Apple Notes กับ Evernote: แอปจดบันทึกตัวไหนดีกว่ากัน?

กำลังลังเลระหว่าง Apple Notes และ Evernote สำหรับความต้องการในการจดบันทึกของคุณอยู่หรือไม่? นี่เป็นปัญหาที่พบบ่อย ไม่ว่าคุณจะจดบันทึกไอเดียอย่างรวดเร็ว บันทึกเว็บไซต์ หรือจัดระเบียบชีวิตของคุณในสมุดบันทึกที่มีโครงสร้างเป็นระเบียบ การเลือกแอปจดบันทึกที่เหมาะสมสามารถเป็นตัวกำหนดความสำเร็จหรือล้มเหลวของประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้
Apple Notes ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านหากคุณอยู่ในระบบนิเวศของ Apple อย่างลึกซึ้ง แต่ Evernote เป็นตัวเลือกหลักสำหรับผู้ใช้ระดับสูงที่ต้องการฟีเจอร์การจดบันทึกที่หลากหลายบนหลายแพลตฟอร์มมาเป็นเวลานานแล้ว
แล้วอันไหนชนะกันแน่? เราจะแยกแยะความแตกต่างในด้านการซิงค์ การจัดระเบียบโน้ต การตัดบทความจากเว็บ และราคา—เพื่อให้คุณไม่ต้องคิดมากและเริ่มจดโน้ตได้ทันที
หากไม่มีตัวเลือกใดตรงใจคุณ โปรดอยู่ต่อจนถึงตอนท้าย—เราจะแนะนำ ClickUp และเครื่องมือAI Notetakerอันยอดเยี่ยมของมันให้คุณรู้จัก ซึ่งเป็นทางเลือกที่ทรงพลังอย่างน่าประหลาดใจที่คุณอาจยังไม่เคยพิจารณา
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของ Apple Notes เทียบกับ Evernote:
|Apple Notes เหมาะที่สุดสำหรับ:
|Evernote เหมาะที่สุดสำหรับ:
|ผู้ที่ลงทุนอย่างลึกซึ้งในระบบนิเวศของ Apple (iPhone, iPad, Mac)
|ผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการหลายระบบ (Windows, Android, macOS, iOS)
|ความต้องการในการทำงานร่วมกันขั้นพื้นฐาน เช่น การแชร์รายการและบันทึกข้อความง่ายๆ กับผู้ใช้ Apple คนอื่น
|ทีมขนาดเล็กที่ต้องการคุณสมบัติการร่วมมือขั้นสูง เช่น พื้นที่ร่วมกัน, การจัดการระบบกลาง, และการจัดการงาน
|ผู้ที่ชื่นชอบอินเทอร์เฟซที่สะอาด ไม่รก และฟังก์ชันการจดบันทึกพื้นฐาน
|ผู้ที่ต้องการคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การตัดเว็บและส่งไปยังอีเมล
แอปเปิลโน้ตคืออะไร?
Apple Notes เป็นแอปจดบันทึกฟรีที่ติดตั้งมาพร้อมกับอุปกรณ์ของ Apple Inc. ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง จัดระเบียบ และจัดการบันทึกได้บนอุปกรณ์ Apple ของตน
ในตอนแรก มันเป็นเพียงตัวแก้ไขข้อความธรรมดาสำหรับบันทึกความคิดและสิ่งที่ต้องจำ เมื่อเปิดตัว iOS 9 ในปี 2015 มันได้พัฒนาเป็นแอปบันทึกที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งรวมถึงการจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์ รองรับ Apple Pencil และตัวเลือกการแชร์
วันนี้ คุณสามารถฝังรูปภาพและวิดีโอ, ใส่รหัสสีให้กับข้อความ, แปลงบันทึกเสียง (เป็น Siri) เป็นข้อความที่เขียน, รู้จักลายมือ (ใน iPadOS), และแม้กระทั่งสร้างกราฟจากสมการ
🧠 เกร็ดความรู้: Apple Notes เคยใช้การออกแบบแบบสเคียวโมร์ฟิก— เลียนแบบรูปลักษณ์ของสมุดโน้ตจริง พร้อมกระดาษเส้นสีเหลืองที่คุ้นเคย จนกระทั่งในปี 2013 กับ iOS 7 จึงเปลี่ยนมาใช้ดีไซน์ที่เรียบง่ายและมินิมอลอย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน
คุณสมบัติของแอปเปิลโน้ต
Apple Notes ได้พัฒนาอย่างมากในฐานะหนึ่งในแอปจดบันทึกดั้งเดิมที่มีประวัติยาวนานถึง 18 ปี มีฟีเจอร์มากมายที่ช่วยจัดระเบียบบันทึกของคุณได้อย่างเป็นธรรมชาติ มาดูฟีเจอร์เด่นๆ กัน:
คุณสมบัติ #1: โฟลเดอร์อัจฉริยะเพื่อการจัดระเบียบอย่างชาญฉลาด
โดยพื้นฐานแล้ว Apple Notes ทำงานในระบบการจัดระเบียบแบบโฟลเดอร์ แต่คุณยังได้รับฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากมาย เช่น แท็กข้ามโฟลเดอร์ คำสำคัญ และการจัดเรียงที่ช่วยเพิ่มบริบทให้กับโฟลเดอร์ของคุณ
ตัวเลือก โฟลเดอร์อัจฉริยะของ Apple ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าตัวกรองเพื่อให้บันทึกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ตรงกับตัวกรองนั้นถูกจัดเรียงเข้าไปในโฟลเดอร์โดยอัตโนมัติ สมมติว่าคุณมีโฟลเดอร์ชื่อ 'สูตรอาหาร' และคุณเพิ่มแท็ก #bakedgoods, #starters, และ #maincourse เข้าไปในโฟลเดอร์นั้น ทุกครั้งที่คุณเพิ่มแท็กเหล่านี้ลงในบันทึก บันทึกนั้นจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ 'สูตรอาหาร' โดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ 2: การผสานการทำงานกับอุปกรณ์ Apple
เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ของ Apple, Apple Notes ก็ผสานรวมเข้ากับระบบนิเวศของ Apple ได้อย่างราบรื่นเช่นกัน
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบอกข้อมูลลงในโน้ตของคุณผ่าน Siri ซึ่ง Siri จะแปลงข้อมูลนั้นเป็นข้อความให้คุณ คุณสามารถบันทึกการโทรของคุณเป็นไฟล์เสียงในแอปโน้ตของคุณได้เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น อีกคุณสมบัติหนึ่งคือการใช้ Share Sheet จากเกือบทุกแอปเพื่อส่งเนื้อหาไปยังโน้ต ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ เอกสาร หรือแม้กระทั่งตำแหน่งจาก Maps
คุณสมบัติที่ 3: ตัวเลือกการแชร์บันทึก
Apple Notes มีชุดคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่ง ซึ่งรวมถึงการอนุญาต การแก้ไขแบบเรียลไทม์ และการติดตามกิจกรรม—ซึ่งแทบจะเหมือนกับสิ่งที่คุณจะได้รับในเครื่องมือจัดการเอกสารพื้นฐาน
คุณสามารถแชร์บันทึกผ่านข้อความ, อีเมล, หรือลิงก์ และเชิญผู้ร่วมงานได้ถึง 100 คนต่อบันทึก. ยังมีระดับสิทธิ์สองระดับ: 'สามารถแก้ไขได้' และ 'ดูอย่างเดียว'.
หมายเหตุ: แม้ว่าคุณสามารถเปลี่ยนบันทึกเป็นเอกสาร Word หรือ PDF ได้ แต่คุณไม่สามารถแชร์บันทึกเหล่านั้นออนไลน์ด้วยลิงก์สาธารณะได้
คุณสมบัติที่ 4: Apple Intelligence
Apple ได้เพิ่มพลังให้กับแอป Notes ด้วยฟีเจอร์ Writing Tools ซึ่งคุณสามารถ:
- ตรวจทานข้อความและแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และการสะกดคำ
- ปรับโทนการเขียนของคุณให้เหมาะสมกับบริบทที่แตกต่างกัน
- วิเคราะห์บันทึกที่ยาวเพื่อสร้างสรุปที่กระชับหรือรายการหัวข้อย่อย
- แปลงข้อความที่ไม่มีโครงสร้างให้เป็นตารางที่จัดรูปแบบอย่างเรียบร้อยเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น
- สร้างภาพได้โดยตรงจากข้อความในบันทึกของคุณ
ราคาของแอปเปิลโน้ต
- ใช้ฟรี (หมายเหตุ: Apple Notes ต้องใช้พื้นที่จัดเก็บ iCloud และแม้ว่าคุณจะได้รับพื้นที่ฟรี 5 GB แต่หากต้องการพื้นที่เพิ่มเติมจะต้องสมัครสมาชิกแบบรายเดือน โดยเริ่มต้นที่ $0.99 สำหรับ 50 GB)
🧠 เกร็ดความรู้: สติ๊กเกอร์โน้ตแผ่นแรกถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี 1974โดยบังเอิญเมื่อนักวิทยาศาสตร์จาก 3M ชื่อ สเปนเซอร์ ซิลเวอร์ กำลังพยายามสร้างกาวที่เหนียวมากเป็นพิเศษ น่าขำที่แอปจดบันทึกดิจิทัลอย่าง Apple Notes ก็เป็นเหมือน สติ๊กเกอร์โน้ต ที่กลายเป็นเวอร์ชันเสมือนจริงนั่นเอง
Evernote คืออะไร?
Evernote เปิดตัวในปี 2008 ช่วยให้คุณสร้างและจัดเก็บบันทึกหลากหลายประเภท รวมถึงข้อความ รูปภาพ ไฟล์เสียง และเอกสารที่สแกนแล้ว
หนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้ได้รับความนิยมคือมันเป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการใช้งานข้ามแพลตฟอร์มและรองรับระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์หลากหลายประเภท แอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บมีฟีเจอร์มากมาย ทำให้ Evernote เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ยึดติดกับแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่ง
คุณสมบัติของ Evernote
Evernote ทำงานอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มคุณสมบัติใหม่ให้กับแพลตฟอร์มของตน โดยได้ปล่อยการอัปเกรดมากกว่า100 ครั้งในปี 2024เพียงปีเดียว มาสำรวจคุณสมบัติที่ดีที่สุดของมันกันเถอะ
คุณสมบัติ #1: กองสมุดบันทึกเพื่อการจัดระเบียบ
Evernote ใช้แนวทางโครงสร้างแบบลำดับชั้นในการจัดระเบียบ ดังนั้นคุณจะมีโฟลเดอร์ (หรือที่เรียกว่า Notebook Stacks ในโลกของ Evernote) ตัวกรอง และตัวเลือกการติดแท็กเพื่อจัดระเบียบโน้ตและโน้ตที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มต่างๆแต่นั่นยังไม่หมด—คุณยังสามารถเชื่อมโยงโน้ตกับกิจกรรมในปฏิทินได้อีกด้วย
ซึ่งหมายความว่าทุกครั้งที่คุณเชื่อมโยงโน้ต รายละเอียดของเหตุการณ์ทั้งหมด เช่น วันที่ เวลา และอื่นๆ จะถูกเพิ่มเข้าไปในโน้ตใหม่โดยอัตโนมัติ (และจะอัปเดตหากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการของเหตุการณ์)
หน้าปัดหลักของ Evenote สามารถปรับแต่งได้เช่นกันเพื่อรวมวิดเจ็ตหลากหลายชนิด—บันทึกที่ปักหมุด,แม่แบบการบันทึก, การค้นหาที่บันทึกไว้, กระดาษโน้ต, และอื่น ๆ—เพื่อให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
🧠 เกร็ดความรู้สนุกๆ: เลโอนาร์โด ดา วินชี มีชื่อเสียงในการเขียนบันทึกของเขาใน "ลายมือกลับด้าน" โดยเขียนความคิดของเขาในลักษณะกลับด้านเพื่อให้มีเพียงเขาเท่านั้นที่อ่านได้ นี่อาจเป็นวิธีที่เขาใช้ในการเข้ารหัสข้อความ—เพื่อเก็บความคิดของเขาไว้เป็นความลับ
คุณสมบัติที่ 2: ประสบการณ์การจดบันทึก
Evernote ครอบคลุมทุกพื้นฐาน รวมถึงการแก้ไขข้อความแบบ rich-text, รองรับการเขียนด้วยลายมือสำหรับอุปกรณ์หน้าจอสัมผัส, การผสานมัลติมีเดีย, และแม้กระทั่งการรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) ซึ่งสามารถรู้จำข้อความในรูปภาพและเอกสารที่ถูกสแกนได้
นอกจากนี้ยังมีระบบเชื่อมต่อเว็บคลิปเปอร์กับเบราว์เซอร์ที่ช่วยให้คุณสามารถคัดลอกและบันทึกข้อความจากหน้าเว็บได้ ระบบเว็บคลิปเปอร์มีความแม่นยำสูง รวมถึงลิงก์ทั้งหมด และยังสามารถจัดรูปแบบให้ใกล้เคียงกับหน้าเว็บต้นฉบับได้มากที่สุด
นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างคลังข้อมูลดิจิทัลสำหรับการวิจัยของคุณ Scratch Pad (ฟีเจอร์ Quick Capture ของ Evernote ที่คล้ายกับ Apple Notes) ช่วยให้คุณสามารถจดบันทึกช่วงเวลาสำคัญที่คิดว่า "เผื่อไว้" ได้
อย่างไรก็ตาม มันเป็นเพียงชั่วคราว คุณต้องแปลงมันเป็นโน้ต และยังมีขีดจำกัดของจำนวนตัวอักษร (600 ตัวอักษร) และรองรับเพียงข้อความธรรมดาเท่านั้น
คุณสมบัติ #3: คุณสมบัติการร่วมมือของทีม
คุณสามารถแชร์โน้ตแต่ละรายการหรือสมุดบันทึกทั้งหมดกับผู้อื่นได้ โดยกำหนดระดับการเข้าถึงที่แตกต่างกัน (ดูหรือแก้ไข)
แม้ว่า Evernote จะไม่รองรับการป้องกันด้วยรหัสผ่านสำหรับสมุดบันทึกหรือบันทึกแต่ละรายการใน Evernote แต่คุณสามารถเข้ารหัสข้อความบางส่วนด้วยรหัสผ่านได้—เหมาะสำหรับทีมที่ต้องจัดการข้อมูลสำคัญ
Evernote มีแผน "Evernote Teams" ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจและองค์กร ซึ่งรวมถึง 'พื้นที่ร่วมกัน' สำหรับจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน สิทธิการเข้าถึงสำหรับสมาชิกทีมที่แตกต่างกัน และแม้แต่ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและแก้ไขแบบเรียลไทม์สำหรับการทำงานร่วมกันในทีม
Evernote ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือการร่วมมือที่ได้รับความนิยมอื่น ๆ เช่น Slack และ Gmail ได้ด้วย คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาใน Slack และอีเมลของคุณเป็นบันทึกได้เพียงคลิกเดียว
คุณสมบัติ #4: Evernote AI
Evernote มีฟีเจอร์ AI สองอย่าง: ค้นหาและแก้ไข ฟีเจอร์แรกช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลจากบันทึกของคุณได้ โดยไม่ต้องค้นหาด้วยตนเอง ฟีเจอร์นี้มีให้ในทุกแผน (รวมถึงแผนฟรี) แต่คุณต้องเลือกใช้การค้นหาที่ใช้ AI
โดยค่าเริ่มต้น ฟังก์ชันการค้นหาจะทำงานในโหมดการค้นหาแบบมาตรฐาน หากต้องการเปิดใช้งาน 'การค้นหาด้วย AI' คุณสามารถคลิกที่ปุ่มสลับ 'AI-Powered' ที่อยู่เหนือแถบค้นหาได้ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถควบคุมบันทึกของคุณ (และข้อมูล) ได้ เนื่องจาก Evernote จะแบ่งปันข้อมูลบางส่วนนี้กับ API ของบุคคลที่สาม เช่น OpenAI
ข้อที่สองช่วยให้คุณจัดการกับข้อความได้ คุณสามารถสร้างสรุป แก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์ และเปลี่ยนโทนเสียงได้ นอกจากนี้ยังสามารถเขียนบทนำ บทสรุป และหัวข้อตามเนื้อหาของบันทึกได้อีกด้วย
ราคาของ Evernote
- แผนฟรี
- ส่วนบุคคล: $14.99 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $17.99 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- ทีม: $24.99 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Apple Notes vs. Evernote: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ตอนนี้เรามาวิเคราะห์ Evernote กับ Apple Notes เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าเครื่องมือใดเหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด เริ่มต้นด้วยตารางสรุปคุณสมบัติของทั้งสองด้านล่างนี้:
|คุณสมบัติ
|บันทึกของ Apple
|เอเวอร์โน้ต
|องค์กร
|โฟลเดอร์, แท็ก, โฟลเดอร์อัจฉริยะ
|กองสมุดบันทึก, ป้ายแท็ก
|ความร่วมมือ
|การแชร์พื้นฐานพร้อมสิทธิ์การดูหรือแก้ไข การแก้ไขแบบเรียลไทม์ ประวัติกิจกรรม
|การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยสมุดบันทึกและพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน
|คุณสมบัติของทีม
|ไม่มี
|พื้นที่ใช้ร่วมกัน, การจัดการแบบรวมศูนย์, การเป็นเจ้าของข้อมูลโดยบริษัท
|คุณสมบัติขั้นสูง
|บันทึกเสียง, การถอดเสียง, บันทึกที่ป้องกันด้วยรหัสผ่าน, การสร้างภาพ
|บันทึกเสียง, คลิปเว็บ, การจัดการงานพื้นฐาน
|ปัญญาประดิษฐ์
|การแก้ไข
|การค้นหาและการแก้ไข
|การผสานรวม
|ด้วยผลิตภัณฑ์ของ Apple
|1000+ การเชื่อมต่อหากคุณรวมผ่าน Zapier
|รูปแบบการกำหนดราคา
|ฟรี
|แบบสมัครสมาชิก
คุณสมบัติที่ 1: ประสบการณ์การจดบันทึก
ทั้งสองแพลตฟอร์มมีแนวทางที่แตกต่างกัน
Apple Notes ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับการใช้งานที่ตรงไปตรงมาและการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อภายในระบบนิเวศของ Apple อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยลดความซับซ้อน ทำให้สามารถจดบันทึกได้อย่างรวดเร็วและจัดระเบียบพื้นฐานผ่านโฟลเดอร์และแท็ก
Evernote ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นด้วยโครงสร้างการจัดระเบียบที่ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่จัดการบันทึกใน Evernote จำนวนมากในโครงการหรือหัวข้อต่างๆ
แน่นอน, การเรียนรู้อาจมีความชันมากขึ้นเล็กน้อย แต่ก็คุ้มค่าสำหรับความสามารถในการค้นหาขั้นสูง รวมถึง OCR
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน Apple Notes แอปที่เรียบง่ายควรเป็นตัวเลือกของคุณหากคุณชอบความเรียบง่ายและใช้ระบบของ Apple เป็นหลัก หากคุณกำลังมองหาแอปที่มีการตั้งค่าที่ซับซ้อนและขั้นสูงกว่า Evernote คือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ
คุณสมบัติ #2: ความสามารถในการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม
Apple Notes ทำงานอย่างราบรื่นและผสานรวมอย่างแน่นแฟ้นภายในระบบนิเวศของ Apple ไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad หรือ Mac แม้ว่าจะสามารถเข้าถึงผ่านเว็บได้ผ่าน iCloud แต่ประสิทธิภาพจะน้อยกว่าการใช้งานผ่านแอปดั้งเดิม
ในทางกลับกัน Evernote ยึดแนวทางข้ามแพลตฟอร์ม โดยนำเสนอแอปเฉพาะสำหรับ iOS, Android, macOS, Windows และแพลตฟอร์มเบราว์เซอร์ที่ค่อนข้างสะดวก แม้ว่าประสบการณ์การใช้งานอาจแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละแพลตฟอร์ม แต่ก็คุ้มค่ากับความยืดหยุ่นในการเข้าถึงบันทึกที่นำเข้าจากอุปกรณ์เกือบทุกชนิด
🏆 ผู้ชนะ: Evernote. เนื่องจาก Apple Notes ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายบนระบบปฏิบัติการใด ๆ นอกเหนือจากของ Apple เอง Evernote จึงเป็นผู้ชนะอย่างชัดเจน
คุณสมบัติที่ 3: คุณสมบัติการร่วมมือ
Apple Notes ให้บริการการร่วมมือขั้นพื้นฐานผ่านโน้ตที่แชร์ได้ คุณสามารถเชิญผู้อื่นให้ดูหรือแก้ไขโน้ตได้ ทำให้เหมาะสำหรับการบันทึกโน้ตแบบร่วมมืออย่างง่ายภายในระบบนิเวศของ Apple
อย่างไรก็ตาม มันขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น พื้นที่ทำงานร่วมกัน, การอนุญาตแบบละเอียด, หรือการมอบหมายงานที่แข็งแกร่ง
Evernote มอบฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นให้กับคุณคุณสามารถแชร์โน้ตแต่ละรายการหรือทั้งสมุดบันทึกได้ และด้วย Evernote Teams คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงพื้นที่ร่วมกัน การจัดการส่วนกลาง และการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ
🏆 ผู้ชนะ: Evernote เนื่องจากมีฟีเจอร์สำหรับทีมที่เหนือกว่าพื้นฐาน
คุณสมบัติ #4: เครื่องมือแก้ไข
Apple Notes มอบประสบการณ์การแก้ไขที่สะอาดและเรียบง่าย. มีตัวเลือกการจัดรูปแบบพื้นฐานเช่นตัวหนา, ตัวเอียง, รายการ, และรายการตรวจสอบ. คุณสามารถแทรกภาพ, ภาพวาด, และตารางได้, ทำให้เหมาะสำหรับการบันทึกข้อมูลอย่างง่าย.
อย่างไรก็ตาม มันขาดตัวเลือกการจัดรูปแบบขั้นสูง การจัดการมัลติมีเดียที่แข็งแกร่ง และเครื่องมือแก้ไขข้อความที่ซับซ้อน
Evernote รองรับการจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์ การผสานมัลติมีเดียที่หลากหลาย (รวมถึงการบันทึกเสียง เอกสารที่สแกน และไฟล์ PDF) และฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น OCR สำหรับการค้นหาในรูปภาพ
🏆 ผู้ชนะ: Evernote สำหรับความสามารถในการแก้ไขขั้นสูง
คุณสมบัติที่ 5: ความสามารถของ AI
ทั้ง Apple Notes และ Evernote ได้ผสานรวม AI ไว้ แต่จุดแข็งของทั้งสองนั้นอยู่ในด้านที่แตกต่างกัน
Apple Notes ซึ่งขับเคลื่อนโดย Apple Intelligence ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การตรวจทานแบบเรียลไทม์ การปรับโทนเสียง การสรุปเนื้อหา การแปลงข้อความเป็นตาราง และการถอดเสียง นอกจากนี้ยังมีการผสานรวม ChatGPT สำหรับการระดมความคิดและการสร้างภาพอีกด้วย
Evernote ให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบด้วยปัญญาประดิษฐ์และการแก้ไขขั้นสูง เครื่องมือ AI ของมันสามารถสรุปบันทึก ปรับปรุงความชัดเจนในการเขียน และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI
🏆 ผู้ชนะ: Apple Notes สำหรับการผสานรวม ChatGPT และฟีเจอร์ถอดเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์
คุณสมบัติที่ 6: คุ้มค่ากับเงินที่จ่าย
Apple Notes ได้รวมอยู่ในอุปกรณ์ Apple ของคุณและการสมัครสมาชิกพื้นที่เก็บข้อมูล iCloud แล้ว สำหรับผู้ใช้หลายคน โดยเฉพาะผู้ที่ลงทุนในระบบนิเวศของ Apple อยู่แล้ว การผสานรวมนี้มอบคุณค่าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
Evernote ดำเนินการในรูปแบบการสมัครสมาชิก โดยมีหลายระดับชั้นพร้อมชุดคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป แม้ว่าจะมีคุณสมบัติด้านการจัดระเบียบและ AI ที่แข็งแกร่ง แต่ก็เกินความจำเป็นสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแผนฟรีจำกัดการใช้งานไว้ที่อุปกรณ์และสมุดบันทึกเพียงหนึ่งรายการเท่านั้น
🏆 ผู้ชนะ: Apple Notes. สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ Apple, Apple Notes อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด. อย่างไรก็ตาม, เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับคุณค่า, โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผนฟรี, Apple Notes มอบสิ่งที่คุณค่ามากกว่า Evernote อย่างไม่ต้องสงสัย.
Apple Notes เทียบกับ Evernote บน Reddit
และตอนนี้ สำหรับส่วนที่ดีที่สุด ผู้ใช้งานจริงคิดอย่างไรเกี่ยวกับ Apple Notes กับ Evernote? นี่คือผู้ใช้ Evernote ที่เคยใช้มาก่อนและบอกว่าพวกเขาพบว่า Apple Notes เหมาะสมกว่าอย่างไรในr/Evernote:
ผู้ใช้ EN มานาน 10 ปี (-6200 โน้ต) และลดขนาดลงมาเป็นเวอร์ชันฟรีของ EN. เปลี่ยนมาใช้ AN และพอใจมาก. กระบวนการนำเข้าง่าย, แท็กถูกนำเข้ามา, เนื้อหาตรงเป๊ะ และ AN ทำทุกอย่างที่ฉันต้องการ. สามารถเข้าถึงได้จาก MBP และ iPhone, รวดเร็วมากและฟรี. ฉันพอใจมาก. ยังไม่พบกรณีการใช้งานที่ AN ไม่สามารถจัดการได้.
ผู้ใช้ Reddit อีกคนหนึ่งชี้ให้เห็นคุณสมบัติของ Evernote ที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้ Apple ได้:
ฉันกำลังคิดจะเปลี่ยนไปใช้แอปอื่นอยู่ ฉันไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ของ Evernote มากนัก และอยากได้อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและมินิมอลมากกว่า สิ่งเดียวที่ทำให้ฉันยังใช้ Evernote อยู่คือการส่งต่ออีเมล ซึ่งสำหรับฉันแล้วมันจำเป็นมากสำหรับการจัดการโปรเจกต์ ฉันหวังว่าจะมีปุ่มแชร์จาก Apple Mail ไปยัง Notes บ้าง
อย่างไรก็ตาม Apple Notes เป็นทางเลือกยอดนิยมของ Evernote สำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการจดบันทึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากราคาที่สูงของ Evernote
ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งกล่าวว่า:
ดีใจมากที่เลิกเป็นสมาชิกแบบเสียเงินหลังจากจ่ายมาหลายปี ฉันเกือบจะยอมจ่ายในราคาลดพิเศษที่เสนอมาเพื่อไม่ให้ฉันยกเลิก แต่ฉันรู้ว่าพวกเขาจะขึ้นราคาอีกแน่นอน มันไม่คุ้มค่ากับราคาที่เรียกเก็บในตอนนี้เลย ฉันเปลี่ยนมาใช้แอปโน้ตของ Apple แล้ว มันคล้ายกับ Evernote แบบเก่าที่ไม่มีความซับซ้อนเกินไป และไม่มีการเข้ารหัสข้อมูลเลย และฉันจ่ายน้อยกว่าที่จ่ายให้กับ Evernote และยังมาพร้อมกับบริการอื่นๆ อีกมากมาย
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Apple Notes เทียบกับ Evernote
แม้ว่า Apple Notes และ Evernote จะมีข้อดีมากมาย แต่ทั้งสองก็มีข้อเสียที่สำคัญเช่นกัน ยังมีตัวเลือกที่สาม ซึ่งอาจเป็นโซลูชันการจดบันทึกที่คุณกำลังมองหาอยู่ก็ได้
ด้วยการร่วมมือที่แข็งแกร่งและตัวเลือกการปรับแต่งตามความต้องการClickUp คือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
ด้วย ClickUp เป็นซอฟต์แวร์บันทึกข้อมูลหลักของคุณ คุณสามารถบันทึก สร้าง และจัดการบันทึกทั้งหมดของคุณได้ภายในอินเทอร์เฟซเดียวที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์
แพลตฟอร์มนี้สะอาดเหมือน Apple Notes และมีคุณสมบัติครบครันเหมือน Evernote—โดยไม่มีปัญหาหนักเครื่องและราคาแพง มาดูคุณสมบัติบางอย่างที่ทำให้มันเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมแทน Apple Notesและ Evernote
ClickUp's One Up #1: จดบันทึกได้ตามที่คุณต้องการ
ก่อนอื่น มาพูดถึง ClickUp Notepad กันก่อน—มันเรียบง่ายเหมือนกับ Apple Notes และถ้าคุณต้องการอะไรเพิ่มเติม คุณสามารถแปลงแต่ละบันทึกให้เป็นงานใน ClickUp ได้ (ต่างจาก Evernote ที่คุณต้องติดตามงานในบันทึก)
ClickUp Notepadมาพร้อมกับทุกสิ่งพื้นฐาน—การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์, การจัดระเบียบตามโฟลเดอร์, และแอปพลิเคชันมือถือ—ทุกสิ่งที่ผู้ใช้ทั่วไปต้องการ
และทุกครั้งที่คุณต้องการอะไรเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นบันทึกหรืองาน คุณสามารถย้ายไปที่ ClickUp Docs หรือ ClickUp Projects—เครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบทบาทนั้น แทนที่จะบังคับให้เครื่องมือบันทึกของคุณทำสิ่งที่มันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อทำ
เทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUp
ClickUp ยังมีห้องสมุดของเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าในหลากหลายหมวดหมู่ให้คุณใช้เพื่อสร้างต่อจากบันทึกของคุณเมื่อคุณพร้อม
หากคุณใช้เวลาอยู่ในที่ประชุมเป็นจำนวนมาก คุณสามารถใช้เครื่องมือเช่นClickUp Meeting Notes Templateเพื่อเพิ่มโครงสร้างให้กับบันทึกของคุณ และดึงเอาข้อที่ต้องดำเนินการออกมาได้
เทมเพลตนี้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เริ่มต้น มันจัดระเบียบวาระการประชุม บันทึก และรายการที่ต้องดำเนินการเพื่อการสนทนาที่มีประสิทธิผลและมีเอกสารประกอบครบถ้วน
ClickUp's One Up #2: เครื่องมือจดบันทึกด้วย AI เพื่อการจดบันทึกที่มีประสิทธิภาพ
ปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของการสนทนาของคุณด้วยAI Notetaker ของ ClickUp มันให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงมากกว่า 10 เท่าจากบันทึกของคุณ
และพูดกันตามตรง บางครั้งการสนทนาก็พร่ามัว AI Notetaker แก้ไขปัญหานั้นได้:
- บันทึกทุกการตัดสินใจ เพื่อให้คุณสามารถบอกคนที่ไม่ได้อยู่ (หรืออยู่แต่เหม่อลอย) ได้ว่าพวกเขาพลาดอะไรไปบ้าง ✅
- เปลี่ยนคำพูดคลุมเครืออย่าง 'เดี๋ยวค่อยทำ' ให้กลายเป็นงานที่ชัดเจนและมอบหมายให้กับคนที่เกี่ยวข้อง ✅
- เชื่อมโยงทุกส่วนเข้าด้วยกัน เพื่อให้คุณไม่ต้องย้อนกลับไปทั้งการประชุมทุกครั้งที่ต้องการหาข้อมูลเพียงเล็กน้อย โดยพื้นฐานแล้ว มันช่วยป้องกันไม่ให้การประชุมกลายเป็น Groundhog Day ✅
ฉันเคยใช้ชีวิตโดยอาศัยบันทึกที่เขียนไว้ แต่หลังจากใช้เวลาประเมิน ClickUp เพียงสองวัน ฉันก็รู้ทันทีว่านี่คือโซลูชันที่เหมาะกับฉัน
อ่านเพิ่มเติม:วิธีการจดบันทึกยอดนิยม
ClickUp's One Up #3: เปลี่ยนจากบันทึกเป็นเอกสารและหนังสือ
ClickUp Docsสามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางความรู้ของคุณได้ หากคุณต้องการมากกว่าแค่บันทึกที่กระจัดกระจาย ต่างจาก Apple Notes หรือ Evernote ที่เน้นการบันทึกโน้ตส่วนบุคคลเป็นหลัก ClickUp ผสานรวมการสร้างเอกสารและคุณสมบัติการจัดระเบียบเข้าด้วยกันมอบระบบที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการความรู้
คุณสามารถจับความคิดที่แวบผ่าน พัฒนาเอกสารวิจัยอย่างละเอียด และอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอป
นอกจากนี้ ด้วย ClickUp Docs คุณจะได้รับเครื่องมือการทำงานร่วมกันในเอกสารแบบเรียลไทม์ เช่น การแสดงความคิดเห็น การเชื่อมโยงตัวชี้วัด และการแก้ไขพร้อมกัน ซึ่งทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานเป็นทีม
คุณยังสามารถ:
- เชื่อมโยงและฝังงาน ClickUp ลงในเอกสาร สร้างพื้นที่ทำงานที่เชื่อมโยงกัน
- ฝังงานและมุมมองของ ClickUp ลงในเอกสาร
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงและย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้า ป้องกันการสูญหายโดยไม่ตั้งใจ
- แปลงส่วนต่าง ๆ ของเอกสารของคุณให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้ และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม
เทมเพลตฐานความรู้ ClickUp
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับคู่มือทีม คุณสามารถรวบรวมบันทึกทั้งหมดของคุณไว้ในวิกิที่ครอบคลุม (พร้อมด้วยคำถามที่พบบ่อย)โดยใช้เทมเพลตฐานความรู้ของ ClickUp
ClickUp เป็นระบบที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจดบันทึกและต่อยอดข้อมูลโดยไม่ต้องสลับใช้หลายแอป รวมถึงไม่ต้องกังวลเรื่องค่าสมาชิกอีกด้วย
📮 ClickUp Insight:21% ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อความเป็นเลิศในอาชีพ โดยการนำไปใช้กับการประชุม, อีเมล, และโครงการต่างๆ แม้ว่าแอปพลิเคชันอีเมลและแพลตฟอร์มการจัดการโครงการส่วนใหญ่จะมี AI รวมเป็นฟีเจอร์อยู่แล้ว แต่มันอาจไม่ราบรื่นเพียงพอที่จะรวมการทำงานให้เป็นหนึ่งเดียวข้ามเครื่องมือต่างๆ
แต่เราไขรหัสได้แล้วที่ ClickUp! ด้วยฟีเจอร์การจัดการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp คุณสามารถสร้างหัวข้อการประชุมได้อย่างง่ายดาย จับบันทึกจากการประชุม สร้างและมอบหมายงานจากบันทึกการประชุม ถอดเสียงการบันทึก และอื่นๆ อีกมากมาย—ด้วยผู้ช่วยจดบันทึก AIและClickUp Brain ของเรา ประหยัดเวลาประชุมได้ถึง 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เหมือนกับลูกค้าของเราที่ Stanley Security!
อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้เทคนิคจดบันทึกแบบแผนผังความคิด
ClickUp's One Up #4: ปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยระบบค้นหาและแก้ไขด้วย AI
ด้านถัดไปที่ ClickUp โดดเด่นคือเครื่องมือ genAI ที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของบริษัท—ClickUp Brain ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีที่สุดของทั้ง Apple Notes และ Evernote (และยังมีมากกว่านั้น)
มีสองวิธีที่ ClickUp Brain สามารถช่วยคุณในการบันทึกโน้ต: การจัดการข้อความและการค้นหา
เริ่มต้นด้วย ClickUp Brain สามารถสร้างและตรวจทานข้อความ ปรับเปลี่ยนโทนเสียง และแปลข้อความเป็นมากกว่า 10 ภาษาได้ จากนั้นคุณสามารถเปลี่ยนข้อความเป็นตาราง เขียนโค้ด และทำอะไรได้อีกมากมาย
จากนั้น มีฟีเจอร์การค้นหาแบบเชื่อมต่อของ ClickUpที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลจากเอกสารใด ๆ ของคุณ และยังสามารถสรุปข้อมูลจากบันทึกต่าง ๆ ได้ด้วย ซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจประเด็นสำคัญได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องอ่านเอกสารทั้งหมด
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ผู้ช่วยจดบันทึกการประชุม AIเช่น ClickUp สามารถถอดเสียงจากไฟล์เสียงของการประชุมและสร้างบันทึกการประชุมได้โดยอัตโนมัติ เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถใช้เทมเพลตการจัดการงานที่มีให้เลือกมากมายของ ClickUp เพื่อย้ายรายการที่ต้องดำเนินการจากบันทึกการประชุมไปยังโปรเจกต์ของคุณได้ทันที
จัดระเบียบโน้ต (และชีวิต) ของคุณด้วย ClickUp
ทั้ง Apple Notes และ Evernote เป็นแอปจดบันทึกที่ยอดเยี่ยม Apple Notes โดดเด่นด้วยความเรียบง่ายและการผสานรวมกับระบบของ Apple อย่างไร้รอยต่อ ในขณะที่ Evernote มีฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม
แต่ถ้าคุณต้องการสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก—และมากกว่านั้นล่ะ?
ความสามารถในการจดบันทึกของ ClickUp การทำงานร่วมกันในเอกสารอย่างครอบคลุม และฟีเจอร์การจัดการโครงการ ทำให้มันเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจร มันมอบความยืดหยุ่น การปรับแต่ง และการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าบันทึกของคุณจะเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น
สมัครใช้ ClickUpตอนนี้และสร้างระบบที่มีโครงสร้างเพื่อเปลี่ยนไอเดียของคุณให้เป็นโครงการจริง