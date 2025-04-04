ClickUp vs. Clockify: เครื่องมือใดดีกว่าสำหรับการติดตามเวลา?

เวลา เป็นสิ่งเดียวที่ดูเหมือนไม่มีใครมีเพียงพอ—กับงานที่ยังไม่เสร็จ กำหนดส่งงานที่ใกล้เข้ามา และความรับผิดชอบส่วนตัวที่เรียกร้องความสนใจจากเราอย่างต่อเนื่อง
แต่คุณเข้าใจดีแค่ไหนว่าเวลาของคุณ จริงๆ แล้ว ไปอยู่ที่ไหน?
คุณกำลังประมาณเวลาหรือใช้สเปรดชีตในการบันทึกเวลาที่ใช้ไปกับงานแต่ละอย่างด้วยตนเองอยู่หรือไม่? นั่นเป็นเส้นทางลัดสู่ความสับสนและเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ โชคดีที่เครื่องมือติดตามเวลาสำหรับโครงการสมัยใหม่ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบมากขึ้นอย่างมาก
หากคุณกำลังมองหาแอปติดตามเวลา คุณอาจเคยเห็น ClickUp และ Clockify ซึ่งทั้งสองเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการติดตามความคืบหน้าของโครงการ แต่แอปไหนที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณมากที่สุด?
ในคู่มือนี้ เราจะยุติการถกเถียงระหว่าง ClickUp กับ Clockify ด้วยการเปรียบเทียบคุณสมบัติและจุดเด่นของแต่ละอย่างอย่างละเอียด
ClickUp คืออะไร?
👀 คุณรู้หรือไม่? การสลับบริบทกำลังค่อยๆ กัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างเงียบๆ งานวิจัยของเราพบว่า42% ของการถูกรบกวนในที่ทำงานเกิดจากการสลับแพลตฟอร์ม การจัดการอีเมล และการกระโดดไปมาระหว่างการประชุม
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, ถูกออกแบบมาเพื่อรวบรวมงานทั้งหมดของคุณ—พร้อมการประมาณเวลา—ไว้ในที่เดียว. รวมโครงการ, เอกสาร, และการแชทของคุณไว้ในเครื่องมือเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI.
ใช้เป็นเครื่องมือจัดการงานและจัดการเวลาโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น เพลิดเพลินกับการติดตามเวลาแบบเนทีฟในแอปเว็บและด้วยส่วนขยาย Chrome ของ ClickUp ฟรี
📮 ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ในการทำงานใช้กลยุทธ์การจัดการเวลาที่ปรับให้เหมาะกับตนเอง แต่เครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ส่วนใหญ่ยังไม่มีฟีเจอร์การจัดการเวลาหรือการจัดลำดับความสำคัญที่แข็งแกร่งในตัว ซึ่งอาจขัดขวางการจัดลำดับความสำคัญที่มีประสิทธิภาพ
ฟีเจอร์การจัดตารางเวลาและการติดตามเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AIของ ClickUpสามารถช่วยคุณเปลี่ยนการคาดเดาให้เป็นการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้ นอกจากนี้ยังสามารถแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการโฟกัสงานได้อีกด้วย สร้างระบบการจัดการเวลาที่ปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณจริง ๆ ได้!
