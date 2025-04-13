ราคา Discord: แผน, คุณสมบัติ, และทางเลือก

Discord ได้กลายเป็นศูนย์กลางสำหรับเกมเมอร์ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน และมืออาชีพทั้งหลาย มอบวิธีการเชื่อมต่อ ร่วมมือ และสร้างชุมชนอย่างไร้รอยต่อ อย่างไรก็ตาม การเข้าใจระดับราคาของ Discord เป็นสิ่งสำคัญที่จะปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของมัน
แผนของ Discord ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย ไม่ว่าคุณจะเป็นเกมเมอร์ที่ต้องการเพิ่มประสบการณ์ด้วยอีโมจิแบบกำหนดเอง ผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการสร้างรายได้จากเซิร์ฟเวอร์ของคุณ หรือมืออาชีพที่ต้องการเครื่องมือการทำงานร่วมกันขั้นสูง
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพูดถึงแผนราคาของ Discord และคุณสมบัติต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับฟรีไปจนถึง Nitro และสำรวจทางเลือกอื่น ๆ ที่อาจเหมาะสมกับเป้าหมายของคุณมากกว่า
มาค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสร้างชุมชนของคุณกันเถอะ!
⏰ สรุป 60 วินาที
หากคุณกำลังประเมินเครื่องมือและราคาของพวกเขา นี่คือเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของ Discord กับ ClickUp
|ความขัดแย้ง
|คลิกอัพ
|แพลตฟอร์มการสื่อสารหลักที่มีฟังก์ชันการสนทนาด้วยเสียง วิดีโอ และข้อความ
|แอป 'แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน' ที่รวมการสื่อสารและการจัดการโครงการ
|เดิมทีสำหรับนักเล่นเกม ปัจจุบันถูกใช้โดยชุมชนที่หลากหลาย
|สำหรับมืออาชีพทุกคน: รวมแชท, การจัดการงาน, และเครื่องมือการทำงานร่วมกัน
|เวอร์ชันฟรีให้บริการคุณสมบัติพื้นฐาน; แผน Nitro ให้บริการคุณสมบัติที่ปรับปรุงแล้ว เช่น การอัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ขึ้น และการสตรีมมิงแบบ HD
|คุณสมบัติประกอบด้วย ClickUp Docs, Whiteboards และ Brain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
|ขาดเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง
|อนุญาตให้สร้างงานได้โดยตรงจากความคิดเห็น เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการ
|ข้อจำกัดของเวอร์ชันฟรีรวมถึงการจำกัดขนาดไฟล์และการตรวจสอบเนื้อหาขั้นพื้นฐาน
|นำเสนอโมเดลราคาที่ยืดหยุ่น รวมถึงแผนฟรีที่แข็งแกร่ง
|สามารถนำเสนอปัญหาเกี่ยวกับ UI และความปลอดภัยสำหรับธุรกิจได้
|ให้พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ ลดความจำเป็นในการใช้หลายแอปพลิเคชัน
Discord คืออะไร?
Discord เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารอเนกประสงค์ที่รวมช่องเสียง, การโทรผ่านวิดีโอ, และการแชทข้อความ ทำให้เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มแชทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
Discord ถูกออกแบบมาในตอนแรกสำหรับนักเล่นเกม แต่ได้กลายเป็นศูนย์กลางสำหรับชุมชนที่หลากหลาย—รวมถึงธุรกิจ, ครูผู้สอน, และกลุ่มสังคม—โดยให้บริการเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งผู้ใช้สามารถสร้างช่องทางหลายช่องทางเพื่อการหารือ, การแบ่งปัน, และการอัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่
คุณสมบัติหลักประกอบด้วย:
- ช่องเสียงและข้อความ: เพลิดเพลินกับช่องเสียงที่มีความหน่วงต่ำและการแชทข้อความสำหรับการสนทนา การแชร์ไฟล์ และข้อความยาวๆ
- การแชร์หน้าจอ: ใช้ซอฟต์แวร์แชร์หน้าจอนี้เพื่อนำเสนอการสาธิตระหว่างการประชุมวิดีโอแบบกลุ่มหรือการสตรีมเกม
- เซิร์ฟเวอร์ที่ปรับแต่งได้: สร้างเซิร์ฟเวอร์ของคุณด้วยช่อง, หัวข้อ, และพื้นที่แฮงเอาท์ พร้อมสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทและเครื่องมือการจัดการ
- บอทและการเชื่อมต่อ: อัตโนมัติงานต่าง ๆ เช่น ต้อนรับผู้ใช้ Discord ใหม่และกรองสแปมด้วยการเชื่อมต่อ Discord สำหรับเครื่องมือเช่น Twitch และ YouTube
- การเข้าถึงข้ามแพลตฟอร์ม: เข้าถึง Discord ได้ทั้งบนเดสก์ท็อป เว็บ หรือมือถือ เพื่อเชื่อมต่อทุกที่ทุกเวลา
👀 คุณรู้หรือไม่? Discordรองรับผู้ใช้งานประจำเดือนมากกว่า 200 ล้านคน ช่วยให้ธุรกิจและครีเอเตอร์สามารถเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับชุมชนของตนผ่านการผสานรวม Discord การโทรกลุ่มวิดีโอ และพื้นหลังวิดีโอของตนเอง
แผนราคา Discord
การเลือกแผน Discord ที่เหมาะสมสามารถส่งผลต่อการสื่อสารของบริษัท ทีมงาน หรือชุมชนของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ มาดูรายละเอียดคุณสมบัติและข้อจำกัดของแต่ละแผนเพื่อช่วยให้คุณเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุด
แผนฟรี
✅ แผนพื้นฐานของ Discord มีฟีเจอร์ที่ครบครันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย คุณจะได้รับฟีเจอร์หลัก เช่น:
- การโทรด้วยเสียงและวิดีโอกับสมาชิกในทีม
- การส่งข้อความข้ามช่องทาง
- แชร์ไฟล์ได้สูงสุด 8MB ต่อไฟล์
- เข้าถึงเพื่อเชื่อมต่อได้สูงสุด 100 เซิร์ฟเวอร์
❌ แผนนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดเล็กหรือผู้ใช้ทั่วไป แต่กลุ่มใหญ่กว่าอาจพบข้อจำกัดบางประการ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการแชร์ไฟล์ขนาดใหญ่หรือต้องการสติกเกอร์หรืออีโมจิที่ปรับแต่งสำหรับแบรนด์ของคุณ คุณอาจต้องพิจารณาตัวเลือกแบบเสียค่าใช้จ่าย
💰ราคา
- ฟรีตลอดไป
ดิสคอร์ด ไนโตร เบสิค
✅ Nitro Basic มีบริการ:
- อัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ขึ้น (จำกัดขนาด 50MB)
- การใช้อีโมจิที่กำหนดเองข้ามเซิร์ฟเวอร์
- สติกเกอร์เฉพาะ Nitro กว่า 300 แบบ
- วิดีโอพื้นหลังแบบส่วนตัว
- ไอคอนแอปที่กำหนดเอง
❌ อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้ให้บริการสตรีมมิ่งแบบ HD หรือช่องเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติม ข้อจำกัด 100 เซิร์ฟเวอร์ยังคงอยู่ และคุณไม่สามารถส่งข้อความยาว 4,000 ตัวอักษรที่ผู้ใช้ Nitro เต็มรูปแบบเพลิดเพลินได้
💰ราคา
- 2.99 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
ดิสคอร์ด ไนโตร
✅ Nitro ทุ่มสุดตัวกับสิ่งนี้:
- แชร์ไฟล์ขนาดใหญ่ 500MB
- การสตรีมวิดีโอความละเอียดสูงที่ 4K 60 FPS
- เพิ่มขีดจำกัดเซิร์ฟเวอร์เป็นสองเท่า (200 เซิร์ฟเวอร์)
- ข้อความ 4,000 ตัวอักษร
- สองครั้งของการเพิ่มประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์ฟรี
- รูปภาพโปรไฟล์และแบนเนอร์แบบเคลื่อนไหว
- โปรไฟล์เซิร์ฟเวอร์แบบกำหนดเอง
คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงร้านค้า Discord ก่อนใครและราคาพิเศษสำหรับสมาชิกในการซื้อสินค้า
คิดถึง Nitro เป็นบัตรผ่านทุกการเข้าถึงของคุณ ข้อจำกัดไฟล์ที่ใหญ่ขึ้นหมายถึงการแชร์ไฟล์นำเสนอหรือไฟล์ออกแบบได้โดยไม่ต้องบีบอัด การสตรีมมิง HD มีประโยชน์สำหรับการประชุมทีมหรือการสาธิตผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนเหมือนจริง
💰 ราคา
- 9.99 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
ข้อดีและข้อเสียของราคา Discord
ต้องการทราบว่ารูปแบบการกำหนดราคาของ Discord เหมาะสมกับทีมของคุณหรือไม่? มาดูกันว่าคุณจะได้รับอะไร—และไม่ได้อะไร—ในแต่ละระดับราคา
ประโยชน์ของป้ายราคา Discord
- ในเวอร์ชันฟรีของ Discord ในระดับที่ไม่มีค่าใช้จ่าย คุณจะได้รับช่องข้อความ, การแชทด้วยเสียง, และเครื่องมือเซิร์ฟเวอร์พื้นฐานโดยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียว สำหรับทีมเล็ก ๆ ที่กำลังทดสอบน้ำ นี่ทำให้ Discord ยากที่จะเอาชนะได้
แพลตฟอร์มฟรีนี้จัดการพื้นฐานได้ดี คุณสามารถ:
- แชร์ไฟล์ (ไฟล์ละไม่เกิน 25MB)
- เพิ่มบอทเพื่อทำงานอัตโนมัติ
- ตั้งค่ากฎและบทบาทพื้นฐานของเซิร์ฟเวอร์
- จัดการประชุมทีมผ่านช่องเสียง
เมื่อคุณพร้อมที่จะยกระดับสิ่งต่าง ๆ แผนการชำระเงินของ Discord จะไม่ทำให้คุณเสียเงินมากมาย
- Nitro Basic เริ่มต้นที่ $2.99 ต่อเดือน ในขณะที่ราคาเต็มของ Nitro อยู่ที่ $9.99 ต่อเดือน เมื่อเปรียบเทียบกับแอปแชทธุรกิจอื่นๆ คุณจะพบว่าเวอร์ชันเสียเงินของ Discord นั้นเป็นมิตรกับกระเป๋าสตางค์อย่างน่าประหลาดใจ
Nitro มีประโยชน์สำหรับทีมที่กำลังเติบโต เนื่องจากคุณจะได้รับ:
- ไฟล์ขนาดใหญ่ขึ้น (50MB บน Basic, ยิ่งใหญ่ขึ้นบน Nitro เต็มรูปแบบ)
- ความช่วยเหลือเร่งด่วนเมื่อคุณต้องการ
- การโทรผ่านวิดีโอและแชร์หน้าจอที่มีคุณภาพดีขึ้น
- อีโมจิและสติกเกอร์ที่กำหนดเองเพื่อบุคลิกภาพของทีม
- พูดถึงการเพิ่มประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์ สมาชิก Nitro สามารถเพิ่มพลังให้กับพื้นที่ทำงานของพวกเขาได้
การเพิ่มพลังเหล่านี้ปลดล็อกสิทธิพิเศษ เช่น:
- การมองเห็นเซิร์ฟเวอร์ที่ดีขึ้น
- ช่องเสียงคุณภาพสูงขึ้น
- ช่องสำหรับอีโมจิเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างกลยุทธ์การสื่อสารสำหรับที่ทำงาน
ข้อเสียของราคา Discord
ในขณะที่ Discord มีแผนที่ยืดหยุ่นให้เลือก แต่ก็มีข้อเสียบางประการที่ควรพิจารณาก่อนเลือกแผนที่เหมาะสม:
- เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัดของมันเอง ขนาดไฟล์สูงสุด 25MB อาจเป็นปัญหาหากคุณแชร์เอกสารหรือมีเดียจำนวนมาก และแม้ว่าเครื่องมือการตรวจสอบพื้นฐานจะใช้งานได้สำหรับกลุ่มเล็ก ๆ แต่สำหรับทีมขนาดใหญ่แล้วอาจไม่เพียงพอ ❌
- คุณจะต้องชำระเงินสำหรับ Nitro เพื่อรับประสบการณ์เต็มรูปแบบ คุณสมบัติเช่นการแชทวิดีโอแบบ HD, ฉากหลังวิดีโอแบบกำหนดเอง, และตัวละครอนิเมชั่นถูกปิดกั้นไว้เบื้องหลังกำแพงการชำระเงิน บางทีมอาจรู้สึกหงุดหงิดกับสิ่งนี้ โดยเฉพาะหากพวกเขาคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ในระดับพื้นฐาน ❌
- ราคาในการซื้อ Nitro จะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค แม้ว่าสิ่งนี้อาจทำให้ Nitro มีราคาที่จับต้องได้มากขึ้นในบางพื้นที่ แต่ทีมจากประเทศต่างๆ อาจต้องเผชิญกับการสนทนาที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการแบ่งปันค่าใช้จ่าย ❌
ทำไมต้องมองหาทางเลือกอื่นแทน Discord?
