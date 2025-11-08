กลยุทธ์การตลาดสำหรับวิทยาลัย: วิธีเพิ่มจำนวนนักศึกษาในปี 2025

ด้วยอัตราการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง คุณย่อมทราบดีว่าการรักษาเป้าหมายการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับที่ต้องการนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายเพียงใด
ท่ามกลางจำนวนผู้สมัครที่ลดลง ความเสี่ยงทางการเงินที่เพิ่มขึ้น และความสงสัยในคุณค่าของปริญญาที่มากขึ้น การตลาดด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษากำลังเผชิญกับความท้าทายที่ยากลำบากกว่าที่เคย
หากคุณทำงานด้านการตลาดในสถาบันอุดมศึกษาและกำลังมองหาวิธีเปลี่ยนความท้าทายนี้ให้เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน โพสต์นี้เหมาะสำหรับคุณ
เราแบ่งปันกลยุทธ์การตลาดเชิงปฏิบัติสำหรับสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนและเพิ่มการรับรู้แบรนด์ให้มากขึ้น
⭐ แม่แบบแนะนำ
กำลังดิ้นรนเพื่อติดตามทุกกิจกรรมการตลาดของคุณสำหรับมหาวิทยาลัยอยู่หรือไม่?ใช้แบบแผนการตลาดมหาวิทยาลัย ClickUp University Marketing Plan Templateเพื่อรวมกลยุทธ์การตลาดของมหาวิทยาลัยไว้ในที่เดียว ด้วยแบบแผนนี้ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของงานแต่ละชิ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ และยังสามารถจัดหมวดหมู่ตามความสำคัญได้ เช่น สูง ปานกลาง และต่ำ
ทำไมการตลาดจึงสำคัญสำหรับวิทยาลัย
ทุกสถาบันการศึกษาต่างแข่งขันเพื่อโอกาสเดียวกัน
ดังนั้น หากนักเรียนที่มีศักยภาพไม่สามารถนึกถึงหรือแม้แต่พิจารณาสถาบันการศึกษาระดับสูงของคุณในระหว่างการค้นคว้า คุณก็กำลังสูญเสียโอกาสในการรับสมัครไปแล้ว
นี่คือเหตุผลที่คุณต้องมีทั้งกลยุทธ์การตลาดแบบดั้งเดิมและดิจิทัลสำหรับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคุณ:
- วงจรการตัดสินใจที่ยาวนานขึ้น: เมื่อเลือกวิทยาลัย (โดยทั่วไปใช้เวลา 6-18 เดือน) ผู้สมัครจะเปรียบเทียบโปรแกรม เยี่ยมชมวิทยาเขต พูดคุยกับนักศึกษาปัจจุบัน และค้นคว้าผลลัพธ์ทางอาชีพ คุณจำเป็นต้องมีจุดติดต่อที่สม่ำเสมอตลอดการเดินทางของพวกเขาเพื่อให้อยู่ในความคิดของพวกเขาเสมอ
- การสร้างแบรนด์ที่สม่ำเสมอโดยคู่แข่ง: ทุกวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยกำลังทุ่มเทความพยายามในการสร้างอัตลักษณ์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือบนแพลตฟอร์มดิจิทัล (คุณก็ควรเช่นกัน)—ผ่านโฆษณาแบบชำระเงิน เนื้อหาแบบออร์แกนิก การมีตัวตนบนโซเชียลมีเดีย และแคมเปญที่มุ่งเป้าหมายเฉพาะ
- การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการวิจัย: ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจะสร้างความคิดเห็นผ่านกระทู้ใน Reddit, วิดีโอ TikTok, พอดแคสต์, การมีส่วนร่วมในโซเชียลมีเดียของคุณ และแม้กระทั่งผ่านการตลาดแบบดั้งเดิม ก่อนที่จะติดต่อฝ่ายรับสมัครหรือดาวน์โหลดโบรชัวร์ของคุณ
- ผลกระทบโดยตรงต่อจำนวนการลงทะเบียน: นักเรียนเลือกวิทยาลัยที่พวกเขาไว้วางใจและรู้สึกเชื่อมโยงทางอารมณ์ การตลาดสร้างความไว้วางใจนั้นผ่านการเล่าเรื่องที่จริงใจและข้อความที่สอดคล้องกันในทุกช่องทาง
- ช่วงเวลาจำกัดในการสร้างความประทับใจ: ผู้มีโอกาสสมัครจะคัดเลือกวิทยาลัยเพียง 5-8 แห่งในช่วงเริ่มต้นของการค้นคว้า หากวิทยาลัยของคุณไม่ปรากฏในช่วงเวลาสำคัญนี้ คุณอาจไม่ได้รับการพิจารณาแม้กระทั่งในรายชื่อใบสมัครของพวกเขา
👀 คุณรู้หรือไม่?งบประมาณการตลาดเฉลี่ยสำหรับหน่วยงานการศึกษาออนไลน์และวิชาชีพอยู่ที่ 1.18 ล้านดอลลาร์ แต่ค่ามัธยฐานอยู่ที่เพียง 644,000 ดอลลาร์เท่านั้น—ซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนของความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้นระหว่างสถาบันต่างๆ ในด้านการตลาดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สถาบันที่มีเงินทุนมากก็ยิ่งมีมากขึ้น ในขณะที่โรงเรียนขนาดเล็กต้องดิ้นรนเพื่อแข่งขันเพื่อดึงดูดความสนใจ
กลยุทธ์การตลาดชั้นนำสำหรับวิทยาลัย
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักการตลาดด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับวิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยเอกชน หรือแผนกการเรียนออนไลน์ เป้าหมายของคุณยังคงเหมือนเดิม นั่นคือการดึงดูด สร้างความมีส่วนร่วม และเปลี่ยนผู้สมัครที่เป็นไปได้ให้กลายเป็นนักศึกษา ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น
กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลสำหรับสถาบันการศึกษาเหล่านี้จะช่วยให้คุณเสริมสร้างการรับรู้แบรนด์ และในทางกลับกัน จะช่วยดึงดูดนักเรียน ส่งผลให้จำนวนการสมัครเข้าเรียนเพิ่มขึ้น
1. สร้างเว็บไซต์ที่มีข้อมูลให้ทราบ
นักเรียนที่มีศักยภาพของคุณอาจได้ยินเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาของคุณผ่านการแนะนำจากเพื่อน หรือพวกเขาค้นพบคุณผ่านการค้นหาบน Google หรือแคมเปญการตลาดบนโซเชียลมีเดีย
เมื่อพวกเขาเข้ามาที่เว็บไซต์ของคุณ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม มันควรสร้างความประทับใจแรกที่แข็งแกร่ง
มันหมายความว่าอย่างไร? อย่างแรกเลย มันควรสื่อสารข้อความของแบรนด์ อีกองค์ประกอบที่สำคัญคือวิธีที่คุณโดดเด่นจากสถาบันการศึกษาระดับสูงอื่นๆ
เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณเป็นช่องทางดิจิทัลที่ช่วยในการตัดสินใจสำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพ นี่คือสิ่งที่คุณควรมีไว้เป็นส่วนหนึ่งของการตลาดระดับอุดมศึกษา:
การออกแบบและสถาปัตยกรรมเว็บไซต์
เว็บไซต์ของคุณกำลังถูกเลื่อนดูโดยผู้ชมที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกัน
ตัวอย่างเช่น นักเรียนมัธยมปลายเลื่อนดูเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ผู้ที่ทำงานแล้วค้นหาหลักสูตรปริญญาโทภาคค่ำ ในขณะที่นักศึกษาต่างชาติอาจต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับเกณฑ์การรับเข้าเรียน
โครงสร้างเว็บไซต์ของคุณควรแบ่งแยกเส้นทางเหล่านี้ออกจากหน้าแรกอย่างชัดเจน
ตัวอย่างที่ชัดเจน: มหาวิทยาลัยรัฐแอริโซนา ซึ่งให้คุณเลือกโปรแกรมการศึกษาของคุณได้
นอกเหนือจากการนำทางที่สะอาดแล้ว นี่คือองค์ประกอบที่ไม่สามารถต่อรองได้ (ดีที่มี) ในเว็บไซต์ของคุณ:
- การออกแบบที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรก: สร้างการออกแบบที่ช่วยให้ลูกค้าเป้าหมายของคุณสามารถค้นคว้าข้อมูลได้ระหว่างการเดินทาง ระหว่างเรียน หรือขณะเลื่อนดูบนโทรศัพท์ในยามดึก
- เครื่องมือค้นหาโปรแกรม: ถามผู้สนใจ 3-4 คำถามสั้นๆ เกี่ยวกับความสนใจ เป้าหมายในอาชีพ และรูปแบบการเรียนที่ต้องการ จากนั้นแนะนำโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
- แชทบอท AI: ติดตั้งแชทบอทที่สามารถตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับกำหนดเวลา ข้อกำหนด สิ่งอำนวยความสะดวกในวิทยาเขต และสถานะการสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
สร้างหน้าแลนดิ้งเพจเฉพาะสำหรับโปรแกรม
พวกเขาค้นหาคำค้นหาที่เฉพาะเจาะจง เช่น "โปรแกรม MS สาขาการเงินที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา" และมาถึงหน้าโปรแกรมโดยตรงผ่านเครื่องมือค้นหาหรือโฆษณาที่เป้าหมาย หน้าโปรแกรมเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือการแปลงที่แยกออกมาต่างหาก โดยมีองค์ประกอบหลักดังนี้:
- เกณฑ์คุณสมบัติ: มีส่วนที่ระบุข้อกำหนดสำหรับนักศึกษาในประเทศและนักศึกษาต่างชาติ คะแนนสอบมาตรฐาน หลักสูตรพื้นฐานที่ต้องเรียนมาก่อน และเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
- ปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการที่ชัดเจน: มีปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการที่ชัดเจนสำหรับลูกค้าเป้าหมายในแต่ละขั้นตอนของการตัดสินใจ เช่น กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร, นัดหมายการสนทนากับที่ปรึกษาการรับเข้าเรียน, ดาวน์โหลดโบรชัวร์
- โบรชัวร์ดาวน์โหลดได้: สร้างไฟล์ PDF ที่สามารถดาวน์โหลดได้ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร ค่าธรรมเนียมการศึกษา ทุนการศึกษาที่มีให้ ข้อกำหนดหน่วยกิต คุณวุฒิของคณาจารย์ และผลลัพธ์ด้านอาชีพ
- คำรับรองจากนักเรียน: ข้อความสั้น ๆ หรือคลิปวิดีโอจากนักเรียนปัจจุบันและบัณฑิตที่จบการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้
- วันเปิดรับสมัครครั้งถัดไป: กำหนดเส้นตายที่ชัดเจนและระยะเวลาการสมัครเพื่อสร้างความเร่งด่วน
หน้าเว็บอื่น ๆ
ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณอาจกำลังเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยหรือกำลังตัดสินใจขั้นสุดท้ายเมื่อพวกเขาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ สร้างหน้าเว็บที่น่าสนใจซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เช่น:
- เกี่ยวกับเรา: รากฐานของวิทยาลัย ประวัติความเป็นมา การรับรองและอันดับ ความสำเร็จของศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยมหลัก และข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและช่วยให้พวกเขาเข้าใจสถาบันของคุณได้ดียิ่งขึ้น
- การกล่าวถึงในสื่อและข่าว: การรายงานข่าวล่าสุด, การค้นพบทางวิจัย, ความสำเร็จของศิษย์เก่าที่โดดเด่น, และเหตุการณ์สำคัญทางสถาบัน
- สิ่งอำนวยความสะดวกในวิทยาเขต: ทัวร์เสมือนจริง, รายละเอียดหอพัก, ทรัพยากรห้องสมุด, ห้องปฏิบัติการ, ศูนย์กีฬา, พื้นที่สำหรับการศึกษา, และชีวิตนักศึกษาภายในวิทยาเขต
- บริการสนับสนุนนักศึกษา: การให้คำปรึกษาด้านอาชีพ, ทรัพยากรด้านสุขภาพจิต, การสอนพิเศษทางวิชาการ, และการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ
ClickUp ช่วย ได้อย่างไร?
รวมศูนย์เนื้อหาเว็บไซต์และข้อมูลโปรแกรมของคุณด้วยClickUp Docs
ทีมของคุณสามารถร่างเนื้อหาสำหรับโบรชัวร์, แนวทางโปรแกรม, เกณฑ์การคัดเลือก, เกี่ยวกับเรา, และหน้าเว็บอื่น ๆ ได้โดยใช้ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งไว้ในตัว
ผู้เขียนหลายคน (นักเขียนการตลาด, คณบดี, ทีมกิจการนักศึกษา) สามารถแก้ไขได้พร้อมกัน, ทิ้งความคิดเห็นในตัวข้อความ, และติดแท็กผู้ตรวจสอบก่อนที่หน้าเว็บจะเผยแพร่
ทุกเอกสารจะบันทึกเวอร์ชันโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าจะสูญเสียเวอร์ชันเก่าของหน้าหลักสูตรหรือรายละเอียดการรับรอง
คุณยังสามารถเก็บคู่มือสไตล์และแนวทางอัตลักษณ์ภาพในเอกสารที่แชร์ร่วมกันได้ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความบนเว็บไซต์ทั้งหมดมีความสอดคล้องกันในทุกแผนก
👀 คุณรู้หรือไม่? นักเรียนเกือบ 79%ชอบรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนจากเว็บไซต์ทางการของมหาวิทยาลัย ขณะที่ 26% ใช้แชทบอทของมหาวิทยาลัยหรือ ChatGPT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูล
2. สร้างแบรนด์ของคุณบนสื่อสังคมออนไลน์
ไม่ใช่ทุกมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องอยู่บน TikTok
แต่ถ้าคุณเพิกเฉยต่อสื่อสังคมออนไลน์ คุณกำลังพลาดโอกาสในการสร้างชุมชนและแบ่งปันค่านิยมและพันธกิจของสถาบันของคุณ
นอกจากนี้ สื่อสังคมออนไลน์ยังมีบทบาทสำคัญในการสร้าง รักษา และเสริมสร้างความสัมพันธ์ตลอดช่วงชีวิตของนักเรียน
พูดง่ายๆ ก็คือ ที่นี่คือจุดที่นักศึกษาที่กำลังสนใจจะเข้ามาศึกษาได้สร้างความประทับใจแรกพบ นักศึกษาปัจจุบันจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และศิษย์เก่าจะยังคงเชื่อมโยงกับสถาบันแม้หลังจากสำเร็จการศึกษาไปแล้ว
คุณต้องทราบด้วยว่าเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายสร้างความไว้วางใจได้มากกว่าสื่อการตลาดหรือกลยุทธ์การส่งเสริมการขายอื่นๆ
ทุกแพลตฟอร์มมอบเวทีที่แตกต่างกันให้กับคุณ:
- Instagram, Facebook และ TikTok ช่วยให้คุณแสดงชีวิตในมหาวิทยาลัย ประสบการณ์ของนักเรียน และวัฒนธรรมในชีวิตประจำวัน
- LinkedIn เน้นย้ำความเป็นเลิศทางวิชาการ งานวิจัยของคณาจารย์ และความสำเร็จของศิษย์เก่า
- YouTube ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการเล่าเรื่องสำหรับการทัวร์วิทยาเขต, การสัมมนาออนไลน์, และเรื่องราวความสำเร็จของนักศึกษา
หากต้องการแรงบันดาลใจ ลองดูหน้า Instagram ของมหาวิทยาลัยมิชิแกน พวกเขาโพสต์ทุกอย่างตั้งแต่ช่วงอ่านหนังสือดึกไปจนถึงประเพณีการแข่งขันฟุตบอล
เมื่อพิจารณาว่า73% ของนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา การมีตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ของคุณจึงช่วยให้พวกเขาสามารถจินตนาการถึงอนาคตของตนเองที่มหาวิทยาลัยของคุณได้อย่างง่ายดาย
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ หลายแห่งก็ทำได้ดีเช่นกันในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ
ตัวอย่างเช่น ช่อง YouTube ของมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นมีวิดีโอมากมายที่ครอบคลุมทั้งวิทยาเขต หัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดของคุณไม่จำเป็นต้องเน้นแค่การนำชมวิทยาเขตหรือวิดีโอโปรโมตที่ดูหรูหราเท่านั้น
ในทางกลับกัน หน้า LinkedIn ของโครงการอบรมผู้บริหารของ Harvard Business School ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย (ผู้เข้าร่วมโครงการที่คาดหวัง ลูกค้าองค์กร คณาจารย์ และศิษย์เก่า)
แก่นสำคัญของตัวอย่างเหล่านี้คือกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณจะขึ้นอยู่กับหัวข้อ กิจกรรม ความสนใจ และประสบการณ์ที่หลากหลาย
ควบคู่ไปกับกลยุทธ์โซเชียลมีเดียที่มั่นคง อย่าลืมใช้ช่องทางที่เหมาะสมในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ ซึ่งหมายความว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณจะประกอบด้วย:
- นักเรียนและผู้ที่สนใจเข้าเรียน
- ผู้ปกครอง
- พันธมิตรองค์กร
- สถาบันอื่น ๆ
- บุคลากรและคณาจารย์ที่มีศักยภาพ
ClickUp ช่วยได้อย่างไร?
ใช้เทมเพลตแผนการตลาดโซเชียลมีเดียสำหรับการรับสมัครนักศึกษาของ ClickUpเพื่อติดตามความพยายามด้านโซเชียลมีเดียของคุณผ่านช่องทางทางการตลาดต่างๆ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถวางแผน มอบหมาย และจัดตารางงานโซเชียลมีเดียของคุณได้จากที่เดียว
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อแสดงกำหนดเวลาสำหรับโพสต์ต่างๆ (ในมุมมองปฏิทิน) จัดการงานด้วยกระดานคัมบังแบบลากและวาง และติดตามความคืบหน้าของแต่ละงาน (ด้วยสถานะที่กำหนดเอง) ได้อีกด้วย เทมเพลตนี้ตั้งค่าได้ง่ายและใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นสำหรับการทำงาน
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- รวมแคมเปญทั้งหมดของคุณไว้ในบอร์ดที่จัดระเบียบอย่างเป็นระบบ พร้อมมุมมองที่กำหนดเองสำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม
- ติดตามกำหนดเวลาสำหรับรอบการรับสมัคร กิจกรรม และวันหยุดด้วยสถานะที่แสดงด้วยสีและการแจ้งเตือน
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับเมตริก เช่น อัตราการมีส่วนร่วม, การเข้าถึง, และการคลิกผ่าน เพื่อติดตามสิ่งที่ดึงดูดความสนใจจากนักเรียนที่มีศักยภาพมากที่สุด
🎺 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: คุณสามารถจัดการโซเชียลมีเดียของวิทยาลัยด้วยสเปรดชีตที่กระจัดกระจาย, ข้อความส่วนตัว, และบันทึกเตือนความจำได้ แต่สิ่งเหล่านี้จะไม่ให้โครงสร้าง, ความโปร่งใส, หรือการประสานงานที่จำเป็นในการสร้างตัวตนออนไลน์ที่สม่ำเสมอ
การจัดการโครงการการตลาดของ ClickUpนำทุกส่วนของการตลาดโซเชียลมีเดียของคุณมารวมไว้ที่เดียว
จากแนวคิดสู่การวิเคราะห์หลังเปิดตัว ทุกขั้นตอนของแคมเปญของคุณอยู่ในพื้นที่ทำงานร่วมกันเพียงแห่งเดียว
ฝ่ายขาย การตลาด ห้องปฏิบัติการออกแบบ โลจิสติกส์ วิศวกรรม และการสนับสนุน จำเป็นต้องทำงานตามลำดับที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้โครงการของลูกค้าประสบความสำเร็จ—ซึ่งเคยเป็นเรื่องยุ่งยากอย่างมากก่อนใช้ ClickUp หากไม่มีความสามารถในการติดตามไทม์ไลน์ของโครงการ เป้าหมาย และงานของทีมทั่วโลกในที่เดียว เราต้องดิ้นรนเพื่อให้ทุกส่วนของงานอีเวนต์เสร็จตรงเวลา
ฝ่ายขาย การตลาด ห้องปฏิบัติการออกแบบ โลจิสติกส์ วิศวกรรม และการสนับสนุน จำเป็นต้องทำงานตามลำดับเฉพาะเพื่อให้โครงการของลูกค้าประสบความสำเร็จ—ซึ่งเคยเป็นเรื่องยุ่งยากอย่างมากก่อนใช้ ClickUp หากไม่มีระบบติดตามไทม์ไลน์ของโครงการ เป้าหมาย และงานของทีมทั่วโลกในที่เดียว เราคงลำบากในการประสานงานให้ทุกอย่างสำหรับกิจกรรมต่างๆ ตรงตามเวลา
3. ลงทุนในคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง
ลงทุนในการสร้างสินทรัพย์เนื้อหาคุณภาพสูงที่มากกว่าการให้ข้อมูลการรับสมัคร เมื่อคุณเผยแพร่ทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างสม่ำเสมอ นักศึกษาที่สนใจจะเริ่มมองสถาบันของคุณเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับการให้คำแนะนำ
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อสร้างสินทรัพย์ที่มีคุณค่า:
สร้างกลุ่มเนื้อหาโดยรอบจุดตัดสินใจหลัก
นักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อมีคำถามที่ซับซ้อนและหลากหลายทิศทางในขณะที่เลือกเส้นทางอาชีพของพวกเขา วิเคราะห์สิ่งที่พวกเขากำลังค้นหาอย่างแท้จริง และสร้างกลุ่มเนื้อหาที่เชื่อมโยงกันซึ่งสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้อย่างครอบคลุม
ตัวอย่างเช่น เมื่อนักเรียนค้นหา "วิทยาการคอมพิวเตอร์คุ้มค่าหรือไม่" พวกเขาต้องการมุมมองที่หลากหลายก่อนที่จะตัดสินใจ เพื่อตอบคำถามเช่นนี้ คุณสามารถสร้างชุดบทความบล็อกเช่น:
- ปริญญาตรีวิทยาการคอมพิวเตอร์จำเป็นสำหรับงานด้านเทคโนโลยีหรือไม่
- เส้นทางอาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่นอกเหนือจากวิศวกรรมซอฟต์แวร์
- เงินเดือนเฉลี่ยของบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์คือเท่าไร?
- ทักษะที่จำเป็นในการสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง?
นี่เป็นเพียงหัวข้อหนึ่งที่คุณสามารถเพิ่มเข้าไปในแผนการตลาดของคุณได้ สถาบันของคุณสามารถสร้างเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับหลายแง่มุมที่สำคัญต่อการตัดสินใจได้:
|หมวดหมู่เนื้อหา
|หัวข้อที่ควรพิจารณา
|ขั้นตอนการสมัคร
|วิธีเขียนคำแถลงส่วนตัวที่น่าสนใจจดหมายแนะนำ: ควรขอจากใครและเมื่อไหร่ข้อผิดพลาดทั่วไปในการสมัครที่ควรหลีกเลี่ยงการเตรียมตัวสัมภาษณ์สำหรับการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย
|ผลลัพธ์ทางอาชีพ
|รายได้ของผู้สำเร็จการศึกษาตามสาขาวิชาหลังจาก 5 ปี อุตสาหกรรมที่จ้างงานจากโปรแกรมเฉพาะ ทักษะที่นายจ้างต้องการจากผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย อัตราการเปลี่ยนแปลงจากการฝึกงานเป็นงาน
|ความช่วยเหลือทางการเงิน
|ค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตรปริญญาโทด้านการเงินในสหรัฐอเมริกาคือเท่าไร ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตในสหรัฐอเมริกาสำหรับนักศึกษาต่างชาติคือเท่าไร มีตัวเลือกเงินกู้สำหรับนักศึกษาต่างชาติอะไรบ้าง มีทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนใดบ้างสำหรับผู้สมัครจบการศึกษาด้านการเงิน?
|การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
|วิทยาลัย XYZ มีองค์ประกอบทางชาติพันธุ์อย่างไรบ้าง? บอสตันปลอดภัยสำหรับนักศึกษาชาวเอเชียหรือไม่?
ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของคณาจารย์เพื่อความเป็นผู้นำทางความคิด
สถาบันการศึกษาเป็นหนึ่งในทรัพยากรทางการตลาดที่ถูกใช้ประโยชน์น้อยที่สุด—ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณวุฒิ
ไม่ใช่ทุกชิ้นของความคิดผู้นำทางความคิดจำเป็นต้องเป็นเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญหรือบทความทางวิชาการที่ยาว
แม้แต่โพสต์สั้น ๆ ที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น 'สามบทเรียนจากโครงการความยั่งยืนของนักศึกษา MBA ของเรา' ก็สามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้อย่างมหาศาล
ส่งเสริมให้คณาจารย์แบ่งปันคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม ให้ข้อมูลเบื้องหลัง (BTS) เกี่ยวกับโครงการในชั้นเรียน และร่วมมือกับนักศึกษาหรือศิษย์เก่าเกี่ยวกับผลลัพธ์การเรียนรู้
ในความเป็นจริง MIT Labs มีซีรีส์พอดแคสต์ตามเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ วัตถุประสงค์ของพอดแคสต์คือการแบ่งปันผลงานของ MIT กับผู้ชมทั่วโลก โดยทั่วไปจะครอบคลุมการสนทนาระหว่างประธาน MIT กับผู้ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของ MIT
ClickUp ช่วยได้อย่างไร?
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัว ช่วยให้คุณและทีมทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นในทุกขั้นตอนของการจัดการการตลาดเนื้อหา
Brain แสดงให้เห็นถึงการใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างล้ำสมัยของสถาบันของคุณสำหรับทั้งนักศึกษาและบุคลากร
Brain ช่วยให้คุณสร้างบทนำ เขียนย่อหน้าใหม่ หรือสรุปเนื้อหาที่ยาวได้โดยตรงในที่ที่ทีมของคุณทำงานอยู่ มันช่วยให้มั่นใจในโทนและความชัดเจนที่สม่ำเสมอ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเอกสารที่นักเรียนต้องใช้ เช่น คู่มือการรับสมัคร อีเมลจดหมายข่าว หรือคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอาชีพ
คุณสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อนำเนื้อหาที่มีอยู่เดิมมาใช้ใหม่ในรูปแบบที่ทันสมัยขึ้นได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น สัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับการรับสมัครที่ใช้เวลา 1 ชั่วโมง สามารถเปลี่ยนเป็นสรุปบล็อก โพสต์แบบคาร์ูเซล และคำถาม-คำตอบกับคณาจารย์ภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณได้อย่างง่ายดาย
หรือหากคณาจารย์ท่านใดได้ตีพิมพ์บทความวิจัยแล้ว พวกเขาสามารถให้ Brain นำบทความนั้นไปปรับใช้ใหม่เป็นอินโฟกราฟิกและคาร์ูเซลสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียได้
นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างภาพโดยใช้ ClickUp Brain
และเนื่องจากแรงบันดาลใจไม่ได้มาเมื่อคุณอยู่ที่โต๊ะทำงานเสมอไป ฟีเจอร์Talk-to-Text ของ ClickUp Brain MAXช่วยให้คุณสามารถบันทึกไอเดียได้ตลอดเวลา
คณาจารย์สามารถบันทึกข้อคิดเห็นจากการบรรยาย นักศึกษาสามารถบันทึกการสะท้อนความคิดเกี่ยวกับโครงการ และนักการตลาดสามารถบันทึกไอเดียเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว ClickUp Brain จะทำการถอดเสียง จัดระเบียบ และแปลงข้อมูลเหล่านั้นเป็นบันทึกที่นำไปใช้ได้จริงหรือร่างที่พร้อมแก้ไขภายใน ClickUp Docs
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้เทมเพลตแผนการตลาดมหาวิทยาลัย ClickUpเพื่อวางแผนและติดตามกลยุทธ์การตลาดการศึกษาระดับสูงของคุณในที่เดียว เทมเพลตนี้มาพร้อมกับคู่มือเริ่มต้นใช้งานและมุมมอง ClickUp มากกว่า 5 แบบที่สามารถช่วยให้คุณมองเห็นความคืบหน้าของแต่ละงานได้อย่างง่ายดาย รวมถึงลำดับความสำคัญ สถานะ และวันที่ครบกำหนด
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ
- ติดตามความคืบหน้าของงานแต่ละรายการเป็นเปอร์เซ็นต์
- จัดหมวดหมู่ภารกิจของคุณตามลำดับความสำคัญ เช่น สูง ปานกลาง และต่ำ
- สร้างงานใน ClickUp พร้อมการพึ่งพาและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม
- เพิ่มรายละเอียดที่ครอบคลุมเกี่ยวกับแต่ละกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาผ่านช่องข้อมูลที่กำหนดเอง
4. ใช้การตลาดผ่านอีเมล
อีเมลยังคงเป็นช่องทางการสื่อสารที่เชื่อถือได้มากที่สุด โดยมีนักศึกษาที่คาดหวังถึง 77%ที่ต้องการใช้สำหรับการอัปเดตและข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัย
ในฐานะนักการตลาดของวิทยาลัยที่มองภาพรวม คุณจะมีจุดสัมผัสมากมายในการรวบรวมอีเมลของนักเรียนที่มีศักยภาพ ตัวอย่างเช่น เมื่อนักเรียนส่งแบบฟอร์มสอบถาม ดาวน์โหลดโบรชัวร์ ลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมวิทยาเขต เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หรือมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของคุณ
ใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากผู้มุ่งหวังเพื่อแบ่งกลุ่มพวกเขาตามอายุ, สถานที่, ความสนใจในโปรแกรม, สถานะการสมัคร, และขั้นตอนการตัดสินใจ สร้างลำดับอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเพื่อนำผู้รับไปสู่การลงทะเบียน พร้อมทั้งให้ทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ในแต่ละขั้นตอน
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้อีเมลเพื่อพบปะกับนักเรียนในแต่ละช่วง:
|ขั้นตอนผู้มุ่งหวัง
|ประเภทของเนื้อหา
|การตระหนักรู้
|ภาพรวมของโปรแกรม, ไฮไลท์ชีวิตในมหาวิทยาลัย, เรื่องราวความสำเร็จของนักเรียน, การประกาศทุนการศึกษา
|การพิจารณา
|รายละเอียดหลักสูตรที่ละเอียด, การแนะนำคณะ, คู่มือการช่วยเหลือทางการเงิน, และการแจ้งเตือนวันสิ้นสุดการสมัคร
|การตัดสินใจ
|จดหมายตอบรับส่วนบุคคล, รายการตรวจสอบขั้นตอนถัดไป, ข้อมูลที่พัก, กำหนดการลงทะเบียน
|การลงทะเบียน
|กำหนดการปฐมนิเทศ, คู่มือการลงทะเบียนเรียน, ทรัพยากรในมหาวิทยาลัย, ชุดต้อนรับ
|การรักษา
|คำเชิญเข้าร่วมกิจกรรม, ทรัพยากรสนับสนุนทางวิชาการ, โอกาสในการฝึกงาน, การเข้าถึงเครือข่ายศิษย์เก่า
ClickUp ช่วยได้อย่างไร?
นอกเหนือจากการจัดการแคมเปญอีเมลของคุณผ่านการผสานรวมแล้ว ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถจัดการอีเมลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานในโครงการของคุณได้
การใช้ClickUp สำหรับการจัดการโครงการทางอีเมล คุณสามารถส่งและรับข้อความได้โดยตรงใน ClickUp, เชื่อมโยงข้อความกับงาน, ทำการอัตโนมัติ, และเปลี่ยนเส้นทางการสนทนาทางอีเมลให้กลายเป็นงานที่มีโครงสร้างได้
มาดูตัวอย่างกัน
อีเมลจากนักเรียนที่สนใจสมัครเรียนซึ่งสอบถามเกี่ยวกับกำหนดการปิดรับสมัครทุนการศึกษา สามารถถูกแปลงเป็นงานสำหรับทีมรับสมัครโดยอัตโนมัติ พร้อมกำหนดเวลาและมอบหมายงานได้ทันที และเนื่องจากคุณจัดการอีเมลเหล่านี้ภายใน ClickUp ทีมการตลาดและทีมรับสมัครจึงสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ไม่พลาดการติดตามงาน
โดยใช้จุดสอบถามที่พบบ่อย คุณสามารถพัฒนาลำดับอีเมลที่ทำงานเมื่อผู้มุ่งหวังส่งแบบฟอร์มหรือย้ายไปยังขั้นตอนอื่น ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpที่ทำงานตามกฎเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดตรงกัน
ตัวอย่างเช่น:
- ทริกเกอร์: เมื่อผู้มุ่งหวังส่งแบบฟอร์มเพื่อขอการโทรปรึกษา
- เงื่อนไข: ช่องความสนใจในโปรแกรมต้องเท่ากับ "โปรแกรมธุรกิจบัณฑิต"
- การดำเนินการ: ส่งอีเมลพร้อมลิงก์ปฏิทินเพื่อกำหนดเวลาการโทรและมอบหมายงานให้กับที่ปรึกษาการรับสมัคร
การทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUpต้องใช้เวลาในการตั้งค่าบ้าง แต่จะช่วยประหยัดเวลาทำงานของคุณได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
⭐ โบนัส: ใช้ClickUp Autopilot Agentsเพื่อจัดการการสื่อสารที่ซ้ำซ้อนในปริมาณมาก ผู้ช่วยอัจฉริยะเหล่านี้สามารถตอบกลับคำถามของนักเรียนโดยอัตโนมัติ ส่งอีเมลไปยังที่ปรึกษาที่เหมาะสม และกระตุ้นการดำเนินการในขั้นตอนถัดไปโดยอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่น เมื่อมีผู้สมัครเรียนส่งอีเมลสอบถามเกี่ยวกับ คุณสมบัติในการรับทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตัวแทน Autopilot สามารถตอบกลับได้ทันทีด้วยรายละเอียดความช่วยเหลือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ติดแท็กที่ปรึกษาด้านการรับสมัครเพื่อติดตามผล และสร้างงานเพื่อส่งการแจ้งเตือนส่วนบุคคลก่อนถึงกำหนดยื่นใบสมัครครั้งถัดไป
5. จัดกิจกรรมพบปะแบบพบหน้า
นักเรียนต้องการเห็นวิทยาเขตที่พวกเขาจะใช้เวลาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ให้โอกาสพวกเขาได้สัมผัสประสบการณ์โดยเปิดกิจกรรมในวิทยาเขตที่มีอยู่แล้วให้กับพวกเขา
จัดงานเปิดบ้านแบบลงทะเบียนล่วงหน้าในช่วงสุดสัปดาห์ที่มีงานคืนสู่เหย้า งานเทศกาลประจำปี การแข่งขันกีฬาสำคัญ หรือแม้แต่การบรรยายพิเศษจากแขกรับเชิญ การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยจะช่วยให้พวกเขาได้สัมผัสถึงบรรยากาศและวัฒนธรรมของวิทยาลัยของคุณ
สำหรับผู้สนใจในท้องถิ่นและภูมิภาค ให้จัดตารางการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแบบกลุ่มในวันหยุดสุดสัปดาห์ วิธีนี้จะช่วยประหยัดเวลาในการพาเยี่ยมชมเป็นรายบุคคล และผู้สนใจของคุณยังมีโอกาสได้พบปะกับผู้อื่นที่กำลังพิจารณาหลักสูตรเดียวกันอีกด้วย
ระหว่างการเยี่ยมชมวิทยาเขต นักศึกษาทูตสามารถแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาในขณะที่ตอบคำถามที่เกิดขึ้นระหว่างทาง
สำหรับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าทั่วประเทศหรือต่างประเทศ บันทึกการเยี่ยมชมวิทยาเขตเสมือนจริงและฝังไว้ในเว็บไซต์ของคุณ สร้างประสบการณ์แบบโต้ตอบ 360 องศาที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสำรวจอาคารในวิทยาเขตได้ตามจังหวะของตนเอง
ClickUp ช่วยได้อย่างไร?
เทมเพลตการตลาดอีเวนต์ของ ClickUpช่วยให้ทุกขั้นตอนเป็นระเบียบ ตั้งแต่การวางแผน การจัดตารางอาสาสมัคร การติดตามการตอบรับ ไปจนถึงการติดตามผลหลังงาน
คุณสามารถวางแผนแต่ละขั้นตอนของงานเปิดบ้านหรือการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยใน ClickUp Views ติดตามการลงทะเบียนผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง และมอบหมายงานเตรียมการให้กับแต่ละแผนกได้
เมื่อกระบวนการทำงานของกิจกรรมถูกจัดเตรียมไว้แล้วClickUp Calendarจะเพิ่มชั้นการควบคุมอีกชั้นหนึ่ง ทุกส่วนของกิจกรรมใน캠�าร์สจะกลายเป็นแผนที่เส้นทางที่มีเวลาจำกัด
คุณยังสามารถซิงค์ปฏิทินกับเครื่องมือภายนอกของคุณ เช่น Google Calendar หรือ Outlook เพื่อให้คณาจารย์ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ทำงานสอดคล้องกัน
📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างกลยุทธ์การตลาดภาคสนาม (+ ตัวอย่าง)
6. ลงทุนในค้นหาท้องถิ่นและการจัดการชื่อเสียงออนไลน์
สำหรับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา การเป็นที่รู้จักเริ่มต้นขึ้นนานก่อนที่นักเรียนจะเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ เมื่อผู้สมัคร (และพ่อแม่ของพวกเขา) ค้นหา "โรงเรียนธุรกิจที่ดีที่สุดใกล้ฉัน" หรือ "หลักสูตรพยาบาลชั้นนำในบอสตัน" การมีตัวตนออนไลน์ของวิทยาลัยของคุณจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะอยู่ในสายตาของพวกเขาหรือไม่
การปรับแต่งการค้นหาในท้องถิ่นและการจัดการชื่อเสียงออนไลน์เป็นสองเสาหลักที่สำคัญที่สุดของการตลาดวิทยาลัยในปัจจุบัน เมื่อรวมกันแล้ว พวกเขาจะช่วยให้คุณเข้าถึงนักเรียนที่เหมาะสม ในภูมิภาคที่เหมาะสม ด้วยข้อความที่เหมาะสม
เริ่มต้นด้วยการปรับแต่งโปรไฟล์ Google Business Profile (GBP) ของคุณให้ดีที่สุด คิดถึงมันเหมือนกับเป็นความประทับใจแรกที่มหาวิทยาลัยของคุณมอบให้ผู้อื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมีโปรไฟล์ที่อัปเดตแล้วพร้อมข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เวลาทำการ และรูปภาพคุณภาพสูงของมหาวิทยาลัย
เพิ่มโพสต์เกี่ยวกับบ้านเปิดให้ชม, กำหนดเวลาการรับสมัครที่กำลังจะมาถึง, และกิจกรรมในมหาวิทยาลัย. กระตุ้นให้นักเรียนปัจจุบันและศิษย์เก่าให้รีวิวอย่างซื่อสัตย์และละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขา. รีวิวเหล่านี้มีน้ำหนักมากกว่าโฆษณาที่เสียเงินใด ๆ ที่เคยมีมาสำหรับนักเรียนที่กำลังจะสมัคร.
นอกเหนือจากการแสดงรายการค้นหา การจัดการชื่อเสียงยังครอบคลุมถึงวิธีที่วิทยาลัยของคุณมีปฏิสัมพันธ์ผ่านช่องทางดิจิทัลต่างๆ
ตอบกลับรีวิวทั้งเชิงบวกและเชิงลบอย่างรวดเร็วด้วยความเป็นห่วงเป็นใยและความโปร่งใส. ให้เกียรติมันเหมือนกระจกที่แสดงให้ผู้เรียนเห็นถึงสถาบันของคุณให้คุณค่ากับความคิดเห็น.
ClickUp ช่วยได้อย่างไร?
ClickUp Tasksเปลี่ยนเป้าหมายที่กว้างขวางให้กลายเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ ซึ่งง่ายต่อการติดตามและจัดการ. เริ่มต้นด้วยการสร้างงานสำหรับแต่ละKPI ด้านชื่อเสียงหรือการตลาดที่คุณต้องการปรับปรุง—เช่น การเพิ่มรีวิวใน Google, การเพิ่มคะแนนดาว, หรือการขยายการมีอยู่ของคุณในไดเรกทอรีท้องถิ่น.
แต่ละงานสามารถแบ่งย่อยออกเป็นงานย่อยหรือรายการตรวจสอบได้ ทำให้แม้แต่ความพยายามที่จับต้องไม่ได้ เช่น ชื่อเสียงและการมองเห็น สามารถวัดผลและจัดการได้ คุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมเฉพาะ ตั้งวันครบกำหนด เพิ่มความสำคัญ และติดตามความคืบหน้าตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
งานสามารถจัดกลุ่มตามทีม แผนก หรือโครงการ เช่น "SEO ท้องถิ่น" "การจัดการชื่อเสียง" หรือ "ข้อเสนอแนะจากนักเรียน" เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าควรให้ความสำคัญกับอะไรและงานของพวกเขาช่วยสนับสนุนภาพรวมได้อย่างไร
ด้วย ClickUp Tasks คุณสามารถเปลี่ยนความคิดและเป้าหมายให้เป็นการกระทำที่เป็นรูปธรรม ทำให้ง่ายต่อการวัดผลลัพธ์และรักษาความสอดคล้องของทีม
📮 ClickUp Insight: 55% ของผู้จัดการอธิบาย 'เหตุผล' เบื้องหลังโครงการโดยเชื่อมโยงงานกับความท้าทายหรือเป้าหมายที่ใหญ่กว่า
ซึ่งหมายความว่า 45% ที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการมากกว่าวัตถุประสงค์อาจนำไปสู่การขาดแรงจูงใจและความกระตือรือร้นในหมู่สมาชิกทีม แม้แต่ผู้ที่มีผลงานดีเยี่ยมก็ยังต้องการเห็นความสำคัญในงานของตนเองและค้นหาความหมายในสิ่งที่ทำ
ถึงเวลาที่จะเชื่อมช่องว่างแล้ว เชื่อมโยงงานแต่ละชิ้นกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมใน ClickUp ใช้ความสัมพันธ์และการพึ่งพาที่มีอยู่ในระบบเพื่อแสดงให้เห็นว่าทุกความพยายามมีส่วนช่วยต่อภาพรวม ทำให้งานมีความหมายมากขึ้นสำหรับทุกคนในทีมของคุณ
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Cartoon Network ใช้ฟีเจอร์การจัดการโซเชียลมีเดียของ ClickUp เพื่อเผยแพร่เนื้อหาได้เสร็จก่อนกำหนด 4 เดือน และจัดการช่องทางโซเชียลได้มากขึ้นเป็นสองเท่าด้วยทีมงานขนาดเดิม
📚 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด
7. การโฆษณาดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
การโฆษณาดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลใช้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ชม การวิเคราะห์พฤติกรรม และตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลง เพื่อกำหนดวิธีการ สถานที่ และเวลาที่วิทยาลัยของคุณจะดำเนินแคมเปญออนไลน์
โดยใช้ Google Ads, Meta (Facebook + Instagram), LinkedIn และ YouTube คุณสามารถโปรโมตบ้านตัวอย่าง, การเปิดตัวโปรแกรม, ทุนการศึกษา, และกำหนดการยื่นคำร้องต่อผู้ชมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้
แต่ทำไมมันถึงสำคัญ?
โดยการติดตามจำนวนการแสดงผล, การคลิก, และการเปลี่ยนแปลง, คุณสามารถทราบได้ว่าแคมเปญใดที่ดึงดูดผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่มีคุณภาพมากที่สุด และแคมเปญใดที่ไม่ประสบความสำเร็จ.
ในอุดมคติ คุณต้องการติดตามว่ามีผู้ติดต่อกี่รายที่กลายเป็นผู้สมัครจริง เมื่อคุณสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระดับแคมเปญ (เช่น การคลิกโฆษณา การเข้าชมหน้าแลนดิ้ง และการส่งแบบฟอร์ม) กับผลลัพธ์การลงทะเบียนจริงได้ การโฆษณาของคุณจะกลายเป็นกลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโต
เริ่มต้นด้วยการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลของคุณ. ซิงค์แพลตฟอร์มโฆษณาของคุณ, CRM,ซอฟต์แวร์การตลาดขององค์กร, และเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อให้กิจกรรมของผู้นำไหลเข้าสู่ระบบกลาง.
ต่อไป สร้างกลุ่มนักเรียนที่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการรับสมัครของคุณ อาจเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังค้นหาตัวเลือกการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือ นักเรียนต่างชาติที่กำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าและที่พัก หรืออะไรก็ตาม
ปรับเนื้อหาโฆษณาของคุณให้เหมาะสมกับแรงจูงใจของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนมัธยมปลายอาจตอบสนองต่อภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยที่มีสีสันสดใส ในขณะที่ผู้เรียนระดับมืออาชีพอาจสนใจข้อความที่เน้นผลตอบแทนจากการลงทุน เช่น ผลตอบแทนด้านเงินเดือนหรือความยืดหยุ่นในการทำงานมากกว่า
ClickUp ช่วยได้อย่างไร?
แดชบอร์ดของ ClickUpให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดของคุณ ตรวจสอบตัวชี้วัดประสิทธิภาพการตลาดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังบรรลุเป้าหมายของคุณ
⭐ โบนัส: เชื่อมต่อเครื่องมือโฆษณาและการวิเคราะห์ที่คุณชื่นชอบโดยตรงกับ ClickUp ผ่านClickUp Integrations เชื่อมต่อแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Google Ads, Meta, HubSpot และ Google Analytics เพื่อดึงข้อมูลแคมเปญและเมตริกประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติ
8. เปลี่ยนนักเรียนของคุณให้กลายเป็นทูตแบรนด์
นักเรียนของคุณคือทีมการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของคุณ
คำถามคือ คุณกำลังปล่อยให้พวกเขาทำอยู่หรือไม่
เมื่อนักเรียนแบ่งปันวล็อกการย้ายเข้าหอพักของพวกเขา, ภาพถ่ายจากเทศกาลประจำปี, หรือโพสต์สั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีที่อาจารย์ช่วยให้พวกเขาได้ฝึกงาน—นั่นคือการตลาดที่คุณไม่สามารถซื้อได้
เรื่องราวที่แท้จริงและไม่ได้เตรียมบทเหล่านี้สร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์ที่โฆษณาที่จ่ายเงินไม่สามารถเลียนแบบได้ พวกมันแสดงให้เห็นว่าชีวิตในมหาวิทยาลัยของคุณเป็นอย่างไรจริงๆ ช่วยให้ผู้สมัครเห็นภาพตัวเองอยู่ที่นั่น
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยหลายแห่งยังทำให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการตลาดของพวกเขา
มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย (USC) ดำเนินโครงการทูตนักศึกษาที่มีโครงสร้างชัดเจนและประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในระดับอุดมศึกษา
ทูตแต่ละท่านได้รับการคัดเลือกผ่านกระบวนการสมัครที่เข้มงวด และได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับมารยาทดิจิทัล น้ำเสียงของแบรนด์ และพื้นฐานของการสร้างเนื้อหา รวมถึงการถ่ายภาพ วิดีโอสั้น และการเล่าเรื่อง
ทูตนักศึกษาของคุณมีมุมมองที่หลากหลาย โดยมาจากภูมิหลังที่แตกต่างกัน รวมถึงนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาโอนย้าย นักกีฬา และศิลปิน ผู้สมัครที่มีศักยภาพจะได้เห็นประสบการณ์ในวิทยาลัยในหลากหลายแง่มุม
ClickUp ช่วยได้อย่างไร?
การดำเนินโครงการทูตนักเรียนต้องมีการประสานงานระหว่างฝ่ายการตลาด ฝ่ายรับสมัคร ฝ่ายสื่อสังคมออนไลน์ และฝ่ายกิจการนักศึกษาClickUp for Educationช่วยให้ทุกขั้นตอนของกระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น
ตั้งค่า พื้นที่ทำงานสำหรับทูตแบรนด์โดยเฉพาะ ใน ClickUp ซึ่งทีมการตลาดของคุณจะจัดการการสรรหา การฝึกอบรม การวางแผนเนื้อหา และการติดตามประสิทธิภาพ
ทีมการตลาดของคุณสามารถเพิ่มผู้แทนแต่ละคนเป็นแขกที่สามารถส่งโพสต์เพื่อขออนุมัติหรือติดตามกำหนดเวลาของแคมเปญได้
ทรัพยากรสำหรับการเริ่มต้นใช้งาน เช่น แนวทางแบรนด์และนโยบายโซเชียลมีเดีย ถูกเก็บไว้ใน ClickUp Docs
มุมมองปฏิทินของ ClickUp ช่วยให้คุณวางแผนเนื้อหาสำหรับทูตองค์กรตามช่วงเวลาสำคัญในปีการศึกษา เช่น การปฐมนิเทศ กิจกรรมกีฬา การรับสมัครนักศึกษาใหม่ และสัปดาห์จบการศึกษา
ความท้าทายทั่วไปในการตลาดของวิทยาลัยและวิธีเอาชนะ
แม้จะมีกลยุทธ์ที่ดีที่สุดอยู่แล้ว การตลาดการศึกษาระดับอุดมศึกษาก็ยังคงมีความท้าทายเฉพาะตัวอยู่ ซึ่งได้แก่:
❗โดดเด่นในตลาดที่มีการแข่งขันสูง
กระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกาได้ระบุสถาบันการศึกษาที่มอบปริญญาเกือบ4,000 แห่งในสหรัฐอเมริกา จำนวนนี้ยังไม่รวมถึงสถาบันการศึกษาทางอาชีพหรือสถาบันการศึกษาที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม
ตลาดมีการแข่งขันสูงกว่าที่เคยเป็นมา และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในวิธีที่นักเรียนมองการศึกษาแบบดั้งเดิม
✅ วิธีแก้ไข: หลีกเลี่ยงการวางตำแหน่งทั่วไปที่ทุกคนใช้กัน
แทนที่จะพูดว่า 'โอกาสระดับโลก' ให้เน้นข้อความที่เจาะจงเป้าหมาย อาจเป็นการเน้นอัตราการได้งานภายใน 6 เดือนหลังจบการศึกษา
หรือแทนที่จะใช้คำว่า "การวิจัยระดับโลก" ให้เน้นว่านักเรียนของคุณมีส่วนร่วมในโครงการที่ได้รับทุนตั้งแต่ปีสองอย่างไร
⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡
❗การจัดให้สอดคล้องกันระหว่างแผนกต่างๆ
ลองถามสถาบันอุดมศึกษาใดก็ได้ และพวกเขาจะใช้เครื่องมือที่หลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น CRM สำหรับการรับสมัคร แพลตฟอร์มอีเมลสำหรับการตลาด ระบบ ERP แบบดั้งเดิมสำหรับงานวิชาการ และสเปรดชีตสำหรับการติดต่อกับศิษย์เก่า
ผลที่ตามมาคือ แผนกการตลาด การรับสมัคร ศิษย์เก่า และฝ่ายวิชาการทำงานแยกกันเป็นกลุ่มๆ
ผลลัพธ์คือการขาดความสอดคล้องกันระหว่างแผนกเหล่านี้หากไม่มีคู่มือการตลาด สิ่งนี้จะส่งผลต่อเนื่องไปสู่ประสบการณ์ของนักเรียนที่ไม่เชื่อมโยงกัน
✅ วิธีแก้ไข: ส่งเสริมการวางแผนข้ามสายงานผ่านปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน การประสานกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอ และสรุปแคมเปญแบบรวมศูนย์ กำหนดแนวทางและขั้นตอนการทำงานของแบรนด์ให้ชัดเจน เพื่อให้ทุกแผนกมีส่วนร่วมในการสร้างเรื่องราวที่เป็นหนึ่งเดียวและสอดคล้องกัน
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ ClickUp สำหรับนักเรียน
❗งบประมาณการตลาดจำกัด
หากคุณเป็นสถาบันการศึกษาขนาดเล็กที่มีงบประมาณการตลาดและทรัพยากรจำกัด คุณไม่สามารถทำ 10 อย่างพร้อมกันได้
คุณยังต้องแข่งขันกับสถาบันที่มีงบประมาณการตลาดหลายล้านดอลลาร์ มีเอเจนซี่ที่ให้บริการครบวงจร และทีมงานภายในองค์กรที่ดูแลทุกอย่างได้อย่างครบถ้วน
✅ คำแนะนำ: อย่าทำทุกอย่างพร้อมกันทั้งหมด ให้โฟกัสที่ 2-3 ช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายของคุณอยู่ ให้แชร์เนื้อหาของคุณอย่างต่อเนื่อง ไม่มีอะไรเสียหายหากคุณใช้AI เพื่อขยายกิจกรรมการตลาดดิจิทัลของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อสร้างเนื้อหา นำเนื้อหาไปใช้ใหม่ หรือคิดค้นไอเดีย เป็นต้น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อทีมของคุณมีทรัพยากรจำกัด ให้ใช้ฟีเจอร์Connected Search ของ ClickUp Brainเพื่อดึงบริบทของทุกไอเดียมาไว้ก่อนเริ่มดำเนินการ
ตัวอย่างเช่น เมื่อระดมความคิดเกี่ยวกับแนวคิดแคมเปญ Brain สามารถดึงข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติจากรายงานการรับสมัครในอดีต โพสต์บนโซเชียลมีเดีย หรือสรุปกิจกรรมที่จัดเก็บไว้ในพื้นที่ทำงานของคุณ
รวมศูนย์ความพยายามทางการตลาดของวิทยาลัยของคุณด้วย ClickUp
การตลาดแบบองค์รวมผ่านช่องทางดิจิทัลต่างๆ จะช่วยเพิ่มจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน แต่คุณไม่ต้องการให้ทีมของคุณต้องทำงานหนักเกินไปในการจัดการกับความวุ่นวาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเวลาของพวกเขาถูกแบ่งไปกับการทำงานที่หลากหลายอยู่แล้ว
ClickUp ช่วยประหยัดเวลาที่นี่
แอปทุกอย่างสำหรับการทำงานนี้รวมศูนย์การทำงานของคุณไว้ในที่เดียว คุณจะได้รับพื้นที่ทำงานที่เนื้อหาอยู่เคียงข้างกับ AI ที่เข้าใจบริบท ระบบอัตโนมัติที่จัดการงานซ้ำๆ แม่แบบที่สร้างขึ้นสำหรับการตลาดด้านการศึกษา และฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่ช่วยให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
โดยสรุป ทุกสิ่งที่ช่วยให้คุณนำแนวคิดทางการตลาดของคุณจากแนวคิดไปสู่การปฏิบัติได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์มเดียว
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีเพื่อเริ่มวางแผนกลยุทธ์การตลาดสำหรับวิทยาลัยของคุณ