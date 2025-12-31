10 เครื่องมือการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ดีที่สุด

ตามการสำรวจการบริหารความเสี่ยงระดับโลกปี 2025 ของ Aon การหยุดชะงักทางธุรกิจถูกจัดอันดับให้เป็นความเสี่ยงระดับโลกอันดับที่ 2 สำหรับองค์กรในปี 2025อย่างไรก็ตาม ทีมส่วนใหญ่ยังปฏิบัติต่อการวางแผนความต่อเนื่องเสมือนเป็นเพียงการตรวจสอบตามข้อกำหนด พวกเขาอัปเดตเพียงปีละครั้งแล้วลืมไป
เครื่องมือการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจสามารถช่วยได้ แทนที่จะปล่อยให้แผนการเก็บฝุ่น มันจะทำการประเมินความเสี่ยงโดยอัตโนมัติและอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์
คู่มือนี้ครอบคลุมเครื่องมือการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ 10 รายการเพื่อช่วยคุณเตรียมตัว, ตอบสนอง, และฟื้นตัวจากเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการหยุดชะงัก ไม่ว่าคุณต้องการแพลตฟอร์ม BCM ที่เฉพาะเจาะจงหรือพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งนำการวางแผนความต่อเนื่องมาสู่การดำเนินงานประจำวันของคุณ คุณจะพบสิ่งที่เหมาะกับคุณที่นี่
ซอฟต์แวร์การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจคืออะไร?
ซอฟต์แวร์การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ช่วยให้องค์กรของคุณวางแผน รับมือ และฟื้นฟูจากการหยุดชะงักใดๆไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติ การโจมตีทางไซเบอร์ หรือความล้มเหลวของห่วงโซ่อุปทาน
เครื่องมือเหล่านี้รวมศูนย์แผนการตอบสนองต่อวิกฤตของคุณโดย:
- การสื่อสารอัตโนมัติ
- ติดตามงานการฟื้นฟู และ
- ให้คุณเห็นภาพความยืดหยุ่นขององค์กรแบบเรียลไทม์
ประเภทของซอฟต์แวร์การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ
โซลูชัน BCM สมัยใหม่มีสองประเภทหลัก บางส่วนเป็นแพลตฟอร์มสำหรับองค์กรโดยเฉพาะที่มีกรอบการประเมินความเสี่ยงในตัว เช่น ISO 22301
แต่หลายทีม—โดยเฉพาะในฝ่ายผลิตภัณฑ์ วิศวกรรม และการปฏิบัติการ—ได้รับคุณค่ามากขึ้นจากเครื่องมือจัดการงานที่ยืดหยุ่น การผสานการวางแผนความต่อเนื่องเข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันโดยตรงช่วยให้ทีมเหล่านี้เตรียมพร้อมโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
เราจะครอบคลุมทั้งสองประเภทของเครื่องมือในโพสต์นี้
👀 คุณรู้หรือไม่?สภาพอากาศสุดขั้วกลายเป็นสาเหตุหลักของการหยุดชะงักทางธุรกิจในปี 2025 แซงหน้าการโจมตีทางไซเบอร์
เครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจในภาพรวม
นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของเครื่องมือการจัดการความยืดหยุ่นที่ดีที่สุด ก่อนที่เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้ง:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|การกำหนดราคา*
|คลิกอัพ
|ทีมที่ต้องการการจัดการงานแบบรวมศูนย์พร้อมเวิร์กโฟลว์ BCM ที่ปรับแต่งได้
|ClickUp Docsสำหรับเอกสารแผนงาน,ClickUp Automationsสำหรับการทริกเกอร์เหตุการณ์,ClickUp Dashboardsสำหรับการติดตามสถานะแบบเรียลไทม์,ClickUp Brainสำหรับสรุปข้อมูลด้วย AI
|ฟรีตลอดไป; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|การจัดการความเสี่ยงแบบผสมผสาน
|องค์กรธุรกิจที่ต้องการ BCM ที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมข้อมูลเชิงลึกด้านความเสี่ยง
|การจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ, การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ, การจัดการวิกฤต, การตรวจสอบความเสี่ยงจากบุคคลภายนอก
|ราคาตามความต้องการ
|ผู้จัดการตรรกะ
|บริษัทขนาดกลางที่ต้องการแนวทาง BCM ที่อิงตามความเสี่ยง
|พื้นฐานการบริหารความเสี่ยงขององค์กร, กระบวนการทำงาน BIA, คู่มือการฟื้นฟู, การจัดการการฝึกซ้อม
|ราคาตามความต้องการ
|เอเวอร์บริดจ์
|องค์กรที่ให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนจำนวนมากและการสื่อสารในภาวะวิกฤต
|การจัดการเหตุการณ์วิกฤต, การแจ้งเตือนมวลชน, การแจ้งเตือนด้านไอที, ศูนย์บัญชาการแบบภาพ
|ราคาตามความต้องการ
|นักธนู
|องค์กรที่ต้องการความต่อเนื่องทางธุรกิจที่บูรณาการกับ GRC
|การจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ, การจัดการนโยบาย, การปฏิบัติตามกฎระเบียบ, ความยืดหยุ่นทางธุรกิจ
|ราคาตามความต้องการ
|Riskonnect
|องค์กรที่ต้องการบริการ BCM แบบจัดการพร้อมซอฟต์แวร์
|แพลตฟอร์ม BC in the Cloud, บริการจัดการ, การพัฒนาแผน, การอำนวยความสะดวกในการฝึกซ้อม
|ราคาตามความต้องการ
|เซอร์วิสโนว์
|องค์กรที่เน้นด้านไอทีที่มีระบบ ServiceNow อยู่แล้ว
|การบูรณาการ ITSM, การประเมินผลกระทบทางธุรกิจแบบอัตโนมัติ, การวางแผนการกู้คืน, การจัดการการตรวจสอบ
|ราคาตามความต้องการ
|ควอนติเวท
|สถาบันการเงินและอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
|การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่เน้นการปฏิบัติตามข้อกำหนด, การจัดการผู้ขาย, บันทึกการตรวจสอบ, การรายงานตามข้อบังคับ
|ราคาตามความต้องการ
|พาราโซลูชั่น
|องค์กรในแคนาดาและผู้ที่ต้องการการสนับสนุนสองภาษา
|อินเทอร์เฟซสองภาษา, การจัดการแผน, การจัดตารางการออกกำลังกาย, การควบคุมเอกสาร
|ราคาตามความต้องการ
|SAI360
|องค์กรระดับโลกที่ต้องการการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (EHS) และการจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ
|แพลตฟอร์ม EHS และความเสี่ยงแบบรวม, การจัดการการเรียนรู้, เนื้อหาด้านกฎระเบียบ, การปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลก
|ราคาตามความต้องการ
สิ่งที่ควรพิจารณาในเครื่องมือการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ
เคยใช้เครื่องมือใหม่แล้วกลับกลายเป็นเพิ่มความยุ่งยากมากขึ้นหรือไม่? เครื่องมือ BCM หลายตัวทำเช่นนั้นจริงๆ แผนงานอยู่ในแอปหนึ่ง การอัปเดตอยู่ในอีกแอปหนึ่ง และงานกู้คืนอยู่ที่อื่น
73% ของพนักงานกล่าวว่าการสลับระหว่างแอปต่างๆ ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาการขยายตัวของการทำงานในลักษณะนี้ทำให้การตอบสนองช้าลงในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด
เครื่องมือการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องที่ดีที่สุดจะกำจัดซิลโลเหล่านี้ออกไป มอบแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ให้กับทีม สำหรับแผนงาน งานที่ต้องทำ และการสื่อสาร
นี่คือวิธีเลือกให้ถูกต้อง:
- เอกสารแผนและควบคุมเวอร์ชัน: คุณควรสามารถสร้าง, บันทึก, และปรับปรุงแผนการต่อเนื่องได้ในที่เดียว ทุกคนต้องทราบว่าใครเป็นเจ้าของแผน และต้องทำงานจากเวอร์ชันล่าสุดเสมอ
- ความสามารถในการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ: เครื่องมือนี้ควรช่วยคุณในการดำเนินการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจเพื่อระบุกระบวนการที่สำคัญที่สุดของคุณ ดูว่ากระบวนการเหล่านั้นพึ่งพาอะไร และตัดสินใจว่าอะไรที่ต้องฟื้นฟูเป็นลำดับแรก
- การแจ้งเตือนและการยกระดับอัตโนมัติ:มองหาการแจ้งเตือนและการแจ้งเหตุอัตโนมัติเครื่องมือควรกำหนดงานโดยอัตโนมัติทันทีที่มีการประกาศเหตุการณ์ เพื่อให้บุคคลที่เหมาะสมสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
- แดชบอร์ดและรายงานแบบเรียลไทม์:แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นสถานะการกู้คืน การเสร็จสิ้นงาน และการจัดสรรทรัพยากรในระดับสูงได้โดยไม่ต้องขอข้อมูลอัปเดตแบบแมนนวล
- การจัดการการฝึกซ้อมและการทดสอบ: เครื่องมือของคุณควรช่วยคุณในการจัดตารางเวลา, ติดตาม, และสร้างเอกสารแผนสำหรับการฝึกซ้อมบนโต๊ะและการจำลองเพื่อให้แน่ใจว่าแผนของคุณสามารถนำไปใช้ได้จริง
- การผสานรวมกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่: ตรวจสอบว่าเครื่องมือ BCM สามารถเชื่อมต่อได้ดีเพียงใดกับระบบการจัดการโครงการ, การสื่อสาร, และระบบ IT ที่ทีมของคุณใช้อยู่ในปัจจุบัน
- ความสามารถในการปรับขนาดและการควบคุมการเข้าถึง: เครื่องมือควรรองรับการทำงานจากระยะไกล, มีการเข้าถึงตามบทบาท, และทำงานบนอุปกรณ์มือถือเพื่อให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
เครื่องมือการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ 10 อันดับแรก
