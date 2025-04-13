10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ DeskTime สำหรับการติดตามเวลาในปี 2025

DeskTime เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่มั่นคงพร้อมอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย แต่ไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าการติดตามเวลาและจัดการงานใช่ไหม?
แน่นอน คุณสามารถติดตามเวลาทำงาน จัดการโครงการง่ายๆ และแม้กระทั่งติดตามเวลาที่ใช้ในเบราว์เซอร์ของคุณได้ แต่นั่นยังไม่เพียงพอที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มผลผลิตของทีมคุณ
หากคุณกำลังสงสัยว่า DeskTime ตอบโจทย์ความต้องการของคุณอย่างแท้จริงหรือไม่ อาจถึงเวลาแล้วที่จะพิจารณาทางเลือกอื่นของ DeskTime ที่มีความล้ำหน้ากว่า—ทางเลือกที่มอบมากกว่าแค่การบันทึกเวลา
เราได้รวบรวม 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ DeskTime ที่มากกว่าการติดตามเวลาอัตโนมัติ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยในการติดตามเวลาโครงการ การตรวจสอบพนักงาน การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน และการรายงานรายละเอียด—ทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อลดการผัดวันประกันพรุ่ง เพิ่มความรับผิดชอบ และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารทีมระยะไกล พนักงานในสำนักงาน หรือฟรีแลนซ์ ก็มีเครื่องมือในรายการนี้ที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ!
⏰ สรุป 60 วินาที
- ClickUp: ซอฟต์แวร์จัดการงานและติดตามเวลาที่ดีที่สุดแบบครบวงจร
- Hubstaff: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามทีมระยะไกล
- ไทม์ ด็อกเตอร์: เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์กิจกรรมบนหน้าจอของพนักงาน
- TimeCamp: เหมาะที่สุดสำหรับผู้รับเหมาภาคสนาม
- Clockify: เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- Toggl Track: เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่และองค์กร
- Monitask: เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและฟรีแลนซ์
- จีบเบิล: เหมาะที่สุดสำหรับการลงชื่อเข้าใช้งานด้วยระบบไบโอเมตริกซ์
- Calamari: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการเข้าร่วมทางไกลและการเข้าร่วมทางกายภาพ
- ลอย: เหมาะที่สุดสำหรับการส่งบันทึกเวลาอัตโนมัติ
👀 คุณรู้หรือไม่? การศึกษาพบว่าเพียง20 นาทีของการทำงานที่ถูกขัดจังหวะสามารถสร้างความเครียดและความหงุดหงิดที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในผู้คน นี่แสดงให้เห็นเพิ่มเติมว่าการแบ่งเวลาและการติดตามเวลาเป็นสิ่งสำคัญเพียงใดสำหรับการผลิตผลงานอย่างต่อเนื่อง
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ DeskTime?
ใครก็ตามที่ดำเนินธุรกิจด้วยทีมงานระยะไกลจะรู้ดีว่าคุณสมบัติการติดตามเวลาทั่วไปนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป นี่คือสิ่งที่คุณควรมองหาเมื่อเลือกทางเลือกอื่นแทน DeskTime:
- แม่แบบการติดตามเวลาที่ปรับแต่งได้: ใครมีเวลาสร้างตารางเวลาจากศูนย์สำหรับทุกโครงการ? เลือกเครื่องมือที่มีแม่แบบการติดตามเวลาพร้อมใช้งานและสามารถติดตามเวลาแบบออฟไลน์เพื่อความสะดวกเพิ่มเติม
- แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานอัตโนมัติ: การบันทึกเวลาทำงานด้วยตนเองอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ ควรเลือกใช้เครื่องมือที่มีแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถบันทึกชั่วโมงการทำงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
- การทำงานเป็นทีม: ทางเลือก DeskTime ของคุณควรอนุญาตให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถมอบหมายงาน เพิ่มรายละเอียดและรายการตรวจสอบ และติดตามประสิทธิภาพจากแดชบอร์ดส่วนกลาง
- มุมมองปริมาณงานที่ปรับแต่งได้: เครื่องมือติดตามเวลาที่ยอดเยี่ยมหรือแอปบันทึกเวลาทำงานควรมีมุมมองงานที่ยืดหยุ่น ให้ผู้ใช้สามารถสลับระหว่างรายการ บอร์ด และปฏิทินเพื่อให้ตรงกับความชอบในการทำงานของพวกเขา
- การผสานรวมและส่วนขยาย: เครื่องมือที่เหมาะสมควรสามารถผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ และเสนอส่วนขยายสำหรับเบราว์เซอร์ Chrome และแพลตฟอร์มอื่น ๆ เพื่อให้สามารถซิงค์ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างราบรื่น
- ความปลอดภัยระดับองค์กร: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวติดตามเวลาให้การเข้ารหัสข้อมูลและการปฏิบัติตาม GDPR เพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
- การรายงานแบบเรียลไทม์: นอกเหนือจากรายงานเวลาที่ละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานแล้ว เครื่องมือบันทึกเวลาควรให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลผลิตและการอัปเดตการเสร็จสิ้นงานได้ทันที เพื่อขจัดปัญหาคอขวดในการจัดการบันทึกเวลา
- ความสามารถในการปรับขนาด: เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น ซอฟต์แวร์การติดตามเวลาของคุณควรสามารถปรับขนาดตามได้—รองรับผู้ใช้ โครงการ และงานได้มากขึ้นโดยไม่ลดประสิทธิภาพ
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ DeskTime
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าควรค้นหาอะไรในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นี่คือทางเลือกฟรีของ DeskTime ที่ตรงกับความต้องการของคุณ มาสำรวจคุณสมบัติหลัก ข้อจำกัด ราคา และการให้คะแนนเพื่อดูว่าตัวไหนเหมาะกับคุณที่สุด
1. ClickUp (ซอฟต์แวร์การจัดการงานและการติดตามเวลาที่ดีที่สุดแบบครบวงจร)
ClickUp, แอป ทุกสิ่งทุกอย่าง สำหรับการทำงาน,ให้การจัดการภาระงานและการติดตามเวลาอย่างราบรื่นในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมศูนย์
ไม่เหมือนกับ DeskTime, มันเป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานแบบองค์รวมที่มีความสามารถในการบันทึกเวลาอย่างแม่นยำ ไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาเท่านั้น
คุณจะได้รับทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานของคุณ ตั้งแต่รายการสิ่งที่ต้องทำแบบลำดับชั้นและการแจ้งเตือนที่เกิดซ้ำ ไปจนถึงการติดตามเวลาและการรายงานโดยอัตโนมัติ
เริ่มติดตามเวลาได้อย่างง่ายดายเพียงแค่เปิดและปิดตัวจับเวลาของแต่ละงาน ต้องการบันทึกงานที่ทำไปแล้วหรือไม่? เพียงป้อนจำนวนชั่วโมงที่ใช้ไปย้อนหลังด้วยตนเอง
ClickUp ยังมีระบบบันทึกเวลาทำงานพร้อมการติดตามอัตโนมัติ ซึ่งให้รายละเอียดการใช้เวลาในแต่ละโครงการอย่างละเอียด ช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานและสามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างถูกต้อง
ต้องการติดตามเวลาทำงานสำหรับงานต่างๆ ในหลายแท็บ Chrome โดยอัตโนมัติหรือไม่?ส่วนขยาย Chrome ของ ClickUpช่วยคุณได้! มันติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ ได้อย่างราบรื่นทั้งบนเดสก์ท็อป มือถือ และเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อให้มั่นใจในข้อมูลที่ถูกต้องไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหน
คุณยังสามารถกำหนดเวลาประมาณการที่เหมาะสมสำหรับงานและติดตามเวลาที่ใช้จริงได้ด้วยClickUp Time Estimates
เพื่อดูการประมาณเวลาทั้งหมดของโครงการ ให้เปิดการรวมการประมาณเวลาไว้ งานจะแสดงการประมาณเวลาทั้งหมดจากงานหลักและงานย่อยของมัน
ชุดเครื่องมือติดตามเวลาโครงการของ ClickUpมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้การติดตามเวลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถเพิ่มบันทึกในแต่ละรายการเวลา ทำให้ง่ายต่อการติดตามว่าแต่ละงานใช้เวลานานเท่าใด นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดป้ายกำกับ แท็ก และกำหนดลำดับความสำคัญให้กับงานของคุณได้—ดังนั้นเมื่อคุณต้องการค้นหาบางสิ่งอย่างรวดเร็ว มันจะอยู่ตรงหน้าคุณทันที
เพิ่มวันที่และเวลาผิดหรือไม่? ไม่ต้องกังวล! คุณสามารถแก้ไขวันที่และเวลาของงานได้ตลอดเวลา
ด้วยมุมมองปริมาณงานใน ClickUp คุณสามารถกำหนดและติดตามขีดความสามารถของทีม รวมถึงเพิ่มประมาณเวลาและความสำคัญเพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ ตรวจพบงานที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมก่อนที่งานจะกลายเป็นคอขวด โดยสามารถลากและวางงานเพื่อจัดตารางเวลาในปฏิทินได้อย่างง่ายดาย
ClickUp ช่วยให้การติดตามเวลาเป็นเรื่องง่ายด้วยเทมเพลตแผ่นงานเวลาที่ปรับแต่งได้ ตัวอย่างเช่นเทมเพลตแผ่นงานเวลาบริการของ ClickUpช่วยติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงาน ตรวจจับความไม่สมดุลของปริมาณงาน และระบุช่องว่างในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้เทมเพลตการจัดสรรเวลาและการติดตามเวลาที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน
- ติดตามงานของคุณอย่างใกล้ชิดด้วยการแจ้งเตือนเวลาทำงาน
- กำหนดเวลาการทำงานเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนด้วยClickUp Dates and Times
- เข้าถึงข้อมูลบนแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์เพื่อติดตามประสิทธิภาพการทำงาน ตรวจจับความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการรายงานการติดตามเวลา
- จัดหมวดหมู่ภารกิจด้วยป้ายกำกับ, หมายเหตุ, เอกสารที่เกี่ยวข้อง, และรายการตรวจสอบเพื่อให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ตัวจับเวลาทั่วโลกของ ClickUp ช่วยให้คุณหยุดเวลาได้จากทุกอุปกรณ์และสลับระหว่างโปรเจกต์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าฟีเจอร์การติดตามเวลาโครงการที่ครอบคลุมนั้นดูซับซ้อนในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก Trustradiusได้แบ่งปันไว้:
การติดตามเวลาช่วยให้ทีมสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้ดีขึ้น และปรับเปลี่ยนความสนใจตามความต้องการได้ทั้งภายในทีมและภายในบริษัทโดยรวม
การติดตามเวลาช่วยให้ทีมสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้ดีขึ้น และปรับเปลี่ยนจุดสนใจตามความจำเป็นทั้งภายในทีมและภายในบริษัทโดยรวม
อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Clockify
2. Hubstaff (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามพนักงานทางไกล)
Hubstaff เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาทำงานของพนักงานที่รองรับหลายอุปกรณ์ สามารถแปลงข้อมูลเวลาจากเดสก์ท็อป มือถือ หรือ GPS ให้เป็นตารางเวลาทำงานได้อย่างง่ายดาย เพียงตรวจสอบเวลา แก้ไขชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และแสดงความคิดเห็นเพื่อความถูกต้องและโปร่งใส
ไม่เหมือนกับ DeskTime, Hubstaff ยังสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการชำระเงินเช่น Deel และ Wise ได้อีกด้วย ผู้จัดการสามารถอนุมัติเอกสารเวลาทำงานได้เพียงคลิกเดียว และทุกพนักงานและผู้ขายจะได้รับเงินจำนวนที่ถูกต้อง ไม่จำเป็นต้องคำนวณและดำเนินการชำระเงินเป็นรายบุคคล
คุณสมบัติเด่นของ Hubstaff
- ติดตามการเข้าร่วมและการพร้อมใช้งานในสถานที่เพื่อการจัดการกะเวลาทำงาน, วันหยุดพักผ่อน, และการลาที่แม่นยำ
- ปรับแต่งรายงานการติดตามเวลาและเงินเดือน
- ประมวลผลเงินเดือนและใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติเมื่อแบบฟอร์มเวลาทำงานได้รับการอนุมัติแล้ว
- วิเคราะห์แนวโน้มการผลิต, ตรวจสอบค่าใช้จ่าย, และสร้างข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียด
ข้อจำกัดของ Hubstaff
- มีราคาแพงกว่าทางเลือกอื่นของ DeskTime
- ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นบ่อยในระบบการเชื่อมต่อกับ Trello
ราคาของ Hubstaff
- เริ่มต้น: $7/เดือนต่อที่นั่ง (ขั้นต่ำ 2 ที่นั่ง)
- เติบโต: $9/เดือนต่อที่นั่ง (ขั้นต่ำ 2 ที่นั่ง)
- ทีม: $12/เดือน ต่อที่นั่ง (ขั้นต่ำ 2 ที่นั่ง)
- องค์กร: 25 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อที่นั่ง (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Hubstaff
- G2: 4. 5/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Hubstaff อย่างไรบ้าง?
นี่คือรีวิวG2:
Hubstaff ติดตามทั้งเวลาและกิจกรรมของพนักงานที่ทำงานทางไกล ซึ่งเป็นงานที่ท้าทายมากสำหรับองค์กรที่เสนองานทางไกล Hubstaff กำลังทำงานนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมและในราคาที่สมเหตุสมผล
Hubstaff ติดตามทั้งเวลาและกิจกรรมของพนักงานที่ทำงานทางไกล ซึ่งเป็นงานที่ท้าทายมากสำหรับองค์กรที่เสนองานทางไกล Hubstaff กำลังทำงานนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมและในราคาที่สมเหตุสมผล
อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Hubstaff
3. ไทม์ ด็อกเตอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์กิจกรรมบนหน้าจอของพนักงาน)
Time Doctor ช่วยให้คุณตรวจสอบงานเฉพาะที่ทีมของคุณกำลังทำอยู่ ถ่ายภาพหน้าจอ และติดตามการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของทั้งทีมได้
Time Doctor ยังมีฟีเจอร์ติดตามเวลาว่างให้ด้วย คุณสามารถระบุช่วงเวลาที่ไม่มีการทำงาน กิจกรรมที่ผิดปกติ และแอปพลิเคชันที่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ—ซึ่งเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ DeskTime ไม่มี
คุณสมบัติเด่นของ Time Doctor
- กำหนดตารางงานและติดตามการเข้าร่วม
- รับการแจ้งเตือนเมื่อไม่มีการใช้งานเพื่อระบุอุปสรรคและจุดคอขวดที่ขัดขวางประสิทธิภาพการทำงาน
- สร้างตัวชี้วัดสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตเพื่อตรวจจับและป้องกันภาวะหมดไฟตั้งแต่เนิ่นๆ
- ติดตามกิจกรรม, บันทึกภาพหน้าจอ, และบันทึกหน้าจอเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและประเมินความต้องการในการฝึกอบรม
ข้อจำกัดของ Time Doctor
- มันค่อนข้างรุกล้ำเนื่องจากคุณกำลังเฝ้าระวังกิจกรรมบนหน้าจอของพนักงานโดยตรง
- แถบกิจกรรมมักจะหยุดชั่วคราวขณะที่ระบบกำลังติดตามเวลาของโครงการในพื้นหลัง
ราคาของ Time Doctor
- พื้นฐาน: 8 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
- มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
- พรีเมียม: 20 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Time Doctor
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (530+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกยอดนิยมสำหรับโปรแกรมจับเวลาทำงาน
3. ไทม์แคมป์ (เหมาะที่สุดสำหรับผู้รับเหมาภาคสนาม)
อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการติดตามเวลาและการตรวจสอบกิจกรรมของพนักงานคือ TimeCamp ซึ่งช่วยให้คุณติดตามการเข้างาน วัดเวลาในการทำงาน และวิเคราะห์กิจวัตรประจำวันของทีมเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงาน
เบื่อกับการออกบิลด้วยมือหรือไม่? ใช้ TimeCamp เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้—ไม่ต้องคำนวณเพิ่มเติม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TimeCamp
- ติดตามการลงเวลาเข้างาน ชั่วโมงทำงาน เวลาพัก และการลงเวลาออกงานโดยอัตโนมัติบนเดสก์ท็อป
- ติดตามการใช้งานเว็บไซต์, เวลาทำงาน, และแนวโน้มการผลิตเพื่อความรับผิดชอบของบุคคล
- จัดการการทำงานล่วงเวลา การเข้างาน การลา และการพักผ่อน
- ติดตามประสิทธิภาพของพนักงานภาคสนามด้วยระบบกำหนดขอบเขตพื้นที่
ข้อจำกัดของ TimeCamp
- รายงานที่ส่งออกไม่ละเอียดเท่ากับข้อมูลเชิงลึกบนแพลตฟอร์ม
- ตัวจับเวลาบางครั้งยังคงทำงานอยู่แม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้งาน
ราคาของ TimeCamp
- ฟรี
- เริ่มต้น: $3.99/เดือน ต่อที่นั่ง
- พรีเมียม: 6.99 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
- สูงสุด: $10.99/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: 14.99 ดอลลาร์/เดือนต่อที่นั่ง
คะแนนและรีวิวของ TimeCamp
- G2: 4. 7/. 5 (รีวิว 340+ รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (590+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง TimeCamp อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่เราพบในG2:
ฉันชอบส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Timecamp มันเรียบง่าย ตรงไปตรงมา และใช้งานง่าย
ฉันชอบส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Timecamp มันเรียบง่าย ตรงไปตรงมา และใช้งานง่าย
5. Clockify (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก)
ต้องการติดตามทั้งประสิทธิภาพส่วนตัวและทีมโดยไม่มีปัญหา? Clockify มีตัวติดตามเวลา, บันทึกเวลา, และการติดตามแบบคีออสเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าและประมาณเวลาสำหรับการจัดสรรทรัพยากรและการวางแผนกำลังคนที่ดีขึ้น
ในฐานะซอฟต์แวร์ติดตามเวลาว่างฟรี มันเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ DeskTime สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify
- ติดตามเวลาทำงานผ่านแบบฟอร์มบันทึกเวลา
- ตรวจสอบการเข้างานและการทำงานล่วงเวลาของพนักงานทุกวัน
- ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้สำหรับการจ่ายเงินเดือนและการคำนวณต้นทุน
- บันทึกชั่วโมงการทำงานด้วย Kiosk ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน โดยพนักงานลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัส PIN
ข้อจำกัดของ Clockify
- ขาดคุณสมบัติการติดตามเวลาขั้นสูงในเวอร์ชันฟรี
- ลูกค้าบ่นเกี่ยวกับความล่าช้าขณะสร้างรายงานหรือสลับระหว่างงาน
ราคาของ Clockify
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $6. 99/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $9.99 ต่อเดือนต่อที่นั่ง
- องค์กร: $14.99/เดือน ต่อที่นั่ง
- แพ็กเกจ: $15.99/เดือน ต่อที่นั่ง
คะแนนและรีวิว Clockify
- G2: 4. 5/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (9,100+ รีวิว)
🧠ข้อเท็จจริงสนุกๆ: "เครื่องจับเวลา" ตัวแรกถือเป็นนาฬิกาจับเวลาที่เฟรเดอริก วินสโลว์ เทย์เลอร์ใช้ในปี 1876 เพื่อจับเวลาที่พนักงานใช้ในการทำงานเฉพาะงาน เขายังได้พัฒนาวิธีการจัดการอุตสาหกรรมที่เรียกว่าเทย์เลอร์ริซึมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตอีกด้วย
6. Toggl Track (เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่และองค์กร)
ด้วยมุมมองปฏิทิน การรองรับหลายอุปกรณ์ และการเชื่อมต่อมากกว่า 100 รายการ Toggl Track เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของ DeskTime สำหรับทีมขนาดใหญ่ มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและให้ข้อมูลเชิงลึกที่แม่นยำเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานแต่ละคน
คุณยังสามารถปรับแต่งรายงานเวลาแบบละเอียดเพื่อวัดตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) ที่เฉพาะเจาะจงกับองค์กรของคุณได้อีกด้วย การออกแบบที่ใช้งานง่ายทำให้สามารถเข้าถึงได้ทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ใช้ที่มีประสบการณ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl Track
- บันทึกนาทีที่สามารถเรียกเก็บเงินได้สำหรับทีมทั้งหมดของคุณ และแบ่งปันกับลูกค้า
- เปรียบเทียบชั่วโมงการทำงานที่ประมาณการไว้กับชั่วโมงการทำงานจริงเพื่อระบุจุดคอขวด
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Google Calendar และอื่น ๆ เพื่อซิงค์เวลาในที่เดียว
- ตรวจสอบและอนุมัติเวลาทำงานเพื่อให้การจ่ายเงินเดือนเป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ Toggl Track
- ปลั๊กอิน Chrome อาจมีข้อบกพร่อง
- การเพิ่มงานใหม่ค่อนข้างยากเมื่อตัวจับเวลาทำงานอยู่
ราคาของ Toggl Track
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: 10 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 20 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: แบบกำหนดเอง
Toggl Track คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Toggl Track อย่างไรบ้าง?
นี่คือความคิดเห็นจากผู้ใช้Trust Radius:
ฉันใช้ Toggl Track ไม่เพียงแต่เพื่อติดตามลูกค้าที่คิดค่าบริการรายชั่วโมงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละงานด้วย เพื่อให้สามารถกำหนดราคาบริการได้อย่างเหมาะสม ฉันชอบฟีเจอร์การรายงานของพวกเขา และความสามารถในการติดตาม/จัดระเบียบลูกค้า โครงการ และงานเฉพาะต่างๆ
ฉันใช้ Toggl Track ไม่เพียงแต่เพื่อติดตามลูกค้าที่คิดค่าบริการรายชั่วโมงเท่านั้น แต่ยังใช้เพื่อดูว่าฉันใช้เวลาไปกับแต่ละงานนานแค่ไหน เพื่อที่จะสามารถกำหนดราคาบริการได้อย่างเหมาะสม ฉันชอบฟีเจอร์การรายงานของพวกเขามาก และชอบที่สามารถติดตาม/จัดระเบียบลูกค้า โครงการ และงานเฉพาะได้
7. Monitask (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและฟรีแลนซ์)
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือติดตามเวลาที่ไม่รบกวนการทำงานและยังช่วยตรวจสอบงานของพนักงานด้วยความโปร่งใสมากขึ้น Monitask อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม
แทนที่จะเฝ้าติดตามกิจกรรมของพนักงานอย่างลับๆ ระบบจะแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อมีการจับภาพหน้าจอและแสดงอัตราผลผลิตปัจจุบันของพวกเขา
นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตการจัดตารางเวลาที่คุณสามารถระบุเวลาที่กำหนด วันครบกำหนด และกะการทำงานสำหรับทีมทั้งหมดของคุณได้
คุณสมบัติเด่นของ Monitask
- ติดตามผลผลิตและประสิทธิภาพการทำงานประจำวันด้วยบอร์ดบันทึกเวลาเข้า/ออกงาน
- ติดตามกิจกรรมของพนักงานด้วยการแจ้งเตือนภาพหน้าจอและคะแนนประสิทธิภาพการทำงานแบบเรียลไทม์
- ดูรายละเอียดการเข้าร่วมของพนักงานที่ทำงานจากระยะไกล, ในสำนักงาน, และในภาคสนามได้ในที่เดียว
- คำนวณเวลาทำงานที่ได้รับค่าจ้างและค่าจ้างของพนักงานตามชั่วโมงที่ทำงานโดยตรงบนแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ Monitask
- ผู้ใช้บางครั้งพบว่าตัวเองติดอยู่กับงานที่ผ่านมาเมื่อเข้าสู่ระบบในวันถัดไป
- ต้องเพิ่มเวลาหรือเริ่มจับเวลาด้วยตนเอง
ราคา Monitask
- ข้อดี: $5.99 ต่อเดือนต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: 8.99 ดอลลาร์/เดือนต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Monitask ratings and reviews
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (130+ รีวิว)
📮ClickUp Insight: 92% ของพนักงานสายงานความรู้ใช้กลยุทธ์การจัดการเวลาที่ปรับให้เหมาะกับตนเอง แต่เครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ส่วนใหญ่ยังไม่มีฟีเจอร์การจัดการเวลาหรือการจัดลำดับความสำคัญที่ครอบคลุมในตัว ซึ่งอาจขัดขวางการจัดการลำดับความสำคัญที่มีประสิทธิภาพ
ฟีเจอร์การจัดตารางเวลาและการติดตามเวลาด้วย AIของ ClickUpสามารถช่วยคุณเปลี่ยนการคาดเดาให้กลายเป็นการตัดสินใจที่มีข้อมูลสนับสนุนได้ มันยังสามารถแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการโฟกัสงานได้อีกด้วย สร้างระบบการจัดการเวลาที่ปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณจริง ๆ ได้!
