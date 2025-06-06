10 อันดับโปรแกรมแยกวิเคราะห์ PDF เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลเอกสารในปี 2025

ไฟล์ PDF ไม่ควรจะเป็นเรื่องน่าปวดหัว แต่คุณกลับต้องมานั่งคัดลอก วาง และเลื่อนหน้าจอไปมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพียงเพื่อจะได้ข้อมูลที่ต้องการ
การแยกข้อมูลจากไฟล์ PDF อาจเป็นงานที่ช้า น่าหงุดหงิด และพูดตามตรง ไม่ใช่การใช้เวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพเสมอไป
ตัวแยกวิเคราะห์ PDF ที่ดีจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น มันดึงข้อมูลที่ถูกต้องออกมาภายในไม่กี่วินาที ทำให้งานที่น่าเบื่อเป็นอัตโนมัติ และให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ
แต่ด้วยเครื่องมือมากมายที่มีอยู่ คุณจะเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมได้อย่างไร? เราได้ทำการค้นคว้าให้คุณแล้ว นี่คือ 10 โปรแกรมแยกวิเคราะห์ PDF ที่ดีที่สุดในปี 2025 เพื่อช่วยให้คุณประมวลผลเอกสารได้รวดเร็วขึ้นและยุ่งยากน้อยลงมาก
คุณควรค้นหาอะไรในโปรแกรมแยกวิเคราะห์ PDF?
การจัดการไฟล์ PDF ไม่ควรเป็นเรื่องยุ่งยาก ตัวแยกวิเคราะห์ที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณประหยัดเวลา ลดความยุ่งยากในการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และทำให้ข้อมูลไหลลื่นอย่างต่อเนื่อง
สิ่งที่ควรจับตามองคือ:
- OCR สำหรับเอกสารที่สแกน: เปลี่ยนภาพเป็นข้อความที่แก้ไขได้ เพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญหายระหว่างการแปลง
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เลือกแบบที่ให้คุณอัปโหลด, สกัด, และดำเนินการต่อได้
- ความสามารถในการทำเครื่องหมายอย่างครบถ้วน: ไฮไลต์, แสดงความคิดเห็น, และทำเครื่องหมายบนไฟล์ PDF ได้อย่างง่ายดาย
- การดึงข้อมูลแบบไดนามิก: ดึงข้อมูลที่มีโครงสร้างได้อย่างรวดเร็วเพื่อการวิเคราะห์และรายงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันอย่างกว้างขวาง: ทำงานบนไฟล์ PDF พร้อมกันแบบเรียลไทม์ โดยไม่ต้องส่งกลับไปกลับมา
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือสกัดข้อมูลจาก PDF ที่ผสานเทคโนโลยี AI
10 โปรแกรมแยกวิเคราะห์ PDF ที่ดีที่สุด
การแยกวิเคราะห์ไฟล์ PDF เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาเท่านั้น เมื่อข้อมูลถูกดึงออกมาแล้ว มันจะไปที่ไหน? ใครเป็นผู้อนุมัติ? มันจะกระตุ้นขั้นตอนถัดไปได้อย่างไร? ทีมส่วนใหญ่จะเชื่อมต่อเครื่องมือที่ใช้งานยากเข้าด้วยกัน—เครื่องมือหนึ่งสำหรับ OCR อีกเครื่องมือหนึ่งสำหรับจัดเก็บเอกสาร และอีกเครื่องมือหนึ่งสำหรับการมอบหมายงาน นี่คือเวลาที่คุณต้องการแอปที่สามารถแทนที่ทั้งหมดนี้ได้
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของโปรแกรมแยกวิเคราะห์ PDF ที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกที่มีให้บริการในปัจจุบัน:
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา
|คลิกอัพ
|ดึงข้อมูลจากไฟล์ PDF โดยใช้เครื่องมือ OCR แปลงข้อความที่แยกออกมาเป็นเวิร์กโฟลว์ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง ใช้ AI เพื่อดึงข้อมูล สรุป และมอบหมายงานจากไฟล์ PDF
|ระบบอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์เอกสารแบบครบวงจร
|แผนฟรี แผนที่ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|pdfplumber
|ดึงข้อความ ตาราง และรูปภาพ รักษาเค้าโครงและรูปแบบของ PDF รองรับ OCR สำหรับเอกสารที่สแกน ดึงข้อมูลเมตาดาต้าของวัตถุ
|การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีโครงสร้างและการสกัดข้อมูลจากตาราง
|ฟรี
|PDFMiner. หก
|ดึงฟอนต์, เลย์เอาต์, และข้อมูลเมตา, แปลงเนื้อหาที่แยกวิเคราะห์แล้วเป็น HTML หรือ hOCR, วิเคราะห์เนื้อหาที่มีการแท็กและจัดโครงสร้าง
|การประมวลผลเมตาดาต้าและการสกัดภาพขั้นสูง
|ฟรี
|Tabula-py
|ดึงตารางที่มีการเลือกพื้นที่ที่กำหนดไว้, ดำเนินการเป็นชุดกับไฟล์ PDF ส่งออกเป็น CSV, TSV, JSON, รวมกับ Pandas
|การสกัดข้อมูลแบบตาราง
|ฟรี
|ไพมูพีเอฟดี
|ดึงข้อความ, หมายเหตุ, และข้อมูลเมตา, แปลงหน้า PDF เป็นภาพ, ดึงภาพที่ฝังอยู่
|การสกัดข้อความความเร็วสูงและการแสดงผลภาพ
|ฟรี
|Apache PDFBox
|ตรวจสอบความถูกต้องตามมาตรฐาน PDF/A-1b, แยกข้อความ Unicode, แยกและรวมไฟล์ PDF
|ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทางธุรกิจ, การจัดเก็บเอกสาร/การลงนามทางดิจิทัล
|ฟรี
|Pdf. co API
|ดึงข้อมูลและสร้างบาร์โค้ด/คิวอาร์โค้ด เพิ่มลายน้ำ รวมไฟล์ แยกไฟล์ PDF อัตโนมัติกระบวนการทำงานเอกสารผ่าน API
|การประมวลผลบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ด
|เริ่มต้นที่ $8.99/เดือน
|ด็อกพาร์เซอร์
|ใช้กฎการแยกวิเคราะห์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด สกัดข้อมูลผ่านคำหลักที่ใช้เป็นจุดยึด ประมวลผลเบื้องต้นและหมุนภาพสแกนอัตโนมัติ จัดการกับรูปแบบเอกสารที่หลากหลาย
|ความต้องการในการแยกวิเคราะห์เอกสารของผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
|เริ่มต้น ที่ $32.50/เดือน
|ABBYY FineReader PDF SDK
|ดำเนินการ OCR แบบโซนสำหรับฟิลด์ในแบบฟอร์ม แปลงเป็น PDF ที่สามารถค้นหาได้ แยกข้อมูลติดต่อเป็น vCards ขยายขนาดด้วยคลาวด์ Azure
|การผสานกระบวนการทำงานเอกสารอัตโนมัติ
|เริ่มต้นฟรีที่ $9/เดือนต่อผู้ใช้
|Foxit PDF SDK
|สร้างแบบฟอร์มอัจฉริยะข้ามแพลตฟอร์ม เพิ่มและส่งออกคำอธิบายประกอบ นำไปใช้ลายเซ็นดิจิทัลที่ปลอดภัย ค้นหาคลังข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
|การจัดการกรณีพิเศษและมาตรฐาน PDF ที่กว้างขวาง
|ฟรี
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของเอกสารแบบครบวงจร)
พบกับClickUp, แอป ครบวงจรสำหรับการทำงาน
นี่คือที่ที่เอกสารที่ถูกแยกวิเคราะห์ของคุณจะถูกเก็บไว้, ได้รับการตรวจสอบ, ได้รับการดำเนินการ, และได้รับการติดตาม. สำหรับผู้เริ่มต้น,ClickUp สามารถผสานการทำงานได้อย่างง่ายดายกับเครื่องมือ OCR เพื่อดึงข้อมูลจากไฟล์ PDF ไม่ว่าจะเป็นใบแจ้งหนี้, แบบฟอร์ม, สัญญา, หรือใบเสร็จ.
คุณยังสามารถส่งออกข้อมูลของคุณเป็น PDF, CSV หรือ Excel ได้หากต้องการ
เมื่อข้อความถูกแยกวิเคราะห์แล้วฟีลด์แบบกำหนดเองของ ClickUpจะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงข้อมูลนั้นไปยังงานหรือกระบวนการทำงานได้โดยตรง: วันที่ครบกำหนด, ชื่อ, ค่า, กล่องกาเครื่องหมาย, หรือสิ่งที่คุณต้องการติดตาม
ClickUp Brain
และเมื่อคุณคิดว่ามันไม่สามารถดีขึ้นได้อีกแล้ว ClickUp ได้แนะนำระบบการทำงานภายในด้วย AI ของตัวเองผ่านClickUp Brain
สามารถดึงข้อความจากไฟล์ PDF สร้างงาน และมอบหมายงานได้ทันที เพียงพูดว่า "สร้างงานตรวจสอบสำหรับข้อเสนอฉบับล่าสุด" แล้วระบบจะจัดการทุกอย่างให้เอง—ตั้งกำหนดส่ง มอบหมายผู้ร่วมงาน และปรับกระบวนการให้เป็นระบบ
ด้วย ClickUp Aiคุณสามารถค้นหาข้อมูลสำคัญจากไฟล์ PDF ได้อย่างง่ายดาย สรุปเนื้อหา และอื่น ๆ อีกมากมาย มันช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปโดยอัตโนมัติด้วยฟีเจอร์มากมายที่นำเสนอ
📌 ข้อเสนอแนะบางประการเพื่อเริ่มต้น:
- แปลงข้อมูล PDF นี้เป็นรายการตรวจสอบงาน
- ค้นหาและไฮไลต์กำหนดเวลาที่ระบุในไฟล์แนบ PDF เหล่านี้
- สร้างสรุปของรายงานนี้ในรูปแบบของจุด bullet
- เขียนเนื้อหา PDF นี้ใหม่ให้กระชับมากขึ้น
คลิกอัพ ด็อกส์
ต้องการตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับการจัดทำเอกสารหรือไม่? ClickUp มอบพื้นที่สำหรับข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วให้สามารถใช้งานและพัฒนาต่อได้ภายในClickUp Docs คุณสามารถสร้างเอกสารแบบเรียลไทม์จากข้อมูลที่วิเคราะห์ไว้ แนบเอกสารเหล่านั้นกับงานต่าง ๆ และฝังไว้ในกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย
ส่วนที่ดีที่สุด? ความคิดเห็น การอนุมัติ และการอัปเดตเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ และเนื่องจากเอกสารอยู่ใน ClickUp เอกสารจึงเชื่อมต่อกับกระบวนการอยู่เสมอ ไม่ใช่ลอยอยู่ในโฟลเดอร์ไดรฟ์หรือสูญหายไปในประวัติเวอร์ชัน
ClickUp อัตโนมัติ
เมื่อผสานกับClickUp Automations ข้อมูลที่ถูกแยกแยะแล้วสามารถกระตุ้นขั้นตอนต่อไปได้โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ ทำให้การป้อนข้อมูลเป็นไปโดยอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ ใบแจ้งหนี้? ถูกมอบหมายให้แผนกบัญชีโดยอัตโนมัติ สัญญา? ถูกส่งไปยังแผนกกฎหมายเพื่อตรวจสอบ แบบฟอร์ม? ถูกบันทึก, ถูกติดแท็ก, และเก็บเข้าคลัง ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องใช้แรงงานคน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดระเบียบความคิด แบ่งปันไอเดียสรุปไฟล์ PDF ยาว ๆ และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณเพื่อแก้ไขไฟล์ PDF ได้ทันทีด้วยClickUp Docs
- รวมงานที่ซ้ำซ้อนด้วยทริกเกอร์และการดำเนินการที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเอกสารและงานของคุณด้วยClickUp Automations
- ใช้พลังของ ClickUp Brain เพื่อเปรียบเทียบเอกสารอย่างรวดเร็วและรับข้อมูลเชิงลึกที่สมบูรณ์สำหรับการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและอิงหลักฐาน
- ใช้ประโยชน์สูงสุดจากการค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUp เพื่อ ค้นหาไฟล์ต่างๆ ใน ClickUp และแอปที่เชื่อมต่อ เช่น Google Drive และ Dropbox ทั้งหมดจากที่เดียว โดยไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชัน
- ใช้ประโยชน์จากการผสานการทำงานของ ClickUp กับ แอปภายนอกกว่า 1,000แอปเช่น Twilio, Slack, Airtable และ Dropbox
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติการประมวลผลเอกสารที่ครอบคลุมของมันอาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้ใช้ระดับเริ่มต้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
นี่คือรีวิวจากReddit:
ใช้ ClickUp มาตั้งแต่ปี 2017 มันยอดเยี่ยมมาก AI ดีมาก ฉันใช้เอกสารสำหรับเป็นสมองที่สองของธุรกิจ ไม่มีข้อร้องเรียนอื่นใดนอกจากอาจจะยากที่จะเริ่มต้น แต่แม่แบบช่วยได้มาก ฉันได้ลองใช้เครื่องมืออื่น ๆ ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ และ ClickUp ยังคงเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ/ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมที่สุด (แม้กระทั่ง Jira) มันช่วยให้ทีมต่าง ๆ ในองค์กรสามารถทำงานในกระบวนการทำงานที่พวกเขาชอบได้ แต่จากโครงสร้างข้อมูลที่รวมศูนย์
ใช้ ClickUp มาตั้งแต่ปี 2017 มันยอดเยี่ยมมาก AI ดีมาก ฉันใช้เอกสารสำหรับสมองสำรองทางธุรกิจของฉัน ไม่มีข้อร้องเรียนอื่นใดนอกจากว่ามันอาจจะยากที่จะเริ่มต้น แต่แม่แบบช่วยได้ ฉันได้ลองใช้เครื่องมืออื่น ๆ ส่วนใหญ่ที่มีอยู่แล้ว และ ClickUp ยังคงเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ/ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมที่สุด (แม้กระทั่ง Jira) มันช่วยให้ทีมต่าง ๆ ในองค์กรสามารถทำงานในกระบวนการทำงานที่พวกเขาชอบได้ แต่ยังคงอยู่ในโครงสร้างข้อมูลที่รวมศูนย์
💡 ตรวจสอบข้อเท็จจริง:26%ของบริษัทกำลังเพิ่มการลงทุนในโซลูชันระบบอัตโนมัติเพื่อลดภาระในการจัดการเอกสาร
2. pdfplumber (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีโครงสร้างและการสกัดข้อมูลจากตาราง)
pdfplumber เป็นไลบรารี Python สำหรับการดึงข้อความ ตาราง และรูปภาพจากไฟล์ PDF ด้วยความแม่นยำ ไม่เหมือนกับตัวแยกวิเคราะห์พื้นฐาน มันสามารถรักษาการจัดรูปแบบและจัดการกับเอกสารที่สแกนด้วยการสนับสนุน OCR ทำให้การดึงข้อมูลจาก PDF เป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ pdfplumber
- ดึงข้อความจากหน้าใดก็ได้ของไฟล์ PDF รวมถึงหน้าที่ถูกครอบตัดหรือแก้ไขแล้ว
- ดึงข้อมูลเมตาดาต้าและรายละเอียดโครงสร้างของแต่ละวัตถุในไฟล์ PDF ได้อย่างง่ายดาย
- ใช้เครื่องมือการดีบักแบบภาพที่ติดตั้งมาในตัวเพื่อทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องง่ายขึ้น
- ใช้ฟังก์ชันยูทิลิตี้ เช่น การกรองกล่องครอป เพื่อปรับปรุงการเลือกข้อมูลของคุณ
ข้อจำกัดของ pdflumber
- ทำงานหลักสำหรับไฟล์ PDF ที่สร้างโดยเครื่องจักร แต่ไม่รองรับไฟล์ PDF ที่สแกน
ราคาของ pdfplumber
- ฟรี
pdfplumber คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🔑 เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพ: จัดการไฟล์ PDF ของคุณเป็นชุดแทนที่จะทำทีละไฟล์ ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อดึงข้อมูลสำคัญ แปลงรูปแบบ หรือจัดระเบียบไฟล์จำนวนมากในครั้งเดียว วิธีนี้จะช่วยลดงานที่ต้องทำซ้ำและเร่งกระบวนการจัดการเอกสารให้รวดเร็วขึ้น
3. PDFMiner. หก (ดีที่สุดสำหรับการประมวลผลเมตาดาต้าและการสกัดภาพขั้นสูง)
PDFMiner.six เป็นเครื่องมือแยกวิเคราะห์ไฟล์ PDF ที่มีการออกแบบแบบโมดูลาร์ มอบการควบคุมอย่างละเอียดให้กับนักพัฒนาในการประมวลผลไฟล์ PDF ในฐานะที่เป็นเวอร์ชันปรับปรุงของ PDFMiner มันได้เพิ่มประสิทธิภาพในการดึงภาพและความเข้ากันได้กับ Python 3
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ซับซ้อน เช่น การวิเคราะห์ข้อความทั้งย่อหน้าโดยคงรูปแบบเดิมไว้ และเหมาะสำหรับเอกสารที่มีโครงสร้าง เช่น รายงานและโบรชัวร์
PDFMiner. คุณสมบัติที่ดีที่สุดหกประการ
- ใช้ประโยชน์สูงสุดจากการสนับสนุนที่แข็งแกร่งของเครื่องมือสำหรับประเภทฟอนต์ต่าง ๆ รวมถึงตัวอักษรแนวตั้ง
- ลดขนาดไฟล์ PDF ด้วยการบีบอัดข้อความและรูปภาพโดยไม่สูญเสียข้อมูลใดๆ
- ดึงสารบัญและเนื้อหาที่มีการติดแท็กออกมาเพื่อนำทางเอกสารที่ซับซ้อน
- แปลงข้อความที่ดึงออกมาเป็นรูปแบบต่างๆ เช่น HTML, รูปภาพ หรือแม้แต่ hOCR
PDFMiner. ข้อจำกัดหกประการ
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากอินเทอร์เฟซที่ซับซ้อน และอาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกท้อแท้
PDFMiner. หกราคา
- ฟรี
PDFMiner. หกคะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
4. Tabula-py (เหมาะที่สุดสำหรับการดึงข้อมูลตาราง)
Tabula-py เป็นไลบรารีของ Python สำหรับดึงตารางข้อมูลที่มีคุณค่าจากไฟล์ PDF
มีประโยชน์สำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูลและนักวิจัยที่ต้องการข้อมูลที่มีโครงสร้างจากรายงาน ช่วยให้พวกเขาสามารถดึงข้อมูลจากตารางได้อย่างราบรื่นในกระบวนการทำงานของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของ Tabula-py
- ดึงข้อมูลตารางอย่างแม่นยำโดยการระบุพื้นที่ที่ต้องการในไฟล์ PDF
- ประมวลผลไฟล์ PDF หลายไฟล์พร้อมกันด้วยการประมวลผลแบบกลุ่ม
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Pandas และส่งออกตารางในรูปแบบ CSV, TSV หรือ JSON
- รันสคริปต์บน Windows, macOS และ Linux โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโค้ด
ข้อจำกัดของ Tabula-py
- ไม่สามารถดึงข้อมูลจากไฟล์ PDF ที่สแกนได้หากไม่มีเครื่องมือการรู้จำตัวอักษร
- อาจต้องมีการตั้งค่าทางเทคนิคและการปรับแต่งเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
ราคาของ Tabula-py
- ฟรี
คะแนนและรีวิว Tabula-py
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? บริษัทประกันสุขภาพในสหรัฐอเมริกาแห่งหนึ่งลดเวลาการประมวลผลเคลมลงได้ถึง74% โดยใช้ระบบเวิร์กโฟลว์เอกสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้กระบวนการนี้ลดลงจาก 11.5 นาทีเหลือเพียง 3 นาทีต่อเคลม
5. PyMuPDF- PyPI (เหมาะที่สุดสำหรับการสกัดข้อความความเร็วสูงและการแสดงผลภาพ)
PyMuPDF หรือที่รู้จักในชื่อ Fitz เป็นไลบรารี Python ที่มีน้ำหนักเบาและรวดเร็ว ซึ่งสามารถทำงานกับไฟล์ PDF และรูปแบบเอกสารอื่น ๆ ได้ PyMuPDF เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานต่าง ๆ ตั้งแต่การดึงข้อความอย่างง่ายไปจนถึงการจัดการเอกสารขั้นสูง
เครื่องมือนี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับนักพัฒนาเพื่อดึงข้อความ, รูปภาพ, คำอธิบายประกอบ, และข้อมูลเมตาจากไฟล์ PDF พร้อมทั้งรองรับความสามารถในการแสดงผลและแก้ไข
คุณสมบัติเด่นของ PyMuPDF
- ดึงข้อมูลคำอธิบายประกอบและความคิดเห็นได้ทันทีเพื่อการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
- แสดงผลหน้า PDF เป็นภาพ (PNG, JPEG) สำหรับการแสดงผลแบบภาพ
- ดึงภาพที่ฝังอยู่กลับมาในรูปแบบเดิมเพื่อการประมวลผล
ข้อจำกัดของ PyMuPDF
- ชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่งและล้ำสมัยของมันอาจต้องการการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ไม่สามารถประมวลผลไฟล์ PDF ที่สแกนได้หากไม่มีเครื่องมือ OCR ภายนอก
ราคาของ PyMuPDF
- ฟรี
คะแนนและรีวิว PyMuPDF
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างกระบวนการทำงานสำหรับเอกสารผลิตภัณฑ์
6. Apache PDFBox (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจ, การจัดเก็บเอกสารดิจิทัล, และการลงนามเอกสารดิจิทัล)
Apache PDFBox เป็นไลบรารี Java แบบโอเพนซอร์สที่ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้าง แก้ไข และดึงข้อมูลจากไฟล์ PDF ได้ ไลบรารีนี้ยังทำหน้าที่เป็นชุดเครื่องมือที่แข็งแกร่ง เหมาะสำหรับงานประมวลผล PDF ทั้งแบบง่ายและซับซ้อน
ไม่ว่าคุณต้องการสร้างไฟล์ PDF ใหม่ แก้ไขไฟล์ที่มีอยู่ หรือดึงข้อมูลเฉพาะ Apache PDFBox พร้อมสำหรับทุกความต้องการของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Apache PDFBox
- ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ PDF ตามมาตรฐาน PDF/A-1b สำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดในระยะยาว
- ดึงข้อความ Unicode ออกจากไฟล์ PDF ได้อย่างง่ายดาย ทำให้สามารถค้นหาข้อความในแอปอื่น ๆ ได้
- แยกไฟล์ PDF เดี่ยวออกเป็นหลายไฟล์ หรือรวมไฟล์ PDF หลายไฟล์เป็นเอกสารเดียว
ข้อจำกัดของ Apache PDFBox
- ท้าทายสำหรับผู้เริ่มต้นเนื่องจากมีฟีเจอร์มากมายและจำเป็นต้องเข้าใจแนวคิดของภาษา Java
- ต้องใช้สภาพแวดล้อม Java ในการทำงาน ซึ่งอาจเพิ่มความซับซ้อนสำหรับนักพัฒนาที่ไม่คุ้นเคยกับ Java
ราคาของ Apache PDFBox
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Apache PDFBox
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Apache PDFBox อย่างไรบ้าง?
วิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำงานกับไฟล์ PDF ฉันชอบที่สามารถแก้ไขไฟล์ PDF ที่มีอยู่ได้ ในขณะที่ก่อนหน้านี้ฉันทำได้แค่เพียงอ่านเท่านั้น
วิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำงานกับไฟล์ PDF ฉันชอบที่สามารถแก้ไขไฟล์ PDF ที่มีอยู่ได้ ในขณะที่ก่อนหน้านี้ฉันทำได้แค่เพียงอ่านเท่านั้น
💡อ่านเพิ่มเติม: สามารถวาดบนไฟล์ PDF ได้หรือไม่? มาดูวิธีกันเลย!
7. Pdf. co API (เหมาะที่สุดสำหรับการประมวลผลบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ด)
PDF.co เป็นซอฟต์แวร์แยกวิเคราะห์ PDF บนคลาวด์ที่ช่วยอัตโนมัติการประมวลผลเอกสารสำหรับผู้ใช้หลากหลายกลุ่ม ตั้งแต่ผู้พัฒนาเต็มรูปแบบไปจนถึงผู้ที่ชื่นชอบการเขียนโค้ด ด้วยชุด API และการผสานรวมที่ทรงพลัง มันทำให้งานต่างๆ เช่น การดึงข้อมูล การแปลง และการสร้างเอกสารง่ายขึ้น ช่วยให้การทำงานอัตโนมัติได้อย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการไฟล์ PDF
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ API ของ PDF.co
- สร้างไฟล์ PDF ใหม่ รวมถึงแก้ไขไฟล์ที่มีอยู่แล้วด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การใส่ลายน้ำ การรวมไฟล์ และการแยกไฟล์
- ใช้ API ของมันอย่างกว้างขวางเพื่ออ่านและสร้างบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดภายในเอกสาร PDF
ข้อจำกัดของ API ของ PDF.co
- จำเป็นต้องสมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดและขีดจำกัดการใช้งานที่สูงขึ้น ซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่บ่อยนัก
ราคา API ของ PDF.co
- พื้นฐาน: $8.99/เดือน
- ส่วนตัว: $22. 49/เดือน
- ธุรกิจ 1: $44.99/เดือน
- ธุรกิจ 2: $89.99/เดือน
- ธุรกิจ 3: $270. 99/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนรีวิวและรีวิว API ของ PDF.co
- G2: 4. 8/5 (115+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง PDF. co API ว่าอย่างไรบ้าง?
ฉันกำลังมองหาเครื่องมือที่ช่วยประหยัดเวลาในการดึงข้อมูลจากใบแจ้งหนี้ ซึ่งมีรูปแบบเฉพาะมาก ขอบคุณ PDF.co ทีมการเงินของเราจะไม่ต้องอ่านใบแจ้งหนี้ทีละใบอีกต่อไป มันยอดเยี่ยมมาก ฉันได้ลองใช้กับหลายแพลตฟอร์มแล้ว แต่ Pdf.co ทำได้สมบูรณ์แบบที่สุด
ฉันกำลังมองหาเครื่องมือที่ช่วยประหยัดเวลาในการดึงข้อมูลจากใบแจ้งหนี้ ซึ่งมีรูปแบบเฉพาะมาก ขอบคุณ PDF.co ทีมการเงินของเราจะไม่ต้องอ่านใบแจ้งหนี้ทีละใบอีกต่อไป มันยอดเยี่ยมมาก ฉันได้ลองใช้กับหลายแพลตฟอร์มแล้ว แต่ Pdf.co ทำได้ยอดเยี่ยมที่สุด
🔍 คุณรู้หรือไม่? คุณสามารถเปลี่ยนแผนภาพนามธรรมให้กลายเป็นงานที่ทำได้จริงด้วยเทมเพลตแผนภาพบริบทของ ClickUp
8. Docparser (เหมาะที่สุดสำหรับความต้องการในการแยกวิเคราะห์เอกสารของผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค)
Docparser เป็นเครื่องมือสำหรับการดึงข้อมูลและอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจบนคลาวด์โดยไม่ต้องเขียนโค้ด โดยใช้ประโยชน์จาก AI, OCR และกฎการแยกข้อมูลที่ปรับแต่งได้ เพื่อเปลี่ยนไฟล์ PDF, ไฟล์ Word และภาพที่สแกนแล้วที่ไม่มีโครงสร้างให้กลายเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง
ออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เอกสารจำนวนมาก เช่น กฎหมาย อีคอมเมิร์ซ การผลิต ฯลฯ โดยใช้ AI และ OCR เพื่อแปลงเอกสารที่ไม่มีโครงสร้างให้เป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้สำหรับสเปรดชีต ฐานข้อมูล หรือการผสานรวม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Docparser
- หมุนหน้าอัตโนมัติและปรับปรุงการสแกนด้วยการประมวลผลภาพล่วงหน้า
- ดึงค่าที่ซ้ำกันโดยใช้คำหลักที่เป็นจุดยึด แม้จะมีการเลื่อนตำแหน่ง
- ประมวลผลรูปแบบเอกสารที่หลากหลายด้วย AI Smart Parser
ข้อจำกัดของ Docparser
- จำกัดเฉพาะลายมือที่อ่านชัดเจนเท่านั้น; หากลายมือไม่ชัดเจนอาจต้องแก้ไขด้วยตนเอง
- การดิ้นรนกับบันทึกหรือเอกสารที่ไม่มีรูปแบบที่สม่ำเสมอ
ราคาของ Docparser
- เริ่มต้น: $32. 50/เดือน
- ข้อดี: $61. 50/เดือน
- ธุรกิจ: 133 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Docparser
- G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (115+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Docparser อย่างไรบ้าง?
เราใช้ Docparser เพื่อเริ่มต้นการแปลงเอกสารการประกาศผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมให้เป็นดิจิทัล ใช้งานง่ายมากและสามารถดึงข้อมูลจากเอกสารประเภททั่วไปได้เกือบทั้งหมด
เราใช้ Docparser เพื่อเริ่มต้นการแปลงเอกสารการประกาศผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นดิจิทัล ใช้งานง่ายมากและสามารถดึงข้อมูลจากเอกสารประเภททั่วไปได้เกือบทั้งหมด
9. ABBYY FineReader PDF SDK (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกระบวนการทำงานเอกสารอัตโนมัติ)
ABBYY FineReader PDF SDK เป็นชุดเครื่องมือที่มุ่งเน้นสำหรับนักพัฒนา พร้อมความสามารถในการประมวลผลเอกสาร
ด้วย REST API ของมัน, มันสามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้ง่าย และสามารถใช้ได้โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะการเขียนโปรแกรม.
ABBYY ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี OCR ในการสกัดข้อความและรักษาการจัดรูปแบบจากข้อมูลที่แยกวิเคราะห์ ทำให้เป็นทางเลือกหลักสำหรับธุรกิจบริการทางการเงินและประกันภัยสำหรับแบบฟอร์มภาษี ใบสั่งซื้อ และเอกสารที่คล้ายกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ABBYY FineReader PDF SDK
- ดึงข้อมูลจากใบแจ้งหนี้ เช่น ยอดรวมและชื่อลูกค้า ด้วยการจดจำโซน
- แปลงเอกสารเป็น PDF/PDF-A ที่สามารถค้นหาได้ โดยคงความสมบูรณ์ของรูปแบบเอกสารไว้
- ดึงข้อมูลติดต่อจากนามบัตรและส่งออกเป็น vCard สำหรับการผสานรวมกับระบบ CRM
- ขยายขนาดได้อย่างง่ายดายด้วยการประมวลผลที่ขับเคลื่อนด้วย Azure สำหรับปริมาณงานสูง
ข้อจำกัดของ ABBYY FineReader PDF SDK
- เข้าถึงได้ยากสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค เนื่องจากต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมในระดับกลาง
- การตั้งค่าที่ซับซ้อนและใช้เวลานาน
ABBYY FineReader PDF SDK ราคา
- ฟรี
- บุคคล: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
ABBYY FineReader PDF SDK คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 340+)
- Capterra: 4. 7/5 (425+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ABBYY FineReader PDF SDK อย่างไรบ้าง?
ชอบเครื่องมือนี้มากเพราะมีโปรแกรม OCR ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่เคยใช้มา เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าและใช้งานง่ายที่สุดในตลาด เป็นมิตรกับผู้ใช้อย่างยิ่ง
ชอบเครื่องมือนี้มากเพราะมีโปรแกรม OCR ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่เคยใช้มา เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าและใช้งานง่ายที่สุดในตลาด เป็นมิตรกับผู้ใช้อย่างยิ่ง
10. Foxit PDF SDK (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกรณีพิเศษและมาตรฐาน PDF ที่หลากหลาย)
สุดท้ายในรายการโซลูชันการแยกวิเคราะห์ PDF ที่ดีที่สุดของเราคือ Foxit PDF SDK ซึ่งเหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาที่กำลังมองหาชุดเครื่องมือพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อผสานการทำงานขั้นสูงของ PDF เข้ากับแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Windows, macOS, Linux, iOS, Android และเว็บ
ขับเคลื่อนโดย Foxit's engine PDF ชั้นนำในอุตสาหกรรม ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้าง, ดู, แก้ไข, ทำเครื่องหมาย, และรักษาความปลอดภัยเอกสาร PDF ได้อย่างง่ายดาย
ด้วยคุณสมบัติเช่น แบบฟอร์มอัจฉริยะ,คำอธิบายประกอบขั้นสูง, และความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม, มันมีประโยชน์อย่างมากสำหรับองค์กรที่ต้องการโซลูชัน PDF ที่สามารถปรับขนาดได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Foxit PDF SDK
- ใช้แบบฟอร์มอัจฉริยะเพื่อกรอกแบบฟอร์มโต้ตอบบนทุกแพลตฟอร์มที่รองรับ JavaScript
- สร้าง แก้ไข นำเข้า/ส่งออกคำอธิบายประกอบ เช่น การไฮไลต์ ความคิดเห็น แสตมป์ และอื่นๆ
- พัฒนากระบวนการทำงานลายเซ็นดิจิทัลที่ปลอดภัยสำหรับเอกสารทางกฎหมายหรือรายงานทางการเงิน
- ดำเนินการฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูงในคลังเอกสารขนาดใหญ่
ข้อจำกัดของ Foxit PDF SDK
- ต้องการความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมอย่างกว้างขวางเพื่อนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ราคา Foxit PDF SDK
- ฟรี
- ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Foxit PDF SDK
- G2: 4. 5/5 (+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Foxit PDF SDK อย่างไรบ้าง?
คุณสมบัติการรู้จำอักขระด้วยแสง (Optical Character Recognition) ได้กลายเป็นคุณสมบัติที่ทรงพลังที่สุดและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากที่สุดที่ถูกนำมาใช้ในเวอร์ชันใหม่ของ Foxit PDF SDK… ด้วยคุณสมบัตินี้ เราได้ค่อยๆ สร้างคลังเอกสารวิจัยที่สูญหายซึ่งไม่เพียงแต่สามารถอ่านได้ แต่ยังค้นหาได้ และสามารถแก้ไขได้อีกด้วย
คุณสมบัติการรู้จำอักขระด้วยแสง (Optical Character Recognition) ได้กลายเป็นคุณสมบัติที่ทรงพลังที่สุดและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากที่สุดที่ถูกนำมาใช้ในเวอร์ชันใหม่ของ Foxit PDF SDK… ด้วยคุณสมบัตินี้ เราได้สร้างคลังเอกสารวิจัยที่สูญหายซึ่งไม่เพียงแต่สามารถอ่านได้ แต่ยังค้นหาได้ และสามารถแก้ไขได้อีกด้วย
อัตโนมัติ, สกัด, และไป AutoPilot กับ ClickUp
ตอนนี้คุณมีตัวเลือกเครื่องมือประมวลผลเอกสารมากมายให้เลือกแล้ว วันจันทร์ไม่จำเป็นต้องรู้สึกเหมือนการล่าไฟล์ PDF ที่ไม่มีวันจบอีกต่อไป ไม่ต้องสลับไฟล์ที่แยกกันอยู่หรือจมอยู่กับงานซ้ำซากอีกต่อไป
ในขณะที่เครื่องมือประมวลผลเอกสารทุกตัวที่เราได้กล่าวถึงมีจุดแข็งของตัวเอง ClickUp ได้เปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงในฐานะแอปที่รวมทุกอย่างสำหรับการทำงาน
วิธีการที่เชื่อมโยงกันของมันช่วยให้คุณดึงข้อมูล ทำความสะอาดไฟล์ PDF และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่นได้อย่างง่ายดาย
นักพัฒนาและบุคลากรด้านความรู้มีภาระงานมากพออยู่แล้ว ทำไมต้องทำให้การดึงข้อมูลซับซ้อนยิ่งขึ้น?
ลงทะเบียนบน ClickUpฟรีวันนี้!