แม้ว่า Discord จะเป็นแพลตฟอร์มแชทที่ได้รับความนิยมซึ่งมีชื่อเสียงในด้านช่องเสียงที่แข็งแกร่ง การโทรผ่านวิดีโอ และชุมชนที่มีความเคลื่อนไหวสูง แต่ฟีเจอร์ของมันอาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจที่ต้องการการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ขั้นสูงอย่างสมบูรณ์
นี่คือข้อจำกัดสำคัญบางประการที่จำเป็นต้องใช้ทางเลือกอื่นแทน Discord:
- การจัดการโครงการที่จำกัด: แพลตฟอร์มนี้ไม่มีเครื่องมือการจัดการโครงการในตัว ทำให้ยากต่อการจัดการงานและกระบวนการทำงานได้อย่างราบรื่น
- การร่วมมือในทีมขั้นพื้นฐาน: แม้ว่าเวอร์ชันฟรีและเวอร์ชันเสียค่าใช้จ่าย (เช่น Discord Nitro Basic หรือ Nitro Classic) จะมีคุณสมบัติเช่นการโทรกลุ่มทางวิดีโอ, การแชร์หน้าจอ, และการแชร์ไฟล์ แต่พวกมันไม่มีคุณสมบัติการร่วมมือขั้นสูงที่พบในแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อการร่วมมือโดยเฉพาะ
- ความกังวลเกี่ยวกับ UI ที่เป็นกันเองและความปลอดภัย: ออกแบบมาสำหรับเกมเมอร์ อินเทอร์เฟซของ Discord อาจดูไม่เป็นมืออาชีพเท่าที่ควร ปัญหาด้านความเป็นส่วนตัวและการโจมตีเซิร์ฟเวอร์ยังคงเป็นประเด็นที่น่ากังวล
- การผสานการทำงานที่จำกัด: แม้ว่าจะมีการผสานการทำงานกับ Discord แต่การขาดการรองรับเครื่องมือการจัดการโครงการแบบเนทีฟทำให้ประสิทธิภาพลดลง
👀 คุณรู้หรือไม่? รายงานสถานะการสื่อสารภายในองค์กรของ AxiosHQ ซึ่งสำรวจพนักงานกว่า 1,000 คน พบว่าการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพในที่ทำงานทำให้องค์กรสูญเสียเงินระหว่าง 10,000 ถึง 55,000ดอลลาร์ต่อพนักงานหนึ่งคนต่อปี ขึ้นอยู่กับเงินเดือนของพวกเขา
ClickUp: ทางเลือกในการทำงานร่วมกันแทน Discord
ClickUp คือ แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ที่รวมการสื่อสารและการจัดการโครงการไว้ในที่เดียว มีฟีเจอร์การส่งข้อความทันที, ช่องเสียง, การโทรผ่านวิดีโอ, การแชร์ไฟล์, และการแชร์หน้าจอสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ทีมสามารถจัดการงาน ตั้งเป้าหมาย และมองเห็นภาพรวมของโครงการได้ด้วยไวท์บอร์ดและแผนผังความคิด วิธีการแบบรวมศูนย์นี้ช่วยลดความยุ่งยากในการใช้แอปแยกต่างหาก หรือกังวลเรื่องราคา Discord หรือการอัปเกรด Nitro
ทำไม ClickUp ถึงเป็นผู้แข่งขันที่แข็งแกร่ง
ClickUp ผสานการทำงานของแชทและการจัดการโครงการอย่างไร้รอยต่อ
ต่างจาก Discord, คุณสมบัติเช่น อวาตาร์เคลื่อนไหว, ฉากหลังวิดีโอแบบกำหนดเอง, และการโทรวิดีโอแบบกลุ่ม มักต้องการการซื้อ Discord Nitro (Nitro Basic หรือ Nitro Classic)
มุมมองที่ปรับแต่งได้ การจัดเรียงขั้นสูงและการเชื่อมต่อมากกว่า1,000 รายการของ ClickUp ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างเรียบง่าย ทั้งหมดนี้อยู่ในอินเทอร์เฟซเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน การออกแบบที่ใช้งานง่ายของแพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การแชร์ไฟล์ การส่งข้อความทันที และการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เป็นทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับ Discord สำหรับธุรกิจสมัยใหม่
เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการการติดตามงานและการตั้งเป้าหมาย ClickUp รองรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังมีเทมเพลตแผนการสื่อสารเพื่อช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานของทีม
อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือและซอฟต์แวร์การสื่อสารในที่ทำงานที่ดีที่สุด
คุณสมบัติเด่น
นี่คือคุณสมบัติหลักบางประการของ ClickUp ที่ทำให้มันเป็นทางเลือกที่เหมาะสมแทน Discord:
💜 แชทในตัว, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, และการแชร์ไฟล์
คุณต้องการศูนย์กลางที่ทีมของคุณสามารถแชร์ไฟล์, แชท, และทำงานร่วมกันได้โดยไม่ต้องมีการสื่อสารกลับไปกลับมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหรือไม่?
ClickUp's Chatทำให้การหารือในทีมเป็นเรื่องง่ายและเป็นระเบียบ. ทีมของคุณสามารถส่งข้อความหากันได้โดยตรงภายในงาน ทำให้การสนทนาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้อง—ไม่ต้องค้นหาผ่านอีเมลยาว ๆ หรือสลับแอปแชทหลาย ๆ ตัวอีกต่อไป.
📮ClickUp Insight:83% ของพนักงานความรู้พึ่งพาอีเมลและแชทเป็นหลักในการสื่อสารทีม อย่างไรก็ตาม เกือบ 60% ของเวลาทำงานของพวกเขาสูญเสียไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือเหล่านี้และการค้นหาข้อมูล ด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานอย่างClickUp การจัดการโครงการ การส่งข้อความ อีเมล และการแชททั้งหมดของคุณรวมอยู่ในที่เดียว! ถึงเวลาที่จะรวมศูนย์และเพิ่มพลังแล้ว!
ClickUp Clipsช่วยให้คุณบันทึกวิดีโอสั้น ๆ เพื่ออธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนหรือให้ข้อเสนอแนะ เพิ่มความส่วนตัวให้กับการทำงานร่วมกันทางไกล
เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของแพลตฟอร์มนี้โดดเด่นเมื่อคุณกำลังทำงานกับเอกสารที่ใช้ร่วมกัน สมาชิกในทีมหลายคนสามารถแก้ไขเอกสารบนClickUp Docsได้พร้อมกันในขณะที่เห็นว่ามีใครกำลังดูหรือทำการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้าง ความโปร่งใสนี้ช่วยป้องกันความสับสนและการทำงานซ้ำซ้อน
อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการทีม
💜 กระดานไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิดและการทำงานร่วมกันแบบมีภาพประกอบ
ผสานรวมเข้ากับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุมของ ClickUp,ClickUp Whiteboardsมอบการเชื่อมต่อที่ราบรื่นระหว่างงาน, เอกสาร, แชท และเครื่องมืออื่น ๆ ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องสลับแอปพลิเคชัน
ClickUp ได้ลดความจำเป็นในการสื่อสารผ่านอีเมลและทำให้การทำงานร่วมกันของทีมสร้างเนื้อหาของเราเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น เราสามารถดำเนินการตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงร่างแรกได้เร็วขึ้นถึง 2-3 เท่า
ClickUp ช่วยลดความจำเป็นในการสื่อสารผ่านอีเมลและทำให้การทำงานร่วมกันของทีมสร้างเนื้อหาของเราเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น เราสามารถดำเนินการตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงร่างแรกได้เร็วขึ้นถึง 2-3 เท่า
ClickUp Brainเพิ่มมิติใหม่ให้กับการระดมความคิดแบบร่วมมือ เป็นผู้ช่วยเสมือนจริงที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการวิเคราะห์ข้อมูลในพื้นที่ทำงานและสร้างข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ระบบ AI สามารถสรุปเอกสารที่กว้างขวางได้ โดยเน้นข้อมูลสำคัญ การตัดสินใจที่ทำ และรายการที่ต้องดำเนินการ คุณสมบัตินี้ช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงความคิดโดยไม่ต้องค้นหาข้อมูลอย่างละเอียดด้วยตัวเอง
💜 การจัดการงานเพื่อเชื่อมโยงการสนทนาโดยตรงกับขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้
ด้วยฟีเจอร์Assign Comments ของ ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนประเด็นการสนทนาใด ๆ ให้กลายเป็นงานที่ติดตามได้ ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าประเด็นสำคัญต่าง ๆ จะไม่สูญหายในบทสนทนายาว ๆ
ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดของคุณกำลังวางแผนแคมเปญ มีคนเสนอไอเดียดีๆ ในแชท แทนที่จะหวังว่าใครสักคนจะจำและดำเนินการ คุณสามารถสร้างและมอบหมายงานได้ทันที พร้อมกำหนดวันที่ครบกำหนดและระดับความสำคัญ
ระบบแจ้งเตือนของ ClickUp ช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมความต่อเนื่องในการทำงานเมื่อภารกิจดำเนินไป ระบบจัดการงานของแพลตฟอร์มนี้เชื่อมต่อกับฟีเจอร์แชทและการทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยให้ทีมสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นผลลัพธ์ได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ดูว่า AI สามารถช่วยจัดการทีมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร ด้วยการสร้างงานอัตโนมัติและจัดระเบียบการสนทนา
ภาพรวมการกำหนดราคา
ClickUp นำเสนอโมเดลราคาที่ยืดหยุ่นสำหรับบุคคล ทีมขนาดเล็ก และองค์กรขนาดใหญ่ แพลตฟอร์มนี้ผสานการจัดการโครงการเข้ากับการสื่อสารแบบเรียลไทม์ในแพ็กเกจครบวงจรที่คุ้มค่า
นี่คือรายละเอียดของแผนราคา:
อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือก Discord ที่ดีที่สุดสำหรับการแชทกลุ่ม
ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
Discord ยังคงเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการสื่อสารในชุมชน โดยนำเสนอฟังก์ชันการแชท ข้อความ เสียง และวิดีโอที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดในการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของทีมที่ต้องการโซลูชันที่ครอบคลุมลดลง
ClickUp กลายเป็นทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับ Discord ที่รวมคุณสมบัติการสื่อสารที่จำเป็นเข้ากับความสามารถในการจัดการโครงการขั้นสูง มันมีฟีเจอร์แชทในตัว, ช่องเสียง, การโทรผ่านวิดีโอ, การแชร์ไฟล์, มุมมองที่ปรับแต่งได้, การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์, และเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบภาพ เช่น กระดานไวท์บอร์ดและแผนผังความคิด
หากทีมของคุณต้องการโซลูชันที่ผสานการสื่อสารและการจัดการโครงการเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ ถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยน
สมัครใช้ ClickUp วันนี้และสัมผัสประสบการณ์แพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่แท้จริงให้กับธุรกิจของคุณ