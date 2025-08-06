Otter AI ราคา: แผน, คุณสมบัติ, และทางเลือก

Otter AI ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากทีม, นักเรียน, และนักธุรกิจอิสระ ด้วยคุณสมบัติการถอดความแบบเรียลไทม์และการใส่คำอธิบายแบบเรียลไทม์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้มีผู้ติดตามที่ภักดีมากมาย ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ดี นอกจากนี้ยังมีบันทึกการประชุมที่สามารถค้นหาได้
อย่างไรก็ตาม หากคุณจำเป็นต้องถอดเสียงการบรรยายและการประชุมทุกวัน ข้อจำกัดของมัน เช่น การจำกัดจำนวนการถอดเสียงและการขาดการผสานรวมที่เหมาะสมในแผนระดับล่าง อาจทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดได้
คุณต้องเลือกแผนที่เหมาะกับความต้องการของคุณ และ งบประมาณของคุณเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากคุณสมบัติของมัน
ในบทความนี้ เราจะวิเคราะห์แผนราคาของ Otter AI อย่างละเอียด ตั้งแต่ระดับฟรีไปจนถึงแผนธุรกิจและองค์กร พร้อมทางเลือกที่ทรงพลังยิ่งขึ้นสำหรับการผสานการประชุมและเวิร์กโฟลว์ของคุณไว้ในเครื่องมือเดียว ใช่แล้ว นั่นคือClickUp—แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน
🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: การถอดความมีประวัติย้อนกลับไปถึงอียิปต์โบราณ ซึ่งนักเขียนอักษรโบราณได้บันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ลงบนแผ่นจารึกและผนังนักเขียนอักษรเหล่านี้เป็นบุคคลที่ได้รับความเคารพนับถือ ได้รับการยกเว้นจากการทำงานหนักทางกายและการเสียภาษี
ClickUp เทียบกับ Otter AI สำหรับการอัตโนมัติการประชุม
นี่คือการเปรียบเทียบความสามารถของ Otter AI และ ClickUp AI Notetaker แบบตัวต่อตัว ก่อนที่เราจะพิจารณาเรื่องราคาของแต่ละเครื่องมือ
|คุณสมบัติ
|Otter. ai
|คลิกอัพ
|การถอดความการประชุม
|✅ การถอดเสียงแบบเรียลไทม์ผ่าน OtterPilot บน Zoom, Google Meet และ Teams ด้วยความแม่นยำสูงถึง ~95%; การระบุผู้พูด; การจับภาพสไลด์
|✅ บันทึกการประชุมและไฟล์เสียงจากการประชุม Zoom, Google Meet และ Teams ของคุณจะถูกถอดความและบันทึกโดยอัตโนมัติลงใน ClickUp Docs ผ่านฟีเจอร์ AI Notetaker ของ ClickUp
|การสกัดรายการที่ต้องดำเนินการ
|✅ "สรุปประเด็นสำคัญ" ตรวจจับการตัดสินใจ หัวข้อสำคัญ และรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ; เน้นรายการที่ควรดำเนินการ
|✅ ClickUp AI Notetaker สรุปการประชุม ระบุรายการที่ต้องดำเนินการ และสร้างงานโดยอัตโนมัติจากการประชุมโดยใช้ AI
|การบูรณาการงาน
|❌ ไม่มีระบบจัดการงานในตัว
|✅ ใช้งานแบบเนทีฟ: แปลงรายการดำเนินการจากบันทึกการประชุมหรือสรุปโดยตรงเป็นงานใน ClickUp และแนบเข้ากับเวิร์กโฟลว์ได้ทันที
|พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์
|❌ เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการถอดความและสรุปเป็นหลัก; ขาดการจัดการงานแบบครบวงจร (เอกสาร, แดชบอร์ด, งานที่ต้องทำ)
|✅ แพลตฟอร์มการทำงานแบบบูรณาการอย่างสมบูรณ์ (งาน, เอกสาร, แดชบอร์ด, Brain, การประชุม) ทั้งหมดในแอปเดียว แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน
|บริบทการประชุมในภารกิจ
|❌ บันทึกการสนทนาและสรุปอยู่ในพื้นที่ทำงานของ Otter.ai; ต้องส่งออกด้วยตนเองเพื่อเชื่อมโยงกับงาน
|✅ สร้างความสัมพันธ์แบบสองทางเพื่อเชื่อมโยงงานใน ClickUp กับบันทึกการประชุมโดยตรงภายใน ClickUp
|ฐานความรู้ที่สามารถค้นหาได้
|✅ การค้นหาที่ทรงพลัง: ค้นหาด้วยคำสำคัญ, ผู้พูด, วันที่; รองรับโฟลเดอร์และช่องทางทีม
|✅ การค้นหาแบบรวมศูนย์ด้วย AI สำหรับองค์กร ครอบคลุมงาน, dDocs, บันทึก และไฟล์บันทึกเสียงของคุณภายใน ClickUp (รวมถึงการค้นหาแอปภายนอกที่เชื่อมต่อ)
|สรุปโดยปัญญาประดิษฐ์
|✅ สร้างสรุปแบบเรียลไทม์และหลังการประชุม; ซิงค์สไลด์; เมฆคำและสกัดคำสำคัญ
|✅ สรุปงานระหว่างดำเนินการ, ขั้นตอนถัดไป, ความคิดเห็นและคำตอบที่เชื่อมโยงกับหัวข้อผ่าน ClickUp Brain และ Autopilot Agents
|เหมาะสำหรับ
|ทีมที่ต้องการการถอดเสียงสดที่เชื่อถือได้, บทถอดเสียงที่สามารถค้นหาได้, สรุป; ข้อมูลการประชุมแบบสแตนด์อโลน
|ทีมที่ต้องการการประชุม + งาน + การดำเนินงานในแพลตฟอร์มเดียว พร้อม AI ที่เชื่อมโยงผลลัพธ์จากการประชุมกับงานในที่เดียว
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
Otter AI คืออะไร?
Otter AI เป็นเครื่องมือถอดความและจดบันทึกอัจฉริยะที่เปลี่ยนบทสนทนาในการประชุมของคุณให้เป็นข้อความที่สามารถค้นหาได้แบบเรียลไทม์ เครื่องมือนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่ผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษา นักข่าว และทีมงานที่ต้องการมุ่งเน้นไปที่การสนทนาโดยไม่ต้องวุ่นวายกับการจดบันทึก
ซอฟต์แวร์การถอดความและการจัดการการประชุมนี้จะจับคำพูดชื่อผู้พูด และไฮไลท์สำคัญโดยอัตโนมัติ ทำให้ง่ายต่อการกลับไปดูรายละเอียดที่สำคัญ นอกจากนี้ยังสร้างสรุปพร้อมรายการที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้คุณใช้เวลาทำงานจริงมากขึ้นแทนที่จะต้องค้นหาสิ่งที่ใครบางคนพูดในการประชุมครั้งล่าสุดของคุณ
เครื่องมือนี้สามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการประชุมเช่น Zoom และ Google Meet ได้ ทำให้เป็นเครื่องมือที่สะดวกสำหรับการทำงานทางไกลและการร่วมมือทางออนไลน์
คุณสมบัติหลักประกอบด้วย:
- การถอดเสียงแบบเรียลไทม์พร้อมการระบุผู้พูด: ถอดเสียงการสัมภาษณ์ การประชุม และการบรรยายด้วยความแม่นยำสูงพร้อมการระบุผู้พูด
- สรุปการประชุมด้วยปัญญาประดิษฐ์:เข้าถึงเครื่องมือสรุปเอกสารด้วย AIสำหรับบันทึกการประชุมของคุณ
- การซิงค์เสียงเป็นข้อความ: ติดตามการฟังไฟล์เสียงและวิดีโอสดพร้อมการซิงค์กับบทถอดความเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกคำในบริบท
- บันทึกการทำงานร่วมกัน: ไฮไลต์, แสดงความคิดเห็น, และแชร์บันทึกการสนทนาของคุณกับทีมของคุณ, เปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นเอกสารที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
- การผสานรวม: เชื่อมต่อ Otter กับ Zoom, Google Meet, Dropbox และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
- การเข้าถึงข้ามแพลตฟอร์ม: ใช้ Otter บนเว็บ, iOS หรือ Android เพื่อบันทึกและเข้าถึงบันทึกการสนทนาจากทุกที่
👀 คุณรู้หรือไม่? เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมให้สูงสุด การประชุมแบบพบหน้ากันควรมีระยะเวลาสั้น ไม่เกิน 45 นาที หรือดีที่สุดคือครึ่งชั่วโมง วิทยากรที่นำเสนออย่างกระชับ (ประมาณ 15 นาที) มีแนวโน้มที่จะรักษาความสนใจของผู้ฟังได้ดีกว่า
แผนราคา Otter AI
แผนราคาของ Otter AI มาพร้อมกับสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกัน และการรู้ว่าคุณกำลังจ่ายเงินเพื่ออะไรนั้นมีความสำคัญมาก คุณต้องการฟีเจอร์ครบครันหรือเพียงแค่เวอร์ชันฟรีพื้นฐานก็เพียงพอแล้ว? มีส่วนเสริมใดบ้างที่จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจาก Otter AI โดยไม่ต้องจ่ายแพงเกินความจำเป็น?
มาดูรายละเอียดกันเพื่อให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดโดยไม่มีเรื่องไม่คาดคิด
แผนพื้นฐาน
Otter AI มีแผนพื้นฐานให้ใช้ฟรีพร้อมการถอดเสียงหลายภาษา การระบุผู้พูด และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่น
- ถอดเสียงการประชุมในภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และสเปน
- ระบุผู้พูด เวลาพูด และคำสำคัญในการสนทนา
- บันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์ใน Google Meet
- เข้าถึงประวัติการสนทนา คำศัพท์ที่กำหนดเองที่แชร์ไว้ และการค้นหาขั้นสูง
ข้อจำกัด
- แผนนี้อนุญาตให้มีสมาชิกพื้นที่ทำงานสูงสุดเพียงห้าคนเท่านั้น
- คุณสามารถถอดเสียงได้เพียงหนึ่งการประชุมต่อครั้งและเข้าถึงได้เพียง 20 การสนทนาของ Otter AI
- คุณสามารถเข้าถึงได้เพียง 25 บทสนทนาล่าสุดในประวัติของคุณ
- ขีดจำกัด 300 นาทีสำหรับการถอดเสียงรายเดือนไม่มีการสะสมในเดือนถัดไป และมาพร้อมกับขีดจำกัดสูงสุด 30 นาทีต่อการสนทนาหนึ่งครั้ง
- การค้นหาการถอดความขั้นสูงและการบันทึกโน้ตสดแบบบูรณาการสำหรับการประชุมเสมือนจริงบน Zoom ไม่มีให้ใช้งาน
- คุณไม่สามารถปรับความเร็วการเล่นซ้ำสำหรับการบันทึกการประชุมได้
การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป
🔑 เหมาะสำหรับ: นักเรียน, ฟรีแลนซ์, และผู้ประกอบการเดี่ยวที่มีการประชุมเป็นครั้งคราว และต้องการบริการถอดเสียงที่น่าเชื่อถือ จะพบว่ามีประโยชน์
แผนโปร
แผน Pro ของ Otter AI มอบจำนวนนาทีในการถอดเสียงมากกว่าแผนพื้นฐานอย่างมาก อย่างไรก็ตาม แผนนี้ไม่มีฟังก์ชันการจดบันทึกแบบเรียลไทม์ใน Zoom รวมถึงฟีเจอร์ขั้นสูงอื่น ๆ
คุณสมบัติเด่น
นอกเหนือจากการเพลิดเพลินกับคุณสมบัติของแผนพื้นฐานแล้ว คุณสามารถ:
- ทำให้สรุปการประชุมเป็นอัตโนมัติพร้อมรายการดำเนินการและโครงร่าง
- เข้าถึงวิดเจ็ต Android หรือ iOS และรองรับทางลัด Siri
- แชร์บันทึก ตั้งค่าคำศัพท์ที่กำหนดเอง แท็กผู้พูด และมอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการให้กับเพื่อนร่วมทีม
- ถอดเสียงการประชุมสองครั้งพร้อมกัน
- รับประวัติการสนทนาไม่จำกัด
- ปรับความเร็วในการเล่นและข้ามช่วงที่เงียบเมื่อดูการบันทึกการประชุมซ้ำ
ข้อจำกัด
- คุณยังคงได้รับสมาชิกเพียงห้าคนต่อพื้นที่ทำงานหรือบัญชี และต้องชำระเงินสำหรับสมาชิกแต่ละคนแยกต่างหาก
- คุณไม่สามารถนำเข้าและถอดเสียงไฟล์เสียงหรือวิดีโอจากบุคคลที่สามได้ไม่จำกัด
- ฟีเจอร์การวิเคราะห์การใช้งานและรหัสเวลาที่แก้ไขได้ไม่มีให้ใช้งาน
- แม้ว่าขีดจำกัดการถอดเสียงรายเดือนจะสูงกว่าแผนพื้นฐาน แต่ก็ยังคงจำกัดที่ 1,200 นาที และไม่สามารถทบยอดไปใช้ในเดือนถัดไปได้
การกำหนดราคา
- 16.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
🔑 เหมาะสำหรับ: สตาร์ทอัพ ธุรกิจขนาดเล็ก และเอเจนซี่ที่มีทีมงานจำนวนน้อยและการประชุมออนไลน์จำกัด จะพบว่าการสมัครแผนนี้เหมาะกับความต้องการของคุณ
แผนธุรกิจ
แผนราคานี้เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่มีการประชุมออนไลน์บ่อยครั้ง และต้องการคุณสมบัติขั้นสูงเพิ่มเติม นอกเหนือจากการถอดความในเครื่องมือ AI สำหรับการประชุม
คุณสมบัติเด่น
นอกเหนือจากการเพลิดเพลินกับทุกสิ่งในแผน Pro คุณยังได้รับ:
- นำเข้าและถอดเสียงไฟล์เสียงหรือวิดีโอได้ไม่จำกัดจำนวนโดยอัตโนมัติจาก Dropbox
- เข้าถึงการถอดเสียงสดผ่าน RTMP โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- เข้าถึงการวิเคราะห์การใช้งานพร้อมการสนับสนุนที่ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก
- ซิงค์การบันทึกบนคลาวด์โดยอัตโนมัติและเข้าถึงบันทึกสดและคำบรรยายที่ผสานรวมจาก Zoom
ข้อจำกัด
- ขีดจำกัดการถอดเสียงรายเดือนสูงสุดตั้งไว้ที่ 6,000 นาที
- คุณสามารถบันทึกการประชุมพร้อมกันได้เพียงสามครั้งเท่านั้น
- คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ช่วยประชุม Otter AI ในการประชุมเสมือนจริงหรือเข้าถึงการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (SSO) ได้
การกำหนดราคา
- 30 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
🔑 เหมาะสำหรับ: สตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดกลางที่มีการประชุมประจำสัปดาห์และการสนทนากับลูกค้าทางออนไลน์ และต้องการผู้ช่วยประชุม AI ที่สามารถปรับแต่งได้มากขึ้น สามารถพิจารณาแผนนี้ได้
แผนสำหรับองค์กร