นี่คือรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ดีที่สุดที่คุณสามารถลองใช้ในปีนี้
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการเวิร์กโฟลว์ BCM ที่ปรับแต่งได้ + การจัดการงานในที่เดียว)
ในหลายองค์กร แผนการดำเนินงานต่อเนื่องถูกเก็บไว้ในเอกสารแยกต่างหากจากภารกิจการตอบสนองซึ่งอยู่ในเครื่องมือโครงการ การอัปเดตเกิดขึ้นในเครื่องมืออีกตัวหนึ่ง—โดยทั่วไปคืออีเมลหรือแชท
ในฐานะที่เป็นConverged AI Workspace แรกของโลกClickUpได้รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้วยกัน แผนงาน, งาน, การสนทนา, และการรายงานของคุณอยู่ในที่ทำงานเดียวกันที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว นั่นหมายความว่าเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น คุณไม่ต้องรีบเร่งเพื่อ "สร้างการตอบสนอง" ขึ้นมาใหม่ ทุกคนรู้ว่าต้องไปที่ไหนและต้องทำอะไร
แผนการดำเนินงานต่อเนื่องใน ClickUp คือเอกสาร ClickUp Docsที่ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้ โดยเชื่อมโยงโดยตรงกับงานใน ClickUp ซึ่งมาพร้อมกับระบบติดตามความคืบหน้า เจ้าของงานเฉพาะ และกำหนดเวลาที่ชัดเจน
ด้วยClickUp Automations เมื่อมีการประกาศเหตุการณ์เกิดขึ้น กระบวนการทำงานจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ—มอบหมายงานกู้คืน แจ้งเตือนบุคคลที่เกี่ยวข้อง และยกระดับปัญหาโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเอง
ClickUp'sContextual AIที่มาพร้อมกับระบบทำให้การตอบกลับรวดเร็วขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ ผู้ช่วย AI ของคุณClickUp Brain จะดึงความรู้จากพื้นที่ทำงานของคุณออกมาให้คุณได้ทันที ทีมสามารถถามคำถามง่าย ๆ เช่น "แผนการรับมือกับการหยุดให้บริการของเราคืออะไร?" หรือ "ใครเป็นผู้รับผิดชอบการกู้คืนผู้จัดจำหน่าย?" และได้รับคำตอบทันทีจากแผนที่ได้รับการอนุมัติและงานที่เกี่ยวข้อง
เอไอ ซูเปอร์ เอเจนต์ ในคลิกอัพสามารถเฝ้าระวังความเสี่ยง ขั้นตอนที่พลาด หรือการทำงานที่หยุดชะงัก และกระตุ้นให้ดำเนินการก่อนที่ปัญหาเล็กน้อยจะลุกลาม
ด้วย ClickUp ความต่อเนื่องทางธุรกิจกลายเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ของวิธีการทำงานในแต่ละวัน ไม่ใช่แค่เอกสารที่คุณอัปเดตปีละครั้งและหวังว่าจะไม่ต้องใช้มัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แผนที่สถานการณ์ความเสี่ยง, ความพึ่งพา, และขั้นตอนการกู้คืนอย่างชัดเจนเพื่อให้การประสานงานรวดเร็วขึ้นผ่านClickUp Whiteboards
- ติดตามระดับผลกระทบ, วัตถุประสงค์เวลาการกู้คืน (RTOs), และความสำคัญของระบบในมุมมองเดียวด้วยCustom Fields
- มอบการมองเห็นแบบทันทีให้กับทีมผู้นำของคุณเกี่ยวกับความคืบหน้าในการฟื้นฟูและปัญหาที่ติดขัดด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ของ ClickUp
- มาตรฐานแผนการตอบสนองต่อเหตุการณ์และกระบวนการทำงานต่อเนื่องระหว่างทีมและภูมิภาคด้วยเทมเพลตการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ไม่มีเทมเพลตการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจที่สร้างไว้ล่วงหน้าเฉพาะสำหรับ BCM
- ต้องมีการกำหนดค่าเริ่มต้นเพื่อตั้งค่าขั้นตอนการทำงานเฉพาะสำหรับ BCM
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2 รับรอง ClickUp สำหรับความต่อเนื่องในการดำเนินงานของพวกเขา:
เราทำงานร่วมกับลูกค้าหลายรายในอัตราค่าบริการรายชั่วโมง ซึ่งทำให้จำเป็นต้องติดตามชั่วโมงการทำงานที่ลงไปในแต่ละโครงการอยู่เสมอ การบันทึกชั่วโมงการทำงานและสามารถตรวจสอบโครงการที่กำลังดำเนินการหรือโครงการที่ผ่านมาได้ จึงช่วยสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจได้อย่างยอดเยี่ยม ClickUp ช่วยให้เราสามารถฝึกอบรมสมาชิกใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงแค่ให้พวกเขาเข้าไปดูฐานข้อมูลโครงการที่ผ่านมาของเรา และเข้าถึงเอกสารหรือผลงานทั้งหมดที่สร้างขึ้นสำหรับลูกค้าแต่ละราย ตั้งแต่โครงการเก่าที่สุดไปจนถึงโครงการล่าสุด กล่าวโดยสรุป เราเลือกใช้ ClickUp เพราะมันตอบโจทย์หลักของเรา: การฝึกอบรม, ความสามารถในการขยายตัว และความต่อเนื่อง!
