8 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Devin AI สำหรับการเขียนโค้ดด้วย AI ในปี 2025

🤖 Devin AI ตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน—เพื่อเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์อิสระเต็มรูปแบบคนแรกของโลก
นี่คือวิสัยทัศน์ที่กล้าหาญ—และแม้ว่าจะมีความหวัง แต่ผู้พัฒนาหลายคนพบว่ามันยังไม่พร้อมสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนในโลกแห่งความเป็นจริง
จากการจัดการบริบทที่จำกัดไปจนถึงช่องว่างในการรวมระบบและความสามารถในการขยาย Devin บางครั้งเพิ่มขั้นตอนมากกว่าที่มันลด และเมื่อคุณพยายามหาทางเลือกอื่น รายการส่วนใหญ่ก็ดูล้าสมัย ไม่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นที่กระแสมากกว่าประโยชน์ใช้สอยจริง
นั่นคือเหตุผลที่เราได้รวบรวมคู่มือนี้ขึ้นมา—เพื่อเน้นย้ำทางเลือกที่แท้จริงสำหรับ Devin AI ที่สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย AI และทีมนักพัฒนาสมัยใหม่อย่างแท้จริง ไม่ว่าคุณจะต้องการการสร้างโค้ดที่เร็วขึ้น การดำเนินการงานที่ดีขึ้น หรือการผสานรวมกับระบบของคุณอย่างแน่นหนา
ทำไมถึงควรเลือกทางเลือกอื่นแทน Devin AI?
Devin เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ AI อิสระที่สร้างขึ้นโดย Cognition AI ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพในซานฟรานซิสโกที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2023 โดยแชมป์การแข่งขันโปรแกรมมิ่ง Scott Wu, Steven Hao และ Walden Yan ต่างจากผู้ช่วยเขียนโค้ด AI แบบดั้งเดิม Devin ถูกออกแบบมาเพื่อวางแผน เขียน แก้ไขข้อบกพร่อง และปรับใช้โค้ดได้อย่างอิสระ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะวิศวกรซอฟต์แวร์เต็มรูปแบบ
หากคุณเคยใช้เวลาอยู่กับ Devin AI บางสิ่งเหล่านี้อาจรู้สึกคุ้นเคยเกินไป 👇
- ไม่เก่งงานที่ซับซ้อนหรือต้องใช้ภาพ: สามารถเขียนโค้ดพื้นฐานได้ แต่มีปัญหาในการแปลงดีไซน์จาก Figma, จัดการแอปที่มีหลายโมดูล และจัดการตรรกะแบบซ้อนชั้น มักต้องแก้ไขด้วยตนเอง
- เข้าใจบริบทได้ไม่ดี: มองข้ามภาพรวมและความต้องการที่ละเอียดอ่อนของลูกค้าหรือเจตนาในการออกแบบ ส่งผลให้ผลลัพธ์ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงประเด็น
- ขาดความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน: ปฏิบัติตามงานเขียนโค้ดซ้ำๆ ได้ดี แต่ไม่สามารถเสนอแนวคิด UX ที่สร้างสรรค์หรือแนวทางแก้ไขที่แปลกใหม่ได้
- ไม่ได้สร้างมาเพื่อการร่วมมือในทีม: ไม่รองรับการตรวจสอบ PR, วงจรการให้คำแนะนำ, และความคิดเห็นของทีม ทำให้ไม่มีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการเขียนโค้ดที่ต้องการการร่วมมือ
- ล้มเหลวในการพัฒนาแอปเต็มรูปแบบ: สร้าง API ได้แต่เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการผสานกับส่วนหน้าเว็บหรือการปรับใช้บน Heroku มักต้องทำความสะอาดโค้ดอย่างหนัก
- ข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย: ต้องการการเข้าถึงคลังข้อมูลและชุดข้อมูลทั้งหมด ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลสำหรับทีมที่จัดการข้อมูลผู้ใช้ที่มีความอ่อนไหว เนื่องจากมีการควบคุมความเป็นส่วนตัวที่จำกัดและพฤติกรรมของ AI ที่เป็นกล่องดำ
- ประสิทธิภาพลดลงเมื่อใช้งานหนัก: ความเร็วลดลงอย่างมากหลังจากเกิน 10–150 หน่วยคำนวณ (ACUs) ส่งผลต่อความตอบสนองโดยรวม
- จุดอ่อนในกระบวนการทำงานด้านการเรียนรู้ของเครื่อง: มีปัญหาในการใช้งานเฟรมเวิร์ก ML เช่น TensorFlow และมักล้มเหลวในการนำโมเดลไปใช้งานจริง
👀 คุณรู้หรือไม่? เครื่องมือแก้ไขข้อบกพร่องระดับองค์กรใช้การระบุตำแหน่งข้อผิดพลาดทางสถิติเพื่อตรวจจับข้อบกพร่องได้เร็วขึ้นโดยการวิเคราะห์ว่าบรรทัดใดของโค้ดมีความสัมพันธ์กับความล้มเหลวมากที่สุด Devin ยังไม่ได้ใช้งานฟีเจอร์นี้ ดังนั้นการแก้ไขข้อบกพร่องจึงมักใช้เวลานานกว่า
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Devin AI ในพริบตา
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ต้องการสรุปอย่างรวดเร็วใช่ไหม? เปรียบเทียบทางเลือกที่น่าสนใจเหล่านี้ของ Devin AI และค้นหาสิ่งที่เหมาะกับคุณ
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา
|ClickUp
|– เอกสารและข้อมูลจำเพาะที่ขับเคลื่อนด้วย AI– ตัวแทนอัตโนมัติสำหรับงานอัตโนมัติ– การผสานรวม DevOps กับเครื่องมือ Git
|ทีมผลิตภัณฑ์และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาที่ต้องการการติดตามโครงการแบบรวมศูนย์และเอกสารที่ได้รับความช่วยเหลือจาก AI
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|การซ่อมแซมโค้ด Replit
|– แก้ไขข้อบกพร่องแบบเรียลไทม์– ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประสิทธิภาพโค้ด– การผสานรวม IDE และ GitHub อย่างไร้รอยต่อ
|นักพัฒนาเดี่ยวและผู้เรียนที่ต้องการการดีบักอย่างรวดเร็วใน IDE บนคลาวด์แบบร่วมมือ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25 ต่อเดือน
|เดวิกา AI
|– การสร้างโค้ดอัตโนมัติ – การวิจัยผ่านเว็บเพื่อแก้ปัญหา – การสนับสนุนการพัฒนาหลายภาษา
|นักพัฒนาและวิศวกรซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ต้องการควบคุมอย่างเต็มที่ในการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทน
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/เดือน
|SWE Agent
|– แปลงปัญหาใน GitHub ให้เป็นการแก้ไขโค้ด– วงจรการตอบกลับระหว่างเอเจนต์กับคอมพิวเตอร์– สร้างคำขอดึงที่ได้รับการยืนยัน
|นักพัฒนาแบ็กเอนด์ที่ดูแลปัญหาใน GitHub และการสร้าง PR อัตโนมัติ
|สามารถโฮสต์ได้เองฟรี ไม่มีราคาตายตัว (มีค่าใช้จ่ายสำหรับ API และโครงสร้างพื้นฐาน)
|โคดี้
|– ถาม-ตอบด้วยภาษาธรรมชาติครอบคลุมทั้งโค้ดเบส– ระบบเติมข้อความอัตโนมัติและรีแฟคเตอร์ด้วย AI– รองรับโมเดลภาษาขนาดใหญ่หลายตัว
|ทีมวิศวกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องการความเข้าใจในโค้ดเบสอย่างลึกซึ้งและเครื่องมือช่วยเหลือโค้ด AI ระดับองค์กร
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19 ต่อเดือน
|เมตาจีพีที
|– การทำงานร่วมกันโดยแบ่งงานตามบทบาท– การสร้างซอฟต์แวร์ที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ– เฟรมเวิร์กแบบโอเพ่นซอร์สสำหรับระบบหลายเอเจนต์
|ผู้นำผลิตภัณฑ์และสถาปนิกด้านเทคโนโลยีที่กำลังมองหาข้อมูลจำเพาะของซอฟต์แวร์และการออกแบบระบบที่สร้างโดย AI
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือน
|Amazon CodeWhisperer
|– ข้อเสนอแนะโค้ดที่คำนึงถึงบริบท– การจัดการ AWS API อย่างชาญฉลาด– การสแกนความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดในตัว
|นักพัฒนา AWS และทีมองค์กรที่กำลังมองหาการเขียนโค้ดที่ปลอดภัยพร้อมการช่วยเหลือจาก AI ภายใน IDE
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19 ต่อเดือน
|เคอร์เซอร์
|– ระบบเติมข้อความอัตโนมัติหลายบรรทัด – แชท AI ที่เข้าใจบริบทในตัวแก้ไข – โหมดตัวแทนและสมุดบันทึกสำหรับการสร้างโค้ดที่มีโครงสร้าง
|นักพัฒนาที่ต้องการโปรแกรมเมอร์คู่ AI แบบโต้ตอบภายในตัวแก้ไขสไตล์ VS Code
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือน
ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Devin AI ที่ควรใช้
มาเปรียบเทียบเครื่องมือเหล่านี้ในแง่ของความสามารถ, คุณสมบัติ, ราคา, และอื่น ๆ
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและโค้ดด้วย AI ในที่เดียว)
วางแผนวงจรการพัฒนาทั้งหมดของคุณด้วย ClickUp Brain
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, ถูกออกแบบมาสำหรับทีมซอฟต์แวร์ในการจัดการทุกอย่างในที่เดียวClickUp Brain, ผู้ช่วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมดของคุณ, เป็นหัวใจสำคัญของชุดเครื่องมือที่มุ่งเน้นนักพัฒนา
ตั้งแต่การบันทึกเอกสาร API และการสรุปเอกสารทางเทคนิคที่ยาวไปจนถึงการสร้างโค้ดสั้น ๆ และการเขียนข้อความคอมมิตที่สะอาด ClickUp Brainช่วยให้กระบวนการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อให้คุณสามารถดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเปลี่ยนข้อมูลจำเพาะของฟีเจอร์ให้กลายเป็นรายการงานที่สามารถดำเนินการได้ ปรับปรุงเอกสารที่ยุ่งเหยิง และช่วยคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ พร้อมคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับบริบท
ทำให้กระบวนการทำงานทางวิศวกรรมที่เป็นกิจวัตรเป็นอัตโนมัติด้วยตัวแทน AI ที่ปรับแต่งตามความต้องการ
สร้างตัวแทน AI ของคุณเพื่อทำงานอัตโนมัติในการคัดแยกข้อบกพร่อง การมอบหมายงาน และการจัดเส้นทางปัญหาในกระบวนการทำงาน ตัวอย่างเช่น ตัวแทนสามารถตั้งค่าให้ทำการตรวจสอบโค้ดโดยอัตโนมัติตามปริมาณงานหรือยกระดับปัญหาที่ติดขัดไปยังผู้นำได้ เช่นเดียวกับกระบวนการทำงานอัตโนมัติของ Devin AI
แทนที่เครื่องมือพัฒนาที่แยกส่วนด้วยแพลตฟอร์มศูนย์กลางเดียว
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้ ClickUp โดดเด่นอย่างแท้จริงคือความสามารถในการแทนที่เครื่องมือพัฒนาหลายตัวด้วยแพลตฟอร์มเดียว แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่าง Jira, Trello, Notion, Confluence และ GitHubClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์ได้รวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว: เอกสาร, งาน, สปรินต์, การติดตามบั๊ก, แผนงาน และแผนการปล่อยเวอร์ชัน
ในมุมมองเดียวกันนี้ คุณสามารถสร้างเอกสารรายละเอียด จัดการรายการงานที่ต้องทำของผลิตภัณฑ์ มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าได้
📮ClickUp Insight: 33% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาทักษะเป็นหนึ่งในกรณีการใช้งาน AI ที่พวกเขาสนใจมากที่สุด ตัวอย่างเช่น พนักงานที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคอาจต้องการเรียนรู้วิธีสร้างโค้ดสั้น ๆ สำหรับหน้าเว็บโดยใช้เครื่องมือ AI
ในกรณีเช่นนี้ ยิ่ง AI มีบริบทเกี่ยวกับงานของคุณมากเท่าไร การตอบสนองของ AI ก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น ในฐานะแอปสำหรับทุกงานClickUp's AIจึงโดดเด่นในเรื่องนี้ มันรู้ว่าคุณกำลังทำงานในโครงการใด และสามารถแนะนำขั้นตอนเฉพาะหรือแม้กระทั่งทำงานต่างๆ เช่น การสร้างโค้ดสั้นๆ ได้อย่างง่ายดาย
จัดการสปรินต์และไทม์ไลน์ด้วยมุมมองแบบ Agile
ผู้นำด้านวิศวกรรมสามารถติดตามไทม์ไลน์ได้โดยใช้แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp จัดการกระบวนการทำงานด้วยกระดาน Agile ของ ClickUp และยังสามารถติดตามความสามารถของทีมได้ด้วยมุมมองภาระงานของ ClickUp
มองเห็นอุปสรรคและความคืบหน้าด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
ติดตามความคืบหน้าของสปรินต์ สถานะการปรับใช้ และปริมาณงานของทีมแบบเรียลไทม์ สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อแสดงข้อมูลที่ขัดขวาง ความเร็ว และกระบวนการส่งมอบ—เพื่อให้เวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณมีข้อมูลที่จำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบ
ซิงค์การอัปเดตโค้ดโดยอัตโนมัติกับ GitHub และ GitLab
เชื่อมต่อบัญชี GitHub หรือ GitLab ของคุณกับ ClickUp เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงโค้ดแบบเรียลไทม์ ติดตามคำขอดึงโค้ด และอัปเดตงานโดยอัตโนมัติด้วยการผสานรวม GitHub กับ ClickUp คุณสามารถเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงโค้ดกับงานโดยตรง อัปเดตสถานะเมื่อคำขอดึงโค้ดถูกรวม และเรียกใช้การทำงานอัตโนมัติตามกิจกรรมการคอมมิต ช่วยให้กระบวนการพัฒนาของคุณสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ
ClickUpยังรองรับการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ ช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเชื่อมต่อกันได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็น Slack, Zoom, Figma หรือ Bitbucket ระบบนิเวศของการเชื่อมต่อนี้ช่วยให้ผู้พัฒนาไม่ต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานเดิม เพียงแค่รวมทุกอย่างไว้ใน ClickUp ที่เดียว
หากคุณต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วเทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์ของ ClickUpมีโฟลเดอร์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการวางแผนโรดแมป การจัดการสปรินต์ การติดตามบั๊ก และรายการตรวจสอบ QA ซึ่งให้พื้นที่ทำงานแบบพร้อมใช้งานแก่ทีมเพื่อส่งมอบซอฟต์แวร์ได้เร็วขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp Docs: สร้างเอกสารที่สมบูรณ์พร้อมประวัติเวอร์ชัน, ความคิดเห็น, และการเชื่อมโยงที่ราบรื่นไปยังงานและแดชบอร์ด
- ClickUp Custom Autopilot Agents: สร้างตัวแทน AI ของคุณเองที่ทำงานอัตโนมัติในเวิร์กโฟลว์ เช่น การจัดเรียงงาน การให้คะแนนข้อบกพร่อง หรือการส่งต่อปัญหาตามลำดับความสำคัญ
- ClickUp Automations: ใช้ทริกเกอร์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า 100+ เพื่ออัปเดตสถานะงานโดยอัตโนมัติ มอบหมายผู้ใช้ และส่งการแจ้งเตือนข้ามเวิร์กโฟลว์
- ClickUp Whiteboards: วางแผนสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, ฟลัวส์ของผู้ใช้, และสปรินต์กับทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์
- การติดตามเวลาใน ClickUp: บันทึกเวลาการเขียนโค้ด, การตรวจสอบ, และการทดสอบคุณภาพได้โดยตรงในภารกิจเพื่อการวางแผนทรัพยากรที่ดีขึ้น
- เป้าหมาย & OKR ของ ClickUp: กำหนดและติดตามเป้าหมายทางวิศวกรรม, เป้าหมายสปรินต์, และหมุดหมายการปล่อย
- ClickUp Forms: รวบรวมรายงานข้อบกพร่องและคำขอฟีเจอร์เป็นงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน
- แอปมือถือ ClickUp: จัดการการตรวจสอบโค้ดและเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา
- สิทธิ์และการรักษาความปลอดภัยของ ClickUp: ปกป้องโครงการและเอกสารด้วยการควบคุมการเข้าถึงที่ละเอียดและระบบความปลอดภัยระดับองค์กร
- ClickUp AI Meeting Notetaker: บันทึกโน้ตการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติจากการประชุมแบบสแตนด์อัพหรือการทบทวน
- เทมเพลต ClickUp: เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับการพัฒนา, สปรินต์, และการตรวจสอบคุณภาพ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติที่หลากหลายของ ClickUp อาจทำให้ทีมขนาดเล็กรู้สึกสับสนในช่วงการตั้งค่าเริ่มต้น
- การปรับแต่งขั้นสูงมักต้องการความเชี่ยวชาญในระดับผู้ดูแลระบบ
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ดังที่ผู้รีวิว G2คนหนึ่งกล่าวว่า:
ClickUp ได้เปลี่ยนเกมสำหรับทีมของเราอย่างสิ้นเชิง โดยเปลี่ยนกระบวนการทำงานที่ล้าสมัยทั้งในด้านการติดตามข้อบกพร่องและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ระบบติดตามข้อบกพร่องของเราเดิมไม่มีวิสัยทัศน์ แต่หลังจากสร้างระบบใหม่ใน ClickUp เราสามารถเปิดตัวได้อย่างราบรื่นและมีกระบวนการทำงานที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่การคัดกรองไปจนถึงการแก้ไข เราได้นำระบบอัตโนมัติมาใช้ได้อย่างง่ายดายเพื่อประหยัดเวลาของทีมจากงานที่ต้องทำด้วยตนเองซึ่งช่วยประหยัดเวลาของเราได้อย่างมาก
ClickUp ได้เปลี่ยนเกมสำหรับทีมของเรา โดยเปลี่ยนกระบวนการทำงานที่ล้าสมัยทั้งในการติดตามข้อบกพร่องและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ระบบติดตามข้อบกพร่องของเราเดิมไม่มีวิสัยทัศน์ แต่หลังจากสร้างระบบใหม่ใน ClickUp เราได้เปิดตัวอย่างราบรื่นและยังคงมีกระบวนการทำงานที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่การคัดกรองไปจนถึงการแก้ไข เราได้นำระบบอัตโนมัติมาใช้ได้อย่างง่ายดายเพื่อประหยัดเวลาของทีมจากงานที่ต้องทำด้วยตนเองซึ่งช่วยประหยัดเวลาของเราได้มากเช่นกัน
2. Replit Code Repair (เหมาะที่สุดสำหรับการดีบั๊กและแก้ไขโค้ดแบบเรียลไทม์ใน IDE บนคลาวด์)
Code Repair เป็นผู้ช่วยเขียนโค้ดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งถูกสร้างขึ้นในตัวในตัวแก้ไขโค้ด IDE ออนไลน์ของ Replit โดยจะคอยตรวจสอบโค้ดของคุณเพื่อหาข้อผิดพลาดและแนะนำการแก้ไขได้ทันที มันเชี่ยวชาญในการรักษาโค้ดที่มีอยู่ให้สะอาดและปราศจากข้อผิดพลาด โดยใช้โมเดลที่ได้รับการปรับแต่งจากข้อมูลการแก้ไขข้อผิดพลาดจำนวนมากเพื่อสร้างวิธีแก้ปัญหา
นักพัฒนาสามารถใช้ร่วมกับ Ghostwriter (ผู้ช่วยเขียนโค้ดด้วย AI ของ Replit) เพื่อการเติมโค้ดอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ การแปลโค้ด การดีบั๊กแบบผู้เล่นหลายคนในโปรเจกต์ที่แชร์ และการแปลโค้ดข้ามภาษาได้มากกว่า 50 ภาษา เป็นผู้ช่วยที่สะดวกสำหรับการแก้ไขปัญหาทั่วไปในเซสชันการเขียนโค้ดที่รวดเร็วหรือการทำงานร่วมกัน
คุณสมบัติเด่นของ Replit Code Repair
- นอกจากการช่วยแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว ยังแนะนำการปรับปรุงตรรกะและวิธีการเขียนเอกสารประกอบโค้ดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
- ขยายโปรโตคอลเซิร์ฟเวอร์ภาษาโดยการแก้ไขข้อผิดพลาดของโค้ดทั่วไปโดยอัตโนมัติ 60% เช่น การนำเข้าที่หายไปหรือการไม่ตรงกันของประเภท
- ให้คำอธิบายแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการแก้ไขที่ใช้จริง เพื่อช่วยให้โปรแกรมเมอร์ระดับต้นเข้าใจถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและเหตุผลเบื้องหลัง
ข้อจำกัดของการซ่อมแซมโค้ด Replit
- ผู้ใช้รายงานว่าเกิดการหยุดทำงานกะทันหันพร้อมรหัสข้อผิดพลาดที่หลากหลาย ทำให้ยากต่อการวินิจฉัยปัญหา
ราคาของบริการซ่อมโค้ด Replit
- ฟรี
- Replit Core: $25/เดือน
- ทีม: $40/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
เรพลิต โค้ด รีแพร์ คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Replit Code Repair อย่างไรบ้าง?
ดังที่ผู้รีวิว G2คนหนึ่งกล่าวว่า:
Replit AI Agent เปลี่ยนเกมของฉันไปอย่างสิ้นเชิง ฉันไม่มีพื้นฐานด้านการเขียนโค้ด แต่ฉันมีความหลงใหลในการสร้างธุรกิจของตัวเองในวงการ SAAS มาโดยตลอด ด้วย Replit Agent ตอนนี้ฉันสามารถสร้างไอเดียธุรกิจได้เกือบทุกวัน และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของไอเดียกับผู้ใช้จริงได้เมื่อ Replit ช่วยให้ฉันสามารถนำไปใช้งานจริงได้
Replit AI Agent เปลี่ยนเกมของฉันไปอย่างสิ้นเชิง ฉันไม่มีพื้นฐานด้านการเขียนโค้ด แต่ฉันมีความหลงใหลในการสร้างธุรกิจของตัวเองในวงการ SAAS มาโดยตลอด ด้วย Replit Agent ตอนนี้ฉันสามารถสร้างไอเดียธุรกิจได้เกือบทุกวัน และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของไอเดียกับผู้ใช้จริงได้เมื่อ Replit ช่วยให้ฉันสามารถนำไปใช้งานจริงได้
3. Devika AI (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนโค้ด AI แบบโอเพนซอร์สและโฮสต์เอง พร้อมความสามารถในการค้นคว้าข้อมูลผ่านเว็บ)
Devika AI เป็นโครงการโอเพนซอร์สที่โฮสต์เอง ออกแบบมาให้เป็นตัวแทนการเขียนโค้ดด้วย AI ที่สร้างขึ้นเพื่อทำงานได้อย่างถูกต้องเหมือนวิศวกรซอฟต์แวร์อัตโนมัติ มันจะแยกคำสั่งของผู้ใช้เป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องทางออนไลน์ และเขียนโค้ดที่มีโครงสร้างและหลายไฟล์เพื่อตอบสนอง
ตัวแทนยังทำการแมปการพึ่งพาของส่วนประกอบต่าง ๆ รองรับการสร้างโค้ดในหลายภาษา และช่วยให้สามารถเรียกใช้โค้ดหลายไฟล์ในโครงการของคุณได้
มันมีเครื่องมือสำหรับการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง การติดตามความคืบหน้า และโมดูลการโต้ตอบกับเบราว์เซอร์ในตัวเพื่อสนับสนุนการค้นหาเอกสารและการวิจัยโค้ด นักพัฒนาสามารถติดตามการดำเนินการที่กำลังดำเนินอยู่ผ่านอินเทอร์เฟซแบบภาพและดูส่วนใดของโครงการที่เสร็จสมบูรณ์หรือกำลังดำเนินการอยู่ Devika สามารถผสานรวมกับเครื่องมือทั่วไป เช่น GitHub, API endpoints และ IDE และเหมาะสำหรับงานเขียนโค้ดเดี่ยวหรืองานอัตโนมัติในการสร้างฟีเจอร์ขนาดใหญ่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Devika AI
- ระบุคำสำคัญจากคำแนะนำเพื่อช่วยในการวางแผนและค้นหาตามบริบทของโค้ดที่เกี่ยวข้อง
- รักษาโครงสร้างของโครงการและติดตามว่าไฟล์แต่ละไฟล์สอดคล้องกับระบบที่กว้างขึ้นของโมดูลการเขียนโค้ดอย่างไร
- นักพัฒนาสามารถอธิบายงานในรูปแบบการสนทนาและได้รับโค้ดหรือคำชี้แจงกลับคืนมาด้วยอินเทอร์เฟซแชทที่ขับเคลื่อนด้วย NLP
ข้อจำกัดของ Devika AI
- มีรายงานว่ากระบวนการวนซ้ำมีปัญหา
ราคา Devika AI
- ข้อดี: $19/เดือน
- โปรพลัส: $49/เดือน
- ทีม: $99/เดือน
- องค์กรแบบกำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว Devika AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Devika AI อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิวบน Redditคนหนึ่งกล่าวว่า:
Devika อาจต้องใช้เวลาสักหน่อยในการตั้งค่า แต่เมื่อมันทำงานแล้ว—โดยเฉพาะเมื่อใช้กับ DeepSeekCoder 33B—มันสามารถทำงานได้อย่างแท้จริง แม้แต่สำหรับการทำงานอัตโนมัติของ regex และใบแจ้งหนี้
Devika อาจต้องใช้เวลาสักหน่อยในการตั้งค่า แต่เมื่อมันเริ่มทำงานแล้ว—โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับ DeepSeekCoder 33B—มันสามารถทำงานได้อย่างแท้จริง แม้แต่สำหรับการทำงานอัตโนมัติของ regex และใบแจ้งหนี้
4. SWE Agent (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่องด้วย AI และการแก้ไขปัญหาใน GitHub (โอเพนซอร์ส))
SWE Agent เป็นตัวแทนปัญญาประดิษฐ์แบบโอเพนซอร์สที่มีความเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ มันรับปัญหาจาก GitHub เป็นอินพุต วิเคราะห์โครงการ และดำเนินการวนซ้ำของการอ่าน แก้ไข ทดสอบ และส่งโค้ด เพื่อแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นจนจบ มันใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น คอมไพเลอร์ ลินเตอร์ และตัวรันทดสอบ—และสามารถแยกวิเคราะห์ต้นไม้ไวยากรณ์นามธรรม (AST) เพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างของโค้ดก่อนที่จะนำไปใช้เปลี่ยนแปลง
ระบบนี้ขับเคลื่อนโดยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ เช่น GPT-4 หรือ Claude ผสานกับ Agent-Computer Interface (ACI) ที่ช่วยให้สามารถนำทาง แก้ไข และรันโค้ดได้ SWE Agent ยังรองรับการดีบั๊ก การสร้างชุดทดสอบ และการเปิด pull request บน repository จริง—ซึ่งขับเคลื่อนโดยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่สามารถเข้าใจบริบทของโครงการในระดับกว้างได้ สิ่งนี้ทำให้เป็นเครื่องมือช่วยที่เป็นประโยชน์สำหรับคิวบั๊กที่ค้างอยู่มานาน
คุณสมบัติเด่นของ SWE Agent
- ปรับแต่งได้อย่างง่ายดายผ่านไฟล์ YAML และการออกแบบแบบโมดูลาร์สำหรับการทดลองหรือปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานเฉพาะ
- พยายามแก้ไขหลายรอบตามผลการทดสอบจริงแทนที่จะหยุดที่วิธีแก้ไขเพียงวิธีเดียว
- มาพร้อมกับโมดูลเช่น EnIGMA สำหรับการแก้ไขปัญหาทางไซเบอร์ซีเคียวริตี้แบบ CTF และการแก้ไขข้อบกพร่อง
ข้อจำกัดของเอเจนต์ SWE
- การพัฒนาและการตั้งค่าใช้เวลานานและซับซ้อน
ราคาของตัวแทน SWE
- ฟรีและโอเพนซอร์ส (ค่าใช้จ่ายสำหรับ API การคำนวณและโมเดลอาจแตกต่างกัน)
คะแนนรีวิวและรีวิวของ SWE Agent
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง SWE Agent อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิวบน Redditคนหนึ่งกล่าวว่า:
เยี่ยมมาก! ฉันเพิ่งอัปเดตโค้ดในเครื่องบน MacBook ของฉันเพื่อให้ LLM ที่รองรับโดย Groq Cloud สามารถใช้งานได้ จากนั้นฉันได้ทำการทดสอบโดยใช้ Mixtral 8x7B และผลลัพธ์ไม่เพียงแต่รวดเร็วมาก (ตามที่คาดไว้จาก Groq) แต่ยังตรงกับการทดลองก่อนหน้านี้ของฉันกับ GPT-4 อีกด้วย
เยี่ยมมาก! ฉันเพิ่งอัปเดตโค้ดในเครื่องบน MacBook ของฉันเพื่อให้ LLM ที่รองรับโดย Groq Cloud สามารถใช้งานได้ จากนั้นฉันได้ทำการทดสอบโดยใช้ Mixtral 8x7B และผลลัพธ์ไม่เพียงแต่รวดเร็วมาก (ตามที่คาดไว้จาก Groq) แต่ยังตรงกับการทดลองก่อนหน้านี้ของฉันกับ GPT-4 อีกด้วย
5. Cody (เหมาะที่สุดสำหรับการทำความเข้าใจและสร้างโค้ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในฐานโค้ดขนาดใหญ่)
Cody เป็นผู้ช่วยเขียนโค้ดด้วย AI ที่สร้างโดย Sourcegraph เพื่อช่วยให้นักพัฒนาเข้าใจ นำทาง และสร้างโค้ดในคลังโค้ดขนาดใหญ่และซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้น ต่างจากเครื่องมือโค้ดทั่วไป Cody ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือจัดทำดัชนีโค้ดของ Sourcegraph ซึ่งช่วยให้สามารถค้นหาผ่านโค้ดทั้งหมดของคุณได้ แม้จะข้ามหลายคลังโค้ดก็ตาม ทำให้นักพัฒนาได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์โดยไม่ขัดจังหวะการทำงาน
ผู้ช่วยจะทำงานภายใน IDE ของคุณ (เช่น VS Code หรือ JetBrains) และผสานการทำงานกับการค้นหาโค้ด เอกสาร และเครื่องมือภายนอก เช่น Notion หรือระบบติดตามปัญหาต่างๆ ได้อย่างลงตัว มีความเชี่ยวชาญในการตอบคำถามแบบเรียลไทม์ ให้คำแนะนำข้ามโปรเจกต์ และอธิบายโค้ดขนาดใหญ่ได้อย่างชัดเจน
คุณสมบัติเด่นของ Cody
- ทีมสามารถสร้างคำแนะนำที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อการสร้างโค้ดที่สม่ำเสมอจากผู้ร่วมงานทุกคน และมีการแก้ไขไฟล์หลายไฟล์ที่เชื่อถือได้สำหรับคำสั่งระดับสูงจากมนุษย์
- รองรับ GPT-4, Claude และโมเดลขนาดเล็กของ Sourcegraph สำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
- พร้อมการควบคุมความเป็นส่วนตัวและการติดตั้งแบบโฮสต์เองเพื่อความปลอดภัยระดับองค์กร
ข้อจำกัดของ Cody
- เครื่องมือนี้ขาดการรองรับการป้อนข้อมูลแบบหลายรูปแบบ เช่น รูปภาพหรือแผนภาพ ซึ่งอาจเป็นข้อเสียเมื่อต้องจัดการกับโครงสร้างข้อมูลที่ซับซ้อนหรืออัลกอริทึม
ราคาแบบ Cody
- ฟรี
- Enterprise Starter: $19/ผู้ใช้/เดือน สำหรับนักพัฒนาสูงสุด 50 คน
- องค์กร: $59/ผู้ใช้/เดือน สำหรับนักพัฒนา 25 คนขึ้นไป
คะแนนและรีวิวของ Cody
- G2: 4. 5/5 (60+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Cody อย่างไรบ้าง?
ดังที่ผู้รีวิว G2คนหนึ่งกล่าวว่า:
ชอบใช้ Cody ใน VSCode มากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา มันเปลี่ยนเกมสำหรับทีมของเรา วิธีที่มันสรุปบล็อกโค้ดและเติมช่องว่างในข้อความบันทึก ข้อความแสดงข้อผิดพลาด และความคิดเห็นในโค้ดนั้นฉลาดมาก
ชอบใช้ Cody ใน VSCode มากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา มันเปลี่ยนเกมสำหรับทีมของเราเลย วิธีที่มันสรุปบล็อกโค้ดและเติมช่องว่างในข้อความบันทึก ข้อความแสดงข้อผิดพลาด และความคิดเห็นในโค้ดนั้นฉลาดมาก
6. MetaGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบและวางแผนซอฟต์แวร์แบบร่วมมือหลายตัวแทน)
MetaGPT เป็นเฟรมเวิร์ก AI แบบหลายตัวแทนที่จำลองทีมพัฒนาซอฟต์แวร์เต็มรูปแบบ โดยมอบหมายบทบาท AI เช่น ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, สถาปนิก, และ QA เพื่อสร้างผลลัพธ์ซอฟต์แวร์ที่มีโครงสร้าง คุณสามารถอธิบายแนวคิดผลิตภัณฑ์เป็นภาษาอังกฤษธรรมดา และ MetaGPT จะสร้างโค้ดตาม SOP ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า—ผลิตเอกสารความต้องการ, การออกแบบระบบ, โมดูลโค้ด, และแผนการทดสอบ
กระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (SOPs) ซึ่งช่วยให้แน่ใจว่าตัวแทนแต่ละคนมีส่วนร่วมในลักษณะที่ควบคุมได้และคาดการณ์ได้ MetaGPT สร้างโครงร่างโครงการที่สมบูรณ์พร้อมโครงสร้างที่ชัดเจน ทำให้เหมาะสำหรับการจัดทำเอกสารที่ขับเคลื่อนด้วย AIเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของนักพัฒนาของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ MetaGPT
- ตัวแทน AI สื่อสารผ่านสิ่งประดิษฐ์ที่มีรูปแบบ เช่น PRD และแผนภาพระบบ
- ตัวแทนแบ่งปันการอัปเดตผ่านระบบหน่วยความจำร่วมเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกัน
- เพิ่มบทบาท เครื่องมือ หรือแก้ไขพฤติกรรมของตัวแทนด้วยการเข้าถึงอย่างเต็มที่ต่อตรรกะการประสานงานแบบหลายตัวแทน สำหรับโครงการที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนโอเพนซอร์ส
ข้อจำกัดของ MetaGPT
- ผลลัพธ์อาจต้องได้รับการตรวจสอบโดยมนุษย์อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับระบบระดับการผลิต
ราคา MetaGPT
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว MetaGPT
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง MetaGPT อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิวจาก Product Huntคนหนึ่งกล่าวว่า:
MetaGPT X (MGX) เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่ามากสำหรับนักพัฒนา มันทำหน้าที่เหมือนทีมของตัวแทน AI ที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างซอฟต์แวร์ ทำให้กระบวนการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น วิธีที่มันแบ่งงานต่างๆ เช่น การเขียนโค้ด การวางแผน และการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็นตัวแทนที่แยกกันทำงานร่วมกันนั้นค่อนข้างชาญฉลาด
MetaGPT X (MGX) เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่ามากสำหรับนักพัฒนา มันทำหน้าที่เหมือนทีม AI ทั้งหมดที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างซอฟต์แวร์ ทำให้กระบวนการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น วิธีที่มันแยกงานต่างๆ เช่น การเขียนโค้ด การวางแผน และการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็นตัวแทนแยกกันที่ทำงานร่วมกันนั้นค่อนข้างชาญฉลาด
7. Amazon CodeWhisperer (เหมาะที่สุดสำหรับคำแนะนำโค้ด AI พร้อมการผสานรวมกับ AWS และการตรวจสอบความปลอดภัย)
Amazon CodeWhisperer เป็นผู้ช่วยเขียนโค้ดด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยนักพัฒนาเขียน ตรวจสอบ และรักษาความปลอดภัยของโค้ดได้เร็วขึ้น มันให้คำแนะนำโค้ดแบบเรียลไทม์ขณะที่คุณพิมพ์ โดยอาศัยบริบทจากไฟล์ปัจจุบันและโค้ดก่อนหน้า สร้างขึ้นเพื่อผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับ IDE เช่น VS Code, JetBrains และ AWS Cloud9 รองรับมากกว่า 15 ภาษา รวมถึง Python, Java, JavaScript และ TypeScript
CodeWhisperer ตรวจจับรูปแบบที่ไม่ปลอดภัย, แจ้งเตือนข้อมูลประจำตัวที่ถูกฝังไว้โดยตรง, และแนะนำวิธีการใช้งานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น. มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อทำงานกับ AWS SDKs, โดยจะเติมโค้ดอัตโนมัติสำหรับโค้ดเฉพาะทรัพยากรตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับบริการต่างๆ เช่น S3, Lambda, และ DynamoDB.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Amazon CodeWhisperer
- เรียนรู้ฐานโค้ดของคุณเพื่อให้คำแนะนำที่สอดคล้องกันในเชิงสไตล์สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
- การสแกนโค้ดด้วย AI เพื่อแก้ไขปัญหาสามารถตรวจจับและแนะนำวิธีแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย เช่น คีย์ที่เปิดเผยหรือการสืบค้นที่ไม่ปลอดภัย
- ทำงานได้ใน IDE ต่างๆ ที่มีการรองรับข้อมูลประจำตัว CLI และบริบทของ AWS ในตัว
ข้อจำกัดของ Amazon CodeWhisperer
- มีประโยชน์น้อยกว่าเมื่ออยู่นอกเหนือโครงการที่ซับซ้อนซึ่งเน้น AWS หรือเมื่อต้องการปรับแต่งพฤติกรรมของโมเดลอย่างลึกซึ้ง
ราคาของ Amazon CodeWhisperer
- ฟรี
- ข้อดี: $19/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิว Amazon CodeWhisperer
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Amazon CodeWhisperer อย่างไรบ้าง?
ดังที่ผู้รีวิว G2คนหนึ่งกล่าวว่า:
ส่วนที่ดีที่สุดของ Amazon CodeWhisperer คือความสามารถในการให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์ขณะเขียนโค้ด นอกจากนี้ยังใช้งานง่ายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อใช้งานเป็นประจำจะช่วยเพิ่มทักษะการเขียนโค้ดได้อย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งการช่วยเหลือในการเขียนโค้ดยังมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโค้ดและการสร้างตรรกะของฉันอีกด้วย
ส่วนที่ดีที่สุดของ Amazon CodeWhisperer คือความสามารถในการให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์ขณะเขียนโค้ด นอกจากนี้ยังใช้งานง่ายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อใช้งานเป็นประจำจะช่วยเพิ่มทักษะการเขียนโค้ดได้อย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งการช่วยเหลือในการเขียนโค้ดยังมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโค้ดและการสร้างตรรกะของฉันอีกด้วย
8. เคอร์เซอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนโปรแกรมแบบคู่ด้วย AI ใน IDE ของคุณพร้อมผู้ช่วยโค้ดแบบครบวงจร)
Cursor AI เป็นผู้ช่วยเขียนโค้ดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยตรงในเวอร์ชันที่แยกออกมาของ VS Code มันถูกออกแบบมาเพื่อทำงานเหมือนกับโปรแกรมเมอร์คู่ที่เข้าใจฐานโค้ดของคุณ ช่วยคุณในการดีบัก และให้คุณแก้ไขไฟล์ด้วยคำสั่งภาษาธรรมชาติ คุณสามารถเน้นบรรทัด ถามคำถามในแชท และรับการเติมข้อความตามบริบทหรือการแก้ไขโค้ดโดยไม่ต้องสลับแท็บหลายอันหรือใช้เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกัน
ดัชนีการจัดการบริบทเชิงลึกจะจัดทำดัชนีรีโพสิตอรีทั้งหมดของคุณ เข้าใจการพึ่งพา และช่วยในการแก้ไขขนาดใหญ่ข้ามหลายไฟล์ นักพัฒนาสามารถขอให้ Cursor อธิบายว่าฟังก์ชันทำงานอย่างไร ปรับโครงสร้างโค้ด หรือแม้แต่สำรวจประวัติ Git ด้วยอินเทอร์เฟซแบบสนทนา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cursor AI
- ให้คุณสามารถไฮไลต์โค้ดใดก็ได้และขอแก้ไขหรือคำอธิบายโดยใช้ภาษาธรรมชาติได้โดยตรงในตัวแก้ไข
- คุณสามารถใช้ Cursor ร่วมกับ GitHub Copilot เพื่อรับประโยชน์สูงสุดจากเครื่องมือ AI ทั้งสอง
- คุณสามารถแชร์คำสั่ง AI, การตั้งค่าการเขียนโค้ด และการตั้งค่าต่างๆ กับทีมของคุณเพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอและช่วยให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Cursor AI
- ประสิทธิภาพของ AI อาจแตกต่างกันไป บางครั้งให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ แต่บางครั้งก็เบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน
ราคาของ Cursor AI
- ฟรี
- ข้อดี: $20/เดือน
- ธุรกิจ: 40 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของเคอร์เซอร์
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Cursor AI อย่างไรบ้าง?
ดังที่ผู้รีวิว G2คนหนึ่งกล่าวว่า:
สามารถสร้างหน้าเว็บเบื้องต้นได้จากคำสั่งเพียงครั้งเดียว พร้อมตัวเลือก 'ตกลง' และ 'ดำเนินการต่อ' ที่ดูสะอาดและมืออาชีพ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับ Supabase สำหรับแอปพลิเคชันแบบเต็มสแตก ทำให้กระบวนการง่ายขึ้นและประหยัดเวลาได้มาก
สามารถสร้างหน้าเว็บเบื้องต้นได้จากคำสั่งเพียงครั้งเดียว พร้อมตัวเลือก 'ตกลง' และ 'ดำเนินการต่อ' ที่ดูสะอาดและมืออาชีพ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับ Supabase สำหรับแอปพลิเคชันแบบเต็มสแตก ทำให้กระบวนการง่ายขึ้นและประหยัดเวลาได้มาก
มองข้าม Devin AI ไปแล้วหรือ? ClickUp อาจเป็นการอัปเกรดที่คุณต้องการ
Devin AI อาจเป็นผู้เริ่มต้นคลื่นนี้ แต่เครื่องมือเหล่านี้กำลังขี่คลื่นนี้ด้วยความสมดุลมากกว่า ไม่ว่าคุณจะกำลังดีบั๊ก สร้างแอปพลิเคชันแบบเต็มรูปแบบ หรือแค่ต้องการ AI ที่เข้าใจโค้ดของคุณ มีทางเลือกที่ฉลาดกว่าและดีกว่าอยู่แล้ว
หากคุณต้องการพื้นที่ทำงานที่สมบูรณ์แบบซึ่งผสานรวมเอกสาร, สปรินต์, และการทำงานอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ClickUp ถูกสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของนักพัฒนาในระดับที่ใหญ่ขึ้น ด้วยคุณสมบัติเช่น AI ที่เข้าใจโค้ด, ตัวแทนที่สามารถปรับแต่งได้, และการผสานรวมกับ GitHub/GitLab, มันไม่ใช่แค่ผู้ช่วย; มันคือพื้นที่ทำงานที่สมบูรณ์แบบของคุณที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของนักพัฒนา
