เทมเพลตงบประมาณ 50/30/20 ฟรีเพื่อจัดการการเงินของคุณได้อย่างง่ายดาย

พูดกันตามตรง—การวางแผนงบประมาณฟังดูน่าสนุกพอ ๆ กับการจัดระเบียบลิ้นชักถุงเท้า (ซึ่งคุณก็คงหลีกเลี่ยงไม่ต่างกัน) แต่ถ้าการบริหารเงินของคุณไม่จำเป็นต้องใช้ปริญญาด้านการเงิน สเปรดชีตสิบแผ่น หรือแม้แต่ความรู้สึกสับสนในชีวิตเล็กน้อยล่ะ?
เข้าสู่: กฎการจัดการงบประมาณแบบมหัศจรรย์ 50/30/20
มันง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก: 50% สำหรับความต้องการ, 30% สำหรับความอยากได้, และ 20% สำหรับการออม เพื่อให้ง่ายยิ่งขึ้น เรามีเทมเพลตงบประมาณ 50/30/20 ที่ให้โครงสร้างเพื่อช่วยคุณจัดการการเงินและสร้างแผนการเงินระยะยาว
ไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตด้วยเงินกู้ยืมนักเรียน เงินเดือน หรือรายได้เสริม ระบบการจัดการงบประมาณนี้สามารถเข้ากับกิจวัตรของคุณได้โดยไม่ทำให้ชีวิตคุณพลิกผัน อ่านต่อเพื่อรับเทมเพลตฟรี กลยุทธ์ที่ชาญฉลาด และเคล็ดลับในการควบคุมการใช้จ่ายของคุณให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง—เริ่มตั้งแต่เดือนหน้า
50/30/20 แม่แบบงบประมาณ แบบสรุป
นี่คือตารางสรุปสำหรับเทมเพลตงบประมาณ 50/30/20 ทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่าง:
|ชื่อเทมเพลต
|ลิงก์แม่แบบ
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|รูปแบบภาพ
|เทมเพลตงบประมาณง่าย ๆ ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้ที่ต้องการงบประมาณที่เรียบง่ายและมองเห็นได้ชัดเจน
|ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับหมวดหมู่, มุมมองตารางแบบไดนามิก, การอัปเดตสถานะ, และแดชบอร์ด
|ตาราง, บอร์ด, แดชบอร์ด
|เทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคล ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|บุคคลที่ต้องการการจัดการงบประมาณแบบครบวงจรที่สามารถปรับแต่งได้
|เอกสารสำหรับเป้าหมาย, งานที่ทำซ้ำ, มุมมองของคณะกรรมการ/รายการ/ปฏิทิน, ตารางการชำระเงิน
|บอร์ด, รายการ, ปฏิทิน, เอกสาร
|เทมเพลตแผนงบประมาณส่วนบุคคล ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้ใช้ที่ต้องการรูปแบบที่สะอาดและมีการแนะนำ
|50/30/20 ฟิลด์ที่กำหนดเอง, การติดแท็ก, สถานะงาน, มุมมองหลายแบบ
|ตาราง, รายการ, กระดาน
|เทมเพลตรายงานงบประมาณ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดทำงบประมาณที่ต้องการรายงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
|การติดตามหลายเดือน, แม่แบบที่ใช้ซ้ำได้, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, เป้าหมายเทียบกับประสิทธิภาพ
|เอกสาร, ตาราง, มุมมองงาน
|เทมเพลตการจัดการการเงิน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การจัดการกระแสการเงินหลายช่องทาง
|28 สถานะ, ระบบอัตโนมัติ, การแจ้งเตือน, มุมมองปฏิทิน/รายการ
|รายการ, ปฏิทิน, กระดาน
|เทมเพลตงบประมาณสำหรับวิทยาลัย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ติดตามค่าใช้จ่ายที่หลากหลาย
|คณะกรรมการค่าใช้จ่าย, แท็กสถานะการชำระเงิน, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, ลากและวาง
|กระดาน, แบบ, ตาราง
|แบบฟอร์มงบประมาณรายเดือน Ally 50/30/20
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|แบบฟอร์มงบประมาณสำหรับพิมพ์และใช้กับปากกา
|การแยกประเภทรายได้/ค่าใช้จ่าย เป้าหมายเป็นเปอร์เซ็นต์ การติดตามด้วยตนเอง
|แบบฝึกหัด PDF ที่สามารถพิมพ์ได้
|ตารางงบประมาณแบบง่าย 50/30/20
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้ใช้สเปรดชีตที่ต้องการความชัดเจน
|ฟิลด์ที่แก้ไขได้, หมวดหมู่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า, การคำนวณทันที, การแจ้งเตือน
|สเปรดชีต (Excel/Google Sheets)
|เทมเพลตงบประมาณ ProjectManager 50/30/20
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้ใช้ Excel, งบประมาณที่ใช้ร่วมกัน/ในครัวเรือน
|การคำนวณอัตโนมัติ, เปรียบเทียบระหว่างจริงกับที่วางแผนไว้, แท็บซ้ำ, หมวดหมู่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
|สเปรดชีต (Excel)
|แบบฟอร์มงบประมาณรายสัปดาห์แบบง่าย
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้วางแผนงบประมาณรายสัปดาห์, การติดตามระยะสั้น
|เปรียบเทียบแผนกับจริง, การอัปเดตยอดคงเหลือแบบเรียลไทม์, ยอดรวมรายสัปดาห์, ความสามารถในการโอนย้าย
อะไรคือเทมเพลตงบประมาณ 50/30/20?
มอร์แกน เฮาเซล เขียนไว้ในหนังสือ จิตวิทยาของเงิน:
การจัดการเงินได้ดีนั้นเกี่ยวข้องกับความฉลาดของคุณเพียงเล็กน้อย แต่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคุณเป็นอย่างมาก
การจัดการเงินได้ดีนั้นเกี่ยวข้องกับความฉลาดของคุณเพียงเล็กน้อย แต่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคุณเป็นอย่างมาก
เทมเพลตงบประมาณ 50/30/20 ช่วยกำหนดพฤติกรรมนั้นโดยเสนอวิธีการง่ายๆ ในการจัดการรายได้ของคุณ โดยแบ่งรายได้สุทธิออกเป็นสามส่วน:
- 50% สำหรับความต้องการ เช่น ประกันสุขภาพและค่าใช้จ่ายต่างๆ
- 30% สำหรับความต้องการ เช่น ความบันเทิง
- 20% สำหรับการออมและการชำระหนี้
แทนที่จะติดตามทุกบาททุกสตางค์ คุณจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายรายเดือนตามลำดับความสำคัญ เทมเพลตเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นกรอบที่พร้อมใช้งานเพื่อ จัดระเบียบการเงิน ทำให้ง่ายต่อการเริ่มต้นการวางแผนงบประมาณ ตรวจสอบการใช้จ่ายจริง และบรรลุเป้าหมายทางการเงินโดยไม่ทำให้กระบวนการซับซ้อนเกินไป
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มงบประมาณ 50/30/20 ดี?
เทมเพลตงบประมาณ 50/30/20 ที่แข็งแกร่งช่วยให้คุณติดตาม ปรับ และวางแผนสำหรับค่าใช้จ่ายและเป้าหมายในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทมเพลตที่เหมาะสมควรแยกย่อยรายได้รายเดือนอย่างชัดเจนและแนะนำการตัดสินใจทางการเงินของคุณในทุกเดือน คุณสมบัติสำคัญที่ควรพิจารณา:
- ส่วนการจัดสรรที่ชัดเจน: ติดตามความต้องการ ความปรารถนา และการออมของคุณได้ในพริบตา ตามรายได้รายเดือนที่แท้จริงของคุณ
- สูตรสำเร็จในตัว: ให้เทมเพลตคำนวณโดยอัตโนมัติว่าคุณควรใช้จ่ายและออมเงินจากรายได้สุทธิของคุณเท่าไร
- ส่วนสำหรับค่าใช้จ่ายคงที่: ให้แน่ใจว่าสิ่งจำเป็นของคุณ เช่น ค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค และประกันสุขภาพ ได้รับการจัดลำดับความสำคัญเสมอ
- ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้: ปรับแผนของคุณได้อย่างง่ายดายเมื่อมุ่งเน้นไปที่การชำระหนี้, กองทุนสำรองฉุกเฉิน, หรือการลงทุ
- ตัวติดตามการใช้จ่ายจริงเทียบกับที่วางแผนไว้: เปรียบเทียบสิ่งที่คุณตั้งใจจะใช้จ่ายกับสิ่งที่คุณใช้จ่ายจริงเพื่อตรวจจับการรั่วไหลได้อย่างรวดเร็ว
- สรุปภาพรวม: ดูเป้าหมายการออมและสถานะการใช้จ่ายของคุณผ่านแผนภูมิที่ทำให้เรื่องราวการเงินของคุณชัดเจน
- พื้นที่สำหรับการวางแผนในอนาคต: กันเงินส่วนหนึ่งจากโบนัส เงินคืน หรือรายได้พิเศษไว้สำหรับเป้าหมายทางการเงินที่ใหญ่กว่าของคุณ
📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบงบประมาณครัวเรือนฟรีสำหรับ Google Sheets
ตัวเลือกเทมเพลตงบประมาณ 50/30/20 ที่ดีที่สุด 50/30/20
การจัดการงบประมาณรายเดือนของคุณจะง่ายขึ้นมากเมื่อคุณมีเครื่องมือที่เหมาะสมอยู่เคียงข้าง
นี่คือเทมเพลตงบประมาณยอดนิยม 50/30/20 ที่สามารถช่วยคุณจัดสรรรายได้ ติดตามค่าใช้จ่าย และเพิ่มเป้าหมายการออมของคุณได้อย่างแม่นยำ
1. แม่แบบงบประมาณง่าย ๆ ของ ClickUp
เทมเพลตงบประมาณง่าย ๆ ของ ClickUp ได้ลดความซับซ้อนของการทำงบประมาณให้เหลือเพียงสิ่งที่ควรจะเป็น—ง่าย ๆ. แทนที่จะมีแท็บไม่สิ้นสุดและสูตรที่ซ่อนอยู่ คุณจะได้รับระบบที่เน้นภาพเป็นอันดับแรกซึ่งจัดแผนความต้องการ ความต้องการที่อยากมี การออม และการชำระหนี้ของคุณอย่างเป็นระเบียบ.
คุณสามารถบันทึกธุรกรรมใหม่ได้อย่างง่ายดาย ติดตามรายได้สุทธิ และวางแผนค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยไม่ต้องทำงานด้วยตนเองมากนัก
นอกจากนี้ คุณยังสามารถสลับมุมมองการจัดการงบประมาณ เช่น เงินสดสุทธิ การติดตามรายได้ และการจัดการค่าใช้จ่าย ได้ทุกเมื่อที่ต้องการเพื่อดูภาพรวมทางการเงินที่ชัดเจนยิ่งขึ้น คุณไม่จำเป็นต้องคิดคนเดียว—ClickUpมีมุมมองเริ่มต้นที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้อย่างง่ายดาย
⭐ คุณสมบัติเด่นที่คุณจะต้องชื่นชอบ
- ตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน
- ติดตามการใช้จ่ายจริงเทียบกับแผนงานโดยใช้มุมมองตารางแบบไดนามิก
- ใช้คุณสมบัติการจัดการโครงการ เช่น การอัปเดตสถานะสำหรับแต่ละรายการทางการเงิน
- ติดตามเป้าหมายการออมและดูความคืบหน้าของงบประมาณด้วยแดชบอร์ด
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการวิธีการจัดระเบียบงบประมาณ 50/30/20 อย่างเป็นระบบและไม่ยุ่งยาก พร้อมอัปเดตข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
📹 ดูวิธีปรับงบประมาณของคุณให้มีประสิทธิภาพใน ClickUp:
➡️ อ่านเพิ่มเติม:สรุปหนังสือ Atomic Habits: แนวคิดสำคัญและรีวิว
2. แม่แบบงบประมาณส่วนบุคคล ClickUp
เทมเพลตงบประมาณส่วนตัวของ ClickUpถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมมากขึ้นโดยไม่มีความซับซ้อนของแอปงบประมาณแบบดั้งเดิม เน้นการสร้างนิสัยที่ชาญฉลาดโดยช่วยให้คุณบันทึกทุกอย่างตั้งแต่รายได้รายเดือนไปจนถึงการใช้จ่ายตามดุลยพินิจในที่ทำงานที่ใช้งานง่ายเพียงแห่งเดียว
คุณจะพบมุมมองแบบบอร์ด, รายการ, และปฏิทิน ที่จัดเรียงรายได้, ค่าใช้จ่ายประจำ, และเป้าหมายของคุณไว้. มันไม่ใช่แค่ตัวติดตาม—มันคือระบบการวางแผนทางการเงินแบบครบวงจร ที่คุณสามารถคิดค้นกลยุทธ์การออม, วางแผนการชำระหนี้, และจัดลำดับความสำคัญของเงินของคุณตามช่วงชีวิตของคุณได้.
หากคุณจริงจังกับการแบ่งสัดส่วน 50/30/20 ให้เชี่ยวชาญ แม่แบบนี้ช่วยให้คุณมีโครงสร้างแต่ยังคงความยืดหยุ่น
⭐ คุณสมบัติเด่นที่คุณจะต้องชื่นชอบ
- ระดมความคิดเกี่ยวกับเป้าหมายทางการเงินและติดตามในมุมมองเอกสาร
- จัดหมวดหมู่การใช้จ่ายทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ค่าใช้จ่ายผันแปร และเงินออม
- ตั้งค่างานประจำเพื่อตรวจสอบค่าใช้จ่ายและปรับการจัดสรร
- มองเห็นตารางการชำระเงินและวันครบกำหนดผ่านมุมมองปฏิทิน
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่กำลังมองหาวิธีการส่วนตัวและปรับแต่งได้ในการใช้กฎ 50/30/20 พร้อมกับการคำนึงถึงเป้าหมายทางการเงินในอนาคต
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้หลักการ 50/30/20 ไม่เพียงแค่สำหรับค่าใช้จ่ายรายเดือนเท่านั้น แต่ยังใช้เพื่อสนับสนุนเป้าหมายในระยะ 1 ปี, 5 ปี และ 10 ปีของคุณด้วย— การปรับนิสัยประจำวันให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวที่ใหญ่ขึ้น จะช่วยให้การบรรลุเป้าหมายระยะยาวเหล่านั้นง่ายขึ้นมาก
3. แม่แบบแผนงบประมาณส่วนบุคคล ClickUp
เทมเพลตแผนงบประมาณส่วนบุคคลของ ClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการเห็นทุกอย่างตั้งแต่รายได้ไปจนถึงค่าใช้จ่ายรายเดือนในมุมมองที่ชัดเจนเพียงหนึ่งเดียว โดยไม่ต้องปวดหัวกับสเปรดชีต
นี่ไม่ใช่แดชบอร์ดการเงินที่ยืดยาว—แต่เป็นแบบตรงไปตรงมาและเรียบง่ายตามการออกแบบ คุณสามารถผ่านกระบวนการจัดทำงบประมาณได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้สถานะงานที่ชัดเจนและช่องข้อมูลที่กำหนดเองได้หกช่อง ซึ่งช่วยให้คุณจัดเรียงตามวันที่ หมวดหมู่ หรือประเภทงบประมาณ
ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเวลา การจัดสรรงบประมาณรายเดือน การวางแผนการเงินเพื่อชำระหนี้ หรือเพียงแค่พยายามตัดสินใจใช้จ่ายอย่างชาญฉลาดขึ้น เครื่องมือนี้จะมอบโครงสร้างที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้
⭐ คุณสมบัติเด่นที่คุณจะต้องชื่นชอบ
- แบ่งรายได้รายเดือนของคุณตามกฎ 50/30/20 โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ติดแท็กข้อมูลตามหมวดหมู่การใช้จ่าย, วันครบกำหนด, หรือความสำคัญ
- ติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะงาน เช่น 'เสร็จสมบูรณ์' และ 'รายการใหม่'
- ใช้หลายมุมมองเพื่อสลับระหว่างการติดตามรายได้และเป้าหมายการออม
🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการรูปแบบที่สะอาดและมีการแนะนำเพื่อใช้กฎ 50/30/20 โดยไม่มีสิ่งรบกวนหรือการตั้งค่าที่ซับซ้อน
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบจัดระเบียบใบแจ้งหนี้ฟรีเพื่อติดตามค่าใช้จ่ายของคุณได้ดีขึ้น
4. แม่แบบรายงานงบประมาณ ClickUp
เทมเพลตรายงานงบประมาณของ ClickUpมุ่งเน้นการเปลี่ยนความวุ่นวายทางการเงินให้กลายเป็นความชัดเจน แตกต่างจากตัวติดตามงบประมาณพื้นฐานทั่วไป ตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเจาะลึกข้อมูลเชิงลึกโดยเฉพาะ ช่วยให้คุณอธิบายความแตกต่างระหว่างงบประมาณที่วางแผนไว้กับการใช้จ่ายจริง และระบุจุดที่การจัดสรร 50/30/20 ของคุณยังไม่เพียงพอ
มันถูกจัดโครงสร้างเป็นเทมเพลตเอกสาร ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ถูกจำกัดอยู่ในแถวและเซลล์ คุณสามารถสร้างรายงาน ใส่รายละเอียดแยกย่อย และติดตามการเปลี่ยนแปลงตามเวลาในรูปแบบที่รู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้น
เครื่องมือนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการสื่อสารแผนการเงินหรืออธิบายเหตุผลในการปรับเปลี่ยนการชำระหนี้ โดยพื้นฐานแล้วเป็นเครื่องมือสำหรับรายงานผล แต่ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือวางแผนเชิงกลยุทธ์
⭐ คุณสมบัติเด่นที่คุณจะต้องชื่นชอบ
- บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายตลอดหลายเดือนด้วยเทมเพลตที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
- ใช้มุมมองงานเพื่อกำหนดการอัปเดตและกำหนดวันครบกำหนดให้กับรายการที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ
- จัดหมวดหมู่และตรวจสอบรายการโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะ
- แยกแยะเป้าหมายกับผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณรายเดือนของคุณ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่วางแผนงบประมาณและต้องการแปลงข้อมูล 50/30/20 ของตนให้เป็นรายงานที่นำไปใช้ได้จริง เพื่อการติดตามที่ดีขึ้น การตัดสินใจที่ชาญฉลาดขึ้น และความชัดเจนทางการเงินในระยะยาว
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ:ClickUp Brainสามารถช่วยคุณสร้างงบประมาณที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยใช้กฎ 50-30-20 ซึ่งเหมาะกับรายได้และเป้าหมายของคุณได้ นอกจากนี้ยังสามารถติดตามการใช้จ่ายของคุณ ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับเป้าหมายการออม และแนะนำการปรับเปลี่ยนเพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องได้ นี่คือวิธีการ:
5. แม่แบบการจัดการการเงิน ClickUp
เทมเพลตการจัดการการเงินของ ClickUpไม่ใช่แค่การจัดการงบประมาณเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างระบบรอบเงินของคุณอีกด้วย ต่างจากเครื่องมือที่ง่ายกว่า เทมเพลตนี้ให้คุณมองเห็นภาพรวมทั้งหมดของรายได้ งบประมาณรายเดือน กระแสเงินสด และเป้าหมายทางการเงินระยะยาว
ไม่ว่าจะวางแผนค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ จัดระเบียบค่าใช้จ่ายประจำ หรือแบ่งเงินออมในแต่ละส่วน พื้นที่ทำงานนี้สามารถปรับให้เหมาะกับการใช้งานของคุณได้
ด้วยสถานะที่ปรับแต่งได้ 28 แบบและตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติ คุณสามารถจัดการลำดับความสำคัญทางการเงินหลายอย่างได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอป
⭐ คุณสมบัติเด่นที่คุณจะต้องชื่นชอบ
- แบ่งรายได้รายเดือนของคุณออกเป็นงานและหมวดหมู่การวางแผนงบประมาณอย่างละเอียด
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับวันครบกำหนด การตรวจสอบ หรือการชำระเงิน
- มองเห็นผลการดำเนินงานทางการเงินตามช่วงเวลาด้วยมุมมองปฏิทินและรายการ
- ติดตามโครงการที่ซับซ้อน เช่น การวางแผนกองทุนฉุกเฉินหรือเป้าหมายการลงทุน
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่บริหารจัดการรายได้หลายช่องทางและต้องการมากกว่าแค่ตัวติดตาม—ระบบครบวงจรที่เชื่อมโยงทุกส่วนของแผนการเงินให้สอดคล้องและทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น
🔎 คุณทราบหรือไม่: นี่คือสถิติเกี่ยวกับเป้าหมายทางการเงินตามการสำรวจของ Intuit:
- 58% ของชาวอเมริกัน ได้ทำให้การจัดการเงินเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรการดูแลตนเอง และมันกำลังให้ผลตอบแทน
- 36% รายงานว่ารู้สึกเครียดทางการเงินน้อยลงตั้งแต่เริ่มมีกิจวัตรประจำวัน
- 41% ระบุว่าการสร้างและยึดมั่นในงบประมาณมีผลกระทบมากที่สุดต่อการปรับปรุงความสัมพันธ์กับเงินของพวกเขา
- 28% ของผู้คนยังไม่ได้สร้างกิจวัตรเพื่อสุขภาพทางการเงิน
กระแสการพูดคุยเรื่องเงินแบบเปิดเผยที่กำลังเพิ่มขึ้น ทำให้การพูดคุยเรื่องการเงินกับเพื่อน ครอบครัว และเพื่อนร่วมงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น
6. แม่แบบงบประมาณสำหรับวิทยาลัย ClickUp
เทมเพลตงบประมาณสำหรับนักศึกษาของ ClickUpช่วยให้การจัดการงบประมาณเป็นเรื่องง่ายสำหรับนักศึกษา ออกแบบมาโดยคำนึงถึงชีวิตประจำวันของนักศึกษา—ไม่ว่าจะเป็นค่าเล่าเรียน ค่าอาหาร สินเชื่อ และค่าความบันเทิง—เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณควบคุมรายได้และค่าใช้จ่ายรายเดือนได้อย่างมั่นคงโดยไม่ต้องมีปริญญาด้านการเงิน
คุณจะพบมุมมองที่ยืดหยุ่น (รวมถึงกระดานต้นทุนและแบบฟอร์มงบประมาณ) ที่ช่วยให้คุณจัดการกับการชำระเงินคงที่และการจัดการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณทำเครื่องหมายธุรกรรมตามสถานะการชำระเงินได้ ทำให้คุณทราบอย่างชัดเจนว่าธุรกรรมใดที่ยังค้างอยู่และธุรกรรมใดที่ได้รับการชำระแล้ว ไม่ว่าคุณจะจัดสรรเงินคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือรายได้จากงานพาร์ทไทม์โดยใช้กฎ 50/30/20 การตั้งค่านี้จะช่วยให้คุณควบคุมได้โดยไม่ทำให้คุณจมอยู่กับงานเอกสาร
⭐ คุณสมบัติเด่นที่คุณจะต้องชื่นชอบ
- แยกค่าใช้จ่ายตามประเภท เช่น ค่าเล่าเรียน หนังสือ หรือค่าสมาชิก
- ติดแท็กการชำระเงินเป็น รอดำเนินการ ชำระบางส่วน หรือ ชำระเต็มจำนวน เพื่อติดตามสถานะ
- คำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนเทียบกับรายได้โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- วางแผนค่าใช้จ่ายที่กำลังจะมาถึงด้วยกระดานค่าใช้จ่ายแบบลากและวาง
🔑 เหมาะสำหรับ: นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ต้องจัดการค่าใช้จ่ายหลายประเภทและต้องการระบบที่มองเห็นภาพและจัดระเบียบได้ดี เพื่อให้สามารถควบคุมงบประมาณ 50/30/20 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินตัว
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบงบประมาณรายเดือนฟรีเพื่อจัดการค่าใช้จ่าย
7. แผ่นงานงบประมาณรายเดือน 50/30/20 ของ Ally
แบบฟอร์มงบประมาณรายเดือน 50/30/20 ของ Ally เป็นเครื่องมือที่สามารถพิมพ์ได้โดยไม่ต้องล็อกอิน ช่วยให้การจัดการงบประมาณเป็นเรื่องง่ายอย่างสดชื่น เหมาะอย่างยิ่งหากคุณชอบการติดตามด้วยปากกาและกระดาษ หรือต้องการแบบฟอร์มดิจิทัลที่สะอาดตาควบคู่ไปกับเครื่องมือออนไลน์ของคุณ
เทมเพลตนี้แบ่งรายได้รายเดือนของคุณออกเป็นความต้องการ ค่าใช้จ่ายที่ต้องการ การออม และการชำระหนี้ โดยให้พื้นที่สำหรับระบุรายการแต่ละรายการภายใต้แต่ละส่วน
มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการรักษาวินัยในแต่ละเดือน เพราะมันเน้นเป้าหมายเป็นเปอร์เซ็นต์และช่วยให้คุณตรวจสอบยอดรวมได้ ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนงบประมาณสำหรับค่าเช่า คอนเสิร์ตสุดสัปดาห์ หรือบัญชีออมทรัพย์ของคุณ แผ่นงานนี้ช่วยให้คุณติดตามทุกอย่างได้โดยไม่ถูกรบกวนจากแอป
⭐ คุณสมบัติเด่นที่คุณจะต้องชื่นชอบ
- บันทึกแหล่งที่มาของรายได้ รวมถึงเงินเดือน ดอกเบี้ย และงานเสริม
- แยกค่าใช้จ่ายคงที่ เช่น ค่าเช่า ค่าผ่อนชำระ และค่าสาธารณูปโภค ออกมาไว้ในส่วนความต้องการที่จำเป็น 50%
- บันทึกการซื้อตามดุลยพินิจในส่วนต้องการ 30%
- ติดตามการเกษียณ, การออม, และการลงทุนภายใต้หมวดหมู่ 20%
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการประหยัดงบประมาณและต้องการรูปแบบที่เป็นเอกสารหรือสามารถพิมพ์ได้ เพื่อติดตามและมองเห็นการแบ่งสัดส่วน 50/30/20 และนิสัยการใช้จ่ายของตนเองในรูปแบบที่ง่ายต่อการอ้างอิงในแผ่นเดียว
💡 โบนัส: ยกระดับการติดตามงบประมาณของคุณด้วยการผสานเครื่องมือบัญชี AIที่ช่วยจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติ แจ้งเตือนการใช้จ่ายที่ผิดปกติ และช่วยให้คุณปรับแผน 50/30/20 ได้อย่างแม่นยำด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
8. ตารางงบประมาณแบบง่าย 50/30/20
สเปรดชีตงบประมาณแบบง่าย 50/30/20 นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อความชัดเจน โดยใช้ตัวเลขเพียงตัวเดียว—รายได้ต่อเดือนของคุณ—และแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ที่จำเป็น, หมวดหมู่ที่ต้องการยืดหยุ่น, และการออมและการชำระหนี้ที่มีเป้าหมาย
แต่ละส่วนประกอบด้วยการจัดสรรเงินในชีวิตจริง เช่น ที่อยู่อาศัย การเดินทาง การรับประทานอาหารนอกบ้าน และเงินสำรองฉุกเฉิน พร้อมเปอร์เซ็นต์และจำนวนเงินดอลลาร์ที่คำนวณไว้แล้วสำหรับตัวอย่างรายได้ 4,000 ดอลลาร์ต่อเดือน
เทมเพลตนี้โดดเด่นเพราะพร้อมใช้งาน: คุณไม่ต้องสร้างอะไรเลย เพียงแค่ใส่ตัวเลขของคุณ
⭐ คุณสมบัติเด่นที่คุณจะต้องชื่นชอบ
- จัดสรรรายได้ตามความต้องการ ความต้องการ และเงินออม ด้วยช่องเปอร์เซ็นต์ที่สามารถแก้ไขได้
- ปรับหมวดหมู่ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า เช่น ประกันภัย ของชำ หรือเงินออมเพื่อการเกษียณ ให้เหมาะกับชีวิตของคุณ
- คำนวณยอดใช้จ่ายทั้งหมดตามหมวดหมู่ได้ทันทีเพื่อควบคุมให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนด
- ใช้การแจ้งเตือนและคำแนะนำในการทบทวนเพื่อประเมินงบประมาณของคุณอย่างสม่ำเสมอ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่กำลังมองหาสเปรดชีตที่มีโครงสร้างชัดเจนเพื่อเริ่มต้นการวางแผนงบประมาณและบังคับใช้กฎ 50/30/20 ได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องเดา
📮 ClickUp Insight: แม้ว่า 78% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราให้ความสำคัญกับการตั้งเป้าหมาย แต่มีเพียง 34% เท่านั้นที่สละเวลาทบทวนเมื่อเป้าหมายเหล่านั้นไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 🤔
นั่นคือจุดที่การเติบโตมักจะสูญหายไป
ด้วยClickUp Docs และ ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัว การสะท้อนความคิดกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ ไม่ใช่สิ่งที่ทำทีหลัง สร้างบทสรุปประจำสัปดาห์โดยอัตโนมัติ ติดตามความสำเร็จและบทเรียน และตัดสินใจที่ชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้นในการก้าวไปข้างหน้า
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้ ClickUp รายงานว่าประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 2 เท่า เพราะการสร้างวงจรข้อเสนอแนะเป็นเรื่องง่ายเมื่อคุณมีผู้ช่วย AI คอยช่วยระดมความคิด
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีเขียนคำชี้แจงเป้าหมาย (พร้อมตัวอย่าง)
9. แม่แบบงบประมาณ ProjectManager 50/30/20
เทมเพลตงบประมาณ 50/30/20 ของ ProjectManager เป็นตัวเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับผู้ใช้ Excel ที่ต้องการระบบอัตโนมัติในตัวโดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม เป็นสเปรดชีตที่ดาวน์โหลดได้ซึ่งจัดการงานหนักให้คุณ: เมื่อคุณป้อนรายได้รายเดือนของคุณ ชีตจะคำนวณการจัดสรรสำหรับความต้องการ สิ่งที่ต้องการ การออม และการชำระหนี้โดยอัตโนมัติ
มีการแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนสำหรับแต่ละหมวดหมู่ เช่น ค่าเช่า, ค่าประกัน, ค่าเดินทาง, หรือเงินเกษียณ พร้อมยอดรวมที่แจ้งเตือนการใช้จ่ายเกินทันที
สิ่งที่ทำให้สิ่งนี้แตกต่างคือโครงสร้าง: เครื่องมือนี้ไม่เพียงแต่ใช้สำหรับการจัดทำงบประมาณเท่านั้น แต่ยังช่วยในการระบุแนวโน้มและปรับทิศทางได้ตั้งแต่เนิ่นๆ นอกจากนี้ยังรองรับการทำซ้ำสำหรับการติดตามหลายผู้ใช้ ทำให้มีประโยชน์สำหรับการจัดการงบประมาณในครัวเรือนร่วมกันหรือการวางแผนการเงินของกลุ่ม
⭐ คุณสมบัติเด่นที่คุณจะต้องชื่นชอบ
- ป้อนรายได้ของคุณและดูการแบ่ง 50/30/20 ทันที
- เปรียบเทียบการใช้จ่ายจริงกับงบประมาณของคุณด้วยฟิลด์ที่รวมยอดโดยอัตโนมัติ
- แท็บซ้ำสำหรับการติดตามรายเดือนหรือการวางแผนครอบครัวร่วมกัน
- ใช้หมวดหมู่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อบันทึกข้อมูล เช่น ประกันสุขภาพ หนี้สิน หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้ที่ต้องการเครื่องมือ Excel ที่สามารถดาวน์โหลดและแก้ไขได้ ซึ่งผสานการทำงานอัตโนมัติเข้ากับความคุ้นเคยของสเปรดชีต—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามงบประมาณทั้งแบบส่วนตัวและแบบร่วมกัน
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์ OKR ที่ดีที่สุด (รีวิวและราคา)
10. แม่แบบงบประมาณรายสัปดาห์แบบง่าย
เทมเพลตงบประมาณรายสัปดาห์แบบง่าย เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการติดตามการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องใช้ระบบทางการเงินที่ซับซ้อน เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายและใช้งานผ่านสเปรดชีต ช่วยให้คุณบันทึกค่าใช้จ่ายที่วางแผนไว้หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และอัปเดตยอดรวมและยอดคงเหลือโดยอัตโนมัติเมื่อคุณดำเนินการ
มันทำงานได้ดีไม่ว่าจะใช้สำหรับการวางแผนหรือการติดตามแบบเรียลไทม์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณใช้กฎ 50/30/20 ในระดับสัปดาห์ ไม่ว่าคุณจะจัดการกับของชำ การเดินทางสั้น ๆ ในช่วงสุดสัปดาห์ หรือการดื่มกาแฟหรูหราในแต่ละวัน แผ่นงานนี้จะช่วยให้คุณติดตามรูปแบบการใช้จ่ายก่อนที่จะบานปลาย
⭐ คุณสมบัติเด่นที่คุณจะต้องชื่นชอบ
- บันทึกการใช้จ่ายที่วางแผนไว้เทียบกับที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่เดียวที่สามารถแก้ไขได้
- กรอกยอดเงินเริ่มต้นของคุณและติดตามการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขณะที่คุณใช้จ่าย
- ดูยอดรวมรายสัปดาห์ของคุณได้ทันทีเพื่อการควบคุมที่ดียิ่งขึ้น
- ใช้ Google Sheets หรือ Excel เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงและพกพา
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการวางแผนงบประมาณแบบประหยัด ต้องการวิธีติดตามการใช้จ่ายรายสัปดาห์อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น โดยเฉพาะเมื่อใช้หลักการ 50/30/20 กับรอบงบประมาณที่สั้นลง
➡️ อ่านเพิ่มเติม:สรุปหนังสือพ่อรวยสอนลูก: บทเรียนสำคัญ & รีวิว)
ติดตาม วางแผน และบรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณด้วย ClickUp
การจัดการการเงินของคุณให้เชี่ยวชาญไม่จำเป็นต้องรู้สึกเหมือนเป็นงานที่สอง ด้วยเทมเพลตงบประมาณ 50/30/20 ที่เหมาะสม คุณสามารถทำให้การติดตามการใช้จ่าย การจัดสรรรายได้ และการให้ความสำคัญกับการออมเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนสำหรับสัปดาห์หน้าหรือทศวรรษถัดไป
จากแผ่นงานที่พิมพ์ได้ไปจนถึงแดชบอร์ดแบบไดนามิก เทมเพลตของเรามอบวิธีการหลากหลายให้คุณในการควบคุมงบประมาณและมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของคุณ ไม่ว่าคุณจะจัดการเงินเดือนส่วนตัว รายได้นักเรียน หรือค่าใช้จ่ายในบ้านที่แบ่งกันใช้ ก็มีการตั้งค่าที่เหมาะสมกับกิจวัตรของคุณ
พร้อมที่จะจัดการเงินของคุณด้วยความเครียดน้อยลงและมีโครงสร้างมากขึ้นหรือไม่?
👉 สมัครใช้ ClickUp เพื่อเริ่มวางแผนงบประมาณอย่างชาญฉลาด—พร้อมเทมเพลตฟรีมากมาย