เราทำงานร่วมกับลูกค้าหลายรายในอัตราค่าบริการรายชั่วโมง ซึ่งทำให้จำเป็นต้องติดตามชั่วโมงที่ใช้ไปกับโครงการต่างๆ ได้ตลอดเวลา การบันทึกชั่วโมงการทำงานและสามารถตรวจสอบโครงการที่กำลังดำเนินการหรือโครงการที่ผ่านมาได้ จึงช่วยสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจได้อย่างยอดเยี่ยม ClickUp ช่วยให้เราสามารถฝึกอบรมสมาชิกใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงแค่ให้พวกเขาเข้าไปดูฐานข้อมูลโครงการที่ผ่านมาของเรา และเข้าถึงวัสดุที่ผลิตขึ้นทั้งหมดสำหรับลูกค้าแต่ละราย ตั้งแต่โครงการที่เก่าที่สุดไปจนถึงโครงการใหม่ล่าสุด กล่าวโดยสรุป เราเลือกใช้ ClickUp เพราะมันสอดคล้องกับปรัชญาของเรา: การฝึกอบรม, ความสามารถในการขยายตัว & ความต่อเนื่อง!
2. การจัดการความเสี่ยงแบบผสมผสาน (เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการ BCM โดยเฉพาะพร้อมข้อมูลเชิงลึกด้านความเสี่ยง)
การจัดการความเสี่ยงแบบผสมผสาน (Fusion Risk Management)เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กร ระบบ Fusion Framework เชื่อมโยงความต่อเนื่องทางธุรกิจการกู้คืนระบบไอทีจากภัยพิบัติ การจัดการวิกฤต และความเสี่ยงจากบุคคลที่สามเข้าด้วยกัน
จุดขายเฉพาะของมันอยู่ที่กรอบการทำงานและกระบวนการที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน BCM นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นในการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (BIA) อีกด้วย ใช้เพื่อระบุกระบวนการที่สำคัญ แผนผังการพึ่งพา และกำหนดลำดับความสำคัญในการกู้คืนได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของการจัดการความเสี่ยงแบบผสมผสาน
- เข้าถึงกระบวนการทำงาน BIA ที่มีโครงสร้างซึ่งช่วยแนะนำคุณในการระบุกระบวนการสำคัญ การบันทึกการพึ่งพา และการกำหนดเป้าหมายเวลาการกู้คืน (RTOs)
- จัดลำดับความสำคัญสิ่งที่ต้องฟื้นฟูเป็นอันดับแรก และประสานงานการดำเนินการตอบสนองให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
- ใช้โมดูลการจัดการวิกฤตเพื่อมุมมองศูนย์บัญชาการพร้อมการมอบหมายงาน, การติดตามสถานะ, และการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระหว่างเหตุการณ์
- ผสานรวมได้อย่างง่ายดายกับแพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจที่มีอยู่ เช่น ServiceNow, Workday HR, และ SalesPoint iQ เป็นต้น
ข้อจำกัดของการจัดการความเสี่ยงแบบผสมผสาน
- การกำหนดราคาที่เน้นองค์กรอาจสูงเกินไปสำหรับองค์กรขนาดเล็ก
- การนำไปใช้ต้องการการกำหนดค่าและการจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
การกำหนดราคาการจัดการความเสี่ยงแบบผสมผสาน
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและการรีวิวการบริหารความเสี่ยงแบบผสมผสาน
- G2: 4. 4/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fusion Risk Management อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ที่มีความสุขรายงานว่า:
ระบบอัปโหลดอินฟิวชั่นที่ใช้ AI ช่วยลดแรงงานที่ต้องทำด้วยมือลงถึง 30% ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจและแผนการกู้คืนจากภัยพิบัติ
ระบบอัปโหลดอินฟิวชั่นที่ใช้ AI ช่วยลดแรงงานที่ต้องทำด้วยมือลงถึง 30% ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจและแผนการกู้คืนจากภัยพิบัติ
3. LogicManager (เหมาะสำหรับบริษัทขนาดกลางที่ต้องการแนวทาง BCM ที่เน้นความเสี่ยง)
LogicManager นำเสนอแนวทางที่เน้นความเสี่ยงในการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยเริ่มต้นจากการช่วยให้ทีมระบุและประเมินความเสี่ยงขององค์กร จากนั้นใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและการวางแผนความต่อเนื่อง ด้วยการเชื่อมโยงแผนการกู้คืนกับความเสี่ยงและความพึ่งพาที่แท้จริง LogicManager ช่วยให้การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงแค่การปฏิบัติตามข้อกำหนดเท่านั้น
คุณสามารถปรับแต่งหมวดหมู่ความเสี่ยงและระดับผลกระทบตามความต้องการของคุณได้ คุณยังได้รับการรายงานที่พร้อมสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดพร้อมเส้นทางการตรวจสอบสำหรับวงจรชีวิตของโปรแกรม BCM ทั้งหมด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LogicManager
- สร้างโครงสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจบนหลักการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยให้แน่ใจว่าแผนงานครอบคลุมภัยคุกคามที่สำคัญที่สุด
- เข้าถึงขั้นตอนการทำงานแบบทีละขั้นตอนสำหรับการดำเนินการ BIA การบันทึกกระบวนการสำคัญ และการพัฒนากลยุทธ์การฟื้นฟู
- ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในระบบสำหรับการวางแผน การดำเนินการ และการบันทึกการฝึกซ้อมการกู้คืน รวมถึงการจัดตารางการจำลองสถานการณ์บนโต๊ะและการติดตามกิจกรรมการแก้ไข
ข้อจำกัดของ LogicManager
- แนวทางที่เน้นความเสี่ยงเป็นหลักอาจรู้สึกไม่คุ้นเคยกับทีมที่คุ้นเคยกับเครื่องมือที่เน้นการวางแผน
- การได้รับคุณค่าอย่างเต็มที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นต่อวิธีการของ LogicManager
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) อาจสร้างความสับสนและน่าหงุดหงิดได้
ราคาของ LogicManager
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ LogicManager
- G2: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง LogicManager อย่างไรบ้าง?
ผมขอขอบคุณที่ LogicManager รวบรวมความเสี่ยงทั้งหมดของเราไว้ในระบบเดียว ซึ่งช่วยให้การจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวมศูนย์มากขึ้นทั่วทั้งองค์กร... ความสะดวกในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกต่างๆ ผ่านการแบ่งปันข้อมูลที่อัปเดตนั้นน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง
ผมขอขอบคุณที่ LogicManager รวบรวมความเสี่ยงทั้งหมดของเราไว้ในระบบเดียว ซึ่งช่วยให้การจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวมศูนย์มากขึ้นทั่วทั้งองค์กร... ความสะดวกในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายต่างๆ ผ่านการแบ่งปันข้อมูลที่อัปเดตนั้นน่าชื่นชมอย่างยิ่ง
📚 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงขององค์กร
4. Everbridge 360 (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการสื่อสารในภาวะวิกฤต)
Everbridge เป็นแพลตฟอร์มการจัดการเหตุการณ์ที่สำคัญโดยเน้นการสื่อสารและการประสานงานในภาวะวิกฤตแบบเรียลไทม์ ในขณะที่เครื่องมือ BCM หลายตัวมุ่งเน้นไปที่การวางแผน Everbridgeโดดเด่นด้วยการจัดการเหตุการณ์เชิงรุก
ระบบแจ้งเตือนมวลชนของมันสามารถส่งถึงกลุ่มใหญ่ได้อย่างรวดเร็วผ่าน SMS, เสียง, และอีเมล ช่วยให้ทีมสามารถแบ่งปันการอัปเดต, ให้คำแนะนำ, และรักษาการประสานงานเมื่อความรวดเร็วมีความสำคัญที่สุด ในระหว่างวิกฤต การสื่อสารที่รวดเร็วนี้อาจเป็นความแตกต่างระหว่างการตอบสนองที่ประสานงานกันได้ดีกับความโกลาหลอย่างสิ้นเชิง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Everbridge 360
- เข้าถึงผู้คนหลายกลุ่มผ่านช่องทางหลากหลาย พร้อมระบบติดตามยืนยันและการสื่อสารแบบสองทาง
- ติดตามข้อมูลล่าสุดด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ที่แสดงสถานะเหตุการณ์ ตำแหน่งของทีมตอบสนอง และการเสร็จสิ้นงานในระหว่างวิกฤตที่กำลังดำเนินอยู่
- ผสานรวมกับเครื่องมือตรวจสอบไอทีเพื่อแจ้งเตือนวิศวกรที่อยู่ในเวรทันทีเมื่อระบบสำคัญล้มเหลว
ข้อจำกัดของ Everbridge 360
- มุ่งเน้นการสื่อสารตอบกลับมากกว่าการวางแผนและการจัดทำเอกสาร
- การตั้งราคาพรีเมียมสะท้อนถึงศักยภาพระดับองค์กร
ราคาของ Everbridge 360
- ราคาที่กำหนดเองตามจำนวนผู้ใช้และโมดูล
คะแนนและรีวิว Everbridge 360
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Everbridge 360 อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2ชื่นชมเครื่องมือนี้ว่า:
สิ่งที่ผมชื่นชมมากที่สุดเกี่ยวกับ Everbridge นอกเหนือจากคุณสมบัติการตอบสนองอย่างรวดเร็วสำหรับเหตุการณ์วิกฤตและการส่งข้อความจำนวนมากแล้ว คือความสามารถในการแบ่งกลุ่มและกำหนดเส้นทางของระบบ ซึ่งทำงานได้อย่างไร้ที่ติ ช่วยให้ผมสามารถแจ้งเตือนเฉพาะบุคลากรที่เกี่ยวข้องเท่านั้นทุกครั้งที่เราได้รับการแจ้งเตือน
สิ่งที่ผมชื่นชมมากที่สุดเกี่ยวกับ Everbridge นอกเหนือจากคุณสมบัติการตอบสนองอย่างรวดเร็วสำหรับเหตุการณ์วิกฤตและการส่งข้อความจำนวนมากแล้ว คือความสามารถในการแบ่งกลุ่มและกำหนดเส้นทางของระบบ ซึ่งทำงานได้อย่างไร้ที่ติ ช่วยให้ผมสามารถแจ้งเตือนเฉพาะบุคลากรที่เกี่ยวข้องเท่านั้นทุกครั้งที่เราได้รับการแจ้งเตือน
5. นักยิงธนู (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรที่ต้องการความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ผสานรวมกับ GRC)
Archerให้บริการแพลตฟอร์มการกำกับดูแล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (GRC) แบบบูรณาการ พร้อมความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องที่แข็งแกร่ง ถูกออกแบบมาสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการให้การวางแผนความต่อเนื่องดำเนินไปภายในโปรแกรมการจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กว้างขึ้น
Archer เชื่อมโยงความต่อเนื่องทางธุรกิจกับด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยงในการดำเนินงาน ความเสี่ยงจากบุคคลที่สาม และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งช่วยให้ทีมต่างๆ มีมุมมองเดียวว่าความขัดข้องส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์ความเสี่ยงโดยรวมอย่างไร แทนที่จะจัดการความต่อเนื่องแยกจากกัน
คุณสมบัติเด่นของ Archer
- สร้างรายงานประจำวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามความเสี่ยง
- จัดตั้งกรอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางภาพด้วย SOPs และแผนผังกระบวนการ