8. จิบเบิล (เหมาะที่สุดสำหรับการลงเวลาเข้างานด้วยระบบไบโอเมตริกซ์)
ด้วย Jibble ทีมงานของคุณสามารถบันทึกเวลาทำงานได้จากเดสก์ท็อป มือถือ และเว็บเบราว์เซอร์ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การจดจำใบหน้าและการติดตาม GPS ซึ่งไม่มีใน DeskTime
คุณสามารถใช้เครื่องบันทึกเวลาด้วยระบบไบโอเมตริกซ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามการเข้างานให้มีความแม่นยำยิ่งขึ้น
แอปนี้ยังผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มเช่น Xero และ QuickBooks Online เพื่อทำให้กระบวนการคำนวณเงินเดือนของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jibble
- จัดการบันทึกเวลาทำงานผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ
- เข้าถึงรายงานการวิเคราะห์เวลาทำงานรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน
- ตั้งค่าการทำงานล่วงเวลาแบบกำหนดเองเพื่อการอัปเดตแบบฟอร์มเวลาทำงานโดยอัตโนมัติ
- กำหนดตารางงานประจำหรือยืดหยุ่นพร้อมเป้าหมายส่วนบุคคล
ข้อจำกัดของ Jibble
- แอป Android อาจมีความน่าเบื่อเล็กน้อยในการตั้งค่า
- ไม่มีการสนับสนุนทางเทคนิคเมื่อสิ้นสุดช่วงทดลองใช้ฟรี
การกำหนดราคาแบบจิปาถะ
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $4.99/เดือน ต่อที่นั่ง
- สูงสุด: $9. 99/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวจาก Jibble
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (1,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jibble อย่างไรบ้าง?
ผู้รีวิวจากCapterraได้กล่าวไว้ว่า:
Jibble ติดตั้ง ใช้งาน และจัดการได้ง่ายมากในภาคสนาม มันทำให้การจ่ายเงินเดือนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของฉัน
Jibble ติดตั้ง ใช้งาน และจัดการได้ง่ายมากในภาคสนาม มันทำให้การจ่ายเงินเดือนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของฉัน
9. คาลามารี (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบการเข้าร่วมทางไกลและทางกายภาพ)
Calamari เป็นเครื่องมือติดตามเวลาและเข้าออกงาน ในขณะที่ DeskTime มีเพียงนาฬิกาติดตามเวลาออนไลน์ Calamari มีวิธีการลงเวลาเข้าและออกทั้งแบบออนไลน์และแบบกายภาพถึงเจ็ดวิธี
ตัวอย่างเช่น พนักงานสามารถเข้าสู่ระบบและออกจากระบบหรือสลับระหว่างโครงการต่างๆ บน Slack ได้ เพียงซิงค์กับ Calamari ระบบจะบันทึกชั่วโมงการทำงานทั้งหมดโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถติดตั้งรหัส QR ที่ทางเข้าอาคารแต่ละแห่งเพื่อให้พนักงานสแกนและเริ่มบันทึกเวลาทำงานได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของปลาหมึกทอด
- ติดตามเวลาทำงานได้เจ็ดวิธี รวมถึง iBeacon สำหรับการเข้า-ออกสำนักงาน และแอปพลิเคชันสำหรับการลงชื่อเข้าใช้งานจากระยะไกล
- อนุญาตหรือจำกัดสถานที่ทำงานด้วยระบบจีโอเฟนซิ่งเพื่อรักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- สนับสนุนทีมงานทั่วโลกด้วยนโยบายการลาที่แยกต่างหากและการเข้าถึงในห้าภาษา
- ตรวจจับการมาสาย, ชั่วโมงทำงานสั้น, หรือวันทำงานที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยใช้ฟิลเตอร์
ข้อจำกัดของปลาหมึก
- การสื่อสารเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและระบบขัดข้องอาจทำได้ดีกว่านี้
- การขาดฟังก์ชันการจัดการงาน
ราคาปลาหมึก
- โมดูลการลาหยุด: $2.5/เดือนต่อผู้ใช้
- เวลาและการเข้างาน: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
- HR หลัก: $2. 5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ส่วนเสริม SAML: $1/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนที่ปรับแต่งได้: ราคาที่ปรับแต่งได้
ปลาหมึกต้องการยอดการเรียกเก็บเงินขั้นต่ำ $25/เดือน
คะแนนและรีวิวของปลาหมึก
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (570+ รีวิว)
10. โฟลต (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งบันทึกเวลาอัตโนมัติ)
พนักงานของคุณรู้สึกหงุดหงิดกับการบันทึกเวลาทำงานด้วยตนเองหรือไม่? ฟีเจอร์การติดตามเวลาอัตโนมัติของ Float สามารถช่วยได้ การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเวลาทำงานล่วงหน้าตามการจัดสรรเวลาที่กำหนดไว้ของทีมคุณ จะช่วยให้การส่งบันทึกเวลาทำงานสำหรับงานที่ทำเป็นประจำเป็นไปอย่างราบรื่น
นอกจากนี้ Float ยังมีไทม์ไลน์แบบภาพที่เข้าใจง่าย ช่วยให้เข้าใจตารางเวลาของทีมและไทม์ไลน์ของโครงการได้ง่ายขึ้น Float ยังสามารถซิงค์กับเครื่องมือติดตามเวลาได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวางแผนทรัพยากร
คุณสมบัติเด่นของ Float
- กำหนดวันครบกำหนดรายเดือนสำหรับการส่งแบบฟอร์มเวลาทำงานพร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
- เริ่มและหยุดการติดตามเวลาด้วยแอปจับเวลาบนเดสก์ท็อป
- อัตโนมัติการส่งเอกสารเวลาทำงานสำหรับเงินเดือนที่เกิดซ้ำและค่าธรรมเนียมรายเดือน
- ลากและวางเพื่อปรับตารางเวลาและมอบหมายงานใหม่
ข้อจำกัดในการลอยตัว
- คุณไม่สามารถเห็นได้ว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่โดยไม่ได้ใช้ตัวกรอง
- มันอาจทำให้รู้สึกหนักใจสำหรับโครงการที่ง่ายกว่าและทีมที่เล็กกว่า
การกำหนดราคาแบบลอยตัว
- เริ่มต้น: $7. 50/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $12.50 ต่อเดือนต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวการลอยตัว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,600 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1,600+ รีวิว)
เพิ่มศักยภาพการเติบโตส่วนบุคคลและอาชีพของคุณด้วย ClickUp
ทุกทางเลือกของ DeskTime ที่เราได้กล่าวถึงล้วนมีจุดแข็งและข้อแลกเปลี่ยนของตัวเอง บางตัวอาจโดดเด่นในการติดตามการเข้างานแต่ขาดการรายงานเชิงลึก บางตัวอาจมอบคุณสมบัติที่ช่วยให้ผู้จัดการทราบข้อมูลอยู่เสมอแต่อาจรู้สึกเป็นการรบกวนสำหรับพนักงาน และยังมีเครื่องมือที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม—หากคุณสามารถมองข้ามข้อบกพร่องเล็กน้อยได้
ต้องการข้ามการลองผิดลองถูกหรือไม่? เราขอแนะนำให้เลือก ClickUp เป็นทางเลือกแทน DeskTime ของคุณ
ClickUp ทำได้มากกว่าการติดตามเวลา—มันให้คุณควบคุมโครงการของคุณได้อย่างสมบูรณ์ ปรับแต่งมุมมองงาน ตั้งค่าการแจ้งเตือน มอบหมายงานได้อย่างง่ายดาย และสร้างรายงานแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ ด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ฟรี ตารางเวลาของคุณจะเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างลงตัว
ยิ่งไปกว่านั้น ClickUp ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณให้มากยิ่งขึ้น ด้วยการผสานงานต่าง ๆ การติดตามเวลา การสื่อสาร และการจัดการความรู้ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ลองใช้ ClickUp วันนี้และสัมผัสความแตกต่าง!