Stable Diffusion vs. DALL.E: เครื่องสร้างงานศิลปะด้วย AI ตัวไหนดีกว่ากัน?

Arya Dinesh
Arya Dinesh
5 เมษายน 2568

ลูกค้าของคุณต้องการภาพที่โดดเด่น และพวกเขาต้องการมัน ตอนนี้ อาจจะเป็นปกหนังสือที่ดูทันสมัย โพสต์โซเชียลมีเดียที่ดึงดูดสายตา หรือโลโก้ใหม่เอี่ยม แต่การสร้างภาพที่เหมาะสมไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป

บางโครงการต้องการความแม่นยำระดับพิกเซล ในขณะที่บางโครงการต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ และบางครั้งคุณต้องการทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกัน—ภายใต้กำหนดเวลาที่เร่งด่วน

นั่นคือจุดที่การถกเถียงระหว่าง Stable Diffusion กับ DALLE เริ่มต้นขึ้น ทั้งสองเป็นเครื่องมือสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ล้ำสมัย ซึ่งสามารถช่วยให้คุณสร้างภาพที่โดดเด่นและเต็มไปด้วยจินตนาการได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที แต่คุณควรเลือกอันไหนดี?

ในบล็อกนี้ เราจะเปรียบเทียบจุดแข็ง จุดอ่อน และกรณีการใช้งานที่ดีที่สุดของพวกเขา เพื่อให้คุณสามารถเลือกเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับผลงานชิ้นเอกถัดไปของคุณได้ 🚀

⏰ สรุป 60 วินาที

  • Stable Diffusion กับ DALL·E เป็นเครื่องมือสร้างงานศิลปะที่ยอดเยี่ยมสำหรับศิลปินดิจิทัล นักออกแบบ และผู้สร้างสรรค์เนื้อหา
  • Stable Diffusion เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการปรับแต่งและควบคุมอย่างลึกซึ้ง ช่วยให้คุณปรับแต่งทุกรายละเอียดของวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ของคุณได้อย่างละเอียด DALL·E เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการประสบการณ์ที่ใช้งานง่ายและพร้อมใช้งานทันที ซึ่งสามารถเปลี่ยนข้อความที่ซับซ้อนให้กลายเป็นภาพได้
  • ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงาน เหมาะสำหรับการจัดระเบียบ ร่วมมือ และปรับปรุงโครงการสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยชุดเครื่องมือขั้นสูง
  • ClickUp Brain คือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยทำงานอัตโนมัติและมอบข้อมูลเชิงลึก
  • ClickUp Whiteboards มอบผืนผ้าใบดิจิทัลสำหรับการระดมความคิด การแสดงภาพไอเดีย และการเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นแผนปฏิบัติได้จริง
  • ClickUp สำหรับทีมออกแบบ เป็นพื้นที่ทำงานเฉพาะทางที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการลงมือปฏิบัติ สำหรับโครงการออกแบบที่เป็นระบบ

Stable Diffusion คืออะไร?

Stable Diffusion : Stable Diffusion vs DALL-E
ผ่านStable Diffusion

Stable Diffusion เป็นเครื่องมือสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่เปลี่ยนข้อความคำสั่งให้กลายเป็นภาพที่สวยงาม, ภาพเคลื่อนไหว, และแม้กระทั่งวิดีโอ.

เปิดตัวโดย Stability AI ในปี 2022 โดยใช้เทคนิค diffusion ซึ่งเป็นการปรับปรุงภาพทีละน้อยจากสัญญาณรบกวนจนกลายเป็นภาพที่ชัดเจนและมีรายละเอียดครบถ้วน แก่นหลักของ Stable Diffusion คือการใช้ latent diffusion model (LDM) ที่พัฒนาโดยกลุ่มวิจัย CompVis ฟังดูซับซ้อนใช่ไหม?

มาแยกย่อยเครื่องมือ AI สำหรับนักออกแบบออกเป็นสองขั้นตอนกัน ⚒️

  • การแพร่กระจายไปข้างหน้า: AI ค่อยๆ เพิ่มสัญญาณรบกวนให้กับภาพจนกระทั่งไม่สามารถจดจำได้อีกต่อไป
  • การลดสัญญาณรบกวนย้อนกลับ: AI จะลบสัญญาณรบกวนออกทีละขั้นตอน โดยสร้างภาพคุณภาพสูงขึ้นใหม่จากรูปแบบที่ได้เรียนรู้จากข้อมูลการฝึกฝน

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 Stability AI ได้ประกาศเปิดตัว Stable Diffusion 3 ซึ่งมีการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างมาก โดยเฉพาะในการจัดการกับคำสั่งที่มีหลายหัวข้อ คุณภาพของภาพ และการสะกดคำ นอกจากนี้ยังได้รวมสถาปัตยกรรมใหม่ Multimodal Diffusion Transformer (MMDiT) เข้าไว้ด้วย

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Stable Diffusion มาจาก 'กระบวนการแพร่กระจาย' ซึ่งเป็นเทคนิคที่ภาพถูกปรับปรุงทีละน้อยจากสัญญาณรบกวน ส่วนคำว่า 'stable' มาจาก Stability AI บริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีนี้!

คุณสมบัติของ Stable Diffusion

Stable Diffusion มอบคุณสมบัติที่มั่นคงให้คุณควบคุมผลงานของคุณได้มากขึ้น ไม่ว่าคุณต้องการปรับปรุงคุณภาพของภาพ ปรับแต่งสไตล์ หรือปรับรายละเอียดให้คมชัดขึ้น โมเดลนี้มีคุณสมบัติที่โดดเด่นซึ่งทำให้แตกต่างจากโมเดลอื่น ๆ

มาสำรวจคุณสมบัติที่ดีที่สุดของมันกันเถอะ 💁

คุณสมบัติ #1: ลักษณะแบบโอเพนซอร์ส

Stable Diffusion เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส คุณจึงสามารถใช้งาน ปรับแต่ง หรือพัฒนาต่อยอดได้โดยไม่ต้องเสียค่าบริการคลาวด์ราคาแพง มีคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง GPU และมี VRAM อย่างน้อย 4GB ไหม? เยี่ยมเลย! คุณสามารถใช้งานได้จากที่บ้านเลย

สแตเบิล ดิฟฟิวชัน

ต่างจาก DALL-E เพราะโค้ดถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ ชุมชนศิลปะ AI จึงมีการพัฒนาอยู่เสมอ—แบ่งปันการอัปเดต เครื่องมือใหม่ และเทคนิคเจ๋งๆ เพื่อทำให้มันดียิ่งขึ้นไปอีก ไม่ว่าคุณจะเป็นศิลปินที่กำลังทดลองสไตล์ใหม่ๆ นักพัฒนาที่กำลังผลักดันขีดจำกัด หรือแค่คนที่ชอบเล่นกับ AI Stable Diffusion มอบอิสระในการสร้างสรรค์ตามเงื่อนไขของคุณเอง

⚙️ โบนัส: ดูเครื่องมือ AI โซเชียลมีเดียยอดนิยมสำหรับนักการตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ของคุณและทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น!

คุณสมบัติ #2: การแปลงภาพต่อภาพ

ด้วย Stable Diffusion คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์เพื่อปรับแต่งหรือเปลี่ยนแปลงรูปภาพ เพียงแค่ป้อนภาพหนึ่งภาพ เพิ่มข้อความแนะนำ แล้วดูAI image generatorผสมผสานทั้งสองเข้าด้วยกัน—ไม่ว่าคุณจะทำการแก้ไขเล็กน้อยหรือเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็ตาม

หนึ่งในลูกเล่นที่เจ๋งที่สุดของมัน?

ความลึกถึงภาพ (depth2img) มันเข้าใจความลึกและโครงสร้างของภาพของคุณจริง ๆ ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนสไตล์ได้ (เช่น เปลี่ยนรูปถ่ายให้กลายเป็นภาพวาด) หรือเปลี่ยนผิวสัมผัสและวัสดุได้โดยไม่ทำให้มุมมองผิดเพี้ยนไป มีประโยชน์มากหากคุณสนใจสถาปัตยกรรม การออกแบบเกม หรือโลกเสมือนจริง ที่การรักษาความถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ

🔍 คุณรู้หรือไม่? ตลาดผู้สร้างภาพด้วย AI ระดับโลกมีมูลค่า 257.16 ล้านดอลลาร์ในปี 2022 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 917.45 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่17.4%

คุณสมบัติที่ 3: การเพิ่มคุณภาพภาพและการลดสัญญาณรบกวน

Stable Diffusion มาพร้อมกับเครื่องมืออัปสเกลและลดสัญญาณรบกวนในตัว ทำให้ภาพที่สร้างโดย AI ของคุณดูคมชัดและมีรายละเอียดมากขึ้น นี่คือวิธีที่มันช่วยคุณได้ 👇

  • การอัปสเกล: ต้องการภาพความละเอียดสูงขึ้นหรือไม่? โมเดล Upscaler Diffusion ของ Stable Diffusion สามารถเพิ่มความละเอียดได้ถึง 4 เท่า ให้ภาพคมชัดสูงสุดถึง 2048×2048 หรือมากกว่า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำให้ผลงานศิลปะ AI ของคุณดูเป็นมืออาชีพและพร้อมสำหรับการพิมพ์
  • การลดสัญญาณรบกวน: ทุกภาพเริ่มต้นจากสัญญาณรบกวนแบบสุ่ม แต่ Stable Diffusion จะค่อยๆ ทำความสะอาดทีละขั้นตอนเพื่อดึงผลลัพธ์ที่ชัดเจนและมีคุณภาพสูงออกมา AI จะปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณอย่างระมัดระวังเพื่อให้ภาพสุดท้ายออกมาตรงตามที่คุณจินตนาการไว้

📖 ต้องอ่าน: ทางเลือกของ Dall-E สำหรับการสร้างภาพด้วย AI

ราคาของ Stable Diffusion

  • ราคาตามตกลง, ขึ้นอยู่กับเครดิต

DALL-E คืออะไร?

Open AI: การแพร่กระจายที่เสถียร vs DALL-E
ผ่านทางOpenAI

DALL-E, สร้างโดย OpenAI, เป็นเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สามารถเปลี่ยนคำอธิบายเป็นภาพได้ มันผสานการประมวลผลภาษาธรรมชาติและการประมวลผลภาพเพื่อสร้างภาพที่หลากหลาย ตั้งแต่ฉากที่เหมือนจริงไปจนถึงแนวคิดที่เหนือจริงอย่างสิ้นเชิง

แพลตฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นบนโครงข่ายประสาทเทียมแบบทรานส์ฟอร์เมอร์ (ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกประเภทหนึ่ง) โดยใช้ความก้าวหน้าจาก GPT-4o และผ่านการฝึกฝนด้วยข้อมูลคู่ข้อความและภาพจำนวนมหาศาล มันเรียนรู้รูปแบบระหว่างคำและภาพ ทำให้สามารถสร้างภาพใหม่ทั้งหมดได้ รวมถึงสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง

DALL-E ได้พัฒนาอย่างมากตลอดเวลาที่ผ่านมา และเวอร์ชันล่าสุดของมัน DALL-E 3 เป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่จาก DALL-E 2 โดยมีความเข้าใจคำสั่งที่ซับซ้อนได้ดีขึ้น การสร้างภาพที่แม่นยำมากขึ้น และการผสานรวมกับ ChatGPT อย่างตรงไปตรงมาเพื่อการปรับปรุงที่ง่ายขึ้น

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ชื่อ 'DALL-E' เป็นการผสมผสานอย่างชาญฉลาดระหว่างศิลปินเซอร์เรียลิสต์ ซัลวาดอร์ ดาลี และหุ่นยนต์แอนิเมชันของพิกซาร์ วอลล์-อี ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างภาพที่ทั้งสมจริงและเต็มไปด้วยจินตนาการ

คุณสมบัติของ DALL-E

DALL-E เชี่ยวชาญในการเปลี่ยนคำสั่งศิลปะด้วย AIให้กลายเป็นภาพที่สวยงามอย่างน่าทึ่ง แต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น! ตั้งแต่การสร้างภาพที่มีรายละเอียดสูงในสไตล์ที่สมจริง ไปจนถึงการแก้ไขและขยายภาพที่มีอยู่แล้ว DALL-E มอบเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งทำให้การสร้างศิลปะด้วย AI กลายเป็นเรื่องง่ายและน่าตื่นเต้น

มาดูคุณสมบัติบางอย่างของมันกัน 🤖

คุณสมบัติ #1: การหลอมรวมแนวคิด

ผสมผสานความคิดที่หลากหลายเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ของคุณ; ที่นี่คือหัวไชเท้าที่กำลังดื่มลาเต้ร้อน ๆ ของเธอ! : การกระจายตัวที่เสถียร vs dall-e
ผสมผสานความคิดที่หลากหลายเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ของคุณ; ที่นี่คือหัวไชเท้าที่กำลังดื่มลาเต้ร้อนๆ!

คิดถึงผู้ช่วย AI ที่สร้างสรรค์ของคุณเอง ที่ช่วยคิดค้นแนวคิดที่กล้าหาญและสร้างสรรค์ และทำให้เป็นจริงได้ในทันที

นั่นแหละคือ DALL-E! คุณสามารถสร้างสรรค์ผลงานภาพได้ตามใจต้องการ ไม่ว่าจะจินตนาการแค่ไหน DALL-E ก็พร้อมเนรมิตไอเดียสุดล้ำของคุณให้เป็นจริง

อยากเห็นแมวใส่ชุดทักซิโด้อ่านหนังสือพิมพ์ไหม? ไม่มีปัญหา!

แต่ DALL-E ไม่ได้แค่รวมองค์ประกอบต่างๆ เข้าด้วยกันแบบสุ่ม มันวางองค์ประกอบเหล่านั้นในลักษณะที่มีเหตุผลและดึงดูดสายตา ทำให้สิ่งต่างๆ เช่น มือ เท้า และวัตถุ ดูเป็นธรรมชาติและกลมกลืน ความสามารถในการผสมผสานแนวคิดและจัดเรียงวัตถุใหม่โดยไม่ต้องมีคำสั่งที่ชัดเจนนี้ ทำให้มันมีความได้เปรียบที่โดดเด่นในการสร้างองค์ประกอบภาพ

📖 ต้องอ่าน: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Stable Diffusion ในการสร้างงานศิลปะ

คุณสมบัติที่ 2: การแก้ไขและตกแต่งภาพ

โอเพ่นเอไอ

DALL-E 3 ทำให้การแก้ไขภาพเป็นเรื่องง่าย ด้วยคุณสมบัติการเติมภาพและลบภาพ

  • การเติมภาพ: ต้องการเปลี่ยนวัตถุ เปลี่ยนรายละเอียด หรือทำความสะอาดส่วนหนึ่งของภาพหรือไม่? เพียงแค่บรรยายสิ่งที่คุณต้องการ แล้ว DALL-E จะจัดการส่วนที่เหลือให้เอง
  • การเติมภาพ: ต้องการฉากที่ใหญ่ขึ้นหรือไม่? ขยายภาพของคุณให้เกินขอบเขตเดิม เพิ่มองค์ประกอบใหม่ได้อย่างราบรื่นและกลมกลืนกับสไตล์เดิม

แทนที่จะปรับแต่งภาพด้วยตนเองเหมือนใน Photoshop คุณเพียงแค่บอก DALL-E ว่าต้องการอะไร แล้วมันจะเติมเต็มช่องว่างให้เอง—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแก้ไขอย่างรวดเร็วหรือปรับแต่งความคิดสร้างสรรค์ แม้จะใช้คำสั่งเดียวกัน DALL-E ก็สามารถสร้างภาพที่หลากหลายได้หลายแบบ ทำให้ผู้ใช้มีตัวเลือกมากขึ้นในการปรับแต่งวิสัยทัศน์ของตนได้อย่างง่ายดาย

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ศิลปิน Refik Anadolสร้างสรรค์งานติดตั้งที่น่าหลงใหลโดยใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อทำให้อาคารดูเหมือนมีชีวิต!

ด้วยการนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ประโยชน์—เช่น การสแกน 3 มิติของป่าฝนอเมซอนและภาพถ่ายของพืชและสัตว์นับล้านภาพ—ศิลปะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Anadol เปลี่ยนโครงสร้างที่นิ่งให้กลายเป็นประติมากรรมดิจิทัลที่มีชีวิตชีวาและเคลื่อนไหวได้ มอบประสบการณ์ที่ดื่มด่ำให้กับผู้ชมที่ศิลปะและเทคโนโลยีมาบรรจบกัน

คุณสมบัติ #3: การผสานรวม ChatGPT แบบเนทีฟ

การทำงานในการสร้างงานศิลปะ AI ที่ยอดเยี่ยมภายในอินเทอร์เฟซ ChatGPT: การเปรียบเทียบระหว่าง Stable Diffusion กับ DALL-E
การทำงานเพื่อสร้างงานศิลปะ AI ที่ยอดเยี่ยมภายในอินเทอร์เฟซของ ChatGPT

DALL-E ทำงานโดยตรงภายใน ChatGPT ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องคิดคำสั่งที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาใหม่ เพียงแค่บรรยายไอเดียของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ แล้ว ChatGPT จะช่วยปรับแต่งให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับเครื่องมือ AI

สมมติว่าคุณต้องการปรับแต่งรูปภาพ เพียงแค่ขอให้ ChatGPT 'ทำให้แสงนุ่มนวลขึ้น' หรือ 'เพิ่มเมืองในอนาคตในพื้นหลัง'—และปรับแต่งได้ทันที

การโต้ตอบแบบเรียลไทม์นี้ทำให้การสร้างงานศิลปะด้วย AI เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและสนุกมากขึ้น แทนที่จะต้องต่อสู้กับการตั้งค่าทางเทคนิคมากมาย

⚙️ โบนัส:ลองใช้เทมเพลต AI เพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคุณและปลดปล่อยศักยภาพสร้างสรรค์ของคุณ!

ราคาของ DALL-E

  • ราคาตามความต้องการ

เปรียบเทียบคุณสมบัติของ Stable Diffusion กับ DALL-E

ทั้ง Stable Diffusion และ DALL-E ต่างก็มีความโดดเด่นในการสร้างงานศิลปะ AI ที่น่าทึ่งในแบบเฉพาะตัวของแต่ละโปรแกรม นี่คือภาพรวมความแตกต่างหลัก ๆ เพื่อช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดกับกระบวนการทำงานของคุณ 👀

เกณฑ์Stable DiffusionDALL-E
ประสิทธิภาพโดยรวม สร้างสมดุลระหว่างความเร็วในการสร้างภาพและคุณภาพของภาพ โดดเด่นในด้านความเสถียร ความแม่นยำ ความสามารถในการปรับตัว และการควบคุมการสร้างภาพเชี่ยวชาญในการเข้าใจภาษาและความหลากหลายของภาพ เหมาะสำหรับการสร้างภาพคุณภาพสูงที่มีรายละเอียดและสอดคล้องกับคำสั่งอย่างใกล้ชิด
คุณภาพของภาพและความสมจริงสร้างภาพถ่ายและภาพที่มีความสมจริงพร้อมฉากหลังที่ละเอียดมีความโดดเด่นในรายละเอียดของภาพและคุณภาพของพื้นหลัง แม้บางครั้งจะดูเป็นการ์ตูนมากกว่า
การแสดงผลข้อความ ทำงานได้ดีกับวลีสั้น ๆ; แสดงข้อความอย่างถูกต้องและรวดเร็วโดยทั่วไปมีความแข็งแกร่งในการถ่ายทอดข้อความอย่างถูกต้อง แม้อาจต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอีกเล็กน้อย
การปรับแต่งและการควบคุม มอบตัวเลือกและการควบคุมที่มากขึ้นให้กับผู้ใช้ใช้งานง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติ
ความหลากหลายในการใช้งาน สามารถปรับใช้ได้หลากหลายอุตสาหกรรม ช่วยในการสร้างเนื้อหาและภาพทางการแพทย์การประยุกต์ใช้ครอบคลุมทั้งสาขาความคิดสร้างสรรค์ เช่น การเล่าเรื่องด้วยภาพ และสาขาเชิงปฏิบัติ เช่น อีคอมเมิร์ซ
ข้อมูลการฝึกอบรมได้รับการฝึกฝนบนชุดข้อมูลที่หลากหลาย แต่อาจมีข้อจำกัดจากคุณภาพของข้อมูลนำเข้า และพึ่งพาการปรับปรุงที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนได้รับการฝึกฝนบนชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่เน้นการทำความเข้าใจคำสั่งที่ซับซ้อน นำไปสู่การตีความที่แม่นยำยิ่งขึ้น

คุณสมบัติ #1: ความปลอดภัย

เมื่อพูดถึงความปลอดภัย ทั้ง Stable Diffusion และ DALL-E ได้ติดตั้งมาตรการป้องกันการใช้ภาพที่สร้างโดย AI อย่างไม่ถูกต้องไว้แล้ว แต่ทั้งสองระบบจัดการกับความปลอดภัยแตกต่างกัน

Stable Diffusion

แพลตฟอร์มนี้ใช้ โมดูลตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและ การใส่ลายน้ำที่มองไม่เห็น เพื่อช่วยระบุภาพที่สร้างโดย AI ซึ่งทำให้มีข้อได้เปรียบเฉพาะตัวในการติดตามผลงานดิจิทัล

DALL-E

OpenAI มีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดเพื่อบล็อกเนื้อหาที่มีความรุนแรง ลามกอนาจาร หรือสร้างความเกลียดชังไม่ให้ถูกสร้างขึ้น นอกจากนี้ยังปกป้องศิลปินโดยปฏิเสธการสร้างภาพที่เลียนแบบสไตล์ของศิลปินที่มีชีวิตอยู่ และอนุญาตให้ผู้สร้างผลงานเลือกที่จะไม่รวมผลงานของตนในชุดข้อมูลสำหรับการฝึกฝนในอนาคตได้อีกด้วย

🏆 ผู้ชนะ: คือ DALL-E! แม้ว่าทั้งสองโมเดลจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัย แต่ DALL-E 3 มีชั้นการป้องกันเพิ่มเติม โดยเฉพาะสำหรับศิลปินที่ไม่ต้องการให้ผลงานของตนถูกนำไปใช้ในการฝึกอบรม AI

🔍 คุณรู้หรือไม่? มกราคม 2021 เป็นเดือนที่ Dall-E โดยOpenAI ได้เปิดตัวเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างภาพจากข้อความที่ใช้ GAN เป็นหลัก

การสร้างงานศิลปะด้วย GAN ใช้เครือข่ายประสาทเทียมแบบแข่งขัน (GANs) ซึ่งเป็นโมเดล AI ที่ประกอบด้วยเครือข่ายประสาทเทียมสองตัว—ตัวสร้างและตัวแยกแยะ—ที่แข่งขันกันเพื่อสร้างภาพที่สมจริง

คุณสมบัติที่ 2: การเข้าถึงได้

การใช้โมเดลเหล่านี้ง่ายแค่ไหน? นั่นขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการประสบการณ์แบบเสียบแล้วใช้ได้เลยหรือการควบคุมสร้างสรรค์อย่างเต็มที่

Stable Diffusion

แพลตฟอร์มมีความยืดหยุ่นมากขึ้น แต่อาจไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นมากนัก แม้ว่าจะสามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ต่าง ๆ แต่ไม่มี UI อย่างเป็นทางการ—คุณจะต้องใช้เครื่องมือหรือแพลตฟอร์มจากผู้ให้บริการภายนอกเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม ความเข้ากันได้กับอุปกรณ์ที่หลากหลายและความสามารถในการปรับขนาดได้ของมันหมายความว่าใครก็ตามสามารถใช้ได้ โดยไม่คำนึงถึงกำลังการประมวลผลของพวกเขา

DALL-E

เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายพร้อมด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบหรูและผสานรวมเข้ากับ ChatGPT อย่างไร้รอยต่อ

DALL-E ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เริ่มต้นใช้งานได้ง่าย มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นพร้อมคำแนะนำที่ชัดเจนและเครื่องมือแบบโต้ตอบ

🏆 ผู้ชนะ: คือ Stable Diffusion! อาจไม่มีหน้าตาที่สวยงาม แต่การเข้าถึงที่เปิดกว้างและความสามารถในการทำงานบนฮาร์ดแวร์เกือบทุกชนิดทำให้เป็นตัวเลือกที่หลากหลายกว่า โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการควบคุมอย่างเต็มที่

📖 ต้องอ่าน: ตัวอย่างคำสั่ง Midjourney เพื่อยกระดับงานศิลปะของคุณ

คุณสมบัติที่ 3: การประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ

ทั้ง Stable Diffusion และ DALL-E ต่างก็โดดเด่นในด้านที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังมองหา มาดูรายละเอียดกัน:

Stable Diffusion

Stable Diffusion เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังเมื่อพูดถึงความหลากหลาย มันถูกใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่นการตลาดเนื้อหา การจำลองทางวิทยาศาสตร์ และแม้กระทั่งการถ่ายภาพทางการแพทย์ ความแม่นยำและการควบคุมของแพลตฟอร์มทำให้เป็นตัวเลือกแรกเมื่อความถูกต้องแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญ

DALL-E

ในทางกลับกัน DALL-E เป็นเครื่องมือที่น่าทึ่งหากคุณสนใจการเล่าเรื่องผ่านภาพ การออกแบบ หรือแม้แต่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ความสามารถในการเข้าใจคำสั่งที่ซับซ้อนทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างภาพที่มีเอกลักษณ์และมีสไตล์เฉพาะตัว

🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน! ทั้งหมดขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการ Stable Diffusion มอบความแม่นยำและความยืดหยุ่น ในขณะที่ DALL-E โดดเด่นในเรื่องความง่ายในการใช้งานสำหรับการออกแบบและการเล่าเรื่อง

🔍 คุณรู้หรือไม่? หนึ่งในระบบศิลปะ AI ที่เก่าแก่ที่สุดคือAARON ซึ่งพัฒนาโดย Harold Cohen ในปี 1973 โดยใช้แนวทาง AI แบบสัญลักษณ์เพื่อสร้างภาพวาดขาวดำ

Stable Diffusion เทียบกับ DALL-E บน Reddit

เราไปที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้ใช้จริงมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ DALL-E กับ Stable Diffusion และบอกเลยว่าเป็นการถกเถียงที่คึกคักมาก! 🪢

ในด้านหนึ่ง คุณมีผู้สนับสนุน Stable Diffusion ที่เชื่อถือได้

ฉันรู้สึกว่า Dall-E 3 สร้างสไตล์มากเกินไปหน่อย เกือบจะเหมือนกับ Midjourney ในขณะที่ Stable Diffusion 3 มีความสมจริงมากพอที่จะหลอกใครบางคนได้ –ผู้ใช้ Reddit

ผู้ใช้ Reddit อีกคนหนึ่งกล่าวว่า:

Stable Diffusion ทำลาย Midjourney และ DALL-E อย่างราบคาบ... ทันทีที่ไอเดียของคุณมีความเฉพาะเจาะจงมาก... ผลลัพธ์ของ DALL-E 3 ก็ไม่ดีเช่นกัน แต่อย่างน้อยมันก็ฟรี!

ในทางกลับกันผู้สนับสนุน DALL-E ต่างชื่นชมการตีความคำสั่งที่น่าทึ่งของมัน

DALL-E 3 อยู่ในระดับที่เหนือกว่ามากในด้านการเข้าใจคำสั่งอย่างลึกซึ้ง ทางเทคนิคแล้ว คุณสามารถทำอะไรก็ได้บน SD แต่จะกลายเป็นเรื่องของการวาดสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาหรือใช้ภาพอ้างอิงที่สร้างขึ้นใน controlnet และแน่นอน การปรับแต่งโมเดลให้ละเอียดขึ้น ดังนั้นมันจึงสูญเสียความเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของภาพที่มาจาก DALL-E ไปมาก

ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งกล่าวว่า

ด้วย Stable Diffusion คุณสามารถสร้างอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการอย่างแท้จริง ข้อจำกัดเดียวคือจินตนาการและความอดทนของคุณ ปัญหาคือมันต้องใช้ความพยายามมากกว่าการแค่พิมพ์คำสั่งแล้วกดสร้าง คุณจะต้องเรียนรู้วิธีการให้คำแนะนำอย่างถูกต้อง, ทำความเข้าใจว่า Checkpoints, Loras, embeddings และอื่นๆ ทำงานอย่างไร, และแม้หลังจากทั้งหมดนั้นแล้ว คุณอาจยังต้องเติมภาพในหลายๆ จุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการ นี่เป็นเพียงพื้นฐานเบื้องต้นเท่านั้น ยังมีอีกมาก หากคุณตัดสินใจที่จะลงมือทำจริง เตรียมตัวให้พร้อมที่จะค้นหาข้อมูลใน Google เยอะๆ

พบกับ ClickUp — ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Stable Diffusion เทียบกับ DALL-E

ทั้ง Stable Diffusion และ DALL-E เป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI แต่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของจิ๊กซอว์ในกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณเท่านั้น แล้วสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการทำงานสร้างสรรค์ของคุณล่ะ?

ระดมความคิด, จัดการโครงการ, ร่วมมือกับทีม, และรักษาทุกอย่างให้เป็นระเบียบ? นั่นคือสิ่งที่ClickUpเข้ามาช่วย 🤩

ClickUp มอบทุกสิ่งที่ทีมออกแบบของคุณต้องการเพื่อรักษาความคล่องตัว การจัดระเบียบ และประสิทธิภาพในแพลตฟอร์มเดียว ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการหลายโปรเจกต์ ทำงานร่วมกับลูกค้า หรือบริหารจัดการกำหนดเวลา ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกอย่างทำงานประสานกันได้อย่างราบรื่น

ClickUp คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับฉัน ฉันเป็นผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ที่ Kredo Inc ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทย่อย 3 แห่ง ฉันบริหารทีมนักออกแบบ ดังนั้น ClickUp จึงช่วยฉันในการบริหารโครงการ จัดการเวลา มอบหมายงาน และอื่นๆ อีกมากมาย!

ClickUp คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับฉัน ฉันเป็นผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ที่ Kredo Inc ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทย่อย 3 แห่ง ฉันบริหารทีมนักออกแบบ ดังนั้น ClickUp จึงช่วยฉันในการบริหารโครงการ จัดการเวลา มอบหมายงาน และอื่นๆ อีกมากมาย!

ส่วนที่ดีที่สุดคือ ClickUp มาพร้อมกับความสามารถ AI ในตัว ซึ่งหมายความว่ามันสามารถช่วยทำงานหนักทั้งหมดได้ในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ: การทำให้ความคิดของคุณเป็นจริง

ต้องการเปลี่ยนมาใช้ ClickUp ทันทีหรือไม่? นี่คือคุณสมบัติบางส่วนที่คุณสามารถเริ่มต้นได้! ⚓

ClickUp One Up #1: ClickUp Brain

ClickUp Brain Dashboard: การเปรียบเทียบระหว่าง Stable Diffusion กับ DALL-E
สร้างแนวคิดการออกแบบ สไตล์ภาพ และอื่นๆ อีกมากมายด้วย ClickUp Brain

ทีมออกแบบเติบโตได้ดีบนความคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช่ความวุ่นวาย แต่กระบวนการสร้างสรรค์อาจกลายเป็นความโกลาหลได้เมื่อต้องจัดการกับทรัพยากรที่กระจัดกระจาย การแก้ไขที่ไม่มีที่สิ้นสุด และการอนุมัติโครงการ

แต่ClickUp Brainพร้อมช่วยเหลือคุณ

นี่คือวิธีที่มันช่วยให้กระบวนการออกแบบของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น:

  • การระดมความคิดด้วยปัญญาประดิษฐ์: ติดอยู่กับแนวคิด? Brain ช่วยจุดประกายไอเดียด้วยการสร้างธีม, บอร์ดอารมณ์, และการตีความทางภาพที่ปรับแต่งให้เหมาะกับโปรเจ็กต์ของคุณ!
  • การเข้าถึงทรัพย์สินการออกแบบแบบเฉพาะบุคคล: ไม่ต้องค้นหาผ่านโฟลเดอร์อีกต่อไป เพียงถาม Brain และ AI Knowledge Manager จะดึงการออกแบบที่ผ่านมา แนวทางของแบรนด์ หรือความคิดเห็นของลูกค้าออกมาให้ภายในไม่กี่วินาที
  • การจัดการโครงการออกแบบที่ง่ายดาย: ทำให้การอนุมัติเป็นไปอย่างราบรื่น, อัตโนมัติตารางเวลา, และติดตามการแก้ไขทั้งหมด—ทั้งหมดนี้โดยไม่เสียแรงกับ AI Project Manager ของ Brain
  • บรีฟสร้างสรรค์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น: ต้องการร่างข้อเสนอแนวคิดหรือสรุปความคิดเห็นของลูกค้าใช่ไหม? Brain ช่วยสร้างบรีฟที่ชัดเจน กระชับ ด้วยฟีเจอร์ AI Writer เพื่อให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น คุณเป็นนักออกแบบกราฟิกที่ใช้ AI คุณไม่จำเป็นต้องต่อสู้กับภาวะตันทางความคิดหรือการทำงานซ้ำไปซ้ำมา ClickUp Brain ช่วยปรับกระบวนการออกแบบของคุณให้ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ติดขัดกับการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่อยู่หรือเปล่า? Brain ช่วยเสนอแนวคิดการออกแบบและมู้ดบอร์ดได้ในไม่กี่วินาที โดยดึงข้อมูลสำคัญจากบรีฟและอีเมล ไฮไลต์โทนสี แบบอักษร และรูปแบบการจัดวางที่ตรงกับความต้องการ

📝 ตัวอย่างคำสั่งสำหรับสมอง: 'ฉันเป็น [บทบาท] ที่กำลังทำงานใน [โครงการ] กรุณาเสนอแนวคิดการออกแบบและบอร์ดอารมณ์ สกัดรายละเอียดสำคัญจากบรีฟของลูกค้า เน้นโทนสีและตัวอักษร สรุปบันทึกการประชุมเป็นงานที่ต้องทำ และสร้างรายงานความคืบหน้าสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย'

🧠 เกร็ดความรู้: ในปี 2018 กลุ่มศิลปินจากปารีสชื่อ Obvious ได้ใช้โมเดล GAN สร้างภาพวาดชื่อ Portrait of Edmond Belamy โมเดลเหล่านี้ถูกฝึกฝนด้วยภาพวาดบุคคลจำนวน15,000ภาพจากศตวรรษที่ 14 ถึง 19 กลุ่มศิลปินได้นำภาพวาดนี้ไปประมูลที่ Christie's และขายได้ในราคา 432,500 ดอลลาร์สหรัฐ

ClickUp One Up #2: กระดานไวท์บอร์ด ClickUp

แดชบอร์ดกระดานไวท์บอร์ด ClickUp: การแพร่กระจายที่เสถียร vs dall-e
ระดมความคิดและจินตนาการกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณด้วย ClickUp Whiteboards

การนำไอเดียสร้างสรรค์มาสู่ชีวิตง่ายกว่าที่เคยด้วยClickUp Whiteboards— เครื่องมือครบวงจรสำหรับการระดมความคิด การทำงานร่วมกันแบบภาพ และตอนนี้ การสร้างภาพด้วย AI!

ไม่ว่าจะเป็นการร่างแคมเปญการตลาด วางแผนการออกแบบ UI หรือวางแผนโครงการสร้างสรรค์ กระดานไวท์บอร์ดช่วยให้คุณมองเห็นภาพซ้ำและดำเนินการได้อย่างราบรื่นในที่เดียว ลาก วาง และเชื่อมต่อโน้ตแบบติดได้ รูปร่าง และรูปภาพเพื่อเปลี่ยนแนวคิดที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นแผนการออกแบบที่มีโครงสร้าง

แพลตฟอร์มนี้ยังให้คุณดูการอัปเดตของทีมได้แบบเรียลไทม์ ใส่คำอธิบายประกอบได้อย่างอิสระ และฝังเอกสาร ClickUp Docs ลิงก์ และสื่อต่างๆ ได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลและแบบผสมผสาน!

และส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? มันผสานการทำงานกับ ClickUp Brain! กระดานไวท์บอร์ดของคุณไม่ใช่แค่พื้นที่สำหรับไอเดีย แต่เป็นเครื่องมือสำหรับการลงมือทำ ต้องการแรงบันดาลใจใหม่ๆ สำหรับการรีแบรนด์ของลูกค้าหรือไม่? เพียงแค่วาดแนวคิดหรือแนวโน้มการออกแบบกราฟิกแล้วให้ Brain แนะนำบอร์ดอารมณ์ โทนสี และตัวเลือกตัวอักษรให้คุณ

ตัวอย่างเช่น คุณกำลังระดมความคิดเกี่ยวกับแคมเปญการตลาดบนไวท์บอร์ดของ ClickUp และต้องการภาพที่สร้างโดย AI เพื่อทำให้แนวคิดของคุณมีชีวิตชีวา แทนที่จะค้นหาภาพด้วยตนเอง ให้รวมกระบวนการทั้งหมดไว้ในที่เดียว!

  • การมองเห็นแนวคิดแบบทันที: อธิบายความคิดของคุณ และ Brain จะแนะนำภาพที่สร้างโดย AI ที่ตรงกับแนวคิดของคุณทันที!
  • ปรับปรุงและทำซ้ำ: ไม่พอใจกับผลลัพธ์สุดท้ายใช่ไหม? ขอให้ Brain ปรับสไตล์ สี หรือรายละเอียดให้ตรงกับวิสัยทัศน์ของคุณมากขึ้น
  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: ลากและวางภาพที่สร้างโดย AI ไปยังตำแหน่งใดก็ได้บนไวท์บอร์ดของคุณ ช่วยให้ทีมของคุณเห็นภาพตรงกันในเรื่องความสวยงามของแคมเปญ!

📌 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น: 'เส้นขอบฟ้าของมหานครแห่งอนาคตที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมเชิงพาราเมตริก ส่องสว่างด้วยแสงจากท้องฟ้าทั่วโลก ผ่านการเรนเดอร์ด้วย Octane Render เพื่อความสมจริงแบบภาพยนตร์'

นี่คือสิ่งที่คุณจะได้สร้างขึ้น:

สร้างภาพคุณภาพสูงภายใน ClickUp Whiteboards และเชื่อมช่องว่างระหว่างการวางแผนและการดำเนินการ
สร้างภาพคุณภาพสูงภายใน ClickUp Whiteboards และเชื่อมช่องว่างระหว่างการวางแผนและการดำเนินการ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:คุณสามารถใช้ทางลัดข้อความในClickUp Whiteboards, Chat, Dashboards, Notepad และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้น! นี่คือแผ่นโกงสั้นๆ 📄

  • แก้ไขความคิดเห็นล่าสุดของคุณ: ลูกศรชี้ขึ้น
  • อีโมจิ: :nameofEmoji
  • ไฮเปอร์ลิงก์: Cmd + K (Mac), Ctrl + K (Windows)

📮 ClickUp Insight: 11% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AIเป็นหลักสำหรับการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดีย

แต่แล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับไอเดียที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ต่อไป? นี่คือจุดที่คุณต้องการไวท์บอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่าง ClickUp Whiteboards ซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียจากการระดมสมองให้กลายเป็นงานได้ทันที

และหากคุณไม่สามารถอธิบายแนวคิดได้อย่างชัดเจน เพียงขอให้ผู้สร้างภาพ AI สร้างภาพตามคำแนะนำของคุณ มันคือแอปที่ครบครันสำหรับการทำงานที่ช่วยให้คุณคิดไอเดีย สร้างภาพ และดำเนินการได้เร็วขึ้น!

ClickUp One Up #3: การออกแบบการจัดการโครงการ

การจัดการโครงการออกแบบ
วางแผนงานของทีมออกแบบของคุณด้วย ClickUp สำหรับการจัดการโครงการออกแบบ

เคยรู้สึกเหมือนกำลังโยนงานและเครื่องมือมากมายนับล้านเพื่อแค่ให้โปรเจกต์ของคุณเดินหน้าอยู่ไหม? ClickUp สำหรับการจัดการโปรเจกต์ออกแบบพร้อมแล้วที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น มันรวบรวมทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ด้านสร้างสรรค์แทนที่จะต้องจมอยู่กับงานเอกสาร

ด้วยซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันด้านการออกแบบของ ClickUp คุณสามารถ:

  • ระดมความคิดและทำงานร่วมกันในโครงการออกแบบได้อย่างเสมือนจริงด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันในตัว เช่นClickUp Chat กระดานไวท์บอร์ด และอื่น ๆ อีกมากมาย
  • บันทึกคำขอการออกแบบ, สร้างงาน, และมอบหมายให้กับสมาชิกทีมพร้อมลำดับความสำคัญ, วันที่ครบกำหนด, และคำอธิบายงานโดยใช้ClickUp Tasks
  • รับมุมมองแบบภาพรวมของศักยภาพของทีมและความคืบหน้าของโครงการของคุณด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp
  • แบ่งปันผลงานของคุณ เชิญผู้ร่วมงานภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วม และเร่งกระบวนการอนุมัติเพื่อให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันก่อนที่การออกแบบขั้นสุดท้ายจะถูกยืนยัน

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบและจัดการเนื้อหาที่สร้างโดย AI อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อติดแท็กภาพที่สร้างโดย AI โดยอัตโนมัติเมื่ออัปโหลด มอบหมายงานตรวจสอบให้กับนักออกแบบ และย้ายภาพที่ได้รับการอนุมัติไปยังโฟลเดอร์ 'สินทรัพย์ขั้นสุดท้าย'—ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบโดยไม่ต้องทำงานด้วยตนเอง

⚙️ โบนัส: ยังไม่เคยใช้ ClickUp Whiteboards มาก่อนใช่ไหม? ไม่ต้องกังวล;แม่แบบกระดานไวท์บอร์ดใหม่ของ ClickUpพร้อมช่วยคุณแล้ว ใช้แม่แบบนี้เพื่อสร้างงานศิลปะ AI คุณภาพสูงได้ทันทีโดยไม่ต้องเรียนรู้วิธีใช้แพลตฟอร์ม

จัดลำดับความสำคัญของกระบวนการทำงานศิลปะ AI ของคุณด้วย ClickUp

ไม่ว่าคุณจะเป็นทีม Stable Diffusion หรือ DALL-E การจัดระเบียบในขณะที่นำวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ของคุณมาสู่ชีวิตนั้นสำคัญพอๆ กับการสร้างภาพด้วย AI ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการจัดการการแก้ไข การจัดการหลายโปรเจกต์พร้อมกันอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งเหยิงได้อย่างรวดเร็ว

นั่นคือจุดที่ ClickUp แอปเดียวครบสำหรับทุกงาน เข้ามาช่วยคุณ

ClickUp ช่วยให้กระบวนการสร้างสรรค์ของคุณราบรื่น ด้วยทุกอย่างในที่เดียว—รายการงาน, กำหนดเวลา, ข้อเสนอแนะ, และแม้กระทั่งศิลปะที่สร้างโดย AI ภายใน Whiteboards เพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

ต้องการยกระดับการสร้างภาพด้วย AI ของคุณไปอีกขั้นหรือไม่?

สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