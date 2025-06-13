ซอฟต์แวร์แอนิเมชันไวท์บอร์ด 11 อันดับแรกสำหรับการเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์

ลองนึกภาพดู—คุณและเพื่อนร่วมงานต่างนำเสนอไอเดียของตัวเอง แต่ในขณะที่ผู้ฟังของคุณเริ่มไม่สนใจการพูดของคุณ พวกเขากลับให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับวิดีโอแอนิเมชันบนไวท์บอร์ดของเพื่อนร่วมงานคุณ
คำถามกำลังถูกถาม ความคิดกำลังถูกแบ่งปัน และผู้ชมกำลังให้ความสนใจ ทำไม? เพราะแอนิเมชันไวท์บอร์ดทำให้ความคิดที่ซับซ้อนง่ายต่อการติดตามและน่าสนใจมากขึ้น
การศึกษาแสดงให้เห็นว่า วิดีโอแอนิเมชันกระดานไวท์บอร์ดสามารถ เพิ่มการจดจำความรู้ได้ถึง 15% ทำให้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายแนวคิดต่างๆ
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางเทคนิคเพื่อสร้างวิดีโอเลย—ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่เหมาะสมสามารถทำงานหนักแทนคุณได้
เพื่อช่วยให้คุณค้นหาผู้สร้างวิดีโอไวท์บอร์ดที่สมบูรณ์แบบ เราได้รวบรวมตัวเลือกที่ดีที่สุด 11 รายการ พร้อมคุณสมบัติหลัก ราคา และรีวิวจากผู้ใช้ เพื่อให้คุณสามารถเริ่มสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย มาเริ่มกันเลย!
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์แอนิเมชั่นไวท์บอร์ด?
ไม่ว่าคุณต้องการอะไรจากซอฟต์แวร์แอนิเมชั่นไวท์บอร์ดของคุณ คุณสมบัติหลักที่คุณไม่ควรละเลยมีอยู่ไม่กี่อย่าง นี่คือสิ่งที่คุณควรค้นหาเมื่อทำการเลือก:
- คลังสื่อ: เข้าถึงคอลเลกชันภาพ ไอคอน และพื้นหลังที่มีอยู่ภายใน เพื่อประหยัดเวลาและความพยายาม โดยไม่จำเป็นต้องสร้างทุกอย่างขึ้นใหม่ตั้งแต่ต้น
- การรองรับเสียงพากย์: บันทึกหรือสร้างเสียงพากย์ AI เพื่อทำให้แอนิเมชันน่าสนใจยิ่งขึ้นและอธิบายแนวคิดได้อย่างชัดเจน จะดียิ่งขึ้นหากซอฟต์แวร์แอนิเมชันไวท์บอร์ดของคุณสามารถบันทึกหรือสร้างเสียงพากย์ AI ได้
- ความสามารถในการนำเข้า/ส่งออก: นำเข้าภาพของคุณเองและส่งออกวิดีโอในรูปแบบต่างๆ เพื่อความอิสระในการสร้างสรรค์และการแชร์ที่ง่ายขึ้น
- การปรับแต่งเส้นทางการวาด: ควบคุมการเคลื่อนไหวของมือหรือปากกาเพื่อให้แอนิเมชันดูราบรื่นและเป็นธรรมชาติ แทนที่จะแข็งทื่อหรือดูทั่วไป
- การควบคุมไทม์ไลน์แอนิเมชัน: ปรับเวลา จังหวะ และการเปลี่ยนฉากเพื่อให้แอนิเมชันของคุณไหลลื่นยิ่งขึ้น
- ตัวเลือกแอนิเมชันข้อความ: ปรับแต่งข้อความเคลื่อนไหวเพื่อเน้นจุดสำคัญและดึงดูดความสนใจ
- เทมเพลตสำเร็จรูป: ใช้เทมเพลตที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อเร่งการสร้างวิดีโอและรับรองรูปลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพสำหรับแอนิเมชันของคุณ
ซอฟต์แวร์แอนิเมชันไวท์บอร์ดในภาพรวม
นี่คือภาพรวมของซอฟต์แวร์แอนิเมชันไวท์บอร์ดที่ดีที่สุด:
|ชื่อเครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา
|คลิกอัพ
|กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะด้วย AI, ลากและวาง, แม่แบบมากกว่า 1,000 แบบ, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, เครื่องสร้างภาพด้วย AI, การจัดการงาน, การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ
|การร่วมมือทางภาพ, การคิดสร้างสรรค์, การจัดการโครงการ
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน;
|ดูดลี่
|สไตล์วาดมือ, เทคโนโลยี Smart Draw, ลากและวาง, รูปภาพมากกว่า 1,000 รูป, การบันทึกเสียงบรรยาย, เสียงปลอดค่าลิขสิทธิ์
|ผู้เริ่มต้น, วิดีโอวาดเล่นง่ายๆ
|มาตรฐาน: $49/เดือน; องค์กร: $79/เดือน
|โพว์ทูน
|เทมเพลตสำเร็จรูป ตัวละครที่ปรับแต่งได้ ห้องสมุดสื่อ การบันทึกหน้าจอ/เว็บแคม แอนิเมชันแบบคลิกเดียว
|หลักสูตรฝึกอบรม, บทเรียน, การตลาด
|แผนฟรี; Lite: $50/ผู้ใช้/เดือน; Pro: $190/ผู้ใช้/เดือน; Agency: กำหนดเอง
|วีดีโอสคริปต์
|ภาพมากกว่า 5 ล้านภาพ, SVG Morph, 13 สไตล์ลายมือ, เสียงบรรยาย/เสียง, โฟกัสกล้อง, เพลงปลอดค่าลิขสิทธิ์
|วิดีโอการศึกษา, ครู
|บวก: $15/เดือน; LitePro: $22.43/เดือน; Core: $33.04/เดือน; Max: $41.03/เดือน
|ไวออนด์
|สร้างตัวละคร, เทมเพลตมากกว่า 200 แบบ, ซิงค์ริมฝีปาก, รูปแบบการส่งออก, นำเข้าเสียงบรรยาย
|การเล่าเรื่องที่ขับเคลื่อนด้วยตัวละคร
|เริ่มต้น: $99/ผู้ใช้/เดือน; พรีเมียม: $89/ผู้ใช้/เดือน; มืออาชีพ: $199/ผู้ใช้/เดือน; องค์กร: กำหนดเอง
|เรนเดอร์ฟอเรสต์
|1,200+ เทมเพลต, คำแนะนำฉากด้วย AI, แอนิเมชัน 3D, 50+ การเปลี่ยนฉาก, ไลบรารีเนื้อหา
|แอนิเมชันแบบรวดเร็วที่ใช้เทมเพลต
|แผนฟรี; ไลท์: $14/เดือน; โปร: $39/เดือน; บิสซิเนส: $49/เดือน
|Animaker
|อินโฟกราฟิกแอนิเมชัน, การผสานกับสเปรดชีต, เสียงพากย์มากกว่า 50 ภาษา, สินทรัพย์สต็อกมากกว่า 100 ล้านรายการ, ข้อความเป็นเสียงพูด
|วิดีโอไวท์บอร์ดสไตล์อินโฟกราฟิก
|พื้นฐาน: $27/เดือน; เริ่มต้น: $45/เดือน; โปร: $79/เดือน; องค์กร: กำหนดเอง
|Adobe Animate
|การเคลื่อนไหวของมือที่ปรับแต่งได้เอง ทีละเฟรม การวาดที่ตอบสนองต่อแรงกด การผสานกับ Creative Cloud การส่งออกหลายรูปแบบ
|แอนิเมชันไวท์บอร์ดแบบกำหนดเองขั้นสูง
|Animate: $34.49/เดือน; ทุกแอป: $89.99/เดือน; นักเรียน: $19.99/เดือน (ปีแรก)
|เอ็กซ์เพลนดิโอ
|รวมไวท์บอร์ด, 2D/3D, กราฟิกเคลื่อนไหว, ข้อความมากกว่า 180, ฉากมากกว่า 200, ใช้แบบออฟไลน์
|การผสมผสานสไตล์แอนิเมชันหลายแบบ
|รายเดือน: $37; รายปี: $67; ครั้งเดียว: $497
|ทรูสคริปต์
|ศาสตร์แห่งการเขียนลายมือที่ได้รับการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ ศิลปินมืออาชีพ การแก้ไขหลังการเขียน เสียงพากย์ที่ปรับแต่งตามความต้องการ ธีมเฉพาะอุตสาหกรรม
|การมีส่วนร่วมทางสายตาที่ได้รับการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์, โครงการตามความต้องการ
|ราคาตามความต้องการ
|ฟิลโมรา
|เอฟเฟกต์ภาพ, การติดตามการเคลื่อนไหว, การเปลี่ยนฉาก, เครื่องมือเสียง, เฟรมหลัก, แม่แบบ
|เอฟเฟกต์ภาพ, การตัดต่อวิดีโอที่ง่าย
|พื้นฐาน: $9.99/เดือน; ขั้นสูง: $34.99/ปี; แบบถาวร: $49.99; ทีม: $155.88/ปี; นักเรียน: $29.99/เดือน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คุณรู้หรือไม่ว่า UPS เคยใช้เงินถึง35 ล้านดอลลาร์ไปกับวิดีโอแอนิเมชันไวท์บอร์ดเพียง 9 ชิ้น? ในปี 2007 แคมเปญ "Whiteboard" ของพวกเขาได้นำเสนอชายคนหนึ่งที่กำลังวาดภาพบนไวท์บอร์ดจริงๆ เปลี่ยนแนวคิดง่ายๆ ให้กลายเป็นโฆษณาอธิบายสินค้าแบบสั้นๆ 30 วินาทีที่ทรงพลัง นั่นคือสิ่งที่พวกเขาเชื่อมั่นในพลังของการเล่าเรื่องที่ชัดเจนและใช้ภาพประกอบ!
ซอฟต์แวร์แอนิเมชันไวท์บอร์ดที่ดีที่สุด 11 อันดับ
โดยไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไป นี่คือซอฟต์แวร์แอนิเมชันไวท์บอร์ดยอดนิยม 11 อันดับแรก:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันและการระดมความคิดด้วยภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
ClickUpคือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
ไม่เพียงแต่ช่วยให้โครงการของคุณเป็นระเบียบ แต่ยังช่วยให้ทีมของคุณคิดค้น, วางแผน, และสร้างวิดีโอแอนิเมชั่นบนไวท์บอร์ดได้
การครองอันดับหนึ่งในรายการของเราClickUp Whiteboardsไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือวาดภาพธรรมดาเท่านั้น—แต่เป็นพื้นที่ดิจิทัลที่ทรงพลังซึ่งทีมของคุณสามารถวางแผนแนวคิดได้อย่างชัดเจนด้วยภาพ ทำการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ และนำไอเดียที่ดีที่สุดของคุณมาสร้างสรรค์ร่วมกันในที่เดียว!
ด้วยไวท์บอร์ดการจัดการโครงการแบบภาพจะกลายเป็นกีฬาทีม ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและวาดภาพร่วมกันได้ ทำให้แน่ใจว่าภาพที่เห็นตรงกับสิ่งที่อยู่ในบท
ต้องการความช่วยเหลือในการมองเห็นภาพไอเดียหรือไม่? ลองใช้เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ของ ClickUp ในไวท์บอร์ด เพียงอธิบายไอเดียของคุณ แล้ว AI จะสร้างภาพให้คุณ!
แต่เดี๋ยวก่อน คุณได้สคริปต์มาจากไหน? จากClickUp Docs
เข้าถึงเอกสารสำคัญของคุณได้โดยตรงภายในไวท์บอร์ด เพื่อให้ทีมของคุณสามารถทำงานกับเนื้อหาไปพร้อมกับการดูสตอรี่บอร์ดดิจิทัล ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการเขียนและปรับแต่งบทให้สมบูรณ์ เพื่อให้เรื่องราวดำเนินไปอย่างราบรื่นและสอดคล้องกับภาพวาดของคุณ
ติดขัดในการเขียน? หันมาใช้ClickUp Brain— ผู้ช่วย AI สุดยอดที่สามารถแนะนำแนวคิดใหม่ ๆ ธีม และสไตล์ภาพ รวมถึงปรับแต่งบทและบทสนทนาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
เมื่อคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นแล้ว ให้ใช้ClickUp Tasks ชุดเครื่องมือการจัดการที่สมบูรณ์แบบ คุณสามารถแปลงรายการบน Whiteboard ของคุณเป็นงานได้ทันที ทำให้ชัดเจนว่าใครกำลังทำอะไรและต้องทำเมื่อไหร่ สิ่งนี้ช่วยให้คุณติดตามกระบวนการสร้างแอนิเมชันทั้งหมดได้ ทำให้มั่นใจว่าคุณจะทำงานตามกำหนดเวลาและความคืบหน้าได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ลากและวางองค์ประกอบได้อย่างอิสระเพื่อวางแผนแนวคิด จัดระเบียบความคิด และสร้างภาพที่มีโครงสร้าง
- ปรับแต่งการออกแบบด้วยข้อความ, ภาพวาด, โน้ตติด, รูปภาพ, อีโมจิ, และรูปร่าง. คุณยังสามารถสร้างฐานความรู้, วิกิของบริษัท, และอื่น ๆ ได้ด้วยการออกแบบแบบชั้น
- เลือกจากเทมเพลตไวท์บอร์ดสำเร็จรูปกว่า 1,000 แบบ เพื่อตั้งค่าการระดมความคิด กระบวนการทำงาน หรือแผนโครงการได้อย่างรวดเร็วสำหรับทีมต่างๆ
- ติดตามโครงการแอนิเมชันให้ตรงตามกำหนดด้วยมุมมองที่กำหนดเองกว่า 15 แบบ เช่น กระดานคัมบังและมุมมองปฏิทินของ ClickUp
- ใช้ ClickUp Clips เพื่อสร้างวิดีโอแนะนำการใช้งานอย่างละเอียดและข้อเสนอแนะสำหรับกระบวนการแก้ไขงาน
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือตัดต่อวิดีโอไวท์บอร์ด ไลบรารีฟุตเทจสต็อก และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยหนึ่งใน 1,000+ การเชื่อมต่อแบบเนทีฟของ ClickUp
- บันทึกและฝึกซ้อมการนำเสนอของคุณด้วยClickUp Clips
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ต้องใช้เวลาเรียนรู้เล็กน้อยเนื่องจาก ClickUp มีฟีเจอร์ที่หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ClickUp ได้รวมศูนย์การดำเนินงานประจำวัน, SOPs และการส่งเสริมการทำงานร่วมกันในแผนกของเรา เราชอบฟีเจอร์การพึ่งพาเพราะแผนกของเราทำงานข้ามสายงานด้วย ฟีเจอร์นี้ช่วยให้เรารู้ว่าขั้นตอนต่อไปที่เราต้องรอคืออะไร สุดท้าย ฟีเจอร์ไวท์บอร์ด? หลงรักเลย เครื่องมือนี้มักถูกใช้ในระหว่างการประชุมทีมเพื่อระดมความคิดหรือขยายความเกี่ยวกับโครงการต่างๆ
2. ดูดลี่ (เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น)
Doodly ถูกสร้างขึ้นสำหรับมือใหม่ทุกคนที่ต้องการสร้างแอนิเมชันสไตล์วาดมือหรือวิดีโอวาดเล่นด้วยความง่ายดายสูงสุด
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและลากและวางได้สะดวก มาพร้อมกับ เทคโนโลยี Smart Draw ซึ่งวิเคราะห์ภาพที่อัปโหลดและสร้างเส้นทางการวาดที่สมจริง ในขณะที่เครื่องมือแอนิเมชันอื่นๆ ต้องปรับคีย์เฟรมด้วยตนเองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นี้ Doodly ทำได้โดยอัตโนมัติ
แทนที่จะใช้เอฟเฟกต์การวาดพื้นฐาน มันทำให้แอนิเมชันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นและดูไม่เป็นหุ่นยนต์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Doodly
- สร้างแอนิเมชันบนกระดานไวท์บอร์ด กระดานเขียว กระดานกระจก หรือกระดานดำ
- เลือกจากสไตล์การวาดมือคนและการ์ตูนที่หลากหลาย
- เข้าถึงภาพวาดกว่า 1,000 ภาพที่วาดขึ้นโดยเฉพาะโดยศิลปินมืออาชีพ
- ใช้แทร็กเสียงปลอดค่าลิขสิทธิ์สำหรับเพลงประกอบ
- บันทึกเสียงพากย์ตามคำขอได้โดยตรงและซิงค์อัตโนมัติ
ข้อจำกัดที่ไร้สาระ
- อินเทอร์เฟซอาจดูไม่ลื่นไหลในบางครั้ง
- การปรับแต่งที่จำกัดในแผนพื้นฐาน
ราคาของ Doodly
- มาตรฐาน: $49/เดือน
- องค์กร: $79/เดือน
คะแนนและรีวิวจากผู้ใช้ Doodly
- G2: 4. 2/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (40+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Doodly อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
Doodly ใช้งานง่ายมาก อินเทอร์เฟซการออกแบบมีความเป็นธรรมชาติและเข้าใจง่าย ตัวเลือกสำหรับการเล่าเรื่องนั้นไม่มีขีดจำกัดด้วยฟีเจอร์เสริมต่าง ๆ ฉันชอบมากที่การเพิ่มข้อความและองค์ประกอบมัลติมีเดียอื่น ๆ ทำได้ง่ายดาย
3. Powtoon (เหมาะที่สุดสำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมและบทเรียน)
หากคุณต้องการอัปเกรดจากสไลด์ PowerPoint ที่น่าเบื่อโดยไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการเรียนรู้เครื่องมือใหม่ ลองใช้ Powtoon
มักถูกใช้เป็นโปรแกรมสร้างวิดีโอฟรี โปรแกรมสร้างแอนิเมชั่นไวท์บอร์ดที่ใช้งานง่ายนี้มาพร้อมกับคลังเทมเพลตสำเร็จรูปมากมายสำหรับทีมต่างๆ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในฝ่ายการตลาด ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายขาย หรือฝ่ายฝึกอบรม
คุณยังได้รับตัวละครที่สามารถปรับแต่งได้จากหลากหลายอุตสาหกรรม และภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรกับที่ทำงานอื่น ๆทำให้การสร้างวิดีโอฝึกอบรมที่รู้สึกเกี่ยวข้องเป็นเรื่องง่าย
นอกจากนี้ คุณไม่ได้จำกัดแค่แอนิเมชันบนกระดานไวท์บอร์ดเท่านั้น Powtoon ยังให้คุณผสมผสานวิดีโอสไตล์การ์ตูน คลิปวิดีโอจริงพร้อมโอเวอร์เลย์ และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้เนื้อหาวิดีโอของคุณน่าสนใจและดึงดูดผู้ชมให้รับชมต่อไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Powtoon
- สร้างแอนิเมชันระดับมืออาชีพด้วยเทมเพลตวิดีโอไวท์บอร์ดสำเร็จรูปและโปรแกรมแก้ไขออนไลน์
- ใช้ตัวละคร อุปกรณ์ประกอบฉาก และฉากหลัง หรือเลือกจากคลังสื่อของ Powtoon ที่มีภาพประกอบ รูปภาพ แอนิเมชัน และไอคอน
- เพิ่มแอนิเมชันแบบคลิกเดียว เอฟเฟกต์เสียง เพลง และรูปแบบข้อความที่ปรับแต่งได้
- ออกแบบตัวละครตามแบบที่คุณต้องการให้เหมาะกับแบรนด์ของคุณ
- บันทึกหน้าจอและเว็บแคมของคุณสำหรับบทเรียนหรือการนำเสนอ
ข้อจำกัดของ Powtoon
- การปรับแต่งตัวละครแบบเคลื่อนไหวได้จำกัด
- ซอฟต์แวร์วิดีโอการฝึกอบรมอาจมีความซับซ้อนในการใช้งานสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ Powtoon
- ฟรี
- ไลท์: 50 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: 190 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- หน่วยงาน: กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Powtoon
- G2: 4. 4/5 (230+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Powtoon อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ตรงไปตรงมา ฉันสร้างวิดีโอ 10-12 ชิ้นในช่วงเวลาสองสัปดาห์ ซึ่งทั้งหมดเป็นวิดีโอแอนิเมชันความยาวประมาณ 60 วินาทีสำหรับใช้ในโฆษณาวิดีโอ มันเรียนรู้ได้ง่ายมาก แพลตฟอร์มจะบันทึกความคืบหน้าของคุณโดยอัตโนมัติ ดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะสูญเสียข้อมูล และมันบันทึกวิดีโอของคุณในรูปแบบที่คุณต้องการ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: มนุษย์มีช่วงความสนใจที่เลือกสรรได้ต่ำ! ดังนั้น ควรดึงดูดความสนใจของผู้ชมอย่างรวดเร็วด้วยแอนิเมชันไวท์บอร์ดที่สะดุดตา แต่อย่าลืมว่าอย่ายืดเยื้อ—วิดีโอที่ยาวเกินไปจะทำให้ผู้ชมหมดความสนใจอย่างรวดเร็ว ควรทำให้สั้น กระชับ และน่าติดตาม!
4. วิดีโอสคริปต์ (เหมาะที่สุดสำหรับวิดีโอการศึกษา)
Videoscribe เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับครูในสหรัฐอเมริกาหลายท่านในการทำให้การเรียนรู้มีความน่าสนใจมากขึ้นผ่านแอนิเมชันที่วาดด้วยมือและบทเรียนแบบโต้ตอบ
โปรแกรมสร้างวิดีโอไวท์บอร์ดนี้มีอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง พร้อมคลังสื่อที่ครอบคลุมสำหรับการสร้างวิดีโอได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมี SVG Morph ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยนำบทเรียนให้มีชีวิตชีวาด้วยการเปลี่ยนภาพวาดหนึ่งไปเป็นอีกภาพหนึ่งอย่างราบรื่น
ดังนั้น แทนที่จะใช้ภาพนิ่งแยกกัน ครูสามารถแสดงให้เห็นว่าแนวคิดต่าง ๆ พัฒนาไปอย่างไรในภาพเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องเพียงภาพเดียว เช่น เซลล์ที่กำลังแบ่งตัวหรือปฏิกิริยาเคมีที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งทำให้หัวข้อที่ซับซ้อนเข้าใจง่ายขึ้นและน่าจดจำมากขึ้นสำหรับนักเรียน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของวิดีโอสคริปต์
- เข้าถึงคลังภาพกว่าห้าล้านภาพในหลากหลายหมวดหมู่
- สร้างวิดีโอระดับมืออาชีพด้วยสไตล์ลายมือ 13 แบบและตัวเลือกปากกา 16 แบบ
- ตั้งค่าตำแหน่งกล้องเพื่อกำหนดจุดสนใจของผู้ชม
- บันทึกเสียงพากย์และเอฟเฟกต์เสียงโดยตรง หรืออัปโหลดและแก้ไขเสียง
- เลือกจากคอลเลกชันของเพลงเสียงปลอดลิขสิทธิ์มากกว่า 300 แทร็ก
- ใช้ขนาดวิดีโอที่เหมาะสมสำหรับเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ
ข้อจำกัดของวิดีโอสไรฟ์
- ระบบอาจทำงานช้าและมีปัญหาขัดข้องได้
- คุณสมบัติบางอย่าง เช่น เครื่องมือวาดภาพและฟังก์ชันการค้นหา เป็นคุณสมบัติพื้นฐาน
ราคาของวิดีโอสคริปต์
- ไลท์: $22. 42/เดือน ต่อใบอนุญาต
- หลัก: $33. 04/เดือน ต่อใบอนุญาต
- สูงสุด: $41.03/เดือน ต่อใบอนุญาต
คะแนนและรีวิวของ Videoscribe
- G2: 4. 1/5 (รีวิว 60+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Videoscribe อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ทำให้ฉันประทับใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับ VideoScribe คือความสามารถในการเปลี่ยนเอกสารการสอนของฉันให้กลายเป็นแอนิเมชันสไตล์กระดานไวท์บอร์ดที่น่าสนใจ. รูปแบบนี้สามารถสื่อสารได้ดีเยี่ยมกับผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ ทำให้พวกเขาสามารถเข้าใจและจดจำข้อมูลได้ง่ายขึ้น.
📮ClickUp Insight:11% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AIเป็นหลักสำหรับการระดมความคิดและการสร้างสรรค์ไอเดีย แต่แล้วไอเดียที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้จะไปไหนต่อ? นี่คือจุดที่คุณจำเป็นต้องมีไวท์บอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่าง ClickUp Whiteboardsซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียจากการระดมความคิดให้กลายเป็นงานได้ทันที
และหากคุณไม่สามารถอธิบายแนวคิดได้อย่างชัดเจน เพียงขอให้ผู้สร้างภาพ AI สร้างภาพตามคำแนะนำของคุณ มันคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ช่วยให้คุณระดมความคิด สร้างภาพ และดำเนินการได้เร็วขึ้น!
5. Vyond (เหมาะที่สุดสำหรับการเล่าเรื่องที่ขับเคลื่อนด้วยตัวละคร)
Vyond เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการสร้างแอนิเมชันไวท์บอร์ดที่เน้นการเล่าเรื่อง
คุณสามารถใช้เครื่องมือสร้างตัวละครของแพลตฟอร์มเพื่อออกแบบอวตารที่ไม่เหมือนใครพร้อมคุณสมบัติเฉพาะตัว ชุดแต่งกาย และบุคลิกภาพที่สามารถทำท่าทางที่แอนิเมชั่นไว้ล่วงหน้าได้หลายร้อยท่า โดยยังคงรักษาสไตล์แอนิเมชั่นกระดานไวท์บอร์ดไว้เมื่อต้องการ
ตัวละครสามารถแสดงอารมณ์และภาษากายที่สอดคล้องกับบทสนทนาและฉากของพวกเขา สลับระหว่างการแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางต่างๆ มีปฏิสัมพันธ์กับอุปกรณ์ประกอบฉาก และแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติ สิ่งนี้ช่วยสร้างเรื่องราวที่สมจริงและเข้าถึงได้มากขึ้น เสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์กับผู้ชม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vyond
- เลือกจากเทมเพลตไวท์บอร์ดสำเร็จรูปกว่า 200 แบบ พร้อมเอฟเฟกต์ในตัว
- เลือกจากตัวละครสต็อกกว่า 130 ตัว หรือสร้างตัวละครที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเอง
- สร้างแอนิเมชันกระดานไวท์บอร์ดโดยใช้ตัวละคร วัตถุ และฉากที่มีอยู่ในตัว พร้อมระบบซิงค์ปากอัตโนมัติเพื่อการเคลื่อนไหวที่สมจริง
- ส่งออกในรูปแบบต่าง ๆ ได้เพื่อความสะดวกในการแชร์และนำไปใช้ในโครงการอื่น ๆ
- บันทึกเสียงบรรยายของคุณเองหรือนำเข้าไฟล์เสียงจากที่อื่น
ข้อจำกัดของ Vyond
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างอาจซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่
- คุณสมบัติของสื่อและการจัดรูปแบบที่จำกัด
- คุณภาพของวิดีโอที่สูงอาจทำให้ระบบช้าลง
ราคา Vyond
- Starterl: $99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: 199 ดอลลาร์
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- หน่วยงาน: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Vyond
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 390+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Vyond อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ในฐานะนักพัฒนา ผมสามารถบอกได้ว่าเครื่องมือนี้ช่วยให้ผมสร้างวิดีโอที่มีชีวิตชีวาและน่าสนใจที่สุดสำหรับเอกสารการฝึกอบรมได้ ผมได้รับคำติชมที่ยอดเยี่ยมเสมอ และมันช่วยให้ผมดูเหมือนมืออาชีพอย่างแน่นอน แม้ว่าผมจะเป็นมือใหม่ในการสร้างวิดีโอก็ตาม มันมีเทมเพลตมากมาย มีคุณสมบัติของ AI และความหลากหลายที่น่าทึ่งของตัวละคร เสียง อุปกรณ์ประกอบฉาก เสียงเอฟเฟ็กต์ ที่จะทำให้ผู้ชมของคุณมีส่วนร่วมอยู่เสมอ!
6. Renderforest (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแอนิเมชันแบบใช้เทมเพลตอย่างรวดเร็ว)
ด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปมากกว่า 1,200 แบบในกว่า 10 หมวดหมู่ Renderforest มั่นใจว่าคุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น เพียงเปลี่ยนข้อความและรูปภาพตัวอย่าง แล้วคุณจะได้วิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพในเวลาไม่นาน
เทมเพลตที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เหล่านี้ช่วยให้คุณปรับระยะเวลาของแต่ละฉากได้อย่างง่ายดายด้วยแถบเลื่อนหรือช่องป้อนข้อมูลที่สะดวก นอกจากนี้ เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของ Renderforest ยังสามารถแนะนำฉากต่างๆ ตามบทของคุณได้ ทำให้กระบวนการสร้างวิดีโอรวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อคุณมีเวลาจำกัด
คุณสมบัติเด่นของ Renderforest
- สร้างวิดีโอ 3D คุณภาพสูงด้วยเครื่องมือแอนิเมชัน 3D ที่ใช้งานง่าย
- เลือกจากเทมเพลตวิดีโอมากกว่า 300 แบบเพื่อสร้างแอนิเมชันไวท์บอร์ดของคุณเองภายในไม่กี่นาที
- ใช้เอฟเฟกต์การเปลี่ยนภาพที่ไม่ซ้ำกัน 50+ แบบเพื่อให้แอนิเมชันลื่นไหลยิ่งขึ้น
- ใช้แอนิเมชันไวท์บอร์ดสมจริงมากกว่า 500 แบบสำหรับการเคลื่อนไหวที่เสมือนจริง
- เข้าถึงคลังเนื้อหาขนาดใหญ่ที่มีภาพและเพลงปลอดลิขสิทธิ์
ข้อจำกัดของ Renderforest
- การปรับแต่งและการแก้ไขแบบจำกัดสำหรับเทมเพลต
- ผู้ใช้บางรายพบว่าราคาค่อนข้างสูง
ราคาของ Renderforest
- ฟรี
- ไลท์: 14 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $39/เดือน
- ธุรกิจ: 49 ดอลลาร์/เดือน
เรนเดอร์ฟอเรสต์ รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 7/5 (430+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Renderforest อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Renderforest คือความง่ายในการสร้างเนื้อหาคุณภาพระดับมืออาชีพโดยไม่ต้องมีทักษะการออกแบบที่ซับซ้อน ความหลากหลายของเทมเพลตนั้นยอดเยี่ยมมาก ทำให้ง่ายต่อการผลิตทุกอย่างตั้งแต่วิดีโออธิบายไปจนถึงโลโก้และแบบจำลอง
7. Animaker (เหมาะที่สุดสำหรับแอนิเมชันไวท์บอร์ดสไตล์อินโฟกราฟิก)
หากคุณทำงานกับข้อมูลจำนวนมากและอินโฟกราฟิก Animaker สามารถนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ในรูปแบบกระดานไวท์บอร์ดที่วาดด้วยมือได้อย่างดี เพียงเชื่อมต่อกับสเปรดชีตและไฟล์ CSV ของคุณ ก็สามารถสร้างอินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหวที่อัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อข้อมูลของคุณเปลี่ยนแปลง
แพลตฟอร์มนี้ทำงานบนเอนจิน HTML5 ที่ทรงพลังและมีพื้นหลังให้เลือกหลากหลาย เช่น กระดานดำ กระดานแก้ว และสมุดโน้ต ฟีเจอร์แปลงข้อความเป็นเสียงยังช่วยให้คุณบันทึกหรือสร้างเสียงบรรยายของคุณเองได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Animaker
- สร้างแอนิเมชันโดยใช้เสียงพากย์เหมือนมนุษย์มากกว่า 50 แบบใน 25 ภาษา
- เลือกตัวละคร อุปกรณ์ประกอบฉาก และสไตล์การเขียนด้วย Whiteboard 2.0
- เลือกจากการเปลี่ยนฉากมากกว่า 50 แบบเพื่อแอนิเมชันที่ราบรื่น
- เข้าถึงวิดีโอและภาพถ่ายสต็อกกว่า 100 ล้านรายการ
- เพิ่มเพลงและเอฟเฟกต์พิเศษให้กับวิดีโอของคุณ
ข้อจำกัดของ Animaker
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- อินเทอร์เฟซอาจทำงานช้าลงเมื่อทำงานกับวิดีโอ 4K HD
ราคาของ Animaker
- พื้นฐาน: $27/เดือน
- เริ่มต้น: $45/เดือน
- ข้อดี: $79/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Animaker
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 2/5 (230+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Animaker อย่างไรบ้าง?
มันดีมากครับ ผมไม่ใช่นักออกแบบ แต่ผมสามารถสร้างวิดีโอได้สวยมากด้วยตัวเอง ประหยัดค่าใช้จ่าย และใช้งานง่าย
➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีบันทึกวิดีโอขณะนำเสนอ PowerPoint ของคุณเอง
8. Adobe Animate (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแอนิเมชันไวท์บอร์ดแบบกำหนดเองขั้นสูง)
สำหรับการสร้างแอนิเมชันไวท์บอร์ดขั้นสูง คุณจำเป็นต้องมีการควบคุมอย่างสมบูรณ์ในการเคลื่อนไหวและการวาดภาพ—และนั่นคือสิ่งที่ Adobe Animate มอบให้คุณอย่างแท้จริง
ต่างจากเครื่องมือที่ใช้เทมเพลต Adobe Animate ช่วยให้คุณสร้างการเคลื่อนไหวของมือที่กำหนดเองได้, แอนิเมชันที่มีรายละเอียด, และเส้นทางการวาดที่ราบรื่นด้วยความแม่นยำแบบเฟรมต่อเฟรม อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นจริงๆ คือวิธีที่มันเลียนแบบแรงกดในการวาดในชีวิตจริง
เส้นสามารถเปลี่ยนแปลงความหนาได้ตามความเร็วและมุม ทำให้ภาพเคลื่อนไหวดูสมจริงมากขึ้น ด้วยการรองรับแท็บเล็ตวาดภาพ คุณสามารถสร้างวิดีโอไวท์บอร์ดของคุณเองที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติและน้อยกว่าแบบเทมเพลต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Animate
- เลือกจากคลังแปรงที่กำหนดเอง, เอฟเฟกต์, และการเปลี่ยนฉากที่หลากหลาย
- เข้าถึงไลบรารี Creative Cloud ของ Adobe สำหรับภาพและวิดีโอสต็อก
- ซิงค์การเคลื่อนไหวของริมฝีปากตัวละครได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือในตัว
- ส่งออกวิดีโอไวท์บอร์ดในรูปแบบต่างๆ รวมถึง HTML5, Flash และ WebGL
- ผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์ Adobe กว่า 20 รายการ เพื่อเวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
- แชร์วิดีโอไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube และ Twitter ได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Adobe Animate
- ผู้เริ่มต้นต้องเผชิญกับการเรียนรู้ที่ชัน
- รูปแบบการกำหนดราคาแบบสมัครสมาชิกของเครื่องมือนี้อาจไม่สะดวกสำหรับผู้ใช้บางราย
ราคาของ Adobe Animate
- Adobe Animate (เฉพาะ): $34. 49/เดือน
- Creative Cloud ทุกแอป (รวมถึง Animate): $89.99/เดือน สำหรับนักเรียนและครู: $19.99/เดือน สำหรับปีแรก, $34.99/เดือน หลังต่ออายุ (เรียกเก็บเงินรายปี) สำหรับธุรกิจ: $89.99/เดือน ต่อใบอนุญาต
- สำหรับนักเรียนและครู: $19.99/เดือน สำหรับปีแรก, $34.99/เดือน หลังการต่ออายุ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- สำหรับธุรกิจ: $89.99/เดือน ต่อใบอนุญาต
- สำหรับนักเรียนและครู: $19.99/เดือน สำหรับปีแรก, $34.99/เดือน หลังการต่ออายุ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- สำหรับธุรกิจ: $89.99/เดือน ต่อใบอนุญาต
คะแนนและรีวิวของ Adobe Animate
- G2: 4. 1/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Adobe Animate อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
อินเทอร์เฟซของมันคล้ายกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Adobe ดังนั้นเนื่องจากฉันคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อยู่แล้ว จึงทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องง่ายขึ้น เครื่องมือกระดูกและแปรงเวกเตอร์นั้นยอดเยี่ยมมาก
👀 คุณรู้หรือไม่? Adobe Animate เคยมีชื่อว่าAdobe Flash ใช่แล้ว Flash เดียวกับที่ขับเคลื่อนเกมคอมพิวเตอร์ที่เราติดกันงอมแงมตอนเด็กๆ นั่นแหละ! ปรากฏว่าเครื่องมือที่อยู่เบื้องหลังเกมสนุกๆ เหล่านั้นก็คือเครื่องมือเดียวกับที่ใช้สร้างแอนิเมชันไวท์บอร์ดในปัจจุบันนั่นเอง
9. Explaindio (เหมาะที่สุดสำหรับการผสมผสานสไตล์แอนิเมชันหลายแบบ)
ต้องการผสมผสานสไตล์แอนิเมชันที่แตกต่างกันในวิดีโอเดียวหรือไม่? ลองใช้ Explaindio ดูสิ มันช่วยให้คุณรวมภาพวาดกระดานไวท์บอร์ดเข้ากับกราฟิกเคลื่อนไหว แอนิเมชัน 2D และ 3D รวมถึงวิดีโอสดได้โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมหรือทักษะทางเทคนิคขั้นสูง
นั่นหมายความว่าคุณสามารถสร้างตัวละครที่วาดด้วยมือให้ก้าวออกจากกระดานไวท์บอร์ด เปลี่ยนเป็นรูปสามมิติ เดินผ่านฉากต่างๆ แล้วกลับไปยังภาพวาดเดิม—ทั้งหมดนี้ในหนึ่งการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
ด้วยวิธีนี้ จะสามารถอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนได้ง่ายผ่านแอนิเมชั่นบนไวท์บอร์ด จากนั้นเปลี่ยนไปใช้ภาพเคลื่อนไหวที่มีชีวิตชีวาขึ้นเพื่อการสาธิตหรือสร้างผลกระทบทางอารมณ์ที่มากขึ้น
นอกจากนี้ คุณสามารถทำทั้งหมดนี้แบบออฟไลน์ได้ เนื่องจากแพลตฟอร์มไม่ต้องการการเข้าถึงคลาวด์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Explaindio
- เข้าถึงข้อความสำเร็จรูปกว่า 180 แบบ พร้อมฟอนต์มากกว่า 300 แบบ
- นำเข้าภาพของคุณเองหรือเรียกดูไลบรารี Pixabay ที่มีอยู่ภายใน
- สร้างภาพเคลื่อนไหวให้กับภาพบิตแมปที่นำเข้าโดยอัตโนมัติด้วยเส้นทางการวาดที่มีอยู่ในตัว
- ใช้ฉากแอนิเมชันสำเร็จรูป 200 แบบเพื่อประหยัดเวลา
- สร้างวิดีโออธิบายในสไตล์ต่างๆ รวมถึงการ์ตูนและ 3D
ข้อจำกัดของ Explaindio
- ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรี
- อินเทอร์เฟซอาจดูรกและใช้งานยาก
ราคาของ Explaindio
- Explaindio Video Creator รายเดือน: $37/เดือน
- Explaindio Video Creator รายปี: $67/ปี
- Explaindio Video Creator แบบครั้งเดียว: $497
คะแนนและรีวิวของ Explaindio
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: อย่าตกหลุมพรางของ วิดีโอแบบไฮบริด! แอนิเมชันไวท์บอร์ดไม่ใช่แค่วิดีโอ 2 มิติที่มีสไตล์ต่างออกไป—แต่ต้องการการเล่าเรื่องที่แข็งแกร่งเพื่อดึงดูดผู้ชมให้ติดตาม แม้แต่Coca-Cola ก็รู้เรื่องนี้และใช้สคริปต์ที่เต็มไปด้วยเนื้อหาเพื่อทำให้วิดีโอไวท์บอร์ดของพวกเขาน่าสนใจ ดังนั้น ใช้เวลาในการสร้างสคริปต์ที่แข็งแกร่ง—มันคุ้มค่า!
10. TruScribe (ดีที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมทางภาพที่ได้รับการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์)
TruScribe มุ่งเน้นการดึงดูดความสนใจของผู้ชมด้วยวิทยาศาสตร์
ต่างจากเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการของเรา เครื่องมือนี้ต้องการ Scribology ซึ่งเป็นวิธีการสร้างวิดีโอที่ไม่เหมือนใคร มันนำความรู้ทางประสาทวิทยา จิตวิทยาพฤติกรรม และการเล่าเรื่องผ่านภาพ มาใช้เพื่อทำให้เนื้อหาเป็นที่จดจำมากขึ้น
TruScribe ยังช่วยให้คุณสามารถว่าจ้างศิลปินมืออาชีพเพื่อสร้างแอนิเมชันที่วาดด้วยมืออย่างแท้จริง ซึ่งให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวและน่าดึงดูดยิ่งขึ้น ตั้งแต่การเขียนบท การทำสตอรี่บอร์ด การวาดภาพประกอบ ไปจนถึงการพากย์เสียง เลือกบริการที่ตรงกับความต้องการของคุณ เพื่อให้แอนิเมชันของคุณออกมาสมบูรณ์แบบและตรงใจ
คุณสมบัติเด่นของ TruScribe
- แก้ไขวิดีโอแม้หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว
- เพิ่มเสียงบรรยายที่ชัดเจนและปรับแต่งได้โดยตรงลงในวิดีโอของคุณ
- เลือกจากห้าชุดสีที่มีความตัดกันสูง
- ใช้ธีมพิเศษที่ออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
ข้อจำกัดของ TruScribe
- รูปภาพอาจปรากฏเป็นพิกเซลเมื่อนำเข้าจากแอปของบุคคลที่สาม
- ผู้ใช้บางรายพบว่าห้องสมุดสื่อมีลักษณะทั่วไป
ราคา TruScribe
- ราคาตามความต้องการ
TruScribe ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างแผนภาพสำหรับทุกประเภทของโครงการ
11. Filmora (ดีที่สุดสำหรับเอฟเฟ็กต์ภาพ)
Filmora ทำให้การยกระดับแอนิเมชันไวท์บอร์ดของคุณเป็นเรื่องง่ายด้วยเอฟเฟกต์ภาพที่สนุกสนาน คอลเลกชันขนาดใหญ่ของทรานซิชัน ฟิลเตอร์ และเครื่องมือเสียงช่วยเพิ่มความโดดเด่นในขณะที่ยังคงสไตล์การวาดด้วยมือให้ดูเป็นธรรมชาติและน่าสนใจ
โปรแกรมสร้างแอนิเมชันไวท์บอร์ดนี้ยังมีฟีเจอร์ Motion Tracking ที่ช่วยให้คุณติดตามองค์ประกอบที่วาดไว้และเพิ่มเอฟเฟกต์ที่เคลื่อนไหวไปพร้อมกับมันได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มฟองคำพูดที่ติดตามการเคลื่อนไหวของตัวละคร หรือเน้นจุดสำคัญเมื่อปรากฏขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Filmora
- สร้างแอนิเมชันพร้อมการปรับความเสถียรอัตโนมัติ, เครื่องบันทึกหน้าจอในตัว, และการเปลี่ยนฉากที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
- ปรับปรุงเสียง, เพิ่มข้อความและชื่อเรื่อง, และใช้เอฟเฟกต์แสง, แสงแฟลร์, การบิดเบือน, และการบิดเบือน
- ใช้การบีบอัดเสียง, การติดตามการเคลื่อนไหว, การแพนและซูม, และการปิดบัง
- เพิ่มไวท์บอร์ดหรือกระดานดำได้อย่างง่ายดายสำหรับแอนิเมชัน
- ใช้คีย์เฟรมและเทมเพลตที่มีให้เพื่อสร้างวิดีโออย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Filmora
- ขาดตัวเลือกการแก้ไขวิดีโอขั้นสูง
- บางเอฟเฟกต์ถูกจำกัดไว้เบื้องหลังการชำระเงิน
ราคาของ Filmora
- สำหรับบุคคล: พื้นฐาน: $9. 99/เดือน ขั้นสูง: $34. 99/ปี ตลอดชีพ: $49. 99 (ครั้งเดียว)
- พื้นฐาน: $9.99/เดือน
- ขั้นสูง: $34.99/ปี
- ตลอดไป: $49.99 (ครั้งเดียว)
- ทีมและธุรกิจ: ราคาที่กำหนดเอง
- พื้นฐาน: $9.99/เดือน
- ขั้นสูง: $34.99/ปี
- ตลอดไป: $49.99 (ครั้งเดียว)
คะแนนและรีวิวของ Filmora
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Filmora อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
หลังจากใช้ WonderShare Filmora มาสักระยะหนึ่งแล้ว ฉันสามารถบอกได้ว่ามันเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้เริ่มต้นและนักตัดต่อวิดีโอแบบไม่เป็นทางการที่มีการรองรับหลายแพลตฟอร์ม ส่วนที่ฉันชอบมากที่สุดคือความง่ายในการใช้งาน อินเตอร์เฟซที่สะอาดและตรงไปตรงมา พร้อมระบบลากและวางที่ทำให้การตัดต่อเป็นเรื่องง่ายแม้สำหรับผู้ใช้ครั้งแรก นอกจากนี้ยังมีไลบรารีที่หลากหลายของเอฟเฟ็กต์, การเปลี่ยนฉาก, และตัวเลือกข้อความ ให้คุณมีอิสระในการสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ ที่มีให้
ดึงดูดผู้ชมของคุณด้วยแอนิเมชันไวท์บอร์ดผ่าน ClickUp!
โลกธุรกิจชื่นชอบวิดีโอแอนิเมชันไวท์บอร์ดเป็นอย่างมาก เพราะวิดีโอเหล่านี้ช่วยให้การอบรมน่าสนใจยิ่งขึ้น ทำให้แนวคิดที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่าย และเพิ่มสัมผัสแห่งความคิดสร้างสรรค์ให้กับการนำเสนอ แต่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คุณต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสม และนั่นขึ้นอยู่กับสิ่งที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณในปัจจุบัน
หากคุณเพิ่งเริ่มต้นและต้องการสิ่งที่เรียบง่าย Doodly เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ต้องการเอฟเฟกต์เพิ่มเติมโดยไม่ซับซ้อนเกินไปหรือไม่? ลองใช้ Filmora และหากคุณต้องการสิ่งที่ขั้นสูง Adobe Animate พร้อมตอบโจทย์คุณ
แต่ทำไมต้องใช้เครื่องมือหลายอย่างในเมื่อคุณสามารถทำทุกอย่างได้ใน ClickUp? ด้วยตัวแก้ไขแบบลากและวาง, แม่แบบที่พร้อมใช้งาน, และการผสานการทำงานแบบเนทีฟกว่า 1,000 รายการ คุณสามารถสร้างวิดีโอไวท์บอร์ดภายในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง ไม่ต้องสลับแอปไปมา—เพียงแค่การทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นและการจัดการงานที่ชัดเจน
อย่าเชื่อเราเพียงคำพูดลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และสัมผัสความแตกต่างด้วยตัวคุณเอง!