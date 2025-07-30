10 ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแบบฟอร์มแทน Tally เพื่อการสร้างแบบฟอร์มที่ดีขึ้น

คุณกำลังมองหาเครื่องมือสร้างฟอร์มที่เหนือกว่าพื้นฐานอยู่หรือไม่?
ในขณะที่ Tally Forms นำเสนอวิธีการที่เรียบง่ายและปราศจากความยุ่งยาก นักการตลาด ทีมสตาร์ทอัพ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ผู้นำฝ่ายปฏิบัติการ และผู้ประกอบการรายบุคคลมักต้องการฟีเจอร์ขั้นสูงเพิ่มเติม
คิดถึงการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ ระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ลื่นไหล หากคุณกำลังมองหาวิธียกระดับการสร้างฟอร์ม เก็บข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น หรือปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณมาถูกที่แล้ว
เราได้รวบรวมรายชื่อ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Tally Forms ที่นำเสนอเครื่องมือสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่แบบสำรวจที่ซับซ้อนและการสร้างลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการลงทะเบียนกิจกรรมและการเก็บเงิน
และไม่, คุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดสำหรับสิ่งเหล่านี้!
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกแทน Tally?
เมื่อคุณพร้อมที่จะยกระดับการสร้างฟอร์มของคุณให้เหนือกว่าสิ่งที่ Tally Forms มีให้ การรู้อย่างชัดเจนว่าฟีเจอร์ใดบ้างที่สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงนั้นถือเป็นเรื่องฉลาด
กฎข้อแรก? อย่าเปรียบเทียบรูปแบบที่ซับซ้อนกับรูปแบบขั้นสูง!
แทนที่จะเป็นเช่นนั้น นี่คือประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา:
✅ ตรรกะขั้นสูงและฟิลด์แบบไดนามิก: มองหาความสามารถที่ทำให้แบบฟอร์มของคุณ "คิด" ได้ ซึ่งหมายถึงการแสดงหรือซ่อนคำถาม ข้ามส่วนต่างๆ หรือแม้แต่เปลี่ยนลำดับของแบบฟอร์มตามคำตอบก่อนหน้าของผู้ใช้
✅ การปรับแต่งลึกและการควบคุมแบรนด์: แบบฟอร์มของคุณคือส่วนขยายของแบรนด์ของคุณ ค้นหาทางเลือกที่อนุญาตให้ปรับแต่งภาพลักษณ์ได้อย่างกว้างขวาง รวมถึงฟอนต์ สี การจัดวาง และตัวเลือกสำคัญในการใช้โดเมนของคุณเอง
✅ การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อและระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง: ข้อมูลจะไม่มีคุณค่าหากถูกเก็บไว้อย่างแยกส่วน ทางเลือกที่ดีที่สุดจะเชื่อมต่อกับ CRM, แพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมล, เครื่องมือจัดการโครงการ และแอปพลิเคชันธุรกิจอื่น ๆ ของคุณได้อย่างง่ายดาย ยิ่งไปกว่านั้น ควรให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้โดยตรงจากการส่งแบบฟอร์ม
✅ รายงานและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง: ไปไกลกว่าการนับจำนวนการตอบกลับอย่างง่าย. ทางเลือกที่แข็งแกร่งให้แดชบอร์ด, แผนภูมิ, และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแบบฟอร์ม, ช่วยให้คุณสามารถระบุแนวโน้ม, ระบุจุดที่ผู้ใช้หลุดออกไป, และเข้าใจข้อมูลของคุณ
✅ การรับชำระเงินที่ปลอดภัย: หากคุณกำลังขายสินค้า เก็บค่าธรรมเนียมกิจกรรม หรือจัดการการสมัครสมาชิก การประมวลผลการชำระเงินที่ปลอดภัยในตัวเป็นคุณสมบัติที่จำเป็น มองหาการเชื่อมต่อโดยตรงกับเกตเวย์การชำระเงินยอดนิยม
✅ ประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) สำหรับทั้งผู้สร้างและผู้ตอบแบบฟอร์ม: เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ยอดเยี่ยมควรใช้งานง่ายและเป็นธรรมชาติสำหรับคุณ ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่สะอาดตา สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือแบบฟอร์มที่สร้างขึ้นควรมีความน่าสนใจ ตอบสนองต่ออุปกรณ์มือถือ และง่ายต่อการกรอกสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ เพื่อเพิ่มอัตราการกรอกแบบฟอร์มให้สำเร็จ
✅ คุณสมบัติด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความปลอดภัย: สำหรับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือมีการรับรองที่จำเป็น เช่น HIPAA, GDPR หรือ PCI compliance พร้อมด้วยคุณสมบัติเช่น CAPTCHA และการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อปกป้องข้อมูล
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
10 ทางเลือกแทน Tally ที่เห็นภาพรวม
ก่อนที่เราจะลงรายละเอียด นี่คือแผ่นสรุปสั้น ๆ เพื่อช่วยให้คุณหาสิ่งที่เหมาะสม:
|ชื่อเครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา
|คลิกอัพ
|แบบฟอร์มแบบไดนามิก, ระบบอัตโนมัติ, ข้อมูลเชิงลึกจาก AI, การสร้างแบรนด์ตามความต้องการ, การสร้างงานโดยตรง
|ระบบการทำงานอัตโนมัติแบบครบวงจร
|แผนฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|โน้ตฟอร์มส์
|การผสานรวม Notion, ตรรกะเงื่อนไข, การสร้างแบรนด์ที่กำหนดเอง, การแจ้งเตือน
|การบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล Notion
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24/เดือน
|ไทป์ฟอร์ม
|รูปแบบการสนทนา, การกระโดดของตรรกะ, สื่อหลากหลาย, การวิเคราะห์
|รูปแบบการสนทนา
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $29/เดือน
|โจตฟอร์ม
|10,000+ แม่แบบ, การเชื่อมต่อระบบชำระเงิน, แบบฟอร์มหลายหน้า, ตัวแก้ไข PDF
|ตัวเลือกเทมเพลตที่หลากหลาย
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $39/เดือน
|Google Forms
|แบบฟอร์มไม่จำกัด, การผสานกับ Sheets, การทำงานร่วมกัน
|การเก็บข้อมูลอย่างง่าย
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $6/ผู้ใช้/เดือน
|SurveyMonkey
|ตรรกะขั้นสูง, การวิเคราะห์ AI, การผสานรวม, หลายภาษา
|ข้อมูลเชิงลึกจากการสำรวจขั้นสูง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $99/เดือน
|ฟอร์มสแต็ก ฟอร์ม
|การปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA/PCI/GDPR, การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ, การวิเคราะห์ข้อมูล
|กระบวนการทำงานที่ปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนด
|ทดลองใช้ฟรี 14 วัน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $99/เดือน
|Zoho Forms
|รองรับการใช้งานบนมือถือ, กระบวนการอนุมัติ, การชำระเงิน
|การผสานรวมกับ Zoho suite
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือน
|ฟอร์มไซต์
|การลากและวาง, การปฏิบัติตามมาตรฐาน SSL/PCI/HIPAA, รายงานแบบภาพ
|แบบฟอร์มที่ปลอดภัย, การดำเนินการ
|ไม่มีแผนฟรี (ทดลองใช้ฟรี 14 วัน); แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24/เดือน
|Cognito Forms
|การคำนวณขั้นสูง, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, พอร์ทัล
|การคำนวณขั้นสูง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/เดือน
👀 คุณรู้หรือไม่? ตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 ในประเทศอังกฤษ ทนายความและเสมียนใช้คอลเลกชันเอกสารตัวอย่างที่พิมพ์ไว้แล้ว—เรียกว่าหนังสือแบบฟอร์ม—ในการร่างคำฟ้อง หมายศาล สัญญา และข้อความทางการอื่นๆ สิ่งเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแม่แบบมาตรฐานเพื่อประหยัดเวลาและรับรองความถูกต้อง และในที่สุดก็นำไปสู่การแพร่หลายของแบบฟอร์มทางกฎหมายที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าภายในศตวรรษที่ 17!
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Tally
มาใช้เวลาสำรวจทางเลือกแทน Tally กันสักหน่อย—หลายตัวมีให้ทดลองใช้ฟรีหรือแผนฟรีที่ใจดี—เพื่อดูด้วยตัวเองว่าพวกมันสามารถเปลี่ยนแปลงการรวบรวมข้อมูลของคุณและช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างไร. ไปกันเลย!
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานอัตโนมัติแบบครบวงจร)
จินตนาการถึงโลกที่ข้อมูลที่คุณรวบรวมไม่ได้เพียงแค่เก็บไว้ในสเปรดชีต แต่สามารถกระตุ้นให้เกิดการกระทำได้ทันที สร้างโปรเจ็กต์ และมอบข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดได้ นั่นคือความเป็นจริงที่ทรงพลังกับ ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน!
การสร้างแบบฟอร์มใน ClickUpนั้นง่ายและเข้าใจได้อย่างน่าทึ่ง ด้วยอินเตอร์เฟซแบบลากและวาง คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะกำลังรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า จัดการคำขอให้บริการ หรือทำแบบสำรวจภายในองค์กร คุณสามารถเพิ่มแบรนด์ของคุณเอง เลือกประเภทคำถามได้หลากหลาย และกำหนดให้แต่ละคำตอบถูกบันทึกในรูปแบบที่ต้องการ
เมื่อผู้ใช้ส่งคำตอบ ระบบจะสร้างเป็นงานใน ClickUp ทันที โดยข้อมูลสำคัญจะถูกเชื่อมโยงไปยังฟิลด์ที่กำหนดเองอย่างครบถ้วน พร้อมรายละเอียดทั้งหมดที่คุณต้องการ ทำให้ง่ายต่อการติดตาม มอบหมายงาน และจัดการได้โดยตรงจากแดชบอร์ดของคุณ
แต่เวทมนตร์ที่แท้จริงเกิดขึ้นกับ ClickUp Automations คุณสามารถตั้งค่าทริกเกอร์ที่ทรงพลังเพื่อให้ทันทีที่แบบฟอร์มถูกส่ง งานจะถูกมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติหรือจัดลำดับความสำคัญตามข้อมูลที่ให้ไว้ ตัวอย่างเช่น หากคำตอบในแบบสำรวจถูกทำเครื่องหมายว่า "ด่วน" ClickUp จะสามารถทำเครื่องหมายเป็นลำดับความสำคัญสูงและแจ้งเตือนบุคคลที่เหมาะสมได้ทันที
หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการร่างแบบสำรวจตั้งแต่เริ่มต้นหรือทำความเข้าใจกับคำตอบทั้งหมดที่คุณรวบรวมมาClickUp Brainพร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอ
ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้สามารถสร้างคำถามแบบสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลในแบบฟอร์มของคุณ สรุปความคิดเห็น และแม้กระทั่งระบุแนวโน้มสำคัญหรือประเด็นที่ต้องดำเนินการ ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากศูนย์หรือต้องการสกัดข้อมูลเชิงลึกจากคำตอบจำนวนมาก ClickUp Brain ก็ช่วยให้ทุกขั้นตอนง่ายขึ้นและราบรื่นยิ่งขึ้น—เพื่อให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญที่สุด
และนี่คือวิธีที่คุณสร้างกระบวนการแบบฟอร์มอัตโนมัติตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่ต้องมีการผสานรวมถึง 10 ระบบ! หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเริ่มต้นลองใช้เทมเพลตแบบฟอร์มง่าย ๆ นี้จาก ClickUp!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างแบบฟอร์มแบบไดนามิกด้วยตรรกะเงื่อนไข: ClickUp Forms ช่วยให้คุณแสดงหรือซ่อนฟิลด์ตามคำตอบก่อนหน้า เพื่อให้แน่ใจว่าคุณรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและละเอียดที่สุดจากผู้ตอบแบบสอบถาม สร้างประสบการณ์ที่ปรับแต่งได้อย่างสูง
- สร้างแบรนด์ให้กับฟอร์มของคุณเพื่อความเป็นมืออาชีพที่สม่ำเสมอ: ปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกของฟอร์ม ClickUp ของคุณด้วยโลโก้บริษัท สีแบรนด์ พื้นหลังที่กำหนดเอง และแม้แต่โดเมนที่กำหนดเอง
- เปลี่ยนการส่งแบบฟอร์มให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้ทันที: ทุกแบบฟอร์ม ClickUp ที่เสร็จสมบูรณ์สามารถสร้างงานใหม่ในโครงการของคุณได้ทันที
- เสริมข้อมูลด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองได้หลากหลาย: เชื่อมโยงคำตอบจากแบบฟอร์มของคุณไปยังฟิลด์ที่กำหนดเองได้โดยตรงในทุกงานและโครงการของคุณ
- ขับเคลื่อนกระบวนการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ: ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังของ ClickUp เพื่อกระตุ้นการดำเนินการต่อเนื่องตามการส่งแบบฟอร์ม
- ดึงข้อมูลเชิงลึกอย่างชาญฉลาดด้วย ClickUp Brain: ใช้ผู้ช่วย AI อันทรงพลังของ ClickUp เพื่อสรุปข้อมูล ระบุแนวโน้ม หรือดึงประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการจากคำตอบ
- รวมศูนย์ข้อมูลที่รวบรวมทั้งหมดไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว: ทุกการส่งแบบฟอร์ม ClickUp จะผสานรวมกับงาน เอกสาร และการสื่อสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างราบรื่น สร้างกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงถึงกัน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ลักษณะที่ครอบคลุมและชุดคุณสมบัติที่กว้างขวางของ ClickUp แม้จะทรงพลัง แต่ก็อาจทำให้ทีมที่มุ่งเน้นการสร้างแบบฟอร์มพื้นฐานเพียงอย่างเดียวต้องเผชิญกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงขึ้นในช่วงเริ่มต้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
เมื่อฉันตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติครั้งแรกใน ClickUp มันเหมือนกับช่วงเวลาที่ทุกอย่างสว่างวาบขึ้นมา ตอนนี้ ด้วยสิ่งง่ายๆ อย่างการเพิ่มแท็ก เทมเพลตงานย่อยทั้งหมดจะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติ เราไม่ต้องเสียเวลาค้นหางานย่อยอีกต่อไป หรือกังวลว่าใครบางคนจะลืมขั้นตอนสำคัญ เราได้เพิ่มระบบอัตโนมัติที่ช่วยมอบหมายงาน, อัปเดตสถานะ, และส่งการแจ้งเตือน; ทุกอย่างอาจดูเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่เมื่อรวมกันแล้ว พวกมันได้ทำให้กระบวนการทำงานของเราเป็นไปอย่างราบรื่นอย่างสิ้นเชิง ไม่ใช่เพียงแค่การประหยัดเวลา (แม้ว่าเราจะทำได้แน่นอน) แต่เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ราบรื่นและน้อยความเครียดมากขึ้น ที่ทีมงานสามารถมุ่งเน้นไปที่การทำงานให้ดีที่สุดได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับการจัดการเอกสารหรือระบบต่าง ๆ
เมื่อฉันตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติครั้งแรกใน ClickUp มันเหมือนกับช่วงเวลาที่ทุกอย่างสว่างวาบขึ้นมา ตอนนี้ ด้วยอะไรที่ง่ายเพียงแค่การเพิ่มแท็ก เทมเพลตงานย่อยทั้งหมดจะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติ เราไม่ต้องเสียเวลาค้นหาผ่านงานย่อยอีกต่อไป หรือกังวลว่าใครบางคนจะลืมขั้นตอนสำคัญ เราได้เพิ่มระบบอัตโนมัติที่ช่วยมอบหมายงาน, อัปเดตสถานะ, และส่งการแจ้งเตือน; ทุกอย่างอาจดูเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่เมื่อรวมกันแล้ว พวกมันได้ทำให้กระบวนการทำงานของเราเป็นระบบมากขึ้นอย่างสิ้นเชิง ไม่ใช่เพียงแค่การประหยัดเวลา (แม้ว่าเราจะทำได้แน่นอน) แต่เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ราบรื่นและน้อยความเครียดมากขึ้น ที่ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การทำงานให้ดีที่สุดได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับงานเอกสาร
💟 โบนัส: ในฐานะผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปที่ทุ่มเทให้กับคุณ, Brain MAX ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ทุกขั้นตอนของกระบวนการแบบฟอร์มของคุณ เพียงพูดความต้องการของคุณด้วยฟังก์ชันพูดเป็นข้อความ แล้ว MAX จะช่วยคุณร่างคำถาม ค้นหาและดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ และสรุปคำตอบโดยทันทีเมื่อแบบสำรวจเสร็จสมบูรณ์
นอกจากนี้ยังให้คุณเข้าถึง LLM หลายตัวเพื่อการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและการสร้างเนื้อหา ทำให้คุณสามารถสร้าง วิเคราะห์ และปรับปรุงแบบฟอร์มได้รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น—ทั้งหมดในที่เดียว
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: คุณเป็นส่วนหนึ่งของทีม QA ที่กำลังพยายามรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับ UX หรือ NPS อยู่หรือไม่? ลองดูแบบฟอร์มเหล่านี้สำหรับทีมซอฟต์แวร์!
2. NoteForms (เหมาะที่สุดสำหรับการรวบรวมข้อมูลโดยตรงเข้าสู่ฐานข้อมูล Notion)
หากทีมของคุณใช้ชีวิตและทำงานใน Notion แล้วNoteFormsคือตัวเปลี่ยนเกมสำหรับการสร้างแบบฟอร์ม มันช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่สวยงามและมีแบรนด์ของคุณเองได้ โดยแบบฟอร์มเหล่านี้จะกรอกข้อมูลลงในฐานข้อมูล Notion ของคุณโดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และมั่นใจได้ว่าข้อมูลทั้งหมดของคุณจะถูกจัดระเบียบไว้ในที่ที่คุณต้องการมากที่สุด
นี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว ทีมสตาร์ทอัพ และผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Notion เป็นศูนย์กลางสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่ CRM ไปจนถึงการวางแผนเนื้อหา ลืมเรื่องการเชื่อมต่อที่ยุ่งยากไปได้เลย NoteForms ทำให้การเชื่อมต่อรู้สึกเป็นธรรมชาติ มอบความก้าวหน้าที่สำคัญจากเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มพื้นฐาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ NoteForms
- สร้างแบบฟอร์มได้โดยตรงจากฐานข้อมูล Notion ของคุณ
- เพิ่มการส่งแบบฟอร์มใหม่โดยอัตโนมัติเป็นรายการใหม่หรืออัปเดตที่มีอยู่
- ปรับแต่งแบบฟอร์มได้อย่างละเอียดด้วยสี ฟอนต์ และโลโก้ของแบรนด์คุณ รวมถึงสามารถเพิ่มโดเมนที่กำหนดเองได้
- รวมประเภทฟิลด์ต่างๆ เช่น การอัปโหลดไฟล์ ลายเซ็น และการให้คะแนนดาว
- ใช้ตรรกะเงื่อนไขเพื่อสร้างแบบฟอร์มที่ชาญฉลาดและปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งสามารถปรับตัวตามการตอบสนองของผู้ใช้
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ผ่านอีเมล, Slack หรือ Discord สำหรับการส่งงานใหม่
- อนุญาตให้ผู้ตอบแบบสอบถามแก้ไขสิ่งที่ส่งไปแล้วได้
ข้อจำกัดของ NoteForms
- คุณค่าหลักผูกติดอยู่กับ Notion; หากกระบวนการทำงานของคุณไม่ได้พึ่งพา Notion เป็นอย่างมาก ประโยชน์หลักของ Notion จะลดลง
- เนื่องจากเป็นโซลูชันเฉพาะทางที่เน้นการใช้งานกับ Notion อาจไม่มีความหลากหลายในการเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่ไม่เฉพาะเจาะจงกับ Notion เท่ากับเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มทั่วไป
ราคาของ NoteForms
- ฟรี
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $24/เดือน
- ทีม: เริ่มต้นที่ $59/เดือน
NoteForms การให้คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง NoteForms อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
ลองใช้ Notion Forms สำหรับคำขอภายในแล้ว สะดวกมากถ้าคุณใช้ Notion อยู่แล้ว การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลราบรื่นและ UI ก็สะอาด ยังค่อนข้างจำกัด (ยังไม่มีตรรกะเงื่อนไขหรือการปรับแต่งที่ลึกกว่า) แต่เป็นเวอร์ชันแรกที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพมาก
ลองใช้ Notion Forms สำหรับคำขอภายในแล้ว สะดวกมากถ้าคุณใช้ Notion อยู่แล้ว การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลราบรื่นและ UI ก็สะอาด ยังค่อนข้างจำกัด (ยังไม่มีตรรกะเงื่อนไขหรือการปรับแต่งที่ลึกกว่า) แต่เป็นเวอร์ชันแรกที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพมาก
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณยังต้องการใช้วิธี Excel อยู่ เรามีคู่มือแบบทีละขั้นตอนที่นี่เกี่ยวกับวิธีสร้างแบบฟอร์มใน Excel
3. Typeform (เหมาะที่สุดสำหรับประสบการณ์การสนทนา)
ต้องการเปลี่ยนแบบฟอร์มธรรมดาให้กลายเป็นการสนทนาที่น่าสนใจหรือไม่? นั่นคือพลังพิเศษของ Typeformแพลตฟอร์มนี้ได้เปลี่ยนแปลงการสร้างแบบฟอร์มอย่างสิ้นเชิงด้วยการนำเสนอคำถามทีละข้อ สร้างประสบการณ์ที่สวยงามและมีการโต้ตอบสูง ซึ่งเชื่อมต่อกับผู้ตอบแบบสอบถามได้อย่างดีเยี่ยม
สำหรับนักการตลาดที่มุ่งเน้นการเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงหรือผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการข้อมูลเชิงคุณภาพที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น Typeform นำเสนอทางเลือกที่สดใหม่แทนแบบฟอร์มแบบดั้งเดิมที่คงที่ มันมอบวิธีการที่เรียบหรูและเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ซึ่งทำให้แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากทางเลือกของ Tally Forms หลายตัว ทำให้ทุกการโต้ตอบรู้สึกได้รับการออกแบบอย่างรอบคอบและน่าดึงดูดยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Typeform
- วิศวกรมีส่วนร่วมในการโต้ตอบผ่านอินเทอร์เฟซแบบถามทีละคำถาม
- นำฟีเจอร์ขั้นสูงที่ทรงพลังมาใช้ เช่น ตรรกะเงื่อนไขที่ซับซ้อนและ "การกระโดดตามตรรกะ" เพื่อสร้างเส้นทางที่มีความยืดหยุ่นและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- เพลิดเพลินกับตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย ตั้งแต่แบบอักษรและสี ไปจนถึงพื้นหลังและรูปแบบ
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบนิเวศอันกว้างขวางของเครื่องมือทางธุรกิจ รวมถึง CRM ชั้นนำ แพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมล และโซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูล
- อำนวยความสะดวกในการรับชำระเงินอย่างปลอดภัยโดยตรงผ่านแบบฟอร์ม ด้วยเกตเวย์หลัก เช่น Stripe และ PayPal
- ฝังสื่อหลากหลายรูปแบบ เช่น รูปภาพ, GIF และวิดีโอ ลงในคำถามของคุณโดยตรง
- ใช้การวิเคราะห์ในตัวที่แข็งแกร่ง รวมถึงอัตราการลดลงของคำถามต่อคำถาม เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้ง
ข้อจำกัดของ Typeform
- การลงทุนใน Typeform อาจสูงกว่าโซลูชันการสร้างแบบฟอร์มอื่น ๆ หลายตัว โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่มีปริมาณการส่งข้อมูลสูงหรือต้องการเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูงเฉพาะในระดับที่สูงขึ้น
- แม้ว่าจะมีรูปลักษณ์ที่น่าดึงดูด แต่รูปแบบคำถามเดียวอาจไม่เหมาะสมเสมอไปสำหรับแบบฟอร์มที่ผู้ตอบแบบสอบถามจำเป็นต้องตรวจสอบหลายช่องพร้อมกันหรือป้อนข้อมูลจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าคุณสมบัติขั้นสูง เช่น reCAPTCHA สำหรับการป้องกันการโจมตีของบอท ถูกจำกัดไว้เฉพาะแผนราคาสูงกว่า ซึ่งอาจเป็นจุดที่ทำให้ผู้ใช้ที่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายรู้สึกไม่พอใจ
ราคาของ Typeform
- ฟรี
- พื้นฐาน: $29/เดือน
- เพิ่มเติม: $59/เดือน
- ธุรกิจ: $99/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวจาก Typeform
- G2: 4. 5/5 (870+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Typeform อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
ประสบการณ์โดยรวมของฉันกับ Typeform เป็นไปในทางบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการออกแบบที่ใช้งานง่าย ความสะดวกในการใช้งาน และความสามารถในการสร้างแบบฟอร์มที่ดึงดูดสายตาและน่าสนใจ มันโดดเด่นในการมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นและเป็นมิตรกับผู้ใช้สำหรับทั้งผู้สร้างและผู้ตอบแบบสอบถาม อย่างไรก็ตาม เมื่อทำงานกับโครงการจำนวนมากหรือกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน ข้อจำกัดบางประการจะปรากฏให้เห็น การขาดเครื่องมือการจัดระเบียบขั้นสูง เช่น ฟังก์ชันลากและวางเพื่อคัดลอกโครงการข้ามโฟลเดอร์ อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานช้าลง ผมคิดว่ามีบางอย่างที่คล้ายกันเกิดขึ้นกับการไม่มีตัวเลือกการแก้ไขแบบกลุ่มสำหรับข้อความหรือการตั้งค่าทั่วไปสำหรับสไลด์ ซึ่งอาจทำให้งานที่ต้องทำซ้ำๆ น่าเบื่อมากขึ้น
ประสบการณ์โดยรวมของฉันกับ Typeform เป็นไปในทางบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการออกแบบที่ใช้งานง่าย ความสะดวกในการใช้งาน และความสามารถในการสร้างแบบฟอร์มที่ดึงดูดสายตาและน่าสนใจ มันโดดเด่นในการมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นและเป็นมิตรกับผู้ใช้สำหรับทั้งผู้สร้างและผู้ตอบแบบสอบถาม อย่างไรก็ตาม เมื่อทำงานกับโครงการจำนวนมากหรือกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน ข้อจำกัดบางประการจะปรากฏชัด การขาดเครื่องมือการจัดระเบียบขั้นสูง เช่น ฟังก์ชันลากและวางสำหรับการทำซ้ำโครงการข้ามโฟลเดอร์ อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานช้าลง ผมคิดว่ามีบางอย่างที่คล้ายกันเกิดขึ้นกับการไม่มีตัวเลือกการแก้ไขแบบกลุ่มสำหรับข้อความหรือการตั้งค่าทั่วไปสำหรับสไลด์ ซึ่งอาจทำให้งานที่ต้องทำซ้ำๆ น่าเบื่อมากขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบฟอร์มความคิดเห็นฟรี
4. Jotform (เหมาะที่สุดสำหรับตัวเลือกเทมเพลตที่หลากหลาย)
สำหรับทีมที่ต้องการความยืดหยุ่นและจุดเริ่มต้นที่หลากหลายJotformโดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มสร้างแบบฟอร์มที่ครอบคลุม เครื่องมือนี้มีเทมเพลตแบบฟอร์มพร้อมใช้งานมากกว่า 10,000 แบบ ช่วยให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วสำหรับวัตถุประสงค์แทบทุกประเภท ตั้งแต่แบบฟอร์มติดต่อไปจนถึงใบสมัครงาน
มันก้าวไปไกลเกินกว่าความสามารถของ Tally Forms ด้วยการผสานรวมฟังก์ชันขั้นสูง เช่น ตรรกะเงื่อนไขที่แข็งแกร่ง การเชื่อมต่อกับระบบภายนอกที่หลากหลาย และยังมีฐานข้อมูลในตัวที่ทรงพลังคล้ายสเปรดชีตที่เรียกว่า Jotform Tables
สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลการส่งได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม เปลี่ยนข้อมูลที่รวบรวมได้ให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ แทนที่จะเป็นเพียงข้อมูลดิบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jotform
- ออกแบบฟอร์มด้วยตัวเลือกการปรับแต่งอย่างลึกซึ้ง รวมถึงความสามารถในการใช้ CSS
- ประมวลผลการชำระเงินอย่างปลอดภัยผ่านแบบฟอร์มโดยตรงด้วยการเชื่อมต่อกับเกตเวย์การชำระเงินมากกว่า 40 แห่ง
- ใช้ตรรกะเงื่อนไขขั้นสูงเพื่อสร้างแบบฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้สูง
- ใช้ประโยชน์จากตาราง Jotform ซึ่งเป็นฐานข้อมูลในตัว เพื่อจัดการ จัดระเบียบ และวิเคราะห์ข้อมูล
- ใช้คุณสมบัติที่แข็งแกร่ง เช่น การปฏิบัติตาม HIPAA, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และโปรแกรมแก้ไข PDF ที่เฉพาะเจาะจง
ข้อจำกัดของ Jotform
- แม้ว่าจะครอบคลุมมาก แต่การออกแบบให้มีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์หรือล้ำสมัยอาจยังต้องการความรู้ CSS แบบกำหนดเองบ้าง เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น ๆของ Jotform
- การกำหนดราคาสามารถกลายเป็นปัจจัยสำคัญเมื่อการใช้งานเพิ่มขึ้น; ปริมาณการส่งที่สูงขึ้นและแบบฟอร์มที่มากขึ้นจะผลักดันผู้ใช้เข้าสู่ระดับการชำระเงินที่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ราคาของ Jotform
- ฟรี
- บรอนซ์: $39/เดือน
- เงิน: $49/เดือน
- ทองคำ: $129/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Jotform
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (มากกว่า 2,700 รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jotform อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
Jotform ทำให้การสร้างแบบฟอร์มง่ายและรวดเร็วโดยใช้เครื่องมือลากและวางเพื่อรวบรวมข้อมูล เราได้ใช้มันเพื่อสร้างแบบฟอร์มสำหรับงานหลากหลายประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: การส่งคำสั่งซื้อสินค้าแบบกำหนดเอง, การขอข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา, การลงทะเบียนบัญชีใหม่, ลายเซ็นการสละสิทธิ์, การอนุมัติหลักฐาน, เป็นต้น ฉันชอบที่แบบฟอร์ม/การส่งสามารถรวมเข้ากับแอปพลิเคชันหลากหลายเพื่อทำให้กระบวนการของเราเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น เราได้ผสานรวมแบบฟอร์มส่วนใหญ่ของเราเข้ากับ Google Sheets เพื่อสร้างสเปรดชีตที่อัปเดตโดยอัตโนมัติพร้อมข้อมูลการส่งแบบฟอร์ม นอกจากนี้ เรายังผสานรวมบางแบบฟอร์มกับ Adobe Sign ซึ่งช่วยให้การรวบรวมลายเซ็นเป็นเรื่องง่าย
Jotform ทำให้การสร้างแบบฟอร์มง่ายและรวดเร็วโดยใช้เครื่องมือลากและวางเพื่อรวบรวมข้อมูล เราได้ใช้มันในการสร้างแบบฟอร์มสำหรับงานหลากหลายประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: การส่งคำสั่งซื้อสินค้าที่กำหนดเอง, การขอข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา, การลงทะเบียนบัญชีใหม่, ลายเซ็นการสละสิทธิ์, การอนุมัติหลักฐาน, เป็นต้น ฉันชอบที่แบบฟอร์ม/การส่งสามารถรวมเข้ากับแอปพลิเคชันหลากหลายเพื่อทำให้กระบวนการของเราเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น เราได้ผสานรวมแบบฟอร์มส่วนใหญ่ของเราเข้ากับ Google Sheets เพื่อสร้างสเปรดชีตที่อัปเดตโดยอัตโนมัติพร้อมข้อมูลการส่งแบบฟอร์ม นอกจากนี้ เรายังผสานรวมบางแบบฟอร์มกับ Adobe Sign ซึ่งช่วยให้การรวบรวมลายเซ็นเป็นเรื่องง่าย
📮ClickUp Insight: มืออาชีพโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ใน Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย
ผู้ช่วยอัจฉริยะ AI ที่ฝังอยู่ในที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้ ขอแนะนำClickUp Brain ที่มอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีด้วยการนำเสนอเอกสาร การสนทนา และรายละเอียดงานที่เหมาะสมภายในไม่กี่วินาที—เพื่อให้คุณหยุดค้นหาและเริ่มทำงานได้ทันที
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
5. Google Forms (เหมาะที่สุดสำหรับการเก็บข้อมูลที่ง่ายและทำงานร่วมกัน)
เมื่อความต้องการคือการรวบรวมข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายGoogle Formsคือโซลูชันที่ไม่มีใครเทียบได้. เครื่องมือนี้ฝังลึกอยู่ใน Google Workspace ทำให้ใครก็ตามที่มีบัญชี Google สามารถสร้างแบบสอบถาม แบบทดสอบ หรือแบบฟอร์มให้คำแนะนำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย.
จุดแข็งหลักของมันอยู่ที่ความง่ายในการใช้งานและความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทำให้เป็นที่ชื่นชอบสำหรับนักการศึกษา กลุ่มชุมชนขนาดเล็ก หรือผู้ประกอบการรายบุคคลที่ต้องการรวบรวมข้อมูลอย่างรวดเร็วและแบ่งปันได้อย่างง่ายดาย
แม้ว่า Google Forms จะไม่มีฟีเจอร์ขั้นสูงหรือการปรับแต่งที่ครอบคลุมเหมือนกับแพลตฟอร์มสร้างแบบฟอร์มระดับพรีเมียม แต่ก็สามารถให้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้อย่างสม่ำเสมอ จึงถือเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่คำนึงถึงงบประมาณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Forms
- ใช้แบบฟอร์มและการส่งได้ไม่จำกัด
- สัมผัสประสบการณ์การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Google Sheets สำหรับการวิเคราะห์ จัดเรียง และรายงานผลได้ทันที
- อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถแก้ไขและจัดการแบบฟอร์มได้
- ใช้ตรรกะเงื่อนไขพื้นฐานสำหรับการแยกเส้นทางอย่างง่ายภายในแบบฟอร์ม
- ใช้ประโยชน์จากตัวเลือกการแชร์ที่หลากหลาย รวมถึงลิงก์โดยตรง อีเมล โซเชียลมีเดีย และการฝังโดยตรง
- รับสรุปและแผนภูมิอัตโนมัติของคำตอบที่สร้างขึ้นโดยตรงภายในอินเทอร์เฟซของแบบฟอร์ม
- เข้าถึงชุดเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับสถานการณ์ทั่วไป เช่น การตอบรับเข้าร่วมงาน
ข้อจำกัดของ Google Forms
- แบบฟอร์มมักมีลักษณะทั่วไป ทำให้ยากที่จะปรับให้สอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับเอกลักษณ์ของแบรนด์เฉพาะ
- คุณสมบัติขั้นสูงหลายประการ เช่น การประมวลผลการชำระเงินในตัว ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ การควบคุมการอัปโหลดไฟล์อย่างละเอียด หรือตรรกะหลายหน้าที่ซับซ้อน ไม่สามารถใช้งานได้โดยตรง
- การเชื่อมต่อกับระบบ CRM ของบุคคลที่สามหรือเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติมักจะต้องมีการส่งออกข้อมูลด้วยตนเองหรือการสมัครสมาชิก Zapier แบบชำระเงิน
- ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับกระบวนการทำงานข้อมูลที่ซับซ้อนมากหรือการวิจัยตลาดระดับมืออาชีพ ให้ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับงานรวบรวมข้อมูลที่เรียบง่ายกว่า
ราคาของ Google Forms
- ฟรี
- ธุรกิจเริ่มต้น: $6/ผู้ใช้/เดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/ผู้ใช้/เดือน
- บิซิเนส พลัส: $18/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Forms
- G2: 4. 6/5 (มากกว่า 40,000 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (มากกว่า 11,000 รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Forms อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
โดยรวมแล้ว ฉันพอใจกับความง่ายในการใช้งาน, คุณสมบัติการอัตโนมัติ (หมายถึงการตั้งค่าให้ส่งอีเมลเมื่อมีผู้กรอกแบบฟอร์ม), การใช้ Google Sheets, เนื่องจากฉันคุ้นเคยกับสิ่งนี้เช่นกัน. ฉันยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Zapier สำหรับการอัตโนมัติเพิ่มเติมได้.
โดยรวมแล้ว ฉันพอใจกับความง่ายในการใช้งาน, คุณสมบัติการอัตโนมัติ (หมายถึงการตั้งค่าให้ส่งอีเมลหลังจากที่มีคนกรอกแบบฟอร์ม), การใช้ Google Sheets, เนื่องจากฉันคุ้นเคยกับสิ่งนี้เช่นกัน. ฉันยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Zapier สำหรับการอัตโนมัติเพิ่มเติมได้.
6. SurveyMonkey (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกจากการสำรวจขั้นสูง)
คุณเคยสงสัยไหมว่าลูกค้าของคุณคิดอะไรอยู่จริง ๆ? หรือต้องการทราบแนวโน้มของตลาดโดยไม่ต้องปวดหัว?
SurveyMonkeyคือผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในโลกของการทำแบบสำรวจ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการเจาะลึกความคิดเห็นอย่างละเอียด คุณสามารถออกแบบแบบสำรวจอย่างมืออาชีพด้วยคลังเทมเพลตขนาดใหญ่ที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยประเภทคำถามมากมาย รวมถึงฟีเจอร์ที่น่าสนใจ เช่น ตัวเลือกการจัดอันดับ และคำถามเฉพาะสำหรับ NPS (Net Promoter Score)
คุณสมบัติเพิ่มเติมประกอบด้วย "ตรรกะข้าม" (คำถามที่เปลี่ยนไปตามคำตอบก่อนหน้า), "การแทรกคำตอบก่อนหน้า" (แทรกคำตอบเก่าลงในคำถามใหม่), และ "การสุ่ม" เพื่อให้แบบสอบถามรู้สึกเป็นส่วนตัวและน่าสนใจ สำหรับนักการตลาด, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, หรือใครก็ตามที่ทำวิจัยอย่างจริงจัง, SurveyMonkey มอบเครื่องมือที่ทรงพลังให้คุณรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SurveyMonkey
- ใช้ AI เพื่อวิเคราะห์อารมณ์ของความคิดเห็นแบบเปิด การวิเคราะห์ข้อความ และแม้แต่ข้อมูลมาตรฐาน
- ใช้ SurveyMonkey Audience ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ระดับโลก เพื่อรับคำตอบอย่างรวดเร็ว
- เชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อกับแอปธุรกิจยอดนิยมกว่า 200 แอป
- ทำให้แบบสำรวจของคุณดูสอดคล้องกับแบรนด์อย่างสมบูรณ์แบบด้วยการปรับแต่งด้วยองค์ประกอบภาพ
- รับการสนับสนุนแบบสำรวจหลายภาษา ซึ่งช่วยให้คุณรวบรวมความคิดเห็นในภาษาต่างๆ
ข้อจำกัดของ SurveyMonkey
- แม้ว่ามันจะมีประสิทธิภาพสูงมาก แต่บางคนพบว่าอินเตอร์เฟซ โดยเฉพาะสำหรับแบบสำรวจที่ซับซ้อนมาก ๆ นั้นไม่เรียบหรูหรือดูทันสมัยเท่ากับตัวสร้างแบบฟอร์มที่เน้นการออกแบบใหม่ ๆ ที่มีอยู่ในตลาด
- จุดแข็งหลักของมันคือการสำรวจอย่างแน่นอน ดังนั้นหากคุณต้องการเพียงเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ง่ายมากๆ อาจดูเกินความจำเป็นไปหน่อย
ราคาของ SurveyMonkey
- แผนฟรี
- มาตรฐานรายเดือน: เริ่มต้นที่ $99/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
หมายเหตุ: มีแพ็กเกจรายปีแบบชำระเงินเพิ่มเติมให้เลือกบนเว็บไซต์
คะแนนและรีวิวของ SurveyMonkey
- G2: 4. 4/5 (มากกว่า 23,000 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (มากกว่า 10,000 รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง SurveyMonkey อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
ฉันหวังว่าจะมีการสนับสนุนจาก AI มากกว่านี้ จากสิ่งที่ฉันได้ลองใช้มาจนถึงตอนนี้ ตัวเลือก AI มีประโยชน์สำหรับการเริ่มต้น แต่เมื่อสร้างเทมเพลตแล้ว การปรับแต่งหรือแก้ไขภายในคำสั่ง AI นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่สุด
ฉันหวังว่าจะมีการสนับสนุนจาก AI มากกว่านี้ จากสิ่งที่ฉันได้ลองใช้มาจนถึงตอนนี้ ตัวเลือก AI มีประโยชน์สำหรับการเริ่มต้น แต่เมื่อสร้างเทมเพลตแล้ว การปรับแต่งหรือแก้ไขภายในคำสั่ง AI นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่สุด
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งของ SurveyMonkey
7. Formstack Forms (เหมาะที่สุดสำหรับแบบฟอร์มที่ปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนด)
คุณพิจารณาว่าความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งหรือไม่? ถ้าเช่นนั้นFormstack Formsคือโซลูชันที่โดดเด่น แพลตฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นโดยเน้นการปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอย่างเข้มงวด พร้อมการรับรองมาตรฐานเช่น HIPAA และ PCI compliance ทำให้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับภาคส่วนการดูแลสุขภาพ การเงิน หรือกฎหมาย
มันไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างแบบฟอร์มธรรมดาเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ทีมปฏิบัติการและองค์กรสามารถสร้างกระบวนการทำงานอัจฉริยะที่ข้อมูลที่รวบรวมได้จะกระตุ้นขั้นตอนถัดไป, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, หรือการสร้างเอกสารโดยอัตโนมัติ Formstack มอบการอัปเกรดที่จริงจังจาก Tally Forms โดยไม่เพียงแต่ทำให้แบบฟอร์มของคุณปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับกระบวนการทำงานที่สำคัญของธุรกิจคุณอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Formstack Forms
- รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลระดับสูงสุดและการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น HIPAA และ GDPR
- ทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติด้วยทริกเกอร์เพื่อส่งการแจ้งเตือน สร้างเอกสาร ฯลฯ
- ใช้การวิเคราะห์ฟอร์มเชิงลึกเพื่อระบุจุดที่ผู้ใช้หลุดออกอย่างแม่นยำ
- สร้างเอกสารหรือสัญญาที่เสร็จสมบูรณ์และกรอกข้อมูลล่วงหน้าโดยอัตโนมัติจากการส่งแบบฟอร์ม
- ดำเนินการตั้งค่าการเข้าถึงและการอนุญาตของผู้ใช้แบบละเอียด ช่วยให้การทำงานร่วมกันในทีมมีความปลอดภัย
ข้อจำกัดของแบบฟอร์ม Formstack
- แม้ว่าจะมีประสิทธิภาพสูง แต่ผู้ใช้บางคนพบว่าดีไซน์โดยรวมและส่วนติดต่อผู้ใช้ของแพลตฟอร์มดูไม่ทันสมัยหรือเรียบหรูตามสัญชาตญาณ
- รองรับโดเมนที่กำหนดเองอย่างเต็มที่สำหรับ URL แบบฟอร์มโดยตรง โดยจำกัดเฉพาะโดเมนย่อย (yourcompany. formstack. com)
ราคาของ Formstack Forms
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- แบบฟอร์ม: เริ่มต้นที่ $99/เดือน
- ชุด: เริ่มต้นที่ 2.99 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวแบบฟอร์ม Formstack
- G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Formstack Forms อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
Formstack ได้ดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างการรวบรวม การแบ่งปัน หรือการเก็บรักษา รหัสผ่านความปลอดภัยสามารถใช้เพื่อเข้ารหัสข้อมูลและรับประกันว่าเฉพาะบุคคลที่มีอำนาจอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเฉพาะได้ นอกจากนี้ ระบบการอนุมัติตามขั้นตอนการทำงานยังถูกนำมาใช้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแบบฟอร์มได้เพียงผ่านช่องทางที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ผู้ใช้สามารถติดตามและตรวจสอบการกรอกแบบฟอร์มทุกครั้งได้อย่างใกล้ชิด
Formstack ได้ดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างการรวบรวม, การแบ่งปัน, หรือการเก็บรักษา. รหัสผ่านความปลอดภัยสามารถใช้เพื่อเข้ารหัสข้อมูลและรับประกันว่าเฉพาะบุคคลที่มีอำนาจการอนุญาตที่เหมาะสมเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเฉพาะได้. นอกจากนี้, ระบบการอนุมัติตามขั้นตอนการทำงานได้ถูกนำมาใช้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแบบฟอร์มได้เพียงผ่านช่องทางที่ได้รับอนุญาต. ผู้ใช้สามารถติดตามและตรวจสอบการกรอกแบบฟอร์มทุกครั้งได้อย่างใกล้ชิด.
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับการวิจัยตลาด (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
8. Zoho Forms (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่ผสานรวมกับชุดธุรกิจ Zoho)
Zoho Formsอาจรู้สึกเหมือนเป็นส่วนขยายของการดำเนินงานธุรกิจที่คุณมีอยู่แล้ว โดยเฉพาะหากคุณกำลังใช้ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Zoho อยู่แล้ว มันทำงานได้ดีที่สุดเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่ใหญ่ขึ้น ออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลไหลเวียนอย่างราบรื่นระหว่าง CRM, การตลาด, และเครื่องมือสนับสนุนของคุณ
เมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถพื้นฐานของทางเลือกอื่น ๆ ของแบบฟอร์ม Tally, เครื่องมือนี้มอบชุดคุณสมบัติที่หลากหลาย เช่น แบบฟอร์มหลายหน้า, ตัวเลือกการบันทึกและกลับมาทำต่อสำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม, และตรรกะเงื่อนไขที่ซับซ้อนเพื่อสร้างประสบการณ์แบบฟอร์มที่มีความไดนามิกสูงและนำทางโดยผู้ใช้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Forms
- สร้างแบบฟอร์มที่รองรับการใช้งานบนมือถือซึ่งปรับให้เข้ากับอุปกรณ์ทุกชนิด และยังสามารถเก็บข้อมูลได้แม้ในโหมดออฟไลน์
- จัดตั้งกระบวนการอนุมัติที่ซับซ้อนสำหรับการส่งแบบฟอร์ม
- อำนวยความสะดวกในการรับชำระเงินอย่างปลอดภัยด้วยการผสานการทำงานแบบเนทีฟกับเกตเวย์ยอดนิยม รวมถึง PayPal
- ปรับแต่งแบบฟอร์มได้อย่างละเอียดด้วยธีมหลากหลาย สีที่กำหนดเอง ฟอนต์เฉพาะ และโดเมนที่กำหนดเอง
- รับการแจ้งเตือนทันทีทางอีเมล, Slack หรือช่องทางอื่น ๆ ทุกครั้งที่มีการส่งแบบฟอร์มใหม่
ข้อจำกัดของ Zoho Forms
- การเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่ไม่ใช่ Zoho อาจมีความซับซ้อนหรือต้องใช้ความพยายามมากกว่าเมื่อเทียบกับตัวสร้างแบบฟอร์มที่ผสานรวมกันได้อย่างทั่วถึง
- ประเภทของฟิลด์บางประเภทหรือการใช้งานเฉพาะบางกรณีอาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนตัวอักษรหรือขนาดของข้อมูล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการในการเก็บข้อมูลที่มีความเฉพาะทางหรือซับซ้อนสูง
ราคาของ Zoho Forms
- แผนฟรี
- พื้นฐาน: $12/เดือน
- มาตรฐาน: $30/เดือน
- มืออาชีพ: 60 ดอลลาร์/เดือน
- พรีเมียม: $110/เดือน
Zoho Forms การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Zoho Forms อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
ระบบ Zoho โดยรวมนั้นค่อนข้างสับสนมาก เนื่องจากเครื่องมือส่วนใหญ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เมื่อเราเริ่มใช้งาน Zoho Form เราเกิดความสับสนอย่างมากกับหน้า landing page ของ Zoho รวมถึงบัญชีส่วนตัวและบัญชีงานของลูกค้า ทำให้เขาต้องจ่ายเงินสองครั้งสำหรับบริการเดียวกัน เนื่องจากเราไม่สามารถเชื่อมต่อบัญชีส่วนตัวกับระบบ CRM ซึ่งอยู่ในบัญชีงานของเขาได้
ระบบ Zoho โดยรวมนั้นค่อนข้างสับสนมาก เนื่องจากเครื่องมือส่วนใหญ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เมื่อเราทำการติดตั้ง Zoho Form เราเกิดความสับสนอย่างมากกับหน้า landing page ของ Zoho รวมถึงบัญชีส่วนตัวและบัญชีทำงานของลูกค้า ทำให้เขาต้องจ่ายเงินสองครั้งสำหรับบริการเดียวกัน เนื่องจากเราไม่สามารถเชื่อมต่อบัญชีส่วนตัวกับระบบ CRM ที่อยู่ในบัญชีทำงานของเขาได้
9. Formsite (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่ปลอดภัย)
เมื่อพูดถึงการรวบรวมข้อมูลอย่างปลอดภัยและทำให้ข้อมูลทำงานได้อย่างราบรื่นภายในระบบธุรกิจปัจจุบันของคุณFormsiteคือชื่อที่คุณสามารถไว้วางใจได้ แพลตฟอร์มนี้ไม่ใช่หน้าใหม่ในวงการการสร้างแบบฟอร์ม แต่เป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์ยาวนานซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการให้ความสำคัญกับคุณสมบัติความปลอดภัยชั้นยอด เช่น การเข้ารหัส SSL และการปฏิบัติตามมาตรฐาน PCI ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่จัดการกับข้อมูลที่มีความอ่อนไหว
เครื่องมือนี้เป็นตัวเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับผู้นำการดำเนินงานและธุรกิจที่กำลังเติบโต มอบวิธีการที่ตรงไปตรงมาในการเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และบูรณาการได้อย่างสมบูรณ์
คุณสมบัติเด่นของ Formsite
- ออกแบบแบบฟอร์มมืออาชีพโดยใช้เครื่องมือสร้างแบบลากและวางที่ง่ายดาย
- เลือกจากประเภทสินค้าที่หลากหลายกว่า 50 ประเภท และปรับแต่งได้อย่างละเอียดเพื่อจัดวางเลย์เอาต์อย่างแม่นยำ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีระบบความปลอดภัยของข้อมูลที่แข็งแกร่งและสอดคล้องกับข้อกำหนดด้วยคุณสมบัติเช่นการเข้ารหัส SSL, การป้องกันสแปมด้วย CAPTCHA, และการปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA (ในแผน Enterprise)
- ใช้ฟังก์ชัน "บันทึก & กลับ" เพื่อบันทึกการส่งข้อมูลบางส่วนและให้ผู้ใช้สามารถกรอกแบบฟอร์มให้เสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่สะดวก
- สร้างรายงานภาพเชิงลึกจากข้อมูลที่รวบรวมได้โดยตรง โดยใช้กราฟและตารางที่มีอยู่ในตัว พร้อมตัวเลือกการส่งออกที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Formsite
- ตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับความสวยงามทางสายตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยไม่ต้องใช้ความรู้ CSS ขั้นสูง อาจมีจำกัดอยู่บ้าง
- รายงานจากผู้ใช้บางรายระบุว่ามีความจำกัดในการทำงานของแอปพลิเคชันบนมือถือหรือการตอบสนองของการออกแบบที่ไม่เหมาะสมบนอุปกรณ์มือถือบางรุ่น
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามที่ไม่ค่อยพบหรือมีความเฉพาะทางสูงอาจจำเป็นต้องมีการพัฒนา API แบบกำหนดเอง ซึ่งเพิ่มความซับซ้อนให้กับระบบที่ออกแบบมาเฉพาะกลุ่ม
ราคาของ Formsite
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- ส่วนตัว: 24 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: $39/เดือน
- ธุรกิจ: $69/เดือน
- บิซิเนส พลัส: $99/เดือน
- องค์กร: $249/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Formsite
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 30+ รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Formsite อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:
ใช้งานง่ายมากและสามารถผสานการทำงานกับ Slack และซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี ช่วยจัดการทุกอย่างตั้งแต่คำสั่งซื้อไปจนถึงการรวบรวมข้อมูล
ใช้งานง่ายมากและสามารถผสานการทำงานกับ Slack และซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี ช่วยจัดการทุกอย่างตั้งแต่การสั่งซื้อสินค้าไปจนถึงการรวบรวมข้อมูล
👀 คุณรู้หรือไม่? ในปี 1790การสำรวจสำมะโนประชากรครั้งแรกของสหรัฐอเมริกา(ซึ่งอาจถือเป็นการสำรวจอย่างเป็นทางการครั้งแรกของประเทศ) นำโดยมาห์ลอน ดิคเคอร์สัน และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของซามูเอล วอชิงตัน น้องชายของจอร์จ วอชิงตัน และรู้หรือไม่? การสำรวจครั้งนั้นถามข้อมูลเพียงหกข้อเท่านั้น—รวมถึงจำนวน "ชายผิวขาวอิสระที่มีอายุมากกว่า 16 ปี" ในครัวเรือนของคุณ
10. Cognito Forms (เหมาะที่สุดสำหรับแบบฟอร์มที่มีการคำนวณขั้นสูง)
หากงานของคุณเกี่ยวข้องกับการคำนวณที่ซับซ้อน, ตรรกะที่ซับซ้อน, หรือการโต้ตอบข้อมูลแบบไดนามิกภายในแบบฟอร์มของคุณ,Cognito Formsอาจเป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับคุณ. แพลตฟอร์มนี้เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ผู้นำการดำเนินงาน, หรือผู้ประกอบการเดี่ยวที่ต้องการเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่สามารถทำได้มากกว่าการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน.
มันโดดเด่นในการสร้างแบบฟอร์มอัจฉริยะที่สามารถจัดการได้ตั้งแต่เครื่องคำนวณราคาไปจนถึงแบบฟอร์มการสั่งซื้อที่มีรายละเอียดพร้อมตรรกะเงื่อนไขและส่วนที่ซ้ำกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cognito Forms
- สร้างแบบฟอร์มที่มีการคำนวณแบบกำหนดเองที่ซับซ้อน, การกำหนดราคาแบบไดนามิก, การให้คะแนนอัตโนมัติ, เป็นต้น
- กระตุ้นงานติดตามผล, ส่งการแจ้งเตือน, และส่งข้อมูลเพื่อการอนุมัติโดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
- อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มรายการหลายรายการ (เช่น ผู้เข้าร่วมหลายคน, ผลิตภัณฑ์หลายรายการ)
- ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรวบรวมการอนุมัติหรือข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
- จัดเตรียมพอร์ทัลบริการตนเองที่ปลอดภัย ซึ่งผู้ใช้ภายนอกสามารถดูข้อมูลการส่งงานที่ผ่านมาของตนเองได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความปลอดภัยและสอดคล้องกับข้อกำหนด เช่น ความพร้อมในการปฏิบัติตาม HIPAA
ข้อจำกัดของ Cognito Forms
- การปรับแต่งสำหรับการออกแบบที่สวยงามอาจมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าคู่แข่งบางราย ซึ่งอาจทำให้การบรรลุการสร้างแบรนด์ภาพลักษณ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์สูงหรือแบบเฉพาะเจาะจงได้ยากหากไม่มี CSS ขั้นสูง
- แผนฟรีให้จุดเริ่มต้นที่ดี แต่จะกลายเป็นจำกัดอย่างรวดเร็วสำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานอย่างคึกคัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของพื้นที่จัดเก็บและความพร้อมใช้งานของฟีเจอร์ขั้นสูง
- ผู้ใช้บางรายได้แสดงความประสงค์ต้องการความหลากหลายของเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าให้มากขึ้น ซึ่งเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะทาง นอกเหนือจากตัวเลือกทั่วไปที่มีอยู่
ราคาของ Cognito Forms
- แผนฟรี
- ข้อดี: $19/เดือน
- ทีม: $39/เดือน
- องค์กร: $129/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Cognito Forms
- G2: 4. 5/5 (มากกว่า 80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (มากกว่า 100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Cognito Forms อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
ความเป็นไปได้แทบจะไม่มีขีดจำกัดด้วยเครื่องมือนี้ สามารถใช้เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำ เป็นวิธีการเก็บข้อมูล จัดเก็บ บันทึกเอกสาร ฯลฯ
ความเป็นไปได้แทบจะไร้ขีดจำกัดด้วยเครื่องมือนี้ สามารถใช้เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำ เป็นวิธีการเก็บข้อมูล จัดเก็บ บันทึกเอกสาร ฯลฯ
สร้างแบบฟอร์มของคุณด้วย ClickUp
นี่คือภาพรวมที่ครอบคลุมของทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Tally Forms ที่มีให้บริการในปัจจุบัน ไม่ว่าคุณจะให้ความสำคัญกับการปรับแต่งอย่างลึกซึ้ง การทำงานอัตโนมัติที่ราบรื่น หรือการผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่แล้วอย่างแข็งแกร่ง ก็มีโซลูชันการสร้างแบบฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ
หากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่ผสานการรวบรวมข้อมูลเข้ากับการจัดการโครงการของคุณอย่างแท้จริง และทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติตั้งแต่การส่งแบบฟอร์มทุกครั้ง ClickUp คือตัวเลือกที่โดดเด่นด้วยความสามารถในการเปลี่ยนข้อมูลจากแบบฟอร์มให้กลายเป็นงานและข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้ภายในแพลตฟอร์มเดียวที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทีมคุณได้อย่างมาก
พร้อมที่จะเปลี่ยนการสร้างแบบฟอร์มของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณหรือไม่?ทดลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!