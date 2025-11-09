บล็อก ClickUp

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Superwhisper พร้อมฟีเจอร์การประชุมด้วย AI

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
9 พฤศจิกายน 2568

การประชุมต่อเนื่องกันนั้นยากพออยู่แล้วโดยไม่ต้องเพิ่มความเครียดจากการจดบันทึก การติดตามผล และการพยายามจำว่าใครรับผิดชอบอะไร

ผู้ช่วยประชุม AI ได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมที่ต้องการรักษาความสนใจในระหว่างการหารือ และพึ่งพาการสรุปที่ถูกต้องในภายหลัง

Superwhisper เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ แต่ไม่ใช่เพียงเครื่องมือเดียว

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับทางเลือก 10 อย่างของ Superwhisper ที่เหนือกว่าการถอดเสียงพูดเป็นข้อความธรรมดา ช่วยให้คุณดำเนินการตามสิ่งที่พูดได้ ไม่ใช่แค่บันทึกไว้เท่านั้น 🧑‍💻

ทางเลือกของ Superwhisper ในภาพรวม

กำลังมองหาเครื่องมือยอดนิยมเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันอยู่ใช่ไหม? นี่คือภาพรวมของทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Superwhisper พร้อมสิ่งที่แต่ละตัวมีให้ 📊

เครื่องมือคุณสมบัติที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดสำหรับราคา*
ClickUpผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI พร้อมการแท็กผู้พูด การสร้างงานแบบเรียลไทม์ เอกสารที่สามารถค้นหาได้ และ ClickUp Brain สำหรับข้อมูลเชิงลึกในการประชุมบุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
Otter. aiคำศัพท์ที่กำหนดเอง, สรุปโดยอัตโนมัติ, พื้นที่ทำงานร่วมกัน, การค้นหาทั่วโลกธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลางมีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
Sembly AIการสกัดงาน, ตัวบ่งชี้หัวข้อ, สรุปโดย AI, ประวัติการประชุมที่สามารถค้นหาได้ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลางมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือน ต่อผู้ใช้
หิ่งห้อย. aiไฮไลท์ช่องทีม, ตัวติดตามที่กำหนดเอง, การค้นหาเชิงความหมาย, สแนปช็อตวิดีโอธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
ปัญญาประดิษฐ์ด้านธัญพืชคลิปวิดีโอ, คอลเลกชันตามหัวข้อ, ห้องสมุดแบบร่วมมือ, ไฮไลท์ที่มีแบรนด์ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลางมีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $19 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
Avomaการติดตามความรู้สึก, การโค้ชการขาย, การซิงค์ CRM, คู่มือการสนทนาบริษัทขนาดกลาง, องค์กรธุรกิจแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือนต่อผู้ใช้
ความลึกซึ้งสรุปอีเมล, สรุปไฮไลท์โดย AI, การค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติ, การบันทึกที่ปลอดภัยบุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็กมีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $19 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
MeetGeekการแจกจ่ายบันทึกอัจฉริยะ, การแบ่งบทด้วย AI, ตัวชี้วัดเวลาพูด, แท็กการประชุมธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลางมีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $19 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
tl;dvการบันทึกผ่านเบราว์เซอร์, การแชร์ส่วน, ไลบรารีวิดีโอทีม, การติดแท็กบุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็กมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
แทคติคการถอดความการประชุมแบบเรียลไทม์ ส่งออกเป็น Google Docs หมายเหตุที่แชร์ได้ ไฮไลท์บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็กมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นของ Superwhisper?

ระบบแปลงเสียงเป็นข้อความของ Superwhisper นั้นสะดวกสำหรับผู้ใช้ Mac แต่ข้อจำกัดของมันอาจทำให้คุณหันไปใช้ทางเลือกอื่นได้ ปัญหาเช่นค่าใช้จ่าย, การปรับแต่ง, หรือการสนับสนุนแพลตฟอร์มมักทำให้การเปลี่ยนไปใช้ทางเลือกอื่นคุ้มค่า

นี่คือเหตุผลที่คุณอาจต้องการสำรวจเครื่องมือจัดการการประชุมอื่น ๆ ⚒️

  • ไม่รองรับ Windows: จำกัดการใช้งานเฉพาะ macOS และ iOS ทำให้ผู้ใช้ Windows ไม่สามารถใช้งานได้
  • จำกัดโมเดลฟรี: ล็อกโมเดล AI ท้องถิ่นที่ดีกว่าไว้เบื้องหลังแผนชำระเงิน ลดการเข้าถึง
  • เพิ่มความซับซ้อนให้กับคำแนะนำที่กำหนดเอง: ต้องมีความรู้ทางเทคนิคสำหรับการสร้างผลลัพธ์การพิมพ์ตามคำบอกที่ปรับแต่ง
  • ขาดการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ไม่สามารถรองรับการถอดเสียงแบบทีมหรือกระบวนการทำงานร่วมกันแบบแชร์ได้
  • การต่อสู้กับสำเนียง: ตีความภาษาอังกฤษที่ไม่เป็นมาตรฐานผิดพลาด ทำให้ความแม่นยำลดลงสำหรับผู้ใช้ที่หลากหลาย
  • ไม่มีการถอดความวิดีโอ: ไม่รองรับการถอดความไฟล์วิดีโอ ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งบางราย
  • ทำงานช้าลงบนอุปกรณ์เก่า: ใช้ทรัพยากรเครื่องมากบน Mac ที่มีประสิทธิภาพการประมวลผลต่ำ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ชาวกรีกโบราณรวมตัวกันที่อะโกราเพื่ออภิปรายประเด็นพลเมือง และชาวโรมันจัดการประชุมตั้งแต่เรื่องการเมืองไปจนถึงเรื่องศาสนาในฟอรัม ดังนั้นในทางเทคนิคแล้ว การประชุมทีมของคุณเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีที่มีอายุ 2,000 ปี

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Superwhisper ที่ควรใช้

หาก Superwhisper ไม่ตรงกับความต้องการของคุณ (หรือคุณแค่ต้องการลองอะไรใหม่ ๆ) นี่คือทางเลือกที่น่าสนใจที่ควรพิจารณา ไม่ว่าคุณจะทำงานกับสายสนทนาสดหรือไฟล์เสียงและวิดีโอที่บันทึกไว้ เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้คุณดึงข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว

แต่ละตัวนำเสนอวิธีการเฉพาะตัวในการใช้AI สำหรับบันทึกการประชุมและการสนับสนุนเพื่อให้คุณสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณได้ 📋

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและการประชุมในที่ทำงานเดียว)

ClickUp's Notetaker
จับประเด็นที่ต้องดำเนินการด้วย ClickUp AI Notetaker
บันทึก, ถอดเสียง, และระบุผู้พูดโดยใช้ ClickUp AI Notetaker

Superwhisper จับสิ่งที่พูดในการประชุมได้ แต่บ่อยครั้งก็หยุดแค่นั้น คุณยังคงต้องหาวิธีกำหนดขั้นตอนถัดไป จัดการติดตามผล และเชื่อมโยงการสนทนาเหล่านั้นกับงานที่กำลังดำเนินอยู่ สำหรับทีมที่ทำงานอย่างรวดเร็ว ช่องว่างนั้นอาจทำให้ทุกอย่างช้าลง

ClickUpนำเสนอวิธีการที่เชื่อมต่อกันมากขึ้นและครบวงจร ในฐานะที่เป็นConverged AI Workspace แห่งแรกของโลก มันรวมแอปงาน ข้อมูล การประชุม และเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกัน จึงยุติการขยายตัวของพื้นที่ทำงาน และ มอบบริบท 100% และสถานที่เดียวสำหรับมนุษย์และตัวแทนในการทำงานร่วมกัน

ให้ AI ช่วยจดบันทึกแทนคุณ

ยกตัวอย่างเช่นClickUp AI Notetaker มันบันทึกการประชุม แปลงคำพูดเป็นข้อความแบบเรียลไทม์ และติดแท็กผู้พูดแต่ละคนเพื่อความชัดเจน

นี่คือคำแนะนำเบื้องต้นอย่างรวดเร็วสำหรับคุณเพื่อเริ่มต้น:

สมมติว่าทีมผลิตภัณฑ์ของคุณจัดการประชุมวางแผนฟีเจอร์ใน Google Meet เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง เครื่องมือจะสร้างบันทึกการสนทนาและสรุปโดยย่อที่เน้นประเด็นสำคัญ เช่น ฟีเจอร์ที่ควรให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก และผู้ที่รับผิดชอบแต่ละโครงการ

การตัดสินใจเหล่านั้นจะถูกแปลงเป็นงานใน ClickUp โดยอัตโนมัติ มอบหมายงาน และพร้อมสำหรับการติดตามภายในพื้นที่ทำงานเดียวกัน

ทำงานได้เร็วขึ้น 4 เท่าด้วยการพิมพ์ด้วยเสียง

การแปลงเสียงเป็นข้อความ ฝัง อยู่ในBrain MAXเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานอย่างชาญฉลาดและรวดเร็วขึ้น เครื่องมือการพิมพ์ตามเสียงที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์นี้ช่วยให้คุณพิมพ์เสียงได้โดยไม่ต้องใช้มือในแอปใด ๆ — ไม่จำเป็นต้องสลับหน้าต่างหรือหยุดการทำงานของคุณ

ClickUp พูดเป็นข้อความ
ใช้การแปลงเสียงเป็นข้อความเพื่อขัดเกลาการเขียนของคุณ ให้เข้ากับสไตล์ของคุณ และแม้กระทั่งแก้ไขอัตโนมัติขณะที่คุณพูด

นี่คือทุกสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับมัน:

  • การแก้ไขอัตโนมัติด้วย AI: คุณพูด AI พิมพ์และแก้ไข เลือกระดับการปรับปรุงที่คุณต้องการ ตั้งแต่การแก้ไขเล็กน้อยไปจนถึงการขัดเกลาอย่างมืออาชีพ
  • การกล่าวถึงและลิงก์ที่คำนึงถึงบริบท: กล่าวถึงเพื่อนร่วมงาน งาน หรือเอกสาร และ AI จะเชื่อมต่อกับบุคคลที่ถูกต้องพร้อมลิงก์ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
  • คำศัพท์ส่วนตัว: เครื่องมือนี้จะเรียนรู้คำที่คุณใช้บ่อยที่สุด คำศัพท์เฉพาะทางในงาน และชื่อเล่น เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ
  • เสียงระดับโลก: พูดในภาษาของคุณเองและพิมพ์ได้อย่างคล่องแคล่วในกว่า 50 ภาษา ทำให้เหมาะสำหรับทีมทั่วโลก

Brain MAX ยังสามารถค้นหาบันทึกการประชุมและเอกสารของคุณข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดได้ นอกเหนือจากการค้นหาแล้ว ยังรวมความสามารถของเครื่องมือ AI หลายตัว เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini เข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ชาญฉลาดและพร้อมใช้งานสำหรับองค์กร

คลิกอัพ เบรน แม็กซ์
สลับระหว่างโมเดล AI ชั้นนำได้จากภายใน ClickUp โดยใช้ Brain MAX

หากคุณพร้อมที่จะเลิกใช้AI ที่แพร่หลาย ใช้เสียงของคุณเพื่อทำงาน สร้างเอกสาร มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม และอื่นๆ อีกมากมาย ลองใช้ Brain MAX

เอกสารที่ช่วยให้งานของคุณเป็นระเบียบอย่างยอดเยี่ยม

ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก
ร่วมมือกันในการจัดทำเนื้อหาการประชุมใน ClickUp Docs

เนื้อหาการประชุมทั้งหมด, สรุป, และบันทึกการประชุมถูกเก็บไว้ในเอกสารClickUp Docs ที่เป็นส่วนตัว เอกสารเหล่านี้รองรับการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์, การแก้ไขแบบร่วมมือ, และการติดแท็ก ซึ่งช่วยให้การจัดระเบียบและเข้าถึงบันทึกการประชุมระหว่างทีมต่าง ๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้น

ตัวอย่างเช่น ทีมความสำเร็จของลูกค้าสามารถทบทวนสายการโทรตอนเริ่มต้นใหม่ เพิ่มบันทึกตามบริบท และเก็บทุกอย่างไว้ในโฟลเดอร์ของลูกค้านั้นเพื่อการมองเห็นที่ราบรื่น

ปลดปล่อยพลังของ ClickUp Brain

ClickUp Brain: หนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Superwhisper ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ใช้ ClickUp Brain เพื่อค้นหาข้ามบันทึกการประชุมและบันทึกการประชุม

หากคุณกำลังมองหาการติดตามผลเฉพาะจากการประชุมครั้งก่อนClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมอยู่ภายใน สามารถช่วยคุณได้

ถามคำถามเช่น 'มีการหารืออะไรเกี่ยวกับการเปิดตัวไตรมาส 2 บ้าง?' และมันจะแสดงจุดที่เกี่ยวข้องจากบันทึกการประชุมในอดีตขึ้นมาทันที สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่จัดการโครงการหลายโครงการหรือมีการประชุมจำนวนมาก

แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดบันทึกให้ดียิ่งขึ้นClickUp Meetingsมีแม่แบบบันทึกการประชุมหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้

เทมเพลตรายงานการประชุม ClickUpช่วยให้ทีมของคุณสามารถบันทึกและจัดระเบียบการสนทนาได้อย่างเป็นมาตรฐาน เทมเพลตนี้ประกอบด้วยส่วนเฉพาะสำหรับวาระการประชุม การตัดสินใจ และการติดตามผล ช่วยให้ทีมบันทึกการประชุมได้อย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ

แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp
รับแม่แบบฟรี
โครงสร้างและจัดระเบียบการประชุมโดยใช้แบบฟอร์มบันทึกการประชุม ClickUp

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ถอดเสียงการประชุมในหลายภาษา: ให้ ClickUp ตรวจจับภาษาของผู้ดำเนินรายการโดยอัตโนมัติและสร้างบันทึกที่แม่นยำในกว่า 15 ภาษา
  • ปรับแต่งวันของคุณ: ใช้ClickUp Calendarเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานและกำหนดช่วงเวลาโฟกัสตามปริมาณงานของคุณ
  • เข้าร่วมการประชุมด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว: เปิดการประชุม Zoom, Meet หรือ Teams ได้โดยตรงจาก ClickUp
  • เตรียมพร้อมสำหรับการประชุม: รับการแจ้งเตือนที่ทันเวลาเพื่อให้คุณไม่พลาดการประชุม
  • จัดตารางเวลาอย่างชาญฉลาด: ดูปฏิทินของทีมแบบเคียงข้างกันเพื่อหาช่วงเวลาประชุมที่เหมาะกับทุกคน
  • แชร์ผลลัพธ์ทันที: ขอให้ ClickUp Brain โพสต์สรุปและรายการที่ต้องดำเนินการลงในช่องแชทของ ClickUpโดยตรงเพื่อการติดตามผลและมองเห็นได้อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซและฟีเจอร์ต่าง ๆ ของ ClickUp

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,450+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

รีวิวใน Redditนี้พูดได้ชัดเจนทุกอย่าง:

ตอนแรกฉันลังเลเกี่ยวกับ ClickUp Brain อยู่เหมือนกัน รู้สึกว่ามันเป็นแค่ลูกเล่น AI อีกอย่างหนึ่ง แต่สุดท้ายมันช่วยฉันจากงานเขียนที่น่าเบื่อไปได้เยอะ โดยเฉพาะเวลาที่ต้องสรุปอีเมลยาวๆ จากลูกค้าหรือเริ่มร่างงานใหม่ แม้จะไม่สมบูรณ์แบบ แต่ก็ช่วยได้มากเวลาที่งานล้นมือ ฟีเจอร์ AI ที่ช่วยจดบันทึกนี่แหละที่เซอร์ไพรส์จริงๆ เราเคยสูญเสียรายการที่ต้องทำไปมากมายหลังการประชุม แต่ตอนนี้ระบบสามารถจับทุกอย่างได้และมอบหมายงานให้โดยอัตโนมัติ การติดตามงานดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เหมือนกับสิ่งอื่นๆ มันต้องใช้เวลาในการปรับตัว และยังมีบางช่วงเวลาที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยราบรื่น แต่เมื่อมองย้อนกลับไปที่วิธีการทำงานของเราในอดีต ฉันไม่อยากกลับไปแบบนั้นอีกเลย ​​​​​​​​​​​​​​​​

ตอนแรกฉันลังเลเกี่ยวกับ ClickUp Brain อยู่เหมือนกัน รู้สึกว่ามันเป็นแค่ลูกเล่น AI อีกอย่างหนึ่ง แต่สุดท้ายมันช่วยฉันจากงานเขียนที่น่าเบื่อไปได้มาก โดยเฉพาะเวลาที่ต้องสรุปอีเมลยาวๆ จากลูกค้าหรือเริ่มร่างงานใหม่ แม้จะไม่สมบูรณ์แบบ แต่ก็ช่วยได้มากเวลาที่งานล้นมือ ฟีเจอร์บันทึกโน้ตด้วย AI นี่แหละที่เซอร์ไพรส์จริงๆ เราเคยสูญเสียรายการที่ต้องทำไปมากมายหลังการประชุม แต่ตอนนี้ระบบสามารถจับทุกอย่างได้และมอบหมายงานให้โดยอัตโนมัติ การติดตามผลดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เหมือนกับสิ่งอื่นๆ มันต้องใช้เวลาปรับตัว และยังมีบางช่วงเวลาที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยราบรื่น แต่เมื่อมองย้อนกลับไปที่วิธีการทำงานของเราในอดีต ฉันไม่อยากกลับไปแบบนั้นอีกเลย ​​​​​​​​​​​​​​​​

📮 ClickUp Insight: จากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเรา พบว่าเกือบ 40% ของผู้ตอบแบบสอบถามเข้าร่วมประชุมระหว่าง 4 ถึง 8 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ โดยแต่ละครั้งใช้เวลาสูงสุดถึงหนึ่งชั่วโมง ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วถือเป็นเวลาที่องค์กรของคุณใช้ไปกับการประชุมอย่างมหาศาล

หากคุณสามารถกู้เวลาคืนได้ล่ะ?ClickUp's AI Notetaker ที่ผสานรวมไว้ในตัวสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ถึง 30% ผ่านการสรุปการประชุมแบบเรียลไทม์ ขณะที่ClickUp Brainช่วยสร้างงานอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ ทำให้ชั่วโมงของการประชุมกลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้

🎥 ชมการเปรียบเทียบ Wispr Flow, Superwhisper, ClickUp และเครื่องมือการพิมพ์ด้วยเสียงอื่น ๆ:

2. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็วระหว่างการสนทนาสด)

Otter.ai: ทางเลือกของ Superwhisper พร้อมคุณสมบัติด้านความปลอดภัย

ผ่านทางOtter.ai

Otter.aiเป็นผู้ช่วยจดบันทึกที่ได้รับความนิยม การถอดเสียงแบบเรียลไทม์มีความแม่นยำและแสดงรหัสผู้พูดและเวลาที่พูด ดังนั้นคุณจะรู้เสมอว่าใครพูดอะไรและเมื่อไหร่

ดียิ่งกว่านั้น? Otter สามารถเข้าร่วมการประชุม Zoom, Google Meet หรือ Microsoft Teams ของคุณโดยอัตโนมัติ (ใช่ แม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ที่นั่นก็ตาม) และแอปมือถือช่วยให้คุณสามารถบันทึกการสนทนาได้ทันที แม้ในขณะออฟไลน์ นอกจากนี้ ระบบแชท AI ในตัวยังสามารถดึงประเด็นสำคัญหรือเขียนอีเมลสรุปการประชุมให้อัตโนมัติอีกด้วย

Otter.ai ฟีเจอร์เด่น

  • สร้างรายการคำศัพท์ที่กำหนดเองสำหรับคำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรม เพื่อให้การถอดความสามารถจับคำศัพท์ทางเทคนิคได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องแก้ไขบ่อยครั้ง
  • สร้างสรุปโดยอัตโนมัติที่สามารถระบุการตัดสินใจที่สำคัญและขั้นตอนต่อไปได้โดยไม่ต้องตรวจสอบด้วยตนเอง
  • ร่วมมือผ่านพื้นที่ทำงานร่วมกันที่ทีมสามารถเน้นข้อความและเพิ่มบันทึกตามบริบทได้
  • ค้นหาข้อมูลเฉพาะจากหลายเดือนของการประชุมโดยใช้ความสามารถในการค้นหาที่ครอบคลุม

ข้อจำกัดของ Otter.ai

  • ความถูกต้องลดลงในการประชุมที่มีผู้พูดหลายคนพูดพร้อมกัน
  • ไม่มีการผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการในตัว

Otter.ai ราคา

  • ฟรี
  • ข้อดี: $16.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Otter.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก G2คนหนึ่งได้กล่าวไว้:

สิ่งที่ฉันชอบที่สุดเกี่ยวกับ Otter คือฉันสามารถให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับผู้ที่ฉันกำลังติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ได้ โดยไม่ต้องคอยจดบันทึกตลอดเวลา การสนทนาสามารถเป็นไปอย่างอิสระมากขึ้น ฉันสามารถถามคำถามได้มากขึ้นและหาข้อมูลได้มากขึ้น เพราะฉันรู้ว่า Otter จะจดบันทึกและบันทึกเสียงเป็นข้อความให้

สิ่งที่ฉันชอบที่สุดเกี่ยวกับ Otter คือฉันสามารถให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับผู้ที่ฉันกำลังติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ได้ โดยไม่ต้องคอยจดบันทึกตลอดเวลา การสนทนาสามารถเป็นไปอย่างอิสระมากขึ้น ฉันสามารถถามคำถามได้มากขึ้นและค้นหาข้อมูลได้มากขึ้น เพราะฉันรู้ว่า Otter จะจดบันทึกและบันทึกเสียงเป็นข้อความให้

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ก่อนการประชุม ให้กำหนดบทบาทแก่แต่ละคน: คนขับ, ผู้อนุมัติ, ผู้มีส่วนร่วม, หรือ ผู้รับทราบ AI สามารถช่วยระบุผู้มีส่วนร่วมจากการประชุมครั้งก่อนหรือเอกสารโครงการได้ ไม่มีใครต้องพูดซ้ำกันอีกต่อไป

3. Sembly AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสกัดงานที่สามารถดำเนินการได้จากประชุม)

Sembly AI: ทางเลือกของ Superwhisper

ผ่าน Sembly AI

คิดถึง Sembly เป็นเครื่องมือถอดเสียงด้วย AIที่สามารถระบุรายการที่ต้องดำเนินการ การตัดสินใจ และการติดตามผลได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นในขณะที่คุณกำลังสรุปการสนทนา ระบบจะสรุปขั้นตอนถัดไปให้โดยอัตโนมัติ

สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับเครื่องมือการจัดการโครงการ นั่นหมายความว่าข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมจะถูกส่งตรงเข้าสู่กระบวนการทำงานของคุณ เพิ่มการวิเคราะห์ความรู้สึก การรองรับหลายภาษา และเครื่องมือค้นหาที่ทรงพลัง และเครื่องมือนี้จะกลายเป็นผู้ช่วยเชิงกลยุทธ์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sembly AI

  • เปลี่ยนประเด็นการหารือให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้ และผสานรวมกับระบบการจัดการโครงการ
  • นำทางบันทึกการประชุมผ่านเครื่องหมายหัวข้อที่ระบุการเปลี่ยนแปลงหัวข้อโดยอัตโนมัติ
  • รับสรุปข้อมูลโดย AI ที่เน้นข้อมูลสำคัญและสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ
  • สร้างฐานความรู้ที่สามารถค้นหาได้ โดยจัดระเบียบตามโครงการ ทีม หรือหัวข้อการสนทนา

ข้อจำกัดของ Sembly AI

  • ข้อกำหนดการเข้าถึงปฏิทินอาจก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
  • การรู้จำเสียงพูดมีปัญหาเมื่อเจอสำเนียงที่หนักและคำศัพท์เฉพาะทาง

ราคา Sembly AI

  • ฟรี
  • มืออาชีพ: 15 ดอลลาร์/เดือน
  • ทีม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Sembly AI

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

4. ไฟลั่กๆ. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมบันทึกการสนทนาเข้ากับเครื่องมือในที่ทำงาน)

Fireflies.ai: นักเขียน AI ส่งข้อความพร้อมบันทึกการประชุม

ผ่านทางFireflies.ai

Fireflies.ai มุ่งเน้นในการทำให้การประชุมของคุณสามารถค้นหาได้และชาญฉลาด จุดแข็งที่แท้จริงของมันอยู่ที่การวิเคราะห์หัวข้อและความรู้สึก คุณสามารถค้นหาคำว่า 'การอัปเดตงบประมาณ' 'ข้อเสนอแนะเชิงบวก' หรือ 'กำหนดเวลา' จากบันทึกการประชุมหลายสิบรายการ และเครื่องมือจะแสดงช่วงเวลาที่ตรงกันออกมาให้ทันที

นอกจากนี้ยังจัดระเบียบเนื้อหาการประชุมของคุณด้วยแท็กและธีมอัตโนมัติ ทำให้ง่ายต่อการติดตามการสนทนาตลอดเวลา พื้นที่ทำงานร่วมกัน การใส่คำอธิบายประกอบของทีมและการสร้างรายการงานช่วยให้ Fireflies เปลี่ยนการประชุมของคุณให้เป็นฐานความรู้ที่มีชีวิตชีวา

หิ่งห้อย. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai

  • ส่งไฮไลท์การประชุมไปยังช่องทีมโดยตรง เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกถึงสมาชิกทีมของคุณโดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม
  • สร้างตัวติดตามที่กำหนดเองสำหรับคำหรือหัวข้อเฉพาะที่รวบรวมการสนทนาที่เกี่ยวข้องจากการประชุมหลายครั้ง
  • กรองคลังสนทนาโดยใช้การจัดหมวดหมู่ด้วย AI ที่จัดกลุ่มเนื้อหาที่คล้ายกันโดยอัตโนมัติ
  • รับการถอดเสียงจากเสียงอย่างรวดเร็วและแม่นยำจากการประชุมผ่าน Zoom, Teams และ Meet บน Chrome Extension ของคุณ

หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai

  • การตรวจจับหัวข้อทำงานไม่สม่ำเสมอในประเภทการสนทนาที่แตกต่างกัน
  • ตัวเลือกการปรับแต่งคำศัพท์มีจำกัด ไม่เหมือนกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Fireflies.ai

หิ่งห้อย. การกำหนดราคา ai

  • ฟรี
  • ข้อดี: 18 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 29 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $39/เดือน ต่อผู้ใช้

หิ่งห้อย. การให้คะแนนและรีวิวของ ai

  • G2: 4. 8/5 (รีวิว 645+ ครั้ง)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การจดบันทึกเป็นนิสัยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ชาวอียิปต์โบราณบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ด้วยอักษรภาพ ในขณะที่นักเขียนชาวโรมันประดิษฐ์อักษรย่อแบบแรกเพื่อจดบันทึกคำปราศรัยในที่สาธารณะ

5. Grain AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอไฮไลท์ที่แชร์ได้)

Grain AI: ทางเลือกของ Superwhisper ที่ตอบสนองต่อการประชุม

ผ่านGrain AI

ทำงานในสภาพแวดล้อมที่รวดเร็วใช่ไหม? แทนที่จะส่งไฟล์บันทึกเสียงเต็ม 60 นาที คุณสามารถตัดคลิปไฮไลท์ 90 วินาทีและแชร์กับทีมของคุณผ่าน Grain AI ได้ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ลูกค้าเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งหรือการตัดสินใจในโครงการ เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณจับภาพและแชร์เฉพาะสิ่งสำคัญได้อย่างง่ายดาย

คุณยังได้รับการถอดความสด, คลังข้อมูลที่สามารถค้นหาได้, และการผสานรวมกับ Slack และ Teams. มีประโยชน์สำหรับทีมขายและทีมความสำเร็จของลูกค้าที่ต้องการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในทิศทางเดียวกันโดยไม่ทำให้พวกเขาต้องรับภาระกับการดูซ้ำทั้งหมด.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grain AI

  • สร้างวิดีโอคลิปทันทีระหว่างการประชุมที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งสามารถแชร์กับผู้มีอำนาจตัดสินใจได้ทันที
  • รวบรวมคอลเลกชันวิดีโอเฉพาะหัวข้อที่รวบรวมการสนทนาที่เกี่ยวข้องจากการประชุมต่างๆ เข้าด้วยกัน
  • สร้างห้องสมุดแบบร่วมมือที่สมาชิกในทีมสามารถเพิ่มบริบทผ่านบันทึกและแท็กหมวดหมู่
  • แจกจ่ายไฮไลท์ที่มีแบรนด์ดูเป็นมืออาชีพให้กับลูกค้าผ่านหน้าดูที่ปลอดภัย

ข้อจำกัดของปัญญาประดิษฐ์ด้านธัญพืช

  • การใช้งานเต็มรูปแบบต้องมีการผสานรวมกับ Zoom
  • การประมวลผลวิดีโอต้องการแบนด์วิดท์และทรัพยากรการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก

การกำหนดราคาด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับธัญพืช

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Grain AI

  • G2: 4. 6/5 (295+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Grain AI อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2หนึ่งฉบับได้กล่าวไว้ว่า:

Grain สามารถบันทึกบันทึกการประชุมและถอดความได้อย่างแม่นยำ ทีมสนับสนุนก็มีความมีประสิทธิภาพสูงและระบบการเริ่มต้นใช้งานก็ใช้งานง่ายมาก นอกจากนี้ยังสามารถผสานรวมและเชื่อมต่อกับสมาชิกทีมคนอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย...อาจจะถ้าพวกเขาอนุญาตให้บันทึกการประชุมขั้นต่ำ 25 ครั้งในใบอนุญาตฟรีแทนที่จะเป็น 20 ครั้งในปัจจุบัน

Grain สามารถบันทึกบันทึกการประชุมและถอดความได้อย่างแม่นยำ ทีมสนับสนุนมีประสิทธิภาพมากและระบบการเริ่มต้นใช้งานก็ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังง่ายต่อการผสานและเชื่อมต่อกับสมาชิกทีมคนอื่น ๆ...อาจจะถ้าพวกเขาอนุญาตให้บันทึกการประชุมขั้นต่ำ 25 ครั้งในใบอนุญาตฟรีแทนที่จะเป็น 20 ครั้งในปัจจุบัน

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การประชุมที่ไม่มีจุดประสงค์คือเพียงการรบกวนปฏิทิน ตัดสินใจว่าเป็นการระดมความคิด การตัดสินใจ หรือการอัปเดต จากนั้นให้ผู้ช่วย AIของคุณสร้างวาระการประชุมโดยอัตโนมัติจากอีเมลหรือแชท

6. Avoma (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมขายและการประชุมความสำเร็จของลูกค้า)

Avoma: ทางเลือกแทน Superwhisper
ผ่านทางAvoma

Avoma แปลงไฟล์เสียงจากการประชุมของคุณเป็นข้อความและข้อมูลเชิงลึก ทำให้เป็นมากกว่าบริการถอดเสียงด้วย AI รองรับหลายภาษา (มากกว่า 40 ภาษา) การจัดตารางเวลาลูกค้า และการจัดเส้นทางลูกค้าเป้าหมาย

แต่สิ่งที่ทำให้เครื่องมือนี้แตกต่างคือการให้คำแนะนำและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน

ผู้จัดการฝ่ายขายและหัวหน้าทีมสามารถดูอัตราส่วนการพูดคุย ติดตามวิธีที่ตัวแทนรับมือกับข้อโต้แย้ง และใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้ข้อเสนอแนะเฉพาะเจาะจงได้ คิดว่าเป็นผู้ช่วยในการประชุมที่มุ่งเน้นการช่วยให้ทีมของคุณเติบโต ไม่ใช่แค่จดบันทึกเท่านั้น

คุณสมบัติเด่นของ Avoma

  • ติดตามสัญญาณทางอารมณ์และระดับการมีส่วนร่วมตลอดการประชุมด้วยการวิเคราะห์ความรู้สึก
  • เปรียบเทียบประสิทธิภาพของทีมกับเกณฑ์มาตรฐานจากการมีปฏิสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จเพื่อระบุความต้องการในการฝึกอบรม
  • รับคำแนะนำการโค้ชจาก AI ตามรูปแบบการสนทนาและเทคนิคการขายที่พิสูจน์แล้ว
  • สร้างคู่มือการประชุมจากเซสชันที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อช่วยให้สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จซ้ำได้

ข้อจำกัดของ Avoma

  • คุณสมบัติหลักให้บริการในบริบทการขายเป็นหลัก และมีการใช้ประโยชน์อย่างจำกัดในแผนกอื่น ๆ
  • จำเป็นต้องมีการตั้งค่าทางเทคนิคสำหรับการผสานรวม CRM

ราคาของ Avoma

  • เริ่มต้น: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $39/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $39/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Avoma

  • G2: 4. 6/5 (1,335+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

🔍 คุณรู้หรือไม่? กฎระเบียบการประชุมของโรเบิร์ต ซึ่งยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพ ถูกเขียนขึ้นในศตวรรษที่ 1800 เพื่อช่วยจัดระเบียบการประชุมของโบสถ์ ก่อนหน้านั้น ทุกคนก็แค่... พูดคุยกันคนละทีละคนไป

7. Fathom (ดีที่สุดสำหรับความสามารถผู้ช่วยประชุม AI ฟรี)

ความลึกซึ้ง

ผ่านทางFathom

Fathom ทำให้การประชุมง่ายและฟรีอย่างน่าประหลาดใจ มันเชื่อมต่อกับการประชุม Zoom, Meet หรือ Teams ของคุณ บันทึกการประชุม และเขียนสรุปทันทีให้คุณไม่ต้องทำเองเครื่องมือประชุม AIนี้ยังซิงค์บันทึก กล่องข้อความ และงานต่างๆ เข้ากับ CRM ของคุณโดยตรง โดยไม่ต้องคลิกเพิ่ม

ทำไมคุณควรใช้มัน? มันให้คลิปวิดีโอทันทีจากส่วนที่ต้องการของการประชุม. ต้องการแชร์เพียงส่วนที่ลูกค้าของคุณพูดว่า 'ให้เราไปข้างหน้า'? ตัดคลิปแล้วส่งไป.

คุณสมบัติเด่นของ Fathom

  • ถามคำถามในภาษาธรรมชาติเกี่ยวกับการประชุมที่ผ่านมาเพื่อค้นหาข้อมูลเฉพาะเจาะจงโดยไม่ต้องสแกนบันทึกการประชุม
  • บันทึกช่วงเวลาสำคัญระหว่างการสนทนาสดที่รวบรวมโดยอัตโนมัติเป็นสรุปไฮไลท์
  • รับสรุปอีเมลทันทีหลังจากการประชุมสิ้นสุดโดยไม่ต้องคลิกเพิ่มเติม

เข้าใจข้อจำกัด

  • ตัวเลือกการผสานรวมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกที่มุ่งเน้นองค์กร
  • คุณภาพของสรุปขึ้นอยู่กับการจัดโครงสร้างและความชัดเจนอย่างมาก

ราคาแบบคำนวณตามการใช้งาน

  • ฟรี
  • พรีเมียม: 19 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีมเอดิชั่น: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Team Edition Pro: $39/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวจาก Fathom

  • G2: 5/5 (4,945+ รีวิว)
  • Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 735 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Fathom อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งได้แบ่งปันความคิดเห็นนี้:

ในฐานะเอเจนซี เราเป็นแฟนตัวยงของ Fathom. อินเทอร์เฟซใช้งานง่ายมาก ทำให้เราสามารถดึงรายงานเกี่ยวกับปริมาณการเข้าชม, การเปลี่ยนแปลง, หรือพฤติกรรมของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาผ่านข้อมูลที่ซับซ้อน. นอกจากนี้ ยังง่ายต่อการแชร์ลิงก์กับฟรีแลนซ์ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการสอนให้พวกเขาคุ้นเคยกับระบบ.

ในฐานะเอเจนซี เราเป็นแฟนตัวยงของ Fathom. อินเตอร์เฟซของมันง่ายมาก ๆ ทำให้เราสามารถดึงรายงานเกี่ยวกับปริมาณการเข้าชม, การเปลี่ยนแปลง, หรือพฤติกรรมของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาผ่านข้อมูลที่ซับซ้อน. นอกจากนี้ ยังง่ายต่อการแชร์ลิงก์กับฟรีแลนซ์ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาเพิ่มเติมในการสอนให้พวกเขาคุ้นเคยกับระบบ.

8. MeetGeek (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสารการประชุมอัตโนมัติ)

MeetGeek

ผ่านทางMeetGeek

MeetGeek บันทึกและถอดความการประชุม แม้แต่การประชุมที่คุณพลาด และส่งสรุปติดตามผลทางอีเมลให้คุณภายในไม่กี่นาทีหลังจากนั้น

มันไม่ใช่แค่การบันทึก: MeetGeek รองรับบันทึกส่วนตัว, การติดตามผู้พูด, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ, และการวิเคราะห์แนวโน้มการประชุม ด้วยการผสานรวมกับแอปมากกว่า 7,000 แอป รวมถึง CRM และตัวจัดการงานต่างๆ มันถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการให้การประชุมทุกครั้งขับเคลื่อนงานไปข้างหน้า ไม่ใช่แค่กองข้อมูลดิจิทัลที่สะสมไว้

คุณสมบัติเด่นของ MeetGeek

  • แชร์บันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติตามกฎที่ปรับแต่งได้และกลุ่มผู้เข้าร่วม
  • กระโดดไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องของการบันทึกที่ยาวนานโดยใช้ตัวแบ่งบทที่สร้างโดย AI
  • ติดตามตัวชี้วัดการสนทนา รวมถึงการกระจายเวลาการพูดระหว่างสมาชิกในทีม
  • ติดแท็กประเด็นการอภิปรายที่สำคัญซึ่งสามารถรวบรวมเป็นหัวข้อสำคัญที่ตรวจสอบได้ง่าย

ข้อจำกัดของ MeetGeek

  • รูปแบบสรุปการประชุมมีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
  • ตัวเลือกการเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สามมีจำกัด

ราคาของ MeetGeek

  • ฟรี
  • ข้อดี: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $39/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $59/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว MeetGeek

  • G2: 4. 6/5 (445+ รีวิว)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง MeetGeek อย่างไรบ้าง?

ตรงจากรีวิวใน Redditเกี่ยวกับทางเลือก Superwhisper นี้:

หากคุณต้องการเครื่องมือที่สรุปและสร้างรายงานการประชุมที่จับรายละเอียดที่สำคัญที่สุดจากการประชุมของคุณ คุณควรลองใช้ MeetGeek มันยังให้คุณปรับแต่งเทมเพลตเพื่อสร้างรายงานการประชุมที่จับข้อมูลเฉพาะที่คุณต้องการได้อีกด้วย จากนั้นคุณสามารถค้นหาคำสำคัญเพื่อค้นหาหรือซิงค์กับเครื่องมืออื่นที่คุณใช้ (เช่น Notion, Slack, เป็นต้น)

หากคุณต้องการเครื่องมือที่สรุปและสร้างรายงานการประชุมที่จับรายละเอียดที่สำคัญที่สุดจากการประชุมของคุณ คุณควรลองใช้ MeetGeek มันยังให้คุณปรับแต่งเทมเพลตเพื่อสร้างรายงานการประชุมที่จับข้อมูลเฉพาะที่คุณต้องการได้อีกด้วย และจากนั้นคุณสามารถค้นหาคำสำคัญเพื่อค้นหาหรือซิงค์กับเครื่องมืออื่นที่คุณใช้ (เช่น Notion, Slack เป็นต้น) ได้โดยอัตโนมัติ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า "บันทึกการประชุม"มาจากภาษาละติน minuta scriptura ซึ่งหมายถึง 'บันทึกย่อ' ซึ่งก็สมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาว่าบันทึกเหล่านี้สามารถถูกลืมได้ง่ายหากคุณไม่จดบันทึกไว้

9. tl;dv (เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้การบันทึกการประชุมเป็นประชาธิปไตย)

สรุปสั้นๆ

ผ่านทางtl;dv

tl;dv (ยาวเกินไป; ไม่ได้ดู) เหมาะสำหรับทีมขายและทีมความสำเร็จของลูกค้าที่ต้องการข้อมูลเชิงลึก ผู้ช่วย AI นี้สามารถถอดเสียง แปล และสรุปการสนทนาได้โดยอัตโนมัติ แต่พลังที่แท้จริงของมันอยู่ที่การโค้ช มันจะแจ้งเตือนว่าตัวแทนปฏิบัติตามคู่มือการเล่นได้ดีเพียงใด รับมือกับข้อโต้แย้งอย่างไร และทำงานได้ดีแค่ไหนในระหว่างการประชุม

นอกจากนี้ยังคัดสรรและแชร์วิดีโอรีล 'ช่วงเวลาที่ดีที่สุด' เพื่อช่วยให้ทีมเรียนรู้จากการสนทนาจริง ด้วยการผสานรวม CRM อย่างแน่นหนาและการรองรับมากกว่า 30 ภาษา tl;dv เปลี่ยนการประชุมให้กลายเป็นวงจรข้อเสนอแนะที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • เริ่มการบันทึกได้ทันทีผ่านส่วนขยายเบราว์เซอร์ที่รองรับหลายแพลตฟอร์มการประชุม
  • แชร์ส่วนของการสนทนาเฉพาะโดยไม่ต้องดาวน์โหลดหรือแก้ไขไฟล์วิดีโอ
  • จัดระเบียบการบันทึกที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติในพื้นที่ของทีมตามโครงการหรือแผนก
  • แจ้งสมาชิกในทีมเกี่ยวกับประเด็นการสนทนาที่เกี่ยวข้องผ่านความสามารถในการกล่าวถึงโดยตรง

ข้อจำกัดของ tl;dv

  • เวลาการประมวลผลที่ยาวนานขึ้นสำหรับการบันทึกการประชุมที่ยาวนานขึ้น
  • ฟังก์ชันการค้นหาทำงานได้ดีขึ้นกับเนื้อหาล่าสุดมากกว่าคลังข้อมูลในอดีต

ราคาแบบสรุป

  • ฟรี
  • ข้อดี: 29 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $98/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวแบบสรุป

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

10. Tactiq (เหมาะสำหรับผู้ใช้ Google Meet ที่คำนึงถึงงบประมาณ)

แทคติค

ผ่านทางTactiq

Tactiq จับประเด็นสำคัญขณะที่คุณพูดคุยกัน โดยทำงานร่วมกับ Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams ให้คุณบันทึกโน้ตพร้อมเวลาที่ระบุไว้และเชื่อมโยงโดยตรงกับช่วงเวลาในบันทึกการสนทนา

คุณสามารถเน้นจุดสำคัญ มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ และทำงานร่วมกันในบันทึกได้ระหว่างประชุม ไม่ใช่หลังจากนั้น ทุกอย่างจะซิงค์กับ Google Docs หรือ Slack ทำให้การส่งต่องานเป็นไปอย่างราบรื่น ทางเลือกของ Superwhisper นี้เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการออกจากห้องประชุมด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย และอาจจะก้าวไปข้างหน้าอีกเล็กน้อย

คุณสมบัติเด่นของ Tactiq

  • ดูการถอดความสดโดยตรงภายในอินเทอร์เฟซของ Google Meet ในขณะที่ยังคงมุ่งความสนใจไปที่ผู้เข้าร่วม
  • โอนบันทึกการประชุมไปยัง Google Docs ทันทีเพื่อแก้ไขและแจกจ่ายได้ทันที
  • ร่วมมือในการจัดทำบันทึกการสนทนาผ่านความคิดเห็นที่แชร์และเครื่องหมายแสดงปฏิกิริยาจากสมาชิกในทีม
  • รวบรวมส่วนที่เน้นไว้โดยอัตโนมัติเป็นสรุปการประชุมที่กระชับ

ข้อจำกัดของ Tactiq

  • Google Meet โฟกัสจำกัดประโยชน์สำหรับทีมที่ใช้หลายแพลตฟอร์ม
  • ความสามารถในการวิเคราะห์ที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออัจฉริยะสำหรับการประชุมโดยเฉพาะ

ราคาของ Tactiq

  • ฟรี
  • ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Tactiq

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Tactiq อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งสรุปไว้ว่า:

ฉันได้ใช้ Tactiq สำหรับงานนี้ และมันช่วยได้มากจริงๆ มันสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอย่าง Google Meet และจับรายละเอียดสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้มาก โดยเฉพาะเมื่อมีการประชุมต่อเนื่องกันหลายครั้ง คุ้มค่าที่จะลองใช้ดูแน่นอน!

ฉันได้ใช้ Tactiq สำหรับงานนี้ และมันช่วยได้มากจริงๆ มันสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอย่าง Google Meet และจับรายละเอียดสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้มาก โดยเฉพาะเมื่อมีการประชุมต่อเนื่องกันหลายครั้ง คุ้มค่าที่จะลองใช้ดูแน่นอน!

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ทำให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพด้วย 4D: ตัดสินใจ (Decide), หารือ (Discuss), สาธิต (Demo), มอบหมาย (Delegate). เริ่มต้นด้วยสิ่งที่ต้องตัดสินใจ, หารือเกี่ยวกับปัญหา, สาธิตความคืบหน้า (ถ้ามี), และมอบหมายขั้นตอนต่อไป. AI สามารถบันทึกและติดตามแต่ละ 'D' ได้ในขณะที่การประชุมดำเนินไป.

ก้าวข้ามผลการเรียนด้วย ClickUp

การบันทึกสิ่งที่ถูกกล่าวไว้ในที่ประชุมนั้นมีประโยชน์ แต่การบันทึกสิ่งที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นต่อไปนั้นคือสิ่งที่ขับเคลื่อนความก้าวหน้าอย่างแท้จริง แม้ว่า Superwhisper จะมีการรองรับการแปลงเสียงเป็นข้อความและการสร้างคำบรรยายที่ดี แต่ขาดฟังก์ชันการทำงานที่กว้างขวางซึ่งทีมที่กำลังเติบโตต้องการเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องและรวดเร็ว

สำหรับทีมที่ต้องการนำการประชุม งาน และความร่วมมือมาไว้ในระบบที่เป็นระเบียบเดียวกัน ClickUp คือโซลูชันที่สมบูรณ์แบบ

ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเช่น AI Notetaker, เอกสาร, และการสร้างงานและแปลภาษาแบบเรียลไทม์ ClickUp สามารถเปลี่ยนการสนทนาและแนวคิดของมนุษย์ในระหว่างการบรรยาย, พอดแคสต์, และการประชุมให้กลายเป็นกิจกรรมได้โดยไม่พลาดจังหวะ

