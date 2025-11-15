ฉันจะผสานรวมเครื่องมือการจัดการโครงการกับแพลตฟอร์มการสื่อสารได้อย่างไร

นี่คือมุมมองที่กล้าหาญ: งานในวันนี้พังแล้ว
กว่า60% ของเวลาของเราสูญเสียไปกับการแชร์ ค้นหา และอัปเดตข้อมูลโครงการในเครื่องมือที่แยกจากกัน ผลลัพธ์คือ? เวลาที่สูญเสียไปและประสิทธิภาพที่ลดลง
อย่างไรก็ตาม ด้วยการผสานเครื่องมือการจัดการโครงการกับแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบเรียลไทม์ คุณสามารถสร้างพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อซึ่งรวมการอัปเดต งาน และการสนทนาไว้ที่ศูนย์กลาง
ลองนึกภาพว่าคุณสามารถดึงข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของโครงการ สถานะ หรืออุปสรรคต่างๆ ได้เพียงแค่ถามคำถาม นั่นแหละคือความสะดวกสบายที่แท้จริง!
ในบทความนี้ เราจะสำรวจวิธีการผสานเครื่องมือการจัดการโครงการกับแพลตฟอร์มการสื่อสาร และสรุปขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนี้
ทำไมการผสานเครื่องมือโครงการกับแพลตฟอร์มการสื่อสารจึงมีความสำคัญ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบน Redditต่อไปนี้ระหว่างผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องในการบริหารโครงการสมัยใหม่
ใช่ งานในข้อความอาจหายไป แต่คำถามคือคุณจะจัดการอย่างไรให้ง่ายต่อการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ตัวอย่างเช่น ฉันได้รับ iMessage ที่มีงานที่ต้องทำ ขั้นตอนการทำงานของคุณในการนำงานนั้นออกจาก iMessage ไปยังแอปคืออะไร?
นี่คือช่องว่างในชีวิตประจำวันซึ่งผู้จัดการโครงการระบุได้ระหว่างเครื่องมือสื่อสารกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ที่นำไปสู่การกระทำที่สำคัญถูกติดอยู่ในเส้นทางการสนทนา
วิธีแก้ปัญหาคือการผสานเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณกับแพลตฟอร์มการสื่อสาร ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาใหญ่สามข้อ:
✅รวมศูนย์การสื่อสารทั้งหมดไว้ในช่องทางเฉพาะ เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้าและรักษาความสอดคล้อง
✅ ลดการสลับบริบทด้วยการจัดการการอัปเดต, สร้างแผนโครงการ, มอบหมายงาน, และเข้าถึงไฟล์โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์มการสื่อสารของคุณ
✅ การแจ้งเตือนอัตโนมัติ จากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณไปยังแอปส่งข้อความ เพื่อให้คุณ อัปเดตกำหนดเวลา ลดงานซ้ำซ้อน อุปสรรค หรือการเปลี่ยนแปลงงาน
✅ เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการให้พวกเขา มองเห็นความคืบหน้าของโครงการ และจัดการการอัปเดตโครงการโดยตรงผ่านช่องทางที่คุ้นเคย
✅ ส่งเสริมความร่วมมือในที่ทำงานโดยการให้ทีมทั้งหมดเข้าถึงการอัปเดตและเอกสารที่แชร์ได้ในที่เดียว
📮 ClickUp Insight:ประมาณ 41% ของผู้เชี่ยวชาญชอบใช้การส่งข้อความทันทีสำหรับการสื่อสารในทีม แม้ว่าจะให้การแลกเปลี่ยนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ข้อความมักจะกระจายไปทั่วหลายช่องทาง กระทู้ หรือข้อความโดยตรง ทำให้ยากต่อการค้นหาข้อมูลในภายหลัง
ด้วยโซลูชันแบบครบวงจรอย่างClickUp Chat บทสนทนาของคุณจะถูกเชื่อมโยงกับโครงการและงานเฉพาะ ช่วยให้การพูดคุยของคุณอยู่ในบริบทและเข้าถึงได้ง่าย ดูการทำงานจริงได้ที่นี่ 👇🏼
แพลตฟอร์มการสื่อสารทั่วไปที่สามารถผสานรวมได้
การสนทนามีคุณค่ามากกว่าที่เราให้เครดิตกับมันบ่อยครั้ง
นี่คือพื้นที่ที่แผนงานเปลี่ยนแปลง ลำดับความสำคัญพัฒนา และเป้าหมายของโครงการถูกกำหนดใหม่ เมื่อการสนทนาเหล่านี้ไม่ได้รับการบันทึกไว้ จะทำให้เกิดช่องว่างระหว่างทีมกับผู้นำ
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการผสานรวมแพลตฟอร์มการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจึงมีความสำคัญเพื่อการประสานงานแบบเรียลไทม์. นี่คือแพลตฟอร์มที่พบบ่อยที่สุดที่คุณควรให้ความสนใจ:
1. Microsoft Teams (เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์แบบรวมของ Microsoft 365)
สำหรับบริษัทที่อยู่ในระบบนิเวศของ Microsoft, Teams มอบการฝังตัวในระดับที่ลึกที่สุด. เพื่อผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Project for the web หรือ Planner, คุณสามารถเพิ่มพวกมันเป็น แท็บ ใหม่ได้โดยตรงภายในช่องของทีม.
นี่เปลี่ยนช่องทางให้กลายเป็นศูนย์กลางโครงการที่แท้จริง ที่ซึ่งการเก็บไฟล์ของคุณ (OneDrive/SharePoint), การสนทนา, และรายการงานอย่างเป็นทางการทั้งหมดอยู่ร่วมกันบนหน้าจอเดียว วัตถุประสงค์คือการรวมทุกอย่างไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์: คุณไม่ต้องออกจากอินเตอร์เฟซของ Teams เพื่ออัปเดตสถานะของงานหรือตรวจสอบแผนงานเลย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- การผสานรวม M365 อย่างลึกซึ้งเพื่อการเขียนเอกสารร่วมกันอย่างราบรื่นและการซิงโครไนซ์ปฏิทินกับ Outlook
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับองค์กรที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
- การสื่อสารแบบรวมศูนย์ที่ผสานการแชทแบบต่อเนื่อง การประชุมทางวิดีโอ และโซลูชันโทรศัพท์บนคลาวด์แบบครบวงจร (พร้อม Teams Phone)
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI ผ่าน Microsoft Copilot สำหรับสรุปการประชุมและสกัดรายการดำเนินการอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อนเนื่องจากโครงสร้างหลายระดับของทีม, ช่อง, และการแชท
- แอปพลิเคชันนี้อาจใช้ทรัพยากรมาก ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพช้าลงและใช้หน่วยความจำมากขึ้น
- ประสบการณ์ที่ดีที่สุดมักจะต้องใช้แอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป เนื่องจากเวอร์ชันบนเว็บอาจมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด
- แพ็กเกจฟรีมีข้อจำกัดเวลาที่เข้มงวดสำหรับการประชุมกลุ่มและขีดจำกัดการจัดเก็บข้อมูลที่ต่ำกว่า
ราคาของ Microsoft Teams
- มีให้ใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครสมาชิก Microsoft 365
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Teams อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
ด้วยแพลตฟอร์มนี้ คุณสามารถโทรผ่านวิดีโอและจัดการประชุมได้ทั้งสำหรับการทำงานและการเรียน นอกจากนี้ยังสามารถแชร์ไฟล์ จัดการงาน และประสานปฏิทินกับเพื่อนร่วมงานของคุณได้ทั้งหมดภายในแอปพลิเคชันเดียว ในความคิดของผม, มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดตารางการประชุมทางธุรกิจเมื่อทีมต้องการประชุมทางไกล ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการเดินทางไปที่สำนักงาน. มันมีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของโลก เพราะมันช่วยประหยัดทั้งเวลาและเงิน. Microsoft Teams ใช้งานง่ายมาก และมีหน้าตาที่สวยงาม.
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้องการปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมคุณหรือไม่?บล็อกข้อดีและข้อเสียของ Microsoft Teamsจะอธิบายสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ควรระวังเพื่อช่วยให้คุณเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมได้อย่างมั่นใจ
2. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการแปลงการสนทนาเป็นงาน)
Slack เป็นที่นิยมอย่างมากเนื่องจากความสามารถในการผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ เพราะเครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นระบบประสาทส่วนกลางสำหรับแอปพลิเคชันแยกต่างหากทั้งหมดของคุณ การผสานการทำงานกับเครื่องมือจัดการโครงการเช่น Asana, ClickUp หรือ Jira มักจะทำผ่าน App Directory ซึ่งใช้เวลาเพียงไม่กี่คลิกเท่านั้น
กรณีการใช้งานที่ดีที่สุดคือการ แปลงแชทให้เป็นกิจกรรม: สมาชิกในทีมสามารถใช้คำสั่งลัดหรืออีโมจิเพื่อเปลี่ยนข้อความ ("ใครช่วยติดตามใบเสนอราคาของลูกค้าหน่อยได้ไหม?") ให้กลายเป็นบัตรงานทันที เพื่อให้มั่นใจว่าทุกประเด็นที่ต้องดำเนินการได้รับการบันทึกไว้โดยไม่ต้องออกจากหัวข้อสนทนา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- ช่องทางและหัวข้อสำหรับการสนทนาอย่างเป็นระบบและมุ่งเน้นในโครงการและหัวข้อต่างๆ
- การผสานรวมแอปอย่างกว้างขวางกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหลายพันรายการ และเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ที่แข็งแกร่งสำหรับการทำงานอัตโนมัติ
- Slack Connect ช่วยให้สามารถสร้างช่องทางที่ปลอดภัยและเฉพาะเจาะจงสำหรับการทำงานร่วมกับพันธมิตรภายนอกได้อย่างราบรื่น
- Huddles และ Clips ช่วยให้สามารถจัดการประชุมเสียงแบบฉับพลันและส่งข้อความวิดีโอ/เสียงที่บันทึกได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Slack
- แผนฟรีจำกัดประวัติการส่งข้อความไว้ที่ 90 วัน ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงการสนทนาเก่าได้หากไม่ทำการอัปเกรด
- ปริมาณข้อความที่สูงในช่องทางที่มีการใช้งานอยู่สามารถนำไปสู่ การรับข้อมูลมากเกินไปและการเสียสมาธิ
- คุณภาพการโทรด้วยเสียงและวิดีโอแบบเนทีฟบางครั้งอาจถือว่า มีความเสถียรน้อยกว่า เมื่อเทียบกับเครื่องมือเฉพาะทางอย่าง Zoom
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี: $0 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $8.75 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ+: $15 ต่อผู้ใช้/เดือน
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (25,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Slack อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
Slack นำเสนอการสื่อสารที่ล้ำสมัยและทำงานร่วมกันได้ ซึ่งเชื่อมต่อกลุ่มหรือทีมทุกขนาดที่ต้องการแพลตฟอร์มที่เข้าถึงง่ายสำหรับการสื่อสารประจำวัน การผสานรวมที่ง่ายดายเป็นเหตุผลสำคัญที่เราเลือกใช้ Slack เราเชื่อมต่อกับ Asana เพื่อประสานงานความร่วมมือในโครงการ ติดตามความคืบหน้าของงาน และจัดการไทม์ไลน์ของโครงการ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการติดตั้งซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์หลายประเภท เช่น คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงานและโทรศัพท์ส่วนตัว ซึ่งช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการเข้าถึงจากทุกที่ การใช้ Slack ทุกวันมีประโยชน์หลากหลาย เช่น การแชร์ข่าวสารและข้อมูลที่ถูกต้อง การถ่ายโอนไฟล์ที่ปลอดภัย และการสื่อสารที่รวดเร็วขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม:ข้อดีและข้อเสียของ Slack ในการทำงาน
3. Zoom Chat (เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นสถานะโครงการระหว่างประชุม)
แม้ว่า Zoom จะเป็นที่รู้จักในด้านวิดีโอ แต่ฟีเจอร์แชทของ Zoom ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาความต่อเนื่องของงาน หลังจาก การประชุมเสร็จสิ้น การผสานรวมกับเครื่องมือจัดการโครงการสามารถทำได้ผ่าน Zoom App Marketplace
เส้นทางที่ง่ายที่สุดในการผสานการทำงานคือการใช้ Zoom Chat เป็นศูนย์กลางการแจ้งเตือน: คุณเชื่อมต่อแอปต่างๆ เช่น Trello หรือ Asana เพื่อให้การอัปเดตงาน (เช่น "งาน X เสร็จสมบูรณ์" หรือ "กำหนดเส้นตายเปลี่ยน") ปรากฏเป็นการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ในช่องแชทเฉพาะโครงการของคุณ วิธีนี้ช่วยให้สถานะโครงการมองเห็นได้ชัดเจนในที่ที่ทีมของคุณกำลังสนทนาอยู่แล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของแชท Zoom
- การผสานการประชุมอย่างไร้รอยต่อเพื่อยกระดับการสนทนาใดๆ ให้เป็นการประชุมวิดีโอหรือการโทรได้ทันที
- แชทและช่องทางที่ใช้งานต่อเนื่องสำหรับการสนทนาอย่างเป็นระบบ พร้อมการค้นหาได้เต็มรูปแบบและการตอบกลับแบบต่อเนื่อง
- การผสานรวม AI Companion สำหรับสรุปบทสนทนายาวโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และรายการดำเนินการอัตโนมัติ
- การผสานรวมกับ Zoom Docs และ Tasks ช่วยให้ข้อความแชทสามารถแปลงเป็นรายการโครงการที่ทำงานร่วมกันได้โดยตรง
ข้อจำกัดของแชท Zoom
- ฟังก์ชันการส่งข้อความจะมีความแข็งแกร่งและคุ้มค่าที่สุดเมื่อรวมกับหรือใช้ร่วมกับเครื่องมือ Zoom Workplace อื่นๆ
- ระบบนิเวศของแอปพลิเคชันมีความครอบคลุมน้อยกว่า และยังไม่พัฒนาเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับไลบรารีที่นำเสนอโดยคู่แข่งอย่าง Slack และ Teams
- มันยังคงถูกมองว่าเป็น เครื่องมือสำหรับการประชุมทางวิดีโอ เป็นหลัก ซึ่งส่งผลให้อัตราการนำไปใช้ในฟังก์ชันแชทต่ำลง
ราคาของ Zoom Chat
- พื้นฐาน (ฟรี)
- ข้อดี: $13.33 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $18. 32 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจพลัส / องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวแชท Zoom
- G2: 4. 5/5 (40,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (10,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoom Chat อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
ภายในองค์กรของเรา เราได้กำหนดให้ Zoom Workplace เป็นแกนหลักของความร่วมมือทางดิจิทัลของเรา แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนผ่านระหว่างการประชุมวิดีโอ พื้นที่ทำงานร่วมกัน และงานบริหารโครงการได้อย่างราบรื่น พร้อมทั้งรักษาบริบทของการสนทนาไว้อย่างครบถ้วน ด้วยการผสานรวมนี้ เราจึงไม่ต้องเผชิญกับปัญหาเครื่องมือแยกส่วนที่เคยขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานของเราอีกต่อไป
👋🏾 ต้องการเรียนรู้วิธีติดตามงานให้ดีขึ้นหรือไม่? ชมวิดีโอนี้เลย!
4. Discord (เหมาะที่สุดสำหรับการแจ้งเตือนสถานะที่เรียบง่ายและทันทีสำหรับทีมที่กระจายอยู่)
Discord เป็นแพลตฟอร์มที่ไม่เป็นทางการแต่ทรงพลังสำหรับการสื่อสารอย่างรวดเร็ว โดยปกติแล้วการผสานรวมจะอาศัยเครื่องมืออัตโนมัติ เช่น Zapier หรือ Webhooks ที่กำหนดเอง
เนื่องจากไม่มี App Directory ขนาดใหญ่ที่เป็นของ Slack การผสานรวมจึงมักหมายถึงการตั้งค่าให้เป็นแบบทางเดียว: เมื่อมีการอัปเดตงานในเครื่องมือโครงการของคุณ (เช่น ProjectManager หรือ Trello) ข้อความแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังช่อง Discord ที่กำหนดโดยอัตโนมัติ
นี่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่กระจายตัวซึ่งต้องการการแจ้งเตือนสถานะที่รวดเร็วและเบาบนแพลตฟอร์มการสื่อสารที่พวกเขาชื่นชอบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Discord
- ช่องเสียงที่เปิดใช้งานตลอดเวลาช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมได้ทันทีสำหรับการทำงานร่วมกันหรือถามคำถามอย่างรวดเร็ว
- ประวัติการส่งข้อความไม่จำกัดในแผนฟรี ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญเหนือคู่แข่ง
- เครื่องมือที่ให้ความสำคัญกับชุมชนเป็นอันดับแรก ซึ่งใช้ ระบบบทบาท ที่ซับซ้อนในการจัดการกลุ่มขนาดใหญ่และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงอย่างละเอียด
- การแชร์สื่อคุณภาพสูงที่รองรับการสตรีม HD และการแชร์หน้าจอด้วยความหน่วงต่ำ
ข้อจำกัดของ Discord
- การขาดจุดมุ่งเน้นทางธุรกิจทำให้การสร้างแบรนด์, คำศัพท์, และบรรยากาศของมันมักไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เป็นทางการ
- การผสานการทำงานอย่างเป็นทางการที่จำกัดกับเครื่องมือ CRM, HR และการจัดการโครงการหลัก
- ข้อจำกัดขนาดไฟล์มีน้อยในแผนฟรี (25 MB) และถูกจำกัดแม้ในแผนชำระเงิน
- ข้อเสนอด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับเครื่องมือสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ เช่น Slack และ Teams
ราคา Discord
- ฟรี
- ไนโตร เบสิค: $2.99 ต่อเดือน
- ไนโตร: 9.99 ดอลลาร์ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวใน Discord
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Discord อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
Discord เป็นประตูสู่ความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มีเซิร์ฟเวอร์นับพันนับหมื่นที่คุณสามารถเข้าร่วมได้ โดยโปรแกรมนี้เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง ฉันรับรองกับคุณได้เลยว่า มีเซิร์ฟเวอร์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเกม กีฬา ดนตรี มีเซิร์ฟเวอร์สำหรับทุกสิ่งจริงๆ นี่คือการสืบทอดทางจิตวิญญาณของการส่งข้อความทันทีอย่างแท้จริง! คุณสามารถเชื่อมต่อโซเชียลมีเดียของคุณได้ คุณสามารถเชื่อมต่ออีเมลของคุณได้ Discord ให้การสนับสนุนแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ และใช้งานง่าย ทั้งหมดนี้ฟรีทั้งหมด! คุณไม่ต้องจ่ายเงินอะไรเลยเพื่อใช้ Discord!
5. Google Chat ((เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างงานตามบริบทภายใน Google Workspace)
การผสานการทำงานกับ Google Chat จะมีความแข็งแกร่งที่สุดเมื่อใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์อัตโนมัติที่มีอยู่ใน Google Workspace ที่กว้างขึ้น หรือเชื่อมต่อผ่านเครื่องมืออย่าง Zapier จุดประสงค์คือเพื่อให้การสนทนาเกี่ยวกับโครงการเชื่อมโยงกับเอกสารและงานของคุณ คุณสามารถตั้งค่า "Spaces" (แชทกลุ่ม) สำหรับโครงการเฉพาะและเชิญ "Bots" เพื่อจัดการการผสานการทำงานได้
ฟังก์ชันหลักคือ การซิงโครไนซ์ข้อมูล: บอทสามารถอัปเดตงานใน Asana โดยอัตโนมัติเมื่อมีคำสั่งถูกส่งใน Chat Space หรือสามารถโพสต์การแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารสำคัญใน Google Drive เพื่อให้การสนทนาและการทำงานเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Chat
- Google Workspace แบบเนทีฟสำหรับการเชื่อมต่อทันทีกับ Drive, Docs และ Meet
- ประสบการณ์ Gmail แบบรวมเป็นหนึ่ง หมายความว่าแชทสามารถฝังอยู่โดยตรงในแท็บเว็บ Gmail
- ประวัติข้อความที่แสดงตลอดเวลาให้ประวัติการสนทนาแบบไม่จำกัดและค้นหาได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- AI-powered search and summaries ใช้ Gemini AI ในการสรุปบทสนทนาและเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา
ข้อจำกัดของ Google Chat
- มูลค่าการใช้งานแบบเดี่ยวที่จำกัด เนื่องจากศักยภาพเต็มรูปแบบขึ้นอยู่กับการที่ผู้ใช้ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ Google Workspace อื่นๆ ด้วย
- ระบบนิเวศของแอปพลิเคชันมีขนาดเล็กกว่าและมีความเป็นผู้ใหญ่น้อยกว่าอย่างมากเมื่อเทียบกับที่นำเสนอโดย Slack และ Teams
- ส่วนต่อประสานมักถูกมองว่ามีความเป็นประโยชน์มากกว่าและสามารถปรับแต่งได้น้อยกว่าหรือดึงดูดสายตาได้น้อยกว่า Slack's
- การร่วมมือกับผู้มาเยือนภายนอกต้องทำใน "พื้นที่" แยกต่างหากแทนที่จะทำในส่วนแชทหลัก
ราคาของ Google Chat
- ฟรี
- ธุรกิจเริ่มต้น: 6 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- บิสิเนส พลัส: 18 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Chat
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Chat อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบมากที่ทุกอย่างใน Google Workspace เชื่อมต่อกันและใช้งานง่ายมาก การมี Gmail, Drive, Docs, Google Meet และ Calendar ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียวทำให้การทำงานร่วมกันราบรื่นขึ้นมาก สิ่งที่ฉันชอบที่สุดคือหลายคนสามารถแก้ไขไฟล์ได้แบบเรียลไทม์ และทุกอย่างจะถูกบันทึกไว้ในคลาวด์โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังช่วยให้ฉันจัดระเบียบได้ดีขึ้นเมื่อทำงานกับทีม
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากการสลับระหว่าง Google Chat กับแอปอื่นๆ ทำให้ทีมของคุณทำงานช้าลงทางเลือกของ Google Chat เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของทีมจะแนะนำเครื่องมือที่รวดเร็วและผสานรวมมากขึ้น ซึ่งช่วยให้ทีมระยะไกลจัดการการอัปเดต ข้อเสนอแนะ และไฟล์ต่างๆ ได้ในที่เดียว
6. RingCentral (เหมาะที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อสายเรียกเข้าของลูกค้า + ข้อมูลบริบทกับงานภายใน)
จุดแข็งของ RingCentral คือการรวม ทุก การสื่อสารทั้งภายในและภายนอก (โทรศัพท์, วิดีโอ, และแชท) เข้าด้วยกัน เป้าหมายการผสานรวมคือการทำให้มั่นใจว่า การสื่อสารกับลูกค้าหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่บันทึกไว้ผ่านทางโทรศัพท์หรือ SMS จะไม่ถูกตัดขาดจากการจัดการงานภายในองค์กร
คุณเชื่อมต่อ RingCentral กับเครื่องมือโครงการและ CRM เช่น Jira หรือ ClickUp เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ ถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ: ตัวอย่างเช่น ข้อความเสียงที่เกี่ยวข้องกับโครงการสามารถกระตุ้นการสร้างงานใหม่ใน Jira หรือบันทึกที่จดไว้ระหว่างการโทรกับลูกค้าสามารถถูกบันทึกเป็นความคิดเห็นในรายการงานใน ClickUp ได้ ซึ่งจะช่วยปิดวงจรระหว่างบทสนทนาภายนอกและรายการดำเนินการภายใน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RingCentral
- การสื่อสารแบบครบวงจรที่แท้จริง รวมระบบโทรศัพท์ธุรกิจเต็มรูปแบบ (VoIP), การส่งข้อความทีม และการประชุมวิดีโอ HD ในแพลตฟอร์มเดียว
- คุณสมบัติทางโทรศัพท์สำหรับองค์กร รวมถึงการจัดการสายเรียกขั้นสูง, ระบบตอบรับอัตโนมัติ, การตรวจสอบสายเรียก, และการวิเคราะห์ธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ
- การจัดการงานและบันทึกแบบบูรณาการสำหรับการสร้างและมอบหมายงานโดยตรงภายในแชทของทีม
- วิดีโอคุณภาพสูงและฟีเจอร์ AI เช่น การถอดเสียงสด ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ และการเขียนบนกระดาน
ข้อจำกัดของ RingCentral
- ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นสูงขึ้นเนื่องจากไม่มีแผนฟรีที่แท้จริง และระดับการชำระเงินโดยทั่วไปเริ่มต้นที่ราคาต่อผู้ใช้ที่สูงกว่า
- อินเทอร์เฟซแชทมักถูกมองว่ามีความเรียบร้อยและความเป็นธรรมชาติในการใช้งานน้อยกว่าแพลตฟอร์มแชทเฉพาะทางอย่าง Slack
- การเข้าถึงฟีเจอร์แบบแบ่งชั้นหมายความว่าฟีเจอร์ทางธุรกิจที่จำเป็น เช่น การผสานระบบ CRM จะสงวนไว้เฉพาะแผนราคาสูงกว่าเท่านั้น ได้แก่ Advanced และ Ultra
ราคาของ RingCentral
- คอร์: $20 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ขั้นสูง: 25 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- อัลตร้า: $35 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ RingCentral
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง RingCentral อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
ตัวจัดการงานช่วยให้ฉันสามารถติดตามกระบวนการทำงานข้ามแผนกและทีมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟีเจอร์การประชุมตรงกับความต้องการของเราในการรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจ ฉันชอบฟังก์ชันแชทมาก และ GIFs ก็เพิ่มความสนุกสนานและบรรยากาศที่ผ่อนคลาย การเข้าถึงตัวเลือกโทรศัพท์และระบบตอบรับอัตโนมัติที่หลากหลายช่วยให้เราเติบโตต่อไปได้โดยไม่พลาดสายสำคัญ การสนับสนุนลูกค้าอยู่ห่างเพียงการโทรหรือการส่งตั๋วเท่านั้น พนักงานเป็นมิตรและให้บริการอย่างละเอียดเสมอ
หมายเหตุ: แพลตฟอร์มทั้งหมดข้างต้นได้รับการสนับสนุนภายใน การผสานรวมกว่า 1,000 รายการของ ClickUp ทำให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อบทสนทนา การประชุม และข้อมูลโครงการในที่เดียว
ClickUp ซอฟต์แวร์ครบวงจรช่วยให้ทีมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและเปลี่ยนข้อความใด ๆ ให้เป็นงานที่มีผู้รับผิดชอบ กำหนดเวลา และบริบทโดยตรงจาก Slack, Microsoft Teams หรือเครื่องมืออื่น ๆ
มันสำคัญมากสำหรับเราที่จะมีความโปร่งใสของโครงการในรูปแบบที่รองรับสไตล์การเรียนรู้และความชอบทั้งหมด ClickUp ยังช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อกับ Slack และ Gmail ได้ ซึ่งทำให้การทำงานของเราเป็นไปอย่างราบรื่นจากแพลตฟอร์มหนึ่งไปยังอีกแพลตฟอร์มหนึ่ง
📖 อ่านเพิ่มเติม:แอปแชทรวมทุกช่องทางที่ดีที่สุด
วิธีการผสานรวมเครื่องมือการจัดการโครงการกับแพลตฟอร์มการสื่อสาร
คุณสามารถเชื่อมโยงการสนทนากับการกระทำและรักษาการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในทีมทั้งหมดของคุณได้ในเพียงไม่กี่ขั้นตอนที่ชาญฉลาด นี่คือวิธีการผสานเครื่องมือจัดการงานกับแพลตฟอร์มการสื่อสารโดยไม่ต้องทำการปรับปรุงเทคโนโลยีทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 1: เลือกเครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสม
ก่อนที่จะพิจารณาการผสานระบบ ขั้นตอนแรกคือการเลือกเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยให้ทีมของคุณประสบความสำเร็จในระยะยาว การตัดสินใจนี้จะมีอิทธิพลต่อความสามารถของทีมในการร่วมมือและปรับตัวเมื่อความ 우선เปลี่ยนแปลง
ตามรายงาน Pulse of the Profession ของสถาบันการจัดการโครงการ (Project Management Institute) ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงมักจะเน้นย้ำสามสิ่งอย่างต่อเนื่อง: การปฏิบัติด้านการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง, การสนับสนุนจากผู้บริหาร, และการวางแผนทรัพยากรแบบคล่องตัว 🏆.
ในทางปฏิบัติแล้วมันจะเป็นอย่างไร?
- ผู้จัดการโครงการของคุณมีเครื่องมือที่สนับสนุนการตัดสินใจแบบเรียลไทม์
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถมองเห็นข้อมูลโครงการ, การอัปเดต, และความเสี่ยงได้
- ทีมงานทั้งหมดสามารถจัดสรรทรัพยากรใหม่หรืออัปเดตความสำคัญได้อย่างรวดเร็วโดยไม่สูญเสียบริบท
ทั้งหมดนี้เริ่มต้นด้วยการเลือกเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเป็นผู้ใหญ่ในลักษณะนั้นได้ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
✅ การสื่อสารแบบเรียลไทม์ และการแจ้งเตือน เมื่อกำหนดเวลาของโครงการเปลี่ยนแปลงหรือเมื่อมีการทำงานเสร็จสิ้น
✅ ความสามารถในการมอบหมายงาน, ใส่ความคิดเห็น, และแท็กสมาชิกทีมได้โดยตรงภายในงาน
✅ การผสานการทำงานแบบเนทีฟกับเครื่องมือ ที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว เช่น Microsoft Teams, Slack และ Google Chat
✅ ระบบอัตโนมัติ ที่ช่วยลดความจำเป็นในการติดตามและตรวจสอบสถานะด้วยตนเอง
วิธีทำสิ่งนี้ด้วย ClickUp? ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อความยืดหยุ่นนี้โดยเฉพาะการผสานการทำงานระหว่าง ClickUp กับ Slackช่วยให้คุณสามารถสร้างงานใหม่ได้โดยตรงจากข้อความ ส่งการอัปเดตสถานะงานไปยังช่อง Slack โดยอัตโนมัติ และเชื่อมโยงการสนทนาเข้ากับงานที่กำลังพูดคุยอยู่ได้อย่างแม่นยำ
สำหรับผู้ใช้ Microsoft การผสานClickUp เข้ากับ Microsoft Teams คุณสามารถดูรายละเอียดงาน โพสต์การอัปเดต และดึงรายการงานที่ได้รับมอบหมายของคุณมาโดยไม่ต้องออกจากแชทด้วยการผสาน Google Chat ของ ClickUp ทีมงานจะได้รับการแจ้งเตือนโครงการโดยตรงในพื้นที่ทำงานของพวกเขา ทำให้มั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดการอัปเดตโครงการใดๆ
👀 เกร็ดความรู้: NASA เคยสูญเสียยานโคจรสำรวจดาวอังคารมูลค่า 125 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากทีมหนึ่งใช้หน่วยวัดแบบอิมพีเรียล ในขณะที่อีกทีมใช้ระบบเมตริก แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ทีมที่มีเดิมพันสูงก็อาจล้มเหลวได้หากขาดความสอดคล้องในการสื่อสาร
ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าการเชื่อมต่อ
ความเรียบง่ายของการผสานระบบแบบเนทีฟ เช่น การเชื่อมต่อเครื่องมือจัดการโครงการกับแพลตฟอร์มการส่งข้อความ เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่น่าดึงดูดที่สุดของพวกเขา กระบวนการตั้งค่าพื้นฐานจะปฏิบัติตามขั้นตอนสากลเพียงไม่กี่ขั้นตอน ไม่ว่าคุณจะเชื่อมต่อเครื่องมือใดก็ตาม:
- ซิงค์และเปิดใช้งาน: เมื่อตั้งค่ากฎเรียบร้อยแล้ว คุณจะเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ และกิจกรรมจะเริ่มซิงค์ระหว่างแพลตฟอร์ม
- อนุญาตการเชื่อมต่อ: คุณต้องไปที่ส่วน การเชื่อมต่อ หรือ ตลาดแอป บนแพลตฟอร์มหลักของคุณ (เช่น เครื่องมือ PM ของคุณ) และเลือกแพลตฟอร์มการส่งข้อความที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
- อนุญาตสิทธิ์: คุณอนุญาตให้สองแพลตฟอร์มสามารถแชร์ข้อมูลได้โดยการเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มรอง (เช่น Slack หรือ Teams) การกระทำนี้จะอนุญาตให้สามารถดำเนินการเช่นการสร้างงานหรือการส่งการแจ้งเตือน
- กำหนดขอบเขต (การเลือกช่องทาง): คุณเลือกช่องทางหรือพื้นที่ทำงานเฉพาะที่คุณต้องการให้มีการอัปเดตงาน การแจ้งเตือน หรือการทำงานปรากฏขึ้น
- กำหนดการดำเนินการ (ฟังก์ชันการทำงาน): คุณเป็นผู้ตัดสินใจว่าต้องการให้แพลตฟอร์มการส่งข้อความทำอะไร ตัวอย่างเช่น คุณต้องการให้สร้างงานใหม่เมื่อมีข้อความที่มีอีโมจิเฉพาะหรือไม่? หรือคุณต้องการเพียงแค่การแจ้งเตือนเมื่อมีกำหนดเวลาที่พลาดไป?
มาดูขั้นตอนโดยละเอียดพร้อมตัวอย่าง: ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการผสานการทำงานระหว่าง ClickUp กับ Slack:
- ไปที่หน้าการผสานการทำงานของ ClickUp และเลือก Slack
- อนุญาตพื้นที่ทำงานที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
- เลือกช่อง Slack ที่คุณต้องการให้มีการอัปเดตงานหรือการดำเนินการปรากฏ
- ตัดสินใจว่าคุณต้องการให้ Slack ทำอะไร (สร้างงานใหม่, ส่งการแจ้งเตือน, หรือแสดงการอัปเดตโครงการ)
ซิงค์กิจกรรมของคุณระหว่างแพลตฟอร์ม
เมื่อผสานรวมแล้ว คุณสามารถพิมพ์ /clickup new ในช่อง Slack ใดก็ได้ เพื่อเลือกประเภทของกิจกรรมที่ต้องการซิงค์: เมื่อมีการสร้างงาน, เมื่อมีการเพิ่มความคิดเห็น, หรือเมื่อมีงานที่เลยกำหนด คุณเป็นผู้ตัดสินใจว่าอะไรสำคัญ นั่นหมายถึงเสียงรบกวนน้อยลง, ความสนใจมากขึ้น, และทีมที่อยู่ในวงตลอดเวลา
ตั้งค่าทริกเกอร์อัจฉริยะเพื่ออัปเดตโดยอัตโนมัติ
ประโยชน์ที่แท้จริงจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณกำหนดค่าทริกเกอร์
คุณไม่จำเป็นต้องส่งการอัปเดตทุกครั้งเข้าไปในแชท คุณสามารถเลือกทริกเกอร์เฉพาะได้ เช่น:
- มีการสร้างงานใหม่ในโครงการ
- วันครบกำหนดได้รับการปรับปรุงหรือพลาด
- มีคนเพิ่มความคิดเห็นหรือไฟล์ใหม่
- งานย้ายไปยังสถานะใหม่ (เช่น "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ" หรือ "ถูกบล็อก")
ตัวกระตุ้นเหล่านี้ช่วยให้ทีมของคุณได้รับข้อมูลโดยไม่ต้องมีข้อมูลที่ไม่จำเป็นในแชทมากเกินไป ตัวอย่างเช่น ในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ จะมีเพียงปัญหาที่ขัดขวางการทำงานอย่างเร่งด่วนหรืองานที่ล่าช้ากว่ากำหนดเท่านั้นที่อาจกระตุ้นการแจ้งเตือนในช่อง #launch ที่จัดไว้โดยเฉพาะ
กำหนดเส้นทางช่องสัญญาณไปยังประเภทโครงการเพื่อควบคุมได้มากขึ้น
เพื่อหลีกเลี่ยงการแจ้งเตือนที่มากเกินไป คุณสามารถเชื่อมโยงช่อง Slack กับพื้นที่โครงการหรือประเภทงานเฉพาะได้
บริษัทหนึ่งสามารถส่งต่อข้อเสนอแนะด้านงานสร้างสรรค์ทั้งหมดไปยังช่องทาง #design-review ที่จัดไว้โดยเฉพาะ ในขณะที่การอัปเดตที่สำคัญต่อลูกค้าจะถูกส่งแบบส่วนตัวไปยัง #client-x ด้วยวิธีนี้ แต่ละทีมจะเห็นเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเองเท่านั้น
คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณจัดการโครงการที่ซับซ้อน ประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ และรักษาการสื่อสารของโครงการให้เป็นระบบและค้นหาได้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากฟีเจอร์ติดตามงานในตัวที่ขาดหายไปของ Slack กำลังทำให้ทีมของคุณทำงานช้าลง ลองดูBest Slack Competitorsเพื่อค้นหาเครื่องมือที่ช่วยให้คุณแชท มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าได้
ขั้นตอนที่ 3: ปรับแต่งการแจ้งเตือนและกระบวนการทำงาน
การแจ้งเตือนที่มากเกินไปอาจทำให้ทีมทำงานช้าลงได้ ทันทีที่แพลตฟอร์มการสื่อสารของคุณกลายเป็นกระแสการแจ้งเตือนที่ไม่หยุดหย่อน ผู้คนจะเริ่มไม่สนใจ
ทำให้การสื่อสารเป็นอัตโนมัติเพื่อความโปร่งใสแบบเรียลไทม์
การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพต้องการให้ทีมมีการมองเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยไม่ถูกรบกวนจากเสียงรบกวนอย่างต่อเนื่อง คุณจำเป็นต้องกำหนดค่าการผสานรวมของคุณให้สามารถจัดการกับการอัปเดตตามปกติได้โดยอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่น เมื่อจัดการการวางแผนสปรินต์รายสัปดาห์ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดทั่วไปคือการให้แน่ใจว่านักพัฒนาสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงสถานะได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องสลับแท็บ ด้วย ClickUp คุณสามารถกำหนดค่าแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดายเพื่อ โพสต์การเปลี่ยนแปลงสถานะงานไปยังช่อง Slack หรือ Teams ที่แชร์โดยตรง เพื่อให้แน่ใจว่านักพัฒนาของคุณจะได้รับการมองเห็นแบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ
ต้องการการแจ้งเตือนเพื่อเตรียมตัวสำหรับสแตนด์อัพทุกเช้าวันจันทร์หรือไม่? เครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งสามารถจัดการได้ ใน ClickUp คุณเพียงแค่เพิ่มระบบอัตโนมัติที่สร้างรายการตรวจสอบ มอบหมายเจ้าของ และส่งข้อความไปยัง #sprint-planning ก่อนที่สแตนด์อัพจะเริ่ม
นี่คือวิดีโออธิบายแบบรวดเร็วเกี่ยวกับวิธีที่ ClickUp ทำให้การอัตโนมัติของกระบวนการทำงานง่ายขึ้น:
การผสานรวมเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การอัปเดตเท่านั้น—แต่ยังมีความโต้ตอบอีกด้วย เครื่องมือที่ดีที่สุดช่วยให้คุณขับเคลื่อนการทำงานได้จากการสนทนา ใน Slack หรือ Teams คุณสามารถใช้คำสั่งง่ายๆ เช่น /clickup new เพื่อสร้างงาน มอบหมายเจ้าของ หรือกำหนดวันที่ครบกำหนด—ทั้งหมดนี้ทำได้ภายในหน้าต่างแชท
👀 เกร็ดความรู้:โครงการบิ๊กดิกของบอสตันเป็นตัวอย่างคลาสสิกของการจัดการขอบเขตโครงการที่ไม่ดี ทางด่วนใต้ดินของเมืองใช้เวลานานกว่ากำหนดถึง 9 ปี มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่คาดไว้ถึง 12 พันล้านดอลลาร์ และกลายเป็นกรณีศึกษาด้านการบริหารโครงการเกี่ยวกับวิธีที่ไม่ควรจัดการกับคำขอเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนข้อเสนอแนะให้กลายเป็นงานที่มีโครงสร้าง
สำหรับทีมสร้างสรรค์หรือเอเจนซี่ ข้อเสนอแนะจากลูกค้าส่วนใหญ่มักกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และการสนทนาทางโทรศัพท์ ความท้าทายร่วมกันคือการเปลี่ยนการสื่อสารที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันให้กลายเป็นงานที่มีโครงสร้างและจัดลำดับความสำคัญได้ ตัวอย่างเช่น หลายทีมใช้ Discord สำหรับการระดมความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน
วิธีแก้ไขคือการบันทึกการสนทนาและเปลี่ยนให้เป็นงานที่มีโครงสร้าง
โดยการเชื่อมต่อบอทที่ปรับแต่งเองกับ ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนข้อความใน Discord ที่เลือกให้เป็นงานที่มีโครงสร้างได้ โดยแต่ละงานจะมีวันที่ครบกำหนด, บริบท, และความสำคัญ ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกันและให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญที่สุด
นำงานและการสนทนาไว้ภายใต้พื้นที่เดียวกัน
เป้าหมายสูงสุดของการผสานรวมคือการกำจัดความจำเป็นในการสลับบริบท—การที่ต้องกระโดดไปมาระหว่างแอปแชทและแอปงานของคุณ
คุณสามารถรวมงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณ, การอัปเดตทีม, และการสื่อสารไว้ในแพลตฟอร์มเดียวได้ด้วย ClickUp Chat.
ด้วย ClickUp Chat คุณสามารถจัดการงานและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณใน อินเทอร์เฟซที่ขับเคลื่อนด้วย AI แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างแชทและงาน คุณสามารถนำทุกอย่างมารวมไว้ในที่เดียว ทำให้ประสบการณ์ ClickUp vs Slack รู้สึกเหมือนการอัปเกรดมากกว่าการแลกเปลี่ยน
ส่วนที่ดีที่สุดของ ClickUp Chat คืออะไร? คุณสามารถนำข้อความใด ๆ ไปแปลงเป็นงานได้ในคลิกเดียว
ลองนึกภาพนี้: ทีมผลิตภัณฑ์ของคุณพบข้อบกพร่องสำคัญระหว่างการสนทนา ด้วย ClickUp Chat คุณสามารถเปลี่ยนข้อความนั้นให้กลายเป็นงานแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันที และส่งการอัปเดตอัตโนมัติไปยังช่อง QA ของ Teams ของคุณโดยตรง
สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ทดสอบสามารถติดตามความคืบหน้าได้โดยไม่ต้องคัดลอกและวางข้อมูลอัปเดตข้ามเครื่องมือต่างๆ เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ที่ช่วยลดงานซ้ำซ้อนและทำให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน ทั้งหมดนี้อยู่ในพื้นที่ทำงานเดียว
เพื่อเพิ่มเติมจากนี้ คุณสามารถเชื่อมโยงหัวข้อสนทนาไปยังงาน ติดแท็กสมาชิกในทีม และยังสามารถให้ClickUp Brainแนะนำการติดตามผล สรุปบทสนทนา และสร้างรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติได้อีกด้วย
คุณยังสามารถจัดระเบียบแชทตามทีมหรือพื้นที่ได้อีกด้วย เพื่อให้การสนทนาและเอกสารที่เกี่ยวข้องอยู่ในที่เดียวกัน หากมีใครกล่าวถึงไฟล์หรือกำหนดเวลาที่พลาดไปในแชท คุณสามารถดึงงานที่เกี่ยวข้องมาและอัปเดตสถานะได้ทันที
ตั้งค่าตัวแทน AI เพื่อจัดการกระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ำ
ต้องการที่จะทำให้กระบวนการทั้งหมดข้างต้นเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้นไปอีกหรือไม่? เครื่องมือโครงการที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันใช้ AI เพื่อขับเคลื่อนการทำงานไปข้างหน้าโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์
ตัวแทน AI ใน ClickUpได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างแม่นยำเพื่อจัดการกับสิ่งนี้และอื่น ๆ อีกมากมาย:
- สรุปบทสนทนาและเอกสาร: รับใจความสำคัญจากข้อความยาวหรือเอกสารได้ทันที
- สร้างรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติ: เปลี่ยนบันทึกการประชุมหรือข้อความแชทให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- แนะนำการติดตามผล: ClickUp Brain แนะนำให้ดำเนินการขั้นตอนถัดไปโดยอ้างอิงจากบทสนทนาของคุณ
- ทำให้กระบวนการทำงานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ: ตัวแทน AI สามารถมอบหมายงาน อัปเดตสถานะ และส่งการแจ้งเตือนได้โดยอัตโนมัติ
- ตอบคำถามเกี่ยวกับพื้นที่ทำงาน: ถาม ClickUp Brain เกี่ยวกับสถานะโครงการ กำหนดเวลา หรือแม้แต่แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับพื้นที่ทำงาน
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ Slack สำหรับการจัดการโครงการ
ความท้าทายทั่วไปและวิธีเอาชนะ
การผสานเครื่องมือการจัดการโครงการกับแพลตฟอร์มการสื่อสารทางธุรกิจเช่น Slack หรือ Microsoft Teams อาจมีข้อเสียบางประการเช่นกัน ปัญหาเหล่านี้อาจทำให้ทีมทำงานช้าลงหากไม่ได้รับการแก้ไข
นี่คือวิธีสังเกตปัญหา
ข้อมูลล้นเกิน
เมื่อทุกความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน การเปลี่ยนแปลงสถานะ และการเสร็จสิ้นโครงการกระตุ้นการแจ้งเตือนในช่องแชทหลัก สมาชิกทีมโดยเฉลี่ยจะได้รับ การแจ้งเตือนที่ไม่เกี่ยวข้องหลายร้อยครั้งต่อวัน สิ่งนี้นำไปสู่ ความเหนื่อยล้าจากการแจ้งเตือน ซึ่งทำให้การแจ้งเตือนที่สำคัญเกี่ยวกับงานที่ถูกบล็อกหรือกำหนดเวลาที่พลาดไปถูกละเลยโดยสิ้นเชิง
✅ วิธีแก้ไข: ตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบกรองและใช้ช่องทางเฉพาะสำหรับการอัปเดตโครงการเท่านั้น เพื่อให้การสื่อสารมีจุดมุ่งหมายชัดเจนและลดความวุ่นวาย
การสูญเสียบริบท
หากการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการออกแบบเกิดขึ้นในข้อความโดยตรง และไฟล์ถูกแชร์ในอีเมลแยกต่างหาก ผู้จัดการโครงการจะเสียเวลาทำงานที่มีประสิทธิภาพ 15-20 นาที ในการพยายามสร้างเส้นเรื่องของการสนทนาขึ้นมาใหม่ สิ่งนี้สร้างความรู้ที่กระจัดกระจายและทำให้การรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ทีมล่าช้าอย่างมาก เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถค้นหาบริบทในอดีตได้อย่างง่ายดาย
✅ วิธีแก้ไข: ผสานการสนทนาในข้อความเข้ากับงานโครงการที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยใช้ซอฟต์แวร์จัดการงานเช่น ClickUp เพื่อเชื่อมโยงการสนทนาเข้ากับงาน ไฟล์ และเอกสาร
ตัวอย่างเช่นBrain MAXคือผู้ช่วยบนเดสก์ท็อปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณ ซึ่งช่วยให้การจัดการและโต้ตอบกับการผสานรวมระหว่างเครื่องมือการจัดการโครงการและแพลตฟอร์มการสื่อสารของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ใช้ฟีเจอร์ Talk-to-Text เพื่อบันทึกคำแนะนำอย่างรวดเร็ว ขอข้อมูลอัปเดตโครงการ หรือร่างข้อความ และ Brain MAX จะให้คำแนะนำที่เข้าใจบริบท สรุปข้อมูลอัปเดต และช่วยคุณในการตั้งค่าการแจ้งเตือนหรือติดตามผลที่เป็นกิจวัตรโดยอัตโนมัติ
ด้วยการผสานรวมอย่างลึกซึ้งและการรองรับโมเดล AI หลากหลาย Brain MAX ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้เป็นระบบ ทำให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้อง และทำให้การสื่อสารและการติดตามโครงการอยู่ในความสอดคล้องกัน—ทั้งหมดนี้สามารถทำได้จากแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว
สมาธิลดลง
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการแจ้งเตือนเพียงครั้งเดียวสามารถทำลายสมาธิได้นานถึง 23 นาที เมื่อการทำงานด้านวิศวกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์ที่สำคัญถูกรบกวนอย่างต่อเนื่องจากการแจ้งเตือนแชทที่ไม่จำเป็น ความสามารถของทีมในการผลิตงานคุณภาพสูงในช่วงเวลาที่มุ่งเน้นจะได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดและความล่าช้า
✅ วิธีแก้ไข: ใช้การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสและกำหนดเวลาการแจ้งเตือนในช่วงเวลาสำคัญ เช่น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือเมื่อถึงจุดสำคัญในโครงการ
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบแผนการสื่อสารโครงการฟรี
ความซับซ้อนของการบูรณาการ
การพึ่งพาโค้ดที่กำหนดเองหรือ เวิร์กโฟลว์ Zapier ที่ซับซ้อนเพื่อเชื่อมช่องว่างในการสื่อสารจะสร้าง "ความเปราะบางในการผสานรวม" เมื่อแพลตฟอร์มหนึ่งอัปเดต API การเชื่อมต่อที่กำหนดเองจะขาด ทำให้ต้องใช้เวลาของนักพัฒนาในการแก้ไขและทำให้ทีมทำงานไม่สอดคล้องกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวัน นี่เปลี่ยนการผสานรวมจากการประหยัดเวลาให้กลายเป็นภาระ
✅ วิธีแก้ไข: เลือกเครื่องมือจัดการโครงการอย่าง ClickUp ที่มีการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการและรองรับ Slack, Teams และ Discord ที่สร้างไว้ล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการตั้งค่า ดูว่าการดำเนินโครงการใน ClickUp เป็นไปอย่างไร้รอยต่อ 👇🏼
ความกังวลด้านความปลอดภัย
หากไม่มีการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงอย่างเข้มงวด การซิงค์งานไปยังช่องแชทสาธารณะอาจเปิดเผยชื่อลูกค้า ข้อมูลงบประมาณภายใน หรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงด้านความสอดคล้องกับกฎระเบียบอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับอย่าง HIPAA หรือ GDPR
✅ วิธีแก้ไข: ใช้การควบคุมการเข้าถึง, จำกัดสิทธิ์,และใช้แอปพลิเคชันสื่อสารทีมที่เชื่อถือได้ซึ่งให้ความสำคัญกับความปลอดภัย
👀 เกร็ดความรู้สนุกๆ:การยอมแพ้อย่างเป็นทางการของญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 ถูกสื่อสารผิดพลาดไปยังทหารบางส่วน ซึ่งไม่ได้รับข้อมูลและยังคงต่อสู้ต่อไปอีกหลายวัน การสื่อสารที่ชัดเจนช่วยชีวิตคนได้จริง ๆ
การขาดความรับผิดชอบ
เมื่อผู้จัดการผลิตภัณฑ์ตกลงกับรายการที่ต้องดำเนินการในแชท แต่รายการนั้นไม่ได้ถูกแปลงเป็นงานที่มีผู้รับผิดชอบทันที ความเป็นไปได้ที่งานนั้นจะ เสร็จสมบูรณ์อาจลดลงอย่างมาก ซึ่งนำไปสู่การส่งมอบงานที่พลาด วงจรการโทษกัน และเสียเวลาในการประชุมติดตามผลเพื่อพยายามหาว่าใครเป็นคนทำพลาด
✅ วิธีแก้ไข: มอบหมายงานและติดตามความคืบหน้าได้โดยตรงจากข้อความ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกงานมีผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด และสามารถมองเห็นได้ในเครื่องมือบริหารโครงการ
ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน
หากผู้จัดการโครงการอัปเดตสถานะของงานใน ClickUp แต่การแจ้งเตือนที่ส่งไปยัง Slack มีความล่าช้าหรือไม่สมบูรณ์ สมาชิกในทีมอาจดำเนินการตามข้อมูลเก่า ส่งผลให้นักพัฒนาทำงานซ้ำกับงานที่เสร็จแล้ว หรือผู้จัดการรายงานว่าโครงการล่าช้า ทั้งที่สถานะจริงได้รับการแก้ไขแล้ว ซึ่งนำไปสู่ความสับสนภายในองค์กรและการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เหมาะสม
✅ วิธีแก้ไข: ใช้การเชื่อมต่อที่ให้การซิงค์แบบเรียลไทม์ระหว่างแพลตฟอร์ม เพื่อให้ผู้จัดการโครงการและทีมงานสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการที่อัปเดตอยู่เสมอ
📖 อ่านเพิ่มเติม:การผสานแอป Slack ที่ดีที่สุด
รักษาการเชื่อมต่อของทีมคุณ ด้วยวิธีของ ClickUp
เครื่องมือที่แยกออกจากกันทำให้ทีมทำงานช้าลง เมื่อแอปส่งข้อความและเครื่องมือจัดการโครงการของคุณไม่สามารถสื่อสารกันได้ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเสี่ยง
โดยการผสานรวมแพลตฟอร์มการสื่อสารเช่น Slack, Teams, หรือ Discord กับกระบวนการทำงานการจัดการโครงการของคุณ คุณมอบความชัดเจน, ความรวดเร็ว, และการประสานงานที่ทีมของคุณต้องการเพื่อให้สามารถดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น
ClickUp ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้การเดินทางในการผสานระบบเป็นเรื่องง่าย ด้วยการผสานระบบมากกว่า 1,000 ระบบ รวมถึงการรองรับแบบเนทีฟสำหรับแอปพลิเคชันส่งข้อความหลักทั้งหมด ClickUp ช่วยให้คุณจัดการโครงการ สื่อสารกับทีม และทำงานอัตโนมัติได้อย่างราบรื่น
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานจากแชท การซิงค์อัปเดตโครงการ หรือการใช้ AI เพื่อสรุปและมอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการ ClickUp ช่วยให้คุณเปลี่ยนจากความกระจัดกระจายไปสู่ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
พร้อมที่จะรวมการทำงานและการสื่อสารของคุณไว้ด้วยกันหรือยัง?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้เลย!
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการผสานการทำงานกับ Slack คือเครื่องมือที่มีการอัปเดตแบบเรียลไทม์, การจัดการงานแบบภาพ, และคุณสมบัติที่สามารถโต้ตอบได้โดยตรงภายในแชท ClickUp เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นเพราะมันช่วยให้คุณสามารถสร้างและจัดการงานได้โดยไม่ต้องออกจาก Slack มันช่วยลดการสลับแท็บและทำให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในที่เดียว
ด้วย ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนข้อความใด ๆ ให้เป็นงานได้โดยพิมพ์คำสั่ง /clickup new ใน Slack ซึ่งจะทำให้คุณสามารถมอบหมายเจ้าของงาน กำหนดเส้นตาย และเพิ่มรายละเอียดได้โดยไม่ต้องออกจากแชท นอกจากนี้คุณยังสามารถทำเช่นเดียวกันใน ClickUp Chat ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
ใช่, ClickUp อนุญาตให้คุณเชื่อมต่อช่อง Slack หรือพื้นที่การสื่อสารหลายช่องไปยังโปรเจ็กต์และประเภทงานต่าง ๆ ได้ คุณสามารถเชื่อมโยงช่องเฉพาะกับงานของลูกค้า, การอัปเดตภายใน, หรือทีมข้ามสายงานได้ วิธีนี้ช่วยให้ข้อมูลที่ถูกต้องถึงผู้คนที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
แพลตฟอร์มที่ดีที่สุดคือแพลตฟอร์มที่รวมการสื่อสาร, งาน, เอกสาร, และเป้าหมายไว้ในที่เดียว. ClickUp รวบรวมทุกสิ่งตั้งแต่การวางแผนโครงการไปจนถึงการสื่อสารแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทีมของคุณเชื่อมต่อและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ. นอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อกับ Slack, Teams, และ Discord เพื่อให้เหมาะกับวิธีการทำงานของทีมคุณ.