วิธีใช้ ClickUp เพื่อตั้งเป้าหมายสำหรับทีมของคุณ

ทีมงานที่ ClickUp มีกิจวัตรประจำสัปดาห์ที่เราปฏิบัติตามเสมอ
เราตั้งเป้าหมายรายสัปดาห์สำหรับสิ่งที่เรากำลังทำในสัปดาห์นั้น
สมาชิกแต่ละทีมจะระบุเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 4 ถึง 5 ข้อ และดำเนินการเพื่อให้เกิดความก้าวหน้า
สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงลำดับความสำคัญสูงสุดที่เรามีสำหรับสัปดาห์นี้
ในระหว่างสัปดาห์ เราจะอัปเดตเป้าหมายของเราด้วยสิ่งที่เราได้ทำไปแล้วและความคืบหน้าที่เราได้ทำไว้
เราเคยทำสิ่งนี้ด้วยการใช้ Slack และ Google Sheets ร่วมกัน...แต่แล้วเราก็คิดไอเดียที่ใหญ่กว่าขึ้นมา:
ถ้าเราตั้งเป้าหมายและ OKR ไว้ภายใน ClickUp โดยไม่ต้องพึ่งซอฟต์แวร์ OKR อื่นๆ ล่ะ?
ด้วยวิธีนี้ บริษัทของเราจะมีความสอดคล้องกันในทุกระดับ ตั้งแต่เป้าหมายใหญ่ของบริษัท ไปจนถึงผลลัพธ์สำคัญที่เราต้องการบรรลุ
ข่าวดี: คุณก็ได้ใช้ด้วย!
ClickUp เพิ่มฟีเจอร์นี้เพราะไม่มีเครื่องมือที่ดีในตลาดที่สามารถเชื่อมโยงเป้าหมายและงานเข้าด้วยกันได้
ในเวอร์ชันของOKRs บน ClickUp คุณจะตั้งเป้าหมาย (Goals) ก่อน จากนั้นจึงกำหนดเป้าหมายย่อย (Targets) ที่ต้องการให้บรรลุเพื่อให้เป้าหมายหลักนั้นเป็นจริง
"วิธีเดียวในปัจจุบันในการติดตามเป้าหมายคือการใช้สเปรดชีตหรือแอปที่ออกแบบมาเพื่อเป้าหมายโดยเฉพาะ (ซึ่งก็มีราคาสูงมากและเน้นการใช้งานในระดับองค์กร) เราต้องการวิธีที่ไม่เพียงแต่ติดตามเป้าหมายแบบดั้งเดิมใน ClickUp เท่านั้น แต่ยังรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น สปรินต์ – ซึ่งเราสามารถเชื่อมโยงงานจากหลายๆ ที่เข้าด้วยกันได้" เซ็บ อีแวนส์ ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง ClickUp กล่าว
เป้าหมายใน ClickUp สร้างความชัดเจน
นี่คือวิธีการทำงาน ในแต่ละส่วนของเป้าหมาย สมาชิกทีมสามารถระบุชื่อ คำอธิบาย และวันที่ครบกำหนดได้
จากนั้น ทีมสามารถใช้ ClickUp เพื่อระบุเป้าหมายเฉพาะและเชื่อมต่อกับงานได้
คุณสามารถใช้ช่องคำอธิบายเพื่อชี้แจงเป้าหมายของคุณและเพิ่มรายละเอียดที่สนับสนุนได้
กำหนดเป้าหมายของคุณ
ClickUp Goalsยังช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายเชิงตัวเลข การทำงานที่เสร็จสมบูรณ์ เป้าหมายแบบจริง/เท็จ หรือเป้าหมายสกุลเงินได้อีกด้วย
ทีมสามารถเห็นได้ว่าใครได้ตั้งเป้าหมายไว้สำหรับอะไร และพวกเขาคาดหวังว่าจะบรรลุเป้าหมายนั้นอย่างไร
หากคุณกำลังทำงานคนเดียว หรือต้องการตั้งเป้าหมายส่วนตัว ให้ตั้งเป้าหมายของคุณเป็นแบบส่วนตัวเมื่อเริ่มต้น
เมื่อคุณได้กำหนดเป้าหมายของคุณแล้ว คุณก็พร้อมที่จะลงมือทำงาน
โบนัส: ยกระดับเป้าหมายของคุณด้วยการตั้งเป้าหมายแบบ SMART!💜
เราใช้เป้าหมายอย่างไรที่ ClickUp?
หนึ่งในวิธีที่เราใช้เป้าหมายที่ ClickUp คือการตั้ง สกอร์การ์ดรายสัปดาห์
นี่คือโครงการสำคัญของเราสำหรับสัปดาห์นี้และสิ่งที่เราหวังว่าจะสามารถบรรลุผลได้
"การสร้างสกอร์การ์ดรายสัปดาห์เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของฉันในการหลีกเลี่ยงการผัดวันประกันพรุ่งและจัดลำดับความสำคัญ ฉันตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย (แต่เป็นไปได้) สำหรับตัวเอง และแบ่งเป้าหมายเหล่านั้นออกเป็นชิ้นเล็กๆ ในแต่ละวันเพื่อให้มั่นใจว่าทุกงานจะเสร็จสมบูรณ์ แทนที่จะเดินเข้าไปทำงานโดยไร้จุดหมาย สกอร์การ์ดของฉันช่วยให้ฉันรู้สึกมีจุดมุ่งหมายในแต่ละวันสำหรับสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จ" โซเฟีย คามินสกี้ หัวหน้าทีม Customer Success ที่ ClickUp กล่าว
บ่อยครั้ง สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อคำขอความช่วยเหลือจำนวนหนึ่งการแก้ไขหน้าเว็บไซต์หน้าแรกจำนวนหนึ่ง หรือการเริ่มต้นระบบเรียกเก็บเงินหรือระบบวิเคราะห์ใหม่
เป้าหมายควร สามารถวัดผลได้ ซึ่งอาจหมายถึงการแบ่งโครงการออกเป็นงานย่อย ๆ แล้วพยายามทำงานจำนวนหนึ่งให้เสร็จในแต่ละสัปดาห์
เราสามารถใช้เป้าหมายเพื่อช่วยในการวางแผนโครงการใหญ่ ๆ ได้เช่นกัน เช่นเป้าหมายรายได้ที่ตั้งไว้ หรือเป้าหมายทางการตลาด และดูว่าสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อผลกำไรอย่างไร
ด้วยการใช้สกอร์การ์ดรายสัปดาห์ เราทราบได้ว่าแต่ละคนกำลังทำอะไรอยู่ และสามารถตรวจสอบได้ว่าสิ่งนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายและโครงการใหญ่ของบริษัทหรือไม่
นี่คือปัจจัยกระตุ้นอีกประการหนึ่งที่ทำให้เรามุ่งมั่นกับสิ่งสำคัญหลัก
โบนัส:เป้าหมาย HR SMART
สรุป: อย่าลืมเชื่อมโยงเป้าหมายของคุณกับวัตถุประสงค์ที่ใหญ่กว่าเสมอ
เป้าหมายไม่ควรมีอยู่โดดเดี่ยว
ทีมของคุณควรเห็นว่างานและโครงการของพวกเขามีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายใหญ่เพียงใด
เพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น, เป้าหมายใน ClickUp สามารถช่วยคุณกำหนดโครงการของคุณได้
หากคุณรู้ว่ากำลังพยายามทำอะไรอยู่ การสร้างผลงานที่มีความหมายย่อมง่ายกว่าการสร้างสรรค์เพียงเพราะต้องทำเท่านั้น
แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้เริ่มต้นด้วยวัตถุประสงค์ของบริษัทจากนั้นสร้างโครงการและงานต่างๆเพื่อช่วยให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนกของคุณควรสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทอยู่เสมอ – และตอนนี้ ClickUp Goals ช่วยให้คุณสามารถทำเช่นนั้นได้ในที่เดียว สำหรับทั้งองค์กร