- จัดทำเอกสาร, เวอร์ชัน, และกระจายนโยบายความต่อเนื่องพร้อมกระบวนการอนุมัติและการติดตามการรับรอง
ข้อจำกัดของอาร์เชอร์
- ผู้ใช้รายงานว่าโมดูลบางตัวอาจติดตั้งและใช้งานได้ยาก
- เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีทีม GRC โดยเฉพาะ
ราคาของ Archer
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Archer
- G2: 3. 6/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Archer อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้คนหนึ่งแบ่งปันบนCapterra:
เช่นเดียวกับการประเมินความปลอดภัย สามารถปรับแต่งให้มีโมดูลการประเมินและทำงานต่างๆ เช่น การส่งจดหมายและการแจ้งเตือนได้อย่างง่ายดาย โดยรวมแล้วเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากและความสามารถในการปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรทำให้มีความได้เปรียบ
เช่นเดียวกับการประเมินความปลอดภัย สามารถปรับแต่งให้มีโมดูลการประเมินและทำงานต่างๆ เช่น การส่งจดหมายและการแจ้งเตือนได้อย่างง่ายดาย โดยรวมแล้วเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากและความสามารถในการปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรทำให้มีความได้เปรียบ
6. Riskonnect (เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการบริการ BCM แบบจัดการพร้อมซอฟต์แวร์)
Riskonnectนำเสนอการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของซอฟต์แวร์ BCM และบริการจัดการ แพลตฟอร์ม BC in the Cloud ของพวกเขาให้เทคโนโลยี และทีมที่ปรึกษาของพวกเขาช่วยคุณสร้าง รักษา และทดสอบโปรแกรมความต่อเนื่องของคุณ
แนวทางแบบผสมผสานนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการโปรแกรม BCM ที่มีความสมบูรณ์แต่ขาดความเชี่ยวชาญหรือทรัพยากรภายในในการสร้างขึ้นเอง Riskonnect ทำหน้าที่เป็นส่วนขยายของทีมคุณโดยตรง
คุณสมบัติเด่นของ Riskonnect
- เข้าถึงข้อมูลความเสี่ยงทั้งหมดขององค์กรของคุณในที่เดียว
- รับแดชบอร์ดที่ละเอียดและข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อแก้ไขปัญหาการหยุดชะงักทางธุรกิจได้รวดเร็วขึ้น
- สร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองและทำให้การป้อนข้อมูลด้วยตนเองเป็นอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Riskonnect
- การปรับแต่งอย่างกว้างขวางสามารถเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียของเครื่องมือ
- บริการที่มีการจัดการสร้างค่าใช้จ่ายต่อเนื่องนอกเหนือจากการอนุญาตใช้ซอฟต์แวร์
ราคาของ Riskonnect
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Riskonnect
- G2: 4. 1/5 (รีวิว 30+ ครั้ง)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Riskonnect อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2แชร์ความคิดเห็นที่หลากหลาย:
การผสมผสานระหว่าง IRM + การวิเคราะห์ข้อมูลได้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในการรวมข้อมูลการเคลมและข้อมูลทางธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายนอกและภายใน...การปรับแต่งแพลตฟอร์มได้ให้ประโยชน์ทั้งสองด้าน แต่ก็อาจเป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาอย่างง่ายเช่นกัน
การผสมผสานระหว่าง IRM + การวิเคราะห์ข้อมูลได้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในการรวมข้อมูลการเคลมและข้อมูลทางธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายนอกและภายใน...การปรับแต่งแพลตฟอร์มได้ให้ประโยชน์ทั้งในแง่ของการช่วยเหลือและอาจเป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาอย่างง่าย
7. การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ServiceNow (เหมาะสำหรับองค์กรที่เน้นด้านไอทีและมีระบบ ServiceNow อยู่แล้ว)
ServiceNow Business Continuity Managementถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม ServiceNow ซึ่งทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ใช้ ServiceNow สำหรับการจัดการบริการด้านไอที (ITSM) อยู่แล้ว การผสานรวมที่แน่นแฟ้นนี้ทำให้แผนการกู้คืนจากภัยพิบัติด้านไอทีของคุณเชื่อมต่อโดยตรงกับ CMDB และเวิร์กโฟลว์การจัดการเหตุการณ์ของคุณ
ทำให้การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจเป็นไปโดยอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายด้วยการดึงข้อมูลจากการใช้งาน ServiceNow ที่มีอยู่ของคุณ ระบุโดยอัตโนมัติว่าแอปพลิเคชันใดสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญและคำนวณผลกระทบจากการไม่สามารถใช้งานได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ServiceNow Business Continuity Management
- สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติสำหรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง, กระบวนการกู้คืนระบบไอที, และอื่น ๆ ในแพลตฟอร์มเดียวที่เชื่อมต่อถึงกัน
- เรียกใช้กระบวนการกู้คืนและคู่มือการปฏิบัติงานโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบเหตุการณ์
- ใช้ AI เพื่อรับคำตอบที่ชาญฉลาดในปลายนิ้วของคุณ
ข้อจำกัดของการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ServiceNow
- ต้องใช้แพลตฟอร์ม ServiceNow ซึ่งอาจไม่มีความหมายหากคุณยังไม่ได้เป็นลูกค้า
- มุ่งเน้นไปที่การกู้คืนระบบจากภัยพิบัติทางไอทีมากกว่าการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร
ราคาบริการการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ServiceNow
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ServiceNow
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
8. Quantivate (เหมาะที่สุดสำหรับสถาบันการเงินและอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล)
Quantivateเป็นแพลตฟอร์มการจัดการ BCM และความเสี่ยงสำหรับสถาบันการเงินและอุตสาหกรรมที่มีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดอื่น ๆ ช่วยให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดง่ายขึ้น ด้วยกระบวนการทำงานที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับการรายงานตามข้อบังคับและการจัดการการตรวจสอบ
มันมีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษในด้านการจัดการผู้ขายและการประเมินความเสี่ยงจากบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นข้อกังวลที่สำคัญสำหรับธนาคารและสหภาพเครดิตที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลในห่วงโซ่อุปทานของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของ Quantivate
- ดำเนินการประเมินความเสี่ยงจากบุคคลที่สามอย่างครอบคลุมและตรวจสอบความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับผู้ขาย
- รักษาบันทึกการตรวจสอบอย่างละเอียดและเข้าถึงแม่แบบการรายงานตามข้อบังคับ
- สร้าง, จัดเก็บ, และปรับปรุงแผนการบริหารความต่อเนื่องและวิกฤตในที่เดียว
ข้อจำกัดของ Quantivate
- การมุ่งเน้นเฉพาะอุตสาหกรรมอาจจำกัดความน่าสนใจสำหรับองค์กรที่อยู่นอกภาคส่วนที่มีการกำกับดูแล
การกำหนดราคาของ Quantivate
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวของ Quantivate
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. ParaSolution (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรที่ต้องการการสนับสนุนสองภาษา)
ParaSolutionเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ BCM จากประเทศแคนาดาที่มีแพลตฟอร์มรองรับสองภาษา (อังกฤษ/ฝรั่งเศส) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในแคนาดาหรือสภาพแวดล้อมที่ใช้หลายภาษา
มันใช้วิธีการที่ตรงไปตรงมาในการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยเน้นที่การจัดการแผน การจัดตารางการฝึกซ้อม และการควบคุมเอกสาร—โดยไม่มีความซับซ้อนของแพลตฟอร์มสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
คุณสมบัติเด่นของ ParaSolution
- รับแม่แบบที่มีโครงสร้างสำหรับการจัดทำเอกสารแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ พร้อมระบบควบคุมเวอร์ชันและกระบวนการอนุมัติ
- กำหนดเวลา ติดตาม และบันทึกการฝึกซ้อมและการทดสอบการกู้คืน
ข้อจำกัดของ ParaSolution
- ชุดคุณสมบัติที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มสำหรับองค์กร
- มีตัวเลือกการผสานรวมน้อยกว่า
ราคาของ ParaSolution
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ ParaSolution
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
10. SAI360 (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรระดับโลกที่ต้องการการจัดการ EHS และความเสี่ยงแบบบูรณาการ)
SAI360เป็นแพลตฟอร์มการจัดการสิ่งแวดล้อม, สุขภาพ, ความปลอดภัย (EHS), และความเสี่ยงที่ครอบคลุม ซึ่งรวมถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (BCM) ออกแบบมาสำหรับองค์กรระดับโลกที่ต้องการจัดการ BCM ร่วมกับขอบเขตความเสี่ยงการดำเนินงานอื่น ๆ
