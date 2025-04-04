บล็อก ClickUp

11 ซอฟต์แวร์การจัดการบริการภาคสนามที่ดีที่สุดในปี 2025

4 เมษายน 2568

การทำงานภาคสนามอาจรู้สึกเหมือนการวิ่งวุ่นไม่หยุดหย่อน ในนาทีหนึ่ง คุณกำลังมอบหมายงานให้คนอื่น ในนาทีถัดไป คุณกำลังจัดการกับการเปลี่ยนแปลงตารางงานในนาทีสุดท้ายหรือพยายามตามหาช่างเทคนิค การพลาดการอัปเดตหรือการจองซ้ำซ้อนอาจทำให้ทุกอย่างผิดพลาด นำไปสู่ความล่าช้า ลูกค้าที่ไม่พอใจ และเวลาที่สูญเปล่า

นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์การจัดการบริการภาคสนามเข้ามามีบทบาท

มันช่วยให้ทีมของคุณเชื่อมต่อกัน ตารางงานเป็นระเบียบ และงานดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยปราศจากความวุ่นวายตามปกติ ในคู่มือนี้ เราจะพูดถึงแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การจัดการภาคสนามบริการชั้นนำสิบเอ็ดอันดับแรกที่สามารถทำให้ธุรกิจบริการของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือซอฟต์แวร์การจัดการภาคสนามที่ดีที่สุด 11 ตัวที่คุณควรลอง:

  1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามงานภาคสนามและการจัดการโครงการ
  2. Jobber: เหมาะที่สุดสำหรับการเสนอราคาและการออกใบแจ้งหนี้ที่มีประสิทธิภาพ
  3. Housecall Pro: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางอัตโนมัติและการสื่อสารกับลูกค้า
  4. บริการฟิวชั่น: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและการจัดส่งแบบครบวงจร
  5. ServiceTitan: เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจบริการภาคสนามระดับองค์กร
  6. ซูเปอร์: เหมาะที่สุดสำหรับแรงงานและระบบบริหารจัดการยานพาหนะด้วยปัญญาประดิษฐ์
  7. Zoho FSM: เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและทีมบริการภาคสนามที่กำลังเติบโต
  8. Salesforce Field Service: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานขั้นสูงและการวิเคราะห์
  9. บริการ Oracle Filed Service: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานด้วย AI
  10. FieldEdge: เหมาะที่สุดสำหรับบริการ HVAC, ติดตั้งระบบประปา และงานไฟฟ้า
  11. Microsoft Dynamics 365 Field Service: เหมาะที่สุดสำหรับการดำเนินงานและการบูรณาการในระดับใหญ่

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการบริการภาคสนาม?

ซอฟต์แวร์บริการภาคสนามทั้งหมดไม่ได้เท่าเทียมกัน ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการเลือกซอฟต์แวร์บริการภาคสนามคือการวิเคราะห์ความต้องการอย่างรอบคอบและการจัดทำเอกสารกระบวนการก่อนที่คุณจะเริ่มมองหาซอฟต์แวร์ จากนั้นคุณต้องยอมรับว่าความต้องการและกระบวนการของคุณกี่เปอร์เซ็นต์ที่สามารถจัดการได้โดยไม่ต้องปรับแต่งอะไรเลย กี่เปอร์เซ็นต์ที่สามารถจัดการได้โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการของคุณให้ตรงกับซอฟต์แวร์ และช่องว่างที่เหลือที่ไม่สามารถจัดการได้ บางครั้งช่องว่างนั้นสามารถจัดการได้ผ่านการปรับแต่ง แต่ให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจระดับของการปรับแต่งที่มีอยู่ ในผลิตภัณฑ์คลาวด์หลาย ๆ ตัว อาจจำกัดเฉพาะฟิลด์ที่กำหนดโดยผู้ใช้ และอาจไม่รวมถึงตัวเลือกหน้าจอหรือขั้นตอนการทำงาน

การดำเนินงานภาคสนามมีความซับซ้อน และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก แต่ด้วยตัวเลือกมากมายที่สัญญาว่าจะทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้น จึงเป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าตัวเลือกใดจะส่งมอบผลลัพธ์ได้จริง

ปัจจัยสำคัญไม่กี่ประการสามารถช่วยให้คุณจำกัดรายการและค้นหาซอฟต์แวร์ที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้จริง:

การจัดตารางเวลาและการส่งงานอย่างรวดเร็ว

ทีมของคุณต้องเคลื่อนไหวอยู่เสมอ ดังนั้นคุณจึงต้องการซอฟต์แวร์ที่ทำให้การมอบหมายงานรวดเร็วและไร้ปัญหา มองหาการจัดตารางงานแบบลากและวาง การส่งงานอัตโนมัติ และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ทุกคนทราบตำแหน่งที่ต้องไป

การเข้าถึงผ่านมือถือสำหรับทีมที่ต้องทำงานนอกสถานที่

หากช่างเทคนิคภาคสนามหรือพนักงานสาธารณูปโภคของคุณต้องพึ่งพาเอกสารหรือโทรสอบถามข้อมูลอัปเดต นั่นคือปัญหา ระบบ FSM ที่ดีควรมีแอปพลิเคชันมือถือที่แข็งแกร่งพร้อมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ซึ่งพวกเขาสามารถดูรายละเอียดงาน อัปเดตสถานะ และแม้กระทั่งรับลายเซ็นลูกค้าได้—ทั้งหมดนี้จากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของพวกเขา

การติดตามแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การรู้ว่าทีมของคุณอยู่ที่ไหนในทุกช่วงเวลาช่วยให้ตอบสนองได้รวดเร็วขึ้นและอัปเดตข้อมูลให้ลูกค้าได้ดีขึ้น การติดตามด้วยระบบ GPS ช่วยให้การปรับเส้นทางการเดินทางให้เหมาะสมง่ายขึ้นและหลีกเลี่ยงการล่าช้าที่ไม่จำเป็น

การจัดการสินค้าคงคลังที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

ไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการที่ช่างเทคนิคมาถึงโดยไม่มีอะไหล่ที่ถูกต้อง ระบบ FSM ที่เชื่อถือได้จะติดตามระดับสินค้าคงคลังและแจ้งให้คุณสั่งซื้ออะไหล่ทดแทนก่อนที่คุณจะหมด ช่วยประหยัดเวลาและหลีกเลี่ยงความหงุดหงิด นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความภักดีของลูกค้าอีกด้วย

การออกใบแจ้งหนี้ที่ง่ายดายและการชำระเงินที่รวดเร็วขึ้น

การออกใบแจ้งหนี้ไม่ควรเป็นภาระ ซอฟต์แวร์ FSM ที่ดีที่สุดช่วยให้คุณสร้างใบแจ้งหนี้ได้ทันทีที่หน้างาน รับชำระเงินแบบดิจิทัล และซิงค์ข้อมูลทั้งหมดกับซอฟต์แวร์บัญชีของคุณ เพื่อให้คุณได้รับเงินเร็วขึ้น

การจัดการลูกค้าที่ดีขึ้น

ลูกค้าชื่นชอบการอัปเดต! การแจ้งเตือนการนัดหมายอัตโนมัติ, การแจ้งเวลาที่ช่างจะมาถึง, และการติดตามผลช่วยให้ลูกค้าทราบข้อมูลตลอดเวลาและปรับปรุงประสบการณ์ของพวกเขา

การผสานรวมอย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่น ๆ

ซอฟต์แวร์ FSM ของคุณควรทำงานร่วมกับเครื่องมือจัดการงานที่คุณมีอยู่ได้เป็นอย่างดี ยิ่งความสามารถในการผสานรวมราบรื่นมากเท่าไร คุณก็ยิ่งต้องทำงานด้วยตนเองน้อยลงในการถ่ายโอนและจัดการข้อมูลที่แยกส่วน

ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้เพื่อรองรับการเติบโต

เมื่อธุรกิจของคุณเติบโต ซอฟต์แวร์ของคุณควรสามารถเติบโตไปพร้อมกับคุณได้ การปรับแต่งกระบวนการทำงานและแผนราคาที่ยืดหยุ่นช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ซอฟต์แวร์ FSM ที่เหมาะสมควรทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นและมีส่วนช่วยในการเติบโตของธุรกิจ มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ช่วยประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และทำให้ลูกค้าพึงพอใจ

ซอฟต์แวร์การจัดการบริการภาคสนามที่ดีที่สุด

จากรายการตรวจสอบข้างต้น เราได้รวบรวมรายชื่อโซลูชันการจัดการบริการภาคสนามที่ดีที่สุดให้คุณพิจารณา

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามงานภาคสนามและการจัดการโครงการ)

สร้างระบบ CRM ที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ใน ClickUp เพื่อปรับปรุงการติดตามบริการ
สร้างระบบ CRM ที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ใน ClickUp เพื่อปรับปรุงการติดตามบริการ

ClickUpคือ แอปสำหรับทุกงาน ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานธุรกิจของคุณ ช่วยให้คุณจัดการตารางงาน บริหารลูกค้า และติดตามงานได้อย่างราบรื่น เพื่อให้ทีมงานของคุณมีทุกอย่างที่จำเป็นในการให้บริการที่ยอดเยี่ยม

เบื่อกับระบบที่แข็งทื่อและใช้ได้กับทุกคนหรือไม่?ClickUp CRMช่วยให้คุณปรับแต่งทุกอย่างได้ตั้งแต่มุมมองงานไปจนถึงฟิลด์ข้อมูล สร้างกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับขั้นตอนของคุณ ไม่ว่าจะเป็น "คำขอใหม่" "กำหนดเวลาแล้ว" หรือ "เสร็จสิ้น" คุณจะรู้สถานะของงานทุกชิ้นเสมอ

คุณสามารถสลับระหว่างกระดานคัมบัง (สำหรับการจัดตารางงานแบบลากและวางอย่างรวดเร็ว), มุมมองรายการ (สำหรับการสรุปงานอย่างง่าย), และมุมมองตาราง (สำหรับการจัดวางแบบมีโครงสร้างคล้ายสเปรดชีต) รวมถึงมุมมองอื่น ๆ ได้

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่ของ ClickUp (หรือ CRM) ให้เริ่มต้นด้วยเทมเพลต CRM ของ ClickUp ที่สร้างไว้ล่วงหน้า! มันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณตั้งค่า CRM ที่ปรับแต่งได้ในเวลาอันรวดเร็ว พร้อมด้วยกระบวนการทำงานสำเร็จรูป การปรับแต่งส่วนบุคคล และการอัตโนมัติการขาย

นั่นยังไม่หมด!ClickUp Tasksช่วยให้การจัดการงานง่ายขึ้นโดยอนุญาตให้มอบหมายงาน, กำหนดเส้นตาย, และเชื่อมโยงงานกับลูกค้าได้

ซอฟต์แวร์การจัดการบริการภาคสนาม: ClickUp
ภายในงานใน ClickUp คุณสามารถสร้างและจัดระเบียบรายการตรวจสอบที่ละเอียดได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณจัดการสิ่งที่ต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในขณะเดียวกันClickUp Automationsจะจัดการการติดตาม การแจ้งเตือนการนัดหมาย และการอัปเดตสถานะ ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองและทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการส่งคำขอบริการ อัปเดตสถานะงานเมื่อช่างเทคนิคเช็คอินหรือเช็คเอาท์ และทริกเกอร์การแจ้งเตือนหากงานยังไม่เสร็จสิ้นภายในสิ้นวัน

การตั้งค่าทั้งหมดนี้อาจดูเหมือนงานที่ยุ่งยาก แต่โชคดีที่เทมเพลตการจัดการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกของ ClickUpทำให้คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างง่ายดาย เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบคำขอบริการ การมอบหมายงาน และตารางเวลาช่างเทคนิคของคุณให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ลดจำนวนแท็บที่เปิดอยู่และแอปที่แยกส่วนด้วยการผสานการทำงานทั้งแบบเนทีฟและของบุคคลที่สามของ ClickUp
  • เข้าถึง ClickUp ได้จากทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสำนักงานหรือกำลังเดินทาง
  • ตั้งค่าแม่แบบ CRMเพื่อสร้างระบบศูนย์กลางสำหรับงานส่งมอบลูกค้าและกระบวนการขาย
  • สร้างแบบจำลองการคาดการณ์ยอดขายโดยใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้นด้วยClickUp Brain
  • กำจัดไซโลและเร่งการสื่อสารให้รวดเร็วด้วยการผสานอีเมลของคุณกับ ClickUp
  • บันทึกชั่วโมงการทำงานและกำหนดเวลาประมาณการด้วยระบบติดตามเวลาในตัว ซิงค์กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Toggl และ Time Doctor เพื่อดูเวลาที่ใช้ในแต่ละงานได้อย่างแม่นยำ
  • ติดตามประสิทธิภาพการทำงานและความคืบหน้าของงานของช่างเทคนิคแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ด ClickUp
  • เข้าถึงเทมเพลต ClickUp กว่า 1,000 แบบเพื่อมาตรฐานงานคำสั่งซื้อ, รายการตรวจสอบบริการ, และรายงานได้ทันที

📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpรวบรวมงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การเรียนรู้คุณสมบัติทั้งหมดต้องใช้เวลา อย่างไรก็ตาม ศูนย์ช่วยเหลือของ ClickUp สามารถช่วยเร่งกระบวนการได้

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร

2. Jobber (เหมาะที่สุดสำหรับการเสนอราคาและการออกใบแจ้งหนี้ที่มีประสิทธิภาพ)

ซอฟต์แวร์การจัดการบริการภาคสนาม: Jobber
ผ่านทาง ผู้ค้าปลีก

Jobber ทำให้บริการภาคสนามเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ลดทอนคุณภาพ การเสนอราคาเป็นเรื่องง่าย คุณเพียงแค่เพิ่มคำอธิบายและรูปภาพ และลูกค้าสามารถตรวจสอบทุกอย่างได้ผ่าน Client Hub ต้องการส่งใบเสนอราคาที่คล้ายกันบ่อยๆ หรือไม่? เทมเพลตช่วยลดความยุ่งยากในการเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง

คุณสามารถปรับแต่งราคาได้—แสดงยอดรวม แยกตามรายการ หรือเสนอแพ็คเกจบริการเพื่อช่วยในการขายเพิ่ม เมื่อใบเสนอราคาได้รับการอนุมัติ Jobber จะเปลี่ยนเป็นงานที่พร้อมสำหรับการจัดตารางเวลาและการออกใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติเด่นของ Jobber

  • อัปเดตสถานะงาน, ลงเวลาทำงาน, และเก็บเงินได้โดยตรงจากอุปกรณ์มือถือ
  • ส่งการติดตามอัตโนมัติ, การแจ้งเตือนการนัดหมาย, และคำขอรีวิวใน CRM ที่ติดตั้งไว้ในตัว
  • ใช้ Jobber Copilot เพื่อสร้างใบเสนอราคา ร่างอีเมล และจัดการงานธุรการได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของผู้ค้าส่ง

  • ตัวเลือกการชำระเงินที่จำกัด, มีให้บริการเฉพาะงานครั้งเดียว
  • การไม่มีตัวเลือกการรวมสำหรับลูกค้าที่ซ้ำกันอาจทำให้ระบบ CRM ของคุณรกได้

การกำหนดราคาสำหรับผู้ค้าส่ง

  • คอร์: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เชื่อมต่อ: $119/เดือนต่อผู้ใช้ และ $169/เดือนสำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน
  • Grow: $199/เดือนต่อผู้ใช้ และ $349/เดือนสำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
  • เพิ่มเติม: $599/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 15 คน

คะแนนและรีวิวของผู้ขาย

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)

3. Housecall Pro (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางอัตโนมัติและการสื่อสารกับลูกค้า)

ซอฟต์แวร์การจัดการบริการภาคสนาม: Housecall Pro
ผ่านทาง Housecall Pro

Housecall Pro นำเสนอระบบการจัดตารางเวลาแบบรวมศูนย์สำหรับการบำรุงรักษาที่เกิดซ้ำ การเรียกบริการในนาทีสุดท้าย หรืองานครั้งเดียว เพียงคลิกที่ตารางเวลา เพิ่มรายละเอียด และคุณก็พร้อมใช้งานได้ทันที ระบบจะดึงข้อมูลลูกค้าจากแอปต่างๆ เช่น Thumbtack เข้าสู่ระบบโดยตรง โดยอัตโนมัติเปลี่ยนเป็นใบเสนอราคา งาน และใบแจ้งหนี้

การติดตามผลการดำเนินงานของธุรกิจก็ง่ายไม่แพ้กัน Housecall Pro มีรายงานสำเร็จรูปมากกว่า 35 รายการ ครอบคลุมงาน ประมาณการ แผนบริการ และการชำระเงิน คุณยังสามารถสร้างรายงานแบบกำหนดเองที่ตรงกับความต้องการของคุณได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Housecall Pro

  • ประหยัดเวลาด้วยแม่แบบงานที่จัดเก็บขั้นตอนทั่วไป ช่วยขจัดความจำเป็นในการเขียนคำแนะนำซ้ำสำหรับงานที่ทำเป็นประจำ
  • ระบบอัตโนมัติการจัดตารางงานโดยจับคู่ช่างเทคนิคกับงานตามทักษะและความพร้อมของพวกเขา
  • ฝังหน้าจองบนเว็บไซต์ของคุณหรือแชร์ลิงก์โดยตรง
  • ป้องกันการจองในนาทีสุดท้ายโดยการกำหนดระยะเวลาแจ้งล่วงหน้า เพื่อให้ทีมงานของคุณมีเวลาเตรียมตัวเพียงพอ
  • ใช้ระบบโทรศัพท์ธุรกิจแบบครบวงจรของ Housecall Pro, Voice, สำหรับหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะสำหรับการทำงาน

ข้อจำกัดของ Housecall Pro

  • ระบบไม่แจ้งเตือนผู้ใช้หากพนักงานถูกจองไว้สำหรับงานหรือกิจกรรมอื่นแล้ว
  • บันทึก รูปภาพ และรายละเอียดอื่น ๆ อาจไม่ถูกถ่ายโอนระหว่างงานหรือหน้าต่าง ๆ ทำให้ต้องสลับหน้าบ่อยเกินไป

ราคาของ Housecall Pro

  • พื้นฐาน: $79/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สิ่งจำเป็น: $189/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน
  • MAX: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Housecall Pro

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Housecall Pro ว่าอย่างไร

โดยรวมแล้วฉันคิดว่า Housecall Pro เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก เนื่องจากฉันมักจะมองหาวิธีลดภาระงานในการจัดการลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้ฉันมีเวลามากขึ้นในการขยายธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บางครั้งแอปจะค้าง ทำให้ฉันไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าที่มีค่าได้

4. Service Fusion (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและการจัดส่งแบบครบวงจร)

ซอฟต์แวร์การจัดการบริการภาคสนาม: Service Fusion
ผ่านทาง Service Fusion

การจัดการความคาดหวังของลูกค้าอาจรู้สึกเหมือนเป็นงานเต็มเวลา แต่ Service Fusion ทำให้มันง่ายขึ้น ลูกค้าสามารถจองงานออนไลน์ รับข้อความอัตโนมัติก่อนเริ่มงาน และแม้กระทั่งเซ็นอนุมัติใบเสนอราคาโดยไม่ต้องโทรศัพท์แม้แต่ครั้งเดียว

แดชบอร์ดให้คุณเห็นภาพรวมของวันของคุณอย่างครบถ้วน—การกำหนดตารางเวลา การส่งงาน และแม้กระทั่งการติดตามยานพาหนะแบบเรียลไทม์ การสร้างประมาณการงานทำได้รวดเร็วเนื่องจากสายงานบริการและผลิตภัณฑ์ถูกกรอกไว้ล่วงหน้าแล้ว และการเปลี่ยนประมาณการงานให้เป็นงานจริงก็ทำได้เพียงไม่กี่คลิก ตัวแทนขายสามารถจัดการงานที่ได้รับมอบหมาย ตั้งค่าการเยี่ยมชมสถานที่ทำงาน และติดตามค่าคอมมิชชั่นได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างระบบต่างๆ

คุณสมบัติเด่นของ Service Fusion

  • สร้างสถานที่ให้บริการหลายแห่งและติดต่อลูกค้าในขณะที่กำหนดเงื่อนไขการเรียกเก็บเงิน, ความชอบในการสื่อสาร, และการติดตามการแนะนำ
  • ดูการประมาณราคาและงานทั้งหมดในที่เดียว และแชร์รายละเอียดกับพนักงานภาคสนามผ่านการโทรหรือข้อความโดยตรงจากแดชบอร์ด
  • ซิงค์กับ QuickBooks เพื่อการอัปเดตอัตโนมัติในใบแจ้งหนี้งาน เงินฝาก และการประมวลผลการชำระเงิน พร้อมการเข้าถึงส่วนลดพิเศษ
  • ระบบรายงานเงินเดือนอัตโนมัติพร้อมคุณสมบัติที่ติดตามเวลาทำงาน, กิจกรรมทางไกล, และการบันทึกเวลาเข้างานของพนักงาน

ข้อจำกัดของ Service Fusion

  • ทำให้ยากต่อการเข้าถึงรายการสัญญาบำรุงรักษาที่ชัดเจน ส่งผลให้ต้องทำงานด้วยตนเองเพิ่มเติม
  • การขาดการสนับสนุนด้านหลังที่แข็งแกร่งอาจทำให้การแก้ไขปัญหาช้าลง

การกำหนดราคาของ Service Fusion

  • ฉลาดกว่า: $225/เดือน (ผู้ใช้ไม่จำกัด)
  • เพิ่มเติม: $350/เดือน (ผู้ใช้ไม่จำกัด)
  • ข้อดี: $575/เดือน (ผู้ใช้ไม่จำกัด)

คะแนนและรีวิวของ Service Fusion

  • G2: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (200+ รีวิว)

5. ServiceTitan (เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจการจัดการบริการภาคสนามระดับองค์กร)

แดชบอร์ด ServiceTitan
ผ่านทาง ServiceTitan

ServiceTitan เปิดสู่หน้าแรกที่มีลักษณะคล้ายแดชบอร์ด ซึ่งให้คุณเห็นภาพรวมของยอดขาย รายได้ และประสิทธิภาพการทำงานของงานได้ทันที ทำให้คุณไม่ต้องคาดเดาสถานการณ์ต่างๆ ระบบจะแยกยอดรายได้รวมจากใบแจ้งหนี้งานที่เสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งเน้นยอดรายได้ที่พลาดไปจากการโทรที่ยังไม่ได้จอง งานที่ยังไม่ได้แปลงเป็นลูกค้า และงานที่ถูกยกเลิก

ในขณะเดียวกัน ทีมสำนักงานของคุณสามารถส่งงาน ออกใบแจ้งหนี้ลูกค้า และติดตามยานพาหนะและชิ้นส่วนได้ทั้งหมดจากเดสก์ท็อป กระดานส่งงานจะช่วยให้คุณทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการยืนยันงาน การเปลี่ยนแปลงกำหนดการ และตำแหน่งของช่างเทคนิค พร้อมแผนที่สดที่แสดงตำแหน่งที่แน่นอนของทีมคุณ

และหากคุณใช้ผลิตภัณฑ์ระดับโปร เช่น FleetPro คุณจะได้รับระบบติดตามยานพาหนะแบบบูรณาการ การตรวจสอบข้อมูลเงินเดือน และเวลาตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นสำหรับการโทรฉุกเฉิน

คุณสมบัติเด่นของ ServiceTitan

  • รับและโทรหาลูกค้าบนแพลตฟอร์ม พร้อมเชื่อมโยงกับบันทึกงานโดยอัตโนมัติ
  • ดึงดูดลูกค้าเป้าหมายมากขึ้นด้วยแบบฟอร์มการจองออนไลน์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและการสื่อสารอัตโนมัติ
  • กรองตารางเวลาตามเขตเวลา, ช่างเทคนิค, ประเภทงาน, และอื่น ๆ เพื่อจัดการนัดหมายและมอบหมายงาน
  • จัดการทุกอย่างในที่เดียว—รับใบสั่งงาน กรอกแบบฟอร์มบริการ ลงเวลาเข้าและออก และสร้างหมายเลข PO

ข้อจำกัดของ ServiceTitan

  • การไม่มีการเข้าถึงฐานข้อมูลโดยตรงทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง
  • ความสามารถในการรายงานที่จำกัดทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้เพียงชุดข้อมูลเดียวต่อรายงาน

ราคาของ ServiceTitan

  • เริ่มต้น: ราคาตามตกลง
  • สิ่งจำเป็น: ราคาที่กำหนดเอง
  • ผลงาน: ราคาตามสั่ง

คะแนนและรีวิวของ ServiceTitan

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

🧠 คุณรู้หรือไม่? การปรับเส้นทางโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์สามารถลดเวลาเดินทางได้ถึง 15%! ไม่เพียงแต่ช่วยให้ช่างเทคนิคทำงานได้มากขึ้นและเร็วขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและลดการสึกหรอของยานพาหนะอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากช่วยลดการปล่อยมลพิษจากเชื้อเพลิง 🚀🌿

6. Zuper (เหมาะที่สุดสำหรับแรงงานและระบบบริหารจัดการยานพาหนะด้วยปัญญาประดิษฐ์)

แดชบอร์ดซูเพอร์
ผ่านทาง ซูเปอร์

Zuper มอบพอร์ทัลบริการตนเองให้กับลูกค้าของคุณ ซึ่งพวกเขาสามารถตรวจสอบสถานะงาน อนุมัติใบเสนอราคา และชำระเงินได้โดยไม่ต้องติดต่อกลับไปกลับมา

ในขณะเดียวกัน ทีมของคุณจะได้รับระบบบริหารจัดการโครงการที่ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์ การแชร์เอกสาร และเครื่องมือการทำงานร่วมกันในตัว AI จะจัดสรรช่างเทคนิคที่เหมาะสมตามทักษะ สถานที่ และความพร้อมใช้งาน ในขณะที่การกำหนดตารางงานแบบลากและวางช่วยให้การเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายเป็นไปอย่างราบรื่น

ระบบนำทาง GPS และการกำหนดเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ช่วยให้มั่นใจในความแม่นยำของเวลาที่คาดว่าจะถึง (ETA) และระบบบันทึกเวลาทำงานอัตโนมัติจะติดตามชั่วโมงการทำงานและระยะทางโดยอัตโนมัติในเบื้องหลัง ระบบจัดการสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทีมของคุณทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสินค้าคงคลังและอำนวยความสะดวกในการทำงานที่ราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zuper

  • แยกแยะลูกค้าตามสถานที่ เชื่อมโยงงานภายใต้ภารกิจหลักเดียวกัน และเพิ่มงานย่อยสำหรับการติดตามผล
  • ติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น อัตราการเสร็จสิ้นงาน ประสิทธิภาพของช่างเทคนิค และความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อระบุจุดที่ควรปรับปรุง
  • แปลงประมาณการที่ได้รับการอนุมัติเป็นใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติและเก็บเงินได้ในสถานที่ด้วย Stripe
  • แก้ไข, ลงนาม, และเก็บรักษาสัญญาพร้อมระบบติดตามข้อมูลแบบบูรณาการเพื่อป้องกันการพลาดวันต่ออายุ

ข้อจำกัดของซูเปอร์

  • ตัวเลือกการปรับแต่งอย่างกว้างขวางอาจทำให้ยากต่อการตัดสินใจตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดหากไม่มีประสบการณ์มาก่อน
  • แอปพลิเคชันมือถือใช้งานง่าย แต่บางครั้งอาจมีความล่าช้าในการซิงค์เล็กน้อย

ราคาของซูเปอร์

  • เริ่มต้น: กำหนดราคาตามความต้องการ
  • การเติบโต: การกำหนดราคาแบบเฉพาะเจาะจง
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวซูเปอร์

  • G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (20+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Zuper อย่างไร

ฉันชอบฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาในการทำงานทั้งหมด ตั้งแต่การแยกวิเคราะห์ลูกค้าตามเว็บไซต์และสถานที่แต่ละแห่งภายใต้ลูกค้าย่อย ฉันยังชอบความสามารถในการดึงงานเหล่านั้นกลับมาและเพิ่มงานย่อยให้กับงานหลักสำหรับการเรียกงานหลายครั้งที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเดียวกัน

7. Zoho FSM (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและทีมบริการภาคสนามที่กำลังเติบโต)

Zoho สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและทีมบริการภาคสนามที่กำลังเติบโต
ผ่านทาง Zoho FSM

Zoho FSM โดดเด่นด้วยการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับระบบนิเวศของ Zoho นำการขาย บริการ การออกใบแจ้งหนี้ และสินค้าคงคลังมารวมกันในกระบวนการที่ราบรื่นไร้รอยต่อ ซิงค์ข้อมูลลูกค้าด้วย Zoho CRM อัตโนมัติการออกใบแจ้งหนี้ผ่าน Zoho Books และติดตามชิ้นส่วนด้วย Zoho Inventory

มอบหมายช่างเทคนิคที่เหมาะสม ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ และให้ลูกค้าอนุมัติใบประเมินราคาได้เพียงคลิกเดียว ทีมงานของคุณสามารถส่งรายงานการให้บริการได้โดยตรงจากแอปมือถือ พร้อมลายเซ็นดิจิทัล ดำเนินธุรกิจระดับโลก? รองรับหลายสกุลเงินให้คุณมั่นใจ

แดชบอร์ดของคุณให้ข้อมูลตัวเลขที่สำคัญจริง ๆ (สถานะงานสั่งซื้อ, เวลาเช็คอิน, แนวโน้มรายได้) รายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่ทำงานได้ดี, ระบุปัญหา, และตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเพื่อขยายธุรกิจของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho FSM

  • สร้างใบแจ้งหนี้ที่กรอกข้อมูลล่วงหน้าและส่งให้ลูกค้าโดยตรงจากแอปมือถือ Zoho FSM
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลอัตโนมัติเพื่อให้ลูกค้าทราบข้อมูลในแต่ละขั้นตอน หรือเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สามเพื่อส่งการแจ้งเตือนทาง SMS
  • เชื่อมโยงบริการ, ชิ้นส่วน, และทักษะโดยใช้ประเภทงานเพื่อสร้างคำสั่งงานที่ถูกต้อง, ปราศจากข้อผิดพลาด พร้อมเทมเพลตที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
  • ใช้แผนภูมิแกนต์ ตารางกริด และปฏิทินเพื่อการจัดตารางเวลาและการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ Zoho FSM

  • การจัดการและติดตามชิ้นส่วนในหลายสถานที่เป็นเรื่องยุ่งยาก
  • บางคุณสมบัติขาดคำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

ราคาของ Zoho FSM

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $30/เดือน สำหรับ 60 ครั้ง
  • มืออาชีพ: $45/เดือน สำหรับ 60 นัดหมาย

Zoho FSM คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 20+ รายการ)

8. Salesforce Field Service (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาขั้นสูงและการวิเคราะห์)

ซอฟต์แวร์ Salesforce Field Service สำหรับการจัดตารางเวลาขั้นสูงและการวิเคราะห์
ผ่านทาง Salesforce Field Service Management

ซอฟต์แวร์การจัดการบริการของ Salesforce มาพร้อมกับ Dispatch Console ที่ช่วยให้คุณจับคู่ช่างเทคนิคที่เหมาะสมกับงานที่เหมาะสมตามทักษะ ความพร้อมใช้งาน และสถานที่ ต้องการเติมเต็มช่องว่างในนาทีสุดท้ายหรือปรับตารางเวลาหรือไม่? ผู้ช่วย AI ในตัวจะทำงานได้อย่างรวดเร็ว

เอกสารสรุปก่อนเริ่มงานให้ภาพรวมที่ครบถ้วนแก่ทีมของคุณ—ประวัติลูกค้า รายละเอียดทรัพย์สิน การติดต่อในอดีต—เพื่อให้พวกเขาสามารถเตรียมพร้อมได้อย่างมั่นใจแทนที่จะต้องค้นหาข้อมูลอย่างเร่งรีบ รายงานสามารถสร้างขึ้นเองได้โดยอัตโนมัติด้วยสรุปที่ชาญฉลาด และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ทำให้ลูกค้าทราบความคืบหน้าผ่านภาพงานและบันทึกของช่างเทคนิค

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce Field Service

  • ให้ลูกค้าควบคุมการนัดหมายของตนเองและรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ผ่านพอร์ทัลบริการตนเอง
  • เพิ่มอัตราการซ่อมสำเร็จในครั้งแรกด้วย Visual Remote Assistant ช่วยให้ช่างเทคนิคได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญได้ทันที
  • เพิ่มประสิทธิภาพและความภักดีของลูกค้าด้วย Service Cloud, ทำให้การดำเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างราบรื่นในระดับใหญ่
  • ช่วยให้เจ้าหน้าที่และลูกค้าค้นหาวิธีแก้ไขได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบจัดการความรู้ที่แข็งแกร่ง
  • เพลิดเพลินกับแอปมือถือที่เน้นการใช้งานแบบออฟไลน์ก่อนเพื่อการทำงานที่ไม่สะดุด

ข้อจำกัดของ Salesforce Field Service

  • คุณสมบัติขั้นสูงบางประการต้องการความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับระบบ ซึ่งอาจทำให้ระยะเวลาการฝึกอบรมยาวนานขึ้น

ราคา Salesforce Field Service

  • ผู้จัดส่ง: $165/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ช่างเทคนิค: $165/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ผู้รับเหมา: $50/เดือนต่อผู้ใช้ หรือ $20 ต่อการเข้าสู่ระบบ
  • Contractor Plus: $75/เดือนต่อผู้ใช้ หรือ $30 ต่อการเข้าสู่ระบบ
  • บริการภาคสนามพลัส: $220/เดือน ต่อผู้ใช้
  • บริการภาคสนาม Einstein 1: $600/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวของ Salesforce Field Service

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Salesforce Field Service ว่าอย่างไร

Salesforce Field Service เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการทีมภาคสนามและทรัพยากรต่าง ๆ ฉันประทับใจมากกับความสะดวกในการดูตารางงานของช่างเทคนิคและการมอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Salesforce Field Service เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการทีมภาคสนามและทรัพยากรต่าง ๆ ฉันประทับใจมากกับความสะดวกในการดูตารางงานของช่างเทคนิคและการมอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. Oracle Field Service (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานด้วย AI)

Oracle สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทาง Oracle Field Service

หากคุณต้องการควบคุมการจัดการความจุและโควตาอย่างเต็มที่ Oracle Field Service ช่วยให้คุณกำหนดพารามิเตอร์ของคุณเองและสร้างแผนทรัพยากรที่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการ เครื่องมือการพยากรณ์เชิงคาดการณ์จะวิเคราะห์แนวโน้มในอดีต เพื่อให้คุณสามารถวางแผนความต้องการบุคลากรภาคสนาม ปรับให้เหมาะสมกับช่วงฤดูสูงสุด และแม้แต่ทดสอบสถานการณ์ "สมมติว่า" เพื่อดูว่าแคมเปญการตลาดหรือโปรโมชั่นมีผลกระทบต่อความต้องการอย่างไร

สำหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ผู้จัดการเวิร์กโฟลว์ทำหน้าที่เป็นคู่มือในตัว คอยแนะนำขั้นตอนการทำงานแต่ละขั้นตอนในขณะที่รักษาความสอดคล้องตามข้อกำหนด แม้แต่พนักงานใหม่และผู้รับเหมาช่วงก็สามารถทำตามได้ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับบริการระดับสูงสุดในทุกครั้ง ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่จัดส่งและผู้จัดการจะได้รับการแสดงผลความคืบหน้าของงานแบบเรียลไทม์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Oracle Field Service

  • รับมุมมองที่แม่นยำเกี่ยวกับปริมาณงานที่สามารถทำได้ในแต่ละวัน พร้อมการแสดงความจุแบบนาทีต่อนาที
  • ติดตามสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์และอัปเดตเส้นทางการเดินทางของพนักงานเคลื่อนที่ของคุณได้ทันที
  • มอบหมายเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับงานที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากทักษะ, สถานที่, ความพร้อมใช้งาน, และผลงานของบุคคล
  • ลดเวลาที่เสียไป, ค่าล่วงเวลา, และการนัดหมายที่พลาดด้วยการอัปเดตตารางเวลาแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของ Oracle Field Service

  • อินเตอร์เฟซมีความซับซ้อนและไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้
  • แอปพลิเคชันอาจเกิดการขัดข้องเป็นครั้งคราว ทำให้เกิดการขัดจังหวะ
  • การอัปเดตโอกาสอาจช้าและยุ่งยาก

ราคาบริการภาคสนามของ Oracle

  • ราคาตามความต้องการ

Oracle Field Service คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

10. FieldEdge (เหมาะที่สุดสำหรับบริการ HVAC, ติดตั้งระบบประปา และงานไฟฟ้า)

FieldEdge สำหรับบริการ HVAC, ประปา และไฟฟ้า
ผ่านทาง FieldEdge

FieldEdge มอบกระดานจัดส่งอัจฉริยะที่รวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว—งานที่ได้รับมอบหมาย งานที่ยังไม่ได้มอบหมาย และงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ราคาที่ยืดหยุ่นได้เช่นกัน การนำเสนอราคาแบบปรับแต่งได้ 3 ระดับ ได้แก่ ดี ดีกว่า และดีที่สุด ช่วยให้ลูกค้าเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมในขณะที่เพิ่มมูลค่าการสั่งซื้อ

อยากรู้ไหมว่าเทคโนโลยีใดกำลังไปได้สวยและเทคโนโลยีใดที่ต้องการการปรับปรุง? การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบเคียงข้างกันทำให้ง่ายขึ้น

พนักงานบริการลูกค้าของคุณจะพัฒนาขึ้นด้วยเช่นกัน ด้วยการบันทึกการโทรและตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่ช่วยให้พวกเขาจัดการกับการโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยม แม้แต่รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เช่น รหัสผ่านหรือชื่อสัตว์เลี้ยง ก็จะถูกบันทึกไว้เพื่อเพิ่มความประทับใจส่วนบุคคล นอกจากนี้ การติดตามโทรศัพท์ในตัวยังแสดงได้อย่างชัดเจนว่าช่องทางทางการตลาดใดที่สร้างรายได้มากที่สุด

คุณสมบัติเด่นของ FieldEdge

  • สร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองสำหรับประเภทอุปกรณ์ที่แตกต่างกันเพื่อให้มั่นใจในการให้บริการที่ถูกต้อง
  • ระบบอัตโนมัติการแจ้งเตือนการให้บริการผ่านโทรศัพท์, ข้อความ, หรืออีเมลเพื่อลดการติดตามงานด้วยตนเอง
  • ซิงค์การอัปเดตทันทีด้วยการผสานรวมการจัดการบริการภาคสนามแบบเรียลไทม์
  • เพิ่มการต่ออายุโดยตั้งค่าข้อตกลงการให้บริการให้ต่ออายุอัตโนมัติพร้อมการชำระเงินแบบต่อเนื่อง

ข้อจำกัดของ FieldEdge

  • ขาดคุณสมบัติที่ทันสมัย เช่น การแจ้งเตือนข้อความถึงลูกค้า ซึ่งซอฟต์แวร์ประเมินราคาและจัดตารางงานรุ่นใหม่หลายตัวมีให้
  • ทรัพยากรการฝึกอบรมไม่เพียงพอ ทำให้ทีมมีความยากลำบากในการปรับตัวให้ทัน

ราคาของ FieldEdge

  • เลือก: ราคาที่กำหนดเอง
  • พรีเมียร์: ราคาตามความต้องการ
  • Elite: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ FieldEdge

  • G2: 4. 1/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

11. Microsoft Dynamics 365 Field Service (เหมาะสำหรับการดำเนินงานและการบูรณาการขนาดใหญ่)

ไมโครซอฟต์ ดาต้าไมส์ 365 ฟิลด์ เซอร์วิส สำหรับการดำเนินงานและการผสานระบบขนาดใหญ่
ผ่านทางMicrosoft Dynamics 365

สร้างขึ้นบน D365 CRM, Dynamics 365 Field Service เชื่อมต่อข้อตกลง, ใบสั่งงาน, และงานต่างๆ พร้อมให้คุณปรับแต่งกระบวนการทำงานและทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ ด้วยการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ Outlook, Teams และเครื่องมืออื่นๆ ของ Microsoft คุณสามารถจัดการคำขอบริการโดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์มอยู่ตลอดเวลา

ลากและวางงานบนกระดานตารางเวลา ใช้ผู้ช่วยตารางเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI หรือพึ่งพาเครื่องมือกำหนดเส้นทางเพื่อค้นหาช่างเทคนิคที่ดีที่สุด

เจ้าหน้าที่ภาคสนามของคุณจะได้รับรายละเอียดทั้งหมดที่ต้องการผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ ทำให้พวกเขาสามารถเตรียมตัวได้อย่างพร้อมสรรพและอัปเดตสถานะงานแบบเรียลไทม์ เมื่อการทำงานเสร็จสิ้นแล้ว การเชื่อมต่อกับระบบ ERP จะจัดการการออกใบแจ้งหนี้ให้ทันที รับประกันกระบวนการที่ไร้ความยุ่งยาก

ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: Microsoft Dynamics 365 Field Service ช่วยให้ช่างเทคนิคสามารถใช้ HoloLens (แว่นตาความเป็นจริงเสริม) สำหรับการซ่อมแซมแบบไม่ต้องใช้มือ พร้อมคำแนะนำแบบเรียลไทม์ขณะปฏิบัติงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Dynamics 365 Field Service

  • ลดต้นทุน ลดเวลาเดินทาง และรักษาคุณภาพการบริการระดับสูงสุดด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • สร้างใบสั่งงานโดยอัตโนมัติจากอีเมล, สายโทรศัพท์, หรือโอกาสทางธุรกิจ
  • เข้าใจโมดูลได้อย่างง่ายดายตราบใดที่สมาชิกในทีมป้อนข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจในรายงานที่มีคุณค่า

ข้อจำกัดของ Microsoft Dynamics 365 Field Service

  • ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่แข็งแกร่งสำหรับการติดตั้งและการบริหารจัดการ
  • ขาดสถานะบัญชีหรือขั้นตอนการทำงานที่เชื่อมโยงกัน ส่งผลให้กระบวนการทำงานขาดความต่อเนื่อง

ราคาของ Microsoft Dynamics 365 Field Service

  • ทดลองใช้ฟรี
  • Dynamics 365 Field Service: $105/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Dynamics 365 Field Service Contractor: $50/เดือน ต่อผู้ใช้

Microsoft Dynamics 365 Field Service คะแนนและรีวิว

  • G2: 3. 9/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 5,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Microsoft Dynamics 365 Field Service อย่างไร

บริการภาคสนามเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง และสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภาคสนามผ่านการผสมผสานระหว่างการจัดตารางเวลา การจัดการทรัพยากร และการมีส่วนร่วมกับลูกค้า

บริการภาคสนามเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง และสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภาคสนามผ่านการผสมผสานระหว่างการจัดตารางเวลา การจัดการทรัพยากร และการมีส่วนร่วมกับลูกค้า

ไว้วางใจ ClickUp เป็นโซลูชันบริการภาคสนามที่คุณเลือกใช้

เครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการบริการภาคสนามทั้งหมดที่เราได้กล่าวถึงนั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้การจัดตารางเวลาการจัดการลูกค้า การส่งงาน การติดตามงาน และการออกใบแจ้งหนี้เป็นเรื่องง่ายขึ้น พวกเขานำทุกอย่างมารวมไว้ในระบบเดียว ทำให้การจัดการการดำเนินงานง่ายขึ้นและช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แต่ถ้าคุณต้องการบางสิ่งที่ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นและมีระบบอัตโนมัติมากมาย ClickUp ก็เป็นทางเลือกที่ควรลองดู ตั้งแต่การจัดการตารางเวลาไปจนถึง CRM และทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น มันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้การดำเนินงานภาคสนามเป็นไปอย่างราบรื่น

สมัครใช้ ClickUpวันนี้!