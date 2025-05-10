บล็อก ClickUp

10 อันดับแอปทางเลือกสำหรับทีมเพื่อจัดการทีมได้ดีขึ้น

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
10 พฤษภาคม 2568

Coast เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการสื่อสารทีม การจัดการงาน และการจัดตารางเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

แต่ถ้าคุณเคยพบว่าตัวเองติดอยู่ที่หน้า "ยืนยันว่าคุณเป็นมนุษย์" หรือรออยู่พร้อมกับข้อความ "การยืนยันสำเร็จ กำลังรอ" คุณจะรู้ดีว่าประสบการณ์การใช้งานนั้นน่าหงุดหงิดเพียงใดในบางครั้ง

ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาความปลอดภัยในการเชื่อมต่อที่ดีขึ้น, กระบวนการทำงานที่ราบรื่นขึ้น, หรือเพียงแค่แพลตฟอร์มที่ทรงพลังมากขึ้นเพื่อทำการตรวจสอบการเข้าสู่ระบบให้เสร็จสิ้นได้เร็วขึ้น, คุณมาถูกที่แล้ว.

บทความบล็อกนี้ได้แยกแยะ 10 แอปทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Coast ที่มอบคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับการสื่อสารทีม, การจัดตาราง, และการจัดการโครงการ

คุณควรค้นหาอะไรในแอปพลิเคชันทางเลือกของ Coast App?

ในขณะที่ Coast App มอบโซลูชันที่เรียบง่ายสำหรับการจัดการทีมแนวหน้า ธุรกิจจำนวนมากเติบโตเกินกว่าฟีเจอร์พื้นฐานเมื่อการดำเนินงานมีความซับซ้อนมากขึ้น มาดูปัญหาที่มักถูกกล่าวถึงกัน:

  • การปรับแต่งที่จำกัด: แอปนี้ขาดความยืดหยุ่นสำหรับทีมที่ต้องการเวิร์กโฟลว์หรือโครงสร้างงานที่ปรับแต่งเฉพาะมากขึ้น
  • ช่องว่างของฟีเจอร์: Coast ไม่มีเครื่องมือที่ลึกซึ้ง เช่น แดชบอร์ดรายงาน การเชื่อมต่อระบบเงินเดือน หรือการติดตามเวลาที่นอกเหนือจากการจัดตารางเวลาพื้นฐาน
  • ไม่เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่: แม้จะเหมาะสำหรับกลุ่มเล็ก แต่อาจไม่รองรับการขยายตัวได้ดีสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีกระบวนการซับซ้อน
  • ข้อจำกัดในการผสานรวม: ไม่สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มธุรกิจยอดนิยมหลายแห่งได้อย่างง่ายดาย ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำหรับทีมที่พึ่งพาเทคโนโลยีที่หลากหลาย

หากคุณกำลังเผชิญกับอุปสรรคเหล่านี้ ทางเลือกอื่น ๆ ของ Coast ในคู่มือนี้จะช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่นและขยายได้มากขึ้น

🧠 คุณรู้หรือไม่? กว่า80% ของแรงงานทั่วโลกเป็น"แรงงานไร้โต๊ะทำงาน" — ทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การดูแลสุขภาพ การก่อสร้าง การบริการ และการขนส่ง

📊 10 อันดับทางเลือกแอป Coast ที่ดีที่สุดในพริบตา

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นราคา
ClickUpเครื่องมือจัดการงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรมุมมองที่ปรับแต่งได้, ระบบอัตโนมัติด้วย AI✅ แผนฟรีพร้อมใช้งาน✅ ปรับแต่งได้สำหรับทีมขนาดเล็กและองค์กร
MaintainXทีมบำรุงรักษาและการติดตามสินทรัพย์มือถือเป็นอันดับแรก, รายการตรวจสอบ SOP✅ แผนฟรีพร้อมใช้งาน✅ ปรับแต่งได้สำหรับทีมขนาดเล็กและองค์กร
คอนเน็กทีมการจัดการกำลังคนเคลื่อนที่การติดตามเวลา, การจัดตารางเวลา, แชทในแอป✅ ทดลองใช้ฟรี✅ ปรับแต่งได้สำหรับทีมขนาดเล็กและองค์กร
7กะการจัดตารางงานพนักงานร้านอาหารการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน, การผสานระบบ POS✅ แผนฟรีพร้อมใช้งาน✅ ปรับแต่งได้สำหรับทีมขนาดเล็กและองค์กร
ไทม์คล๊อก พลัสการติดตามเวลาและการเข้าออกงานการลงเวลาทำงานด้วยระบบไบโอเมตริก, การซิงค์ข้อมูลเงินเดือน❌ ไม่มีแผนฟรี
บลูโฟลเดอร์การจัดการบริการภาคสนามพอร์ทัลลูกค้า, งานประจำ❌ ไม่มีแผนฟรี
Fiixการบำรุงรักษาและการปฏิบัติงานของสินทรัพย์พร้อมใช้งานกับ IoT, การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน✅ ทดลองใช้ฟรี✅ ปรับแต่งได้สำหรับทีมขนาดเล็กและองค์กร
ฝูงการส่งข้อความทีมพร้อมงานแบบสำรวจ, การแจ้งเตือน, การผสานระบบ✅ แผนฟรีพร้อมใช้งาน✅ ปรับแต่งได้สำหรับทีมขนาดเล็กและองค์กร
การดูแลบำรุงรักษาการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกปฏิทินนายกรัฐมนตรี, แอปมือถือสำหรับช่างเทคนิค✅ แผนฟรีพร้อมใช้งาน✅ ปรับแต่งได้สำหรับทีมขนาดเล็กและองค์กร
วาดเล่นการจัดตารางการประชุมและการจัดงานการจัดตารางเวลาตามผลสำรวจ, การจองแบบตัวต่อตัว✅ แผนฟรีสำหรับผู้ใช้คนเดียว✅ ปรับแต่งได้สำหรับทีมขนาดเล็กและองค์กร

➡️ อ่านเพิ่มเติม:ปัญหาการจัดตารางเวลาที่พบบ่อยในที่ทำงานและวิธีแก้ไข

ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับแอป Coast

การจัดการงานและการสื่อสารในทีมมีความแตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรม สิ่งที่ได้ผลสำหรับร้านอาหารอาจไม่เหมาะกับทีมงานก่อสร้าง และความต้องการของผู้จัดการสถานที่ก็จะแตกต่างจากเอเจนซี่ด้านความคิดสร้างสรรค์

นั่นคือเหตุผลที่เราได้รวบรวมรายชื่อทางเลือกของแอป Coast ที่รองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การจัดการพนักงานเคลื่อนที่ การติดตามการบำรุงรักษา การจัดตารางงานทีม ไปจนถึงการวางแผนโครงการแบบร่วมมือกัน ดื่มด่ำและค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกรณีการใช้งานของคุณ!

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานอย่างครอบคลุมและการทำงานร่วมกันเป็นทีม)

ClickUp Brain
ลองเลย
ClickUp Tasks, ขับเคลื่อนด้วย AI, คือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการวางแผน, จัดระเบียบ และจัดสรรงานของคุณโดยไม่พลาดทุกจังหวะ

ClickUp คือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น หาก Coast รู้สึกจำกัดอยู่แค่การประสานงานในระดับผิวเผิน ClickUp มอบวิธีการที่ลึกซึ้งและปรับขนาดได้มากกว่าในการจัดการงาน การสื่อสาร และทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายอย่าง

ClickUp Tasksคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง คุณสามารถแบ่งงานออกเป็นงานย่อย งานย่อยย่อย และรายการตรวจสอบ—แต่ละงานมี ผู้รับผิดชอบ, ลำดับความสำคัญ, วันที่เริ่มต้น, และความเชื่อมโยง—เพื่อให้ทีมของคุณทราบเสมอว่าต้องทำอะไรต่อไป ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่างานที่สมาชิกทีมต้องตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและตอบกลับทันทีเมื่อมีตั๋วสนับสนุนเข้ามา เพื่อให้มั่นใจว่าส่วนสำคัญของกระบวนการทำงานไม่ถูกมองข้าม

งานใน ClickUp
แยกกระบวนการทำงานออกเป็นงานย่อยที่สามารถติดตามได้ ด้วย ClickUp Tasks

ไม่ว่าทีมของคุณจะทำงานได้ดีกว่าในแบบรายการ บอร์ดสไตล์คัมบัง ปฏิทิน หรือแผนภูมิแกนต์ClickUp's Custom Viewsก็ช่วยให้คุณเห็นงานของคุณในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ รู้สึกเหนื่อยเกินกว่าจะสร้างงานใหม่ เติมข้อมูลทุกช่อง และมอบหมายงานให้สมาชิกในทีมด้วยตนเองใช่ไหม? ให้AI ของ ClickUpช่วยคุณได้เลย!

ClickUp อัตโนมัติ
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองด้วย AI เพื่อทำให้สรุปโครงการ, การแจ้งเตือน, การอัปเดต, อีเมล และอื่น ๆ เป็นอัตโนมัติ

ปัญญาประดิษฐ์ที่ทรงพลังนี้ เมื่อผสานกับระบบอัตโนมัติของ ClickUp จะช่วยให้คุณสามารถ ขจัดงานซ้ำซ้อนได้อย่างง่ายดาย และช่วยจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างชาญฉลาด เพื่อไม่ให้มีงานใดตกหล่น ClickUp ยังมีเครื่องมือจัดตารางงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระงานหนักในส่วนนี้อีกด้วย

ClickUp Calendar ผสานการทำงาน โดยตรงกับกำหนดเวลาและงานที่ต้องพึ่งพากันของทีมคุณ จัดตารางงานอัตโนมัติสำหรับทีม และแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละงาน ช่วยให้ตารางเวลาของทีมกลายเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทำงาน แทนที่จะเป็นเพียงรายการที่หยุดนิ่ง

สำหรับทีมที่พร้อมก้าวไปไกลกว่าการจัดตารางเวลาและการแชทขั้นพื้นฐาน ClickUp นำเสนอโซลูชันที่เชื่อมต่อกันแบบครบวงจร ช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันและรวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง? เทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp ช่วยให้คุณเริ่มต้นและตั้งค่าเวิร์กโฟลว์การทำงานที่มีประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องยุ่งยาก ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถเห็นได้ว่าใครรับผิดชอบ งานใดมีกำหนดส่ง เมื่อไหร่ ระยะเวลาโดยประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น เพียงแค่เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับสิ่งต่าง ๆ เช่น งบประมาณ ลิงก์ หรือไฟล์แนบ เพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยเทมเพลตการจัดการงาน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยเทมเพลตการจัดการงาน ClickUp

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สร้าง, มอบหมาย, และจัดการงานด้วยระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ผ่านClickUp Tasks
  • ประหยัดเวลาด้วยทริกเกอร์และแอคชันงานตามกฎผ่านClickUp Automations
  • จัดตารางงานและการประชุมโดยอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์ลากและวางในClickUp Calendar
  • ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเดียวได้มากขึ้นด้วยฟีเจอร์ที่ผสานรวม เช่นClickUp Docs,ClickUp Whiteboards และClickUp Chat สำหรับ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • ผสานการทำงานจากเครื่องมือกว่า 1000+ ด้วยClickUp Integrations

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่ามีเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อยเนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิวของ ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

สำหรับองค์กรใดที่กำลังประสบปัญหาในการบริหารจัดการโครงการ ClickUp จะช่วยในการทำงานร่วมกันในโครงการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยซอฟต์แวร์นี้ ทุกคนสามารถติดตามรายการงานที่ต้องทำและดำเนินงานให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมบริหารโครงการสามารถติดตามความคืบหน้าโดยรวมของโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกงานจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา

สำหรับองค์กรใดที่กำลังประสบปัญหาในการบริหารจัดการโครงการ ClickUp จะช่วยในการทำงานร่วมกันในโครงการต่าง ๆ ด้วยซอฟต์แวร์นี้ ผู้ใช้สามารถติดตามรายการงานที่ต้องทำและดำเนินงานเหล่านั้นให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมบริหารโครงการสามารถติดตามความคืบหน้าโดยรวมของโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่างานจะเสร็จตามกำหนดเวลา

2. MaintainX (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการบำรุงรักษาและการดำเนินงาน)

MaintainX
ผ่านทางMaintainX

MaintainX ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมซ่อมบำรุงที่ต้องการเครื่องมือติดตามและทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่ง แตกต่างจาก Coast ที่เน้นการสื่อสารทั่วไปในทีม MaintainX โดดเด่นในการจัดการ ใบสั่งงาน ตารางการบำรุงรักษา และ การติดตามสินทรัพย์ ภายในอินเทอร์เฟซที่รองรับการใช้งานบนมือถือ

หากคุณอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต, สิ่งอำนวยความสะดวก, หรือบริการภาคสนาม, MaintainX มอบอำนาจให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการงาน, บันทึกข้อมูล, และให้ทุกคนได้รับการอัปเดตในเวลาจริงได้แม้ในโหมดออฟไลน์ ด้วยรายการตรวจสอบ, แบบฟอร์ม, และเทมเพลตขั้นตอน, ทีมสามารถทำภารกิจที่ต้องทำได้อย่างมั่นใจและสม่ำเสมอโดยไม่ต้องมีการสื่อสารซ้ำไปซ้ำมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

คุณสมบัติเด่นของ MaintainX

  • จัดการใบสั่งงานโดยใช้แพลตฟอร์มที่เน้นการใช้งานบนมือถือซึ่งออกแบบมาสำหรับทีมภาคสนาม
  • ให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการส่งข้อความในแอป
  • กำหนดตารางการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและติดตามประวัติสินทรัพย์ได้อย่างง่ายดาย
  • รักษาการปฏิบัติตามมาตรฐานโดยใช้รายการตรวจสอบ SOP และเครื่องมือตรวจสอบ

ข้อจำกัดของ MaintainX

  • อาจไม่เหมาะกับทีมที่อยู่นอกแผนกปฏิบัติการหรือการบำรุงรักษา

ราคาของ MaintainX:

  • แผนฟรี
  • จำเป็น: $16/ผู้ใช้/เดือน
  • พรีเมียม: $49/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ MaintainX

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,000+)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ไม่ว่าคุณจะใช้แอปใดในการจัดการเรื่องส่วนตัวหรือตารางเวลาของคุณ อย่าลืมตรวจสอบความปลอดภัยของการเชื่อมต่อทุกครั้งก่อนเข้าสู่ระบบ วิธีที่เชื่อถือได้คือการเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนสองขั้นตอนบนอุปกรณ์ของคุณ

3. Connecteam (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการแรงงานเคลื่อนที่)

คอนเน็กทีม
ผ่านทางConnecteam

Connecteam เป็นทางเลือกที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์สำหรับ Coast โดยเฉพาะสำหรับบริษัทที่มีทีมงานที่ไม่มีโต๊ะทำงานหรือทีมงานเคลื่อนที่ มันรวม การจัดตาราง, การติดตามเวลา, การจัดการงาน, และการสื่อสารเข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

มันมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมเช่นการก่อสร้าง, ค้าปลีก, หรือบริการภาคสนาม, ที่สมาชิกทีมต้องเคลื่อนไหวอยู่เสมอ. Connecteam ให้การอัปเดตแบบเรียลไทม์, แบบฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้, และกระบวนการเข้าสู่ระบบที่ปลอดภัย, ช่วยลดความยุ่งยากจากความล่าช้าเนื่องจากข้อความ "ยืนยันว่าคุณเป็นมนุษย์" หรือการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบที่ไม่เสถียร.

คุณสมบัติเด่นของ Connecteam

  • ติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงานด้วยเครื่องบันทึกเวลาแบบ GPS
  • สร้างตารางเวลาทีมโดยใช้เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
  • มอบหมายงานและรวบรวมข้อมูลด้วยรายการตรวจสอบและแบบฟอร์มบนมือถือ
  • เชื่อมต่อกับทีมของคุณผ่านการแชทในแอปและการประกาศ

ข้อจำกัดของ Connecteam

  • อินเทอร์เฟซอาจดูซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
  • คุณสมบัติบางอย่างถูกล็อกไว้เบื้องหลังแผนระดับที่สูงกว่า

ราคาของ Connecteam

  • ทดลองใช้ฟรี
  • พื้นฐาน: $29/เดือน (ผู้ใช้ 30 คนแรก)
  • ขั้นสูง: $49/เดือน (ผู้ใช้ 30 คนแรก)
  • ผู้เชี่ยวชาญ: $99/เดือน (ผู้ใช้ 30 คนแรก)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Connecteam คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Connecteam อย่างไรบ้าง?

โดยรวมแล้ว ฉันมีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมกับ Connecteam มันช่วยสร้างโครงสร้างและความชัดเจนให้กับงานประจำวันของเรา และทำให้การสื่อสารในทีมราบรื่นกว่าที่เคย ตั้งแต่การติดตามเวลาไปจนถึงงานและการอัปเดต ทุกอย่างตอนนี้อยู่ในที่เดียว มันช่วยให้เราจัดระเบียบและเชื่อมต่อกันได้ดีจริงๆ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่งานยุ่ง

โดยรวมแล้ว ฉันมีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมกับ Connecteam มันช่วยสร้างโครงสร้างและความชัดเจนให้กับงานประจำวันของเรา และทำให้การสื่อสารในทีมราบรื่นกว่าที่เคย ตั้งแต่การติดตามเวลาไปจนถึงงานและการอัปเดต ทุกอย่างตอนนี้อยู่ในที่เดียว มันช่วยให้เราจัดระเบียบและเชื่อมต่อกันได้ดีจริงๆ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่งานยุ่ง

➡️ อ่านเพิ่มเติม:ทักษะการจัดการงาน: วิธีจัดการงานสำหรับทีมและตัวคุณเอง

4. 7shifts (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานพนักงานร้านอาหาร)

7shifts
ผ่านทาง 7shifts

7shifts เป็นแพลตฟอร์มการจัดตารางงานและการบริหารจัดการแรงงานที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมร้านอาหาร หากเครื่องมือการจัดตารางงานทั่วไปของ Coast รู้สึกพื้นฐานหรือทั่วไปเกินไปสำหรับสภาพแวดล้อมที่รวดเร็วของคุณ 7shifts มอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งได้มากขึ้น

ด้วยระบบจัดตารางงานแบบลากและวาง เครื่องมือตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านแรงงาน และการสื่อสารภายในทีมแบบบูรณาการ 7shifts ช่วยลดข้อผิดพลาดในการจัดตารางงานและการเปลี่ยนแปลงกะในนาทีสุดท้าย นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน เช่น การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกะและการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้ผู้จัดการสามารถสร้างและรักษาตารางงานที่เชื่อถือได้สำหรับการดำเนินงานของทีม

คุณสมบัติเด่นของ 7shifts

  • บริหารจัดการพนักงานร้านอาหารด้วยเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการคาดการณ์
  • สื่อสารกับทีมของคุณผ่านการแชทและการประกาศที่มีอยู่ในระบบ
  • ปรับปรุงการจัดตารางเวลาให้ราบรื่นด้วยการสลับกะ การติดตามความพร้อม และการขอลา
  • รับข้อมูลเชิงลึกด้วยการผสานระบบ POS สำหรับการวิเคราะห์แรงงาน

ข้อจำกัดของ 7shifts

  • ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดนอกเหนือจากธุรกิจบริการอาหาร
  • ฟีเจอร์การรายงานอาจต้องใช้แผนระดับที่สูงขึ้น

ราคาของ 7shifts

  • Comp: ฟรีสำหรับร้านอาหารที่มีสาขาเดียวและมีพนักงานไม่เกิน 30 คน
  • เมนูหลัก: $34. 99/เดือน ต่อสถานที่
  • ผลงาน: $76.99/เดือน ต่อสถานที่
  • กูร์เมต์: ราคาที่กำหนดเองสำหรับความต้องการระดับองค์กร

7shifts คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1000+ รีวิว)

5. ไทม์คล๊อก พลัส (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาและการเข้าออก)

เครื่องบันทึกเวลา Plus
ผ่านทางTime Clock Plus

TimeClock Plus เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการควบคุมการ ติดตามเวลาทำงานของพนักงาน, การเข้างาน, และการ บูรณาการกับระบบเงินเดือน อย่างเข้มงวดมากขึ้น เป็นขั้นกว่าจาก Coast สำหรับฟังก์ชันที่เน้นด้านทรัพยากรบุคคล โดยให้การมองเห็นแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับชั่วโมงการทำงานของทีม, ยอดคงเหลือการลา, และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ต่างจาก Coast, TimeClock Plus ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบ ด้วยเครื่องมือที่ตรวจสอบการเข้างานผ่านระบบชีวมิติ, GPS, หรือการกำหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์ (geofencing) ผู้จัดการสามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานกำลังลงเวลาจากสถานที่ที่ถูกต้อง และไม่ได้เพียงแค่คลิก "การตรวจสอบสำเร็จ, รออยู่" บนหน้าจอ

คุณสมบัติเด่นของ TimeClock Plus

  • ติดตามเวลาทำงานของพนักงานแบบเรียลไทม์ผ่านมือถือ, เคาน์เตอร์บริการ, หรือระบบบันทึกเวลาด้วยระบบไบโอเมตริก
  • จัดการยอดคงเหลือและการสะสมวันลาภายในแพลตฟอร์ม
  • ผสานกับระบบเงินเดือนและสร้างรายงานที่ละเอียด
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและกฎระเบียบเกี่ยวกับการทำงานล่วงเวลา

ข้อจำกัดของ TimeClock Plus

  • อินเทอร์เฟซอาจดูล้าสมัยสำหรับผู้ใช้บางราย
  • อาจถูกครอบงำสำหรับทีมขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพ

ราคา TimeClock Plus

  • แผนที่กำหนดเองตามขนาดบริษัทและคุณสมบัติ

TimeClock รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง TimeClock Plus อย่างไรบ้าง?

ฉันหวังว่าจะมีวิธีแก้ไขรายงานที่มีอยู่เกี่ยวกับสิ่งที่แสดง นอกจากนี้ เมื่อเราอัปเกรดไปยังระบบคลาวด์ มันเป็นกระบวนการที่ยาวนานจากระบบเดิมของเรา อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้วมันก็สามารถทำงานได้เองและทุกอย่างออกมาดี

ฉันหวังว่าจะมีวิธีแก้ไขรายงานที่มีอยู่ให้แสดงข้อมูลที่ต้องการได้ นอกจากนี้ เมื่อเราอัปเกรดไปยังระบบคลาวด์ กระบวนการจากระบบเดิมของเราค่อนข้างใช้เวลานาน อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้วทุกอย่างก็ดำเนินไปได้ด้วยดีและผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าพอใจ

⚡️ เกร็ดความรู้สนุกๆ:การทำงานกะ "กลางคืน" ของแมคโดนัลด์บางครั้งอาจเป็นช่วงเวลาที่ทำกำไรได้มากที่สุดของวัน! ในพื้นที่เมืองที่พลุกพล่าน โดยเฉพาะใกล้ย่านบันเทิงหรือแหล่งที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง กะกลางคืนสามารถสร้างรายได้ที่น่าประหลาดใจ คนที่หิวโหยในยามดึก คนทำงานกะ และคำสั่งซื้อส่งอาหารดึกๆ สามารถทำให้ครัวยุ่งเหมือนช่วงเวลารีบเร่งตอนเที่ยง บางครั้งอาจยุ่งยิ่งกว่าด้วยซ้ำ!

6. BlueFolder (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการบริการภาคสนาม)

บลูโฟลเดอร์
ผ่านทางBlueFolder

BlueFolder เป็นเครื่องมือเฉพาะทางสำหรับบริษัทที่ให้บริการภาคสนาม—เช่น บริการด้านไอที การบำรุงรักษาอุปกรณ์ หรือระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ในขณะที่ Coast มุ่งเน้นการประสานงานภายในทีมขั้นพื้นฐาน BlueFolder จะช่วยให้คุณบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ประวัติการให้บริการ และการจัดสรรช่างเทคนิคได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ระบบรองรับพอร์ทัลลูกค้าออนไลน์การจัดตารางงานประจำ และการเข้าถึงข้อมูลผ่านมือถือสำหรับช่างภาคสนาม ช่วยให้ทีมงานของคุณสามารถดำเนินการตามใบสั่งงานได้โดยไม่ต้องโทรศัพท์หรือเผชิญปัญหาทางเทคนิคตลอดเวลา จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ให้บริการที่ต้องการกระบวนการทำงานที่เชื่อถือได้บนระบบคลาวด์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BlueFolder

  • จัดการงานประจำและติดตามใบสั่งงานจากแดชบอร์ดส่วนกลาง
  • ให้ลูกค้าเข้าถึงสถานะงานผ่านพอร์ทัลออนไลน์
  • ติดตามประวัติการให้บริการและสินทรัพย์ในหลายสถานที่
  • ให้ช่างเทคนิคได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันมือถือ

ข้อจำกัดของ BlueFolder

  • หน้าตา UI ที่ล้าสมัยเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่ทันสมัยกว่า
  • ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการจัดการงานทั่วไป

ราคา BlueFolder

  • ราคาตามความต้องการ

BlueFolder คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (80+ รีวิว)

📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า

ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามผลหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ โซลูชันการจัดการงานของ ClickUp ช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน

7. Fiix (เหมาะที่สุดสำหรับทีมบำรุงรักษาและการจัดการสินทรัพย์)

Fiix
ผ่านทางFiix

Fiix เป็นระบบจัดการการบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ (CMMS) ที่ออกแบบมาสำหรับองค์กรที่ต้องการจัดการสินทรัพย์ทางกายภาพ งานบำรุงรักษา และประสิทธิภาพของอุปกรณ์ หากคุณกำลังใช้ Coast สำหรับการติดตามงานทั่วไปแต่ต้องการเครื่องมือที่เชี่ยวชาญในการจัดการวงจรชีวิตของสินทรัพย์ Fiix คือการอัปเกรดที่ทรงพลัง

Fiix ช่วยให้ทีมต่างๆ มั่นใจในความปลอดภัยของการเชื่อมต่อระหว่างการเข้าสู่ระบบ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินงานของอุปกรณ์ คุณสามารถใช้เพื่อกำหนดเวลาการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ติดตามอะไหล่ และสร้างรายงานโดยละเอียดได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fiix

  • จัดการการบำรุงรักษาสินทรัพย์ด้วยการติดตามประวัติการบริการอย่างครบถ้วน
  • กำหนดตารางการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อลดเวลาหยุดทำงาน
  • ติดตามคำสั่งงานและจัดการสินค้าคงคลังจากที่เดียว
  • เชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT และเซ็นเซอร์เพื่อการบำรุงรักษาที่ชาญฉลาด

ข้อจำกัดของ Fiix

  • อาจซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค

ราคาของ Fiix

  • แผน ฟรี
  • พื้นฐาน: 45 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: 75 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Flix

  • G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Fiix อย่างไรบ้าง?

ฉันชอบมากที่ Fiix เก็บบันทึกข้อมูลแยกตามสินทรัพย์ ทำให้การจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำเป็นเรื่องง่าย

ฉันชอบมากที่ Fiix เก็บบันทึกข้อมูลแยกตามสินทรัพย์ ทำให้จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำได้ง่าย

8. Flock (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารและการแชทของทีม)

ฝูง
ผ่านทางFlock

Flock เป็นทางเลือกที่เน้นการสื่อสารเป็นอันดับแรกสำหรับ Coast โดยมีฟีเจอร์การส่งข้อความและการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและทีมที่กำลังเติบโต คิดว่าเป็น Slack ที่มีระบบจัดการงานในตัว—ช่วยให้ทีมสามารถแชท มอบหมายงาน และจัดระเบียบการสนทนาได้อย่างเป็นระเบียบ

ด้วย Flock หัวหน้าทีมไม่จำเป็นต้องถามผู้อื่นเกี่ยวกับความพร้อมของทีมและการจัดตารางเวลาอยู่ตลอดเวลา ก่อนที่จะมีการตัดสินใจ—ทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาในแชทแบบเรียลไทม์ โพล และการแจ้งเตือน

คุณสมบัติเด่นของ Flock

  • จัดระเบียบการสนทนาของทีมโดยใช้ช่องทาง, หัวข้อสนทนา, และข้อความส่วนตัว
  • มอบหมายงานและดำเนินการสำรวจความคิดเห็นด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำและการแจ้งเตือนในตัว
  • แชร์ไฟล์และเริ่มการประชุมทางวิดีโอเพื่อการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ
  • ผสานการทำงานกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น Trello และ Google Drive

ข้อจำกัดของฝูง

  • ไม่ได้รับความนิยมมากเท่ากับ Slack หรือ Microsoft Teams จึงมีการเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สามน้อยกว่า
  • การรายงานและการวิเคราะห์ที่จำกัด

การกำหนดราคาแบบกลุ่ม

  • เริ่มต้น: ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 20 คน
  • ข้อดี: $249/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กรธุรกิจ: ราคาพิเศษสำหรับทีมขนาดใหญ่

คะแนนและรีวิวของฝูงชน

  • G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

➡️ อ่านเพิ่มเติม:การจัดตารางทรัพยากร: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับผู้จัดการโครงการ

9. การดูแลบำรุงรักษา (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสถานที่)

ผ่านทางการดูแลบำรุงรักษา

การบำรุงรักษาแบบดูแลเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้จัดการสถานที่ที่ต้องการระบบ CMMS ที่สามารถปรับขนาดได้และใช้งานง่าย ระบบนี้เหนือกว่า Coast ด้วยการจัดการใบสั่งงาน การติดตามสินทรัพย์ และแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการดำเนินงานของอาคาร

ไม่ว่าคุณจะบริหารโรงพยาบาล โรงเรียน หรือสำนักงาน Maintenance Care ช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับทีมงานซ่อมบำรุงของคุณผ่านการวางแผนและการสื่อสารที่ดีขึ้น ก่อนดำเนินการซ่อมแซมที่มีค่าใช้จ่ายสูง

คุณสมบัติเด่นของการดูแลบำรุงรักษา

  • ติดตามทรัพย์สินและอุปกรณ์ของสถานที่ให้บริการในหลายสถานที่
  • วางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันโดยใช้ปฏิทินแบบมองเห็น
  • ยอมรับและจัดระเบียบใบสั่งงานผ่านพอร์ทัลคำขอออนไลน์
  • ให้ช่างเทคนิคมีแอปพลิเคชันมือถือสำหรับทำงานนอกสถานที่ให้เสร็จสมบูรณ์

ข้อจำกัดในการดูแลบำรุงรักษา

  • UI อาจรู้สึกไม่ลื่นไหลสำหรับผู้ใช้บางคน
  • เครื่องมือรายงานเป็นพื้นฐานในเวอร์ชันฟรี

ราคาค่าบำรุงรักษา

  • รุ่นฟรี: รวมคุณสมบัติหลัก
  • องค์กรธุรกิจ: $225/ต่อผู้ใช้/ต่อเดือน
  • แพ็กเกจรวมทุกอย่าง: $500/ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวการดูแลบำรุงรักษา

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

10. ดูเดิล (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางการประชุมและกิจกรรม)

ผ่านทางDoodle

หากฟีเจอร์ปฏิทินพื้นฐานของ Coast ไม่ตรงกับความต้องการของคุณ Doodle เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดและง่ายดายในการจัดตารางประชุมข้ามเขตเวลาและทีมต่างๆ โดยช่วยขจัดความวุ่นวายจากการตอบอีเมลไปมา ด้วยการให้ผู้เข้าร่วมโหวตช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด

สำหรับหัวหน้าทีมและผู้จัดการที่พยายามจัดการการประชุมซ้ำ การโทรกับลูกค้า หรือการตรวจสอบประจำสัปดาห์ Doodle เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายและไม่มีอุปสรรคที่ใช้งานได้จริง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Doodle

  • จัดตารางประชุมได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือตรวจสอบความพร้อมใช้งานแบบสำรวจความคิดเห็น
  • ซิงค์เวลาการประชุมกับ Google, Outlook หรือปฏิทิน Apple
  • จองอัตโนมัติผ่านหน้าตารางเวลาส่วนตัว
  • ประสานงานการประชุมกลุ่มหรือแบบตัวต่อตัวโดยไม่ต้องส่งอีเมลไปมา

ข้อจำกัดของดoodle

  • คุณสมบัติการจัดการงานที่จำกัด
  • ไม่เหมาะสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน

ราคาแบบคร่าวๆ

  • ฟรี: ฟีเจอร์การจัดตารางเวลาพื้นฐานสำหรับผู้ใช้คนเดียว
  • ข้อดี: $14.95/ผู้ใช้/เดือน
  • ทีม: $19. 95/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวแบบวาดเล่น

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Doodle อย่างไรบ้าง?

Doodle ช่วยให้ทุกคนในทีมของคุณสามารถระบุเวลาว่างของตนเองได้ และคุณสามารถดูทั้งหมดได้ในมุมมองรวม เมื่อคุณพยายามกำหนดเวลาประชุม ระบบจะแจ้งให้คุณทราบโดยอัตโนมัติว่าทุกคนว่างเมื่อใด โดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาคิดหรือตรวจสอบเอง

Doodle ช่วยให้ทุกคนในทีมของคุณสามารถระบุเวลาว่างของตนเองได้ และคุณสามารถดูทั้งหมดได้ในมุมมองรวม เมื่อคุณพยายามกำหนดเวลาประชุม ระบบจะแจ้งให้คุณทราบโดยอัตโนมัติว่าทุกคนว่างเมื่อใด โดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาคิดหรือตรวจสอบเอง

➡️ อ่านเพิ่มเติม:การจัดการเวลาให้ง่ายขึ้น: สร้างตารางเวลาประจำสัปดาห์ที่สมบูรณ์แบบของคุณ

หยุด 'เลื่อนลอย' ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณด้วย ClickUp

ไม่ว่าคุณจะต้องการการจัดตารางขั้นสูง การสื่อสารทีมที่ชาญฉลาด หรือการติดตามสินทรัพย์ที่สามารถปรับขนาดได้ ทางเลือกที่เหมาะสมของ แอป Coast จะขึ้นอยู่กับกรณีการใช้งานเฉพาะของคุณ

หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการจัดการงาน, การจัดตาราง, การทำงานอัตโนมัติ, และการทำงานร่วมกัน, ClickUpโดดเด่นด้วยความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้, คุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้, และเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI.

ต้องการความช่วยเหลือในการจัดการทีมของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่? ✅ ลองใช้ ClickUp ฟรี