10 เครื่องมือแชทที่สอดคล้องกับ HIPAA สำหรับการสื่อสารที่ปลอดภัย

ข้อความจากผู้ป่วยมาถึงเวลา 23:42 น. "สวัสดีค่ะ/ครับ คิดว่าฉันลืมบอกอะไรสำคัญไปตอนนัดวันนี้ รบกวนบอกตอนนี้ได้ไหมคะ/ครับ?"
นี่คือช่วงเวลาที่ทุกคนรู้จักดี เมื่อคุณต้องการตอบกลับโดยไม่ลังเล แม้จะรู้สึกเป็นธรรมชาติ แต่การกระทำเช่นนั้นอาจเปิดประตูสู่การละเมิด HIPAA ได้ ที่จริงแล้ว เมื่อปีที่แล้ว องค์กรด้านการดูแลสุขภาพได้รายงานการละเมิดข้อมูลถึง 725 ครั้ง โดยมีข้อมูลทางการแพทย์มากกว่า 275 ล้านรายการถูกเปิดเผย และวิกฤตการณ์เต็มรูปแบบเช่นนี้ น่าเสียดายที่ไม่ได้ชะลอตัวลงแต่อย่างใด
นี่คือเหตุผลว่าทำไมเครื่องมือแชทที่สอดคล้องกับ HIPAA จึงมีความสำคัญ ไม่ใช่เพราะกฎระเบียบบังคับ แต่เพราะมีผู้คนจริงๆ อยู่เบื้องหลังทุกการสนทนา
ข่าวดีก็คือ มีแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการสื่อสารประเภทนี้ เครื่องมือที่ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยไม่รบกวนวิธีการทำงานของคุณ ดังนั้น มาดูสิบบริการที่ดีที่สุดที่ควรพิจารณา
เครื่องมือแชทที่สอดคล้องกับ HIPAA ชั้นนำในพริบตา
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|ClickUp
|–แชท เอกสาร งานกระดานไวท์บอร์ด แดชบอร์ดที่รองรับ HIPAA–ฝังข้อมูล EHR ควบคุมการเข้าถึง บันทึกประวัติเวอร์ชัน–สรุปข้อมูลด้วย AI ผ่าน ClickUp Brain
|บุคคลทั่วไป, ทีมขนาดเล็ก, และองค์กรที่ต้องการพื้นที่ทำงานครบวงจร, ที่สอดคล้องกับข้อกำหนด
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|ไทเกอร์คอนเน็กต์
|–การเข้าถึงตามบทบาท, การส่งข้อความที่ปลอดภัย, การโทรจากบันทึก–การรวมระบบ EHR และเครื่องมือเรียกพยาบาล–การแจ้งเตือนการยกระดับแบบเงียบ
|ผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่ต้องการการสื่อสารทางคลินิกแบบเรียลไทม์
|ราคาตามความต้องการ
|โอเอ็มดี
|–ส่งข้อความที่ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน HIPAA ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่มีอยู่–เชื่อมต่อกับระบบ EHR กว่า 85 ระบบ, แชทสด, ระบบอัตโนมัติ–แชทกลุ่มและการเยี่ยมชมผ่านวิดีโอ
|คลินิกขนาดเล็กที่ต้องการการสื่อสารกับผู้ป่วยและส่งการแจ้งเตือนที่เน้นข้อความเป็นหลัก
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $250/เดือน
|อัพด็อกซ์
|–กล่องจดหมายรวมสำหรับแฟกซ์ อีเมล วิดีโอ–การส่งข้อความโดยตรงที่ปลอดภัย บันทึกการตรวจสอบ การบันทึกโน้ตขณะสนทนา
|การปฏิบัติงานหลายสาขาที่ต้องการการสื่อสารและการจัดการเอกสารแบบรวมศูนย์
|ราคาตามความต้องการ
|โพบ็อกซ์
|–อีเมลที่สอดคล้องกับ HIPAA อย่างไร้รอยต่อ–ตัวกรองฟิชชิ่ง/มัลแวร์ในตัวเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล Email DLP, การวิเคราะห์, แดชบอร์ดที่ปลอดภัย
|ผู้ให้บริการที่ต้องการการตลาดทางอีเมลที่ปลอดภัยและการติดต่อผู้ป่วย
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $38/เดือน
|ลูมา เฮลท์
|– การส่งข้อความ SMS, เสียง, อีเมลอัตโนมัติ – การรับข้อมูลผ่านอุปกรณ์มือถือ, การวิเคราะห์ด้วย AI, การซิงค์กับระบบ EHR
|ทีมการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยที่ใช้ประโยชน์จาก AI สำหรับการอัตโนมัติและการวิเคราะห์
|ราคาตามความต้องการ
|SimplePractice
|–ระบบส่งข้อความที่ปลอดภัย–ผสานรวมกับระบบเรียกเก็บเงิน, บันทึก, วิดีโอ–เทมเพลตและแชทในเซสชั่น
|ผู้ให้บริการเดี่ยวและสถานประกอบการขนาดเล็กที่ต้องการระบบเทเลเฮลท์และการบันทึกข้อมูลแบบบูรณาการ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/เดือน
|คลารา
|–การคัดกรองข้อความผู้ป่วยด้วยระบบ AI–การสนทนาต่อเนื่องผ่าน SMS, โทรศัพท์, แชทเว็บ–กล่องข้อความร่วมและการดูแลสุขภาพทางไกลในแอป
|ทีมจากหลายแผนกที่ต้องการการสื่อสารและการจัดเส้นทางผู้ป่วยอย่างชาญฉลาด
|ราคาตามความต้องการ
|สุขภาพสปรูซ
|–ระบบ VoIP, SMS, แฟกซ์, โทรศัพท์ที่ปลอดภัย–การติดแท็ก, การกำหนดเส้นทางสาย, ระบบอัตโนมัติหลังเวลาทำการ
|คลินิกที่ต้องการกล่องข้อความที่ยืดหยุ่นพร้อมระบบโทรศัพท์และการส่งข้อความที่ปลอดภัย
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24/ผู้ใช้/เดือน
|Rocket. Chat
|–โซลูชันการส่งข้อความที่ปลอดภัยแบบติดตั้งภายในองค์กร/โฮสต์เอง–ควบคุมข้อมูลอย่างสมบูรณ์, API แบบเปิด, การส่งข้อความแบบสหพันธ์
|องค์กรและธุรกิจที่ต้องการการสื่อสารที่สามารถปรับแต่งได้และโฮสต์เอง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/ผู้ใช้/เดือน
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือแชทที่สอดคล้องกับ HIPAA?
ในขณะที่แพลตฟอร์มแชทหลายแห่งอ้างว่ามีความปลอดภัย มีเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่ตรงตามมาตรฐานที่เข้มงวดที่จำเป็นในการปกป้องข้อมูลผู้ป่วยและรักษากฎระเบียบ HIPAA
นี่คือสิ่งที่ควรตรวจสอบก่อนเลือก:
- การเข้ารหัสแบบครบวงจรและเส้นทางการตรวจสอบ: ใช้การเข้ารหัสที่แข็งแกร่งเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อความและไฟล์แนบในระหว่างการส่งและเก็บรักษา เส้นทางการตรวจสอบมีความสำคัญไม่แพ้กัน โดยบันทึกผู้ที่เข้าถึงข้อมูล เมื่อใด และจากอุปกรณ์ใด
- การแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยและการเชื่อมต่อกับระบบ EHR: เปิดใช้งานการถ่ายโอนไฟล์แบบเข้ารหัสและเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มระบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EHR) หรือระบบบริหารจัดการคลินิก เพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย
- การสนับสนุนข้อตกลงผู้ร่วมงานทางธุรกิจ (BAA): ลงนามในข้อตกลงผู้ร่วมงานทางธุรกิจ (BAA) กับผู้ขายของคุณเพื่อปกป้องข้อมูลสุขภาพที่ระบุตัวตนได้ (PHI) อย่างถูกกฎหมายและปฏิบัติตามมาตรฐาน HIPAA ยืนยันความพร้อมใช้งานของ BAA ก่อนที่จะผูกพันเสมอ
- การตั้งค่าการเก็บรักษาและการลบข้อความ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มอนุญาตให้ควบคุมระยะเวลาการเก็บรักษาข้อความและรองรับการลบข้อมูล PHI อย่างปลอดภัยเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้งานอีกต่อไป
👀 คุณรู้หรือไม่?การละเมิดข้อมูลของ Anthem ในปี 2015ได้เปิดเผยข้อมูลของประชาชนประมาณ 78.8 ล้านคน ทำให้เป็นหนึ่งในเหตุการณ์การละเมิดข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา
เครื่องมือแชทที่สอดคล้องกับ HIPAA ที่ดีที่สุด
ดังนั้น หากคุณพร้อมที่จะก้าวข้ามวิธีการแก้ปัญหาที่เสี่ยงและสร้างระบบการสื่อสารที่คุณไว้วางใจได้ นี่คือเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับ HIPAAที่ดีที่สุดที่คุณควรพิจารณา 👇
1. ClickUp (พื้นที่ทำงานครบวงจรที่ดีที่สุดที่สอดคล้องกับ HIPAA พร้อมแชท การจัดการงาน และเอกสาร)
ในวงการสาธารณสุข การสื่อสารคือหัวใจของการดูแลผู้ป่วย ตั้งแต่การประสานงานด้านการดูแลไปจนถึงการแจ้งข้อมูลทางธุรการ ทุกข้อความล้วนมีข้อมูลสำคัญที่ต้องได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐาน HIPAA
นั่นคือจุดที่ClickUp for Health+ClickUp Chatเปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมทางการแพทย์เชื่อมต่อและทำงานร่วมกัน นี่คือConverged AI Workspace แห่งแรกของโลก ที่รวมทุกแอปงาน ข้อมูล และกระบวนการทำงานไว้ในแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยเพียงหนึ่งเดียว
ClickUp เป็นไปตามมาตรฐาน SOC 2 และแผน Enterprise ของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนด HIPAA (ผ่านข้อตกลง BAA ที่ลงนามแล้ว) โดยมีฟีเจอร์บทบาทที่กำหนดเองซึ่งให้การควบคุมขั้นสูงเกี่ยวกับสิทธิ์และการเข้าถึงของผู้ใช้
แทนที่จะต้องจัดการเครื่องมือแชทแยกต่างหาก, ตัวติดตามงาน, และระบบรายงาน, ผู้ให้บริการด้านสุขภาพและผู้บริหารสามารถทำให้การสื่อสารและการดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นจากพื้นที่ทำงานเดียวได้ ในสภาพแวดล้อมทางการแพทย์, อาจดูเหมือนผู้ให้บริการกำลังอัปเดตเอกสารหรือผู้ประสานงานการดูแลกำลังติดตามผู้ป่วย, ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ในขณะที่ยังคงสอดคล้องกันเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปและข้อกำหนดการเข้าถึง ดังนั้น, ClickUp จึงกำจัดทุกรูปแบบของการกระจายงานที่ไม่จำเป็นเพื่อให้ได้บริบท 100% และสถานที่รวมสำหรับมนุษย์และตัวแทน AI ในการทำงานร่วมกัน มาสำรวจเพิ่มเติมกันเถอะ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสื่อสารปลอดภัยและรวดเร็วผ่าน ClickUp Chat
เพื่อปกป้องข้อมูลผู้ป่วยในขณะที่ยังคงให้ทีมเชื่อมต่อกันClickUp Chat(แพลตฟอร์มการส่งข้อความแบบครบวงจรที่ดีที่สุด) ช่วยให้การสนทนาแบบเรียลไทม์เป็นไปตามกฎระเบียบที่เข้มงวด ข้อมูลได้รับการปกป้องอย่างแม่นยำทั้งในระหว่างการส่งและขณะเก็บรักษาโดยใช้มาตรฐานการเข้ารหัสที่แข็งแกร่ง
การแชทรวมถึงการกล่าวถึง @ และการตอบกลับแบบเป็นหัวข้อ ตัวอย่างเช่น ทีมดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจสามารถสร้างช่องแชทเฉพาะ 'Cardiology' ที่พยาบาลสามารถอัปเดตข้อมูลสำคัญของผู้ป่วยแบบเรียลไทม์ เภสัชกรสามารถแจ้งการปรับเปลี่ยนยา และแพทย์โรคหัวใจที่อยู่ในเวรสามารถรับการแจ้งเตือนทันทีด้วยการกล่าวถึง @Mention เพื่อการปรึกษาอย่างรวดเร็ว
เริ่มการประชุมด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวด้วย SyncUps
ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารทางการแพทย์ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และเห็นหน้ากันได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามใช่หรือไม่?
นี่คือวิธีที่ClickUp SyncUpsสนับสนุนทีมแพทย์:
- การทำงานร่วมกันแบบทันที: ทีมแพทย์สามารถเริ่มหรือเข้าร่วม SyncUp ได้โดยตรงจากทุกช่องทางหรือข้อความโดยตรง ช่วยให้แพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญสามารถหารือเกี่ยวกับกรณีผู้ป่วย แผนการรักษา หรือข้อมูลอัปเดตเร่งด่วนได้โดยไม่ต้องสลับระหว่างแอปพลิเคชัน
- การแชร์หน้าจอและการเชื่อมต่องาน: ระหว่างการ SyncUp ผู้เข้าร่วมสามารถแชร์หน้าจอของตนเพื่อตรวจสอบผลการทดลอง, ภาพถ่าย, หรือประวัติการรักษาได้ร่วมกัน คุณยังสามารถเชื่อมต่องานเฉพาะไปยังการ SyncUp แบบเรียลไทม์ได้ ทำให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปและความรับผิดชอบ
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: SyncUps ทำงานได้อย่างราบรื่นบนอุปกรณ์มือถือ ทำให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าร่วมการสนทนาที่สำคัญได้จากทุกที่ในโรงพยาบาลหรือคลินิก—แม้ในขณะเดินตรวจเยี่ยมผู้ป่วย
- การสื่อสารแบบมีหัวข้อ: SyncUps ประกอบด้วยแชทแบบมีหัวข้อ ทำให้ง่ายต่อการบันทึกการตัดสินใจที่สำคัญ, แชร์ทรัพยากร, และติดตามการดำเนินการหลังจากสาย
สื่อสารแบบอะซิงโครนัสด้วยคลิป
หากการสื่อสารแบบเรียลไทม์เป็นเรื่องยาก คุณสามารถบันทึกและแชร์วิดีโออัปเดต คำอธิบาย และการแจ้งเตือนต่าง ๆ แบบไม่พร้อมกันได้ด้วยClickUp Clips
ซึ่งหมายความว่าแพทย์ พยาบาล และผู้บริหารสามารถอธิบายขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน ให้ข้อเสนอแนะ หรือแจ้งข้อมูลอัปเดตของผู้ป่วยได้ตามตารางเวลาของตนเอง สิ่งนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานเป็นกะ การทำงานร่วมกันระหว่างทีม หรือการประชุมทันทีที่ไม่สามารถทำได้
นี่คือวิธีที่ Clips และ SyncUp ร่วมกันทำให้การสื่อสารทางการแพทย์มีความปลอดภัยและทรงพลังยิ่งขึ้น:
- การเข้าถึงที่ได้รับการคุ้มครอง: คลิปทุกคลิปถูกเก็บไว้ภายในพื้นที่ทำงานที่ปลอดภัยของ ClickUp พร้อมการอนุญาตที่ละเอียดและเส้นทางการตรวจสอบ ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถดูหรือแชร์การบันทึกได้ ทำให้ข้อมูลผู้ป่วยและการสื่อสารภายในองค์กรยังคงเป็นความลับ
- ความสามารถในการตรวจสอบ: คลิปจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติพร้อมเวลาและรายละเอียดผู้ใช้ รองรับข้อกำหนดของ HIPAA สำหรับการติดตามการเข้าถึงและการควบคุมการตรวจสอบ
- การสื่อสารแบบรวมศูนย์: Clips ผสานการทำงานกับฟีเจอร์แชท เอกสาร และการจัดการงานของ ClickUp ได้อย่างราบรื่น ซึ่งหมายความว่าการสื่อสารทั้งหมดของคุณ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ วิดีโอ หรือเสียง จะถูกรวมศูนย์ สามารถค้นหาได้ และได้รับการปกป้องภายใต้มาตรฐาน HIPAA เดียวกัน
สร้าง, แชร์, และแก้ไขข้อมูลทางการแพทย์ในเอกสาร
เพื่อขยายการสอดคล้องเดียวกันนี้ไปยังเอกสารClickUp Docsมอบพื้นที่ที่ปลอดภัยและหลากหลายให้กับทีมในการสร้าง, แชร์, และอัปเดตทุกอย่างตั้งแต่ SOPs, โปรโตคอลการรักษา, บันทึกการประชุม, ไปจนถึงกระบวนการรับข้อมูล.
ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันเอกสารที่มีการเสริมความปลอดภัยนี้ทำงานโดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของคุณและเชื่อมโยงกับโครงการ งาน หรือโฟลเดอร์ต่างๆ เพื่อให้ทุกอย่างไม่ถูกแยกออกจากกันหรือถูกฝังอยู่ในอีเมล
คุณสามารถมอบหมายงานจากภายในเอกสาร, ระบุชื่อเพื่อนร่วมทีม, และควบคุมการเข้าถึงได้ถึงระดับผู้ชมหรือผู้แก้ไขรายบุคคล. คุณยังสามารถฝังเอกสารอ้างอิงจาก PubMed หรือ Scopus เพื่อร่วมมือในการตีพิมพ์หรือข้อมูลการทดลองได้.
เอกสารทุกฉบับสามารถแชร์ได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร พร้อมตัวเลือกในการเชิญผู้ร่วมงานเป็นผู้ชม ผู้แสดงความคิดเห็น หรือผู้แก้ไขเต็มรูปแบบ ประวัติการแก้ไขจะทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และคุณสามารถย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้หากจำเป็น
ความคิดเห็นในภารกิจช่วยขยายการร่วมมือให้ไกลขึ้นไปอีก แทนที่จะต้องแบ่งปันคำแนะนำผ่านแอปพลิเคชันแชทต่าง ๆ ความคิดเห็นจะปรากฏอยู่ที่ที่งานกำลังเกิดขึ้น ผู้ให้บริการสามารถทิ้งบริบทไว้ในภารกิจประสานงานการดูแล หรือผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎสามารถทำเครื่องหมายสิ่งที่ต้องการให้ติดตามได้ คุณยังสามารถแท็กเพื่อนร่วมทีม ฝังไฟล์ หรือเปลี่ยนความคิดเห็นให้กลายเป็นภารกิจใหม่ได้หากมันกลายเป็นสิ่งที่สามารถดำเนินการได้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ปรับปรุงการรับผู้ป่วยและการอัปเดตคำขอให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการสร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองใน ClickUp คุณยังสามารถผสานการทำงานกับ Cognito Forms เพื่อแปลงการส่งแบบฟอร์มให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและเร่งกระบวนการทำงานทางคลินิกของคุณ
รักษาทุกข้อมูลให้เชื่อมโยงกันทั่วทั้งพื้นที่ทำงานด้านการดูแลสุขภาพของคุณ
เมื่อบริบทเริ่มกระจายไปหลายหัวข้อClickUp Brainจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ด้วยกัน ด้วยคำสั่งสั้น ๆโซลูชัน AI สำหรับการดูแลสุขภาพที่ทรงพลังนี้สามารถสรุปการแก้ไขเอกสารยาว ๆ หรือประวัติการสนทนา, สกัดข้อมูลการกระทำจากความคิดเห็น, หรือช่วยในการร่างคำตอบภายในงานได้
มันได้รับการฝึกฝนบนพื้นที่ทำงานของคุณ ดังนั้นจึงเข้าใจวิธีการสื่อสารและการทำงานของทีมคุณ สำหรับทีมที่ต้องจัดการงานที่มีความละเอียดอ่อนและมีปริมาณมาก การสนับสนุนด้วย AI สำหรับงานเหล่านี้จะช่วยประหยัดเวลาในขณะที่ยังคงมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมที่สำคัญ
ตัวอย่างเช่น ทีมควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อประมวลผลรายงานเหตุการณ์ประจำวันและสกัดแนวโน้มสำคัญ (เช่น แหล่งที่มาของการติดเชื้อที่เกิดขึ้นซ้ำ)
📌 ลองใช้คำแนะนำเหล่านี้:
- ให้ข้อมูลอ้างอิงอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของ CDC สำหรับการปฏิบัติตามสุขอนามัยมือ และเชื่อมโยงไปยังเอกสารควบคุมการติดเชื้อของเรา
- สรุปบันทึกการประชุมทีมสหสาขาวิชาชีพวันนี้ และจัดทำรายการการกระทำที่ต้องทำสำหรับทีมแพทย์โรคหัวใจ, ทีมพยาบาล, และทีมเภสัชกรรมแยกต่างหาก
- สร้างรายการตรวจสอบติดตามผลสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดตามแนวทางปฏิบัติในการจำหน่ายผู้ป่วยนี้ และมอบหมายงานให้กับหน่วยฟื้นฟู
- เน้นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำจากรายงานเหตุการณ์ควบคุมการติดเชื้อประจำสัปดาห์นี้ และเสนอแนะสามแนวทางปฏิบัติเร่งด่วนสำหรับการประชุมทบทวนครั้งถัดไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การอัตโนมัติของงาน: ทำให้งานดูแลที่เกิดขึ้นซ้ำและกระบวนการนัดหมายเป็นอัตโนมัติด้วยClickUp Automationsโดยใช้ตัวกระตุ้นและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- การนำเสนอข้อมูล: ติดตามปริมาณงานของทีมและการดำเนินงานด้านการดูแลผู้ป่วยบนแดชบอร์ด ClickUpด้วยแผนภูมิที่ปรับแต่งได้ การติดตามเวลา และวิดเจ็ตการวางแผนความจุ
- การประสานงานการดูแลแบบรวมศูนย์: จัดการนัดหมายและการติดตามผลแบบเรียลไทม์โดยใช้ClickUp Calendar
- การฝังข้อมูลอย่างปลอดภัย: เพิ่มข้อมูล EHR (บันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์), แบบฟอร์มประกันภัย หรือผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการลงใน ClickUp Docs ได้โดยตรง เพื่อการทำงานของทีมที่รวดเร็วขึ้น
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อและเป็นไปตามมาตรฐาน: เชื่อมต่ออย่างปลอดภัยกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ เช่น Zoom, Google Workspace และ Slack เพื่อสร้างระบบนิเวศด้านการดูแลสุขภาพที่เชื่อมโยงกันด้วยClickUp integrations
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณลักษณะที่กว้างขวางอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นสำหรับสำนักงานขนาดเล็กในระหว่างการเริ่มต้นใช้งาน
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ ทุกอย่างทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น การผสมผสานระหว่างแชท กระดานไวท์บอร์ด และสเปซ ช่วยให้เราสามารถระดมความคิด มอบหมายงาน และติดตามงานได้ทั้งหมดในที่เดียว มีความยืดหยุ่น มองเห็นภาพชัดเจน และสามารถปรับแต่งได้อย่างสูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการหลายทีมและหลายโครงการข้ามแผนก ฟีเจอร์ Wiki ยังช่วยให้เราแทนที่คู่มือมาตรฐานและเอกสารการปฐมนิเทศที่กระจัดกระจายด้วยแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อของทุกฟีเจอร์ การผสมผสานระหว่างแชท กระดานไวท์บอร์ด และสเปซ ช่วยให้เราสามารถระดมความคิด มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าได้ทั้งหมดในที่เดียว มีความยืดหยุ่น มองเห็นภาพชัดเจน และสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบริหารจัดการหลายทีมและหลายโปรเจกต์ข้ามแผนก ฟีเจอร์ Wiki ยังช่วยให้เราแทนที่คู่มือ SOP และเอกสารการปฐมนิเทศที่กระจัดกระจายด้วยแหล่งข้อมูลกลางที่เชื่อถือได้เพียงแห่งเดียว
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: Brain MAXเปลี่ยนแปลงการสื่อสารทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพของคุณด้วยการรวมข้อมูลสำคัญและขั้นตอนการทำงานทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่ปลอดภัยและขับเคลื่อนด้วย AI
นี่คือวิธี:
- ค้นหาทันทีใน ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ รวมถึงเว็บ เพื่อค้นหาไฟล์ผู้ป่วย เอกสารวิจัย หรือบันทึกการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ต้องเคลื่อนที่ตลอดเวลาTalk to Textช่วยให้คุณถามคำถาม พิมพ์บันทึกผู้ป่วย หรือสั่งงานด้วยเสียง—โดยไม่ต้องใช้มือ ใช้งานได้ทุกที่
- แทนที่จะพึ่งพาเครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมโยงกันหลายตัว เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini Brain MAX มอบโซลูชันเดียวที่เข้าใจบริบทและพร้อมใช้งานในระดับองค์กร ซึ่งเข้าใจสภาพแวดล้อมด้านการดูแลสุขภาพของคุณ
ลองใช้ClickUp Brain MAX—แอปซูเปอร์ AI ที่เข้าใจกระบวนการทำงานทางการแพทย์ของคุณอย่างแท้จริง ละทิ้งเครื่องมือ AI ที่ซับซ้อนและสัมผัสกับการสื่อสารด้านการดูแลสุขภาพที่ราบรื่น ปลอดภัย และชาญฉลาด
2. TigerConnect (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทางคลินิกแบบเรียลไทม์)
TigerConnect เป็นแพลตฟอร์มการส่งข้อความที่สอดคล้องกับ HIPAA ซึ่งปรับการสื่อสารให้เหมาะสมสำหรับผู้ให้บริการด้านสุขภาพ โดยมีการเข้าถึงตามบทบาทสำหรับแพทย์ พยาบาล และผู้ดูแลระบบ มีอินเทอร์เฟซที่ปรับได้ซึ่งปรับการแจ้งเตือนและเค้าโครงแบบไดนามิกตามบทบาทของผู้ใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าคำเตือนจะถูกส่งไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ 'การแจ้งเตือนแบบเงียบ' ที่จะแจ้งเตือนผู้ควบคุมหากการตอบกลับล่าช้า เครื่องมือนี้ยังอนุญาตให้ผู้ใช้เริ่มแชทหรือโทรได้โดยตรงจากบันทึกของผู้ป่วยและรองรับขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง เช่น รายการตรวจสอบก่อนการผ่าตัดที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการการดูแลเฉพาะ
คุณสมบัติเด่นของ TigerConnect
- แผงควบคุมส่วนกลางพร้อมการจัดการผู้ใช้ (นำเข้า CSV, LDAP/AD), การซิงค์กำหนดบทบาท, และการเพิกถอนการเข้าถึงอุปกรณ์ทันที
- ผสานรวมกับระบบ EHR และเครื่องมือเรียกพยาบาลเพื่อการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยแบบเรียลไทม์ระหว่างการให้คำปรึกษา
- สื่อสารตามบทบาท (เช่น 'แพทย์โรคหัวใจเวร') แทนการค้นหาชื่อ
ข้อจำกัดของ TigerConnect
- ผู้ใช้บางรายระบุว่า ระบบดูล้าสมัยและต้องปิดหน้าจอหนึ่งเพื่อเข้าถึงอีกหน้าจอหนึ่ง ซึ่งทำให้กระบวนการทำงานช้าลง
ราคาของ TigerConnect
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ TigerConnect
- G2: 4. 5/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง TigerConnect อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า,
TigerConnect มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเผยแพร่การแจ้งเตือนข้อมูลทั่วทั้งบริษัท (สภาพอากาศ, การจราจร, เหตุฉุกเฉิน) รวมถึงเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสื่อสารระหว่างพนักงาน ช่วยให้สามารถรายงานผู้ป่วย, ข้อมูลการส่งต่อ, และข้อมูล HIPAA ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะละเมิด HIPAA
TigerConnect มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเผยแพร่การแจ้งเตือนข้อมูลทั่วทั้งบริษัท (สภาพอากาศ, การจราจร, เหตุฉุกเฉิน) รวมถึงเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสื่อสารระหว่างพนักงาน ช่วยให้สามารถรายงานผู้ป่วย, ข้อมูลการส่งต่อ, และข้อมูล HIPAA ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะละเมิด HIPAA
👀 คุณทราบหรือไม่?หมวดหมู่การละเมิด HIPAA ที่เกิดจากการไม่รู้สามารถส่งผลให้ถูกปรับได้ตั้งแต่ $100 ถึง $50,000 ต่อการละเมิดหนึ่งครั้ง โดยมีเพดานสูงสุดต่อปีอยู่ที่ $25,000 สำหรับการกระทำผิดซ้ำ
3. โอเอ็มดี (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารกับผู้ป่วยแบบข้อความและการแจ้งเตือนการนัดหมาย)
โอเอ็มดี ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 โดยกลุ่มนักนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมช่องว่างทางการสื่อสารระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย พวกเขาได้พัฒนาแพลตฟอร์มที่ผู้ให้บริการสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่มีอยู่เพื่อสื่อสารอย่างปลอดภัย ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการใช้แอปพลิเคชันเพิ่มเติม
เครื่องมือนี้เชื่อมต่อกับระบบ EHR กว่า 85 ระบบ ซึ่งช่วยให้รายละเอียดของผู้ป่วยถูกนำเข้าสู่การสนทนาได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังช่วยให้สถานพยาบาลสามารถแชร์ลิงก์ที่ปลอดภัยด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวสำหรับการเยี่ยมชมผ่านวิดีโอ ซึ่งผสานเข้ากับเส้นทางการส่งข้อความได้อย่างราบรื่น
สำหรับทีมดูแลผู้ป่วย OhMD ให้บริการการสนับสนุนแบบหลายผู้เช่า, การลงชื่อเข้าใช้เพียงครั้งเดียว, การตรวจสอบผู้ใช้, และตัวเลือกการแชทกลุ่มเพื่อให้ทุกอย่างประสานงานกันได้ดีขึ้น การตั้งค่าเช่นนี้ช่วยให้คลินิกขนาดเล็กสามารถจัดการการดูแลผู้ป่วยได้ดีขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ OhMD
- ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อกำหนดเวลาติดตามผลที่แจ้งให้ผู้ป่วยทราบเกี่ยวกับขั้นตอนถัดไปหลังจากการเข้ารับบริการ
- ใช้ฟีเจอร์แชทสดเพื่อเปิดพื้นที่ต้อนรับสำหรับผู้ป่วยใหม่ให้สามารถติดต่อผ่านเว็บไซต์ของคุณได้
- ใช้ประโยชน์จากแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรวบรวมข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครองก่อนการนัดหมายผ่านการแลกเปลี่ยนข้อความที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดของ OhMD
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าข้อความของผู้ป่วยหายไปเป็นครั้งคราว ซึ่งทำให้ต้องค้นหาด้วยตนเองเพื่อหาข้อความเหล่านั้น
ราคาของ OhMD
- การเข้าถึง: เริ่มต้นที่ $300/เดือน
- พัฒนา: การกำหนดราคาแบบเฉพาะ
คะแนนและรีวิวของ OhMD
- G2: 4. 8/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง OhMD อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า,
ฉันชอบความสะดวกในการใช้งานและการสนับสนุนลูกค้า พวกเขายังให้ข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็วเมื่อฉันมีปัญหา โดยรวมแล้ว ฉันรักระบบและการแจ้งเตือนที่รวดเร็วที่ฉันได้รับทางอีเมลเมื่อมีข้อความใหม่
ฉันชอบความง่ายในการใช้งานและการสนับสนุนลูกค้า พวกเขายังให้ข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็วเมื่อฉันมีปัญหา โดยรวมแล้วฉันรักระบบและการแจ้งเตือนที่รวดเร็วที่ฉันได้รับทางอีเมลเมื่อมีข้อความใหม่
🎥 สนใจเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันหรือไม่ ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม:
4. Updox (เหมาะที่สุดสำหรับสถานประกอบการที่มีหลายสาขาพร้อมการแลกเปลี่ยนเอกสารและการสื่อสารแบบศูนย์กลาง)
Updox รวมอีเมล, แฟกซ์, และการโทรผ่านวิดีโอไว้ในกล่องจดหมายเดียวทำให้การสื่อสารของผู้ให้บริการเป็นศูนย์กลางระบบข้อความปลอดภัยโดยตรง (DSM) ของมันช่วยให้แพทย์สามารถแบ่งปันประวัติผู้ป่วยกับเพื่อนร่วมงานผ่านเครือข่ายที่น่าเชื่อถือได้อย่างปลอดภัย
ออกแบบมาสำหรับผู้ให้บริการนอกโรงพยาบาล เช่น แพทย์และเภสัชกร Updox ยังมีแดชบอร์ดที่ทีมสามารถติดตามสถานะข้อความและการตอบกลับของผู้ป่วยแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังฝังการประมวลผลการชำระเงินไว้ในแชท ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้โดยไม่ต้องสลับหน้าจอ
ผู้ป่วยจะได้รับข้อความเตือนการนัดหมายโดยตรงในกล่องจดหมายของตน ขณะที่กรณีเร่งด่วนจะถูกยกระดับด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวจากสมาชิกทีมใดก็ได้ ซึ่งช่วยให้เกิดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกันมากขึ้นสำหรับทั้งทีมและแผนกต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของ Updox
- จัดการประชุมทางไกลกลุ่มผ่านเทเลเฮลท์ได้สูงสุด 19 คน พร้อมด้วยห้องรอเสมือนจริง การแชร์หน้าจอ และการบันทึกโน้ตขณะสนทนา
- แก้ไข, ลงนาม, แก้ไขข้อมูลส่วนตัว, และเน้นเอกสารได้โดยตรงในกล่องจดหมายของคุณโดยไม่ต้องส่งออกไปยังเครื่องมืออื่น
- ส่งแฟกซ์ตามเส้นทางโดยอัตโนมัติด้วยการกำหนดตามกฎและเก็บบันทึกการตรวจสอบที่สอดคล้องกับ HIPAA ของเอกสารทุกฉบับ
ข้อจำกัดของ Updox
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าสัญญาต่ออายุโดยอัตโนมัติโดยไม่มีตัวเลือกในการยกเลิกหรือซื้อขาด ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่พึงประสงค์
ราคาของ Updox
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Updox
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Updox อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า,
ระบบของ Updox และระบบเชื่อมต่อกับระบบ EHR ของเรา (Practice Fusion) ง่ายและเข้าใจได้ดีมาก ในฐานะสำนักงานทางการแพทย์ เราได้รับแฟกซ์ซ้ำซ้อนจำนวนมาก ทำให้สิ้นเปลืองกระดาษเป็นจำนวนมาก และที่สำคัญที่สุดคือเสียเวลาไปกับการรับแฟกซ์ สแกน และย้ายแฟกซ์ไปยังแฟ้มผู้ป่วย ด้วย Updox เพียงคลิกเดียว แฟกซ์ก็จะถูกย้ายไปยังแฟ้มผู้ป่วยทันที ทำให้ทุกคนทำงานได้ง่ายขึ้นมาก และเราประหยัดเงินค่ากระดาษไปได้มาก
ระบบของ Updox และระบบเชื่อมต่อกับระบบ EHR ของเรา (Practice Fusion) ง่ายและเข้าใจได้ดีมาก ในฐานะสำนักงานแพทย์ เราได้รับแฟกซ์ซ้ำซ้อนจำนวนมาก ทำให้สิ้นเปลืองกระดาษเป็นจำนวนมาก และที่สำคัญที่สุดคือเสียเวลาไปกับการรับแฟกซ์ สแกน และย้ายแฟกซ์ไปยังแฟ้มผู้ป่วย ด้วย Updox เพียงคลิกเดียว แฟกซ์ก็จะถูกย้ายไปยังแฟ้มผู้ป่วยทันที ทำให้ทุกคนทำงานได้ง่ายขึ้นมาก และเราประหยัดเงินค่ากระดาษได้เป็นจำนวนมาก
🧠 เกร็ดความรู้: โรงพยาบาลโดยเฉลี่ยสร้างข้อมูลประมาณ50 เพตะไบต์ต่อปี ตามข้อมูลจาก World Economic Forum นั่นมากกว่าข้อมูลที่เก็บไว้ในหอสมุดรัฐสภาทั้งหมดถึงสองเท่า!
5. Paubox (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดทางอีเมลและการติดต่อผู้ป่วยที่สอดคล้องกับ HIPAA)
แทนที่จะต้องพึ่งพาระบบพอร์ทัล รหัสผ่าน หรือการคลิกเพิ่มเติม Paubox จะเข้ารหัสอีเมลขาออกทุกฉบับโดยอัตโนมัติเบื้องหลัง เพื่อให้ผู้รับสามารถอ่านข้อความได้โดยตรงในกล่องจดหมายเข้า ไม่ว่าจะใช้ Gmail, Outlook หรือแอปพลิเคชันบนมือถือก็ตาม
มันผสานการทำงานกับผู้ให้บริการอีเมลที่คุณมีอยู่แล้ว และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของ HIPAA โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก จัดการภัยคุกคามที่ถูกกักกัน และบังคับใช้นโยบายต่างๆ ผ่านแดชบอร์ดที่ปลอดภัย
ในขณะที่ระบบป้องกันภัยคุกคามขาเข้าในตัวจะบล็อกการฟิชชิง การปลอมแปลง และมัลแวร์โดยใช้ตัวกรองเช่น ExecProtect และ DomainAge
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paubox
- ฝังฟังก์ชันอีเมลเข้ารหัสโดยตรงลงในแอปพลิเคชันโดยใช้ RESTful Email API พร้อมความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองจาก HITRUST
- ใช้ Email DLP เพื่อสแกนข้อความขาออกและปกป้องข้อมูลสำคัญก่อนที่จะถูกส่งออกไป
- ตรวจจับและบล็อกอีเมลขาเข้าหรือขาออกที่มีข้อมูล PHI ที่ละเอียดอ่อนหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุม (หมายเลขประกันสังคม, บัตรเครดิต)
ข้อจำกัดของ Paubox
- ผู้ใช้บางรายพบว่า Paubox Forms ยากต่อการใช้งานและสังเกตเห็นการขาดตัวเลือกในการปรับแต่ง
ราคา Paubox
- มาตรฐาน: $38/เดือน
- บวก: $77/เดือน
- พรีเมียม: $90/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Paubox
- G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
- Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Paubox อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า,
ฉันชื่นชมวิธีที่ Paubox รับประกันการสื่อสารทางอีเมลที่ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน HIPAA ทำให้สามารถส่งข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้อย่างง่ายดายในขณะที่ยังคงรักษาความลับไว้ได้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายยังช่วยให้กระบวนการจัดการข้อมูลผู้ป่วยเป็นไปอย่างราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมและปรับปรุงการทำงานให้เป็นระบบมากขึ้น
ฉันชื่นชมวิธีที่ Paubox รับประกันการสื่อสารทางอีเมลที่ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน HIPAA ทำให้สามารถส่งข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้อย่างง่ายดายในขณะที่ยังคงรักษาความลับไว้ได้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายยังช่วยให้กระบวนการจัดการข้อมูลผู้ป่วยเป็นไปอย่างราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมและปรับปรุงการทำงานให้เป็นระบบมากขึ้น
📮ClickUp Insight: เกือบ 20% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเรา ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีมากกว่า 50 ข้อความต่อวัน ปริมาณที่สูงนี้อาจบ่งชี้ว่าทีมมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรวดเร็วตลอดเวลา—ซึ่งดีต่อความรวดเร็วแต่ก็อาจนำไปสู่การรับข้อมูลมากเกินไปได้เช่นกัน
ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ ของ ClickUpเช่น ClickUp Chat และ ClickUp Assigned Comments การสนทนาของคุณจะเชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพิ่มความชัดเจนและลดความจำเป็นในการติดตามงานที่ไม่จำเป็น
6. Luma Health (ดีที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยแบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์ด้วย AI)
Luma Health เป็นแพลตฟอร์มความสำเร็จของผู้ป่วยที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ AI โดยตรง ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ต้นจนจบเป็นไปอย่างราบรื่น ก่อนการเข้ารับบริการ ผู้ป่วยจะได้รับแบบฟอร์มการรับข้อมูลเบื้องต้นผ่านมือถือ สามารถอัปโหลดบัตรประจำตัวและข้อมูลประกันสุขภาพ รวมถึงให้ความยินยอมต่าง ๆ ทั้งหมดนี้จะถูกบันทึกและซิงค์กับระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EHR) โดยอัตโนมัติ
การผสานระบบ EHR อย่างลึกซึ้งกับระบบต่าง ๆ เช่น Epic, eClinicalWorks, Athenahealth และอื่น ๆ ช่วยให้เกิดกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่ซิงค์ข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปโดยอัตโนมัติผ่าน SMS สองทาง, เสียง, อีเมล, และแชทที่ปลอดภัยในหลายภาษา ด้วยวิธีนี้ ระบบสามารถจัดการกับการยืนยัน, การยกเลิก, การเลื่อนนัด, การส่งต่อผู้ป่วย, และการติดต่อผู้ป่วยเพื่อติดตามการรักษา (โดยใช้ NLP เพื่อเข้าใจการตอบสนองตามธรรมชาติและอีโมจิ) ระบบวิเคราะห์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ติดตามตัวชี้วัดต่างๆ เช่น การลดการไม่มาตามนัด การแปลงการแนะนำผู้ป่วย การเสร็จสิ้นการรับผู้ป่วย การเติบโตของรายได้ และความพึงพอใจของผู้ป่วย เพื่อนำข้อมูลกลับมาใช้ในการจัดตารางเวลาที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Luma Health
- แจ้งเตือนผู้ป่วยโดยอัตโนมัติเมื่อมีช่วงเวลาที่นัดหมายที่ต้องการเปิดขึ้นเนื่องจากการยกเลิก โดยตรงกับประเภท ผู้ให้บริการ และสถานที่
- ใช้ Spark AI + Navigator Concierge เพื่อจัดการสายโทรศัพท์และข้อความจากผู้ป่วยด้วยความเข้าใจภาษาธรรมชาติ
- เปลี่ยนแฟกซ์ที่เข้ามาด้วย AI เพื่อจัดประเภท สกัดข้อมูล และส่งต่อโดยอัตโนมัติทันทีโดยไม่ต้องคัดแยกด้วยมือ
ข้อจำกัดของ Luma Health
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาต้องรีเฟรชหน้าจออยู่บ่อยครั้งเพื่อดูข้อความใหม่ และรายงานว่าลิงก์ที่ส่งออกไปไม่เคยถึงผู้รับ
ราคาของ Luma Health
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Luma Health:
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (80+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Luma Health อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า,
ฉันชอบความสะดวกและความรวดเร็วในการส่งข้อความที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วยพร้อมข้อมูลการส่งต่อ/การนัดหมายอย่างมาก คุณสามารถใส่รายละเอียดทุกอย่างให้พวกเขาได้โดยไม่ต้องเสียเวลาโทรติดต่อซ้ำไปซ้ำมา และฉันสามารถไปทำงานถัดไปได้ แต่ยังคงสามารถสนทนากับผู้ป่วยได้หากจำเป็น
ฉันชอบความสะดวกและความรวดเร็วในการส่งข้อความที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วยพร้อมข้อมูลการส่งต่อ/การนัดหมายอย่างมาก คุณสามารถใส่รายละเอียดทุกอย่างให้พวกเขาได้โดยไม่ต้องเสียเวลาโทรศัพท์ติดต่อซ้ำไปซ้ำมา และฉันสามารถไปทำงานถัดไปได้ แต่ยังคงสามารถสนทนากับผู้ป่วยได้หากจำเป็น
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ฝึกอบรมพนักงานให้ใช้ตัวย่อชื่อและนามสกุลผู้ป่วย 4 ตัวสุดท้ายของหมายเลขบันทึกทางการแพทย์แทนการใช้ชื่อเต็มในการแชท ซึ่งยังคงสามารถระบุตัวตนได้สำหรับทีมของคุณ แต่เพิ่มชั้นการป้องกันหากมีการแชร์ภาพหน้าจอโดยไม่ตั้งใจ
7. SimplePractice (เหมาะสำหรับผู้ให้บริการเดี่ยวและคลินิกขนาดเล็กที่ต้องการระบบเทเลเฮลท์และการเรียกเก็บเงินแบบบูรณาการ)
SimplePractice เป็นระบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EHR) และระบบการจัดการคลินิกที่สอดคล้องกับมาตรฐาน HIPAA ออกแบบมาสำหรับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพหลากหลายประเภท รวมถึงนักบำบัด นักแก้ไขการพูดและภาษา นักกิจกรรมบำบัด และจิตแพทย์
คุณสมบัติการส่งข้อความที่ปลอดภัยของระบบถูกผสานรวมอย่างแน่นหนาเข้ากับพอร์ทัลลูกค้า ช่วยให้ผู้บำบัดสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างเซสชั่นได้โดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัว สิ่งที่ทำให้ระบบนี้แตกต่างคือความสามารถในการผสานการส่งข้อความกับเครื่องมือทางคลินิกอื่น ๆ อย่างราบรื่น เช่น เซสชั่นวิดีโอ บันทึกความคืบหน้า และการนัดหมาย
สำหรับสถานพยาบาลที่ให้บริการ Telehealth, SimplePractice รองรับการแชทที่ปลอดภัยในระหว่างการเยี่ยมชมผ่านวิดีโอสดในระหว่างการนัดหมาย. สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการแชร์ลิงก์, ทรัพยากรที่เป็นลายลักษณ์อักษร, หรือการตรวจสอบเมื่อเสียงขาดหาย. คุณยังสามารถตั้งค่าข้อความความพร้อมให้บริการ, ส่งการอัปเดตแบบกระจายไปยังลูกค้าเฉพาะ, และทำให้แน่ใจว่าการสื่อสารทั้งหมดยังคงถูกเข้ารหัสและบันทึกไว้.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SimplePractice
- เข้าถึง Wiley Treatment Planner เพื่อสร้างแผนการดูแลที่ละเอียดพร้อมตัวเลือกที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าซึ่งปรับให้เหมาะสมกับการวินิจฉัยเฉพาะ
- ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตบันทึกแบบกำหนดเอง แผนการรักษา และการประเมินผลที่กรอกข้อมูลลูกค้าไว้ล่วงหน้า เพื่อการบันทึกข้อมูลทางคลินิกที่มีประสิทธิภาพ
- เข้าถึงแดชบอร์ดรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วม, แนวโน้มรายได้, แหล่งอ้างอิง, และปริมาณผู้ป่วยของผู้ให้บริการเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดในการปฏิบัติงาน
ข้อจำกัดของ SimplePractice
- ผู้ใช้จำนวนหนึ่งสังเกตเห็นว่าไม่มีฟีเจอร์บันทึกอัตโนมัติ ทำให้ต้องบันทึกข้อมูลด้วยตนเองบ่อยครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลบันทึกสูญหาย
ราคาของ SimplePractice
- เริ่มต้น: $49/เดือน
- จำเป็น: $79/เดือน
- บวก: $99/เดือน
SimplePractice รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,800+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง SimplePractice อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า,
การจัดรูปแบบที่มีให้สำหรับบันทึกเช่น 'Wiley' ทำให้การสร้างแผนการรักษาเป็นประสบการณ์ที่ง่ายขึ้นมากเมื่อเทียบกับที่ผ่านมา ฉันชอบการจัดวางของ SimplePractice; มันง่ายมากที่จะนำทาง ผู้ป่วยสามารถติดต่อคุณผ่านการส่งข้อความ และคุณสามารถดำเนินการเซสชั่นทางไกลที่ได้รับการอนุมัติตามมาตรฐาน HIPAA ได้
การจัดรูปแบบที่มีให้สำหรับบันทึกเช่น 'Wiley' ทำให้การสร้างแผนการรักษาเป็นประสบการณ์ที่ง่ายขึ้นมากเมื่อเทียบกับที่ผ่านมา ฉันชอบการจัดวางของ SimplePractice; มันง่ายมากที่จะนำทาง ผู้ป่วยสามารถติดต่อคุณผ่านการส่งข้อความ และคุณสามารถดำเนินการเซสชั่นทางไกลที่ได้รับการอนุมัติตามมาตรฐาน HIPAA ได้
8. Klara (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารผู้ป่วยแบบบูรณาการระหว่างหลายแผนกและการจัดเส้นทางอัจฉริยะ)
Klara เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยที่สอดคล้องกับ HIPAA ซึ่งมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นและคล้ายกับการส่งข้อความผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร ไม่ว่าผู้ป่วยจะส่งข้อความผ่าน SMS, เว็บไซต์, แชทบนเว็บไซต์ หรือโทรศัพท์ การสื่อสารทั้งหมดจะถูกส่งไปยังเส้นทางการสนทนาเดียวที่เข้ารหัสซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถจัดการได้จากศูนย์กลาง หนึ่งในจุดเด่นของระบบคือชั้นการกำหนดเส้นทางอัจฉริยะและการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ Klara Assistant ใช้ AI ในการตีความสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการ—แม้จากข้อความแบบอิสระ—และทำการติดแท็ก, มอบหมาย, หรือส่งต่อไปยังสมาชิกทีมที่ถูกต้อง (สำหรับการเรียกเก็บเงิน, การนัดหมาย, คำถามทางคลินิก, เป็นต้น) ซึ่งช่วยลดเวลาในการคัดกรองและลดการติดขัดที่เคาน์เตอร์หน้า
คลาร่ายังจัดการโหมดการสื่อสารแบบผสมผสานได้อย่างราบรื่น หากผู้ป่วยโทรเข้ามา พวกเขาสามารถเลือกเปลี่ยนการโทรให้เป็นเส้นทางการส่งข้อความที่ปลอดภัยได้
คุณสมบัติเด่นของ Klara
- เปิดใช้งานบริการแพทย์ทางไกลในแอปด้วยห้องรอเสมือนจริง การเยี่ยมชมผ่านวิดีโอ และเส้นทางการแชทที่คงอยู่ซึ่งจะจัดเก็บการสนทนาโดยอัตโนมัติ
- สนับสนุนการทำงานร่วมกันภายในองค์กรด้วยกล่องจดหมายร่วม การกล่าวถึง (@mentions) บันทึกภายใน และการมอบหมายข้อความใหม่ข้ามทีมการจัดตารางเวลา ทีมคลินิก และทีมการเรียกเก็บเงิน
- เผยแพร่การอัปเดตหรือข้อความนโยบายอย่างปลอดภัยไปยังกลุ่มผู้ป่วยโดยใช้ข้อความแบบแม่แบบภายใน Klara
ข้อจำกัดของคลาร่า
- ผู้ใช้ต้องการที่จะส่งแบบฟอร์ม, คำสั่ง, หรือผลลัพธ์ได้โดยตรงจากแผนภูมิของผู้ป่วยไปยัง Klara แทนที่จะบันทึกและอัปโหลดแยกต่างหาก
ราคาของ Klara
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของคลารา
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Klara อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า,
ฉันชอบที่สามารถส่งข้อความถึงผู้ป่วยได้ เพราะมันเร็วกว่าการโทร นอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่คนอื่นเกี่ยวกับผู้ป่วยรายเดียวกันในหัวข้อเดียว ทำให้สามารถอ้างอิงข้อมูลได้ ฉันใช้มันทุกวันในการทำงาน และใช้บ่อยในฐานะผู้ป่วย การเริ่มต้นใช้งานนั้นง่ายมาก และทำได้ง่าย ทั้งในฐานะเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และผู้ป่วย
ฉันชอบที่สามารถส่งข้อความถึงผู้ป่วยได้ เพราะมันเร็วกว่าการโทรศัพท์ นอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ เกี่ยวกับผู้ป่วยรายเดียวกันในหัวข้อเดียว ทำให้สามารถอ้างอิงข้อมูลได้ ฉันใช้มันทุกวันในการทำงาน และใช้บ่อยในฐานะผู้ป่วย การเริ่มต้นใช้งานนั้นง่ายมาก และทำได้ง่าย ทั้งในฐานะเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และผู้ป่วย
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: กำหนดค่าแชทของคุณให้แทนที่รูปแบบ PHI ที่พบบ่อยด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) โดยอัตโนมัติหลังจาก 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์จะถูกแทนที่ด้วย "–-1234" และวันที่ด้วย "//2024" โดยยังคงรักษาความชัดเจนของบริบทการสนทนาไว้
9. Spruce Health (เหมาะที่สุดสำหรับ VoIP, การส่งข้อความ และการกำหนดค่ากล่องจดหมายแบบกำหนดเอง)
Spruce Healthซึ่งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือที่ปลอดภัยอีกแห่งหนึ่ง มีคุณสมบัติการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน การตรวจสอบ SOC 2 การรับรองมาตรฐาน HITRUST และการบันทึกการตรวจสอบโดยอัตโนมัติสำหรับทุกการอ่าน การเขียน และการดู
ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถส่งข้อความ SMS แบบสองทางที่ปลอดภัย จัดการ eFax จัดการสายโทรทางไกลด้านการแพทย์ หรือทำให้ระบบโทรศัพท์ของคุณเป็นดิจิทัลด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น โครงสร้างการโทรแบบต้นไม้ หลายสาย การถอดเสียงข้อความเสียง และการกำหนดเส้นทางสายโทร เครื่องมือเหล่านี้ยังมาพร้อมระบบอัตโนมัติ ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาข้อความ เรียกใช้การตอบกลับอัตโนมัติ หรือทำให้กระบวนการทำงานหลังเวลาทำการเป็นอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังสามารถใช้การกำหนดค่ากล่องข้อความแบบกำหนดเอง ติดแท็กกับแผงติดต่อ หรือมอบหมายข้อความให้กับสมาชิกทีมหรือกลุ่มที่เหมาะสม บันทึกภายใน, การส่งข้อความในทีม, และการเรียกชื่อด้วย @ ช่วยให้การสื่อสารมีการประสานงานและติดตามได้ โดยไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย
คุณสมบัติเด่นของสปรูซ ฮีธ
- ใช้ API แฟกซ์ของ Spruce เพื่อส่งแฟกซ์ที่สอดคล้องกับ HIPAA พร้อมตรรกะการลองส่งใหม่ ตัวเลือกหน้าปก และบันทึกการส่ง
- รวมรายชื่อผู้ติดต่อที่ซ้ำกันและกำหนดหมายเลขที่ใช้ร่วมกันให้กับครอบครัวเพื่อรักษาข้อมูลผู้ป่วยให้สะอาดและถูกต้อง
- ส่งข้อความอย่างปลอดภัยระหว่างคลินิกที่รองรับ Spruce เพื่อประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยและการดูแลร่วมกัน
ข้อจำกัดของสปรูซ ฮีธ
- ไม่มีการแสดงหมายเหตุย่อยใต้ชื่อผู้ป่วยที่มองเห็นได้ในการโต้ตอบต่างๆ เพื่อระบุรายละเอียด เช่น บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือชื่อเล่น
ราคาของสปรูซ ฮีธ
- ทดลองใช้ฟรี: 14 วัน
- พื้นฐาน: $24/ผู้ใช้/เดือน
- ผู้สื่อสาร: $49/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Spruce Heath
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Spruce Heath อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า,
ความง่ายในการใช้งานของ Spruce ไม่เพียงแต่สำหรับตัวฉันเองและผู้ให้บริการรายอื่น ๆ เท่านั้น แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยของฉันที่มีความท้าทายทางเทคนิคมากที่สุด ก็คือสิ่งที่ฉันชื่นชอบมากที่สุด การมีช่องทางการสื่อสารทั้งหมดอยู่ในที่เดียวช่วยให้ฉันจัดการได้อย่างเป็นระเบียบ ฉันชอบฟีเจอร์การติดแท็กที่สามารถมอบหมายให้กับผู้ให้บริการคนอื่น ๆ ได้
ความง่ายในการใช้งานของ Spruce ไม่เพียงแต่สำหรับตัวฉันเองและผู้ให้บริการรายอื่น ๆ เท่านั้น แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยของฉันที่มีความท้าทายทางเทคนิคมากที่สุด นั่นคือสิ่งที่ฉันชื่นชอบมากที่สุด การมีช่องทางการสื่อสารทั้งหมดอยู่ในที่เดียวช่วยให้ฉันจัดการได้อย่างเป็นระเบียบ ฉันชอบฟีเจอร์การติดแท็กที่สามารถมอบหมายงานให้กับผู้ให้บริการคนอื่น ๆ ได้
👀 คุณรู้หรือไม่? ความล้มเหลวในการสื่อสารเป็นสาเหตุของคดีการทุจริตทางการแพทย์ถึง 7,149 คดี(คิดเป็น 30% ของคำร้องทั้งหมดระหว่างปี 2009 ถึง 2013) ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิต 1,744 ราย และทำให้โรงพยาบาลต้องสูญเสียเงินถึง 1.7 พันล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลจาก CRICO Strategies.
10. Rocket.Chat (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรที่มีการใช้งานด้านไอทีสูง ต้องการควบคุมข้อมูลอย่างสมบูรณ์และโซลูชันแบบโฮสต์เอง)
Rocket. Chat เป็นแพลตฟอร์มการส่งข้อความแบบโอเพนซอร์สที่รองรับมาตรฐาน HIPAA คุณสามารถติดตั้งใช้งานได้ทั้งในองค์กร บนคลาวด์ที่ปลอดภัย หรือแม้แต่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอก เพื่อให้องค์กรของคุณมีอำนาจควบคุมอย่างเต็มที่ว่าข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ที่ใดและใครสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้
นอกจากนี้ ยังมีระบบส่งข้อความแบบเรียลไทม์, ช่องกลุ่ม, การอภิปรายแบบมีลำดับ, ระบบเสียง, และระบบวิดีโอ. ทั้งหมดมีการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง, การตรวจสอบสองขั้นตอน, และการอนุญาตตามบทบาท. คุณสามารถปรับแต่งโครงสร้างการโทรหรือขั้นตอนการทำงานของคุณเองผ่าน API แบบเปิดได้ เพื่อให้การส่งข้อความสอดคล้องกับวิธีการทำงานขององค์กรของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ ระบบนี้ช่วยให้คุณสามารถรับข้อความจากผู้ป่วยผ่านช่องทางต่าง ๆ และกระตุ้นขั้นตอนการทำงานที่ชาญฉลาด เช่น การจัดเส้นทางคำถาม การกระจายการแจ้งเตือน หรือการป้อนข้อมูลเข้าสู่แพลตฟอร์มการดูแลและระบบ CRM
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rocket. Chat
- ฝังแชทลงในแอปหรือพอร์ทัลผู้ป่วยของคุณเองโดยตรงด้วย SDK แบบไวท์เลเบล, การรองรับ iframe, API และเครื่องมือปรับแต่ง
- สร้างแอปและระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองโดยใช้ชุดเครื่องมือ App Engine ของ Rocket.Chat และปรับแต่งกระบวนการทำงาน, ตรรกะของข้อความ หรือการเชื่อมต่อระบบต่าง ๆ
- ใช้โปรโตคอล Matrix แบบโอเพนซอร์สสำหรับการส่งข้อความแบบรวมศูนย์ ช่วยให้การสนทนาปลอดภัยและสามารถทำงานร่วมกันได้ระหว่างเซิร์ฟเวอร์ Rocket.Chat ที่แตกต่างกันระหว่างคลินิก ห้องปฏิบัติการ หรือบริษัทประกันภัย
ข้อจำกัดของ Rocket. Chat
- ผู้ใช้รายงานว่าไฟล์แนบไม่ได้รับการสนับสนุนเสมอไป และการล่มของเซิร์ฟเวอร์เป็นครั้งคราวอาจทำให้เกิดการหยุดชะงักชั่วคราวและการสูญเสียการเข้าถึงแชท
ราคาของ Rocket.Chat
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: 8 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Rocket. การให้คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 3/5 (150+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Rocket.Chat อย่างไรบ้าง?
ผู้รีวิวจาก Capterraกล่าวว่า,
หนึ่งในข้อดีที่สำคัญที่สุดคือการคุ้มครองข้อมูล คุณทราบดีว่าข้อมูลทั้งหมดที่เปิดเผยผ่านข้อความนั้นได้รับการรักษาความปลอดภัย สามารถดาวน์โหลดได้บนอุปกรณ์ต่าง ๆ: Android, iOS, Windows, และ Linux แอปพลิเคชันนี้ใช้งานง่ายมาก มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์มากมายเพื่อรักษาการสื่อสารที่ดี
หนึ่งในข้อดีที่สำคัญที่สุดคือการคุ้มครองข้อมูล คุณทราบดีว่าข้อมูลทั้งหมดที่เปิดเผยผ่านข้อความนั้นได้รับการรักษาความปลอดภัย สามารถดาวน์โหลดได้บนอุปกรณ์ต่าง ๆ: Android, iOS, Windows, และ Linux แอปพลิเคชันนี้ใช้งานง่ายมาก มีคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากมายเพื่อรักษาการสื่อสารที่ดี
การสื่อสารที่ปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางด้วย ClickUp
ไม่มีเครื่องมือแชทที่สร้างมาเพื่อการสนทนาอย่างรวดเร็วขาดแคลน แต่เมื่อข้อมูลผู้ป่วย, การปฏิบัติตามกฎระเบียบ, และการประสานงานภายในเข้ามาเกี่ยวข้อง รายการก็จะสั้นลงมาก
การแท็กจากรายการนี้ บางรายการช่วยให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการส่งข้อความและการจัดเส้นทางสายโทรศัพท์ของผู้ป่วยเป็นไปอย่างราบรื่น รายการอื่นๆ นำเสนอ AI การจัดการงาน และการทำงานอัตโนมัติอัจฉริยะ และยังมี ClickUp ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ผสานการแชทแบบเรียลไทม์เข้ากับกระบวนการทำงานเชิงลึก ทำให้การสนทนา รายการที่ต้องดำเนินการ และเอกสารทั้งหมดเชื่อมโยงกันอยู่ในที่เดียว พร้อมความปลอดภัยระดับองค์กร
หากคุณกำลังสร้างระบบที่สามารถขยายตัวได้พร้อมกับการให้บริการด้านการดูแลของคุณ ClickUp มอบพื้นที่ให้คุณทำเช่นนั้นได้ อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายโซลูชันสมัครใช้ ClickUp ได้เลยตอนนี้