11 ระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีและนักบัญชี

11 เมษายน 2568

ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมากกว่า120 ล้านฉบับต่อปี และในปี 2023 เพียงปีเดียว ตัวเลขดังกล่าวพุ่งสูงขึ้นเป็น 160 ล้านฉบับ

นั่นเป็นเอกสารจำนวนมาก แต่สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีที่ต้องจัดการทั้งหมด? ปริมาณงานยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก และนี่คือความท้าทายที่แท้จริง: เวลาและประสิทธิภาพ

จากการสำรวจล่าสุดของเรา พบว่ามืออาชีพโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน ซึ่งคิดเป็นเวลามากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล กระทู้ใน Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย

ตอนนี้ ให้เพิ่มการติดตามผลที่พลาดเข้าไปด้วย สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี บทลงโทษคือความสูญเสียความไว้วางใจและความวุ่นวาย

นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์ CRM (การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) สามารถสร้างความแตกต่างได้ ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับธุรกิจบัญชีและผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี ช่วยปรับปรุงการบันทึกบัญชี การจัดการเอกสาร การทำงานอัตโนมัติ และการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ต้องการนำประโยชน์ข้างต้นมาใช้ในธุรกิจของคุณหรือไม่? นี่คือรายการระบบ CRM ที่ดีที่สุด 11 ระบบสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี เพื่อช่วยให้คุณเลือกได้อย่างถูกต้อง

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของตัวเลือกของเราสำหรับแพลตฟอร์ม CRM แบบบูรณาการ 11 อันดับแรกสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี:

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นราคา
คลิกอัพการจัดการลูกค้าที่ปรับแต่งได้ & การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการระบบอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์, พอร์ทัลลูกค้า, 50+ การ์ดแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ฟรี, $7–$12/ผู้ใช้/เดือน; ใบเสนอราคาพิเศษสำหรับองค์กร
ฮับสปอตบริษัทภาษีขนาดเล็กที่ต้องการโซลูชันการขาย การตลาด และ CRM แบบครบวงจรแบบฟอร์มที่กำหนดเอง, เทมเพลตอีเมล, กระบวนการทำงานสำหรับการเริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นที่ $15/ผู้ใช้/เดือน; สูงสุด $3,600/ผู้ใช้/เดือน
TaxDomeการจัดการการปฏิบัติงานแบบครบวงจรพร้อมพอร์ทัลสำหรับลูกค้าระบบอัตโนมัติลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, พอร์ทัลลูกค้าที่ปลอดภัย, กระบวนการทำงานแบบภาพ800–1,200 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี ต่อผู้ใช้
ลิซิโอการสื่อสารกับลูกค้าอย่างปลอดภัย & การทำงานอัตโนมัติการส่งข้อความอย่างปลอดภัย, ระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ, บันทึกการสื่อสารข้อดี: $75/ผู้ใช้/เดือน; ใบเสนอราคาพิเศษสำหรับองค์กร
Pipedriveบริษัทภาษีที่ขับเคลื่อนด้วยยอดขายที่ต้องการระบบภาพแสดงขั้นตอนการทำงานการลากและวางท่อส่งข้อมูล, ระบบอัตโนมัติสำหรับการติดตามผล, การติดตามอีเมล$14–$79/ผู้ใช้/เดือน
Zoho CRMระบบการทำงานด้านภาษีที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง พร้อมการเชื่อมต่อระบบบัญชีในตัวการเชื่อมต่อ Zoho Books/Payroll, กฎภาษีอัตโนมัติ, การรายงานภาษี20–65 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
ข้อมูลเชิงลึกการจัดการท่อส่งที่แข็งแกร่งและการทำงานอัตโนมัติของงานโครงสร้างท่อส่งข้อมูลที่เป็นระบบ, ฟิลด์ภาษีที่กำหนดเอง, ระบบอัตโนมัติตามกำหนดเวลา29–99 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
Acceloการทำให้การจัดการลูกค้าและการให้บริการเป็นอัตโนมัติในสำนักงานภาษีการติดตามเวลา + การเรียกเก็บเงิน, ประวัติลูกค้าครบถ้วน, ระบบบันทึกข้อมูลที่สามารถค้นหาได้ราคาตามความต้องการ
คล่องแคล่วว่องไวการจัดการและการมีส่วนร่วมกับลูกค้าที่ผสานรวมกับสื่อสังคมออนไลน์การเสริมสร้างโปรไฟล์ทางสังคม, การติดตามอีเมล, การจับข้อมูลลูกค้าทางสังคม29.90 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
เซลส์ฟอร์ซบริษัทภาษีระดับองค์กรที่ต้องการระบบอัตโนมัติขั้นสูงและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ด้วย AI, การแจ้งเตือนกำหนดเวลา, การผสานระบบบัญชีที่แข็งแกร่ง165–500 ดอลลาร์สหรัฐ/ผู้ใช้/เดือน
วิธีการ CRMการจัดการลูกค้า/การเรียกเก็บเงินแบบบูรณาการกับ QuickBooks และ Xeroการซิงค์การเรียกเก็บเงินแบบเรียลไทม์, พอร์ทัลบริการตนเองสำหรับลูกค้า, การติดตามผลอัตโนมัติ25–74 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน

คุณควรค้นหาอะไรใน CRM สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี?

