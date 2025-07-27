10 อันดับตัวแทน AI สำหรับอสังหาริมทรัพย์: อัตโนมัติการจัดการลูกค้าเป้าหมายและการขาย

ปัญญาประดิษฐ์ในอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่แค่กระแส—มันกำลังเปลี่ยนแปลงเกมสำหรับทั้งตัวแทน ผู้ซื้อ และผู้ขาย
ตามการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ของเดลต้า ผู้นำในอุตสาหกรรมให้คะแนนความสำคัญปัจจุบันของปัญญาประดิษฐ์อยู่ที่5.9 จาก 10 เพิ่มขึ้นจาก 5.0 ในปี 2024 ความคาดหวังเกี่ยวกับความสำคัญในอนาคตของปัญญาประดิษฐ์? คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 7.2 จาก 10 — เพิ่มขึ้น 22% จากระดับปัจจุบัน
รายงานเน้นย้ำว่า AI กำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบของธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่การลงประกาศและการตลาด ไปจนถึงการบริการลูกค้า การขาย และการดำเนินงานด้านหลังสำนักงาน
ด้วย AI ที่ทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์จึงนำโซลูชันล้ำสมัยมาใช้ได้รวดเร็วกว่าที่เคย และคุณก็ควรทำเช่นเดียวกัน!
หากคุณกำลังมองหาวิธีที่จะทำให้การจัดการลูกค้าและการขายของคุณเป็นระบบอัตโนมัติ คู่มือนี้สามารถช่วยคุณได้ เราได้แยกแยะตัวแทน AI ชั้นนำที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์อยู่เหนือคู่แข่ง
ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับอสังหาริมทรัพย์ในภาพรวม
|ชื่อเครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|คลิกอัพ
|การจัดการโครงการและงาน, การติดตามลูกค้า, ระบบอัตโนมัติด้วย AI, การติดตามผล, การผสานระบบ CRM, การจัดตารางเวลา, แดชบอร์ด, เทมเพลตสำหรับอสังหาริมทรัพย์
|สตาร์ทอัพ, ทีมขนาดเล็ก, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, และองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการการจัดการโครงการและงานด้านอสังหาริมทรัพย์
|แผนฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|แชทจีพีที
|คำอธิบายทรัพย์สินที่สร้างโดย AI, การสร้างอีเมลและเนื้อหา, การสื่อสารกับลูกค้า, การวิจัยตลาด, การร่างเอกสารทางกฎหมาย, เนื้อหาสำหรับสื่อสังคมออนไลน์, การวิเคราะห์ตลาด/การกำหนดราคา
|การสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ, การวิจัยตลาด, การสื่อสารกับลูกค้าอัตโนมัติ, การสร้างรายการทรัพย์สิน, และการสร้างเอกสารทางกฎหมาย
|แผนฟรี, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือน
|ซิลโลว์
|การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ด้วย AI (Zestimates), การเยี่ยมชมเสมือนจริงแบบ 3 มิติ, ตัวกรองการค้นหาขั้นสูง, การเชื่อมต่อกับตัวแทนระดับพรีเมียมของ Zillow
|ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, องค์กรขนาดใหญ่: การเรียกดูรายการและประมาณการมูลค่าบ้าน
|ราคาตามความต้องการ
|รีโอนอมี
|การวิจัยอสังหาริมทรัพย์, ข้อมูลการเป็นเจ้าของและบันทึกการทำธุรกรรม, การระบุข้อตกลงนอกตลาด
|องค์กรธุรกิจ: การวิจัยอสังหาริมทรัพย์และการวิเคราะห์ตลาด
|ราคาตามความต้องการ
|โฮมบอท
|การวิจัยอสังหาริมทรัพย์, ข้อมูลการถือครองกรรมสิทธิ์และบันทึกการซื้อขาย, การระบุข้อตกลงนอกตลาด, การวิเคราะห์แนวโน้มตลาด, และการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
|สตาร์ทอัพ, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม; เจ้าของบ้าน, ตัวแทน, ผู้ให้กู้; การติดตามมูลค่าบ้านและส่วนของเจ้าของ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $50/เดือน + ค่าติดตั้งครั้งเดียว $50
|Realtor.com
|รายการที่ได้รับการตรวจสอบจาก MLS, ตัวกรองการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับย่านที่อยู่อาศัย, การคำนวณค่าใช้จ่ายในการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย
|ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, องค์กรขนาดใหญ่; รายชื่อแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกของตลาด
|ราคาตามความต้องการ
|เฮาส์คานารี
|ข้อมูลเชิงลึกด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การระบุโอกาสการลงทุน, การทำนายแนวโน้มตลาด
|องค์กรธุรกิจ; การประเมินมูลค่าทรัพย์สินและข้อมูลเชิงลึกด้านการลงทุน
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/เดือน
|เรียลสคัท
|ตัวกรองการค้นหาบ้านที่ปรับแต่งตามความต้องการส่วนบุคคล, การแจ้งเตือนอสังหาริมทรัพย์ที่มีแบรนด์, การอัปเดตตลาด, การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์สำหรับการระบุผู้ขาย
|ตัวแทนที่ต้องการให้บริการค้นหาบ้านแบบส่วนตัวและการร่วมมือกับลูกค้า
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $99/ไลเซนส์
|ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับหลังคา
|การจับและคัดกรองลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ การมีส่วนร่วมกับลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
|องค์กรและทีมอสังหาริมทรัพย์: การรวบรวมข้อมูลลูกค้าและการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
|ราคาตามความต้องการ
|จินตนาการบ้านใหม่
|การจัดวางเสมือนจริงด้วยดีไซน์ที่สร้างโดย AI, การออกแบบภายในใหม่, การจำลองการปรับปรุง
|บริษัทที่ต้องการให้บริการการจัดเตรียม, การปรับปรุง, และการจำลองการตกแต่ง
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14/เดือน
คุณควรค้นหาอะไรในตัวแทน AI สำหรับอสังหาริมทรัพย์?
