10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ DeskTime สำหรับการติดตามเวลาในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
13 เมษายน 2568

DeskTime เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่มั่นคงพร้อมอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย แต่ไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าการติดตามเวลาและจัดการงานใช่ไหม?

แน่นอน คุณสามารถติดตามเวลาทำงาน จัดการโครงการง่ายๆ และแม้กระทั่งติดตามเวลาที่ใช้ในเบราว์เซอร์ของคุณได้ แต่นั่นยังไม่เพียงพอที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มผลผลิตของทีมคุณ

หากคุณกำลังสงสัยว่า DeskTime ตอบโจทย์ความต้องการของคุณอย่างแท้จริงหรือไม่ อาจถึงเวลาแล้วที่จะพิจารณาทางเลือกอื่นของ DeskTime ที่มีความล้ำหน้ากว่า—ทางเลือกที่มอบมากกว่าแค่การบันทึกเวลา

เราได้รวบรวม 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ DeskTime ที่มากกว่าการติดตามเวลาอัตโนมัติ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยในการติดตามเวลาโครงการ การตรวจสอบพนักงาน การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน และการรายงานรายละเอียด—ทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อลดการผัดวันประกันพรุ่ง เพิ่มความรับผิดชอบ และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด

ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารทีมระยะไกล พนักงานในสำนักงาน หรือฟรีแลนซ์ ก็มีเครื่องมือในรายการนี้ที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ!

⏰ สรุป 60 วินาที

  1. ClickUp: ซอฟต์แวร์จัดการงานและติดตามเวลาที่ดีที่สุดแบบครบวงจร
  2. Hubstaff: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามทีมระยะไกล
  3. ไทม์ ด็อกเตอร์: เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์กิจกรรมบนหน้าจอของพนักงาน
  4. TimeCamp: เหมาะที่สุดสำหรับผู้รับเหมาภาคสนาม
  5. Clockify: เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
  6. Toggl Track: เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่และองค์กร
  7. Monitask: เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและฟรีแลนซ์
  8. จีบเบิล: เหมาะที่สุดสำหรับการลงชื่อเข้าใช้งานด้วยระบบไบโอเมตริกซ์
  9. Calamari: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการเข้าร่วมทางไกลและการเข้าร่วมทางกายภาพ
  10. ลอย: เหมาะที่สุดสำหรับการส่งบันทึกเวลาอัตโนมัติ

👀 คุณรู้หรือไม่? การศึกษาพบว่าเพียง20 นาทีของการทำงานที่ถูกขัดจังหวะสามารถสร้างความเครียดและความหงุดหงิดที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในผู้คน นี่แสดงให้เห็นเพิ่มเติมว่าการแบ่งเวลาและการติดตามเวลาเป็นสิ่งสำคัญเพียงใดสำหรับการผลิตผลงานอย่างต่อเนื่อง

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ DeskTime?

ใครก็ตามที่ดำเนินธุรกิจด้วยทีมงานระยะไกลจะรู้ดีว่าคุณสมบัติการติดตามเวลาทั่วไปนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป นี่คือสิ่งที่คุณควรมองหาเมื่อเลือกทางเลือกอื่นแทน DeskTime:

  • แม่แบบการติดตามเวลาที่ปรับแต่งได้: ใครมีเวลาสร้างตารางเวลาจากศูนย์สำหรับทุกโครงการ? เลือกเครื่องมือที่มีแม่แบบการติดตามเวลาพร้อมใช้งานและสามารถติดตามเวลาแบบออฟไลน์เพื่อความสะดวกเพิ่มเติม
  • แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานอัตโนมัติ: การบันทึกเวลาทำงานด้วยตนเองอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ ควรเลือกใช้เครื่องมือที่มีแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถบันทึกชั่วโมงการทำงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
  • การทำงานเป็นทีม: ทางเลือก DeskTime ของคุณควรอนุญาตให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถมอบหมายงาน เพิ่มรายละเอียดและรายการตรวจสอบ และติดตามประสิทธิภาพจากแดชบอร์ดส่วนกลาง
  • มุมมองปริมาณงานที่ปรับแต่งได้: เครื่องมือติดตามเวลาที่ยอดเยี่ยมหรือแอปบันทึกเวลาทำงานควรมีมุมมองงานที่ยืดหยุ่น ให้ผู้ใช้สามารถสลับระหว่างรายการ บอร์ด และปฏิทินเพื่อให้ตรงกับความชอบในการทำงานของพวกเขา
  • การผสานรวมและส่วนขยาย: เครื่องมือที่เหมาะสมควรสามารถผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ และเสนอส่วนขยายสำหรับเบราว์เซอร์ Chrome และแพลตฟอร์มอื่น ๆ เพื่อให้สามารถซิงค์ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างราบรื่น
  • ความปลอดภัยระดับองค์กร: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวติดตามเวลาให้การเข้ารหัสข้อมูลและการปฏิบัติตาม GDPR เพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
  • การรายงานแบบเรียลไทม์: นอกเหนือจากรายงานเวลาที่ละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานแล้ว เครื่องมือบันทึกเวลาควรให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลผลิตและการอัปเดตการเสร็จสิ้นงานได้ทันที เพื่อขจัดปัญหาคอขวดในการจัดการบันทึกเวลา
  • ความสามารถในการปรับขนาด: เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น ซอฟต์แวร์การติดตามเวลาของคุณควรสามารถปรับขนาดตามได้—รองรับผู้ใช้ โครงการ และงานได้มากขึ้นโดยไม่ลดประสิทธิภาพ

ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ DeskTime

ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าควรค้นหาอะไรในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นี่คือทางเลือกฟรีของ DeskTime ที่ตรงกับความต้องการของคุณ มาสำรวจคุณสมบัติหลัก ข้อจำกัด ราคา และการให้คะแนนเพื่อดูว่าตัวไหนเหมาะกับคุณที่สุด

1. ClickUp (ซอฟต์แวร์การจัดการงานและการติดตามเวลาที่ดีที่สุดแบบครบวงจร)

คลิกอัพ
จัดระเบียบงานของคุณและติดตามเวลาในรายการที่ปรับแต่งได้กับ ClickUp

ClickUp, แอป ทุกสิ่งทุกอย่าง สำหรับการทำงาน,ให้การจัดการภาระงานและการติดตามเวลาอย่างราบรื่นในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมศูนย์

ไม่เหมือนกับ DeskTime, มันเป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานแบบองค์รวมที่มีความสามารถในการบันทึกเวลาอย่างแม่นยำ ไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาเท่านั้น

คุณจะได้รับทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานของคุณ ตั้งแต่รายการสิ่งที่ต้องทำแบบลำดับชั้นและการแจ้งเตือนที่เกิดซ้ำ ไปจนถึงการติดตามเวลาและการรายงานโดยอัตโนมัติ

เริ่มติดตามเวลาได้อย่างง่ายดายเพียงแค่เปิดและปิดตัวจับเวลาของแต่ละงาน ต้องการบันทึกงานที่ทำไปแล้วหรือไม่? เพียงป้อนจำนวนชั่วโมงที่ใช้ไปย้อนหลังด้วยตนเอง

ClickUp ยังมีระบบบันทึกเวลาทำงานพร้อมการติดตามอัตโนมัติ ซึ่งให้รายละเอียดการใช้เวลาในแต่ละโครงการอย่างละเอียด ช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานและสามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างถูกต้อง

ClickUp ตัวติดตามเวลาโครงการ
เพิ่มบันทึก, แท็ก, ป้ายกำกับ และอื่นๆ ด้วย ClickUp Project Time Tracker

ต้องการติดตามเวลาทำงานสำหรับงานต่างๆ ในหลายแท็บ Chrome โดยอัตโนมัติหรือไม่?ส่วนขยาย Chrome ของ ClickUpช่วยคุณได้! มันติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ ได้อย่างราบรื่นทั้งบนเดสก์ท็อป มือถือ และเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อให้มั่นใจในข้อมูลที่ถูกต้องไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหน

การประมาณเวลาใน ClickUp
ติดตามเวลาโดยประมาณต่อภารกิจด้วย ClickUp Time Estimates

คุณยังสามารถกำหนดเวลาประมาณการที่เหมาะสมสำหรับงานและติดตามเวลาที่ใช้จริงได้ด้วยClickUp Time Estimates

เพื่อดูการประมาณเวลาทั้งหมดของโครงการ ให้เปิดการรวมการประมาณเวลาไว้ งานจะแสดงการประมาณเวลาทั้งหมดจากงานหลักและงานย่อยของมัน

ชุดเครื่องมือติดตามเวลาโครงการของ ClickUpมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้การติดตามเวลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถเพิ่มบันทึกในแต่ละรายการเวลา ทำให้ง่ายต่อการติดตามว่าแต่ละงานใช้เวลานานเท่าใด นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดป้ายกำกับ แท็ก และกำหนดลำดับความสำคัญให้กับงานของคุณได้—ดังนั้นเมื่อคุณต้องการค้นหาบางสิ่งอย่างรวดเร็ว มันจะอยู่ตรงหน้าคุณทันที

เพิ่มวันที่และเวลาผิดหรือไม่? ไม่ต้องกังวล! คุณสามารถแก้ไขวันที่และเวลาของงานได้ตลอดเวลา

มุมมองปริมาณงานใน ClickUp
ใช้มุมมองปริมาณงานใน ClickUp เพื่อติดตามความสามารถในการรับภาระงานของทีมคุณ

ด้วยมุมมองปริมาณงานใน ClickUp คุณสามารถกำหนดและติดตามขีดความสามารถของทีม รวมถึงเพิ่มประมาณเวลาและความสำคัญเพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ ตรวจพบงานที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมก่อนที่งานจะกลายเป็นคอขวด โดยสามารถลากและวางงานเพื่อจัดตารางเวลาในปฏิทินได้อย่างง่ายดาย

ClickUp ช่วยให้การติดตามเวลาเป็นเรื่องง่ายด้วยเทมเพลตแผ่นงานเวลาที่ปรับแต่งได้ ตัวอย่างเช่นเทมเพลตแผ่นงานเวลาบริการของ ClickUpช่วยติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงาน ตรวจจับความไม่สมดุลของปริมาณงาน และระบุช่องว่างในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม

ใช้เทมเพลตบันทึกเวลาบริการของ ClickUp เพื่อติดตามเวลา ค่าใช้จ่าย และทรัพยากรสำหรับแต่ละบริการที่คุณให้บริการ
รับแม่แบบฟรี
ใช้เทมเพลตบันทึกเวลาบริการของ ClickUp เพื่อติดตามเวลา ค่าใช้จ่าย และทรัพยากรสำหรับแต่ละบริการที่คุณให้บริการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ใช้เทมเพลตการจัดสรรเวลาและการติดตามเวลาที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน
  • ติดตามงานของคุณอย่างใกล้ชิดด้วยการแจ้งเตือนเวลาทำงาน
  • กำหนดเวลาการทำงานเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนด้วยClickUp Dates and Times
  • เข้าถึงข้อมูลบนแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์เพื่อติดตามประสิทธิภาพการทำงาน ตรวจจับความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการรายงานการติดตามเวลา
  • จัดหมวดหมู่ภารกิจด้วยป้ายกำกับ, หมายเหตุ, เอกสารที่เกี่ยวข้อง, และรายการตรวจสอบเพื่อให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ตัวจับเวลาทั่วโลกของ ClickUp ช่วยให้คุณหยุดเวลาได้จากทุกอุปกรณ์และสลับระหว่างโปรเจกต์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าฟีเจอร์การติดตามเวลาโครงการที่ครอบคลุมนั้นดูซับซ้อนในตอนแรก

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000+)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก Trustradiusได้แบ่งปันไว้:

การติดตามเวลาช่วยให้ทีมสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้ดีขึ้น และปรับเปลี่ยนความสนใจตามความต้องการได้ทั้งภายในทีมและภายในบริษัทโดยรวม

การติดตามเวลาช่วยให้ทีมสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้ดีขึ้น และปรับเปลี่ยนความสนใจตามความต้องการได้ทั้งภายในทีมและภายในบริษัทโดยรวม

2. Hubstaff (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามพนักงานทางไกล)

ฮับสตาฟ
ผ่านทางHubstaff

Hubstaff เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาทำงานของพนักงานที่รองรับหลายอุปกรณ์ สามารถแปลงข้อมูลเวลาจากเดสก์ท็อป มือถือ หรือ GPS ให้เป็นตารางเวลาทำงานได้อย่างง่ายดาย เพียงตรวจสอบเวลา แก้ไขชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และแสดงความคิดเห็นเพื่อความถูกต้องและโปร่งใส

ไม่เหมือนกับ DeskTime, Hubstaff ยังสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการชำระเงินเช่น Deel และ Wise ได้อีกด้วย ผู้จัดการสามารถอนุมัติเอกสารเวลาทำงานได้เพียงคลิกเดียว และทุกพนักงานและผู้ขายจะได้รับเงินจำนวนที่ถูกต้อง ไม่จำเป็นต้องคำนวณและดำเนินการชำระเงินเป็นรายบุคคล

คุณสมบัติเด่นของ Hubstaff

  • ติดตามการเข้าร่วมและการพร้อมใช้งานในสถานที่เพื่อการจัดการกะเวลาทำงาน, วันหยุดพักผ่อน, และการลาที่แม่นยำ
  • ปรับแต่งรายงานการติดตามเวลาและเงินเดือน
  • ประมวลผลเงินเดือนและใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติเมื่อแบบฟอร์มเวลาทำงานได้รับการอนุมัติแล้ว
  • วิเคราะห์แนวโน้มการผลิต, ตรวจสอบค่าใช้จ่าย, และสร้างข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียด

ข้อจำกัดของ Hubstaff

  • มีราคาแพงกว่าทางเลือกอื่นของ DeskTime
  • ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นบ่อยในระบบการเชื่อมต่อกับ Trello

ราคาของ Hubstaff

  • เริ่มต้น: $7/เดือนต่อที่นั่ง (ขั้นต่ำ 2 ที่นั่ง)
  • เติบโต: $9/เดือนต่อที่นั่ง (ขั้นต่ำ 2 ที่นั่ง)
  • ทีม: $12/เดือน ต่อที่นั่ง (ขั้นต่ำ 2 ที่นั่ง)
  • องค์กร: 25 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อที่นั่ง (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิวของ Hubstaff

  • G2: 4. 5/5 (1,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Hubstaff อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวG2:

Hubstaff ติดตามทั้งเวลาและกิจกรรมของพนักงานที่ทำงานทางไกล ซึ่งเป็นงานที่ท้าทายมากสำหรับองค์กรที่เสนองานทางไกล Hubstaff กำลังทำงานนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมและในราคาที่สมเหตุสมผล

Hubstaff ติดตามทั้งเวลาและกิจกรรมของพนักงานที่ทำงานทางไกล ซึ่งเป็นงานที่ท้าทายมากสำหรับองค์กรที่เสนองานทางไกล Hubstaff กำลังทำงานนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมและในราคาที่สมเหตุสมผล

3. ไทม์ ด็อกเตอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์กิจกรรมบนหน้าจอของพนักงาน)

ไทม์ด็อกเตอร์
ผ่านทางTimeDoctor

Time Doctor ช่วยให้คุณตรวจสอบงานเฉพาะที่ทีมของคุณกำลังทำอยู่ ถ่ายภาพหน้าจอ และติดตามการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของทั้งทีมได้

Time Doctor ยังมีฟีเจอร์ติดตามเวลาว่างให้ด้วย คุณสามารถระบุช่วงเวลาที่ไม่มีการทำงาน กิจกรรมที่ผิดปกติ และแอปพลิเคชันที่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ—ซึ่งเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ DeskTime ไม่มี

คุณสมบัติเด่นของ Time Doctor

  • กำหนดตารางงานและติดตามการเข้าร่วม
  • รับการแจ้งเตือนเมื่อไม่มีการใช้งานเพื่อระบุอุปสรรคและจุดคอขวดที่ขัดขวางประสิทธิภาพการทำงาน
  • สร้างตัวชี้วัดสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตเพื่อตรวจจับและป้องกันภาวะหมดไฟตั้งแต่เนิ่นๆ
  • ติดตามกิจกรรม, บันทึกภาพหน้าจอ, และบันทึกหน้าจอเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและประเมินความต้องการในการฝึกอบรม

ข้อจำกัดของ Time Doctor

  • มันค่อนข้างรุกล้ำเนื่องจากคุณกำลังเฝ้าระวังกิจกรรมบนหน้าจอของพนักงานโดยตรง
  • แถบกิจกรรมมักจะหยุดชั่วคราวขณะที่ระบบกำลังติดตามเวลาของโครงการในพื้นหลัง

ราคาของ Time Doctor

  • พื้นฐาน: 8 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
  • มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
  • พรีเมียม: 20 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Time Doctor

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (530+ รีวิว)

3. ไทม์แคมป์ (เหมาะที่สุดสำหรับผู้รับเหมาภาคสนาม)

ไทม์แคมป์
ผ่านทางTimeCamp

อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการติดตามเวลาและการตรวจสอบกิจกรรมของพนักงานคือ TimeCamp ซึ่งช่วยให้คุณติดตามการเข้างาน วัดเวลาในการทำงาน และวิเคราะห์กิจวัตรประจำวันของทีมเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงาน

เบื่อกับการออกบิลด้วยมือหรือไม่? ใช้ TimeCamp เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้—ไม่ต้องคำนวณเพิ่มเติม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TimeCamp

  • ติดตามการลงเวลาเข้างาน ชั่วโมงทำงาน เวลาพัก และการลงเวลาออกงานโดยอัตโนมัติบนเดสก์ท็อป
  • ติดตามการใช้งานเว็บไซต์, เวลาทำงาน, และแนวโน้มการผลิตเพื่อความรับผิดชอบของบุคคล
  • จัดการการทำงานล่วงเวลา การเข้างาน การลา และการพักผ่อน
  • ติดตามประสิทธิภาพของพนักงานภาคสนามด้วยระบบกำหนดขอบเขตพื้นที่

ข้อจำกัดของ TimeCamp

  • รายงานที่ส่งออกไม่ละเอียดเท่ากับข้อมูลเชิงลึกบนแพลตฟอร์ม
  • ตัวจับเวลาบางครั้งยังคงทำงานอยู่แม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้งาน

ราคาของ TimeCamp

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $3.99/เดือน ต่อที่นั่ง
  • พรีเมียม: 6.99 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
  • สูงสุด: $10.99/เดือน ต่อที่นั่ง
  • องค์กร: 14.99 ดอลลาร์/เดือนต่อที่นั่ง

คะแนนและรีวิวของ TimeCamp

  • G2: 4. 7/. 5 (รีวิว 340+ รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (590+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง TimeCamp อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่เราพบในG2:

ฉันชอบส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Timecamp มันเรียบง่าย ตรงไปตรงมา และใช้งานง่าย

ฉันชอบส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Timecamp มันเรียบง่าย ตรงไปตรงมา และใช้งานง่าย

5. Clockify (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก)

Clockify: ทางเลือกสำหรับ desktime
ผ่านทางClockify

ต้องการติดตามทั้งประสิทธิภาพส่วนตัวและทีมโดยไม่มีปัญหา? Clockify มีตัวติดตามเวลา, บันทึกเวลา, และการติดตามแบบคีออสเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าและประมาณเวลาสำหรับการจัดสรรทรัพยากรและการวางแผนกำลังคนที่ดีขึ้น

ในฐานะซอฟต์แวร์ติดตามเวลาว่างฟรี มันเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ DeskTime สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify

  • ติดตามเวลาทำงานผ่านแบบฟอร์มบันทึกเวลา
  • ตรวจสอบการเข้างานและการทำงานล่วงเวลาของพนักงานทุกวัน
  • ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้สำหรับการจ่ายเงินเดือนและการคำนวณต้นทุน
  • บันทึกชั่วโมงการทำงานด้วย Kiosk ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน โดยพนักงานลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัส PIN

ข้อจำกัดของ Clockify

  • ขาดคุณสมบัติการติดตามเวลาขั้นสูงในเวอร์ชันฟรี
  • ลูกค้าบ่นเกี่ยวกับความล่าช้าขณะสร้างรายงานหรือสลับระหว่างงาน

ราคาของ Clockify

  • ฟรีตลอดไป
  • มาตรฐาน: $6. 99/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ข้อดี: $9.99 ต่อเดือนต่อที่นั่ง
  • องค์กร: $14.99/เดือน ต่อที่นั่ง
  • แพ็กเกจ: $15.99/เดือน ต่อที่นั่ง

คะแนนและรีวิว Clockify

  • G2: 4. 5/5 (170+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (9,100+ รีวิว)

🧠ข้อเท็จจริงสนุกๆ: "เครื่องจับเวลา" ตัวแรกถือเป็นนาฬิกาจับเวลาที่เฟรเดอริก วินสโลว์ เทย์เลอร์ใช้ในปี 1876 เพื่อจับเวลาที่พนักงานใช้ในการทำงานเฉพาะงาน เขายังได้พัฒนาวิธีการจัดการอุตสาหกรรมที่เรียกว่าเทย์เลอร์ริซึมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตอีกด้วย

6. Toggl Track (เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่และองค์กร)

Toggl Track: ทางเลือกสำหรับ desktime
ผ่านทางToggl Track

ด้วยมุมมองปฏิทิน การรองรับหลายอุปกรณ์ และการเชื่อมต่อมากกว่า 100 รายการ Toggl Track เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของ DeskTime สำหรับทีมขนาดใหญ่ มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและให้ข้อมูลเชิงลึกที่แม่นยำเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานแต่ละคน

คุณยังสามารถปรับแต่งรายงานเวลาแบบละเอียดเพื่อวัดตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) ที่เฉพาะเจาะจงกับองค์กรของคุณได้อีกด้วย การออกแบบที่ใช้งานง่ายทำให้สามารถเข้าถึงได้ทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ใช้ที่มีประสบการณ์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl Track

  • บันทึกนาทีที่สามารถเรียกเก็บเงินได้สำหรับทีมทั้งหมดของคุณ และแบ่งปันกับลูกค้า
  • เปรียบเทียบชั่วโมงการทำงานที่ประมาณการไว้กับชั่วโมงการทำงานจริงเพื่อระบุจุดคอขวด
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Google Calendar และอื่น ๆ เพื่อซิงค์เวลาในที่เดียว
  • ตรวจสอบและอนุมัติเวลาทำงานเพื่อให้การจ่ายเงินเดือนเป็นไปอย่างราบรื่น

ข้อจำกัดของ Toggl Track

  • ปลั๊กอิน Chrome อาจมีข้อบกพร่อง
  • การเพิ่มงานใหม่ค่อนข้างยากเมื่อตัวจับเวลาทำงานอยู่

ราคาของ Toggl Track

  • ฟรีตลอดไป
  • เริ่มต้น: 10 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: 20 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: แบบกำหนดเอง

Toggl Track คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Toggl Track อย่างไรบ้าง?

นี่คือความคิดเห็นจากผู้ใช้Trust Radius:

ฉันใช้ Toggl Track ไม่เพียงแต่เพื่อติดตามลูกค้าที่คิดค่าบริการรายชั่วโมงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละงานด้วย เพื่อให้สามารถกำหนดราคาบริการได้อย่างเหมาะสม ฉันชอบฟีเจอร์การรายงานของพวกเขา และความสามารถในการติดตาม/จัดระเบียบลูกค้า โครงการ และงานเฉพาะต่างๆ

ฉันใช้ Toggl Track ไม่เพียงแต่เพื่อติดตามลูกค้าที่คิดค่าบริการรายชั่วโมงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละงานด้วย เพื่อให้สามารถกำหนดราคาบริการได้อย่างเหมาะสม ฉันชอบฟีเจอร์การรายงานของพวกเขา และความสามารถในการติดตาม/จัดระเบียบลูกค้า โครงการ และงานเฉพาะต่างๆ

7. Monitask (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและฟรีแลนซ์)

Monitask: ทางเลือกของ desktime
ผ่านทางMonitask

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือติดตามเวลาที่ไม่รบกวนการทำงานและยังช่วยตรวจสอบงานของพนักงานด้วยความโปร่งใสมากขึ้น Monitask อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม

แทนที่จะเฝ้าติดตามกิจกรรมของพนักงานอย่างลับๆ ระบบจะแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อมีการจับภาพหน้าจอและแสดงอัตราผลผลิตปัจจุบันของพวกเขา

นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตการจัดตารางเวลาที่คุณสามารถระบุเวลาที่กำหนด วันครบกำหนด และกะการทำงานสำหรับทีมทั้งหมดของคุณได้

คุณสมบัติเด่นของ Monitask

  • ติดตามผลผลิตและประสิทธิภาพการทำงานประจำวันด้วยบอร์ดบันทึกเวลาเข้า/ออกงาน
  • ติดตามกิจกรรมของพนักงานด้วยการแจ้งเตือนภาพหน้าจอและคะแนนประสิทธิภาพการทำงานแบบเรียลไทม์
  • ดูรายละเอียดการเข้าร่วมของพนักงานที่ทำงานจากระยะไกล, ในสำนักงาน, และในภาคสนามได้ในที่เดียว
  • คำนวณเวลาทำงานที่ได้รับค่าจ้างและค่าจ้างของพนักงานตามชั่วโมงที่ทำงานโดยตรงบนแพลตฟอร์ม

ข้อจำกัดของ Monitask

  • ผู้ใช้บางครั้งพบว่าตัวเองติดอยู่กับงานที่ผ่านมาเมื่อเข้าสู่ระบบในวันถัดไป
  • ต้องเพิ่มเวลาหรือเริ่มจับเวลาด้วยตนเอง

ราคา Monitask

  • ข้อดี: $5.99 ต่อเดือนต่อที่นั่ง
  • ธุรกิจ: 8.99 ดอลลาร์/เดือนต่อที่นั่ง
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Monitask ratings and reviews

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 8/5 (130+ รีวิว)

📮ClickUp Insight: 92% ของพนักงานสายงานความรู้ใช้กลยุทธ์การจัดการเวลาที่ปรับให้เหมาะกับตนเอง แต่เครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ส่วนใหญ่ยังไม่มีฟีเจอร์การจัดการเวลาหรือการจัดลำดับความสำคัญที่ครอบคลุมในตัว ซึ่งอาจขัดขวางการจัดการลำดับความสำคัญที่มีประสิทธิภาพ

ฟีเจอร์การจัดตารางเวลาและการติดตามเวลาด้วย AIของ ClickUpสามารถช่วยคุณเปลี่ยนการคาดเดาให้กลายเป็นการตัดสินใจที่มีข้อมูลสนับสนุนได้ มันยังสามารถแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการโฟกัสงานได้อีกด้วย สร้างระบบการจัดการเวลาที่ปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณจริง ๆ ได้!

8. จิบเบิล (เหมาะที่สุดสำหรับการลงเวลาเข้างานด้วยระบบไบโอเมตริกซ์)

Jibble: ทางเลือกสำหรับ desktime
ผ่านทางJibble

ด้วย Jibble ทีมงานของคุณสามารถบันทึกเวลาทำงานได้จากเดสก์ท็อป มือถือ และเว็บเบราว์เซอร์ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การจดจำใบหน้าและการติดตาม GPS ซึ่งไม่มีใน DeskTime

คุณสามารถใช้เครื่องบันทึกเวลาด้วยระบบไบโอเมตริกซ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามการเข้างานให้มีความแม่นยำยิ่งขึ้น

แอปนี้ยังผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มเช่น Xero และ QuickBooks Online เพื่อทำให้กระบวนการคำนวณเงินเดือนของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jibble

  • จัดการบันทึกเวลาทำงานผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ
  • เข้าถึงรายงานการวิเคราะห์เวลาทำงานรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน
  • ตั้งค่าการทำงานล่วงเวลาแบบกำหนดเองเพื่อการอัปเดตแบบฟอร์มเวลาทำงานโดยอัตโนมัติ
  • กำหนดตารางงานประจำหรือยืดหยุ่นพร้อมเป้าหมายส่วนบุคคล

ข้อจำกัดของ Jibble

  • แอป Android อาจมีความน่าเบื่อเล็กน้อยในการตั้งค่า
  • ไม่มีการสนับสนุนทางเทคนิคเมื่อสิ้นสุดช่วงทดลองใช้ฟรี

การกำหนดราคาแบบจิปาถะ

  • ฟรีตลอดไป
  • พรีเมียม: $4.99/เดือน ต่อที่นั่ง
  • สูงสุด: $9. 99/เดือน ต่อที่นั่ง
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวจาก Jibble

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
  • Capterra: 4. 9/5 (1,400+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Jibble อย่างไรบ้าง?

ผู้รีวิวจากCapterraได้กล่าวไว้ว่า:

Jibble ติดตั้ง ใช้งาน และจัดการได้ง่ายมากในภาคสนาม มันทำให้การจ่ายเงินเดือนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของฉัน

Jibble ติดตั้ง ใช้งาน และจัดการได้ง่ายมากในภาคสนาม มันทำให้การจ่ายเงินเดือนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของฉัน

9. คาลามารี (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบการเข้าร่วมทางไกลและทางกายภาพ)

คาลามารี: ทางเลือกสำหรับเวลาทำงานบนเดสก์ท็อป
ผ่านทางCalamari

Calamari เป็นเครื่องมือติดตามเวลาและเข้าออกงาน ในขณะที่ DeskTime มีเพียงนาฬิกาติดตามเวลาออนไลน์ Calamari มีวิธีการลงเวลาเข้าและออกทั้งแบบออนไลน์และแบบกายภาพถึงเจ็ดวิธี

ตัวอย่างเช่น พนักงานสามารถเข้าสู่ระบบและออกจากระบบหรือสลับระหว่างโครงการต่างๆ บน Slack ได้ เพียงซิงค์กับ Calamari ระบบจะบันทึกชั่วโมงการทำงานทั้งหมดโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถติดตั้งรหัส QR ที่ทางเข้าอาคารแต่ละแห่งเพื่อให้พนักงานสแกนและเริ่มบันทึกเวลาทำงานได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของปลาหมึกทอด

  • ติดตามเวลาทำงานได้เจ็ดวิธี รวมถึง iBeacon สำหรับการเข้า-ออกสำนักงาน และแอปพลิเคชันสำหรับการลงชื่อเข้าใช้งานจากระยะไกล
  • อนุญาตหรือจำกัดสถานที่ทำงานด้วยระบบจีโอเฟนซิ่งเพื่อรักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • สนับสนุนทีมงานทั่วโลกด้วยนโยบายการลาที่แยกต่างหากและการเข้าถึงในห้าภาษา
  • ตรวจจับการมาสาย, ชั่วโมงทำงานสั้น, หรือวันทำงานที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยใช้ฟิลเตอร์

ข้อจำกัดของปลาหมึก

  • การสื่อสารเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและระบบขัดข้องอาจทำได้ดีกว่านี้
  • การขาดฟังก์ชันการจัดการงาน

ราคาปลาหมึก

  • โมดูลการลาหยุด: $2.5/เดือนต่อผู้ใช้
  • เวลาและการเข้างาน: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
  • HR หลัก: $2. 5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ส่วนเสริม SAML: $1/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผนที่ปรับแต่งได้: ราคาที่ปรับแต่งได้

ปลาหมึกต้องการยอดการเรียกเก็บเงินขั้นต่ำ $25/เดือน

คะแนนและรีวิวของปลาหมึก

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (570+ รีวิว)

10. โฟลต (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งบันทึกเวลาอัตโนมัติ)

Float: ทางเลือกแทน desktime
ผ่านทางลอยตัว

พนักงานของคุณรู้สึกหงุดหงิดกับการบันทึกเวลาทำงานด้วยตนเองหรือไม่? ฟีเจอร์การติดตามเวลาอัตโนมัติของ Float สามารถช่วยได้ การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเวลาทำงานล่วงหน้าตามการจัดสรรเวลาที่กำหนดไว้ของทีมคุณ จะช่วยให้การส่งบันทึกเวลาทำงานสำหรับงานที่ทำเป็นประจำเป็นไปอย่างราบรื่น

นอกจากนี้ Float ยังมีไทม์ไลน์แบบภาพที่เข้าใจง่าย ช่วยให้เข้าใจตารางเวลาของทีมและไทม์ไลน์ของโครงการได้ง่ายขึ้น Float ยังสามารถซิงค์กับเครื่องมือติดตามเวลาได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวางแผนทรัพยากร

คุณสมบัติเด่นของ Float

  • กำหนดวันครบกำหนดรายเดือนสำหรับการส่งแบบฟอร์มเวลาทำงานพร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
  • เริ่มและหยุดการติดตามเวลาด้วยแอปจับเวลาบนเดสก์ท็อป
  • อัตโนมัติการส่งเอกสารเวลาทำงานสำหรับเงินเดือนที่เกิดซ้ำและค่าธรรมเนียมรายเดือน
  • ลากและวางเพื่อปรับตารางเวลาและมอบหมายงานใหม่

ข้อจำกัดในการลอยตัว

  • คุณไม่สามารถเห็นได้ว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่โดยไม่ได้ใช้ตัวกรอง
  • มันอาจทำให้รู้สึกหนักใจสำหรับโครงการที่ง่ายกว่าและทีมที่เล็กกว่า

การกำหนดราคาแบบลอยตัว

  • เริ่มต้น: $7. 50/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ข้อดี: $12.50 ต่อเดือนต่อที่นั่ง
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวการลอยตัว

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,600 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,600+ รีวิว)

เพิ่มศักยภาพการเติบโตส่วนบุคคลและอาชีพของคุณด้วย ClickUp

ทุกทางเลือกของ DeskTime ที่เราได้กล่าวถึงล้วนมีจุดแข็งและข้อแลกเปลี่ยนของตัวเอง บางตัวอาจโดดเด่นในการติดตามการเข้างานแต่ขาดการรายงานเชิงลึก บางตัวอาจมอบคุณสมบัติที่ช่วยให้ผู้จัดการทราบข้อมูลอยู่เสมอแต่อาจรู้สึกเป็นการรบกวนสำหรับพนักงาน และยังมีเครื่องมือที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม—หากคุณสามารถมองข้ามข้อบกพร่องเล็กน้อยได้

ต้องการข้ามการลองผิดลองถูกหรือไม่? เราขอแนะนำให้เลือก ClickUp เป็นทางเลือกแทน DeskTime ของคุณ

ClickUp ทำได้มากกว่าการติดตามเวลา—มันให้คุณควบคุมโครงการของคุณได้อย่างสมบูรณ์ ปรับแต่งมุมมองงาน ตั้งค่าการแจ้งเตือน มอบหมายงานได้อย่างง่ายดาย และสร้างรายงานแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ ด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ฟรี ตารางเวลาของคุณจะเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างลงตัว

ยิ่งไปกว่านั้น ClickUp ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณให้มากยิ่งขึ้น ด้วยการผสานงานต่าง ๆ การติดตามเวลา การสื่อสาร และการจัดการความรู้ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ลองใช้ ClickUp วันนี้และสัมผัสความแตกต่าง!