การจัดการข้อมูลลูกค้าเป็นเรื่องที่ใช้เวลามากอยู่แล้ว และฤดูภาษีก็ยิ่งทำให้แย่ลงไปอีก เมื่อต้องจัดการกับกำหนดเวลาที่นับไม่ถ้วน อีเมล และเอกสารต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีจำเป็นต้องเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัล

รายงานล่าสุดของกรมสรรพากรระบุว่ามีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 23.1 ล้านฉบับซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าโซลูชันดิจิทัลเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมระบบ CRM สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง—มันช่วยจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า, ทำให้การปฏิบัติงานเป็นระบบอัตโนมัติ, และทำให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรหลุดรอดไป

📌 แต่ไม่ใช่ว่า CRM ทุกตัวจะเหมือนกันสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี ดังนั้นนี่คือรายการคุณสมบัติ "ที่ต้องมี" ที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์ CRM ที่เหมาะสม:

  • จัดระเบียบการจัดการลูกค้า: จัดเก็บประวัติภาษี สถานะการยื่นภาษี การหักลดหย่อน และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
  • ติดตามงานและกำหนดเวลา: ส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการยื่นเอกสาร การตรวจสอบ และการติดตามผล
  • จัดเก็บและรักษาความปลอดภัยเอกสาร: เก็บรักษาแบบแสดงรายการภาษีและเอกสารประกอบไว้ในสถานที่กลาง
  • บันทึกประวัติการสื่อสาร: บันทึกอีเมล, การโทร, และการประชุมเพื่อการโต้ตอบกับลูกค้าอย่างครบถ้วน
  • อัตโนมัติกระบวนการทำงาน: จัดการคำขอเอกสาร การติดตามผล และการต้อนรับลูกค้าใหม่ด้วยความพยายามน้อยที่สุด
  • ผสานรวมกับซอฟต์แวร์ภาษี: ซิงค์กับซอฟต์แวร์บัญชีเช่น QuickBooks Online เพื่อการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์
  • ปรับแต่งฟิลด์และการรายงาน: สร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของลูกค้า กระบวนการขาย และประสิทธิภาพทางธุรกิจ
  • ตั้งค่าพอร์ทัลลูกค้าที่เหมาะสม: ให้บริการการเข้าถึงเอกสารภาษี ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน และการสื่อสารด้วยตนเองอย่างปลอดภัย

11 อันดับ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี

ด้วยระบบ CRM ที่เหมาะสม บริษัทด้านภาษีสามารถจัดการการติดต่อกับลูกค้า อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ—ช่วยให้ลูกค้าผ่านพ้นฤดูภาษีได้อย่างไร้ความเครียด นี่คือตัวเลือกของเราสำหรับซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุด 11 ตัว เพื่อช่วยให้ฤดูภาษีของคุณจัดการได้ง่ายขึ้น

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้าที่ปรับแต่งได้และการทำงานอัตโนมัติ)

🔎 คุณทราบหรือไม่? การบริการลูกค้าเป็นคุณสมบัติที่มีคุณค่ามากที่สุดในผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี โดยได้รับการจัดอันดับสูงกว่าคุณสมบัติอื่นๆ ถึงสี่เท่า

หากคุณต้องการอยู่ในรายชื่อ "10/10, แนะนำแน่นอน" ของลูกค้าคุณ คุณต้องลองใช้CRM ของ ClickUpสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี ในฐานะ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ClickUpผสานการจัดการโครงการ การจัดเก็บเอกสาร และการสื่อสารทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI

มาดูกันว่ามันช่วยอะไรได้บ้างสำหรับขั้นตอนการทำงานของคุณ!

สิ่งแรกที่ต้องทำ: การไล่ตามลูกค้าเป็นเรื่องที่เหนื่อยล้า—และนี่คือส่วนที่ไม่มีใครสอนคุณในโรงเรียนภาษี

แล้วคุณจะทำอะไรที่แตกต่างออกไปได้บ้าง?ClickUp Formsช่วยให้การรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป็นเรื่องง่ายและทำให้กระบวนการรับข้อมูลอัตโนมัติภายในระบบ CRM ของคุณ

เปลี่ยนคำตอบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกด้วย ClickUp Forms: วิธีทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพด้วยระบบเกมสำหรับทีม | ClickUp
เริ่มต้น
สร้างงาน อัตโนมัติการตอบกลับ และปรับปรุงกระบวนการเก็บรวบรวมให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp Forms

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีจากข้อมูลที่ส่งมา—ไม่ว่าคุณจะกำลังรวบรวมรายละเอียดการลงทะเบียนของลูกค้า รายงานค่าใช้จ่าย หรือข้อมูลการปฏิบัติตามข้อกำหนด

การใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp CRM ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี การเงิน และภาษีเช่นคุณสามารถติดตามข้อมูลลูกค้าที่สำคัญเช่น สถานะการยื่นภาษี ปีภาษี สถานะใบแจ้งหนี้ และกำหนดเวลาเอกสาร—ทั้งหมดในที่เดียว คุณสามารถกรองงานตามประเภทของลูกค้า (เช่น ธุรกิจ vs. บุคคล) ติดแท็กกรณีเร่งด่วน และสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ นี่เป็นวิธีที่ยืดหยุ่นในการจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานโดยไม่ต้องจมอยู่กับสเปรดชีต

สร้างฐานข้อมูลลูกค้าที่สมบูรณ์แบบสำหรับสำนักงานบัญชีของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp CRM

ClickUp สำหรับการบัญชีช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถจัดเก็บเอกสารการคืนภาษี, งบการเงิน, และเอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนดไว้ในระบบกลางที่สามารถค้นหาได้ และสามารถแชร์กับลูกค้าได้ผ่านศูนย์เอกสารของ ClickUp

ไม่ต้องสลับโฟลเดอร์อีกต่อไป; ค้นหาและจัดเก็บไฟล์ภาษีของคุณได้อย่างง่ายดายภายใน ClickUp Docs Hub

ดีกว่านั้น เอกสารทั้งหมดของคุณไม่ได้เป็นเพียงเอกสารนิ่ง แต่เป็นเอกสารที่สามารถดำเนินการได้ คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ และเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการอัปเดตภายในเอกสารให้กลายเป็นงานใหม่ได้

ไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตประมาณการภาษีหรือติดตามข้อมูลที่ขาดหายไป ข้อมูลทุกชิ้นที่เก็บไว้สามารถกลายเป็นก้าวไปข้างหน้าได้ด้วยClickUp Tasks

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ด้วยการใช้ClickUp Automations คุณสามารถกระตุ้นงานติดตามผลได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น หากใบแจ้งหนี้ของลูกค้าเกินกำหนดหรืองบประมาณเกินขีดจำกัด งานสามารถถูกสร้างและมอบหมายโดยอัตโนมัติโดยใช้การกระตุ้นแบบเมื่อ-แล้ว

นี่คือคู่มือฉบับย่อเกี่ยวกับวิธีการใช้ AI เพื่อทำงานอัตโนมัติ 👇🏻

ตอนนี้ สำหรับหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด

การคัดกรองข้อมูลลูกค้าด้วยตนเองเป็นเส้นทางตรงสู่ความเหนื่อยล้าในช่วงฤดูยื่นภาษี

ClickUp สำหรับทีมการเงินช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถสร้างรายงานระดับสูง คำนวณข้อมูลสำคัญได้ทันทีด้วยฟิลด์สูตร และติดตามสถานะการชำระเงินได้อย่างทันท่วงทีด้วยเครื่องมือติดตามแบบเรียลไทม์ เช่นแดชบอร์ดของ ClickUp

แสดงภาพข้อมูลบัญชีและการเงินแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ด ClickUp

นอกจากนี้การผสานการทำงานของ ClickUpกับเครื่องมือกว่า 1,000 รายการ เช่น QuickBooks และ Xero ทำให้เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่คุณต้องมีเพื่อจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับภาษีทั้งหมดของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ปรับแต่งแดชบอร์ดภาษี: แสดงข้อมูลลูกค้า ความคืบหน้าในการยื่นภาษี ข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้ และสถานะการปฏิบัติตามข้อกำหนด ด้วยวิดเจ็ตแดชบอร์ดมากกว่า 50 รายการ
  • ซิงค์กำหนดส่งงานกับมุมมองปฏิทิน: ติดตามวันยื่นภาษี, การประชุมกับลูกค้า, และงานที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยการผสาน ClickUp กับ Google Calendar และ Outlook
  • รวมอีเมลไว้ที่เดียวเพื่อการสื่อสารกับลูกค้าที่ราบรื่น: จัดการอีเมลลูกค้า คำถามเกี่ยวกับภาษี และการอัปเดตโครงการได้โดยตรงใน ClickUp
  • เปิดใช้งานบริการตนเองผ่านพอร์ทัลลูกค้า: ให้ลูกค้าเข้าถึงเอกสารภาษี ใบแจ้งหนี้ และสถานะการยื่นภาษีได้แบบเรียลไทม์
  • เร่งกระบวนการด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI: ใช้เทมเพลตอัตโนมัติมากกว่า 100 แบบ และทริกเกอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อมอบหมายงาน ส่งการแจ้งเตือนกำหนดเวลา และอัปเดตสถานะการยื่นภาษีได้ทันที

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อเรียนรู้คุณสมบัติทั้งหมด

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ClickUp ได้เปลี่ยนเกมสำหรับสำนักงานบัญชีของฉันในด้านการจัดการงาน การบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และการเก็บบันทึกข้อมูล ฉันขอแนะนำอย่างยิ่ง

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากการตั้งค่า CRM ตั้งแต่เริ่มต้นดูเป็นเรื่องยากเกินไป ให้เริ่มต้นด้วยเทมเพลต CRMฟรีที่ปรับแต่งได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและสร้างความมั่นใจในการใช้งานเครื่องมือ CRM ที่ซับซ้อนมากขึ้น

2. HubSpot (เหมาะสำหรับสำนักงานบัญชีขนาดเล็กที่ต้องการโซลูชันการขาย การตลาด และ CRM แบบครบวงจร)

HubSpot (เหมาะสำหรับสำนักงานบัญชีขนาดเล็กที่ต้องการโซลูชันการขาย การตลาด และ CRM แบบครบวงจร)
ผ่านทาง HubSpot

ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้มากพอ แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีส่วนใหญ่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการตามหาข้อมูลลูกค้า แน่นอนว่านี่ไม่ใช่วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในภาคส่วนที่มีความอ่อนไหวต่อกำหนดเวลา

HubSpot CRM เข้าใจดี มันจัดระเบียบบันทึกภาษีทุกฉบับ การโต้ตอบกับลูกค้าเป้าหมาย และการติดตามผลอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้คุณไม่ต้องเร่งหาข้อมูลในนาทีสุดท้าย

ตอนนี้ แทนที่จะต้องวิ่งตามเอกสาร คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างแท้จริงด้วยฟีเจอร์การจัดการการสื่อสารกับลูกค้าที่ติดตั้งมาให้แล้ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot

  • ติดตามการรับลูกค้าใหม่ ข้อเสนอ และข้อตกลงบริการด้านภาษีในแดชบอร์ดเดียว
  • เปลี่ยนผู้สนใจเป็นลูกค้าด้วยแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ เทมเพลตอีเมล และกระบวนการทำงานอัตโนมัติ
  • กำหนดการประชุมกับลูกค้าและกำหนดเส้นตายด้วยปฏิทินและการแจ้งเตือนในตัว

ข้อจำกัดของ HubSpot

  • เครื่องมือขั้นสูงต้องการแผนระดับสูงกว่า
  • รายงานที่กำหนดเองมีจำกัดในแผนระดับล่าง

ราคาของ HubSpot

  • Marketing Hub Starter: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • แพลตฟอร์มลูกค้าเริ่มต้น: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Marketing Hub Professional: 800 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • Marketing Hub Enterprise: 3,600 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ HubSpot

  • G2: 4. 4/5 (12,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (4,300+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง HubSpot อย่างไรบ้าง?

HubSpot เป็นซอฟต์แวร์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่ช่วยให้เราสามารถควบคุมและติดตามธุรกิจของเราได้ และยังเหมาะสำหรับธุรกิจ B2B หรือ B2C ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงการบัญชี การค้าขาย และอื่น ๆ อีกมากมาย...

3. TaxDome (เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีที่ต้องการโซลูชันการจัดการสำนักงานแบบครบวงจรพร้อมพอร์ทัลสำหรับลูกค้า)

TaxDome (เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีที่ต้องการโซลูชันการจัดการสำนักงานแบบครบวงจรพร้อมพอร์ทัลสำหรับลูกค้า)
ผ่านทาง TaxDome

จุดประสงค์หลักของการเข้าถึงเทคโนโลยี CRM ขั้นสูงคือการสามารถลดงานที่ต้องทำซ้ำๆ ด้วยตนเองลงได้

งานที่ต้องทำด้วยมือ เช่น การติดตามงานหรือการขอแบ่งปันเอกสาร มักจะสะสมอย่างรวดเร็วในบริษัทด้านภาษี TaxDome ช่วยลดภาระงานเหล่านี้ด้วยระบบอัตโนมัติที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเวิร์กโฟลว์ CRM

ตั้งแต่การรับข้อมูลลูกค้าไปจนถึงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะขับเคลื่อนงานไปข้างหน้าโดยไม่ต้องคอยดูแลตลอดเวลา—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่ต้องการการดูแลจากมนุษย์อย่างแท้จริง

คุณสมบัติเด่นของ TaxDome

  • อัตโนมัติภารกิจภาษี เช่น การรวบรวมเอกสาร, การติดตาม, และกระบวนการเซ็นชื่ออิเล็กทรอนิกส์
  • เสนอการสื่อสารที่ปลอดภัยกับลูกค้าและการแบ่งปันเอกสารผ่านพอร์ทัลและแอปพลิเคชันมือถือ
  • จัดระเบียบช่องทางลูกค้าเพื่อแสดงภาพความคืบหน้าของบริการด้านภาษี

ข้อจำกัดของ TaxDome

  • การปรับแต่งกระบวนการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับระบบ CRM ที่ครอบคลุมมากกว่า
  • ไม่เหมาะสำหรับบริษัทที่มีฐานข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่และซับซ้อน

ราคาของ TaxDome

  • โซโล: $800/ปี ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $1000/ปี ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 1,200 ดอลลาร์/ปี ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว TaxDome

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง TaxDome อย่างไรบ้าง?

มีเครื่องมือที่มีประโยชน์มากมายใน TaxDome! การใช้ระบบท่อ (pipelines) ช่วยให้เราสามารถทำให้หลาย ๆ งานด้านการบริหารเป็นอัตโนมัติได้ ซึ่งช่วยประหยัดเวลา ลูกค้าชอบมากที่ระบบใช้งานง่าย และการใช้แท็ก (tags) ช่วยให้การจัดระเบียบสิ่งต่าง ๆ เป็นเรื่องง่ายมาก

📮 ClickUp Insight: การจัดการเวลาเป็นความเครียดเพิ่มเติมสำหรับพนักงานของคุณ

92% ของผู้ทำงานด้านความรู้พึ่งพาการจัดการเวลาแบบส่วนตัว แต่เครื่องมือจัดการงานส่วนใหญ่ไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลาและการจัดลำดับความสำคัญที่แข็งแกร่งในตัว ช่องว่างนี้อาจทำให้การจัดการงานมีประสิทธิภาพยากขึ้น

เครื่องมือการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp, การจัดตารางเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเครื่องมือติดตามเวลา ช่วยขจัดความไม่แน่นอนด้วยการนำเสนอคำแนะนำที่อิงจากข้อมูล

4. Liscio (เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีที่ต้องการการสื่อสารกับลูกค้าอย่างปลอดภัยและการทำงานอัตโนมัติ)

Liscio (เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีที่ต้องการการสื่อสารกับลูกค้าอย่างปลอดภัยและการทำงานอัตโนมัติ)
ผ่านทาง Liscio

Liscio CRM สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี ช่วยลดการสื่อสารซ้ำซ้อนระหว่างทีมขายและลูกค้าของคุณ ด้วยการรวมการติดต่อกับลูกค้าไว้ในแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยเพียงแห่งเดียว

ซอฟต์แวร์ CRM ทางบัญชีนี้มอบพอร์ทัลลูกค้าเฉพาะพร้อมฟีเจอร์การติดตามและการสื่อสารกับลูกค้า—ทำให้การมีส่วนร่วมกับลูกค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Liscio

  • การสื่อสารกับลูกค้าและการแบ่งปันเอกสารอย่างปลอดภัยในพอร์ทัลเดียว
  • อัตโนมัติภารกิจที่ทำซ้ำเช่นการแจ้งเตือน, การส่งแบบฟอร์ม, และการอนุมัติการคืนภาษี
  • ติดตามการสื่อสารกับลูกค้าทั้งหมดผ่านอีเมล, โทรศัพท์, และข้อความในไทม์ไลน์เดียว

ข้อจำกัดของ Liscio

  • การส่งข้อความสองทางมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ราคาของ Liscio

  • ข้อดี: 75 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Liscio

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)

5. Pipedrive (เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทภาษีที่เน้นการขายที่ต้องการระบบภาพรวมของกระบวนการขายและการติดตามลูกค้า)

Pipedrive (เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทภาษีที่ขับเคลื่อนด้วยยอดขายที่ต้องการระบบภาพของกระบวนการขายและการติดตามลูกค้า)
ผ่านทาง Pipedrive

ในช่วงฤดูยื่นภาษี คุณคงยุ่งอยู่กับการต้อนรับลูกค้าใหม่และการจัดการลูกค้าเป้าหมายอยู่แล้ว แล้วคุณจะพิจารณาโอกาสในการขายเพิ่มได้อย่างไร?

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ Pipedrive มอบระบบภาพที่ชัดเจนให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อจัดการทุกขั้นตอน ตั้งแต่การปรึกษาครั้งแรกจนถึงการปิดการรับเงินค่าบริการรายเดือน เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นสถานะของลูกค้าแต่ละรายได้ง่าย และทราบว่าอะไรที่ต้องให้ความสนใจต่อไป

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive

  • สร้างภาพจำลองกระบวนการให้บริการด้านภาษีและติดตามความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอนได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์ลากและวาง
  • ทำให้การติดตามลูกค้าเป็นอัตโนมัติด้วยการจัดตารางเวลาและการแจ้งเตือนอัจฉริยะ
  • ส่งและติดตามอีเมลภายในแพลตฟอร์มเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

ข้อจำกัดของ Pipedrive

  • เครื่องมือรายงานมีความพื้นฐานเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
  • การเชื่อมต่อบางรายการต้องตั้งค่าด้วยตนเอง

ราคาของ Pipedrive

  • จำเป็น: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พลังงาน: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: 79 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Pipedrive

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Pipedrive อย่างไรบ้าง?

ฉันชอบอินเทอร์เฟซและความง่ายในการใช้งาน มันง่ายมากที่จะปรับแต่งกระบวนการให้เหมาะกับขั้นตอนการทำงานของคุณและเพิ่มแท็กให้กับผู้ติดต่อเพื่อแบ่งกลุ่มข้อมูลของคุณ

6. Zoho CRM (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานด้านภาษีที่ปรับแต่งได้สูงพร้อมการผสานรวมระบบบัญชีในตัว)

Zoho CRM (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานด้านภาษีที่ปรับแต่งได้สูงพร้อมการผสานรวมระบบบัญชีในตัว)
ผ่านทาง Zoho CRM

จุดเด่นของ Zoho CRM คือถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีโดยเฉพาะ

Zoho Books และ Zoho Payroll มีฟีเจอร์การคำนวณภาษีในตัว กฎที่กำหนดเอง และการเชื่อมต่อโดยตรง ทำให้การจัดการลูกค้าและข้อมูลภาษีอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกัน

นั่นหมายถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าลดลง และมีเวลาเพิ่มขึ้นในการให้บริการลูกค้าแทนที่จะใช้เวลาในการเชื่อมต่อระบบต่างๆ เข้าด้วยกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM

  • ตั้งค่ากฎภาษีอัตโนมัติและใช้อัตราภาษีเฉพาะกับธุรกรรม
  • ผสานการทำงานโดยตรงกับ Zoho Books และ Payroll เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานทางบัญชีให้มีประสิทธิภาพ
  • สร้างรายงานที่เน้นด้านภาษี เช่น ข้อมูลประชากรของลูกค้าและแนวโน้มการยื่นภาษี

ข้อจำกัดของ Zoho CRM

  • อินเทอร์เฟซมีความซับซ้อนในการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
  • แผนระดับเริ่มต้นจำกัดการเข้าถึงระบบอัตโนมัติขั้นสูง

ราคาของ Zoho CRM

  • มาตรฐาน: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สูงสุด: 65 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

Zoho CRM คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 2,500+)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,800 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho CRM อย่างไรบ้าง?

Zoho ได้พัฒนาชุดแอปพลิเคชันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์บัญชีหรือปลั๊กอินแชท ที่ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ เพื่อให้คุณสามารถทราบข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการดำเนินงานทางธุรกิจของคุณได้จากแดชบอร์ดเดียว

7. Insightly CRM (เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีที่ต้องการการจัดการระบบงานขายและการทำงานอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ)

Insightly CRM (เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีที่ต้องการการจัดการท่อการขายที่แข็งแกร่งและการทำงานอัตโนมัติของงาน)
ผ่านทาง Insightly

แม้ว่าคุณอาจจัดการกับการยื่นภาษีหลายร้อยรายการทุกสัปดาห์ แต่มันไม่ได้ทำให้ความจริงที่ว่า การยื่นภาษีของลูกค้าแต่ละรายรู้สึกเหมือนเป็นโครงการย่อยๆ ของตัวเอง

นั่นคือเหตุผลที่ Insightly CRM ช่วยคุณจัดการพวกเขาเหมือนเป็นหนึ่งเดียว ต่างจาก CRM แบบดั้งเดิมที่เน้นเฉพาะกระบวนการขาย Insightly มอบโครงสร้างกระบวนการทำงานที่สร้างขึ้นสำหรับธุรกิจที่มีงานจำนวนมาก เช่น การเตรียมงาน การตรวจสอบ และการยื่นเอกสาร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Insightly CRM

  • มองเห็นความคืบหน้าในการยื่นภาษีของลูกค้าแต่ละรายผ่านกระบวนการที่เป็นระบบ
  • ปรับแต่งฟิลด์เฉพาะด้านภาษีเพื่อติดตามการหักลดหย่อน สถานะการยื่นภาษี และรายได้
  • ทำให้การติดตามลูกค้าและงานเตรียมภาษีเป็นอัตโนมัติด้วยตัวกระตุ้นตามกำหนดเวลา

ข้อจำกัดของระบบ CRM Insightly

  • มีขีดจำกัดในการจัดเก็บบันทึกในแผนพื้นฐาน
  • การตั้งค่าอาจรู้สึกซับซ้อนสำหรับทีมขนาดเล็ก

ราคาของ Insightly CRM

  • เพิ่มเติม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: 49 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวของ Insightly CRM

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
  • Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Insightly CRM อย่างไรบ้าง?

มีคุณสมบัติครบถ้วนที่ธุรกิจต้องการ เช่น ใช้งานง่าย รายงานที่แข็งแกร่ง และการปรับแต่งตามความต้องการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสูงเหมือน CRM ที่เป็นที่รู้จักอื่น ๆ

8. Accelo (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการจัดการลูกค้าและการให้บริการในสำนักงานบัญชี)

Accelo (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการจัดการลูกค้าและการให้บริการในสำนักงานบัญชี)
ผ่านทาง Accelo

ในระบบ CRM ส่วนใหญ่ การเรียกเก็บเงินมักเป็นขั้นตอนที่คิดขึ้นทีหลัง แต่กับ Accelo การเรียกเก็บเงินถูกผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณโดยอัตโนมัติ สำนักงานบัญชีสามารถติดตามเวลา บริหารงานลูกค้า และออกใบแจ้งหนี้ได้ทั้งหมดในระบบเดียว

นั่นหมายถึงรายได้ที่ลดลงน้อยลงจากการหลุดรอดไป และมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ งานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ และงานที่ล่าช้า

คุณสมบัติเด่นของ Accelo

  • ระบบอัตโนมัติสำหรับการเรียกเก็บเงิน การติดตามเวลา และการมอบหมายงานจากระบบเดียว
  • ดูประวัติลูกค้าทั้งหมด รวมถึงอีเมล ใบแจ้งหนี้ และการอัปเดตบริการ
  • ใช้การค้นหาขั้นสูงเพื่อค้นหาบันทึกภาษีและไฟล์ลูกค้าได้ทันที

ข้อจำกัดของ Accelo

  • การคุ้นเคยกับอินเตอร์เฟซที่ซับซ้อนต้องการการฝึกอบรม
  • การกำหนดราคาตามความต้องการอาจทำให้บริษัทขนาดเล็กไม่สนใจ

Accelo ราคา

  • มืออาชีพ: ราคาตามความต้องการ
  • ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
  • ขั้นสูง: การกำหนดราคาแบบกำหนดเอง

คะแนนและรีวิว Accelo

  • G2: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (150+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Accelo อย่างไรบ้าง?

ฉันชอบการผสานรวมระหว่างซอฟต์แวร์กับซอฟต์แวร์บัญชีของฉันและซอฟต์แวร์การจัดการระยะไกล มันทำให้กิจกรรมทั้งหมดอยู่ในที่เดียว

🔮 ข้อมูลเชิงลึกสำคัญ: ทำไมต้องใช้เครื่องมือหลายอย่างในเมื่อ ClickUp สามารถจัดการทุกอย่างได้? เพราะCRM และการจัดการโครงการร่วมกันช่วยให้งานด้านภาษีเป็นไปอย่างราบรื่นและไร้ความวุ่นวาย

9. Nimble (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้าและการมีส่วนร่วมที่ผสานรวมกับสื่อสังคมออนไลน์)

Nimble (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้าและการมีส่วนร่วมที่ผสานรวมกับโซเชียลมีเดีย)
ผ่านทางNimble

Nimble CRM สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีช่วยให้การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและการติดตามผลเป็นไปอย่างง่ายดาย—ทั้งหมดนี้สามารถทำได้โดยดึงข้อมูลลูกค้าจากอีเมล โซเชียลมีเดีย และแพลตฟอร์มอื่น ๆ

ด้วยการเสริมสร้างการติดต่อและการจัดการระบบงานต่อเนื่อง ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีและ CPA สามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า และติดตามกำหนดเวลาสำคัญในฤดูกาลภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องยุ่งยากกับงานเอกสารด้วยตนเอง!

คุณสมบัติเด่นของ Nimble

  • เพิ่มข้อมูลโปรไฟล์ลูกค้าโดยอัตโนมัติผ่านการเชื่อมต่อกับ LinkedIn, Twitter และ Gmail
  • ติดตามอีเมลและทำการติดตามผลในฤดูภาษีโดยอัตโนมัติจากแดชบอร์ดเดียว
  • จับลูกค้าเป้าหมายผ่านโซเชียลหรืออีเมลและกำหนดให้กับกระบวนการทำงานด้านภาษี

ข้อจำกัดที่คล่องตัว

  • ความจุในการจัดเก็บไฟล์มีจำกัด
  • เครื่องมือรายงานขั้นสูงสำหรับข้อมูลเชิงลึกเฉพาะทางบัญชีมีน้อย

การกำหนดราคาที่คล่องตัว

  • แผนธุรกิจ: $29.90/เดือน ต่อผู้ใช้

การจัดอันดับและรีวิวที่รวดเร็ว

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Nimble อย่างไรบ้าง?

ซอฟต์แวร์ Nimble มีอินเทอร์เฟซที่ยอดเยี่ยมและแดชบอร์ดที่น่าทึ่งซึ่งช่วยในการทำงานอัตโนมัติของบัญชีเงินเดือน นอกจากนี้ แพลตฟอร์มนี้ยังปรับปรุงการปรับแต่งแผนขององค์กรของเราทั้งหมดได้อย่างมากเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าทุกคน

10. Salesforce (เหมาะสำหรับบริษัทภาษีระดับองค์กรที่ต้องการระบบอัตโนมัติขั้นสูงและการวิเคราะห์ข้อมูล)

Salesforce (เหมาะสำหรับบริษัทด้านภาษีระดับองค์กรที่ต้องการระบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์ขั้นสูง)
ผ่านทาง Salesforce

หากบริษัทของคุณมีลูกค้าจำนวนมาก การจัดการให้เป็นระเบียบอาจเป็นเรื่องท้าทาย Salesforce ช่วยได้โดยการรวมข้อมูลลูกค้า กำหนดเวลาภาษี และการรายงานไว้ในระบบเดียว

นอกจากนี้ แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และการผสานรวมกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบัญชีทำให้เหมาะสมกับบริษัทที่ต้องการโครงสร้างที่ดีขึ้นและการมองเห็นที่ชัดเจนขึ้นเมื่อเติบโต

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce

  • ตั้งการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับกำหนดเวลา, การขอเอกสาร, และการนัดหมาย
  • ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับการคาดการณ์รายได้ภาษีและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือบัญชีและระบบเอกสารหลัก

ข้อจำกัดของ Salesforce

  • ราคาแพงสำหรับบริษัทขนาดเล็ก
  • การปรับแต่งและการตั้งค่าอาจมีความซับซ้อน

การกำหนดราคา Salesforce

  • องค์กร: $165/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ไม่จำกัด: $330/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Einstein 1 Sales: $500/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Salesforce

  • G2: 4. 4/5 (23,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (18,000+ รีวิว)

11. เมธอด CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้าและการเรียกเก็บเงินแบบบูรณาการกับ QuickBooks และ Xero)

เมธอด CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้าและการเรียกเก็บเงินแบบบูรณาการกับ QuickBooks และ Xero)
ผ่านทาง วิธี CRM

เมื่อระบบ CRM ของคุณสื่อสารโดยตรงกับซอฟต์แวร์บัญชี ทุกอย่างจะดำเนินไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น Method CRM สามารถเชื่อมต่อกับ QuickBooks และ Xero ได้อย่างไร้รอยต่อ ข้อมูลลูกค้า ใบแจ้งหนี้ และการชำระเงินจะอัปเดตพร้อมกันทั้งหมด—ไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำ ไม่ต้องกังวลเรื่องการเรียกเก็บเงินตกหล่น

วิธีการ CRM คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ซิงค์ข้อมูลการเรียกเก็บเงินและการเงินกับ QuickBooks และ Xero แบบเรียลไทม์
  • เปิดใช้งานบริการตนเองสำหรับลูกค้าผ่านพอร์ทัลที่มีแบรนด์สำหรับใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับการติดตามลูกค้า การทำงานของข้อเสนอ และการต่ออายุบริการ

ข้อจำกัดของระบบ CRM

  • ต้องการการฝึกอบรมเพื่อนำไปใช้ระบบอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพ
  • อาจมีความท้าทายในการผสานรวมกับระบบเดิม

วิธีการกำหนดราคา CRM

  • การจัดการผู้ติดต่อ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • CRM Pro: $44/เดือน ต่อผู้ใช้
  • CRM Enterprise: $74/เดือน ต่อผู้ใช้

วิธีการให้คะแนนและรีวิว CRM

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
  • Capterra: 4. 1/5 (100+ รีวิว)

เครื่องมือเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์

นอกเหนือจาก 11 อันดับแรกของเราแล้ว นี่คือตัวเลือกซอฟต์แวร์ CRM เพิ่มเติมสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีที่อาจเหมาะสมกับคุณ:

  • Calendly: Calendly ช่วยให้ลูกค้าสามารถจองการปรึกษาด้านภาษีได้โดยตรงในปฏิทินของคุณ ทำให้คุณสามารถใช้เวลาในการยื่นภาษีได้มากขึ้น และการนัดหมายกับลูกค้าก็ง่ายกว่าที่เคย
  • Dext: Dext สามารถดึงข้อมูลสำคัญจากภาพถ่ายใบเสร็จ จัดหมวดหมู่ และซิงค์ข้อมูลกับซอฟต์แวร์บัญชีของคุณ ช่วยในการติดตามใบเสร็จและค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติ
  • Canopy: Canopy มาพร้อมกับคุณสมบัติมากมาย เช่น พอร์ทัลลูกค้าที่ปลอดภัย, ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, และการจัดการเอกสารที่ช่วยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและสำนักงานบัญชีสามารถจัดการภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ClickUp CRM ช่วยให้คุณจัดการฤดูกาลภาษีได้โดยไม่มีความเครียด

77% ของบริษัทเพิ่มงบประมาณสำหรับการเปลี่ยนแปลงและระบบอัตโนมัติทางภาษีในปีงบประมาณ 24 จาก 67% ในปีงบประมาณ 23 ซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่าธุรกิจกำลังทุ่มเทมากขึ้นในการจัดการภาษีด้วยเทคโนโลยี

ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีจำเป็นต้องเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัลเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง แต่ทำไมต้องหยุดอยู่แค่โซลูชันเดียวที่ไม่เพียงพอ ในเมื่อคุณสามารถมีทุกอย่างที่ต้องการได้?

Kateryna Sipakova ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอของ Trinetix กล่าวไว้ได้ดีที่สุดว่า:

เราไม่ต้องการที่จะนำเครื่องมือใหม่มาใช้เพื่อฟังก์ชันหนึ่ง และเครื่องมืออื่นเพื่อฟังก์ชันอื่น เราต้องการให้โครงการ การดำเนินงานภายใน และเป้าหมายทั้งหมดอยู่ในที่เดียว ClickUp มีฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดที่ทีมของเราต้องการ

นั่นคือเหตุผลว่าทำไม ClickUp's CRM สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีคือผู้ช่วยการทำงานที่ดีที่สุดของคุณ!

มันช่วยให้คุณสามารถติดตามการติดต่อกับลูกค้า, อัตโนมัติกำหนดเวลาภาษี, รวมเอกสารไว้ในที่เดียว, และผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์บัญชีเช่น QuickBooks และ Xero—ทั้งหมดในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว มอบโซลูชันที่ครอบคลุมที่สุดสำหรับฤดูกาลภาษีที่เครียด

ต้องการหยุดจมน้ำในความทุกข์ทรมานที่เกี่ยวข้องกับภาษีหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้!