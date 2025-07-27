บล็อก ClickUp

10 อันดับตัวแทน AI สำหรับอสังหาริมทรัพย์: อัตโนมัติการจัดการลูกค้าเป้าหมายและการขาย

27 กรกฎาคม 2568

ปัญญาประดิษฐ์ในอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่แค่กระแส—มันกำลังเปลี่ยนแปลงเกมสำหรับทั้งตัวแทน ผู้ซื้อ และผู้ขาย

ตามการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ของเดลต้า ผู้นำในอุตสาหกรรมให้คะแนนความสำคัญปัจจุบันของปัญญาประดิษฐ์อยู่ที่5.9 จาก 10 เพิ่มขึ้นจาก 5.0 ในปี 2024 ความคาดหวังเกี่ยวกับความสำคัญในอนาคตของปัญญาประดิษฐ์? คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 7.2 จาก 10เพิ่มขึ้น 22% จากระดับปัจจุบัน

รายงานเน้นย้ำว่า AI กำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบของธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่การลงประกาศและการตลาด ไปจนถึงการบริการลูกค้า การขาย และการดำเนินงานด้านหลังสำนักงาน

ด้วย AI ที่ทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์จึงนำโซลูชันล้ำสมัยมาใช้ได้รวดเร็วกว่าที่เคย และคุณก็ควรทำเช่นเดียวกัน!

หากคุณกำลังมองหาวิธีที่จะทำให้การจัดการลูกค้าและการขายของคุณเป็นระบบอัตโนมัติ คู่มือนี้สามารถช่วยคุณได้ เราได้แยกแยะตัวแทน AI ชั้นนำที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์อยู่เหนือคู่แข่ง

ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับอสังหาริมทรัพย์ในภาพรวม

ชื่อเครื่องมือคุณสมบัติเด่นเหมาะที่สุดสำหรับราคา*
คลิกอัพการจัดการโครงการและงาน, การติดตามลูกค้า, ระบบอัตโนมัติด้วย AI, การติดตามผล, การผสานระบบ CRM, การจัดตารางเวลา, แดชบอร์ด, เทมเพลตสำหรับอสังหาริมทรัพย์สตาร์ทอัพ, ทีมขนาดเล็ก, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, และองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการการจัดการโครงการและงานด้านอสังหาริมทรัพย์แผนฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
แชทจีพีทีคำอธิบายทรัพย์สินที่สร้างโดย AI, การสร้างอีเมลและเนื้อหา, การสื่อสารกับลูกค้า, การวิจัยตลาด, การร่างเอกสารทางกฎหมาย, เนื้อหาสำหรับสื่อสังคมออนไลน์, การวิเคราะห์ตลาด/การกำหนดราคาการสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ, การวิจัยตลาด, การสื่อสารกับลูกค้าอัตโนมัติ, การสร้างรายการทรัพย์สิน, และการสร้างเอกสารทางกฎหมายแผนฟรี, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือน
ซิลโลว์การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ด้วย AI (Zestimates), การเยี่ยมชมเสมือนจริงแบบ 3 มิติ, ตัวกรองการค้นหาขั้นสูง, การเชื่อมต่อกับตัวแทนระดับพรีเมียมของ Zillowธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, องค์กรขนาดใหญ่: การเรียกดูรายการและประมาณการมูลค่าบ้านราคาตามความต้องการ
รีโอนอมีการวิจัยอสังหาริมทรัพย์, ข้อมูลการเป็นเจ้าของและบันทึกการทำธุรกรรม, การระบุข้อตกลงนอกตลาดองค์กรธุรกิจ: การวิจัยอสังหาริมทรัพย์และการวิเคราะห์ตลาดราคาตามความต้องการ
โฮมบอทการวิจัยอสังหาริมทรัพย์, ข้อมูลการถือครองกรรมสิทธิ์และบันทึกการซื้อขาย, การระบุข้อตกลงนอกตลาด, การวิเคราะห์แนวโน้มตลาด, และการสร้างโอกาสทางธุรกิจสตาร์ทอัพ, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม; เจ้าของบ้าน, ตัวแทน, ผู้ให้กู้; การติดตามมูลค่าบ้านและส่วนของเจ้าของแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $50/เดือน + ค่าติดตั้งครั้งเดียว $50
Realtor.comรายการที่ได้รับการตรวจสอบจาก MLS, ตัวกรองการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับย่านที่อยู่อาศัย, การคำนวณค่าใช้จ่ายในการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, องค์กรขนาดใหญ่; รายชื่อแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกของตลาดราคาตามความต้องการ
เฮาส์คานารีข้อมูลเชิงลึกด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การระบุโอกาสการลงทุน, การทำนายแนวโน้มตลาดองค์กรธุรกิจ; การประเมินมูลค่าทรัพย์สินและข้อมูลเชิงลึกด้านการลงทุนแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/เดือน
เรียลสคัทตัวกรองการค้นหาบ้านที่ปรับแต่งตามความต้องการส่วนบุคคล, การแจ้งเตือนอสังหาริมทรัพย์ที่มีแบรนด์, การอัปเดตตลาด, การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์สำหรับการระบุผู้ขายตัวแทนที่ต้องการให้บริการค้นหาบ้านแบบส่วนตัวและการร่วมมือกับลูกค้าแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $99/ไลเซนส์
ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับหลังคาการจับและคัดกรองลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ การมีส่วนร่วมกับลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันองค์กรและทีมอสังหาริมทรัพย์: การรวบรวมข้อมูลลูกค้าและการมีส่วนร่วมกับลูกค้าราคาตามความต้องการ
จินตนาการบ้านใหม่การจัดวางเสมือนจริงด้วยดีไซน์ที่สร้างโดย AI, การออกแบบภายในใหม่, การจำลองการปรับปรุงบริษัทที่ต้องการให้บริการการจัดเตรียม, การปรับปรุง, และการจำลองการตกแต่งแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14/เดือน

คุณควรค้นหาอะไรในตัวแทน AI สำหรับอสังหาริมทรัพย์?

