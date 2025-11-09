10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Superwhisper พร้อมฟีเจอร์การประชุมด้วย AI

การประชุมต่อเนื่องกันนั้นยากพออยู่แล้วโดยไม่ต้องเพิ่มความเครียดจากการจดบันทึก การติดตามผล และการพยายามจำว่าใครรับผิดชอบอะไร
ผู้ช่วยประชุม AI ได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมที่ต้องการรักษาความสนใจในระหว่างการหารือ และพึ่งพาการสรุปที่ถูกต้องในภายหลัง
Superwhisper เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ แต่ไม่ใช่เพียงเครื่องมือเดียว
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับทางเลือก 10 อย่างของ Superwhisper ที่เหนือกว่าการถอดเสียงพูดเป็นข้อความธรรมดา ช่วยให้คุณดำเนินการตามสิ่งที่พูดได้ ไม่ใช่แค่บันทึกไว้เท่านั้น 🧑💻
ทางเลือกของ Superwhisper ในภาพรวม
กำลังมองหาเครื่องมือยอดนิยมเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันอยู่ใช่ไหม? นี่คือภาพรวมของทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Superwhisper พร้อมสิ่งที่แต่ละตัวมีให้ 📊
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|ClickUp
|ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI พร้อมการแท็กผู้พูด การสร้างงานแบบเรียลไทม์ เอกสารที่สามารถค้นหาได้ และ ClickUp Brain สำหรับข้อมูลเชิงลึกในการประชุม
|บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Otter. ai
|คำศัพท์ที่กำหนดเอง, สรุปโดยอัตโนมัติ, พื้นที่ทำงานร่วมกัน, การค้นหาทั่วโลก
|ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|Sembly AI
|การสกัดงาน, ตัวบ่งชี้หัวข้อ, สรุปโดย AI, ประวัติการประชุมที่สามารถค้นหาได้
|ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือน ต่อผู้ใช้
|หิ่งห้อย. ai
|ไฮไลท์ช่องทีม, ตัวติดตามที่กำหนดเอง, การค้นหาเชิงความหมาย, สแนปช็อตวิดีโอ
|ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|ปัญญาประดิษฐ์ด้านธัญพืช
|คลิปวิดีโอ, คอลเลกชันตามหัวข้อ, ห้องสมุดแบบร่วมมือ, ไฮไลท์ที่มีแบรนด์
|ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $19 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|Avoma
|การติดตามความรู้สึก, การโค้ชการขาย, การซิงค์ CRM, คู่มือการสนทนา
|บริษัทขนาดกลาง, องค์กรธุรกิจ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือนต่อผู้ใช้
|ความลึกซึ้ง
|สรุปอีเมล, สรุปไฮไลท์โดย AI, การค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติ, การบันทึกที่ปลอดภัย
|บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $19 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|MeetGeek
|การแจกจ่ายบันทึกอัจฉริยะ, การแบ่งบทด้วย AI, ตัวชี้วัดเวลาพูด, แท็กการประชุม
|ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $19 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|tl;dv
|การบันทึกผ่านเบราว์เซอร์, การแชร์ส่วน, ไลบรารีวิดีโอทีม, การติดแท็ก
|บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|แทคติค
|การถอดความการประชุมแบบเรียลไทม์ ส่งออกเป็น Google Docs หมายเหตุที่แชร์ได้ ไฮไลท์
|บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นของ Superwhisper?
ระบบแปลงเสียงเป็นข้อความของ Superwhisper นั้นสะดวกสำหรับผู้ใช้ Mac แต่ข้อจำกัดของมันอาจทำให้คุณหันไปใช้ทางเลือกอื่นได้ ปัญหาเช่นค่าใช้จ่าย, การปรับแต่ง, หรือการสนับสนุนแพลตฟอร์มมักทำให้การเปลี่ยนไปใช้ทางเลือกอื่นคุ้มค่า
นี่คือเหตุผลที่คุณอาจต้องการสำรวจเครื่องมือจัดการการประชุมอื่น ๆ ⚒️
- ไม่รองรับ Windows: จำกัดการใช้งานเฉพาะ macOS และ iOS ทำให้ผู้ใช้ Windows ไม่สามารถใช้งานได้
- จำกัดโมเดลฟรี: ล็อกโมเดล AI ท้องถิ่นที่ดีกว่าไว้เบื้องหลังแผนชำระเงิน ลดการเข้าถึง
- เพิ่มความซับซ้อนให้กับคำแนะนำที่กำหนดเอง: ต้องมีความรู้ทางเทคนิคสำหรับการสร้างผลลัพธ์การพิมพ์ตามคำบอกที่ปรับแต่ง
- ขาดการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ไม่สามารถรองรับการถอดเสียงแบบทีมหรือกระบวนการทำงานร่วมกันแบบแชร์ได้
- การต่อสู้กับสำเนียง: ตีความภาษาอังกฤษที่ไม่เป็นมาตรฐานผิดพลาด ทำให้ความแม่นยำลดลงสำหรับผู้ใช้ที่หลากหลาย
- ไม่มีการถอดความวิดีโอ: ไม่รองรับการถอดความไฟล์วิดีโอ ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งบางราย
- ทำงานช้าลงบนอุปกรณ์เก่า: ใช้ทรัพยากรเครื่องมากบน Mac ที่มีประสิทธิภาพการประมวลผลต่ำ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ชาวกรีกโบราณรวมตัวกันที่อะโกราเพื่ออภิปรายประเด็นพลเมือง และชาวโรมันจัดการประชุมตั้งแต่เรื่องการเมืองไปจนถึงเรื่องศาสนาในฟอรัม ดังนั้นในทางเทคนิคแล้ว การประชุมทีมของคุณเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีที่มีอายุ 2,000 ปี
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Superwhisper ที่ควรใช้
หาก Superwhisper ไม่ตรงกับความต้องการของคุณ (หรือคุณแค่ต้องการลองอะไรใหม่ ๆ) นี่คือทางเลือกที่น่าสนใจที่ควรพิจารณา ไม่ว่าคุณจะทำงานกับสายสนทนาสดหรือไฟล์เสียงและวิดีโอที่บันทึกไว้ เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้คุณดึงข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว
แต่ละตัวนำเสนอวิธีการเฉพาะตัวในการใช้AI สำหรับบันทึกการประชุมและการสนับสนุนเพื่อให้คุณสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณได้ 📋
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและการประชุมในที่ทำงานเดียว)
Superwhisper จับสิ่งที่พูดในการประชุมได้ แต่บ่อยครั้งก็หยุดแค่นั้น คุณยังคงต้องหาวิธีกำหนดขั้นตอนถัดไป จัดการติดตามผล และเชื่อมโยงการสนทนาเหล่านั้นกับงานที่กำลังดำเนินอยู่ สำหรับทีมที่ทำงานอย่างรวดเร็ว ช่องว่างนั้นอาจทำให้ทุกอย่างช้าลง
ClickUpนำเสนอวิธีการที่เชื่อมต่อกันมากขึ้นและครบวงจร ในฐานะที่เป็นConverged AI Workspace แห่งแรกของโลก มันรวมแอปงาน ข้อมูล การประชุม และเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกัน จึงยุติการขยายตัวของพื้นที่ทำงาน และ มอบบริบท 100% และสถานที่เดียวสำหรับมนุษย์และตัวแทนในการทำงานร่วมกัน
ให้ AI ช่วยจดบันทึกแทนคุณ
ยกตัวอย่างเช่นClickUp AI Notetaker มันบันทึกการประชุม แปลงคำพูดเป็นข้อความแบบเรียลไทม์ และติดแท็กผู้พูดแต่ละคนเพื่อความชัดเจน
นี่คือคำแนะนำเบื้องต้นอย่างรวดเร็วสำหรับคุณเพื่อเริ่มต้น:
สมมติว่าทีมผลิตภัณฑ์ของคุณจัดการประชุมวางแผนฟีเจอร์ใน Google Meet เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง เครื่องมือจะสร้างบันทึกการสนทนาและสรุปโดยย่อที่เน้นประเด็นสำคัญ เช่น ฟีเจอร์ที่ควรให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก และผู้ที่รับผิดชอบแต่ละโครงการ
การตัดสินใจเหล่านั้นจะถูกแปลงเป็นงานใน ClickUp โดยอัตโนมัติ มอบหมายงาน และพร้อมสำหรับการติดตามภายในพื้นที่ทำงานเดียวกัน
ทำงานได้เร็วขึ้น 4 เท่าด้วยการพิมพ์ด้วยเสียง
การแปลงเสียงเป็นข้อความ ฝัง อยู่ในBrain MAXเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานอย่างชาญฉลาดและรวดเร็วขึ้น เครื่องมือการพิมพ์ตามเสียงที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์นี้ช่วยให้คุณพิมพ์เสียงได้โดยไม่ต้องใช้มือในแอปใด ๆ — ไม่จำเป็นต้องสลับหน้าต่างหรือหยุดการทำงานของคุณ
นี่คือทุกสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับมัน:
- การแก้ไขอัตโนมัติด้วย AI: คุณพูด AI พิมพ์และแก้ไข เลือกระดับการปรับปรุงที่คุณต้องการ ตั้งแต่การแก้ไขเล็กน้อยไปจนถึงการขัดเกลาอย่างมืออาชีพ
- การกล่าวถึงและลิงก์ที่คำนึงถึงบริบท: กล่าวถึงเพื่อนร่วมงาน งาน หรือเอกสาร และ AI จะเชื่อมต่อกับบุคคลที่ถูกต้องพร้อมลิงก์ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
- คำศัพท์ส่วนตัว: เครื่องมือนี้จะเรียนรู้คำที่คุณใช้บ่อยที่สุด คำศัพท์เฉพาะทางในงาน และชื่อเล่น เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ
- เสียงระดับโลก: พูดในภาษาของคุณเองและพิมพ์ได้อย่างคล่องแคล่วในกว่า 50 ภาษา ทำให้เหมาะสำหรับทีมทั่วโลก
Brain MAX ยังสามารถค้นหาบันทึกการประชุมและเอกสารของคุณข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดได้ นอกเหนือจากการค้นหาแล้ว ยังรวมความสามารถของเครื่องมือ AI หลายตัว เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini เข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ชาญฉลาดและพร้อมใช้งานสำหรับองค์กร
หากคุณพร้อมที่จะเลิกใช้AI ที่แพร่หลาย ใช้เสียงของคุณเพื่อทำงาน สร้างเอกสาร มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม และอื่นๆ อีกมากมาย ลองใช้ Brain MAX
เอกสารที่ช่วยให้งานของคุณเป็นระเบียบอย่างยอดเยี่ยม
เนื้อหาการประชุมทั้งหมด, สรุป, และบันทึกการประชุมถูกเก็บไว้ในเอกสารClickUp Docs ที่เป็นส่วนตัว เอกสารเหล่านี้รองรับการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์, การแก้ไขแบบร่วมมือ, และการติดแท็ก ซึ่งช่วยให้การจัดระเบียบและเข้าถึงบันทึกการประชุมระหว่างทีมต่าง ๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้น
ตัวอย่างเช่น ทีมความสำเร็จของลูกค้าสามารถทบทวนสายการโทรตอนเริ่มต้นใหม่ เพิ่มบันทึกตามบริบท และเก็บทุกอย่างไว้ในโฟลเดอร์ของลูกค้านั้นเพื่อการมองเห็นที่ราบรื่น
ปลดปล่อยพลังของ ClickUp Brain
หากคุณกำลังมองหาการติดตามผลเฉพาะจากการประชุมครั้งก่อนClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมอยู่ภายใน สามารถช่วยคุณได้
ถามคำถามเช่น 'มีการหารืออะไรเกี่ยวกับการเปิดตัวไตรมาส 2 บ้าง?' และมันจะแสดงจุดที่เกี่ยวข้องจากบันทึกการประชุมในอดีตขึ้นมาทันที สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่จัดการโครงการหลายโครงการหรือมีการประชุมจำนวนมาก
แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดบันทึกให้ดียิ่งขึ้นClickUp Meetingsมีแม่แบบบันทึกการประชุมหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้
เทมเพลตรายงานการประชุม ClickUpช่วยให้ทีมของคุณสามารถบันทึกและจัดระเบียบการสนทนาได้อย่างเป็นมาตรฐาน เทมเพลตนี้ประกอบด้วยส่วนเฉพาะสำหรับวาระการประชุม การตัดสินใจ และการติดตามผล ช่วยให้ทีมบันทึกการประชุมได้อย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ถอดเสียงการประชุมในหลายภาษา: ให้ ClickUp ตรวจจับภาษาของผู้ดำเนินรายการโดยอัตโนมัติและสร้างบันทึกที่แม่นยำในกว่า 15 ภาษา
- ปรับแต่งวันของคุณ: ใช้ClickUp Calendarเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานและกำหนดช่วงเวลาโฟกัสตามปริมาณงานของคุณ
- เข้าร่วมการประชุมด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว: เปิดการประชุม Zoom, Meet หรือ Teams ได้โดยตรงจาก ClickUp
- เตรียมพร้อมสำหรับการประชุม: รับการแจ้งเตือนที่ทันเวลาเพื่อให้คุณไม่พลาดการประชุม
- จัดตารางเวลาอย่างชาญฉลาด: ดูปฏิทินของทีมแบบเคียงข้างกันเพื่อหาช่วงเวลาประชุมที่เหมาะกับทุกคน
- แชร์ผลลัพธ์ทันที: ขอให้ ClickUp Brain โพสต์สรุปและรายการที่ต้องดำเนินการลงในช่องแชทของ ClickUpโดยตรงเพื่อการติดตามผลและมองเห็นได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซและฟีเจอร์ต่าง ๆ ของ ClickUp
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,450+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
รีวิวใน Redditนี้พูดได้ชัดเจนทุกอย่าง:
ตอนแรกฉันลังเลเกี่ยวกับ ClickUp Brain อยู่เหมือนกัน รู้สึกว่ามันเป็นแค่ลูกเล่น AI อีกอย่างหนึ่ง แต่สุดท้ายมันช่วยฉันจากงานเขียนที่น่าเบื่อไปได้เยอะ โดยเฉพาะเวลาที่ต้องสรุปอีเมลยาวๆ จากลูกค้าหรือเริ่มร่างงานใหม่ แม้จะไม่สมบูรณ์แบบ แต่ก็ช่วยได้มากเวลาที่งานล้นมือ ฟีเจอร์ AI ที่ช่วยจดบันทึกนี่แหละที่เซอร์ไพรส์จริงๆ เราเคยสูญเสียรายการที่ต้องทำไปมากมายหลังการประชุม แต่ตอนนี้ระบบสามารถจับทุกอย่างได้และมอบหมายงานให้โดยอัตโนมัติ การติดตามงานดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เหมือนกับสิ่งอื่นๆ มันต้องใช้เวลาในการปรับตัว และยังมีบางช่วงเวลาที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยราบรื่น แต่เมื่อมองย้อนกลับไปที่วิธีการทำงานของเราในอดีต ฉันไม่อยากกลับไปแบบนั้นอีกเลย
ตอนแรกฉันลังเลเกี่ยวกับ ClickUp Brain อยู่เหมือนกัน รู้สึกว่ามันเป็นแค่ลูกเล่น AI อีกอย่างหนึ่ง แต่สุดท้ายมันช่วยฉันจากงานเขียนที่น่าเบื่อไปได้มาก โดยเฉพาะเวลาที่ต้องสรุปอีเมลยาวๆ จากลูกค้าหรือเริ่มร่างงานใหม่ แม้จะไม่สมบูรณ์แบบ แต่ก็ช่วยได้มากเวลาที่งานล้นมือ ฟีเจอร์บันทึกโน้ตด้วย AI นี่แหละที่เซอร์ไพรส์จริงๆ เราเคยสูญเสียรายการที่ต้องทำไปมากมายหลังการประชุม แต่ตอนนี้ระบบสามารถจับทุกอย่างได้และมอบหมายงานให้โดยอัตโนมัติ การติดตามผลดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เหมือนกับสิ่งอื่นๆ มันต้องใช้เวลาปรับตัว และยังมีบางช่วงเวลาที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยราบรื่น แต่เมื่อมองย้อนกลับไปที่วิธีการทำงานของเราในอดีต ฉันไม่อยากกลับไปแบบนั้นอีกเลย
📮 ClickUp Insight: จากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเรา พบว่าเกือบ 40% ของผู้ตอบแบบสอบถามเข้าร่วมประชุมระหว่าง 4 ถึง 8 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ โดยแต่ละครั้งใช้เวลาสูงสุดถึงหนึ่งชั่วโมง ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วถือเป็นเวลาที่องค์กรของคุณใช้ไปกับการประชุมอย่างมหาศาล
หากคุณสามารถกู้เวลาคืนได้ล่ะ?ClickUp's AI Notetaker ที่ผสานรวมไว้ในตัวสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ถึง 30% ผ่านการสรุปการประชุมแบบเรียลไทม์ ขณะที่ClickUp Brainช่วยสร้างงานอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ ทำให้ชั่วโมงของการประชุมกลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
🎥 ชมการเปรียบเทียบ Wispr Flow, Superwhisper, ClickUp และเครื่องมือการพิมพ์ด้วยเสียงอื่น ๆ:
2. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็วระหว่างการสนทนาสด)
ผ่านทางOtter.ai
Otter.aiเป็นผู้ช่วยจดบันทึกที่ได้รับความนิยม การถอดเสียงแบบเรียลไทม์มีความแม่นยำและแสดงรหัสผู้พูดและเวลาที่พูด ดังนั้นคุณจะรู้เสมอว่าใครพูดอะไรและเมื่อไหร่
ดียิ่งกว่านั้น? Otter สามารถเข้าร่วมการประชุม Zoom, Google Meet หรือ Microsoft Teams ของคุณโดยอัตโนมัติ (ใช่ แม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ที่นั่นก็ตาม) และแอปมือถือช่วยให้คุณสามารถบันทึกการสนทนาได้ทันที แม้ในขณะออฟไลน์ นอกจากนี้ ระบบแชท AI ในตัวยังสามารถดึงประเด็นสำคัญหรือเขียนอีเมลสรุปการประชุมให้อัตโนมัติอีกด้วย
Otter.ai ฟีเจอร์เด่น
- สร้างรายการคำศัพท์ที่กำหนดเองสำหรับคำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรม เพื่อให้การถอดความสามารถจับคำศัพท์ทางเทคนิคได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องแก้ไขบ่อยครั้ง
- สร้างสรุปโดยอัตโนมัติที่สามารถระบุการตัดสินใจที่สำคัญและขั้นตอนต่อไปได้โดยไม่ต้องตรวจสอบด้วยตนเอง
- ร่วมมือผ่านพื้นที่ทำงานร่วมกันที่ทีมสามารถเน้นข้อความและเพิ่มบันทึกตามบริบทได้
- ค้นหาข้อมูลเฉพาะจากหลายเดือนของการประชุมโดยใช้ความสามารถในการค้นหาที่ครอบคลุม
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- ความถูกต้องลดลงในการประชุมที่มีผู้พูดหลายคนพูดพร้อมกัน
- ไม่มีการผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการในตัว
Otter.ai ราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $16.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก G2คนหนึ่งได้กล่าวไว้:
สิ่งที่ฉันชอบที่สุดเกี่ยวกับ Otter คือฉันสามารถให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับผู้ที่ฉันกำลังติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ได้ โดยไม่ต้องคอยจดบันทึกตลอดเวลา การสนทนาสามารถเป็นไปอย่างอิสระมากขึ้น ฉันสามารถถามคำถามได้มากขึ้นและหาข้อมูลได้มากขึ้น เพราะฉันรู้ว่า Otter จะจดบันทึกและบันทึกเสียงเป็นข้อความให้
สิ่งที่ฉันชอบที่สุดเกี่ยวกับ Otter คือฉันสามารถให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับผู้ที่ฉันกำลังติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ได้ โดยไม่ต้องคอยจดบันทึกตลอดเวลา การสนทนาสามารถเป็นไปอย่างอิสระมากขึ้น ฉันสามารถถามคำถามได้มากขึ้นและค้นหาข้อมูลได้มากขึ้น เพราะฉันรู้ว่า Otter จะจดบันทึกและบันทึกเสียงเป็นข้อความให้
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ก่อนการประชุม ให้กำหนดบทบาทแก่แต่ละคน: คนขับ, ผู้อนุมัติ, ผู้มีส่วนร่วม, หรือ ผู้รับทราบ AI สามารถช่วยระบุผู้มีส่วนร่วมจากการประชุมครั้งก่อนหรือเอกสารโครงการได้ ไม่มีใครต้องพูดซ้ำกันอีกต่อไป
3. Sembly AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสกัดงานที่สามารถดำเนินการได้จากประชุม)
ผ่าน Sembly AI
คิดถึง Sembly เป็นเครื่องมือถอดเสียงด้วย AIที่สามารถระบุรายการที่ต้องดำเนินการ การตัดสินใจ และการติดตามผลได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นในขณะที่คุณกำลังสรุปการสนทนา ระบบจะสรุปขั้นตอนถัดไปให้โดยอัตโนมัติ
สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับเครื่องมือการจัดการโครงการ นั่นหมายความว่าข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมจะถูกส่งตรงเข้าสู่กระบวนการทำงานของคุณ เพิ่มการวิเคราะห์ความรู้สึก การรองรับหลายภาษา และเครื่องมือค้นหาที่ทรงพลัง และเครื่องมือนี้จะกลายเป็นผู้ช่วยเชิงกลยุทธ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sembly AI
- เปลี่ยนประเด็นการหารือให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้ และผสานรวมกับระบบการจัดการโครงการ
- นำทางบันทึกการประชุมผ่านเครื่องหมายหัวข้อที่ระบุการเปลี่ยนแปลงหัวข้อโดยอัตโนมัติ
- รับสรุปข้อมูลโดย AI ที่เน้นข้อมูลสำคัญและสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ
- สร้างฐานความรู้ที่สามารถค้นหาได้ โดยจัดระเบียบตามโครงการ ทีม หรือหัวข้อการสนทนา
ข้อจำกัดของ Sembly AI
- ข้อกำหนดการเข้าถึงปฏิทินอาจก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
- การรู้จำเสียงพูดมีปัญหาเมื่อเจอสำเนียงที่หนักและคำศัพท์เฉพาะทาง
ราคา Sembly AI
- ฟรี
- มืออาชีพ: 15 ดอลลาร์/เดือน
- ทีม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Sembly AI
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือสร้างบันทึกการประชุมด้วย AI ที่ดีที่สุด
4. ไฟลั่กๆ. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมบันทึกการสนทนาเข้ากับเครื่องมือในที่ทำงาน)
ผ่านทางFireflies.ai
Fireflies.ai มุ่งเน้นในการทำให้การประชุมของคุณสามารถค้นหาได้และชาญฉลาด จุดแข็งที่แท้จริงของมันอยู่ที่การวิเคราะห์หัวข้อและความรู้สึก คุณสามารถค้นหาคำว่า 'การอัปเดตงบประมาณ' 'ข้อเสนอแนะเชิงบวก' หรือ 'กำหนดเวลา' จากบันทึกการประชุมหลายสิบรายการ และเครื่องมือจะแสดงช่วงเวลาที่ตรงกันออกมาให้ทันที
นอกจากนี้ยังจัดระเบียบเนื้อหาการประชุมของคุณด้วยแท็กและธีมอัตโนมัติ ทำให้ง่ายต่อการติดตามการสนทนาตลอดเวลา พื้นที่ทำงานร่วมกัน การใส่คำอธิบายประกอบของทีมและการสร้างรายการงานช่วยให้ Fireflies เปลี่ยนการประชุมของคุณให้เป็นฐานความรู้ที่มีชีวิตชีวา
หิ่งห้อย. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- ส่งไฮไลท์การประชุมไปยังช่องทีมโดยตรง เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกถึงสมาชิกทีมของคุณโดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม
- สร้างตัวติดตามที่กำหนดเองสำหรับคำหรือหัวข้อเฉพาะที่รวบรวมการสนทนาที่เกี่ยวข้องจากการประชุมหลายครั้ง
- กรองคลังสนทนาโดยใช้การจัดหมวดหมู่ด้วย AI ที่จัดกลุ่มเนื้อหาที่คล้ายกันโดยอัตโนมัติ
- รับการถอดเสียงจากเสียงอย่างรวดเร็วและแม่นยำจากการประชุมผ่าน Zoom, Teams และ Meet บน Chrome Extension ของคุณ
หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai
- การตรวจจับหัวข้อทำงานไม่สม่ำเสมอในประเภทการสนทนาที่แตกต่างกัน
- ตัวเลือกการปรับแต่งคำศัพท์มีจำกัด ไม่เหมือนกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Fireflies.ai
หิ่งห้อย. การกำหนดราคา ai
- ฟรี
- ข้อดี: 18 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 29 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
หิ่งห้อย. การให้คะแนนและรีวิวของ ai
- G2: 4. 8/5 (รีวิว 645+ ครั้ง)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การจดบันทึกเป็นนิสัยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ชาวอียิปต์โบราณบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ด้วยอักษรภาพ ในขณะที่นักเขียนชาวโรมันประดิษฐ์อักษรย่อแบบแรกเพื่อจดบันทึกคำปราศรัยในที่สาธารณะ
5. Grain AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอไฮไลท์ที่แชร์ได้)
ผ่านGrain AI
ทำงานในสภาพแวดล้อมที่รวดเร็วใช่ไหม? แทนที่จะส่งไฟล์บันทึกเสียงเต็ม 60 นาที คุณสามารถตัดคลิปไฮไลท์ 90 วินาทีและแชร์กับทีมของคุณผ่าน Grain AI ได้ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ลูกค้าเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งหรือการตัดสินใจในโครงการ เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณจับภาพและแชร์เฉพาะสิ่งสำคัญได้อย่างง่ายดาย
คุณยังได้รับการถอดความสด, คลังข้อมูลที่สามารถค้นหาได้, และการผสานรวมกับ Slack และ Teams. มีประโยชน์สำหรับทีมขายและทีมความสำเร็จของลูกค้าที่ต้องการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในทิศทางเดียวกันโดยไม่ทำให้พวกเขาต้องรับภาระกับการดูซ้ำทั้งหมด.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grain AI
- สร้างวิดีโอคลิปทันทีระหว่างการประชุมที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งสามารถแชร์กับผู้มีอำนาจตัดสินใจได้ทันที
- รวบรวมคอลเลกชันวิดีโอเฉพาะหัวข้อที่รวบรวมการสนทนาที่เกี่ยวข้องจากการประชุมต่างๆ เข้าด้วยกัน
- สร้างห้องสมุดแบบร่วมมือที่สมาชิกในทีมสามารถเพิ่มบริบทผ่านบันทึกและแท็กหมวดหมู่
- แจกจ่ายไฮไลท์ที่มีแบรนด์ดูเป็นมืออาชีพให้กับลูกค้าผ่านหน้าดูที่ปลอดภัย
ข้อจำกัดของปัญญาประดิษฐ์ด้านธัญพืช
- การใช้งานเต็มรูปแบบต้องมีการผสานรวมกับ Zoom
- การประมวลผลวิดีโอต้องการแบนด์วิดท์และทรัพยากรการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก
การกำหนดราคาด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับธัญพืช
- ฟรี
- เริ่มต้น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Grain AI
- G2: 4. 6/5 (295+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Grain AI อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2หนึ่งฉบับได้กล่าวไว้ว่า:
Grain สามารถบันทึกบันทึกการประชุมและถอดความได้อย่างแม่นยำ ทีมสนับสนุนก็มีความมีประสิทธิภาพสูงและระบบการเริ่มต้นใช้งานก็ใช้งานง่ายมาก นอกจากนี้ยังสามารถผสานรวมและเชื่อมต่อกับสมาชิกทีมคนอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย...อาจจะถ้าพวกเขาอนุญาตให้บันทึกการประชุมขั้นต่ำ 25 ครั้งในใบอนุญาตฟรีแทนที่จะเป็น 20 ครั้งในปัจจุบัน
Grain สามารถบันทึกบันทึกการประชุมและถอดความได้อย่างแม่นยำ ทีมสนับสนุนมีประสิทธิภาพมากและระบบการเริ่มต้นใช้งานก็ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังง่ายต่อการผสานและเชื่อมต่อกับสมาชิกทีมคนอื่น ๆ...อาจจะถ้าพวกเขาอนุญาตให้บันทึกการประชุมขั้นต่ำ 25 ครั้งในใบอนุญาตฟรีแทนที่จะเป็น 20 ครั้งในปัจจุบัน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การประชุมที่ไม่มีจุดประสงค์คือเพียงการรบกวนปฏิทิน ตัดสินใจว่าเป็นการระดมความคิด การตัดสินใจ หรือการอัปเดต จากนั้นให้ผู้ช่วย AIของคุณสร้างวาระการประชุมโดยอัตโนมัติจากอีเมลหรือแชท
6. Avoma (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมขายและการประชุมความสำเร็จของลูกค้า)
Avoma แปลงไฟล์เสียงจากการประชุมของคุณเป็นข้อความและข้อมูลเชิงลึก ทำให้เป็นมากกว่าบริการถอดเสียงด้วย AI รองรับหลายภาษา (มากกว่า 40 ภาษา) การจัดตารางเวลาลูกค้า และการจัดเส้นทางลูกค้าเป้าหมาย
แต่สิ่งที่ทำให้เครื่องมือนี้แตกต่างคือการให้คำแนะนำและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน
ผู้จัดการฝ่ายขายและหัวหน้าทีมสามารถดูอัตราส่วนการพูดคุย ติดตามวิธีที่ตัวแทนรับมือกับข้อโต้แย้ง และใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้ข้อเสนอแนะเฉพาะเจาะจงได้ คิดว่าเป็นผู้ช่วยในการประชุมที่มุ่งเน้นการช่วยให้ทีมของคุณเติบโต ไม่ใช่แค่จดบันทึกเท่านั้น
คุณสมบัติเด่นของ Avoma
- ติดตามสัญญาณทางอารมณ์และระดับการมีส่วนร่วมตลอดการประชุมด้วยการวิเคราะห์ความรู้สึก
- เปรียบเทียบประสิทธิภาพของทีมกับเกณฑ์มาตรฐานจากการมีปฏิสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จเพื่อระบุความต้องการในการฝึกอบรม
- รับคำแนะนำการโค้ชจาก AI ตามรูปแบบการสนทนาและเทคนิคการขายที่พิสูจน์แล้ว
- สร้างคู่มือการประชุมจากเซสชันที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อช่วยให้สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จซ้ำได้
ข้อจำกัดของ Avoma
- คุณสมบัติหลักให้บริการในบริบทการขายเป็นหลัก และมีการใช้ประโยชน์อย่างจำกัดในแผนกอื่น ๆ
- จำเป็นต้องมีการตั้งค่าทางเทคนิคสำหรับการผสานรวม CRM
ราคาของ Avoma
- เริ่มต้น: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $39/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Avoma
- G2: 4. 6/5 (1,335+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? กฎระเบียบการประชุมของโรเบิร์ต ซึ่งยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพ ถูกเขียนขึ้นในศตวรรษที่ 1800 เพื่อช่วยจัดระเบียบการประชุมของโบสถ์ ก่อนหน้านั้น ทุกคนก็แค่... พูดคุยกันคนละทีละคนไป
7. Fathom (ดีที่สุดสำหรับความสามารถผู้ช่วยประชุม AI ฟรี)
ผ่านทางFathom
Fathom ทำให้การประชุมง่ายและฟรีอย่างน่าประหลาดใจ มันเชื่อมต่อกับการประชุม Zoom, Meet หรือ Teams ของคุณ บันทึกการประชุม และเขียนสรุปทันทีให้คุณไม่ต้องทำเองเครื่องมือประชุม AIนี้ยังซิงค์บันทึก กล่องข้อความ และงานต่างๆ เข้ากับ CRM ของคุณโดยตรง โดยไม่ต้องคลิกเพิ่ม
ทำไมคุณควรใช้มัน? มันให้คลิปวิดีโอทันทีจากส่วนที่ต้องการของการประชุม. ต้องการแชร์เพียงส่วนที่ลูกค้าของคุณพูดว่า 'ให้เราไปข้างหน้า'? ตัดคลิปแล้วส่งไป.
คุณสมบัติเด่นของ Fathom
- ถามคำถามในภาษาธรรมชาติเกี่ยวกับการประชุมที่ผ่านมาเพื่อค้นหาข้อมูลเฉพาะเจาะจงโดยไม่ต้องสแกนบันทึกการประชุม
- บันทึกช่วงเวลาสำคัญระหว่างการสนทนาสดที่รวบรวมโดยอัตโนมัติเป็นสรุปไฮไลท์
- รับสรุปอีเมลทันทีหลังจากการประชุมสิ้นสุดโดยไม่ต้องคลิกเพิ่มเติม
เข้าใจข้อจำกัด
- ตัวเลือกการผสานรวมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกที่มุ่งเน้นองค์กร
- คุณภาพของสรุปขึ้นอยู่กับการจัดโครงสร้างและความชัดเจนอย่างมาก
ราคาแบบคำนวณตามการใช้งาน
- ฟรี
- พรีเมียม: 19 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีมเอดิชั่น: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- Team Edition Pro: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวจาก Fathom
- G2: 5/5 (4,945+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 735 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fathom อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งได้แบ่งปันความคิดเห็นนี้:
ในฐานะเอเจนซี เราเป็นแฟนตัวยงของ Fathom. อินเทอร์เฟซใช้งานง่ายมาก ทำให้เราสามารถดึงรายงานเกี่ยวกับปริมาณการเข้าชม, การเปลี่ยนแปลง, หรือพฤติกรรมของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาผ่านข้อมูลที่ซับซ้อน. นอกจากนี้ ยังง่ายต่อการแชร์ลิงก์กับฟรีแลนซ์ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการสอนให้พวกเขาคุ้นเคยกับระบบ.
ในฐานะเอเจนซี เราเป็นแฟนตัวยงของ Fathom. อินเตอร์เฟซของมันง่ายมาก ๆ ทำให้เราสามารถดึงรายงานเกี่ยวกับปริมาณการเข้าชม, การเปลี่ยนแปลง, หรือพฤติกรรมของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาผ่านข้อมูลที่ซับซ้อน. นอกจากนี้ ยังง่ายต่อการแชร์ลิงก์กับฟรีแลนซ์ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาเพิ่มเติมในการสอนให้พวกเขาคุ้นเคยกับระบบ.
8. MeetGeek (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสารการประชุมอัตโนมัติ)
ผ่านทางMeetGeek
MeetGeek บันทึกและถอดความการประชุม แม้แต่การประชุมที่คุณพลาด และส่งสรุปติดตามผลทางอีเมลให้คุณภายในไม่กี่นาทีหลังจากนั้น
มันไม่ใช่แค่การบันทึก: MeetGeek รองรับบันทึกส่วนตัว, การติดตามผู้พูด, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ, และการวิเคราะห์แนวโน้มการประชุม ด้วยการผสานรวมกับแอปมากกว่า 7,000 แอป รวมถึง CRM และตัวจัดการงานต่างๆ มันถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการให้การประชุมทุกครั้งขับเคลื่อนงานไปข้างหน้า ไม่ใช่แค่กองข้อมูลดิจิทัลที่สะสมไว้
คุณสมบัติเด่นของ MeetGeek
- แชร์บันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติตามกฎที่ปรับแต่งได้และกลุ่มผู้เข้าร่วม
- กระโดดไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องของการบันทึกที่ยาวนานโดยใช้ตัวแบ่งบทที่สร้างโดย AI
- ติดตามตัวชี้วัดการสนทนา รวมถึงการกระจายเวลาการพูดระหว่างสมาชิกในทีม
- ติดแท็กประเด็นการอภิปรายที่สำคัญซึ่งสามารถรวบรวมเป็นหัวข้อสำคัญที่ตรวจสอบได้ง่าย
ข้อจำกัดของ MeetGeek
- รูปแบบสรุปการประชุมมีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- ตัวเลือกการเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สามมีจำกัด
ราคาของ MeetGeek
- ฟรี
- ข้อดี: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $39/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $59/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว MeetGeek
- G2: 4. 6/5 (445+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง MeetGeek อย่างไรบ้าง?
ตรงจากรีวิวใน Redditเกี่ยวกับทางเลือก Superwhisper นี้:
หากคุณต้องการเครื่องมือที่สรุปและสร้างรายงานการประชุมที่จับรายละเอียดที่สำคัญที่สุดจากการประชุมของคุณ คุณควรลองใช้ MeetGeek มันยังให้คุณปรับแต่งเทมเพลตเพื่อสร้างรายงานการประชุมที่จับข้อมูลเฉพาะที่คุณต้องการได้อีกด้วย จากนั้นคุณสามารถค้นหาคำสำคัญเพื่อค้นหาหรือซิงค์กับเครื่องมืออื่นที่คุณใช้ (เช่น Notion, Slack, เป็นต้น)
หากคุณต้องการเครื่องมือที่สรุปและสร้างรายงานการประชุมที่จับรายละเอียดที่สำคัญที่สุดจากการประชุมของคุณ คุณควรลองใช้ MeetGeek มันยังให้คุณปรับแต่งเทมเพลตเพื่อสร้างรายงานการประชุมที่จับข้อมูลเฉพาะที่คุณต้องการได้อีกด้วย และจากนั้นคุณสามารถค้นหาคำสำคัญเพื่อค้นหาหรือซิงค์กับเครื่องมืออื่นที่คุณใช้ (เช่น Notion, Slack เป็นต้น) ได้โดยอัตโนมัติ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า "บันทึกการประชุม"มาจากภาษาละติน minuta scriptura ซึ่งหมายถึง 'บันทึกย่อ' ซึ่งก็สมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาว่าบันทึกเหล่านี้สามารถถูกลืมได้ง่ายหากคุณไม่จดบันทึกไว้
9. tl;dv (เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้การบันทึกการประชุมเป็นประชาธิปไตย)
ผ่านทางtl;dv
tl;dv (ยาวเกินไป; ไม่ได้ดู) เหมาะสำหรับทีมขายและทีมความสำเร็จของลูกค้าที่ต้องการข้อมูลเชิงลึก ผู้ช่วย AI นี้สามารถถอดเสียง แปล และสรุปการสนทนาได้โดยอัตโนมัติ แต่พลังที่แท้จริงของมันอยู่ที่การโค้ช มันจะแจ้งเตือนว่าตัวแทนปฏิบัติตามคู่มือการเล่นได้ดีเพียงใด รับมือกับข้อโต้แย้งอย่างไร และทำงานได้ดีแค่ไหนในระหว่างการประชุม
นอกจากนี้ยังคัดสรรและแชร์วิดีโอรีล 'ช่วงเวลาที่ดีที่สุด' เพื่อช่วยให้ทีมเรียนรู้จากการสนทนาจริง ด้วยการผสานรวม CRM อย่างแน่นหนาและการรองรับมากกว่า 30 ภาษา tl;dv เปลี่ยนการประชุมให้กลายเป็นวงจรข้อเสนอแนะที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เริ่มการบันทึกได้ทันทีผ่านส่วนขยายเบราว์เซอร์ที่รองรับหลายแพลตฟอร์มการประชุม
- แชร์ส่วนของการสนทนาเฉพาะโดยไม่ต้องดาวน์โหลดหรือแก้ไขไฟล์วิดีโอ
- จัดระเบียบการบันทึกที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติในพื้นที่ของทีมตามโครงการหรือแผนก
- แจ้งสมาชิกในทีมเกี่ยวกับประเด็นการสนทนาที่เกี่ยวข้องผ่านความสามารถในการกล่าวถึงโดยตรง
ข้อจำกัดของ tl;dv
- เวลาการประมวลผลที่ยาวนานขึ้นสำหรับการบันทึกการประชุมที่ยาวนานขึ้น
- ฟังก์ชันการค้นหาทำงานได้ดีขึ้นกับเนื้อหาล่าสุดมากกว่าคลังข้อมูลในอดีต
ราคาแบบสรุป
- ฟรี
- ข้อดี: 29 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $98/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวแบบสรุป
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับเอกสารและบทความ
10. Tactiq (เหมาะสำหรับผู้ใช้ Google Meet ที่คำนึงถึงงบประมาณ)
ผ่านทางTactiq
Tactiq จับประเด็นสำคัญขณะที่คุณพูดคุยกัน โดยทำงานร่วมกับ Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams ให้คุณบันทึกโน้ตพร้อมเวลาที่ระบุไว้และเชื่อมโยงโดยตรงกับช่วงเวลาในบันทึกการสนทนา
คุณสามารถเน้นจุดสำคัญ มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ และทำงานร่วมกันในบันทึกได้ระหว่างประชุม ไม่ใช่หลังจากนั้น ทุกอย่างจะซิงค์กับ Google Docs หรือ Slack ทำให้การส่งต่องานเป็นไปอย่างราบรื่น ทางเลือกของ Superwhisper นี้เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการออกจากห้องประชุมด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย และอาจจะก้าวไปข้างหน้าอีกเล็กน้อย
คุณสมบัติเด่นของ Tactiq
- ดูการถอดความสดโดยตรงภายในอินเทอร์เฟซของ Google Meet ในขณะที่ยังคงมุ่งความสนใจไปที่ผู้เข้าร่วม
- โอนบันทึกการประชุมไปยัง Google Docs ทันทีเพื่อแก้ไขและแจกจ่ายได้ทันที
- ร่วมมือในการจัดทำบันทึกการสนทนาผ่านความคิดเห็นที่แชร์และเครื่องหมายแสดงปฏิกิริยาจากสมาชิกในทีม
- รวบรวมส่วนที่เน้นไว้โดยอัตโนมัติเป็นสรุปการประชุมที่กระชับ
ข้อจำกัดของ Tactiq
- Google Meet โฟกัสจำกัดประโยชน์สำหรับทีมที่ใช้หลายแพลตฟอร์ม
- ความสามารถในการวิเคราะห์ที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออัจฉริยะสำหรับการประชุมโดยเฉพาะ
ราคาของ Tactiq
- ฟรี
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Tactiq
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Tactiq อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งสรุปไว้ว่า:
ฉันได้ใช้ Tactiq สำหรับงานนี้ และมันช่วยได้มากจริงๆ มันสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอย่าง Google Meet และจับรายละเอียดสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้มาก โดยเฉพาะเมื่อมีการประชุมต่อเนื่องกันหลายครั้ง คุ้มค่าที่จะลองใช้ดูแน่นอน!
ฉันได้ใช้ Tactiq สำหรับงานนี้ และมันช่วยได้มากจริงๆ มันสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอย่าง Google Meet และจับรายละเอียดสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้มาก โดยเฉพาะเมื่อมีการประชุมต่อเนื่องกันหลายครั้ง คุ้มค่าที่จะลองใช้ดูแน่นอน!
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ทำให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพด้วย 4D: ตัดสินใจ (Decide), หารือ (Discuss), สาธิต (Demo), มอบหมาย (Delegate). เริ่มต้นด้วยสิ่งที่ต้องตัดสินใจ, หารือเกี่ยวกับปัญหา, สาธิตความคืบหน้า (ถ้ามี), และมอบหมายขั้นตอนต่อไป. AI สามารถบันทึกและติดตามแต่ละ 'D' ได้ในขณะที่การประชุมดำเนินไป.
ก้าวข้ามผลการเรียนด้วย ClickUp
การบันทึกสิ่งที่ถูกกล่าวไว้ในที่ประชุมนั้นมีประโยชน์ แต่การบันทึกสิ่งที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นต่อไปนั้นคือสิ่งที่ขับเคลื่อนความก้าวหน้าอย่างแท้จริง แม้ว่า Superwhisper จะมีการรองรับการแปลงเสียงเป็นข้อความและการสร้างคำบรรยายที่ดี แต่ขาดฟังก์ชันการทำงานที่กว้างขวางซึ่งทีมที่กำลังเติบโตต้องการเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องและรวดเร็ว
สำหรับทีมที่ต้องการนำการประชุม งาน และความร่วมมือมาไว้ในระบบที่เป็นระเบียบเดียวกัน ClickUp คือโซลูชันที่สมบูรณ์แบบ
ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเช่น AI Notetaker, เอกสาร, และการสร้างงานและแปลภาษาแบบเรียลไทม์ ClickUp สามารถเปลี่ยนการสนทนาและแนวคิดของมนุษย์ในระหว่างการบรรยาย, พอดแคสต์, และการประชุมให้กลายเป็นกิจกรรมได้โดยไม่พลาดจังหวะ
สมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