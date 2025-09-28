บล็อก ClickUp
เทมเพลตงบประมาณ 50/30/20 ฟรีเพื่อจัดการการเงินของคุณได้อย่างง่ายดาย

Uma Kelath
28 กันยายน 2568
28 กันยายน 2568

พูดกันตามตรง—การวางแผนงบประมาณฟังดูน่าสนุกพอ ๆ กับการจัดระเบียบลิ้นชักถุงเท้า (ซึ่งคุณก็คงหลีกเลี่ยงไม่ต่างกัน) แต่ถ้าการบริหารเงินของคุณไม่จำเป็นต้องใช้ปริญญาด้านการเงิน สเปรดชีตสิบแผ่น หรือแม้แต่ความรู้สึกสับสนในชีวิตเล็กน้อยล่ะ?

เข้าสู่: กฎการจัดการงบประมาณแบบมหัศจรรย์ 50/30/20

มันง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก: 50% สำหรับความต้องการ, 30% สำหรับความอยากได้, และ 20% สำหรับการออม เพื่อให้ง่ายยิ่งขึ้น เรามีเทมเพลตงบประมาณ 50/30/20 ที่ให้โครงสร้างเพื่อช่วยคุณจัดการการเงินและสร้างแผนการเงินระยะยาว

ไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตด้วยเงินกู้ยืมนักเรียน เงินเดือน หรือรายได้เสริม ระบบการจัดการงบประมาณนี้สามารถเข้ากับกิจวัตรของคุณได้โดยไม่ทำให้ชีวิตคุณพลิกผัน อ่านต่อเพื่อรับเทมเพลตฟรี กลยุทธ์ที่ชาญฉลาด และเคล็ดลับในการควบคุมการใช้จ่ายของคุณให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง—เริ่มตั้งแต่เดือนหน้า

50/30/20 แม่แบบงบประมาณ แบบสรุป

นี่คือตารางสรุปสำหรับเทมเพลตงบประมาณ 50/30/20 ทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่าง:

ชื่อเทมเพลตลิงก์แม่แบบเหมาะสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดรูปแบบภาพ
เทมเพลตงบประมาณง่าย ๆ ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้ที่ต้องการงบประมาณที่เรียบง่ายและมองเห็นได้ชัดเจนฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับหมวดหมู่, มุมมองตารางแบบไดนามิก, การอัปเดตสถานะ, และแดชบอร์ดตาราง, บอร์ด, แดชบอร์ด
เทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคล ClickUpรับเทมเพลตฟรีบุคคลที่ต้องการการจัดการงบประมาณแบบครบวงจรที่สามารถปรับแต่งได้เอกสารสำหรับเป้าหมาย, งานที่ทำซ้ำ, มุมมองของคณะกรรมการ/รายการ/ปฏิทิน, ตารางการชำระเงินบอร์ด, รายการ, ปฏิทิน, เอกสาร
เทมเพลตแผนงบประมาณส่วนบุคคล ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้ใช้ที่ต้องการรูปแบบที่สะอาดและมีการแนะนำ50/30/20 ฟิลด์ที่กำหนดเอง, การติดแท็ก, สถานะงาน, มุมมองหลายแบบตาราง, รายการ, กระดาน
เทมเพลตรายงานงบประมาณ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดทำงบประมาณที่ต้องการรายงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้การติดตามหลายเดือน, แม่แบบที่ใช้ซ้ำได้, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, เป้าหมายเทียบกับประสิทธิภาพเอกสาร, ตาราง, มุมมองงาน
เทมเพลตการจัดการการเงิน ClickUpรับเทมเพลตฟรีการจัดการกระแสการเงินหลายช่องทาง28 สถานะ, ระบบอัตโนมัติ, การแจ้งเตือน, มุมมองปฏิทิน/รายการรายการ, ปฏิทิน, กระดาน
เทมเพลตงบประมาณสำหรับวิทยาลัย ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ติดตามค่าใช้จ่ายที่หลากหลายคณะกรรมการค่าใช้จ่าย, แท็กสถานะการชำระเงิน, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, ลากและวางกระดาน, แบบ, ตาราง
แบบฟอร์มงบประมาณรายเดือน Ally 50/30/20ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้แบบฟอร์มงบประมาณสำหรับพิมพ์และใช้กับปากกาการแยกประเภทรายได้/ค่าใช้จ่าย เป้าหมายเป็นเปอร์เซ็นต์ การติดตามด้วยตนเองแบบฝึกหัด PDF ที่สามารถพิมพ์ได้
ตารางงบประมาณแบบง่าย 50/30/20ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้ใช้สเปรดชีตที่ต้องการความชัดเจนฟิลด์ที่แก้ไขได้, หมวดหมู่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า, การคำนวณทันที, การแจ้งเตือนสเปรดชีต (Excel/Google Sheets)
เทมเพลตงบประมาณ ProjectManager 50/30/20ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้ใช้ Excel, งบประมาณที่ใช้ร่วมกัน/ในครัวเรือนการคำนวณอัตโนมัติ, เปรียบเทียบระหว่างจริงกับที่วางแผนไว้, แท็บซ้ำ, หมวดหมู่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสเปรดชีต (Excel)
แบบฟอร์มงบประมาณรายสัปดาห์แบบง่ายดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้วางแผนงบประมาณรายสัปดาห์, การติดตามระยะสั้นเปรียบเทียบแผนกับจริง, การอัปเดตยอดคงเหลือแบบเรียลไทม์, ยอดรวมรายสัปดาห์, ความสามารถในการโอนย้ายผู้คนต้องการงบประมาณที่เรียบง่ายและมองเห็นได้ชัดเจน

อะไรคือเทมเพลตงบประมาณ 50/30/20?

มอร์แกน เฮาเซล เขียนไว้ในหนังสือ จิตวิทยาของเงิน:

การจัดการเงินได้ดีนั้นเกี่ยวข้องกับความฉลาดของคุณเพียงเล็กน้อย แต่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคุณเป็นอย่างมาก

การจัดการเงินได้ดีนั้นเกี่ยวข้องกับความฉลาดของคุณเพียงเล็กน้อย แต่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคุณเป็นอย่างมาก

เทมเพลตงบประมาณ 50/30/20 ช่วยกำหนดพฤติกรรมนั้นโดยเสนอวิธีการง่ายๆ ในการจัดการรายได้ของคุณ โดยแบ่งรายได้สุทธิออกเป็นสามส่วน:

  • 50% สำหรับความต้องการ เช่น ประกันสุขภาพและค่าใช้จ่ายต่างๆ
  • 30% สำหรับความต้องการ เช่น ความบันเทิง
  • 20% สำหรับการออมและการชำระหนี้

แทนที่จะติดตามทุกบาททุกสตางค์ คุณจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายรายเดือนตามลำดับความสำคัญ เทมเพลตเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นกรอบที่พร้อมใช้งานเพื่อ จัดระเบียบการเงิน ทำให้ง่ายต่อการเริ่มต้นการวางแผนงบประมาณ ตรวจสอบการใช้จ่ายจริง และบรรลุเป้าหมายทางการเงินโดยไม่ทำให้กระบวนการซับซ้อนเกินไป

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มงบประมาณ 50/30/20 ดี?

เทมเพลตงบประมาณ 50/30/20 ที่แข็งแกร่งช่วยให้คุณติดตาม ปรับ และวางแผนสำหรับค่าใช้จ่ายและเป้าหมายในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทมเพลตที่เหมาะสมควรแยกย่อยรายได้รายเดือนอย่างชัดเจนและแนะนำการตัดสินใจทางการเงินของคุณในทุกเดือน คุณสมบัติสำคัญที่ควรพิจารณา:

  • ส่วนการจัดสรรที่ชัดเจน: ติดตามความต้องการ ความปรารถนา และการออมของคุณได้ในพริบตา ตามรายได้รายเดือนที่แท้จริงของคุณ
  • สูตรสำเร็จในตัว: ให้เทมเพลตคำนวณโดยอัตโนมัติว่าคุณควรใช้จ่ายและออมเงินจากรายได้สุทธิของคุณเท่าไร
  • ส่วนสำหรับค่าใช้จ่ายคงที่: ให้แน่ใจว่าสิ่งจำเป็นของคุณ เช่น ค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค และประกันสุขภาพ ได้รับการจัดลำดับความสำคัญเสมอ
  • ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้: ปรับแผนของคุณได้อย่างง่ายดายเมื่อมุ่งเน้นไปที่การชำระหนี้, กองทุนสำรองฉุกเฉิน, หรือการลงทุ
  • ตัวติดตามการใช้จ่ายจริงเทียบกับที่วางแผนไว้: เปรียบเทียบสิ่งที่คุณตั้งใจจะใช้จ่ายกับสิ่งที่คุณใช้จ่ายจริงเพื่อตรวจจับการรั่วไหลได้อย่างรวดเร็ว
  • สรุปภาพรวม: ดูเป้าหมายการออมและสถานะการใช้จ่ายของคุณผ่านแผนภูมิที่ทำให้เรื่องราวการเงินของคุณชัดเจน
  • พื้นที่สำหรับการวางแผนในอนาคต: กันเงินส่วนหนึ่งจากโบนัส เงินคืน หรือรายได้พิเศษไว้สำหรับเป้าหมายทางการเงินที่ใหญ่กว่าของคุณ

ตัวเลือกเทมเพลตงบประมาณ 50/30/20 ที่ดีที่สุด 50/30/20

การจัดการงบประมาณรายเดือนของคุณจะง่ายขึ้นมากเมื่อคุณมีเครื่องมือที่เหมาะสมอยู่เคียงข้าง

นี่คือเทมเพลตงบประมาณยอดนิยม 50/30/20 ที่สามารถช่วยคุณจัดสรรรายได้ ติดตามค่าใช้จ่าย และเพิ่มเป้าหมายการออมของคุณได้อย่างแม่นยำ

1. แม่แบบงบประมาณง่าย ๆ ของ ClickUp

เทมเพลตงบประมาณง่าย ๆ ของ ClickUp; เทมเพลตงบประมาณ 50/30/20
รับเทมเพลตฟรี
สร้างภาพและจัดระเบียบรายได้และค่าใช้จ่ายของคุณด้วยเทมเพลตงบประมาณแบบง่ายของ ClickUp

เทมเพลตงบประมาณง่าย ๆ ของ ClickUp ได้ลดความซับซ้อนของการทำงบประมาณให้เหลือเพียงสิ่งที่ควรจะเป็น—ง่าย ๆ. แทนที่จะมีแท็บไม่สิ้นสุดและสูตรที่ซ่อนอยู่ คุณจะได้รับระบบที่เน้นภาพเป็นอันดับแรกซึ่งจัดแผนความต้องการ ความต้องการที่อยากมี การออม และการชำระหนี้ของคุณอย่างเป็นระเบียบ.

คุณสามารถบันทึกธุรกรรมใหม่ได้อย่างง่ายดาย ติดตามรายได้สุทธิ และวางแผนค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยไม่ต้องทำงานด้วยตนเองมากนัก

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสลับมุมมองการจัดการงบประมาณ เช่น เงินสดสุทธิ การติดตามรายได้ และการจัดการค่าใช้จ่าย ได้ทุกเมื่อที่ต้องการเพื่อดูภาพรวมทางการเงินที่ชัดเจนยิ่งขึ้น คุณไม่จำเป็นต้องคิดคนเดียว—ClickUpมีมุมมองเริ่มต้นที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้อย่างง่ายดาย

⭐ คุณสมบัติเด่นที่คุณจะต้องชื่นชอบ

  • ตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน
  • ติดตามการใช้จ่ายจริงเทียบกับแผนงานโดยใช้มุมมองตารางแบบไดนามิก
  • ใช้คุณสมบัติการจัดการโครงการ เช่น การอัปเดตสถานะสำหรับแต่ละรายการทางการเงิน
  • ติดตามเป้าหมายการออมและดูความคืบหน้าของงบประมาณด้วยแดชบอร์ด

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการวิธีการจัดระเบียบงบประมาณ 50/30/20 อย่างเป็นระบบและไม่ยุ่งยาก พร้อมอัปเดตข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

📹 ดูวิธีปรับงบประมาณของคุณให้มีประสิทธิภาพใน ClickUp:

2. แม่แบบงบประมาณส่วนบุคคล ClickUp

เทมเพลตงบประมาณส่วนตัว ClickUp ; เทมเพลตงบประมาณ 50/30/20
รับเทมเพลตฟรี
จัดการภาพรวมทางการเงินของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคลของ ClickUp

เทมเพลตงบประมาณส่วนตัวของ ClickUpถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมมากขึ้นโดยไม่มีความซับซ้อนของแอปงบประมาณแบบดั้งเดิม เน้นการสร้างนิสัยที่ชาญฉลาดโดยช่วยให้คุณบันทึกทุกอย่างตั้งแต่รายได้รายเดือนไปจนถึงการใช้จ่ายตามดุลยพินิจในที่ทำงานที่ใช้งานง่ายเพียงแห่งเดียว

คุณจะพบมุมมองแบบบอร์ด, รายการ, และปฏิทิน ที่จัดเรียงรายได้, ค่าใช้จ่ายประจำ, และเป้าหมายของคุณไว้. มันไม่ใช่แค่ตัวติดตาม—มันคือระบบการวางแผนทางการเงินแบบครบวงจร ที่คุณสามารถคิดค้นกลยุทธ์การออม, วางแผนการชำระหนี้, และจัดลำดับความสำคัญของเงินของคุณตามช่วงชีวิตของคุณได้.

หากคุณจริงจังกับการแบ่งสัดส่วน 50/30/20 ให้เชี่ยวชาญ แม่แบบนี้ช่วยให้คุณมีโครงสร้างแต่ยังคงความยืดหยุ่น

⭐ คุณสมบัติเด่นที่คุณจะต้องชื่นชอบ

  • ระดมความคิดเกี่ยวกับเป้าหมายทางการเงินและติดตามในมุมมองเอกสาร
  • จัดหมวดหมู่การใช้จ่ายทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ค่าใช้จ่ายผันแปร และเงินออม
  • ตั้งค่างานประจำเพื่อตรวจสอบค่าใช้จ่ายและปรับการจัดสรร
  • มองเห็นตารางการชำระเงินและวันครบกำหนดผ่านมุมมองปฏิทิน

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่กำลังมองหาวิธีการส่วนตัวและปรับแต่งได้ในการใช้กฎ 50/30/20 พร้อมกับการคำนึงถึงเป้าหมายทางการเงินในอนาคต

💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้หลักการ 50/30/20 ไม่เพียงแค่สำหรับค่าใช้จ่ายรายเดือนเท่านั้น แต่ยังใช้เพื่อสนับสนุนเป้าหมายในระยะ 1 ปี, 5 ปี และ 10 ปีของคุณด้วย— การปรับนิสัยประจำวันให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวที่ใหญ่ขึ้น จะช่วยให้การบรรลุเป้าหมายระยะยาวเหล่านั้นง่ายขึ้นมาก

3. แม่แบบแผนงบประมาณส่วนบุคคล ClickUp

เทมเพลตแผนงบประมาณส่วนบุคคล ClickUp: เทมเพลตงบประมาณ 50/30/20
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามรายได้ การออม และเป้าหมายทางการเงินของคุณด้วยเทมเพลตแผนงบประมาณส่วนบุคคลของ ClickUp

เทมเพลตแผนงบประมาณส่วนบุคคลของ ClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการเห็นทุกอย่างตั้งแต่รายได้ไปจนถึงค่าใช้จ่ายรายเดือนในมุมมองที่ชัดเจนเพียงหนึ่งเดียว โดยไม่ต้องปวดหัวกับสเปรดชีต

นี่ไม่ใช่แดชบอร์ดการเงินที่ยืดยาว—แต่เป็นแบบตรงไปตรงมาและเรียบง่ายตามการออกแบบ คุณสามารถผ่านกระบวนการจัดทำงบประมาณได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้สถานะงานที่ชัดเจนและช่องข้อมูลที่กำหนดเองได้หกช่อง ซึ่งช่วยให้คุณจัดเรียงตามวันที่ หมวดหมู่ หรือประเภทงบประมาณ

ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเวลา การจัดสรรงบประมาณรายเดือน การวางแผนการเงินเพื่อชำระหนี้ หรือเพียงแค่พยายามตัดสินใจใช้จ่ายอย่างชาญฉลาดขึ้น เครื่องมือนี้จะมอบโครงสร้างที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้

⭐ คุณสมบัติเด่นที่คุณจะต้องชื่นชอบ

  • แบ่งรายได้รายเดือนของคุณตามกฎ 50/30/20 โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • ติดแท็กข้อมูลตามหมวดหมู่การใช้จ่าย, วันครบกำหนด, หรือความสำคัญ
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะงาน เช่น 'เสร็จสมบูรณ์' และ 'รายการใหม่'
  • ใช้หลายมุมมองเพื่อสลับระหว่างการติดตามรายได้และเป้าหมายการออม

🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการรูปแบบที่สะอาดและมีการแนะนำเพื่อใช้กฎ 50/30/20 โดยไม่มีสิ่งรบกวนหรือการตั้งค่าที่ซับซ้อน

4. แม่แบบรายงานงบประมาณ ClickUp

เทมเพลตรายงานงบประมาณ ClickUp: เทมเพลตงบประมาณ 50/30/20
รับเทมเพลตฟรี
เปลี่ยนข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายของคุณให้เป็นรายงานงบประมาณที่ชัดเจนด้วยเทมเพลตรายงานงบประมาณของ ClickUp

เทมเพลตรายงานงบประมาณของ ClickUpมุ่งเน้นการเปลี่ยนความวุ่นวายทางการเงินให้กลายเป็นความชัดเจน แตกต่างจากตัวติดตามงบประมาณพื้นฐานทั่วไป ตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเจาะลึกข้อมูลเชิงลึกโดยเฉพาะ ช่วยให้คุณอธิบายความแตกต่างระหว่างงบประมาณที่วางแผนไว้กับการใช้จ่ายจริง และระบุจุดที่การจัดสรร 50/30/20 ของคุณยังไม่เพียงพอ

มันถูกจัดโครงสร้างเป็นเทมเพลตเอกสาร ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ถูกจำกัดอยู่ในแถวและเซลล์ คุณสามารถสร้างรายงาน ใส่รายละเอียดแยกย่อย และติดตามการเปลี่ยนแปลงตามเวลาในรูปแบบที่รู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้น

เครื่องมือนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการสื่อสารแผนการเงินหรืออธิบายเหตุผลในการปรับเปลี่ยนการชำระหนี้ โดยพื้นฐานแล้วเป็นเครื่องมือสำหรับรายงานผล แต่ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือวางแผนเชิงกลยุทธ์

⭐ คุณสมบัติเด่นที่คุณจะต้องชื่นชอบ

  • บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายตลอดหลายเดือนด้วยเทมเพลตที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
  • ใช้มุมมองงานเพื่อกำหนดการอัปเดตและกำหนดวันครบกำหนดให้กับรายการที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ
  • จัดหมวดหมู่และตรวจสอบรายการโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะ
  • แยกแยะเป้าหมายกับผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณรายเดือนของคุณ

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่วางแผนงบประมาณและต้องการแปลงข้อมูล 50/30/20 ของตนให้เป็นรายงานที่นำไปใช้ได้จริง เพื่อการติดตามที่ดีขึ้น การตัดสินใจที่ชาญฉลาดขึ้น และความชัดเจนทางการเงินในระยะยาว

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ:ClickUp Brainสามารถช่วยคุณสร้างงบประมาณที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยใช้กฎ 50-30-20 ซึ่งเหมาะกับรายได้และเป้าหมายของคุณได้ นอกจากนี้ยังสามารถติดตามการใช้จ่ายของคุณ ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับเป้าหมายการออม และแนะนำการปรับเปลี่ยนเพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องได้ นี่คือวิธีการ:

ควบคุมเงินของคุณด้วย ClickUp Brain—ผู้ช่วยอัจฉริยะขับเคลื่อนด้วย AI ที่จะช่วยติดตามค่าใช้จ่าย กำหนดเป้าหมายการออม และจัดการงบประมาณได้อย่างง่ายดาย

5. แม่แบบการจัดการการเงิน ClickUp

เทมเพลตการจัดการการเงิน ClickUp: เทมเพลตงบประมาณ 50/30/20
รับเทมเพลตฟรี
รวมศูนย์กระบวนการทำงานทางการเงินทั้งหมดของคุณด้วยเทมเพลตการจัดการการเงินของ ClickUp

เทมเพลตการจัดการการเงินของ ClickUpไม่ใช่แค่การจัดการงบประมาณเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างระบบรอบเงินของคุณอีกด้วย ต่างจากเครื่องมือที่ง่ายกว่า เทมเพลตนี้ให้คุณมองเห็นภาพรวมทั้งหมดของรายได้ งบประมาณรายเดือน กระแสเงินสด และเป้าหมายทางการเงินระยะยาว

ไม่ว่าจะวางแผนค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ จัดระเบียบค่าใช้จ่ายประจำ หรือแบ่งเงินออมในแต่ละส่วน พื้นที่ทำงานนี้สามารถปรับให้เหมาะกับการใช้งานของคุณได้

ด้วยสถานะที่ปรับแต่งได้ 28 แบบและตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติ คุณสามารถจัดการลำดับความสำคัญทางการเงินหลายอย่างได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอป

⭐ คุณสมบัติเด่นที่คุณจะต้องชื่นชอบ

  • แบ่งรายได้รายเดือนของคุณออกเป็นงานและหมวดหมู่การวางแผนงบประมาณอย่างละเอียด
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับวันครบกำหนด การตรวจสอบ หรือการชำระเงิน
  • มองเห็นผลการดำเนินงานทางการเงินตามช่วงเวลาด้วยมุมมองปฏิทินและรายการ
  • ติดตามโครงการที่ซับซ้อน เช่น การวางแผนกองทุนฉุกเฉินหรือเป้าหมายการลงทุน

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่บริหารจัดการรายได้หลายช่องทางและต้องการมากกว่าแค่ตัวติดตาม—ระบบครบวงจรที่เชื่อมโยงทุกส่วนของแผนการเงินให้สอดคล้องและทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น

🔎 คุณทราบหรือไม่: นี่คือสถิติเกี่ยวกับเป้าหมายทางการเงินตามการสำรวจของ Intuit:

  • 58% ของชาวอเมริกัน ได้ทำให้การจัดการเงินเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรการดูแลตนเอง และมันกำลังให้ผลตอบแทน
  • 36% รายงานว่ารู้สึกเครียดทางการเงินน้อยลงตั้งแต่เริ่มมีกิจวัตรประจำวัน
  • 41% ระบุว่าการสร้างและยึดมั่นในงบประมาณมีผลกระทบมากที่สุดต่อการปรับปรุงความสัมพันธ์กับเงินของพวกเขา
  • 28% ของผู้คนยังไม่ได้สร้างกิจวัตรเพื่อสุขภาพทางการเงิน

กระแสการพูดคุยเรื่องเงินแบบเปิดเผยที่กำลังเพิ่มขึ้น ทำให้การพูดคุยเรื่องการเงินกับเพื่อน ครอบครัว และเพื่อนร่วมงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น

6. แม่แบบงบประมาณสำหรับวิทยาลัย ClickUp

เทมเพลตงบประมาณสำหรับวิทยาลัย ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามการชำระค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก และค่าใช้จ่ายในวันหยุดสุดสัปดาห์ทุกครั้งด้วยเทมเพลตงบประมาณสำหรับนักศึกษาของ ClickUp

เทมเพลตงบประมาณสำหรับนักศึกษาของ ClickUpช่วยให้การจัดการงบประมาณเป็นเรื่องง่ายสำหรับนักศึกษา ออกแบบมาโดยคำนึงถึงชีวิตประจำวันของนักศึกษา—ไม่ว่าจะเป็นค่าเล่าเรียน ค่าอาหาร สินเชื่อ และค่าความบันเทิง—เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณควบคุมรายได้และค่าใช้จ่ายรายเดือนได้อย่างมั่นคงโดยไม่ต้องมีปริญญาด้านการเงิน

คุณจะพบมุมมองที่ยืดหยุ่น (รวมถึงกระดานต้นทุนและแบบฟอร์มงบประมาณ) ที่ช่วยให้คุณจัดการกับการชำระเงินคงที่และการจัดการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณทำเครื่องหมายธุรกรรมตามสถานะการชำระเงินได้ ทำให้คุณทราบอย่างชัดเจนว่าธุรกรรมใดที่ยังค้างอยู่และธุรกรรมใดที่ได้รับการชำระแล้ว ไม่ว่าคุณจะจัดสรรเงินคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือรายได้จากงานพาร์ทไทม์โดยใช้กฎ 50/30/20 การตั้งค่านี้จะช่วยให้คุณควบคุมได้โดยไม่ทำให้คุณจมอยู่กับงานเอกสาร

⭐ คุณสมบัติเด่นที่คุณจะต้องชื่นชอบ

  • แยกค่าใช้จ่ายตามประเภท เช่น ค่าเล่าเรียน หนังสือ หรือค่าสมาชิก
  • ติดแท็กการชำระเงินเป็น รอดำเนินการ ชำระบางส่วน หรือ ชำระเต็มจำนวน เพื่อติดตามสถานะ
  • คำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนเทียบกับรายได้โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • วางแผนค่าใช้จ่ายที่กำลังจะมาถึงด้วยกระดานค่าใช้จ่ายแบบลากและวาง

🔑 เหมาะสำหรับ: นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ต้องจัดการค่าใช้จ่ายหลายประเภทและต้องการระบบที่มองเห็นภาพและจัดระเบียบได้ดี เพื่อให้สามารถควบคุมงบประมาณ 50/30/20 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินตัว

7. แผ่นงานงบประมาณรายเดือน 50/30/20 ของ Ally

แบบฟอร์มงบประมาณรายเดือน Ally 50/30/20
ผ่านทาง Ally Financial

แบบฟอร์มงบประมาณรายเดือน 50/30/20 ของ Ally เป็นเครื่องมือที่สามารถพิมพ์ได้โดยไม่ต้องล็อกอิน ช่วยให้การจัดการงบประมาณเป็นเรื่องง่ายอย่างสดชื่น เหมาะอย่างยิ่งหากคุณชอบการติดตามด้วยปากกาและกระดาษ หรือต้องการแบบฟอร์มดิจิทัลที่สะอาดตาควบคู่ไปกับเครื่องมือออนไลน์ของคุณ

เทมเพลตนี้แบ่งรายได้รายเดือนของคุณออกเป็นความต้องการ ค่าใช้จ่ายที่ต้องการ การออม และการชำระหนี้ โดยให้พื้นที่สำหรับระบุรายการแต่ละรายการภายใต้แต่ละส่วน

มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการรักษาวินัยในแต่ละเดือน เพราะมันเน้นเป้าหมายเป็นเปอร์เซ็นต์และช่วยให้คุณตรวจสอบยอดรวมได้ ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนงบประมาณสำหรับค่าเช่า คอนเสิร์ตสุดสัปดาห์ หรือบัญชีออมทรัพย์ของคุณ แผ่นงานนี้ช่วยให้คุณติดตามทุกอย่างได้โดยไม่ถูกรบกวนจากแอป

⭐ คุณสมบัติเด่นที่คุณจะต้องชื่นชอบ

  • บันทึกแหล่งที่มาของรายได้ รวมถึงเงินเดือน ดอกเบี้ย และงานเสริม
  • แยกค่าใช้จ่ายคงที่ เช่น ค่าเช่า ค่าผ่อนชำระ และค่าสาธารณูปโภค ออกมาไว้ในส่วนความต้องการที่จำเป็น 50%
  • บันทึกการซื้อตามดุลยพินิจในส่วนต้องการ 30%
  • ติดตามการเกษียณ, การออม, และการลงทุนภายใต้หมวดหมู่ 20%

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการประหยัดงบประมาณและต้องการรูปแบบที่เป็นเอกสารหรือสามารถพิมพ์ได้ เพื่อติดตามและมองเห็นการแบ่งสัดส่วน 50/30/20 และนิสัยการใช้จ่ายของตนเองในรูปแบบที่ง่ายต่อการอ้างอิงในแผ่นเดียว

💡 โบนัส: ยกระดับการติดตามงบประมาณของคุณด้วยการผสานเครื่องมือบัญชี AIที่ช่วยจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติ แจ้งเตือนการใช้จ่ายที่ผิดปกติ และช่วยให้คุณปรับแผน 50/30/20 ได้อย่างแม่นยำด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์

8. ตารางงบประมาณแบบง่าย 50/30/20

ตารางงบประมาณแบบง่าย 50/30/20
ผ่านทาง template. net

สเปรดชีตงบประมาณแบบง่าย 50/30/20 นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อความชัดเจน โดยใช้ตัวเลขเพียงตัวเดียว—รายได้ต่อเดือนของคุณ—และแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ที่จำเป็น, หมวดหมู่ที่ต้องการยืดหยุ่น, และการออมและการชำระหนี้ที่มีเป้าหมาย

แต่ละส่วนประกอบด้วยการจัดสรรเงินในชีวิตจริง เช่น ที่อยู่อาศัย การเดินทาง การรับประทานอาหารนอกบ้าน และเงินสำรองฉุกเฉิน พร้อมเปอร์เซ็นต์และจำนวนเงินดอลลาร์ที่คำนวณไว้แล้วสำหรับตัวอย่างรายได้ 4,000 ดอลลาร์ต่อเดือน

เทมเพลตนี้โดดเด่นเพราะพร้อมใช้งาน: คุณไม่ต้องสร้างอะไรเลย เพียงแค่ใส่ตัวเลขของคุณ

⭐ คุณสมบัติเด่นที่คุณจะต้องชื่นชอบ

  • จัดสรรรายได้ตามความต้องการ ความต้องการ และเงินออม ด้วยช่องเปอร์เซ็นต์ที่สามารถแก้ไขได้
  • ปรับหมวดหมู่ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า เช่น ประกันภัย ของชำ หรือเงินออมเพื่อการเกษียณ ให้เหมาะกับชีวิตของคุณ
  • คำนวณยอดใช้จ่ายทั้งหมดตามหมวดหมู่ได้ทันทีเพื่อควบคุมให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนด
  • ใช้การแจ้งเตือนและคำแนะนำในการทบทวนเพื่อประเมินงบประมาณของคุณอย่างสม่ำเสมอ

🔑 เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่กำลังมองหาสเปรดชีตที่มีโครงสร้างชัดเจนเพื่อเริ่มต้นการวางแผนงบประมาณและบังคับใช้กฎ 50/30/20 ได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องเดา

📮 ClickUp Insight: แม้ว่า 78% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราให้ความสำคัญกับการตั้งเป้าหมาย แต่มีเพียง 34% เท่านั้นที่สละเวลาทบทวนเมื่อเป้าหมายเหล่านั้นไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 🤔

นั่นคือจุดที่การเติบโตมักจะสูญหายไป

ด้วยClickUp Docs และ ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัว การสะท้อนความคิดกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ ไม่ใช่สิ่งที่ทำทีหลัง สร้างบทสรุปประจำสัปดาห์โดยอัตโนมัติ ติดตามความสำเร็จและบทเรียน และตัดสินใจที่ชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้นในการก้าวไปข้างหน้า

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้ ClickUp รายงานว่าประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 2 เท่า เพราะการสร้างวงจรข้อเสนอแนะเป็นเรื่องง่ายเมื่อคุณมีผู้ช่วย AI คอยช่วยระดมความคิด

9. แม่แบบงบประมาณ ProjectManager 50/30/20

เทมเพลตงบประมาณ ProjectManager 50/30/20
ผ่านทาง ProjectManager

เทมเพลตงบประมาณ 50/30/20 ของ ProjectManager เป็นตัวเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับผู้ใช้ Excel ที่ต้องการระบบอัตโนมัติในตัวโดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม เป็นสเปรดชีตที่ดาวน์โหลดได้ซึ่งจัดการงานหนักให้คุณ: เมื่อคุณป้อนรายได้รายเดือนของคุณ ชีตจะคำนวณการจัดสรรสำหรับความต้องการ สิ่งที่ต้องการ การออม และการชำระหนี้โดยอัตโนมัติ

มีการแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนสำหรับแต่ละหมวดหมู่ เช่น ค่าเช่า, ค่าประกัน, ค่าเดินทาง, หรือเงินเกษียณ พร้อมยอดรวมที่แจ้งเตือนการใช้จ่ายเกินทันที

สิ่งที่ทำให้สิ่งนี้แตกต่างคือโครงสร้าง: เครื่องมือนี้ไม่เพียงแต่ใช้สำหรับการจัดทำงบประมาณเท่านั้น แต่ยังช่วยในการระบุแนวโน้มและปรับทิศทางได้ตั้งแต่เนิ่นๆ นอกจากนี้ยังรองรับการทำซ้ำสำหรับการติดตามหลายผู้ใช้ ทำให้มีประโยชน์สำหรับการจัดการงบประมาณในครัวเรือนร่วมกันหรือการวางแผนการเงินของกลุ่ม

⭐ คุณสมบัติเด่นที่คุณจะต้องชื่นชอบ

  • ป้อนรายได้ของคุณและดูการแบ่ง 50/30/20 ทันที
  • เปรียบเทียบการใช้จ่ายจริงกับงบประมาณของคุณด้วยฟิลด์ที่รวมยอดโดยอัตโนมัติ
  • แท็บซ้ำสำหรับการติดตามรายเดือนหรือการวางแผนครอบครัวร่วมกัน
  • ใช้หมวดหมู่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อบันทึกข้อมูล เช่น ประกันสุขภาพ หนี้สิน หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้ที่ต้องการเครื่องมือ Excel ที่สามารถดาวน์โหลดและแก้ไขได้ ซึ่งผสานการทำงานอัตโนมัติเข้ากับความคุ้นเคยของสเปรดชีต—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามงบประมาณทั้งแบบส่วนตัวและแบบร่วมกัน

10. แม่แบบงบประมาณรายสัปดาห์แบบง่าย

แบบฟอร์มงบประมาณรายสัปดาห์แบบง่าย: แบบฟอร์มงบประมาณ 50/30/20
ผ่านทาง Clockify

เทมเพลตงบประมาณรายสัปดาห์แบบง่าย เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการติดตามการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องใช้ระบบทางการเงินที่ซับซ้อน เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายและใช้งานผ่านสเปรดชีต ช่วยให้คุณบันทึกค่าใช้จ่ายที่วางแผนไว้หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และอัปเดตยอดรวมและยอดคงเหลือโดยอัตโนมัติเมื่อคุณดำเนินการ

มันทำงานได้ดีไม่ว่าจะใช้สำหรับการวางแผนหรือการติดตามแบบเรียลไทม์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณใช้กฎ 50/30/20 ในระดับสัปดาห์ ไม่ว่าคุณจะจัดการกับของชำ การเดินทางสั้น ๆ ในช่วงสุดสัปดาห์ หรือการดื่มกาแฟหรูหราในแต่ละวัน แผ่นงานนี้จะช่วยให้คุณติดตามรูปแบบการใช้จ่ายก่อนที่จะบานปลาย

⭐ คุณสมบัติเด่นที่คุณจะต้องชื่นชอบ

  • บันทึกการใช้จ่ายที่วางแผนไว้เทียบกับที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่เดียวที่สามารถแก้ไขได้
  • กรอกยอดเงินเริ่มต้นของคุณและติดตามการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขณะที่คุณใช้จ่าย
  • ดูยอดรวมรายสัปดาห์ของคุณได้ทันทีเพื่อการควบคุมที่ดียิ่งขึ้น
  • ใช้ Google Sheets หรือ Excel เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงและพกพา

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการวางแผนงบประมาณแบบประหยัด ต้องการวิธีติดตามการใช้จ่ายรายสัปดาห์อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น โดยเฉพาะเมื่อใช้หลักการ 50/30/20 กับรอบงบประมาณที่สั้นลง

ติดตาม วางแผน และบรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณด้วย ClickUp

การจัดการการเงินของคุณให้เชี่ยวชาญไม่จำเป็นต้องรู้สึกเหมือนเป็นงานที่สอง ด้วยเทมเพลตงบประมาณ 50/30/20 ที่เหมาะสม คุณสามารถทำให้การติดตามการใช้จ่าย การจัดสรรรายได้ และการให้ความสำคัญกับการออมเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนสำหรับสัปดาห์หน้าหรือทศวรรษถัดไป

จากแผ่นงานที่พิมพ์ได้ไปจนถึงแดชบอร์ดแบบไดนามิก เทมเพลตของเรามอบวิธีการหลากหลายให้คุณในการควบคุมงบประมาณและมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของคุณ ไม่ว่าคุณจะจัดการเงินเดือนส่วนตัว รายได้นักเรียน หรือค่าใช้จ่ายในบ้านที่แบ่งกันใช้ ก็มีการตั้งค่าที่เหมาะสมกับกิจวัตรของคุณ

พร้อมที่จะจัดการเงินของคุณด้วยความเครียดน้อยลงและมีโครงสร้างมากขึ้นหรือไม่?

