ข้อความสำหรับสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับทีมการตลาด: เคล็ดลับเนื้อหาภาพด้วย AI

ผู้คนหยุดเพื่อถ่ายรูปและคลิปสั้น ๆ เราทุกคนทำเช่นนี้ ภาพที่ชัดเจนสามารถสื่อสารได้มากกว่าคำบรรยายยาว ๆ ปรากฏการณ์นี้น่าจะเป็นเหตุผลว่าทำไมคลิป YouTube Shorts ที่มีความยาวระหว่าง50 ถึง 60 วินาทีมักจะได้รับยอดวิวมากที่สุด
ข่าวดีคือคุณไม่จำเป็นต้องมีโต๊ะออกแบบที่ครบครันเพื่อตามให้ทัน ด้วยเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ทีมงานของคุณสามารถเปลี่ยนข้อความธรรมดาให้กลายเป็นภาพคุณภาพสูง ตัดต่อเป็นวิดีโอสั้น ๆ และส่งแคมเปญออกไปได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง
ในบทความนี้ เราจะเน้นไปที่คำแนะนำในการสร้างภาพจากข้อความที่ใช้งานได้จริงสำหรับกระบวนการทำงานของทีมการตลาด เพื่อให้คุณสามารถสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่สอดคล้องกันได้อย่างรวดเร็ว
เราจะเรียนรู้วิธีการสร้างรูปแบบศิลปะ สี แสง และอารมณ์โดยใช้คำสั่ง เพื่อให้ภาพของคุณสะท้อนถึงแบรนด์ของคุณ
ข้อความกระตุ้นการสร้างภาพคืออะไร?
คิดถึงคำสั่งสร้างภาพจากข้อความเหมือนกับชุดคำสั่งที่มีคำสำคัญเฉพาะที่คุณให้กับผู้สร้างภาพ AI
คุณพิมพ์คำไม่กี่คำ อาจเป็นประโยคหรือสองประโยค และเครื่องมือจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อสร้างภาพที่สวยงามผ่านการสร้างภาพด้วย AI ผลลัพธ์ที่ได้อาจเป็นสิ่งที่เรียบง่ายเช่น "สุนัขกำลังนอนหลับบนโซฟาที่แสนสบาย" หรืออาจชัดเจนถึง "เส้นขอบฟ้าของเมืองอนาคตที่ส่องแสงภายใต้พระอาทิตย์ตกสีทองพร้อมป้ายโฮโลกราฟิกที่ลอยอยู่ในอากาศ"
คุณยังสามารถใช้เครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วย AI ที่แตกต่างกันเพื่อสร้างโลโก้ตามกระบวนการสร้างสรรค์และโมเดลเฉพาะของแต่ละเครื่องมือได้อีกด้วย
✍🏻 หมายเหตุ: ยิ่งคุณใช้คำพูดชัดเจนมากเท่าไร ความเข้าใจของ AI ก็จะยิ่งใกล้เคียงกับภาพในจินตนาการของคุณมากขึ้นเท่านั้น หากคุณสามารถระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสไตล์งานศิลปะ อารมณ์ สี หรือพื้นหลังได้ ภาพที่ได้จะรู้สึกเป็นส่วนตัวและประณีตยิ่งขึ้น
มีเครื่องมือสร้างภาพจากข้อความมากมายที่ทำให้กระบวนการนี้เป็นไปได้ Adobe Firefly, DALL·E, Midjourney และ Stable Diffusion เป็นเครื่องมือที่มีชื่อเสียงบางตัว แต่ละตัวมีเอกลักษณ์และความสามารถเฉพาะตัว
นี่คือตัวอย่างของคำสั่งที่ช่วยสร้างฉากให้มีชีวิตชีวา:
"รถเปิดประทุนสีแดงวินเทจขับไปตามถนนเลียบชายฝั่งยามพระอาทิตย์ตกดิน คลื่นกระทบหน้าผา นกนางนวลโบยบินบนท้องฟ้า"
"ทะเลสาบภูเขาที่เงียบสงบพร้อมกระท่อมไม้เล็ก ๆ ริมฝั่ง ทอดสายตาไปยังยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะในเบื้องหลัง และแสงอรุณอ่อน ๆ ที่ส่องลงมา"
"โปสเตอร์ศิลปะดิจิทัลนามธรรมที่มีสีสันหมุนวน ได้รับแรงบันดาลใจจากการออกแบบอาร์ตเดโค พร้อมเส้นสีทองเรืองแสงและสีน้ำเงินเข้ม"
ทำไมทีมการตลาดควรใช้เครื่องมือสร้างข้อความเป็นภาพด้วย AI
สถาบันบอนน์ยืนยันว่าสิ่งเร้าทางสายตาเข้าถึงสมองได้เร็วกว่าคำพูด และระบบต่างๆ ช่วยให้เราประมวลผลแต่ละอย่างได้อย่างเหมาะสม อะมิกดาลา ซึ่งช่วยให้เราตอบสนองต่อความกลัวและอารมณ์รุนแรงอื่นๆ จะสว่างขึ้นเมื่อตอบสนองต่อภาพบางภาพ และอาจกระตุ้นการตอบสนองทางกายภาพได้ เช่น ชีพจรเต้นเร็วหรือเหงื่อออกที่ฝ่ามือ
นี่คือใจความสำคัญในภาษาที่เข้าใจง่าย: บนแพลตฟอร์มโซเชียล ภาพเชิงบวกสามารถดึงดูดความสนใจได้มากขึ้น และเพิ่มโอกาสในการคลิกหรือแชร์
ในขณะเดียวกัน ภาพถ่ายที่วางไว้ข้างคำกล่าวอ้างสามารถทำให้คำกล่าวอ้างนั้นดูน่าเชื่อถือมากขึ้น แม้ว่าภาพถ่ายนั้นจะไม่ได้เพิ่มข้อเท็จจริงใหม่ก็ตาม นี่คือเหตุผลที่การเลือกภาพอย่างรอบคอบจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
หากภาพปรากฏขึ้นเร็วขึ้นและคงอยู่ยาวนานขึ้น ทีมการตลาดควรมีวิธีที่ง่ายในการสร้างภาพเหล่านี้ นี่คือวิธีที่คำสั่งข้อความเพื่อสร้างภาพช่วยได้:
- เปลี่ยนไอเดียอย่างรวดเร็วให้กลายเป็นภาพที่ตรงกับแบรนด์ได้ในปริมาณมากด้วยคำสั่งข้อความสู่ภาพ ทำให้ทีมขนาดเล็กสามารถสร้างเวอร์ชันต่าง ๆ สำหรับกราฟิกโซเชียลมีเดีย, โฆษณา, และหัวข้ออีเมลได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
- รักษาความสม่ำเสมอของแคมเปญโดย นำโครงสร้างคำสั่งที่ชัดเจนกลับมาใช้ใหม่ พร้อมสไตล์งานศิลป์ โทนสี และสภาพแสง เพื่อให้ภาพที่สร้างขึ้นดูกลมกลืนและเป็นหนึ่งเดียวกันในทุกช่องทาง
- ลดต้นทุนโดยให้ทีมการตลาดเปลี่ยนจากการใช้คำอธิบายข้อความธรรมดาเป็นภาพคุณภาพสูงผ่านเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ในขณะที่นักออกแบบสามารถมุ่งเน้นไปที่งานออกแบบที่ซับซ้อนและต้องการความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง
🎥 หากคุณกำลังสงสัยเกี่ยวกับ AI สำหรับการตลาดแต่ไม่แน่ใจว่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นนี้จะพาคุณไปรู้จักกับกรณีการใช้งานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงซึ่งคุณสามารถเริ่มใช้ได้ทันที
ประหยัดเวลาในการสร้างเนื้อหา
รอยเตอร์รายงานว่าทีมออกแบบของไอบีเอ็มสามารถลดระยะเวลาการเปลี่ยนแคมเปญจากประมาณสองสัปดาห์เหลือเพียงสองวันหลังจากเพิ่มเครื่องมือสร้างเนื้อหาของอะдоб์เข้าไปในกระบวนการทำงานของพวกเขา
นั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่ทีมที่ยุ่งจะรู้สึกได้ทันที ด้วยคำแนะนำข้อความที่ชัดเจนในการสร้างภาพ คุณสามารถเปลี่ยนจากแนวคิดสั้น ๆ ไปเป็นภาพคุณภาพสูงได้ภายในเช้าเดียวกัน
เริ่มต้นด้วยคำอธิบายข้อความง่ายๆ หนึ่งประโยค จากนั้นกำหนดรูปแบบคำอธิบายภาพด้วยหัวข้อ สไตล์ศิลปะ แสงสว่าง อารมณ์ และสี โปรแกรมสร้างภาพด้วย AI ของคุณจะสร้างภาพหลายภาพให้คุณตรวจสอบเคียงข้างกัน ทำให้คุณสามารถเก็บเฉพาะสิ่งที่เข้ากับเรื่องราวได้
📁 บันทึกคำสั่งที่ได้ผลไว้ พร้อมกับเมล็ดพันธุ์หรือการตั้งค่าต่างๆ แล้วคุณจะมีคลังข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ในสัปดาห์หน้า
นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมขนาดเล็กสามารถเผยแพร่กราฟิกสำหรับโซเชียลมีเดียและหัวอีเมลได้โดยไม่ต้องรอคิวนาน คุณจะยังคงได้ตรวจสอบงานออกแบบในขั้นตอนสุดท้าย แต่จะไม่ต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ทุกครั้ง ตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือน ชั่วโมงที่ประหยัดได้จะนำไปสู่การวางแผนที่ดีขึ้น การทดสอบที่แม่นยำยิ่งขึ้น และผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอมากขึ้น
รักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้สอดคล้องกันในทุกช่องทาง
การสร้างแบรนด์ที่สม่ำเสมอ = รายได้ที่สูงขึ้น นี่คือคำเตือนที่มีค่าว่าภาพลักษณ์ที่คงเส้นคงวาจะสร้างความไว้วางใจในระยะยาว
เมื่อคุณเขียนคำอธิบายภาพ ให้ใช้ภาษาพื้นหลังเดียวกันทุกครั้ง เพื่อให้ภาพที่สร้างขึ้นรู้สึกเหมือนมาจากครอบครัวเดียวกัน หากมีรายละเอียดที่เบี่ยงเบน ให้เพิ่มบรรทัดสั้นๆ ที่ระบุสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง
ขอให้เพื่อนร่วมทีมใช้บล็อกเหล่านั้นก่อน จากนั้นเพิ่มรายละเอียดสำหรับแต่ละฉาก ตรวจสอบภาพที่สร้างขึ้นบนกริดร่วมกัน และตรวจสอบโทนสี ชุดสี และองค์ประกอบก่อนเผยแพร่ หากคุณต้องการเวอร์ชันสำหรับภูมิภาคต่างๆ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าหรือสีของผลิตภัณฑ์ และรักษาสภาพแสงและเลย์เอาต์ให้คงที่
- ใช้สไตล์ศิลปะ เงื่อนไขแสงสว่าง ฉากหลัง และคำบรรยายอารมณ์เดียวกันในทุก ๆ คำสั่งสร้างภาพ เพื่อให้ภาพของคุณสอดคล้องกันในทุกช่องทาง
- เก็บรายการข้อเสียสั้น ๆ เช่น "หลีกเลี่ยงแสงนีออนที่แรง, หลีกเลี่ยงฉากหลังที่แออัด" เพื่อรักษาคุณภาพโดยไม่ต้องตรวจสอบทุกวัน
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ขนาดของ TikTok ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในด้านธุรกิจด้วยเช่นกัน มีการประมาณการว่าแพลตฟอร์มนี้สร้างรายได้ประมาณ 23 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 โดยส่วนใหญ่มาจากการโฆษณา ไม่ว่าเงินโฆษณาจะไปที่ไหน แนวโน้มด้านความคิดสร้างสรรค์มักจะตามมา ดังนั้นเตรียมตัวพบกับภาพที่เน้น AI เป็นหลักที่ปรับให้เหมาะกับหน้าจอแนวตั้งมากขึ้น
ทดลองใช้รูปแบบการออกแบบที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็ว
ที่งานGoogle Marketing Live 2024, Google ได้สาธิตการสร้างสินทรัพย์สร้างสรรค์ที่ช่วยให้ผู้โฆษณาสามารถสร้างและทดสอบภาพหลากหลายรูปแบบได้มากขึ้นภายใน Performance Max ซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมส่วนใหญ่ต้องการเมื่อมีเวลาจำกัด
คุณสามารถทำเวอร์ชันง่าย ๆ ได้ในวันนี้ด้วยเครื่องมือสร้างภาพ AI ใด ๆ
✅ เขียนข้อความสำหรับสร้างภาพสามข้อความสำหรับแนวคิดเดียวกัน โดยแต่ละข้อความมีสไตล์ภาพหรือแสงที่แตกต่างกัน และรักษาหัวข้อและข้อความให้คงที่✅ สร้างตัวเลือกสิบสองตัวเลือก ติดป้ายกำกับ และเลือกสองหรือสามตัวเลือกต่อช่องทาง สำหรับวิดีโอปกและวิดีโอสั้น ลองครอปให้ใกล้ขึ้นและเน้นจุดโฟกัสที่ชัดเจน✅ สำหรับแบนเนอร์ LinkedIn ให้เว้นพื้นที่ว่างสำหรับข้อความ✅ ติดตามว่าข้อความแนะนำแบบใดที่ช่วยดึงดูดความสนใจ เช่น แสงนุ่มแบบวอลลุ่มหรือแสงหลังในชั่วโมงทอง และนำข้อความเหล่านั้นไปใช้ในโครงสร้างคำแนะนำมาตรฐานของคุณ✅ เมื่อคุณแปลเป็นภาษาท้องถิ่น ให้เปลี่ยนพื้นหลังหรือสีเน้น และรักษาลักษณะหลักให้คงเดิม
ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้เรียนรู้จากแต่ละรอบแทนที่จะเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
ลดการพึ่งพานักออกแบบภายนอกสำหรับโครงการที่ต้องการความรวดเร็ว
McKinsey ประมาณการว่าAI เชิงสร้างสรรค์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดได้ประมาณ 5 ถึง 15% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่หลายทีมรู้สึกเมื่อพวกเขาเปลี่ยนไปใช้กระบวนการทำงานที่เน้นคำสั่งเป็นหลัก
สิ่งนี้ช่วยปกป้องเวลาของนักออกแบบ
ให้ทีมการตลาดจัดการกับงานที่รวดเร็วด้วยคำสั่งข้อความเพื่อสร้างภาพ และขอให้ทีมออกแบบปรับปรุงส่วนสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ฝีมือ เริ่มต้นด้วยการทำรายการทรัพย์สินที่คุณจะสร้างภายในองค์กร เช่น โพสต์โซเชียล หัวข้อบล็อก โฆษณาแบบง่าย ๆ และบัตรงานสัมมนาออนไลน์
เมื่อมีคำขอเข้ามา ให้เปิดโปรแกรมสร้างภาพ AI วางข้อความคำสั่ง และสร้างตัวเลือกสามแบบภายในหนึ่งชั่วโมง นำดีไซเนอร์เข้ามาตรวจสอบขั้นสุดท้ายหรือสำหรับเลย์เอาต์ที่ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการความช่วยเหลือในการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของแคมเปญการตลาดของคุณหรือไม่? เครื่องมือฟรีของ ClickUp ที่ชื่อว่าMarketing ROI Calculator ช่วยให้คุณติดตามแคมเปญ ROI และ KPI ทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว สิ่งที่คุณต้องทำคือ ป้อนค่าใช้จ่ายในการตลาดและรายได้ที่สร้างได้จากแคมเปญแต่ละรายการ และ เครื่องมือจะคำนวณเปอร์เซ็นต์ ROI และกำไรสุทธิของคุณทันที!
วิธีสร้างข้อความกระตุ้นเพื่อสร้างภาพที่มีประสิทธิภาพ
ก่อนที่เราจะพูดถึงกรณีการใช้งานของคำสั่งข้อความเพื่อสร้างภาพ ขอให้เราชี้แจงประเด็นสำคัญบางประการก่อน AI มีความสามารถที่ยอดเยี่ยมในการสร้างและเข้าใจรูปแบบต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม มันก็มักจะเข้าใจเจตนาของคุณผิดหากคำสั่งที่คุณให้ไม่ชัดเจน
มาดูกันว่าเราจะสร้างข้อความเพื่อสร้างภาพ (text-to-image prompts) ได้อย่างไร โดยเปรียบเสมือนแผนที่ที่ชัดเจนสำหรับเครื่องมือสร้างภาพ AI ของคุณ เพียงแค่กำหนดผลลัพธ์ที่คุณต้องการ
1. การวิจัยตลาด
สเปรดชีตทำให้ยากต่อการเชื่อมโยงตัวเลขกับผลลัพธ์ทางธุรกิจที่แท้จริง ข้อมูลมักกระจัดกระจายอยู่ตามส่วนต่างๆ และช่วงเวลา ทำให้ทีมไม่แน่ใจว่าตัวชี้วัดกำลังบอกเล่าเรื่องราวอะไรอยู่ การมีภาพที่ชัดเจน ออกแบบด้วยรูปแบบแผนภูมิที่เหมาะสม สีของแบรนด์ และพื้นที่สำหรับบันทึก ช่วยให้มองเห็นข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นได้ชัดเจนขึ้น ทำให้การสนทนาเป็นไปอย่างมีจุดมุ่งหมายและมีความหมาย
คำแนะนำ
"อินโฟกราฟิกที่สะอาดเกี่ยวกับส่วนแบ่งตลาดตามกลุ่มสำหรับไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4 สไตล์ศิลปะน้อยที่สุด ใช้สีน้ำเงินและสีเทาของแบรนด์ จัดวางแบบกว้างพร้อมคำอธิบายทางด้านขวา พื้นหลังสีขาวเรียบ บรรยากาศสงบ ความละเอียดสูง หลีกเลี่ยงความรกรุงรังและเงาหนัก"
2. การสร้างแนวคิด
แนวคิดแรกเริ่มมักจะสูญเสียแรงผลักดันเมื่อทีมไม่สามารถมองเห็นภาพได้ คำแนะนำที่ชัดเจนจากข้อความสู่ภาพช่วยให้ทุกคนมีภาพร่วมกันของแนวคิด กลุ่มเป้าหมาย และช่วงเวลาในชีวิตที่มันเหมาะสม การกำหนดรูปแบบศิลปะ ฉากหลัง อารมณ์ และสีของแบรนด์ จะช่วยสร้างฉากที่ช่วยให้กลุ่มเห็นพ้องต้องกันในสิ่งที่กำลังสร้างขึ้น
คำแนะนำ
"ภาพร่างแนวคิดของแอปพลิเคชันมือถือที่ช่วยให้นักเรียนวางแผนการเรียน, ศิลปะดิจิทัล, พื้นหลังไล่ระดับสีอ่อน, โทนสีม่วงและสีเขียวอมฟ้าของแบรนด์, บรรยากาศเป็นมิตร, บล็อก UI ที่ชัดเจนและปุ่มขนาดใหญ่, พื้นที่ว่างทางด้านซ้ายสำหรับบันทึก, หลีกเลี่ยงข้อความขนาดเล็กและหน้าจอที่หนาแน่น"
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ทีมการตลาดบน ClickUpสามารถสร้างเอกสาร "คลังข้อความแนะนำ" ที่มีหมวดหมู่สำหรับกราฟิกโซเชียลมีเดีย, โฆษณา, หัวข้ออีเมล, และภาพประกอบบล็อก จัดเก็บข้อความแนะนำที่ดีที่สุดของคุณพร้อมตัวอย่างผลลัพธ์และติดแท็กตามช่องทาง เพื่อให้ผู้ใช้ฟรีและเพื่อนร่วมทีมใหม่สามารถสร้างภาพที่มีคุณภาพสูงและสอดคล้องกันโดยไม่ต้องเดา
3. การจัดทำเอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ (PRD)
เอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์จะง่ายต่อการปรับให้สอดคล้องกันเมื่อทุกคนเห็นภาพเดียวกันของผู้ใช้และผลลัพธ์ ภาพประกอบขนาดเล็กที่วางไว้อย่างเหมาะสมช่วยให้ผู้อ่านสามารถสแกนหน้าที่ยาวและจดจำเส้นทางการใช้งานหลัก วัตถุสำคัญบนหน้าจอ และสถานะความสำเร็จได้ นอกจากนี้ การแสดงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง และการรักษาสไตล์ภาพและโทนสีที่สอดคล้องกัน จะช่วยให้เอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์มีความชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้มากขึ้น
คำแนะนำ
"สตอรี่บอร์ดการเดินทางของผู้ใช้ในรูปแบบสามเฟรมสำหรับการสั่งซื้อของชำในแอป สไตล์ศิลปะเวกเตอร์แบบเรียบง่าย แผงหนึ่งสำหรับการเรียกดู แผงสองสำหรับตะกร้าสินค้า แผงสามสำหรับการยืนยันการจัดส่ง ใช้สีเขียวและสีเทาถ่านเป็นโทนสีหลัก พื้นหลังสีขาวสะอาด บรรยากาศสงบ หลีกเลี่ยงข้อความขนาดเล็กและไล่ระดับสี"
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ฟีเจอร์ Talk to Text ของ ClickUp BrainGPTเพื่อบอกไอเดียสำหรับคำสั่งในขณะนั้น พูดถึงหัวข้อ อารมณ์ โทนสี และพื้นหลังในขณะที่ไอเดียยังสดใหม่ จากนั้นแก้ไขเล็กน้อย เป็นวิธีที่ดีในการจับไอเดียสำหรับการเขียนคำสั่งโดยไม่ทำให้การไหลของความคิดขาดตอน
4. การทดสอบบั๊กและการทดสอบซอฟต์แวร์
ข้อบกพร่องมักจะมองข้ามได้ง่ายเมื่อมีการกระจายโน้ตการทดสอบไปทั่ว เมื่อมีภาพรายการตรวจสอบ ทีมจะสามารถรักษาความสนใจได้ทั่วทั้งอุปกรณ์ แพลตฟอร์ม และสถานะที่สำคัญ โดยการรวมพื้นที่เสี่ยงที่ทราบแล้วและพื้นที่สำหรับแท็กผ่านหรือไม่ผ่าน การทดสอบจะชัดเจนและเชื่อถือได้มากขึ้น
คำแนะนำ
"โปสเตอร์รายการตรวจสอบ QA สำหรับขั้นตอนการชำระเงินบนมือถือ พร้อมไอคอนอุปกรณ์ สไตล์แบนเรียบที่เรียบง่าย คอลัมน์ที่ชัดเจนสำหรับแต่ละขั้นตอนและสถานะผ่าน/ไม่ผ่าน ใช้โทนสีแบรนด์สำหรับหัวข้อ พื้นหลังสีขาว บรรยากาศสงบ ความละเอียดสูง หลีกเลี่ยงช่องทำเครื่องหมายขนาดเล็กและบล็อกข้อความที่หนาแน่น"
5. การสัมภาษณ์ลูกค้า
การตัดสินใจจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อทีมสามารถเชื่อมต่อกับบุคคลจริงที่อยู่เบื้องหลังข้อมูลได้ เอกสารหนึ่งหน้าอย่างง่ายสามารถทำให้บุคลิกภาพกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ ด้วยชื่อ คำพูดสั้น ๆ งานหลักที่ต้องทำ และความเจ็บปวดที่สำคัญที่สุด การเพิ่มบริบทเกี่ยวกับสถานที่ที่ผลิตภัณฑ์ถูกใช้งาน และการใช้สีสันที่อบอุ่นภายในชุดสีของแบรนด์ จะช่วยให้การมุ่งเน้นยังคงเป็นมนุษย์และสามารถเชื่อมโยงได้
คำแนะนำ
"โปรไฟล์ลูกค้าหนึ่งหน้าพร้อมตำแหน่งสำหรับรูปถ่าย ชื่อ คำพูดสั้นๆ ปัญหาหลักสามประการ เป้าหมายหลักสามประการ รูปแบบการ์ดแบบเรียบง่าย สีประจำแบรนด์โทนเย็นพร้อมสีเน้นอุ่น พื้นหลังนุ่มนวล บรรยากาศเป็นมิตร หลีกเลี่ยงภาพสต็อกองค์กรที่ดูแข็งกระด้าง"
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ขอให้ClickUp Brainเปลี่ยนบันทึกดิบให้เป็นตัวเริ่มต้นคำสั่ง ตัวอย่างคำสั่งสำหรับ ClickUp Brain: "สรุปปัญหาของลูกค้าจากการสัมภาษณ์สัปดาห์ที่แล้วและร่างไอเดียคำสั่งภาพสามข้อสำหรับหัวข้อการแนะนำที่สงบ " วิธีนี้จะช่วยให้ AI เข้าใจบริบทของคุณใกล้เคียงกับขั้นตอนการทำงานของคุณมากขึ้น
คุณสามารถใช้ ClickUp Brain ได้หลายวิธีเพื่อช่วยให้งานการตลาดของคุณง่ายขึ้น. นี่คือตัวอย่างการใช้งาน:
6. การสรุปแบบจำลองการกำหนดราคา
การหารือเกี่ยวกับราคาจะง่ายขึ้นเมื่อการแลกเปลี่ยนชัดเจน ตารางที่สะอาดจะแสดงชื่อระดับ คุณสมบัติหลัก และไฮไลท์เดียวที่อธิบายเหตุผลของราคาของแต่ละระดับ การเพิ่มขีดจำกัดการใช้งานหรือจำนวนผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมพื้นหลังที่พิมพ์ได้ดี จะช่วยให้การเปรียบเทียบง่ายและมีประโยชน์
คำแนะนำ
"ตารางเปรียบเทียบราคาแบบสามระดับวางเรียงข้างกัน ดีไซน์เรียบง่าย ชุดสีแบรนด์พร้อมเน้นระดับกลางอย่างนุ่มนวล เครื่องหมายแสดงคุณสมบัติชัดเจน พื้นที่สำหรับหมายเหตุท้าย หน้าชัดสูงสำหรับเว็บและงานพิมพ์ หลีกเลี่ยงการใช้ไล่สีฉูดฉาดและไอคอนตกแต่ง"
7. การสร้างข่าวประชาสัมพันธ์
การประกาศจะได้รับการตอบรับที่ดีขึ้นเมื่อมีหลักฐานที่ชัดเจนให้เห็นตั้งแต่แรก ภาพหลักที่โดดเด่นจะเชื่อมโยงชื่อผลิตภัณฑ์กับประโยชน์หลักในขณะเดียวกันก็กำหนดสไตล์ อารมณ์ และโทนสีที่เหมาะสม การเว้นพื้นที่สำหรับข้อความพาดหัวและการเลือกพื้นหลังที่อ่านง่ายจะช่วยให้ภาพทำงานได้ดีทั้งในโพสต์ข่าวและช่องทางโซเชียลมีเดีย
คำแนะนำ
"ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์บนโต๊ะที่สะอาด ภาพเสมือนจริง ภาพแสงสตูดิโออ่อนๆ สีน้ำเงินและสีขาวของแบรนด์ บรรยากาศสงบ มีพื้นที่ว่างด้านขวาสำหรับหัวข้อ ภาพคุณภาพสูง หลีกเลี่ยงการสะท้อนแสงเหนือพื้นที่ข้อความ"
8. การต้อนรับลูกค้าใหม่
การเริ่มต้นใช้งานจะได้ผลดีที่สุดเมื่อการกระทำแรกๆ ชัดเจนและนุ่มนวล ชุดภาพสั้นๆ แสดงสามขั้นตอนที่ผู้ใช้ใหม่ต้องทำและหน้าจอหรือวัตถุที่พวกเขาจะเห็น กำหนดโทนที่เป็นประโยชน์และเป็นมนุษย์ และรักษาสไตล์ศิลปะและพื้นหลังให้สอดคล้องกับแบรนด์เพื่อให้คู่มือรู้สึกสงบและง่ายต่อการปฏิบัติตาม
คำแนะนำ
"ภาพประกอบขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน 3 ขั้นตอน แสดงการลงทะเบียน โครงการแรก ความสำเร็จแรก สไตล์ศิลปะเวกเตอร์สมัยใหม่ โทนสีแบรนด์ พื้นหลังไล่ระดับสีอ่อนๆ บรรยากาศเป็นมิตร มีเครื่องหมายกำกับหมายเลข หลีกเลี่ยงข้อความขนาดเล็กและลวดลายที่ซับซ้อน"
📮 ClickUp Insight: ประมาณ33% ของพนักงานที่ใช้ความรู้จะส่งข้อความหาคน 1 ถึง 3 คนทุกวันเพียงเพื่อขอข้อมูลพื้นฐาน ลองนึกภาพว่าถ้าคำตอบเหล่านั้นถูกเขียนไว้แล้วและค้นหาได้ง่าย ด้วยClickUp Brain คุณสามารถถามคำถามได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงานของคุณและรับข้อมูลที่ต้องการจากงานใน ClickUp และแอปที่เชื่อมต่ออยู่ ทำให้การสลับบริบทกลายเป็นเรื่องเล็กน้อย
9. การติดตามตัวชี้วัด KPI และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการสัญญาณที่เรียบง่าย ไม่ใช่ข้อมูลตัวเลขจำนวนมาก ภาพที่เน้นเฉพาะจุดจะช่วยให้เห็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ที่สำคัญในช่วงเวลาที่กำหนด และใช้ประเภทกราฟที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการแสดงแนวโน้ม ด้วยการเลือกใช้สีแบรนด์ พื้นว่างที่สมดุล และขนาดไฟล์ที่เหมาะสำหรับการส่งออกทั้งในสไลด์หรือเอกสาร การอัปเดตจึงยังคงเข้าใจง่ายและแชร์ต่อได้อย่างสะดวก
คำแนะนำ
"กราฟิกฮีโร่สำหรับแดชบอร์ด KPI ของผู้บริหาร พร้อมแผนภูมิที่ชัดเจนสามรายการและเมตริกหัวข้อใหญ่หนึ่งรายการ สไตล์แผนภูมิเรียบง่าย ใช้สีน้ำเงินและเทาของแบรนด์ มีพื้นที่ว่างมาก พื้นหลังเรียบง่าย บรรยากาศสงบจริงจัง หลีกเลี่ยงเอฟเฟกต์ 3 มิติและความรก"
10. การวิเคราะห์รีวิวของลูกค้า
หัวข้อการตอบกลับที่ยาวสามารถกลายเป็นเสียงรบกวนได้หากไม่มีวิธีชัดเจนในการมองเห็นรูปแบบ. แผนที่ธีมทำให้จุดปวดและช่วงเวลาที่ดีปรากฏให้เห็นได้โดยการจัดกลุ่มธีมหลักพร้อมตัวอย่างสั้น ๆ และสัดส่วนของความรู้สึก. การเพิ่มแหล่งข้อมูล, กรอบเวลา, และขนาดตัวอย่างช่วยให้มุมมองมีความมั่นคงและทำให้โทนเสียงเป็นกลางและให้เกียรติ.
คำแนะนำ
"ตรวจสอบบอร์ดข้อมูลเชิงลึกที่มีโน้ตติดผนังจัดกลุ่มตามธีมหลัก พร้อมตัวอย่างสั้น ๆ การเน้นอารมณ์ด้วยสีอ่อน ๆ ลักษณะเหมือนกระดานไวท์บอร์ด สีเน้นแบรนด์ พื้นหลังสะอาดตา บรรยากาศสะท้อนอารมณ์ หลีกเลี่ยงอีโมจิและการไล่สีที่เข้มข้น"
11. การเขียนคำสั่ง SQL
แม้ในงานทางเทคนิค แผนภาพขนาดเล็กก็สามารถทำให้โครงสร้างข้อมูลเข้าใจได้ง่ายขึ้นได้ การแสดงตาราง, ฟิลด์หลัก, และประเภทการเชื่อมต่อที่คาดหวังไว้ จะช่วยให้เกิดความชัดเจนก่อนที่คำสั่งค้นหาจะถูกเขียนขึ้น การเพิ่มตัวกรอง, ช่วงเวลา, และที่ที่ผลลัพธ์จะถูกนำไปใช้ จะช่วยให้แผนภาพมีความเป็นประโยชน์และมุ่งเน้นได้
คำแนะนำ
"แผนภาพการไหลของข้อมูลที่แสดงตารางสามตารางพร้อมคีย์และการเชื่อมโยง รูปแบบแผนภาพที่เรียบง่าย สีแบรนด์น้ำเงิน ลูกศรและป้ายกำกับที่ชัดเจน พื้นหลังสีขาว โทนสีเป็นทางการ หลีกเลี่ยงบล็อกโค้ดและสัญลักษณ์ที่ซับซ้อน"
12. การสร้างเด็คนำเสนอ
การนำเสนอจะง่ายต่อการติดตามมากขึ้นเมื่อแต่ละความคิดมีภาพที่แข็งแกร่งอยู่เบื้องหลัง ภาพที่ชัดเจนซึ่งเชื่อมโยงกับผู้ชมและเป้าหมายของสไลด์จะทำให้ข้อความบนแต่ละสไลด์น่าจดจำมากขึ้น ด้วยสไตล์ศิลปะที่เหมาะสม, ฉากหลัง, และพื้นที่สำหรับข้อความสั้น ๆ เรื่องราวจะคงความชัดเจนและสอดคล้องกัน
คำแนะนำ
"เลื่อนภาพฮีโร่สำหรับโอกาสทางการตลาดด้วยรูปทรงนามธรรมที่พุ่งขึ้นด้านบน สไตล์ภาพเป็นเวกเตอร์สมัยใหม่ โทนสีแบรนด์เน้นสีอบอุ่น พื้นที่ว่างสมดุลสำหรับหัวข้อข่าว บรรยากาศมั่นใจและสงบ หลีกเลี่ยงภาพสต็อกและไอคอนที่ดูเชย"
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: โลกของบาร์บี้จริงๆ แล้วขับเคลื่อนด้วยสีชมพู ฉากในภาพยนตร์ใช้สีชมพูสดใสมากจนทำให้สต็อกของผู้จัดจำหน่ายหมดลงระหว่างการผลิต นั่นคือความทุ่มเทให้กับโทนสีจริงๆ
13. ข้อจำกัดของลักษณะที่ระบุ
ขอบเขตที่ชัดเจนช่วยให้การตัดสินใจเกี่ยวกับฟีเจอร์ง่ายขึ้น แผนที่ขอบเขตจะแสดงชื่อฟีเจอร์ กรณีการใช้งานหลัก และข้อจำกัดที่กำหนดสิ่งที่ฟีเจอร์สามารถและไม่สามารถทำได้ในขณะนี้ การระบุสถานการณ์ที่อยู่นอกขอบเขต ความเสี่ยง และข้อจำกัดทางเทคนิคในรูปแบบที่เป็นกลางและสอดคล้องกับแบรนด์ จะช่วยให้ทีมเห็นพ้องต้องกันในเรื่องขอบเขตด้วยความมั่นใจ
คำแนะนำ
"แผนที่ขอบเขตฟีเจอร์ที่แสดงการใช้งานหลักที่ศูนย์กลาง พร้อมวงแหวนที่อยู่นอกขอบเขตที่ชัดเจนเป็นสีเทาเข้ม สไตล์แผนผังเรียบง่าย ใช้สีน้ำเงินของแบรนด์ร่วมกับสีเทาอ่อนสำหรับพื้นที่ยกเว้น ป้ายชื่อที่อ่านง่าย พื้นหลังเรียบ ให้ความรู้สึกเป็นทางการ ไม่ใช้ไอคอนเตือน"
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ติดป้ายหมุดเอกสาร "Brand Visual Tokens" ที่แชร์ร่วมกัน* โดยใช้ClickUp Docsพร้อมคำศัพท์เกี่ยวกับสไตล์งานศิลป์ของคุณ สไตล์ภาพ โทนสีที่ได้รับการอนุมัติ เงื่อนไขแสง และรายการข้อห้ามสั้นๆ เชื่อมโยงเอกสารนี้ไว้ในเทมเพลตต่างๆ เพื่อให้ทุกคำสั่งสร้างภาพใช้ภาษาเดียวกันสำหรับภาพที่สร้างโดย AI อย่างสม่ำเสมอ
14. ทำให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันง่ายขึ้น
ทีมจะก้าวหน้าได้เร็วขึ้นเมื่อสถานะสามารถมองเห็นได้โดยไม่ต้องมีการประชุมเพิ่มเติม ภาพบอร์ดที่แชร์ร่วมกันจะแสดงชื่อโครงการ, ระยะปัจจุบัน, และงานที่เจ้าของแต่ละคนกำลังทำต่อไป การเพิ่มความเสี่ยงหรืออุปสรรคควบคู่ไปกับสีแบรนด์จะทำให้การอัปเดตทั้งโปร่งใสและง่ายต่อการสแกน
คำแนะนำ
"กระดานสถานะทีมที่มีสามคอลัมน์ ตอนนี้ถัดไป, แท็กเจ้าของที่ชัดเจน, รูปแบบการ์ดที่เรียบง่าย, สีแบรนด์สำหรับลำดับความสำคัญ, พื้นหลังนุ่มนวล, บรรยากาศการทำงานร่วมกัน, หลีกเลี่ยงฟองแชทและความยุ่งเหยิงจากการตกแต่ง"
15. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ
ตัวเลขที่ซับซ้อนมักทำให้ผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญในข้อมูลสูญเสียความสนใจได้ การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพที่เรียบง่ายซึ่งแสดงตัวชี้วัดที่ถูกต้อง กลุ่มเปรียบเทียบ และช่วงเวลาที่เหมาะสม จะช่วยให้ทุกคนในทีมเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้ การเพิ่มประเภทกราฟที่เหมาะสม ตัวชี้วัดความมั่นใจหรือความแปรปรวน และขนาดไฟล์สำหรับการส่งออกที่เหมาะสม จะช่วยให้ข้อมูลในรูปแบบภาพนี้ยังคงมีประโยชน์ในทุกสถานการณ์
คำแนะนำ
"แผนภูมิเปรียบเทียบก่อนและหลังสำหรับอัตราการเปลี่ยนแปลงตามกลุ่มตัวอย่าง รูปแบบเส้นเรียบ แถบความเชื่อมั่นมีสีอ่อน พื้นหลังเรียบ สีน้ำเงินของแบรนด์และสีกลางๆ บรรยากาศจริงจัง หลีกเลี่ยง 3 มิติและเสียงรบกวนจากตาราง"
16. การพัฒนาสถานการณ์ทดสอบคุณภาพ (QA)
คำอธิบายข้อความมักขาดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำงานที่แท้จริงของฟีเจอร์หนึ่ง ๆ การสร้างสตอรี่บอร์ดขนาดเล็กจะช่วยให้เห็นลำดับขั้นตอนได้ง่ายขึ้น โดยแสดงฟีเจอร์ บทบาทของผู้ใช้ เกณฑ์ความสำเร็จ รวมถึงเส้นทางที่ราบรื่นและกรณีพิเศษต่าง ๆ การเพิ่มบริบทของอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ พร้อมทั้งเลือกใช้โทนสีที่เป็นกลาง จะช่วยให้สตอรี่บอร์ดยังคงเรียบง่ายและชัดเจน
คำแนะนำ
"สตอรี่บอร์ดสี่ช่องของสถานการณ์การเข้าสู่ระบบ: เส้นทางปกติ, หมดเวลา, รหัสผ่านผิด, และการล็อกเอาต์; สไตล์เส้นวาดเรียบง่าย; พื้นที่คำบรรยายชัดเจน; สีเน้นแบรนด์สำหรับไฮไลท์; พื้นหลังสีขาว; บรรยากาศการสอนที่สงบ; และหลีกเลี่ยงสีที่กระตุ้นความตื่นตระหนก"
17. ท้าทายข้อโต้แย้งของคุณ
แนวคิดจะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อได้รับการทดสอบกับทางเลือกอื่น ๆ ภาพเปรียบเทียบที่สมดุลจะแสดงข้ออ้าง ข้อโต้แย้ง และหลักฐานที่สำคัญของแต่ละฝ่าย การรักษาโทนเสียงให้เป็นกลางและให้ความเคารพจะช่วยให้ทีมสามารถอภิปรายข้อดีข้อเสียได้โดยไม่เสียสมาธิ
คำแนะนำ
"ภาพเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกัน แสดงข้อเรียกร้องทางซ้ายและตัวอย่างที่ขัดแย้งทางขวา การจัดวางสมดุล การออกแบบที่เรียบง่าย สีน้ำเงินและสีเทาของแบรนด์ พื้นที่คำบรรยายที่ชัดเจน พื้นหลังเป็นกลาง อารมณ์ที่คิดมาอย่างดี หลีกเลี่ยงภาพที่แสดงความประชดประชัน"
18. การวิเคราะห์คู่แข่งแบบสรุปหนึ่งหน้า
การรีวิวเชิงแข่งขันจะได้ผลดีที่สุดเมื่อมุมมองสั้นและตรงประเด็น เอกสารหนึ่งหน้าจะเน้นที่คู่แข่งหลัก คุณสมบัติที่ถูกเปรียบเทียบ และวันที่ของภาพรวม เพื่อให้บริบทชัดเจน การใช้ชุดสีของแบรนด์ช่วยให้การเปรียบเทียบมีความสม่ำเสมอและง่ายต่อการแบ่งปัน
คำแนะนำ
"เมทริกซ์การแข่งขันที่มีผู้ขายห้าคนและคุณสมบัติแปดรายการ รูปแบบตารางที่เรียบง่าย สีแบรนด์สำหรับคอลัมน์ไฮไลต์ พื้นหลังสีขาว บรรยากาศที่สงบ หลีกเลี่ยงการวางโลโก้ที่รกรุงรัง และมีเชิงอรรถที่หนาแน่น"
19. บอร์ดอารมณ์แคมเปญโซเชียลมีเดีย
ทีมสร้างสรรค์จะทำงานสอดคล้องกันเร็วขึ้นเมื่อโทนของงานชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น มู้ดบอร์ดจะแสดงธีม แพลตฟอร์มเป้าหมาย และโทนสีที่จะใช้เป็นแนวทางในการทำงาน การระบุสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำอย่างชัดเจนจะช่วยให้สไตล์งานมีความสม่ำเสมอในทุกผลงานของผู้สร้าง
คำแนะนำ
"มู้ดบอร์ดแคมเปญประกอบด้วยหกช่องที่ผสมผสานพื้นผิว ตัวอย่างสี และภาพตัวอย่าง; สไตล์ศิลปะโมเดิร์นมินิมอล; โทนสีแบรนด์; พื้นหลังกระดาษเนื้อนุ่ม; บรรยากาศเชิญชวน; หลีกเลี่ยงลายน้ำจากภาพสต็อก"
20. ตัวเลือกฮีโร่สำหรับหน้าแลนดิ้งเพจ
หน้าจอแรกมีบทบาทในการกำหนดวิธีที่ผู้คนเข้าใจผลิตภัณฑ์ การทดสอบสามรูปแบบช่วยให้พบรูปลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุดและส่งมอบสิ่งที่สัญญาไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การรวมภาพผลิตภัณฑ์หรือภาพนามธรรม พื้นหลังที่ชัดเจน และพื้นที่สำหรับข้อความ ทำให้แต่ละตัวเลือกเปรียบเทียบได้ง่าย
คำแนะนำ
"หน้าแลนดิ้งเพจฮีโร่พร้อมสินค้าบนพื้นผิวสะอาด, ภาพเสมือนจริง, แสงขอบนุ่ม, สีฟ้าของแบรนด์, พื้นที่ว่างสำหรับหัวข้อทางด้านซ้าย, ความละเอียดสูง, หลีกเลี่ยงการสะท้อนที่ยุ่งเหยิงใกล้ข้อความ"
เครื่องมือ AI ยอดนิยมสำหรับการสร้างเนื้อหาการตลาดแบบข้อความสู่ภาพ
1. ClickUp BrainGPT + ClickUp Talk to Text
หากความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของคุณไม่ใช่ การสร้างภาพแต่ การรักษาความสอดคล้องของข้อความที่ใช้สร้างภาพในแต่ละแคมเปญClickUp BrainGPTจะมอบ "ฐานหลัก" ที่ใช้งานได้จริงสำหรับการเขียนข้อความให้กับทีมการตลาดของคุณ
แทนที่จะสูญเสียบรรทัดคำสั่งในเอกสารและแชทต่างๆ คุณสามารถจัดเก็บโครงสร้างคำสั่งที่ดีที่สุดของคุณใน Docs เชื่อมต่อกับงานที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญ และนำกลับมาใช้ใหม่พร้อมบริบทการอนุมัติที่ครบถ้วน ClickUp BrainGPT ยังรองรับโมเดล AI หลายแบบ เช่น ChatGPT และ Gemini (ดังนั้นคุณสามารถสลับได้ตามต้องการว่าจะใช้สำเนาที่กระชับหรือคำแนะนำภาพที่ละเอียดมากขึ้น) และได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานข้ามแอปต่างๆ ของคุณ ดังนั้นทีมของคุณจึงไม่ต้องคัดลอกและวางตลอดทั้งวัน
ClickUp BrainGPT's Talk to Textสามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานเดียวกันได้อย่างลงตัว คุณสามารถพูดคำสั่งหรือคำกระตุ้นออกมา (หัวข้อ สไตล์งานศิลปะ เงื่อนไขแสง สีสัน พื้นหลัง และข้อจำกัด) แล้วแปลงเป็นข้อความที่ชัดเจนซึ่งสามารถนำไปใช้ในเอกสาร งาน หรือเครื่องมือสร้างภาพ AI ของคุณได้อย่างง่ายดาย วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถบันทึกไอเดียคำสั่งต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะระหว่างการระดมความคิด การตรวจสอบงาน หรือขณะกำลังสร้างกราฟิกสำหรับโซเชียลมีเดีย
การสร้างภาพในตัวภายใน ClickUp
หากเอกสารของคุณพึ่งพาภาพเป็นอย่างมากClickUp Brainและ BrainGPT จะช่วยคุณทำงานนี้ได้โดยไม่ต้องเสียเวลา ทุกครั้งที่คุณต้องการแผนภาพ, แบบจำลองอย่างรวดเร็ว, หรือภาพหน้าจอที่ล้าสมัย คุณสามารถสร้างมันได้โดยตรงในภารกิจหรือเอกสารของคุณ
เพียงแค่บรรยายสิ่งที่คุณต้องการ แผนผังขั้นตอนสำหรับโมเดลการอนุญาตใหม่, สเก็ตช์ UI ที่เรียบง่าย, หรือภาพประกอบที่ชัดเจนสำหรับการแนะนำขั้นตอน และ ClickUp Brain จะสร้างมันขึ้นมาทันที คุณยังสามารถอัปโหลดกราฟิกที่มีอยู่ของคุณและขอรูปแบบที่ชัดเจนและอัปเดตได้ เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารของคุณสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ปัจจุบันโดยไม่ต้องอัปเดตด้วยตนเอง
สิ่งนี้ทำให้การอัปเดตเอกสารภาพทำได้รวดเร็วเทียบเท่ากับการแก้ไขข้อความ โดยเฉพาะเมื่อฟีเจอร์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงท้ายของสปรินต์ หรือเมื่อคุณต้องการรักษาความสอดคล้องทางภาพของคู่มือ คำถามที่พบบ่อย และเอกสารภายใน
ตัวอย่างภาพ: คำสั่งที่เรียบง่าย vs คำสั่งที่ครอบคลุม
ด้านล่างนี้ คุณจะเห็นภาพสองภาพที่สร้างขึ้นโดยใช้เครื่องมือในตัวของ ClickUp ภาพแรกใช้คำสั่งที่เรียบง่าย ในขณะที่ภาพที่สองใช้คำสั่งที่ละเอียดและครอบคลุมมากขึ้น ทั้งสองวิธีให้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูง แต่ระดับของรายละเอียดและทิศทางเชิงสร้างสรรค์สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้:
หรือถ้าคุณแค่อยากสร้างภาพน่ารักๆ สำหรับแคมเปญสุดเก๋ หรือแบ่งปันความสุขเล็กๆ ในทุกโอกาส ClickUp Brain ก็พร้อมตอบโจทย์คุณแล้ว 🐶✨
ไม่ว่าคุณจะใช้แนวทางใด การสร้างภาพของ ClickUp จะช่วยให้การอัปเดตเอกสารภาพรวดเร็วเท่ากับการแก้ไขข้อความ—โดยเฉพาะเมื่อฟีเจอร์มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงท้ายของสปรินต์ หรือเมื่อคุณต้องการรักษาความสอดคล้องทางภาพของคู่มือ คำถามที่พบบ่อย และเอกสารภายในองค์กร
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp BrainGPT
- กำหนดแนวคิดได้ทันทีด้วย Talk to Text เพื่อให้คุณบันทึกข้อมูลในขณะที่ยังสดใหม่
- เขียนคำอธิบายข้อความคร่าวๆ ใหม่ให้เป็นโครงสร้างคำสั่งที่สามารถทำซ้ำได้ เพื่อให้ภาพที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกัน
- ค้นหาคำแนะนำและข้อมูลอ้างอิงแบรนด์ในอดีตได้รวดเร็วขึ้นด้วย ระบบค้นหาสำหรับองค์กร ทำให้คุณสามารถนำสิ่งที่ใช้ได้ผลแล้วกลับมาใช้ใหม่
- สลับระหว่างโมเดล AI หลายแบบเพื่อให้คุณสามารถเลือกโมเดลที่เหมาะสมกับงานได้ เช่น การสร้างสรรค์ไอเดียเทียบกับการปรับแต่งให้ดูเป็นมืออาชีพสำหรับการตลาด
- เปลี่ยนบล็อกข้อความที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ เพื่อให้การตรวจสอบ การแก้ไข และการอนุมัติขั้นสุดท้ายอยู่ในที่เดียว
ข้อจำกัดของ ClickUp BrainGPT
- ต้องใช้แพ็กเกจ AI แบบชำระเงินและส่วนเสริมเพิ่มเติมเพื่อใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับแผนการสมัครและการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ
- จำเป็นต้องมีนิสัยการกำกับดูแลที่เบาบาง เช่น การอัปเดตไลบรารีคำสั่งของคุณ มิฉะนั้นทีมจะเริ่มใช้รูปแบบคำสั่งที่ไม่สอดคล้องกัน
ราคาของ ClickUp
2. Canva AI (Magic Media)
Canva AI ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับความเป็นจริงของงานการตลาดที่ต้อง "สร้าง ปรับขนาด ส่งออก" ด้วย Magic Media คุณสามารถสร้างภาพ AI จากข้อความที่ป้อนได้โดยตรงในเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้สร้างโฆษณา สไลด์นำเสนอ กราฟิกสำหรับหน้าแลนดิ้ง และโพสต์โซเชียลมีเดียอยู่แล้ว ซึ่งช่วยลดช่องว่างระหว่างการสร้างภาพกับการออกแบบงานผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการหลายรูปแบบอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ยังมีประโยชน์เมื่อคุณให้ความสำคัญกับความสม่ำเสมอของแบรนด์ แต่ไม่ต้องการให้ทุกคำขอกลายเป็นงานออกแบบใหม่ กระบวนการทำงานของ Canva มุ่งเน้นไปที่เทมเพลตและการแก้ไขอย่างรวดเร็ว ทำให้ทีมสามารถสร้างรูปแบบที่หลากหลายได้ ในขณะที่ยังคงควบคุมการจัดวางตัวอักษรและองค์ประกอบของแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva AI
- สร้างภาพจากข้อความที่ป้อนภายในตัวแก้ไขเดียวกันที่ใช้สำหรับสื่อการตลาด
- สร้างรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็วสำหรับช่องทาง ขนาด และทิศทางสร้างสรรค์ที่แตกต่างกัน
- ใช้เทมเพลตและการควบคุมแบรนด์เพื่อให้ภาพมีความสอดคล้องกันในโพสต์โซเชียลมีเดียและสื่อส่งเสริมการตลาด
- ผสานภาพ AI เข้ากับเลย์เอาต์ที่พร้อมสำหรับการผลิต การส่งออก และความคิดเห็นในการทำงานร่วมกัน
- เร่งกระบวนการ "ร่างถึงอนุมัติ" ด้วยการสร้างตัวเลือกที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเลือกได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
ข้อจำกัดของ Canva AI
- ข้อเสนอการควบคุมที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือสร้างงานศิลปะเฉพาะทางเมื่อคุณต้องการพารามิเตอร์คำสั่งที่ซับซ้อนทางเทคนิคสูง
- จำเป็นต้องใช้แผนชำระเงินเพื่อการใช้งาน AI ที่ลึกขึ้นและขีดจำกัดที่สูงขึ้น ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าทีมของคุณ
- ยังคงต้องการการตรวจสอบจากมนุษย์เพื่อความถูกต้องของแบรนด์ รายละเอียดสินค้า และการปฏิบัติตามข้อกำหนดก่อนเผยแพร่
ราคาของ Canva AI
- แผนฟรี
- Canva Pro: 15 ดอลลาร์ต่อเดือน/ผู้ใช้
- Canva Business: 20 ดอลลาร์ต่อเดือน/ผู้ใช้
- Canva สำหรับองค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
3. Adobe Firefly
Adobe Firefly เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งเมื่อคุณต้องการภาพที่สร้างโดย AI ซึ่งเข้ากับกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ระดับมืออาชีพได้อย่างลงตัว พร้อมด้วยมาตรการควบคุมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับงานเชิงพาณิชย์ Adobe ได้วางตำแหน่ง Firefly ให้เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์โดยเฉพาะ และยังสามารถผสานการทำงานกับระบบนิเวศของ Adobe ได้อย่างราบรื่น ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งหากทีมของคุณกำลังทำงานใน Creative Cloud สำหรับการผลิตงานออกแบบขั้นสุดท้ายอยู่แล้ว
สำหรับทีมการตลาด Firefly มักถูกใช้เพื่อสร้างสินทรัพย์อย่างรวดเร็ว สำรวจทิศทางสไตล์ศิลปะ และปรับปรุงแนวคิดสร้างสรรค์ก่อนที่จะนำไปขัดเกลาในเครื่องมือของ Adobe นอกจากนี้ยังใช้ระบบเครดิต ทำให้คุณสามารถจัดการการใช้งานได้อย่างคาดการณ์ได้ทั่วทั้งทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Firefly
- สร้างภาพจากข้อความด้วยคำสั่งที่ควบคุมสไตล์และการจัดองค์ประกอบให้สอดคล้องกับแบรนด์
- สนับสนุนกระบวนการทำงานเชิงพาณิชย์ด้วยการวางตำแหน่งของ Adobe ที่เน้นการค้นหาเนื้อหาที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
- ผสานเข้ากับเครื่องมือสร้างสรรค์ที่กว้างขวางของ Adobe สำหรับการแก้ไขขั้นสุดท้ายและสินทรัพย์การผลิต
- ใช้เครดิตการสร้างเพื่อจัดการการสร้างภาพในระดับทีม
- เพิ่มสัญญาณแหล่งที่มาผ่านแนวทางการรับรองความถูกต้องของเนื้อหาของ Adobe หากมี
ข้อจำกัดของ Adobe Firefly
ราคาของ Adobe Firefly
- ไฟร์ฟลาย สแตนดาร์ด: 9.99 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน/ผู้ใช้
- ไฟร์ฟลาย โปร: 19.99 ดอลลาร์ต่อเดือน/ผู้ใช้
- ไฟร์ฟลาย พรีเมียม: $199.99 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- Creative Cloud Pro: 69.99 ดอลลาร์ต่อเดือน/ผู้ใช้
4. DALL·E (OpenAI)
DALL·E ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการสร้างภาพสำหรับการตลาด เนื่องจากสามารถจัดการกับการเขียนคำแนะนำแบบวนซ้ำได้ดี โดยเฉพาะเมื่อคุณปรับแต่งคำอธิบายข้อความผ่านหลายรอบเพื่อให้ได้อารมณ์ แสง และองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกับที่ต้องการ นอกจากนี้ยังนิยมใช้เมื่อคุณต้องการแนวคิดอย่างรวดเร็วสำหรับกราฟิกโซเชียลมีเดีย หัวข้อบล็อก และแนวคิดแคมเปญ
หากขั้นตอนการทำงานของคุณมี ChatGPT รวมอยู่ด้วย การสร้างภาพในสไตล์ DALL·E ก็สามารถทำงานได้ในรูปแบบการสนทนาเช่นกัน หมายความว่าคุณสามารถขอการเปลี่ยนแปลง เช่น พื้นหลังที่แตกต่าง, โทนสี, หรือสไตล์ภาพใหม่ได้โดยไม่ต้องเขียนคำสั่งทั้งหมดใหม่ตั้งแต่ต้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DALL·E
- สร้างภาพจากข้อความสั้น ๆ แล้วปรับปรุงด้วยคำถามติดตามผลซ้ำ
- สำรวจทิศทางภาพที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็วสำหรับแนวคิดแคมเปญเดียวกัน
- รองรับสไตล์ที่หลากหลาย ตั้งแต่ภาพเหมือนจริงไปจนถึงศิลปะดิจิทัล
- ทำงานได้ดีในการสร้างแนวคิดสำหรับภาพการตลาดก่อนการออกแบบเลย์เอาต์ขั้นสุดท้าย
- เสนอการเข้าถึง API สำหรับทีมที่ต้องการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการสร้างภาพ
ข้อจำกัดของ DALL·E
- ต้องมีการกระตุ้นและตรวจสอบอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องของแบรนด์ รายละเอียดสินค้า และการอ้างอิง
- รวมถึงข้อจำกัดในการใช้งานและความปลอดภัยที่มีผลต่อสิ่งที่สามารถสร้างได้
- อาจคาดเดาได้ยากขึ้นสำหรับการจัดพิมพ์ที่ต้องการความแม่นยำสูง รายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือข้อกำหนดการจัดวางที่เข้มงวด
ราคาของ DALL·E
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
5. มิดเจอร์นีย์
Midjourney เป็นที่นิยมเมื่อคุณต้องการภาพที่โดดเด่นและมีสไตล์เฉพาะตัว และคุณยินดีที่จะปรับแต่งซ้ำเล็กน้อยเพื่อให้ได้รูปลักษณ์ที่ต้องการ ทีมการตลาดมักใช้มันสำหรับงานศิลปะแนวคิดที่โดดเด่น บอร์ดอารมณ์สำหรับแคมเปญ และภาพหลักที่สไตล์ของงานศิลปะมีความสำคัญพอๆ กับความถูกต้องตามตัวอักษร
ระบบแผนของ Midjourney ถูกสร้างขึ้นโดยอิงตามเวลาของ GPU และโหมดการสร้าง ดังนั้นคุณสามารถเลือกระหว่างการสร้างที่เร็วขึ้นหรือการทำงานที่คิวไว้ซึ่งช้ากว่า ขึ้นอยู่กับกำหนดเวลาของคุณ
Midjourney ยังมีตัวเลือกการควบคุมความเป็นส่วนตัวผ่านโหมด Stealth ในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งมีความสำคัญหากคุณกำลังทำงานกับแคมเปญก่อนเปิดตัวหรือภาพของลูกค้าที่คุณไม่ต้องการให้ปรากฏต่อสาธารณะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Midjourney
- สร้างภาพที่มีสไตล์เฉพาะตัวพร้อมความสอดคล้องทางสุนทรียศาสตร์ที่แข็งแกร่งในทุกรูปแบบ
- เสนอความเร็วในการทำงานหลายระดับ รวมถึงโหมดเร็วและโหมดผ่อนคลาย
- สนับสนุนความเป็นส่วนตัวระดับสูงผ่านโหมดล่องหน
- เปิดใช้งานการทดลองในปริมาณมากผ่านโหมดผ่อนคลายไม่จำกัดบนแพ็กเกจแบบชำระเงิน
- ปรับขนาดการใช้งานตามระดับการสมัครสมาชิกที่สามารถคาดการณ์ได้ โดยอิงตามความต้องการในการผลิตของคุณ
ข้อจำกัดของ Midjourney
ราคาของ Midjourney
- แผนพื้นฐาน: 10 ดอลลาร์ต่อเดือน
- แผนมาตรฐาน: 30 ดอลลาร์ต่อเดือน
- โปรแพลน: 60 ดอลลาร์ต่อเดือน
- แผนเมก้า: 120 ดอลลาร์ต่อเดือน
การผสานภาพที่สร้างโดย AI เข้ากับกระบวนการทำงานด้านการตลาด
เมื่อทีมของคุณมีชุดคำสั่งแปลงข้อความเป็นภาพที่แข็งแกร่งและโฟลเดอร์ที่เต็มไปด้วยภาพที่สร้างขึ้น งานถัดไปคือการนำสินทรัพย์เหล่านั้นผ่านเส้นทางที่ชัดเจนจากแนวคิดไปสู่การเผยแพร่
บ่อยครั้งเกินไป งานเหล่านั้นสูญหายไปในความยุ่งเหยิงของงานที่กระจายอยู่ทั่วและเครื่องมือ AI ที่ไม่สามารถสื่อสารกันได้
การขยายตัวของบริบททำให้สถานการณ์แย่ลงเมื่อคุณต้องค้นหาข้ามระบบต่าง ๆ เพียงเพื่อจะตอบคำถามง่าย ๆ เช่น อะไรที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไฟล์อยู่ที่ไหน
ClickUp นำทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้ในที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์เพียงที่เดียว นี่คือขั้นตอนการทำงานแบบครบวงจรที่ง่ายและสมบูรณ์ ซึ่งใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ของ ClickUp ตามลำดับที่ถูกต้อง เพื่อให้งานของคุณสามารถมองเห็นได้ตลอดเวลาและง่ายต่อการอนุมัติ
เริ่มต้นด้วยบ้านที่มีชีวิตใน ClickUp Docs
ให้ภาพและคำพูดของคุณมีที่อยู่เดียวที่อบอุ่นและต้อนรับด้วยClickUp Docs. สร้างเอกสารหนึ่งเอกสารใน ClickUp ชื่อว่า "คลังคำกระตุ้นและภาพลักษณ์แบรนด์"
ภายใน เก็บคำแนะนำที่ใช้งานได้จริง บันทึกสั้นๆ ว่าทำไมถึงได้ผล และคู่มือแบรนด์ที่อ่านง่าย เมื่อมีคนขอภาพหลัก พวกเขาจะสามารถหาตัวอย่าง คำแนะนำภาพที่พร้อมวาง และสองบรรทัดเกี่ยวกับอารมณ์และสี เมื่อแบรนด์ของคุณเปลี่ยน คุณแก้ไขเอกสารนี้เป็นอันดับแรก เพื่อให้ทั้งทีมทำงานสอดคล้องกับเวอร์ชันที่อัปเดต
นี่คือเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยจัดระเบียบทุกอย่างในเอกสาร ClickUp ของคุณ:
- บล็อกข้อความที่จัดกลุ่มตามกรณีการใช้งาน เช่น กราฟิกสำหรับโซเชียลมีเดีย หัวข้ออีเมล โฆษณาแบบชำระเงิน
- ส่วนสั้น ๆ ของ "โทเค็นแบรนด์" พร้อมสไตล์ศิลปะ, โทนสี, เงื่อนไขการให้แสงสว่าง, และรายการลบเล็ก ๆ
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:IKEA เป็นผู้บุกเบิกเงียบๆ ในการใช้ภาพถ่าย "ปลอม"ที่ดูสมจริง ตั้งแต่ปี 2014 ประมาณ 75% ของภาพในแคตตาล็อกของพวกเขาเป็นภาพที่สร้างขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมแสง สี และการจัดวางในระดับใหญ่ นี่เป็นตัวอย่างแรกๆ ของการเปลี่ยนจากการถ่ายภาพจริงมาใช้ภาพสังเคราะห์โดยไม่สูญเสียความไว้วางใจ
ถามใน ClickUp Chat, จับเป็นงานใน ClickUp Tasks
คำขอส่วนใหญ่เริ่มต้นเป็นประโยค ให้รักษาลักษณะนั้นไว้ สร้างช่องแชทใน ClickUpชื่อว่า "คำขอและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกราฟิก"
เมื่อมีคนเขียนว่า "เราต้องการหัว LinkedIn ภายในพรุ่งนี้ โทนเสียง ผลิตภัณฑ์อยู่ทางขวา" ให้แปลงข้อความนั้นเป็นงานด้วยClickUp Tasksในหน้าต่างเดียวกัน ในคำอธิบายงาน ให้วางข้อความที่ระบุจาก ClickUp Docs และเพิ่มขนาด วันที่ครบกำหนด และผู้ตรวจสอบ คุณเปลี่ยนจากการพูดคุยเป็นการกระทำในขั้นตอนเดียว และไม่มีอะไรสูญหายในเธรดแยกต่างหาก
📌 ตัวอย่าง: นักการตลาดผลิตภัณฑ์ส่งข้อความพร้อมเป้าหมายและโทนเสียง คุณเปลี่ยนเป็นงานใน ClickUp ที่มีชื่อว่า "หัวข้อ LinkedIn สำหรับกรณีศึกษา" มอบหมายงาน เพิ่มข้อความลงในคำแนะนำสำหรับภาพ และแนบภาพที่เคยสร้างไว้สองภาพที่เข้ากับรูปแบบ ผู้สร้างงานมีบริบท อ้างอิง และความเป็นเจ้าของโดยไม่ต้องประชุม
ให้ ClickUp Automations เป็นผู้นำงาน ไม่ใช่การกดดันผู้คน
กระบวนการที่ดีจะรู้สึกเป็นธรรมชาติและง่ายต่อการปฏิบัติตาม ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติใน ClickUpสองสามอย่างเพื่อขับเคลื่อนงานไปข้างหน้าโดยไม่ต้องแจ้งเตือนตลอดเวลา เมื่อสถานะเปลี่ยนเป็น "พร้อมสำหรับการตรวจสอบ" ให้โพสต์ใน ClickUp Chat โดยแท็กหัวหน้าฝ่ายสร้างสรรค์และย้ายงานใน ClickUp ไปยังรายการ "รอการตรวจสอบ"
เมื่อมีงานที่ครบกำหนดใน 24 ชั่วโมงและยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ให้แจ้งเตือนผู้รับมอบหมายและเจ้าของโครงการ สร้างการแจ้งเตือนรายไตรมาสเพื่อรีเฟรช "คลังคำแนะนำและภาพลักษณ์แบรนด์" ในเอกสาร ClickUp ของคุณ เพื่อให้คำแนะนำสำหรับสร้างภาพของทีมการตลาดของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Agentsเพื่อจัดการคำขอรูปภาพให้ดำเนินต่อไป (โดยไม่ต้องคอยติดตามการอนุมัติ)
เมื่อทีมของคุณเริ่มใช้ ข้อความเพื่อสร้างภาพ ในระดับใหญ่แล้ว ปัญหาที่ทำให้ช้าลงจริงๆ มักจะไม่ใช่การสร้างภาพ แต่เป็นการติดตามผล เช่น "เวอร์ชันล่าสุดอยู่ที่ไหน?" หรือ "เราอนุมัติข้อความไหนไปแล้ว?" ClickUp AI Agents สามารถจัดการงานประสานงานเหล่านี้ในบริบทได้ ทำให้กระบวนการทำงานของคุณยังคงชัดเจนอยู่เสมอ
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างภาพด้วย AI:
- ตั้งค่าตัวแทน Live Answers สำหรับคำถาม "อยู่ที่ไหน?": กำหนดให้ ClickUp Agent ชี้ไปที่ Space/List ที่เก็บงานสร้างสรรค์ (และ Doc ที่เก็บคลังข้อความและโทเค็นแบรนด์ของคุณ) เมื่อมีคนถามว่า "เรากำลังใช้ข้อความไหนสำหรับหน้าแรก?" หรือ "โทนสีที่ได้รับการอนุมัติสำหรับโพสต์โซเชียลมีเดียคืออะไร?" ตัวแทน AI สามารถตอบกลับด้วยบริบทที่ถูกต้อง
- ใช้ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์แบบเรียลไทม์เพื่อความโปร่งใสของสถานะ: กำหนดค่าให้แชร์การอัปเดตประจำสัปดาห์ที่เน้นสิ่งที่ได้รับการอนุมัติแล้ว สิ่งที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ และสิ่งที่ติดอยู่ในขั้นตอนการแก้ไข โดยเฉพาะเมื่อมีผู้สร้างหลายคนกำลังผลิตภาพที่สร้างขึ้นสำหรับช่องทางต่างๆ
- สร้างตัวแทนที่เบาโดยไม่ต้องเขียนโค้ด: ให้เหมือนกับการเขียนคำสั่งสำหรับงานปฏิบัติการ: กำหนดว่าคุณต้องการให้ตัวแทนทำอะไร เลือกบริบท (เอกสารเฉพาะ, รายการ, หรือแอปที่เชื่อมต่อ) จากนั้นเลือกการกระทำที่มันสามารถทำได้ เช่น สรุปการอัปเดตหรือแนะนำขั้นตอนถัดไป
สร้าง, ตรวจสอบ, และอนุมัติในที่เดียว
ผู้สร้างจะรันข้อความสรุปสำหรับสร้างภาพในเครื่องมือสร้างภาพ AI ของคุณ อัปโหลดภาพที่สร้างขึ้นสามภาพไปยังงานเดียวกันใน ClickUp และเพิ่มบันทึกสั้นๆ หนึ่งบรรทัดใต้แต่ละภาพ ผู้ตรวจสอบสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทันทีตรงนั้น
หากต้องการเปลี่ยนแปลง ให้ตั้งค่าสถานะเป็น "ต้องการแก้ไข" เก็บชุดแรกไว้ และเพิ่มไฟล์ที่อัปเดตภายใต้ "รอบที่ 2" เมื่อถูกต้องแล้ว ให้เปลี่ยนเป็น "อนุมัติ"
ระบบอัตโนมัติขั้นสุดท้ายสามารถแชร์สรุปสั้น ๆ ใน ClickUp Chat พร้อมลิงก์ไปยังงานและสินทรัพย์ที่เสร็จสมบูรณ์ จากตรงนี้ เจ้าของช่องทางสามารถดึงภาพไปใช้สำหรับโพสต์โซเชียล โฆษณา หรืออีเมลได้ และคุณไม่ต้องตามหาไฟล์จากใครอีกต่อไป
สองสามสิ่งที่ควรจำไว้:
- เพิ่ม "หมายเหตุการใช้งาน" ในงาน เช่น "ปลอดภัยสำหรับพื้นหลังสีเข้ม, ให้ส่วนที่สามทางขวาชัดเจน"
- บันทึกภาพที่ชนะกลับมาที่เอกสาร ClickUp พร้อมบทเรียนสั้นๆ ที่ได้เรียนรู้
เก็บแนวทางไว้ที่ที่ผู้คนมองเห็นจริงๆ
แบรนด์ของคุณไม่ใช่ไฟล์ PDF ในโฟลเดอร์ มันมีชีวิตอยู่ในเอกสาร ClickUp ที่คุณเปิดในขั้นตอนแรก เมื่อคุณต้องการใช้ชุดสีใหม่หรือต้องการสไตล์งานศิลป์ที่นุ่มนวลขึ้น ให้เปลี่ยนคำในเอกสารก่อน จากนั้นใช้ ClickUp Automations เพื่อแจ้งเตือน "ฝ่ายออกแบบ" "ฝ่ายโซเชียล" และ "ฝ่ายวงจรชีวิต" ใน ClickUp Chat
ภาพถัดไปที่ใครบางคนคัดลอกจะมีข้อมูลอัปเดตปรากฏอยู่ด้วย เมื่อเวลาผ่านไป วิธีนี้จะช่วยให้ภาพที่สร้างโดย AI มีความสอดคล้องกันโดยไม่ต้องมีการแจ้งเตือนรายวันหรือการอนุมัติที่ยาวนาน
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับทีมการตลาดในการใช้ AI สร้างข้อความเป็นภาพ
AI สามารถเร่งกระบวนการได้ แต่จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคำแนะนำของคุณสำหรับแปลงข้อความเป็นภาพอยู่ในกรอบที่ชัดเจนซึ่งปกป้องความไว้วางใจ การเข้าถึง และความชัดเจนของแบรนด์
ด้วยจิตวิญญาณนั้นในใจ นี่คือรายการสั้น ๆ ที่คุณสามารถเก็บไว้ใกล้ตัว:
- เปิดเผยเกี่ยวกับการใช้ AI ในโฆษณาและคำกล่าวอ้าง และเก็บหลักฐานสำหรับสิ่งที่คุณกล่าวไว้ ตามคำแนะนำของ FTC เกี่ยวกับการโฆษณาที่ซื่อสัตย์และคำแนะนำเกี่ยวกับ AI
- เขียนข้อความแทนภาพสำหรับทุกภาพ, หลีกเลี่ยงการใส่ข้อความในรูปภาพเมื่อทำได้, และเพิ่มข้อความสั้นๆ สำหรับแผนภูมิ เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลครบถ้วน
- รักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์ภายในข้อความ ด้วยรูปแบบศิลปะ สี และอารมณ์ที่คงที่ เนื่องจากแบรนด์ที่มีความสม่ำเสมอมีความสัมพันธ์กับการเติบโตที่แข็งแกร่งขึ้น
- บันทึกแหล่งที่มาของข้อมูลไว้ข้างๆ ทรัพย์สินแต่ละรายการ โดยใช้ข้อมูลรับรองเนื้อหาหรือบันทึกอย่างง่ายที่ระบุรุ่น, เวอร์ชัน และการตั้งค่า เพื่อที่คุณจะสามารถตรวจสอบได้ว่าภาพถูกสร้างขึ้นอย่างไร
- ปฏิบัติตามคู่มือการดำเนินการของช่องทาง และทดสอบการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนด้วยคำแนะนำสำหรับแต่ละตำแหน่ง โดยใช้คำแนะนำจากแพลตฟอร์ม เช่น ข้อกำหนดด้านครีเอทีฟของ LinkedIn
ข้อความสู่ภาพ, ClickUp สู่ความสำเร็จ
คุณสร้างสรรค์ผลงานจากความคิดสู่ภาพด้วยความใส่ใจ เราได้ครอบคลุมวิธีการสร้างรูปแบบศิลปะ แสงสว่าง อารมณ์ และโครงสร้างของคำสั่งเพื่อให้ภาพของคุณดูมีความตั้งใจ—ไม่ใช่แบบสุ่ม
แต่ส่วนที่ทีมรู้สึกจริงๆ คือ: ClickUp นำทุกอย่างมารวมกัน ในที่เดียว ทำให้การเขียนคำสั่ง การสร้างภาพ การตรวจสอบ และการอนุมัติของคุณไม่ต้องกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือต่างๆ อีกต่อไป
ClickUp Brain และ ClickUp BrainGPT มอบวิธีที่รวดเร็วให้กับนักการตลาดในการทำงานกับภาพตั้งแต่เริ่มต้น พูดไอเดียคร่าวๆ ด้วย Talk to Text แล้วเปลี่ยนให้เป็นคำแนะนำที่สมบูรณ์แบบด้วย ClickUp BrainGPT และสร้างภาพประกอบ เช่น มู้ดบอร์ด หัวข้อ ภาพขนาดย่อ แผนผัง ได้ทันทีในพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่ต้องคัดลอกและวาง ไม่ต้องสลับแอปไปมา ไม่ต้องกังวลเรื่องเวอร์ชันที่สูญหาย
ClickUp Docs เก็บรักษาคลังคำแนะนำที่มีชีวิตชีวาของคุณไว้, ClickUp Chat จับคำขอ, ClickUp Tasks นำงานไปข้างหน้า, และ ClickUp Automations กระตุ้นการตรวจสอบโดยไม่รบกวน. และเมื่อคุณพร้อมที่จะสร้างหรือปรับปรุงภาพ ClickUp Brain จะยังคงเชื่อมต่อกับบริบทของโครงการของคุณเพื่อให้ผลลัพธ์ตรงกับสิ่งที่คุณกำลังสร้างจริงๆ.
เครื่องมืออื่น ๆ สามารถสร้างภาพได้ ClickUp ช่วยให้ทีมของคุณสร้างภาพเหล่านั้น ตรงเวลา ตรงตามแบรนด์ และสอดคล้องกัน
หากคุณพร้อมที่จะสร้างคลังคำสั่งของคุณเอง—และสร้างภาพที่สม่ำเสมอและพร้อมใช้งานกับAI—ลงทะเบียนที่ ClickUp ตอนนี้เลย
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
มันคือคำแนะนำสั้น ๆ และชัดเจนที่คุณให้กับผู้สร้างภาพ AI เพื่อเปลี่ยนคำพูดให้กลายเป็นภาพ ในด้านการตลาด คำแนะนำที่ดีจะระบุชื่อของหัวข้อ สไตล์ศิลปะ แสง สี อารมณ์ และหมายเหตุ "หลีกเลี่ยง" เพื่อให้ภาพที่ได้ตรงกับแบรนด์และวัตถุประสงค์ของคุณ
ใช่ หากข้อความที่คุณป้อนเพื่อสร้างภาพซ้ำรูปแบบภาพ สีสัน ฉากหลัง และอารมณ์เดียวกันในหลายๆ ผลงาน ให้บันทึกข้อความที่ประสบความสำเร็จไว้ในไลบรารีที่ใช้ร่วมกัน ภาพที่สร้างขึ้นจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันตั้งแต่โพสต์บนโซเชียลมีเดียไปจนถึงโฆษณา
เลือกเครื่องมือที่ตรงกับความต้องการของคุณ ไม่ใช่แค่ตามกระแส หากคุณต้องการภาพที่สมจริงเหมือนภาพถ่าย ให้เลือกโมเดลที่มีชื่อเสียงในด้านนั้น หากคุณชื่นชอบการวาดภาพดิจิทัลหรือสไตล์อาร์ตเดโค ให้เลือกเครื่องมือที่รองรับงานสไตล์เฉพาะได้ดี ลองใช้หลายๆ แบบ บันทึกชุดคำสั่งสั้นๆ ไว้ และประเมินจากภาพคุณภาพสูงที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริง
เก็บงานไว้ในที่เดียว จัดเก็บคำสั่ง, เวอร์ชัน, ความคิดเห็น, และการอนุมัติในภารกิจของ ClickUp เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถให้คำแนะนำและเซ็นอนุมัติได้โดยไม่ต้องตามหาไฟล์
ใช่ เก็บไลบรารีของข้อความกระตุ้นที่ใช้งานได้ใน ClickUp Docs, หารือเกี่ยวกับคำขอใน ClickUp Chat, เปลี่ยนข้อความให้เป็นงานใน ClickUp Tasks, และให้ ClickUp Automations ช่วยกระตุ้นการตรวจสอบและการส่งต่อ นี่จะทำให้ข้อความกระตุ้นสำหรับสร้างภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่มั่นคงและครบวงจรที่คุณสามารถไว้วางใจได้