ไม่ใช่ทุกAI ในซอฟต์แวร์อสังหาริมทรัพย์จะเหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ บางระบบอาจเชี่ยวชาญในการสร้างลูกค้าเป้าหมาย ในขณะที่บางระบบอาจสื่อสารกับลูกค้าได้ดีกว่า

แต่ที่ดีที่สุดล่ะ? พวกเขาจัดการทุกอย่าง—ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดการขาย—โดยไม่ทำให้ธุรกิจของคุณรู้สึกเหมือนถูกควบคุมโดยบอท

นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือ AI สำหรับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์:

  • การสร้างโอกาสทางธุรกิจ: เครื่องมือ AI ด้านอสังหาริมทรัพย์ของคุณควรสามารถแยกแยะระหว่างผู้เยี่ยมชมทั่วไปกับผู้ซื้อที่มีความสนใจจริงได้ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปกับโอกาสที่ไม่มีทางเป็นไปได้ ✅
  • การติดตามผลอัตโนมัติ: เมื่อการติดตามผลช้าลง ลูกค้าที่มีศักยภาพอาจสูญเสียความสนใจ AI ควรเข้ามาช่วยด้วยข้อความที่ตรงเวลาและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล เพื่อรักษาความสนใจของกลุ่มเป้าหมายและขับเคลื่อนการสนทนาให้ดำเนินต่อไป ✅
  • การผสาน CRM อย่างไร้ความพยายาม: ไม่ว่าคุณจะใช้ Salesforce, HubSpot หรือ CRM ที่เฉพาะเจาะจงกับอสังหาริมทรัพย์ ตัวแทน AI ของคุณควรสามารถซิงค์ได้อย่างราบรื่น ✅
  • การนัดหมาย: ไม่ต้องส่งอีเมลไปมาอีกต่อไป! AI ควรทำการนัดหมายการเข้าชม ส่งการแจ้งเตือน และอัปเดตปฏิทินโดยอัตโนมัติ ✅
  • ข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดและความช่วยเหลือด้านการกำหนดราคา: AI ที่ติดตามแนวโน้มตลาดและแนะนำราคาที่แข่งขันได้? นั่นคือความฝันของมืออาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์ ✅
  • ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ: จัดการข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดอ่อนอยู่หรือไม่? ตรวจสอบให้แน่ใจว่า AI ของคุณปฏิบัติตามมาตรฐานการปกป้องข้อมูลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างเคร่งครัด ✅

ทำสิ่งเหล่านี้ให้ถูกต้อง และตัวแทน AI ของคุณจะไม่เพียงแค่ช่วยประหยัดเวลาเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดี พร้อมทั้งทำให้ธุรกิจของคุณนำหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ

ตอนนี้ มาดูเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดที่จะทำให้มันเกิดขึ้น!

👀 คุณรู้หรือไม่? ตามรายงานของสถาบัน McKinsey Global Instituteปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) อาจสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ได้ถึง 110,000 ล้านถึง 180,000 ล้าน ดอลลาร์ (หรือมากกว่านั้น)นั่นหมายถึงดีล ข้อมูล และเม็ดเงินจำนวนมหาศาล—ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ!

ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับอสังหาริมทรัพย์

ตัวแทน AI ที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณเข้าถึงศักยภาพนั้นได้ โดยจัดการกับลูกค้าเป้าหมาย การติดตามผล และการสื่อสารกับลูกค้า ในขณะที่คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การปิดการขาย

พบกับสุดยอดปัญญาประดิษฐ์ที่พร้อมเปลี่ยนแปลงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของคุณ

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์และการจัดการงาน)

กำลังจัดการกับรายชื่อลูกค้า รายชื่ออสังหาริมทรัพย์ และเอกสารที่ดูเหมือนไม่มีวันจบสิ้นอยู่หรือเปล่า?

ClickUp คือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น

นอกจากนี้ยังเป็นพันธมิตรอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรของคุณ ดูแลทุกดีล ลูกค้า และสัญญาให้อยู่ในที่ที่คุณต้องการ

ไม่ว่าคุณจะกำลังติดตามลูกค้าเป้าหมาย จัดการรายละเอียดและรายการอสังหาริมทรัพย์ กำหนดการนัดชม หรือจัดการสัญญา ClickUp รวมทุกส่วนที่เคลื่อนไหวไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทรงพลัง

ClickUp's Custom Autopilot Agents

ด้วยClickUp's Custom Autopilot Agents คุณสามารถปรับปรุงการจัดการลูกค้าเป้าหมายและกระบวนการขายของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการทำภารกิจซ้ำ ๆ ให้เป็นอัตโนมัติและทำให้การติดตามผลเป็นไปอย่างทันเวลา

อัตโนมัติการจัดการลูกค้าเป้าหมายการขายอสังหาริมทรัพย์ด้วย ClickUp Custom Autopilot Agent ที่ปรับแต่งได้

มันสามารถ:

  • สร้างและมอบหมายงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีลูกค้าเป้าหมายใหม่เพิ่มเข้ามา
  • ส่งการแจ้งเตือนสำหรับการติดตามผลและกิจกรรมการขายที่สำคัญ
  • อัปเดตสถานะของลีดและย้ายพวกเขาผ่านกระบวนการขายตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • โพสต์การแจ้งเตือนหรือความคิดเห็นเมื่อลูกค้าเป้าหมายถึงขั้นตอนที่กำหนด
  • สร้างรายงานสรุปเกี่ยวกับความคืบหน้าของลีดและผลการขาย
ตั้งค่าตัวแทนอัตโนมัติใน ClickUp เพื่อตอบคำถามในแชท

โดยการใช้ประโยชน์จากตัวแทนระบบอัตโนมัติ ทีมขายสามารถลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง ตอบสนองต่อโอกาสได้เร็วขึ้น และรักษาการทำงานให้เป็นระบบและสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราการแปลงและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าในที่สุด

ClickUp Brain

สงสัยว่า AI อยู่ที่ไหน?ClickUp Brain ผู้ช่วย AI คือผู้ช่วยด้านอสังหาริมทรัพย์ในตัวของคุณ

สามารถสร้างคำอธิบายทรัพย์สินสำหรับการตลาด สรุปการโต้ตอบกับลูกค้าดำเนินการอัตโนมัติในขั้นตอนการทำงาน และแม้แต่ร่างอีเมลติดตามผลได้อีกด้วย ระบบจะทำงานเบื้องหลังทั้งหมดเพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่การปิดการขาย

ClickUp Brain—ปัญญาประดิษฐ์
บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์อย่างชาญฉลาดด้วย ClickUp Brain—AI สำหรับการกำหนดตารางเวลา การติดตามผล และดีลต่างๆ

โบนัส: เพิ่มประสิทธิภาพ 10 เท่าด้วย AI ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของคุณด้วยClickUp Brain MAX

  • ค้นหาทันทีใน ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ + เว็บ สำหรับข้อตกลง, สัญญา, และอื่น ๆ
  • ใช้ Talk to Text เพื่อถาม พูด และทำงานด้วยเสียง—แบบไม่ต้องใช้มือ ที่ไหนก็ได้
  • แทนที่เครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมต่อกันหลายสิบตัว เช่น ChatGPT, Claude, และ Gemini ด้วยโซลูชันเดียวที่เข้าใจบริบท พร้อมใช้งานในองค์กร สำหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคู่แข่งของคุณ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ อีกมากมาย

ClickUp Brain MAX คือผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปที่มีพลังเหนือชั้นซึ่งเข้าใจคุณอย่างแท้จริง เพราะมันรู้จักงานของคุณ ละทิ้งเครื่องมือ AI ที่ซับซ้อน ใช้เสียงของคุณเพื่อทำงาน สร้างเอกสาร มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม และอื่นๆ อีกมากมาย

ลองใช้ ClickUp Brain MAX สำหรับทุกความต้องการด้านอสังหาริมทรัพย์ของคุณ

ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก

ต้องการจัดการการสื่อสารกับลูกค้าหรือไม่? ใช้ClickUp AI Notetakerเพื่อถอดเสียงการสนทนา ไฮไลต์รายละเอียดสำคัญ และสร้างรายการที่ต้องดำเนินการ

ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก
ให้ ClickUp AI Notetaker เป็นสมองเบื้องหลังการโทรของคุณ

ด้วย ClickUp คุณสามารถทำงานติดตามงาน การมอบหมายงาน และการอนุมัติให้เป็นอัตโนมัติได้ ช่วยให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องทำงานด้วยตนเอง

ClickUp สำหรับชุดการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์

คลิกอัพ ด็อกส์
ร่างสัญญา, วางแผนกลยุทธ์การขาย, และร่วมมือกันในการจัดทำรายการ, ทั้งหมดในที่เดียวด้วย ClickUp Docs

ClickUp สำหรับทีมอสังหาริมทรัพย์

แต่ ClickUp ไม่ได้มีเพียงแค่ฟังก์ชัน AI เท่านั้นClickUp สำหรับการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์คือศูนย์บัญชาการของคุณในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่รวบรวมโครงการ ตารางเวลา และการติดต่อกับลูกค้าไว้ในที่ทำงานเดียวอย่างครบวงจร

ClickUp ผ่านการจัดการงาน
ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของคุณด้วย ClickUp ผ่านการจัดการงาน การจัดตารางเวลา และแผนที่อสังหาริมทรัพย์แบบอินเทอร์แอกทีฟ

ClickUp Real Estate Suite ประกอบด้วย:

  • การจัดตารางงบประมาณ: กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, จุดสำคัญ, และความเชื่อมโยงระหว่างงาน พร้อมให้สามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาได้อย่างรวดเร็ว
  • การจัดการตารางเวลาแบบครบวงจร: ซิงค์ปฏิทิน Google และ Outlook เพื่อจัดการประชุม การนัดหมาย และการลงนามสัญญา พร้อมมุมมองแบบรหัสสี
  • เครื่องมือระบุตำแหน่ง: ดูงานต่าง ๆ บนแผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟเพื่อแสดงรายการบ้านใกล้เคียง ช่วงราคา และสิ่งอำนวยความสะดวกสำคัญให้ลูกค้าเห็น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนการเยี่ยมชมบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การจัดการโครงการและทีม: ใช้เอกสารร่วมกันสำหรับการเลือกสถานที่ การแบ่งเขต และสัญญา รวมถึงกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิดและการวางแผนสำหรับการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์
  • การสื่อสารที่ไร้ความยุ่งยาก: จัดการตารางเวลา การอัปเดต และการสนทนาของทีมให้เป็นระเบียบด้วยช่องแชทเฉพาะ

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: รักษาการดำเนินดีลของคุณให้ราบรื่นโดยไม่ต้องสลับแอปไปมา เชื่อมต่อ ClickUp กับปฏิทิน Google และ Outlook เพื่อการประชุมและการนัดชมทรัพย์สินที่ง่ายดาย ใช้ Zapier เพื่อดึงข้อมูล MLS มาใช้ ทำให้ทุกอย่างที่คุณต้องการอยู่ในที่เดียวที่คุณทำงาน

กำลังดิ้นรนกับการจัดระเบียบข้อมูลอสังหาริมทรัพย์, การตลาด, และการอัปเดตของลูกค้าอยู่หรือไม่? แบบฟอร์มพร้อมใช้เหล่านี้ช่วยคุณได้:

  • เทมเพลตการตลาดอสังหาริมทรัพย์ของ ClickUpช่วยให้การวางแผนและดำเนินการแคมเปญเป็นเรื่องง่ายด้วยขั้นตอนการทำงานที่มีโครงสร้าง จัดระเบียบรายการอสังหาริมทรัพย์ กำหนดเวลาโปรโมชั่น และติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการมองเห็นสูงสุดสำหรับทุกอสังหาริมทรัพย์
  • เทมเพลตสเปรดชีตอสังหาริมทรัพย์ของ ClickUpช่วยให้ติดตามรายการประกาศ รายละเอียดลูกค้า และธุรกรรมต่าง ๆ ได้ในที่เดียว ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและมุมมองที่มีโครงสร้าง คุณสามารถจัดหมวดหมู่ทรัพย์สินและติดตามความคืบหน้าของดีลได้อย่างง่ายดาย
  • เทมเพลตจดหมายข่าวอสังหาริมทรัพย์ของ ClickUpช่วยให้การสร้างและแบ่งปันข้อมูลอัปเดตตลาด, ไฮไลท์อสังหาริมทรัพย์, และข่าวสารในอุตสาหกรรมเป็นเรื่องง่าย ใช้ AI เพื่อร่างเนื้อหาที่น่าสนใจ, ปรับแต่งข้อความ, และรักษาความสนใจของผู้ชมของคุณโดยไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการเขียน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • พูดคุยกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์และเก็บการอัปเดตของลูกค้า การสนทนาเกี่ยวกับการลงรายการ และการเจรจาต่อรองข้อตกลงทั้งหมดไว้ในที่เดียวด้วยClickUp Chat
  • สร้างและทำงานร่วมกันในสัญญา แผนการตลาด และบันทึกเกี่ยวกับลูกค้าด้วยClickUp Docsพร้อมสรุปโดย AI
  • ติดตามทุกดีลด้วยClickUp Tasksโดยกำหนดวันที่ครบกำหนด มอบหมายสมาชิกในทีม และติดตามผลอัตโนมัติ
  • สร้างภาพแผนผังทรัพย์สิน, กระบวนการทำงาน, และกลยุทธ์ด้วยClickUp Whiteboardsและเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้ทันที
  • ติดตามธุรกิจของคุณอย่างใกล้ชิดด้วยแดชบอร์ด ClickUpที่ติดตามรายการสินค้า, ท่อการขาย, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก

⭐️ โบนัส: เราได้รวบรวมเทมเพลตการจัดการลูกค้าไว้ให้คุณแล้วเพื่อเริ่มต้นใช้งาน!

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเวลาอย่างมากมาย
  • แอปพลิเคชันมือถือครอบคลุมสิ่งจำเป็นแต่ขาดฟังก์ชันการทำงานบางอย่างที่มีในเวอร์ชันเดสก์ท็อป

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร

คริสเตียน กอนซาเลซ ผู้ประสานงานฝ่ายบริหารที่หอการค้า บริการ และการท่องเที่ยวแห่งชาติ กวาดาลาฮารา กล่าวว่า:

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการและติดตามโครงการต่างๆ ด้วยแดชบอร์ด และทำงานร่วมกับลูกค้าโดยเชิญพวกเขาเป็นแขก

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์คาดว่าจะเติบโตในอัตรา 2.69% ต่อปี โดยจะมีมูลค่าถึง 727.80 ล้านล้านดอลลาร์ภายในสิ้นทศวรรษนี้! ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมในการนำระบบอัตโนมัติมาใช้และก้าวนำหน้าคู่แข่ง

2. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างคำอธิบายอสังหาริมทรัพย์และเนื้อหาการตลาดโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์)

แชทจีพีที
ผ่านทางChatGPT

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกันอยู่แล้ว ทำไมไม่ปล่อยให้ AI ช่วยจัดการบางส่วนล่ะ? ChatGPT สามารถร่างอีเมลที่ดูเป็นมืออาชีพ เขียนคำอธิบายอสังหาริมทรัพย์ที่ดึงดูดความสนใจ และแม้แต่สร้างแม่แบบเอกสารทางกฎหมายได้ในไม่กี่วินาที นั่นหมายถึงคุณจะมีเวลาน้อยลงที่ต้องนั่งอยู่หน้าจอนานขึ้น และมีเวลามากขึ้นในการขายบ้านจริงๆ

แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับการประหยัดเวลาเพียงอย่างเดียว ChatGPT สามารถตอบคำถามของลูกค้าได้ในพริบตา ดึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับย่านที่อยู่อาศัย และช่วยในการวิจัยตลาดและการวิเคราะห์ราคาได้อีกด้วย มันเหมือนกับการมีผู้ช่วยเสมือนที่เป็นเครื่องมือการตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเวลาเดียวกัน

นอกจากนี้ ด้วยความสามารถในการสร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่ยอดเยี่ยม รายการของคุณจะไม่เพียงแค่ถูกทิ้งไว้เฉยๆ แต่จะได้รับความสนใจอย่างแท้จริง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT

  • จัดทำรายการอสังหาริมทรัพย์ที่เน้นคุณสมบัติสำคัญและดึงดูดผู้ซื้อ
  • ทำให้การสื่อสารกับลูกค้าเป็นอัตโนมัติด้วยอีเมล การติดตามผล และข้อความส่วนบุคคล
  • วิเคราะห์แนวโน้มตลาดและสรุปข้อมูลราคาเพื่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
  • สร้างเอกสารทางกฎหมาย เช่น สัญญา, การเช่า, และการเปิดเผยข้อมูล
  • สร้างเนื้อหาการตลาด รวมถึงบทความบล็อก จดหมายข่าว และโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย

ข้อจำกัดของ ChatGPT

  • สามารถสร้างข้อมูลที่ลำเอียงหรือไม่ถูกต้องได้ ทำให้การตรวจสอบโดยมนุษย์เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด
  • ข้อความที่สร้างโดย AI อาจดูจืดชืดและไม่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ ซึ่งทำให้ไม่น่าเชื่อถือสำหรับการเขียนบล็อกเต็มรูปแบบ

ราคาของ ChatGPT

  • ฟรีตลอดไป
  • บวก: $20/เดือน
  • ข้อดี: $200/เดือน
  • ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว ChatGPT

  • G2: 4. 7/5 (720+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (120+ รีวิว)

3. Zillow (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาประกาศอสังหาริมทรัพย์และประเมินมูลค่าบ้าน)

ซิลโลว์
ผ่านทางZillow

ความสำเร็จในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เริ่มต้นด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม และ Zillow คือหนึ่งในเครื่องมือที่คุณไม่ควรพลาด ไม่ว่าคุณจะซื้อ ขาย หรือเช่า Zillow ก็พร้อมนำโลกของอสังหาริมทรัพย์มาไว้ตรงปลายนิ้วคุณ กลายเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่การค้นหาบ้านในฝันไปจนถึงการประเมินมูลค่าทรัพย์สินฟรีด้วย Zestimates

นอกเหนือจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันหลักแล้ว Zillow ยังเป็นเจ้าของ Zillow Rentals, Zillow Premier Agent และ Zillow Home Loans อีกด้วย ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่? Zillow ยังดำเนินการ HotPads และ Out East สำหรับการค้นหาที่พักให้เช่า และ StreetEasy กับ Trulia สำหรับรายการอสังหาริมทรัพย์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zillow

  • ประเมินมูลค่าบ้านด้วย Zestimates ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อข้อมูลเชิงลึกของตลาดอย่างรวดเร็ว
  • สำรวจอสังหาริมทรัพย์จากระยะไกลด้วยทัวร์บ้าน 3 มิติ เพื่อประสบการณ์เสมือนจริงที่ละเอียดครบถ้วน
  • ค้นหาบ้านได้เร็วขึ้นด้วยตัวกรองการค้นหาขั้นสูงสำหรับราคา คุณสมบัติ และทำเลที่ตั้ง
  • เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดผ่าน Zillow Premier Agent เพื่อรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
  • จัดการการเช่าด้วยระบบแอปพลิเคชันและการชำระเงินของ Zillow
  • คำนวณค่าใช้จ่ายเงินกู้ด้วยเครื่องคำนวณสินเชื่อเพื่อประมาณการชำระเงินรายเดือน

ข้อจำกัดของ Zillow

  • การประเมินมูลค่าบ้าน (Zestimates) อาจไม่ถูกต้องในบางครั้ง ดังนั้นการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญยังคงจำเป็น
  • ประกาศขายโดยเจ้าของเอง (FSBO) ไม่ได้รับความสนใจมากเท่ากับอสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศโดยนายหน้า

การกำหนดราคาของ Zillow

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวจาก Zillow

  • G2: 4. 1/5 (290+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Zillow อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2 กล่าวว่า:

เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนี้ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ด้วยตัวเอง การอัปโหลดรายการต่างๆ ก็ทำได้ง่ายเช่นกัน พร้อมให้คุณเลือกค้นหาสถานที่ต่างๆ ได้ตามต้องการ

4. Reonomy (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยอสังหาริมทรัพย์และวิเคราะห์แนวโน้มตลาด)

Reonomy: ตัวแทน AI สำหรับอสังหาริมทรัพย์
ผ่านทางReonomy

ด้วยข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งที่มาหลากหลาย Reonomy มอบข้อมูลเจ้าของทรัพย์สิน ประวัติการซื้อขาย และแนวโน้มตลาดสำหรับอสังหาริมทรัพย์กว่า 50 ล้านรายการในสหรัฐอเมริกา—ทั้งหมดในที่เดียว ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลที่กระจัดกระจายอีกต่อไป Reonomy รวบรวมทุกสิ่งไว้ให้คุณอย่างครบถ้วนในปลายนิ้ว

นอกเหนือจากข้อมูลแล้ว Reonomy ยังช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาดีลนอกตลาด วิเคราะห์โครงสร้างหนี้ และเชื่อมต่อกับผู้มีอำนาจตัดสินใจที่สำคัญ เครื่องมือกรองอัจฉริยะของมันทำให้การค้นหาโอกาสง่ายขึ้น ดังนั้นนักลงทุน นายหน้า และนักพัฒนาสามารถมองเห็นโอกาสที่ดีที่สุดได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติเด่นของ Reonomy

  • เปิดเผยรายละเอียดการเป็นเจ้าของด้วยบันทึกทรัพย์สินครบถ้วนและความโปร่งใสของ LLC
  • ตรวจสอบประวัติทรัพย์สินด้วยบันทึกการซื้อขาย ข้อมูลจำนอง และแนวโน้มการขาย
  • ค้นหาดีลนอกตลาดโดยใช้ AI เพื่อระบุผู้ขายที่มีศักยภาพ
  • วิเคราะห์แนวโน้มตลาดพร้อมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สิน หนี้สิน และกิจกรรมการเช่า
  • สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยตัวกรองสำหรับตำแหน่งที่ตั้ง ประเภทสินทรัพย์ และข้อมูลทางการเงิน
  • ประเมินหนี้สินของทรัพย์สินโดยการตรวจสอบประวัติการจำนองและเงินกู้ที่ค้างชำระ

ข้อจำกัดของ Reonomy

  • ข้อมูลไม่ได้ถูกต้อง 100% เสมอไป ดังนั้นการตรวจสอบกับบันทึกต้นฉบับจึงเป็นสิ่งจำเป็น
  • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยมีจำกัด เนื่องจากเน้นเฉพาะอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์เท่านั้น

ราคาของ Reonomy

  • ราคาตามความต้องการ

เรอโนมี เรตติ้ง และรีวิว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Reonomy อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraกล่าวว่า

คุณสมบัติที่มีผลกระทบมากที่สุดคือความสามารถในการค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเจ้าของ. ผลิตภัณฑ์ใช้งานง่าย. การผสานรวมกับกระบวนการทำงานทางธุรกิจที่มีอยู่ของฉันเป็นไปอย่างราบรื่น.

5. Homebot (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามมูลค่าบ้านด้วย AI, การตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สิน, และการตัดสินใจด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างชาญฉลาด)

โฮมบอท: เอเย่นต์ AI สำหรับอสังหาริมทรัพย์
ผ่านทางHomebot

การเป็นเจ้าของบ้านไม่ใช่แค่การซื้อบ้านเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการตัดสินใจทางการเงินที่ชาญฉลาดตลอดเส้นทาง นั่นคือจุดที่ Homebot เข้ามาช่วย

แพลตฟอร์มที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์นี้ช่วยให้เจ้าของบ้านและผู้ซื้อสามารถติดตามมูลค่าบ้าน ตรวจสอบส่วนของเจ้าของ และค้นหาโอกาสในการรีไฟแนนซ์หรือการลงทุน มันเหมือนกับแดชบอร์ดการเงินส่วนบุคคลแต่สำหรับอสังหาริมทรัพย์

นอกเหนือจากเจ้าของบ้านแล้ว Homebot ยังทำหน้าที่เป็นพันธมิตรสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และผู้ให้กู้ด้วย ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและอัตโนมัติ ผู้เชี่ยวชาญสามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าและให้คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลเกี่ยวกับเวลาที่เหมาะสมในการขาย ปรับโครงสร้างหนี้ หรือลงทุน

คุณสมบัติเด่นของ Homebot

  • ติดตามมูลค่าบ้านด้วยการอัปเดตที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกี่ยวกับมูลค่าประเมินและการเติบโตของส่วนของเจ้าของ
  • สำรวจตัวเลือกการรีไฟแนนซ์พร้อมอัตราดอกเบี้ยจำนองแบบเรียลไทม์และโอกาสในการประหยัด
  • ติดตามแนวโน้มตลาดเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินในแต่ละย่าน
  • ระบุโอกาสในการลงทุนโดยการวิเคราะห์รายได้จากการเช่าและความเป็นไปได้ของบ้านหลังที่สอง
  • สร้างความผูกพันกับลูกค้าด้วยรายงานการเงินบ้านที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล เพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อจำกัดของโฮมบอท

  • การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับตัวแทนที่ต้องการควบคุมการสร้างแบรนด์และการโต้ตอบกับลูกค้าได้มากขึ้น
  • ไม่เหมาะสำหรับอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ เนื่องจากแพลตฟอร์มมุ่งเน้นไปที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย

ราคาของโฮมบอท

  • ตัวแทนเริ่มต้น: $50/เดือน + ค่าธรรมเนียมการตั้งค่าครั้งเดียว $50
  • ตัวแทนพันธมิตร: $25/เดือน + ค่าธรรมเนียมการตั้งค่าครั้งเดียว $50
  • การเติบโต: $100/เดือน สำหรับทีมตัวแทน

คะแนนและรีวิว Homebot

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในอดีต เจ้าของบ้านที่ชำระหนี้จำนองหมดแล้วจะฉลองความสำเร็จนี้ด้วยการแขวนแผ่นป้ายรูปนกอินทรีบนบ้านของพวกเขา— คล้ายกับถ้วยรางวัลแห่งชัยชนะสำหรับการปลดหนี้! การตกแต่งเหล่านี้ที่เรียกว่า "freedom flyers" ยังสามารถพบเห็นได้ในบ้านบางหลังจนถึงทุกวันนี้

6. Realtor.com (ดีที่สุดสำหรับการแสดงรายการและข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ที่ได้รับการตรวจสอบจาก MLS)

Realtor.com: ตัวแทน AI สำหรับอสังหาริมทรัพย์
ผ่านทางRealtor.com

กำลังตามหาสถานที่ที่สมบูรณ์แบบอยู่หรือไม่? กำลังขายบ้านและต้องการข้อมูลตลาดล่าสุด? หรือแค่สงสัยเกี่ยวกับมูลค่าบ้าน? Realtor.com นำข้อมูลแบบเรียลไทม์ตรงจากรายการ MLS มาให้คุณเสมอ ดังนั้นคุณจึงได้ข้อมูลที่สดใหม่และแม่นยำที่สุด—ไม่มีข้อมูลล้าสมัยให้ต้องประหลาดใจ มีแต่ข้อมูลจริงเท่านั้น

แต่มันมากกว่าแค่การลงประกาศ ตัวกรองการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้ผู้ซื้อค้นหาสิ่งที่ตรงใจที่สุด ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับย่านที่อยู่อาศัย เปิดเผยทุกอย่างตั้งแต่สถิติอาชญากรรมไปจนถึงอันดับโรงเรียน และ เครื่องมือช่วยด้านความสามารถในการซื้อ แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายสินเชื่อบ้านอย่างครบถ้วนในพริบตา

นอกจากนี้ บริการจับคู่ตัวแทนของ Realtor.com ยังช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดสำหรับการจัดการอสังหาริมทรัพย์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Realtor.com

  • เรียกดูรายการที่ได้รับการตรวจสอบจาก MLS สำหรับข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกต้องและทันสมัย
  • ใช้ฟิลเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อค้นหาบ้านตามราคา สิ่งอำนวยความสะดวก และความต้องการด้านไลฟ์สไตล์
  • สำรวจข้อมูลเชิงลึกของย่านที่อยู่อาศัยด้วยสถิติอาชญากรรม, การจัดอันดับโรงเรียน, และแนวโน้มตลาด
  • คำนวณค่าใช้จ่ายจำนองด้วยเครื่องมือการคำนวณความสามารถในการชำระหนี้และการติดตามอัตราดอกเบี้ยแบบเรียลไทม์
  • รับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทันทีด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจาก RealEstimate
  • เชื่อมต่อกับตัวแทนชั้นนำผ่านบริการจับคู่ตัวแทนเพื่อรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

ข้อจำกัดของ Realtor.com

  • การอัปเดตข้อมูลรายการอาจมีความล่าช้าเล็กน้อย เนื่องจากขึ้นอยู่กับเวลาการซิงค์ของระบบ MLS
  • ไม่ทุกรายการ FSBO จะถูกนำมารวมไว้ อาจทำให้ตัวเลือกนอกตลาดลดลง

ราคาจาก Realtor.com

  • ราคาตามความต้องการ

เรทติ้งและรีวิวจาก Realtor.com

  • G2: 3. 5/5 (90+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Realtor.com อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

การเปรียบเทียบราคานั้นง่ายมาก คุณยังสามารถระบุช่วงราคาและพื้นที่เฉพาะได้อีกด้วย ซื้อหรือขาย เช่าหรือให้เช่า ทุกอย่างดีบน realtor.com ทุกอย่างอยู่ที่ปลายนิ้วของคุณ

7. HouseCanary (เหมาะที่สุดสำหรับการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์และการให้ข้อมูลเชิงลึกด้านการลงทุนด้วยปัญญาประดิษฐ์)

HouseCanary: ตัวแทน AI สำหรับอสังหาริมทรัพย์
ผ่านทางHouseCanary

ไม่ว่าคุณจะกำลังระบุการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย (SFR) ครั้งต่อไปของคุณ ปรับปรุงกระบวนการให้กู้ยืมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า HouseCanary มอบข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

HouseCanary มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นการกระทำ ด้วยฟังก์ชันการทำงานของ AI และการวิเคราะห์ตลาดเชิงลึก ช่วยให้ผู้ลงทุน ผู้ให้กู้ และผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดในเวลาจริง

คุณสมบัติเด่นของ HouseCanary

  • รับข้อมูลเชิงลึกด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วยปัญญาประดิษฐ์จาก CanaryAI เพื่อการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
  • ค้นพบโอกาสการลงทุน SFR ชั้นนำด้วยข้อมูลเชิงลึกทันที
  • อัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การลงทุนและการให้กู้ยืมด้วยข้อมูลเชิงโปรแกรม
  • ดึงดูดลูกค้าและเพิ่มการรักษาลูกค้าด้วยแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
  • ทำนายแนวโน้มตลาดและการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินด้วยการคาดการณ์ตลาดขั้นสูง

ข้อจำกัดของ HouseCanary

  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าการวิเคราะห์ขั้นสูงและฟีเจอร์ต่าง ๆ มีความซับซ้อนในการใช้งานในช่วงแรก
  • การตั้งราคาพรีเมียมทำให้เหมาะสำหรับนักลงทุนสถาบันและผู้ให้กู้มากขึ้น

ราคาของ HouseCanary

  • พื้นฐาน: $19/เดือน
  • ข้อดี: $79/เดือน
  • ทีม: $199/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ HouseCanary

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

8. RealScout (เหมาะที่สุดสำหรับประสบการณ์การค้นหาบ้านที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะบุคคลและเสริมสร้างความร่วมมือกับลูกค้า)

RealScout: ตัวแทน AI สำหรับอสังหาริมทรัพย์
ผ่านทางRealScout

โดยการผสานข้อมูล MLS กับการจับคู่ด้วย AI RealScout ช่วยให้ตัวแทนสามารถนำเสนอคำแนะนำอสังหาริมทรัพย์ที่ตรงใจเป็นพิเศษตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ซื้อได้ มันไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มค้นหาบ้านอีกแห่งหนึ่ง แต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์และลูกค้าของพวกเขาอยู่ในหน้าเดียวกัน

ไม่เหมือนกับเว็บไซต์ประกาศทั่วไป RealScout มอบการควบคุมประสบการณ์การค้นหาอย่างเต็มที่ให้กับตัวแทน ช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยการเปรียบเทียบอสังหาริมทรัพย์แบบเคียงข้างกัน ข้อมูลเชิงลึกของตลาด และการแจ้งเตือนอัตโนมัติ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RealScout

  • จับคู่ผู้ซื้อบ้านกับระบบค้นหาบ้านที่ใช้ AI ในการกรองรายการตามความต้องการของลูกค้า
  • รักษาความสนใจของลูกค้าด้วยการแจ้งเตือนทรัพย์สินที่มีแบรนด์และการอัปเดตตลาดแบบเรียลไทม์
  • เปรียบเทียบอสังหาริมทรัพย์เคียงข้างกันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มราคา คุณสมบัติ และข้อมูลท้องถิ่น
  • ระบุผู้ขายที่มีศักยภาพก่อนที่พวกเขาจะลงประกาศด้วยการใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และลูกค้าด้วยประสบการณ์การค้นหาแบบโต้ตอบที่สร้างความไว้วางใจ

ข้อจำกัดของ RealScout

  • จำกัดเฉพาะ MLS ที่เข้าร่วมเท่านั้น ดังนั้นความพร้อมให้บริการอาจแตกต่างกันตามภูมิภาค
  • แพลตฟอร์มที่เน้นตัวแทน หมายความว่าผู้ซื้อไม่สามารถใช้งานได้ด้วยตัวเอง

ราคาของ RealScout

  • ตัวแทน: $99/เดือน/ใบอนุญาต
  • ทีม: $249/เดือน สำหรับ 2 ใบอนุญาต
  • ค่าธรรมเนียมนายหน้า: $499/เดือน

เรทติ้งและรีวิวของ RealScout

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง RealScout อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraระบุว่า:

เครื่องมือนี้มีประโยชน์มากสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ทำงานกับผู้ซื้อ ใช้งานง่ายและช่วยสร้างโอกาสในการขาย

9. Roof AI (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการจับลูกค้าเป้าหมายและการมีส่วนร่วมกับลูกค้าด้วย AI)

Roof AI: ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สำหรับอสังหาริมทรัพย์
ผ่านทางRoof AI

สร้างขึ้นสำหรับนายหน้า ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ ผู้ให้กู้ และทีมอสังหาริมทรัพย์ Roof AI ช่วยดึงดูดผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ตอบคำถามทันที และดูแลลูกค้าเป้าหมายตลอด 24/7 ไม่ใช่แค่แชทบอทเท่านั้น แต่ยังเป็นเอเจนต์ AI สำหรับอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบมาเพื่อดึงดูด ตรวจสอบคุณสมบัติ และเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้เป็นยอดขายโดยอัตโนมัติ

Roof AI จะไม่พึ่งพาคำตอบสำเร็จรูป มันเข้าใจเจตนาของผู้ซื้อและผู้ขาย โดยให้คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลตามพฤติกรรมของผู้ใช้และสภาวะตลาด นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับระบบ CRM ของอสังหาริมทรัพย์ของคุณ ทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระเบียบ

คุณสมบัติเด่นของระบบ AI สำหรับหลังคา

  • อัตโนมัติการจับและคัดกรองลูกค้าเป้าหมายด้วยการสนทนาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถระบุผู้ซื้อและผู้ขายที่มีความจริงจัง
  • ดึงดูดผู้เข้าชมตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ด้วยการตอบกลับทันทีสำหรับคำถามเกี่ยวกับที่พัก คำถามด้านการเงิน และคำขอบริการต่างๆ
  • นำเสนอคำแนะนำอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลอย่างเหนือระดับโดยอิงจากพฤติกรรมของผู้ใช้และข้อมูลตลาด
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบ CRM ของคุณเพื่อจัดระเบียบลูกค้าเป้าหมายและเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามผล
  • วิเคราะห์พฤติกรรมและแนวโน้มของกลุ่มเป้าหมายด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด

ข้อจำกัดของ AI สำหรับหลังคา

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด เนื่องจากคำตอบเป็นไปตามแบบจำลอง AI ที่ได้รับการฝึกฝนไว้ล่วงหน้า
  • ต้องมีการตั้งค่าการผสานระบบ ซึ่งอาจใช้เวลาขึ้นอยู่กับระบบที่มีอยู่

การกำหนดราคาด้วย AI สำหรับหลังคา

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว AI หลังคา

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ก้าวล้ำหน้าด้วยเทมเพลต CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์— กระบวนการทำงานที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า ช่วยให้การติดตามลูกค้า การจัดการดีล และการสื่อสารกับลูกค้าเป็นเรื่องง่าย ไม่มีขั้นตอนใดตกหล่น

10. Reimagine Home (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบบ้านเสมือนจริงที่สร้างด้วย AI สำหรับการจัดฉาก การปรับปรุง และการเปลี่ยนแปลงการตกแต่ง)

จินตนาการบ้านใหม่: ตัวแทน AI สำหรับอสังหาริมทรัพย์
ผ่านทางReimagine Home

ต้องการจัดบ้านว่างให้ดูดี? ตกแต่งพื้นที่ใหม่? ทดลองสไตล์ต่าง ๆ? Reimagine Home อาจเป็นเครื่องมือที่คุณต้องการ เพียงอัปโหลดรูปภาพ แล้วภายในไม่กี่วินาที Reimagine Home จะมอบภาพเสมือนจริงที่เหมือนจริงราวกับภาพถ่ายซึ่งทำให้อสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ดูโดดเด่น

อะไรที่ทำให้มันโดดเด่น? ผลลัพธ์ที่ทันสมัยซึ่งจับเทรนด์การออกแบบล่าสุดได้อย่างแม่นยำและความสามารถในการปรับแต่งสูงสุดเพื่อความสมบูรณ์แบบที่ละเอียดอ่อน นอกจากนี้ยังให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วทันใจโดยไม่ทำให้คุณต้องรอ

ไม่ว่าจะเป็นการจัดวางเสมือนจริง การปรับปรุง หรือการปรับเปลี่ยนผังพื้นที่ Reimagine Home ช่วยให้ประกาศขายมีความสอดคล้องทางสายตาและพร้อมสำหรับการตลาดอสังหาริมทรัพย์อยู่เสมอ นอกจากนี้ ด้วย API ที่สามารถปรับขนาดได้ จึงสามารถผสานเข้ากับแพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ได้อย่างราบรื่น

คุณสมบัติเด่นของ Reimagine Home

  • จัดแสดงห้องว่างเสมือนจริงด้วยเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งที่สร้างโดย AI เพื่อเพิ่มคุณภาพของประกาศขาย
  • ออกแบบภายในใหม่ทันทีด้วยการทดลองสไตล์ สีสัน และการจัดวาง
  • จินตนาการถึงการปรับปรุงก่อนเริ่มงานเพื่อแสดงความเป็นไปได้ในการปรับปรุงใหม่
  • สร้างตัวเลือกการออกแบบที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของผู้ซื้อเพื่อการแนะนำที่เฉพาะบุคคล
  • สร้างภาพเสมือนจริงที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและดึงดูดผู้ซื้อมากขึ้น

จินตนาการใหม่ถึงข้อจำกัดของบ้าน

  • ภาพที่สร้างโดย AI อาจขาดการปรับแต่ง ทำให้ควบคุมรายละเอียดการออกแบบที่ละเอียดอ่อนได้ยาก
  • เหมาะที่สุดสำหรับงานภาพ เนื่องจากไม่รองรับการวางแผนทางสถาปัตยกรรมหรือโครงสร้าง

ปรับราคาบ้านใหม่

  • จำเป็น: $14/เดือน
  • เหมาะสมที่สุด: $29/เดือน
  • ขั้นสูง: $49/เดือน
  • พรีเมียม: $99/เดือน

การประเมินและรีวิวบ้านใหม่

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ค้นหาตัวแทน AI ที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของคุณ

ตัวแทน AI เป็นทางเลือกที่เหมาะสมอย่างแน่นอนหากคุณทำงานในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ แต่หากเครื่องมือที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันรู้สึกจำกัด ไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ที่ล้าสมัย ขาดการปรับแต่ง หรือระบบเชื่อมต่อที่ไม่ราบรื่น อาจถึงเวลาแล้วที่คุณควรอัปเกรด

ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ที่เหมาะสมควรช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับลูกค้า และปรับตัวให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจของคุณ

ไม่เหมือนกับโซลูชันแบบเดียวที่เหมาะกับทุกคน ClickUp ผสานการทำงานอัตโนมัติ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ เพื่อช่วยให้การดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การจัดการลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการติดตามดีล ทุกอย่างจะประสานงานกันได้อย่างง่ายดาย

พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่?ลองใช้ ClickUp ฟรี.