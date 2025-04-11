11 ระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีและนักบัญชี

ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมากกว่า120 ล้านฉบับต่อปี และในปี 2023 เพียงปีเดียว ตัวเลขดังกล่าวพุ่งสูงขึ้นเป็น 160 ล้านฉบับ
นั่นเป็นเอกสารจำนวนมาก แต่สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีที่ต้องจัดการทั้งหมด? ปริมาณงานยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก และนี่คือความท้าทายที่แท้จริง: เวลาและประสิทธิภาพ
จากการสำรวจล่าสุดของเรา พบว่ามืออาชีพโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน ซึ่งคิดเป็นเวลามากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล กระทู้ใน Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย
ตอนนี้ ให้เพิ่มการติดตามผลที่พลาดเข้าไปด้วย สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี บทลงโทษคือความสูญเสียความไว้วางใจและความวุ่นวาย
นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์ CRM (การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) สามารถสร้างความแตกต่างได้ ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับธุรกิจบัญชีและผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี ช่วยปรับปรุงการบันทึกบัญชี การจัดการเอกสาร การทำงานอัตโนมัติ และการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ต้องการนำประโยชน์ข้างต้นมาใช้ในธุรกิจของคุณหรือไม่? นี่คือรายการระบบ CRM ที่ดีที่สุด 11 ระบบสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี เพื่อช่วยให้คุณเลือกได้อย่างถูกต้อง
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของตัวเลือกของเราสำหรับแพลตฟอร์ม CRM แบบบูรณาการ 11 อันดับแรกสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|คลิกอัพ
|การจัดการลูกค้าที่ปรับแต่งได้ & การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ
|ระบบอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์, พอร์ทัลลูกค้า, 50+ การ์ดแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
|ฟรี, $7–$12/ผู้ใช้/เดือน; ใบเสนอราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|ฮับสปอต
|บริษัทภาษีขนาดเล็กที่ต้องการโซลูชันการขาย การตลาด และ CRM แบบครบวงจร
|แบบฟอร์มที่กำหนดเอง, เทมเพลตอีเมล, กระบวนการทำงานสำหรับการเริ่มต้นใช้งาน
|เริ่มต้นที่ $15/ผู้ใช้/เดือน; สูงสุด $3,600/ผู้ใช้/เดือน
|TaxDome
|การจัดการการปฏิบัติงานแบบครบวงจรพร้อมพอร์ทัลสำหรับลูกค้า
|ระบบอัตโนมัติลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, พอร์ทัลลูกค้าที่ปลอดภัย, กระบวนการทำงานแบบภาพ
|800–1,200 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี ต่อผู้ใช้
|ลิซิโอ
|การสื่อสารกับลูกค้าอย่างปลอดภัย & การทำงานอัตโนมัติ
|การส่งข้อความอย่างปลอดภัย, ระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ, บันทึกการสื่อสาร
|ข้อดี: $75/ผู้ใช้/เดือน; ใบเสนอราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|Pipedrive
|บริษัทภาษีที่ขับเคลื่อนด้วยยอดขายที่ต้องการระบบภาพแสดงขั้นตอนการทำงาน
|การลากและวางท่อส่งข้อมูล, ระบบอัตโนมัติสำหรับการติดตามผล, การติดตามอีเมล
|$14–$79/ผู้ใช้/เดือน
|Zoho CRM
|ระบบการทำงานด้านภาษีที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง พร้อมการเชื่อมต่อระบบบัญชีในตัว
|การเชื่อมต่อ Zoho Books/Payroll, กฎภาษีอัตโนมัติ, การรายงานภาษี
|20–65 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
|ข้อมูลเชิงลึก
|การจัดการท่อส่งที่แข็งแกร่งและการทำงานอัตโนมัติของงาน
|โครงสร้างท่อส่งข้อมูลที่เป็นระบบ, ฟิลด์ภาษีที่กำหนดเอง, ระบบอัตโนมัติตามกำหนดเวลา
|29–99 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
|Accelo
|การทำให้การจัดการลูกค้าและการให้บริการเป็นอัตโนมัติในสำนักงานภาษี
|การติดตามเวลา + การเรียกเก็บเงิน, ประวัติลูกค้าครบถ้วน, ระบบบันทึกข้อมูลที่สามารถค้นหาได้
|ราคาตามความต้องการ
|คล่องแคล่วว่องไว
|การจัดการและการมีส่วนร่วมกับลูกค้าที่ผสานรวมกับสื่อสังคมออนไลน์
|การเสริมสร้างโปรไฟล์ทางสังคม, การติดตามอีเมล, การจับข้อมูลลูกค้าทางสังคม
|29.90 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
|เซลส์ฟอร์ซ
|บริษัทภาษีระดับองค์กรที่ต้องการระบบอัตโนมัติขั้นสูงและการวิเคราะห์ข้อมูล
|การวิเคราะห์ด้วย AI, การแจ้งเตือนกำหนดเวลา, การผสานระบบบัญชีที่แข็งแกร่ง
|165–500 ดอลลาร์สหรัฐ/ผู้ใช้/เดือน
|วิธีการ CRM
|การจัดการลูกค้า/การเรียกเก็บเงินแบบบูรณาการกับ QuickBooks และ Xero
|การซิงค์การเรียกเก็บเงินแบบเรียลไทม์, พอร์ทัลบริการตนเองสำหรับลูกค้า, การติดตามผลอัตโนมัติ
|25–74 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
คุณควรค้นหาอะไรใน CRM สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี?
การจัดการข้อมูลลูกค้าเป็นเรื่องที่ใช้เวลามากอยู่แล้ว และฤดูภาษีก็ยิ่งทำให้แย่ลงไปอีก เมื่อต้องจัดการกับกำหนดเวลาที่นับไม่ถ้วน อีเมล และเอกสารต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีจำเป็นต้องเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัล
รายงานล่าสุดของกรมสรรพากรระบุว่ามีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 23.1 ล้านฉบับซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าโซลูชันดิจิทัลเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมระบบ CRM สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง—มันช่วยจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า, ทำให้การปฏิบัติงานเป็นระบบอัตโนมัติ, และทำให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรหลุดรอดไป
📌 แต่ไม่ใช่ว่า CRM ทุกตัวจะเหมือนกันสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี ดังนั้นนี่คือรายการคุณสมบัติ "ที่ต้องมี" ที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์ CRM ที่เหมาะสม:
- จัดระเบียบการจัดการลูกค้า: จัดเก็บประวัติภาษี สถานะการยื่นภาษี การหักลดหย่อน และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
- ติดตามงานและกำหนดเวลา: ส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการยื่นเอกสาร การตรวจสอบ และการติดตามผล
- จัดเก็บและรักษาความปลอดภัยเอกสาร: เก็บรักษาแบบแสดงรายการภาษีและเอกสารประกอบไว้ในสถานที่กลาง
- บันทึกประวัติการสื่อสาร: บันทึกอีเมล, การโทร, และการประชุมเพื่อการโต้ตอบกับลูกค้าอย่างครบถ้วน
- อัตโนมัติกระบวนการทำงาน: จัดการคำขอเอกสาร การติดตามผล และการต้อนรับลูกค้าใหม่ด้วยความพยายามน้อยที่สุด
- ผสานรวมกับซอฟต์แวร์ภาษี: ซิงค์กับซอฟต์แวร์บัญชีเช่น QuickBooks Online เพื่อการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์
- ปรับแต่งฟิลด์และการรายงาน: สร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของลูกค้า กระบวนการขาย และประสิทธิภาพทางธุรกิจ
- ตั้งค่าพอร์ทัลลูกค้าที่เหมาะสม: ให้บริการการเข้าถึงเอกสารภาษี ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน และการสื่อสารด้วยตนเองอย่างปลอดภัย
11 อันดับ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี
ด้วยระบบ CRM ที่เหมาะสม บริษัทด้านภาษีสามารถจัดการการติดต่อกับลูกค้า อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ—ช่วยให้ลูกค้าผ่านพ้นฤดูภาษีได้อย่างไร้ความเครียด นี่คือตัวเลือกของเราสำหรับซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุด 11 ตัว เพื่อช่วยให้ฤดูภาษีของคุณจัดการได้ง่ายขึ้น
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้าที่ปรับแต่งได้และการทำงานอัตโนมัติ)
🔎 คุณทราบหรือไม่? การบริการลูกค้าเป็นคุณสมบัติที่มีคุณค่ามากที่สุดในผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี โดยได้รับการจัดอันดับสูงกว่าคุณสมบัติอื่นๆ ถึงสี่เท่า
หากคุณต้องการอยู่ในรายชื่อ "10/10, แนะนำแน่นอน" ของลูกค้าคุณ คุณต้องลองใช้CRM ของ ClickUpสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี ในฐานะ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ClickUpผสานการจัดการโครงการ การจัดเก็บเอกสาร และการสื่อสารทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI
มาดูกันว่ามันช่วยอะไรได้บ้างสำหรับขั้นตอนการทำงานของคุณ!
สิ่งแรกที่ต้องทำ: การไล่ตามลูกค้าเป็นเรื่องที่เหนื่อยล้า—และนี่คือส่วนที่ไม่มีใครสอนคุณในโรงเรียนภาษี
แล้วคุณจะทำอะไรที่แตกต่างออกไปได้บ้าง?ClickUp Formsช่วยให้การรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป็นเรื่องง่ายและทำให้กระบวนการรับข้อมูลอัตโนมัติภายในระบบ CRM ของคุณ
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีจากข้อมูลที่ส่งมา—ไม่ว่าคุณจะกำลังรวบรวมรายละเอียดการลงทะเบียนของลูกค้า รายงานค่าใช้จ่าย หรือข้อมูลการปฏิบัติตามข้อกำหนด
การใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp CRM ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี การเงิน และภาษีเช่นคุณสามารถติดตามข้อมูลลูกค้าที่สำคัญเช่น สถานะการยื่นภาษี ปีภาษี สถานะใบแจ้งหนี้ และกำหนดเวลาเอกสาร—ทั้งหมดในที่เดียว คุณสามารถกรองงานตามประเภทของลูกค้า (เช่น ธุรกิจ vs. บุคคล) ติดแท็กกรณีเร่งด่วน และสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ นี่เป็นวิธีที่ยืดหยุ่นในการจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานโดยไม่ต้องจมอยู่กับสเปรดชีต
ClickUp สำหรับการบัญชีช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถจัดเก็บเอกสารการคืนภาษี, งบการเงิน, และเอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนดไว้ในระบบกลางที่สามารถค้นหาได้ และสามารถแชร์กับลูกค้าได้ผ่านศูนย์เอกสารของ ClickUp
ดีกว่านั้น เอกสารทั้งหมดของคุณไม่ได้เป็นเพียงเอกสารนิ่ง แต่เป็นเอกสารที่สามารถดำเนินการได้ คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ และเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการอัปเดตภายในเอกสารให้กลายเป็นงานใหม่ได้
ไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตประมาณการภาษีหรือติดตามข้อมูลที่ขาดหายไป ข้อมูลทุกชิ้นที่เก็บไว้สามารถกลายเป็นก้าวไปข้างหน้าได้ด้วยClickUp Tasks
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ด้วยการใช้ClickUp Automations คุณสามารถกระตุ้นงานติดตามผลได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น หากใบแจ้งหนี้ของลูกค้าเกินกำหนดหรืองบประมาณเกินขีดจำกัด งานสามารถถูกสร้างและมอบหมายโดยอัตโนมัติโดยใช้การกระตุ้นแบบเมื่อ-แล้ว
นี่คือคู่มือฉบับย่อเกี่ยวกับวิธีการใช้ AI เพื่อทำงานอัตโนมัติ 👇🏻
ตอนนี้ สำหรับหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด
การคัดกรองข้อมูลลูกค้าด้วยตนเองเป็นเส้นทางตรงสู่ความเหนื่อยล้าในช่วงฤดูยื่นภาษี
ClickUp สำหรับทีมการเงินช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถสร้างรายงานระดับสูง คำนวณข้อมูลสำคัญได้ทันทีด้วยฟิลด์สูตร และติดตามสถานะการชำระเงินได้อย่างทันท่วงทีด้วยเครื่องมือติดตามแบบเรียลไทม์ เช่นแดชบอร์ดของ ClickUp
นอกจากนี้การผสานการทำงานของ ClickUpกับเครื่องมือกว่า 1,000 รายการ เช่น QuickBooks และ Xero ทำให้เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่คุณต้องมีเพื่อจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับภาษีทั้งหมดของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ปรับแต่งแดชบอร์ดภาษี: แสดงข้อมูลลูกค้า ความคืบหน้าในการยื่นภาษี ข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้ และสถานะการปฏิบัติตามข้อกำหนด ด้วยวิดเจ็ตแดชบอร์ดมากกว่า 50 รายการ
- ซิงค์กำหนดส่งงานกับมุมมองปฏิทิน: ติดตามวันยื่นภาษี, การประชุมกับลูกค้า, และงานที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยการผสาน ClickUp กับ Google Calendar และ Outlook
- รวมอีเมลไว้ที่เดียวเพื่อการสื่อสารกับลูกค้าที่ราบรื่น: จัดการอีเมลลูกค้า คำถามเกี่ยวกับภาษี และการอัปเดตโครงการได้โดยตรงใน ClickUp
- เปิดใช้งานบริการตนเองผ่านพอร์ทัลลูกค้า: ให้ลูกค้าเข้าถึงเอกสารภาษี ใบแจ้งหนี้ และสถานะการยื่นภาษีได้แบบเรียลไทม์
- เร่งกระบวนการด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI: ใช้เทมเพลตอัตโนมัติมากกว่า 100 แบบ และทริกเกอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อมอบหมายงาน ส่งการแจ้งเตือนกำหนดเวลา และอัปเดตสถานะการยื่นภาษีได้ทันที
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อเรียนรู้คุณสมบัติทั้งหมด
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ClickUp ได้เปลี่ยนเกมสำหรับสำนักงานบัญชีของฉันในด้านการจัดการงาน การบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และการเก็บบันทึกข้อมูล ฉันขอแนะนำอย่างยิ่ง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากการตั้งค่า CRM ตั้งแต่เริ่มต้นดูเป็นเรื่องยากเกินไป ให้เริ่มต้นด้วยเทมเพลต CRMฟรีที่ปรับแต่งได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและสร้างความมั่นใจในการใช้งานเครื่องมือ CRM ที่ซับซ้อนมากขึ้น
2. HubSpot (เหมาะสำหรับสำนักงานบัญชีขนาดเล็กที่ต้องการโซลูชันการขาย การตลาด และ CRM แบบครบวงจร)
ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้มากพอ แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีส่วนใหญ่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการตามหาข้อมูลลูกค้า แน่นอนว่านี่ไม่ใช่วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในภาคส่วนที่มีความอ่อนไหวต่อกำหนดเวลา
HubSpot CRM เข้าใจดี มันจัดระเบียบบันทึกภาษีทุกฉบับ การโต้ตอบกับลูกค้าเป้าหมาย และการติดตามผลอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้คุณไม่ต้องเร่งหาข้อมูลในนาทีสุดท้าย
ตอนนี้ แทนที่จะต้องวิ่งตามเอกสาร คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างแท้จริงด้วยฟีเจอร์การจัดการการสื่อสารกับลูกค้าที่ติดตั้งมาให้แล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- ติดตามการรับลูกค้าใหม่ ข้อเสนอ และข้อตกลงบริการด้านภาษีในแดชบอร์ดเดียว
- เปลี่ยนผู้สนใจเป็นลูกค้าด้วยแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ เทมเพลตอีเมล และกระบวนการทำงานอัตโนมัติ
- กำหนดการประชุมกับลูกค้าและกำหนดเส้นตายด้วยปฏิทินและการแจ้งเตือนในตัว
ข้อจำกัดของ HubSpot
- เครื่องมือขั้นสูงต้องการแผนระดับสูงกว่า
- รายงานที่กำหนดเองมีจำกัดในแผนระดับล่าง
ราคาของ HubSpot
- Marketing Hub Starter: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- แพลตฟอร์มลูกค้าเริ่มต้น: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- Marketing Hub Professional: 800 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Marketing Hub Enterprise: 3,600 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (12,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (4,300+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง HubSpot อย่างไรบ้าง?
HubSpot เป็นซอฟต์แวร์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่ช่วยให้เราสามารถควบคุมและติดตามธุรกิจของเราได้ และยังเหมาะสำหรับธุรกิจ B2B หรือ B2C ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงการบัญชี การค้าขาย และอื่น ๆ อีกมากมาย...
3. TaxDome (เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีที่ต้องการโซลูชันการจัดการสำนักงานแบบครบวงจรพร้อมพอร์ทัลสำหรับลูกค้า)
จุดประสงค์หลักของการเข้าถึงเทคโนโลยี CRM ขั้นสูงคือการสามารถลดงานที่ต้องทำซ้ำๆ ด้วยตนเองลงได้
งานที่ต้องทำด้วยมือ เช่น การติดตามงานหรือการขอแบ่งปันเอกสาร มักจะสะสมอย่างรวดเร็วในบริษัทด้านภาษี TaxDome ช่วยลดภาระงานเหล่านี้ด้วยระบบอัตโนมัติที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเวิร์กโฟลว์ CRM
ตั้งแต่การรับข้อมูลลูกค้าไปจนถึงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะขับเคลื่อนงานไปข้างหน้าโดยไม่ต้องคอยดูแลตลอดเวลา—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่ต้องการการดูแลจากมนุษย์อย่างแท้จริง
คุณสมบัติเด่นของ TaxDome
- อัตโนมัติภารกิจภาษี เช่น การรวบรวมเอกสาร, การติดตาม, และกระบวนการเซ็นชื่ออิเล็กทรอนิกส์
- เสนอการสื่อสารที่ปลอดภัยกับลูกค้าและการแบ่งปันเอกสารผ่านพอร์ทัลและแอปพลิเคชันมือถือ
- จัดระเบียบช่องทางลูกค้าเพื่อแสดงภาพความคืบหน้าของบริการด้านภาษี
ข้อจำกัดของ TaxDome
- การปรับแต่งกระบวนการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับระบบ CRM ที่ครอบคลุมมากกว่า
- ไม่เหมาะสำหรับบริษัทที่มีฐานข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่และซับซ้อน
ราคาของ TaxDome
- โซโล: $800/ปี ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $1000/ปี ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 1,200 ดอลลาร์/ปี ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว TaxDome
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง TaxDome อย่างไรบ้าง?
มีเครื่องมือที่มีประโยชน์มากมายใน TaxDome! การใช้ระบบท่อ (pipelines) ช่วยให้เราสามารถทำให้หลาย ๆ งานด้านการบริหารเป็นอัตโนมัติได้ ซึ่งช่วยประหยัดเวลา ลูกค้าชอบมากที่ระบบใช้งานง่าย และการใช้แท็ก (tags) ช่วยให้การจัดระเบียบสิ่งต่าง ๆ เป็นเรื่องง่ายมาก
📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตพอร์ทัลลูกค้า
📮 ClickUp Insight: การจัดการเวลาเป็นความเครียดเพิ่มเติมสำหรับพนักงานของคุณ
92% ของผู้ทำงานด้านความรู้พึ่งพาการจัดการเวลาแบบส่วนตัว แต่เครื่องมือจัดการงานส่วนใหญ่ไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลาและการจัดลำดับความสำคัญที่แข็งแกร่งในตัว ช่องว่างนี้อาจทำให้การจัดการงานมีประสิทธิภาพยากขึ้น
เครื่องมือการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp, การจัดตารางเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเครื่องมือติดตามเวลา ช่วยขจัดความไม่แน่นอนด้วยการนำเสนอคำแนะนำที่อิงจากข้อมูล
4. Liscio (เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีที่ต้องการการสื่อสารกับลูกค้าอย่างปลอดภัยและการทำงานอัตโนมัติ)
Liscio CRM สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี ช่วยลดการสื่อสารซ้ำซ้อนระหว่างทีมขายและลูกค้าของคุณ ด้วยการรวมการติดต่อกับลูกค้าไว้ในแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยเพียงแห่งเดียว
ซอฟต์แวร์ CRM ทางบัญชีนี้มอบพอร์ทัลลูกค้าเฉพาะพร้อมฟีเจอร์การติดตามและการสื่อสารกับลูกค้า—ทำให้การมีส่วนร่วมกับลูกค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Liscio
- การสื่อสารกับลูกค้าและการแบ่งปันเอกสารอย่างปลอดภัยในพอร์ทัลเดียว
- อัตโนมัติภารกิจที่ทำซ้ำเช่นการแจ้งเตือน, การส่งแบบฟอร์ม, และการอนุมัติการคืนภาษี
- ติดตามการสื่อสารกับลูกค้าทั้งหมดผ่านอีเมล, โทรศัพท์, และข้อความในไทม์ไลน์เดียว
ข้อจำกัดของ Liscio
- การส่งข้อความสองทางมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ราคาของ Liscio
- ข้อดี: 75 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Liscio
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
5. Pipedrive (เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทภาษีที่เน้นการขายที่ต้องการระบบภาพรวมของกระบวนการขายและการติดตามลูกค้า)
ในช่วงฤดูยื่นภาษี คุณคงยุ่งอยู่กับการต้อนรับลูกค้าใหม่และการจัดการลูกค้าเป้าหมายอยู่แล้ว แล้วคุณจะพิจารณาโอกาสในการขายเพิ่มได้อย่างไร?
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ Pipedrive มอบระบบภาพที่ชัดเจนให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อจัดการทุกขั้นตอน ตั้งแต่การปรึกษาครั้งแรกจนถึงการปิดการรับเงินค่าบริการรายเดือน เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นสถานะของลูกค้าแต่ละรายได้ง่าย และทราบว่าอะไรที่ต้องให้ความสนใจต่อไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- สร้างภาพจำลองกระบวนการให้บริการด้านภาษีและติดตามความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอนได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์ลากและวาง
- ทำให้การติดตามลูกค้าเป็นอัตโนมัติด้วยการจัดตารางเวลาและการแจ้งเตือนอัจฉริยะ
- ส่งและติดตามอีเมลภายในแพลตฟอร์มเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- เครื่องมือรายงานมีความพื้นฐานเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- การเชื่อมต่อบางรายการต้องตั้งค่าด้วยตนเอง
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 79 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Pipedrive อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบอินเทอร์เฟซและความง่ายในการใช้งาน มันง่ายมากที่จะปรับแต่งกระบวนการให้เหมาะกับขั้นตอนการทำงานของคุณและเพิ่มแท็กให้กับผู้ติดต่อเพื่อแบ่งกลุ่มข้อมูลของคุณ
6. Zoho CRM (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานด้านภาษีที่ปรับแต่งได้สูงพร้อมการผสานรวมระบบบัญชีในตัว)
จุดเด่นของ Zoho CRM คือถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีโดยเฉพาะ
Zoho Books และ Zoho Payroll มีฟีเจอร์การคำนวณภาษีในตัว กฎที่กำหนดเอง และการเชื่อมต่อโดยตรง ทำให้การจัดการลูกค้าและข้อมูลภาษีอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกัน
นั่นหมายถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าลดลง และมีเวลาเพิ่มขึ้นในการให้บริการลูกค้าแทนที่จะใช้เวลาในการเชื่อมต่อระบบต่างๆ เข้าด้วยกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM
- ตั้งค่ากฎภาษีอัตโนมัติและใช้อัตราภาษีเฉพาะกับธุรกรรม
- ผสานการทำงานโดยตรงกับ Zoho Books และ Payroll เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานทางบัญชีให้มีประสิทธิภาพ
- สร้างรายงานที่เน้นด้านภาษี เช่น ข้อมูลประชากรของลูกค้าและแนวโน้มการยื่นภาษี
ข้อจำกัดของ Zoho CRM
- อินเทอร์เฟซมีความซับซ้อนในการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
- แผนระดับเริ่มต้นจำกัดการเข้าถึงระบบอัตโนมัติขั้นสูง
ราคาของ Zoho CRM
- มาตรฐาน: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: 65 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
Zoho CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 2,500+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,800 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho CRM อย่างไรบ้าง?
Zoho ได้พัฒนาชุดแอปพลิเคชันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์บัญชีหรือปลั๊กอินแชท ที่ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ เพื่อให้คุณสามารถทราบข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการดำเนินงานทางธุรกิจของคุณได้จากแดชบอร์ดเดียว
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การปรับสมดุลบัญชีรู้สึกเหมือนการตรวจสอบบัญชีที่ไม่มีวันจบสิ้นใช่ไหม? ประหยัดเวลาในการทำบัญชีด้วยมือด้วยเทมเพลตการทำบัญชีฟรีเหล่านี้
7. Insightly CRM (เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีที่ต้องการการจัดการระบบงานขายและการทำงานอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ)
แม้ว่าคุณอาจจัดการกับการยื่นภาษีหลายร้อยรายการทุกสัปดาห์ แต่มันไม่ได้ทำให้ความจริงที่ว่า การยื่นภาษีของลูกค้าแต่ละรายรู้สึกเหมือนเป็นโครงการย่อยๆ ของตัวเอง
นั่นคือเหตุผลที่ Insightly CRM ช่วยคุณจัดการพวกเขาเหมือนเป็นหนึ่งเดียว ต่างจาก CRM แบบดั้งเดิมที่เน้นเฉพาะกระบวนการขาย Insightly มอบโครงสร้างกระบวนการทำงานที่สร้างขึ้นสำหรับธุรกิจที่มีงานจำนวนมาก เช่น การเตรียมงาน การตรวจสอบ และการยื่นเอกสาร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Insightly CRM
- มองเห็นความคืบหน้าในการยื่นภาษีของลูกค้าแต่ละรายผ่านกระบวนการที่เป็นระบบ
- ปรับแต่งฟิลด์เฉพาะด้านภาษีเพื่อติดตามการหักลดหย่อน สถานะการยื่นภาษี และรายได้
- ทำให้การติดตามลูกค้าและงานเตรียมภาษีเป็นอัตโนมัติด้วยตัวกระตุ้นตามกำหนดเวลา
ข้อจำกัดของระบบ CRM Insightly
- มีขีดจำกัดในการจัดเก็บบันทึกในแผนพื้นฐาน
- การตั้งค่าอาจรู้สึกซับซ้อนสำหรับทีมขนาดเล็ก
ราคาของ Insightly CRM
- เพิ่มเติม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 49 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Insightly CRM
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Insightly CRM อย่างไรบ้าง?
มีคุณสมบัติครบถ้วนที่ธุรกิจต้องการ เช่น ใช้งานง่าย รายงานที่แข็งแกร่ง และการปรับแต่งตามความต้องการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสูงเหมือน CRM ที่เป็นที่รู้จักอื่น ๆ
8. Accelo (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการจัดการลูกค้าและการให้บริการในสำนักงานบัญชี)
ในระบบ CRM ส่วนใหญ่ การเรียกเก็บเงินมักเป็นขั้นตอนที่คิดขึ้นทีหลัง แต่กับ Accelo การเรียกเก็บเงินถูกผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณโดยอัตโนมัติ สำนักงานบัญชีสามารถติดตามเวลา บริหารงานลูกค้า และออกใบแจ้งหนี้ได้ทั้งหมดในระบบเดียว
นั่นหมายถึงรายได้ที่ลดลงน้อยลงจากการหลุดรอดไป และมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ งานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ และงานที่ล่าช้า
คุณสมบัติเด่นของ Accelo
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการเรียกเก็บเงิน การติดตามเวลา และการมอบหมายงานจากระบบเดียว
- ดูประวัติลูกค้าทั้งหมด รวมถึงอีเมล ใบแจ้งหนี้ และการอัปเดตบริการ
- ใช้การค้นหาขั้นสูงเพื่อค้นหาบันทึกภาษีและไฟล์ลูกค้าได้ทันที
ข้อจำกัดของ Accelo
- การคุ้นเคยกับอินเตอร์เฟซที่ซับซ้อนต้องการการฝึกอบรม
- การกำหนดราคาตามความต้องการอาจทำให้บริษัทขนาดเล็กไม่สนใจ
Accelo ราคา
- มืออาชีพ: ราคาตามความต้องการ
- ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
- ขั้นสูง: การกำหนดราคาแบบกำหนดเอง
คะแนนและรีวิว Accelo
- G2: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Accelo อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบการผสานรวมระหว่างซอฟต์แวร์กับซอฟต์แวร์บัญชีของฉันและซอฟต์แวร์การจัดการระยะไกล มันทำให้กิจกรรมทั้งหมดอยู่ในที่เดียว
🔮 ข้อมูลเชิงลึกสำคัญ: ทำไมต้องใช้เครื่องมือหลายอย่างในเมื่อ ClickUp สามารถจัดการทุกอย่างได้? เพราะCRM และการจัดการโครงการร่วมกันช่วยให้งานด้านภาษีเป็นไปอย่างราบรื่นและไร้ความวุ่นวาย
9. Nimble (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้าและการมีส่วนร่วมที่ผสานรวมกับสื่อสังคมออนไลน์)
Nimble CRM สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีช่วยให้การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและการติดตามผลเป็นไปอย่างง่ายดาย—ทั้งหมดนี้สามารถทำได้โดยดึงข้อมูลลูกค้าจากอีเมล โซเชียลมีเดีย และแพลตฟอร์มอื่น ๆ
ด้วยการเสริมสร้างการติดต่อและการจัดการระบบงานต่อเนื่อง ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีและ CPA สามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า และติดตามกำหนดเวลาสำคัญในฤดูกาลภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องยุ่งยากกับงานเอกสารด้วยตนเอง!
คุณสมบัติเด่นของ Nimble
- เพิ่มข้อมูลโปรไฟล์ลูกค้าโดยอัตโนมัติผ่านการเชื่อมต่อกับ LinkedIn, Twitter และ Gmail
- ติดตามอีเมลและทำการติดตามผลในฤดูภาษีโดยอัตโนมัติจากแดชบอร์ดเดียว
- จับลูกค้าเป้าหมายผ่านโซเชียลหรืออีเมลและกำหนดให้กับกระบวนการทำงานด้านภาษี
ข้อจำกัดที่คล่องตัว
- ความจุในการจัดเก็บไฟล์มีจำกัด
- เครื่องมือรายงานขั้นสูงสำหรับข้อมูลเชิงลึกเฉพาะทางบัญชีมีน้อย
การกำหนดราคาที่คล่องตัว
- แผนธุรกิจ: $29.90/เดือน ต่อผู้ใช้
การจัดอันดับและรีวิวที่รวดเร็ว
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Nimble อย่างไรบ้าง?
ซอฟต์แวร์ Nimble มีอินเทอร์เฟซที่ยอดเยี่ยมและแดชบอร์ดที่น่าทึ่งซึ่งช่วยในการทำงานอัตโนมัติของบัญชีเงินเดือน นอกจากนี้ แพลตฟอร์มนี้ยังปรับปรุงการปรับแต่งแผนขององค์กรของเราทั้งหมดได้อย่างมากเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าทุกคน
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีจัดระเบียบการเงิน: คู่มือทีละขั้นตอน
10. Salesforce (เหมาะสำหรับบริษัทภาษีระดับองค์กรที่ต้องการระบบอัตโนมัติขั้นสูงและการวิเคราะห์ข้อมูล)
หากบริษัทของคุณมีลูกค้าจำนวนมาก การจัดการให้เป็นระเบียบอาจเป็นเรื่องท้าทาย Salesforce ช่วยได้โดยการรวมข้อมูลลูกค้า กำหนดเวลาภาษี และการรายงานไว้ในระบบเดียว
นอกจากนี้ แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และการผสานรวมกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบัญชีทำให้เหมาะสมกับบริษัทที่ต้องการโครงสร้างที่ดีขึ้นและการมองเห็นที่ชัดเจนขึ้นเมื่อเติบโต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce
- ตั้งการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับกำหนดเวลา, การขอเอกสาร, และการนัดหมาย
- ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับการคาดการณ์รายได้ภาษีและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือบัญชีและระบบเอกสารหลัก
ข้อจำกัดของ Salesforce
- ราคาแพงสำหรับบริษัทขนาดเล็ก
- การปรับแต่งและการตั้งค่าอาจมีความซับซ้อน
การกำหนดราคา Salesforce
- องค์กร: $165/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $330/เดือน ต่อผู้ใช้
- Einstein 1 Sales: $500/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Salesforce
- G2: 4. 4/5 (23,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (18,000+ รีวิว)
🔮 ข้อมูลเชิงลึกสำคัญ: การนำระบบบัญชีโครงการมาใช้ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องน่าปวดหัวเกี่ยวกับตัวเลข—ทำตามคู่มือทีละขั้นตอนนี้เพื่อทำให้ถูกต้อง:วิธีใช้บัญชีโครงการ
11. เมธอด CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้าและการเรียกเก็บเงินแบบบูรณาการกับ QuickBooks และ Xero)
เมื่อระบบ CRM ของคุณสื่อสารโดยตรงกับซอฟต์แวร์บัญชี ทุกอย่างจะดำเนินไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น Method CRM สามารถเชื่อมต่อกับ QuickBooks และ Xero ได้อย่างไร้รอยต่อ ข้อมูลลูกค้า ใบแจ้งหนี้ และการชำระเงินจะอัปเดตพร้อมกันทั้งหมด—ไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำ ไม่ต้องกังวลเรื่องการเรียกเก็บเงินตกหล่น
วิธีการ CRM คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ซิงค์ข้อมูลการเรียกเก็บเงินและการเงินกับ QuickBooks และ Xero แบบเรียลไทม์
- เปิดใช้งานบริการตนเองสำหรับลูกค้าผ่านพอร์ทัลที่มีแบรนด์สำหรับใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการติดตามลูกค้า การทำงานของข้อเสนอ และการต่ออายุบริการ
ข้อจำกัดของระบบ CRM
- ต้องการการฝึกอบรมเพื่อนำไปใช้ระบบอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพ
- อาจมีความท้าทายในการผสานรวมกับระบบเดิม
วิธีการกำหนดราคา CRM
- การจัดการผู้ติดต่อ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- CRM Pro: $44/เดือน ต่อผู้ใช้
- CRM Enterprise: $74/เดือน ต่อผู้ใช้
วิธีการให้คะแนนและรีวิว CRM
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
เครื่องมือเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์
นอกเหนือจาก 11 อันดับแรกของเราแล้ว นี่คือตัวเลือกซอฟต์แวร์ CRM เพิ่มเติมสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีที่อาจเหมาะสมกับคุณ:
- Calendly: Calendly ช่วยให้ลูกค้าสามารถจองการปรึกษาด้านภาษีได้โดยตรงในปฏิทินของคุณ ทำให้คุณสามารถใช้เวลาในการยื่นภาษีได้มากขึ้น และการนัดหมายกับลูกค้าก็ง่ายกว่าที่เคย
- Dext: Dext สามารถดึงข้อมูลสำคัญจากภาพถ่ายใบเสร็จ จัดหมวดหมู่ และซิงค์ข้อมูลกับซอฟต์แวร์บัญชีของคุณ ช่วยในการติดตามใบเสร็จและค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติ
- Canopy: Canopy มาพร้อมกับคุณสมบัติมากมาย เช่น พอร์ทัลลูกค้าที่ปลอดภัย, ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, และการจัดการเอกสารที่ช่วยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและสำนักงานบัญชีสามารถจัดการภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp CRM ช่วยให้คุณจัดการฤดูกาลภาษีได้โดยไม่มีความเครียด
77% ของบริษัทเพิ่มงบประมาณสำหรับการเปลี่ยนแปลงและระบบอัตโนมัติทางภาษีในปีงบประมาณ 24 จาก 67% ในปีงบประมาณ 23 ซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่าธุรกิจกำลังทุ่มเทมากขึ้นในการจัดการภาษีด้วยเทคโนโลยี
ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีจำเป็นต้องเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัลเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง แต่ทำไมต้องหยุดอยู่แค่โซลูชันเดียวที่ไม่เพียงพอ ในเมื่อคุณสามารถมีทุกอย่างที่ต้องการได้?
Kateryna Sipakova ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอของ Trinetix กล่าวไว้ได้ดีที่สุดว่า:
เราไม่ต้องการที่จะนำเครื่องมือใหม่มาใช้เพื่อฟังก์ชันหนึ่ง และเครื่องมืออื่นเพื่อฟังก์ชันอื่น เราต้องการให้โครงการ การดำเนินงานภายใน และเป้าหมายทั้งหมดอยู่ในที่เดียว ClickUp มีฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดที่ทีมของเราต้องการ
เราไม่ต้องการที่จะนำเครื่องมือใหม่มาใช้เพื่อฟังก์ชันหนึ่ง และเครื่องมืออื่นเพื่อฟังก์ชันอื่น เราต้องการให้โครงการ การดำเนินงานภายใน และเป้าหมายทั้งหมดอยู่ในที่เดียว ClickUp มีฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดที่ทีมของเราต้องการ
นั่นคือเหตุผลว่าทำไม ClickUp's CRM สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีคือผู้ช่วยการทำงานที่ดีที่สุดของคุณ!
มันช่วยให้คุณสามารถติดตามการติดต่อกับลูกค้า, อัตโนมัติกำหนดเวลาภาษี, รวมเอกสารไว้ในที่เดียว, และผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์บัญชีเช่น QuickBooks และ Xero—ทั้งหมดในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว มอบโซลูชันที่ครอบคลุมที่สุดสำหรับฤดูกาลภาษีที่เครียด
ต้องการหยุดจมน้ำในความทุกข์ทรมานที่เกี่ยวข้องกับภาษีหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้!