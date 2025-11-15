บล็อก ClickUp

ฉันจะผสานรวมเครื่องมือการจัดการโครงการกับแพลตฟอร์มการสื่อสารได้อย่างไร

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
15 พฤศจิกายน 2568

นี่คือมุมมองที่กล้าหาญ: งานในวันนี้พังแล้ว

กว่า60% ของเวลาของเราสูญเสียไปกับการแชร์ ค้นหา และอัปเดตข้อมูลโครงการในเครื่องมือที่แยกจากกัน ผลลัพธ์คือ? เวลาที่สูญเสียไปและประสิทธิภาพที่ลดลง

อย่างไรก็ตาม ด้วยการผสานเครื่องมือการจัดการโครงการกับแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบเรียลไทม์ คุณสามารถสร้างพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อซึ่งรวมการอัปเดต งาน และการสนทนาไว้ที่ศูนย์กลาง

ลองนึกภาพว่าคุณสามารถดึงข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของโครงการ สถานะ หรืออุปสรรคต่างๆ ได้เพียงแค่ถามคำถาม นั่นแหละคือความสะดวกสบายที่แท้จริง!

ในบทความนี้ เราจะสำรวจวิธีการผสานเครื่องมือการจัดการโครงการกับแพลตฟอร์มการสื่อสาร และสรุปขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนี้

ทำไมการผสานเครื่องมือโครงการกับแพลตฟอร์มการสื่อสารจึงมีความสำคัญ

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบน Redditต่อไปนี้ระหว่างผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องในการบริหารโครงการสมัยใหม่

ใช่ งานในข้อความอาจหายไป แต่คำถามคือคุณจะจัดการอย่างไรให้ง่ายต่อการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ตัวอย่างเช่น ฉันได้รับ iMessage ที่มีงานที่ต้องทำ ขั้นตอนการทำงานของคุณในการนำงานนั้นออกจาก iMessage ไปยังแอปคืออะไร?

นี่คือช่องว่างในชีวิตประจำวันซึ่งผู้จัดการโครงการระบุได้ระหว่างเครื่องมือสื่อสารกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ที่นำไปสู่การกระทำที่สำคัญถูกติดอยู่ในเส้นทางการสนทนา

วิธีแก้ปัญหาคือการผสานเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณกับแพลตฟอร์มการสื่อสาร ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาใหญ่สามข้อ:

รวมศูนย์การสื่อสารทั้งหมดไว้ในช่องทางเฉพาะ เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้าและรักษาความสอดคล้อง

✅ ลดการสลับบริบทด้วยการจัดการการอัปเดต, สร้างแผนโครงการ, มอบหมายงาน, และเข้าถึงไฟล์โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์มการสื่อสารของคุณ

การแจ้งเตือนอัตโนมัติ จากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณไปยังแอปส่งข้อความ เพื่อให้คุณ อัปเดตกำหนดเวลา ลดงานซ้ำซ้อน อุปสรรค หรือการเปลี่ยนแปลงงาน

✅ เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการให้พวกเขา มองเห็นความคืบหน้าของโครงการ และจัดการการอัปเดตโครงการโดยตรงผ่านช่องทางที่คุ้นเคย

ส่งเสริมความร่วมมือในที่ทำงานโดยการให้ทีมทั้งหมดเข้าถึงการอัปเดตและเอกสารที่แชร์ได้ในที่เดียว

📮 ClickUp Insight:ประมาณ 41% ของผู้เชี่ยวชาญชอบใช้การส่งข้อความทันทีสำหรับการสื่อสารในทีม แม้ว่าจะให้การแลกเปลี่ยนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ข้อความมักจะกระจายไปทั่วหลายช่องทาง กระทู้ หรือข้อความโดยตรง ทำให้ยากต่อการค้นหาข้อมูลในภายหลัง

ด้วยโซลูชันแบบครบวงจรอย่างClickUp Chat บทสนทนาของคุณจะถูกเชื่อมโยงกับโครงการและงานเฉพาะ ช่วยให้การพูดคุยของคุณอยู่ในบริบทและเข้าถึงได้ง่าย ดูการทำงานจริงได้ที่นี่ 👇🏼

แพลตฟอร์มการสื่อสารทั่วไปที่สามารถผสานรวมได้

การสนทนามีคุณค่ามากกว่าที่เราให้เครดิตกับมันบ่อยครั้ง

นี่คือพื้นที่ที่แผนงานเปลี่ยนแปลง ลำดับความสำคัญพัฒนา และเป้าหมายของโครงการถูกกำหนดใหม่ เมื่อการสนทนาเหล่านี้ไม่ได้รับการบันทึกไว้ จะทำให้เกิดช่องว่างระหว่างทีมกับผู้นำ

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการผสานรวมแพลตฟอร์มการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจึงมีความสำคัญเพื่อการประสานงานแบบเรียลไทม์. นี่คือแพลตฟอร์มที่พบบ่อยที่สุดที่คุณควรให้ความสนใจ:

1. Microsoft Teams (เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์แบบรวมของ Microsoft 365)

ทีม MS_ฉันจะผสานรวมเครื่องมือการจัดการโครงการกับแพลตฟอร์มการสื่อสารได้อย่างไร
ผ่านทาง Microsoft Teams

สำหรับบริษัทที่อยู่ในระบบนิเวศของ Microsoft, Teams มอบการฝังตัวในระดับที่ลึกที่สุด. เพื่อผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Project for the web หรือ Planner, คุณสามารถเพิ่มพวกมันเป็น แท็บ ใหม่ได้โดยตรงภายในช่องของทีม.

นี่เปลี่ยนช่องทางให้กลายเป็นศูนย์กลางโครงการที่แท้จริง ที่ซึ่งการเก็บไฟล์ของคุณ (OneDrive/SharePoint), การสนทนา, และรายการงานอย่างเป็นทางการทั้งหมดอยู่ร่วมกันบนหน้าจอเดียว วัตถุประสงค์คือการรวมทุกอย่างไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์: คุณไม่ต้องออกจากอินเตอร์เฟซของ Teams เพื่ออัปเดตสถานะของงานหรือตรวจสอบแผนงานเลย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams

  • การผสานรวม M365 อย่างลึกซึ้งเพื่อการเขียนเอกสารร่วมกันอย่างราบรื่นและการซิงโครไนซ์ปฏิทินกับ Outlook
  • คุณสมบัติด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับองค์กรที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
  • การสื่อสารแบบรวมศูนย์ที่ผสานการแชทแบบต่อเนื่อง การประชุมทางวิดีโอ และโซลูชันโทรศัพท์บนคลาวด์แบบครบวงจร (พร้อม Teams Phone)
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI ผ่าน Microsoft Copilot สำหรับสรุปการประชุมและสกัดรายการดำเนินการอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Microsoft Teams

  • การเรียนรู้ที่ซับซ้อนเนื่องจากโครงสร้างหลายระดับของทีม, ช่อง, และการแชท
  • แอปพลิเคชันนี้อาจใช้ทรัพยากรมาก ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพช้าลงและใช้หน่วยความจำมากขึ้น
  • ประสบการณ์ที่ดีที่สุดมักจะต้องใช้แอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป เนื่องจากเวอร์ชันบนเว็บอาจมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด
  • แพ็กเกจฟรีมีข้อจำกัดเวลาที่เข้มงวดสำหรับการประชุมกลุ่มและขีดจำกัดการจัดเก็บข้อมูลที่ต่ำกว่า

ราคาของ Microsoft Teams

  • มีให้ใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครสมาชิก Microsoft 365

คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Teams อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:

ด้วยแพลตฟอร์มนี้ คุณสามารถโทรผ่านวิดีโอและจัดการประชุมได้ทั้งสำหรับการทำงานและการเรียน นอกจากนี้ยังสามารถแชร์ไฟล์ จัดการงาน และประสานปฏิทินกับเพื่อนร่วมงานของคุณได้ทั้งหมดภายในแอปพลิเคชันเดียว ในความคิดของผม, มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดตารางการประชุมทางธุรกิจเมื่อทีมต้องการประชุมทางไกล ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการเดินทางไปที่สำนักงาน. มันมีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของโลก เพราะมันช่วยประหยัดทั้งเวลาและเงิน. Microsoft Teams ใช้งานง่ายมาก และมีหน้าตาที่สวยงาม.

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้องการปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมคุณหรือไม่?บล็อกข้อดีและข้อเสียของ Microsoft Teamsจะอธิบายสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ควรระวังเพื่อช่วยให้คุณเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมได้อย่างมั่นใจ

2. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการแปลงการสนทนาเป็นงาน)

Slack- แปลงข้อความเป็นงาน_ฉันจะผสานรวมเครื่องมือการจัดการโครงการกับแพลตฟอร์มการส่งข้อความได้อย่างไร?
ผ่านทาง Slack

Slack เป็นที่นิยมอย่างมากเนื่องจากความสามารถในการผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ เพราะเครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นระบบประสาทส่วนกลางสำหรับแอปพลิเคชันแยกต่างหากทั้งหมดของคุณ การผสานการทำงานกับเครื่องมือจัดการโครงการเช่น Asana, ClickUp หรือ Jira มักจะทำผ่าน App Directory ซึ่งใช้เวลาเพียงไม่กี่คลิกเท่านั้น

กรณีการใช้งานที่ดีที่สุดคือการ แปลงแชทให้เป็นกิจกรรม: สมาชิกในทีมสามารถใช้คำสั่งลัดหรืออีโมจิเพื่อเปลี่ยนข้อความ ("ใครช่วยติดตามใบเสนอราคาของลูกค้าหน่อยได้ไหม?") ให้กลายเป็นบัตรงานทันที เพื่อให้มั่นใจว่าทุกประเด็นที่ต้องดำเนินการได้รับการบันทึกไว้โดยไม่ต้องออกจากหัวข้อสนทนา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack

  • ช่องทางและหัวข้อสำหรับการสนทนาอย่างเป็นระบบและมุ่งเน้นในโครงการและหัวข้อต่างๆ
  • การผสานรวมแอปอย่างกว้างขวางกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหลายพันรายการ และเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ที่แข็งแกร่งสำหรับการทำงานอัตโนมัติ
  • Slack Connect ช่วยให้สามารถสร้างช่องทางที่ปลอดภัยและเฉพาะเจาะจงสำหรับการทำงานร่วมกับพันธมิตรภายนอกได้อย่างราบรื่น
  • Huddles และ Clips ช่วยให้สามารถจัดการประชุมเสียงแบบฉับพลันและส่งข้อความวิดีโอ/เสียงที่บันทึกได้อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ Slack

  • แผนฟรีจำกัดประวัติการส่งข้อความไว้ที่ 90 วัน ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงการสนทนาเก่าได้หากไม่ทำการอัปเกรด
  • ปริมาณข้อความที่สูงในช่องทางที่มีการใช้งานอยู่สามารถนำไปสู่ การรับข้อมูลมากเกินไปและการเสียสมาธิ
  • คุณภาพการโทรด้วยเสียงและวิดีโอแบบเนทีฟบางครั้งอาจถือว่า มีความเสถียรน้อยกว่า เมื่อเทียบกับเครื่องมือเฉพาะทางอย่าง Zoom

การตั้งราคาต่ำเกินไป

  • ฟรี: $0 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ข้อดี: $8.75 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ+: $15 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Slack

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (25,000+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Slack อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:

Slack นำเสนอการสื่อสารที่ล้ำสมัยและทำงานร่วมกันได้ ซึ่งเชื่อมต่อกลุ่มหรือทีมทุกขนาดที่ต้องการแพลตฟอร์มที่เข้าถึงง่ายสำหรับการสื่อสารประจำวัน การผสานรวมที่ง่ายดายเป็นเหตุผลสำคัญที่เราเลือกใช้ Slack เราเชื่อมต่อกับ Asana เพื่อประสานงานความร่วมมือในโครงการ ติดตามความคืบหน้าของงาน และจัดการไทม์ไลน์ของโครงการ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการติดตั้งซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์หลายประเภท เช่น คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงานและโทรศัพท์ส่วนตัว ซึ่งช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการเข้าถึงจากทุกที่ การใช้ Slack ทุกวันมีประโยชน์หลากหลาย เช่น การแชร์ข่าวสารและข้อมูลที่ถูกต้อง การถ่ายโอนไฟล์ที่ปลอดภัย และการสื่อสารที่รวดเร็วขึ้น

📖 อ่านเพิ่มเติม:ข้อดีและข้อเสียของ Slack ในการทำงาน

3. Zoom Chat (เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นสถานะโครงการระหว่างประชุม)

แชททีมของ Zoom ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น_ฉันจะผสานรวมเครื่องมือการจัดการโครงการกับแพลตฟอร์มการส่งข้อความได้อย่างไร?
ผ่านทาง Zoom

แม้ว่า Zoom จะเป็นที่รู้จักในด้านวิดีโอ แต่ฟีเจอร์แชทของ Zoom ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาความต่อเนื่องของงาน หลังจาก การประชุมเสร็จสิ้น การผสานรวมกับเครื่องมือจัดการโครงการสามารถทำได้ผ่าน Zoom App Marketplace

เส้นทางที่ง่ายที่สุดในการผสานการทำงานคือการใช้ Zoom Chat เป็นศูนย์กลางการแจ้งเตือน: คุณเชื่อมต่อแอปต่างๆ เช่น Trello หรือ Asana เพื่อให้การอัปเดตงาน (เช่น "งาน X เสร็จสมบูรณ์" หรือ "กำหนดเส้นตายเปลี่ยน") ปรากฏเป็นการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ในช่องแชทเฉพาะโครงการของคุณ วิธีนี้ช่วยให้สถานะโครงการมองเห็นได้ชัดเจนในที่ที่ทีมของคุณกำลังสนทนาอยู่แล้ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของแชท Zoom

  • การผสานการประชุมอย่างไร้รอยต่อเพื่อยกระดับการสนทนาใดๆ ให้เป็นการประชุมวิดีโอหรือการโทรได้ทันที
  • แชทและช่องทางที่ใช้งานต่อเนื่องสำหรับการสนทนาอย่างเป็นระบบ พร้อมการค้นหาได้เต็มรูปแบบและการตอบกลับแบบต่อเนื่อง
  • การผสานรวม AI Companion สำหรับสรุปบทสนทนายาวโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และรายการดำเนินการอัตโนมัติ
  • การผสานรวมกับ Zoom Docs และ Tasks ช่วยให้ข้อความแชทสามารถแปลงเป็นรายการโครงการที่ทำงานร่วมกันได้โดยตรง

ข้อจำกัดของแชท Zoom

  • ฟังก์ชันการส่งข้อความจะมีความแข็งแกร่งและคุ้มค่าที่สุดเมื่อรวมกับหรือใช้ร่วมกับเครื่องมือ Zoom Workplace อื่นๆ
  • ระบบนิเวศของแอปพลิเคชันมีความครอบคลุมน้อยกว่า และยังไม่พัฒนาเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับไลบรารีที่นำเสนอโดยคู่แข่งอย่าง Slack และ Teams
  • มันยังคงถูกมองว่าเป็น เครื่องมือสำหรับการประชุมทางวิดีโอ เป็นหลัก ซึ่งส่งผลให้อัตราการนำไปใช้ในฟังก์ชันแชทต่ำลง

ราคาของ Zoom Chat

  • พื้นฐาน (ฟรี)
  • ข้อดี: $13.33 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: $18. 32 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจพลัส / องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวแชท Zoom

  • G2: 4. 5/5 (40,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (10,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoom Chat อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:

ภายในองค์กรของเรา เราได้กำหนดให้ Zoom Workplace เป็นแกนหลักของความร่วมมือทางดิจิทัลของเรา แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนผ่านระหว่างการประชุมวิดีโอ พื้นที่ทำงานร่วมกัน และงานบริหารโครงการได้อย่างราบรื่น พร้อมทั้งรักษาบริบทของการสนทนาไว้อย่างครบถ้วน ด้วยการผสานรวมนี้ เราจึงไม่ต้องเผชิญกับปัญหาเครื่องมือแยกส่วนที่เคยขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานของเราอีกต่อไป

👋🏾 ต้องการเรียนรู้วิธีติดตามงานให้ดีขึ้นหรือไม่? ชมวิดีโอนี้เลย!

4. Discord (เหมาะที่สุดสำหรับการแจ้งเตือนสถานะที่เรียบง่ายและทันทีสำหรับทีมที่กระจายอยู่)

Discord Chat_ฉันจะผสานเครื่องมือการจัดการโครงการกับแพลตฟอร์มการสื่อสารได้อย่างไร?
ผ่านทาง Discord

Discord เป็นแพลตฟอร์มที่ไม่เป็นทางการแต่ทรงพลังสำหรับการสื่อสารอย่างรวดเร็ว โดยปกติแล้วการผสานรวมจะอาศัยเครื่องมืออัตโนมัติ เช่น Zapier หรือ Webhooks ที่กำหนดเอง

เนื่องจากไม่มี App Directory ขนาดใหญ่ที่เป็นของ Slack การผสานรวมจึงมักหมายถึงการตั้งค่าให้เป็นแบบทางเดียว: เมื่อมีการอัปเดตงานในเครื่องมือโครงการของคุณ (เช่น ProjectManager หรือ Trello) ข้อความแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังช่อง Discord ที่กำหนดโดยอัตโนมัติ

นี่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่กระจายตัวซึ่งต้องการการแจ้งเตือนสถานะที่รวดเร็วและเบาบนแพลตฟอร์มการสื่อสารที่พวกเขาชื่นชอบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Discord

  • ช่องเสียงที่เปิดใช้งานตลอดเวลาช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมได้ทันทีสำหรับการทำงานร่วมกันหรือถามคำถามอย่างรวดเร็ว
  • ประวัติการส่งข้อความไม่จำกัดในแผนฟรี ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญเหนือคู่แข่ง
  • เครื่องมือที่ให้ความสำคัญกับชุมชนเป็นอันดับแรก ซึ่งใช้ ระบบบทบาท ที่ซับซ้อนในการจัดการกลุ่มขนาดใหญ่และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงอย่างละเอียด
  • การแชร์สื่อคุณภาพสูงที่รองรับการสตรีม HD และการแชร์หน้าจอด้วยความหน่วงต่ำ

ข้อจำกัดของ Discord

  • การขาดจุดมุ่งเน้นทางธุรกิจทำให้การสร้างแบรนด์, คำศัพท์, และบรรยากาศของมันมักไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เป็นทางการ
  • การผสานการทำงานอย่างเป็นทางการที่จำกัดกับเครื่องมือ CRM, HR และการจัดการโครงการหลัก
  • ข้อจำกัดขนาดไฟล์มีน้อยในแผนฟรี (25 MB) และถูกจำกัดแม้ในแผนชำระเงิน
  • ข้อเสนอด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับเครื่องมือสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ เช่น Slack และ Teams

ราคา Discord

  • ฟรี
  • ไนโตร เบสิค: $2.99 ต่อเดือน
  • ไนโตร: 9.99 ดอลลาร์ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวใน Discord

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Discord อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:

Discord เป็นประตูสู่ความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มีเซิร์ฟเวอร์นับพันนับหมื่นที่คุณสามารถเข้าร่วมได้ โดยโปรแกรมนี้เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง ฉันรับรองกับคุณได้เลยว่า มีเซิร์ฟเวอร์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเกม กีฬา ดนตรี มีเซิร์ฟเวอร์สำหรับทุกสิ่งจริงๆ นี่คือการสืบทอดทางจิตวิญญาณของการส่งข้อความทันทีอย่างแท้จริง! คุณสามารถเชื่อมต่อโซเชียลมีเดียของคุณได้ คุณสามารถเชื่อมต่ออีเมลของคุณได้ Discord ให้การสนับสนุนแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ และใช้งานง่าย ทั้งหมดนี้ฟรีทั้งหมด! คุณไม่ต้องจ่ายเงินอะไรเลยเพื่อใช้ Discord!

5. Google Chat ((เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างงานตามบริบทภายใน Google Workspace)

Google Chat_ฉันจะผสานรวมเครื่องมือการจัดการโครงการกับแพลตฟอร์มการส่งข้อความได้อย่างไร?
ผ่านทาง Google Workspace

การผสานการทำงานกับ Google Chat จะมีความแข็งแกร่งที่สุดเมื่อใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์อัตโนมัติที่มีอยู่ใน Google Workspace ที่กว้างขึ้น หรือเชื่อมต่อผ่านเครื่องมืออย่าง Zapier จุดประสงค์คือเพื่อให้การสนทนาเกี่ยวกับโครงการเชื่อมโยงกับเอกสารและงานของคุณ คุณสามารถตั้งค่า "Spaces" (แชทกลุ่ม) สำหรับโครงการเฉพาะและเชิญ "Bots" เพื่อจัดการการผสานการทำงานได้

ฟังก์ชันหลักคือ การซิงโครไนซ์ข้อมูล: บอทสามารถอัปเดตงานใน Asana โดยอัตโนมัติเมื่อมีคำสั่งถูกส่งใน Chat Space หรือสามารถโพสต์การแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารสำคัญใน Google Drive เพื่อให้การสนทนาและการทำงานเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Chat

  • Google Workspace แบบเนทีฟสำหรับการเชื่อมต่อทันทีกับ Drive, Docs และ Meet
  • ประสบการณ์ Gmail แบบรวมเป็นหนึ่ง หมายความว่าแชทสามารถฝังอยู่โดยตรงในแท็บเว็บ Gmail
  • ประวัติข้อความที่แสดงตลอดเวลาให้ประวัติการสนทนาแบบไม่จำกัดและค้นหาได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • AI-powered search and summaries ใช้ Gemini AI ในการสรุปบทสนทนาและเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา

ข้อจำกัดของ Google Chat

  • มูลค่าการใช้งานแบบเดี่ยวที่จำกัด เนื่องจากศักยภาพเต็มรูปแบบขึ้นอยู่กับการที่ผู้ใช้ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ Google Workspace อื่นๆ ด้วย
  • ระบบนิเวศของแอปพลิเคชันมีขนาดเล็กกว่าและมีความเป็นผู้ใหญ่น้อยกว่าอย่างมากเมื่อเทียบกับที่นำเสนอโดย Slack และ Teams
  • ส่วนต่อประสานมักถูกมองว่ามีความเป็นประโยชน์มากกว่าและสามารถปรับแต่งได้น้อยกว่าหรือดึงดูดสายตาได้น้อยกว่า Slack's
  • การร่วมมือกับผู้มาเยือนภายนอกต้องทำใน "พื้นที่" แยกต่างหากแทนที่จะทำในส่วนแชทหลัก

ราคาของ Google Chat

  • ฟรี
  • ธุรกิจเริ่มต้น: 6 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
  • มาตรฐานธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
  • บิสิเนส พลัส: 18 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน

การให้คะแนนและรีวิวใน Google Chat

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Chat อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้ กล่าวว่า :

ฉันชอบมากที่ทุกอย่างใน Google Workspace เชื่อมต่อกันและใช้งานง่ายมาก การมี Gmail, Drive, Docs, Google Meet และ Calendar ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียวทำให้การทำงานร่วมกันราบรื่นขึ้นมาก สิ่งที่ฉันชอบที่สุดคือหลายคนสามารถแก้ไขไฟล์ได้แบบเรียลไทม์ และทุกอย่างจะถูกบันทึกไว้ในคลาวด์โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังช่วยให้ฉันจัดระเบียบได้ดีขึ้นเมื่อทำงานกับทีม

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากการสลับระหว่าง Google Chat กับแอปอื่นๆ ทำให้ทีมของคุณทำงานช้าลงทางเลือกของ Google Chat เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของทีมจะแนะนำเครื่องมือที่รวดเร็วและผสานรวมมากขึ้น ซึ่งช่วยให้ทีมระยะไกลจัดการการอัปเดต ข้อเสนอแนะ และไฟล์ต่างๆ ได้ในที่เดียว

6. RingCentral (เหมาะที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อสายเรียกเข้าของลูกค้า + ข้อมูลบริบทกับงานภายใน)

Ringcentral_ฉันจะผสานรวมเครื่องมือการจัดการโครงการกับแพลตฟอร์มการส่งข้อความได้อย่างไร?
ผ่านทาง RingCentral

จุดแข็งของ RingCentral คือการรวม ทุก การสื่อสารทั้งภายในและภายนอก (โทรศัพท์, วิดีโอ, และแชท) เข้าด้วยกัน เป้าหมายการผสานรวมคือการทำให้มั่นใจว่า การสื่อสารกับลูกค้าหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่บันทึกไว้ผ่านทางโทรศัพท์หรือ SMS จะไม่ถูกตัดขาดจากการจัดการงานภายในองค์กร

คุณเชื่อมต่อ RingCentral กับเครื่องมือโครงการและ CRM เช่น Jira หรือ ClickUp เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ ถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ: ตัวอย่างเช่น ข้อความเสียงที่เกี่ยวข้องกับโครงการสามารถกระตุ้นการสร้างงานใหม่ใน Jira หรือบันทึกที่จดไว้ระหว่างการโทรกับลูกค้าสามารถถูกบันทึกเป็นความคิดเห็นในรายการงานใน ClickUp ได้ ซึ่งจะช่วยปิดวงจรระหว่างบทสนทนาภายนอกและรายการดำเนินการภายใน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RingCentral

  • การสื่อสารแบบครบวงจรที่แท้จริง รวมระบบโทรศัพท์ธุรกิจเต็มรูปแบบ (VoIP), การส่งข้อความทีม และการประชุมวิดีโอ HD ในแพลตฟอร์มเดียว
  • คุณสมบัติทางโทรศัพท์สำหรับองค์กร รวมถึงการจัดการสายเรียกขั้นสูง, ระบบตอบรับอัตโนมัติ, การตรวจสอบสายเรียก, และการวิเคราะห์ธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ
  • การจัดการงานและบันทึกแบบบูรณาการสำหรับการสร้างและมอบหมายงานโดยตรงภายในแชทของทีม
  • วิดีโอคุณภาพสูงและฟีเจอร์ AI เช่น การถอดเสียงสด ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ และการเขียนบนกระดาน

ข้อจำกัดของ RingCentral

  • ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นสูงขึ้นเนื่องจากไม่มีแผนฟรีที่แท้จริง และระดับการชำระเงินโดยทั่วไปเริ่มต้นที่ราคาต่อผู้ใช้ที่สูงกว่า
  • อินเทอร์เฟซแชทมักถูกมองว่ามีความเรียบร้อยและความเป็นธรรมชาติในการใช้งานน้อยกว่าแพลตฟอร์มแชทเฉพาะทางอย่าง Slack
  • การเข้าถึงฟีเจอร์แบบแบ่งชั้นหมายความว่าฟีเจอร์ทางธุรกิจที่จำเป็น เช่น การผสานระบบ CRM จะสงวนไว้เฉพาะแผนราคาสูงกว่าเท่านั้น ได้แก่ Advanced และ Ultra

ราคาของ RingCentral

  • คอร์: $20 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ขั้นสูง: 25 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
  • อัลตร้า: $35 ต่อผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิวของ RingCentral

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง RingCentral อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:

ตัวจัดการงานช่วยให้ฉันสามารถติดตามกระบวนการทำงานข้ามแผนกและทีมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟีเจอร์การประชุมตรงกับความต้องการของเราในการรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจ ฉันชอบฟังก์ชันแชทมาก และ GIFs ก็เพิ่มความสนุกสนานและบรรยากาศที่ผ่อนคลาย การเข้าถึงตัวเลือกโทรศัพท์และระบบตอบรับอัตโนมัติที่หลากหลายช่วยให้เราเติบโตต่อไปได้โดยไม่พลาดสายสำคัญ การสนับสนุนลูกค้าอยู่ห่างเพียงการโทรหรือการส่งตั๋วเท่านั้น พนักงานเป็นมิตรและให้บริการอย่างละเอียดเสมอ

หมายเหตุ: แพลตฟอร์มทั้งหมดข้างต้นได้รับการสนับสนุนภายใน การผสานรวมกว่า 1,000 รายการของ ClickUp ทำให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อบทสนทนา การประชุม และข้อมูลโครงการในที่เดียว

ClickUp ซอฟต์แวร์ครบวงจรช่วยให้ทีมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและเปลี่ยนข้อความใด ๆ ให้เป็นงานที่มีผู้รับผิดชอบ กำหนดเวลา และบริบทโดยตรงจาก Slack, Microsoft Teams หรือเครื่องมืออื่น ๆ

มันสำคัญมากสำหรับเราที่จะมีความโปร่งใสของโครงการในรูปแบบที่รองรับสไตล์การเรียนรู้และความชอบทั้งหมด ClickUp ยังช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อกับ Slack และ Gmail ได้ ซึ่งทำให้การทำงานของเราเป็นไปอย่างราบรื่นจากแพลตฟอร์มหนึ่งไปยังอีกแพลตฟอร์มหนึ่ง

📖 อ่านเพิ่มเติม:แอปแชทรวมทุกช่องทางที่ดีที่สุด

วิธีการผสานรวมเครื่องมือการจัดการโครงการกับแพลตฟอร์มการสื่อสาร

คุณสามารถเชื่อมโยงการสนทนากับการกระทำและรักษาการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในทีมทั้งหมดของคุณได้ในเพียงไม่กี่ขั้นตอนที่ชาญฉลาด นี่คือวิธีการผสานเครื่องมือจัดการงานกับแพลตฟอร์มการสื่อสารโดยไม่ต้องทำการปรับปรุงเทคโนโลยีทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 1: เลือกเครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสม

ก่อนที่จะพิจารณาการผสานระบบ ขั้นตอนแรกคือการเลือกเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยให้ทีมของคุณประสบความสำเร็จในระยะยาว การตัดสินใจนี้จะมีอิทธิพลต่อความสามารถของทีมในการร่วมมือและปรับตัวเมื่อความ 우선เปลี่ยนแปลง

ตามรายงาน Pulse of the Profession ของสถาบันการจัดการโครงการ (Project Management Institute) ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงมักจะเน้นย้ำสามสิ่งอย่างต่อเนื่อง: การปฏิบัติด้านการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง, การสนับสนุนจากผู้บริหาร, และการวางแผนทรัพยากรแบบคล่องตัว 🏆.

ในทางปฏิบัติแล้วมันจะเป็นอย่างไร?

  • ผู้จัดการโครงการของคุณมีเครื่องมือที่สนับสนุนการตัดสินใจแบบเรียลไทม์
  • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถมองเห็นข้อมูลโครงการ, การอัปเดต, และความเสี่ยงได้
  • ทีมงานทั้งหมดสามารถจัดสรรทรัพยากรใหม่หรืออัปเดตความสำคัญได้อย่างรวดเร็วโดยไม่สูญเสียบริบท

ทั้งหมดนี้เริ่มต้นด้วยการเลือกเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเป็นผู้ใหญ่ในลักษณะนั้นได้ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

✅ การสื่อสารแบบเรียลไทม์ และการแจ้งเตือน เมื่อกำหนดเวลาของโครงการเปลี่ยนแปลงหรือเมื่อมีการทำงานเสร็จสิ้น

ความสามารถในการมอบหมายงาน, ใส่ความคิดเห็น, และแท็กสมาชิกทีมได้โดยตรงภายในงาน

✅ การผสานการทำงานแบบเนทีฟกับเครื่องมือ ที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว เช่น Microsoft Teams, Slack และ Google Chat

✅ ระบบอัตโนมัติ ที่ช่วยลดความจำเป็นในการติดตามและตรวจสอบสถานะด้วยตนเอง

วิธีทำสิ่งนี้ด้วย ClickUp? ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อความยืดหยุ่นนี้โดยเฉพาะการผสานการทำงานระหว่าง ClickUp กับ Slackช่วยให้คุณสามารถสร้างงานใหม่ได้โดยตรงจากข้อความ ส่งการอัปเดตสถานะงานไปยังช่อง Slack โดยอัตโนมัติ และเชื่อมโยงการสนทนาเข้ากับงานที่กำลังพูดคุยอยู่ได้อย่างแม่นยำ

โพสต์การอัปเดตงานจาก ClickUp โดยอัตโนมัติไปยัง Slack_ฉันจะผสานรวมเครื่องมือการจัดการโครงการกับแพลตฟอร์มการส่งข้อความได้อย่างไร?
โพสต์การอัปเดตงานจาก ClickUp โดยอัตโนมัติไปยัง Slack

สำหรับผู้ใช้ Microsoft การผสานClickUp เข้ากับ Microsoft Teams คุณสามารถดูรายละเอียดงาน โพสต์การอัปเดต และดึงรายการงานที่ได้รับมอบหมายของคุณมาโดยไม่ต้องออกจากแชทด้วยการผสาน Google Chat ของ ClickUp ทีมงานจะได้รับการแจ้งเตือนโครงการโดยตรงในพื้นที่ทำงานของพวกเขา ทำให้มั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดการอัปเดตโครงการใดๆ

เปลี่ยน Google Chat ให้เป็นฟีดโครงการแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp
เปลี่ยน Google Chat ให้เป็นฟีดโครงการแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp

👀 เกร็ดความรู้: NASA เคยสูญเสียยานโคจรสำรวจดาวอังคารมูลค่า 125 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากทีมหนึ่งใช้หน่วยวัดแบบอิมพีเรียล ในขณะที่อีกทีมใช้ระบบเมตริก แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ทีมที่มีเดิมพันสูงก็อาจล้มเหลวได้หากขาดความสอดคล้องในการสื่อสาร

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าการเชื่อมต่อ

ความเรียบง่ายของการผสานระบบแบบเนทีฟ เช่น การเชื่อมต่อเครื่องมือจัดการโครงการกับแพลตฟอร์มการส่งข้อความ เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่น่าดึงดูดที่สุดของพวกเขา กระบวนการตั้งค่าพื้นฐานจะปฏิบัติตามขั้นตอนสากลเพียงไม่กี่ขั้นตอน ไม่ว่าคุณจะเชื่อมต่อเครื่องมือใดก็ตาม:

  • ซิงค์และเปิดใช้งาน: เมื่อตั้งค่ากฎเรียบร้อยแล้ว คุณจะเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ และกิจกรรมจะเริ่มซิงค์ระหว่างแพลตฟอร์ม
  • อนุญาตการเชื่อมต่อ: คุณต้องไปที่ส่วน การเชื่อมต่อ หรือ ตลาดแอป บนแพลตฟอร์มหลักของคุณ (เช่น เครื่องมือ PM ของคุณ) และเลือกแพลตฟอร์มการส่งข้อความที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
  • อนุญาตสิทธิ์: คุณอนุญาตให้สองแพลตฟอร์มสามารถแชร์ข้อมูลได้โดยการเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มรอง (เช่น Slack หรือ Teams) การกระทำนี้จะอนุญาตให้สามารถดำเนินการเช่นการสร้างงานหรือการส่งการแจ้งเตือน
  • กำหนดขอบเขต (การเลือกช่องทาง): คุณเลือกช่องทางหรือพื้นที่ทำงานเฉพาะที่คุณต้องการให้มีการอัปเดตงาน การแจ้งเตือน หรือการทำงานปรากฏขึ้น
  • กำหนดการดำเนินการ (ฟังก์ชันการทำงาน): คุณเป็นผู้ตัดสินใจว่าต้องการให้แพลตฟอร์มการส่งข้อความทำอะไร ตัวอย่างเช่น คุณต้องการให้สร้างงานใหม่เมื่อมีข้อความที่มีอีโมจิเฉพาะหรือไม่? หรือคุณต้องการเพียงแค่การแจ้งเตือนเมื่อมีกำหนดเวลาที่พลาดไป?

มาดูขั้นตอนโดยละเอียดพร้อมตัวอย่าง: ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการผสานการทำงานระหว่าง ClickUp กับ Slack:

  • ไปที่หน้าการผสานการทำงานของ ClickUp และเลือก Slack
  • อนุญาตพื้นที่ทำงานที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
  • เลือกช่อง Slack ที่คุณต้องการให้มีการอัปเดตงานหรือการดำเนินการปรากฏ
  • ตัดสินใจว่าคุณต้องการให้ Slack ทำอะไร (สร้างงานใหม่, ส่งการแจ้งเตือน, หรือแสดงการอัปเดตโครงการ)

ซิงค์กิจกรรมของคุณระหว่างแพลตฟอร์ม

เมื่อผสานรวมแล้ว คุณสามารถพิมพ์ /clickup new ในช่อง Slack ใดก็ได้ เพื่อเลือกประเภทของกิจกรรมที่ต้องการซิงค์: เมื่อมีการสร้างงาน, เมื่อมีการเพิ่มความคิดเห็น, หรือเมื่อมีงานที่เลยกำหนด คุณเป็นผู้ตัดสินใจว่าอะไรสำคัญ นั่นหมายถึงเสียงรบกวนน้อยลง, ความสนใจมากขึ้น, และทีมที่อยู่ในวงตลอดเวลา

รับข้อมูลอัปเดตอย่างชาญฉลาดโดยไม่รบกวนความยุ่งเหยิงด้วยการตั้งค่าการอัปเดตอัจฉริยะผ่าน ClickUp-Slack
รับข้อมูลอัปเดตอย่างชาญฉลาดโดยไม่รบกวนความยุ่งเหยิง ด้วยการตั้งค่าการอัปเดตอัจฉริยะผ่าน ClickUp-Slack Integration

ตั้งค่าทริกเกอร์อัจฉริยะเพื่ออัปเดตโดยอัตโนมัติ

ประโยชน์ที่แท้จริงจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณกำหนดค่าทริกเกอร์

คุณไม่จำเป็นต้องส่งการอัปเดตทุกครั้งเข้าไปในแชท คุณสามารถเลือกทริกเกอร์เฉพาะได้ เช่น:

  • มีการสร้างงานใหม่ในโครงการ
  • วันครบกำหนดได้รับการปรับปรุงหรือพลาด
  • มีคนเพิ่มความคิดเห็นหรือไฟล์ใหม่
  • งานย้ายไปยังสถานะใหม่ (เช่น "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ" หรือ "ถูกบล็อก")
คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp_ฉันจะผสานรวมเครื่องมือการจัดการโครงการกับแพลตฟอร์มการส่งข้อความได้อย่างไร?
ตั้งค่าทริกเกอร์อัจฉริยะเพื่อแสดงเฉพาะการอัปเดตที่ทีมของคุณต้องการโดยใช้คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp

ตัวกระตุ้นเหล่านี้ช่วยให้ทีมของคุณได้รับข้อมูลโดยไม่ต้องมีข้อมูลที่ไม่จำเป็นในแชทมากเกินไป ตัวอย่างเช่น ในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ จะมีเพียงปัญหาที่ขัดขวางการทำงานอย่างเร่งด่วนหรืองานที่ล่าช้ากว่ากำหนดเท่านั้นที่อาจกระตุ้นการแจ้งเตือนในช่อง #launch ที่จัดไว้โดยเฉพาะ

กำหนดเส้นทางช่องสัญญาณไปยังประเภทโครงการเพื่อควบคุมได้มากขึ้น

เพื่อหลีกเลี่ยงการแจ้งเตือนที่มากเกินไป คุณสามารถเชื่อมโยงช่อง Slack กับพื้นที่โครงการหรือประเภทงานเฉพาะได้

บริษัทหนึ่งสามารถส่งต่อข้อเสนอแนะด้านงานสร้างสรรค์ทั้งหมดไปยังช่องทาง #design-review ที่จัดไว้โดยเฉพาะ ในขณะที่การอัปเดตที่สำคัญต่อลูกค้าจะถูกส่งแบบส่วนตัวไปยัง #client-x ด้วยวิธีนี้ แต่ละทีมจะเห็นเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเองเท่านั้น

คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณจัดการโครงการที่ซับซ้อน ประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ และรักษาการสื่อสารของโครงการให้เป็นระบบและค้นหาได้

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากฟีเจอร์ติดตามงานในตัวที่ขาดหายไปของ Slack กำลังทำให้ทีมของคุณทำงานช้าลง ลองดูBest Slack Competitorsเพื่อค้นหาเครื่องมือที่ช่วยให้คุณแชท มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าได้

ขั้นตอนที่ 3: ปรับแต่งการแจ้งเตือนและกระบวนการทำงาน

การแจ้งเตือนที่มากเกินไปอาจทำให้ทีมทำงานช้าลงได้ ทันทีที่แพลตฟอร์มการสื่อสารของคุณกลายเป็นกระแสการแจ้งเตือนที่ไม่หยุดหย่อน ผู้คนจะเริ่มไม่สนใจ

ทำให้การสื่อสารเป็นอัตโนมัติเพื่อความโปร่งใสแบบเรียลไทม์

การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพต้องการให้ทีมมีการมองเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยไม่ถูกรบกวนจากเสียงรบกวนอย่างต่อเนื่อง คุณจำเป็นต้องกำหนดค่าการผสานรวมของคุณให้สามารถจัดการกับการอัปเดตตามปกติได้โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างเช่น เมื่อจัดการการวางแผนสปรินต์รายสัปดาห์ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดทั่วไปคือการให้แน่ใจว่านักพัฒนาสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงสถานะได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องสลับแท็บ ด้วย ClickUp คุณสามารถกำหนดค่าแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดายเพื่อ โพสต์การเปลี่ยนแปลงสถานะงานไปยังช่อง Slack หรือ Teams ที่แชร์โดยตรง เพื่อให้แน่ใจว่านักพัฒนาของคุณจะได้รับการมองเห็นแบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ

ต้องการการแจ้งเตือนเพื่อเตรียมตัวสำหรับสแตนด์อัพทุกเช้าวันจันทร์หรือไม่? เครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งสามารถจัดการได้ ใน ClickUp คุณเพียงแค่เพิ่มระบบอัตโนมัติที่สร้างรายการตรวจสอบ มอบหมายเจ้าของ และส่งข้อความไปยัง #sprint-planning ก่อนที่สแตนด์อัพจะเริ่ม

นี่คือวิดีโออธิบายแบบรวดเร็วเกี่ยวกับวิธีที่ ClickUp ทำให้การอัตโนมัติของกระบวนการทำงานง่ายขึ้น:

การผสานรวมเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การอัปเดตเท่านั้น—แต่ยังมีความโต้ตอบอีกด้วย เครื่องมือที่ดีที่สุดช่วยให้คุณขับเคลื่อนการทำงานได้จากการสนทนา ใน Slack หรือ Teams คุณสามารถใช้คำสั่งง่ายๆ เช่น /clickup new เพื่อสร้างงาน มอบหมายเจ้าของ หรือกำหนดวันที่ครบกำหนด—ทั้งหมดนี้ทำได้ภายในหน้าต่างแชท

👀 เกร็ดความรู้:โครงการบิ๊กดิกของบอสตันเป็นตัวอย่างคลาสสิกของการจัดการขอบเขตโครงการที่ไม่ดี ทางด่วนใต้ดินของเมืองใช้เวลานานกว่ากำหนดถึง 9 ปี มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่คาดไว้ถึง 12 พันล้านดอลลาร์ และกลายเป็นกรณีศึกษาด้านการบริหารโครงการเกี่ยวกับวิธีที่ไม่ควรจัดการกับคำขอเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนข้อเสนอแนะให้กลายเป็นงานที่มีโครงสร้าง

สำหรับทีมสร้างสรรค์หรือเอเจนซี่ ข้อเสนอแนะจากลูกค้าส่วนใหญ่มักกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และการสนทนาทางโทรศัพท์ ความท้าทายร่วมกันคือการเปลี่ยนการสื่อสารที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันให้กลายเป็นงานที่มีโครงสร้างและจัดลำดับความสำคัญได้ ตัวอย่างเช่น หลายทีมใช้ Discord สำหรับการระดมความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน

วิธีแก้ไขคือการบันทึกการสนทนาและเปลี่ยนให้เป็นงานที่มีโครงสร้าง

โดยการเชื่อมต่อบอทที่ปรับแต่งเองกับ ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนข้อความใน Discord ที่เลือกให้เป็นงานที่มีโครงสร้างได้ โดยแต่ละงานจะมีวันที่ครบกำหนด, บริบท, และความสำคัญ ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกันและให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญที่สุด

บันทึกการสนทนาใน Discord และเปลี่ยนให้เป็นงานที่มีโครงสร้างใน ClickUp
บันทึกการสนทนาใน Discord และเปลี่ยนให้เป็นงานที่มีโครงสร้างใน ClickUp

นำงานและการสนทนาไว้ภายใต้พื้นที่เดียวกัน

เป้าหมายสูงสุดของการผสานรวมคือการกำจัดความจำเป็นในการสลับบริบท—การที่ต้องกระโดดไปมาระหว่างแอปแชทและแอปงานของคุณ

คุณสามารถรวมงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณ, การอัปเดตทีม, และการสื่อสารไว้ในแพลตฟอร์มเดียวได้ด้วย ClickUp Chat.

ด้วย ClickUp Chat คุณสามารถจัดการงานและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณใน อินเทอร์เฟซที่ขับเคลื่อนด้วย AI แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างแชทและงาน คุณสามารถนำทุกอย่างมารวมไว้ในที่เดียว ทำให้ประสบการณ์ ClickUp vs Slack รู้สึกเหมือนการอัปเกรดมากกว่าการแลกเปลี่ยน

ส่วนที่ดีที่สุดของ ClickUp Chat คืออะไร? คุณสามารถนำข้อความใด ๆ ไปแปลงเป็นงานได้ในคลิกเดียว

คลิกอัพ แชท
รวมงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณ, การอัปเดตทีม, และการสื่อสารไว้ในแพลตฟอร์มเดียวด้วย ClickUp Chat

ลองนึกภาพนี้: ทีมผลิตภัณฑ์ของคุณพบข้อบกพร่องสำคัญระหว่างการสนทนา ด้วย ClickUp Chat คุณสามารถเปลี่ยนข้อความนั้นให้กลายเป็นงานแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันที และส่งการอัปเดตอัตโนมัติไปยังช่อง QA ของ Teams ของคุณโดยตรง

สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ทดสอบสามารถติดตามความคืบหน้าได้โดยไม่ต้องคัดลอกและวางข้อมูลอัปเดตข้ามเครื่องมือต่างๆ เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ที่ช่วยลดงานซ้ำซ้อนและทำให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน ทั้งหมดนี้อยู่ในพื้นที่ทำงานเดียว

เพื่อเพิ่มเติมจากนี้ คุณสามารถเชื่อมโยงหัวข้อสนทนาไปยังงาน ติดแท็กสมาชิกในทีม และยังสามารถให้ClickUp Brainแนะนำการติดตามผล สรุปบทสนทนา และสร้างรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติได้อีกด้วย

ClickUp Brain
ขับเคลื่อนความก้าวหน้าจากการอภิปรายของทีมโดยการสรุปประเด็นการดำเนินการด้วย ClickUp Brain

คุณยังสามารถจัดระเบียบแชทตามทีมหรือพื้นที่ได้อีกด้วย เพื่อให้การสนทนาและเอกสารที่เกี่ยวข้องอยู่ในที่เดียวกัน หากมีใครกล่าวถึงไฟล์หรือกำหนดเวลาที่พลาดไปในแชท คุณสามารถดึงงานที่เกี่ยวข้องมาและอัปเดตสถานะได้ทันที

ตั้งค่าตัวแทน AI เพื่อจัดการกระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ำ

ต้องการที่จะทำให้กระบวนการทั้งหมดข้างต้นเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้นไปอีกหรือไม่? เครื่องมือโครงการที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันใช้ AI เพื่อขับเคลื่อนการทำงานไปข้างหน้าโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์

ตัวแทน AI ใน ClickUpได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างแม่นยำเพื่อจัดการกับสิ่งนี้และอื่น ๆ อีกมากมาย:

  • สรุปบทสนทนาและเอกสาร: รับใจความสำคัญจากข้อความยาวหรือเอกสารได้ทันที
  • สร้างรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติ: เปลี่ยนบันทึกการประชุมหรือข้อความแชทให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
  • แนะนำการติดตามผล: ClickUp Brain แนะนำให้ดำเนินการขั้นตอนถัดไปโดยอ้างอิงจากบทสนทนาของคุณ
  • ทำให้กระบวนการทำงานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ: ตัวแทน AI สามารถมอบหมายงาน อัปเดตสถานะ และส่งการแจ้งเตือนได้โดยอัตโนมัติ
  • ตอบคำถามเกี่ยวกับพื้นที่ทำงาน: ถาม ClickUp Brain เกี่ยวกับสถานะโครงการ กำหนดเวลา หรือแม้แต่แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับพื้นที่ทำงาน

📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ Slack สำหรับการจัดการโครงการ

ความท้าทายทั่วไปและวิธีเอาชนะ

การผสานเครื่องมือการจัดการโครงการกับแพลตฟอร์มการสื่อสารทางธุรกิจเช่น Slack หรือ Microsoft Teams อาจมีข้อเสียบางประการเช่นกัน ปัญหาเหล่านี้อาจทำให้ทีมทำงานช้าลงหากไม่ได้รับการแก้ไข

นี่คือวิธีสังเกตปัญหา

ข้อมูลล้นเกิน

เมื่อทุกความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน การเปลี่ยนแปลงสถานะ และการเสร็จสิ้นโครงการกระตุ้นการแจ้งเตือนในช่องแชทหลัก สมาชิกทีมโดยเฉลี่ยจะได้รับ การแจ้งเตือนที่ไม่เกี่ยวข้องหลายร้อยครั้งต่อวัน สิ่งนี้นำไปสู่ ความเหนื่อยล้าจากการแจ้งเตือน ซึ่งทำให้การแจ้งเตือนที่สำคัญเกี่ยวกับงานที่ถูกบล็อกหรือกำหนดเวลาที่พลาดไปถูกละเลยโดยสิ้นเชิง

✅ วิธีแก้ไข: ตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบกรองและใช้ช่องทางเฉพาะสำหรับการอัปเดตโครงการเท่านั้น เพื่อให้การสื่อสารมีจุดมุ่งหมายชัดเจนและลดความวุ่นวาย

การสูญเสียบริบท

หากการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการออกแบบเกิดขึ้นในข้อความโดยตรง และไฟล์ถูกแชร์ในอีเมลแยกต่างหาก ผู้จัดการโครงการจะเสียเวลาทำงานที่มีประสิทธิภาพ 15-20 นาที ในการพยายามสร้างเส้นเรื่องของการสนทนาขึ้นมาใหม่ สิ่งนี้สร้างความรู้ที่กระจัดกระจายและทำให้การรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ทีมล่าช้าอย่างมาก เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถค้นหาบริบทในอดีตได้อย่างง่ายดาย

✅ วิธีแก้ไข: ผสานการสนทนาในข้อความเข้ากับงานโครงการที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยใช้ซอฟต์แวร์จัดการงานเช่น ClickUp เพื่อเชื่อมโยงการสนทนาเข้ากับงาน ไฟล์ และเอกสาร

ตัวอย่างเช่นBrain MAXคือผู้ช่วยบนเดสก์ท็อปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณ ซึ่งช่วยให้การจัดการและโต้ตอบกับการผสานรวมระหว่างเครื่องมือการจัดการโครงการและแพลตฟอร์มการสื่อสารของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น

ใช้ฟีเจอร์ Talk-to-Text เพื่อบันทึกคำแนะนำอย่างรวดเร็ว ขอข้อมูลอัปเดตโครงการ หรือร่างข้อความ และ Brain MAX จะให้คำแนะนำที่เข้าใจบริบท สรุปข้อมูลอัปเดต และช่วยคุณในการตั้งค่าการแจ้งเตือนหรือติดตามผลที่เป็นกิจวัตรโดยอัตโนมัติ

ด้วยการผสานรวมอย่างลึกซึ้งและการรองรับโมเดล AI หลากหลาย Brain MAX ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้เป็นระบบ ทำให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้อง และทำให้การสื่อสารและการติดตามโครงการอยู่ในความสอดคล้องกัน—ทั้งหมดนี้สามารถทำได้จากแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว

ค้นหาทุกอย่าง ถามได้ทุกเรื่อง: ClickUp Brain MAX ใหม่ รวมงาน แอป และโมเดล AI ทั้งหมดไว้ในที่เดียว
ค้นหาทุกอย่าง ถามได้ทุกเรื่อง: ClickUp Brain MAX ใหม่ รวมงาน แอป และโมเดล AI ทั้งหมดไว้ในที่เดียว

สมาธิลดลง

การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการแจ้งเตือนเพียงครั้งเดียวสามารถทำลายสมาธิได้นานถึง 23 นาที เมื่อการทำงานด้านวิศวกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์ที่สำคัญถูกรบกวนอย่างต่อเนื่องจากการแจ้งเตือนแชทที่ไม่จำเป็น ความสามารถของทีมในการผลิตงานคุณภาพสูงในช่วงเวลาที่มุ่งเน้นจะได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดและความล่าช้า

✅ วิธีแก้ไข: ใช้การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสและกำหนดเวลาการแจ้งเตือนในช่วงเวลาสำคัญ เช่น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือเมื่อถึงจุดสำคัญในโครงการ

📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบแผนการสื่อสารโครงการฟรี

ความซับซ้อนของการบูรณาการ

การพึ่งพาโค้ดที่กำหนดเองหรือ เวิร์กโฟลว์ Zapier ที่ซับซ้อนเพื่อเชื่อมช่องว่างในการสื่อสารจะสร้าง "ความเปราะบางในการผสานรวม" เมื่อแพลตฟอร์มหนึ่งอัปเดต API การเชื่อมต่อที่กำหนดเองจะขาด ทำให้ต้องใช้เวลาของนักพัฒนาในการแก้ไขและทำให้ทีมทำงานไม่สอดคล้องกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวัน นี่เปลี่ยนการผสานรวมจากการประหยัดเวลาให้กลายเป็นภาระ

✅ วิธีแก้ไข: เลือกเครื่องมือจัดการโครงการอย่าง ClickUp ที่มีการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการและรองรับ Slack, Teams และ Discord ที่สร้างไว้ล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการตั้งค่า ดูว่าการดำเนินโครงการใน ClickUp เป็นไปอย่างไร้รอยต่อ 👇🏼

ความกังวลด้านความปลอดภัย

หากไม่มีการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงอย่างเข้มงวด การซิงค์งานไปยังช่องแชทสาธารณะอาจเปิดเผยชื่อลูกค้า ข้อมูลงบประมาณภายใน หรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงด้านความสอดคล้องกับกฎระเบียบอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับอย่าง HIPAA หรือ GDPR

✅ วิธีแก้ไข: ใช้การควบคุมการเข้าถึง, จำกัดสิทธิ์,และใช้แอปพลิเคชันสื่อสารทีมที่เชื่อถือได้ซึ่งให้ความสำคัญกับความปลอดภัย

👀 เกร็ดความรู้สนุกๆ:การยอมแพ้อย่างเป็นทางการของญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 ถูกสื่อสารผิดพลาดไปยังทหารบางส่วน ซึ่งไม่ได้รับข้อมูลและยังคงต่อสู้ต่อไปอีกหลายวัน การสื่อสารที่ชัดเจนช่วยชีวิตคนได้จริง ๆ

การขาดความรับผิดชอบ

เมื่อผู้จัดการผลิตภัณฑ์ตกลงกับรายการที่ต้องดำเนินการในแชท แต่รายการนั้นไม่ได้ถูกแปลงเป็นงานที่มีผู้รับผิดชอบทันที ความเป็นไปได้ที่งานนั้นจะ เสร็จสมบูรณ์อาจลดลงอย่างมาก ซึ่งนำไปสู่การส่งมอบงานที่พลาด วงจรการโทษกัน และเสียเวลาในการประชุมติดตามผลเพื่อพยายามหาว่าใครเป็นคนทำพลาด

✅ วิธีแก้ไข: มอบหมายงานและติดตามความคืบหน้าได้โดยตรงจากข้อความ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกงานมีผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด และสามารถมองเห็นได้ในเครื่องมือบริหารโครงการ

ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน

หากผู้จัดการโครงการอัปเดตสถานะของงานใน ClickUp แต่การแจ้งเตือนที่ส่งไปยัง Slack มีความล่าช้าหรือไม่สมบูรณ์ สมาชิกในทีมอาจดำเนินการตามข้อมูลเก่า ส่งผลให้นักพัฒนาทำงานซ้ำกับงานที่เสร็จแล้ว หรือผู้จัดการรายงานว่าโครงการล่าช้า ทั้งที่สถานะจริงได้รับการแก้ไขแล้ว ซึ่งนำไปสู่ความสับสนภายในองค์กรและการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เหมาะสม

✅ วิธีแก้ไข: ใช้การเชื่อมต่อที่ให้การซิงค์แบบเรียลไทม์ระหว่างแพลตฟอร์ม เพื่อให้ผู้จัดการโครงการและทีมงานสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการที่อัปเดตอยู่เสมอ

📖 อ่านเพิ่มเติม:การผสานแอป Slack ที่ดีที่สุด

รักษาการเชื่อมต่อของทีมคุณ ด้วยวิธีของ ClickUp

เครื่องมือที่แยกออกจากกันทำให้ทีมทำงานช้าลง เมื่อแอปส่งข้อความและเครื่องมือจัดการโครงการของคุณไม่สามารถสื่อสารกันได้ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเสี่ยง

โดยการผสานรวมแพลตฟอร์มการสื่อสารเช่น Slack, Teams, หรือ Discord กับกระบวนการทำงานการจัดการโครงการของคุณ คุณมอบความชัดเจน, ความรวดเร็ว, และการประสานงานที่ทีมของคุณต้องการเพื่อให้สามารถดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น

ClickUp ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้การเดินทางในการผสานระบบเป็นเรื่องง่าย ด้วยการผสานระบบมากกว่า 1,000 ระบบ รวมถึงการรองรับแบบเนทีฟสำหรับแอปพลิเคชันส่งข้อความหลักทั้งหมด ClickUp ช่วยให้คุณจัดการโครงการ สื่อสารกับทีม และทำงานอัตโนมัติได้อย่างราบรื่น

ไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานจากแชท การซิงค์อัปเดตโครงการ หรือการใช้ AI เพื่อสรุปและมอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการ ClickUp ช่วยให้คุณเปลี่ยนจากความกระจัดกระจายไปสู่ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

พร้อมที่จะรวมการทำงานและการสื่อสารของคุณไว้ด้วยกันหรือยัง?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้เลย!

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการผสานการทำงานกับ Slack คือเครื่องมือที่มีการอัปเดตแบบเรียลไทม์, การจัดการงานแบบภาพ, และคุณสมบัติที่สามารถโต้ตอบได้โดยตรงภายในแชท ClickUp เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นเพราะมันช่วยให้คุณสามารถสร้างและจัดการงานได้โดยไม่ต้องออกจาก Slack มันช่วยลดการสลับแท็บและทำให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในที่เดียว

ด้วย ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนข้อความใด ๆ ให้เป็นงานได้โดยพิมพ์คำสั่ง /clickup new ใน Slack ซึ่งจะทำให้คุณสามารถมอบหมายเจ้าของงาน กำหนดเส้นตาย และเพิ่มรายละเอียดได้โดยไม่ต้องออกจากแชท นอกจากนี้คุณยังสามารถทำเช่นเดียวกันใน ClickUp Chat ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

ใช่, ClickUp อนุญาตให้คุณเชื่อมต่อช่อง Slack หรือพื้นที่การสื่อสารหลายช่องไปยังโปรเจ็กต์และประเภทงานต่าง ๆ ได้ คุณสามารถเชื่อมโยงช่องเฉพาะกับงานของลูกค้า, การอัปเดตภายใน, หรือทีมข้ามสายงานได้ วิธีนี้ช่วยให้ข้อมูลที่ถูกต้องถึงผู้คนที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม

แพลตฟอร์มที่ดีที่สุดคือแพลตฟอร์มที่รวมการสื่อสาร, งาน, เอกสาร, และเป้าหมายไว้ในที่เดียว. ClickUp รวบรวมทุกสิ่งตั้งแต่การวางแผนโครงการไปจนถึงการสื่อสารแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทีมของคุณเชื่อมต่อและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ. นอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อกับ Slack, Teams, และ Discord เพื่อให้เหมาะกับวิธีการทำงานของทีมคุณ.