ซอฟต์แวร์แอนิเมชันไวท์บอร์ด 11 อันดับแรกสำหรับการเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
13 มิถุนายน 2568

ลองนึกภาพดู—คุณและเพื่อนร่วมงานต่างนำเสนอไอเดียของตัวเอง แต่ในขณะที่ผู้ฟังของคุณเริ่มไม่สนใจการพูดของคุณ พวกเขากลับให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับวิดีโอแอนิเมชันบนไวท์บอร์ดของเพื่อนร่วมงานคุณ

คำถามกำลังถูกถาม ความคิดกำลังถูกแบ่งปัน และผู้ชมกำลังให้ความสนใจ ทำไม? เพราะแอนิเมชันไวท์บอร์ดทำให้ความคิดที่ซับซ้อนง่ายต่อการติดตามและน่าสนใจมากขึ้น

การศึกษาแสดงให้เห็นว่า วิดีโอแอนิเมชันกระดานไวท์บอร์ดสามารถ เพิ่มการจดจำความรู้ได้ถึง 15% ทำให้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายแนวคิดต่างๆ

ส่วนที่ดีที่สุด? คุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางเทคนิคเพื่อสร้างวิดีโอเลย—ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่เหมาะสมสามารถทำงานหนักแทนคุณได้

เพื่อช่วยให้คุณค้นหาผู้สร้างวิดีโอไวท์บอร์ดที่สมบูรณ์แบบ เราได้รวบรวมตัวเลือกที่ดีที่สุด 11 รายการ พร้อมคุณสมบัติหลัก ราคา และรีวิวจากผู้ใช้ เพื่อให้คุณสามารถเริ่มสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย มาเริ่มกันเลย!

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์แอนิเมชั่นไวท์บอร์ด?

ไม่ว่าคุณต้องการอะไรจากซอฟต์แวร์แอนิเมชั่นไวท์บอร์ดของคุณ คุณสมบัติหลักที่คุณไม่ควรละเลยมีอยู่ไม่กี่อย่าง นี่คือสิ่งที่คุณควรค้นหาเมื่อทำการเลือก:

  • คลังสื่อ: เข้าถึงคอลเลกชันภาพ ไอคอน และพื้นหลังที่มีอยู่ภายใน เพื่อประหยัดเวลาและความพยายาม โดยไม่จำเป็นต้องสร้างทุกอย่างขึ้นใหม่ตั้งแต่ต้น
  • การรองรับเสียงพากย์: บันทึกหรือสร้างเสียงพากย์ AI เพื่อทำให้แอนิเมชันน่าสนใจยิ่งขึ้นและอธิบายแนวคิดได้อย่างชัดเจน จะดียิ่งขึ้นหากซอฟต์แวร์แอนิเมชันไวท์บอร์ดของคุณสามารถบันทึกหรือสร้างเสียงพากย์ AI ได้
  • ความสามารถในการนำเข้า/ส่งออก: นำเข้าภาพของคุณเองและส่งออกวิดีโอในรูปแบบต่างๆ เพื่อความอิสระในการสร้างสรรค์และการแชร์ที่ง่ายขึ้น
  • การปรับแต่งเส้นทางการวาด: ควบคุมการเคลื่อนไหวของมือหรือปากกาเพื่อให้แอนิเมชันดูราบรื่นและเป็นธรรมชาติ แทนที่จะแข็งทื่อหรือดูทั่วไป
  • การควบคุมไทม์ไลน์แอนิเมชัน: ปรับเวลา จังหวะ และการเปลี่ยนฉากเพื่อให้แอนิเมชันของคุณไหลลื่นยิ่งขึ้น
  • ตัวเลือกแอนิเมชันข้อความ: ปรับแต่งข้อความเคลื่อนไหวเพื่อเน้นจุดสำคัญและดึงดูดความสนใจ
  • เทมเพลตสำเร็จรูป: ใช้เทมเพลตที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อเร่งการสร้างวิดีโอและรับรองรูปลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพสำหรับแอนิเมชันของคุณ

ซอฟต์แวร์แอนิเมชันไวท์บอร์ดในภาพรวม

นี่คือภาพรวมของซอฟต์แวร์แอนิเมชันไวท์บอร์ดที่ดีที่สุด:

ชื่อเครื่องมือคุณสมบัติเด่นเหมาะที่สุดสำหรับราคา
คลิกอัพกระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะด้วย AI, ลากและวาง, แม่แบบมากกว่า 1,000 แบบ, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, เครื่องสร้างภาพด้วย AI, การจัดการงาน, การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการการร่วมมือทางภาพ, การคิดสร้างสรรค์, การจัดการโครงการแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน;
ดูดลี่สไตล์วาดมือ, เทคโนโลยี Smart Draw, ลากและวาง, รูปภาพมากกว่า 1,000 รูป, การบันทึกเสียงบรรยาย, เสียงปลอดค่าลิขสิทธิ์ผู้เริ่มต้น, วิดีโอวาดเล่นง่ายๆมาตรฐาน: $49/เดือน; องค์กร: $79/เดือน
โพว์ทูนเทมเพลตสำเร็จรูป ตัวละครที่ปรับแต่งได้ ห้องสมุดสื่อ การบันทึกหน้าจอ/เว็บแคม แอนิเมชันแบบคลิกเดียวหลักสูตรฝึกอบรม, บทเรียน, การตลาดแผนฟรี; Lite: $50/ผู้ใช้/เดือน; Pro: $190/ผู้ใช้/เดือน; Agency: กำหนดเอง
วีดีโอสคริปต์ภาพมากกว่า 5 ล้านภาพ, SVG Morph, 13 สไตล์ลายมือ, เสียงบรรยาย/เสียง, โฟกัสกล้อง, เพลงปลอดค่าลิขสิทธิ์วิดีโอการศึกษา, ครูบวก: $15/เดือน; LitePro: $22.43/เดือน; Core: $33.04/เดือน; Max: $41.03/เดือน
ไวออนด์สร้างตัวละคร, เทมเพลตมากกว่า 200 แบบ, ซิงค์ริมฝีปาก, รูปแบบการส่งออก, นำเข้าเสียงบรรยายการเล่าเรื่องที่ขับเคลื่อนด้วยตัวละครเริ่มต้น: $99/ผู้ใช้/เดือน; พรีเมียม: $89/ผู้ใช้/เดือน; มืออาชีพ: $199/ผู้ใช้/เดือน; องค์กร: กำหนดเอง
เรนเดอร์ฟอเรสต์1,200+ เทมเพลต, คำแนะนำฉากด้วย AI, แอนิเมชัน 3D, 50+ การเปลี่ยนฉาก, ไลบรารีเนื้อหาแอนิเมชันแบบรวดเร็วที่ใช้เทมเพลตแผนฟรี; ไลท์: $14/เดือน; โปร: $39/เดือน; บิสซิเนส: $49/เดือน
Animakerอินโฟกราฟิกแอนิเมชัน, การผสานกับสเปรดชีต, เสียงพากย์มากกว่า 50 ภาษา, สินทรัพย์สต็อกมากกว่า 100 ล้านรายการ, ข้อความเป็นเสียงพูดวิดีโอไวท์บอร์ดสไตล์อินโฟกราฟิกพื้นฐาน: $27/เดือน; เริ่มต้น: $45/เดือน; โปร: $79/เดือน; องค์กร: กำหนดเอง
Adobe Animateการเคลื่อนไหวของมือที่ปรับแต่งได้เอง ทีละเฟรม การวาดที่ตอบสนองต่อแรงกด การผสานกับ Creative Cloud การส่งออกหลายรูปแบบแอนิเมชันไวท์บอร์ดแบบกำหนดเองขั้นสูงAnimate: $34.49/เดือน; ทุกแอป: $89.99/เดือน; นักเรียน: $19.99/เดือน (ปีแรก)
เอ็กซ์เพลนดิโอรวมไวท์บอร์ด, 2D/3D, กราฟิกเคลื่อนไหว, ข้อความมากกว่า 180, ฉากมากกว่า 200, ใช้แบบออฟไลน์การผสมผสานสไตล์แอนิเมชันหลายแบบรายเดือน: $37; รายปี: $67; ครั้งเดียว: $497
ทรูสคริปต์ศาสตร์แห่งการเขียนลายมือที่ได้รับการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ ศิลปินมืออาชีพ การแก้ไขหลังการเขียน เสียงพากย์ที่ปรับแต่งตามความต้องการ ธีมเฉพาะอุตสาหกรรมการมีส่วนร่วมทางสายตาที่ได้รับการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์, โครงการตามความต้องการราคาตามความต้องการ
ฟิลโมราเอฟเฟกต์ภาพ, การติดตามการเคลื่อนไหว, การเปลี่ยนฉาก, เครื่องมือเสียง, เฟรมหลัก, แม่แบบเอฟเฟกต์ภาพ, การตัดต่อวิดีโอที่ง่ายพื้นฐาน: $9.99/เดือน; ขั้นสูง: $34.99/ปี; แบบถาวร: $49.99; ทีม: $155.88/ปี; นักเรียน: $29.99/เดือน

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คุณรู้หรือไม่ว่า UPS เคยใช้เงินถึง35 ล้านดอลลาร์ไปกับวิดีโอแอนิเมชันไวท์บอร์ดเพียง 9 ชิ้น? ในปี 2007 แคมเปญ "Whiteboard" ของพวกเขาได้นำเสนอชายคนหนึ่งที่กำลังวาดภาพบนไวท์บอร์ดจริงๆ เปลี่ยนแนวคิดง่ายๆ ให้กลายเป็นโฆษณาอธิบายสินค้าแบบสั้นๆ 30 วินาทีที่ทรงพลัง นั่นคือสิ่งที่พวกเขาเชื่อมั่นในพลังของการเล่าเรื่องที่ชัดเจนและใช้ภาพประกอบ!

ซอฟต์แวร์แอนิเมชันไวท์บอร์ดที่ดีที่สุด 11 อันดับ

โดยไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไป นี่คือซอฟต์แวร์แอนิเมชันไวท์บอร์ดยอดนิยม 11 อันดับแรก:

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันและการระดมความคิดด้วยภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI)

ClickUp Whiteboards
วางแผนภาพและวางกลยุทธ์การทำงานร่วมกับทีมของคุณด้วย ClickUp Whiteboards

ClickUpคือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น

ไม่เพียงแต่ช่วยให้โครงการของคุณเป็นระเบียบ แต่ยังช่วยให้ทีมของคุณคิดค้น, วางแผน, และสร้างวิดีโอแอนิเมชั่นบนไวท์บอร์ดได้

การครองอันดับหนึ่งในรายการของเราClickUp Whiteboardsไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือวาดภาพธรรมดาเท่านั้น—แต่เป็นพื้นที่ดิจิทัลที่ทรงพลังซึ่งทีมของคุณสามารถวางแผนแนวคิดได้อย่างชัดเจนด้วยภาพ ทำการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ และนำไอเดียที่ดีที่สุดของคุณมาสร้างสรรค์ร่วมกันในที่เดียว!

คลิกอัพ ด็อกส์
ผสานเอกสารของคุณเข้ากับไวท์บอร์ดโดยตรงผ่าน ClickUp Docs

ด้วยไวท์บอร์ดการจัดการโครงการแบบภาพจะกลายเป็นกีฬาทีม ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและวาดภาพร่วมกันได้ ทำให้แน่ใจว่าภาพที่เห็นตรงกับสิ่งที่อยู่ในบท

ต้องการความช่วยเหลือในการมองเห็นภาพไอเดียหรือไม่? ลองใช้เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ของ ClickUp ในไวท์บอร์ด เพียงอธิบายไอเดียของคุณ แล้ว AI จะสร้างภาพให้คุณ!

ClickUp Whiteboards
สร้างภาพได้อย่างรวดเร็วใน ClickUp Whiteboards

แต่เดี๋ยวก่อน คุณได้สคริปต์มาจากไหน? จากClickUp Docs

เข้าถึงเอกสารสำคัญของคุณได้โดยตรงภายในไวท์บอร์ด เพื่อให้ทีมของคุณสามารถทำงานกับเนื้อหาไปพร้อมกับการดูสตอรี่บอร์ดดิจิทัล ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการเขียนและปรับแต่งบทให้สมบูรณ์ เพื่อให้เรื่องราวดำเนินไปอย่างราบรื่นและสอดคล้องกับภาพวาดของคุณ

ติดขัดในการเขียน? หันมาใช้ClickUp Brain— ผู้ช่วย AI สุดยอดที่สามารถแนะนำแนวคิดใหม่ ๆ ธีม และสไตล์ภาพ รวมถึงปรับแต่งบทและบทสนทนาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ClickUp Whiteboard
สร้างงานโดยตรงจากองค์ประกอบบนผืนกระดานไวท์บอร์ดของคุณ และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมได้ทันที

เมื่อคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นแล้ว ให้ใช้ClickUp Tasks ชุดเครื่องมือการจัดการที่สมบูรณ์แบบ คุณสามารถแปลงรายการบน Whiteboard ของคุณเป็นงานได้ทันที ทำให้ชัดเจนว่าใครกำลังทำอะไรและต้องทำเมื่อไหร่ สิ่งนี้ช่วยให้คุณติดตามกระบวนการสร้างแอนิเมชันทั้งหมดได้ ทำให้มั่นใจว่าคุณจะทำงานตามกำหนดเวลาและความคืบหน้าได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ลากและวางองค์ประกอบได้อย่างอิสระเพื่อวางแผนแนวคิด จัดระเบียบความคิด และสร้างภาพที่มีโครงสร้าง
  • ปรับแต่งการออกแบบด้วยข้อความ, ภาพวาด, โน้ตติด, รูปภาพ, อีโมจิ, และรูปร่าง. คุณยังสามารถสร้างฐานความรู้, วิกิของบริษัท, และอื่น ๆ ได้ด้วยการออกแบบแบบชั้น
  • เลือกจากเทมเพลตไวท์บอร์ดสำเร็จรูปกว่า 1,000 แบบ เพื่อตั้งค่าการระดมความคิด กระบวนการทำงาน หรือแผนโครงการได้อย่างรวดเร็วสำหรับทีมต่างๆ
  • ติดตามโครงการแอนิเมชันให้ตรงตามกำหนดด้วยมุมมองที่กำหนดเองกว่า 15 แบบ เช่น กระดานคัมบังและมุมมองปฏิทินของ ClickUp
  • ใช้ ClickUp Clips เพื่อสร้างวิดีโอแนะนำการใช้งานอย่างละเอียดและข้อเสนอแนะสำหรับกระบวนการแก้ไขงาน
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือตัดต่อวิดีโอไวท์บอร์ด ไลบรารีฟุตเทจสต็อก และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยหนึ่งใน 1,000+ การเชื่อมต่อแบบเนทีฟของ ClickUp
  • บันทึกและฝึกซ้อมการนำเสนอของคุณด้วยClickUp Clips

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ต้องใช้เวลาเรียนรู้เล็กน้อยเนื่องจาก ClickUp มีฟีเจอร์ที่หลากหลาย

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ClickUp ได้รวมศูนย์การดำเนินงานประจำวัน, SOPs และการส่งเสริมการทำงานร่วมกันในแผนกของเรา เราชอบฟีเจอร์การพึ่งพาเพราะแผนกของเราทำงานข้ามสายงานด้วย ฟีเจอร์นี้ช่วยให้เรารู้ว่าขั้นตอนต่อไปที่เราต้องรอคืออะไร สุดท้าย ฟีเจอร์ไวท์บอร์ด? หลงรักเลย เครื่องมือนี้มักถูกใช้ในระหว่างการประชุมทีมเพื่อระดมความคิดหรือขยายความเกี่ยวกับโครงการต่างๆ

ClickUp ได้รวมศูนย์การดำเนินงานประจำวัน, SOPs และการส่งเสริมการทำงานร่วมกันในแผนกของเรา เราชอบฟีเจอร์การพึ่งพาเพราะแผนกของเราทำงานข้ามสายงานด้วย ฟีเจอร์นี้ช่วยให้เรารู้ว่าขั้นตอนต่อไปที่เราต้องรอคืออะไร สุดท้าย ฟีเจอร์ไวท์บอร์ด? หลงรักเลย เครื่องมือนี้มักถูกใช้ในระหว่างการประชุมทีมเพื่อระดมความคิดหรือขยายความเกี่ยวกับโครงการต่างๆ

2. ดูดลี่ (เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น)

ดูดลี่
ผ่านทางDoodly

Doodly ถูกสร้างขึ้นสำหรับมือใหม่ทุกคนที่ต้องการสร้างแอนิเมชันสไตล์วาดมือหรือวิดีโอวาดเล่นด้วยความง่ายดายสูงสุด

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและลากและวางได้สะดวก มาพร้อมกับ เทคโนโลยี Smart Draw ซึ่งวิเคราะห์ภาพที่อัปโหลดและสร้างเส้นทางการวาดที่สมจริง ในขณะที่เครื่องมือแอนิเมชันอื่นๆ ต้องปรับคีย์เฟรมด้วยตนเองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นี้ Doodly ทำได้โดยอัตโนมัติ

แทนที่จะใช้เอฟเฟกต์การวาดพื้นฐาน มันทำให้แอนิเมชันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นและดูไม่เป็นหุ่นยนต์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Doodly

  • สร้างแอนิเมชันบนกระดานไวท์บอร์ด กระดานเขียว กระดานกระจก หรือกระดานดำ
  • เลือกจากสไตล์การวาดมือคนและการ์ตูนที่หลากหลาย
  • เข้าถึงภาพวาดกว่า 1,000 ภาพที่วาดขึ้นโดยเฉพาะโดยศิลปินมืออาชีพ
  • ใช้แทร็กเสียงปลอดค่าลิขสิทธิ์สำหรับเพลงประกอบ
  • บันทึกเสียงพากย์ตามคำขอได้โดยตรงและซิงค์อัตโนมัติ

ข้อจำกัดที่ไร้สาระ

  • อินเทอร์เฟซอาจดูไม่ลื่นไหลในบางครั้ง
  • การปรับแต่งที่จำกัดในแผนพื้นฐาน

ราคาของ Doodly

  • มาตรฐาน: $49/เดือน
  • องค์กร: $79/เดือน

คะแนนและรีวิวจากผู้ใช้ Doodly

  • G2: 4. 2/5 (130+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (40+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Doodly อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

Doodly ใช้งานง่ายมาก อินเทอร์เฟซการออกแบบมีความเป็นธรรมชาติและเข้าใจง่าย ตัวเลือกสำหรับการเล่าเรื่องนั้นไม่มีขีดจำกัดด้วยฟีเจอร์เสริมต่าง ๆ ฉันชอบมากที่การเพิ่มข้อความและองค์ประกอบมัลติมีเดียอื่น ๆ ทำได้ง่ายดาย

Doodly ใช้งานง่ายมาก อินเทอร์เฟซการออกแบบมีความเป็นธรรมชาติและเข้าใจง่าย ตัวเลือกสำหรับการเล่าเรื่องนั้นไร้ขีดจำกัดด้วยฟีเจอร์เสริมต่าง ๆ ฉันชอบมากที่การเพิ่มข้อความและองค์ประกอบมัลติมีเดียอื่น ๆ ทำได้ง่ายดาย

3. Powtoon (เหมาะที่สุดสำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมและบทเรียน)

Powtoon: ซอฟต์แวร์แอนิเมชันกระดานไวท์บอร์ด
ผ่านทางPowtoon

หากคุณต้องการอัปเกรดจากสไลด์ PowerPoint ที่น่าเบื่อโดยไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการเรียนรู้เครื่องมือใหม่ ลองใช้ Powtoon

มักถูกใช้เป็นโปรแกรมสร้างวิดีโอฟรี โปรแกรมสร้างแอนิเมชั่นไวท์บอร์ดที่ใช้งานง่ายนี้มาพร้อมกับคลังเทมเพลตสำเร็จรูปมากมายสำหรับทีมต่างๆ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในฝ่ายการตลาด ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายขาย หรือฝ่ายฝึกอบรม

คุณยังได้รับตัวละครที่สามารถปรับแต่งได้จากหลากหลายอุตสาหกรรม และภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรกับที่ทำงานอื่น ๆทำให้การสร้างวิดีโอฝึกอบรมที่รู้สึกเกี่ยวข้องเป็นเรื่องง่าย

นอกจากนี้ คุณไม่ได้จำกัดแค่แอนิเมชันบนกระดานไวท์บอร์ดเท่านั้น Powtoon ยังให้คุณผสมผสานวิดีโอสไตล์การ์ตูน คลิปวิดีโอจริงพร้อมโอเวอร์เลย์ และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้เนื้อหาวิดีโอของคุณน่าสนใจและดึงดูดผู้ชมให้รับชมต่อไป

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Powtoon

  • สร้างแอนิเมชันระดับมืออาชีพด้วยเทมเพลตวิดีโอไวท์บอร์ดสำเร็จรูปและโปรแกรมแก้ไขออนไลน์
  • ใช้ตัวละคร อุปกรณ์ประกอบฉาก และฉากหลัง หรือเลือกจากคลังสื่อของ Powtoon ที่มีภาพประกอบ รูปภาพ แอนิเมชัน และไอคอน
  • เพิ่มแอนิเมชันแบบคลิกเดียว เอฟเฟกต์เสียง เพลง และรูปแบบข้อความที่ปรับแต่งได้
  • ออกแบบตัวละครตามแบบที่คุณต้องการให้เหมาะกับแบรนด์ของคุณ
  • บันทึกหน้าจอและเว็บแคมของคุณสำหรับบทเรียนหรือการนำเสนอ

ข้อจำกัดของ Powtoon

ราคาของ Powtoon

  • ฟรี
  • ไลท์: 50 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: 190 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • หน่วยงาน: กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Powtoon

  • G2: 4. 4/5 (230+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Powtoon อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraกล่าวว่า:

ฉันชอบที่การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ตรงไปตรงมา ฉันสร้างวิดีโอ 10-12 ชิ้นในช่วงเวลาสองสัปดาห์ ซึ่งทั้งหมดเป็นวิดีโอแอนิเมชันความยาวประมาณ 60 วินาทีสำหรับใช้ในโฆษณาวิดีโอ มันเรียนรู้ได้ง่ายมาก แพลตฟอร์มจะบันทึกความคืบหน้าของคุณโดยอัตโนมัติ ดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะสูญเสียข้อมูล และมันบันทึกวิดีโอของคุณในรูปแบบที่คุณต้องการ

ฉันชอบที่การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ตรงไปตรงมา ฉันสร้างวิดีโอ 10-12 ชิ้นในช่วงเวลาสองสัปดาห์ ซึ่งทั้งหมดเป็นวิดีโอแอนิเมชันความยาวประมาณ 60 วินาทีสำหรับใช้ในโฆษณาวิดีโอ มันเรียนรู้ได้ง่ายมาก แพลตฟอร์มจะบันทึกความคืบหน้าของคุณโดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงไม่ต้องกลัวว่าจะสูญเสียข้อมูล และมันบันทึกวิดีโอของคุณในรูปแบบที่คุณต้องการ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: มนุษย์มีช่วงความสนใจที่เลือกสรรได้ต่ำ! ดังนั้น ควรดึงดูดความสนใจของผู้ชมอย่างรวดเร็วด้วยแอนิเมชันไวท์บอร์ดที่สะดุดตา แต่อย่าลืมว่าอย่ายืดเยื้อ—วิดีโอที่ยาวเกินไปจะทำให้ผู้ชมหมดความสนใจอย่างรวดเร็ว ควรทำให้สั้น กระชับ และน่าติดตาม!

4. วิดีโอสคริปต์ (เหมาะที่สุดสำหรับวิดีโอการศึกษา)

Videoscribe: ซอฟต์แวร์แอนิเมชันกระดานไวท์บอร์ด
ผ่านVideoscribe

Videoscribe เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับครูในสหรัฐอเมริกาหลายท่านในการทำให้การเรียนรู้มีความน่าสนใจมากขึ้นผ่านแอนิเมชันที่วาดด้วยมือและบทเรียนแบบโต้ตอบ

โปรแกรมสร้างวิดีโอไวท์บอร์ดนี้มีอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง พร้อมคลังสื่อที่ครอบคลุมสำหรับการสร้างวิดีโอได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมี SVG Morph ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยนำบทเรียนให้มีชีวิตชีวาด้วยการเปลี่ยนภาพวาดหนึ่งไปเป็นอีกภาพหนึ่งอย่างราบรื่น

ดังนั้น แทนที่จะใช้ภาพนิ่งแยกกัน ครูสามารถแสดงให้เห็นว่าแนวคิดต่าง ๆ พัฒนาไปอย่างไรในภาพเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องเพียงภาพเดียว เช่น เซลล์ที่กำลังแบ่งตัวหรือปฏิกิริยาเคมีที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งทำให้หัวข้อที่ซับซ้อนเข้าใจง่ายขึ้นและน่าจดจำมากขึ้นสำหรับนักเรียน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของวิดีโอสคริปต์

  • เข้าถึงคลังภาพกว่าห้าล้านภาพในหลากหลายหมวดหมู่
  • สร้างวิดีโอระดับมืออาชีพด้วยสไตล์ลายมือ 13 แบบและตัวเลือกปากกา 16 แบบ
  • ตั้งค่าตำแหน่งกล้องเพื่อกำหนดจุดสนใจของผู้ชม
  • บันทึกเสียงพากย์และเอฟเฟกต์เสียงโดยตรง หรืออัปโหลดและแก้ไขเสียง
  • เลือกจากคอลเลกชันของเพลงเสียงปลอดลิขสิทธิ์มากกว่า 300 แทร็ก
  • ใช้ขนาดวิดีโอที่เหมาะสมสำหรับเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ

ข้อจำกัดของวิดีโอสไรฟ์

  • ระบบอาจทำงานช้าและมีปัญหาขัดข้องได้
  • คุณสมบัติบางอย่าง เช่น เครื่องมือวาดภาพและฟังก์ชันการค้นหา เป็นคุณสมบัติพื้นฐาน

ราคาของวิดีโอสคริปต์

  • ไลท์: $22. 42/เดือน ต่อใบอนุญาต
  • หลัก: $33. 04/เดือน ต่อใบอนุญาต
  • สูงสุด: $41.03/เดือน ต่อใบอนุญาต

คะแนนและรีวิวของ Videoscribe

  • G2: 4. 1/5 (รีวิว 60+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Videoscribe อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraกล่าวว่า:

สิ่งที่ทำให้ฉันประทับใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับ VideoScribe คือความสามารถในการเปลี่ยนเอกสารการสอนของฉันให้กลายเป็นแอนิเมชันสไตล์กระดานไวท์บอร์ดที่น่าสนใจ. รูปแบบนี้สามารถสื่อสารได้ดีเยี่ยมกับผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ ทำให้พวกเขาสามารถเข้าใจและจดจำข้อมูลได้ง่ายขึ้น.

สิ่งที่ทำให้ฉันประทับใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับ VideoScribe คือความสามารถในการเปลี่ยนเอกสารการสอนของฉันให้กลายเป็นแอนิเมชั่นสไตล์กระดานไวท์บอร์ดที่น่าสนใจ. รูปแบบนี้สามารถสื่อสารได้ดีเป็นพิเศษกับผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ ทำให้พวกเขาสามารถเข้าใจและจดจำข้อมูลได้ง่ายขึ้น.

📮ClickUp Insight:11% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AIเป็นหลักสำหรับการระดมความคิดและการสร้างสรรค์ไอเดีย แต่แล้วไอเดียที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้จะไปไหนต่อ? นี่คือจุดที่คุณจำเป็นต้องมีไวท์บอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่าง ClickUp Whiteboardsซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียจากการระดมความคิดให้กลายเป็นงานได้ทันที

และหากคุณไม่สามารถอธิบายแนวคิดได้อย่างชัดเจน เพียงขอให้ผู้สร้างภาพ AI สร้างภาพตามคำแนะนำของคุณ มันคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ช่วยให้คุณระดมความคิด สร้างภาพ และดำเนินการได้เร็วขึ้น!

5. Vyond (เหมาะที่สุดสำหรับการเล่าเรื่องที่ขับเคลื่อนด้วยตัวละคร)

Vyond: ซอฟต์แวร์แอนิเมชันกระดานไวท์บอร์ด
ผ่านทางVyond

Vyond เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการสร้างแอนิเมชันไวท์บอร์ดที่เน้นการเล่าเรื่อง

คุณสามารถใช้เครื่องมือสร้างตัวละครของแพลตฟอร์มเพื่อออกแบบอวตารที่ไม่เหมือนใครพร้อมคุณสมบัติเฉพาะตัว ชุดแต่งกาย และบุคลิกภาพที่สามารถทำท่าทางที่แอนิเมชั่นไว้ล่วงหน้าได้หลายร้อยท่า โดยยังคงรักษาสไตล์แอนิเมชั่นกระดานไวท์บอร์ดไว้เมื่อต้องการ

ตัวละครสามารถแสดงอารมณ์และภาษากายที่สอดคล้องกับบทสนทนาและฉากของพวกเขา สลับระหว่างการแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางต่างๆ มีปฏิสัมพันธ์กับอุปกรณ์ประกอบฉาก และแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติ สิ่งนี้ช่วยสร้างเรื่องราวที่สมจริงและเข้าถึงได้มากขึ้น เสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์กับผู้ชม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vyond

  • เลือกจากเทมเพลตไวท์บอร์ดสำเร็จรูปกว่า 200 แบบ พร้อมเอฟเฟกต์ในตัว
  • เลือกจากตัวละครสต็อกกว่า 130 ตัว หรือสร้างตัวละครที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเอง
  • สร้างแอนิเมชันกระดานไวท์บอร์ดโดยใช้ตัวละคร วัตถุ และฉากที่มีอยู่ในตัว พร้อมระบบซิงค์ปากอัตโนมัติเพื่อการเคลื่อนไหวที่สมจริง
  • ส่งออกในรูปแบบต่าง ๆ ได้เพื่อความสะดวกในการแชร์และนำไปใช้ในโครงการอื่น ๆ
  • บันทึกเสียงบรรยายของคุณเองหรือนำเข้าไฟล์เสียงจากที่อื่น

ข้อจำกัดของ Vyond

  • คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างอาจซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • คุณสมบัติของสื่อและการจัดรูปแบบที่จำกัด
  • คุณภาพของวิดีโอที่สูงอาจทำให้ระบบช้าลง

ราคา Vyond

  • Starterl: $99/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: 199 ดอลลาร์
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • หน่วยงาน: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Vyond

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 390+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Vyond อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

ในฐานะนักพัฒนา ผมสามารถบอกได้ว่าเครื่องมือนี้ช่วยให้ผมสร้างวิดีโอที่มีชีวิตชีวาและน่าสนใจที่สุดสำหรับเอกสารการฝึกอบรมได้ ผมได้รับคำติชมที่ยอดเยี่ยมเสมอ และมันช่วยให้ผมดูเหมือนมืออาชีพอย่างแน่นอน แม้ว่าผมจะเป็นมือใหม่ในการสร้างวิดีโอก็ตาม มันมีเทมเพลตมากมาย มีคุณสมบัติของ AI และความหลากหลายที่น่าทึ่งของตัวละคร เสียง อุปกรณ์ประกอบฉาก เสียงเอฟเฟ็กต์ ที่จะทำให้ผู้ชมของคุณมีส่วนร่วมอยู่เสมอ!

ในฐานะนักพัฒนา ผมสามารถบอกได้ว่าเครื่องมือนี้ช่วยให้ผมสร้างวิดีโอที่มีชีวิตชีวาและน่าสนใจที่สุดสำหรับเอกสารการฝึกอบรมได้ ผมได้รับคำติชมที่ยอดเยี่ยมเสมอ และมันช่วยให้ผมดูเหมือนมืออาชีพอย่างแน่นอน แม้ว่าผมจะเป็นมือใหม่ในการสร้างวิดีโอก็ตาม มันมีเทมเพลตมากมาย มีคุณสมบัติของ AI และความหลากหลายที่น่าทึ่งของตัวละคร เสียง อุปกรณ์ประกอบฉาก เสียงเอฟเฟกต์ ที่จะทำให้ผู้ชมของคุณติดตามได้ตลอดเวลา!

6. Renderforest (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแอนิเมชันแบบใช้เทมเพลตอย่างรวดเร็ว)

Renderforest: ซอฟต์แวร์แอนิเมชันกระดานไวท์บอร์ด
ผ่านทางRenderforest

ด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปมากกว่า 1,200 แบบในกว่า 10 หมวดหมู่ Renderforest มั่นใจว่าคุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น เพียงเปลี่ยนข้อความและรูปภาพตัวอย่าง แล้วคุณจะได้วิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพในเวลาไม่นาน

เทมเพลตที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เหล่านี้ช่วยให้คุณปรับระยะเวลาของแต่ละฉากได้อย่างง่ายดายด้วยแถบเลื่อนหรือช่องป้อนข้อมูลที่สะดวก นอกจากนี้ เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของ Renderforest ยังสามารถแนะนำฉากต่างๆ ตามบทของคุณได้ ทำให้กระบวนการสร้างวิดีโอรวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อคุณมีเวลาจำกัด

คุณสมบัติเด่นของ Renderforest

  • สร้างวิดีโอ 3D คุณภาพสูงด้วยเครื่องมือแอนิเมชัน 3D ที่ใช้งานง่าย
  • เลือกจากเทมเพลตวิดีโอมากกว่า 300 แบบเพื่อสร้างแอนิเมชันไวท์บอร์ดของคุณเองภายในไม่กี่นาที
  • ใช้เอฟเฟกต์การเปลี่ยนภาพที่ไม่ซ้ำกัน 50+ แบบเพื่อให้แอนิเมชันลื่นไหลยิ่งขึ้น
  • ใช้แอนิเมชันไวท์บอร์ดสมจริงมากกว่า 500 แบบสำหรับการเคลื่อนไหวที่เสมือนจริง
  • เข้าถึงคลังเนื้อหาขนาดใหญ่ที่มีภาพและเพลงปลอดลิขสิทธิ์

ข้อจำกัดของ Renderforest

  • การปรับแต่งและการแก้ไขแบบจำกัดสำหรับเทมเพลต
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าราคาค่อนข้างสูง

ราคาของ Renderforest

  • ฟรี
  • ไลท์: 14 ดอลลาร์/เดือน
  • ข้อดี: $39/เดือน
  • ธุรกิจ: 49 ดอลลาร์/เดือน

เรนเดอร์ฟอเรสต์ รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 7/5 (430+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (400+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Renderforest อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Renderforest คือความง่ายในการสร้างเนื้อหาคุณภาพระดับมืออาชีพโดยไม่ต้องมีทักษะการออกแบบที่ซับซ้อน ความหลากหลายของเทมเพลตนั้นยอดเยี่ยมมาก ทำให้ง่ายต่อการผลิตทุกอย่างตั้งแต่วิดีโออธิบายไปจนถึงโลโก้และแบบจำลอง

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Renderforest คือความง่ายในการสร้างเนื้อหาคุณภาพระดับมืออาชีพโดยไม่ต้องมีทักษะการออกแบบที่ซับซ้อน ความหลากหลายของเทมเพลตนั้นยอดเยี่ยมมาก ทำให้ง่ายต่อการผลิตทุกอย่างตั้งแต่วิดีโออธิบายไปจนถึงโลโก้และแบบจำลอง

7. Animaker (เหมาะที่สุดสำหรับแอนิเมชันไวท์บอร์ดสไตล์อินโฟกราฟิก)

Animaker: ซอฟต์แวร์แอนิเมชันไวท์บอร์ด
ผ่านAnimaker

หากคุณทำงานกับข้อมูลจำนวนมากและอินโฟกราฟิก Animaker สามารถนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ในรูปแบบกระดานไวท์บอร์ดที่วาดด้วยมือได้อย่างดี เพียงเชื่อมต่อกับสเปรดชีตและไฟล์ CSV ของคุณ ก็สามารถสร้างอินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหวที่อัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อข้อมูลของคุณเปลี่ยนแปลง

แพลตฟอร์มนี้ทำงานบนเอนจิน HTML5 ที่ทรงพลังและมีพื้นหลังให้เลือกหลากหลาย เช่น กระดานดำ กระดานแก้ว และสมุดโน้ต ฟีเจอร์แปลงข้อความเป็นเสียงยังช่วยให้คุณบันทึกหรือสร้างเสียงบรรยายของคุณเองได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Animaker

  • สร้างแอนิเมชันโดยใช้เสียงพากย์เหมือนมนุษย์มากกว่า 50 แบบใน 25 ภาษา
  • เลือกตัวละคร อุปกรณ์ประกอบฉาก และสไตล์การเขียนด้วย Whiteboard 2.0
  • เลือกจากการเปลี่ยนฉากมากกว่า 50 แบบเพื่อแอนิเมชันที่ราบรื่น
  • เข้าถึงวิดีโอและภาพถ่ายสต็อกกว่า 100 ล้านรายการ
  • เพิ่มเพลงและเอฟเฟกต์พิเศษให้กับวิดีโอของคุณ

ข้อจำกัดของ Animaker

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
  • อินเทอร์เฟซอาจทำงานช้าลงเมื่อทำงานกับวิดีโอ 4K HD

ราคาของ Animaker

  • พื้นฐาน: $27/เดือน
  • เริ่มต้น: $45/เดือน
  • ข้อดี: $79/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Animaker

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
  • Capterra: 4. 2/5 (230+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Animaker อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraกล่าวว่า:

มันดีมากครับ ผมไม่ใช่นักออกแบบ แต่ผมสามารถสร้างวิดีโอได้สวยมากด้วยตัวเอง ประหยัดค่าใช้จ่าย และใช้งานง่าย

มันดีมากครับ ผมไม่ใช่นักออกแบบ แต่ผมสามารถสร้างวิดีโอได้สวยมากด้วยตัวเอง ประหยัดค่าใช้จ่าย และใช้งานง่าย

8. Adobe Animate (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแอนิเมชันไวท์บอร์ดแบบกำหนดเองขั้นสูง)

Adobe Animate: ซอฟต์แวร์แอนิเมชันไวท์บอร์ด
ผ่านAdobe Animate

สำหรับการสร้างแอนิเมชันไวท์บอร์ดขั้นสูง คุณจำเป็นต้องมีการควบคุมอย่างสมบูรณ์ในการเคลื่อนไหวและการวาดภาพ—และนั่นคือสิ่งที่ Adobe Animate มอบให้คุณอย่างแท้จริง

ต่างจากเครื่องมือที่ใช้เทมเพลต Adobe Animate ช่วยให้คุณสร้างการเคลื่อนไหวของมือที่กำหนดเองได้, แอนิเมชันที่มีรายละเอียด, และเส้นทางการวาดที่ราบรื่นด้วยความแม่นยำแบบเฟรมต่อเฟรม อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นจริงๆ คือวิธีที่มันเลียนแบบแรงกดในการวาดในชีวิตจริง

เส้นสามารถเปลี่ยนแปลงความหนาได้ตามความเร็วและมุม ทำให้ภาพเคลื่อนไหวดูสมจริงมากขึ้น ด้วยการรองรับแท็บเล็ตวาดภาพ คุณสามารถสร้างวิดีโอไวท์บอร์ดของคุณเองที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติและน้อยกว่าแบบเทมเพลต

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Animate

  • เลือกจากคลังแปรงที่กำหนดเอง, เอฟเฟกต์, และการเปลี่ยนฉากที่หลากหลาย
  • เข้าถึงไลบรารี Creative Cloud ของ Adobe สำหรับภาพและวิดีโอสต็อก
  • ซิงค์การเคลื่อนไหวของริมฝีปากตัวละครได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือในตัว
  • ส่งออกวิดีโอไวท์บอร์ดในรูปแบบต่างๆ รวมถึง HTML5, Flash และ WebGL
  • ผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์ Adobe กว่า 20 รายการ เพื่อเวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
  • แชร์วิดีโอไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube และ Twitter ได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Adobe Animate

  • ผู้เริ่มต้นต้องเผชิญกับการเรียนรู้ที่ชัน
  • รูปแบบการกำหนดราคาแบบสมัครสมาชิกของเครื่องมือนี้อาจไม่สะดวกสำหรับผู้ใช้บางราย

ราคาของ Adobe Animate

  • Adobe Animate (เฉพาะ): $34. 49/เดือน
  • Creative Cloud ทุกแอป (รวมถึง Animate): $89.99/เดือน สำหรับนักเรียนและครู: $19.99/เดือน สำหรับปีแรก, $34.99/เดือน หลังต่ออายุ (เรียกเก็บเงินรายปี) สำหรับธุรกิจ: $89.99/เดือน ต่อใบอนุญาต
  • สำหรับนักเรียนและครู: $19.99/เดือน สำหรับปีแรก, $34.99/เดือน หลังการต่ออายุ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • สำหรับธุรกิจ: $89.99/เดือน ต่อใบอนุญาต
  • สำหรับนักเรียนและครู: $19.99/เดือน สำหรับปีแรก, $34.99/เดือน หลังการต่ออายุ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • สำหรับธุรกิจ: $89.99/เดือน ต่อใบอนุญาต

คะแนนและรีวิวของ Adobe Animate

  • G2: 4. 1/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Adobe Animate อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

อินเทอร์เฟซของมันคล้ายกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Adobe ดังนั้นเนื่องจากฉันคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อยู่แล้ว จึงทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องง่ายขึ้น เครื่องมือกระดูกและแปรงเวกเตอร์นั้นยอดเยี่ยมมาก

อินเทอร์เฟซของมันคล้ายกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Adobe ดังนั้นเนื่องจากฉันคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อยู่แล้ว จึงทำให้การเรียนรู้ง่ายขึ้น เครื่องมือกระดูกและแปรงเวกเตอร์นั้นยอดเยี่ยมมาก

👀 คุณรู้หรือไม่? Adobe Animate เคยมีชื่อว่าAdobe Flash ใช่แล้ว Flash เดียวกับที่ขับเคลื่อนเกมคอมพิวเตอร์ที่เราติดกันงอมแงมตอนเด็กๆ นั่นแหละ! ปรากฏว่าเครื่องมือที่อยู่เบื้องหลังเกมสนุกๆ เหล่านั้นก็คือเครื่องมือเดียวกับที่ใช้สร้างแอนิเมชันไวท์บอร์ดในปัจจุบันนั่นเอง

9. Explaindio (เหมาะที่สุดสำหรับการผสมผสานสไตล์แอนิเมชันหลายแบบ)

Explaindio: ซอฟต์แวร์แอนิเมชันกระดานไวท์บอร์ด
ผ่านExplaindio

ต้องการผสมผสานสไตล์แอนิเมชันที่แตกต่างกันในวิดีโอเดียวหรือไม่? ลองใช้ Explaindio ดูสิ มันช่วยให้คุณรวมภาพวาดกระดานไวท์บอร์ดเข้ากับกราฟิกเคลื่อนไหว แอนิเมชัน 2D และ 3D รวมถึงวิดีโอสดได้โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมหรือทักษะทางเทคนิคขั้นสูง

นั่นหมายความว่าคุณสามารถสร้างตัวละครที่วาดด้วยมือให้ก้าวออกจากกระดานไวท์บอร์ด เปลี่ยนเป็นรูปสามมิติ เดินผ่านฉากต่างๆ แล้วกลับไปยังภาพวาดเดิม—ทั้งหมดนี้ในหนึ่งการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นไร้รอยต่อ

ด้วยวิธีนี้ จะสามารถอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนได้ง่ายผ่านแอนิเมชั่นบนไวท์บอร์ด จากนั้นเปลี่ยนไปใช้ภาพเคลื่อนไหวที่มีชีวิตชีวาขึ้นเพื่อการสาธิตหรือสร้างผลกระทบทางอารมณ์ที่มากขึ้น

นอกจากนี้ คุณสามารถทำทั้งหมดนี้แบบออฟไลน์ได้ เนื่องจากแพลตฟอร์มไม่ต้องการการเข้าถึงคลาวด์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Explaindio

  • เข้าถึงข้อความสำเร็จรูปกว่า 180 แบบ พร้อมฟอนต์มากกว่า 300 แบบ
  • นำเข้าภาพของคุณเองหรือเรียกดูไลบรารี Pixabay ที่มีอยู่ภายใน
  • สร้างภาพเคลื่อนไหวให้กับภาพบิตแมปที่นำเข้าโดยอัตโนมัติด้วยเส้นทางการวาดที่มีอยู่ในตัว
  • ใช้ฉากแอนิเมชันสำเร็จรูป 200 แบบเพื่อประหยัดเวลา
  • สร้างวิดีโออธิบายในสไตล์ต่างๆ รวมถึงการ์ตูนและ 3D

ข้อจำกัดของ Explaindio

  • ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรี
  • อินเทอร์เฟซอาจดูรกและใช้งานยาก

ราคาของ Explaindio

  • Explaindio Video Creator รายเดือน: $37/เดือน
  • Explaindio Video Creator รายปี: $67/ปี
  • Explaindio Video Creator แบบครั้งเดียว: $497

คะแนนและรีวิวของ Explaindio

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: อย่าตกหลุมพรางของ วิดีโอแบบไฮบริด! แอนิเมชันไวท์บอร์ดไม่ใช่แค่วิดีโอ 2 มิติที่มีสไตล์ต่างออกไป—แต่ต้องการการเล่าเรื่องที่แข็งแกร่งเพื่อดึงดูดผู้ชมให้ติดตาม แม้แต่Coca-Cola ก็รู้เรื่องนี้และใช้สคริปต์ที่เต็มไปด้วยเนื้อหาเพื่อทำให้วิดีโอไวท์บอร์ดของพวกเขาน่าสนใจ ดังนั้น ใช้เวลาในการสร้างสคริปต์ที่แข็งแกร่ง—มันคุ้มค่า!

10. TruScribe (ดีที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมทางภาพที่ได้รับการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์)

TruScribe: ซอฟต์แวร์แอนิเมชันกระดานไวท์บอร์ด
ผ่านทางTruScribe

TruScribe มุ่งเน้นการดึงดูดความสนใจของผู้ชมด้วยวิทยาศาสตร์

ต่างจากเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการของเรา เครื่องมือนี้ต้องการ Scribology ซึ่งเป็นวิธีการสร้างวิดีโอที่ไม่เหมือนใคร มันนำความรู้ทางประสาทวิทยา จิตวิทยาพฤติกรรม และการเล่าเรื่องผ่านภาพ มาใช้เพื่อทำให้เนื้อหาเป็นที่จดจำมากขึ้น

TruScribe ยังช่วยให้คุณสามารถว่าจ้างศิลปินมืออาชีพเพื่อสร้างแอนิเมชันที่วาดด้วยมืออย่างแท้จริง ซึ่งให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวและน่าดึงดูดยิ่งขึ้น ตั้งแต่การเขียนบท การทำสตอรี่บอร์ด การวาดภาพประกอบ ไปจนถึงการพากย์เสียง เลือกบริการที่ตรงกับความต้องการของคุณ เพื่อให้แอนิเมชันของคุณออกมาสมบูรณ์แบบและตรงใจ

คุณสมบัติเด่นของ TruScribe

  • แก้ไขวิดีโอแม้หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว
  • เพิ่มเสียงบรรยายที่ชัดเจนและปรับแต่งได้โดยตรงลงในวิดีโอของคุณ
  • เลือกจากห้าชุดสีที่มีความตัดกันสูง
  • ใช้ธีมพิเศษที่ออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ

ข้อจำกัดของ TruScribe

  • รูปภาพอาจปรากฏเป็นพิกเซลเมื่อนำเข้าจากแอปของบุคคลที่สาม
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าห้องสมุดสื่อมีลักษณะทั่วไป

ราคา TruScribe

  • ราคาตามความต้องการ

TruScribe ระดับคะแนนและรีวิว

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีให้บริการ

11. Filmora (ดีที่สุดสำหรับเอฟเฟ็กต์ภาพ)

Filmora: ซอฟต์แวร์แอนิเมชันกระดานไวท์บอร์ด
ผ่านทางFilmora

Filmora ทำให้การยกระดับแอนิเมชันไวท์บอร์ดของคุณเป็นเรื่องง่ายด้วยเอฟเฟกต์ภาพที่สนุกสนาน คอลเลกชันขนาดใหญ่ของทรานซิชัน ฟิลเตอร์ และเครื่องมือเสียงช่วยเพิ่มความโดดเด่นในขณะที่ยังคงสไตล์การวาดด้วยมือให้ดูเป็นธรรมชาติและน่าสนใจ

โปรแกรมสร้างแอนิเมชันไวท์บอร์ดนี้ยังมีฟีเจอร์ Motion Tracking ที่ช่วยให้คุณติดตามองค์ประกอบที่วาดไว้และเพิ่มเอฟเฟกต์ที่เคลื่อนไหวไปพร้อมกับมันได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มฟองคำพูดที่ติดตามการเคลื่อนไหวของตัวละคร หรือเน้นจุดสำคัญเมื่อปรากฏขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Filmora

  • สร้างแอนิเมชันพร้อมการปรับความเสถียรอัตโนมัติ, เครื่องบันทึกหน้าจอในตัว, และการเปลี่ยนฉากที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
  • ปรับปรุงเสียง, เพิ่มข้อความและชื่อเรื่อง, และใช้เอฟเฟกต์แสง, แสงแฟลร์, การบิดเบือน, และการบิดเบือน
  • ใช้การบีบอัดเสียง, การติดตามการเคลื่อนไหว, การแพนและซูม, และการปิดบัง
  • เพิ่มไวท์บอร์ดหรือกระดานดำได้อย่างง่ายดายสำหรับแอนิเมชัน
  • ใช้คีย์เฟรมและเทมเพลตที่มีให้เพื่อสร้างวิดีโออย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ Filmora

  • ขาดตัวเลือกการแก้ไขวิดีโอขั้นสูง
  • บางเอฟเฟกต์ถูกจำกัดไว้เบื้องหลังการชำระเงิน

ราคาของ Filmora

  • สำหรับบุคคล: พื้นฐาน: $9. 99/เดือน ขั้นสูง: $34. 99/ปี ตลอดชีพ: $49. 99 (ครั้งเดียว)
  • พื้นฐาน: $9.99/เดือน
  • ขั้นสูง: $34.99/ปี
  • ตลอดไป: $49.99 (ครั้งเดียว)
  • ทีมและธุรกิจ: ราคาที่กำหนดเอง
  • พื้นฐาน: $9.99/เดือน
  • ขั้นสูง: $34.99/ปี
  • ตลอดไป: $49.99 (ครั้งเดียว)

คะแนนและรีวิวของ Filmora

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 5/5 (700+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Filmora อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

หลังจากใช้ WonderShare Filmora มาสักระยะหนึ่งแล้ว ฉันสามารถบอกได้ว่ามันเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้เริ่มต้นและนักตัดต่อวิดีโอแบบไม่เป็นทางการที่มีการรองรับหลายแพลตฟอร์ม ส่วนที่ฉันชอบมากที่สุดคือความง่ายในการใช้งาน อินเตอร์เฟซที่สะอาดและตรงไปตรงมา พร้อมระบบลากและวางที่ทำให้การตัดต่อเป็นเรื่องง่ายแม้สำหรับผู้ใช้ครั้งแรก นอกจากนี้ยังมีไลบรารีที่หลากหลายของเอฟเฟ็กต์, การเปลี่ยนฉาก, และตัวเลือกข้อความ ให้คุณมีอิสระในการสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ ที่มีให้

หลังจากใช้ WonderShare Filmora มาสักระยะหนึ่งแล้ว ฉันสามารถบอกได้ว่ามันเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้เริ่มต้นและนักตัดต่อวิดีโอแบบไม่เป็นทางการที่มีการรองรับหลายแพลตฟอร์ม ส่วนที่ฉันชอบมากที่สุดคือความง่ายในการใช้งาน อินเตอร์เฟซที่สะอาดและตรงไปตรงมา พร้อมระบบลากและวางที่ทำให้การตัดต่อเป็นเรื่องง่ายแม้สำหรับผู้ใช้ครั้งแรก นอกจากนี้ยังมีไลบรารีที่หลากหลายของเอฟเฟ็กต์, การเปลี่ยนฉาก, และตัวเลือกข้อความ ให้คุณมีอิสระในการสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ ที่มีให้

ดึงดูดผู้ชมของคุณด้วยแอนิเมชันไวท์บอร์ดผ่าน ClickUp!

โลกธุรกิจชื่นชอบวิดีโอแอนิเมชันไวท์บอร์ดเป็นอย่างมาก เพราะวิดีโอเหล่านี้ช่วยให้การอบรมน่าสนใจยิ่งขึ้น ทำให้แนวคิดที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่าย และเพิ่มสัมผัสแห่งความคิดสร้างสรรค์ให้กับการนำเสนอ แต่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คุณต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสม และนั่นขึ้นอยู่กับสิ่งที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณในปัจจุบัน

หากคุณเพิ่งเริ่มต้นและต้องการสิ่งที่เรียบง่าย Doodly เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ต้องการเอฟเฟกต์เพิ่มเติมโดยไม่ซับซ้อนเกินไปหรือไม่? ลองใช้ Filmora และหากคุณต้องการสิ่งที่ขั้นสูง Adobe Animate พร้อมตอบโจทย์คุณ

แต่ทำไมต้องใช้เครื่องมือหลายอย่างในเมื่อคุณสามารถทำทุกอย่างได้ใน ClickUp? ด้วยตัวแก้ไขแบบลากและวาง, แม่แบบที่พร้อมใช้งาน, และการผสานการทำงานแบบเนทีฟกว่า 1,000 รายการ คุณสามารถสร้างวิดีโอไวท์บอร์ดภายในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง ไม่ต้องสลับแอปไปมา—เพียงแค่การทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นและการจัดการงานที่ชัดเจน

อย่าเชื่อเราเพียงคำพูดลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และสัมผัสความแตกต่างด้วยตัวคุณเอง!