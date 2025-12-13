วิธีการผสานระบบ CRM กับ WhatsApp เพื่อทำให้การสนทนาเป็นอัตโนมัติ

ด้วยจำนวนผู้ใช้ WhatsApp มากกว่าสามพันล้านคนต่อเดือนจึงไม่น่าแปลกใจที่ธุรกิจต่างๆ ต้องการเข้าถึงลูกค้าในช่องทางที่พวกเขาใช้สนทนากันอยู่แล้ว
สำหรับทีมขาย การตลาด และการสนับสนุน อย่างไรก็ตาม การสนทนาใน WhatsApp มักจะอยู่ในที่ที่แตกต่างจาก CRM ซึ่งหมายความว่า การติดตามผลอาจถูกมองข้าม และไม่มีใครเห็นเรื่องราวทั้งหมดเบื้องหลังการสนทนากับลูกค้า
ระบบ CRM ส่วนใหญ่จัดการกับกระบวนการขายและเก็บข้อมูลลูกค้าได้ดี แต่พวกเขามักจะขาดความสามารถในการสนทนาแบบเรียลไทม์กับลูกค้าและการจัดการแชทบน WhatsApp
โดยการผสานระบบ WhatsApp Business API ของคุณเข้ากับระบบ CRM ของคุณ, คุณสามารถจัดการการสื่อสารผ่าน WhatsApp ได้ทันที, ส่งข้อความอัตโนมัติ, และไม่ให้การติดตามการสื่อสารสูญหายไปในกล่องข้อความที่แออัด.
คู่มือนี้จะแนะนำคุณในการผสานระบบ CRM กับ WhatsApp ทีละขั้นตอน เพื่อให้คุณสามารถอัตโนมัติการสนทนาและเชื่อมต่อทุกจุดสัมผัสได้ในที่ทำงานเดียว
🧠 คุณรู้หรือไม่: งานวิจัยภายในของ Meta พบว่า ผู้ซื้อสินค้ามักพึ่งพาการสื่อสารกับธุรกิจผ่านข้อความมากขึ้นในการค้นหาสินค้าและทำการสั่งซื้อ โดยมองว่าเป็นวิธีที่สะดวกและตรงไปตรงมาในการพูดคุยกับแบรนด์มากกว่า
ทำไมต้องผสาน WhatsApp เข้ากับระบบ CRM ของคุณ?
เมื่อลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูล พวกเขาไม่ต้องการรอคำตอบที่ซ่อนอยู่ในอีเมลยาวเหยียด พวกเขาต้องการคำตอบอย่างรวดเร็ว ตรงจุดที่พวกเขากำลังสนทนาอยู่
นั่นคือเหตุผลที่การนำ WhatsApp เข้ามาใน CRM ของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการทำธุรกิจของคุณได้อย่างสิ้นเชิง 🚀.
Movistar เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการทำงานในทางปฏิบัติ. เมื่อเผชิญกับความท้าทายในการส่งเสริมเครือข่ายไฟเบอร์ของตนในพื้นที่ที่การขายแบบถึงบ้านและการโทรหาลูกค้าแบบไม่ได้รับการนัดหมายเป็นมาตรฐาน Movistar ได้เปลี่ยนมาใช้ WhatsApp เพื่อให้สามารถติดต่อถึงลูกค้าได้รวดเร็วขึ้นและเป็นการส่วนตัวมากขึ้น.
โดยการส่งข้อเสนอไฟเบอร์ที่ปรับแต่งเฉพาะไปยังลูกค้าปัจจุบันโดยตรงผ่าน WhatsApp ทำให้ Movistar สามารถทำให้ผู้คนตรวจสอบความพร้อมใช้งานและจองการติดตั้งได้อย่างง่ายดาย
การไหลลื่นที่ราบรื่นและอัตโนมัติช่วยให้พวกเขาลดต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าลง 70% และเพิ่มส่วนแบ่งยอดขายผ่าน WhatsApp เป็นสามเท่า
โดยสรุป การผสาน WhatsApp เข้ากับระบบ CRM ของคุณช่วยให้ทีมของคุณเป็นระเบียบและพร้อมสร้างความไว้วางใจในทุกจุดสัมผัส:
- นำแชทจาก WhatsApp, Facebook Messenger และอื่น ๆ มาไว้ใน CRM เดียว เพื่อให้ทีมขายและทีมสนับสนุนไม่พลาดข้อความใด ๆ
- ใช้ การตอบกลับอัตโนมัติ, แม่แบบ, และระบบการทำงานอัจฉริยะ เพื่อจัดการกับคำถามที่พบบ่อยและการติดตามผล ทำให้มีเวลาว่างสำหรับคำถามที่ซับซ้อน
- เก็บทุกการสนทนา คำสั่งซื้อ และรายละเอียดไว้ในที่เดียว เพื่อส่งมอบการตอบสนองที่เป็นส่วนตัวและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในทุกครั้ง
เทมเพลตแนะนำ
หากคุณเริ่มต้นจากศูนย์เทมเพลต ClickUp Simple CRMฟรีจะมอบโครงสร้างที่พร้อมใช้งานสำหรับรายชื่อผู้ติดต่อ ข้อเสนอ และกิจกรรมต่างๆ ให้กับคุณ มันรวมศูนย์ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณ เช่น บันทึก งานที่ต้องทำจาก WhatsApp และการติดตามผล เพื่อให้คุณไม่ต้องสร้างมุมมอง CRM ขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น
📖 อ่านเพิ่มเติม:แอปพลิเคชันทางเลือก WhatsApp ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ
ประโยชน์ของการผสาน WhatsApp กับระบบ CRM
ระบบ CRM ที่ผสานการทำงานกับ WhatsApp ได้ดีหมายถึง การตอบกลับที่รวดเร็วขึ้น, กระบวนการทำงานที่ราบรื่นขึ้น, และความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีขึ้น นี่คือประโยชน์หลัก:
✅ การสื่อสารผ่าน WhatsApp แบบเรียลไทม์ทันทีช่วยให้การตลาดผ่านการสนทนาเป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นธรรมชาติ และมีความเป็นมนุษย์ ลดความล่าช้าและเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า✅ จัดเก็บข้อมูลลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียว เพื่อให้ทีมขาย ทีมสนับสนุน และทีมการตลาด เห็นเรื่องราวทั้งหมดเบื้องหลังทุกข้อความ WhatsApp และตอบกลับด้วยบริบทที่เหมาะสม✅ อัตโนมัติการคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย ส่งข้อความอัตโนมัติ และติดตามผลด้วยเทมเพลตข้อความ ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในการจัดการคำถามลูกค้าประจำ✅ ขยายการตั้งค่า WhatsApp Business API ของคุณเพื่อรองรับการโต้ตอบกับลูกค้าหลายพันรายโดยไม่สูญเสียความเป็นส่วนตัวหรือทำให้การสนับสนุนลูกค้าช้าลง✅ ใช้สื่อหลากหลายรูปแบบ แคตตาล็อกสินค้า และข้อความส่วนบุคคลได้โดยตรงใน CRM ของ WhatsApp ช่วยทีมของคุณปิดการขายได้เร็วขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบแผนการสื่อสารโครงการฟรี
กรณีการใช้งานสำหรับการตลาด การขาย และการสนับสนุน
การผสานระบบ CRM กับ WhatsApp นั้นไปไกลกว่าการแชทอัตโนมัติขั้นพื้นฐาน
นักการตลาดสามารถส่งข้อความและแคมเปญที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้โดยตรงในแชท WhatsApp เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ทีมขายสามารถจัดการข้อสอบถามของลูกค้าได้ทันทีและดำเนินการปิดการขายได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนสามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
มาดูตัวอย่างการใช้งานจริงกัน
1. การคัดกรองลูกค้าเป้าหมายผ่าน WhatsApp
ไม่ใช่ทุกโอกาสที่สนใจจะต้องการสิ่งเดียวกันในเวลาเดียวกัน บางคนแค่กำลังตรวจสอบคุณ บางคนกำลังรวบรวมข้อมูล และบางคนพร้อมที่จะซื้อในวันนี้
ระบบ CRM ที่มีประโยชน์พร้อมการผสานการทำงานกับ WhatsApp ทำให้การสื่อสารกับลูกค้าทุกคนเป็นเรื่องง่าย และช่วยเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าได้โดยไม่ต้องเสียเวลาหรือพลาดข้อมูลสำคัญ
นี่คือวิธีที่พวกเขามักจะเปรียบเทียบกัน:
|ประเภทของลีด
|ความหมาย
|เอ็มคิวแอล
|อยากรู้อยากเห็นและสำรวจสิ่งที่คุณนำเสนอ
|SQL
|สนใจอย่างจริงจังและต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
|PQL
|ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณแล้วและพร้อมที่จะตัดสินใจ
ด้วยการแชทผ่าน WhatsApp คุณสามารถติดต่อผู้คนได้ในที่ที่พวกเขาตอบกลับจริงๆ ไม่มีใครอยากรออีเมลเป็นวันหรือรับสายจากเบอร์ที่ไม่รู้จัก ข้อความ WhatsApp ถูกเปิดอ่านถึง 98% ของจำนวนที่ส่งไป ในช่วงวันหยุด40% ของนักช้อปกล่าวว่าพวกเขาใช้การส่งข้อความกับธุรกิจเพราะรวดเร็วและสะดวก
นี่คือจุดที่การผสานระบบ CRM กับ WhatsApp ช่วยรักษาการไหลของลีดให้แข็งแกร่ง ไม่จำเป็นต้องตอบกลับลีดใหม่แต่ละรายซ้ำๆ ด้วย WhatsApp Business API คุณสามารถตั้งค่าแชทบอทอัจฉริยะ, เทมเพลตข้อความด่วน หรือการตอบกลับอัตโนมัติสำหรับคำถามที่พบบ่อยได้
และทุกการสนทนายังคงรู้สึกเป็นส่วนตัว ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในระบบ CRM ของคุณ—ชื่อ ความชอบ และประวัติการซื้อ สามารถเข้าถึงได้ทันที ใช้รายละเอียดเหล่านี้เพื่อทำให้การสนทนาแต่ละครั้งอบอุ่นและเกี่ยวข้องโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
📖 อ่านเพิ่มเติม: WhatsApp Business กับส่วนตัว(วิธีแยกข้อความงานออกจากแชทส่วนตัวของคุณ)
2. การอัปเดตแคมเปญ
การรณรงค์ทางการตลาดง่ายขึ้นเมื่อคุณเข้าถึงผู้คนในที่ที่พวกเขาใช้เวลาอยู่ ด้วยแท็บอัปเดตใหม่ WhatsApp Business ช่วยให้แบรนด์สามารถแชร์ข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษ และการเปิดตัวสินค้าแบบเรียลไทม์ได้โดยไม่รบกวนการสนทนาส่วนตัว
การใช้การผสานระบบ CRM กับ WhatsApp สำหรับการจัดการการสื่อสารอย่างครอบคลุม คุณสามารถส่งการอัปเดตแคมเปญผ่านแชท WhatsApp, โฆษณาสถานะ หรือแม้กระทั่งช่องทางที่ได้รับการส่งเสริม
📌 ตัวอย่าง: กำลังจัดโปรโมชั่นกลางฤดูกาลอยู่หรือไม่? ด้วยการผสานระบบ WhatsApp CRM ทีมของคุณสามารถแชร์โฆษณาสถานะหรือข้อความสั้น ๆ กับผู้ติดตามที่ภักดีได้ ลูกค้าจะเห็นข้อเสนอ คุยกับทีมขายผ่าน WhatsApp เพื่อถามคำถามหรือตรวจสอบสต็อก และทุกการโต้ตอบจะถูกบันทึกไว้ในกระบวนการ CRMของคุณเพื่อการติดตามผลที่ง่ายและข้อเสนอที่ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า
คุณสมบัติใหม่ของ WhatsApp เช่น การสมัครสมาชิกช่องทางและโฆษณาในสถานะ มอบวิธีเพิ่มเติมให้ธุรกิจของคุณเชื่อมต่อกับลูกค้าได้มากขึ้น และเนื่องจากทุกอย่างถูกจัดการผ่านบัญชี WhatsApp Business ของคุณ การสื่อสารกับลูกค้าของคุณจึงเป็นระเบียบและเป็นส่วนตัว
📖 อ่านเพิ่มเติม:แอปส่งข้อความรวมทุกช่องทางที่ดีที่สุด
3. การแจ้งเตือนตั๋วสนับสนุน
เมื่อลูกค้าต้องการความช่วยเหลือ พวกเขาคาดหวังคำตอบที่รวดเร็ว
การเชื่อมต่อ CRM ของคุณกับ WhatsApp ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ ทันทีที่มีตั๋วสนับสนุนใหม่เข้ามา ทีมงานของคุณจะได้รับข้อความ WhatsApp ทันที แทนที่จะต้องพึ่งการแจ้งเตือนทางอีเมลหรือการตรวจสอบด้วยตนเอง
และนี่คือวิธีการทำงาน:
- ก่อนอื่น ลูกค้าจะแจ้งปัญหาขึ้นมา แทนที่จะต้องรอให้ใครสักคนตรวจสอบที่ศูนย์ช่วยเหลือ ระบบ CRM ของคุณจะส่งข้อความ WhatsApp ทันทีไปยังทีมสนับสนุนของคุณ
- ถัดไป ทีมของคุณจะรับตั๋วจากโทรศัพท์ของพวกเขาส่งการตอบรับโดยใช้การตอบกลับอัตโนมัติของ WhatsAppหรือการตอบกลับอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชัน CRM ที่ครอบคลุม และแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับสถานะอย่างต่อเนื่อง
- สุดท้ายนี้ ทุกการอัปเดต การตอบกลับ หรือบันทึกจะยังคงเชื่อมโยงอยู่ใน CRM ของ WhatsApp ของคุณ เพื่อให้ทีมของคุณมีประวัติการสนทนาครบถ้วน และไม่มีใครต้องถามคำถามเดิมซ้ำอีก
กระบวนการง่าย ๆ นี้ช่วยให้การสอบถามของลูกค้าดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงเวลาการตอบกลับ และทำให้บริการลูกค้าของคุณรู้สึกไวต่อการตอบสนองและน่าเชื่อถือ—ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการกับตั๋วสิบใบหรือหนึ่งพันใบก็ตาม
📮 ClickUp Insight: โดยเฉลี่ยแล้ว พนักงานที่ต้องใช้ความรู้ในการทำงานจำเป็นต้องติดต่อกับคนถึงหกคนทุกวันเพียงเพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้อง ยืนยันขั้นตอนถัดไป และทำให้โครงการดำเนินต่อไปได้ การติดต่อกลับไปกลับมาอย่างต่อเนื่อง การไล่ตามข้อมูลอัปเดต และการคัดกรองเวอร์ชันต่างๆ เหล่านี้ ล้วนแต่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของทุกคนช้าลง
พื้นที่ทำงานกลางอย่างClickUpทำให้ภารกิจเหล่านี้ง่ายขึ้น ด้วยฟีเจอร์Enterprise SearchและAI Knowledge Manager ทีมงานของคุณสามารถค้นหาบริบทได้ทันที รักษาความสอดคล้องกัน และใช้เวลาไปกับการทำงานจริงมากขึ้น แทนที่จะต้องเสียเวลาค้นหาคำตอบ
📖 อ่านเพิ่มเติม:ข้อดีและข้อเสียของ WhatsApp
วิธีตั้งค่าการเชื่อมต่อ CRM กับ WhatsApp
การตั้งค่าการเชื่อมต่อ CRM กับ WhatsApp นั้นง่ายกว่าที่คิด และเมื่อทำเสร็จแล้ว คุณสามารถจัดการแชท WhatsApp และตอบกลับอัตโนมัติได้ พูดง่ายๆ คือคุณจัดการได้เรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น มาทำความเข้าใจขั้นตอนกัน
ขั้นตอนที่ 1: คุณต้องมีบัญชี WhatsApp Business API ซึ่งเป็นบัญชีที่แตกต่างจากแอป WhatsApp Business ทั่วไป บัญชีนี้จะปลดล็อกฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับการจัดการการสื่อสารกับลูกค้าแบบเรียลไทม์ในระดับองค์กรนอกจากนี้ คุณยังต้องมีบัญชี Facebook Business Manager เพื่อจัดการ API และเชื่อมต่อข้อมูลรายละเอียดของแบรนด์ของคุณด้วย
ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบว่าแพลตฟอร์ม CRM ของคุณรองรับการเชื่อมต่อ WhatsApp โดยตรงหรือไม่ หลาย ๆ CRM มีตัวเลือกในตัวที่ให้คุณจัดการแชท WhatsApp ได้โดยตรงภายในอินเทอร์เฟซของ CRM หากไม่มี คุณสามารถเชื่อมต่อ WhatsApp Business API ของคุณโดยใช้ส่วนขยายที่เชื่อถือได้หรือเครื่องมือการเชื่อมต่อที่จัดการการซิงค์ข้อมูลและระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานให้คุณ
ขั้นตอนที่ 3: เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ให้ตัดสินใจว่าคุณต้องการซิงค์ข้อมูลใดบ้าง เช่น ข้อความ WhatsApp รายละเอียดผู้ติดต่อ หรือข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย
ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติที่ง่ายต่อการใช้งานเพื่อส่งข้อความอัตโนมัติ, ใช้เทมเพลตข้อความCRM, หรือกระตุ้นการติดตามผลตามการกระทำของลูกค้า. สิ่งนี้จะช่วยให้ทีมขายและทีมสนับสนุนของคุณทำงานสอดคล้องกันและประหยัดเวลาการทำงานด้วยตนเองได้หลายชั่วโมง.
ขั้นตอนที่ 5: ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งานจริง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมงานของคุณทราบวิธีการใช้งานระบบเชื่อมต่อ WhatsApp CRM ใหม่ ฝึกอบรมให้พวกเขาสามารถส่งข้อความที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ตอบข้อซักถามของลูกค้าแบบเรียลไทม์ และบันทึกทุกการติดต่อกับลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน
ขั้นตอนที่ 6: สุดท้ายนี้ โปรดตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยอยู่เสมอ ใช้สิทธิ์การเข้าถึงอย่างเหมาะสมและปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านข้อมูลสำหรับภูมิภาคของคุณ
📖 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างและกรณีการใช้งานของเวิร์กโฟลว์
ClickUp สามารถช่วยคุณจัดการเวิร์กโฟลว์ CRM ได้อย่างไร
การสลับไปมาระหว่างกล่องข้อความ WhatsApp ระบบ CRM สเปรดชีต และเครื่องมือ AI แบบแยกต่างหาก เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการทำงานที่กระจายตัว การอัปเดตอยู่ในแท็บต่างๆ การติดตามผลหลุดลอยไป และการที่ทีมสนับสนุนของคุณใช้เวลามากขึ้นในการตามหาบริบทมากกว่าการช่วยเหลือลูกค้า
ClickUpถูกออกแบบมาให้เป็นพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ เพื่อให้เวิร์กโฟลว์ CRM และการทำงานร่วมกันของทีมของคุณอยู่ในที่เดียว ตั้งแต่การแจ้งเตือนลูกค้าจาก WhatsApp ไปจนถึงตั๋วสนับสนุนและการส่งต่อภายใน ทุกอย่างจะเคลื่อนผ่านพื้นที่ทำงานเดียวกันแทนที่จะกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือต่างๆ
ด้วยวิธีนี้ ทีมของคุณจะไม่สูญเสียบริบทหรือพลาดกำหนดเวลา
ใช้ ClickUp CRM เพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมาย, ตั๋ว, และแคมเปญ
ทีม CRM บน ClickUpสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้เป็นศูนย์กลางสำหรับการติดต่อกับลูกค้าทั้งหมด คุณสามารถจัดระเบียบรายชื่อติดต่อ บันทึกข้อความจาก WhatsApp และติดตามสถานะของแต่ละลูกค้าเป้าหมายในกระบวนการขายได้อย่างแม่นยำ
ตัวอย่างเช่น เมื่อทีมการตลาดของคุณเปิดตัวการส่งข้อความแบบกลุ่มผ่าน WhatsApp Business สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่และส่งข้อความทางการตลาด ระบบจะบันทึกทุกการตอบกลับ คำถาม หรือสัญญาณแสดงความสนใจภายใต้โปรไฟล์ของลีดนั้น
หากลูกค้าแจ้งปัญหาผ่านแชท WhatsApp ทีมสนับสนุนของคุณสามารถติดแท็ก ติดตามสถานะ และเชื่อมโยงทุกการอัปเดตกับตั๋วนั้นได้ ไม่จำเป็นต้องสลับเครื่องมือเพื่อติดตามข้อมูล
👀 เกร็ดความรู้สนุกๆ:ข้อความแรกของโลกถูกส่งในปี1992 โดยมีข้อความว่า "Merry Christmas" ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารข้อความสมัยใหม่ และเป็นรากฐานสำคัญที่นำไปสู่ทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งแต่ SMS ไปจนถึงกลุ่มแชทใน WhatsApp
เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามผลด้วย ClickUp Brain และ ClickUp AI Agents
แม้จะมีขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ทีมของคุณก็ยังคงต้องตัดสินใจว่า จะพูดอะไร และ จะตอบอย่างไร ในบทสนทนาหลายร้อยรายการบน WhatsApp
ClickUp Brainทำงานอยู่ภายในงาน, เอกสาร, และการแชทของคุณ ทำให้ตัวแทนสามารถสรุปบันทึก, ดึงบริบทสำคัญ, และร่างคำตอบได้ทันทีโดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงาน CRM
ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการสร้างงาน "ลูกค้าเป้าหมาย WhatsApp" ใหม่จากการเชื่อมต่อ CRM ของคุณ ตัวแทนขายสามารถขอให้ AI "สรุปประวัติของลูกค้าเป้าหมายนี้และแนะนำข้อความติดตามที่เป็นมิตร" Brain จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อสร้างข้อความที่พร้อมใช้งานบน WhatsApp ซึ่งให้ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องและเป็นส่วนตัว ไม่ใช่ข้อความทั่วไป
มันยอดเยี่ยมสำหรับการร่างคำตอบและสรุปบริบท แต่บางครั้งคุณต้องการมากกว่าแค่ความช่วยเหลือในการเขียน คุณต้องการบางสิ่งที่ กระทำ แทนคุณ
นั่นคือจุดที่ClickUp AI Agentsเข้ามาช่วย ตัวแทนเหล่านี้จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงใน Workspace ของคุณและดำเนินการโดยอัตโนมัติตามคำแนะนำที่คุณให้ไว้ ช่วยให้คุณสามารถจัดการกับขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซากและใช้เวลามาก เช่น การเปลี่ยนบันทึกการประชุมให้เป็นงาน และการสรุปเอกสารที่ซับซ้อน
ในบริบทของการผสานระบบ WhatsApp CRM นี้ หมายความว่าคุณสามารถให้ ClickUp AI Agents ตรวจสอบรายการที่ลูกค้าเป้าหมายและตั๋วจาก WhatsApp เข้ามา จากนั้นจัดการงานที่ยุ่งยากให้เสร็จสิ้น
ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้ตัวแทนรายงานประจำสัปดาห์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าในรายการ "WhatsApp Leads" ของคุณ เพื่อให้ทุกสัปดาห์มีการโพสต์การอัปเดตอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับลูกค้าใหม่, การตอบกลับ, และดีลที่ปิดแล้วลงในช่องทางของคุณโดยตรง
ให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันด้วย ClickUp Chat
ClickUp Chatช่วยเชื่อมต่อข้อมูลอัปเดต การสนทนา และงานต่าง ๆ ไว้ในที่ทำงานเดียว
แทนที่จะมีเธรด Slack ที่กระจัดกระจายหรืออีเมลยาวเหยียด ตัวแทนฝ่ายขาย ฝ่ายสนับสนุน และผู้จัดการสามารถพูดคุยเกี่ยวกับคำถามของลูกค้าหรือการอัปเดตตั๋วได้แบบเรียลไทม์
ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าที่สนใจตอบกลับข้อความ WhatsApp ที่สอบถามเกี่ยวกับใบเสนอราคาแบบกำหนดเอง ตัวแทนสามารถแชทกับทีมการเงินได้ทันที แบ่งปันรายละเอียด และเปลี่ยนแชทนั้นให้กลายเป็นงาน เช่น "จัดเตรียมใบเสนอราคาแบบกำหนดเองและส่งภายในสองชั่วโมง"
ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาโน้ตหรือการเตือนความจำอีกต่อไป เพราะทุกอย่างจะถูกแนบไว้กับลีดหรือตั๋วนั้นใน ClickUp ตลอดเวลา
ทำให้การติดตามผลเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations
ฟีเจอร์ClickUp Automationsช่วยป้องกันการสูญเสียลูกค้าเป้าหมายและการพลาดการตอบกลับ
เมื่อมีข้อความใหม่จาก WhatsApp Business API เข้ามา เช่น ลูกค้าสอบถามข้อมูลอัปเดตหรือขอทดลองใช้งาน ClickUp จะสร้างงานติดตามผลโดยอัตโนมัติ มอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสม และกำหนดวันที่ครบกำหนดที่ชัดเจน
ตัวอย่างเช่น หากมีคนตอบว่า "ฉันขอดูตัวเลือกเพิ่มเติมได้ไหม?"
ระบบอัตโนมัติสามารถสร้างงานได้ทันที เช่น "ส่งตัวเลือกสินค้าให้กับลูกค้าเป้าหมายภายในวันพรุ่งนี้" และแจ้งเตือนตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งช่วยให้บริการสนับสนุนลูกค้าของคุณตอบสนองได้อย่างรวดเร็วแม้ในช่วงเวลาที่มีงานยุ่ง
นี่คือคู่มือภาพอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับวิธีการทำงานของกระบวนการนี้ด้วยความพยายามน้อยที่สุด:
สร้างและติดตามแคมเปญที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วยแดชบอร์ด ClickUp
แดชบอร์ดของ ClickUpเปลี่ยนข้อมูลการผสานรวม CRM และ WhatsApp ของคุณให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและเรียลไทม์ ทีมงานของคุณสามารถเห็นได้ว่ามีลูกค้าเป้าหมายจำนวนเท่าใดที่เข้ามาผ่านการแชทใน WhatsApp แคมเปญใดที่มีอัตราการเปิดและตอบกลับสูงสุด หรือมีตั๋วจำนวนเท่าใดที่ยังต้องการการดูแล
ตัวอย่างเช่น หากทีมการตลาดของคุณดำเนินแคมเปญ WhatsApp Business ที่เสนอข้อเสนอพิเศษเฉพาะ คุณสามารถติดตามข้อความ WhatsApp ที่ส่งจำนวนมาก การตอบกลับที่ได้รับ ข้อเสนอที่ปิดการขาย และการมีส่วนร่วมของลูกค้าโดยรวมได้
ทุกอย่างปรากฏในมุมมองสดเดียว ทำให้ทีมขายและทีมสนับสนุนของคุณทราบว่าจะต้องมุ่งเน้นไปที่ใด ลูกค้าใดที่ต้องการความสนใจ และแคมเปญใดที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในยุค 80s ธุรกิจต่างๆใช้เพจเจอร์ในการส่งข้อความสั้นๆไปยังพนักงานขาย บางครั้งพนักงานขายสามารถปิดการขายได้ทั้งหมดผ่านรหัสเสียงบี๊บและการโทรกลับเท่านั้น
ด้วย ClickUp เราได้ก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นหนึ่งด้วยการสร้างแดชบอร์ดที่ลูกค้าของเราสามารถเข้าถึงและติดตามประสิทธิภาพ การเข้าพัก และโครงการต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถรู้สึกเชื่อมโยงกับทีมของตนได้
ด้วย ClickUp เราได้ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวและสร้างแดชบอร์ดที่ลูกค้าของเราสามารถเข้าถึงและติดตามประสิทธิภาพ การเข้าพัก และโครงการต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์ สิ่งนี้ช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถรู้สึกเชื่อมโยงกับทีมของพวกเขาได้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อทีมของคุณกำลังเดินทางฟีเจอร์ Talk to Text ของ ClickUp BrainGPTช่วยให้ตัวแทนสามารถบันทึกโน้ตจากการสนทนาผ่าน WhatsApp หรือโทรศัพท์ได้อย่างรวดเร็ว เพียงพูดข้อมูลที่ต้องการ เครื่องมือที่ใช้ AI จะแปลงเป็นงานที่มีโครงสร้างชัดเจนภายใน ClickUp ได้เร็วกว่าการพิมพ์ถึงสี่เท่า นั่นหมายถึงเวลาที่ต้องใช้ในการสรุปงานน้อยลง และมีเวลามากขึ้นในการพูดคุยกับลูกค้าอย่างแท้จริง
ClickUp และ WhatsApp สร้างคู่หูที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจ
ลูกค้าของคุณอยู่บน WhatsApp พวกเขาคาดหวังการตอบกลับที่รู้สึกเหมือนมนุษย์ ไม่ใช่การรอคอยเป็นชั่วโมงหรือข้อความที่สูญหายในกล่องข้อความที่รก นั่นคือเหตุผลที่การผสาน WhatsApp เข้ากับ CRM ของคุณเป็นวิธีที่ชาญฉลาดที่สุดในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
การผสานการทำงานของ WhatsApp กับธุรกิจที่ดีช่วยให้ทีมของคุณสามารถรับทุกการแชท ดูเรื่องราวทั้งหมดเบื้องหลังลูกค้าแต่ละราย และส่งข้อความตอบกลับที่รวดเร็วและเป็นประโยชน์เมื่อสำคัญที่สุด
และนี่คือจุดที่ ClickUp แสดงศักยภาพได้อย่างแท้จริง
ด้วย ClickUp CRM ข้อความ งาน และการติดตามของคุณจะเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ ClickUp Chat, ระบบอัตโนมัติ และแดชบอร์ดช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อมีข้อความใหม่ใน WhatsApp เข้ามา ClickUp จะเปลี่ยนเป็นงานพร้อมการแจ้งเตือน เจ้าของงาน และขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจน
หากคุณต้องการให้ทีมของคุณเป็นระเบียบ รักษาความพึงพอใจของลูกค้าให้สูง และมีระบบการทำงานที่ราบรื่น ถึงเวลาที่จะรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วสมัครใช้ ClickUpตอนนี้เลย!