Notion Mail กับ Superhuman: อะไรคือตัวเลือกที่ฉลาดกว่า?

เวลา 23:47 น. คุณบอกตัวเองว่าจะออกจากระบบไปสองชั่วโมงแล้ว แต่คุณก็ยังอยู่ที่นี่ ตอบอีเมลที่คุณทำเครื่องหมายไว้เมื่อหลายวันก่อนและลืมไปเสียสนิท คุณสงสัยว่าปัญหาคือเวลาหรือเครื่องมือกันแน่
เครื่องมือที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในขณะนี้คือ Notion Mail และคุณก็อยากรู้อยากเห็น
Superhuman ก็อยู่ในความสนใจของคุณเช่นกัน ด้วยกระแสความนิยมของทางลัดคีย์บอร์ด
คำถามที่แท้จริงคือ เครื่องมือใดช่วยให้คุณออกจากกล่องจดหมายได้เร็วขึ้น นั่นคือที่มาของการเปรียบเทียบ Notion Mail กับ Superhuman นี้
มาเริ่มกันเลย! 🧰
Notion Mail กับ Superhuman เปรียบเทียบแบบสรุป
นี่คือสรุปสั้น ๆ:
|เกณฑ์
|โนชั่นเมล
|เหนือมนุษย์
|คลิกอัพ (โบนัส)
|แนวทาง
|ตัวห่อสำหรับ Gmail พร้อมการผสานกับ Notion; เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Notion อย่างหนัก
|โปรแกรมอีเมลแบบสแตนด์อโลนที่เน้นประสิทธิภาพสำหรับมืออาชีพ
|แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร พร้อมระบบอีเมลสำหรับบริหารโครงการ งานเอกสาร และการจัดการโครงการในตัว
|บัญชีที่รองรับ
|Gmail เท่านั้น, เชื่อมโยงกับบัญชี Notion
|บัญชี Gmail และ Outlook หลายบัญชี
|Gmail, Outlook และการผสานรวมอีเมลอื่น ๆ (แตกต่างกันตามการตั้งค่าพื้นที่ทำงาน)
|ความพร้อมใช้งานของแพลตฟอร์ม
|เว็บเบสและไม่มีโหมดออฟไลน์
|มีให้ใช้งานบน Mac, Windows, เว็บ, iOS, Android และโหมดออฟไลน์เต็มรูปแบบ
|เว็บ, วินโดวส์, แมค, ไอโอเอส, แอนดรอยด์; โหมดออฟไลน์สำหรับงานและเอกสาร
|คุณสมบัติของ AI
|Notion AI สำหรับอ้างอิงหน้า Notion และช่วยเหลือการเขียนพื้นฐาน
|ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง, ร่างคำตอบในสไตล์ของคุณ, ติดตามอัตโนมัติ, และสรุป
|ClickUp AI สำหรับการร่างอีเมล, การทำงานอัตโนมัติ, สรุปงาน, และคำแนะนำอัจฉริยะในการจัดการงาน
|การจัดระเบียบกล่องข้อความ
|มุมมอง (การจัดหมวดหมู่แบบอัตโนมัติและแบบแมนนวลด้วย AI และตัวกรอง)
|กล่องจดหมายแยก, ป้ายกำกับอัจฉริยะ และการจัดหมวดหมู่อัตโนมัติขั้นสูง
|กล่องจดหมายรวมสำหรับอีเมลและงาน, มุมมองที่ปรับแต่งได้, การทำงานอัตโนมัติ และการกรอง
|ความร่วมมือ
|อ้างอิงหน้า Notion ในอีเมล
|แชร์มุมมองอีเมลแบบเรียลไทม์ แสดงความคิดเห็น/กล่าวถึงเพื่อนร่วมทีม อัตโนมัติการส่งต่ออีเมล แชร์ฉบับร่าง
|มอบหมายอีเมลเป็นงาน, แสดงความคิดเห็น, ระบุชื่อเพื่อนร่วมทีม, เชื่อมโยงอีเมลกับโปรเจ็กต์, และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|การผสานรวม
|การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับพื้นที่ทำงานของ Notion
|ผสานการทำงานกับ Gmail และ Outlook รวมถึงเครื่องมืออื่น ๆ
|การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับงาน เอกสาร แชท ปฏิทิน และเครื่องมือกว่า 1,000 รายการผ่านการผสานรวมกับ ClickUp
Notion Mail คืออะไร?
Notion Mail เป็นแอปพลิเคชันอีเมลที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบกล่องขาเข้า, ร่างคำตอบ, และนัดหมายการประชุมได้ภายใน Notion. ออกแบบมาให้เป็นแอปพลิเคชันแบบสแตนด์อโลน, สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บ, และทำงานร่วมกับบัญชี Gmail และ Google Workspace.
แอปนี้มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและปรับแต่งได้ ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาการออกแบบของ Notion
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เรย์ ทอมลินสัน เป็นผู้ส่งอีเมลฉบับแรกในปี 1971 เขาส่งให้ตัวเองเพื่อทดสอบ...และลืมไปทันทีว่ามันเขียนว่าอะไร
คุณสมบัติของ Notion Mail
มาสำรวจคุณสมบัติที่ทำให้ Notion Mail โดดเด่นกันเถอะ
คุณสมบัติ #1: การติดป้ายกำกับอัตโนมัติและการจัดระเบียบกล่องจดหมายด้วย Notion AI
กำลังจัดการกล่องจดหมายที่รกอยู่ใช่ไหม? Notion Mail มี AI ที่ช่วยจัดการงานหนักให้คุณ มันจะดูเนื้อหาของผู้ส่งและบริบทของแต่ละข้อความ จากนั้นแนะนำและติดป้ายกำกับโดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องลากอีเมลไปยังโฟลเดอร์ต่างๆ อีกต่อไป
คุณยังสามารถสร้างป้ายกำกับของคุณเองได้ และเมื่อเวลาผ่านไป AI จะเรียนรู้ว่าคุณชอบจัดเรียงสิ่งต่าง ๆ อย่างไร มันเหมือนกับการสอนกล่องจดหมายของคุณให้ทำงานตามวิธีของคุณ
คุณสมบัติ #2: มุมมองกล่องขาเข้าที่กำหนดเอง, ตัวกรอง, และการเขียนแบบบล็อก
แทนที่จะต้องติดอยู่กับการเลื่อนดูอีเมลที่ไม่มีที่สิ้นสุด Notion Mail ช่วยให้คุณสร้างมุมมองกล่องจดหมายร่วมแบบกำหนดเองได้ต้องการดูเฉพาะข้อความจากทีมของคุณหรือไม่? หรือแค่เฉพาะอีเมลที่ยังไม่ได้อ่านจากลูกค้า? คุณสามารถกรองตามผู้ส่ง, ป้ายกำกับ, สถานะ, และอื่น ๆ ได้
นอกจากนี้ หากคุณคุ้นเคยกับการเขียนใน Notion ตัวสร้างอีเมลจะให้ความรู้สึกที่คุ้นเคยและสะดวกสบาย
คุณสามารถใช้บล็อกเพื่อเพิ่มหัวข้อ, รายการตรวจสอบ, ข้อความแทรก, จุดสัญลักษณ์, และบล็อกโค้ดได้ บล็อกคำสั่งที่คุ้นเคย (/) ก็ถูกสร้างไว้ในตัวเช่นกัน ทำให้การจัดรูปแบบรวดเร็วและยืดหยุ่น นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นจากอีเมลแบบข้อความธรรมดา
📮ClickUp Insight:เกือบ 42% ของพนักงานสายงานความรู้ชอบใช้อีเมลสำหรับการสื่อสารในทีม
แต่ก็มีค่าใช้จ่าย. เนื่องจากอีเมลส่วนใหญ่ส่งถึงเพื่อนร่วมทีมเพียงไม่กี่คนเท่านั้น ความรู้จึงถูกแบ่งแยก ทำให้การร่วมมือและการตัดสินใจอย่างรวดเร็วถูกขัดขวาง.
เพื่อปรับปรุงการมองเห็นและเร่งความร่วมมือ ให้ใช้แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน เช่นClickUp ซึ่งเปลี่ยนอีเมลของคุณให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้ภายในไม่กี่วินาที!
คุณสมบัติที่ 3: แม่แบบและการกำหนดเวลาในตัว
Notion Mail ทำให้อีเมลที่ซ้ำซากน่าเบื่อน้อยลง คุณสามารถบันทึกข้อความที่ใช้บ่อยเป็นสแนปช็อตและแทรกเข้าไปในข้อความได้ด้วยการคลิก ไม่ว่าคุณจะจัดการกับตั๋วสนับสนุนหรือติดตามลูกค้าเป้าหมาย ฟีเจอร์นี้จะช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมากและทำให้คำตอบของคุณมีความสม่ำเสมอ
นอกจากนี้ การผสานการทำงานกับ Notion Calendar ยังช่วยให้คุณวางลิงก์การจองได้โดยตรงในอีเมลของคุณ ระบบจะตรวจสอบความพร้อมใช้งานของคุณและช่วยให้ผู้รับเลือกเวลาได้ โดยไม่ต้องใช้ตัวกำหนดเวลาของบุคคลที่สาม
ราคาของ Notion Mail
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
🔍 คุณรู้หรือไม่? สัญลักษณ์ '@' ไม่ได้ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้อีเมลตั้งแต่แรก แต่เดิมใช้ในบัญชีและใบแจ้งหนี้ทางการค้า หมายถึง 'ต่ออัตรา' ทอมลินสันเลือกใช้เพราะมันไม่ได้ถูกใช้ในชื่อ จึงเป็นตัวคั่นที่สมบูรณ์แบบ
ซูเปอร์ฮิวแมนคืออะไร?
Superhuman เป็นแอปพลิเคชันอีเมลระดับพรีเมียมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงประสบการณ์การใช้อีเมลให้ราบรื่นด้วยอินเทอร์เฟซที่รวดเร็วและใช้งานง่าย พร้อมฟีเจอร์ที่ทรงพลัง มีคีย์ลัดขั้นสูง, ใบตอบรับการอ่าน, การแจ้งเตือนติดตามงาน และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
แอปนี้ได้รับความนิยมเป็นพิเศษในหมู่ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารที่ต้องจัดการกับปริมาณอีเมลจำนวนมากในแต่ละวัน เนื่องจากมีเครื่องมือที่เน้นความเร็ว การมีสมาธิ และประสิทธิภาพในการทำงาน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ปี 1998 เรื่อง You've Got Mail นำแสดงโดย ทอม แฮงค์ส และ เม็ก ไรอัน ได้รับแรงบันดาลใจจากการเติบโตของวัฒนธรรมอีเมลและการแจ้งเตือน "You've Got Mail"อันเป็นเอกลักษณ์ของ AOL
คุณสมบัติเหนือมนุษย์
นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อคุณก้าวเข้าสู่โซนประสิทธิภาพสูงของซอฟต์แวร์จัดการอีเมลนี้📈
คุณสมบัติ #1: การจัดระเบียบกล่องข้อความและการเขียนด้วยระบบ AI
ระบบ AI ของ Superhuman จะจัดเรียงอีเมลโดยอัตโนมัติเป็นหมวดหมู่ที่ชาญฉลาด เช่น การตลาด, การเสนอขาย, และการอัปเดตทางสังคม. คุณยังสามารถฝึกให้ระบบสร้างป้ายกำกับอัตโนมัติแบบกำหนดเองได้โดยใช้คำสั่งง่าย ๆ เช่น 'การสมัครงาน' หรือ 'คำขอตรวจสอบงาน.'
มีหัวข้อสั้น ๆ อยู่บ้างไหม?ผู้ช่วยเขียนอีเมลด้วย AIของ Superhuman สามารถเปลี่ยนหัวข้อเหล่านั้นให้กลายเป็นอีเมลที่ดูดีและตรงกับแบรนด์ของคุณได้ในทันที พร้อมด้วยน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเอง ระบบจะเรียนรู้จากข้อความที่คุณเคยส่งไปเพื่อสร้างคำตอบที่ฟังดูเหมือนคุณเอง
นอกจากนี้ Superhuman ยังช่วยร่างคำตอบล่วงหน้าสำหรับทุกข้อความในกล่องจดหมายของคุณ: เพียงแค่ตรวจสอบ แก้ไขตามต้องการ แล้วกดส่ง คุณยังสามารถสั่งให้ย่อ ยืด ทำให้เรียบง่าย หรือเขียนใหม่ทั้งหมดได้อีกด้วย มอบการควบคุมอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องทำงานซ้ำซาก
คุณสมบัติที่ 2: การแจ้งเตือนอัตโนมัติและการค้นหาอัจฉริยะ
ลืมทำเครื่องหมายอีเมลหรือตั้งการแจ้งเตือนใช่ไหม? Superhuman พร้อมช่วยคุณแล้ว ระบบจะแจ้งเตือนให้คุณติดตามหากมีใครยังไม่ได้ตอบกลับ และยังสามารถเขียนข้อความติดตามให้คุณได้ด้วย
คุณไม่จำเป็นต้องจำหัวเรื่องหรือผู้ส่งที่แน่นอน เพียงแค่พิมพ์อะไรบางอย่างเช่น 'ข้อมูลการประชุมนอกสถานที่ Q2 อยู่ที่ไหน?' หรือ 'หาคำตอบที่ชื่นชมการนำเสนอของเรา' แล้ว AI Search ของ Superhuman จะแสดงผลให้คุณเห็นภายในไม่กี่วินาที
🔍 คุณรู้หรือไม่?อีเมลสแปมฉบับแรกถูกส่งในปี 1978 โดย Gary Thuerk ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัท Digital Equipment Corporation มันถูกส่งไปยังผู้คนประมาณ 400 คน และส่งผลให้เกิดยอดขาย 13 ล้านดอลลาร์ แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์อีเมลที่ผู้คนเกลียดชังอย่างมาก
คุณสมบัติ #3: สแนปเพต
หากคุณส่งข้อความที่คล้ายกันบ่อย ๆ Snippets จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น เพียงบันทึกคำตอบ (หรือแม้กระทั่งอีเมลฉบับเต็มพร้อมไฟล์แนบและผู้รับสำเนา) แล้วนำมาใช้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
ทีมสามารถแชร์ Snippets ได้เพื่อความสม่ำเสมอ
โบนัส? คุณสามารถทำให้กระบวนการทำงานทั้งหมดเป็นอัตโนมัติได้ เช่น การส่งต่อใบสมัคร การตอบกลับ และการจัดเก็บเอกสาร โดยไม่ต้องยกนิ้วเลย
ราคาเหนือมนุษย์
- ธุรกิจ: 40 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- เริ่มต้น: 30 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
งานที่แท้จริงมักไม่เกี่ยวข้องกับอีเมล และนั่นคือความจริงที่น่าเศร้าสำหรับพวกเราหลายคนปัญญาประดิษฐ์เชิงบริบท (Contextual AI) สามารถเปลี่ยนแปลง วิธีที่อีเมลเชื่อมต่อกับงานจริงได้โดยการเชื่อมช่องว่างระหว่างการสื่อสารกับการกระทำอย่างชาญฉลาด
แทนที่จะปล่อยให้ข้อมูลสำคัญถูกฝังอยู่ในกล่องจดหมาย AI เชิงบริบทสามารถวิเคราะห์เนื้อหาของอีเมล เข้าใจเจตนา และแสดงงานที่เกี่ยวข้อง เอกสาร หรืออัปเดตโครงการในแพลตฟอร์มการทำงานของคุณโดยอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่น หากอีเมลมีคำขอหรือกำหนดเวลา AI สามารถแนะนำการสร้างงาน เชื่อมโยงกับโครงการที่ถูกต้อง หรือแม้กระทั่งมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องคัดลอกด้วยตนเองหรือสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ การผสานรวมที่ราบรื่นนี้ช่วยให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น ทำให้เวิร์กโฟลว์ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน ดูการทำงานจริง:
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ Google Chat เพื่อการสื่อสารในทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
Notion Mail vs. Superhuman: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
เมื่อพูดถึงโปรแกรมอีเมลที่สร้างขึ้นเพื่อความเร็วและการโฟกัส Notion Mail และ Superhuman มีแนวทางที่แตกต่างกันอย่างมากในการช่วยให้คุณถึงเป้าหมายกล่องจดหมายว่างเปล่า หนึ่งเน้นไปที่การปรับแต่งและการจัดเรียงด้วย AI อีกหนึ่งเน้นไปที่ความเร็วและความแม่นยำอย่างแท้จริง
มาตรวจสอบเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอีเมลเหล่านี้ให้ลึกกว่าแค่กระแสความนิยมผิวเผิน เพื่อดูว่าเครื่องมือใดเหมาะสมกับรูปแบบการทำงานของคุณมากที่สุด ⚒️
คุณสมบัติ #1: ความสามารถของ AI
มาเปรียบเทียบกันว่า Notion และ Superhuman ใช้ AI อย่างไรในการจัดการอีเมลของคุณ
โนชั่นเมล
Notion Mail ผสานการทำงานกับ Notion AI โดยให้ความช่วยเหลือพื้นฐาน เช่น การแก้ไขและปรับปรุงข้อความอีเมลของคุณ คุณสามารถอ้างอิงหน้า Notion ได้ขณะเขียน ซึ่งสะดวกมากหากคุณใช้งานระบบ Notion เป็นประจำอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม Notion Mail ขาดฟีเจอร์ AI ขั้นสูง เช่น การสรุปโดยอัตโนมัติ การค้นหาด้วย AI ที่ทรงพลัง และการร่างอีเมลในสไตล์ของคุณเอง
เหนือมนุษย์
Superhuman, ในทางกลับกัน, ช่วยให้คุณใช้ AI ในอีเมลได้อย่างกว้างขวาง. มันสามารถร่างคำตอบในสไตล์ของคุณได้โดยการเรียนรู้วิธีที่คุณเขียนอยู่เป็นประจำ. มันฉลาดพอที่จะตรวจจับเมื่อต้องการการติดตามผล และสามารถสร้างการติดตามผลให้คุณได้.
นอกจากนี้ ยังมีระบบค้นหาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งช่วยให้คุณสามารถพิมพ์คำถามเป็นภาษาอังกฤษธรรมดาและได้รับใจความสำคัญโดยไม่ต้องค้นหาเพิ่มเติม ต้องการภาพรวมอย่างรวดเร็วของอีเมลหรือไม่? Superhuman จะแสดงสรุปโดย AI หนึ่งบรรทัดไว้เหนือทุกข้อความ
🏆 ผู้ชนะ: Superhuman สำหรับ AI ที่เข้าใจบริบทซึ่งถูกผสานเข้ากับกล่องจดหมายของคุณ
คุณสมบัติที่ 2: พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์
มาดูกันว่า Notion และ Superhuman สามารถรวมอีเมลและงานของคุณเข้าด้วยกัน (หรือไม่) ได้อย่างไร
โนชั่นเมล
หากคุณเป็นผู้ใช้ Notion อยู่แล้ว ทุกอย่างจะง่ายขึ้นที่นี่
เนื่องจากมันถูกสร้างขึ้นโดยตรงใน Notion workspace คุณสามารถอ้างอิงหรือเชื่อมโยงหน้าได้โดยตรงในอีเมลของคุณหรือแม้กระทั่งร่างคำตอบจากเอกสารได้ ซึ่งทำให้กระบวนการทำงานของคุณรู้สึกไม่กระจัดกระจาย
เหนือมนุษย์
ในขณะที่ Superhuman รองรับการผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม ประสบการณ์การใช้งานอีเมลของมันยังคงแยกออกจากศูนย์กลางการทำงานอื่นๆ
คุณสามารถเชื่อมโยงกับเครื่องมือเช่น Asana หรือ Slack ได้ แต่การเชื่อมต่อเหล่านี้เป็นการเชื่อมต่อเชิงธุรกรรมมากกว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงลึก คุณยังคงต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชัน ซึ่งสร้างความเสียดทานและทำลายการไหลของงานของคุณ
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน! Notion Mail ชนะสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่แน่นใน Notion; Superhuman ชนะสำหรับเวิร์กโฟลว์อีเมลที่ทำงานร่วมกันได้ เลือกตามความสำคัญของคุณ
คุณสมบัติที่ 3: การคัดกรองและจัดลำดับอีเมล
มาดูกันว่า Notion และ Superhuman ช่วยคุณจัดเรียงและจัดลำดับความสำคัญของอีเมลได้อย่างไร
โนชั่นเมล
Notion Mail แสดงให้เห็นถึงประโยชน์อย่างมากในการจัดระเบียบและคัดกรองอีเมล ฟีเจอร์ 'มุมมอง' ช่วยให้คุณสามารถจัดหมวดหมู่กล่องจดหมายเข้าของคุณเป็นกลุ่มที่กำหนดเองได้—เช่น หัวข้อสำคัญ, ข้อความที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์, จดหมายข่าว หรืออะไรก็ตามที่คุณให้ความสำคัญ
ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด มุมมองเหล่านี้สามารถขับเคลื่อนโดยคำแนะนำจาก AI หรือตั้งค่าด้วยตนเอง
เหนือมนุษย์
Superhuman ใช้แนวทางที่คล้ายกันกับฟีเจอร์ 'Split Inbox' ซึ่งจัดหมวดหมู่จดหมายของคุณเป็นหัวข้อต่างๆ เช่น VIP, ข้อความจากทีม หรือเครื่องมือ โดยอัตโนมัติหรือตามกฎที่คุณกำหนด
แพลตฟอร์มยังรองรับการส่งต่อข้อความโดยอัตโนมัติ, การตอบกลับโดยอัตโนมัติ, หรือการทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นโดยไม่ต้องเปิดดูเลย
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน! ทั้งสองเครื่องมือมีวิธีที่ดีในการจัดการกับความวุ่นวายในกล่องจดหมายของคุณ.
Notion Mail เทียบกับ Superhuman บน Reddit
เราได้ไปที่ Reddit เพื่อเปรียบเทียบ Notion Mail กับ Superhuman และนี่คือสิ่งที่เราพบ
ผู้ใช้ Redditรายหนึ่งเปรียบเทียบทั้งสอง:
ฉันเป็นผู้ใช้ Superhuman มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2020 ข้อสังเกตบางประการของฉัน
รู้สึกเป็นธรรมชาติ ใช้คีย์ลัดเหมือนเดิมทั้งหมด Notion mail ไม่มีประสบการณ์การใช้งานเฉพาะแป้นพิมพ์เต็มรูปแบบ คุณยังคงต้องคลิกเพื่อไปยังบางที่ เช่น ไปยังกล่องจดหมายแยกอื่นหรือบัญชีอื่นไม่มี 'มุมมอง' เฉพาะที่เก็บถาวรเท่านั้น กล่าวคือ คุณไม่สามารถใช้ G+A และไม่มีโฟลเดอร์เฉพาะที่เก็บถาวร แต่ต้องไปที่ "จดหมายทั้งหมด"ไม่มีใบตอบรับการอ่าน (!!)ไม่มีสิทธิพิเศษในเช้าวันจันทร์ที่ฉันจะได้คะแนนกล่องจดหมายเป็นศูนย์
พูดตามตรงแล้ว มันเป็นประสบการณ์ที่คล้ายกัน และสำหรับเวอร์ชันแรกถือว่าทำได้ดีทีเดียว ผมไม่แน่ใจว่าความแตกต่างระหว่าง Notion Mail (แม้จะเป็นเวอร์ชันแรกนี้) กับ Superhuman ที่ผมรักมากนั้นจะมากกว่า $30 หรือเปล่า แต่ถ้าต้องเสียสถิติ Inbox Zero ไป คงเจ็บใจแย่เลย
ผู้ใช้บางรายชื่นชอบอินเทอร์เฟซของ Superhuman:
สำหรับผมมันคือการออกแบบด้วยเช่นกัน. ทางลัดนั้นยอดเยี่ยม แต่พวกมันสามารถทำซ้ำได้บนแพลตฟอร์มอื่น ๆ. แต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ของซูเปอร์ฮิวแมนนั้น 👌
ในขณะที่ผู้ใช้รายอื่นชื่นชม Notion Mail:
ตั้งตารอคอยมานานและเพิ่งได้เข้ามาเมื่อสองวันก่อน ตอนนี้ฉันมีอีเมลนับพันที่จัดระเบียบไว้ตามป้ายกำกับของลูกค้าและโครงการหลายสิบรายการ และกำลังรอคอยเครื่องมือจัดระเบียบเพิ่มเติมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกมากขึ้น
มันนำป้ายกำกับของฉันจาก Gmail มาด้วย แต่ไม่มีอีเมลที่เชื่อมโยงกับป้ายกำกับเหล่านั้น ดังนั้นมันจึงไร้ประโยชน์สำหรับฉันโดยสิ้นเชิง เว้นแต่จะมีวิธีแก้ไขง่ายๆ ที่ฉันมองข้ามไป
🔍 คุณรู้หรือไม่? 88% ของผู้ใช้อีเมลตรวจสอบกล่องจดหมายของตนหลายครั้งต่อวัน โดยเฉพาะ 39% ดู 3-5 ครั้ง, 27% ตรวจสอบ 10-20 ครั้ง, และ 22% ตรวจสอบมากกว่า 20 ครั้ง ในขณะเดียวกัน 8.5% ตรวจสอบอีเมลของตนวันละครั้ง และ 3.5% ไม่ตรวจสอบทุกวัน
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Notion อีเมลเทียบกับ Superhuman
เมื่อคุณไม่สามารถตัดสินใจระหว่างตัวเลือก A และ B (ในที่นี้คือ Notion และ Superhuman!) ทำไมไม่ลองเลือกตัวเลือก C ดูล่ะ?
ClickUpคือพื้นที่ทำงานแบบรวม AI แห่งแรกของโลกที่ผสานการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
มาเปรียบเทียบClickUp กับ NotionMail และ Superhuman กันเถอะ ⚓
ClickUp โดดเด่นอันดับ 1: การจัดการโครงการผ่านอีเมล
กำลังดิ้นรนกับความเจ็บปวดจากการสลับแท็บอยู่ตลอดเวลา การสูญเสียหัวข้อสำคัญ และการคัดลอกงานจากกล่องจดหมายเข้าไปยังรายการที่ต้องทำด้วยตนเองอยู่หรือไม่?
เข้าสู่การจัดการโครงการด้วยอีเมลของ ClickUp
แทนที่จะมองอีเมลเป็นแอปแยกต่างหาก เครื่องมือนี้จะนำอีเมลมาไว้ใจกลางของกระบวนการทำงานของคุณ คุณสามารถส่งและรับอีเมลได้โดยตรงภายในงาน เชื่อมโยงเธรดอีเมลกับงานที่เกี่ยวข้อง และแม้กระทั่งมอบหมายงานติดตามผลโดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ
ในขณะที่ Superhuman เน้นที่ความเร็ว และ Notion Mail พยายามจัดระเบียบอีเมลและกล่องขาเข้าของคุณให้เป็นฐานข้อมูล ClickUp ก้าวไปไกลกว่านั้น มันเปลี่ยนอีเมลจากกล่องขาเข้าแบบรวมของคุณให้กลายเป็นงานใน ClickUp ที่สามารถดำเนินการได้
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังจัดการการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และได้รับอีเมลข้อเสนอแนะโดยละเอียดจากลูกค้าเกี่ยวกับฟีเจอร์เบต้า คุณสามารถส่งต่ออีเมลนั้นไปยังพื้นที่ทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย ซึ่งอีเมลดังกล่าวจะกลายเป็นงานโดยอัตโนมัติ
หัวเรื่องจะกลายเป็นชื่อของงาน เนื้อหาในอีเมลจะเป็นคำอธิบาย และไฟล์แนบจะถูกเพิ่มเข้าไปสำหรับการจัดการงานผ่านอีเมล จากนั้นคุณสามารถมอบหมายงานนี้ให้กับนักพัฒนา กำหนดวันครบกำหนด และแม้กระทั่งตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อแจ้งเตือนทีมผลิตภัณฑ์ได้ แพลตฟอร์มแบบครบวงจรนี้ช่วยให้ทุกคนในโครงการสามารถดูหัวข้ออีเมลเดียวกัน เพิ่มความคิดเห็น แท็กกัน และติดตามการตัดสินใจต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน
นี่คือความคิดเห็นของฟิลิป สตอร์รี ผู้ดูแลระบบอาวุโสที่ SYZYGY:
ClickUp ได้เข้ามาแทนที่การผสมผสานที่ยุ่งเหยิงของตั๋วจากระบบช่วยเหลือและอีเมลยาวเหยียดด้วยงานหลักและงานย่อยสำหรับแต่ละรายการ/เหตุการณ์ในกระบวนการ ทำให้มั่นใจว่าไม่มีอะไรตกหล่นและทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาที่ถูกต้อง ไม่มีโซลูชันใดก่อนหน้านี้ที่สามารถประสานงานระหว่างสี่แผนกได้อย่างง่ายดายเหมือนที่ ClickUp ทำได้
ClickUp ได้เข้ามาแทนที่การผสมผสานที่ยุ่งเหยิงของตั๋วช่วยเหลือและอีเมลที่สับสนด้วยงานและงานย่อยสำหรับแต่ละรายการ/เหตุการณ์ในกระบวนการ ทำให้มั่นใจว่าไม่มีอะไรตกหล่นและทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาที่ถูกต้อง ไม่มีโซลูชันใดก่อนหน้านี้ที่สามารถประสานงานระหว่างสี่แผนกได้อย่างง่ายดายเหมือนที่ ClickUp ทำได้
คุณสามารถตั้งค่าให้ทุกการส่งแบบฟอร์มการสนับสนุนส่งอีเมลไปยังลูกค้าโดยอัตโนมัติ และสร้างงานให้กับทีมสนับสนุนของคุณ พร้อมด้วยลำดับความสำคัญ ผู้รับผิดชอบ และกำหนดเวลา
สิ่งนี้ยิ่งทรงพลังมากขึ้นเมื่อคุณผสานการทำงานกับการเชื่อมต่อ ClickUp และ Outlook มีอีเมลที่ต้องติดตามใช่ไหม? เพียงเปลี่ยนเป็นงานได้ทันทีจาก Outlook
และหากคุณเป็นผู้ใช้ Gmail ประสบการณ์การใช้งานก็จะราบรื่นไม่แพ้กัน การผสานการทำงานระหว่าง ClickUp และ Gmail สามารถเปลี่ยนอีเมลใด ๆ ให้กลายเป็นงาน (Task) ได้เพียงไม่กี่คลิก ผ่านทางส่วนเสริมใน Gmail หรือส่วนขยายของ Chrome
🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: น่าประทับใจที่71% ของนักการตลาด B2Bรวมจดหมายข่าวทางอีเมลไว้ในกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาของพวกเขา ซึ่งพิสูจน์ถึงคุณค่าในการสร้างการเชื่อมต่อทางธุรกิจ
จุดเด่นของ ClickUp ข้อที่ 2: ความสามารถที่ขับเคลื่อนด้วย AI
นี่คือปัญหา: ทีมต่างๆ ใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการค้นหาข้อมูล สรุปเอกสาร และร่างการอัปเดต ในความเป็นจริง มืออาชีพโดยเฉลี่ยสูญเสียเวลากว่า 30 นาทีต่อวันเพียงเพื่อค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่ใช้ไปกับการค้นหาอีเมล กระทู้ใน Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย (ที่มา: ClickUp Insight)
ClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ใช้ AI ของแพลตฟอร์มนี้ ถูกฝังลึกอยู่ในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการอีเมลและเข้าใจบริบทของงานของคุณ
สมมติว่าคุณกำลังจัดการการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนและต้องการสรุปอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของงาน คุณไม่จำเป็นต้องค้นหาผ่านรายการงานหกชุด บันทึกการประชุมสี่ชุด และเอกสารจากเดือนที่แล้ว
เพียงแค่ถาม ClickUp Brain ด้วยภาษาธรรมชาติ ระบบจะดึงงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดเวลา และอุปสรรคที่ขัดขวางออกมาให้ทันที
📌 ตัวอย่างคำถาม: สถานะปัจจุบันของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในไตรมาสที่ 3 เป็นอย่างไรบ้าง? กรุณาระบุงานหลัก อุปสรรคที่ขัดขวางการทำงาน และผู้รับผิดชอบแต่ละงานด้วย
ต้องการเขียนอัปเดตสั้น ๆ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่?เอเจนต์ AI สำหรับร่างอีเมล จะร่างรายงานสถานะโดยใช้ข้อมูลโครงการแบบเรียลไทม์ กำลังสร้างปฏิทินเนื้อหาอยู่ใช่ไหม? มันสามารถสร้างโครงร่างได้ และจากนั้น ClickUp Brain จะเข้ามาช่วยคุณในการปรับแต่งร่างให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ตอนนี้ มาคุยกันเรื่องการประชุม
หากทีมของคุณกำลังจมอยู่กับการโทรจำนวนมากClickUp AI Notetakerจะช่วยแก้ปัญหาด้วยระบบอัตโนมัติ มันจะถอดเสียงการประชุมแบบเรียลไทม์ สรุปประเด็นสำคัญ และที่สำคัญที่สุดคือ สร้างงานอัตโนมัติจากรายการที่ต้องดำเนินการ
ไม่ต้องวุ่นวายกับการจำว่าตกลงอะไรไว้แล้วและใครรับผิดชอบอะไร งานทั้งหมดจะถูกบันทึกและมอบหมายไว้ในพื้นที่ทำงานของคุณทันทีที่การประชุมสิ้นสุด
ตัวอย่างเช่น ทีมความสำเร็จของลูกค้าอาจจัดเซสชั่นให้ข้อเสนอแนะกับลูกค้าใหญ่. ผู้ช่วยการบันทึกเสียงด้วยระบบ AI จะทำการถอดเสียงการโทรทั้งหมด, ระบุคำขอปรับปรุงเป็นงาน, และโพสต์สรุปแบบ TL;DR ในช่องทางแชทภายในของคุณ. แม้กระทั่งเพื่อนร่วมทีมที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ก็สามารถทราบข้อมูลได้ทันทีและพร้อมที่จะดำเนินการ.
ClickUp ข้อดีที่ 3: เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
เมื่อภารกิจของคุณถูกบันทึกไว้แล้ว และลำดับความสำคัญของคุณชัดเจนแล้ว ความท้าทายต่อไปคือการทำให้แน่ใจว่าทุกคนที่ทำงานร่วมกันมีความสอดคล้องกัน
ClickUp Chatคือที่ที่กลยุทธ์ของคุณกลายเป็นแผนการดำเนินงาน ร่วมกับทีมของคุณ ไม่ใช่รอบตัวพวกเขา
สมมติว่าคุณกำลังอยู่ในกระทู้แชทที่พูดคุยเกี่ยวกับคำขอเร่งด่วนของลูกค้า มีคนหนึ่งพูดถึงวิธีแก้ไข อีกคนแนะนำให้ปรับแต่งข้อความเล็กน้อย และคุณก็เริ่มสังเกตว่ากำลังกลายเป็นแผนปฏิบัติการ คุณสามารถเปลี่ยนข้อความเหล่านี้ให้กลายเป็นงานที่ต้องทำได้ทันที ในแชทนั้นเลย
มอบหมายงาน ตั้งกำหนดเวลา และบูม! การสนทนาจะกลายเป็นการทำงานโดยไม่ทำให้การไหลลื่นสะดุด นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังสรุปเนื้อหาทั้งหมดของเธรดและเน้นขั้นตอนถัดไป เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
คุณสามารถเปิดวิดีโอหรือการโทรเสียงอย่างรวดเร็วได้ด้วยClickUp SyncUps ซึ่งมาพร้อมกับความสามารถในการบันทึกโน้ตในตัว เมื่อใช้งานร่วมกับClickUp Docs คุณจะมีเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างครบถ้วน
ต้องการร่างแผนการเข้าสู่ตลาดใช่ไหม? เปิดเอกสารใน ClickUp ฝังรายการงานของคุณ เพิ่มไทม์ไลน์โครงการ ติดแท็กเพื่อนร่วมทีมเพื่อขอรีวิว และแม้กระทั่งมอบหมายงานได้โดยตรงจากภายในเอกสารนั้น ผู้นำทีมพัฒนาของคุณสามารถอัปเดตไทม์ไลน์ นักออกแบบสามารถแสดงความคิดเห็นในเอกสารได้โดยตรง และนักการตลาดสามารถแนบลิงก์รายงานประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งหมดนี้ทำได้แบบเรียลไทม์
เอกสารสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ใน ClickUp และจะอยู่ถัดจากงานและไทม์ไลน์ของคุณโดยตรง คุณยังสามารถใช้เทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับข้อเสนอ บันทึกการประชุม หรือข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ และปรับแต่งตามความต้องการได้อีกด้วย
📣 ข้อได้เปรียบของ ClickUp:Brain MAXคือผู้ช่วยเดสก์ท็อปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่จะทำให้การจัดการอีเมลของคุณเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ ด้วยการทำงานที่ผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับกล่องจดหมาย งาน และปฏิทินของคุณ Brain MAX จะรวบรวมการสื่อสารทางอีเมลทั้งหมดของคุณไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน
คุณสามารถใช้ฟีเจอร์พูดเป็นข้อความเพื่อร่าง, ตอบกลับ, หรือจัดระเบียบอีเมลได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้มือ ขณะที่โมเดล AI ชั้นนำหลายตัวช่วยคุณสร้างคำตอบที่ดูเป็นมืออาชีพ, สรุปหัวข้อที่ยาว, และแนะนำการติดตามผล Brain MAX ยังสามารถทำงานอีเมลที่เป็นกิจวัตรโดยอัตโนมัติ, ตั้งการเตือนสำหรับข้อความสำคัญ, และเชื่อมโยงอีเมลกับโครงการหรือผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง—ทำให้กล่องจดหมายของคุณเป็นระเบียบและกระบวนการทำงานของคุณราบรื่น
📖 อ่านเพิ่มเติม: มารยาทในการแชททีมในที่ทำงานเพื่อการร่วมมือที่ดีที่สุด
อีเมลพบคู่แข่งที่เหนือชั้นด้วย ClickUp
หากคุณคิดถึงแต่เรื่องอีเมล คุณกำลังพลาดครึ่งหนึ่งของเรื่องราว
แน่นอน Notion Mail เหมาะสำหรับแฟน ๆ ของ Notion และ Superhuman ถูกสร้างขึ้นเพื่อความเร็วและการตอบกลับที่รอบคอบ แต่ประสิทธิภาพการทำงานที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่ออีเมล งาน เอกสาร และโครงการของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างดี
นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน มันรวมอีเมล งาน และการทำงานเป็นทีมไว้ที่เดียว ด้วยวิธีนี้ งานของคุณจะดำเนินไปอย่างราบรื่นและเป็นระเบียบ
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