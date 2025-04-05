Stable Diffusion vs. DALL.E: เครื่องสร้างงานศิลปะด้วย AI ตัวไหนดีกว่ากัน?

ลูกค้าของคุณต้องการภาพที่โดดเด่น และพวกเขาต้องการมัน ตอนนี้ อาจจะเป็นปกหนังสือที่ดูทันสมัย โพสต์โซเชียลมีเดียที่ดึงดูดสายตา หรือโลโก้ใหม่เอี่ยม แต่การสร้างภาพที่เหมาะสมไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป
บางโครงการต้องการความแม่นยำระดับพิกเซล ในขณะที่บางโครงการต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ และบางครั้งคุณต้องการทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกัน—ภายใต้กำหนดเวลาที่เร่งด่วน
นั่นคือจุดที่การถกเถียงระหว่าง Stable Diffusion กับ DALLE เริ่มต้นขึ้น ทั้งสองเป็นเครื่องมือสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ล้ำสมัย ซึ่งสามารถช่วยให้คุณสร้างภาพที่โดดเด่นและเต็มไปด้วยจินตนาการได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที แต่คุณควรเลือกอันไหนดี?
ในบล็อกนี้ เราจะเปรียบเทียบจุดแข็ง จุดอ่อน และกรณีการใช้งานที่ดีที่สุดของพวกเขา เพื่อให้คุณสามารถเลือกเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับผลงานชิ้นเอกถัดไปของคุณได้ 🚀
⏰ สรุป 60 วินาที
- Stable Diffusion กับ DALL·E เป็นเครื่องมือสร้างงานศิลปะที่ยอดเยี่ยมสำหรับศิลปินดิจิทัล นักออกแบบ และผู้สร้างสรรค์เนื้อหา
- Stable Diffusion เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการปรับแต่งและควบคุมอย่างลึกซึ้ง ช่วยให้คุณปรับแต่งทุกรายละเอียดของวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ของคุณได้อย่างละเอียด DALL·E เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการประสบการณ์ที่ใช้งานง่ายและพร้อมใช้งานทันที ซึ่งสามารถเปลี่ยนข้อความที่ซับซ้อนให้กลายเป็นภาพได้
- ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงาน เหมาะสำหรับการจัดระเบียบ ร่วมมือ และปรับปรุงโครงการสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยชุดเครื่องมือขั้นสูง
- ClickUp Brain คือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยทำงานอัตโนมัติและมอบข้อมูลเชิงลึก
- ClickUp Whiteboards มอบผืนผ้าใบดิจิทัลสำหรับการระดมความคิด การแสดงภาพไอเดีย และการเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นแผนปฏิบัติได้จริง
- ClickUp สำหรับทีมออกแบบ เป็นพื้นที่ทำงานเฉพาะทางที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการลงมือปฏิบัติ สำหรับโครงการออกแบบที่เป็นระบบ
Stable Diffusion คืออะไร?
Stable Diffusion เป็นเครื่องมือสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่เปลี่ยนข้อความคำสั่งให้กลายเป็นภาพที่สวยงาม, ภาพเคลื่อนไหว, และแม้กระทั่งวิดีโอ.
เปิดตัวโดย Stability AI ในปี 2022 โดยใช้เทคนิค diffusion ซึ่งเป็นการปรับปรุงภาพทีละน้อยจากสัญญาณรบกวนจนกลายเป็นภาพที่ชัดเจนและมีรายละเอียดครบถ้วน แก่นหลักของ Stable Diffusion คือการใช้ latent diffusion model (LDM) ที่พัฒนาโดยกลุ่มวิจัย CompVis ฟังดูซับซ้อนใช่ไหม?
มาแยกย่อยเครื่องมือ AI สำหรับนักออกแบบออกเป็นสองขั้นตอนกัน ⚒️
- การแพร่กระจายไปข้างหน้า: AI ค่อยๆ เพิ่มสัญญาณรบกวนให้กับภาพจนกระทั่งไม่สามารถจดจำได้อีกต่อไป
- การลดสัญญาณรบกวนย้อนกลับ: AI จะลบสัญญาณรบกวนออกทีละขั้นตอน โดยสร้างภาพคุณภาพสูงขึ้นใหม่จากรูปแบบที่ได้เรียนรู้จากข้อมูลการฝึกฝน
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 Stability AI ได้ประกาศเปิดตัว Stable Diffusion 3 ซึ่งมีการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างมาก โดยเฉพาะในการจัดการกับคำสั่งที่มีหลายหัวข้อ คุณภาพของภาพ และการสะกดคำ นอกจากนี้ยังได้รวมสถาปัตยกรรมใหม่ Multimodal Diffusion Transformer (MMDiT) เข้าไว้ด้วย
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Stable Diffusion มาจาก 'กระบวนการแพร่กระจาย' ซึ่งเป็นเทคนิคที่ภาพถูกปรับปรุงทีละน้อยจากสัญญาณรบกวน ส่วนคำว่า 'stable' มาจาก Stability AI บริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีนี้!