Otter AI มีแผนที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ แผนนี้รวมถึงคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การผสานรวมกับ Salesforce และ HubSpot ความปลอดภัยระดับองค์กร การปฏิบัติตามมาตรฐาน HIPAA และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่น
- นำเข้าและถอดเสียงไฟล์เสียงหรือวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้าได้ไม่จำกัดจำนวน
- เล่นไฟล์วิดีโอซ้ำจาก Zoom, Google Meet และ MS Teams
- นำเข้าข้อมูลเชิงลึกด้านการขายจากต่างประเทศและซิงค์บันทึกการโทรของลูกค้าไปยัง Salesforce ด้วย Otter sales agent
- ใช้ระบบลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (SSO) เพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น
- ส่งออกบันทึกเสียงในรูปแบบ MP3, TXT, PDF, DOCX และ SRT ได้จำนวนมาก
- เข้าถึงการปรับใช้ทั่วทั้งองค์กรและผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าโดยเฉพาะ
ข้อจำกัด
- คุณจะได้รับเพียง 6,000 นาทีต่อเดือนสำหรับการถอดเสียง และสามารถถอดเสียงได้เพียงสามการประชุมพร้อมกันเท่านั้น ซึ่งเหมือนกับแผนธุรกิจ
- คำศัพท์ที่ใช้ร่วมกันก็ถูกจำกัดเช่นกัน
- คุณต้องมีใบอนุญาตขั้นต่ำ 100 ผู้ใช้เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (SSO)
การกำหนดราคา
- ราคาตามความต้องการ
🔑 เหมาะสำหรับ: องค์กรที่มีทีมงานขนาดใหญ่และหลากหลาย ซึ่งต้องการบริการถอดเสียงอย่างละเอียด พร้อมเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม
📮ClickUp Insight: จากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเรา พบว่า 12% ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่ามีการประชุมที่มีคนมากเกินไป 17% ระบุว่าใช้เวลานานเกินไป และ 10% เชื่อว่าการประชุมส่วนใหญ่ไม่จำเป็น
ในการสำรวจของ ClickUp อีกครั้งหนึ่ง พบว่า 70% ของผู้ตอบแบบสอบถามยอมรับว่าพวกเขาจะยินดีส่งตัวแทนหรือผู้แทนไปเข้าร่วมประชุมแทนหากมีโอกาส
ClickUp's integrated AI Notetakerสามารถเป็นตัวแทนการประชุมที่สมบูรณ์แบบของคุณได้! ให้ AI จับทุกประเด็นสำคัญ การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการ ในขณะที่คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าสูงกว่า ด้วยสรุปการประชุมอัตโนมัติและการสร้างงานที่ได้รับความช่วยเหลือจากClickUp Brain คุณจะไม่มีวันพลาดข้อมูลสำคัญ—แม้ในขณะที่คุณไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมที่ใช้ฟีเจอร์การจัดการการประชุมของ ClickUp รายงานว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50%!
Otter AI คุ้มค่ากับราคาหรือไม่?
มีเครื่องมือถอดเสียงด้วย AIให้เลือกมากมายในตลาด แล้ว Otter AI คุ้มค่ากับเวลา เงิน และความพยายามของคุณหรือไม่?
มันมอบสมดุลที่มั่นคงของความถูกต้อง, คุณสมบัติการร่วมมือ, และการผสานรวมที่สะดวก. มาดูกันว่ามันมีคุณค่าจริง ๆ แค่ไหน.
ข้อดีด้านราคาของ Otter AI
นี่คือคุณสมบัติที่ทำให้ Otter AI เป็นแพลตฟอร์มการถอดเสียงที่ควรพิจารณา:
- แผนฟรีพร้อมใช้งาน: เข้าถึงฟีเจอร์การถอดความพื้นฐานได้ฟรีสำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็ก (ไม่เกินห้าคน)
- หลายระดับราคา: เลือกจากแผนที่ออกแบบมาสำหรับนักเรียน, ผู้เชี่ยวชาญ, และองค์กรขนาดใหญ่
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถอดเสียงหลายภาษา: ถอดเสียงการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และสเปนโดยใช้แชท Otter AI
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: แสดงความคิดเห็น ไฮไลต์ และแชร์บันทึกย่อระหว่างบทถอดความกับทีมของคุณ
- การเข้าถึงข้ามแพลตฟอร์ม: ใช้ Otter บนเว็บ, iOS และ Android พร้อมแอปมือถือสำหรับการใช้งานขณะเดินทาง
- สรุปและรายการดำเนินการอัตโนมัติ: รับสรุปการประชุมทันที ไฮไลท์สำคัญ และงานที่ต้องติดตามผล
- คำศัพท์เฉพาะ: เพิ่มคำศัพท์และชื่อเฉพาะทางอุตสาหกรรมเพื่อให้การถอดเสียงมีความถูกต้องมากขึ้น
- การค้นหาขั้นสูง: ค้นหาช่วงเวลาสำคัญตามผู้พูด, เวลาที่บันทึก, หรือคำค้นหาในคลังการถอดเสียงของคุณ
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบรายการงานฟรีใน Excel & ClickUp
👀 คุณทราบหรือไม่? การถอดเสียงหนึ่งชั่วโมงด้วยตนเองอาจใช้เวลาประมาณสามถึงแปดชั่วโมง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นจากเครื่องมือถอดเสียงอัตโนมัติ
ข้อเสียด้านราคาของ Otter AI
Otter AI มีข้อเสียที่สำคัญบางประการที่ส่งผลต่อความคุ้มค่าในการลงทุน นี่คือข้อสังเกตที่สำคัญ:
- ข้อจำกัดของแผนฟรี: จำกัดการถอดเสียงเพียง 300 นาทีต่อเดือน และจำกัดการสนทนาแต่ละครั้งไม่เกิน 30 นาที—ไม่เพียงพอสำหรับการประชุมบ่อยครั้งหรือการบรรยายประจำวัน; ความแม่นยำจะลดลงในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน
- เวลาการถอดเสียงจำกัดในแผนที่สูงขึ้น: แม้แต่แผน Enterprise ก็จำกัดการใช้งานที่ 6,000 นาทีต่อเดือน และ 4 ชั่วโมงต่อการสนทนา โดยไม่มีการยกยอด
- ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเพื่อคุณสมบัติที่ดีขึ้น: การถอดความแบบเรียลไทม์ของ Zoom, การอัปโหลดไม่จำกัด, และการสรุปโดยอัตโนมัติมีให้เฉพาะในแผนธุรกิจหรือแผนองค์กรเท่านั้น
- การขาดการควบคุมของผู้ดูแลระบบ: เครื่องมือของผู้ดูแลระบบและตัวเลือกการปรับแต่งมีจำกัดเฉพาะระดับที่สูงกว่า ทำให้ทีมขนาดเล็กต้องอัปเกรดเพื่อเข้าถึง
- คุณสมบัติขั้นสูงที่หายไป: รหัสเวลาที่แก้ไขได้, เครื่องมือ AI สำหรับทีมขาย, และการผสานรวมกับระบบ CRM (เช่น Salesforce และ HubSpot) ถูกจำกัดไว้เฉพาะในแผน Enterprise
- การประชุมพร้อมกันได้จำกัด: สามารถจัดการประชุมได้พร้อมกันเพียงสามครั้งเท่านั้น ซึ่งอาจไม่เหมาะสมสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่มีตารางเวลาทับซ้อนกัน
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือสร้างบันทึกการประชุมด้วย AI ที่ดีที่สุด
ทำไมควรพิจารณาทางเลือกอื่นแทน Otter AI
Otter AI เป็นที่นิยมเพราะใช้งานง่ายมากและมีบริการถอดเสียงที่ดีพอสมควรแม้ในแผนฟรี อย่างไรก็ตาม มันมีข้อเสียบางประการ ซึ่งทางเลือกอื่นของ Otter AIสามารถตอบโจทย์ได้
นี่คือข้อจำกัดสี่ประการที่คุณควรพิจารณาก่อนการนำไปใช้ทั่วทั้งองค์กร:
ข้อจำกัดด้านงบประมาณ
แผนฟรีของ Otter AI ไม่มีบริการถอดความจาก Zoom แบบบูรณาการ, การซิงค์กับ Dropbox หรือการวิเคราะห์การใช้งาน นอกจากนี้ยังไม่มีตัวเลือกเสริมเพิ่มเติม ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถเลือกฟีเจอร์เพื่อเพิ่มเข้าไปในแผนของคุณได้
คุณสมบัติพรีเมียมไม่ได้มาถูก และแม้กระทั่งในกรณีนั้น คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างเช่น การส่งออกจำนวนมาก, การจับโดเมน, และการจับสไลด์อัตโนมัติ ก็มีให้เฉพาะในแผนธุรกิจและแผนองค์กรเท่านั้น
หากคุณเป็นผู้ใช้คนเดียวหรือทีมขนาดเล็ก คุณอาจต้องจ่ายเงินสำหรับฟีเจอร์ที่คุณแทบไม่ได้ใช้ หรืออยากให้แผนฟรีมีพื้นที่ยืดหยุ่นมากกว่านี้อีกสักหน่อย
ตามที่ผู้รีวิว G2คนหนึ่งกล่าวไว้ว่า:
...หากไม่มีเวอร์ชันที่ชำระเงิน คุณจะไม่สามารถบันทึกเสียงได้เกินจำนวนชั่วโมงที่กำหนดไว้สำหรับการถอดเสียง
...หากไม่มีเวอร์ชันที่ชำระเงิน คุณจะไม่สามารถบันทึกเสียงได้เกินจำนวนชั่วโมงที่กำหนดไว้สำหรับการถอดเสียง
การถอดความจำกัด
บริการถอดเสียงการประชุมฟรี 300 นาที และขีดจำกัดการแชท 30 นาที อาจเป็นหนึ่งในข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดที่ทำให้คนไม่เข้าร่วมกับ Otter AI
แม้แต่แผนแบบชำระเงินก็มีขีดจำกัดเช่นกัน ขีดจำกัดสูงสุดของการถอดเสียงของ Otter AI ที่ 6,000 นาทีสำหรับแผน Business และ Enterprise เท่านั้น อาจดูจำกัดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีการประชุมหลายครั้งเป็นประจำ
ไม่สามารถขยายขีดจำกัดนี้ได้ด้วยโปรแกรมเสริมเช่นกัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกการประชุมได้สูงสุดสามครั้งพร้อมกัน ดังนั้น คุณจำเป็นต้องสมัครบัญชีแบบชำระเงินหลายบัญชีเพื่อดำเนินการถอดความในมากกว่าสามการประชุม
📮ClickUp Insight: ข้อมูลจากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเราแสดงให้เห็นว่า 25% ของการประชุมมีผู้เข้าร่วมเฉลี่ย 8 คนขึ้นไป นอกจากนี้ยังพบว่าการประชุมโดยเฉลี่ยมีระยะเวลาประมาณ 51 นาที การประชุมขนาดใหญ่เหล่านี้อาจทำให้เสียเวลาในการประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 6 ถึง 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในระดับองค์กร
จะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถลดเวลาลงได้?ClickUpเปลี่ยนวิธีการสื่อสารของทีม! แทนที่จะประชุมยาวๆ คุณสามารถทำงานร่วมกันได้โดยตรงภายในงานโดยใช้ความคิดเห็น ไฟล์แนบ บันทึกเสียง คลิปวิดีโอ และอื่นๆ อีกมากมาย—ในที่เดียว
💫 ผลลัพธ์จริง: ทีมทั่วโลกของ STANLEY Security ได้ประหยัดเวลาไปแล้วกว่า 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จากการประชุมและการอัปเดตด้วยแอปสำหรับงานของเรา!
คุณสมบัติการตรวจสอบสิทธิ์ที่ไม่ดีในชั้นต่ำ
51% ขององค์กรวางแผนที่จะลงทุนเพิ่มในด้านความปลอดภัย เนื่องจากเหตุการณ์การรั่วไหลของข้อมูลที่เพิ่มขึ้น
การลงทุนนี้ควรครอบคลุมถึงเครื่องมือถอดเสียงของคุณด้วย เนื่องจากคุณอาจต้องพูดคุยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนระหว่างการประชุมออนไลน์
อย่างไรก็ตาม หากคุณได้สมัครแผน Basic หรือ Pro คุณจะได้รับเพียงแอปตัวตรวจสอบเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลการถอดเสียงเท่านั้น แผน Business และ Enterprise ได้เพิ่มความปลอดภัยด้วยการยืนยันตัวตนผ่าน SMS
อย่างไรก็ตาม ข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยคือ SSO หรือการควบคุมผู้ดูแลขั้นสูงมีให้เฉพาะในแผน Enterprise เท่านั้น สำหรับทีมขนาดเล็ก การจ่ายเงินเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
การผสานรวมที่จำกัดในแผนฟรีและโปร
Otter AI ทำงานได้ดีกับแพลตฟอร์มหลักไม่กี่แห่ง เช่น Google Meet, Zoom และ Dropbox แต่ยังมีข้อจำกัดบางประการ ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้แผน Basic หรือ Pro คุณจะไม่สามารถเข้าถึงการถอดความสดแบบบูรณาการสำหรับการประชุม Zoom ได้
ต้องการเชื่อมต่อ Otter กับ CRM ของคุณ เช่น HubSpot หรือ Salesforce หรือไม่? คุณจะต้องสมัครแผน Enterprise ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับทีมที่ต้องการนำ Otter เข้าสู่ระบบเทคโนโลยีที่ใหญ่ขึ้น คุณจะต้องสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งขัดกับจุดประสงค์ของการถอดเสียงอัตโนมัติ
ผู้ตรวจสอบ G2ยังชี้ให้เห็นถึงการขาดการบูรณาการในแผนธุรกิจ:
ฉันหวังว่าแผนธุรกิจจะสามารถผสานรวมกับ HubSpot ได้
ฉันหวังว่าแผนธุรกิจจะสามารถผสานรวมกับ HubSpot ได้
🧠 เกร็ดความรู้: โดยเฉลี่ยแล้ว คนเราพูดที่ความเร็ว 150–170 คำต่อนาที ซึ่งเร็วกว่าความเร็วในการพิมพ์เฉลี่ยประมาณสี่เท่า ความแตกต่างนี้เน้นย้ำถึงคุณค่าของบริการถอดเสียงในการบันทึกเนื้อหาที่พูดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Otter AI
ทำไมต้องยึดติดกับคัปเปลิ้งแคปและค่าใช้จ่ายสูง ในเมื่อเครื่องมือทางธุรกิจอื่น ๆ มอบความยืดหยุ่น ฟีเจอร์ และคุณค่าที่มากกว่า?
พบกับClickUp แอปสำหรับทุกงานในที่เดียว เป็นแพลตฟอร์มศูนย์กลางที่ช่วยอัตโนมัติการถอดเสียงการประชุม มีผู้ช่วยประชุม AI เพื่อสรุปบันทึกการประชุมของคุณและเปลี่ยนรายการที่ต้องดำเนินการเป็นงาน และจัดระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุมของคุณในพื้นที่ทำงานร่วมกัน
ลูกค้าอธิบายว่าทำไมClickUp ถึงยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการประชุมของคุณ:
เราใช้มันเพื่อช่วยและเร่งการประชุมประจำวันของเราจากพิธีกรรม Scrum ของเรา มันช่วยให้ฉันรู้จักความคืบหน้าของสปรินท์ของฉัน ความคืบหน้าของงานของฉัน และรักษาแบ็กล็อกที่เป็นระเบียบสำหรับงานทั้งหมดของฉัน
เราใช้มันเพื่อช่วยและเร่งการประชุมประจำวันของเราจากพิธีกรรม Scrum ของเรา มันช่วยให้ฉันรู้จักความคืบหน้าของสปรินต์ของฉัน ความคืบหน้าของงานของฉัน และรักษาแบ็กล็อกที่เป็นระเบียบสำหรับงานทั้งหมดของฉัน
คุณสมบัติเด่น
ในขณะที่ Otter AI มุ่งเน้นเฉพาะด้านการถอดความและสรุปเนื้อหา ClickUp ขยายประสบการณ์ด้วยการเปลี่ยนการประชุมของคุณให้เป็นผลลัพธ์ที่จัดระเบียบและติดตามได้
นี่คือคุณสมบัติที่ดีที่สุดบางประการของมัน:
ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก
ClickUp AI Notetakerคือผู้ช่วยจดบันทึกอัจฉริยะที่เข้าร่วมการโทรของคุณเพื่อบันทึก ถอดเสียง และประมวลผลการประชุม (ตามสิทธิ์ที่คุณอนุญาตเท่านั้น!) ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาที่ต้องรับมือกับการบรรยายต่อเนื่องหรือทีมที่จัดการการโทรกับลูกค้าหลายราย Notetaker ช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะมีบันทึกที่แม่นยำและมีโครงสร้างโดยไม่ต้องยกปากกาเลย