คุณสมบัติของ ClickUp
นี่คือเหตุผลว่าทำไม ClickUp จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการติดตามเวลาและการจัดการเวลา:
1. การติดตามเวลาโครงการใน ClickUp
ด้วยคุณสมบัติการติดตามเวลาโครงการของ ClickUpคุณสามารถติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงานและงานย่อยได้อย่างละเอียด ตั้งแต่ไม่กี่วินาทีไปจนถึงหลายวัน
เริ่มและหยุดตัวจับเวลาสำหรับงานต่าง ๆ บันทึกเวลาด้วยตนเอง และจัดหมวดหมู่รายการเพื่อรายงานผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น เวลาที่เรียกเก็บเงินได้ การประมาณเวลา และรายงานรายละเอียด ช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล พร้อมทั้งวางแผนงบประมาณโครงการได้อย่างแม่นยำ
2. การจัดการเวลาด้วย ClickUp
ทำไมบางคนถึงสามารถจัดการตารางงานที่แน่นขนัดได้ดีกว่าคนอื่น? ความลับมักอยู่ที่การบริหารเวลา และ ClickUp ช่วยให้คุณบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ชุดเครื่องมือการจัดการเวลาของ ClickUpได้กำหนดนิยามใหม่ให้กับวิธีที่ทีมของคุณติดตามและจัดสรรเวลาภายในโครงการ
เริ่มต้นด้วยการบันทึกเวลาโดยตรงภายในงานผ่านแพลตฟอร์มเดสก์ท็อป, มือถือ, หรือเว็บเบราว์เซอร์เพื่อตรวจสอบการจัดสรรเวลาอย่างถูกต้อง ตั้งระยะเวลาที่คาดหวังสำหรับงานและงานย่อยเพื่อช่วยในการวางแผนปริมาณงานและการจัดการความคาดหวัง แยกแยะระหว่างชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ เพื่อทำให้กระบวนการออกใบแจ้งหนี้และการรายงานภายในเป็นไปอย่างราบรื่น
ClickUp ช่วยให้คุณ กำหนดเวลาทำงานได้ง่ายๆ ด้วยการลากและวางงานข้ามอินเทอร์เฟซปฏิทินของ ClickUp รองรับมุมมองรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน คุณสามารถปรับวันที่กำหนดส่งงานได้ และ ClickUp จะอัปเดตวันที่กำหนดส่งงานย่อยที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติเพื่อรักษาไทม์ไลน์ของโครงการ
สุดท้ายนี้ คุณสามารถสร้างรายงานและแบบฟอร์มบันทึกเวลาที่ปรับแต่งได้ภายใน ClickUpเพื่อตรวจสอบรายการเวลาที่บันทึกไว้ วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน และปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรให้ดียิ่งขึ้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือติดตามเวลาของบุคคลที่สามต่างๆ เช่น Time Doctor, Clockify และ Toggl เพื่อรวบรวมการบันทึกเวลาของคุณไว้ในเครื่องมือเดียว พูดถึงความมีประสิทธิภาพและการประหยัดเวลา!
3. ปฏิทิน ClickUp
ปฏิทิน ClickUpนำทุกภาระงานของคุณมารวมไว้ในที่เดียว ใช้เพื่อผสานปฏิทินงาน ส่วนตัว และสังคมของคุณไว้ในที่เดียว—และบอกลาการจองซ้อน กำหนดเวลาที่พลาด และการสลับเครื่องมือไปมา
นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งมุมมองปฏิทินของคุณให้แสดงกำหนดการรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน เพื่อให้คุณสามารถวางแผนการทำงานได้ดีขึ้น
การกรองขั้นสูงช่วยเน้นงานสำคัญ ในขณะที่อินเทอร์เฟซแบบลากและวางช่วยให้คุณจัดตารางเวลาการประชุมและภาระงานใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ด้วย คำแนะนำจาก AI ของ ClickUp Calendar คุณสามารถค้นหาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดการงานที่ค้างอยู่ การนัดหมายประชุมกับเพื่อนร่วมงาน และการพักผ่อน!
สำหรับการติดตามเวลาขั้นสูง ClickUp มีตารางสำเร็จรูป, สเปรดชีต, โฟลเดอร์ และรายการต่างๆ เพื่อช่วยให้ธุรกิจติดตามความคืบหน้าของโครงการนอกจากนี้ยังมีเทมเพลตสำหรับการติดตามเวลาและการศึกษาเวลาเพื่อจัดการงานได้ง่ายขึ้น เทมเพลตเหล่านี้ช่วยปรับปรุงเส้นตาย, การมอบหมายงาน และการติดตามความคืบหน้า ทำให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นด้วยความพยายามน้อยที่สุด
เมื่อเวลาของคุณถูกบันทึกไว้แล้ว ClickUp ให้คุณสามารถเพิ่มแท็กและค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว—ง่าย, มีประสิทธิภาพ, และออกแบบมาเพื่อประหยัดเวลา
📮ClickUp Insight: ผลการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเราชี้ให้เห็นว่าพนักงานที่ใช้ความรู้อาจใช้เวลาเกือบ 308 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการประชุมภายในองค์กรที่มีพนักงาน 100 คน!
แต่ถ้าคุณสามารถลดเวลาการประชุมนี้ลงได้ล่ะ?ClickUp's unified workspaceลดการประชุมที่ไม่จำเป็นลงอย่างมาก!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ลูกค้าอย่าง Trinetix สามารถลดการประชุมลงได้ถึง 50% ด้วยการรวมเอกสารโครงการไว้ในที่เดียว, อัตโนมัติการทำงาน, และปรับปรุงการมองเห็นข้ามทีมผ่านแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานของเรา. จินตนาการถึงการได้คืนเวลาหลายร้อยชั่วโมงที่มีประสิทธิภาพทุกสัปดาห์!
ราคาของ ClickUp
Clockify คืออะไร?
ในขณะที่ ClickUp นำเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพทั้งหมดของคุณมารวมไว้ในแอปเดียว Clockify มุ่งเน้นอย่างมากที่ฟีเจอร์เกี่ยวกับใบงานและชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ องค์กรขนาดใหญ่มักใช้แพลตฟอร์มนี้สำหรับพอร์ทัลลูกค้า การแจ้งเตือน และการแจ้งข่าวสารที่ช่วยให้ทีมทราบความคืบหน้าของโครงการ ฟีเจอร์การจัดตารางงานของพนักงานยังช่วยให้การวางแผนกะงานง่ายขึ้นมาก
สำหรับธุรกิจที่มีทีมงานขนาดใหญ่ Clockify ช่วยติดตามงานของพนักงาน มอบหมายโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ และแสดงภาพความคืบหน้าอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังเพิ่มการมองเห็นในกิจกรรมของทีม ทำให้การติดตามความคืบหน้าของโครงการเป็นเรื่องง่ายขึ้น
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ Eisenhower Matrix หรือกรอบการจัดลำดับความสำคัญที่คล้ายกันเพื่อจัดหมวดหมู่ภารกิจตามความเร่งด่วนและความสำคัญ มุ่งเน้นไปที่ภารกิจที่มีผลกระทบสูงซึ่งขับเคลื่อนความก้าวหน้า ในขณะที่มอบหมายหรือจัดตารางเวลาสำหรับภารกิจที่มีความสำคัญน้อยกว่า วิธีนี้จะช่วยให้คุณใช้เวลาไปกับสิ่งที่สำคัญที่สุด แทนที่จะเสียเวลาไปกับงานที่ยุ่งแต่ไม่สำคัญ
คุณสมบัติของ Clockify
นี่คือคุณสมบัติที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Clockify ตั้งแต่การติดตามเวลาไปจนถึงรายงานที่ละเอียด—ทั้งหมดออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและให้โครงการดำเนินไปตามแผน
1. การติดตามเวลา
การติดตามเวลาด้วย Clockify ง่ายมากไม่ว่าคุณจะใช้แอปเดสก์ท็อป แอปมือถือ หรือส่วนขยายเบราว์เซอร์ นอกจากนี้ยังทำงานได้อย่างราบรื่นบน Chrome, Firefox และ Edge
ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าอุปกรณ์เป็นคีออสก์ในสถานที่เพื่อความสะดวกในการติดตามเวลา และผู้จัดการโครงการสามารถเพิ่มเวลาให้กับทีมของตนได้โดยตรง หากจำเป็น ผู้ใช้สามารถปรับการบันทึกเวลาของตนและเพิ่มเวลาที่บันทึกด้วยตนเองได้ เพื่อความแม่นยำยิ่งขึ้น ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดใช้งานการปัดเศษเวลาสำหรับการจ่ายเงินเดือนได้
- หากคุณเป็นพนักงาน เพียงคลิกปุ่มเล่น ▶️ เพื่อเริ่มต้น เลือกลูกค้า โครงการ และงาน จากนั้นกดปุ่มหยุด ⏹️ เมื่อเสร็จสิ้น คุณยังสามารถเพิ่มแท็กสำหรับรายงาน ทำเครื่องหมายเวลาเป็นเรียกเก็บเงินหรือไม่เรียกเก็บเงิน และติดตามเวลาพักได้อีกด้วย
- ในฐานะผู้จัดการ คุณจะได้รับข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับกิจกรรมการใช้เวลาของทีม รวมถึงช่วงเวลาพักด้วย อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถกำหนดระยะเวลาพักที่เฉพาะเจาะจงหรือบังคับให้ออกจากระบบได้โดยตรง เว้นแต่คุณจะสร้างกิจกรรมที่กำหนดเอง เช่น "พัก" ในระบบ
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Clockify
2. ระบบติดตามอัตโนมัติ
หากคุณต้องการติดตามเวลาทำงานของคุณโดยอัตโนมัติตามกิจกรรมของคอมพิวเตอร์ ตัวติดตามอัตโนมัติของ Clockify จะช่วยให้คุณไม่ต้องเริ่มหรือหยุดจับเวลาด้วยตนเอง
ผู้ใช้สามารถเลือกแอปพลิเคชันและเว็บไซต์เฉพาะเพื่อติดตามและปรับแต่งช่วงเวลาการบันทึกให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อควบคุมการติดตามเวลาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. การผสานรวม
ด้วยการเชื่อมต่อมากกว่า 80+ ครั้ง, Clockifyสามารถเชื่อมต่อได้กับแอปพลิเคชันและเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากมาย—รวมถึง ClickUp!
การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Clockifyทำงานได้อย่างราบรื่นในทุกระดับแผนการใช้บริการ ไม่ว่าคุณจะติดตามเวลาบนเดสก์ท็อปหรือผ่าน Google Chrome ก็สามารถบันทึกเวลาที่ใช้ไปกับงานหรือโครงการใด ๆ ได้อย่างง่ายดาย
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การศึกษาของ Microsoft พบว่าพนักงานใช้เวลาประมาณ57% ของวันทำงานไปกับการสื่อสาร นั่นคือประมาณ 4 ชั่วโมง 33 นาทีที่ใช้ไปกับอีเมล การประชุม และการแชทในทีม
ราคาของ Clockify
- ฟรี
- พื้นฐาน: $4.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $6. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $9.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: $15.99/เดือนต่อผู้ใช้
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้การบล็อกเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: เคล็ดลับและแม่แบบ
เปรียบเทียบคุณสมบัติของ ClickUp กับ Clockify
ตอนนี้ มาดูคุณสมบัติของ ClickUp และ Clockify เพื่อดูว่า ซอฟต์แวร์ติดตามเวลา และ ซอฟต์แวร์จัดการโครงการ ใดที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด ด้านล่างนี้คือการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกัน:
|คุณสมบัติ
|คลิกอัพ
|Clockify
|การติดตามเวลา
|ตัวติดตามเวลาในตัวพร้อมการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
|การติดตามเวลาอัตโนมัติและด้วยตนเอง
|การจัดการงาน
|การจัดการงานขั้นสูง, งานที่ทำซ้ำ, การพึ่งพา
|การติดตามงานพื้นฐานพร้อมตัวจับเวลา
|การติดตามโครงการ
|เลือกจากมุมมองมากกว่า 15 แบบ รวมถึงแผนภูมิแกนต์, ไทม์ไลน์ และมุมมองปริมาณงาน รับแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานที่ละเอียดและปรับแต่งได้ตามต้องการ
|แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงาน, รายงานรายละเอียด
|การผสานรวม
|1,000+ การเชื่อมต่อ, รวมถึง Slack, Zapier
|การเชื่อมต่อมากกว่า 80 รายการ รวมถึง Trello, Asana
|คุณสมบัติของทีม
|ผู้ใช้ไม่จำกัด, การอนุญาต, มุมมองปริมาณงาน
|การติดตามทีมขั้นพื้นฐาน, บทบาทจำกัด
|การปรับแต่ง
|แดชบอร์ดที่กำหนดเอง, เทมเพลต, ระบบอัตโนมัติ
|แท็กพื้นฐาน, ป้ายกำกับโครงการ
|ราคา
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/เดือน
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4.99 ต่อเดือน
|ความปลอดภัย
|ความปลอดภัยระดับองค์กร
|ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานมาตรฐาน
นี่คือรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับคุณสมบัติและผู้ชนะในแต่ละประเภท
1. ตัวเลือกการติดตามเวลา
Clockify คือทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการติดตามเวลา ไม่ว่าคุณจะใช้ตัวจับเวลาในตัวหรือบันทึกเวลาด้วยตนเองก็ตาม มันช่วยให้คุณเห็นได้ว่าเวลาของคุณไปไหน ติดตามเวลาทำงานของพนักงาน บรรลุเป้าหมาย เพิ่มบันทึก และตรวจสอบงาน—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาโครงการให้อยู่ในงบประมาณ
ClickUp, ในทางกลับกัน, ให้บริการระบบติดตามเวลาที่ยืดหยุ่นซึ่งถูกสร้างขึ้นมาในตัวในพื้นที่ทำงานของคุณ—ที่ซึ่งโครงการถูกดำเนินการ คุณสามารถติดตามเวลาได้จากงาน, มุมมอง, บันทึกเวลา, หรือส่วนขยาย Chrome ที่สะดวก
แถบความคืบหน้าจะแสดงเวลาที่ติดตามเทียบกับเวลาที่ประมาณการไว้ใน ClickUp; รายการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จะมีให้ในแผนที่สูงกว่า เครื่องมือรายงานและแดชบอร์ดของ ClickUp ยังให้ข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลเวลาของคุณข้ามอุปกรณ์ต่างๆ ได้อีกด้วย
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp ชนะด้วยความยืดหยุ่นและตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับการติดตามเวลา
2. การบริหารโครงการ
Clockify ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของโครงการและตัวชี้วัดสำคัญ พร้อมทั้งจัดประเภทเวลาเป็นเวลาที่เรียกเก็บเงินได้หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ คุณสามารถมอบหมายงาน เปรียบเทียบเวลาที่ติดตามกับเวลาที่ประมาณการไว้ และกำหนดอัตราค่าบริการโครงการแบบกำหนดเองได้—เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานกับลูกค้าหรือมีกำหนดเวลา
ClickUp, ในทางกลับกัน, เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังอย่างสมบูรณ์ มีความสามารถในการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเอง, สร้างความรู้ร่วมกันผ่านClickUp Docs, และสร้างแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้ทีมเคลื่อนไหวและปรับปรุงวิธีการทำงานของพวกเขา มันทำให้โครงการส่วนตัวและโครงการทางธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด และเครื่องมือการเขียน, การจัดการความรู้, และการจัดการงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI
จุดเด่น?ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่:
- ค้นหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วในภารกิจ เอกสาร และการแชทของคุณใน ClickUp
- ทำให้การอัปเดตโครงการและสรุปงานเป็นอัตโนมัติด้วย AI StandUps
- เขียนและปรับปรุงเนื้อหา เช่น อีเมล, บล็อกโพสต์, รายงานโครงการ, และอื่น ๆ ตามคำแนะนำง่าย ๆ
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ตั้งแต่การติดตามเวลาไปจนถึงการดึงข้อมูลที่คุณต้องการ เมื่อคุณต้องการ มันเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียวอย่างแท้จริง
3. การรายงานและการวิเคราะห์
Clockify และ ClickUp ทั้งสองช่วยติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลเวลา แต่พวกเขามีแนวทางที่แตกต่างกัน
Clockify มีรายงานให้เลือกสามประเภท ได้แก่ รายงานสรุปสำหรับภาพรวมของเวลา กิจกรรม และผู้ใช้ รายงานรายละเอียดที่แยกย่อยงาน ชั่วโมงทั้งหมด และจำนวนเงินที่สามารถเรียกเก็บได้ และรายงานรายสัปดาห์ที่ให้ภาพรวมของเวลาที่ติดตามไว้ รายงานสามารถกรองตามวัน กิจกรรม หรือผู้ใช้ และแชร์ในรูปแบบ CSV, Excel หรือ PDF
ClickUp ทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมธุรกิจ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้เอง พร้อมแผนภูมิ กราฟ และตารางข้อมูลแบบลากและวาง แดชบอร์ดเหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการ วัดผลตัวชี้วัดสำคัญ รวมถึงแนวโน้มของเวลา และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเพื่อปรับปรุงแนวทางให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp ได้คะแนนเหนือ Clockify ในด้านนี้ด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ซึ่งสรุปกิจกรรมของโครงการและให้ข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสถิติสำคัญ เช่น เวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Stanley Security ซึ่งเป็นผู้ใช้ ClickUp พบว่าเวลาที่ใช้ในการสร้างและแชร์รายงานลดลงถึง 50% หลังจากเปลี่ยนมาใช้ ClickUp ใน ClickUp ตัวเลขไม่ได้เป็นแค่ตัวเลข—แต่เป็นตัวเล่าเรื่องราว!
4. ความเข้ากันได้ของแพลตฟอร์ม
ClickUp และ Clockify ต่างก็รองรับการใช้งานหลายอุปกรณ์ เพื่อให้คุณสามารถติดตามเวลาและจัดการงานได้ทุกที่ทุกเวลา
Clockify ทำงานได้ทั้งบนแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป, เว็บแอปพลิเคชัน, และส่วนขยายเบราว์เซอร์สำหรับ Chrome และ Firefox รองรับ Windows, Mac, Linux, Android และ iOS ทำให้การบันทึกเวลาทำได้ง่ายจากทุกอุปกรณ์
ClickUp ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพอยู่เสมอด้วยแอปสำหรับ Windows, Mac และ Linux แอปมือถือสำหรับ iPhone, iPad และ Android ช่วยให้คุณเชื่อมต่อและจัดการงานได้ทุกที่ทุกเวลา
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน ทั้ง ClickUp และ Clockify ต่างก็มีแพลตฟอร์มรองรับหลากหลายอุปกรณ์ ทำให้การติดตามข้อมูลเป็นเรื่องง่าย
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบแพลนเนอร์รายวันฟรีใน Word, Excel และ ClickUp
ClickUp เทียบกับ Clockify บน Reddit
เราได้ตรวจสอบ Reddit เพื่อดูว่าผู้คนคิดอย่างไรเกี่ยวกับClickUp เทียบกับ Clockify
ผู้ใช้ Reddit ในชุมชนr/ClickUpได้ชื่นชมแพลตฟอร์มนี้สำหรับระบบติดตามของมัน:
ฉันใช้เวลาสักพักกว่าจะคุ้นเคยกับตัวติดตามเวลาในตัวของ Clickup แต่จริงๆ แล้วมันดีมากและสามารถติดตามเวลาที่ใช้กับงานต่างๆ ได้ในกรณีที่ลูกค้าต้องการแยกใบแจ้งหนี้เป็นรายงาน และแดชบอร์ดแบบง่ายๆ ก็แสดงชั่วโมงทั้งหมดของเดือนแยกตามพื้นที่ ซึ่งก็คือสิ่งที่ฉันใช้ในการเรียกเก็บเงิน
ฉันใช้เวลาสักพักกว่าจะคุ้นเคยกับตัวติดตามเวลาในตัวของ Clickup แต่จริงๆ แล้วมันดีมากและสามารถติดตามเวลาที่ใช้กับแต่ละงานได้ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการแยกใบแจ้งหนี้เป็นรายงาน และแดชบอร์ดแบบง่ายๆ ก็แสดงชั่วโมงทั้งหมดของเดือน แยกตามพื้นที่ ซึ่งตรงกับที่ฉันใช้ในการออกบิล
ผู้ใช้รายหนึ่งบน subredditr/productivityได้อธิบายว่าทำไมเขาถึงเลือก Clockify:
Clockify ใช้งานง่าย และฉันชอบที่มันฟรี
Clockify ใช้งานง่าย และฉันชอบที่มันฟรี
การหารือระหว่างผู้ใช้ระบบติดตามเวลาได้เน้นย้ำถึงข้อสังเกตที่พบได้บ่อย:
- Clockify เป็นที่นิยมเนื่องจากระบบติดตามที่ตรงไปตรงมาและราคาที่คุ้มค่า
- ClickUp โดดเด่นด้วยวิธีการจัดการโครงการแบบครบวงจร
- ทั้งสองเครื่องมือช่วยให้ทีมสามารถติดตามเวลาทำงานและประสิทธิภาพการทำงานได้
- ความสามารถในการปรับแต่งและการรายงานมีบทบาทสำคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สอดคล้องกับการเปรียบเทียบฟีเจอร์ของเรา แต่ให้บริบทในโลกจริงเกี่ยวกับวิธีที่แต่ละเครื่องมือเหมาะสมกับกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน
เลือก ClickUp เพื่อติดตามเวลาที่ใช้ไปกับโปรเจกต์ได้อย่างง่ายดาย
คำตัดสินออกมาแล้ว—ClickUp ชนะ!
ในขณะที่ Clockify โดดเด่นในการติดตามเวลาอย่างตรงไปตรงมา ClickUp ก้าวไปไกลกว่าด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลัง กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ การพึ่งพาของงาน และคุณสมบัติการทำงานร่วมกันของทีม ทำให้เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมมากขึ้น
ข้อได้เปรียบของ ClickUp ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น ด้วย ClickApps ที่ทรงพลัง การแจ้งเตือนอัจฉริยะ และระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบในทุกแผนก
ต้องการดูคุณสมบัติเหล่านี้ทำงานจริงหรือไม่?ลองใช้ ClickUp วันนี้และสัมผัสความแตกต่าง!