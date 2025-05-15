11 อันดับเครื่องมือสร้างสโลแกน AI สำหรับสโลแกนที่ดึงดูดใจ

พักสักครู่ แล้วลิ้มรสคิทแคท!
สโลแกนมีความสำคัญ โดนัลด์ กิลลีส์เป็นผู้สร้างสโลแกนของคิทแคทนี้ และใครในพวกเราที่เคยลิ้มรสคิทแคทกรุบกรอบแล้วจะลืมมันได้!
เพราะคุณมีค่า
สโลแกนของลอรีอัล ปารีสโดย อิลอน สเปคท์ ท้าทายเรื่องราวในอุตสาหกรรมความงามเกี่ยวกับคุณค่าและความมั่นใจในตนเองของผู้หญิง
ในขณะที่ KitKat มุ่งเน้นไปที่การกระทำทางกายภาพ (การหยุดพัก) L'Oréal มุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างพลัง ทั้งสองสโลแกนสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของแบรนด์ที่บริษัทเป็นตัวแทนและติดหูจนยากจะลืม
แต่คุณไม่จำเป็นต้องกลายเป็นกิลลีส์หรือสเปคท์เพื่อเขียนสโลแกนที่น่าจดจำ; ไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นหากคุณมีผู้ช่วย AI ที่สะดวกใช้. ในความเป็นจริง30% ของข้อความการตลาดขาออกสำหรับแคมเปญสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นโดย AI และคุณสามารถสร้างของคุณได้ภายในไม่กี่นาทีเช่นกัน.
บล็อกนี้จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ 11 เครื่องมือสร้างสโลแกนด้วย AI ที่คุณสามารถเลือกใช้เพื่อสร้างไอเดียสโลแกนสำหรับแคมเปญของคุณ มาเริ่มกันเลย!
สรุป: 11 เครื่องมือสร้างสโลแกน AI ที่ดีที่สุด
ก่อนที่เราจะลงลึกในรายละเอียด นี่คือภาพรวมของเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างสโลแกนที่ดึงดูดใจ:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ClickUp
|การสร้างสโลแกนและการบริหารโครงการรณรงค์
|สร้างสโลแกนด้วย ClickUp Brain และใช้ประโยชน์จากตัวเลือกของโมเดล AI หลายแบบ; จัดเก็บไอเดียใน Docs และเปลี่ยนให้เป็นงานพร้อมกำหนดเวลา
|Copy. ai
|การสร้างเนื้อหาทางเลือก
|สร้างรูปแบบเนื้อหาหลายรูปแบบและปรับปรุงสโลแกนโดยใช้ข้อมูลเฉพาะของแบรนด์
|เครื่องมือสร้างสโลแกน Canva
|การสร้างการออกแบบที่ดึงดูดสายตาและสโลแกนที่ติดหู
|สร้างสโลแกนและนำไปใช้กับการออกแบบสำหรับโซเชียลมีเดียและการสร้างแบรนด์ได้ทันที
|ไรท์โซนิค
|การเข้าถึงโมเดล AI ที่แตกต่างกันพร้อมกัน
|ใช้ Chatsonic และ Socialsonic เพื่อระดมความคิดสโลแกนและให้สอดคล้องกับเทรนด์
|Ahrefs
|เครื่องสร้างสโลแกนด้วยปัญญาประดิษฐ์ฟรี
|ผสานการสร้างสโลแกนกับการวิจัยคำหลัก SEO และการวิเคราะห์คู่แข่ง
|แกรมม่า
|การปรับปรุงและขัดเกลาข้อความสโลแกน
|สร้างและแก้ไขสโลแกนโดยใช้เสียงแบรนด์และเป้าหมายการเขียนของ GrammarlyGO
|ช้อปปี้
|การสร้างสโลแกนที่เฉพาะเจาะจงต่ออุตสาหกรรม
|สร้างสโลแกนสำหรับอีคอมเมิร์ซได้หลายร้อยรายการและนำไปใช้กับร้านค้าของคุณได้ทันที
|Jasper AI
|สร้างสโลแกนเฉพาะสำหรับลูกค้า
|กรอกรายละเอียดลูกค้าและใช้เทมเพลตหรือโหมดบอสเพื่อสร้างและทดสอบสโลแกน
|เครื่องมือสร้างสโลแกน Designhill
|การสร้างสโลแกนที่ปรับให้เหมาะสมกับคำค้นหา
|ป้อนคำหลักของแบรนด์และสร้างสโลแกนที่ตรงเป้าหมายมากกว่า 100 รายการได้ทันที
|Hypotenuse AI
|สร้างสโลแกนซ้ำไปซ้ำมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
|อธิบายแบรนด์ของคุณ สร้างหลายเวอร์ชัน และแก้ไขหรือลองใหม่เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
|ง่ายสุดๆ AI
|การสร้างสโลแกนตามแนวทางของแบรนด์
|ฝึกอบรม AI โดยใช้ไฟล์ PDF และข้อมูลแบรนด์เพื่อสร้างสโลแกนที่สอดคล้องกัน
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสร้างสโลแกน AI?
สโลแกนที่น่าจดจำควรมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ และกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์คุณ คุณควรคำนึงถึงวิธีการที่สโลแกนจะปรากฏในบริบทต่าง ๆ ด้วย—มันจะดูน่าสนใจเท่ากันบนเว็บไซต์ หน้าจอมือถือ และป้ายโฆษณาหรือไม่?
เครื่องสร้างสโลแกนด้วย AI ควรสามารถดูแลกระบวนการสร้างสรรค์นี้ได้เพื่อประหยัดเวลาและสร้างสโลแกนที่ออกแบบมาอย่างดี แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้!
นี่คือคุณสมบัติเพิ่มเติมอีกห้าประการที่คุณควรพิจารณาในเครื่องมือสำหรับสโลแกนที่มีประสิทธิภาพ:
- ความสามารถในการปรับแต่ง: ระบุโทนหรือปรับแต่งสโลแกนที่สร้างขึ้นให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะของคุณ
- ความสะดวกในการใช้งาน: การใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การสร้างด้วยคลิกเดียวและตัวเลือกการกรอง
- ตัวเลือกสโลแกนหลายแบบ: สร้างสโลแกนที่ไม่ซ้ำกันโดยไม่ฟังดูซ้ำซาก เพื่อสร้างความประทับใจที่ยาวนาน
- ความสอดคล้องของแบรนด์: การผสานรวมกับสินทรัพย์แบรนด์และข้อกำหนดด้านการโฆษณาที่มีอยู่ของคุณเพื่อการสอดคล้องที่ดีขึ้น
- ตัวเลือกการส่งออก: ดาวน์โหลดสโลแกนสุดท้ายในรูปแบบต่าง ๆ (เช่น PDF, CSV) และแชร์กับสมาชิกทีมเพื่อการตัดสินใจร่วมกัน
การหารือระหว่างผู้ใช้ Reddit นี้ให้คำตอบอย่างสวยงามเกี่ยวกับวิธีการใช้ AI ในการโฆษณาไม่ว่าคุณจะเลือกใช้เครื่องมือใดในที่สุด ให้คิดว่ามันเป็นผู้ช่วยของคุณ ไม่ใช่คู่แข่ง
11 เครื่องมือสร้างสโลแกนด้วย AI ที่ดีที่สุด
เครื่องสร้างสโลแกนด้วย AI สามารถสร้างสโลแกนที่รวดเร็วและปรับแต่งได้ตามต้องการ และทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมในการจัดการความพยายามทางการตลาดของคุณ ตั้งแต่การจัดการโครงการและการบูรณาการการออกแบบไปจนถึงการสร้างแท็กไลน์ที่เป็นมิตรกับ SEO
สำรวจ 11 เครื่องสร้างสโลแกน AI (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย) เพื่อตัดสินใจว่าเครื่องใดเหมาะกับข้อกำหนดของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
🧠 เกร็ดความรู้:ฮุนไดเป็นหนึ่งในชื่อแบรนด์ที่ถูกสะกดผิดมากที่สุดในโลก ตามมาติดๆ ด้วยลัมโบร์กินี
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสโลแกนและการจัดการโครงการแคมเปญ)
การเขียนสโลแกนที่น่าจดจำในขณะที่การจัดการแคมเปญการตลาดของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย—ฟังดูเหมือนฝันใช่ไหม?
แต่ด้วยClickUp มันสามารถเป็นจริงได้! แอปสำหรับทุกงานที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ผสานระบบขับเคลื่อนด้วย AI เข้ากับการแบ่งปันความรู้ การสื่อสารในทีม และการจัดการโครงการ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
สร้างสโลแกนที่ติดหูและรวบรวมไอเดียสร้างสรรค์ด้วยClickUp Brain ผู้ช่วย AI ภายในองค์กรของ ClickUp เครื่องมือนี้จะประมวลผลรายละเอียดแบรนด์ กลุ่มเป้าหมาย และข้อความหลักของคุณโดยใช้การผสานการทำงานกว่า 1,000รายการของ ClickUpเพื่อนำเสนอสโลแกนที่ทรงพลัง
แม้ไม่มีคำสั่งที่ซับซ้อน AI Writer for Work ของ ClickUp Brain ก็สามารถเข้าใจข้อมูลที่เรียบง่ายและสร้างสโลแกนที่น่าจดจำได้
✨ โบนัส: ผู้ใช้ ClickUp Brain สามารถเลือกจาก โมเดล AI ภายนอกหลายแบบ รวมถึง GPT-4o, o3-mini, o1 และ Claude 3. 7 Sonnet สำหรับการเขียนคำโฆษณาและสร้างสโลแกนที่ดึงดูดใจ!
ดูวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUp Brain สำหรับการตลาดด้วยคำอธิบายสั้น ๆ นี้:
เมื่อคุณสร้างสโลแกนที่ดึงดูดใจแล้ว ClickUp ยังสามารถช่วยในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วย ใช้ClickUp Docsเพื่อบันทึกไอเดียสร้างสรรค์ ระบุอัตลักษณ์ของแบรนด์ และวางแผนแคมเปญโซเชียลมีเดีย
สมาชิกทีมหลายคนสามารถทำงานร่วมกันและติดตามการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม. เพื่อเปลี่ยนจากการวางแผนไปสู่การดำเนินการ ทีมสามารถเชื่อมโยง ClickUp Docs กับClickUp Tasksและสร้างรายการที่สามารถดำเนินการได้พร้อมกำหนดเส้นตายและตัวติดตามความคืบหน้า.
📮 ClickUp Insight: ด้วย AI Knowledge Managerของ ClickUp Brainอยู่เคียงข้างคุณ การสร้างสโลแกนกลายเป็นเรื่องง่าย เพียงถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ แล้ว ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้มุมมองของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบและกรองสโลแกน (เช่น ตามหมวดหมู่, คะแนน, หรือสถานะ) มุมมองตารางอาจเหมาะที่สุดสำหรับการจัดเรียงและเปรียบเทียบ
- เพิ่มฟิลด์กำหนดเองของ ClickUpลงในงานของคุณเพื่อจัดหมวดหมู่สโลแกน (เช่น 'เน้นแบรนด์', 'กลุ่มเป้าหมาย', 'โทนเสียง')
- ปรับใช้แม่แบบโฆษณาพร้อมตัวอย่างงาน, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ, ตรวจสอบการเสร็จสิ้นของงาน, และวิเคราะห์ผลลัพธ์สำหรับแคมเปญการตลาดในอนาคตด้วยClickUp Dashboards
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
เชลซี เบนเน็ตต์ ผู้จัดการฝ่ายการมีส่วนร่วมของแบรนด์ ลูลู เพรส ได้แบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาเกี่ยวกับ ClickUp:
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมการตลาด และเราชอบที่มันช่วยให้เราเชื่อมต่อกับแผนกอื่น ๆ ได้ เราใช้ ClickUp แทบทุกวัน สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง มันช่วยเหลือทีมสร้างสรรค์ของเราอย่างมาก และทำให้กระบวนการทำงานของพวกเขามีประสิทธิภาพดีขึ้น
2. Copy.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาทางเลือก)
แทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการคิดค้นสโลแกนสำหรับแต่ละแคมเปญ ให้ใช้ Copy.ai ในการสร้างเนื้อหาทางเลือกสำหรับกิจกรรมการตลาดและกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
มันช่วยให้คุณสามารถเขียนคำแนะนำที่ละเอียดซึ่งระบุพารามิเตอร์เช่นน้ำเสียง, รูปแบบ, และโครงสร้างเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ
นอกเหนือจากการสร้างสโลแกนแล้ว Copy.ai ยังมีห้องสมุดเครื่องมือการเขียน AI ที่หลากหลายซึ่งปรับให้เหมาะกับรูปแบบเนื้อหาต่างๆ เช่น บล็อก คำอธิบายสินค้า อีเมล และอื่นๆ อีกมากมาย เครื่องมือสร้างสโลแกนของมันช่วยให้ปรับแต่งคำสั่งได้อย่างละเอียด ช่วยให้นักการตลาดทดสอบเสียง โทน และมุมมองการนำเสนอได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เครื่องมือ Brand Voice เพื่อให้แน่ใจว่าสโลแกนที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคุณในทุกแคมเปญ
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai
- เพิ่มคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณในข้อมูลนำเข้าเพื่อสร้างสโลแกนที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ
- ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อกรอกข้อมูลและสร้างเนื้อหาได้ภายในไม่กี่วินาที
- ปรับปรุงเนื้อหาของคุณด้วยเครื่องมือเขียนประโยคใหม่
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- ไม่มีตัวเลือกในการแก้ไขข้อความแจ้งเตือนระหว่างการสนทนา
- อาจสร้างเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องหรือซ้ำซ้อน
ราคาของ Copy.ai
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $49/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ขั้นสูง: 249 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Copy.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
3. เครื่องสร้างสโลแกน Canva (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างการออกแบบที่ดึงดูดสายตาและสโลแกนที่ติดหู)
คุณต้องการสโลแกนที่โดดเด่นสำหรับแบรนด์ของคุณพร้อมตัวเลือกการออกแบบที่หลากหลายหรือไม่? Canva Slogan Generator คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ!
คุณสามารถใช้เครื่องมือสร้างสโลแกน AI ของพวกเขาเพื่อเขียนคำขวัญที่ดึงดูดความสนใจและปรับแต่งรูปลักษณ์ได้ทันทีด้วยฟอนต์ สี และกราฟิก—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องสลับแอปสำหรับกลยุทธ์การโปรโมตหรือแคมเปญการตลาดของคุณ
นอกเหนือจากสโลแกนแล้ว Canva ยังช่วยให้คุณสามารถนำคำขวัญที่สร้างขึ้นมากำหนดให้กับภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถลากและวางสโลแกนที่สร้างโดย AI ลงในโพสต์ Instagram, โฆษณา, ใบปลิว และนามบัตร โดยใช้เทมเพลตของ Canva
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเครื่องมือสร้างสโลแกน Canva
- สร้างสโลแกน 50 รายการโดยใช้เครื่องมือสร้างสโลแกน AI ของ Canva ฟรี
- แปลสโลแกนเป็นภาษาต่างๆ กว่า 100 ภาษาด้วยเครื่องมือแปลระดับมืออาชีพของ Canva
- ใช้ Canva Docs เพื่อทำงานร่วมกับทีมของคุณและหารือเกี่ยวกับสโลแกนที่สร้างโดย AI
- แปลงเอกสารของคุณเป็นสไลด์นำเสนอได้ในคลิกเดียว พร้อมนำเสนอแคมเปญธุรกิจของคุณ
ข้อจำกัดของเครื่องมือสร้างสโลแกน Canva
- การจัดระเบียบไฟล์จำนวนมากอาจทำให้ยุ่งเหยิง
- แอปและฟีเจอร์ใหม่ ๆ อาจทำให้รู้สึกท่วมท้นและทำให้การใช้งานดูยุ่งยาก
ราคาของเครื่องมือสร้างสโลแกน Canva
- ฟรีตลอดไป
- Canva Pro: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Canva Teams: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Canva Enterprise: ราคาที่กำหนดเอง
Canva Slogan Generator คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (12,000+ รีวิว)
👀 คุณรู้หรือไม่? 73% ของผู้ใช้โซเชียลระบุว่าหากแบรนด์ไม่ตอบกลับทางออนไลน์ พวกเขาจะซื้อจากคู่แข่งแทน
4. Writesonic (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงโมเดล AI ต่างๆ พร้อมกัน)
Writesonic's Chatsonic ผสานรวมโมเดล AI อย่างเช่น ChatGPT, Claude และ Gemini เพื่อค้นคว้าและสร้างเนื้อหา ทำให้กลายเป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI ที่สมบูรณ์แบบ
คุณยังสามารถใช้ Socialsonic เพื่อติดตามเทรนด์ที่กำลังเป็นกระแสและสร้างคลังไอเดียสร้างสรรค์ได้อีกด้วย การวางแผนแคมเปญการตลาดด้วยเครื่องมือนี้สามารถทำได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์ด้านเนื้อหาโซเชียลของเครื่องมือนี้ในขณะนี้ยังรองรับเฉพาะ LinkedIn เท่านั้น
สโลแกนของ Writesonic เข้ากันได้ดีกับชุดเครื่องมือสำหรับเขียนโฆษณาและคำอธิบายผลิตภัณฑ์ ด้วยฟีเจอร์ Brand Voice คุณสามารถฝึก Writesonic ให้เลียนแบบโทนเสียงเฉพาะบนแพลตฟอร์มต่างๆ ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic
- สร้างและรักษาโทนเสียงของแบรนด์ให้สอดคล้องกันในเนื้อหาที่สร้างขึ้น
- ใช้ประโยชน์จากการสร้างเนื้อหาในกว่า 25 ภาษา
- เผยแพร่เนื้อหาไปยังแพลตฟอร์มที่คุณต้องการได้โดยตรงด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
ข้อจำกัดของ Writesonic
- เครดิตในแผนฟรีเป็นข้อเสนอครั้งเดียวเท่านั้น คุณไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อใช้หมดแล้ว
- มีแนวโน้มที่จะสร้างเนื้อหาทั่วไปแม้สำหรับข้อความที่ระบุเฉพาะเจาะจง
ราคา Writesonic
- ฟรีตลอดไป
- บุคคล: $20/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มาตรฐาน: $99/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Writesonic
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Writesonic ว่าอย่างไร
Writesonic คือผู้ช่วยเขียนที่ฉันต้องการเมื่อต้องคิดชื่อบล็อก, เขียนบทความ, หรือเนื้อหาสำหรับหนังสือ, หรือเนื้อหาการตลาดสำหรับโฆษณาดิจิทัล. ความพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงช่วยเสริมตารางการเขียนของฉันได้เป็นอย่างดี. นอกจากนี้ยังช่วยฉันคิดไอเดียใหม่ ๆ กับลูกค้าของฉันเมื่อเราต้องการค้นหาไอเดียใหม่ ๆ สำหรับเนื้อหา.
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ Writesonic's AI Article Writer 5. 0 เพื่อสร้างร่างเนื้อหาแบบยาว จากนั้นปรับแต่งด้วย Chatsonic สำหรับไอเดียสโลแกนและ Photosonic สำหรับภาพ สร้างแคมเปญการตลาดที่สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ—ตั้งแต่สโลแกนที่ดึงดูดใจไปจนถึงเนื้อหาและกราฟิกที่น่าสนใจโดยใช้แพลตฟอร์มเดียว
5. Ahrefs (ดีที่สุดสำหรับเครื่องมือสร้างสโลแกน AI ฟรี)
ค้นคำค้นหาเพื่อสร้างสโลแกนที่ดึงดูดใจใน Ahrefs และใช้เครื่องมือสร้างสโลแกน AI ของมัน (ฟรี) เพื่อพัฒนาคำขวัญ
แม้ว่าเครื่องมือสร้างสโลแกนของ Ahrefs จะเรียบง่าย แต่พลังที่แท้จริงของมันอยู่ที่การวิจัยคำหลัก ก่อนที่จะสรุปสโลแกน นักการตลาดสามารถใช้ Ahrefs เพื่อทดสอบความยากของคำหลัก ปริมาณการค้นหา และการใช้งานของคู่แข่งสำหรับคำที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้แน่ใจว่าสโลแกนไม่เพียงแต่ดึงดูดความสนใจ แต่ยังฉลาดทาง SEO อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Ahrefs
- เลือกจำนวนตัวแปรที่คุณต้องการสร้าง
- วิเคราะห์สโลแกนและข้อความทางการตลาดที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของคู่แข่งผ่านฟีเจอร์ Site Explorer
- เขียนสโลแกนใหม่ ๆ ตามกิจกรรมการค้นหาของกลุ่มเป้าหมายของคุณโดยใช้เครื่องมือค้นหาคำหลัก
ข้อจำกัดของ Ahrefs
- คำตอบสามารถเป็นแบบทั่วไปและซ้ำกันได้
- ในขณะที่เครื่องมือสร้างสโลแกน AI นั้นฟรี แต่ฟีเจอร์อื่นๆ มีราคาสูง
ราคาของ Ahrefs
- ฟรี
- ไลท์: 129 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐาน: 249 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $449/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $1499/เดือน (ต้องมีการผูกพันรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Ahrefs
- G2: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (550+ รีวิว)
6. Grammarly (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงและขัดเกลาข้อความสโลแกน)
ในบรรดาเครื่องมือที่ตรวจสอบคุณภาพการเขียน Grammarly โดดเด่นด้วยความสามารถในการแก้ไขแบบเรียลไทม์และข้อเสนอแนะที่ละเอียดซึ่งมากกว่าการแก้ไขไวยากรณ์พื้นฐาน
GrammarlyGO ผู้ร่วมสร้าง AI เชิงสร้างสรรค์ มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการเขียนสโลแกนที่ดีในเสียงของแบรนด์คุณ ในการร่างสโลแกนผลิตภัณฑ์ ให้ป้อนคำสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ และ GrammarlyGO จะสร้างตัวเลือกหลายรายการให้คุณภายในไม่กี่วินาที
ข้อเสนอแนะสโลแกนของ Grammarly จะดีขึ้นอย่างมากเมื่อใช้ร่วมกับตัวเลือกการตั้งเป้าหมายแบบกำหนดเอง ตั้งค่าโทนเสียงของคุณ (เป็นมิตร, เป็นทางการ, มั่นใจ) กำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณ เลือกเจตนาของคุณ (ให้ข้อมูล, ชักชวน) และให้ GrammarlyGO ปรับแต่งสโลแกนของคุณให้เหมาะสม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly
- วิเคราะห์เนื้อหาเทียบกับหน้าเว็บเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเป็นต้นฉบับและป้องกันการคัดลอกโดยไม่ตั้งใจ
- ตั้งเป้าหมายการเขียนที่กำหนดเองให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของเนื้อหาของคุณ
- ใช้ประโยชน์จากการรองรับหลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน อังกฤษแบบบริติช ภาษาอังกฤษแบบแคนาดา และภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลีย
ข้อจำกัดของ Grammarly
- อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดมากขึ้นเนื่องจากข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ใน Google Docs หรืออีเมล
- การสนับสนุนที่จำกัดสำหรับการปรับโทนเสียงในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
ราคาของ Grammarly
- ฟรี
- ข้อดี: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Grammarly
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: สำหรับการจดจำแบรนด์—สิ่งที่ผู้ชมจดจำเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ช่วยเพิ่มอัตราการจดจำแบบมีตัวช่วยได้ถึง 79%และคอนเทนต์ที่มีแบรนด์ถึง 81%
7. Shopify (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสโลแกนเฉพาะอุตสาหกรรม)
เครื่องมือสร้างสโลแกนฟรีของ Shopify มีอินเทอร์เฟซที่สะอาดและตรงไปตรงมา เพียงไม่กี่คลิก คุณก็สามารถสร้างสโลแกนที่ดึงดูดใจได้หลายร้อยแบบ
เรียกดูชื่อในอุตสาหกรรมมากมายและสร้างสโลแกนเฉพาะโดยพิมพ์คำหลัก
เครื่องมือสร้างสโลแกนของ Shopify เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังเปิดตัวแบรนด์อีคอมเมิร์ซเฉพาะกลุ่ม เมื่อคุณสร้างสโลแกนของคุณแล้ว คุณสามารถนำไปใช้กับหน้าแรกของเว็บไซต์ Shopify รายการสินค้า หรือแบนเนอร์โฆษณาได้อย่างรวดเร็วผ่านการเชื่อมต่อที่มีให้ในตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Shopify
- เลือกจากตัวเลือกสโลแกนหลายร้อยรายการตามคำค้นหาของคุณ
- ปรับแต่งสโลแกนของคุณให้เน้นข้อความของแบรนด์และจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
- เข้าถึงทรัพยากรทางการตลาดและการสร้างแบรนด์เพิ่มเติมผ่านชุดเครื่องมือที่ผสานรวมของ Shopify
ข้อจำกัดของ Shopify
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับการปรับแต่งสโลแกนที่สร้างขึ้นอย่างละเอียด
- การสร้างจำนวนมากอาจส่งผลให้เกิดสโลแกนที่ซ้ำซ้อนหรือทั่วไป
ราคาของ Shopify
- ฟรี
- พื้นฐาน: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- Shopify: $79/เดือน สำหรับทีมขนาดเล็ก
- ขั้นสูง: $299/เดือน สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Shopify
- G2: 4. 4/5 (4,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (6,500+ รีวิว)
8. Jasper AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสโลแกนเฉพาะลูกค้า)
อธิบายลูกค้าเป้าหมายของคุณให้กับ Jasper AI และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ จากนั้นสร้างเนื้อหาขึ้นมา คุณสามารถทำได้ด้วยเทมเพลตหัวข้อที่สมบูรณ์แบบ—กรอกรายละเอียดต่าง ๆ เช่น คำอธิบายสินค้า ชื่อธุรกิจ บริบท อวาตาร์ของลูกค้า และโทนเสียงที่ต้องการ
อีกวิธีหนึ่งในการสร้างสโลแกนโดยใช้ Jasper AI คือการใช้ฟังก์ชันสูตรของ Boss Mode ซึ่งยอมรับฟิลด์ข้อมูลที่คล้ายกัน แต่สามารถสั่งการคำสั่งเฉพาะสำหรับการสร้างสโลแกนได้ผ่าน CTRL/CMD + Shift + Enter
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper AI
- ใช้เทมเพลตการเขียนเนื้อหาที่หลากหลายเพื่อสร้างชิ้นงานทุกประเภท
- สร้างสโลแกนใน 25 ภาษา
- นำเนื้อหาที่มีอยู่มาใช้ใหม่ให้เป็นพาดหัวที่กระชับ
ข้อจำกัดของ Jasper AI
- ผู้ใช้ใช้เวลาในการเรียนรู้วิธีการใช้คุณสมบัติทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ
- การตั้งค่าข้อความแจ้งเตือนและบริบทอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
ราคา Jasper AI
- ฟรี: ทดลองใช้ 7 วัน
- ผู้สร้าง: $49/ที่นั่งต่อเดือน
- ข้อดี: 69 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Jasper AI
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (1,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jasper AI ว่าอย่างไร
ชอบมากที่ช่วยในการจับคำสั้น ๆ หรือชื่อเรื่องที่ฉันสามารถนำไปใช้ในโซเชียลมีเดีย, อีเมล หรือกิจกรรมการตลาดอื่น ๆ ได้ รีวิวที่รวบรวมและโฮสต์โดย G2.com
9. Designhill Slogan Generator (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสโลแกนที่ปรับให้เหมาะสมกับคำค้นหา)
เครื่องมือสร้างสโลแกนของ Designhill เปรียบเสมือนการคุยกับเพื่อนที่มีไอเดียสร้างสรรค์เกี่ยวกับแบรนด์และการตลาดของธุรกิจคุณ
กรอกคำหลักของแบรนด์คุณและสร้างสโลแกนที่ปรับให้เหมาะกับจุดสนใจนั้นได้ทันที ทำให้มีความเกี่ยวข้องสูงกับช่องทางการตลาดของคุณ
คุณสมบัติเด่นของเครื่องมือสร้างสโลแกน Designhill
- ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งไม่ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- เลือกจากตัวเลือกสโลแกนมากกว่า 100 รายการที่ปรับแต่งมาโดยเฉพาะสำหรับคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ของคุณ
- คัดลอกสโลแกนด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ทำให้ง่ายต่อการบันทึกและเปรียบเทียบรายการโปรดของคุณ
ข้อจำกัดของเครื่องมือสร้างสโลแกน Designhill
- บางสโลแกนอาจต้องแก้ไขเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะกับเสียงของแบรนด์คุณ
- ไม่รองรับหลายภาษา
ราคาของเครื่องมือสร้างสโลแกน Designhill
- ฟรี
คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องมือสร้างสโลแกนของ Designhill
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
10. Hypotenuse AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสโลแกนใหม่ไม่สิ้นสุด)
เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โปรดอธิบายเสียงของแบรนด์และความต้องการของลูกค้าของคุณอย่างละเอียด—Hypotenuse AI จะใช้ข้อมูลนี้ในการสร้างสโลแกนที่ตรงเป้าหมาย
Hypotenuse AI ให้คุณมีตัวเลือกถึงหกตัวเลือกพร้อมอิสระในการแก้ไขตามที่คุณต้องการ. นอกจากนี้ หากคุณไม่ชอบอะไร คุณสามารถสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้.
คุณสมบัติเด่นของ Hypotenuse AI
- ใช้เทมเพลตเนื้อหาที่ปรับแต่งได้มากกว่า 50 แบบ
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือวิจัยออนไลน์เพื่อการค้นหาข้อมูลทันที
- เข้าถึงคุณสมบัติการเขียนบทความขั้นสูงเพื่อพัฒนาข้อความทางการตลาดรอบสโลแกนของคุณ
ข้อจำกัดของปัญญาประดิษฐ์ด้านด้านตรงข้ามของสามเหลี่ยมมุมฉาก
- สร้างเนื้อหาซ้ำๆ เป็นครั้งคราวเมื่อใช้คำสั่งที่คล้ายกัน
- คุณสมบัติการสนับสนุนการแชทแบบจำกัด
การกำหนดราคา Hypotenuse AI
- ฟรี
- รายการ: $29/เดือน
- จำเป็น: $87/เดือน
- บล็อกโปร: 230 ดอลลาร์/เดือน
- บล็อกแบบกำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ของ Hypotenuse AI
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Hypotenuse AI อย่างไร
เราใช้สิ่งนี้สำหรับการระดมความคิดและเขียนคำอธิบายผลิตภัณฑ์ โพสต์บนโซเชียลมีเดีย เนื้อหาบนหน้าแลนดิ้งเพจ และเนื้อหาการตลาดประเภทอื่นๆ อีกเล็กน้อย มันให้ไอเดียที่ยอดเยี่ยมแก่เราและช่วยให้เราสามารถผลิตและปรับเนื้อหาให้เข้ากับโทนเสียงและภาษาที่เหมาะสมกับเราได้
11. ง่ายสุดๆ. AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสโลแกนตามแนวทางของแบรนด์)
คุณสามารถฝึกอบรม Easy-Peasy AI ตามแนวทางแบรนด์เฉพาะตัวอย่าง และโทนเสียงที่ต้องการ เพื่อให้แน่ใจว่าสโลแกนที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกัน โดยใช้ GPT-4 ในการเข้าใจบริบทและสร้างวลีที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพของแบรนด์คุณ
ง่ายนิดเดียว ผู้ช่วย AI ชื่อมาร์กี้ ช่วยปรับปรุงสโลแกนโดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูง
ง่ายสุดๆ คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI
- สร้างสโลแกนในกว่า 40 ภาษา
- เข้าถึงเทมเพลต AI กว่า 200 แบบ เพื่อช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น
- อัปโหลดไฟล์ PDF ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์และถามคำถาม AI เพื่อสร้างแคมเปญการตลาดที่มุ่งเน้นมากขึ้น
ง่ายมาก ข้อจำกัดของ AI
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
- อาจขาดความถูกต้องในเนื้อหาที่สร้างขึ้น
ง่ายสุดๆ การกำหนดราคาด้วย AI
- ฟรี
- เริ่มต้น: 16 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ไม่จำกัด 50: $24/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ไม่จำกัด: $32/ผู้ใช้ต่อเดือน
ง่ายนิดเดียว. คะแนนและรีวิวโดย AI
- G2: 4. 5/5 (รีวิว 20+ รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
👀 คุณรู้หรือไม่? จากข้อมูลของผู้นำด้านการตลาด 93% นักการตลาดจำเป็นต้องรู้วิธีใช้ AI ในกระบวนการทำงานของพวกเขา
สร้างสโลแกนและสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วย ClickUp
การสร้างสโลแกนที่น่าจดจำและติดอยู่ในใจผู้คนไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ด้วยเครื่องมือสร้างสโลแกนด้วย AI ที่เหมาะสม คุณสามารถถ่ายทอดบุคลิกของแบรนด์ออกมาเป็นวลีที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมายของคุณได้
ในขณะที่เครื่องมือทั้งหมดเหล่านี้สามารถช่วยสร้างสโลแกนที่น่าสนใจและทดสอบรูปแบบต่างๆ ได้ แต่ ClickUp เป็นเพียงเครื่องมือเดียวที่รวมการสร้างสโลแกนเข้ากับการจัดการเวิร์กโฟลว์และแคมเปญอย่างครบถ้วน
ClickUp สร้างศูนย์กลางสำหรับการจัดเก็บทรัพย์สินของแบรนด์ การทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม และการติดตามแคมเปญการตลาด ดังนั้น เมื่อคุณสร้างสโลแกนของแบรนด์เสร็จแล้ว คุณสามารถดำเนินการต่อไปในสถานที่เดียวกันกับที่คุณสร้างคำขวัญของคุณ
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้และลองใช้งานได้เลย! 🎉