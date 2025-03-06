บล็อก ClickUp

10 อันดับเครื่องมือสรุป PDF ด้วย AI ที่ช่วยประหยัดเวลาของคุณ

Preethi Anchan
Preethi Anchan
6 มีนาคม 2568

ในฐานะที่เป็นคนที่มีงานเกี่ยวข้องกับการอ่านเป็นจำนวนมาก—บางครั้งอาจถึงหลักหมื่นคำต่อวัน ฉันเข้าใจดีถึงความยากลำบากในการอ่านเอกสาร PDF ที่มีความซับซ้อน

มันใช้เวลานาน, เหนื่อยล้า, และในบางกรณี, สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยสิ้นเชิง.

เมื่อคุณต้องการเพียงสาระสำคัญของเอกสาร AI PDF สรุปสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง พวกเขาทำให้ชีวิตง่ายขึ้นสำหรับมืออาชีพ นักวิจัย และนักเรียนที่ต้องการดึงข้อมูลสำคัญจากเอกสาร PDF ยาว ๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ในบล็อกโพสต์นี้ ฉันจะพูดถึงเครื่องมือสรุป PDF ด้วย AI ที่ดีที่สุดซึ่งสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานเอกสารของคุณได้ เครื่องมือเหล่านี้มีคุณสมบัติที่น่าทึ่ง เช่น การแปลงข้อความทันที สรุปเนื้อหาอย่างกระชับ และแม้กระทั่งการแสดงผลในรูปแบบภาพหรือแผนผังของเอกสารที่ซับซ้อน

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือ 10 อันดับเครื่องมือสรุป PDF ด้วย AI ที่จะช่วยคุณประหยัดเวลา:

  1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเอกสารด้วยระบบ AI
  2. Smallpdf AI Summarizer: เหมาะสำหรับการสรุปอย่างรวดเร็วและสะดวกทุกที่ทุกเวลา
  3. Knowt AI PDF Summarizer: เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปงานวิชาการและงานวิจัย
  4. Sharly AI Summarizer: เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปที่ปรับแต่งได้และเต็มไปด้วยบริบท
  5. Elephas: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้ด้วยการสรุปเนื้อหาจากไฟล์ PDF
  6. ChatPDF: เหมาะที่สุดสำหรับการสรุป PDF แบบสนทนา
  7. Hypotenuse AI PDF Summarizer: เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปอย่างรวดเร็วและการบูรณาการเนื้อหา
  8. NoteGPT: เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปแบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี GPT
  9. HiPDF AI PDF Summarizer: เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงเครื่องมือ PDF หลากหลายได้อย่างง่ายดาย
  10. Genei: เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปและจดบันทึกที่เน้นการวิจัย

คุณควรค้นหาอะไรในโปรแกรมสรุป PDF?

การเลือกเครื่องมือสรุปเอกสารด้วย AIที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการประมวลผลและดึงข้อมูลสำคัญจากไฟล์ PDF ขนาดใหญ่ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือคุณสมบัติสำคัญที่ควรพิจารณา:

  • เทคโนโลยี AI: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือนี้ใช้ 알고ริทึม AI ขั้นสูง เช่น GPT-4 ในการสกัดข้อมูลสำคัญและสรุปไฟล์ PDF อย่างถูกต้อง
  • รองรับหลายรูปแบบไฟล์: เลือกเครื่องมือที่สามารถจัดการกับไฟล์ PDF, DOCX, PPTX และเอกสารประเภทอื่น ๆ ได้ เพื่อที่คุณจะไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอปสำหรับการสรุป
  • ความยาวสรุปที่ปรับแต่งได้: มองหาตัวเลือกในการสร้างสรุปที่มีความยาวแตกต่างกัน (เช่น 1-2%, 4-5%, หรือ 10-12% ของเอกสารต้นฉบับ)
  • ความยืดหยุ่นทางภาษา: เลือกตัวสรุปที่รองรับทุกภาษาที่คุณต้องการ
  • ความเร็วในการประมวลผลที่รวดเร็ว: ลงทุนในเครื่องมือที่สามารถสร้างสรุปได้ใน 5–10 วินาที. การรอคอยนานเกินไปทำลายจุดประสงค์.
  • ความถูกต้อง: มองหาเครื่องมือที่อ้างว่ามีอัตราความถูกต้องสูง (บางรายอ้างสูงถึง 99%)—คุณไม่ต้องการให้บทสรุปของคุณกลายเป็นภาพลวงตา
  • ความหลากหลาย: เลือกเครื่องมือสรุปเนื้อหาที่สามารถจัดการกับประเภทเนื้อหาต่างๆ ได้ รวมถึงเอกสารที่สแกนและรูปภาพ
  • ความสะดวกในการใช้งาน: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่มีระบบอัปโหลดแบบลากและวาง, ไม่ต้องลงทะเบียน, และมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันที

👀 คุณรู้หรือไม่? Adobe ได้พัฒนาไฟล์PDF ฉบับแรกของโลกในปี 1993เพื่อรักษาการจัดรูปแบบเอกสารให้คงเดิมเมื่อใช้งานบนระบบและแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน

10 อันดับเครื่องมือสรุปไฟล์ PDF ด้วย AI ที่ดีที่สุด

ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าควรพิจารณาอะไรในโปรแกรมสรุปไฟล์ PDF ด้วย AI ลองพิจารณารายชื่อโปรแกรมสรุปที่ฉันคัดสรรมาหลังจากการทดสอบอย่างเข้มงวด:

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการเอกสารด้วยระบบ AI)

ตามความชอบส่วนตัวของฉัน ClickUpเป็นโซลูชันการจัดการเอกสารที่ทรงพลังและหลากหลายซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI โดยรวมการร่วมมือเอกสาร การจัดการโครงการ และเครื่องมือการเขียนด้วย AIไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

สรุปเอกสารด้วย ClickUp Brain เพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
เริ่มใช้ ClickUp Brain
สรุปเอกสารด้วย ClickUp Brain เพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้

มันทำให้การจัดการไฟล์ PDF ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเอกสารวิจัยหรือเอกสารโครงการที่ซับซ้อน โดยให้สรุปที่กระชับและข้อมูลสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ด้วยพลังของClickUp Brain ผู้ช่วย AI ภายในของ ClickUp คุณสามารถสรุป แปล และดึงข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จากเอกสาร หัวข้อโครงการ และการอัปเดตสถานะ—ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ClickUp Brain
คุยกับเอกสารของคุณด้วย ClickUp Brain—รับคำตอบอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องอ่านทุกคำ

เพียงอัปโหลดไฟล์ PDF ลงในหน้าต่างคำแนะนำ และสั่งให้ Brain สรุปเนื้อหาโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติที่ง่าย ๆ คุณสามารถคัดลอกและวางเนื้อหาทั้งหมดลงในหน้าต่างบริบทได้เช่นกัน และ Brain จะส่งสรุปที่กระชับ (หรือยาว—ขึ้นอยู่กับที่คุณต้องการ) กลับมาให้คุณภายในไม่กี่วินาที

คลิกอัพ อินเตอร์เฟซ
วิเคราะห์ สรุป และดึงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจากไฟล์ PDF ได้ภายในไม่กี่วินาทีด้วย ClickUp Brain

นี่คือทุกสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยสรุปโดย AI ของ ClickUp Brain:

  • รับข้อมูลสำคัญโดยไม่ต้องอ่านทุกหน้า
  • เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้กลายเป็นงานที่ดำเนินการได้จริงภายใน ClickUp
  • ถามคำถามติดตามผลกับ AI เจาะลึกเนื้อหาในเอกสารโดยไม่ต้องค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง
  • ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมสรุปจาก AI เข้ากับ ClickUp Docs, Tasks และ Whiteboards เพื่อการจัดการโครงการที่ราบรื่น

📮ClickUp Insight: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ33% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ในการทำงานส่งข้อความหา 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อรับบริบทที่ต้องการ แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้และพร้อมใช้งานได้ทันที?

ด้วย ClickUp Brain's AI Knowledge Manager อยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทจะกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ และ ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่!

ต้องการสร้างฐานความรู้ AI สำหรับองค์กรของคุณหรือไม่? นี่คือวิดีโออธิบายสั้น ๆ ที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้!

อ่านเพิ่มเติม:ภายใน ClickUp Brain สำหรับทีม: เครื่องมือยอดนิยมสำหรับการแบ่งปันความรู้, การทำงานอัตโนมัติของโครงการ, และการเขียน

ClickUp Docsมอบพื้นที่ที่มีโครงสร้างและสามารถทำงานร่วมกันได้เพื่อจัดการเอกสารกับทีมของคุณ พวกเขายังรองรับส่วนหัว แท็ก และหน้าซ้อน ทำให้ AI สามารถระบุส่วนสำคัญและสรุปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ClickUp Brain
ทำให้เอกสารของคุณเป็นสากลด้วยการแปลเป็นภาษาต่างๆ ด้วย ClickUp Brain

โดยการผสานการทำงานกับ ClickUp Docs, ClickUp Brain สามารถสรุปเอกสารยาว, บันทึกการประชุม, หรือสรุปโครงการได้โดยอัตโนมัติ พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกจากการหารือในพื้นที่ทำงานของคุณได้โดยไม่ต้องใช้แรงงานมือ นี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องประมวลผลข้อมูลจำนวนมากอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถทำให้เอกสารของคุณเป็นสากลได้โดยการแปลเป็นภาษาต่างๆ

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ ClickUp คือการผสานรวมอย่างราบรื่นกับกระบวนการทำงานการจัดการโครงการของคุณ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างสรุปโดยอัตโนมัติโดยการเพิ่มสรุปจาก AI เป็นฟิลด์ที่กำหนดเองในภารกิจ ซึ่งช่วยให้คุณติดตามการอัปเดตในหลายโครงการโดยไม่ต้องเปิดแต่ละรายการในรายการที่ต้องทำของคุณแยกกัน

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการสรุปบันทึกการประชุมของคุณอย่างรวดเร็วและดึงรายการที่ต้องดำเนินการจากบันทึกการประชุมได้อย่างง่ายดายหรือไม่? ลองใช้ClickUp AI Notetaker!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สร้างสรุปสำหรับเอกสารและการอัปเดตงานด้วย ClickUp Brain
  • มอบหมายงานให้สมาชิกในทีมโดยอัตโนมัติตามหัวข้อหรือรายการที่ต้องดำเนินการซึ่งระบุไว้ในบทสรุป
  • เข้าถึงสรุปและอัปเดตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือของ ClickUp
  • เชื่อมต่อ ClickUp กับ API สรุปข้อมูลด้วย AI อย่าง OpenAI, Evernote หรือ Google Cloud AI Platform
  • เข้าถึง LLM หลากหลายสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน รวมถึง GPT-4o, o1, o3-mini และ Claude 3.7 ได้ภายใน ClickUp Brain

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ได้สังเกตเห็นว่ามีเส้นทางการเรียนรู้เนื่องจากคุณสมบัติที่ครอบคลุมของ ClickUp

ราคาของ ClickUp

  • ฟรี ตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

การมีเอกสารกระบวนการทำงานของทีม และการจัดการงานในที่เดียวช่วยให้เราประหยัดเวลาในการค้นหาสิ่งต่าง ๆ นอกจากนี้ยังให้แหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียวสำหรับข้อมูลของเรา

อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบสรุปโครงการฟรีใน ClickUp และ Excel

2. Smallpdf AI Summarizer (เหมาะสำหรับการสรุปอย่างรวดเร็วและสะดวก)

ส몰พีเอฟดี
ผ่านทางSmallpdf

Smallpdf AI Summarizer เป็นเครื่องมือที่ตรงไปตรงมาสำหรับทุกคนที่ต้องการสรุปเนื้อหาจากไฟล์ PDF ขนาดใหญ่ให้กระชับ

โปรแกรมสรุป PDF นี้ไม่เพียงแต่สรุปเนื้อหาเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือ PDF อเนกประสงค์ที่มีฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น การแปลงไฟล์และการใส่คำอธิบายประกอบ การผสานกับระบบคลาวด์ช่วยให้คุณสามารถลากไฟล์จากแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Google Drive หรือ Dropbox มาใช้งานได้อย่างง่ายดาย ทำให้การจัดการไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smallpdf AI Summarizer

  • สร้างสรุปที่กระชับหรือโครงร่างที่ละเอียดสำหรับไฟล์ PDF ของคุณ ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ
  • อัปโหลดไฟล์ PDF ของคุณได้อย่างง่ายดายจาก Google Drive หรือ Dropbox
  • สรุปเนื้อหา PDF เป็นหลายภาษา เหมาะสำหรับโครงการระดับนานาชาติ

ข้อจำกัดของ Smallpdf AI Summarizer

  • สรุปอาจไม่สามารถจับข้อมูลได้อย่างถูกต้องจากองค์ประกอบที่ไม่ใช่ข้อความ เช่น ตารางและรูปภาพ

ราคาของ Smallpdf AI Summarizer

  • ฟรี
  • ทีม: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Smallpdf AI Summarizer

  • G2: 4. 6/5 (250+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 850 รายการ)

สิ่งที่ช่วยเหลือมากที่สุดเกี่ยวกับ Smallpdf คือมันมอบเครื่องมือทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการทำงานกับไฟล์ PDF ตั้งแต่การแก้ไข การรวม การแยก ไปจนถึงการแปลงไฟล์ ซอฟต์แวร์นี้มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการ

สิ่งที่ช่วยเหลือมากที่สุดเกี่ยวกับ Smallpdf คือมันมอบเครื่องมือทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการทำงานกับไฟล์ PDF ตั้งแต่การแก้ไข การรวม การแยก ไปจนถึงการแปลงไฟล์ ซอฟต์แวร์นี้มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการ

อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์ควบคุมเวอร์ชันเอกสารยอดนิยม

3. Knowt AI PDF Summarizer (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปงานวิชาการและงานวิจัย)

Knowt AI PDF Summarizer
ผ่านKnowt AI PDF Summarizer

ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับฐานข้อมูลทางวิชาการ Knowt ช่วยให้คุณสามารถนำเข้าไฟล์ PDF ได้โดยตรงจากระบบของคุณ, สรุปเอกสารหลายฉบับพร้อมกัน, และยังสามารถอธิบายแนวคิดสำคัญเพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ในฐานะผู้สอน AI ระบบจะแยกแยะรายงานยาว ๆ ให้เป็นสรุปที่ชัดเจน ช่วยให้การจดจำความรู้ดีขึ้นด้วยคุณสมบัติการเรียนรู้แบบโต้ตอบ เช่น การ์ดคำศัพท์

คุณสมบัติเด่นของ Knowt AI PDF Summarizer

  • ปรับแต่งความยาวและจุดเน้นของบทสรุปเพื่อให้ความสำคัญกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
  • ทำให้กระบวนการทำงานเอกสารของคุณง่ายขึ้นด้วยการสรุปข้อมูลจำนวนมาก
  • นำเข้าแหล่งข้อมูลทางวิชาการโดยตรงเพื่อทำให้การวิจัยทางวิชาการง่ายขึ้นและสร้างสรุปอย่างละเอียดได้สะดวก

ข้อจำกัดของ Knowt AI PDF Summarizer

  • ได้รับการปรับให้เหมาะสมเป็นหลักสำหรับเอกสารภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจไม่เหมาะสมสำหรับโครงการที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

ราคา Knowt AI PDF Summarizer

  • ทดลองใช้ฟรี 7 วัน
  • บวก: $7. 99/เดือน
  • อัลตร้า: $14.99/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Knowt AI PDF Summarizer

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

🧠 เกร็ดความรู้: บริษัทเภสัชกรรมในอเมริกาเหนือแห่งหนึ่งเร่งกระบวนการวิจัยของพวกเขาได้ถึง 95%เพียงแค่ใช้ AI ในการสรุปบทความทางการแพทย์ที่ซับซ้อน!

4. Sharly AI Summarizer (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปที่ปรับแต่งได้และเต็มไปด้วยบริบท)

ชารลี เอไอ ซัมมารีเซอร์
ผ่านทางSharly AI Summarizer

ด้วยปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง Sharly ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งความยาวของสรุปได้, ให้ความสำคัญกับจุดสำคัญเฉพาะ, และยังสามารถทำการวิเคราะห์ข้ามเอกสารเพื่อเปรียบเทียบผลการค้นหาในไฟล์ PDF หลายไฟล์ได้

รองรับความเข้ากันได้กับหลายรูปแบบ, ตัวเลือกหลายภาษา, และการจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัย, เหมาะสำหรับเอกสาร PDF ที่ยาวซึ่งประกอบด้วยรายงานที่ยาวและข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ.

คุณสมบัติเด่นของ Sharly AI Summarizer

  • วิเคราะห์บริบทอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาโทนและสาระสำคัญของเอกสารต้นฉบับขณะสรุป
  • อัปโหลดไฟล์หลายรูปแบบ รวมถึงไฟล์เสียง, งานนำเสนอ, และ URL, นอกเหนือจากไฟล์ PDF
  • ค้นหาเนื้อหาต้นฉบับได้อย่างรวดเร็วด้วยการอ้างอิงที่เกี่ยวข้องและหมายเลขหน้าในบทสรุป
  • ปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ด้วยคุณสมบัติการป้องกันที่แข็งแกร่ง ทำให้ไฟล์ PDF ที่มีความละเอียดอ่อนปลอดภัยอยู่เสมอ

ข้อจำกัดของ Sharly AI Summarizer

  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าอินเทอร์เฟซมีความท้าทายในช่วงแรก
  • การสรุปคุณภาพสูงอาจใช้เวลาในการสร้างนานขึ้น โดยเฉพาะเมื่ออัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่

ราคาของ Sharly AI Summarizer

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • มืออาชีพ: 15 ดอลลาร์/เดือน
  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Sharly AI Summarizer

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

5. Elephas (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้ด้วยการสรุป PDF)

Elephas: ตัวสรุปเนื้อหา pdf แบบปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางElephas

ออกแบบมาเพื่อมืออาชีพ นักวิจัย และผู้สร้างสรรค์ Elephas รองรับไฟล์หลากหลายรูปแบบ รวมถึงเอกสาร Word หน้าเว็บ และการถอดเสียงเสียง ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คุณจัดการและสกัดเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับผู้ที่ศึกษาเอกสารวิจัย รายงานยาว หรือหัวข้อที่ซับซ้อน

คุณสมบัติเด่นของ Elephas

  • ใช้ฟีเจอร์ 'สมองซูเปอร์' เพื่อรวบรวมและอภิปรายข้อมูลจากหลากหลายรูปแบบ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยการช่วยเหลือในการสร้างเนื้อหา ซึ่งช่วยให้คุณเขียนได้มากกว่าการสร้างสรุป
  • ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ รองรับไฟล์ PDF, Word, Notion และอื่น ๆ เพื่อการใช้งานที่หลากหลาย

ข้อจำกัดของ Elephas

  • คุณสมบัติบางอย่างถูกจำกัดไว้เพียงรูปแบบ PDF ซึ่งอาจทำให้การใช้งานกับเอกสารประเภทอื่น ๆ ไม่สะดวก

ราคาของ Elephas

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $8. 99/เดือน
  • ข้อดี: $14.99 ต่อเดือน
  • โปร+: $18.99/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Elephas

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

ฉันได้ลองใช้ลูกค้า AI ท้องถิ่นเกือบทุกตัวบน Mac ของฉันแล้ว แต่ Elephas อาจเป็นที่ดีที่สุด จริง ๆ แล้วมันเน้นการสร้างฐานความรู้ (หรือที่เรียกว่า 'สมอง') ซึ่งเป็นกรณีการใช้งานที่ฉันมีบ่อย ๆ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณคาดหวังไว้ (แชท, การแทนที่ข้อความ, บุคลิก/น้ำเสียง เป็นต้น)

ฉันได้ลองใช้ลูกค้า AI ท้องถิ่นเกือบทุกตัวบน Mac ของฉันแล้ว แต่ Elephas อาจเป็นที่ดีที่สุด จริงๆ แล้วเน้นการสร้างฐานความรู้ (หรือที่เรียกว่า 'สมอง') ซึ่งเป็นกรณีการใช้งานที่ฉันมีบ่อย นอกจากนี้ยังมีเครื่องมืออื่นๆ ที่คุณคาดหวังไว้ทั้งหมด (แชท, การแทนที่ข้อความ, บุคลิก/น้ำเสียง ฯลฯ)

👀 คุณรู้หรือไม่? PDF อยู่ในอันดับที่สามของรูปแบบไฟล์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบนเว็บ รองจาก HTML และ XHTML และเหนือกว่ารูปแบบภาพอย่าง JPEG, PNG และ GIF

6. ChatPDF (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุป PDF แบบสนทนา)

ChatPDF: ตัวสรุปเนื้อหา pdf ด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางChatP DF

ChatPDF นิยามใหม่ของการโต้ตอบกับไฟล์ PDF ด้วยอินเทอร์เฟซแบบสนทนาที่ช่วยให้คุณถามคำถามเฉพาะเจาะจงและรับสรุปที่กระชับหรือคำตอบโดยละเอียดแบบเรียลไทม์

ระบบการจัดทำดัชนีเชิงความหมายของ ChatPDF ทำให้แตกต่างจากระบบอื่น ๆ ระบบจะวิเคราะห์เนื้อหาลงไปถึงระดับประโยคแต่ละประโยค ทำให้คำตอบมีความถูกต้องและเกี่ยวข้องกับบริบทของคำถามของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatPDF

  • ให้แหล่งอ้างอิงที่เชื่อมโยงโดยตรงไปยังหน้าเฉพาะในไฟล์ PDF ต้นฉบับ
  • จัดการไฟล์ PDF หลายไฟล์พร้อมกันด้วยการแชทหลายไฟล์เพื่อการวิเคราะห์ที่ง่ายขึ้น
  • เข้าถึงไฟล์ PDF ในทุกภาษาและเปิดใช้งานการสนทนาข้ามภาษาที่หลากหลาย

ข้อจำกัดของ ChatPDF

  • ระยะเวลาในการประมวลผลและความถูกต้องอาจแตกต่างกันไปตามความยาวและความซับซ้อนของเอกสาร

ราคาของ ChatPDF

  • ฟรี
  • โปรแพลน: $10/เดือน
  • แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ ChatPDF

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

7. Hypotenuse AI PDF Summarizer (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปอย่างรวดเร็วและการผสานรวมเนื้อหา)

Hypotenuse AI PDF สรุปเนื้อหา: ai pdf สรุปเนื้อหา
ผ่านHypotenuse AI PDF Summarizer

เครื่องมือสรุปเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้สามารถผสานเข้ากับชุดเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น ช่วยให้คุณสามารถรวมการสรุปเข้ากับขั้นตอนการทำงานอื่นๆ ได้

ไม่ว่าคุณต้องการสรุป PDF เป็นย่อหน้าหรือหัวข้อย่อย Hypotenuse AI สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณ ช่วยประหยัดเวลาและรับประกันผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ

ด้วยความสามารถในการประมวลผลความเร็วสูงและดึงจุดสำคัญจากเอกสารได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที Hypotenuse AI จึงเป็นทรัพยากรอันล้ำค่าสำหรับทั้งมืออาชีพและนักศึกษา

คุณสมบัติเด่นของ Hypotenuse AI PDF Summarizer

  • สร้างสรุปที่กระชับ ครอบคลุม และรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วย AI ขั้นสูง
  • แปลและสรุปเนื้อหาในไฟล์ PDF หลายภาษา รวมถึงภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน และญี่ปุ่น เพื่อการใช้งานในระดับสากล
  • ส่งออกสรุปไปยังรูปแบบต่าง ๆ เช่น PDF, DOCX, หรือ TXT หรือเผยแพร่โดยตรงไปยัง WordPress เพื่อแบ่งปัน

ข้อจำกัดของ Hypotenuse AI PDF Summarizer

  • ให้บริการทดลองใช้ฟรีเท่านั้น; การเข้าถึงต่อเนื่องต้องใช้แผนชำระเงิน
  • จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่ ทำให้ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์มีข้อจำกัด

ราคาของ Hypotenuse AI PDF Summarizer

  • รายการ: $29/เดือน
  • จำเป็น: $87/เดือน
  • บล็อกโปร: $230/เดือน
  • บล็อกแบบกำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Hypotenuse AI PDF Summarizer

  • G2: 4. 7/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ฉันสามารถสร้างเนื้อหาสำหรับบทความในบล็อกและเว็บไซต์องค์กรของฉันได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังแนะนำชื่อเรื่องสำหรับโพสต์บล็อกของคุณ ฉันสามารถใส่คำหลัก SEO ของฉันได้ มีฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากมาย เช่น การสรุปเนื้อหา สรุปที่ให้มานั้นกระชับและตรงประเด็น

ฉันสามารถสร้างเนื้อหาสำหรับบทความในบล็อกและเว็บไซต์องค์กรของฉันได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังแนะนำชื่อเรื่องสำหรับโพสต์บล็อกของคุณ ฉันสามารถใส่คีย์เวิร์ด SEO ของฉันได้ มีฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากมาย เช่น การสรุปเนื้อหา สรุปที่ให้มานั้นกระชับและตรงประเด็น

8. NoteGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปแบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี GPT)

NoteGPT: ตัวสรุปเนื้อหา pdf ด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางNoteGPT

NoteGPT เป็นเครื่องมือสรุปเนื้อหา PDF ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ให้บริการฟรี ออกแบบมาเพื่อดึงข้อมูลสำคัญจากไฟล์ PDF อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ด้วยคุณสมบัติการสรุปแบบเรียลไทม์ เครื่องมือนี้จะเริ่มสร้างสรุป PDF ที่กระชับทันทีที่คุณอัปโหลดไฟล์ PDF ของคุณ เป็นตัวช่วยประหยัดเวลาอย่างมากสำหรับนักเรียน นักวิจัย และมืออาชีพที่ทำงานกับไฟล์ PDF ยาวๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของมันอาจจะเป็นห้องสมุดคำสั่ง (Prompt Library) ที่คุณสามารถใช้คำสั่งที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อสรุปเอกสารเฉพาะทาง เช่น รายงานอุตสาหกรรมและตลาด เอกสารทางกฎหมาย รายงานประจำปี เป็นต้น

คุณสมบัติเด่นของ NoteGPT

  • สร้างสรุปอย่างรวดเร็วสำหรับวิดีโอ YouTube, PDF, บทความ, รูปภาพ และการนำเสนอ PPT
  • ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ที่ขับเคลื่อนด้วย GPT เพื่อจับประเด็นสำคัญและรักษาบริบทจากไฟล์ PDF
  • จับภาพข้อมูลสำคัญด้วยฟีเจอร์จับภาพอัตโนมัติและบันทึกโน้ต

ข้อจำกัดของ NoteGPT

  • เหมาะที่สุดสำหรับเอกสารภาษาอังกฤษ โดยมีการรองรับภาษาอื่นอย่างจำกัด
  • ผู้ใช้ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

ราคาของ NoteGPT

  • เริ่มต้น: ฟรีตลอดไป
  • พื้นฐาน: $2. 99/เดือน
  • ข้อดี: $9.99 ต่อเดือน
  • ไม่จำกัด: $29/เดือน

NoteGPT คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

9. HiPDF AI PDF Summarizer (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงเครื่องมือ PDF หลากหลายได้อย่างง่ายดาย)

HiPDF AI PDF Summarizer: ตัวสรุป PDF ด้วย AI
ผ่านHiPDF AI PDF Summarizer

เป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรม HiPDF ที่ครอบคลุม โปรแกรมสรุป PDF ด้วย AI ฟรีนี้สามารถเปลี่ยนไฟล์ PDF ที่ยาวซึ่งประกอบด้วยรายงานและเอกสารวิจัยให้กลายเป็นสรุปที่กระชับ ช่วยให้คุณเข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว

สิ่งที่ทำให้ฉันประทับใจมากที่สุดคืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ PDF ทั้งหมดของคุณ เลือกแบบสรุปที่ต้องการ และปล่อยให้ AI สรุปเอกสารทั้งหมดในเวลาเพียงไม่กี่วินาที

ไฮ PDF AI PDF สรุปคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • รวมการสรุปเข้ากับฟังก์ชัน PDF อื่นๆ เช่น การแก้ไข การแปลง และการรวมเอกสาร
  • สรุปเอกสารอย่างรวดเร็วด้วยการประมวลผลที่รวดเร็ว ส่งมอบผลลัพธ์ภายในไม่กี่วินาที
  • เข้าถึงเครื่องมือออนไลน์เพื่อความยืดหยุ่นและความสะดวกในการใช้งานบนอุปกรณ์ต่างๆ
  • ใช้ชุดเครื่องมือของมันเพื่อแปลงไฟล์ PDF เป็นรูปแบบอื่น ๆ แก้ไขไฟล์เหล่านั้น และแม้กระทั่งบีบอัดไฟล์

ข้อจำกัดของ HiPDF AI PDF Summarizer

  • จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรในการทำงาน ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานในพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่อต่ำ
  • ตัวเลือกในการปรับแต่งสรุปให้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือเฉพาะทาง

ราคา HiPDF AI PDF Summarizer

  • ทดลองใช้ฟรี: ใช้ได้กับทุกเครื่องมือ ยกเว้น OCR
  • แผนรายเดือน: $5.99/เดือน
  • แผนรายปี: $3. 33/เดือน
  • เครื่องมือ AI – สนทนากับ PDF และ AI อ่าน: $9.90/เดือน

HiPDF AI PDF Summarizer คะแนนและรีวิว

  • G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

10. Genei (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปและจดบันทึกที่เน้นการวิจัย)

Genei: ตัวสรุปเนื้อหา pdf ด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางGenei

Genei เป็นเครื่องมือสรุปข้อมูลขั้นสูงที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น ด้วยการสกัดข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ สร้างสรุปที่กระชับ และให้บริการการสกัดคำค้นหาและการจัดการการอ้างอิงอย่างราบรื่น

คุณสมบัติการบันทึกคำอธิบายที่เข้าใจง่ายและการค้นหาเชิงความหมายทำให้การนำทางผ่านชุดข้อมูลขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่าย ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่แนวคิดสำคัญที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับการวิจัยของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Genei

  • ค้นหาและสรุปเนื้อหา PDF อย่างรวดเร็วด้วยฟังก์ชันการค้นหาอัจฉริยะ ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
  • แยกเอกสารออกเป็นหัวข้อสำคัญโดยอัตโนมัติ
  • ประมวลผลเอกสารหลายฉบับพร้อมกันด้วยการสรุปเอกสารหลายฉบับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน

ข้อจำกัดของจีเน

  • อาจรู้สึกซับซ้อนในการใช้งานหากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสรุปเนื้อหาที่เรียบง่าย

ราคาของเจเน

  • ทดลองใช้ฟรี: 14 วัน
  • แผนการศึกษา: พื้นฐาน: $6. 47/เดือน โปร: $25. 92/เดือน
  • พื้นฐาน: $6. 47/เดือน
  • ข้อดี: $25. 92/เดือน
  • แผนมืออาชีพ: พื้นฐาน: $12.95/เดือน โปร: $38.88/เดือน
  • พื้นฐาน: $12.95/เดือน
  • ข้อดี: $38. 88/เดือน
  • พื้นฐาน: $6. 47/เดือน
  • ข้อดี: $25. 92/เดือน
  • พื้นฐาน: $12.95/เดือน
  • ข้อดี: $38. 88/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Genei

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

ความสามารถในการรวบรวมและจัดระเบียบแหล่งข้อมูลทั้งหมดของฉันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายนั้นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ อินเทอร์เฟซของเครื่องมือนี้ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ ทำให้การนำทางและการค้นหาสิ่งที่ต้องการทำได้ง่ายดาย สรุปที่ให้มาก็มีประโยชน์อย่างยิ่งในการทำความเข้าใจประเด็นหลักของแหล่งข้อมูลของฉัน ฉันขอแนะนำเครื่องมือนี้อย่างยิ่งสำหรับนักเรียนหรือนักวิจัยที่ต้องการปรับปรุงการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพวกเขา

ความสามารถในการรวบรวมและจัดระเบียบแหล่งข้อมูลทั้งหมดของฉันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายในที่เดียวนั้นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ อินเทอร์เฟซของเครื่องมือนี้ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ ทำให้การนำทางและการค้นหาสิ่งที่ต้องการทำได้ง่ายดาย สรุปที่ให้มาก็มีประโยชน์อย่างมากในการทำความเข้าใจประเด็นหลักของแหล่งข้อมูลของฉัน ฉันขอแนะนำเครื่องมือนี้อย่างยิ่งสำหรับนักเรียนหรือนักวิจัยที่ต้องการปรับปรุงการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพวกเขา

ประมวลผลไฟล์ PDF ได้ดียิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI ที่เหมาะสม

ไฟล์ PDF เป็นหนึ่งในรูปแบบไฟล์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดบนอินเทอร์เน็ต การใช้งานอย่างกว้างขวางนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของเครื่องมือประมวลผล PDF ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยตัวเลือกเครื่องมือสรุป PDF ที่ใช้ AI มากมายที่มีอยู่ การค้นหาเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบเพื่อตอบสนองความต้องการของกระบวนการทำงานของคุณไม่เคยง่ายอย่างนี้มาก่อน

ClickUp ไม่เพียงแต่ทำการสรุปแบบพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังผสานความสามารถของ AI สรุป PDF ฟรีเข้ากับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง ทำให้มันมากกว่าเครื่องมือสำหรับสรุปไฟล์ PDF—มันเป็นโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดระเบียบ การทำงานร่วมกัน และการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตั้งแต่การสร้างสรุป PDF ที่กระชับไปจนถึงการจัดการรายงานที่ยาวเหยียดและการสกัดจุดสำคัญได้อย่างราบรื่น ClickUp ช่วยให้คุณสามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการเปลี่ยนเอกสารที่ยาวเหยียดให้กลายเป็นสรุปที่ชัดเจนภายในระบบนิเวศแห่งการเพิ่มผลผลิตที่ใหญ่กว่า ทำให้ ClickUp โดดเด่นเหนือคู่แข่ง

