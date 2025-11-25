บล็อก ClickUp

เทมเพลตกระทู้ทวิตเตอร์ฟรีสำหรับนักสร้างสรรค์เนื้อหาและนักการตลาด

25 พฤศจิกายน 2568

ทุกโพสต์บน Twitter มีจังหวะ มีชีพจรที่ตัดสินว่ามันจะจุดประกายการสนทนาระหว่างผู้ติดตามของคุณหรือจะเลือนหายไปในเสียงรบกวน และเรารู้ว่าผู้ใช้ Twitter เลื่อนดูอย่างรวดเร็ว ดังนั้นทวีตเดียวจึงแทบจะไม่สามารถสร้างผลกระทบที่คุณต้องการได้

ด้วยเสียงมากมายที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม การโดดเด่นหมายถึงการเชี่ยวชาญศิลปะของเธรด: เรื่องราวที่เล่าผ่านทวีตที่เชื่อมโยงกันซึ่งทำให้ผู้อ่านเลื่อนดูต่อไป แต่เพื่อให้มีความสม่ำเสมอ คุณต้องมีเครื่องมือที่สอดคล้องกับแผนของคุณตั้งแต่ทวีตแรก

ตัวอย่างเช่น เทมเพลตสำหรับ Twitter และโซเชียลมีเดียสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของคุณในการวางแผนและโพสต์กระทู้บน Twitter คุณสามารถใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อสร้างกระทู้ กำหนดเวลาการโพสต์ และดึงดูดผู้อ่านให้เพียงพอเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว

มาดูเทมเพลตกระทู้ Twitter ฟรีที่สามารถช่วยคุณทำงานหนักได้

เทมเพลตกระทู้ทวิตเตอร์ที่ดีที่สุดในพริบตา

นี่คือตารางสรุปอย่างรวดเร็วของเทมเพลตClickUpฟรีและเทมเพลตอื่นๆ ในบล็อก:

ชื่อเทมเพลตดาวน์โหลดเทมเพลตเหมาะสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดรูปแบบภาพ
เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา Twitter ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักกลยุทธ์สื่อสังคมออนไลน์ที่บริหารจัดการเนื้อหาและแคมเปญบนทวิตเตอร์การจัดตารางเวลาเฉพาะแพลตฟอร์ม, การติดตามการมีส่วนร่วม, แดชบอร์ดประสิทธิภาพClickUp ปฏิทิน, แดชบอร์ด, รายการ
เทมเพลตขั้นสูงสำหรับโซเชียลมีเดีย ClickUpรับเทมเพลตฟรีอินฟลูเอนเซอร์, ทีมการตลาดที่บริหารจัดการหลายแพลตฟอร์ม5 มุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า (รายการ, กระดาน, ปฏิทิน, แทรก, เอกสาร), การอัปเดตแบบเรียลไทม์, เอกสารช่วยเหลือในตัวClickUp รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน, แทรก, เอกสาร
เทมเพลตโพสต์โซเชียลมีเดีย ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้สร้างเนื้อหาที่โพสต์บ่อยครั้งบนแพลตฟอร์มต่าง ๆฟิลด์ที่กำหนดเอง (แฮชแท็ก, การมีส่วนร่วม, ขั้นตอนของเนื้อหา), กระบวนการตรวจสอบงานClickUp รายการ, บอร์ด
เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดีย ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์ที่จัดระเบียบไทม์ไลน์เนื้อหาและการอนุมัติ6 ครั้ง (ปฏิทิน, ห้องสมุด, แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ), การติดตามการทำงานอัตโนมัติClickUp ปฏิทิน, รายการ, แบบฟอร์ม, กระดาน
เทมเพลตแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดีย ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมที่วางแผนกลยุทธ์เนื้อหาในระยะยาว, แคมเปญมุมมอง Gantt และปฏิทิน, ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับแพลตฟอร์ม/บทบาท, การติดตามปริมาณงานClickUp แผนงานกานต์ต์, ปฏิทิน, รายการ
เทมเพลตปฏิทินส่งเสริมการขาย ClickUpรับเทมเพลตฟรีการตลาด, ทีมแบรนด์ที่วางแผนเปิดตัวหรือโปรโมชั่นมุมมองที่กำหนดเองสำหรับวันหยุด/ตารางเวลา, การติดตามการพึ่งพา, ไฟล์แนบClickUp ปฏิทิน, รายการ, กระดาน
เทมเพลตตารางเวลาการโพสต์โซเชียลมีเดีย ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้สร้าง, ทีมที่ดูแลตารางการโพสต์ปฏิทินและมุมมองแพลตฟอร์ม, การติดตามความถี่ในการโพสต์, ระบบอัตโนมัติClickUp ปฏิทิน, รายการ, กระดาน
เทมเพลตแคมเปญโซเชียลมีเดีย ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมที่จัดการการวางแผนแคมเปญและการวิเคราะห์กรอบงาน DACI, มุมมองแคมเปญ 5 ประเภท, กระบวนการอนุมัติ, แดชบอร์ดเมตริกClickUp รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน, แดชบอร์ด
เทมเพลตประกาศบน Twitter Thread โดย Type.aiดาวน์โหลดเทมเพลตฟรีผู้สร้างสรรค์, นักการตลาดสื่อสังคมออนไลน์กระทู้ที่สร้างโดย AI, กฎเสียงของแบรนด์, บริบทของไฟล์/URLประเภท. ai เว็บ, บรรณาธิการ AI
เทมเพลตตัวอย่างทวีตเตอร์ดีไซน์แบบแบน โดย Freepikดาวน์โหลดเทมเพลตฟรีนักออกแบบสื่อสังคมออนไลน์, นักการตลาด, ผู้สร้างม็อกอัพ UIไฟล์เวกเตอร์/PSD แก้ไขได้, แบรนด์, ตัวอย่างแคมเปญภาพฟรีพิก PSD, เวกเตอร์, Figma/Photoshop

เทมเพลตเธรดทวิตเตอร์คืออะไร?

เทมเพลตสำหรับทวีตเป็นโครงสร้างที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งช่วยให้คุณเขียนชุดทวีตหลายข้อความได้อย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ เทมเพลตเหล่านี้ให้รูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับแต่ละทวีตว่าจะไหลไปอย่างไร เช่น จุดดึงดูดใจ ประเด็นสำคัญ ตัวอย่าง การเปลี่ยนผ่าน และคำกระตุ้นให้ดำเนินการ

พวกเขามักจะรวมถึง:

  • รูปแบบการดึงดูดความสนใจ เพื่อดึงดูดความสนใจในทวีตแรก
  • โครงสร้างลำดับ สำหรับการแบ่งแนวคิดออกเป็นทวีตที่เข้าใจง่าย
  • คำแนะนำสำหรับการเล่าเรื่อง, ตัวอย่าง, คำแนะนำ, หรือข้อมูล
  • เทมเพลตทวีตปิดท้าย สำหรับสรุปหรือการเรียกร้องให้ดำเนินการ
  • คำแนะนำความยาวตามจำนวนตัวอักษร เพื่อให้สอดคล้องกับข้อจำกัดของ Twitter

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การทดลองเล็กๆ โดย Bufferที่เปรียบเทียบ 10 กระทู้ที่อิงจากโพสต์บล็อก พบว่าพวกมันสร้างการมองเห็นเพิ่มขึ้น 63% และการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น 54% เมื่อเทียบกับทวีตที่มีลิงก์เดียว

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตของเธรดทวิตเตอร์ดี?

หากคุณต้องการเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นเรื่องราวที่หยุดสายตาและไหลลื่นอย่างเป็นธรรมชาติ คุณจำเป็นต้องมีเทมเพลตสำหรับทวีตเป็นชุดที่มีคุณสมบัติดังนี้:

  • ช่วยให้คุณ วางแผนและจัดตารางโพสต์ ติดตามการมีส่วนร่วม และปรับแต่งเนื้อหาให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
  • มอบ สูตรการเริ่มต้นหัวข้อ ให้คุณเพื่อเปิดประเด็นด้วยความชัดเจน ความอยากรู้ ความขัดแย้ง หรือแม้แต่ความคิดเห็นที่สร้างความขัดแย้งซึ่งดึงดูดความสนใจ
  • เปิดใช้งาน บล็อกทวีตแบบแยกส่วน เพื่อให้แต่ละทวีตสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง แต่ยังคงเชื่อมโยงไปสู่ข้อสรุปของทั้งเธรด ด้วยการสร้างแรงจูงใจโดยไม่ซ้ำซ้อน
  • ทำหน้าที่เป็น ตัวติดตามความสม่ำเสมอ ที่ช่วยให้คุณบันทึกประสิทธิภาพ เวลาโพสต์ หรือหมวดหมู่ของกระทู้เพื่อการปรับปรุงที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
  • ให้คุณมีความ ตระหนักรู้เกี่ยวกับจำนวนตัวอักษร ช่วยให้แต่ละทวีตกระชับ (ไม่เกิน ~260 ตัวอักษร)

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้เอเจนต์ AI สำหรับการจัดการ Twitter ของ ClickUp เพื่อทำการมีส่วนร่วมโดยอัตโนมัติ, กำหนดเวลาโพสต์, และติดตามเทรนด์ แต่อย่าลืมตรวจสอบคำตอบของมันอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เสียงของแบรนด์คุณตรงจุดและเป็นมนุษย์

แม่แบบกระทู้ทวิตเตอร์

คุณรู้ทันทีเมื่อเห็นเธรดทวิตเตอร์ที่ยอดเยี่ยม—ประโยคแรกดึงดูดคุณไว้ ทวีตแต่ละอันสร้างแรงผลักดัน และเมื่อคุณอ่านจบก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรที่มีคุณค่าจริงๆ แต่การสร้างเธรดที่ประสบความสำเร็จล่ะ? นั่นคือจุดที่ผู้สร้างเนื้อหาส่วนใหญ่ติดขัด เมื่อไอเดียเธรดของคุณอยู่ในแอปโน้ต ร่างต่างๆ อยู่ในทวิตเตอร์ และข้อมูลประสิทธิภาพซ่อนอยู่ในเครื่องมือวิเคราะห์ คุณจึงต้องสลับบริบทอยู่ตลอดเวลาแทนที่จะได้สร้างสรรค์ผลงาน

ClickUpนำเวิร์กโฟลว์ของเธรดทั้งหมดของคุณมาไว้ในที่เดียวในฐานะพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก

นั่นหมายความว่าคุณจะได้:

  • วางแผนหัวข้อในกระทู้ของคุณในปฏิทินเนื้อหาโดยใช้ AI
  • ร่างและจัดโครงสร้างทวีตพร้อมบริบทครบถ้วน
  • ร่วมมือกับทีมของคุณในการแก้ไขและติดตามผลลัพธ์

โดยพื้นฐานแล้ว ทุกสิ่งนี้และมากกว่านั้นสามารถทำได้โดยไม่ต้องสลับแอปไปมา! บอกลาความวุ่นวายจากการทำงานแบบกระจัดกระจายด้วยการเชื่อมต่อกระบวนการตั้งแต่การระดมความคิด การสร้างสรรค์ การวางแผนเผยแพร่ ไปจนถึงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพไว้ในที่เดียว

ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาวิธีเพิ่มกิจกรรมบนโซเชียลมีเดียของคุณบน Twitter หรือโซเชียลอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เทมเพลต ClickUp เหล่านี้จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ:

1. แม่แบบปฏิทินเนื้อหา Twitter ของ ClickUp

วางแผน, จัดตาราง, และติดตามทุก thread และแคมเปญของคุณบน Twitter ในที่ทำงานที่จัดระเบียบไว้เพียงที่เดียวด้วย ClickUp Twitter Content Calendar Template
รับเทมเพลตฟรี
วางแผน, จัดตาราง, และติดตามทุก thread และแคมเปญของคุณบน Twitter ในที่ทำงานที่จัดระเบียบไว้เพียงที่เดียวด้วย ClickUp Twitter Content Calendar Template

เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา Twitter ของ ClickUpเปลี่ยนแปลงวิธีการวางแผนและจัดการทวีตของคุณ แทนที่จะมีโน้ตกระจัดกระจายหรือร่างที่เขียนไม่เสร็จ คุณจะได้พื้นที่ทำงานที่สะอาดและพร้อมใช้งาน ซึ่งออกแบบมาเพื่อความสม่ำเสมอ

ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณบันทึก เป้าหมายเบื้องหลังทุกทวีต (เช่น การรับรู้แบรนด์ การมีส่วนร่วม หรือการแปลง) และติดตามการใช้จ่ายเทียบกับผลกระทบมุมมองรายการช่วยให้คุณเห็นภาพรวมอย่างรวดเร็วของสถานะของทวีตที่คิวอยู่และประสิทธิภาพของทวีตที่โพสต์ไปแล้ว การ์ดงาน รายละเอียดคือที่ที่คุณสามารถดูกิจกรรมสำหรับแต่ละเธรดทวีตและวิธีการดำเนินการตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการโพสต์

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • สร้าง, กำหนดเวลา, และปรับแต่งเส้นทางการตลาดของคุณบน Twitter พร้อมการมองเห็นอย่างเต็มที่
  • ติดตามเป้าหมายแคมเปญ, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ, และผลกระทบต่องบประมาณได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงานทวีตของคุณ
  • ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์โดยการมอบหมาย แก้ไข และอนุมัติเนื้อหาในเธรดโดยไม่ต้องออกจากเทมเพลต

เหมาะสำหรับ: ทีมโซเชียล, ผู้สร้างเนื้อหา, และผู้ก่อตั้งที่จัดการหลายบัญชี Twitter

2. แม่แบบขั้นสูงสำหรับโซเชียลมีเดีย ClickUp

รวมทุกแพลตฟอร์มโซเชียลไว้ในเวิร์กโฟลว์เดียวที่ชัดเจนด้วยเทมเพลตโซเชียลมีเดียขั้นสูงของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
รวมทุกแพลตฟอร์มโซเชียลไว้ในเวิร์กโฟลว์เดียวที่ชัดเจนด้วยเทมเพลตโซเชียลมีเดียขั้นสูงของ ClickUp

เทมเพลตขั้นสูงสำหรับโซเชียลมีเดียของ ClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับนักการตลาดและผู้สร้างสรรค์ที่ต้องการเปลี่ยนการทดลองใช้ Twitter เป็นช่องทางเติบโตที่สามารถทำซ้ำได้

ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพของกระทู้, ทดสอบ A/B กับฮุคต่าง ๆ, จัดการเสาหลักเนื้อหาหลายรายการ, และดูว่ารูปแบบกระทู้ใดที่สร้างการมีส่วนร่วมมากที่สุด ทุกโพสต์สามารถแปลงเป็นงานได้โดยเพิ่มผู้รับผิดชอบ, ภาพประกอบ, กำหนดเวลา, และลิงก์

มุมมองกระดานแบบคัมบังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามการไหลของทุกหัวข้อ เนื่องจากคุณสามารถลากการ์ดทวีตได้อย่างง่ายดายขณะที่มันเคลื่อนจาก ไอเดีย → ร่าง → กำหนดเวลา → เผยแพร่

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • ใช้ClickUp Docsเพื่อเขียนร่างกระทู้ของคุณอย่างครบถ้วนและฝังทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง (รูปภาพ, ลิงก์อ้างอิง)
  • ดูทุกกระทู้ที่กำลังจะมาถึงและที่ผ่านมาของคุณเรียงกันใน มุมมองรายการ พร้อมรายละเอียดทั้งหมดที่จัดแสดงไว้
  • สลับไปที่มุมมองปฏิทินเพื่อดูว่าแต่ละหัวข้อมีกำหนดเผยแพร่เมื่อใด

เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่ที่จัดการเนื้อหาหลายช่องทางและทีมภายในที่ดำเนินแคมเปญเปิดตัวโดยไม่ต้องใช้สเปรดชีต

📮 ClickUp Insight: คุณทราบหรือไม่ว่า 45% ของผู้คนตรวจสอบโทรศัพท์ของตนทุก ๆ ไม่กี่นาที—มักเพื่อหาคำตอบอย่างรวดเร็วหรือพักสมองชั่วครู่? อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบโทรศัพท์อยู่บ่อยครั้ง เช่น การมองอีเมลขณะเขียนรายงาน แท้จริงแล้วทำให้สมาธิของคุณกระจัดกระจายและบั่นทอนประสิทธิภาพในการทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจอย่างลึกซึ้ง 🖤นั่นคือจุดที่ ClickUpBrain MAX เข้ามาช่วย ในฐานะผู้ช่วยเดสก์ท็อปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณ Brain MAX ช่วยให้คุณแชท วางแผน สร้างงาน และค้นหาแอปของบุคคลที่สามได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานหรือหยิบโทรศัพท์ของคุณ

ต้องการไอเดียสร้างสรรค์หรือไม่? ใช้เสียงของคุณในการเขียนไฮกุ สร้างเนื้อหาด้วยโมเดล AI หลากหลาย หรือจัดการงานธุรการ—ให้ดวงตา (และความตั้งใจ) ของคุณได้พักอย่างที่ต้องการ

3. แม่แบบโพสต์โซเชียลมีเดีย ClickUp

ใช้เทมเพลตโพสต์โซเชียลมีเดียของ ClickUp เพื่อสร้าง ตรวจสอบ และกำหนดเวลาโพสต์บนโซเชียลมีเดีย พร้อมการมองเห็นแบบครบถ้วนตั้งแต่ร่างจนถึงเผยแพร่
รับเทมเพลตฟรี
ใช้เทมเพลตโพสต์โซเชียลมีเดียของ ClickUp เพื่อสร้าง ตรวจสอบ และกำหนดเวลาโพสต์บนโซเชียลมีเดีย พร้อมการมองเห็นแบบครบถ้วนตั้งแต่ร่างจนถึงเผยแพร่

ด้วย เทมเพลตโพสต์โซเชียลมีเดียของ ClickUp คุณมอบพื้นที่ให้ทีมของคุณในการดำเนินแคมเปญหลายแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาผ่านเอกสารและขั้นตอนการอนุมัติมากมาย

แต่ละโพสต์สามารถรวมตัวชี้วัดขั้นตอน (ไอเดีย → เขียนเนื้อหา → ออกแบบ → ตรวจสอบ → เผยแพร่) ลิงก์เนื้อหา ข้อมูลการมีส่วนร่วม และแฮชแท็กได้ มุมมองคลังเนื้อหา สามารถจัดกลุ่มโพสต์ตามช่องทาง (เช่น Twitter หรือ Instagram) หรือ ประเภทแคมเปญ (คุณสมบัติผลิตภัณฑ์, แบบสำรวจ, กรณีศึกษา, หรือแจกของรางวัล)

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • สร้างคิวโพสต์ประจำสัปดาห์และประจำเดือนของคุณตามช่องทาง แคมเปญ หรือธีม ในพื้นที่ทำงานแบบเรียลไทม์เดียว
  • มอบหมายงาน, ใส่ไฟล์สร้างสรรค์, และติดแท็กผู้ตรวจสอบเพื่อให้ทุกสินทรัพย์เคลื่อนไหวไปสู่การเผยแพร่
  • ติดตามการเข้าถึง, การบันทึก, การคลิก, และความคิดเห็นเพื่อค้นหาว่าประเภทของเนื้อหาใดที่สร้างการมีส่วนร่วมจริง
  • สลับระหว่างมุมมอง รายการ, บอร์ด, และ ปฏิทิน เพื่อวางแผน, แก้ไข, และจัดตารางโพสต์ในทุกช่องทาง

เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาด, ผู้สร้างเนื้อหา, หรือเอเจนซี่ที่ดูแลบัญชีแบรนด์หลายบัญชีในหลายแพลตฟอร์ม

📚 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตโซเชียลมีเดียฟรีที่ดีที่สุดสำหรับโพสต์ แคมเปญ และเนื้อหา

4. แม่แบบปฏิทินโซเชียลมีเดีย ClickUp

วางแผนโพสต์โซเชียลของคุณด้วยความชัดเจนและความสม่ำเสมอด้วยเทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนโพสต์โซเชียลของคุณด้วยความชัดเจนและความสม่ำเสมอด้วยเทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียของ ClickUp

เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียโดย ClickUpเป็นระบบครบวงจรสำหรับการระดมความคิด กำหนดเวลา และติดตามโพสต์ทุกชิ้นในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ใช้เพื่อวางแผนเธรดบน Twitter เพื่อให้คุณเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเธรดจะเผยแพร่เมื่อใด เข้ากับกลยุทธ์เนื้อหาโดยรวมของคุณอย่างไร และคุณกำลังครอบคลุมหัวข้อใดในแต่ละสัปดาห์ เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันเพื่อระดมความคิด รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบ และสร้างแคมเปญที่กำหนดเวลาไว้ล่วงหน้า

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • ใช้ มุมมองแบบฟอร์มคำแนะนำเนื้อหา เพื่อรวบรวมแนวคิดของหัวข้อจากสมาชิกในทีมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • สร้างคลังของหัวข้อและหัวข้อสนทนาที่ประสบความสำเร็จใน มุมมองคลังเนื้อหา เพื่อให้คุณสามารถนำรูปแบบที่ใช้ได้ผลมาใช้ซ้ำได้
  • ดูว่าแต่ละหัวข้ออยู่ในขั้นตอนใดบน มุมมองบอร์ด ซึ่งคุณสามารถเห็นป้ายกำกับ, ลำดับความสำคัญ, วันที่ครบกำหนด, และผู้รับผิดชอบได้ในทันที
  • วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญจากแดชบอร์ดเดียว

เหมาะสำหรับ: ทีมโซเชียลมีเดียและผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่วางแผนแคมเปญหลายช่องทาง ประสานงานกับนักเขียนและนักออกแบบ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อออกแบบปฏิทินโซเชียลมีเดีย ให้ปฏิบัติตามกฎ 80/20 ซึ่งหมายความว่า 80% ของเนื้อหาของคุณควรมีคุณค่าโดยการให้ความรู้ ความบันเทิง หรือแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้ ส่วนอีก 20% ที่เหลือควรใช้เพื่อโปรโมทสินค้าหรือบริการของคุณ

🎥 ดู: กำลังดิ้นรนเพื่อตามให้ทันการสร้างเนื้อหาอยู่หรือไม่? ในวิดีโอนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนถึงวิธีการใช้ ChatGPT เป็นผู้ช่วย AI สำหรับโซเชียลมีเดียของคุณ:

  • ✅ ระดมความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาอย่างรวดเร็ว
  • ✅ เขียนคำบรรยาย, ทวีต, และโพสต์
  • ✅ สร้างบรีฟเชิงสร้างสรรค์สำหรับแคมเปญ

5. แม่แบบแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดีย ClickUp

สร้างโครงสร้างและกำหนดกลยุทธ์เนื้อหาทั้งหมดของคุณด้วยแผนเดียว โดยใช้เทมเพลตแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดียของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างโครงสร้างและกำหนดกลยุทธ์เนื้อหาทั้งหมดของคุณด้วยแผนเดียว โดยใช้เทมเพลตแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดียของ ClickUp

เทมเพลตแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดียมอบกรอบการทำงานที่ชัดเจนให้คุณในการวางแผนกลยุทธ์การโพสต์บน Twitter ร่วมกับเนื้อหาโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ของคุณ

แทนที่จะมองว่ากระทู้เป็นโพสต์แบบครั้งเดียว คุณสามารถวางแผนกระทู้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิทินเนื้อหาที่กว้างขึ้นของคุณ—โดยการจัดตารางเวลาของกระทู้ให้สอดคล้องกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์, งานในอุตสาหกรรม, หรือหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมซึ่งมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • รับภาพรวมอย่างรวดเร็วของงาน ความคิดเห็น และการแจ้งเตือนที่มอบหมายให้คุณพร้อมวันที่ครบกำหนดใน มุมมองงานของฉัน
  • เชื่อมต่อกับปฏิทินภายนอก (เช่น Google หรือ Outlook) เพื่อดูงานประจำวัน กิจกรรม การประชุม ตารางการโพสต์ ฯลฯ
  • ใช้ ฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละกระทู้มีข้อมูลเมตาดาตาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ฮุค, ความยาว, เวลา, ลิงก์) เพื่อที่คุณจะไม่พลาดรายละเอียดสำคัญใดๆ
  • ใช้รายการตรวจสอบงานใน ClickUpเพื่อจัดการขั้นตอนการทำงานของเธรด Twitter ของคุณ

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่จัดการโพสต์หรือแคมเปญบนโซเชียลมีเดียที่เกิดขึ้นเป็นประจำในหลายแพลตฟอร์ม

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUp Brainคือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้การวางแผน จัดโครงสร้าง และเผยแพร่เธรดบน Twitter ของคุณเป็นเรื่องง่าย นี่คือวิธีที่มันสามารถช่วยคุณได้:

  • การทำงานที่ราบรื่น: จัดระเบียบแนวคิดในหัวข้อ, ร่าง, และตารางการเผยแพร่ทั้งหมดในที่เดียว
  • โครงร่างกระทู้แบบทันที: เพียงแชร์หัวข้อหรือไอเดียของคุณ แล้ว Brain จะสร้างโครงร่างที่ชัดเจนและน่าสนใจสำหรับกระทู้ Twitter ของคุณ พร้อมด้วยข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดดึงดูดใจ หัวข้อย่อย และคำกระตุ้นการตัดสินใจ
  • การร่างเนื้อหา: Brain สามารถร่างทวีตแต่ละข้อความในกระทู้ของคุณได้ โดยทำให้ข้อความของคุณไหลลื่นอย่างเป็นธรรมชาติ และดึงดูดผู้ชมของคุณให้ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบ
  • การปรับแต่งเทมเพลต: ไม่ว่าคุณต้องการรูปแบบการเล่าเรื่อง, คู่มือแบบขั้นตอน, หรือรายการ, Brain จะปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับเสียงของแบรนด์และเป้าหมายของคุณ
  • เคล็ดลับ SEO และการมีส่วนร่วม: รับคำแนะนำจาก AI สำหรับแฮชแท็ก คำสำคัญ และตัวช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและเพิ่มผู้ติดตามให้กับกระทู้ของคุณ
  • โมเดล AI หลายตัว: รับ ChatGPT, Gemini 3 และอื่น ๆ จากอินเทอร์เฟซเดียวที่เชื่อมต่อ

6. แม่แบบปฏิทินส่งเสริมการขาย ClickUp

อยู่เหนือทุกการเปิดตัวสินค้า วันหยุด และกำหนดการแคมเปญด้วยปฏิทินแบบไดนามิกเพียงหนึ่งเดียว
รับเทมเพลตฟรี
อยู่เหนือทุกการเปิดตัวสินค้า วันหยุด และกำหนดการแคมเปญด้วยปฏิทินแบบไดนามิกเพียงหนึ่งเดียว

เทมเพลตปฏิทินส่งเสริมการขายของ ClickUpเชื่อมโยงเธรด Twitter ของคุณเข้ากับแคมเปญส่งเสริมการขายที่ใหญ่ขึ้น เมื่อคุณเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือจัดโปรโมชั่น เธรดประกาศของคุณจะซิงค์กับแคมเปญอีเมลและการเปิดตัวหน้า landing page ด้วยวิธีนี้ ข้อความของคุณจะมีความสอดคล้องกันในทุกช่องทาง มุมมองวันหยุดที่กำลังจะมาถึงหรือวันที่สำคัญช่วยให้คุณเห็นวันที่สำคัญบนปฏิทินเพื่อให้คุณสามารถปรับเนื้อหาและวางแผนเธรดให้สอดคล้องกับวันเหล่านั้นได้ ทุกอย่างจะถูกจัดทำร่างและตรวจสอบล่วงหน้าเป็นสัปดาห์ ดังนั้นคุณไม่ต้องเขียนกระทู้เปิดตัวตอนเที่ยงคืนก่อนที่มันจะเผยแพร่

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • เพิ่มวันหยุดและวันที่พิเศษสำหรับสถานที่เป้าหมายของคุณโดยการซิงค์ Google Calendar ของคุณกับ ClickUp
  • รับปฏิทินกลางสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งหมด พร้อมมุมมองรายเดือน/รายสัปดาห์ และรายการสรุป
  • มุมมองบอร์ด และ มุมมองกำหนดการ ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าช่วยให้สามารถวางแผนได้ว่าแต่ละหัวข้อจะเผยแพร่เมื่อใดและสอดคล้องกับแคมเปญอื่นๆ อย่างไร
  • ใช้เพื่อติดตามวันที่สำคัญ, มอบหมายผู้รับผิดชอบ, แนบโค้ดโปรโมชั่น, กำหนดระยะเวลาของข้อเสนอ, และดูตัวอย่างแต่ละรายการ. เปิดตัว

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมโซเชียลมีเดียและทีมการตลาดที่ต้องการประสานงานเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษตามฤดูกาล, การขายแบบแฟลชเซล, และการโปรโมตแบรนด์ข้ามช่องทาง

📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือ AI ชั้นนำสำหรับการสร้างและจัดการเนื้อหาโซเชียลมีเดีย

7. แม่แบบกำหนดเวลาการโพสต์โซเชียลมีเดียของ ClickUp

รักษาการมองเห็นและเติบโตบนโซเชียลมีเดียด้วยการโพสต์อย่างสม่ำเสมอด้วยเทมเพลตตารางเวลาการโพสต์โซเชียลมีเดียของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
รักษาการมองเห็นและเติบโตบนโซเชียลมีเดียด้วยการโพสต์อย่างสม่ำเสมอด้วยเทมเพลตตารางเวลาการโพสต์โซเชียลมีเดียของ ClickUp

มอบศูนย์ควบคุมที่สมบูรณ์แบบให้กับทีมโซเชียลมีเดียของคุณสำหรับทุกหัวข้อ โพสต์ แพลตฟอร์ม และแคมเปญ ด้วยเทมเพลตตารางเวลาการโพสต์โซเชียลมีเดียของ ClickUp

คุณสามารถดูได้ว่า thread บน Twitter ใดกำลังเผยแพร่ในสัปดาห์นี้ และ thread ใดที่ยังอยู่ในขั้นตอนการร่าง ทีมของคุณทราบอย่างชัดเจนว่าใครกำลังทำงานกับ tweet แต่ละตัว thread ใดที่ต้องการการอนุมัติครั้งสุดท้าย และช่องว่างในปฏิทินเนื้อหาของคุณอยู่ที่ใด

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • ติดตามรายละเอียดโพสต์ทั้งหมด รวมถึงความถี่ ช่องทาง และสื่อ ในแดชบอร์ดเดียวที่เป็นระเบียบ
  • โปรดวางสำเนา รูปภาพ และลิงก์อ้างอิงของคุณลงในงานโดยตรง เพื่อให้ดีไซเนอร์ นักเขียน ผู้ตรวจสอบ และผู้จัดการสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้อง
  • ติดตามสิ่งที่กำลังเป็นที่นิยมและจัดวางลงในตารางวันถัดไปเพื่อให้ฟีดของคุณทันสมัยอยู่เสมอโดยไม่ทำให้แผนการเสียหาย

✅ เหมาะสำหรับ: นักวางกลยุทธ์โซเชียลมีเดีย, เอเจนซี่ที่ดูแลบัญชีหลายแบรนด์, และทีมที่จัดการตารางโพสต์จำนวนมาก

📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือซอฟต์แวร์ปฏิทินเนื้อหาที่ดีที่สุด

8. แม่แบบแคมเปญโซเชียลมีเดีย ClickUp

เทมเพลตตารางเวลาการโพสต์โซเชียลมีเดียโดย ClickUp ช่วยให้คุณจัดการทุกแคมเปญตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดาย
รับเทมเพลตฟรี
เทมเพลตตารางเวลาการโพสต์โซเชียลมีเดียโดย ClickUp ช่วยให้คุณจัดการทุกแคมเปญตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดาย

เทมเพลตแคมเปญโซเชียลมีเดียของ ClickUpรวบรวมขั้นตอนการทำงานของแคมเปญทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว แต่ละแคมเปญจะมีรายการของตัวเอง ทุกกระทู้ใน Twitter จะกลายเป็นงาน ทวีตแต่ละรายการในกระทู้นั้น? นั่นคืองานย่อยที่คุณสามารถร่าง แก้ไข และสรุปแยกกันได้ก่อนที่จะเผยแพร่กระทู้ทั้งหมด

นอกจากนี้ ด้วยClickUp Automations งานจะถูกมอบหมายให้สมาชิกทีมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ และความคืบหน้าจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อโพสต์เคลื่อนจากขั้นตอนการคิดไอเดียไปสู่การตรวจสอบและจากนั้นการโพสต์

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • สร้างงานและงานย่อยสำหรับแต่ละทวีต/เธรด มอบหมายนักเขียนข้อความ นักออกแบบ และผู้ตรวจสอบ พร้อมกำหนดวันครบกำหนดและความสัมพันธ์ระหว่างงาน
  • ติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญด้วยแดชบอร์ด ClickUpและปรับปรุงกลยุทธ์ตามข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า
  • ย้ายงานผ่านขั้นตอนและสถานะต่างๆ แนบภาพประกอบ และใช้แท็กที่มีรหัสสีสำหรับฟิลด์ต่างๆ เช่น แพลตฟอร์มและประเภทแคมเปญ

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาด, ผู้นำด้านโซเชียลมีเดีย, หรือเอเจนซี่ที่ดำเนินแคมเปญข้ามแพลตฟอร์ม

📚อ่านเพิ่มเติม: การจัดการโครงการโซเชียลมีเดีย: คู่มือฉบับสมบูรณ์

9. แม่แบบประกาศบน Twitter Thread ตามประเภท. ai

Type.ai: เทมเพลตสำหรับกระทู้ใน Twitter
ผ่านทางType.ai

เทมเพลตประกาศบน Twitter จาก Type. ai มอบรูปแบบที่มีโครงสร้างสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ฟีเจอร์ หรือข่าวสารบน Twitter ให้กับคุณ โดยจะแนะนำคุณผ่านส่วนสำคัญต่างๆ ได้แก่ บทเปิดที่ดึงดูดความสนใจ บริบทที่สร้างความน่าเชื่อถือ ประโยชน์ที่ชัดเจน และคำกระตุ้นการตัดสินใจที่ทรงพลัง

อัปโหลดไฟล์, วาง URL, หรือเพิ่มแหล่งความรู้ได้โดยตรงในเวิร์กสเปซของคุณเพื่อให้ทุกฉบับร่างดึงข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องและสดใหม่

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • ใช้ AI เพื่อสร้างหัวข้อสนทนาที่กำหนดเองและแก้ไขผลลัพธ์เพื่อปรับโทนเสียง เพิ่มความชัดเจน เพิ่มภาพประกอบ แฮชแท็ก ฯลฯ
  • เขียนด้วยน้ำเสียงของแบรนด์ของคุณโดยการบันทึกกฎสไตล์เพียงครั้งเดียวและนำไปใช้กับทุกกระทู้ประกาศ
  • ให้ลิงก์ไปยังข่าวประชาสัมพันธ์และบล็อกโพสต์เพื่อให้ AI เข้าใจบริบทของสิ่งที่ต้องการ

เหมาะสำหรับ: ผู้สร้างเนื้อหาและนักการตลาดโซเชียลมีเดียที่ต้องอัปเดตข้อมูลใหม่ๆ เปิดตัวสินค้า หรือแชร์ความสำเร็จต่างๆ บน Twitter อยู่เสมอ

📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้การจับกระแส (พร้อมตัวอย่าง)

10. เทมเพลตม็อคอัพ Twitter Thread ดีไซน์เรียบง่าย โดย Freepik

ฟรีพิก.คอม
ผ่านFreepik.com

เทมเพลตแนวคิดอินเทอร์เฟซ Twitter โดย Freepik เป็นม็อกอัพที่สะอาดและแก้ไขได้ ออกแบบมาเพื่อแสดงภาพของทวีตต์, รูปแบบโปรไฟล์, และการแสดงตัวอย่างการประกาศ. ไฟล์เวกเตอร์/PSD สามารถเปิดได้ในเครื่องมือออกแบบเช่น Adobe Illustrator, Photoshop, หรือ Figma.

นักออกแบบและนักการตลาดสามารถใช้เพื่อสร้างแนวคิดบน Twitter หรือแสดงไอเดียแคมเปญก่อนที่จะทวีตจริง

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • แก้ไขข้อความ ปรับรูปแบบ และเพิ่มองค์ประกอบแบรนด์ก่อนเผยแพร่
  • แชร์ม็อกอัพที่แก้ไขแล้วในสื่อการตลาดอื่น ๆ เพื่อประกาศหัวข้อ

✅ เหมาะสำหรับ: นักออกแบบโซเชียลมีเดีย, ผู้สร้างม็อคอัพ UI, และนักการตลาดที่ต้องการนำเสนอภาพหรือวิดีโอแคมเปญสำหรับแนวคิดในกระทู้

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: Buffer แนะนำให้รีทวีตทวีตเก่าที่มีประสิทธิภาพดีเพื่อยืดอายุการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุด

ดึงดูดผู้ใช้ Twitter เพิ่มขึ้นด้วย ClickUp

คนส่วนใหญ่มักตั้งเป้าที่จะโพสต์บ่อย แต่บ่อยครั้งขาดความชัดเจนว่าทำไม โพสต์เพื่อใคร และอย่างไร สำหรับเรื่องนี้ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เชื่อมโยงแนวคิด ขับเคลื่อนด้วยจังหวะ และดึงดูดผู้อ่าน

นั่นคือเหตุผลที่เราพูดถึงเทมเพลตสำหรับทวิตเตอร์เธรด! มันมีไว้เพื่อเปิดโอกาสให้คุณได้รับประโยชน์มากขึ้นจากทวิตเตอร์และกลยุทธ์โซเชียลมีเดียที่กว้างขึ้น ใช้เทมเพลตเหล่านี้เสมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่คอยแนะนำเส้นทางโดยไม่ทำให้ช้าลงเมื่อคุณสร้างทวิตเตอร์เธรด

ลองใช้ ClickUp เพื่อสร้างระบบนั้น มันให้พื้นที่ทำงานเดียวที่รวมกลยุทธ์ ปฏิทิน และการวิเคราะห์ของคุณไว้ด้วยกัน ทำให้ทุกโพสต์มีความตั้งใจ

สมัครใช้ ClickUpวันนี้และสำรวจเทมเพลตเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโซเชียลมีเดียของคุณ