เทมเพลตกระทู้ทวิตเตอร์ฟรีสำหรับนักสร้างสรรค์เนื้อหาและนักการตลาด

ทุกโพสต์บน Twitter มีจังหวะ มีชีพจรที่ตัดสินว่ามันจะจุดประกายการสนทนาระหว่างผู้ติดตามของคุณหรือจะเลือนหายไปในเสียงรบกวน และเรารู้ว่าผู้ใช้ Twitter เลื่อนดูอย่างรวดเร็ว ดังนั้นทวีตเดียวจึงแทบจะไม่สามารถสร้างผลกระทบที่คุณต้องการได้
ด้วยเสียงมากมายที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม การโดดเด่นหมายถึงการเชี่ยวชาญศิลปะของเธรด: เรื่องราวที่เล่าผ่านทวีตที่เชื่อมโยงกันซึ่งทำให้ผู้อ่านเลื่อนดูต่อไป แต่เพื่อให้มีความสม่ำเสมอ คุณต้องมีเครื่องมือที่สอดคล้องกับแผนของคุณตั้งแต่ทวีตแรก
ตัวอย่างเช่น เทมเพลตสำหรับ Twitter และโซเชียลมีเดียสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของคุณในการวางแผนและโพสต์กระทู้บน Twitter คุณสามารถใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อสร้างกระทู้ กำหนดเวลาการโพสต์ และดึงดูดผู้อ่านให้เพียงพอเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว
มาดูเทมเพลตกระทู้ Twitter ฟรีที่สามารถช่วยคุณทำงานหนักได้
เทมเพลตกระทู้ทวิตเตอร์ที่ดีที่สุดในพริบตา
นี่คือตารางสรุปอย่างรวดเร็วของเทมเพลตClickUpฟรีและเทมเพลตอื่นๆ ในบล็อก:
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|รูปแบบภาพ
|เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา Twitter ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักกลยุทธ์สื่อสังคมออนไลน์ที่บริหารจัดการเนื้อหาและแคมเปญบนทวิตเตอร์
|การจัดตารางเวลาเฉพาะแพลตฟอร์ม, การติดตามการมีส่วนร่วม, แดชบอร์ดประสิทธิภาพ
|ClickUp ปฏิทิน, แดชบอร์ด, รายการ
|เทมเพลตขั้นสูงสำหรับโซเชียลมีเดีย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|อินฟลูเอนเซอร์, ทีมการตลาดที่บริหารจัดการหลายแพลตฟอร์ม
|5 มุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า (รายการ, กระดาน, ปฏิทิน, แทรก, เอกสาร), การอัปเดตแบบเรียลไทม์, เอกสารช่วยเหลือในตัว
|ClickUp รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน, แทรก, เอกสาร
|เทมเพลตโพสต์โซเชียลมีเดีย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้สร้างเนื้อหาที่โพสต์บ่อยครั้งบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ
|ฟิลด์ที่กำหนดเอง (แฮชแท็ก, การมีส่วนร่วม, ขั้นตอนของเนื้อหา), กระบวนการตรวจสอบงาน
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดีย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์ที่จัดระเบียบไทม์ไลน์เนื้อหาและการอนุมัติ
|6 ครั้ง (ปฏิทิน, ห้องสมุด, แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ), การติดตามการทำงานอัตโนมัติ
|ClickUp ปฏิทิน, รายการ, แบบฟอร์ม, กระดาน
|เทมเพลตแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดีย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่วางแผนกลยุทธ์เนื้อหาในระยะยาว, แคมเปญ
|มุมมอง Gantt และปฏิทิน, ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับแพลตฟอร์ม/บทบาท, การติดตามปริมาณงาน
|ClickUp แผนงานกานต์ต์, ปฏิทิน, รายการ
|เทมเพลตปฏิทินส่งเสริมการขาย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การตลาด, ทีมแบรนด์ที่วางแผนเปิดตัวหรือโปรโมชั่น
|มุมมองที่กำหนดเองสำหรับวันหยุด/ตารางเวลา, การติดตามการพึ่งพา, ไฟล์แนบ
|ClickUp ปฏิทิน, รายการ, กระดาน
|เทมเพลตตารางเวลาการโพสต์โซเชียลมีเดีย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้สร้าง, ทีมที่ดูแลตารางการโพสต์
|ปฏิทินและมุมมองแพลตฟอร์ม, การติดตามความถี่ในการโพสต์, ระบบอัตโนมัติ
|ClickUp ปฏิทิน, รายการ, กระดาน
|เทมเพลตแคมเปญโซเชียลมีเดีย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่จัดการการวางแผนแคมเปญและการวิเคราะห์
|กรอบงาน DACI, มุมมองแคมเปญ 5 ประเภท, กระบวนการอนุมัติ, แดชบอร์ดเมตริก
|ClickUp รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน, แดชบอร์ด
|เทมเพลตประกาศบน Twitter Thread โดย Type.ai
|ดาวน์โหลดเทมเพลตฟรี
|ผู้สร้างสรรค์, นักการตลาดสื่อสังคมออนไลน์
|กระทู้ที่สร้างโดย AI, กฎเสียงของแบรนด์, บริบทของไฟล์/URL
|ประเภท. ai เว็บ, บรรณาธิการ AI
|เทมเพลตตัวอย่างทวีตเตอร์ดีไซน์แบบแบน โดย Freepik
|ดาวน์โหลดเทมเพลตฟรี
|นักออกแบบสื่อสังคมออนไลน์, นักการตลาด, ผู้สร้างม็อกอัพ UI
|ไฟล์เวกเตอร์/PSD แก้ไขได้, แบรนด์, ตัวอย่างแคมเปญภาพ
|ฟรีพิก PSD, เวกเตอร์, Figma/Photoshop
เทมเพลตเธรดทวิตเตอร์คืออะไร?
เทมเพลตสำหรับทวีตเป็นโครงสร้างที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งช่วยให้คุณเขียนชุดทวีตหลายข้อความได้อย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ เทมเพลตเหล่านี้ให้รูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับแต่ละทวีตว่าจะไหลไปอย่างไร เช่น จุดดึงดูดใจ ประเด็นสำคัญ ตัวอย่าง การเปลี่ยนผ่าน และคำกระตุ้นให้ดำเนินการ
พวกเขามักจะรวมถึง:
- รูปแบบการดึงดูดความสนใจ เพื่อดึงดูดความสนใจในทวีตแรก
- โครงสร้างลำดับ สำหรับการแบ่งแนวคิดออกเป็นทวีตที่เข้าใจง่าย
- คำแนะนำสำหรับการเล่าเรื่อง, ตัวอย่าง, คำแนะนำ, หรือข้อมูล
- เทมเพลตทวีตปิดท้าย สำหรับสรุปหรือการเรียกร้องให้ดำเนินการ
- คำแนะนำความยาวตามจำนวนตัวอักษร เพื่อให้สอดคล้องกับข้อจำกัดของ Twitter
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การทดลองเล็กๆ โดย Bufferที่เปรียบเทียบ 10 กระทู้ที่อิงจากโพสต์บล็อก พบว่าพวกมันสร้างการมองเห็นเพิ่มขึ้น 63% และการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น 54% เมื่อเทียบกับทวีตที่มีลิงก์เดียว
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตของเธรดทวิตเตอร์ดี?
หากคุณต้องการเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นเรื่องราวที่หยุดสายตาและไหลลื่นอย่างเป็นธรรมชาติ คุณจำเป็นต้องมีเทมเพลตสำหรับทวีตเป็นชุดที่มีคุณสมบัติดังนี้:
- ช่วยให้คุณ วางแผนและจัดตารางโพสต์ ติดตามการมีส่วนร่วม และปรับแต่งเนื้อหาให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
- มอบ สูตรการเริ่มต้นหัวข้อ ให้คุณเพื่อเปิดประเด็นด้วยความชัดเจน ความอยากรู้ ความขัดแย้ง หรือแม้แต่ความคิดเห็นที่สร้างความขัดแย้งซึ่งดึงดูดความสนใจ
- เปิดใช้งาน บล็อกทวีตแบบแยกส่วน เพื่อให้แต่ละทวีตสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง แต่ยังคงเชื่อมโยงไปสู่ข้อสรุปของทั้งเธรด ด้วยการสร้างแรงจูงใจโดยไม่ซ้ำซ้อน
- ทำหน้าที่เป็น ตัวติดตามความสม่ำเสมอ ที่ช่วยให้คุณบันทึกประสิทธิภาพ เวลาโพสต์ หรือหมวดหมู่ของกระทู้เพื่อการปรับปรุงที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
- ให้คุณมีความ ตระหนักรู้เกี่ยวกับจำนวนตัวอักษร ช่วยให้แต่ละทวีตกระชับ (ไม่เกิน ~260 ตัวอักษร)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้เอเจนต์ AI สำหรับการจัดการ Twitter ของ ClickUp เพื่อทำการมีส่วนร่วมโดยอัตโนมัติ, กำหนดเวลาโพสต์, และติดตามเทรนด์ แต่อย่าลืมตรวจสอบคำตอบของมันอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เสียงของแบรนด์คุณตรงจุดและเป็นมนุษย์
แม่แบบกระทู้ทวิตเตอร์
คุณรู้ทันทีเมื่อเห็นเธรดทวิตเตอร์ที่ยอดเยี่ยม—ประโยคแรกดึงดูดคุณไว้ ทวีตแต่ละอันสร้างแรงผลักดัน และเมื่อคุณอ่านจบก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรที่มีคุณค่าจริงๆ แต่การสร้างเธรดที่ประสบความสำเร็จล่ะ? นั่นคือจุดที่ผู้สร้างเนื้อหาส่วนใหญ่ติดขัด เมื่อไอเดียเธรดของคุณอยู่ในแอปโน้ต ร่างต่างๆ อยู่ในทวิตเตอร์ และข้อมูลประสิทธิภาพซ่อนอยู่ในเครื่องมือวิเคราะห์ คุณจึงต้องสลับบริบทอยู่ตลอดเวลาแทนที่จะได้สร้างสรรค์ผลงาน
ClickUpนำเวิร์กโฟลว์ของเธรดทั้งหมดของคุณมาไว้ในที่เดียวในฐานะพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก
นั่นหมายความว่าคุณจะได้:
- วางแผนหัวข้อในกระทู้ของคุณในปฏิทินเนื้อหาโดยใช้ AI
- ร่างและจัดโครงสร้างทวีตพร้อมบริบทครบถ้วน
- ร่วมมือกับทีมของคุณในการแก้ไขและติดตามผลลัพธ์
โดยพื้นฐานแล้ว ทุกสิ่งนี้และมากกว่านั้นสามารถทำได้โดยไม่ต้องสลับแอปไปมา! บอกลาความวุ่นวายจากการทำงานแบบกระจัดกระจายด้วยการเชื่อมต่อกระบวนการตั้งแต่การระดมความคิด การสร้างสรรค์ การวางแผนเผยแพร่ ไปจนถึงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพไว้ในที่เดียว
ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาวิธีเพิ่มกิจกรรมบนโซเชียลมีเดียของคุณบน Twitter หรือโซเชียลอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เทมเพลต ClickUp เหล่านี้จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ:
1. แม่แบบปฏิทินเนื้อหา Twitter ของ ClickUp
เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา Twitter ของ ClickUpเปลี่ยนแปลงวิธีการวางแผนและจัดการทวีตของคุณ แทนที่จะมีโน้ตกระจัดกระจายหรือร่างที่เขียนไม่เสร็จ คุณจะได้พื้นที่ทำงานที่สะอาดและพร้อมใช้งาน ซึ่งออกแบบมาเพื่อความสม่ำเสมอ
ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณบันทึก เป้าหมายเบื้องหลังทุกทวีต (เช่น การรับรู้แบรนด์ การมีส่วนร่วม หรือการแปลง) และติดตามการใช้จ่ายเทียบกับผลกระทบมุมมองรายการช่วยให้คุณเห็นภาพรวมอย่างรวดเร็วของสถานะของทวีตที่คิวอยู่และประสิทธิภาพของทวีตที่โพสต์ไปแล้ว การ์ดงาน รายละเอียดคือที่ที่คุณสามารถดูกิจกรรมสำหรับแต่ละเธรดทวีตและวิธีการดำเนินการตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการโพสต์
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- สร้าง, กำหนดเวลา, และปรับแต่งเส้นทางการตลาดของคุณบน Twitter พร้อมการมองเห็นอย่างเต็มที่
- ติดตามเป้าหมายแคมเปญ, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ, และผลกระทบต่องบประมาณได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงานทวีตของคุณ
- ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์โดยการมอบหมาย แก้ไข และอนุมัติเนื้อหาในเธรดโดยไม่ต้องออกจากเทมเพลต
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมโซเชียล, ผู้สร้างเนื้อหา, และผู้ก่อตั้งที่จัดการหลายบัญชี Twitter
2. แม่แบบขั้นสูงสำหรับโซเชียลมีเดีย ClickUp
เทมเพลตขั้นสูงสำหรับโซเชียลมีเดียของ ClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับนักการตลาดและผู้สร้างสรรค์ที่ต้องการเปลี่ยนการทดลองใช้ Twitter เป็นช่องทางเติบโตที่สามารถทำซ้ำได้
ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพของกระทู้, ทดสอบ A/B กับฮุคต่าง ๆ, จัดการเสาหลักเนื้อหาหลายรายการ, และดูว่ารูปแบบกระทู้ใดที่สร้างการมีส่วนร่วมมากที่สุด ทุกโพสต์สามารถแปลงเป็นงานได้โดยเพิ่มผู้รับผิดชอบ, ภาพประกอบ, กำหนดเวลา, และลิงก์
มุมมองกระดานแบบคัมบังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามการไหลของทุกหัวข้อ เนื่องจากคุณสามารถลากการ์ดทวีตได้อย่างง่ายดายขณะที่มันเคลื่อนจาก ไอเดีย → ร่าง → กำหนดเวลา → เผยแพร่
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ใช้ClickUp Docsเพื่อเขียนร่างกระทู้ของคุณอย่างครบถ้วนและฝังทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง (รูปภาพ, ลิงก์อ้างอิง)
- ดูทุกกระทู้ที่กำลังจะมาถึงและที่ผ่านมาของคุณเรียงกันใน มุมมองรายการ พร้อมรายละเอียดทั้งหมดที่จัดแสดงไว้
- สลับไปที่มุมมองปฏิทินเพื่อดูว่าแต่ละหัวข้อมีกำหนดเผยแพร่เมื่อใด
✅ เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่ที่จัดการเนื้อหาหลายช่องทางและทีมภายในที่ดำเนินแคมเปญเปิดตัวโดยไม่ต้องใช้สเปรดชีต
📮 ClickUp Insight: คุณทราบหรือไม่ว่า 45% ของผู้คนตรวจสอบโทรศัพท์ของตนทุก ๆ ไม่กี่นาที—มักเพื่อหาคำตอบอย่างรวดเร็วหรือพักสมองชั่วครู่? อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบโทรศัพท์อยู่บ่อยครั้ง เช่น การมองอีเมลขณะเขียนรายงาน แท้จริงแล้วทำให้สมาธิของคุณกระจัดกระจายและบั่นทอนประสิทธิภาพในการทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจอย่างลึกซึ้ง 🖤นั่นคือจุดที่ ClickUpBrain MAX เข้ามาช่วย ในฐานะผู้ช่วยเดสก์ท็อปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณ Brain MAX ช่วยให้คุณแชท วางแผน สร้างงาน และค้นหาแอปของบุคคลที่สามได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานหรือหยิบโทรศัพท์ของคุณ
ต้องการไอเดียสร้างสรรค์หรือไม่? ใช้เสียงของคุณในการเขียนไฮกุ สร้างเนื้อหาด้วยโมเดล AI หลากหลาย หรือจัดการงานธุรการ—ให้ดวงตา (และความตั้งใจ) ของคุณได้พักอย่างที่ต้องการ
3. แม่แบบโพสต์โซเชียลมีเดีย ClickUp
ด้วย เทมเพลตโพสต์โซเชียลมีเดียของ ClickUp คุณมอบพื้นที่ให้ทีมของคุณในการดำเนินแคมเปญหลายแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาผ่านเอกสารและขั้นตอนการอนุมัติมากมาย
แต่ละโพสต์สามารถรวมตัวชี้วัดขั้นตอน (ไอเดีย → เขียนเนื้อหา → ออกแบบ → ตรวจสอบ → เผยแพร่) ลิงก์เนื้อหา ข้อมูลการมีส่วนร่วม และแฮชแท็กได้ มุมมองคลังเนื้อหา สามารถจัดกลุ่มโพสต์ตามช่องทาง (เช่น Twitter หรือ Instagram) หรือ ประเภทแคมเปญ (คุณสมบัติผลิตภัณฑ์, แบบสำรวจ, กรณีศึกษา, หรือแจกของรางวัล)
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างคิวโพสต์ประจำสัปดาห์และประจำเดือนของคุณตามช่องทาง แคมเปญ หรือธีม ในพื้นที่ทำงานแบบเรียลไทม์เดียว
- มอบหมายงาน, ใส่ไฟล์สร้างสรรค์, และติดแท็กผู้ตรวจสอบเพื่อให้ทุกสินทรัพย์เคลื่อนไหวไปสู่การเผยแพร่
- ติดตามการเข้าถึง, การบันทึก, การคลิก, และความคิดเห็นเพื่อค้นหาว่าประเภทของเนื้อหาใดที่สร้างการมีส่วนร่วมจริง
- สลับระหว่างมุมมอง รายการ, บอร์ด, และ ปฏิทิน เพื่อวางแผน, แก้ไข, และจัดตารางโพสต์ในทุกช่องทาง
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาด, ผู้สร้างเนื้อหา, หรือเอเจนซี่ที่ดูแลบัญชีแบรนด์หลายบัญชีในหลายแพลตฟอร์ม
📚 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตโซเชียลมีเดียฟรีที่ดีที่สุดสำหรับโพสต์ แคมเปญ และเนื้อหา
4. แม่แบบปฏิทินโซเชียลมีเดีย ClickUp
เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียโดย ClickUpเป็นระบบครบวงจรสำหรับการระดมความคิด กำหนดเวลา และติดตามโพสต์ทุกชิ้นในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ใช้เพื่อวางแผนเธรดบน Twitter เพื่อให้คุณเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเธรดจะเผยแพร่เมื่อใด เข้ากับกลยุทธ์เนื้อหาโดยรวมของคุณอย่างไร และคุณกำลังครอบคลุมหัวข้อใดในแต่ละสัปดาห์ เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันเพื่อระดมความคิด รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบ และสร้างแคมเปญที่กำหนดเวลาไว้ล่วงหน้า
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ใช้ มุมมองแบบฟอร์มคำแนะนำเนื้อหา เพื่อรวบรวมแนวคิดของหัวข้อจากสมาชิกในทีมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- สร้างคลังของหัวข้อและหัวข้อสนทนาที่ประสบความสำเร็จใน มุมมองคลังเนื้อหา เพื่อให้คุณสามารถนำรูปแบบที่ใช้ได้ผลมาใช้ซ้ำได้
- ดูว่าแต่ละหัวข้ออยู่ในขั้นตอนใดบน มุมมองบอร์ด ซึ่งคุณสามารถเห็นป้ายกำกับ, ลำดับความสำคัญ, วันที่ครบกำหนด, และผู้รับผิดชอบได้ในทันที
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญจากแดชบอร์ดเดียว
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมโซเชียลมีเดียและผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่วางแผนแคมเปญหลายช่องทาง ประสานงานกับนักเขียนและนักออกแบบ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อออกแบบปฏิทินโซเชียลมีเดีย ให้ปฏิบัติตามกฎ 80/20 ซึ่งหมายความว่า 80% ของเนื้อหาของคุณควรมีคุณค่าโดยการให้ความรู้ ความบันเทิง หรือแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้ ส่วนอีก 20% ที่เหลือควรใช้เพื่อโปรโมทสินค้าหรือบริการของคุณ
🎥 ดู: กำลังดิ้นรนเพื่อตามให้ทันการสร้างเนื้อหาอยู่หรือไม่? ในวิดีโอนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนถึงวิธีการใช้ ChatGPT เป็นผู้ช่วย AI สำหรับโซเชียลมีเดียของคุณ:
- ✅ ระดมความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาอย่างรวดเร็ว
- ✅ เขียนคำบรรยาย, ทวีต, และโพสต์
- ✅ สร้างบรีฟเชิงสร้างสรรค์สำหรับแคมเปญ
5. แม่แบบแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดีย ClickUp
เทมเพลตแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดียมอบกรอบการทำงานที่ชัดเจนให้คุณในการวางแผนกลยุทธ์การโพสต์บน Twitter ร่วมกับเนื้อหาโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ของคุณ
แทนที่จะมองว่ากระทู้เป็นโพสต์แบบครั้งเดียว คุณสามารถวางแผนกระทู้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิทินเนื้อหาที่กว้างขึ้นของคุณ—โดยการจัดตารางเวลาของกระทู้ให้สอดคล้องกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์, งานในอุตสาหกรรม, หรือหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมซึ่งมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- รับภาพรวมอย่างรวดเร็วของงาน ความคิดเห็น และการแจ้งเตือนที่มอบหมายให้คุณพร้อมวันที่ครบกำหนดใน มุมมองงานของฉัน
- เชื่อมต่อกับปฏิทินภายนอก (เช่น Google หรือ Outlook) เพื่อดูงานประจำวัน กิจกรรม การประชุม ตารางการโพสต์ ฯลฯ
- ใช้ ฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละกระทู้มีข้อมูลเมตาดาตาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ฮุค, ความยาว, เวลา, ลิงก์) เพื่อที่คุณจะไม่พลาดรายละเอียดสำคัญใดๆ
- ใช้รายการตรวจสอบงานใน ClickUpเพื่อจัดการขั้นตอนการทำงานของเธรด Twitter ของคุณ
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่จัดการโพสต์หรือแคมเปญบนโซเชียลมีเดียที่เกิดขึ้นเป็นประจำในหลายแพลตฟอร์ม
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUp Brainคือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้การวางแผน จัดโครงสร้าง และเผยแพร่เธรดบน Twitter ของคุณเป็นเรื่องง่าย นี่คือวิธีที่มันสามารถช่วยคุณได้:
- การทำงานที่ราบรื่น: จัดระเบียบแนวคิดในหัวข้อ, ร่าง, และตารางการเผยแพร่ทั้งหมดในที่เดียว
- โครงร่างกระทู้แบบทันที: เพียงแชร์หัวข้อหรือไอเดียของคุณ แล้ว Brain จะสร้างโครงร่างที่ชัดเจนและน่าสนใจสำหรับกระทู้ Twitter ของคุณ พร้อมด้วยข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดดึงดูดใจ หัวข้อย่อย และคำกระตุ้นการตัดสินใจ
- การร่างเนื้อหา: Brain สามารถร่างทวีตแต่ละข้อความในกระทู้ของคุณได้ โดยทำให้ข้อความของคุณไหลลื่นอย่างเป็นธรรมชาติ และดึงดูดผู้ชมของคุณให้ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบ
- การปรับแต่งเทมเพลต: ไม่ว่าคุณต้องการรูปแบบการเล่าเรื่อง, คู่มือแบบขั้นตอน, หรือรายการ, Brain จะปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับเสียงของแบรนด์และเป้าหมายของคุณ
- เคล็ดลับ SEO และการมีส่วนร่วม: รับคำแนะนำจาก AI สำหรับแฮชแท็ก คำสำคัญ และตัวช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและเพิ่มผู้ติดตามให้กับกระทู้ของคุณ
- โมเดล AI หลายตัว: รับ ChatGPT, Gemini 3 และอื่น ๆ จากอินเทอร์เฟซเดียวที่เชื่อมต่อ
6. แม่แบบปฏิทินส่งเสริมการขาย ClickUp
เทมเพลตปฏิทินส่งเสริมการขายของ ClickUpเชื่อมโยงเธรด Twitter ของคุณเข้ากับแคมเปญส่งเสริมการขายที่ใหญ่ขึ้น เมื่อคุณเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือจัดโปรโมชั่น เธรดประกาศของคุณจะซิงค์กับแคมเปญอีเมลและการเปิดตัวหน้า landing page ด้วยวิธีนี้ ข้อความของคุณจะมีความสอดคล้องกันในทุกช่องทาง มุมมองวันหยุดที่กำลังจะมาถึงหรือวันที่สำคัญช่วยให้คุณเห็นวันที่สำคัญบนปฏิทินเพื่อให้คุณสามารถปรับเนื้อหาและวางแผนเธรดให้สอดคล้องกับวันเหล่านั้นได้ ทุกอย่างจะถูกจัดทำร่างและตรวจสอบล่วงหน้าเป็นสัปดาห์ ดังนั้นคุณไม่ต้องเขียนกระทู้เปิดตัวตอนเที่ยงคืนก่อนที่มันจะเผยแพร่
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- เพิ่มวันหยุดและวันที่พิเศษสำหรับสถานที่เป้าหมายของคุณโดยการซิงค์ Google Calendar ของคุณกับ ClickUp
- รับปฏิทินกลางสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งหมด พร้อมมุมมองรายเดือน/รายสัปดาห์ และรายการสรุป
- มุมมองบอร์ด และ มุมมองกำหนดการ ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าช่วยให้สามารถวางแผนได้ว่าแต่ละหัวข้อจะเผยแพร่เมื่อใดและสอดคล้องกับแคมเปญอื่นๆ อย่างไร
- ใช้เพื่อติดตามวันที่สำคัญ, มอบหมายผู้รับผิดชอบ, แนบโค้ดโปรโมชั่น, กำหนดระยะเวลาของข้อเสนอ, และดูตัวอย่างแต่ละรายการ. เปิดตัว
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมโซเชียลมีเดียและทีมการตลาดที่ต้องการประสานงานเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษตามฤดูกาล, การขายแบบแฟลชเซล, และการโปรโมตแบรนด์ข้ามช่องทาง
📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือ AI ชั้นนำสำหรับการสร้างและจัดการเนื้อหาโซเชียลมีเดีย
7. แม่แบบกำหนดเวลาการโพสต์โซเชียลมีเดียของ ClickUp
มอบศูนย์ควบคุมที่สมบูรณ์แบบให้กับทีมโซเชียลมีเดียของคุณสำหรับทุกหัวข้อ โพสต์ แพลตฟอร์ม และแคมเปญ ด้วยเทมเพลตตารางเวลาการโพสต์โซเชียลมีเดียของ ClickUp
คุณสามารถดูได้ว่า thread บน Twitter ใดกำลังเผยแพร่ในสัปดาห์นี้ และ thread ใดที่ยังอยู่ในขั้นตอนการร่าง ทีมของคุณทราบอย่างชัดเจนว่าใครกำลังทำงานกับ tweet แต่ละตัว thread ใดที่ต้องการการอนุมัติครั้งสุดท้าย และช่องว่างในปฏิทินเนื้อหาของคุณอยู่ที่ใด
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามรายละเอียดโพสต์ทั้งหมด รวมถึงความถี่ ช่องทาง และสื่อ ในแดชบอร์ดเดียวที่เป็นระเบียบ
- โปรดวางสำเนา รูปภาพ และลิงก์อ้างอิงของคุณลงในงานโดยตรง เพื่อให้ดีไซเนอร์ นักเขียน ผู้ตรวจสอบ และผู้จัดการสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้อง
- ติดตามสิ่งที่กำลังเป็นที่นิยมและจัดวางลงในตารางวันถัดไปเพื่อให้ฟีดของคุณทันสมัยอยู่เสมอโดยไม่ทำให้แผนการเสียหาย
✅ เหมาะสำหรับ: นักวางกลยุทธ์โซเชียลมีเดีย, เอเจนซี่ที่ดูแลบัญชีหลายแบรนด์, และทีมที่จัดการตารางโพสต์จำนวนมาก
📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือซอฟต์แวร์ปฏิทินเนื้อหาที่ดีที่สุด
8. แม่แบบแคมเปญโซเชียลมีเดีย ClickUp
เทมเพลตแคมเปญโซเชียลมีเดียของ ClickUpรวบรวมขั้นตอนการทำงานของแคมเปญทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว แต่ละแคมเปญจะมีรายการของตัวเอง ทุกกระทู้ใน Twitter จะกลายเป็นงาน ทวีตแต่ละรายการในกระทู้นั้น? นั่นคืองานย่อยที่คุณสามารถร่าง แก้ไข และสรุปแยกกันได้ก่อนที่จะเผยแพร่กระทู้ทั้งหมด
นอกจากนี้ ด้วยClickUp Automations งานจะถูกมอบหมายให้สมาชิกทีมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ และความคืบหน้าจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อโพสต์เคลื่อนจากขั้นตอนการคิดไอเดียไปสู่การตรวจสอบและจากนั้นการโพสต์
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างงานและงานย่อยสำหรับแต่ละทวีต/เธรด มอบหมายนักเขียนข้อความ นักออกแบบ และผู้ตรวจสอบ พร้อมกำหนดวันครบกำหนดและความสัมพันธ์ระหว่างงาน
- ติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญด้วยแดชบอร์ด ClickUpและปรับปรุงกลยุทธ์ตามข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า
- ย้ายงานผ่านขั้นตอนและสถานะต่างๆ แนบภาพประกอบ และใช้แท็กที่มีรหัสสีสำหรับฟิลด์ต่างๆ เช่น แพลตฟอร์มและประเภทแคมเปญ
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาด, ผู้นำด้านโซเชียลมีเดีย, หรือเอเจนซี่ที่ดำเนินแคมเปญข้ามแพลตฟอร์ม
📚อ่านเพิ่มเติม: การจัดการโครงการโซเชียลมีเดีย: คู่มือฉบับสมบูรณ์
9. แม่แบบประกาศบน Twitter Thread ตามประเภท. ai
เทมเพลตประกาศบน Twitter จาก Type. ai มอบรูปแบบที่มีโครงสร้างสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ฟีเจอร์ หรือข่าวสารบน Twitter ให้กับคุณ โดยจะแนะนำคุณผ่านส่วนสำคัญต่างๆ ได้แก่ บทเปิดที่ดึงดูดความสนใจ บริบทที่สร้างความน่าเชื่อถือ ประโยชน์ที่ชัดเจน และคำกระตุ้นการตัดสินใจที่ทรงพลัง
อัปโหลดไฟล์, วาง URL, หรือเพิ่มแหล่งความรู้ได้โดยตรงในเวิร์กสเปซของคุณเพื่อให้ทุกฉบับร่างดึงข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องและสดใหม่
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ใช้ AI เพื่อสร้างหัวข้อสนทนาที่กำหนดเองและแก้ไขผลลัพธ์เพื่อปรับโทนเสียง เพิ่มความชัดเจน เพิ่มภาพประกอบ แฮชแท็ก ฯลฯ
- เขียนด้วยน้ำเสียงของแบรนด์ของคุณโดยการบันทึกกฎสไตล์เพียงครั้งเดียวและนำไปใช้กับทุกกระทู้ประกาศ
- ให้ลิงก์ไปยังข่าวประชาสัมพันธ์และบล็อกโพสต์เพื่อให้ AI เข้าใจบริบทของสิ่งที่ต้องการ
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้สร้างเนื้อหาและนักการตลาดโซเชียลมีเดียที่ต้องอัปเดตข้อมูลใหม่ๆ เปิดตัวสินค้า หรือแชร์ความสำเร็จต่างๆ บน Twitter อยู่เสมอ
📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้การจับกระแส (พร้อมตัวอย่าง)
10. เทมเพลตม็อคอัพ Twitter Thread ดีไซน์เรียบง่าย โดย Freepik
เทมเพลตแนวคิดอินเทอร์เฟซ Twitter โดย Freepik เป็นม็อกอัพที่สะอาดและแก้ไขได้ ออกแบบมาเพื่อแสดงภาพของทวีตต์, รูปแบบโปรไฟล์, และการแสดงตัวอย่างการประกาศ. ไฟล์เวกเตอร์/PSD สามารถเปิดได้ในเครื่องมือออกแบบเช่น Adobe Illustrator, Photoshop, หรือ Figma.
นักออกแบบและนักการตลาดสามารถใช้เพื่อสร้างแนวคิดบน Twitter หรือแสดงไอเดียแคมเปญก่อนที่จะทวีตจริง
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- แก้ไขข้อความ ปรับรูปแบบ และเพิ่มองค์ประกอบแบรนด์ก่อนเผยแพร่
- แชร์ม็อกอัพที่แก้ไขแล้วในสื่อการตลาดอื่น ๆ เพื่อประกาศหัวข้อ
✅ เหมาะสำหรับ: นักออกแบบโซเชียลมีเดีย, ผู้สร้างม็อคอัพ UI, และนักการตลาดที่ต้องการนำเสนอภาพหรือวิดีโอแคมเปญสำหรับแนวคิดในกระทู้
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: Buffer แนะนำให้รีทวีตทวีตเก่าที่มีประสิทธิภาพดีเพื่อยืดอายุการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุด
ดึงดูดผู้ใช้ Twitter เพิ่มขึ้นด้วย ClickUp
คนส่วนใหญ่มักตั้งเป้าที่จะโพสต์บ่อย แต่บ่อยครั้งขาดความชัดเจนว่าทำไม โพสต์เพื่อใคร และอย่างไร สำหรับเรื่องนี้ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เชื่อมโยงแนวคิด ขับเคลื่อนด้วยจังหวะ และดึงดูดผู้อ่าน
นั่นคือเหตุผลที่เราพูดถึงเทมเพลตสำหรับทวิตเตอร์เธรด! มันมีไว้เพื่อเปิดโอกาสให้คุณได้รับประโยชน์มากขึ้นจากทวิตเตอร์และกลยุทธ์โซเชียลมีเดียที่กว้างขึ้น ใช้เทมเพลตเหล่านี้เสมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่คอยแนะนำเส้นทางโดยไม่ทำให้ช้าลงเมื่อคุณสร้างทวิตเตอร์เธรด
ลองใช้ ClickUp เพื่อสร้างระบบนั้น มันให้พื้นที่ทำงานเดียวที่รวมกลยุทธ์ ปฏิทิน และการวิเคราะห์ของคุณไว้ด้วยกัน ทำให้ทุกโพสต์มีความตั้งใจ
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และสำรวจเทมเพลตเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโซเชียลมีเดียของคุณ