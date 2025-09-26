บล็อก ClickUp
วิธีโปรโมตกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จทั้งออนไลน์และออฟไลน์

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
26 กันยายน 2568

เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางงานถึงขายหมดเกลี้ยงภายในไม่กี่นาที ในขณะที่บางงานกลับต้องแจกบัตรฟรี? ความลับอยู่ที่แผนการโปรโมตที่สร้างความตื่นเต้นและความเร่งด่วนล่วงหน้าอย่างยาวนานก่อนที่ประตูจะเปิด งานที่ยอดเยี่ยมสมควรได้รับผู้ชมที่คู่ควร แต่พวกเขาจะไม่มาหาคุณโดยบังเอิญ

นั่นคือเหตุผลที่การรู้วิธีโปรโมตกิจกรรมมีความสำคัญมาก มันช่วยให้ผู้ที่อาจเข้าร่วมซึ่งอยากมางานไม่พลาดโอกาส

ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปสำรวจวิธีการที่รอบคอบในการเผยแพร่ข่าวสารและทำให้กิจกรรมของคุณมีชีวิตชีวา ตั้งแต่การแชร์รายละเอียดที่ถูกต้องทางออนไลน์ไปจนถึงการสร้างสัมผัสเล็กๆ ที่ทำให้ผู้คนรู้สึกได้รับเชิญ

ทำไมการโปรโมตอีเวนต์จึงมีความสำคัญ

ในเดือนตุลาคม 2012เรดบูลได้สนับสนุนนักกระโดดร่มชาวออสเตรีย เฟลิกซ์ เบาม์การ์ทเนอร์ ในการกระโดดจากชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ ทำลายกำแพงเสียงในระหว่างการดิ่งพสุธา

เมื่อแรกเห็น มันอาจดูเหมือนแค่การแสดงผาดโผนกีฬาสุดขีดอีกอย่างหนึ่ง แต่สิ่งที่ทำให้มันกลายเป็นตำนานคือวิธีที่ Red Bull เปลี่ยนมันให้กลายเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนทั่วโลกได้ร่วมแบ่งปันกัน เหตุการณ์นี้ถูกถ่ายทอดสดทาง YouTube ซึ่งผู้คนนับล้านจากทั่วทุกมุมโลกได้ติดตามชมประวัติศาสตร์ที่กำลังเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์

แล้วการโปรโมทสำหรับมันล่ะ? Red Bull สร้างความตื่นเต้นเป็นเวลาหลายเดือนด้วยการแบ่งปันภาพเบื้องหลัง, การอัปเดตจากสื่อ, และภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณาอีเวนต์ของพวกเขาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ

มีผู้ชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันมากกว่า 8 ล้านคน สร้างสถิติในขณะนั้น และ Red Bull กลายเป็นชื่อแบรนด์ที่ไม่มีใครลืมได้

ผลลัพธ์คือพลังของการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในเชิงบวก

นี่คือวิธีอื่น ๆ ที่มั่นคงซึ่งการโปรโมตกิจกรรมสร้างความแตกต่าง:

✅ สร้างความทรงจำที่ผู้คนอยากแบ่งปัน เปลี่ยนงานของคุณให้กลายเป็นเรื่องราวที่คงอยู่ยาวนานเกินกว่าห้องหรือหน้าจอ

ช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ในที่ที่พวกเขาอยู่ทำให้ผู้ที่อาจสนใจได้รับทราบในเวลาที่เหมาะสมเพื่อเข้าร่วม

✅ เพิ่มการรับรู้ให้กับแบรนด์ของคุณ, สาเหตุของคุณ, หรือความคิดของคุณ, โดยให้อยู่ในบทสนทนาที่ยังคงดำเนินต่อไปแม้หลังจากงานสิ้นสุดลง

✅ ส่งเสริมให้ผู้ที่อาจเข้าร่วมงานกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นด้วยเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง จุดประกายความตื่นเต้นที่ขยายวงกว้างผ่านการบอกต่อและการแชร์บนโซเชียลมีเดีย

✅ สร้างแรงผลักดันให้กับงานครั้งต่อไปของคุณ เพราะการประชาสัมพันธ์งานอย่างดีจะทำให้ผู้คนตั้งตารอคอยสิ่งที่จะตามมา

5 กลยุทธ์การโปรโมตก่อนงานเพื่อดึงดูดความสนใจ

อย่างที่คุณคงสังเกตได้ สัปดาห์ก่อนถึงงานของคุณมีความสำคัญไม่แพ้กับวันงานเอง

การลงทะเบียนมักจะมาช้า และการโน้มน้าวให้คนที่มีงานยุ่งตัดสินใจเข้าร่วมรู้สึกเหมือนกับการถอนฟัน และเนื่องจากเงินทุนส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับงานกิจกรรมเอง งบประมาณจึงค่อนข้างจำกัด

แต่ก็มีกลยุทธ์บางประการที่สามารถรับมือกับความท้าทายเหล่านั้นได้โดยตรง มาดูกันว่าเราจะสามารถโปรโมตงานของคุณในสัปดาห์และวันก่อนถึงวันสำคัญได้อย่างไร

1. สำรวจให้ลึกถึงตัวตนของผู้ที่คุณจะเชิญ

หนึ่งในข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดคือการสมมติว่างานของคุณ "สำหรับทุกคน" ซึ่งไม่เคยเป็นเช่นนั้น การจำกัดกลุ่มเป้าหมายของคุณให้แคบลงจะช่วยประหยัดเงิน ทำให้ข้อความของคุณชัดเจนขึ้น และทำให้ผู้คนตอบตกลงจริงๆ

หากคุณไม่รู้ว่ากำลังพูดกับใคร คุณก็จะได้แค่ใบปลิวจืดชืดหรือโพสต์บน LinkedIn ที่ไม่มีจุดขาย ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ใด ๆ นั่นคือความพยายามที่สูญเปล่า

แทนที่จะทำเช่นนั้นให้แบ่งกลุ่มรายชื่อของคุณออกเป็น: สมาชิกชุมชนท้องถิ่น, ผู้เข้าร่วมงานในอดีต, หรือกลุ่มเฉพาะ เช่น "ผู้จัดการระดับกลางในวงการสาธารณสุข" พูดคุยกับพวกเขาโดยตรงด้วยหัวข้อและรายละเอียดของงาน และดูการมองเห็นของงานคุณเพิ่มขึ้น

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: กลับไปดูข้อมูลย้อนหลังจากแอปหรือหน้าเพจกิจกรรมของคุณ กลุ่มใดลงทะเบียนเร็วที่สุด? กลุ่มใดไม่มาเข้าร่วมบ่อยที่สุด? การรู้ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มคนที่มีแนวโน้มจะเข้าร่วมกิจกรรมของคุณในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

2. เปลี่ยนคำเชิญของคุณให้เป็นเรื่องราว ไม่ใช่แค่ประกาศ

นี่คือความจริง: ไม่มีใครจำได้เพียงแค่วันที่และเวลา "วันศุกร์ เวลา 18.00 น. ห้องโถง B" จะไม่กระตุ้นให้คนเข้าร่วมงาน คนจะจดจำเรื่องราว—สิ่งที่พวกเขาจะได้เรียนรู้ คนที่พวกเขาจะได้พบ หรือความรู้สึกที่พวกเขาจะติดตัวไป

แน่นอนว่าคุณต้องประกาศรายละเอียดสำคัญของเหตุการณ์ แต่คุณต้องพิจารณาถึงความท้าทายที่ผู้ชมของคุณเผชิญอยู่ด้วย

งานของคุณช่วยประหยัดเวลาให้พวกเขาหรือไม่? งานของคุณช่วยให้พวกเขาเข้าถึงเสียงที่พวกเขาอาจไม่ได้ยินตามปกติหรือไม่? งานของคุณช่วยให้พวกเขาหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดได้หรือไม่?กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์งานของคุณควรเน้นถึงปัญหาที่คุณกำลังแก้ไขให้พวกเขา

📌 ตัวอย่าง: ที่ปรึกษาด้านภาษีคนหนึ่งประสบปัญหาในการรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ของเธอ เดิมเธอใช้หัวข้อว่า "สัมมนาภาษีปี 2024" เธอจึงเปลี่ยนเป็น "หยุดเสียเงิน: 5 ข้อผิดพลาดที่ธุรกิจขนาดเล็กมักทำในช่วงยื่นภาษี" ทันใดนั้น ผู้คนก็เริ่มส่งต่ออีเมลของเธอ และจำนวนผู้ลงทะเบียนก็เพิ่มขึ้น

92% ของพนักงานพึ่งพาวิธีการที่กระจัดกระจายในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดไปและการดำเนินงานที่ล่าช้า ตั้งแต่บันทึกการติดตามไปจนถึงสเปรดชีต รายละเอียดสำคัญมักสูญหายระหว่างทาง

ด้วยระบบการจัดการงานของ ClickUp ทุกการสนทนาสามารถเปลี่ยนเป็นงานที่สามารถทำได้จริง—ทำให้ทีมของคุณทำงานได้รวดเร็ว มีสมาธิ และสอดคล้องกัน

3. จัดลำดับช่องทางของคุณอย่างมีเป้าหมาย

เว็บไซต์งานของคุณอาจดูทันสมัย แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพรวมเท่านั้น หากคุณพึ่งพาช่องทางเดียว คุณเสี่ยงที่จะพลาดกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ของคุณ

ความท้าทายคือผู้คนกระจัดกระจาย: บางคนใช้ชีวิตอยู่บน Instagram บางคนเปิดอีเมลอย่างเคร่งครัด ในขณะที่ LinkedIn อาจเป็นช่องทางเดียวของคุณในการเข้าถึงผู้ซื้อจากองค์กร

กุญแจสำคัญไม่ใช่ "อยู่ทุกที่" แต่คือการใช้ แต่ละช่องทางให้เหมาะสมกับจุดแข็งของมัน:

  • อีเมลสำหรับแจ้งเตือนและนับถอยหลัง
  • Instagram stories สำหรับการชมเบื้องหลัง
  • โพสต์ LinkedIn สำหรับผู้นำทางความคิด
  • กิจกรรมบน Facebook สำหรับการตอบรับเข้าร่วม

4. ให้แรงจูงใจสำหรับการมีส่วนร่วมล่วงหน้า

นักวางแผนงานทุกคนรู้ถึงความรู้สึกหดหู่เมื่อเห็นแดชบอร์ดการลงทะเบียนว่างเปล่าสามสัปดาห์ก่อนงานจะเริ่ม ผู้คนชอบรอจนถึงนาทีสุดท้าย แต่สิ่งนี้สร้างความวุ่นวายให้กับงานจัดเลี้ยง การจองห้องพักในโรงแรม และความเชื่อมั่นของผู้สนับสนุน วิธีแก้ไขคือการให้รางวัลแก่ผู้ที่ดำเนินการล่วงหน้า

หากคุณไม่ต้องการลดราคา ให้เสนอความพิเศษเฉพาะตัว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถให้ผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าได้สิทธิ์เข้าถึงเวิร์กช็อปที่มีความต้องการสูงก่อนใคร พบปะพูดคุยแบบวีไอพี หรือแม้กระทั่งโบนัสที่สามารถดาวน์โหลดได้

เป้าหมายคือการทำให้การรอรู้สึกเสี่ยง

📌 ตัวอย่าง: โค้ชด้านสุขภาพที่จัดกิจกรรมฟรีได้สัญญาว่าผู้ลงทะเบียน 50 คนแรกจะได้รับคู่มือการทำสมาธิแบบดิจิทัลฟรี แม้ว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการแจกจ่าย แต่สิ่งนี้สร้างความเร่งด่วน ภายในหนึ่งสัปดาห์ เธอมีจำนวนผู้เข้าร่วมมากพอที่จะติดต่อผู้สนับสนุนกิจกรรมได้อย่างมั่นใจ

5. ยืมความไว้วางใจจากพันธมิตรและเสียงที่ผู้คนติดตามอยู่แล้ว

หนึ่งในส่วนที่ยากที่สุดของการโปรโมตคือการทะลุผ่านกำแพงแห่งความสงสัย. ทำไมผู้คนควรไว้วางใจคุณมากพอที่จะเสียเวลาของพวกเขา?

นี่คือจุดที่ผู้สนับสนุนงาน, คู่ค้า, หรือผู้มีอิทธิพลสามารถช่วยเหลือได้. ความน่าเชื่อถือของพวกเขาจะส่งผ่านไปยังงานของคุณ และผู้ชมของพวกเขาจะกลายเป็นผู้ชมของคุณ.

ความร่วมมือที่ดีที่สุดไม่ได้อยู่ที่การร่วมงานกับคนดังหรือชื่อใหญ่ แต่คือการร่วมงานกับคนที่เกี่ยวข้องกับคุณมากที่สุด สิ่งที่สำคัญคือความสอดคล้อง: กลุ่มเป้าหมายของพวกเขาควรมีลักษณะคล้ายกับกลุ่มผู้เข้าร่วมงานที่คุณคาดหวังไว้

5 กลยุทธ์การตลาดอีเวนต์สำหรับการโปรโมตระหว่างงาน

ในช่วงปลายทศวรรษ 1800 กินเนสได้เปิดประตูโรงเบียร์ในดับลินและต้อนรับคนในท้องถิ่นเข้ามา ผู้คนสามารถเห็นวิธีการผลิตเบียร์และแม้กระทั่งร่วมดื่มเบียร์หนึ่งไพนต์ในตอนท้าย

มันมอบเรื่องราวให้กับผู้มาเยือน ซึ่งกลายเป็นลูกค้า ที่สามารถนำกลับบ้านและแบ่งปันได้

ในแง่หนึ่ง นี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมแรกๆ ที่บริษัทเคยจัดขึ้น อย่างไรก็ตาม การเยี่ยมชมโรงงานได้กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องมีกลยุทธ์ใหม่ๆ มาดูกันสักสองสามข้อ:

1. แบ่งปันเรื่องราวขณะที่มันกำลังคลี่คลาย

การโปรโมตกิจกรรมบนสื่อสังคมออนไลน์แบบเรียลไทม์คือสิ่งที่ทำให้กิจกรรมที่หายไปในวันรุ่งขึ้นแตกต่างจากกิจกรรมที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

โพสต์ไฮไลท์เมื่อเกิดขึ้นทันที แบ่งปันเสียงจากผู้บรรยาย ปฏิกิริยาของผู้ชม หรือคลิปสั้น ๆ ของการประกาศที่สำคัญ นี่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกได้รับการยอมรับ และแสดงให้ผู้ชมออนไลน์เห็นว่าพวกเขากำลังพลาดสิ่งที่มีความหมาย

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: มอบหมายทีมเนื้อหาขนาดเล็กที่มุ่งเน้นไปที่การอัปเดตแบบเรียลไทม์โดยเฉพาะ หากคุณพึ่งพาทีมจัดงานหลัก การโปรโมทจะถูกลดความสำคัญลงเสมอเมื่อเทียบกับการดำเนินงาน

2. ให้ผู้เข้าร่วมเป็นศูนย์กลาง

ผู้คนไว้วางใจเพื่อนร่วมกลุ่มมากกว่าโพสต์ที่ดูเป็นทางการจากผู้จัดงาน ทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถแชร์ได้ง่ายขึ้นโดยให้คำแนะนำ ภาพประกอบ และเหตุผลในการโพสต์

บูธถ่ายภาพที่มีแบรนด์, ของแจกที่เชื่อมโยงกับการแชร์บนโซเชียล, หรือการกล่าวถึงจากบนเวทีสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้

📌 ตัวอย่าง: เทศกาลศิลปะท้องถิ่นได้จัดฉากหลังภาพจิตรกรรมฝาผนังพร้อมแฮชแท็กเฉพาะของงานที่เขียนไว้ ผู้เข้าชมต่อแถวเพื่อถ่ายรูปและโพสต์ลงบน Instagram ผู้จัดงานไม่จำเป็นต้องโปรโมทงานบนโซเชียลมีเดียอย่างจริงจัง เนื่องจากผู้เข้าร่วมงานได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์งานส่วนใหญ่ไปแล้ว

3. แสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังม่าน

ผู้เข้าร่วมงานชื่นชอบผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบ แต่คนนอกมักจะเชื่อมโยงกับด้านที่ดิบและเป็นมนุษย์มากกว่า การแบ่งปันเรื่องราวเบื้องหลังสร้างความใกล้ชิดและความจริงใจ

แสดงภาพผู้บรรยายกำลังวอร์มอัพ, สนทนาสั้น ๆ กับอาสาสมัคร, หรือทีมกำลังเตรียมตัวก่อนที่ประตูจะเปิด

สำหรับงานแบบไฮบริด นี่คือวิธีที่คุณทำให้ผู้เข้าร่วมเสมือนรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศ แทนที่จะรู้สึกเหมือนเป็นคนนอกที่ดูการถ่ายทอดสด

📌 ตัวอย่าง: ในการแสดงดนตรีแบบไฮบริด ทีมงานได้ถ่ายทอดสดทางอินสตาแกรมจากหลังเวทีสิบนาทีก่อนการแสดงรอบแรก แฟนๆ ที่รับชมจากที่บ้านได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในแชทอย่างล้นหลาม และหลายคนได้ซื้อสิทธิ์เข้าชมไลฟ์สตรีมในนาทีสุดท้าย การแสดงความคิดเห็นที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันนี้สร้างยอดขายตั๋วได้มากกว่าโฆษณาแบบเสียเงินที่พวกเขาเคยทำไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมด

4. สร้างเวทีขนาดเล็กสำหรับผู้ชมของคุณ

กิจกรรมไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีหลักเท่านั้น ผู้เข้าร่วมงานเองคือผู้เล่าเรื่องที่ทรงพลังที่สุด

จับเสียงของพวกเขาด้วยการจัดเซสชันถามตอบสั้น ๆ บันทึกคำรับรองสั้น ๆ หรือสัมภาษณ์แบบ "พรมแดง" สำหรับโซเชียลมีเดีย วิธีนี้จะเปลี่ยนผู้เข้าร่วมให้กลายเป็นผู้สนับสนุนและเพิ่มปริมาณเนื้อหาของคุณในทันที

5. รักษาความกระตือรือร้นของผู้ชมออนไลน์

การจัดงานแบบผสมผสานไม่ใช่เรื่องหายากอีกต่อไป หากไม่มีแผนการมีส่วนร่วมสำหรับผู้เข้าร่วมงานออนไลน์ คุณเสี่ยงที่จะสูญเสียผู้ชมจำนวนมาก

ถ่ายทอดสดเซสชันสำคัญ สร้างแบบสำรวจแบบโต้ตอบ จัดการแข่งขันบนโซเชียลมีเดียของคุณ และแชร์ทรัพยากรในแชทแบบเรียลไทม์ เมื่อผู้เข้าร่วมทางไกลรู้สึกมีส่วนร่วม พวกเขาก็จะอยู่ต่อนานขึ้นและมีแนวโน้มที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในอนาคตมากขึ้น

5 วิธีในการโปรโมตหลังงานให้ประสบความสำเร็จ

สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้หลังงานคือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งในการบันทึกโน้ตและรายการที่ต้องดำเนินการในขณะที่การสนทนาเกิดขึ้น และคุณกำลังสนับสนุนตัวแทนเหล่านั้นในการส่งการติดตามผลที่มีความเป็นส่วนตัวสูงออกไปโดยเร็วที่สุด

นั่นเป็นคำแนะนำที่ดีมากจากผู้ใช้ Reddit คนนี้ อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น

หลังงานคือการยืดอายุของกิจกรรมของคุณ

นี่คือโอกาสของคุณที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับผู้เข้าร่วมงาน และเปลี่ยนแรงขับเคลื่อนที่คุณได้สร้างขึ้นมาให้กลายเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลในระยะยาว. ดังนั้น นี่คือวิธีที่จะทำให้แน่ใจว่างานของคุณไม่จบลงเมื่อประตูปิด.

1. ลงมือทำในขณะที่ความทรงจำยังสดใหม่

ทุกวันที่คุณเลื่อนการติดตามผล การมีส่วนร่วมจะลดลงอย่างรวดเร็ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะยุ่งมากขึ้น กล่องข้อความยังคงเต็มไปด้วยรายละเอียด และข้อมูลสำคัญจะเลือนหายไปอย่างรวดเร็ว

ส่งข้อความขอบคุณภายใน 24 ชั่วโมง โดยเน้นช่วงเวลาสำคัญและแบ่งปันทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ สิ่งนี้จะช่วยรักษาความกระตือรือร้นไว้ได้ หากคุณรอเป็นสัปดาห์ ความตื่นเต้นจะหายไป

2. สร้างศูนย์กลางหลังงาน

เว็บไซต์งานของคุณควรพัฒนาเป็นศูนย์กลางสรุปข้อมูล

นี่คือที่ที่ผู้เข้าร่วมสามารถกลับมาดูเซสชันอีกครั้ง ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมสามารถติดตามสิ่งที่พลาดไป และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานครั้งต่อไปของคุณสามารถเห็นหลักฐานของมูลค่าที่งานจะมอบให้

เติมเต็มด้วยไฟล์บันทึกเสียง สไลด์นำเสนอ แกลเลอรีรูปภาพ สถิติ และคำคมที่โดดเด่น ให้ที่นี่เป็นจุดหมายที่คุ้มค่าแก่การแบ่งปัน

3. แบ่งกลุ่มเป้าหมายในการติดต่อ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไม่เหมือนกัน. ผู้ที่อยู่ในงานจนถึงการบรรยายสรุปปิดท้ายนั้นแตกต่างอย่างมากจากผู้ลงทะเบียนที่ไม่เคยเข้าสู่ระบบเลย.

แบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณและปรับการเข้าถึงให้เหมาะสม ส่งข้อความ "ขออภัยที่เราพลาดโอกาสพบคุณ" พร้อมไฮไลท์สำคัญให้กับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วม มอบโอกาสขั้นต่อไปให้กับผู้เข้าร่วมที่มีส่วนร่วม เช่น การสาธิตหรือการลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับกิจกรรมในอนาคต

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ฝังปุ่มแชร์ทางสังคมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถโพสต์ไฮไลท์ไปยังเครือข่ายของตนเองได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

4. นำเนื้อหาของคุณมาใช้ใหม่

คุณได้ทำส่วนที่ยากที่สุดไปแล้ว: การสร้างเซสชั่นที่ยอดเยี่ยม, ภาพประกอบ, และการสนทนา. ตอนนี้ให้เนื้อหาของคุณทำงาน.

เปลี่ยนวิดีโอหลักให้กลายเป็นบทความบล็อก, การประชุมกลุ่มย่อยให้กลายเป็นพอดแคสต์, และไฮไลท์ของงานให้กลายเป็นคาร์ูเซลบน LinkedIn. การนำกลับมาใช้ใหม่ทำให้การตลาดงานของคุณขยายไปไกลเกินกว่าวันที่เดียว.

📌 ตัวอย่าง: จินตนาการถึงบริษัทออกแบบที่ตัดคลิปไฮไลท์ 30 วินาทีจากงานประชุมของพวกเขา และปล่อยออกมาทุกสัปดาห์บน Instagram. แคมเปญแบบหยดน้ำนี้ช่วยขยายกระแสความสนใจเกือบสามเดือน และดึงดูดผู้สมัครสมาชิกใหม่ให้กับรายชื่อผู้รับจดหมายของพวกเขา.

5. รักษาการสนทนาให้ดำเนินต่อไป

งานของคุณเป็นโอกาสในการสร้างชุมชน การประชาสัมพันธ์หลังงานจะได้ผลดีที่สุดเมื่อคุณมอบพื้นที่ให้ผู้คนได้เชื่อมต่อกันต่อไป

สร้างกลุ่ม LinkedIn หรือ Slack, แบ่งปันทรัพยากรเพิ่มเติม, หรือจัดการถาม-ตอบสั้น ๆ กับผู้บรรยายของคุณ เมื่อผู้เข้าร่วมรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาที่ต่อเนื่อง พวกเขามีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในอนาคตของคุณมากขึ้น

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ถามผู้เข้าร่วมว่าพวกเขาอยากเห็นอะไรต่อไป นี่เป็นทั้งการมีส่วนร่วมและการวิจัยผู้ชมฟรีในตัวเดียว

ClickUp สนับสนุนการทำงานของกระบวนการส่งเสริมกิจกรรมอย่างไร

ถึงตอนนี้ คุณคงตระหนักแล้วว่าการจัดงานอีเวนต์นั้นเกี่ยวข้องกับรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ มากมาย หากไม่ต้องการให้สิ่งใดตกหล่น คุณจำเป็นต้องมีแพลตฟอร์มที่ช่วยรวบรวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน

นั่นคือจุดที่ ClickUp แอปสำหรับงานในชีวิตประจำวัน เข้ามาช่วย

รักษาทุกขั้นตอนให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยระบบการจัดการงานของ ClickUp

ClickUp สำหรับการตลาด
จัดทำเอกสาร วางแผนกลยุทธ์ และดำเนินการโปรแกรมการตลาดสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่แคมเปญไปจนถึงกิจกรรมต่างๆ ด้วย ClickUp for Marketing

ลองนึกภาพนี้: คุณกำลังวางแผนการประชุมแบบผสมผสานที่มีเวิร์กช็อป, วิทยากรหลัก, และช่วงการพบปะสังสรรค์ขนาดใหญ่ ใน ClickUp คุณสามารถตั้งค่าโฟลเดอร์เฉพาะสำหรับงานนี้และแบ่งย่อยออกเป็นรายการเช่น "โซเชียลมีเดีย," "การประชาสัมพันธ์," และ "การจัดการวิทยากร"

คุณสร้างงานต่างๆ เช่น "ออกแบบแบนเนอร์ทีเซอร์สำหรับ Instagram" "ส่งชุดเอกสารสรุปสำหรับงานนำเสนอ" หรือ "เผยแพร่ประกาศการเปิดจองตั๋ว" โดยใช้ClickUp Tasks

แต่ละงานจะเคลื่อนผ่านสถานะที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, ต้องการตรวจสอบ, และกำหนดเวลาไว้ ทำให้การจัดการโครงการเหตุการณ์สามารถติดตามได้ง่าย

📌 ตัวอย่าง: ลองนึกถึงบริษัทจัดงานอีเวนต์ที่ดูแลเทศกาลอาหารทั่วทั้งเมือง พวกเขาสามารถจัดระเบียบงานตามช่องทางได้—รายการหนึ่งสำหรับโพสต์โซเชียล อีกรายการสำหรับการติดต่อสื่อมวลชน และอีกรายการสำหรับการประสานงานกับผู้ขาย ด้วยวิธีนี้ พวกเขาจะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด เช่น การโพสต์กราฟิกอินสตาแกรมเดียวกันสองครั้ง ในขณะที่ลืมกำหนดเวลาอีเมลประชาสัมพันธ์ไปโดยสิ้นเชิง

🌟 เคล็ดลับพิเศษ: กำลังจัดการหลายอย่างพร้อมกันอยู่หรือเปล่า? ใช้ClickUp Brain MAX แบบไม่ต้องใช้มือ! ใช้ Talk to Text เพื่อถาม, พูด, และสั่งงานของคุณด้วยเสียง—ไม่ต้องใช้มือ, ที่ไหนก็ได้.

คลิกอัพ พูดเป็นข้อความใน Brain Max
คลิกอัพ ทอล์คทูเท็กซ์ ใน เบรนแม็กซ์

รวมศูนย์สินทรัพย์ของคุณด้วย ClickUp Docs

คลิกอัพ ด็อกส์
รวบรวมประวัติวิทยากร โลโก้ผู้สนับสนุน และชุดข้อมูลสำหรับสื่อไว้ในที่เดียวโดยใช้ ClickUp Docs

ทุกกิจกรรมมาพร้อมกับไฟล์จำนวนมาก: ประวัติผู้บรรยาย, โลโก้ผู้สนับสนุน, ข่าวประชาสัมพันธ์, และร่างข้อความสำหรับสื่อสังคม. แทนที่จะเสียเวลาค้นหาในอีเมลที่ไม่มีที่สิ้นสุด คุณสามารถเก็บทุกอย่างไว้ในClickUp Docs.

คุณอาจเก็บเอกสารหนึ่งฉบับไว้กับกรอบการสื่อสารของกิจกรรมของคุณเพื่อให้ทุกทวีต, โปสเตอร์, หรือโพสต์บน LinkedIn มีความสอดคล้องกัน เอกสารอีกฉบับหนึ่งสามารถเก็บคำถามที่พบบ่อยและแบบฟอร์มการติดต่อสำหรับทีมของคุณไว้ได้ โดยเชื่อมโยงโดยตรงกับงานที่เกี่ยวข้อง

📌 ตัวอย่าง: จินตนาการถึงองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่กำลังจัดงานกาล่าการกุศล พวกเขาสามารถใช้ Docs เพื่อเก็บรายละเอียดของผู้สนับสนุน, แนวทางของแบรนด์, และคำแนะนำสำหรับอาสาสมัครไว้ในที่เดียว ด้วยวิธีนี้ อาสาสมัครจะไม่ต้องถามอยู่ตลอดเวลาว่า "คุณสามารถส่งไฟล์ PDF นั้นให้ฉันอีกครั้งได้ไหม?" และผู้จัดงานสามารถใช้เวลาไปกับการประชาสัมพันธ์ได้มากขึ้น

ประหยัดเวลาด้วยระบบอัตโนมัติ

ClickUp อัตโนมัติ
ย้ายงานไปยังขั้นตอนถัดไปโดยอัตโนมัติเมื่อทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ผ่าน ClickUp Automations

กำหนดเวลาในการตลาดอีเวนต์นั้นเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว แทนที่จะคอยเตือนเพื่อนร่วมทีมด้วยตนเอง ให้ระบบอัตโนมัติของ ClickUpจัดการการส่งต่องานให้คุณ

คุณสามารถตั้งกฎได้เช่น—"เมื่อการออกแบบกราฟิกสำหรับโซเชียลเสร็จสิ้น ให้เปลี่ยนสถานะงานเป็น 'พร้อมตรวจสอบ' และแจ้งหัวหน้าฝ่ายการตลาด" หรือ "เมื่อมีงานถูกติดแท็กว่า 'แคมเปญอีเมล' ให้มอบหมายงานนั้นให้กับนักเขียนคำโฆษณาโดยอัตโนมัติ"

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การโปรโมตงานอีเวนต์ไม่มีวันหยุดพัก และClickUp Brainก็พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ คุณต้องการร่างอีเมลแจ้งเตือนผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระเงิน, คำบรรยายสำหรับโพสต์ LinkedIn เพื่อประกาศวิทยากรท่านใหม่ หรือข้อความขอบคุณสำหรับผู้เข้าร่วมงานใช่ไหม? เพียงแจ้งความต้องการ แล้ว ClickUp Brain จะสร้างข้อความที่เรียบร้อย สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณภายในไม่กี่วินาที

ทีมจัดงานที่ใช้ClickUp Brain สามารถสรุปการประชุมวางแผน ดึงรายการที่ต้องดำเนินการจากเอกสารของคุณ และแม้กระทั่งตอบคำถามสั้นๆ เช่น "กำหนดส่งงานให้กับผู้สนับสนุนคือเมื่อไหร่?" หรือ "เวอร์ชันสุดท้ายของกำหนดการงานอยู่ที่ไหน?"

ทีมการตลาดรายงานว่าประหยัดเวลาได้ 3–5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จากงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การร่าง การสรุป และการค้นหาคำตอบ นั่นคือเวลาที่คุณสามารถนำไปใช้ในการสร้างเรื่องราวของกิจกรรมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ClickUp Brain เขียนคำบรรยายสำหรับอินสตาแกรม
สร้างหัวข้ออีเมลและคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดียได้ในไม่กี่วินาทีด้วย ClickUp Brain

นี่คือวิธีที่ ClickUp Automations และ ClickUp Brain ทำงานร่วมกันเพื่อทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น:

มุ่งเน้นการดำเนินงานด้วยเทมเพลต ClickUp

ค้นหาโครงสร้างที่คุณต้องการเพื่อมุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ด้วยเทมเพลตการโปรโมตกิจกรรมของ ClickUp

เทมเพลตการโปรโมตกิจกรรมของ ClickUpช่วยลดความเครียดในการวางแผนด้วยการรวบรวมทุกส่วนที่เกี่ยวข้องไว้ในที่เดียวอย่างเป็นระเบียบ แทนที่จะต้องจัดการกับโน้ตและกำหนดเวลาที่กระจัดกระจาย คุณสามารถวางแผนเป้าหมาย กำหนดเวลา และแคมเปญต่างๆ ได้อย่างชัดเจน

🌻นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้:

  • ตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานของคุณ
  • สร้างไทม์ไลน์การโปรโมตที่ชัดเจนพร้อมงานและกำหนดเวลา
  • ประสานงานโซเชียลมีเดีย การประชาสัมพันธ์กับสื่อ และแคมเปญอินฟลูเอนเซอร์ในที่เดียว
  • ติดตามผลลัพธ์และปรับปรุงกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณสำหรับกิจกรรมในอนาคต

โบนัส: นี่คือวิดีโอที่อธิบายวิธีการทำให้การวางแผนงานขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่ายด้วย ClickUp

ความท้าทายทั่วไปในการส่งเสริมกิจกรรมและวิธีเอาชนะ

การโปรโมตกิจกรรมมักทำให้คุณสะดุดในวิธีที่ไม่คาดคิด นี่คือความท้าทายที่เราพบเห็นบ่อยครั้ง พร้อมวิธีคิดอย่างรอบคอบในการพลิกสถานการณ์:

🚩 ความท้าทาย: งบประมาณที่จำกัดทำให้การส่งเสริมการขายของคุณไปได้ไม่ไกลเท่าที่ควร

วิธีแก้ไข:

  • มุ่งเน้นไปที่ช่องทางที่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด
  • นำเนื้อหาหนึ่งชิ้นไปปรับใช้ใหม่ในหลายรูปแบบ
  • พึ่งพาความร่วมมือหรือผู้สนับสนุนเพื่อร่วมโปรโมทเพื่อขยายทุกดอลลาร์

🚩 ความท้าทาย: ไม่มีเวลาเพียงพอในการวางแผนแคมเปญก่อนที่วันงานจะมาถึงอย่างรวดเร็ว

วิธีแก้ไข:

  • ทำงานย้อนกลับจากวันที่จัดงานของคุณเพื่อสร้างไทม์ไลน์
  • สร้างสื่อส่งเสริมการขายแบบกลุ่ม
  • ใช้เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือน การติดตามผล และการจัดตารางโซเชียลมีเดีย

🚩 ความท้าทาย: ทีมขนาดเล็กหรือบุคลากรจำกัดที่ต้องจัดการกับหลายส่วนที่เปลี่ยนแปลง

วิธีแก้ไข:

  • ระบุบทบาทที่สำคัญที่สุด และมอบหมายงานที่ไม่จำเป็น
  • เตรียมกลุ่มอาสาสมัครหรือฟรีแลนซ์ภายนอกไว้เป็นสำรองเพื่อรองรับช่องว่างในนาทีสุดท้าย

🚩 ความท้าทาย: ความยากลำบากในการติดตามผลกระทบที่แท้จริงของกลยุทธ์การโปรโมตกิจกรรมของคุณ

วิธีแก้ไข:

  • กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ก่อนเริ่มแผนการจัดงานของคุณ
  • ก้าวข้ามตัวชี้วัดที่ไร้ความหมายด้วยการวัดข้อมูลที่มีความหมาย เช่น แหล่งที่มาของการลงทะเบียนกิจกรรม, การเข้าชมเว็บไซต์จากการแนะนำ,การมีส่วนร่วมทางสื่อสังคมออนไลน์, และการตอบแบบสอบถามหลังกิจกรรม

🚩 ความท้าทาย: โปรโมชั่นมีความเสี่ยงที่จะฟังดูเร่งรัดหรือเกินจริงเกินไป ซึ่งอาจลดความไว้วางใจจากกลุ่มเป้าหมายของคุณ

วิธีแก้ไข:

  • รักษาการสื่อสารให้โปร่งใสและมุ่งเน้นผู้เข้าร่วม
  • แบ่งปันภาพเบื้องหลังที่แท้จริง
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคำมั่นสัญญาที่ระบุในกิจกรรมการตลาดของคุณสอดคล้องกับประสบการณ์จริงของงาน

ไม่มีปัญหาในนาทีสุดท้าย แค่คลิกเดียวก็จัดการได้

เมื่อคิดถึงวิธีการโปรโมตกิจกรรม อย่าลืมว่าความมหัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อแผนการโปรโมตของคุณมีความตั้งใจเช่นเดียวกับกิจกรรมนั้นเอง

มันเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับผู้คนที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม ด้วยวิธีที่รู้สึกจริงใจและน่าจดจำ งานที่ดีที่สุดไม่ได้เพียงแค่เติมที่นั่งให้เต็มเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการสนทนา สร้างชุมชน และทำให้ผู้คนตั้งตารอไอเดียครั้งต่อไปของคุณ

ไม่ว่าจะวางแผนจัดงานแบบพบปะกันจริง แบบเสมือนจริง หรือแบบผสมผสาน การประชาสัมพันธ์คือส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความคิดสร้างสรรค์และการประสานงาน เป็นทั้งอีเมล โพสต์ การระดมสมองดึกดื่น และรายละเอียดงานในขั้นตอนสุดท้าย ที่ทำให้วันสำคัญของคุณราบรื่นไร้ที่ติสำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกคน

และแม้ว่างานเบื้องหลังจะไม่ได้หรูหราเสมอไป แต่มันก็เปลี่ยนการรวมตัวธรรมดาให้กลายเป็นความทรงจำที่ผู้คนจะเก็บไว้ในใจ

นี่คือจุดที่ ClickUp โดดเด่นอย่างเงียบๆ ✨

มันไม่ได้แค่เก็บรายการที่ต้องทำของคุณเท่านั้น แต่ยังมอบพื้นที่ให้คุณได้มองเห็นทั้งภาพรวมและรายละเอียดเล็กๆ อยู่เคียงข้างกัน

พร้อมที่จะทำให้ทุกคนพูดถึงกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงของคุณแล้วหรือยัง? เริ่มวางแผน จัดระเบียบ และปล่อยให้ ClickUp จัดการความวุ่นวาย—เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์ที่ยาวนานได้