ระบบนี้มีการระบุตัวตนของผู้พูด, บันทึกเวลา, และการตรวจจับอัตโนมัติของรายการที่ต้องดำเนินการและการตัดสินใจที่สำคัญ โดยจะส่งสรุปการประชุมที่ชัดเจนและเป็นระเบียบไปยังกล่องจดหมาย ClickUpของคุณหลังจากแต่ละเซสชัน คุณสามารถค้นหาบันทึกเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย—ซึ่งจะถูกเพิ่มเป็นเอกสาร ClickUpแยกต่างหากสำหรับการประชุมแต่ละครั้ง—เพื่อทบทวนประเด็นสำคัญหรือติดตามสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ
นี่คือเหตุผลที่ผู้ใช้ Redditคนนี้แนะนำAI Notetaker ของ ClickUp:
ต่างจากเครื่องมือแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้แรงงานคนหรือต้องจ่ายเงินเพื่ออัปเกรดฟีเจอร์พื้นฐาน ClickUp AI Notetaker มีให้บริการในรูปแบบส่วนเสริมที่ประหยัดงบประมาณ มันให้การถอดความระดับมืออาชีพโดยไม่ต้องจ่ายราคาพรีเมียม ทำให้การบันทึกการประชุมไม่เพียงแต่เป็นเรื่องง่ายแต่ยังคุ้มค่าอย่างยิ่ง
ClickUp Brain
ClickUp Brainคือ AI สำหรับการทำงานที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลก อยู่ที่ใจกลางของ ClickUp
มันเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ เปลี่ยนข้อมูลที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นความรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ คิดถึงมันเหมือนผู้ช่วยเขียน ผู้ช่วยโครงการ ผู้ช่วยความรู้ และผู้ช่วยประชุม รวมไว้ในแพลตฟอร์ม AI ที่รับรู้บริบทเพียงหนึ่งเดียว
ไม่เหมือนกับ Otter AI ที่มีฟีเจอร์ขั้นสูงเช่น สรุปโดย AI และการค้นหาอัจฉริยะที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้แพ็กเกจราคาแพงและซับซ้อน Brain เป็นตัวเลือกเสริมราคาประหยัดสำหรับทุกแพ็กเกจแบบชำระเงิน—และคุณสามารถทดลองใช้ได้ฟรี
ระบบจะสรุปบันทึกการประชุมและหัวข้อการหารือแบบไม่พร้อมกันโดยอัตโนมัติ ระบุการตัดสินใจที่สำคัญ และดึงข้อมูลการติดตามผลออกมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่คุณใช้จัดการงานของคุณ
เพียงไฮไลต์ข้อความใด ๆ ในบันทึกการประชุมของคุณบน ClickUp Docs แล้ว Brain จะเปลี่ยนเป็นงานใน ClickUp ทันที คุณยังสามารถใช้ความสามารถ AI Assign เพื่อกำหนดกฎสำหรับการมอบหมายงานเหล่านี้โดยอัตโนมัติตามจุดแข็งและพื้นที่ความเชี่ยวชาญของเพื่อนร่วมทีมของคุณได้อีกด้วย
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายของข้อมูลดิจิทัล
ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUpคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากการแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
ต้องการค้นหาการตัดสินใจเฉพาะจากการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือไม่? เพียงถาม ClickUp Brain มันสามารถตอบคำถามตามเนื้อหาในพื้นที่ทำงานของคุณ ระบุช่องว่างในวาระการประชุมของคุณ และสร้างฐานความรู้รวมศูนย์ใน Tasks, Docs และการสนทนา
คุณไม่จำเป็นต้องค้นหาผ่านเอกสารบันทึกการประชุมยาว ๆ อีกต่อไปเพื่อค้นหาข้อมูลเพียงอย่างเดียว—คุณสามารถค้นหาและเข้าถึงได้ในไม่กี่วินาที
นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังสามารถวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารของทีมและแนะนำการปรับปรุงเพื่อช่วยให้คุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการประชุมครั้งต่อไป ฟีเจอร์นี้เพียงอย่างเดียวสามารถจัดโครงสร้างการสื่อสารทั้งหมดของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมหรือนอกเหนือจากการประชุม ด้วยความพยายามน้อยที่สุดและผลกระทบสูงสุด
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ClickUp Brain ไม่ได้มีประโยชน์แค่หลังการประชุมเท่านั้น ใช้มันในClickUp Calendarเพื่อกำหนดเวลาการประชุมโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติและร่างวาระการประชุม
พร้อมสำหรับการผจญภัยเพิ่มเติมหรือไม่? ลองกำหนดเวลาการประชุมโดยใช้คำสั่งเสียงผ่านแอปเดสก์ท็อปClickUp Brain MAX!
คลิกอัพ ด็อกส์
เมื่อ AI Notetaker จับบันทึกของคุณแล้ว คุณสามารถวางแผน, หารือ, แก้ไข, และดำเนินการตามแผนของคุณได้ในClickUp Docs
เอกสารนำเสนอพื้นที่ที่มีความยืดหยุ่นและสามารถทำงานร่วมกันได้ ซึ่งทีมของคุณทั้งหมดสามารถเข้าใจการสนทนาในการประชุมและวางแผนกลยุทธ์การดำเนินการได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถแท็กเพื่อนร่วมทีมด้วยClickUp Assign Commentsและเปลี่ยนการตัดสินใจให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
ต้องการวิธีง่ายๆ ในการเปลี่ยนบันทึกการประชุมที่สร้างโดย AI ให้เป็นสิ่งที่ทีมของคุณทุกคนสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่?แม่แบบบันทึกการประชุมของ ClickUpพร้อมช่วยคุณแล้ว
มันมอบพื้นที่ที่สะอาดและเหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันให้คุณเพื่อจดบันทึกทุกสิ่งตั้งแต่ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและวาระการประชุมไปจนถึงข้อสรุปที่สำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ—ทั้งหมดนี้อยู่ในเอกสาร ClickUp Doc
ส่วนที่ดีที่สุด? เนื่องจากมันถูกผสานรวมเข้ากับ ClickUp คุณสามารถมอบหมายงานติดตามผลได้ทันที เชื่อมโยงไปยังเอกสารที่เกี่ยวข้อง และทำให้ทุกคนรู้ว่าพวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบอะไร ไม่ต้องเสียเวลาไปจำว่าใครตกลงจะทำอะไรอีกต่อไป นี่คือวิธีง่าย ๆที่จะทำให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีความรับผิดชอบมากขึ้น
คลิป ClickUp
การถอดความอาจไม่เพียงพอเสมอไป สำหรับทีมที่ต้องการบริบทครบถ้วนClickUp Clipsมีบริการบันทึกวิดีโอการประชุมและกิจกรรมบนหน้าจอของคุณโดยตรงภายในแพลตฟอร์ม เพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ส่ง AI Notetaker ไปยังการประชุมที่คุณต้องการบันทึก
คลิปวิดีโอเหล่านี้สามารถฝังลงใน ClickUp Tasks, Docs และ Chats ของคุณได้ มอบการอ้างอิงภาพที่สมบูรณ์ควบคู่กับข้อความถอดความของคุณ—ซึ่งเป็นสิ่งที่ Otter AI ไม่รองรับโดยตรง
การเชื่อมต่อ ClickUp
หนึ่งในปัญหาหลักของ Otter AI คือมันมีการผสานการทำงานที่จำกัด และแม้แต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีให้ใช้ในแผนระดับล่าง ด้วย ClickUp คุณจะไม่มีปัญหาเช่นนี้
การเชื่อมต่อ ClickUpช่วยให้คุณสามารถซิงค์งานของคุณกับเครื่องมือยอดนิยมกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ได้ แม้ว่าคุณจะใช้แผนฟรีก็ตาม แพลตฟอร์มนี้ยังเชื่อมต่อกับ HubSpot, Salesforce และ CRM อื่นๆ เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมขายของคุณถูกบันทึกในเครื่องมือขายของคุณโดยอัตโนมัติ
ด้วยวิธีนี้ คุณจะมีศูนย์กลางสำหรับการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในกระบวนการทำงานของคุณ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Formsเพื่อรวบรวมความคิดเห็นหลังจากทุกการประชุม เพื่อทำความเข้าใจความคิดเห็นของทีมเกี่ยวกับประสิทธิผลของการประชุม และสิ่งที่สามารถทำได้เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทำไม ClickUp ถึงดีกว่า Otter AI สำหรับทีมส่วนใหญ่
ClickUp เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับ Otter AI เนื่องจากสามารถรวมศูนย์บันทึกการประชุม งาน และจัดการโครงการไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
ไม่เหมือนกับ Otter, มันให้คุณบันทึก, ถอดความ, และเปลี่ยนบันทึกการประชุมให้เป็นงานที่สามารถทำได้จริง โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายตัวหรือเสียเงินมากมาย ด้วย AI เสริมราคาประหยัด และ แผนฟรีสำหรับการประชุมไม่จำกัด และการเชื่อมต่อ ClickUp มอบความคุ้มค่าที่เหนือชั้นเมื่อเทียบกับแผนราคา Otter AI ที่ซับซ้อน
ภาพรวมการกำหนดราคา
ClickUp มีแผนราคาหลายแบบเพื่อรองรับขนาดทีมและงบประมาณที่แตกต่างกัน ต่อไปนี้คือรายละเอียดของแผนการสมัครสมาชิก:
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับบันทึกการประชุม? (กรณีการใช้งานและเครื่องมือ)
ถอดเสียงการประชุมของคุณอย่างแม่นยำโดยไม่มีขีดจำกัดด้วย ClickUp
Otter AI เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการถอดเสียงและสรุปการประชุม แต่จะเหมาะเฉพาะเมื่อคุณไม่ได้ใช้งานบ่อยเกินไป ข้อจำกัดด้านระยะเวลาการถอดเสียง ฟีเจอร์ขั้นสูงที่ถูกซ่อนไว้สำหรับสมาชิกระดับสูง และการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ที่จำกัด อาจทำให้คุณต้องมองหาทางเลือกอื่น
ClickUp ก้าวข้ามข้อจำกัดเหล่านี้ด้วยส่วนเสริมที่ยืดหยุ่น การถอดความที่แม่นยำ และพื้นที่ทำงานร่วมกัน เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Otter AI สำหรับทีมที่ต้องการอัตโนมัติบันทึกการประชุมและผสานรวมเข้ากับกระบวนการทำงานของพวกเขาโดยตรง
ฟีเจอร์ AI Notetaker และ ClickUp Brain ของมันไปไกลกว่าการถอดความแบบธรรมดา โดยมอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้และการจัดการงานที่ราบรื่น นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งได้อย่างสูงด้วยเทมเพลตและมุมมองที่หลากหลาย และมีการผสานรวมกับเครื่องมือประชุมและเพิ่มประสิทธิภาพยอดนิยมได้อย่างไร้รอยต่อ
แล้วคุณรออะไรอยู่ล่ะ? ละทิ้งการท่องศัพท์และการถอดความแบบเดิมๆ แล้วสมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้เลย!