จุดแข็งของแพลตฟอร์ม GRC นี้คือความครอบคลุม—คุณสามารถจัดการทุกอย่างตั้งแต่การรายงานเหตุการณ์ การจัดการการฝึกอบรม ไปจนถึงการวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจได้ในระบบเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SAI360
- ผสานความต่อเนื่องทางธุรกิจกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการความปลอดภัย และความเสี่ยงในการดำเนินงาน
- นำโมดูลการฝึกอบรมไปใช้เพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณทราบถึงบทบาทของตนในแผนการต่อเนื่องของคุณ
- เข้าถึงเนื้อหาด้านกฎระเบียบและการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับหลายเขตอำนาจศาล
ข้อจำกัดของ SAI360
- ผู้ใช้รายงานว่าหน้าและรายงานที่มีน้ำหนักมากอาจใช้เวลาโหลดนาน
- ผู้ใช้หลายคนมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีนักกับการสนับสนุนลูกค้า
ราคา SAI360
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว SAI360
- G2: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง SAI360 อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
มีแดชบอร์ดรายงานและวิเคราะห์ที่ใช้งานง่ายซึ่งส่งเสริมการรับรู้ความเสี่ยงและข้อมูลเชิงลึก มีความยืดหยุ่นและปรับขนาดได้สูง ทำให้เหมาะสำหรับบริษัททุกขนาดและรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูง
มีแดชบอร์ดรายงานและวิเคราะห์ที่ใช้งานง่ายซึ่งส่งเสริมการรับรู้ความเสี่ยงและข้อมูลเชิงลึก มีความยืดหยุ่นและปรับขนาดได้สูง ทำให้เหมาะสำหรับบริษัททุกขนาดและรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูง
สร้างการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในกระบวนการทำงานประจำวันของคุณด้วย ClickUp
แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ดีที่สุดคือแผนที่ทีมของคุณใช้งานจริง ไม่ใช่เอกสารที่ถูกลืม และแน่นอนไม่ใช่ระบบเฉพาะทางที่ทีมของคุณเปิดใช้เฉพาะตอนฝึกซ้อมเท่านั้น
ClickUp นำการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจเข้าสู่พื้นที่ทำงานที่ทีมของคุณใช้งานอยู่ทุกวัน คุณสามารถบันทึกแผนงานของคุณใน ClickUp Docs มอบหมายงานกู้คืนด้วย ClickUp Tasks อัตโนมัติการตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้วย ClickUp Automations และติดตามความคืบหน้าการกู้คืนด้วย ClickUp Dashboards
เมื่อเกิดการหยุดชะงัก ทีมของคุณไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เครื่องมือใหม่ภายใต้ความกดดัน พวกเขาตอบสนองโดยใช้แพลตฟอร์มเดียวกันที่ใช้ในทุกโครงการ พร้อมบริบททั้งหมดที่พวกเขาต้องการอยู่ในปลายนิ้ว
หยุดมองความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นเพียงการตรวจสอบตามข้อกำหนด ให้เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการทำงานของทีมคุณ
สร้างโปรแกรมความต่อเนื่องทางธุรกิจที่พร้อมใช้งานจริงเมื่อคุณต้องการเริ่มใช้ ClickUpวันนี้
คำถามที่พบบ่อย
ซอฟต์แวร์ความต่อเนื่องทางธุรกิจมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อการหยุดชะงัก ช่วยให้ทีมวางแผนว่าจะทำอย่างไรเมื่อเกิดปัญหา เครื่องมือการจัดการโครงการมุ่งเน้นงานประจำวัน เช่น งาน กำหนดเวลา และการทำงานร่วมกัน เครื่องมือ BCM ถูกสร้างขึ้นสำหรับกรณีฉุกเฉิน ในขณะที่เครื่องมือโครงการถูกสร้างขึ้นสำหรับการดำเนินงานปกติ
ใช่ ทีมขนาดเล็กมักมีความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักมากกว่า เนื่องจากมีจำนวนคนและตัวสำรองน้อยกว่า ซอฟต์แวร์ BCM ช่วยให้พวกเขาวางแผนล่วงหน้า มอบหมายความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และฟื้นฟูได้เร็วขึ้นโดยไม่เกิดความโกลาหล แม้แต่แผนที่เรียบง่ายก็สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด
การวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจครอบคลุมถึงวิธีการที่ธุรกิจทั้งหมดสามารถดำเนินการต่อไปได้ในช่วงที่เกิดการหยุดชะงัก ส่วนการกู้คืนจากภัยพิบัติมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูระบบไอทีและข้อมูลเป็นหลัก การกู้คืนจากภัยพิบัติเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ แต่การวางแผนความต่อเนื่องจะพิจารณาถึงบุคคล กระบวนการ ผู้ให้บริการ และการสื่อสารด้วย
องค์กรส่วนใหญ่ควรทดสอบแผนของตนอย่างน้อยปีละครั้ง ระบบที่สำคัญหรือทีมที่มีความเสี่ยงสูงอาจทดสอบบ่อยขึ้น การทดสอบเป็นประจำช่วยให้ทีมค้นหาช่องว่าง ปรับปรุงแผนให้ทันสมัย และทำให้แน่ใจว่าทุกคนทราบว่าจะทำอะไรเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง