13 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Chatbase สำหรับแชทบอทที่ใช้ AI ในปี 2025

หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Chatbase คุณน่าจะกำลังมองหาแชทบอท AI ที่ไม่ต้องเขียนโค้ด ซึ่งสามารถผสานการทำงานกับธุรกิจของคุณได้อย่างราบรื่น ขยายการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่มนุษย์แบบทันที และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้าด้วย AI
แม้ว่า Chatbase จะเป็นตัวเลือกที่หลายคนเลือกใช้ แต่ตอนนี้มันไม่ใช่ตัวเลือกเดียวอีกต่อไปแล้ว แพลตฟอร์มสมัยใหม่หลายแห่งมีแชทบอท AI ที่ปรับแต่งได้พร้อมคุณสมบัติและประโยชน์ที่ดีกว่า
แล้วคุณควรเลือกอันไหนดี?
มาดู 13 ทางเลือกของ Chatbase ที่คุณสามารถพิจารณาได้
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Chatbase ในพริบตา
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|การกำหนดราคา
|คลิกอัพ
|ระบบอัตโนมัติสำหรับงานต่าง ๆ ด้วยปัญญาประดิษฐ์, การสนับสนุนลูกค้า, การจัดการขั้นตอนการทำงาน และการเชื่อมต่อกับเครื่องมือ CRM
|บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|อินเตอร์คอม
|แชทบอท AI (Fin AI Agent), ผู้ช่วย AI, ข้อมูลเชิงลึกด้านการรายงานด้วย AI, การผสานระบบช่วยเหลือ
|บริษัทขนาดกลาง, องค์กรธุรกิจ
|ทดลองใช้ฟรี; แพ็กเกจชำระเงินเริ่มต้นที่ $39
|เอด้า
|แชทบอท AI หลายภาษา, การฝึกอบรมตัวแทน AI, เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด, การมีส่วนร่วมเชิงรุก
|บริษัทขนาดกลาง, องค์กรธุรกิจ
|ราคาตามความต้องการ
|Tidio
|แชทบอท AI (Lyro AI Agent), แชทสด, กระบวนการอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า, การเชื่อมต่อกับ Shopify และ CRM
|ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29
|การลอยตัว
|ผู้ช่วยขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การคัดกรองลูกค้าเป้าหมายอัตโนมัติ, การผสานระบบ CRM, การสนทนาแบบเรียลไทม์
|บริษัทขนาดกลาง, องค์กรธุรกิจ
|ราคาตามความต้องการ
|บอตเพรส
|ผู้สร้างแชทบอท AI แบบกำหนดเอง, การผสานรวมกับ OpenAI และ LLM, การซิงค์ความรู้แบบเวกเตอร์, การเข้าถึง SDK/API
|นักพัฒนา, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $39
|แชทฟิวล์
|บอท AI สำหรับ WhatsApp & Messenger, ระบบขายและสนับสนุนอัตโนมัติ, การเชื่อมต่อ Stripe & Shopify, API ของ WhatsApp ที่ได้รับการยืนยัน
|ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง
|ทดลองใช้ฟรี; มีแผนชำระเงินให้เลือก
|แลนด์บอท
|เครื่องมือสร้างแชทบอทแบบไม่ต้องเขียนโค้ด, การทดสอบ A/B, การแบ่งกลุ่มลูกค้า, การเชื่อมต่อกับระบบ CRM และอีคอมเมิร์ซ
|ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $45
|IngestAI
|การวิเคราะห์ธุรกิจด้วยปัญญาประดิษฐ์, การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์, ข้อมูลเชิงลึกด้าน AI สำหรับกลยุทธ์, มุ่งเน้นองค์กร
|องค์กรธุรกิจ
|ราคาตามความต้องการ
|ทาร์ส
|การอัตโนมัติการเดินทางของลูกค้า, บริการตนเองด้วยปัญญาประดิษฐ์, การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
|บริษัทขนาดกลาง, องค์กรธุรกิจ
|ราคาตามความต้องการ
|ฟินิ เอไอ
|แชทบอท AI หลายช่องทาง, การผสานฐานความรู้, การส่งต่อมนุษย์อย่างไร้รอยต่อ
|ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาตามความต้องการสำหรับองค์กร
|Manychat
|ระบบแชทอัตโนมัติบนโซเชียลมีเดียที่ขับเคลื่อนด้วย AI รองรับข้อความส่วนตัวใน Instagram, WhatsApp และ Messenger
|บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $15
|ยูมา เอไอ
|แชทบอท AI สำหรับอีคอมเมิร์ซ, การจัดการคำสั่งซื้ออัตโนมัติ, การคืนเงิน, คำถามลูกค้าโดยใช้ AI
|ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง
|ราคาตามความต้องการ
บทนำสู่ Chatbase
Chatbase เป็นแพลตฟอร์มแชทบอท AI ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถฝึกอบรม ChatGPT ด้วยข้อมูลของตนเองและสร้างแชทบอท AI ที่ปรับแต่งได้สำหรับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และโซเชียลมีเดียต่างๆ ช่วยให้เกิดการโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างราบรื่นด้วยการให้คำตอบทันทีต่อคำถามของผู้ใช้ ลดความจำเป็นในการสนับสนุนจากมนุษย์
ด้วยความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) Chatbase ช่วยให้แชทบอทเข้าใจบริบทและตอบสนองได้อย่างเป็นธรรมชาติ ออกแบบมาสำหรับธุรกิจ สตาร์ทอัพ นักการตลาด และทีมสนับสนุนลูกค้า แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การสนับสนุนลูกค้าด้วย AI ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องใช้ทักษะการเขียนโค้ด
อย่างไรก็ตาม มีด้านตรงข้ามของประโยชน์ของมัน
ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นแทน Chatbase?
หากคุณกำลังมองหาคุณสมบัติขั้นสูงมากขึ้น, การผสานรวมที่ดีขึ้น, หรือประสบการณ์ผู้ใช้ที่พลวัต, นี่คือปัญหาที่แท้จริงที่อาจทำให้คุณคิดถึงการเปลี่ยนจาก Chatbase:
- การขาดการรองรับหลายช่องทาง: หากโซลูชันธุรกิจของคุณอยู่ในอุตสาหกรรมที่ต้องการการสนับสนุน AI หลายช่องทางและระบบอัตโนมัติขั้นสูง Chatbase อาจไม่มีความยืดหยุ่นที่คุณต้องการ
- ตัวเลือกการฝึกอบรมแชทบอทที่อ่อนแอ: แม้ว่าจะให้คุณฝึกอบรม ChatGPT บนข้อมูลของคุณได้ แต่ขาดความสามารถในการปรับแต่งอย่างละเอียด ทำให้ยากต่อการควบคุมการตอบกลับของแชทบอทและปรับปรุงความแม่นยำในระยะยาว
- ไม่มีฟีเจอร์ส่งต่อให้มนุษย์: ไม่มีวิธีในตัวที่สามารถโอนการสนทนาไปยังเจ้าหน้าที่มนุษย์ได้อย่างราบรื่น ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกหงุดหงิดเมื่อแชทบอท AI ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของพวกเขาได้
- การทำงานอัตโนมัติที่จำกัด: Chatbase ไม่อนุญาตให้ธุรกิจสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อน เช่น ตรรกะเงื่อนไข ลำดับหลายขั้นตอน หรือทริกเกอร์ตามเหตุการณ์ สำหรับการโต้ตอบของแชทบอทที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
- การบูรณาการฐานความรู้ที่จำกัด: แชทบอทมีปัญหาในการซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์จากฐานความรู้ที่มีความเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งอาจทำให้การอัปเดตคำถามที่พบบ่อยหรือเอกสารไม่สะท้อนในคำตอบของแชทบอททันที
🔎 คุณรู้หรือไม่? ChatGPTมีผู้ใช้ถึง1 ล้านคนภายใน 5 วัน กลายเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ เป็นรองเพียง Threads เท่านั้น สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่พุ่งสูงอย่างรวดเร็วสำหรับโซลูชันแชทที่ขับเคลื่อนด้วย AI
13 ตัวเลือกทางเลือกของ Chatbase ที่คุณสามารถดูได้ในพริบตา
แบรนด์แชทบอทสนทนาที่ได้รับความนิยมหลายแบรนด์ในปัจจุบันมีระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Chatbase ไม่ว่าคุณจะต้องการระบบอัตโนมัติที่ดีกว่า การผสานรวมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น หรือการตอบสนองของ AI ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น นี่คือ 13 ทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับ Chatbase:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและการสนับสนุนด้วย AI)
ClickUpคือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร หรือที่รู้จักกันในชื่อ แอปเดียวจบทุกเรื่อง สำหรับการทำงาน ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้การบริการลูกค้าเป็นเลิศ
ต่างจากแชทบอทพื้นฐานส่วนใหญ่ที่จัดการกับคำถามระดับผิวเผินClickUp Chatเปลี่ยนบทสนทนาให้กลายเป็นงานจริง ทีมงานสนับสนุนสามารถเปลี่ยนข้อความให้เป็นงานได้ทันที เชื่อมโยงการสนทนาไปยังตั๋วลูกค้าหรือโครงการ และทำให้การแชทสอดคล้องกับเวิร์กโฟลว์ของทีมทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์
ตัวแทน AI ใน ClickUp Chat (Autopilot Agents) จะตอบคำถามทั่วไปของลูกค้าโดยอัตโนมัติ ให้ข้อมูลอัปเดตทันที และนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากพื้นที่ทำงานของคุณ ช่วยลดเวลาในการตอบกลับและลดความพยายามในการทำงานด้วยมือของทีมสนับสนุน ด้วยการทำให้การโต้ตอบที่เป็นกิจวัตรเป็นอัตโนมัติและใช้ประโยชน์จากความรู้ในพื้นที่ทำงาน พวกเขาช่วยให้ทีมบริการลูกค้าสามารถให้การสนับสนุนที่รวดเร็ว สม่ำเสมอ และแม่นยำยิ่งขึ้น
ความสามารถของ ClickUp ในการเชื่อมต่อแอปงานหลายตัวช่วยให้คุณสามารถรวมการโต้ตอบกับลูกค้าฐานความรู้ และงานสนับสนุนไว้ในที่เดียว ลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือที่แยกจากกันหลายตัว
ด้วยClickUp Brain ทีมสนับสนุนสามารถตอบคำถามของลูกค้าได้ทันทีโดยการดึงคำตอบแบบเรียลไทม์จากงาน เอกสาร และประวัติการสื่อสาร
ในขณะที่แบรนด์แชทบอทสนทนาที่มีชื่อเสียงหลายแห่งมุ่งเน้นเฉพาะการจัดการคำถามพื้นฐาน ClickUp เชื่อมโยงการสนทนาโดยตรงกับเวิร์กโฟลว์ การจัดการตั๋ว และฐานความรู้เพื่อการสนับสนุนลูกค้าครบวงจร
การสร้างงานด้วย AI จะสร้างและกำหนดรายการการดำเนินการโดยอัตโนมัติตามการสนทนาของลูกค้า เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไปได้ นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังสรุปบทสนทนาและตั๋วที่กำลังดำเนินการอย่างรวดเร็ว ช่วยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนได้รับบริบทที่ครบถ้วนโดยไม่ต้องค้นหาข้อมูลจากหลายหัวข้อ
คุณยังสามารถสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองสำหรับคำขอการสนับสนุนประเภทต่างๆ ได้ ตั้งลำดับความสำคัญของตั๋ว และทำการจัดเส้นทางตั๋วโดยอัตโนมัติด้วยการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับหลายแพลตฟอร์ม
- ระบบอัตโนมัติ: คุณสามารถตั้งค่าระบบอัตโนมัติเพื่อกระตุ้นการดำเนินการตามกิจกรรมแชทหรืองาน ทำให้เวิร์กโฟลว์ของคุณฉลาดขึ้น
- ตัวแทน AI: ตัวแทน AI ของ ClickUp สามารถทำงานอัตโนมัติ ตอบคำถาม และให้การสนับสนุนภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Chatbase ที่เหนือกว่าแชทบอทธรรมดาและมีการจัดการโครงการแบบบูรณาการ, ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการปรับแต่งอย่างลึกซึ้ง ClickUp เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ มันรวมศูนย์การสื่อสาร, ความรู้ และงานเข้าด้วยกัน—ทำให้ทีมของคุณมีประสิทธิภาพและทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างงาน สรุป และอัปเดตความคืบหน้าอัตโนมัติโดยใช้ AI
- ตอบคำถามของผู้ใช้, สร้างรายการที่ต้องดำเนินการ, และซิงค์กับงานโดยอัตโนมัติ
- อัตโนมัติการตอบกลับ, จัดระเบียบตั๋ว, และเสนอแนะวิธีแก้ไขสำหรับบริการลูกค้า
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Google Drive, Salesforce, GitHub, Figma และเครื่องมืออื่น ๆ
- จัดเก็บ, เข้าถึง, และบริหารจัดการความรู้ของทีมทั้งหมดในแพลตฟอร์มที่สามารถค้นหาได้เพียงหนึ่งเดียว
- ร่างคำตอบ สรุป และเนื้อหาได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ถอดเสียงและสรุปการสนทนาทางเสียงและวิดีโอโดยอัตโนมัติด้วย AI
- สร้างการประชุมสแตนด์อัพและรายงานความคืบหน้าโดยอัตโนมัติเพื่อให้ทีมทำงานสอดคล้องกัน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ด้วยคุณสมบัติมากมาย ClickUp อาจดูซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่บางคน
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ทีมของเราอยู่กระจายกันในสี่เขตเวลาในสามประเทศที่แตกต่างกัน เราจำเป็นต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างสมาชิกในทีมของเรา มิฉะนั้นจะเกิดความล่าช้าอย่างน้อยหนึ่งวัน การมอบหมายงานให้กันและกันแทนการส่งอีเมลหรือข้อความใน Teams มีประสิทธิภาพมากกว่ามาก เราคุยและอัปเดตผ่านงานนั้นเอง ทำให้ง่ายขึ้นมากที่จะหาการสนทนาที่เกี่ยวข้องแทนที่จะสงสัยว่า "ข้อความนั้นอยู่ในอีเมลหรือเธอส่งข้อความมาหาฉัน?" และ "เมื่อไหร่ที่ต้องการ?" หรือ "มันด่วนแค่ไหน?" ทุกคำถามเหล่านี้ได้รับคำตอบในงานที่จัดทำอย่างดี
ทีมของเราอยู่กระจายกันในสี่เขตเวลาในสามประเทศที่แตกต่างกัน เราจำเป็นต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างสมาชิกในทีมของเรา มิฉะนั้นจะเกิดความล่าช้าอย่างน้อยหนึ่งวัน การมอบหมายงานให้กันและกันแทนการส่งอีเมลหรือข้อความใน Teams มีประสิทธิภาพมากกว่ามาก เราคุยและอัปเดตผ่านงานนั้นเอง ทำให้ง่ายต่อการค้นหาการสนทนาที่เกี่ยวข้องแทนที่จะสงสัยว่า "ข้อความนั้นอยู่ในอีเมลหรือเธอส่งข้อความมาหาฉัน?" และ "เมื่อไหร่ที่ต้องการ?" หรือ "มันด่วนแค่ไหน?" ทุกคำถามเหล่านี้ได้รับคำตอบในงานที่จัดทำอย่างดี
🔎 คุณรู้หรือไม่? Pigment บริษัทซอฟต์แวร์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วได้ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ClickUp เป็นศูนย์กลางหลัก ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับพนักงานใหม่ถึง 88% และแก้ไขข้อบกพร่องได้เร็วขึ้น 83% ด้วยการแทนที่เครื่องมือที่กระจัดกระจายด้วยแพลตฟอร์มเดียวสำหรับการทำงานร่วมกัน อัตโนมัติงาน และแม่แบบการรับพนักงานใหม่ Pigment ช่วยให้ทีมงานทำงานได้อย่างชาญฉลาดขึ้น สื่อสารได้ดีขึ้น และขยายตัวได้เร็วขึ้น
2. อินเตอร์คอม (เหมาะที่สุดสำหรับการให้บริการลูกค้าอัตโนมัติด้วยระบบ AI)
Intercomกำลังนิยามใหม่ของการบริการลูกค้าที่เน้น AI เป็นอันดับแรกด้วยFin AI Agent ผู้ช่วย AI ขั้นสูงที่เพิ่มประสิทธิภาพการโต้ตอบกับลูกค้าด้วยฟีเจอร์การเข้าใจบทสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้จะได้รับคำตอบที่ถูกต้องและเข้าใจบริบท
นอกจากนี้ยังรวมถึง Copilot ผู้ช่วย AI ที่สนับสนุนตัวแทนด้วยการให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์ การตอบกลับอัตโนมัติและการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์เพื่อปรับปรุงเวลาในการแก้ไขปัญหา
แม้ว่าโซลูชันของ Intercom จะประกอบด้วยเครื่องมือการจัดการพนักงาน เช่น การทำงานอัตโนมัติในการปฐมนิเทศและการมอบหมายงาน แต่จุดแข็งที่แท้จริงสำหรับทีมบริการลูกค้าคือการทำให้การดำเนินการสนับสนุนเป็นอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการตอบสนองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของอินเตอร์คอม
- ยกระดับการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางด้วย Fin AI Agent ที่มอบการตอบสนองเสมือนมนุษย์ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
- ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้วย Copilot ที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยให้คำแนะนำในการตอบกลับแบบเรียลไทม์และระบบอัตโนมัติ
- วิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงลึกและการรายงานด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ลดการแทรกแซงด้วยมือ
ข้อจำกัดของอินเตอร์คอม
- บางขั้นตอนการทำงานขาดขั้นตอนที่เข้าใจง่าย ทำให้ต้องใช้วิธีแก้ไขที่ซับซ้อน
- ฟีเจอร์ AI สามารถสร้างคำตอบที่อาจยังต้องการการตรวจสอบจากมนุษย์ในบางสถานการณ์
ราคาอินเตอร์คอม
- จำเป็น: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ผู้เชี่ยวชาญ: $139/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวอินเตอร์คอม
- G2: 4. 5/5. 0 (รีวิวมากกว่า 3,330 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5. 0 (1,100+ รีวิว)
🔎 คุณรู้หรือไม่?ChatGPT จัดการกับคำถามมากกว่า 10 ล้านรายการต่อวัน ปริมาณการโต้ตอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขนาดใหญ่นี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดรูปแบบการบริการลูกค้า การสร้างเนื้อหา และระบบอัตโนมัติทางธุรกิจทั่วโลก
3. Ada (เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนลูกค้าหลายภาษาด้วยระบบ AI)
Ada มีความเชี่ยวชาญในการทำให้การสนทนาด้านการสนับสนุนเป็นอัตโนมัติบนหลายแพลตฟอร์มด้วยระบบ AI ขั้นสูงที่รองรับหลายภาษา ช่วยให้การโต้ตอบทั่วโลกเป็นไปอย่างราบรื่น
เมื่อเปรียบเทียบกับแชทบอท AI แบบดั้งเดิมอื่น ๆ Ada สามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากการโต้ตอบ ทำให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงการตอบกลับที่สร้างโดย AI ได้ดีขึ้น ทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นอัตโนมัติ และลดปริมาณการติดต่อของลูกค้าในระยะยาว
ด้วยเครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ธุรกิจสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับปรุงตัวเองได้และผสานรวมกับ Salesforce, Zendesk, Twilio และเครื่องมือสำหรับองค์กรอื่น ๆ ได้ Ada ยังช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมกับลูกค้าเชิงรุก ทำให้แบรนด์สามารถโต้ตอบกับลูกค้าได้ก่อนที่ปัญหาจะบานปลาย
คุณสมบัติเด่นของ Ada
- อัตโนมัติการสนทนาสนับสนุนในกว่า 50 ภาษา ครอบคลุมการสอบถามผ่านข้อความ เสียง และอีเมล
- สร้างและปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ AI ด้วยเครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อการโต้ตอบที่มีความหมายและเฉพาะบุคคล
- ปรับปรุงความแม่นยำของแชทบอตอย่างต่อเนื่องด้วยการฝึกสอนโดยเอเจนต์ AI และการติดตามประสิทธิภาพ
- ผสานการทำงานกับ Salesforce, Zendesk, Twilio และเครื่องมือสำหรับองค์กรอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น
มีข้อจำกัด
- ต้องการความรู้ทางเทคนิคในการสร้างเจตนาที่ซับซ้อนและจัดการตัวแทนหรือ API
- การผสานรวมกับ Zendesk สามารถปรับปรุงได้เพื่อให้กระบวนการนำไปใช้ราบรื่นขึ้น
ราคาของ Ada
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Ada
- G2: 4. 6/5. 0 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Ada อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
เราได้ทำงานอย่างหนักร่วมกับ Ada เพื่อให้ได้อัตราการกักเก็บที่สูง และเราพอใจกับผลลัพธ์เป็นอย่างมาก
เราได้ทำงานอย่างหนักร่วมกับเอด้าเพื่อให้ได้อัตราการกักเก็บที่สูง และเราพอใจกับผลลัพธ์เป็นอย่างมาก
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: GPT-2 ถูกติดป้ายว่า "อันตรายเกินกว่าจะปล่อยออกมา" ในตอนแรก เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการแพร่กระจายข้อมูลที่ผิดพลาดและการใช้งานเนื้อหาในทางที่ผิด ด้วยความก้าวหน้าของ AI ที่เพิ่มขึ้น การนำไปใช้อย่างมีความรับผิดชอบจึงเป็นสิ่งสำคัญ—ธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการใช้งาน AI อย่างมีจริยธรรม
4. Tidio (ดีที่สุดสำหรับการแชทสดและระบบอัตโนมัติด้วย AI)
Tidio เป็นแพลตฟอร์มบริการลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งรวม Lyro AI Agent, แชทสด และระบบอัตโนมัติเข้าด้วยกัน เพื่อจัดการกับคำถามด้านการสนับสนุน เพิ่มอัตราการแปลง และยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้
Lyro AI Agent สามารถแก้ไขคำถามของลูกค้าได้ถึง 70% โดยอัตโนมัติในเวลาจริงผ่านหลายช่องทางและหลายภาษา โดยไม่ต้องให้ตัวแทนเข้ามาแทรกแซง
ความสามารถเฉพาะตัวของ Tidio ในการผสาน AI เข้ากับฟีเจอร์แชทสดและระบบช่วยเหลือได้อย่างไร้รอยต่อ ช่วยให้ลูกค้าได้รับการตอบกลับทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tidio
- อัตโนมัติ 70% ของคำถามจากลูกค้าด้วย Lyro AI Agent ลดภาระงานของตัวแทน
- ดึงดูดผู้เข้าชมแบบเรียลไทม์ด้วยแชทสดพร้อมคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ปรับแต่งการโต้ตอบกับลูกค้าด้วยกระบวนการอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับฝ่ายขายและฝ่ายสนับสนุน
- เชื่อมต่อกับ Shopify, WordPress, HubSpot และการผสานรวมกว่า 100 รายการ เพื่อการทำงานที่ราบรื่นเป็นหนึ่งเดียว
ข้อจำกัดของ Tidio
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างสามารถใช้งานได้เฉพาะในแผนระดับที่สูงขึ้นเท่านั้น ซึ่งจำกัดการเข้าถึงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของ Tidio
- เริ่มต้น: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: เริ่มต้นที่ $59/เดือนต่อผู้ใช้
- เพิ่มเติม: เริ่มต้นที่ $749/เดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $2,999/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Tidio
- G2: 4. 7/5. 0 (1,620+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 460 รายการ)
5. Drift (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดเชิงสนทนาและการสร้างโอกาสทางการขายด้วย AI)
Drift เป็นแพลตฟอร์ม AI สำหรับการสนทนาที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์, คัดกรองลูกค้าเป้าหมาย, และเร่งการขาย.
ไม่เหมือนกับแชทบอทแบบดั้งเดิม AI ของ Drift สามารถปรับแต่งการสนทนาแบบเรียลไทม์ ทำให้ธุรกิจสามารถเชื่อมต่อกับผู้ซื้อที่มีความตั้งใจสูงและนำทางพวกเขาผ่านกระบวนการขายได้อย่างราบรื่น
ด้วยตัวแทนแชทที่ขับเคลื่อนด้วย AI, Drift จะตอบคำถามของผู้เข้าชมโดยอัตโนมัติ, กำหนดการประชุม, และนำลูกค้าเป้าหมายไปยังตัวแทนขายที่เหมาะสม—ลดความยุ่งยากในเส้นทางการซื้อของผู้ซื้อ.
นอกจากนี้ คุณสมบัติการเปิดเผยตัวตนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของมันช่วยให้ธุรกิจสามารถระบุตัวตนและติดตามผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้ ทำให้สามารถทำการตลาดแบบมีข้อมูลเป็นฐานได้
คุณสมบัติเด่นของการดริฟท์
- ดึงดูดผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่มีความตั้งใจสูงด้วยการสนทนาแบบเรียลไทม์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ระบุและติดตามผู้เยี่ยมชมที่ไม่ระบุตัวตนโดยอัตโนมัติเพื่อการกำหนดเป้าหมายลูกค้าที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- เปลี่ยนผู้สนใจให้กลายเป็นลูกค้าด้วยแชทบอทอัจฉริยะที่จองนัดหมายได้ทันที
- ผสานการทำงานกับระบบ CRM และแพลตฟอร์มการขายได้อย่างไร้รอยต่อเพื่อการส่งต่อข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของการลอยตัว
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากมีฟีเจอร์หลากหลายและตัวเลือกการปรับแต่งที่ซับซ้อน
- การผสานระบบบางรายการอาจต้องการการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
การกำหนดราคาแบบลอยตัว
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวการล่องลอย
- G2: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 1,250 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5. 0 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Drift อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันได้ใช้ Drift ในสถานที่ทำงานสองแห่งที่แตกต่างกัน และทั้งสองแห่งสามารถเข้าถึงได้ง่าย Drift ช่วยให้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเราด้วยคำถามใดๆ และจองการประชุมเมื่อเราไม่ว่างได้ Drift ยังมีฟีเจอร์ที่ช่วยให้เราดูได้ว่าบริษัทใดบ้างที่ใช้เว็บไซต์ของเราและกำลังดูอะไรอยู่ ทำให้เราสามารถกำหนดเป้าหมายบริษัทเหล่านั้นด้วยข้อความเฉพาะเจาะจงได้
ฉันได้ใช้ Drift ในสถานที่ทำงาน 2 แห่งที่แตกต่างกัน และทั้งสองแห่งสามารถเข้าถึงได้ง่าย Drift ช่วยให้ลูกค้าที่มีศักยภาพสามารถติดต่อเราด้วยคำถามใดๆ และจองการประชุมเมื่อเราไม่ว่างได้ Drift ยังมีฟีเจอร์ที่ช่วยให้เราดูได้ว่าบริษัทใดกำลังใช้เว็บไซต์ของเราและกำลังดูอะไรอยู่ ทำให้เราสามารถกำหนดเป้าหมายบริษัทเหล่านั้นด้วยข้อความเฉพาะเจาะจงได้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ต่างจากคำถามที่พบบ่อยแบบคงที่ ฐานความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะเรียนรู้และอัปเดตอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจที่ผสานรวมโซลูชันบริการตนเองที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถปรับปรุงความพึงพอใจของผู้ใช้ได้อย่างมากและลดเวลารอคอย
6. Botpress (เหมาะสำหรับนักพัฒนาที่สร้างแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมการปรับแต่งอย่างลึกซึ้ง)
Botpress เป็นแพลตฟอร์มตัวแทน AI ที่ทรงพลัง ออกแบบมาสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการสร้างแชทบอทที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง โดยใช้พลังของ LLMs ล่าสุด เช่น OpenAI, Anthropic และ Fireworks AI
นอกจากนี้ ยังให้การเข้าถึง API ของอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ราบรื่น เครื่องมืออัตโนมัติ และการผสานรวมแบบเรียลไทม์ เพื่อสร้างตัวแทน AI ที่พร้อมใช้งานสำหรับการผลิต ซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะ
ด้วยสตูดิโอการสร้างแบบจำลองทางสายตา นักพัฒนาสามารถนำเข้าฐานความรู้ที่กำหนดเอง ซิงค์กับระบบของบุคคลที่สาม และPLOY ตัวแทน AI ไปยังหลายช่องทาง เช่น WhatsApp และ Telegram
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Botpress
- สร้างแชทบอท AI ด้วยตัวเลือกแบบไม่ต้องเขียนโค้ดและเขียนโค้ดน้อย สำหรับการทำงานอัตโนมัติและเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้
- ผสานรวมเอเจนต์ AI เข้ากับ WhatsApp, Telegram, Slack และแพลตฟอร์ม CRM ได้อย่างราบรื่น
- นำเข้าฐานความรู้เฉพาะทางจากไฟล์ PDF, เว็บไซต์ และฐานข้อมูล เพื่อการตอบกลับที่สอดคล้องกับบริบท
- ขยายความสามารถของแชทบอทด้วย Botpress SDK และ API สำหรับการปรับแต่งอย่างลึกซึ้ง
ข้อจำกัดของ Botpress
- มีความชันในการเรียนรู้สูงสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ทำให้การนำไปใช้ในระดับขั้นสูงมีความซับซ้อน
- รูปแบบการกำหนดราคาอาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจที่ต้องจัดการปริมาณข้อความจำนวนมากหรือต้องการคุณสมบัติพิเศษ
ราคาของ Botpress
- จ่ายตามการใช้งาน: $0/เดือน + ค่าบริการการใช้ AI
- เพิ่มเติม: $79/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $446/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Botpress
- G2: 4. 6/5. 0 (รีวิวมากกว่า 330+)
- Capterra: 4. 5/5. 0 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
🔎 คุณทราบหรือไม่? แชทบอท ≠ ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนา แม้ว่าปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาทั้งหมดจะสามารถทำงานเป็นแชทบอทได้แต่ไม่ใช่แชทบอททุกตัวที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนา แชทบอทจะปฏิบัติตามกฎที่เขียนไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาจะเรียนรู้ ปรับตัว และเข้าใจบริบทเพื่อสร้างการโต้ตอบที่มีพลวัตและคล้ายมนุษย์
7. Chatfuel (ดีที่สุดสำหรับ WhatsApp และระบบอัตโนมัติทางสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์)
Chatfuel เป็นแพลตฟอร์มแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วยความสำเร็จ ซึ่งช่วยอัตโนมัติการขาย การสนับสนุนลูกค้า และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ ด้วย Fuely AI ธุรกิจสามารถตอบคำถามที่พบบ่อย จองนัดหมาย จัดการคุณสมบัติของลีด และดำเนินการสั่งซื้อได้อย่างราบรื่น—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องใช้การแทรกแซงจากมนุษย์
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Chatfuel คือการผสานรวมกับ WhatsApp API อย่างเป็นทางการ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถใช้เครื่องหมายยืนยันสีเขียวเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
แพลตฟอร์มยังรองรับการกู้คืนตะกร้าสินค้าที่ถูกทิ้งไว้, การขายเพิ่ม, และการส่งข้อความเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมอีกครั้ง ทำให้เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการระบบอัตโนมัติในการสนทนาผ่าน WhatsApp, Facebook, และ Instagram
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Chatfuel
- อัตโนมัติการขาย, การสนับสนุน, และการมีส่วนร่วมอีกครั้งด้วยแชทบอท WhatsApp และ Facebook Messenger
- เพิ่มความไว้วางใจของลูกค้าด้วยเครื่องหมายรับรองสีเขียว WhatsApp API อย่างเป็นทางการสำหรับธุรกิจที่ได้รับการยืนยัน
- ผสานการทำงานกับ Stripe, Shopify, Zapier และ Google Sheets เพื่อการทำงานอัตโนมัติอย่างไร้รอยต่อ
- ใช้ระบบกู้คืนตะกร้าสินค้าที่ถูกทิ้งร้างด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มยอดขายและอัตราการเปลี่ยนแปลง
ข้อจำกัดของ Chatfuel
- โมเดลการกำหนดราคาแบบปรับขนาดอัตโนมัติอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเมื่อประวัติการสนทนาเพิ่มขึ้น
ราคาของ Chatfuel
- ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $300/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Chatfuel
- G2: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5. 0 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Chatfuel อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
Chatfuel เป็นแพลตฟอร์มที่ตรงไปตรงมาซึ่งแม้แต่ผู้ที่ไม่มีความรู้มาก่อนในการพัฒนาแชทบอทก็สามารถใช้งานได้ มันใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ และปรับขนาดได้ Chatfuel มีคุณสมบัติที่หลากหลายซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแชทบอทที่ซับซ้อนได้
Chatfuel เป็นแพลตฟอร์มที่ตรงไปตรงมาซึ่งแม้แต่ผู้ที่ไม่มีความรู้มาก่อนในการพัฒนาแชทบอทก็สามารถใช้งานได้ มันใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ และสามารถปรับขนาดได้ Chatfuel มีคุณสมบัติที่หลากหลายซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแชทบอทที่ซับซ้อนได้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:วิธีที่คุณถามคำถาม AIมีผลต่อความแม่นยำของคำตอบ! โมเดล AI อย่าง ChatGPT จะตอบสนองได้ดีกว่าเมื่อได้รับคำถามที่เฉพาะเจาะจง มีโครงสร้าง และสอดคล้องกับบริบท มากกว่าคำถามที่คลุมเครือ ยิ่งคุณให้รายละเอียดมากเท่าไร คำตอบก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น!
8. Landbot (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแชทบอท AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ด พร้อมระบบอัตโนมัติขั้นสูง)
Landbot คือเครื่องมือสร้างแชทบอท AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ด ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถทำงานอัตโนมัติด้านการมีส่วนร่วมกับลูกค้า การสร้างโอกาสทางการขาย และการขายสินค้าหรือบริการ ผ่านทาง WhatsApp, เว็บไซต์ และ Facebook Messenger
Landbot นำเสนออินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่โต้ตอบได้ ซึ่งแตกต่างจากแพลตฟอร์มแชทบอทอื่นๆ สร้างบทสนทนาที่เหมือนมนุษย์โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
ด้วยเครื่องมือสร้างแชทบอท AI ของธุรกิจสามารถเปิดตัวผู้ช่วยนัดหมาย แชทบอทขาย และบอทสนับสนุนลูกค้าได้ภายในไม่กี่นาที
แพลตฟอร์มยังรองรับการทดสอบ A/B, การแบ่งกลุ่มขั้นสูง, และการผสานระบบ CRM, ทำให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงการสนทนาของลูกค้าเพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงได้
คุณสมบัติเด่นของ Landbot
- สร้างและใช้แชทบอท AIด้วยเครื่องมือสร้างแบบลากและวางโดยไม่ต้องเขียนโค้ด สำหรับเว็บ, WhatsApp และ Messenger
- ทำให้การคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย การจองนัดหมาย และการสนับสนุนลูกค้าเป็นอัตโนมัติด้วยบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Slack, Google Sheets, Salesforce, Stripe และเครื่องมือทางธุรกิจอื่น ๆ
- ใช้การทดสอบ A/B และการแบ่งกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและกระตุ้นการแปลง
ข้อจำกัดของ Landbot
- เวอร์ชันฟรีมีคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง ทำให้การอัปเกรดไม่จำเป็นสำหรับผู้ใช้หลายคน
ราคาของ Landbot
- แซนด์บ็อกซ์: ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 220 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $450/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Landbot
- G2: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 320 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คำตอบจาก AI ที่ยอดเยี่ยมเริ่มต้นด้วยคำถามหรือข้อความเริ่มต้นที่ดี!ใช้เทมเพลตคำถามสำหรับ AIเพื่อกำหนดโทน ความลึก และความสำคัญของเนื้อหา—ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความแม่นยำในการสร้างเนื้อหา สนับสนุนลูกค้า และงานอัตโนมัติ
9. IngestAI (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI และการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
IngestAI เป็นสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรม AI ที่ตั้งอยู่ในซิลิคอนแวลลีย์ โดยเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ข้อมูล การออกแบบผลิตภัณฑ์ AI และการพัฒนาธุรกิจ แพลตฟอร์มนี้มุ่งเน้นการใช้ข้อมูลเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ช่วยให้ธุรกิจวิเคราะห์แนวโน้ม ปรับปรุงประสิทธิภาพ และนำระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาใช้
ได้รับการสนับสนุนจาก Stanford HAI, OpenAI, NVIDIA และ Plug and Play, IngestAI มอบโซลูชัน AI ที่ปรับแต่งตามความต้องการให้กับธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจและเพิ่มการลงทุนใน AI ให้สูงสุด
คุณสมบัติเด่นของ IngestAI
- พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยอิงจากแนวโน้มตลาดและความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี
- อัตโนมัติการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ การตรวจจับความผิดปกติ และการเพิ่มประสิทธิภาพ
- ใช้ประโยชน์จากการออกแบบผลิตภัณฑ์ AI ที่ล้ำสมัยเพื่อเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นแอปพลิเคชันในโลกแห่งความเป็นจริง
- เข้าถึงระบบนิเวศ AI ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Silicon Valley พร้อมการสนับสนุนจาก Stanford, OpenAI และ NVIDIA
ข้อจำกัดของ IngestAI
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วเนื่องจากความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์ม
ราคา IngestAI
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ IngestAI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง IngestAI อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายและตรงไปตรงมาอย่างเหลือเชื่อ ช่วยประหยัดเวลาด้วยการอัตโนมัติการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ การตรวจจับความผิดปกติ และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายและตรงไปตรงมาอย่างเหลือเชื่อ ช่วยประหยัดเวลาด้วยการทำงานอัตโนมัติด้านการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ การตรวจจับความผิดปกติ และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: GPT แบบกำหนดเองกำลังปฏิวัติวงการไอทีและการจัดการบริการ ธุรกิจสามารถฝึกอบรมตัวแทน AI ด้วยเอกสารและกระบวนการทำงานของตนเองได้แล้ว AI ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือทั่วไปอีกต่อไป—แต่สามารถเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณ
10. Tars (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติประสบการณ์ลูกค้าด้วย AI)
Tars เป็นแพลตฟอร์ม AI สนทนาสำหรับองค์กรระดับสูงที่ออกแบบมาเพื่ออัตโนมัติการโต้ตอบกับลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน และลดต้นทุนการดำเนินงาน
มันเชี่ยวชาญในการเปลี่ยนกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนให้กลายเป็นการสนทนาที่ง่ายและเข้าใจได้ ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการแทนที่ระบบ IVR และเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างลูกค้าเป้าหมาย
ด้วยการรองรับระบบอัตโนมัติสำหรับหลากหลายอุตสาหกรรม Tars ถูกใช้โดยแบรนด์ระดับโลกกว่า 700 แบรนด์ในภาคการเงิน การดูแลสุขภาพ อสังหาริมทรัพย์ และภาครัฐ แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับแชทบอท AI ที่สามารถลดภาระงานสนับสนุนลูกค้า เพิ่มอัตราการเปลี่ยนผู้สนใจเป็นลูกค้า และจัดการกับคำถามที่ซับซ้อนได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tars
- อัตโนมัติการสนับสนุนลูกค้า, การขาย, และกระบวนการทำงานของแผนกทรัพยากรบุคคลโดยใช้แชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- แทนที่ระบบ IVR แบบดั้งเดิมด้วยการสนทนาที่เหมือนมนุษย์เพื่อการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วขึ้น
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Salesforce, Zendesk, Google Ads, WhatsApp และอื่นๆ อีกมากมาย
- การวิเคราะห์ขั้นสูงและการติดตามประสิทธิภาพของแชทบอทเพื่อการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ข้อจำกัดของทาร์ส
- คุณสมบัติการวิเคราะห์และการรายงานจำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานทางธุรกิจที่กำหนดเอง
- การสนับสนุนในช่วงสุดสัปดาห์มีจำกัด ซึ่งอาจทำให้การแก้ไขปัญหาแชทบอทที่เร่งด่วนล่าช้า
ราคาของ Tars
- ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Tars
- G2: 4. 6/5. 0 (รีวิวมากกว่า 170+)
- Capterra: 4. 6/5. 0 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
11. Fini AI (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการสนับสนุนลูกค้าหลายช่องทางที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
Fini AI เป็นตัวแทนสนับสนุน AI ระดับองค์กรที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ถึง 70% ดำเนินการอย่างชาญฉลาด และส่งต่อการสนทนาไปยังเจ้าหน้าที่มนุษย์ได้อย่างราบรื่นเมื่อจำเป็น
มันผสานการทำงานกับ Zendesk, Salesforce, Intercom, Slack และ Discord ได้อย่างราบรื่น ทำให้เป็นโซลูชันที่ทรงพลังสำหรับธุรกิจที่ต้องการอัตโนมัติการโต้ตอบกับลูกค้าโดยไม่รบกวนกระบวนการทำงานที่มีอยู่
ด้วยโทนเสียงที่ปรับแต่งได้ การใช้งานหลายช่องทาง และการเรียนรู้จากข้อมูลย้อนกลับด้วย AI Fini AI ช่วยให้ธุรกิจสามารถให้การสนับสนุนลูกค้าที่แม่นยำและเข้าใจบริบทได้อย่างแท้จริง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fini AI
- แก้ไขข้อสงสัยของลูกค้าโดยใช้ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- การปรับใช้หลายช่องทางพร้อมการผสานรวมกับ Zendesk, Slack, Discord และ Intercom
- การฝึกอบรม AI อัจฉริยะที่เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากข้อเสนอแนะ
- การส่งต่อมนุษย์อย่างไร้รอยต่อเมื่อ AI พบกับหัวข้อที่ซับซ้อนหรือกำหนดไว้ล่วงหน้า
ข้อจำกัดของ Fini AI
- บทวิจารณ์จากผู้ใช้มีจำกัด ทำให้ยากต่อการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งานจริง
- คุณสมบัติ AI ขั้นสูงอาจต้องการการปรับแต่งระดับองค์กร
ราคาของ Fini AI
- เริ่มต้น: ฟรี
- การเติบโต: ราคาตามความต้องการ
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Fini AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
12. Manychat (ดีที่สุดสำหรับการอัตโนมัติแชทบนโซเชียลมีเดียครอบคลุม Instagram, WhatsApp และ Messenger)
Manychat เป็นแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติสำหรับการแชทที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ ดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย และเพิ่มยอดขายผ่าน Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger และ TikTok
ด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ธุรกิจสามารถตอบกลับข้อความ ความคิดเห็น และการตอบกลับเรื่องราวได้โดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่พลาดโอกาสหรือข้อสงสัยจากลูกค้าเลย
Manychat ถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยร้านค้าอีคอมเมิร์ซ, เอเจนซี่, และผู้มีอิทธิพลเพื่อทำให้การสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Manychat
- อัตโนมัติการตอบกลับบน Instagram, WhatsApp และ Messenger เพื่อการมีส่วนร่วมตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน
- จัดการระบบแชทอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์ พร้อมการจดจำเจตนาและการปรับแต่งคำตอบให้เหมาะสม
- ใช้เครื่องมือสร้างลูกค้าเป้าหมาย เช่น ระบบตอบกลับอัตโนมัติ, แปลงความคิดเห็นเป็นข้อความส่วนตัว, และลำดับการส่งข้อความอัตโนมัติ
- ผสานการทำงานกับ Stripe, Zapier, Google Sheets และ HubSpot เพื่อการซิงโครไนซ์ข้อมูล
ข้อจำกัดของ Manychat
- ข้อผิดพลาดของระบบอัตโนมัติอาจทำให้ข้อความล้มเหลว ส่งผลให้ผู้ใช้รู้สึกหงุดหงิด
- การขาดการสนับสนุนจากลูกค้า โดยมีผู้ใช้จำนวนมากรายงานว่ามีการตอบสนองช้าหรือไม่มีการตอบกลับ
ราคา Manychat
- แผนฟรี
- แผนโปร: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนเอลิต: ราคาตามการตกลง
คะแนนและรีวิว Manychat
- G2: 4. 6/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Manychat อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันใช้ ManyChat มาเป็นเวลาสี่ปีแล้ว และมันยอดเยี่ยมมากสำหรับธุรกิจของฉัน มันช่วยให้ฉันสามารถขยายการมีอยู่ทางออนไลน์ของฉัน ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมาย และสร้างรายชื่ออีเมลของเราได้อย่างง่ายดาย แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายและมีตัวเลือกการปรับแต่งแชทบอทที่น่าประทับใจ
ฉันใช้ ManyChat มาเป็นเวลาสี่ปีแล้ว และมันยอดเยี่ยมมากสำหรับธุรกิจของฉัน มันช่วยให้ฉันสามารถขยายการมีอยู่ทางออนไลน์ของฉัน สื่อสารกับลูกค้าเป้าหมาย และสร้างรายชื่ออีเมลของเราได้อย่างง่ายดาย แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายและมีตัวเลือกการปรับแต่งแชทบอทที่น่าประทับใจ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: AI ไม่ได้มาเพื่อแทนที่งาน—แต่มาเพื่อลดงานที่ซ้ำซาก! ธุรกิจที่นำ AI มาใช้ในสถานที่ทำงานเพื่ออัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆ ปรับปรุงการสื่อสาร และเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ จะเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากในผลิตภาพและประสิทธิภาพ
13. Yuma AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนลูกค้าอีคอมเมิร์ซอัตโนมัติด้วย AI)
Yuma AI เชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้าแบบอัตโนมัติสำหรับแบรนด์อีคอมเมิร์ซ โดยมอบอัตราการอัตโนมัติที่สูงพร้อมคงความแม่นยำ ความสม่ำเสมอ และประสิทธิภาพ
ด้วยความรู้ที่ผ่านการฝึกอบรมล่วงหน้าเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ Yuma AI สามารถเข้าใจคำถามของลูกค้าเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ, การสมัครสมาชิก, การคืนเงิน, และการรีวิวได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ทำให้สามารถตอบกลับได้รวดเร็วและถูกต้อง
ต่างจากแชทบอท AI แบบดั้งเดิม คุณสมบัติ Auto-Pilot จะจำลองการกระทำของตัวแทนมนุษย์ ซึ่งหมายความว่ามันสามารถตอบสนองและประมวลผลคำขอของลูกค้าได้โดยอัตโนมัติ เช่น การแก้ไขคำสั่งซื้อและการจัดการการสมัครสมาชิก
คุณสมบัติการดำเนินการตามตรรกะทางธุรกิจช่วยให้การตอบกลับสอดคล้องกับนโยบายและน้ำเสียงของแบรนด์ ทำให้รู้สึกเป็นธรรมชาติและเฉพาะเจาะจงกับแบรนด์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Yuma AI
- อัตโนมัติการสอบถามของลูกค้าได้ถึง 49% ภายในสองเดือนเพียงใช้ระบบจัดการตั๋วที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ดำเนินการตรรกะทางธุรกิจผ่าน AI โดยรับรองว่าคำตอบของลูกค้าสอดคล้องกับน้ำเสียงและนโยบายของแบรนด์
- ประมวลผลแก้ไขคำสั่งซื้อ การคืนเงิน และการจัดการการสมัครสมาชิกโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้การแทรกแซงจากมนุษย์
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Shopify, Gorgias, Zendesk, Klaviyo และเครื่องมือ AIอื่น ๆเพื่อการบริการลูกค้า
ข้อจำกัดของ Yuma AI
- AI อาจเกิดภาพหลอนหรือสร้างคำตอบที่ไม่ถูกต้องเป็นครั้งคราว ซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบโดยมนุษย์
- มีรีวิวจากลูกค้าจำนวนจำกัด ทำให้ยากต่อการประเมินประสิทธิภาพในระยะยาว
ราคา Yuma AI
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Yuma AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
เครื่องมือเพิ่มเติม: ทางเลือกอื่นของ Chatbase ที่ควรค่าแก่การสำรวจ
หากคุณยังคงค้นหาแพลตฟอร์มแชทบอท AI ที่สมบูรณ์แบบ นี่คือเครื่องมือเพิ่มเติมที่อาจเหมาะกับความต้องการของคุณ:
- Kore.ai: แพลตฟอร์มแชทบอท AI ระดับองค์กรที่เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการ ผู้ช่วยเสมือนขั้นสูง
- IBM Watson Assistant: แชทบอทที่ทรงพลังขับเคลื่อนด้วย AI พร้อม NLP และการผสานรวมที่ราบรื่น
- รสา: เฟรมเวิร์กแชทบอทโอเพนซอร์สที่ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งปรับแต่งได้อย่างสูง
- Haptik: แพลตฟอร์ม AI สำหรับการสนทนาที่มีกรณีการใช้งานในอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งใน eCommerce, โทรคมนาคม, และการธนาคาร
เริ่มต้นการทำงานอัตโนมัติด้วย ClickUp
หากคุณกำลังพึ่งพาบอทพื้นฐานอย่าง Chatbase คุณกำลังพลาดโอกาสที่แท้จริงในการเปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการกระทำ ClickUp Chat เชื่อมโยงทุกการโต้ตอบกับลูกค้าโดยตรงไปยังงาน โครงการ และกระบวนการทำงาน ทำให้การสนับสนุนของคุณฉลาดขึ้นและรวดเร็วขึ้น
แทนที่จะเป็นการสนทนาแบบแยกส่วน ClickUp เชื่อมโยงการสนทนาเข้ากับผลลัพธ์ที่แท้จริง: สร้างตั๋วสนับสนุนโดยอัตโนมัติ มอบหมายงาน และอัปเดตเวิร์กโฟลว์แบบเรียลไทม์ เจ้าหน้าที่ได้รับสรุปโดย AI ทันที ข้อเสนอแนะสำหรับขั้นตอนถัดไป และการติดตามตั๋วที่ง่ายดาย—โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
ด้วยการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Slack, WhatsApp, Intercom, HubSpot และ Salesforce, ClickUp Chat ช่วยให้การสนทนาและการดำเนินงานกับลูกค้าทั้งหมดของคุณอยู่ในระบบเดียว ไม่มีการสนทนาที่กระจัดกระจายอีกต่อไป ไม่มีการสูญเสียตั๋วอีกต่อไป
หากคุณพร้อมสำหรับการบริการลูกค้าที่ขับเคลื่อนการทำงานได้จริง ClickUp Chat คือการอัปเกรดที่ชัดเจน