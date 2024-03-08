สรุปหนังสือพ่อรวยสอนลูก: ข้อคิดสำคัญ & บทวิจารณ์

มีหนังสือเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลเพียงไม่กี่เล่มที่สามารถบรรลุสถานะลัทธิได้เช่นเดียวกับหนังสือ "พ่อรวยสอนลูก"
เมื่อตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1997 หนังสือเล่มนี้ได้สร้างผลกระทบต่อวงการการเงินด้วยการนำเสนอแนวคิดที่ปฏิวัติวงการ มันเปลี่ยนวิธีคิดของคนส่วนใหญ่เกี่ยวกับเงินและวิธีการสร้างความมั่งคั่ง
หากคุณยังไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้แต่ต้องการทราบเนื้อหาสำคัญและแนวคิดอันยอดเยี่ยมทั้งหมดที่นำเสนอ ขอแนะนำให้อ่านสรุป Rich Dad, Poor Dad ฉบับละเอียดนี้ คุณจะได้พบกับคำคมที่ดีที่สุด ข้อคิดสำคัญจากหนังสือ และวิธีนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
ก่อนที่เราจะเริ่มต้น หากคุณสนใจอ่านสรุปหนังสือเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมคอลเลกชันที่เราคัดสรรมาแล้ว25 สรุปหนังสือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ต้องอ่านในที่เดียว คุณสามารถบันทึก แก้ไข บันทึกเป็นรายการโปรด และแม้กระทั่งส่งออกได้จาก ClickUp Docs
สรุปหนังสือพ่อรวยสอนลูก
พ่อรวยสอนลูก โดย โรเบิร์ต ที. คิโยซากิ เป็นหนึ่งในหนังสือที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล ซึ่งได้แนะนำมุมมองใหม่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความมั่งคั่ง
ผู้เขียนอธิบายแนวคิดสำคัญของการบริหารการเงินโดยการเปรียบเทียบและหาความแตกต่างระหว่างปรัชญาทางการเงินของพ่อทั้งสองของเขา—พ่อรวยและพ่อจน
พ่อของเขาที่แสนยากจนเป็นผู้ชายที่มีการศึกษาสูง มีเงินเดือน และเชื่อในการทำงานหนัก ความมั่นคงในอาชีพ และการศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ
พ่อรวยของเขาเป็นนักธุรกิจที่ไม่เชื่อในการศึกษาในระบบ—เขาเชื่อในความรู้ทางการเงิน เขามีมุมมองที่แตกต่างเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินจากพ่อที่ยากจนของเขา เขาเชื่อว่าวิธีเดียวที่จะสร้างความมั่งคั่งคือการดำเนินธุรกิจและลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้แบบพาสซีฟ
แนวคิดที่โดดเด่นและปฏิวัติวงการที่สุดของหนังสือเล่มนี้คือการอธิบายของคิโยซากิเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สิน เขาอธิบายว่าสินทรัพย์คือสิ่งที่นำเงินเข้ามา ในขณะที่หนี้สินคือสิ่งที่ดูดเงินออกไป
หลายคนคิดว่าบ้านหรือรถยนต์เป็นสินทรัพย์ แต่แท้จริงแล้วพวกมันเป็นภาระผูกพัน. ทรัพย์สินที่ลงทุนและทรัพย์สินให้เช่าที่สร้างรายได้คือสินทรัพย์ที่แท้จริง.
โดยรวมแล้ว หนังสือ พ่อรวยสอนลูก เป็นเรื่องเกี่ยวกับการได้รับการศึกษาทางการเงินและการตัดสินใจทางการเงินอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ได้มาซึ่งความมั่งคั่งและหลุดพ้นจากวงจรชีวิตที่แข่งขันกันอย่างไม่สิ้นสุด
ประเด็นสำคัญจากหนังสือ "พ่อรวยสอนลูก" โดย โรเบิร์ต ที. คิโยซากิ
หนังสือคลาสสิกเล่มนี้มีข้อคิดมากมาย แต่เราจะจำกัดตัวเองไว้เพียงเจ็ดบทเรียนสำคัญที่คุณจะได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้
1. ให้ความสำคัญกับสินทรัพย์ ไม่ใช่หนี้สิน
จุดมุ่งเน้นหลักของหนังสือเล่มนี้คือการสอนให้ผู้คนมีความเป็นอิสระทางการเงินและวิธีการสร้างความมั่งคั่ง
คิโยซากิกล่าวว่าคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน เขาให้คำจำกัดความว่า:
- สินทรัพย์คือสิ่งที่มีมูลค่าและสามารถสร้างรายได้ เช่น อสังหาริมทรัพย์ หุ้น และธุรกิจ
- ในทางกลับกัน หนี้สินจะดึงเงินออกจากกระเป๋าของคุณ ซึ่งรวมถึงสินเชื่อบ้านหรือรถยนต์ หนี้บัตรเครดิต และอื่นๆ
สำหรับเรื่องนี้ เขาได้ยกตัวอย่างบ้าน ซึ่งคนส่วนใหญ่ถือว่าเป็นทรัพย์สิน แต่แท้จริงแล้วเป็นหนี้สิน เขาอธิบายว่า หากคุณซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยเองและใช้สินเชื่อที่อยู่อาศัย คุณจะมีแต่ค่าใช้จ่ายและไม่มีรายได้จากบ้านหลังนั้น ทำให้มันเป็นหนี้สิน
เฉพาะอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่คุณได้รับรายได้จากการเช่าเท่านั้นที่เป็นสินทรัพย์ สร้างสินทรัพย์ที่นำรายได้มาให้คุณ ไม่ใช่ภาระผูกพันที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
2. ศึกษาความรู้ด้านการเงิน
บทเรียนที่สำคัญที่สุดจากพ่อรวยสอนลูกคือความรู้ทางการเงินมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จทางการเงิน
เขาโต้แย้งว่าการศึกษาในโรงเรียนล้มเหลวในเรื่องนี้และจำเป็นต้องสอนความรู้ทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพื้นฐานของการจัดการทางการเงินและการสร้างความมั่งคั่ง
เขาใช้ตัวอย่างของพ่อสองคนของเขา—คนรวยและคนจน—และความแตกต่างในปรัชญาทางการเงินของพวกเขาเพื่อชี้ให้เห็นว่าทำไมการศึกษาทางการเงินจึงมีความจำเป็น
พ่อของเขาที่จนแต่มีการศึกษาดี เชื่อในการหาเงินเดือน แม้พ่อของเขาที่รวยจะไม่ได้มีการศึกษาสูง แต่มีความรู้ทางการเงินมากกว่า และเชื่อในการลงทุนและดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความมั่งคั่งและพึ่งพาตนเองทางการเงิน
ดังนั้น แม้ว่าการมีการศึกษาที่ดีจะมีความสำคัญมากเพียงใด การมีการศึกษาทางการเงินก็เป็นเรื่องที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง ลงทุนในการศึกษาทางการเงิน และเรียนรู้พื้นฐานของการบริหารเงิน การประเมินความเสี่ยง และแง่มุมที่สำคัญอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อบริหารการเงินของคุณได้ดีขึ้น
3. ดำเนินธุรกิจของคุณเอง
อีกประเด็นหนึ่งจากหนังสือ Rich Dad, Poor Dad คือการมีงานทำและได้รับเงินเดือนจะไม่ทำให้คุณรวย แต่การบริหารธุรกิจต่างหากที่จะทำให้คุณรวย
ตามที่คิโยซากิกล่าวไว้ คนรวยจะซื้อสินทรัพย์และทำให้เงินทำงานแทนพวกเขา พวกเขาไม่ทำงานเพื่อคนอื่น แต่ทำงานเพื่อตัวเองเท่านั้น
การหารายได้แบบไม่ต้องลงแรงจากสินทรัพย์คือกุญแจสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวแทนที่จะพึ่งพาเงินเดือน. แทนที่จะทำงานหนักเพื่อหาเงินให้ใครบางคน ให้ผู้อื่นทำงานให้คุณเพื่อให้คุณรวยขึ้น.
4. ทำความเข้าใจประมวลกฎหมายภาษีและระบบกฎหมาย
คิโยซากิกล่าวว่า คนรวยเข้าใจและใช้รหัสภาษีให้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง
เขาอธิบายว่าคุณต้องเสียภาษีในอัตราสูงเมื่อคุณได้รับเงินเดือนหรือกู้เงิน ภาษีบางประเภทได้แก่ ภาษีเงินได้ ภาษีประกันสังคม และภาษี Medicare
แต่หากคุณดำเนินกิจการในรูปแบบบริษัท คุณสามารถหักค่าใช้จ่ายทางธุรกิจและจ่ายภาษีน้อยลงได้ คุณยังสามารถนำกำไรที่บริษัทสร้างได้ไปลงทุนต่อในธุรกิจเพื่อขยายกิจการและเติบโตอีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับเจ้าของกิจการ ซึ่งต้องเสียภาษีในอัตราที่ต่ำกว่าภาษีเงินเดือนอีกด้วย
คุณสามารถเก็บรายได้ของคุณไว้ได้มากขึ้นและลดภาระภาษีของคุณได้โดยการดำเนินธุรกิจ
5. เรียนรู้ที่จะคิดค้นเงิน
นี่คือหนึ่งในบทเรียนที่ถกเถียงกันมากที่สุดที่โรเบิร์ต ที. คิโยซากิสอนไว้ ซึ่งเขากล่าวว่า การทำงานหนักไม่ได้ช่วยให้คุณหาเงินได้ แต่การตัดสินใจอย่างมีกลยุทธ์ต่างหากที่ช่วย
เขาไม่เห็นด้วยกับปรัชญาที่ว่าการทำงานหนักและการทำงานที่ดีจะทำให้คุณร่ำรวย. แต่เขากลับโต้แย้งว่าคนรวยสร้างเงินขึ้นมา ไม่ใช่หาเงิน. พวกเขาใช้ประโยชน์จากโอกาส, กล้าเสี่ยง, และสร้างแหล่งรายได้แบบไม่ต้องลงแรงหลายทางเพื่อสะสมความมั่งคั่ง.
บทเรียนคืออะไร?
อย่าทำงานเพื่อเงิน. ซื้อสินทรัพย์ที่จะทำงานเพื่อหาเงินให้คุณและให้ผลตอบแทนที่ไม่มีที่สิ้นสุด. ตัวอย่างของสินทรัพย์เช่นนี้ได้แก่
- ธุรกิจที่ไม่ต้องการการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
- อสังหาริมทรัพย์ให้เช่าที่สร้างรายได้แบบไม่ต้องลงแรง
- การลงทุนทางการเงินที่จ่ายเงินปันผลในระยะยาว
6. ทำงานเพื่อเรียนรู้ ไม่ใช่เพื่อเงิน
อีกประเด็นสำคัญจากหนังสือ Rich Dad, Poor Dad คือ คนรวยทำงานเพื่อพัฒนาทักษะ ไม่ใช่เพื่อหาเงิน
หากคุณทำงานเพื่อรับเงินเดือน คุณจะไม่มีวันหลุดพ้นจากวงจรการแข่งขันและได้รับความมั่งคั่งที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม หากคุณทำงานเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆ คุณจะกลายเป็นคนที่มีความสามารถมากขึ้นและเปิดโอกาสใหม่ๆ ในการสร้างรายได้ให้กับตัวเองในระยะยาว
การเปลี่ยนแปลงวิธีคิดนี้ทำให้ผู้คนเปลี่ยนจากการใฝ่หางานที่มีรายได้ดีไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ เขายังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะที่สามารถนำไปใช้ในตลาดได้ และใช้แมคโดนัลด์เป็นตัวอย่าง
เมื่อเขาถามคนในห้องที่เต็มไปด้วยผู้คนว่า "ใครสามารถทำแฮมเบอร์เกอร์ให้อร่อยกว่าแมคโดนัลด์ได้บ้าง?" เกือบทุกคนยกมือขึ้น. อย่างไรก็ตาม แมคโดนัลด์เป็นธุรกิจมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์.
ทุกคนสามารถทำแฮมเบอร์เกอร์ที่ยอดเยี่ยมได้ แต่การเปลี่ยนมันให้กลายเป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้เป็นทักษะที่มีคุณค่ามากกว่า ดังนั้น จงพัฒนาทักษะที่สามารถนำไปใช้ในตลาดได้ซึ่งช่วยให้คุณหารายได้ และทำงานเพื่อเพิ่มทักษะของคุณ ไม่ใช่เพื่อแค่รับเงินเดือน
7. กล้าเสี่ยงทางการเงิน
กล้าเสี่ยงเพื่อความร่ำรวย หากคุณเดินตามรอยเท้าของผู้อื่น คุณจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของฝูงชน หากคุณต้องการหลีกหนีจากวงจรการแข่งขันที่ไร้จุดหมาย คุณต้องทำสิ่งที่แตกต่างออกไป คนรวยกล้าลองสิ่งใหม่ ๆ และแสวงหาโอกาสที่หลากหลาย แทนที่จะปล่อยให้มันผ่านไป หากคุณต้องการสร้างผลกำไรอย่างมหาศาล คุณต้องกล้าเสี่ยงในระดับสูง
คิโยซากิอธิบายว่าความมั่นคงในงานแตกต่างจากความมั่นคงทางการเงิน งานที่มีความมั่นคงให้ภาพลวงของความมั่นคงที่อาจนำไปสู่ความประมาท ปัจจัยภายนอกสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้เสมอ และคุณอาจสูญเสียงานของคุณ ไม่ว่าคุณจะคิดว่างานนั้นมั่นคงแค่ไหนก็ตาม
อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหุ้น, ตราสารหนี้, อสังหาริมทรัพย์, และสินทรัพย์อื่น ๆ ที่สร้างแหล่งรายได้หลายทาง จะทำให้คุณมีความมั่นคงทางการเงิน. หากแหล่งรายได้ใดถูกกระทบ คุณก็ยังมีแหล่งรายได้อื่น ๆ อีกมากมาย.
นั่นหมายความว่าคุณต้องเสี่ยงโดยไม่จำเป็นหรือไม่
ไม่เลย! เขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเสี่ยงอย่างมีคำนวณเพื่อให้บรรลุความสำเร็จทางการเงิน คุณต้องพิจารณาทางเลือกของคุณอย่างรอบคอบ แต่ไม่ควรลังเลที่จะลงทุนในโอกาสที่ดีเพียงเพราะความเชื่อที่จำกัดและความกลัวความเสี่ยง
ห้าแนวคิดสำคัญ
นี่คือห้าแนวคิดใหญ่จากหนังสือที่คุณควรเข้าใจและนำไปใช้เพื่อให้บรรลุความสำเร็จทางการเงิน
1. คนรวยไม่ทำงานเพื่อเงิน มีแต่คนจนเท่านั้นที่ทำงานเพื่อเงิน
คนรวยไม่ทำงานเพื่อเงิน แต่ให้เงินทำงานแทนพวกเขา
พวกเขาลงทุนในสินทรัพย์และสร้างแหล่งรายได้แบบพาสซีฟหลายทาง คิโยซากิได้เจาะลึกแนวคิดนี้เพิ่มเติมในหนังสือเล่มที่สองของเขา 'The Cashflow Quadrant'
หากคุณลงทุนในธุรกิจของผู้อื่น—เช่น ผ่านหุ้น—คุณกำลังให้เงินของคุณทำงานเพื่อคุณเพื่อสร้างเงินเพิ่มขึ้น คุณไม่ได้ทำงานเพื่อมันอย่างกระตือรือร้น แต่คุณก็จะสร้างรายได้และสะสมความมั่งคั่งในระยะยาว
2. คนรวยสะสมทรัพย์สิน ส่วนคนจนสะสมหนี้สิน
คนรวยสร้างความมั่งคั่งโดยการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ เช่น หุ้น พันธบัตร และอสังหาริมทรัพย์
คนยากจนได้มาซึ่งบ้าน รถยนต์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ดูเหมือนเป็นสินทรัพย์ แต่กลับกลายเป็นภาระหนี้สินเพราะมันดูดเงินออกไป
3. ไม่สำคัญว่าคุณทำเงินได้มากแค่ไหน แต่สำคัญว่าคุณเก็บออมได้มากแค่ไหน
เงินเพียงอย่างเดียวที่มีผลต่อชีวิตของคุณคือเงินที่คุณเก็บออมไว้ คุณอาจหารายได้มากมาย แต่ต้องจ่ายภาษีและใช้จ่ายไปกับค่าใช้จ่ายที่จำเป็น จนเหลือเงินแทบไม่พอใช้
การหาเงินได้มากไม่ได้ทำให้คุณรวย แต่การรักษาเงินส่วนใหญ่ไว้ต่างหากที่ทำให้คุณรวย หากคุณต้องการมั่งคั่ง คุณจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีเพิ่มการประหยัดภาษีและรักษาเงินส่วนใหญ่ที่คุณหามาได้
4. ความสามารถทางการเงินคือสิ่งที่คุณทำกับเงินที่คุณหาได้
การหารายได้เป็นก้าวแรก. หากต้องการมั่งคั่ง คุณต้องมีความสามารถทางการเงินที่จะรู้ว่าจะทำอะไรกับเงินนั้น.
การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินคือวิธีที่ดีที่สุดในการใช้เงินของคุณและให้เงินทำงานแทนคุณ ซื้อหุ้น, ตราสารหนี้, อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า, และสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ ที่สร้างรายได้
ความรู้ทางการเงินจะช่วยให้คุณมีความฉลาดทางการเงินและเรียนรู้วิธีทำให้เงินของคุณสร้างผลตอบแทนมากขึ้น
5. ทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของเราคือจิตใจของเรา
สุดท้ายนี้ หากคุณต้องการเรียนรู้อะไรจากหนังสือ พ่อรวยสอนลูก ให้เรียนรู้สิ่งนี้—จิตใจของคุณคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของคุณ
มันไม่ใช่ทรัพย์สินของคุณ—บ้าน รถยนต์ เป็นต้น—หรือเงินหรือสิ่งอื่นใด
หากคุณมีจิตใจที่เฉียบแหลมและฝึกฝนมันอย่างดีเพื่อพัฒนาไอคิวทางการเงินที่แข็งแกร่ง คุณสามารถสะสมความมั่งคั่งและกลายเป็นคนรวยได้ สิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนคือทัศนคติและค่านิยมของคุณ
เปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับเงินของคุณ รวมถึงวิธีการหาและบริหารจัดการเงิน เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินของคุณและกลายเป็นคนมั่งคั่ง
💡📚 โบนัส: หากคุณสนใจอ่านสรุปหนังสือเพิ่มเติม ลองดูคอลเลกชันที่เราคัดสรรมาแล้ว25 สรุปหนังสือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่คุณต้องอ่านในที่เดียวคุณสามารถบันทึก แก้ไข บันทึกเป็นรายการโปรด และแม้กระทั่งส่งออกได้จาก ClickUp Docs
คำคมยอดนิยมจากพ่อรวยสอนลูก
พ่อรวยสอนลูก เต็มไปด้วยคำคมที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลและการบริหารเงิน มันให้คำแนะนำที่ชาญฉลาดเกี่ยวกับวิธีการทำเงิน สร้างความมั่งคั่ง และเปลี่ยนทัศนคติของเราเกี่ยวกับเงิน
นี่คือคำคมสร้างแรงบันดาลใจห้าข้อจากหนังสือ
- "ในโลกแห่งความเป็นจริง คนที่ฉลาดที่สุดคือคนที่ทำผิดพลาดและเรียนรู้ จากในโรงเรียน คนที่ฉลาดที่สุดคือคนที่ไม่มีข้อผิดพลาด"
- "ทรัพย์สินที่ทรงพลังที่สุดที่เรามีทุกคนคือจิตใจของเรา หากได้รับการฝึกฝนอย่างดี มันสามารถสร้างความมั่งคั่งมหาศาลได้ในสิ่งที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นในพริบตา"
- "คนรวยสะสมทรัพย์สิน คนจนและชนชั้นกลางสะสมภาระหนี้สินที่พวกเขามองว่าเป็นทรัพย์สิน"
- "มันไม่ใช่สิ่งที่คุณพูดออกมาจากปากของคุณที่กำหนดชีวิตของคุณ แต่เป็นสิ่งที่คุณกระซิบกับตัวเองที่มีพลังมากที่สุด"
- "คนงานทำงานหนักพอที่จะไม่ถูกไล่ออก และเจ้าของกิจการจ่ายเงินพอที่คนงานจะไม่ลาออก"
นำบทเรียนจากพ่อรวยสอนลูกมาปรับใช้กับ ClickUp
พ่อรวยสอนลูก สอนพื้นฐานการจัดการทางการเงิน
แม้ว่าการวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการบริหารความมั่งคั่งที่ดีจะเป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องมีวิธีแก้ปัญหาที่ครอบคลุมเพื่อจัดการความมั่งคั่งของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการจัดการกระแสเงินสดของคุณ คุณต้องลองใช้ClickUp Finance
ใช้เพื่อสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองเพื่อติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายของคุณจัดการงบประมาณโครงการ และจัดการการชำระเงินของคุณ ClickUp มีเทมเพลตการเงินและการบัญชีมากมายเพื่อช่วยคุณจัดการการเงินของคุณโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์
ใช้เทมเพลตการเงินและการบัญชีของ ClickUpเหล่านี้เพื่อสร้างงบการเงิน จัดการบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้ และงานบัญชีการเงินอื่นๆ ทั้งหมดสำหรับธุรกิจของคุณ
เทมเพลตบัญชี ClickUpเหมาะสำหรับการจัดการบัญชีธุรกิจของคุณ, หนี้สินที่ต้องชำระ, และหนี้สินที่ต้องเรียกเก็บ. นี่คือเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งคุณสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้.
หากคุณเห็นด้วยกับปรัชญาของพ่อรวยในหนังสือ พ่อรวยสอนลงทุน คุณคงเข้าใจถึงความสำคัญของการติดตามค่าใช้จ่ายของคุณแล้วแบบฟอร์มค่าใช้จ่ายและรายงานธุรกิจของ ClickUpสามารถช่วยคุณในเรื่องนี้ได้
ใช้เทมเพลตการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของ ClickUpเพื่อชั่งน้ำหนักการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจและการลงทุนทางการเงินที่มีความเสี่ยง
สุดท้ายนี้อย่าลืมตรวจสอบเทมเพลตงบประมาณโครงการของClickUp เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละโครงการยังคงทำกำไรและคุณได้รับมากกว่าที่คุณใช้จ่าย ท้ายที่สุดแล้ว นั่นคือสิ่งที่พ่อรวยสอนเรา—สิ่งที่สำคัญคือจำนวนเงินที่เราเก็บไว้ได้ ไม่ใช่จำนวนเงินที่เราหาได้
การจัดการทางการเงินระดับเอซด้วย ClickUp
โดยรวมแล้ว พ่อรวยสอนลูก เป็นหนังสือที่จะเปลี่ยนวิธีคิดของคุณเกี่ยวกับเงินและวิธีการที่จะร่ำรวย มันสอนแนวคิดที่มีคุณค่า ไขข้อเข้าใจผิดหลายประการ และให้ข้อมูลที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
พร้อมที่จะนำบทเรียนทางการเงินอันมีค่าของโรเบิร์ต ที. คิโยซากิไปใช้ในทางปฏิบัติแล้วหรือยัง?
ใช้ ClickUp เพื่อทำให้กระบวนการทางการเงินและการบัญชีของธุรกิจคุณง่ายขึ้น และมุ่งเน้นไปที่วิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ลงทะเบียนฟรีบน ClickUpและสำรวจคุณสมบัติทางการเงินและอื่น ๆ!