ไม่ใช่ทุกAI ในซอฟต์แวร์อสังหาริมทรัพย์จะเหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ บางระบบอาจเชี่ยวชาญในการสร้างลูกค้าเป้าหมาย ในขณะที่บางระบบอาจสื่อสารกับลูกค้าได้ดีกว่า
แต่ที่ดีที่สุดล่ะ? พวกเขาจัดการทุกอย่าง—ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดการขาย—โดยไม่ทำให้ธุรกิจของคุณรู้สึกเหมือนถูกควบคุมโดยบอท
นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือ AI สำหรับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์:
- การสร้างโอกาสทางธุรกิจ: เครื่องมือ AI ด้านอสังหาริมทรัพย์ของคุณควรสามารถแยกแยะระหว่างผู้เยี่ยมชมทั่วไปกับผู้ซื้อที่มีความสนใจจริงได้ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปกับโอกาสที่ไม่มีทางเป็นไปได้ ✅
- การติดตามผลอัตโนมัติ: เมื่อการติดตามผลช้าลง ลูกค้าที่มีศักยภาพอาจสูญเสียความสนใจ AI ควรเข้ามาช่วยด้วยข้อความที่ตรงเวลาและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล เพื่อรักษาความสนใจของกลุ่มเป้าหมายและขับเคลื่อนการสนทนาให้ดำเนินต่อไป ✅
- การผสาน CRM อย่างไร้ความพยายาม: ไม่ว่าคุณจะใช้ Salesforce, HubSpot หรือ CRM ที่เฉพาะเจาะจงกับอสังหาริมทรัพย์ ตัวแทน AI ของคุณควรสามารถซิงค์ได้อย่างราบรื่น ✅
- การนัดหมาย: ไม่ต้องส่งอีเมลไปมาอีกต่อไป! AI ควรทำการนัดหมายการเข้าชม ส่งการแจ้งเตือน และอัปเดตปฏิทินโดยอัตโนมัติ ✅
- ข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดและความช่วยเหลือด้านการกำหนดราคา: AI ที่ติดตามแนวโน้มตลาดและแนะนำราคาที่แข่งขันได้? นั่นคือความฝันของมืออาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์ ✅
- ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ: จัดการข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดอ่อนอยู่หรือไม่? ตรวจสอบให้แน่ใจว่า AI ของคุณปฏิบัติตามมาตรฐานการปกป้องข้อมูลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างเคร่งครัด ✅
ทำสิ่งเหล่านี้ให้ถูกต้อง และตัวแทน AI ของคุณจะไม่เพียงแค่ช่วยประหยัดเวลาเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดี พร้อมทั้งทำให้ธุรกิจของคุณนำหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ
ตอนนี้ มาดูเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดที่จะทำให้มันเกิดขึ้น!
👀 คุณรู้หรือไม่? ตามรายงานของสถาบัน McKinsey Global Instituteปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) อาจสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ได้ถึง 110,000 ล้านถึง 180,000 ล้าน ดอลลาร์ (หรือมากกว่านั้น)นั่นหมายถึงดีล ข้อมูล และเม็ดเงินจำนวนมหาศาล—ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ!
ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับอสังหาริมทรัพย์
ตัวแทน AI ที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณเข้าถึงศักยภาพนั้นได้ โดยจัดการกับลูกค้าเป้าหมาย การติดตามผล และการสื่อสารกับลูกค้า ในขณะที่คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การปิดการขาย
พบกับสุดยอดปัญญาประดิษฐ์ที่พร้อมเปลี่ยนแปลงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของคุณ
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์และการจัดการงาน)
กำลังจัดการกับรายชื่อลูกค้า รายชื่ออสังหาริมทรัพย์ และเอกสารที่ดูเหมือนไม่มีวันจบสิ้นอยู่หรือเปล่า?
ClickUp คือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
นอกจากนี้ยังเป็นพันธมิตรอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรของคุณ ดูแลทุกดีล ลูกค้า และสัญญาให้อยู่ในที่ที่คุณต้องการ
ไม่ว่าคุณจะกำลังติดตามลูกค้าเป้าหมาย จัดการรายละเอียดและรายการอสังหาริมทรัพย์ กำหนดการนัดชม หรือจัดการสัญญา ClickUp รวมทุกส่วนที่เคลื่อนไหวไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทรงพลัง
ClickUp's Custom Autopilot Agents
ด้วยClickUp's Custom Autopilot Agents คุณสามารถปรับปรุงการจัดการลูกค้าเป้าหมายและกระบวนการขายของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการทำภารกิจซ้ำ ๆ ให้เป็นอัตโนมัติและทำให้การติดตามผลเป็นไปอย่างทันเวลา
มันสามารถ:
- สร้างและมอบหมายงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีลูกค้าเป้าหมายใหม่เพิ่มเข้ามา
- ส่งการแจ้งเตือนสำหรับการติดตามผลและกิจกรรมการขายที่สำคัญ
- อัปเดตสถานะของลีดและย้ายพวกเขาผ่านกระบวนการขายตามเงื่อนไขที่กำหนด
- โพสต์การแจ้งเตือนหรือความคิดเห็นเมื่อลูกค้าเป้าหมายถึงขั้นตอนที่กำหนด
- สร้างรายงานสรุปเกี่ยวกับความคืบหน้าของลีดและผลการขาย
โดยการใช้ประโยชน์จากตัวแทนระบบอัตโนมัติ ทีมขายสามารถลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง ตอบสนองต่อโอกาสได้เร็วขึ้น และรักษาการทำงานให้เป็นระบบและสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราการแปลงและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าในที่สุด
ClickUp Brain
สงสัยว่า AI อยู่ที่ไหน?ClickUp Brain ผู้ช่วย AI คือผู้ช่วยด้านอสังหาริมทรัพย์ในตัวของคุณ
สามารถสร้างคำอธิบายทรัพย์สินสำหรับการตลาด สรุปการโต้ตอบกับลูกค้าดำเนินการอัตโนมัติในขั้นตอนการทำงาน และแม้แต่ร่างอีเมลติดตามผลได้อีกด้วย ระบบจะทำงานเบื้องหลังทั้งหมดเพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่การปิดการขาย
✨ โบนัส: เพิ่มประสิทธิภาพ 10 เท่าด้วย AI ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของคุณด้วยClickUp Brain MAX
- ค้นหาทันทีใน ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ + เว็บ สำหรับข้อตกลง, สัญญา, และอื่น ๆ
- ใช้ Talk to Text เพื่อถาม พูด และทำงานด้วยเสียง—แบบไม่ต้องใช้มือ ที่ไหนก็ได้
- แทนที่เครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมต่อกันหลายสิบตัว เช่น ChatGPT, Claude, และ Gemini ด้วยโซลูชันเดียวที่เข้าใจบริบท พร้อมใช้งานในองค์กร สำหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคู่แข่งของคุณ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ อีกมากมาย
ClickUp Brain MAX คือผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปที่มีพลังเหนือชั้นซึ่งเข้าใจคุณอย่างแท้จริง เพราะมันรู้จักงานของคุณ ละทิ้งเครื่องมือ AI ที่ซับซ้อน ใช้เสียงของคุณเพื่อทำงาน สร้างเอกสาร มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม และอื่นๆ อีกมากมาย
ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก
ต้องการจัดการการสื่อสารกับลูกค้าหรือไม่? ใช้ClickUp AI Notetakerเพื่อถอดเสียงการสนทนา ไฮไลต์รายละเอียดสำคัญ และสร้างรายการที่ต้องดำเนินการ
ด้วย ClickUp คุณสามารถทำงานติดตามงาน การมอบหมายงาน และการอนุมัติให้เป็นอัตโนมัติได้ ช่วยให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องทำงานด้วยตนเอง
ClickUp สำหรับชุดการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์
ClickUp สำหรับทีมอสังหาริมทรัพย์
แต่ ClickUp ไม่ได้มีเพียงแค่ฟังก์ชัน AI เท่านั้นClickUp สำหรับการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์คือศูนย์บัญชาการของคุณในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่รวบรวมโครงการ ตารางเวลา และการติดต่อกับลูกค้าไว้ในที่ทำงานเดียวอย่างครบวงจร
ClickUp Real Estate Suite ประกอบด้วย:
- การจัดตารางงบประมาณ: กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, จุดสำคัญ, และความเชื่อมโยงระหว่างงาน พร้อมให้สามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาได้อย่างรวดเร็ว
- การจัดการตารางเวลาแบบครบวงจร: ซิงค์ปฏิทิน Google และ Outlook เพื่อจัดการประชุม การนัดหมาย และการลงนามสัญญา พร้อมมุมมองแบบรหัสสี
- เครื่องมือระบุตำแหน่ง: ดูงานต่าง ๆ บนแผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟเพื่อแสดงรายการบ้านใกล้เคียง ช่วงราคา และสิ่งอำนวยความสะดวกสำคัญให้ลูกค้าเห็น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนการเยี่ยมชมบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดการโครงการและทีม: ใช้เอกสารร่วมกันสำหรับการเลือกสถานที่ การแบ่งเขต และสัญญา รวมถึงกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิดและการวางแผนสำหรับการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์
- การสื่อสารที่ไร้ความยุ่งยาก: จัดการตารางเวลา การอัปเดต และการสนทนาของทีมให้เป็นระเบียบด้วยช่องแชทเฉพาะ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: รักษาการดำเนินดีลของคุณให้ราบรื่นโดยไม่ต้องสลับแอปไปมา เชื่อมต่อ ClickUp กับปฏิทิน Google และ Outlook เพื่อการประชุมและการนัดชมทรัพย์สินที่ง่ายดาย ใช้ Zapier เพื่อดึงข้อมูล MLS มาใช้ ทำให้ทุกอย่างที่คุณต้องการอยู่ในที่เดียวที่คุณทำงาน
กำลังดิ้นรนกับการจัดระเบียบข้อมูลอสังหาริมทรัพย์, การตลาด, และการอัปเดตของลูกค้าอยู่หรือไม่? แบบฟอร์มพร้อมใช้เหล่านี้ช่วยคุณได้:
- เทมเพลตการตลาดอสังหาริมทรัพย์ของ ClickUpช่วยให้การวางแผนและดำเนินการแคมเปญเป็นเรื่องง่ายด้วยขั้นตอนการทำงานที่มีโครงสร้าง จัดระเบียบรายการอสังหาริมทรัพย์ กำหนดเวลาโปรโมชั่น และติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการมองเห็นสูงสุดสำหรับทุกอสังหาริมทรัพย์
- เทมเพลตสเปรดชีตอสังหาริมทรัพย์ของ ClickUpช่วยให้ติดตามรายการประกาศ รายละเอียดลูกค้า และธุรกรรมต่าง ๆ ได้ในที่เดียว ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและมุมมองที่มีโครงสร้าง คุณสามารถจัดหมวดหมู่ทรัพย์สินและติดตามความคืบหน้าของดีลได้อย่างง่ายดาย
- เทมเพลตจดหมายข่าวอสังหาริมทรัพย์ของ ClickUpช่วยให้การสร้างและแบ่งปันข้อมูลอัปเดตตลาด, ไฮไลท์อสังหาริมทรัพย์, และข่าวสารในอุตสาหกรรมเป็นเรื่องง่าย ใช้ AI เพื่อร่างเนื้อหาที่น่าสนใจ, ปรับแต่งข้อความ, และรักษาความสนใจของผู้ชมของคุณโดยไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการเขียน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- พูดคุยกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์และเก็บการอัปเดตของลูกค้า การสนทนาเกี่ยวกับการลงรายการ และการเจรจาต่อรองข้อตกลงทั้งหมดไว้ในที่เดียวด้วยClickUp Chat
- สร้างและทำงานร่วมกันในสัญญา แผนการตลาด และบันทึกเกี่ยวกับลูกค้าด้วยClickUp Docsพร้อมสรุปโดย AI
- ติดตามทุกดีลด้วยClickUp Tasksโดยกำหนดวันที่ครบกำหนด มอบหมายสมาชิกในทีม และติดตามผลอัตโนมัติ
- สร้างภาพแผนผังทรัพย์สิน, กระบวนการทำงาน, และกลยุทธ์ด้วยClickUp Whiteboardsและเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้ทันที
- ติดตามธุรกิจของคุณอย่างใกล้ชิดด้วยแดชบอร์ด ClickUpที่ติดตามรายการสินค้า, ท่อการขาย, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก
⭐️ โบนัส: เราได้รวบรวมเทมเพลตการจัดการลูกค้าไว้ให้คุณแล้วเพื่อเริ่มต้นใช้งาน!
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเวลาอย่างมากมาย
- แอปพลิเคชันมือถือครอบคลุมสิ่งจำเป็นแต่ขาดฟังก์ชันการทำงานบางอย่างที่มีในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร
คริสเตียน กอนซาเลซ ผู้ประสานงานฝ่ายบริหารที่หอการค้า บริการ และการท่องเที่ยวแห่งชาติ กวาดาลาฮารา กล่าวว่า:
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการและติดตามโครงการต่างๆ ด้วยแดชบอร์ด และทำงานร่วมกับลูกค้าโดยเชิญพวกเขาเป็นแขก
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์คาดว่าจะเติบโตในอัตรา 2.69% ต่อปี โดยจะมีมูลค่าถึง 727.80 ล้านล้านดอลลาร์ภายในสิ้นทศวรรษนี้! ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมในการนำระบบอัตโนมัติมาใช้และก้าวนำหน้าคู่แข่ง
2. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างคำอธิบายอสังหาริมทรัพย์และเนื้อหาการตลาดโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์)
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกันอยู่แล้ว ทำไมไม่ปล่อยให้ AI ช่วยจัดการบางส่วนล่ะ? ChatGPT สามารถร่างอีเมลที่ดูเป็นมืออาชีพ เขียนคำอธิบายอสังหาริมทรัพย์ที่ดึงดูดความสนใจ และแม้แต่สร้างแม่แบบเอกสารทางกฎหมายได้ในไม่กี่วินาที นั่นหมายถึงคุณจะมีเวลาน้อยลงที่ต้องนั่งอยู่หน้าจอนานขึ้น และมีเวลามากขึ้นในการขายบ้านจริงๆ
แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับการประหยัดเวลาเพียงอย่างเดียว ChatGPT สามารถตอบคำถามของลูกค้าได้ในพริบตา ดึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับย่านที่อยู่อาศัย และช่วยในการวิจัยตลาดและการวิเคราะห์ราคาได้อีกด้วย มันเหมือนกับการมีผู้ช่วยเสมือนที่เป็นเครื่องมือการตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเวลาเดียวกัน
นอกจากนี้ ด้วยความสามารถในการสร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่ยอดเยี่ยม รายการของคุณจะไม่เพียงแค่ถูกทิ้งไว้เฉยๆ แต่จะได้รับความสนใจอย่างแท้จริง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- จัดทำรายการอสังหาริมทรัพย์ที่เน้นคุณสมบัติสำคัญและดึงดูดผู้ซื้อ
- ทำให้การสื่อสารกับลูกค้าเป็นอัตโนมัติด้วยอีเมล การติดตามผล และข้อความส่วนบุคคล
- วิเคราะห์แนวโน้มตลาดและสรุปข้อมูลราคาเพื่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
- สร้างเอกสารทางกฎหมาย เช่น สัญญา, การเช่า, และการเปิดเผยข้อมูล
- สร้างเนื้อหาการตลาด รวมถึงบทความบล็อก จดหมายข่าว และโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- สามารถสร้างข้อมูลที่ลำเอียงหรือไม่ถูกต้องได้ ทำให้การตรวจสอบโดยมนุษย์เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด
- ข้อความที่สร้างโดย AI อาจดูจืดชืดและไม่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ ซึ่งทำให้ไม่น่าเชื่อถือสำหรับการเขียนบล็อกเต็มรูปแบบ
ราคาของ ChatGPT
- ฟรีตลอดไป
- บวก: $20/เดือน
- ข้อดี: $200/เดือน
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (720+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (120+ รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือเขียน AI ที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหา
3. Zillow (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาประกาศอสังหาริมทรัพย์และประเมินมูลค่าบ้าน)
ความสำเร็จในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เริ่มต้นด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม และ Zillow คือหนึ่งในเครื่องมือที่คุณไม่ควรพลาด ไม่ว่าคุณจะซื้อ ขาย หรือเช่า Zillow ก็พร้อมนำโลกของอสังหาริมทรัพย์มาไว้ตรงปลายนิ้วคุณ กลายเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่การค้นหาบ้านในฝันไปจนถึงการประเมินมูลค่าทรัพย์สินฟรีด้วย Zestimates
นอกเหนือจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันหลักแล้ว Zillow ยังเป็นเจ้าของ Zillow Rentals, Zillow Premier Agent และ Zillow Home Loans อีกด้วย ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่? Zillow ยังดำเนินการ HotPads และ Out East สำหรับการค้นหาที่พักให้เช่า และ StreetEasy กับ Trulia สำหรับรายการอสังหาริมทรัพย์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zillow
- ประเมินมูลค่าบ้านด้วย Zestimates ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อข้อมูลเชิงลึกของตลาดอย่างรวดเร็ว
- สำรวจอสังหาริมทรัพย์จากระยะไกลด้วยทัวร์บ้าน 3 มิติ เพื่อประสบการณ์เสมือนจริงที่ละเอียดครบถ้วน
- ค้นหาบ้านได้เร็วขึ้นด้วยตัวกรองการค้นหาขั้นสูงสำหรับราคา คุณสมบัติ และทำเลที่ตั้ง
- เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดผ่าน Zillow Premier Agent เพื่อรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
- จัดการการเช่าด้วยระบบแอปพลิเคชันและการชำระเงินของ Zillow
- คำนวณค่าใช้จ่ายเงินกู้ด้วยเครื่องคำนวณสินเชื่อเพื่อประมาณการชำระเงินรายเดือน
ข้อจำกัดของ Zillow
- การประเมินมูลค่าบ้าน (Zestimates) อาจไม่ถูกต้องในบางครั้ง ดังนั้นการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญยังคงจำเป็น
- ประกาศขายโดยเจ้าของเอง (FSBO) ไม่ได้รับความสนใจมากเท่ากับอสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศโดยนายหน้า
การกำหนดราคาของ Zillow
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก Zillow
- G2: 4. 1/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Zillow อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2 กล่าวว่า:
เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนี้ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ด้วยตัวเอง การอัปโหลดรายการต่างๆ ก็ทำได้ง่ายเช่นกัน พร้อมให้คุณเลือกค้นหาสถานที่ต่างๆ ได้ตามต้องการ
4. Reonomy (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยอสังหาริมทรัพย์และวิเคราะห์แนวโน้มตลาด)
ด้วยข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งที่มาหลากหลาย Reonomy มอบข้อมูลเจ้าของทรัพย์สิน ประวัติการซื้อขาย และแนวโน้มตลาดสำหรับอสังหาริมทรัพย์กว่า 50 ล้านรายการในสหรัฐอเมริกา—ทั้งหมดในที่เดียว ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลที่กระจัดกระจายอีกต่อไป Reonomy รวบรวมทุกสิ่งไว้ให้คุณอย่างครบถ้วนในปลายนิ้ว
นอกเหนือจากข้อมูลแล้ว Reonomy ยังช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาดีลนอกตลาด วิเคราะห์โครงสร้างหนี้ และเชื่อมต่อกับผู้มีอำนาจตัดสินใจที่สำคัญ เครื่องมือกรองอัจฉริยะของมันทำให้การค้นหาโอกาสง่ายขึ้น ดังนั้นนักลงทุน นายหน้า และนักพัฒนาสามารถมองเห็นโอกาสที่ดีที่สุดได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ Reonomy
- เปิดเผยรายละเอียดการเป็นเจ้าของด้วยบันทึกทรัพย์สินครบถ้วนและความโปร่งใสของ LLC
- ตรวจสอบประวัติทรัพย์สินด้วยบันทึกการซื้อขาย ข้อมูลจำนอง และแนวโน้มการขาย
- ค้นหาดีลนอกตลาดโดยใช้ AI เพื่อระบุผู้ขายที่มีศักยภาพ
- วิเคราะห์แนวโน้มตลาดพร้อมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สิน หนี้สิน และกิจกรรมการเช่า
- สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยตัวกรองสำหรับตำแหน่งที่ตั้ง ประเภทสินทรัพย์ และข้อมูลทางการเงิน
- ประเมินหนี้สินของทรัพย์สินโดยการตรวจสอบประวัติการจำนองและเงินกู้ที่ค้างชำระ
ข้อจำกัดของ Reonomy
- ข้อมูลไม่ได้ถูกต้อง 100% เสมอไป ดังนั้นการตรวจสอบกับบันทึกต้นฉบับจึงเป็นสิ่งจำเป็น
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยมีจำกัด เนื่องจากเน้นเฉพาะอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์เท่านั้น
ราคาของ Reonomy
- ราคาตามความต้องการ
เรอโนมี เรตติ้ง และรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Reonomy อย่างไรบ้าง?
คุณสมบัติที่มีผลกระทบมากที่สุดคือความสามารถในการค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเจ้าของ. ผลิตภัณฑ์ใช้งานง่าย. การผสานรวมกับกระบวนการทำงานทางธุรกิจที่มีอยู่ของฉันเป็นไปอย่างราบรื่น.
5. Homebot (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามมูลค่าบ้านด้วย AI, การตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สิน, และการตัดสินใจด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างชาญฉลาด)
การเป็นเจ้าของบ้านไม่ใช่แค่การซื้อบ้านเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการตัดสินใจทางการเงินที่ชาญฉลาดตลอดเส้นทาง นั่นคือจุดที่ Homebot เข้ามาช่วย
แพลตฟอร์มที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์นี้ช่วยให้เจ้าของบ้านและผู้ซื้อสามารถติดตามมูลค่าบ้าน ตรวจสอบส่วนของเจ้าของ และค้นหาโอกาสในการรีไฟแนนซ์หรือการลงทุน มันเหมือนกับแดชบอร์ดการเงินส่วนบุคคลแต่สำหรับอสังหาริมทรัพย์
นอกเหนือจากเจ้าของบ้านแล้ว Homebot ยังทำหน้าที่เป็นพันธมิตรสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และผู้ให้กู้ด้วย ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและอัตโนมัติ ผู้เชี่ยวชาญสามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าและให้คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลเกี่ยวกับเวลาที่เหมาะสมในการขาย ปรับโครงสร้างหนี้ หรือลงทุน
คุณสมบัติเด่นของ Homebot
- ติดตามมูลค่าบ้านด้วยการอัปเดตที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกี่ยวกับมูลค่าประเมินและการเติบโตของส่วนของเจ้าของ
- สำรวจตัวเลือกการรีไฟแนนซ์พร้อมอัตราดอกเบี้ยจำนองแบบเรียลไทม์และโอกาสในการประหยัด
- ติดตามแนวโน้มตลาดเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินในแต่ละย่าน
- ระบุโอกาสในการลงทุนโดยการวิเคราะห์รายได้จากการเช่าและความเป็นไปได้ของบ้านหลังที่สอง
- สร้างความผูกพันกับลูกค้าด้วยรายงานการเงินบ้านที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล เพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ข้อจำกัดของโฮมบอท
- การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับตัวแทนที่ต้องการควบคุมการสร้างแบรนด์และการโต้ตอบกับลูกค้าได้มากขึ้น
- ไม่เหมาะสำหรับอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ เนื่องจากแพลตฟอร์มมุ่งเน้นไปที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย
ราคาของโฮมบอท
- ตัวแทนเริ่มต้น: $50/เดือน + ค่าธรรมเนียมการตั้งค่าครั้งเดียว $50
- ตัวแทนพันธมิตร: $25/เดือน + ค่าธรรมเนียมการตั้งค่าครั้งเดียว $50
- การเติบโต: $100/เดือน สำหรับทีมตัวแทน
คะแนนและรีวิว Homebot
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในอดีต เจ้าของบ้านที่ชำระหนี้จำนองหมดแล้วจะฉลองความสำเร็จนี้ด้วยการแขวนแผ่นป้ายรูปนกอินทรีบนบ้านของพวกเขา— คล้ายกับถ้วยรางวัลแห่งชัยชนะสำหรับการปลดหนี้! การตกแต่งเหล่านี้ที่เรียกว่า "freedom flyers" ยังสามารถพบเห็นได้ในบ้านบางหลังจนถึงทุกวันนี้
6. Realtor.com (ดีที่สุดสำหรับการแสดงรายการและข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ที่ได้รับการตรวจสอบจาก MLS)
กำลังตามหาสถานที่ที่สมบูรณ์แบบอยู่หรือไม่? กำลังขายบ้านและต้องการข้อมูลตลาดล่าสุด? หรือแค่สงสัยเกี่ยวกับมูลค่าบ้าน? Realtor.com นำข้อมูลแบบเรียลไทม์ตรงจากรายการ MLS มาให้คุณเสมอ ดังนั้นคุณจึงได้ข้อมูลที่สดใหม่และแม่นยำที่สุด—ไม่มีข้อมูลล้าสมัยให้ต้องประหลาดใจ มีแต่ข้อมูลจริงเท่านั้น
แต่มันมากกว่าแค่การลงประกาศ ตัวกรองการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้ผู้ซื้อค้นหาสิ่งที่ตรงใจที่สุด ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับย่านที่อยู่อาศัย เปิดเผยทุกอย่างตั้งแต่สถิติอาชญากรรมไปจนถึงอันดับโรงเรียน และ เครื่องมือช่วยด้านความสามารถในการซื้อ แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายสินเชื่อบ้านอย่างครบถ้วนในพริบตา
นอกจากนี้ บริการจับคู่ตัวแทนของ Realtor.com ยังช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดสำหรับการจัดการอสังหาริมทรัพย์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Realtor.com
- เรียกดูรายการที่ได้รับการตรวจสอบจาก MLS สำหรับข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกต้องและทันสมัย
- ใช้ฟิลเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อค้นหาบ้านตามราคา สิ่งอำนวยความสะดวก และความต้องการด้านไลฟ์สไตล์
- สำรวจข้อมูลเชิงลึกของย่านที่อยู่อาศัยด้วยสถิติอาชญากรรม, การจัดอันดับโรงเรียน, และแนวโน้มตลาด
- คำนวณค่าใช้จ่ายจำนองด้วยเครื่องมือการคำนวณความสามารถในการชำระหนี้และการติดตามอัตราดอกเบี้ยแบบเรียลไทม์
- รับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทันทีด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจาก RealEstimate
- เชื่อมต่อกับตัวแทนชั้นนำผ่านบริการจับคู่ตัวแทนเพื่อรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
ข้อจำกัดของ Realtor.com
- การอัปเดตข้อมูลรายการอาจมีความล่าช้าเล็กน้อย เนื่องจากขึ้นอยู่กับเวลาการซิงค์ของระบบ MLS
- ไม่ทุกรายการ FSBO จะถูกนำมารวมไว้ อาจทำให้ตัวเลือกนอกตลาดลดลง
ราคาจาก Realtor.com
- ราคาตามความต้องการ
เรทติ้งและรีวิวจาก Realtor.com
- G2: 3. 5/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Realtor.com อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
การเปรียบเทียบราคานั้นง่ายมาก คุณยังสามารถระบุช่วงราคาและพื้นที่เฉพาะได้อีกด้วย ซื้อหรือขาย เช่าหรือให้เช่า ทุกอย่างดีบน realtor.com ทุกอย่างอยู่ที่ปลายนิ้วของคุณ
📖 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับทีมขาย
7. HouseCanary (เหมาะที่สุดสำหรับการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์และการให้ข้อมูลเชิงลึกด้านการลงทุนด้วยปัญญาประดิษฐ์)
ไม่ว่าคุณจะกำลังระบุการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย (SFR) ครั้งต่อไปของคุณ ปรับปรุงกระบวนการให้กู้ยืมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า HouseCanary มอบข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่คุณต้องการ
HouseCanary มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นการกระทำ ด้วยฟังก์ชันการทำงานของ AI และการวิเคราะห์ตลาดเชิงลึก ช่วยให้ผู้ลงทุน ผู้ให้กู้ และผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดในเวลาจริง
คุณสมบัติเด่นของ HouseCanary
- รับข้อมูลเชิงลึกด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วยปัญญาประดิษฐ์จาก CanaryAI เพื่อการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
- ค้นพบโอกาสการลงทุน SFR ชั้นนำด้วยข้อมูลเชิงลึกทันที
- อัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การลงทุนและการให้กู้ยืมด้วยข้อมูลเชิงโปรแกรม
- ดึงดูดลูกค้าและเพิ่มการรักษาลูกค้าด้วยแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
- ทำนายแนวโน้มตลาดและการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินด้วยการคาดการณ์ตลาดขั้นสูง
ข้อจำกัดของ HouseCanary
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าการวิเคราะห์ขั้นสูงและฟีเจอร์ต่าง ๆ มีความซับซ้อนในการใช้งานในช่วงแรก
- การตั้งราคาพรีเมียมทำให้เหมาะสำหรับนักลงทุนสถาบันและผู้ให้กู้มากขึ้น
ราคาของ HouseCanary
- พื้นฐาน: $19/เดือน
- ข้อดี: $79/เดือน
- ทีม: $199/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ HouseCanary
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบการจัดการทรัพย์สินที่จำเป็นฟรี
8. RealScout (เหมาะที่สุดสำหรับประสบการณ์การค้นหาบ้านที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะบุคคลและเสริมสร้างความร่วมมือกับลูกค้า)
โดยการผสานข้อมูล MLS กับการจับคู่ด้วย AI RealScout ช่วยให้ตัวแทนสามารถนำเสนอคำแนะนำอสังหาริมทรัพย์ที่ตรงใจเป็นพิเศษตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ซื้อได้ มันไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มค้นหาบ้านอีกแห่งหนึ่ง แต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์และลูกค้าของพวกเขาอยู่ในหน้าเดียวกัน
ไม่เหมือนกับเว็บไซต์ประกาศทั่วไป RealScout มอบการควบคุมประสบการณ์การค้นหาอย่างเต็มที่ให้กับตัวแทน ช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยการเปรียบเทียบอสังหาริมทรัพย์แบบเคียงข้างกัน ข้อมูลเชิงลึกของตลาด และการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RealScout
- จับคู่ผู้ซื้อบ้านกับระบบค้นหาบ้านที่ใช้ AI ในการกรองรายการตามความต้องการของลูกค้า
- รักษาความสนใจของลูกค้าด้วยการแจ้งเตือนทรัพย์สินที่มีแบรนด์และการอัปเดตตลาดแบบเรียลไทม์
- เปรียบเทียบอสังหาริมทรัพย์เคียงข้างกันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มราคา คุณสมบัติ และข้อมูลท้องถิ่น
- ระบุผู้ขายที่มีศักยภาพก่อนที่พวกเขาจะลงประกาศด้วยการใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และลูกค้าด้วยประสบการณ์การค้นหาแบบโต้ตอบที่สร้างความไว้วางใจ
ข้อจำกัดของ RealScout
- จำกัดเฉพาะ MLS ที่เข้าร่วมเท่านั้น ดังนั้นความพร้อมให้บริการอาจแตกต่างกันตามภูมิภาค
- แพลตฟอร์มที่เน้นตัวแทน หมายความว่าผู้ซื้อไม่สามารถใช้งานได้ด้วยตัวเอง
ราคาของ RealScout
- ตัวแทน: $99/เดือน/ใบอนุญาต
- ทีม: $249/เดือน สำหรับ 2 ใบอนุญาต
- ค่าธรรมเนียมนายหน้า: $499/เดือน
เรทติ้งและรีวิวของ RealScout
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง RealScout อย่างไรบ้าง?
เครื่องมือนี้มีประโยชน์มากสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ทำงานกับผู้ซื้อ ใช้งานง่ายและช่วยสร้างโอกาสในการขาย
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI ในงานก่อสร้าง (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
9. Roof AI (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการจับลูกค้าเป้าหมายและการมีส่วนร่วมกับลูกค้าด้วย AI)
สร้างขึ้นสำหรับนายหน้า ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ ผู้ให้กู้ และทีมอสังหาริมทรัพย์ Roof AI ช่วยดึงดูดผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ตอบคำถามทันที และดูแลลูกค้าเป้าหมายตลอด 24/7 ไม่ใช่แค่แชทบอทเท่านั้น แต่ยังเป็นเอเจนต์ AI สำหรับอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบมาเพื่อดึงดูด ตรวจสอบคุณสมบัติ และเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้เป็นยอดขายโดยอัตโนมัติ
Roof AI จะไม่พึ่งพาคำตอบสำเร็จรูป มันเข้าใจเจตนาของผู้ซื้อและผู้ขาย โดยให้คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลตามพฤติกรรมของผู้ใช้และสภาวะตลาด นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับระบบ CRM ของอสังหาริมทรัพย์ของคุณ ทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระเบียบ
คุณสมบัติเด่นของระบบ AI สำหรับหลังคา
- อัตโนมัติการจับและคัดกรองลูกค้าเป้าหมายด้วยการสนทนาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถระบุผู้ซื้อและผู้ขายที่มีความจริงจัง
- ดึงดูดผู้เข้าชมตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ด้วยการตอบกลับทันทีสำหรับคำถามเกี่ยวกับที่พัก คำถามด้านการเงิน และคำขอบริการต่างๆ
- นำเสนอคำแนะนำอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลอย่างเหนือระดับโดยอิงจากพฤติกรรมของผู้ใช้และข้อมูลตลาด
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบ CRM ของคุณเพื่อจัดระเบียบลูกค้าเป้าหมายและเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามผล
- วิเคราะห์พฤติกรรมและแนวโน้มของกลุ่มเป้าหมายด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด
ข้อจำกัดของ AI สำหรับหลังคา
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด เนื่องจากคำตอบเป็นไปตามแบบจำลอง AI ที่ได้รับการฝึกฝนไว้ล่วงหน้า
- ต้องมีการตั้งค่าการผสานระบบ ซึ่งอาจใช้เวลาขึ้นอยู่กับระบบที่มีอยู่
การกำหนดราคาด้วย AI สำหรับหลังคา
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว AI หลังคา
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ก้าวล้ำหน้าด้วยเทมเพลต CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์— กระบวนการทำงานที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า ช่วยให้การติดตามลูกค้า การจัดการดีล และการสื่อสารกับลูกค้าเป็นเรื่องง่าย ไม่มีขั้นตอนใดตกหล่น
10. Reimagine Home (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบบ้านเสมือนจริงที่สร้างด้วย AI สำหรับการจัดฉาก การปรับปรุง และการเปลี่ยนแปลงการตกแต่ง)
ต้องการจัดบ้านว่างให้ดูดี? ตกแต่งพื้นที่ใหม่? ทดลองสไตล์ต่าง ๆ? Reimagine Home อาจเป็นเครื่องมือที่คุณต้องการ เพียงอัปโหลดรูปภาพ แล้วภายในไม่กี่วินาที Reimagine Home จะมอบภาพเสมือนจริงที่เหมือนจริงราวกับภาพถ่ายซึ่งทำให้อสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ดูโดดเด่น
อะไรที่ทำให้มันโดดเด่น? ผลลัพธ์ที่ทันสมัยซึ่งจับเทรนด์การออกแบบล่าสุดได้อย่างแม่นยำและความสามารถในการปรับแต่งสูงสุดเพื่อความสมบูรณ์แบบที่ละเอียดอ่อน นอกจากนี้ยังให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วทันใจโดยไม่ทำให้คุณต้องรอ
ไม่ว่าจะเป็นการจัดวางเสมือนจริง การปรับปรุง หรือการปรับเปลี่ยนผังพื้นที่ Reimagine Home ช่วยให้ประกาศขายมีความสอดคล้องทางสายตาและพร้อมสำหรับการตลาดอสังหาริมทรัพย์อยู่เสมอ นอกจากนี้ ด้วย API ที่สามารถปรับขนาดได้ จึงสามารถผสานเข้ากับแพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ Reimagine Home
- จัดแสดงห้องว่างเสมือนจริงด้วยเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งที่สร้างโดย AI เพื่อเพิ่มคุณภาพของประกาศขาย
- ออกแบบภายในใหม่ทันทีด้วยการทดลองสไตล์ สีสัน และการจัดวาง
- จินตนาการถึงการปรับปรุงก่อนเริ่มงานเพื่อแสดงความเป็นไปได้ในการปรับปรุงใหม่
- สร้างตัวเลือกการออกแบบที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของผู้ซื้อเพื่อการแนะนำที่เฉพาะบุคคล
- สร้างภาพเสมือนจริงที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและดึงดูดผู้ซื้อมากขึ้น
จินตนาการใหม่ถึงข้อจำกัดของบ้าน
- ภาพที่สร้างโดย AI อาจขาดการปรับแต่ง ทำให้ควบคุมรายละเอียดการออกแบบที่ละเอียดอ่อนได้ยาก
- เหมาะที่สุดสำหรับงานภาพ เนื่องจากไม่รองรับการวางแผนทางสถาปัตยกรรมหรือโครงสร้าง
ปรับราคาบ้านใหม่
- จำเป็น: $14/เดือน
- เหมาะสมที่สุด: $29/เดือน
- ขั้นสูง: $49/เดือน
- พรีเมียม: $99/เดือน
การประเมินและรีวิวบ้านใหม่
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ค้นหาตัวแทน AI ที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของคุณ
ตัวแทน AI เป็นทางเลือกที่เหมาะสมอย่างแน่นอนหากคุณทำงานในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ แต่หากเครื่องมือที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันรู้สึกจำกัด ไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ที่ล้าสมัย ขาดการปรับแต่ง หรือระบบเชื่อมต่อที่ไม่ราบรื่น อาจถึงเวลาแล้วที่คุณควรอัปเกรด
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ที่เหมาะสมควรช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับลูกค้า และปรับตัวให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
ไม่เหมือนกับโซลูชันแบบเดียวที่เหมาะกับทุกคน ClickUp ผสานการทำงานอัตโนมัติ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ เพื่อช่วยให้การดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การจัดการลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการติดตามดีล ทุกอย่างจะประสานงานกันได้อย่างง่ายดาย
พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่?ลองใช้ ClickUp ฟรี.