คุณสมบัติของ Stable Diffusion
Stable Diffusion มอบคุณสมบัติที่มั่นคงให้คุณควบคุมผลงานของคุณได้มากขึ้น ไม่ว่าคุณต้องการปรับปรุงคุณภาพของภาพ ปรับแต่งสไตล์ หรือปรับรายละเอียดให้คมชัดขึ้น โมเดลนี้มีคุณสมบัติที่โดดเด่นซึ่งทำให้แตกต่างจากโมเดลอื่น ๆ
มาสำรวจคุณสมบัติที่ดีที่สุดของมันกันเถอะ 💁
คุณสมบัติ #1: ลักษณะแบบโอเพนซอร์ส
Stable Diffusion เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส คุณจึงสามารถใช้งาน ปรับแต่ง หรือพัฒนาต่อยอดได้โดยไม่ต้องเสียค่าบริการคลาวด์ราคาแพง มีคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง GPU และมี VRAM อย่างน้อย 4GB ไหม? เยี่ยมเลย! คุณสามารถใช้งานได้จากที่บ้านเลย
ต่างจาก DALL-E เพราะโค้ดถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ ชุมชนศิลปะ AI จึงมีการพัฒนาอยู่เสมอ—แบ่งปันการอัปเดต เครื่องมือใหม่ และเทคนิคเจ๋งๆ เพื่อทำให้มันดียิ่งขึ้นไปอีก ไม่ว่าคุณจะเป็นศิลปินที่กำลังทดลองสไตล์ใหม่ๆ นักพัฒนาที่กำลังผลักดันขีดจำกัด หรือแค่คนที่ชอบเล่นกับ AI Stable Diffusion มอบอิสระในการสร้างสรรค์ตามเงื่อนไขของคุณเอง
⚙️ โบนัส: ดูเครื่องมือ AI โซเชียลมีเดียยอดนิยมสำหรับนักการตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ของคุณและทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น!
คุณสมบัติ #2: การแปลงภาพต่อภาพ
ด้วย Stable Diffusion คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์เพื่อปรับแต่งหรือเปลี่ยนแปลงรูปภาพ เพียงแค่ป้อนภาพหนึ่งภาพ เพิ่มข้อความแนะนำ แล้วดูAI image generatorผสมผสานทั้งสองเข้าด้วยกัน—ไม่ว่าคุณจะทำการแก้ไขเล็กน้อยหรือเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็ตาม
หนึ่งในลูกเล่นที่เจ๋งที่สุดของมัน?
ความลึกถึงภาพ (depth2img) มันเข้าใจความลึกและโครงสร้างของภาพของคุณจริง ๆ ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนสไตล์ได้ (เช่น เปลี่ยนรูปถ่ายให้กลายเป็นภาพวาด) หรือเปลี่ยนผิวสัมผัสและวัสดุได้โดยไม่ทำให้มุมมองผิดเพี้ยนไป มีประโยชน์มากหากคุณสนใจสถาปัตยกรรม การออกแบบเกม หรือโลกเสมือนจริง ที่การรักษาความถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ตลาดผู้สร้างภาพด้วย AI ระดับโลกมีมูลค่า 257.16 ล้านดอลลาร์ในปี 2022 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 917.45 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่17.4%
คุณสมบัติที่ 3: การเพิ่มคุณภาพภาพและการลดสัญญาณรบกวน
Stable Diffusion มาพร้อมกับเครื่องมืออัปสเกลและลดสัญญาณรบกวนในตัว ทำให้ภาพที่สร้างโดย AI ของคุณดูคมชัดและมีรายละเอียดมากขึ้น นี่คือวิธีที่มันช่วยคุณได้ 👇
- การอัปสเกล: ต้องการภาพความละเอียดสูงขึ้นหรือไม่? โมเดล Upscaler Diffusion ของ Stable Diffusion สามารถเพิ่มความละเอียดได้ถึง 4 เท่า ให้ภาพคมชัดสูงสุดถึง 2048×2048 หรือมากกว่า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำให้ผลงานศิลปะ AI ของคุณดูเป็นมืออาชีพและพร้อมสำหรับการพิมพ์
- การลดสัญญาณรบกวน: ทุกภาพเริ่มต้นจากสัญญาณรบกวนแบบสุ่ม แต่ Stable Diffusion จะค่อยๆ ทำความสะอาดทีละขั้นตอนเพื่อดึงผลลัพธ์ที่ชัดเจนและมีคุณภาพสูงออกมา AI จะปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณอย่างระมัดระวังเพื่อให้ภาพสุดท้ายออกมาตรงตามที่คุณจินตนาการไว้
📖 ต้องอ่าน: ทางเลือกของ Dall-E สำหรับการสร้างภาพด้วย AI
ราคาของ Stable Diffusion
- ราคาตามตกลง, ขึ้นอยู่กับเครดิต
DALL-E คืออะไร?
DALL-E, สร้างโดย OpenAI, เป็นเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สามารถเปลี่ยนคำอธิบายเป็นภาพได้ มันผสานการประมวลผลภาษาธรรมชาติและการประมวลผลภาพเพื่อสร้างภาพที่หลากหลาย ตั้งแต่ฉากที่เหมือนจริงไปจนถึงแนวคิดที่เหนือจริงอย่างสิ้นเชิง
แพลตฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นบนโครงข่ายประสาทเทียมแบบทรานส์ฟอร์เมอร์ (ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกประเภทหนึ่ง) โดยใช้ความก้าวหน้าจาก GPT-4o และผ่านการฝึกฝนด้วยข้อมูลคู่ข้อความและภาพจำนวนมหาศาล มันเรียนรู้รูปแบบระหว่างคำและภาพ ทำให้สามารถสร้างภาพใหม่ทั้งหมดได้ รวมถึงสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง
DALL-E ได้พัฒนาอย่างมากตลอดเวลาที่ผ่านมา และเวอร์ชันล่าสุดของมัน DALL-E 3 เป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่จาก DALL-E 2 โดยมีความเข้าใจคำสั่งที่ซับซ้อนได้ดีขึ้น การสร้างภาพที่แม่นยำมากขึ้น และการผสานรวมกับ ChatGPT อย่างตรงไปตรงมาเพื่อการปรับปรุงที่ง่ายขึ้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ชื่อ 'DALL-E' เป็นการผสมผสานอย่างชาญฉลาดระหว่างศิลปินเซอร์เรียลิสต์ ซัลวาดอร์ ดาลี และหุ่นยนต์แอนิเมชันของพิกซาร์ วอลล์-อี ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างภาพที่ทั้งสมจริงและเต็มไปด้วยจินตนาการ
คุณสมบัติของ DALL-E
DALL-E เชี่ยวชาญในการเปลี่ยนคำสั่งศิลปะด้วย AIให้กลายเป็นภาพที่สวยงามอย่างน่าทึ่ง แต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น! ตั้งแต่การสร้างภาพที่มีรายละเอียดสูงในสไตล์ที่สมจริง ไปจนถึงการแก้ไขและขยายภาพที่มีอยู่แล้ว DALL-E มอบเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งทำให้การสร้างศิลปะด้วย AI กลายเป็นเรื่องง่ายและน่าตื่นเต้น
มาดูคุณสมบัติบางอย่างของมันกัน 🤖
คุณสมบัติ #1: การหลอมรวมแนวคิด
คิดถึงผู้ช่วย AI ที่สร้างสรรค์ของคุณเอง ที่ช่วยคิดค้นแนวคิดที่กล้าหาญและสร้างสรรค์ และทำให้เป็นจริงได้ในทันที
นั่นแหละคือ DALL-E! คุณสามารถสร้างสรรค์ผลงานภาพได้ตามใจต้องการ ไม่ว่าจะจินตนาการแค่ไหน DALL-E ก็พร้อมเนรมิตไอเดียสุดล้ำของคุณให้เป็นจริง
อยากเห็นแมวใส่ชุดทักซิโด้อ่านหนังสือพิมพ์ไหม? ไม่มีปัญหา!
แต่ DALL-E ไม่ได้แค่รวมองค์ประกอบต่างๆ เข้าด้วยกันแบบสุ่ม มันวางองค์ประกอบเหล่านั้นในลักษณะที่มีเหตุผลและดึงดูดสายตา ทำให้สิ่งต่างๆ เช่น มือ เท้า และวัตถุ ดูเป็นธรรมชาติและกลมกลืน ความสามารถในการผสมผสานแนวคิดและจัดเรียงวัตถุใหม่โดยไม่ต้องมีคำสั่งที่ชัดเจนนี้ ทำให้มันมีความได้เปรียบที่โดดเด่นในการสร้างองค์ประกอบภาพ
คุณสมบัติที่ 2: การแก้ไขและตกแต่งภาพ
DALL-E 3 ทำให้การแก้ไขภาพเป็นเรื่องง่าย ด้วยคุณสมบัติการเติมภาพและลบภาพ
- การเติมภาพ: ต้องการเปลี่ยนวัตถุ เปลี่ยนรายละเอียด หรือทำความสะอาดส่วนหนึ่งของภาพหรือไม่? เพียงแค่บรรยายสิ่งที่คุณต้องการ แล้ว DALL-E จะจัดการส่วนที่เหลือให้เอง
- การเติมภาพ: ต้องการฉากที่ใหญ่ขึ้นหรือไม่? ขยายภาพของคุณให้เกินขอบเขตเดิม เพิ่มองค์ประกอบใหม่ได้อย่างราบรื่นและกลมกลืนกับสไตล์เดิม
แทนที่จะปรับแต่งภาพด้วยตนเองเหมือนใน Photoshop คุณเพียงแค่บอก DALL-E ว่าต้องการอะไร แล้วมันจะเติมเต็มช่องว่างให้เอง—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแก้ไขอย่างรวดเร็วหรือปรับแต่งความคิดสร้างสรรค์ แม้จะใช้คำสั่งเดียวกัน DALL-E ก็สามารถสร้างภาพที่หลากหลายได้หลายแบบ ทำให้ผู้ใช้มีตัวเลือกมากขึ้นในการปรับแต่งวิสัยทัศน์ของตนได้อย่างง่ายดาย
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ศิลปิน Refik Anadolสร้างสรรค์งานติดตั้งที่น่าหลงใหลโดยใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อทำให้อาคารดูเหมือนมีชีวิต!
ด้วยการนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ประโยชน์—เช่น การสแกน 3 มิติของป่าฝนอเมซอนและภาพถ่ายของพืชและสัตว์นับล้านภาพ—ศิลปะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Anadol เปลี่ยนโครงสร้างที่นิ่งให้กลายเป็นประติมากรรมดิจิทัลที่มีชีวิตชีวาและเคลื่อนไหวได้ มอบประสบการณ์ที่ดื่มด่ำให้กับผู้ชมที่ศิลปะและเทคโนโลยีมาบรรจบกัน
คุณสมบัติ #3: การผสานรวม ChatGPT แบบเนทีฟ
DALL-E ทำงานโดยตรงภายใน ChatGPT ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องคิดคำสั่งที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาใหม่ เพียงแค่บรรยายไอเดียของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ แล้ว ChatGPT จะช่วยปรับแต่งให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับเครื่องมือ AI
สมมติว่าคุณต้องการปรับแต่งรูปภาพ เพียงแค่ขอให้ ChatGPT 'ทำให้แสงนุ่มนวลขึ้น' หรือ 'เพิ่มเมืองในอนาคตในพื้นหลัง'—และปรับแต่งได้ทันที
การโต้ตอบแบบเรียลไทม์นี้ทำให้การสร้างงานศิลปะด้วย AI เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและสนุกมากขึ้น แทนที่จะต้องต่อสู้กับการตั้งค่าทางเทคนิคมากมาย
⚙️ โบนัส:ลองใช้เทมเพลต AI เพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคุณและปลดปล่อยศักยภาพสร้างสรรค์ของคุณ!
ราคาของ DALL-E
- ราคาตามความต้องการ
เปรียบเทียบคุณสมบัติของ Stable Diffusion กับ DALL-E
ทั้ง Stable Diffusion และ DALL-E ต่างก็มีความโดดเด่นในการสร้างงานศิลปะ AI ที่น่าทึ่งในแบบเฉพาะตัวของแต่ละโปรแกรม นี่คือภาพรวมความแตกต่างหลัก ๆ เพื่อช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดกับกระบวนการทำงานของคุณ 👀
|เกณฑ์
|Stable Diffusion
|DALL-E
|ประสิทธิภาพโดยรวม
|สร้างสมดุลระหว่างความเร็วในการสร้างภาพและคุณภาพของภาพ โดดเด่นในด้านความเสถียร ความแม่นยำ ความสามารถในการปรับตัว และการควบคุมการสร้างภาพ
|เชี่ยวชาญในการเข้าใจภาษาและความหลากหลายของภาพ เหมาะสำหรับการสร้างภาพคุณภาพสูงที่มีรายละเอียดและสอดคล้องกับคำสั่งอย่างใกล้ชิด
|คุณภาพของภาพและความสมจริง
|สร้างภาพถ่ายและภาพที่มีความสมจริงพร้อมฉากหลังที่ละเอียด
|มีความโดดเด่นในรายละเอียดของภาพและคุณภาพของพื้นหลัง แม้บางครั้งจะดูเป็นการ์ตูนมากกว่า
|การแสดงผลข้อความ
|ทำงานได้ดีกับวลีสั้น ๆ; แสดงข้อความอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
|โดยทั่วไปมีความแข็งแกร่งในการถ่ายทอดข้อความอย่างถูกต้อง แม้อาจต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอีกเล็กน้อย
|การปรับแต่งและการควบคุม
|มอบตัวเลือกและการควบคุมที่มากขึ้นให้กับผู้ใช้
|ใช้งานง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติ
|ความหลากหลายในการใช้งาน
|สามารถปรับใช้ได้หลากหลายอุตสาหกรรม ช่วยในการสร้างเนื้อหาและภาพทางการแพทย์
|การประยุกต์ใช้ครอบคลุมทั้งสาขาความคิดสร้างสรรค์ เช่น การเล่าเรื่องด้วยภาพ และสาขาเชิงปฏิบัติ เช่น อีคอมเมิร์ซ
|ข้อมูลการฝึกอบรม
|ได้รับการฝึกฝนบนชุดข้อมูลที่หลากหลาย แต่อาจมีข้อจำกัดจากคุณภาพของข้อมูลนำเข้า และพึ่งพาการปรับปรุงที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน
|ได้รับการฝึกฝนบนชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่เน้นการทำความเข้าใจคำสั่งที่ซับซ้อน นำไปสู่การตีความที่แม่นยำยิ่งขึ้น
คุณสมบัติ #1: ความปลอดภัย
เมื่อพูดถึงความปลอดภัย ทั้ง Stable Diffusion และ DALL-E ได้ติดตั้งมาตรการป้องกันการใช้ภาพที่สร้างโดย AI อย่างไม่ถูกต้องไว้แล้ว แต่ทั้งสองระบบจัดการกับความปลอดภัยแตกต่างกัน
Stable Diffusion
แพลตฟอร์มนี้ใช้ โมดูลตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและ การใส่ลายน้ำที่มองไม่เห็น เพื่อช่วยระบุภาพที่สร้างโดย AI ซึ่งทำให้มีข้อได้เปรียบเฉพาะตัวในการติดตามผลงานดิจิทัล
DALL-E
OpenAI มีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดเพื่อบล็อกเนื้อหาที่มีความรุนแรง ลามกอนาจาร หรือสร้างความเกลียดชังไม่ให้ถูกสร้างขึ้น นอกจากนี้ยังปกป้องศิลปินโดยปฏิเสธการสร้างภาพที่เลียนแบบสไตล์ของศิลปินที่มีชีวิตอยู่ และอนุญาตให้ผู้สร้างผลงานเลือกที่จะไม่รวมผลงานของตนในชุดข้อมูลสำหรับการฝึกฝนในอนาคตได้อีกด้วย
🏆 ผู้ชนะ: คือ DALL-E! แม้ว่าทั้งสองโมเดลจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัย แต่ DALL-E 3 มีชั้นการป้องกันเพิ่มเติม โดยเฉพาะสำหรับศิลปินที่ไม่ต้องการให้ผลงานของตนถูกนำไปใช้ในการฝึกอบรม AI
🔍 คุณรู้หรือไม่? มกราคม 2021 เป็นเดือนที่ Dall-E โดยOpenAI ได้เปิดตัวเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างภาพจากข้อความที่ใช้ GAN เป็นหลัก
การสร้างงานศิลปะด้วย GAN ใช้เครือข่ายประสาทเทียมแบบแข่งขัน (GANs) ซึ่งเป็นโมเดล AI ที่ประกอบด้วยเครือข่ายประสาทเทียมสองตัว—ตัวสร้างและตัวแยกแยะ—ที่แข่งขันกันเพื่อสร้างภาพที่สมจริง
คุณสมบัติที่ 2: การเข้าถึงได้
การใช้โมเดลเหล่านี้ง่ายแค่ไหน? นั่นขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการประสบการณ์แบบเสียบแล้วใช้ได้เลยหรือการควบคุมสร้างสรรค์อย่างเต็มที่
Stable Diffusion
แพลตฟอร์มมีความยืดหยุ่นมากขึ้น แต่อาจไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นมากนัก แม้ว่าจะสามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ต่าง ๆ แต่ไม่มี UI อย่างเป็นทางการ—คุณจะต้องใช้เครื่องมือหรือแพลตฟอร์มจากผู้ให้บริการภายนอกเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม ความเข้ากันได้กับอุปกรณ์ที่หลากหลายและความสามารถในการปรับขนาดได้ของมันหมายความว่าใครก็ตามสามารถใช้ได้ โดยไม่คำนึงถึงกำลังการประมวลผลของพวกเขา
DALL-E
เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายพร้อมด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบหรูและผสานรวมเข้ากับ ChatGPT อย่างไร้รอยต่อ
DALL-E ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เริ่มต้นใช้งานได้ง่าย มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นพร้อมคำแนะนำที่ชัดเจนและเครื่องมือแบบโต้ตอบ
🏆 ผู้ชนะ: คือ Stable Diffusion! อาจไม่มีหน้าตาที่สวยงาม แต่การเข้าถึงที่เปิดกว้างและความสามารถในการทำงานบนฮาร์ดแวร์เกือบทุกชนิดทำให้เป็นตัวเลือกที่หลากหลายกว่า โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการควบคุมอย่างเต็มที่
คุณสมบัติที่ 3: การประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ
ทั้ง Stable Diffusion และ DALL-E ต่างก็โดดเด่นในด้านที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังมองหา มาดูรายละเอียดกัน:
Stable Diffusion
Stable Diffusion เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังเมื่อพูดถึงความหลากหลาย มันถูกใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่นการตลาดเนื้อหา การจำลองทางวิทยาศาสตร์ และแม้กระทั่งการถ่ายภาพทางการแพทย์ ความแม่นยำและการควบคุมของแพลตฟอร์มทำให้เป็นตัวเลือกแรกเมื่อความถูกต้องแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญ
DALL-E
ในทางกลับกัน DALL-E เป็นเครื่องมือที่น่าทึ่งหากคุณสนใจการเล่าเรื่องผ่านภาพ การออกแบบ หรือแม้แต่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ความสามารถในการเข้าใจคำสั่งที่ซับซ้อนทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างภาพที่มีเอกลักษณ์และมีสไตล์เฉพาะตัว
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน! ทั้งหมดขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการ Stable Diffusion มอบความแม่นยำและความยืดหยุ่น ในขณะที่ DALL-E โดดเด่นในเรื่องความง่ายในการใช้งานสำหรับการออกแบบและการเล่าเรื่อง
🔍 คุณรู้หรือไม่? หนึ่งในระบบศิลปะ AI ที่เก่าแก่ที่สุดคือAARON ซึ่งพัฒนาโดย Harold Cohen ในปี 1973 โดยใช้แนวทาง AI แบบสัญลักษณ์เพื่อสร้างภาพวาดขาวดำ
Stable Diffusion เทียบกับ DALL-E บน Reddit
เราไปที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้ใช้จริงมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ DALL-E กับ Stable Diffusion และบอกเลยว่าเป็นการถกเถียงที่คึกคักมาก! 🪢
ในด้านหนึ่ง คุณมีผู้สนับสนุน Stable Diffusion ที่เชื่อถือได้
ฉันรู้สึกว่า Dall-E 3 สร้างสไตล์มากเกินไปหน่อย เกือบจะเหมือนกับ Midjourney ในขณะที่ Stable Diffusion 3 มีความสมจริงมากพอที่จะหลอกใครบางคนได้ –ผู้ใช้ Reddit
ผู้ใช้ Reddit อีกคนหนึ่งกล่าวว่า:
Stable Diffusion ทำลาย Midjourney และ DALL-E อย่างราบคาบ... ทันทีที่ไอเดียของคุณมีความเฉพาะเจาะจงมาก... ผลลัพธ์ของ DALL-E 3 ก็ไม่ดีเช่นกัน แต่อย่างน้อยมันก็ฟรี!
ในทางกลับกันผู้สนับสนุน DALL-E ต่างชื่นชมการตีความคำสั่งที่น่าทึ่งของมัน
DALL-E 3 อยู่ในระดับที่เหนือกว่ามากในด้านการเข้าใจคำสั่งอย่างลึกซึ้ง ทางเทคนิคแล้ว คุณสามารถทำอะไรก็ได้บน SD แต่จะกลายเป็นเรื่องของการวาดสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาหรือใช้ภาพอ้างอิงที่สร้างขึ้นใน controlnet และแน่นอน การปรับแต่งโมเดลให้ละเอียดขึ้น ดังนั้นมันจึงสูญเสียความเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของภาพที่มาจาก DALL-E ไปมาก
ด้วย Stable Diffusion คุณสามารถสร้างอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการอย่างแท้จริง ข้อจำกัดเดียวคือจินตนาการและความอดทนของคุณ ปัญหาคือมันต้องใช้ความพยายามมากกว่าการแค่พิมพ์คำสั่งแล้วกดสร้าง คุณจะต้องเรียนรู้วิธีการให้คำแนะนำอย่างถูกต้อง, ทำความเข้าใจว่า Checkpoints, Loras, embeddings และอื่นๆ ทำงานอย่างไร, และแม้หลังจากทั้งหมดนั้นแล้ว คุณก็อาจจะยังต้องเติมภาพในหลายๆ จุดเพื่อให้มันออกมาตามที่คุณต้องการ นี่เป็นเพียงพื้นฐานเบื้องต้นเท่านั้น ยังมีอีกมาก หากคุณตัดสินใจที่จะลงมือทำจริง เตรียมตัวให้พร้อมที่จะค้นหาข้อมูลใน Google เยอะๆ
พบกับ ClickUp — ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Stable Diffusion เทียบกับ DALL-E
ทั้ง Stable Diffusion และ DALL-E เป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI แต่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของจิ๊กซอว์ในกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณเท่านั้น แล้วสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการทำงานสร้างสรรค์ของคุณล่ะ?
ระดมความคิด, จัดการโครงการ, ร่วมมือกับทีม, และรักษาทุกอย่างให้เป็นระเบียบ? นั่นคือสิ่งที่ClickUpเข้ามาช่วย 🤩
ClickUp มอบทุกสิ่งที่ทีมออกแบบของคุณต้องการเพื่อรักษาความคล่องตัว การจัดระเบียบ และประสิทธิภาพในแพลตฟอร์มเดียว ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการหลายโปรเจกต์ ทำงานร่วมกับลูกค้า หรือบริหารจัดการกำหนดเวลา ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกอย่างทำงานประสานกันได้อย่างราบรื่น
ClickUp คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับฉัน ฉันเป็นผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ที่ Kredo Inc ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทย่อย 3 แห่ง ฉันบริหารทีมนักออกแบบ ดังนั้น ClickUp จึงช่วยฉันในการบริหารโครงการ จัดการเวลา มอบหมายงาน และอื่นๆ อีกมากมาย!
ClickUp คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับฉัน ฉันเป็นผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ที่ Kredo Inc ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทย่อย 3 แห่ง ฉันบริหารทีมนักออกแบบ ดังนั้น ClickUp จึงช่วยฉันในการบริหารโครงการ จัดการเวลา มอบหมายงาน และอื่นๆ อีกมากมาย!
ส่วนที่ดีที่สุดคือ ClickUp มาพร้อมกับความสามารถ AI ในตัว ซึ่งหมายความว่ามันสามารถช่วยทำงานหนักทั้งหมดได้ในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ: การทำให้ความคิดของคุณเป็นจริง
ต้องการเปลี่ยนมาใช้ ClickUp ทันทีหรือไม่? นี่คือคุณสมบัติบางส่วนที่คุณสามารถเริ่มต้นได้! ⚓
ClickUp One Up #1: ClickUp Brain
ทีมออกแบบเติบโตได้ดีบนความคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช่ความวุ่นวาย แต่กระบวนการสร้างสรรค์อาจกลายเป็นความโกลาหลได้เมื่อต้องจัดการกับทรัพยากรที่กระจัดกระจาย การแก้ไขที่ไม่มีที่สิ้นสุด และการอนุมัติโครงการ
แต่ClickUp Brainพร้อมช่วยเหลือคุณ
นี่คือวิธีที่มันช่วยให้กระบวนการออกแบบของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น:
- การระดมความคิดด้วยปัญญาประดิษฐ์: ติดอยู่กับแนวคิด? Brain ช่วยจุดประกายไอเดียด้วยการสร้างธีม, บอร์ดอารมณ์, และการตีความทางภาพที่ปรับแต่งให้เหมาะกับโปรเจ็กต์ของคุณ!
- การเข้าถึงทรัพย์สินการออกแบบแบบเฉพาะบุคคล: ไม่ต้องค้นหาผ่านโฟลเดอร์อีกต่อไป เพียงถาม Brain และ AI Knowledge Manager จะดึงการออกแบบที่ผ่านมา แนวทางของแบรนด์ หรือความคิดเห็นของลูกค้าออกมาให้ภายในไม่กี่วินาที
- การจัดการโครงการออกแบบที่ง่ายดาย: ทำให้การอนุมัติเป็นไปอย่างราบรื่น, อัตโนมัติตารางเวลา, และติดตามการแก้ไขทั้งหมด—ทั้งหมดนี้โดยไม่เสียแรงกับ AI Project Manager ของ Brain
- บรีฟสร้างสรรค์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น: ต้องการร่างข้อเสนอแนวคิดหรือสรุปความคิดเห็นของลูกค้าใช่ไหม? Brain ช่วยสร้างบรีฟที่ชัดเจน กระชับ ด้วยฟีเจอร์ AI Writer เพื่อให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
ตัวอย่างเช่น คุณเป็นนักออกแบบกราฟิกที่ใช้ AI คุณไม่จำเป็นต้องต่อสู้กับภาวะตันทางความคิดหรือการทำงานซ้ำไปซ้ำมา ClickUp Brain ช่วยปรับกระบวนการออกแบบของคุณให้ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
ติดขัดกับการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่อยู่หรือเปล่า? Brain ช่วยเสนอแนวคิดการออกแบบและมู้ดบอร์ดได้ในไม่กี่วินาที โดยดึงข้อมูลสำคัญจากบรีฟและอีเมล ไฮไลต์โทนสี แบบอักษร และรูปแบบการจัดวางที่ตรงกับความต้องการ
📝 ตัวอย่างคำสั่งสำหรับสมอง: 'ฉันเป็น [บทบาท] ที่กำลังทำงานใน [โครงการ] กรุณาเสนอแนวคิดการออกแบบและบอร์ดอารมณ์ สกัดรายละเอียดสำคัญจากบรีฟของลูกค้า เน้นโทนสีและตัวอักษร สรุปบันทึกการประชุมเป็นงานที่ต้องทำ และสร้างรายงานความคืบหน้าสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย'
🧠 เกร็ดความรู้: ในปี 2018 กลุ่มศิลปินจากปารีสชื่อ Obvious ได้ใช้โมเดล GAN สร้างภาพวาดชื่อ Portrait of Edmond Belamy โมเดลเหล่านี้ถูกฝึกฝนด้วยภาพวาดบุคคลจำนวน15,000ภาพจากศตวรรษที่ 14 ถึง 19 กลุ่มศิลปินได้นำภาพวาดนี้ไปประมูลที่ Christie's และขายได้ในราคา 432,500 ดอลลาร์สหรัฐ
ClickUp One Up #2: กระดานไวท์บอร์ด ClickUp
การนำไอเดียสร้างสรรค์มาสู่ชีวิตง่ายกว่าที่เคยด้วยClickUp Whiteboards— เครื่องมือครบวงจรสำหรับการระดมความคิด การทำงานร่วมกันแบบภาพ และตอนนี้ การสร้างภาพด้วย AI!
ไม่ว่าจะเป็นการร่างแคมเปญการตลาด วางแผนการออกแบบ UI หรือวางแผนโครงการสร้างสรรค์ กระดานไวท์บอร์ดช่วยให้คุณมองเห็นภาพซ้ำและดำเนินการได้อย่างราบรื่นในที่เดียว ลาก วาง และเชื่อมต่อโน้ตแบบติดได้ รูปร่าง และรูปภาพเพื่อเปลี่ยนแนวคิดที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นแผนการออกแบบที่มีโครงสร้าง
แพลตฟอร์มนี้ยังให้คุณดูการอัปเดตของทีมได้แบบเรียลไทม์ ใส่คำอธิบายประกอบได้อย่างอิสระ และฝังเอกสาร ClickUp Docs ลิงก์ และสื่อต่างๆ ได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลและแบบผสมผสาน!
และส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? มันผสานการทำงานกับ ClickUp Brain! กระดานไวท์บอร์ดของคุณไม่ใช่แค่พื้นที่สำหรับไอเดีย แต่เป็นเครื่องมือสำหรับการลงมือทำ ต้องการแรงบันดาลใจใหม่ๆ สำหรับการรีแบรนด์ของลูกค้าหรือไม่? เพียงแค่วาดแนวคิดหรือแนวโน้มการออกแบบกราฟิกแล้วให้ Brain แนะนำบอร์ดอารมณ์ โทนสี และตัวเลือกตัวอักษรให้คุณ
ตัวอย่างเช่น คุณกำลังระดมความคิดเกี่ยวกับแคมเปญการตลาดบนไวท์บอร์ดของ ClickUp และต้องการภาพที่สร้างโดย AI เพื่อทำให้แนวคิดของคุณมีชีวิตชีวา แทนที่จะค้นหาภาพด้วยตนเอง ให้รวมกระบวนการทั้งหมดไว้ในที่เดียว!
- การมองเห็นแนวคิดแบบทันที: อธิบายความคิดของคุณ และ Brain จะแนะนำภาพที่สร้างโดย AI ที่ตรงกับแนวคิดของคุณทันที!
- ปรับปรุงและทำซ้ำ: ไม่พอใจกับผลลัพธ์สุดท้ายใช่ไหม? ขอให้ Brain ปรับสไตล์ สี หรือรายละเอียดให้ตรงกับวิสัยทัศน์ของคุณมากขึ้น
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: ลากและวางภาพที่สร้างโดย AI ไปยังตำแหน่งใดก็ได้บนไวท์บอร์ดของคุณ ช่วยให้ทีมของคุณเห็นภาพตรงกันในเรื่องความสวยงามของแคมเปญ!
📌 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น: 'เส้นขอบฟ้าของมหานครแห่งอนาคตที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมเชิงพาราเมตริก ส่องสว่างด้วยแสงจากท้องฟ้าทั่วโลก ผ่านการเรนเดอร์ด้วย Octane Render เพื่อความสมจริงแบบภาพยนตร์'
นี่คือสิ่งที่คุณจะได้สร้างขึ้น:
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:คุณสามารถใช้ทางลัดข้อความในClickUp Whiteboards, Chat, Dashboards, Notepad และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้น! นี่คือแผ่นโกงสั้นๆ 📄
- แก้ไขความคิดเห็นล่าสุดของคุณ: ลูกศรชี้ขึ้น
- อีโมจิ: :nameofEmoji
- ไฮเปอร์ลิงก์: Cmd + K (Mac), Ctrl + K (Windows)
📮 ClickUp Insight: 11% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AIเป็นหลักสำหรับการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดีย
แต่แล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับไอเดียที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ต่อไป? นี่คือจุดที่คุณต้องการไวท์บอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่าง ClickUp Whiteboards ซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียจากการระดมสมองให้กลายเป็นงานได้ทันที
และหากคุณไม่สามารถอธิบายแนวคิดได้อย่างชัดเจน เพียงขอให้ผู้สร้างภาพ AI สร้างภาพตามคำแนะนำของคุณ มันคือแอปที่ครบครันสำหรับการทำงานที่ช่วยให้คุณคิดไอเดีย สร้างภาพ และดำเนินการได้เร็วขึ้น!
ClickUp One Up #3: การออกแบบการจัดการโครงการ
เคยรู้สึกเหมือนกำลังโยนงานและเครื่องมือมากมายนับล้านเพื่อแค่ให้โปรเจกต์ของคุณเดินหน้าอยู่ไหม? ClickUp สำหรับการจัดการโปรเจกต์ออกแบบพร้อมแล้วที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น มันรวบรวมทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ด้านสร้างสรรค์แทนที่จะต้องจมอยู่กับงานเอกสาร
ด้วยซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันด้านการออกแบบของ ClickUp คุณสามารถ:
- ระดมความคิดและทำงานร่วมกันในโครงการออกแบบได้อย่างเสมือนจริงด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันในตัว เช่นClickUp Chat กระดานไวท์บอร์ด และอื่น ๆ อีกมากมาย
- บันทึกคำขอการออกแบบ, สร้างงาน, และมอบหมายให้กับสมาชิกทีมพร้อมลำดับความสำคัญ, วันที่ครบกำหนด, และคำอธิบายงานโดยใช้ClickUp Tasks
- รับมุมมองแบบภาพรวมของศักยภาพของทีมและความคืบหน้าของโครงการของคุณด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp
- แบ่งปันผลงานของคุณ เชิญผู้ร่วมงานภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วม และเร่งกระบวนการอนุมัติเพื่อให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันก่อนที่การออกแบบขั้นสุดท้ายจะถูกยืนยัน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบและจัดการเนื้อหาที่สร้างโดย AI อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อติดแท็กภาพที่สร้างโดย AI โดยอัตโนมัติเมื่ออัปโหลด มอบหมายงานตรวจสอบให้กับนักออกแบบ และย้ายภาพที่ได้รับการอนุมัติไปยังโฟลเดอร์ 'สินทรัพย์ขั้นสุดท้าย'—ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบโดยไม่ต้องทำงานด้วยตนเอง
⚙️ โบนัส: ยังไม่เคยใช้ ClickUp Whiteboards มาก่อนใช่ไหม? ไม่ต้องกังวล;แม่แบบกระดานไวท์บอร์ดใหม่ของ ClickUpพร้อมช่วยคุณแล้ว ใช้แม่แบบนี้เพื่อสร้างงานศิลปะ AI คุณภาพสูงได้ทันทีโดยไม่ต้องเรียนรู้วิธีใช้แพลตฟอร์ม
จัดลำดับความสำคัญของกระบวนการทำงานศิลปะ AI ของคุณด้วย ClickUp
ไม่ว่าคุณจะเป็นทีม Stable Diffusion หรือ DALL-E การจัดระเบียบในขณะที่นำวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ของคุณมาสู่ชีวิตนั้นสำคัญพอๆ กับการสร้างภาพด้วย AI ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการจัดการการแก้ไข การจัดการหลายโปรเจกต์พร้อมกันอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งเหยิงได้อย่างรวดเร็ว
นั่นคือจุดที่ ClickUp แอปเดียวครบสำหรับทุกงาน เข้ามาช่วยคุณ
ClickUp ช่วยให้กระบวนการสร้างสรรค์ของคุณราบรื่น ด้วยทุกอย่างในที่เดียว—รายการงาน, กำหนดเวลา, ข้อเสนอแนะ, และแม้กระทั่งศิลปะที่สร้างโดย AI ภายใน Whiteboards เพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
ต้องการยกระดับการสร้างภาพด้วย AI ของคุณไปอีกขั้นหรือไม่?
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