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดง่ายขึ้น ด้วยกระบวนการทำงานที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับการรายงานตามข้อบังคับและการจัดการการตรวจสอบ

มันมีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษในด้านการจัดการผู้ขายและการประเมินความเสี่ยงจากบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นข้อกังวลที่สำคัญสำหรับธนาคารและสหภาพเครดิตที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลในห่วงโซ่อุปทานของพวกเขา

คุณสมบัติเด่นของ Quantivate

  • ดำเนินการประเมินความเสี่ยงจากบุคคลที่สามอย่างครอบคลุมและตรวจสอบความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับผู้ขาย
  • รักษาบันทึกการตรวจสอบอย่างละเอียดและเข้าถึงแม่แบบการรายงานตามข้อบังคับ
  • สร้าง, จัดเก็บ, และปรับปรุงแผนการบริหารความต่อเนื่องและวิกฤตในที่เดียว

ข้อจำกัดของ Quantivate

  • การมุ่งเน้นเฉพาะอุตสาหกรรมอาจจำกัดความน่าสนใจสำหรับองค์กรที่อยู่นอกภาคส่วนที่มีการกำกับดูแล

การกำหนดราคาของ Quantivate

  • ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิวของ Quantivate

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

9. ParaSolution (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรที่ต้องการการสนับสนุนสองภาษา)

พาราโซลูชั่น
ผ่านทางpremiercontinuum

ParaSolutionเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ BCM จากประเทศแคนาดาที่มีแพลตฟอร์มรองรับสองภาษา (อังกฤษ/ฝรั่งเศส) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในแคนาดาหรือสภาพแวดล้อมที่ใช้หลายภาษา

มันใช้วิธีการที่ตรงไปตรงมาในการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยเน้นที่การจัดการแผน การจัดตารางการฝึกซ้อม และการควบคุมเอกสาร—โดยไม่มีความซับซ้อนของแพลตฟอร์มสำหรับองค์กรขนาดใหญ่

คุณสมบัติเด่นของ ParaSolution

  • รับแม่แบบที่มีโครงสร้างสำหรับการจัดทำเอกสารแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ พร้อมระบบควบคุมเวอร์ชันและกระบวนการอนุมัติ
  • กำหนดเวลา ติดตาม และบันทึกการฝึกซ้อมและการทดสอบการกู้คืน

ข้อจำกัดของ ParaSolution

  • ชุดคุณสมบัติที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มสำหรับองค์กร
  • มีตัวเลือกการผสานรวมน้อยกว่า

ราคาของ ParaSolution

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ ParaSolution

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

10. SAI360 (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรระดับโลกที่ต้องการการจัดการ EHS และความเสี่ยงแบบบูรณาการ)

ไซ360
ผ่านทางSAI360

SAI360เป็นแพลตฟอร์มการจัดการสิ่งแวดล้อม, สุขภาพ, ความปลอดภัย (EHS), และความเสี่ยงที่ครอบคลุม ซึ่งรวมถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (BCM) ออกแบบมาสำหรับองค์กรระดับโลกที่ต้องการจัดการ BCM ร่วมกับขอบเขตความเสี่ยงการดำเนินงานอื่น ๆ

จุดแข็งของแพลตฟอร์ม GRC นี้คือความครอบคลุม—คุณสามารถจัดการทุกอย่างตั้งแต่การรายงานเหตุการณ์ การจัดการการฝึกอบรม ไปจนถึงการวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจได้ในระบบเดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SAI360

  • ผสานความต่อเนื่องทางธุรกิจกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการความปลอดภัย และความเสี่ยงในการดำเนินงาน
  • นำโมดูลการฝึกอบรมไปใช้เพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณทราบถึงบทบาทของตนในแผนการต่อเนื่องของคุณ
  • เข้าถึงเนื้อหาด้านกฎระเบียบและการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับหลายเขตอำนาจศาล

ข้อจำกัดของ SAI360

  • ผู้ใช้รายงานว่าหน้าและรายงานที่มีน้ำหนักมากอาจใช้เวลาโหลดนาน
  • ผู้ใช้หลายคนมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีนักกับการสนับสนุนลูกค้า

ราคา SAI360

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว SAI360

  • G2: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง SAI360 อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

มีแดชบอร์ดรายงานและวิเคราะห์ที่ใช้งานง่ายซึ่งส่งเสริมการรับรู้ความเสี่ยงและข้อมูลเชิงลึก มีความยืดหยุ่นและปรับขนาดได้สูง ทำให้เหมาะสำหรับบริษัททุกขนาดและรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูง

มีแดชบอร์ดรายงานและวิเคราะห์ที่ใช้งานง่ายซึ่งส่งเสริมการรับรู้ความเสี่ยงและข้อมูลเชิงลึก มีความยืดหยุ่นและปรับขนาดได้สูง ทำให้เหมาะสำหรับบริษัททุกขนาดและรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูง

สร้างการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในกระบวนการทำงานประจำวันของคุณด้วย ClickUp

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ดีที่สุดคือแผนที่ทีมของคุณใช้งานจริง ไม่ใช่เอกสารที่ถูกลืม และแน่นอนไม่ใช่ระบบเฉพาะทางที่ทีมของคุณเปิดใช้เฉพาะตอนฝึกซ้อมเท่านั้น

ClickUp นำการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจเข้าสู่พื้นที่ทำงานที่ทีมของคุณใช้งานอยู่ทุกวัน คุณสามารถบันทึกแผนงานของคุณใน ClickUp Docs มอบหมายงานกู้คืนด้วย ClickUp Tasks อัตโนมัติการตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้วย ClickUp Automations และติดตามความคืบหน้าการกู้คืนด้วย ClickUp Dashboards

เมื่อเกิดการหยุดชะงัก ทีมของคุณไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เครื่องมือใหม่ภายใต้ความกดดัน พวกเขาตอบสนองโดยใช้แพลตฟอร์มเดียวกันที่ใช้ในทุกโครงการ พร้อมบริบททั้งหมดที่พวกเขาต้องการอยู่ในปลายนิ้ว

หยุดมองความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นเพียงการตรวจสอบตามข้อกำหนด ให้เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการทำงานของทีมคุณ

สร้างโปรแกรมความต่อเนื่องทางธุรกิจที่พร้อมใช้งานจริงเมื่อคุณต้องการเริ่มใช้ ClickUpวันนี้

คำถามที่พบบ่อย

ซอฟต์แวร์ความต่อเนื่องทางธุรกิจมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อการหยุดชะงัก ช่วยให้ทีมวางแผนว่าจะทำอย่างไรเมื่อเกิดปัญหา เครื่องมือการจัดการโครงการมุ่งเน้นงานประจำวัน เช่น งาน กำหนดเวลา และการทำงานร่วมกัน เครื่องมือ BCM ถูกสร้างขึ้นสำหรับกรณีฉุกเฉิน ในขณะที่เครื่องมือโครงการถูกสร้างขึ้นสำหรับการดำเนินงานปกติ

ใช่ ทีมขนาดเล็กมักมีความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักมากกว่า เนื่องจากมีจำนวนคนและตัวสำรองน้อยกว่า ซอฟต์แวร์ BCM ช่วยให้พวกเขาวางแผนล่วงหน้า มอบหมายความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และฟื้นฟูได้เร็วขึ้นโดยไม่เกิดความโกลาหล แม้แต่แผนที่เรียบง่ายก็สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด

การวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจครอบคลุมถึงวิธีการที่ธุรกิจทั้งหมดสามารถดำเนินการต่อไปได้ในช่วงที่เกิดการหยุดชะงัก ส่วนการกู้คืนจากภัยพิบัติมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูระบบไอทีและข้อมูลเป็นหลัก การกู้คืนจากภัยพิบัติเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ แต่การวางแผนความต่อเนื่องจะพิจารณาถึงบุคคล กระบวนการ ผู้ให้บริการ และการสื่อสารด้วย

องค์กรส่วนใหญ่ควรทดสอบแผนของตนอย่างน้อยปีละครั้ง ระบบที่สำคัญหรือทีมที่มีความเสี่ยงสูงอาจทดสอบบ่อยขึ้น การทดสอบเป็นประจำช่วยให้ทีมค้นหาช่องว่าง ปรับปรุงแผนให้ทันสมัย และทำให้แน่ใจว่าทุกคนทราบว่าจะทำอะไรเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง