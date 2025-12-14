20+ คำสั่ง Krea AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างข้อความเป็นภาพและวิดีโอ

ไม่มีเครื่องมือ AI ที่ขาดแคลนซึ่งสามารถเปลี่ยนความคิดที่บ้าบิ่นอย่างไม่น่าเชื่อของคุณให้กลายเป็นภาพที่น่าทึ่งได้ เมื่อ Krea เปิดตัวโมเดลภายในองค์กรของตนเอง Krea 1 ในเดือนมิถุนายน 2025 มันง่ายที่จะมองข้ามมันไปว่าเป็นเพียงโมเดลภาพ AI อีกตัวหนึ่งเท่านั้น
ท้ายที่สุดแล้ว มันจะทำได้ดีกว่านี้ในเรื่องใดอีก? การจัดการคำสั่ง? การจัดรูปแบบตัวอักษร? หรือการถ่ายโอนสไตล์อย่างชาญฉลาด?
ดีแล้ว ทั้งหมดนี้ และ มันยังช่วยแก้ปัญหา "ลุค AI" ที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ โดยการสร้างภาพที่ไม่เหมือนกับสิ่งประดิษฐ์ของ AI และผิวสัมผัสที่ไม่เป็นธรรมชาติ
เราเกิดความสนใจขึ้นมา ดังนั้นเราจึงตัดสินใจทดสอบ Krea ด้วยตัวเอง และในระหว่างกระบวนการนี้ เราได้สร้างคลัง คำสั่งสำหรับ Krea AI ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้พร้อมการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงตามความต้องการของคุณเอง
Krea เทียบกับทางเลือกยอดนิยม
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|จุดแข็ง
|ข้อจำกัด
|ราคา
|Krea AI
|การวนซ้ำแบบเรียลไทม์ด้วยภาพ; ภาพ + วิดีโอ
|ข้อมูลหลายรูปแบบ, การวาดภาพบนผืนผ้าใบ, โมเดลมากกว่า 50 แบบ, การสร้างวิดีโอ
|ตัวเลือกมากมาย, การคำนวณฟรีจำกัด, ยังอยู่ในช่วงเบต้า
|ฟรี (50 เหรียญ), อัปเกรดแบบชำระเงิน
|ClickUp
|กระบวนการสร้างสรรค์แบบครบวงจร
|การสร้างภาพด้วย AI พร้อม การจัดการเวิร์กโฟลว์, ระบบอัตโนมัติ, ไลบรารีคำสั่ง
|เน้นการทำงานเป็นขั้นตอนมากกว่าการยึดติดกับรูปแบบ
|รวมอยู่ในแผน ClickUp
|เลโอนาร์โด AI
|สินทรัพย์เกม, พื้นผิว 3 มิติ, สไตล์แบรนด์
|การสร้าง texture OBJ, การฝึกโมเดลที่กำหนดเอง, การปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด
|วัตถุอนินทรีย์ต้องการการลองหลายครั้ง
|แพ็กเกจฟรี + $10–$48/เดือน
|มิดเจอร์นีย์
|สไตล์ศิลปะระดับพรีเมียม
|ความงามทางศิลปะที่ดีที่สุด, ชุมชนขนาดใหญ่, ความสม่ำเสมอของข้อมูลอ้างอิง
|ไม่มีแผนฟรี; ไม่มี UI ของ Discord; ไม่มีวิดีโอ
|8–96 ดอลลาร์ต่อเดือน
|อักษรภาพ
|กราฟิก + ตัวอักษร
|การแสดงผลข้อความที่ดีที่สุด; ผลงานคุณภาพระดับโปสเตอร์
|ไม่เหมาะสำหรับการจำลองภาพเสมือนจริง
|ฟรี + แพ็กเกจชำระเงิน
|รันเวย์ Gen-4
|ความสมจริงของตัวละคร & ภาพถ่ายแบบภาพยนตร์
|เหมาะที่สุดสำหรับผู้คนและสุนทรียภาพแบบไลฟ์แอ็กชัน
|การควบคุมที่น้อยลงเหนือกราฟิกที่มีสไตล์
|เฉพาะระดับสมาชิกแบบชำระเงินเท่านั้น
การทำความเข้าใจ Krea AI
Krea AI เป็นเครื่องมือสร้างงานซ้ำที่ใช้โมเดล AI (ปัญญาประดิษฐ์) ที่เป็นกรรมสิทธิ์และของบุคคลที่สามเพื่อสร้าง ปรับปรุง แก้ไข และสร้างภาพเคลื่อนไหวให้กับวิดีโอและภาพคุณภาพสูง
คุณป้อนข้อความคำสั่ง (หรือภาพ/วิดีโอที่มีอยู่) และ Krea AI จะใช้โมเดลขั้นสูงเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงและสวยงามทางสายตา ตั้งแต่ภาพที่เหมือนจริงไปจนถึงศิลปะที่มีสไตล์ คลิปวิดีโอ หรือเวอร์ชันที่ขยาย/ปรับปรุงของภาพที่มีอยู่
Krea AI เปลี่ยนจากวิธีการที่เน้นคำสั่งไปสู่ความร่วมมือแบบเรียลไทม์
👀 คุณรู้หรือไม่? ในเดือนมิถุนายน 2022 นิตยสาร Cosmopolitan ได้ตีพิมพ์ปกนิตยสารฉบับแรกที่สร้างขึ้นทั้งหมดโดย DALL·E 2
ทีมบรรณาธิการได้ร่วมมือกับศิลปินดิจิทัลเพื่อปรับแต่งงานศิลปะขั้นสุดท้าย คำแนะนำสุดท้ายที่พวกเขาใช้คือ "ภาพมุมกว้างจากด้านล่างของหญิงนักบินอวกาศที่มีรูปร่างแข็งแรงกำลังก้าวข้ามดาวอังคารในจักรวาลที่ไม่มีที่สิ้นสุด คลื่นซินธิไซเซอร์ ศิลปะดิจิทัล"
Krea AI Prompts คืออะไร?
คำสั่ง Krea AI คือคำแนะนำที่บอกแพลตฟอร์มว่าคุณต้องการสร้างภาพประเภทใด ที่นี่คุณสามารถอธิบายภาพที่ต้องการเป็นข้อความ อัปโหลดภาพและตัวอย่างสไตล์ให้ Krea ตีความ และยังสามารถให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์โดยการแชร์หน้าจอและกล้องเว็บแคมของคุณได้อีกด้วย
Krea ยังมีผืนผ้าใบแบบเรียลไทม์ให้คุณสามารถร่างรูปร่างหรือวาดคำอธิบายประกอบเพื่อกระตุ้นการสร้างผลงาน AI ได้แบบทันทีเช่นกัน โดยรวมแล้ว เครื่องมือนี้สามารถตีความสัญญาณทั้งจากข้อความและภาพเพื่อสร้างภาพตามจินตนาการของคุณได้
📮 ClickUp Insight: 1 ใน 5 ของมืออาชีพใช้เวลา 3 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวันเพียงเพื่อค้นหาไฟล์ ข้อความ หรือบริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของพวกเขา นั่นคือเกือบ 40% ของเวลาทำงานทั้งสัปดาห์ที่สูญเปล่าไปกับสิ่งที่ควรใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น!
การค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUpรวมทุกงานของคุณเข้าด้วยกัน—ไม่ว่าจะเป็นงาน เอกสาร อีเมล หรือการแชท—เพื่อให้คุณสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
วิธีเขียนคำแนะนำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีด้วย Krea AI
คุณภาพของผลงานของ Krea ขึ้นอยู่กับโครงสร้างและรูปแบบของคำสั่งของคุณอย่างมาก ยิ่งคุณอธิบายจินตนาการของคุณอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากเท่าใด การนำเสนอที่คุณได้รับก็จะยิ่งมีความแปลกใหม่และโดดเด่นมากขึ้นเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม คำพูดอาจจำกัดในการอธิบายสไตล์บางอย่างได้ และนั่นคือหนึ่งในเหตุผลที่โมดัลหลายอินพุตของ Krea สามารถช่วยคุณได้ในกรณีที่คุณต้องการผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
นี่คือวิธีที่คุณสามารถออกแบบข้อความคำสั่งของคุณทั้งในรูปแบบข้อความและภาพ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจาก Krea AI:
1. ใช้คำบรรยาย
เริ่มต้นด้วยหัวข้อที่ชัดเจน คือ จุดศูนย์กลางของภาพของคุณ. ตอนนี้ให้บรรยายมันโดยใช้คำบรรยายเพื่อให้ระบบ AI สามารถเข้าใจสิ่งที่คุณต้องการสร้างได้มากขึ้น.
ไม่รู้จะอธิบายหัวข้อหรือจินตนาการของคุณอย่างไร?
แยกออกเป็นสี่ชั้น:
- ลักษณะทางกายภาพ: คิดถึงคุณสมบัติของวัตถุ เช่น ผิวสัมผัส, สี, วัสดุ, และขนาด
- การกระทำหรือสถานะ: คำกริยาที่ใช้เพื่ออธิบายการเคลื่อนไหว ความนิ่ง หรือการมีปฏิสัมพันธ์ของประธาน
- บรรยากาศ: คุณลักษณะทางอารมณ์หรือความรู้สึกของบุคคล
- บริบทหรือสภาพแวดล้อม: สภาพแวดล้อม, ช่วงเวลา, สภาพอากาศ
📌 บันทึกข้อความนี้:
หัวข้อ: นักไวโอลิน
ลักษณะทางกายภาพ: เสื้อคลุมสีเงินปักเส้นด้าย, ผิวเรียบเนียนดุจเครื่องลายคราม, ดวงตาสีอำพันเปล่งประกาย, ไวโอลินไม้แกะสลักอย่างประณีต, ผมเปียสีดำสนิทดุจราตรี, รองเท้าบู๊ตโลหะเงาวับ
การกระทำหรือสถานะ: กำลังเล่นอย่างเข้มข้นในช่วงกลางการแสดง ไม้คันธนูตัดผ่านอากาศพร้อมเอฟเฟกต์เบลอจากการเคลื่อนไหว
บรรยากาศ: ดราม่า, เฟื่องฝัน, เต็มไปด้วยพลังงานไฟฟ้า
บริบทหรือฉาก: บนเวทีลอยน้ำในหอแสดงคอนเสิร์ตไร้แรงโน้มถ่วงที่ล้อมรอบด้วยเศษแสงที่ลอยอยู่ข้อความเต็ม: นักไวโอลินในเสื้อคลุมสีเงินที่มีเส้นด้ายเงิน ผิวเรียบเนียนเหมือนเครื่องลายคราม ดวงตาสีอำพันเรืองแสง ผมเปียสีดำสนิท และรองเท้าบู๊ตโลหะสะท้อนแสง กำลังเล่นอย่างเข้มข้นกลางการแสดง โดยคันชักตัดผ่านอากาศ บรรยากาศที่ดราม่า ล่องลอย และเต็มไปด้วยพลังงานไฟฟ้าภายในห้องแสดงคอนเสิร์ตไร้แรงโน้มถ่วงที่เต็มไปด้วยเศษแสงที่ลอยอยู่
หากคุณกำลังประเมินเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI เราได้ทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อประหยัดเวลาให้คุณแล้ว รับชมด้านล่าง 👇
2. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบให้ชัดเจน
ให้ความสำคัญกับภาพทั้งหมด คิดถึงแสงสว่าง, การสร้างบรรยากาศ, ประเภทของภาพ, และวิธีที่คุณต้องการให้องค์ประกอบต่าง ๆ ถูกจัดวางในภาพ
ตัวปรับแต่งในคำสั่งภาพ AIของคุณมอบกรอบการมองเห็นให้กับผู้สร้างภาพเพื่อให้ปฏิบัติตาม
นี่คือสิ่งที่คุณต้องระบุ:
- ประเภทของภาพ: ภาพถ่าย, ภาพวาดสีน้ำ, ภาพประกอบดิจิทัล, ภาพเรนเดอร์ 3 มิติ, ภาพสเก็ตช์ดินสอ, ภาพวาดสีน้ำมัน, ภาพกราฟิกเวกเตอร์
- สไตล์ศิลปะ: ความสมจริงเหนือจริง, อนิเมะ, สไตล์สตูดิโอจิบลิ, อาร์ตนูโว, ไซเบอร์พังค์, ศิลปะเส้นเรียบแบบมินิมอล, บาร็อค, ดีไซน์แบบแบน
- แสงสว่าง: แสงธรรมชาติอ่อน ๆ ผ่านหน้าต่าง, แสงสตูดิโอที่สว่างจ้าพร้อมเงามืดลึก, แสงนีออนจากป้าย, แสงขอบ, แสงหลังพระอาทิตย์ตก, แสงกระจายจากเมฆครึ้ม
- มุมมองทางเทคนิค: ภาพมาโครระยะใกล้, มุมมองจากด้านบน, ตารางไอโซเมตริก, มุมเอียงดัตช์, ระยะชัดลึกตื้น, เลนส์ฟิชอาย, มุมมองต่ำ
- องค์ประกอบ: กฎสามส่วน, การจัดวางสมมาตร, เส้นนำสายตา, ชั้นของภาพจากเบื้องหน้า-กลาง-หลัง, พื้นที่ว่าง, การจัดกรอบภายในกรอบ
- ความละเอียด: 4K ละเอียดสูงสุด, คุณภาพระดับภาพยนตร์ 8K, หรือเลือกจากตัวกรองความละเอียดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
Krea ยังมอบการเข้าถึงเทมเพลตสไตล์มากกว่า 1,000 แบบ ทั้งแบบที่พัฒนาโดย Krea เองและแบบที่สร้างโดยสมาชิกในชุมชน คุณสามารถนำสไตล์เหล่านั้นไปใช้โดยตรงหากคุณมีปัญหาในการอธิบายแนวคิดของคุณ หรือแม้แต่ฝึกโมเดลสไตล์ที่กำหนดเองเพื่อความสม่ำเสมอของภาพในหลายรุ่น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สร้างคำสั่งของคุณอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยใช้เทคนิคการเชื่อมโยงคำสั่ง (prompt chaining)เพื่อช่วยให้ AI สร้างภาพที่มีองค์ประกอบซับซ้อนได้ เริ่มต้นด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน แล้วค่อยเพิ่มรายละเอียดรอง เช่น แสง เงา บรรยากาศ และความคมชัด วิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ AI สับสนกับคำสั่งที่มากเกินไปในคราวเดียว และช่วยให้คุณควบคุมแต่ละองค์ประกอบของภาพได้อย่างแม่นยำ
3. เลือกโมเดล AI ของคุณ
Krea รวมเอาโมเดล AI หลายตัวไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว มอบความยืดหยุ่นให้คุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการสร้างสรรค์ของคุณได้อย่างลงตัว แต่ในขณะเดียวกัน คุณก็จำเป็นต้องเข้าใจจุดเด่นและข้อจำกัดของแต่ละโมเดลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด นี่คือตารางสรุปสั้น ๆ ที่จะช่วยให้คุณเลือกโมเดลที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณ:
|รุ่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|จุดแข็งสำคัญ
|ผลลัพธ์และความละเอียด
|Krea 1
|โฟโตเรียลลิซึม
|แก้ปัญหา "ลุคเหมือน AI"
|4 ภาพ, 4096
|ฟลักซ์
|การใช้งานทั่วไป
|การอ้างอิงสไตล์
|4 ภาพ, 1024
|กล้วยนาโน
|การปฏิบัติตามอย่างทันท่วงที
|การให้เหตุผล, ความรู้เกี่ยวกับโลก, คำสั่งที่ซับซ้อน
|2 ภาพ, 1024
|ภาพจาก ChatGPT
|ฉากที่ซับซ้อน
|การให้เหตุผลขั้นสูง
|2 ภาพ, 1024
|อักษรภาพ
|กราฟิก
|สไตล์เรียบง่าย สวยงาม ตัวอักษรโดดเด่น
|2 ภาพ, 1024
|รันเวย์ Gen-4
|ตัวละคร
|คุณภาพภาพยนตร์
|2 ภาพ, 1024
4. อ้างอิงแหล่งข้อมูล
บางครั้งคุณมีภาพในใจที่ชัดเจน แต่คำพูดกลับไม่สามารถถ่ายทอดออกมาได้ คุณต้องการแสงนีออนเฉพาะแบบจากตรอกไซเบอร์พังค์ หรือพื้นผิวของไม้เก่าที่ผ่านกาลเวลาจากภาพถ่ายที่คุณถ่ายเมื่อฤดูร้อนที่แล้ว คำพูดเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเชื่อมช่องว่างนั้นได้เสมอไป
ภายใน Krea คุณสามารถป้อนข้อมูลอ้างอิงทางภาพเข้าสู่กระบวนการสร้างผลงานได้โดยตรง แพลตฟอร์มจะอ่านภาพของคุณและสกัดเอาดีเอ็นเอทางภาพออกมา เช่น โทนสี บรรยากาศของแสง โครงสร้างการจัดวาง คุณสมบัติของพื้นผิว แล้วนำไปใช้กับผลงานของคุณ
อะไรง่ายกว่ากัน? การบรรยายภาพพระอาทิตย์ตกที่คุณถ่ายไว้เมื่อปีที่แล้ว หรือการอัปโหลดภาพนั้น?
อย่างหลัง นี่คือวิธีที่การป้อนข้อมูลแบบหลายรูปแบบขยายขอบเขตสิ่งที่คุณสามารถสร้างได้:
- อัปโหลดรูปภาพ: อัปโหลดรูปภาพได้สูงสุดสามภาพเพื่อใช้เป็นตัวอย่างสำหรับสไตล์ สี ตัวละคร หรือองค์ประกอบ Krea สามารถผสมผสานลักษณะจากแต่ละภาพหรือดึงองค์ประกอบเฉพาะจากแต่ละภาพมาแสดงในผลงานสุดท้ายของคุณ
- อินพุตจากเว็บแคม: ชี้กล้องไปที่วัตถุ ภาพร่าง หรือแม้แต่ตัวคุณเอง แพลตฟอร์มจะจดจำรูปร่าง สี และการเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ พร้อมสร้างการตีความสิ่งที่เห็นแบบทันที
- การวาดภาพบนผ้าใบ: วาดร่างรูปร่างคร่าวๆ ลงบนผ้าใบของ Krea โดยตรง เพื่อกำหนดองค์ประกอบและการจัดวางของส่วนต่างๆ ในภาพสุดท้ายของคุณ
- แชร์หน้าจอ: นำเสนอ Pinterest หรือบอร์ดอารมณ์ของคุณโดยตรง และให้ AI สร้างการตีความจากสัญญาณภาพ
5. ทำซ้ำอย่างต่อเนื่อง
Krea ถูกสร้างขึ้นเพื่อกระบวนการทำงานแบบวนซ้ำ คุณสามารถสร้าง ปรับแต่ง สร้างใหม่ และปรับปรุงผลลัพธ์จาก AI ได้เรื่อย ๆ จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
- ต้องการเปลี่ยนมุมกล้องหรือไม่?
- ลบองค์ประกอบที่ไม่ต้องการออกจากกรอบ?
- เปลี่ยนแสงในภาพ?
- ต้องการแปลงภาพร่างให้กลายเป็นภาพเรนเดอร์เสมือนจริงหรือไม่?
เลือกสินทรัพย์ที่สร้างโดย AI จากโฟลเดอร์ และให้คำแนะนำข้อความอย่างง่าย เช่น: "ให้แสงสว่างใหม่แก่ฉากนี้ ทำให้สว่างขึ้น ให้แสงสว่างในตอนกลางวันไหลเข้ามาทางหน้าต่าง"
แพลตฟอร์มจะประมวลผลคำสั่งของคุณและอัปเดตภาพให้สอดคล้องกันตามนั้น คุณยังสามารถควบคุมระดับการปรับเปลี่ยนภาพของแพลตฟอร์มได้โดยการปรับความแรงของ AI
อย่างไรก็ตาม นี่คือสูตรที่เชื่อถือได้ในการจัดโครงสร้างข้อความกระตุ้นของคุณ:
ประเภทของภาพ + หัวข้อที่อธิบายอย่างชัดเจน + รายละเอียดการจัดวางเฉพาะ + ภาพอ้างอิงหรือสไตล์ + การเลือกโมเดล AI
โปรดจำไว้ว่า ไม่มีคู่มือการเขียนคำสั่งสำหรับ AIใดที่จะทดแทนการทดลองด้วยตนเองได้ คุณต้องทดสอบโมเดลต่างๆ และสร้างภาพด้วยตนเองเพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรที่ได้ผล
เรียกดูชุมชนของ Krea เพื่อดูสิ่งที่ผู้อื่นได้สร้างขึ้น ศึกษาคำกระตุ้นของพวกเขา และใช้เป็นแบบอย่างในการทดลองของคุณ
เข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์ Discordของแพลตฟอร์มเพื่อถามคำถามและเรียนรู้จากผู้ใช้ที่เข้าใจลักษณะเฉพาะของแต่ละรุ่นแล้ว
👀 คุณรู้หรือไม่:โปรแกรมศิลปะ AI หลักตัวแรกชื่อ AARON ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1970 โดยศิลปินและนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวอังกฤษ Harold Cohen ภายใต้โปรแกรมนี้ หุ่นยนต์ถูกสอนให้สร้างภาพวาดซึ่ง Cohen จะระบายสีด้วยมือในภายหลัง
คำสั่ง AI Krea ที่ดีที่สุดสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ
Krea เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ด้วยการเข้าถึงโมเดล AI กว่า 50 แบบ เล่นและใช้การผสมผสานของข้อความ คำแนะนำ สไตล์อ้างอิง อัตราส่วนภาพ และแม้แต่ภาพร่างเพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องการให้สร้าง
แม้ว่าจะมีเส้นทางการเรียนรู้ แต่ก็สามารถเข้าใจได้โดยธรรมชาติ รายการคำสั่ง Krea AI กว่า 30 นี้จะให้แรงบันดาลใจเพียงพอแก่คุณในการสร้างและทดลองใช้คำสั่งของคุณเอง
ถึงเวลาปลุกนักออกแบบคำสั่งภายในตัวคุณให้โลดแล่นแล้ว
สร้างข้อความแนะนำภาพสำหรับนักออกแบบกราฟิกและนักวาดภาพประกอบ
1. สร้างภาพเสมือนจริงของเบอร์เกอร์ผักสูงตระหง่านพร้อมขนมปังธัญพืชหลายชนิด ชีสเชดดาร์รสจัด แผ่นเห็ดย่าง พริกหวานแดงย่าง และใบผักโขมกรอบ ลอยอยู่ในพื้นหลังสีทองส้มเข้ม สมุนไพรสด, เกล็ดขนมปัง, และมะเขือเทศเชอร์รี่สีแดงลอยอยู่ในอากาศอย่างมีชีวิตชีวา รอบ ๆ ส่วนประกอบต่าง ๆ ราวกับถูกจับไว้ในสายลมที่เต็มไปด้วยรสชาติ ไฟส่องสว่างอย่างอบอุ่นและเน้นทิศทาง ทำให้เห็นหยดน้ำ, เนื้อสัมผัส, และความเงางามในทุกชั้นของอาหาร รวมถึงการปรับสีแบบออร์แกนิคที่สดใสซึ่งกระตุ้นความรู้สึกของมื้ออาหารที่สดใหม่และหรูหรา
2. งูสีน้ำเงินเข้มพันรอบใบหน้าของหญิงสาวอย่างแนบชิด เกล็ดของมันมีรายละเอียดและพื้นผิวที่ชัดเจน ริมฝีปากของหญิงสาวเป็นสีแดงสด เงางาม และแสดงอารมณ์ได้อย่างชัดเจน ผม คิ้ว และขนตาของเธอเป็นสีขาวบริสุทธิ์ ผสานกลมกลืนกับพื้นหลังสีขาวสะอาดตา ภาพรวมทั้งหมดสร้างความตัดกันที่โดดเด่นของโทนสีน้ำเงิน แดง และขาว
3. ร้านบูติก Dior มีด้านหน้าอาคารที่ออกแบบเป็นประติมากรรมสีขาวที่ไหลลื่น ผีเสื้อโลหะประดับประดาจากส่วนโค้งเหนือทางเข้า แสงสีทองอุ่นส่องสว่างซุ้มประตูและตัวอักษรของแบรนด์ หน้าต่างกระจกแสดงสินค้าภายใน ภาพถ่ายในช่วงเวลาฟ้าสางสีน้ำเงินจับภาพมุมมองจากระดับถนน สถาปัตยกรรมออร์แกนิกสมัยใหม่พร้อมรายละเอียดสมจริงเหมือนภาพถ่าย
4. ผู้หญิงในชุดสูทสีเทา นั่งขัดสมาธิบนฝากระโปรงรถโบราณ ฉากเป็นสีขาวดำ ยกเว้นขวดเครื่องสำอางสีชมพูและสีม่วงที่สดใส ขวดน้ำหอมคริสตัลขนาดใหญ่ล้อมรอบรูปร่างของเธอ ใบไม้สีเขียวและก้านลาเวนเดอร์สีม่วงสานผ่านองค์ประกอบ รถโบราณมีรายละเอียดโครเมียมและไฟหน้าคลาสสิก ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์แนวเหนือจริงด้วยสไตล์คอลลาจสื่อผสม
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใกล้เคียงแล้วแต่ยังไม่พอใจกับผลลัพธ์ใช่ไหม? ลองใช้ฟีเจอร์ Reuse ของ Krea ดูสิ มันจะนำคำสั่ง, โมเดล และการตั้งค่าจากการสร้างครั้งนั้นมาไว้ในกล่องคำสั่งโดยตรง ทำให้คุณสามารถรันใหม่และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว หากยังไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ให้ใช้เทคนิค prompt chainingเพื่อปรับผลลัพธ์ให้ได้ตามที่ต้องการ
5. โปสเตอร์ท่องเที่ยวสไตล์ยุค 1960 แสดงภาพเมืองชายฝั่งในยามพระอาทิตย์ตกดิน สีพื้นแบนในโทนส้มและสีน้ำเงินเขียวเป็นสีหลัก รูปทรงสถาปัตยกรรมที่เรียบง่ายเรียงรายตามขอบฟ้า คลื่นรูปทรงเรขาคณิตทอดยาวใต้แสงอาทิตย์ยามอัสดง พื้นผิวแบบสกรีนพิมพ์เพิ่มความสมจริง
6. ลิปกลอส Kiko สีชมพูประกายชิมเมอร์ตั้งตรงอยู่บนหญ้าสีเขียวสด หยดน้ำค้างยามเช้าปกคลุมใบหญ้า แสงโบเก้ระยิบระยับทั่วพื้นหลัง แสงแดดอุ่นส่องมาจากมุมขวาบน ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสะท้อนแสงธรรมชาติ ภาพถ่ายด้วยเทคนิคมาโครที่ให้ความลึกของภาพตื้น สุนทรียภาพการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ที่สดใหม่และเป็นธรรมชาติ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำลังสงสัยอยู่หรือไม่ว่าควรใช้ChatGPT หรือ Meta AIimage generator เพื่อสร้างภาพที่ดีกว่ากัน?
นี่คือชีทสรุปแบบรวดเร็ว:
ใช้ ChatGPT สำหรับ: ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่สมจริงเหมือนจริง, ภาพเหมือนตัวละครที่มีรายละเอียด, การจัดองค์ประกอบที่ซับซ้อนพร้อมองค์ประกอบหลายอย่าง, และภาพที่เฉพาะเจาะจงกับแบรนด์อย่างแม่นยำ ใช้ Meta AI สำหรับ: สเก็ตช์แนวคิดอย่างรวดเร็ว, สไตล์ศิลปะที่เป็นนามธรรม, โทนสีที่ทดลอง, และการปรับปรุงอย่างรวดเร็วในช่วงเริ่มต้นของการระดมความคิด
สร้างข้อความแนะนำภาพสำหรับทีมการตลาดและโฆษณา
7. ใบหน้าของหญิงสาวพักผ่อนอย่างสงบอยู่ท่ามกลางดอกเดซี่สีขาวและดอกกระดุมสีเขียว ดวงตาของเธอปิดสนิทพร้อมเมคอัพธรรมชาติ รอยกระแต้มบนจมูกและแก้มของเธอ มือของเธอแตะคางเบา ๆ เผยให้เห็นแหวนทองคำ ดอกไม้ล้อมรอบใบหน้าของเธอทั้งหมด แสงธรรมชาติอ่อน ๆ ส่องสว่างผิวของเธอ ภาพถ่ายความงามแบบใกล้ชิดพร้อมการจัดดอกไม้แบบออร์แกニック
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการให้ Krea สร้างผลลัพธ์ที่คล้ายกับภาพอ้างอิงหรือสไตล์ของคุณมากขึ้นใช่ไหม? ตั้งค่าความคล้ายคลึงเป็นค่าที่สูงขึ้นเพื่อให้สีของผลลัพธ์ใกล้เคียงกับภาพต้นฉบับมากขึ้น
8. หมวกนักบินอวกาศที่เต็มไปด้วยดอกไม้, การถ่ายภาพด้วยแสงสนาม. ทุกระนาบโฟกัสที่เป็นไปได้ถูกจับภาพพร้อมกัน ทำให้สามารถปรับโฟกัสหลังการถ่ายภาพได้ สร้างความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ในการมองเห็นรอบวัตถุด้วยการเลื่อนพารัลแลกซ์ที่ละเอียดอ่อน ความงามของการถ่ายภาพเชิงคำนวณที่โดดเด่นแสดงให้เห็นข้อมูลความลึกที่เป็นไปไม่ได้ด้วยกลีบดอกไม้ที่คมชัดทุกตำแหน่ง
👀 คุณรู้หรือไม่?มีภาพมากกว่า34 ล้านภาพที่ถูกสร้างขึ้นทุกวันบนแพลตฟอร์ม AI เช่น Adobe Firefly, Midjourney, Stable Diffusion และ DALL-E แม้ว่าศิลปินอาจมีความรู้สึกเชิงลบต่อศิลปะที่สร้างโดย AI แต่จำนวนมหาศาลนี้แสดงให้เห็นว่า AI ได้ทำให้การสร้างภาพเป็นประชาธิปไตยสำหรับทุกคน
9. ภาพปะติดปะต่อที่วุ่นวายของชิ้นส่วนที่ตัดออกมาจากนิตยสารและหนังสือพิมพ์ รวมถึงใบหน้าคน กล้องวงจรปิด โฆษณา ฉลากสินค้า อุปกรณ์แปลกๆ โลโก้ และข้อความที่ขาดๆ หายๆ ซ้อนทับกันโดยไม่มีพื้นที่ว่างเลย เพิ่มขอบที่ขาดรุ่งริ่ง มุมกระดาษที่บิดเบี้ยว เงาจากชิ้นส่วนที่ซ้อนทับกัน และรอยยับเล็กๆ เพื่อความสมจริง
10. สมาร์ทโฟนลอยอยู่เหนือพื้นหลังไล่เฉดสีสดใสจากสีฟ้าไฟฟ้าไปจนถึงสีม่วงแดง รูปทรงเรขาคณิตนามธรรมหมุนวนรอบตัวเครื่อง ภาพสินค้าที่ถ่ายอย่างคมชัดด้วยแสงไฟจากด้านล่าง สร้างบรรยากาศทันสมัยในสไตล์โฆษณาเทคโนโลยีที่โดดเด่นด้วยสีสันสดใสและการจัดวางที่พลิ้วไหว
11. ฉากอาหารเช้าแบบแพนท็อปบนเคาน์เตอร์หินอ่อน ครัวซองต์สดใหม่ข้างแก้วกาแฟร้อน บรรยากาศเช้าธรรมชาติจากหน้าต่างสร้างเงาอ่อนๆ เมล็ดกาแฟที่กระจายอยู่เพิ่มความหลากหลาย ภาพถ่ายไลฟ์สไตล์ด้วยโทนอบอุ่นและเชิญชวน พร้อมพื้นที่สีขาวที่กว้างขวางสำหรับใส่ข้อความ
12. นางแบบเดินผ่านถนนในเมืองโดยสวมเสื้อเบลเซอร์ขนาดใหญ่เกินไป การเบลอจากการเคลื่อนไหวบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวและพลังงาน แสงยามโกลเด้นอาวร์สร้างเงาที่ดูน่าทึ่ง อาคารคอนกรีตเป็นกรอบฉากหลัง ภาพถ่ายแฟชั่นบนถนนที่มีความคมชัดสูงพร้อมการปรับสีแบบภาพยนตร์
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: มีภาพเรนเดอร์ดิจิทัลคุณภาพต่ำหรือภาพต้นฉบับที่ถูกบีบอัดมากเกินไปใช่ไหม? ใช้ฟีเจอร์ Enhancer ของ Krea เพื่อสร้างสรรค์และปรับแต่งภาพให้ดูคมชัดและมีคุณภาพสูงขึ้นในแบบที่คุณอาจไม่เคยจินตนาการมาก่อน
13. พ่อมดชราสองคนที่มีเคราขาวยาวเล่นหมากรุกบนโต๊ะไม้ในห้องสมุดที่มีแสงสลัว พวกเขาสวมหมวกทรงสูงที่ปะติดปะต่อกันเป็นรูปแหลมและเสื้อคลุมที่มีพื้นผิวสัมผัสอันหรูหราในโทนสีอัญมณี หนังสือเก่าที่ปกหนังหุ้มอยู่เต็มชั้นวางด้านหลังพวกเขา แสงไฟอบอุ่นสร้างเงาอ่อนๆ บนใบหน้าที่มีร่องรอยของกาลเวลา
สร้างข้อความแนะนำภาพสำหรับ AI และศิลปินแนวคิด
14. พื้นที่อันมีชีวิตชีวาของดาวเคราะห์ดนตรีและเนบิวลา พร้อมแสงไฟที่นุ่มนวลและน่าทึ่ง ศิลปะดิจิทัล ภาพยนตร์ IMAX ความละเอียด 8K ความละเอียดสมจริงเหมือนภาพถ่าย
👀 คุณรู้หรือไม่?ผลงานศิลปะที่สร้างโดย Midjourney ได้รับรางวัลในงานColorado State Fair ปี 2022 ซึ่งนับเป็นหนึ่งในกรณีแรก ๆ ที่ผลงานศิลปะจากปัญญาประดิษฐ์สามารถเอาชนะผลงานของมนุษย์ในการแข่งขันแบบดั้งเดิมได้
15. น้ำตกไหลทะลักจากขอบและละลายเป็นหมอกก่อนที่จะถึงพื้นด้านล่าง ซากปรักหักพังโบราณตั้งอยู่บนแต่ละเกาะ เชื่อมต่อกันด้วยสะพานแสงระยิบระยับ เนบิวลาสีม่วงและทองหมุนวนอยู่บนท้องฟ้าด้านบน สาดสีเหนือจริงไปทั่วทุกสิ่ง
16. นกพิราบสีขาวที่มีขนปีกสีพีชโบยบินผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาว แสงระยิบระยับสีทองลากเป็นเส้นตามหลังนกราวกับฝุ่นดาว สร้างเส้นทางเรืองแสงผ่านความมืด ฉากหลังของจักรวาลเผยให้เห็นดวงดาวที่กระจายอยู่ทั่วไปและกลุ่มเมฆเนบิวลาที่ละเอียดอ่อน ปีกของนกพิราบกางออกกว้างกลางอากาศ ขนแต่ละเส้นมีรายละเอียดชัดเจนและเปล่งประกายด้วยโทนสีส้มอบอุ่น
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ใช้คำปฏิเสธเพื่อระบุองค์ประกอบที่ไม่ต้องการในภาพ เช่น "ขนนกเบลอ" และ "แสงจ้าเกินไป" เพื่อให้รายละเอียดคมชัดไม่ถูกลบเลือนด้วยเอฟเฟกต์ฝุ่นดาว นอกจากนี้ ใช้โมเดล Krea 1 ที่กำลัง AI 75% เพื่อการเรนเดอร์ที่สมจริงที่สุดของขนนกแต่ละเส้น
16. รูปเงาดำสองร่างยืนอยู่ในซุ้มประตูขนาดใหญ่ มองออกไปยังภูมิทัศน์ต่างดาวที่ล้ำยุค โครงสร้างทรงกลมขนาดมหึมาและอาคารทรงกระบอกสูงตระหง่านผุดขึ้นจากผืนทะเลทรายภายใต้ท้องฟ้าหมอกจาง สถาปัตยกรรมผสมผสานเส้นโค้งแบบออร์แกนิกเข้ากับองค์ประกอบอุตสาหกรรม แสงแดดอุ่นกรองผ่านฝุ่นในบรรยากาศ สร้างแสงย้อนที่โดดเด่นและเงายาวทอดยาวบนพื้นทราย
17. เพกาซัสสีขาวมีปีกแผ่กว้างยืนอยู่บนหน้าผาเกาะลอยฟ้าในยามพระอาทิตย์ขึ้น ซากปรักหักพังโบราณที่ปกคลุมด้วยมอสโบราณและน้ำตกไหลลงสู่เมฆหมอกเบื้องล่าง แสงสีทองส่องผ่านท้องฟ้าขณะที่หญ้าเขียวชอุ่มปกคลุมพื้นดิน ฉากหลังแสดงความลึกของบรรยากาศด้วยสีอำพันอุ่นที่เปลี่ยนเป็นสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ของท้องฟ้า
18. เทพแห่งป่าที่มีผิวหนังคล้ายเปลือกไม้และไหล่ปกคลุมด้วยมอสปรากฏตัวจากพุ่มไม้สีเขียวมรกต เขากวางประดับอยู่บนศีรษะของเธอ พันเกี่ยวกันกับกิ่งไม้และดอกไม้สีขาว แสงแดดที่ส่องผ่านใบไม้สร้างแสงขอบรอบบนพื้นผิวที่เป็นธรรมชาติ สีหน้าอันสงบของเธอสื่อถึงภูมิปัญญาโบราณท่ามกลางพืชพรรณสีเขียวที่ซ้อนทับกัน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: งานศิลปะที่สร้างโดยเครื่องจักรมีคุณค่าหรือไม่? ในปี 2018 ภาพเหมือนที่สร้างโดย AI ชื่อว่า Portrait of Edmond de Belamyถูกประมูลที่ Christie's ในราคา 432,500 ดอลลาร์ เหตุการณ์นี้ได้จุดประกายการถกเถียงระดับโลกเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ของเครื่องจักร
Krea ขอให้คุณแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI
19. จุดไฟให้ฉากสว่างขึ้นอีกครั้งและทำให้สว่างขึ้นด้วยแสงแดดที่ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามา
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อป้อนภาพอ้างอิง ให้ใช้ภาษาที่ตรงและอธิบายได้
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะพูดว่า "เปลี่ยนรูปนี้เป็นภาพวาดเหมือนกับภาพอ้างอิง" ให้พูดว่า "เปลี่ยนรูปนี้เป็นภาพประกอบดิจิทัล โดยมีพื้นหลังสีชมพูเรียบและมีเส้นที่ละเอียด เพื่อให้ตรงกับภาพอ้างอิง"
20. ปรับกรอบภาพใหม่. ซูมออก 100% ให้เราเห็นเพียงส่วนบนของร่างกายของผู้ชาย.
21. เปลี่ยนมุมกล้อง หมุนกล้อง/มุมของวัตถุเพื่อให้เราสามารถเห็นผู้หญิงในมุมมองด้านข้าง
22. กำจัดองค์ประกอบที่ไม่ต้องการออกจากฉาก เช่น กำจัดผู้คนทั้งหมดออกจากถนนเพื่อให้ดูว่างเปล่า
23. สำหรับการเปลี่ยนเสื้อผ้า ให้แก้ไขภาพนี้และเปลี่ยนสีของเสื้อแจ็คเก็ตจากสีดำเป็นสีเหลือง
24. สลับสไตล์และเปลี่ยนภาพร่างหรือแนวคิดที่เรียบง่ายให้กลายเป็นผลงานที่มีรายละเอียดมากขึ้น เช่น ภาพเรนเดอร์หรือภาพถ่าย
*หมายเหตุ: รูปภาพทั้งหมดในส่วนนี้มาจาก Krea
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เมื่อแก้ไขรูปภาพ อย่าบอก AI ว่าต้องเปลี่ยนแปลงอะไร—ให้บรรยายผลลัพธ์สุดท้ายที่คุณต้องการแทน เช่น แทนที่จะพูดว่า "ลบพื้นหลังและเพิ่มเอฟเฟกต์เบลอ" ให้พูดว่า "สร้างภาพบุคคลที่มีพื้นหลังเบลอแบบโบเก้และตัวแบบคมชัด"
ทดลองต่อไปและหาแรงบันดาลใจจากผู้สร้างสรรค์ท่านอื่น ๆ เพื่อดูว่าพวกเขากำลังใช้เครื่องมือ AIอย่างไรในการสร้างผลงานภาพที่ดีที่สุด
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเมื่อใช้คำสั่งใน Krea AI คืออะไร?
Krea มีคุณสมบัติมากมาย และต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกับรูปแบบและชุดคุณสมบัติของมัน
หากคุณกำลังประสบปัญหาในการทำให้มันสร้างภาพที่คุณต้องการ นี่คือข้อผิดพลาดบางประการที่คุณอาจกำลังทำอยู่
|ข้อผิดพลาด
|เหตุใดจึงเกิดขึ้น
|วิธีแก้ไข
|ทำทุกอย่างด้วยโมเดลเดียว
|มีโมเดล AI สำหรับการสร้างภาพมากกว่า 50+ แบบ และโมเดลสำหรับการสร้างวิดีโอมากกว่า 10+ แบบ เมื่อคุณสร้างภาพศิลปะ ภาพนามธรรม ภาพเคลื่อนไหว หรือภาพกราฟิกทุกประเภทโดยไม่เปลี่ยนโมเดล AI คุณอาจได้ผลลัพธ์ที่น่าผิดหวังพอสมควร
|ทดลอง. เรียนรู้ว่าโมเดลต่าง ๆ ทำงานได้ดีในด้านใด เช่น runway-4 สำหรับการอ้างอิงตัวละคร, Nano Banana และ ChatGPT สำหรับการวาดภาพพร้อมข้อความ
|ไม่ได้ใช้โหมดดิบ
|โมเดลของ Krea ได้รับการฝึกฝนให้สร้างผลลัพธ์ที่ "ดูเท่" เป็นค่าเริ่มต้น อคติด้านสุนทรียภาพนี้ขัดแย้งกับสไตล์ศิลปะบางประเภทหรือการเรนเดอร์ทางเทคนิค
|เปิดโหมดดิบเมื่อคุณต้องการให้โมเดลสร้างภาพที่มีความเป็นศิลปะน้อยลง
|การไม่สนใจการตั้งค่าความแข็งแกร่งของ AI
|แถบเลื่อนความแข็งแกร่งของ AI ควบคุมว่าแพลตฟอร์มจะตีความข้อมูลอ้างอิงของคุณเทียบกับข้อความที่คุณป้อนมากน้อยเพียงใด เมื่อคุณไม่ปรับสเกล คุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกันเป็นส่วนใหญ่
|เลือกความแข็งแกร่งของ AI ที่ต่ำกว่าเมื่อคุณต้องการให้ Krea ให้ความสำคัญกับข้อความที่ป้อนและยึดตามข้อมูลอ้างอิงอย่างใกล้ชิด
|การใส่คำสั่งมากเกินไป
|การใส่คำกระตุ้นด้วยคำอธิบายมากกว่า 50 คำทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหาสับสน
|ดำเนินการสร้างขั้นตอนต่อขั้นตอนหากมีรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ และละเอียดอ่อนที่ต้องดูแล
|การใช้เครื่องมือบนผ้าใบแบบพาสซีฟ
|ผืนผ้าใบของ Krea (รูปทรง, แปรง, เครื่องมือขนนก) ถูกสร้างขึ้นเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่การพยายามเพียงครั้งเดียว
|ร่างรูปร่างคร่าวๆ ใช้ไม้กายสิทธิ์สำหรับการเลือกที่ชาญฉลาด และทำซ้ำ 3-5 ครั้งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ
|การใช้เว็บแคมและการแชร์หน้าจออย่างไม่เหมาะสม
|ผู้ใช้คาดหวังว่ากล้องจะวางพวกเขาในฉากต่าง ๆ ได้จริง ๆ หรือคิดว่าการแชร์หน้าจอจะสร้างภาพจำลองที่เหมือนจริงทุกประการ AI จะตีความรูปร่าง สี และการเคลื่อนไหว ไม่ใช่การคัดลอกโดยตรง
|ใช้เว็บแคมเพื่อสร้างอิทธิพลต่อรูปทรง/สีแบบนามธรรม และใช้การแชร์หน้าจอเพื่ออ้างอิงบอร์ดอารมณ์หรือคอลเลกชันอ้างอิง
|มองข้ามโมเดลที่ปรับแต่งตามความต้องการซึ่งได้รับการฝึกฝนโดยชุมชน
|Krea นำเสนอเทมเพลตสไตล์มากกว่า 1,000 แบบจากชุมชน ผู้ใช้เริ่มต้นด้วยโมเดลพื้นฐานและพลาดสไตล์เฉพาะทางที่ตรงกับความต้องการของพวกเขา
|เรียกดูสไตล์ของชุมชนก่อนการป้อนข้อมูลที่ซับซ้อน ความสวยงามเฉพาะกลุ่มหลายแบบ (ไซเบอร์พังค์นีออน, สตูดิโอจิบลิ, อาร์ตนูโว) ได้รับการฝึกฝนล่วงหน้าและพร้อมใช้งาน
ข้อจำกัดของการใช้ Krea AI
Krea นั้นน่าประทับใจ แต่ไม่ใช่เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบ นี่คือบางจุดที่กระบวนการสร้างสรรค์แบบวนซ้ำของ Krea อาจยังไม่เพียงพอ:
- โทเค็นการคำนวณจำกัด: คุณจำเป็นต้องใช้แผนชำระเงินเนื่องจากแผนฟรีให้หน่วยการคำนวณเพียง 50 หน่วยต่อเดือนเท่านั้น ซึ่งหมดอย่างรวดเร็วเมื่อคุณกำลังทดลองแนวคิดหรือทดสอบโมเดล AI หลายตัวสำหรับโปรเจกต์เดียว
- ตัวเลือกมากมายจนล้นหลาม: แม้ว่าจะมีโมเดลให้เลือกมากกว่า 50 แบบซึ่งดูน่าประทับใจ แต่สำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการเพียงการสร้างภาพพื้นฐานและไม่ต้องการควบคุมการถ่ายโอนสไตล์หรือใช้เอนจินเรนเดอร์เฉพาะทางขั้นสูง สิ่งที่พวกเขาต้องการจริง ๆก็แค่คำสั่งป้อนข้อมูลสำหรับการสร้างภาพเพื่อเริ่มต้นเท่านั้น
- การต่อสู้กับความละเอียดอ่อน: ปัญญาประดิษฐ์ตีความผิดในแนวคิดที่เป็นนามธรรม คำอธิบายที่มีรายละเอียดมากเกินไป หรือคำขอที่ผสมผสานรูปแบบศิลปะหลายแบบ—ลองใช้การกระตุ้นความคิดแบบต่อเนื่อง โดยเฉพาะในการสร้างแบบเรียลไทม์ ซึ่งผลลัพธ์จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อคุณปรับองค์ประกอบของผืนผ้าใบ
- ไม่มีฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์: คุณจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรเพื่อเข้าถึงทุกฟีเจอร์ เนื่องจาก Krea เป็นระบบออนไลน์ทั้งหมด
- ยังอยู่ในช่วงเบต้า: ในขณะที่ Krea กำลังทยอยเปิดตัวฟีเจอร์ต่างๆ ทีละน้อย บางฟีเจอร์ยังคงอยู่ในขั้นทดลอง อาจมีข้อบกพร่องและฟังก์ชันการทำงานที่ไม่สมบูรณ์
- ไม่รองรับเนื้อหาแบบยาว: คุณสามารถสร้างวิดีโอได้เพียงไม่เกิน 10-12 วินาทีเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องสร้างคลิปหลายคลิปและนำมารวมกันในซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอภายนอกสำหรับเนื้อหาที่ยาวกว่า
📮 ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ในที่ทำงาน อุปสรรคหลักสามประการคือ? การขาดการผสานรวมที่ราบรื่น ช่องว่างด้านความรู้ หรือความกังวลด้านความปลอดภัย
แต่จะเป็นอย่างไรหาก AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณและมีความปลอดภัยอยู่แล้ว? ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้
มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามข้อ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้เพียงคลิกเดียว!
ทางเลือก Krea AI ที่น่าสนใจ
ตรวจสอบทางเลือกของ Krea ที่ช่วยชดเชยข้อจำกัดหรือมีคุณสมบัติที่ครอบคลุมการทำงานมากขึ้นเพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ:
1. คลิกอัพ
Krea จัดการส่วนการสร้างภาพได้ดี เช่นเดียวกับเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการ อย่างไรก็ตาม เครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดการการดำเนินงานด้านความคิดสร้างสรรค์
ClickUpนำ AI เข้ามาในกระบวนการทำงานที่กว้างขึ้นของคุณด้วย Brain, Automations และเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนผลลัพธ์จากภาพให้เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่เสร็จสมบูรณ์
เวิร์กสเปซ AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลกผสานเครื่องมือ โมเดล และเวิร์กโฟลว์หลากหลายเข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
ด้านล่างนี้ เราจะเห็นวิธีที่AI เชิงบริบทฝังความฉลาดเข้าไปในทุกขั้นตอนการทำงาน:
ปัญญาประดิษฐ์ที่เข้าใจคุณและงานของคุณ
ClickUp Brain เข้าใจบริบทการทำงานของคุณผ่านงาน, เอกสาร, ความคิดเห็น, และไฟล์แนบ
เมื่อผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ถามว่า "อะไรที่ทำให้ภาพเปิดตัวสำหรับแคมเปญฤดูใบไม้ผลิล่าช้า?" ClickUp Brain จะสแกนบทสรุป คำขอทรัพยากร กระทู้ความคิดเห็น และความคิดเห็นในการตรวจทาน จากนั้นจึงตอบกลับ:
- การแก้ไขที่หายไปในกราฟิกฮีโร่สองชิ้น
- งานถ่ายภาพที่หยุดชะงักรอการอนุมัติอุปกรณ์ประกอบฉาก
- การอัปเดตสำเนาที่ล่าช้าส่งผลต่อการส่งออกเลย์เอาต์สุดท้าย
- ไฟล์การออกแบบติดอยู่เบื้องหลังลูปความคิดเห็นที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
ด้วยข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ ทีมงานของคุณจะใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาคอขวดมากขึ้น แทนที่จะต้องจัดการกับงานที่ล้นมือ
สร้างคลังคำสั่งของคุณ
สำหรับโครงการสร้างสรรค์ที่กำลังดำเนินอยู่ ให้สร้างคลังข้อมูลร่วมของคำสั่งที่ประสบความสำเร็จในClickUp Docs
บันทึกวิธีการที่การใช้คำเฉพาะ รายละเอียดการเรียบเรียง หรืออ้างอิงสไตล์ในข้อความกระตุ้นส่งผลต่อผลลัพธ์
ทีมของคุณสามารถอ้างอิงถึงเทมเพลตคำแนะนำเหล่านี้เพื่อต่อยอดการทดลองของคุณโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
สร้างภาพด้วย ClickUp Brain
หากคุณเป็นผู้ใช้ ClickUp นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างภาพที่ดูเป็นมืออาชีพได้สูงสุดถึง 10 ภาพในทันที และส่งตรงถึงทีมของคุณได้ภายในพื้นที่ทำงานของ ClickUp
สร้างภาพประกอบเพื่ออธิบายแนวคิด ออกแบบโฆษณาหรืออินโฟกราฟิก สร้างสตอรี่บอร์ดหรือแบบจำลอง—ทั้งหมดจากข้อความสั้นๆ หรือคำแนะนำง่ายๆ
คุณสามารถใช้การสร้างภาพด้วย AI จากหลายจุดเริ่มต้นใน ClickUp: งาน, หัวข้อความคิดเห็น, เอกสาร, หรือกระดานไวท์บอร์ด
หลังจากสร้างเสร็จแล้ว คุณจะได้ภาพที่คุณสามารถแนบกับงานได้ทันที ฝังในเอกสารหรือไวท์บอร์ด หรือแชร์ในแชท
ไม่จำเป็นต้องส่งออกและนำเข้า เนื่องจากทุกอย่างอยู่ใน ClickUp
นอกจากนี้ ทุกโมเดลที่คุณต้องการอยู่ในระบบนิเวศเดียวกัน คุณสามารถสลับระหว่างโมเดลต่างๆ ได้ตามความต้องการของคุณ
คุณเลือกโมเดล AI ที่เหมาะสมกับงานของคุณ ตัวอย่างเช่น,
- โคล้ด สำหรับการคิดเชิงลึก การให้เหตุผลอย่างเป็นระบบ และการวางกรอบกลยุทธ์
- ChatGPT (OpenAI) สำหรับการปรับแต่งงานเขียนที่นำเสนอแก่ลูกค้าและการปรับปรุงอย่างรวดเร็ว
- Gemini สำหรับคำถามที่ต้องการการวิจัยอย่างหนัก การแยกแยะทางเทคนิค และการสังเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง
หรือบางทีคุณอาจใช้พลังสร้างสรรค์ของคุณและแบ่งปันภาพน่ารักๆ กับเพื่อนร่วมงานของคุณก็ได้
ย้ายงานทั้งหมดของคุณไปยังแอปซูเปอร์ AI—เพื่อนคู่คิดบนเดสก์ท็อป AI ของคุณ
ClickUp BrainGPTคือพื้นที่ทำงาน AI แบบครบวงจรบนเดสก์ท็อปที่ผสานการทำงานของ ClickUp เข้ากับแอปพลิเคชัน AI ระดับซูเปอร์แอป ซึ่งรวมงาน เครื่องมือ และข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ฟีเจอร์หลักประกอบด้วย: พูดอย่างเป็นธรรมชาติ และTalk to Textจะแปลงความคิดของคุณให้เป็นงานเขียนที่มีโครงสร้าง สรุป แผนปฏิบัติการ หรือคำสั่งใช้งานได้ทันที มันสามารถจับความหมายที่ละเอียดอ่อน จัดระเบียบไอเดีย และเปลี่ยนบันทึกเสียงที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นงานที่นำไปใช้ได้จริงในทันที
ใช้การค้นหาองค์กรเพื่อค้นหาทุกสิ่งในภารกิจ, เอกสาร, ความคิดเห็น, ไฟล์แนบ, และเครื่องมือที่เชื่อมต่อเช่น Google Drive หรือ Figma
ทำให้กระบวนการสร้างสรรค์เป็นอัตโนมัติด้วยAI Agentsที่ตีความเวิร์กโฟลว์ของคุณ อ่านบริบทของงาน และดำเนินการแทนคุณ Agents จะอัปเดตสถานะ จัดเส้นทางงาน มอบหมายเจ้าของ สร้างสินทรัพย์ และปลดบล็อกงานโดยไม่จำเป็นต้องมีกฎขั้นตอนที่ซับซ้อน
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp
- ร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ในแนวคิดสร้างสรรค์: ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อระดมความคิดสร้างสรรค์ทางภาพกับทีมของคุณ, ติดภาพอ้างอิง, และเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้ทันที
- ติดตามประสิทธิภาพของภาพข้ามแคมเปญ: สร้างแดชบอร์ด ClickUpแบบกำหนดเองเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมกับภาพของคุณ และใช้AI Cardsเพื่อสรุปความคืบหน้าของงานโดยอัตโนมัติหรือแสดงรูปแบบในข้อเสนอแนะ
- เปลี่ยนการโทรให้เป็นขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจน: ใช้ClickUp AI Notetakerเพื่อบันทึกการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์จากการโทรกับลูกค้าหรือการประชุมทีม และมอบหมายการติดตามผลโดยตรงไปยังงานต่างๆ เพื่อให้ไม่มีอะไรตกหล่น
- การร่วมมือทางเสียงและวิดีโอแบบเรียลไทม์: เปิดClickUp SyncUpได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทางภาพ แบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพที่สร้างขึ้น หรือตรวจสอบการแก้ไขต่าง ๆ แบบเรียลไทม์
- แชร์ไอเดียผ่านคลิป: บันทึกหน้าจอของคุณเพื่อแสดงรูปแบบคำสั่งที่หลากหลาย, ให้คำอธิบายเกี่ยวกับคำแนะนำการออกแบบ, หรืออธิบายแนวคิดทางภาพโดยใช้ClickUp Clips—ทั้งหมดถูกเก็บไว้ภายในงานที่เกี่ยวข้อง
- อนุมัติงานสร้างสรรค์โดยอัตโนมัติ: ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อการออกแบบพร้อมสำหรับการตรวจสอบ และย้ายสินทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติไปยังขั้นตอนการผลิตโดยไม่ต้องติดตามงานด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน
ราคาของ ClickUp
2. เลโอนาร์โด เอไอ
Leonardo AI (ถูกซื้อกิจการโดย Canva) เป็นแพลตฟอร์ม AI สร้างสรรค์ที่ใช้ชุดอัลกอริธึม ML ขั้นสูงในการแปลงข้อความคำสั่งให้กลายเป็นภาพคุณภาพสูง เครื่องมือนี้มีโมเดลพื้นฐานที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะชื่อว่า Leonardo Phoenix ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างผลงานภาพได้หลากหลาย ตั้งแต่ภาพแนวคิดและทรัพยากรสำหรับเกม ไปจนถึงกราฟิกสำหรับการตลาดและแบบจำลองผลิตภัณฑ์
ด้วยสิ่งนี้ คุณจะได้รับห้องสมุดขนาดใหญ่ของแบบจำลอง AI ที่ได้รับการฝึกฝนไว้ล่วงหน้า ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะกับสไตล์ศิลปะเฉพาะ และยังมีโอกาสให้คุณฝึกแบบจำลองของคุณเองได้อีกด้วย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของ Leonardo ทำให้สามารถเข้าถึงได้ทั้งผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Leonardo AI
- สร้างภาพเสมือนจริงที่มีความละเอียดสูงและคงรายละเอียดไว้อย่างครบถ้วน พร้อมปฏิบัติตามคำสั่งอย่างสม่ำเสมอ แม้จะมีการเพิ่มข้อความทับบนภาพก็ตาม
- อัปโหลดไฟล์ OBJ และสร้างพื้นผิวที่มีบริบทอัจฉริยะสำหรับสินทรัพย์ 3D
- ร่างแนวคิดด้วย Realtime Canvas และดูร่างเหล่านั้นเปลี่ยนเป็นแนวคิดตัวละครและสภาพแวดล้อมที่ละเอียด
- ฝึกโมเดล AI ที่ปรับแต่งเองบนชุดข้อมูลของคุณเองเพื่อรักษาความสอดคล้องของภาพลักษณ์แบรนด์และการออกแบบตัวละครให้คงที่ตลอดหลายรุ่น
ข้อจำกัดของ Leonardo AI
- การสร้างวัตถุอนินทรีย์ที่สมจริง เช่น รถยนต์และเครื่องจักร อาจต้องใช้ความพยายามหลายครั้งเมื่อเทียบกับวัตถุอินทรีย์
- ผู้ใช้ฟรีจะเผชิญกับคิวการสร้างที่ช้าลงในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง โดยผู้สมัครสมาชิกแบบชำระเงินจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญก่อน
ราคาของ Leonardo AI
- ฟรี: โทเค็น 150 รายการต่อวัน
- ผู้ฝึกงาน: $10/เดือน
- ช่างฝีมือ: $24/เดือน
- มาเอสโตร: $48/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Leonardo AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Leonardo AI อย่างไรบ้าง?
Leonardo.Ai มอบสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเนื้อหาที่สร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์ โดยสิทธิ์ทั้งหมดยังคงอยู่กับผู้ใช้ เครดิต API ที่ไม่มีวันหมดอายุช่วยสนับสนุนการวางแผนระยะยาว นอกจากนี้ยังรองรับการฝึกอบรมโมเดลที่กำหนดเองและสิทธิ์การเข้าถึงโครงการที่ละเอียดอ่อน ทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างทีมที่มีความต้องการการเข้าถึงที่แตกต่างกันเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
Leonardo.Ai มอบสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเนื้อหาที่สร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์ โดยสิทธิ์ทั้งหมดยังคงอยู่กับผู้ใช้ เครดิต API ที่ไม่มีวันหมดอายุช่วยสนับสนุนการวางแผนระยะยาว นอกจากนี้ยังรองรับการฝึกอบรมโมเดลที่กำหนดเองและสิทธิ์โครงการที่ละเอียดอ่อน ทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างทีมที่มีความต้องการการเข้าถึงที่แตกต่างกันเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
3. มิดเจอร์นีย์
Midjourneyมีความเชี่ยวชาญในการสร้างภาพที่มีสไตล์สูงและเป็นศิลปะ พร้อมด้วยสุนทรียภาพที่โดดเด่น ซึ่งหลายคนถือว่าเป็นมาตรฐานทองคำสำหรับมืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์
แพลตฟอร์มนี้ทำงานหลักผ่าน Discord โดยสร้างงานศิลปะและภาพประกอบที่ละเอียดจากคำอธิบายข้อความ ทุกผลงานที่สร้างขึ้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของแกลเลอรีชุมชนที่สามารถค้นหาได้ ซึ่งคุณสามารถเรียกดูภาพนับล้านพร้อมคำอธิบายที่ใช้สร้างผลงานนั้น ๆ ได้
ต่างจากวิธีการทำงานแบบวนซ้ำแบบเรียลไทม์ของ Krea, Midjourney มุ่งเน้นที่การส่งมอบผลงานศิลปะที่เสร็จสมบูรณ์และมีความสอดคล้องกัน ซึ่งมักต้องการการปรับแต่งเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Midjourney
- มอบแรงบันดาลใจและโอกาสในการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุดด้วยฟีดชุมชนที่เปิดกว้าง
- โหมดผ่อนคลาย สำหรับการสร้างภาพไม่จำกัดในอัตราที่ช้าลง
- อัปโหลดภาพอ้างอิงเพื่อรักษาความสม่ำเสมอระหว่างผลงานต่าง ๆ หรือใช้สไตล์ศิลปะเฉพาะในขณะที่ยังคงรักษาลักษณะเฉพาะของตัวละคร
- รันงานการสร้างหลายงานพร้อมกัน
- โหมดล่องหนเพื่อเก็บภาพและวิดีโอให้เป็นส่วนตัวเมื่อคุณไม่ต้องการให้ปรากฏในแกลเลอรีชุมชน
ข้อจำกัดของ Midjourney
- ขณะนี้ไม่มีบริการทดลองใช้ฟรี กรุณาสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อทดลองใช้งานแพลตฟอร์มทันที
- ผู้ใช้มักวิจารณ์ถึงการขาดการสนับสนุนลูกค้าและการไม่มีช่องทางการสื่อสารโดยตรง
- เวลาการใช้งาน GPU คำนวณจากเวลาการประมวลผลจริงของเซิร์ฟเวอร์ ไม่ใช่เวลาที่รอคิว ทำให้การประมาณค่าใช้จ่ายไม่สามารถทำนายได้สำหรับคำสั่งที่ซับซ้อน
ราคาของ Midjourney
- พื้นฐาน: $8/เดือน
- มาตรฐาน: $24/เดือน
- ข้อดี: $48/เดือน
- เมกะ: $96/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Midjourney
- G2: 4. 5/5 (100 รีวิว)
- Capterra:
ผู้ใช้จริงพูดถึง Midjourney อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่ Midjourney สามารถช่วยสร้างภาพที่ดูสมจริงมากได้หากใช้อย่างถูกต้อง และสามารถประหยัดเวลาได้มาก มันใช้งานง่ายมากเมื่อคุณเรียนรู้วิธีให้คำสั่งที่ถูกต้อง
ฉันชอบที่ Midjourney สามารถช่วยสร้างภาพที่ดูสมจริงมากได้หากใช้อย่างถูกต้อง และสามารถประหยัดเวลาได้มาก มันใช้งานง่ายมากเมื่อคุณเรียนรู้วิธีให้คำสั่งที่ถูกต้อง
ปรับปรุงกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย ClickUp
ก่อนที่คุณจะสมัครใช้เครื่องมือ AI อีกตัวหนึ่งหรือลองใช้โมเดลอื่น ๆ ให้หยุดคิดสักครู่ว่าคุณต้องการอะไรจริง ๆ
หากความต้องการด้านภาพของคุณไม่จำเป็นต้องมีการเลือกแบบจำลองอย่างกว้างขวางหรือการควบคุมสไตล์ที่เฉพาะเจาะจงมาก คุณอาจไม่จำเป็นต้องใช้แพลตฟอร์มเฉพาะอย่าง Krea
ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้างภาพที่สวยงามได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของคุณ ส่วนที่ดีที่สุดคือ มันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น
ClickUp ช่วยให้คุณจัดการกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ของคุณได้อย่างครบวงจร ด้วยระบบอัตโนมัติ AI ในตัว, ตัวแทน AI, การค้นหาตามบริบท และเอกสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณสามารถเปลี่ยนจากแนวคิดไปสู่การปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว
พร้อมที่จะรวมเวิร์กโฟลว์สร้างสรรค์ไว้ภายใต้หลังคาเดียวหรือไม่?ลงทะเบียนที่ ClickUp— พื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อของคุณ
คำถามที่พบบ่อย
ฝึกโมเดล AI แบบกำหนดเองโดยการอัปโหลดภาพที่มีอยู่ของสินทรัพย์ภาพของแบรนด์ของคุณอย่างน้อย 3 ภาพ Krea จะกำหนดรหัสสไตล์เฉพาะที่คุณสามารถนำไปใช้กับรุ่นในอนาคตได้ ใช้ขั้นตอนนี้เพื่อรักษาความสวยงามที่สอดคล้องกันในทุกผลลัพธ์โดยไม่ต้องสร้างคำสั่งใหม่ทุกครั้ง
ไม่. รูปภาพและวิดีโอต้องการขั้นตอนการทำงานที่แยกต่างหาก. คุณสามารถสร้างรูปภาพก่อน จากนั้นใช้เป็นเฟรมเริ่มต้นสำหรับการสร้างวิดีโอโดยการอัปโหลดไปยังไทม์ไลน์ของคีย์เฟรม. แพลตฟอร์มไม่รองรับการสร้างรูปภาพและวิดีโอพร้อมกันจากคำสั่งเดียว.
ตั้งเป้าหมายไปที่คำแนะนำที่ละเอียดและซับซ้อน พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับสไตล์, ผิวสัมผัส, แสงสว่าง, การตั้งค่ากล้อง, และสภาพแวดล้อม. คุณสามารถป้อนข้อมูลอ้างอิงหรือวาดบนผืนผ้าใบเพื่อชี้นำผลลัพธ์ที่แม่นยำได้เช่นกัน.
ใช้กล่องข้อความคำแนะนำเชิงลบระหว่างการขยายขนาดหรือการสร้างรูปแบบเพื่อยกเว้นองค์ประกอบที่ไม่ต้องการจากผลลัพธ์สุดท้าย ระบุสิ่งต่างๆ เช่น ภาพเบลอ สิ่งผิดปกติ การบิดเบือน หรือความไม่ถูกต้องทางกายวิภาค เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลลัพธ์ วิธีนี้ช่วยให้ AI มุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบที่ต้องการในขณะที่หลีกเลี่ยงปัญหาทั่วไปในการสร้าง
Krea นำเสนอการทำงานแบบครบวงจรสำหรับการสร้างภาพและวิดีโอแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังเน้นการปรับปรุงและแก้ไขด้วย AI อย่างไรก็ตาม Midjourney มีความโดดเด่นในการสร้างภาพที่มีสไตล์พร้อมความสอดคล้องทางสุนทรียภาพที่ยอดเยี่ยม แต่เน้นเฉพาะการสร้างภาพเท่านั้น เลือกตามความต้องการของคุณว่าต้องการความหลากหลายหรือผลลัพธ์ทางศิลปะที่บริสุทธิ์
ใช่ แผนฟรีให้โทเค็นการคำนวณ 50 รายการต่อวัน ขึ้นอยู่กับโมเดลที่คุณเลือก คุณสามารถทดสอบคำสั่งได้ระหว่าง 6-25 คำสั่งต่อวัน