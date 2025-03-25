การติดตาม LLM: 7 เครื่องมือตรวจสอบ AI ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

เป็นเวลาหลายปีที่การติดอันดับบน Google รับประกันการมองเห็น แต่ตอนนี้ เครื่องมือค้นหาที่ใช้ AI อย่าง ChatGPT, Gemini และ Perplexity กำลังเข้ามาแทนที่
ต่างจากเครื่องมือค้นหาแบบดั้งเดิม โมเดลภาษาขนาดใหญ่เหล่านี้ไม่ได้จัดอันดับเว็บไซต์—แต่จะเขียนเนื้อหาใหม่ สรุป และตีความเนื้อหาใหม่ โดยมักจะผสมผสานข้อมูลจากหลายแหล่งเข้าด้วยกัน
ข้อเสียคือแม้ว่าเว็บไซต์ของคุณจะติดอันดับ #1 บน Google แต่โมเดลการค้นหาของ AI อาจมองข้ามมันไป
นั่นคือจุดที่เครื่องมือติดตาม LLM เข้ามาช่วย
เครื่องมือที่รู้จักกันในชื่อ LLM observability tools ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามการอ้างอิงที่สร้างโดย AI ต่อแบรนด์ของตน ตรวจสอบการมองเห็นในผลการค้นหา และปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI เครื่องมือเหล่านี้ยังช่วยระบุอคติ ข้อผิดพลาดทางข้อเท็จจริง หรือรายละเอียดที่ล้าสมัยที่อาจแพร่กระจายไปยังผลิตภัณฑ์ AI หลายรายการ
นี่คือเครื่องมือติดตาม LLM เจ็ดตัวที่จะช่วยคุณตรวจสอบว่าโมเดล AI จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์อย่างไร
⏰สรุป 60 วินาที
เครื่องมือติดตาม LLM อันดับ 7 ที่ช่วยให้แบรนด์คงความโดดเด่นและแข่งขันได้ในภูมิทัศน์การค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้แก่:
- ลึกซึ้ง: เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นการค้นหา AI ในองค์กร
- Scrunch AI: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามแบรนด์ด้วย AI
- Otterly AI: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการมองเห็นของ AI
- Peec AI: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามหลาย LLM ในราคาประหยัด
- ระดับ: เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ SEO ด้วย AI อย่างครอบคลุม
- Knowatoa: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามอันดับการค้นหา LLM
- Nightwatch: เหมาะที่สุดสำหรับการผสมผสานการติดตามอันดับ SEO กับการตรวจสอบด้วย AI
- โบนัส:ClickUpช่วยให้ทีมติดตามการมองเห็นแบรนด์ในเครื่องมือค้นหา AI (ChatGPT, Gemini ฯลฯ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการประสานงานทีมให้ราบรื่นผ่านการจัดสรรทรัพยากร การจัดทำเอกสาร และการทำงานอัตโนมัติ
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือติดตาม LLM?
เครื่องมือติดตาม LLM ช่วยให้ธุรกิจวิเคราะห์ ความถี่และบริบทที่ LLM อ้างถึงแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ ข้อมูลนี้สามารถนำไปใช้ปรับปรุงเนื้อหาให้แสดงผลได้ดีขึ้นในเครื่องมือค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI และทำให้ข้อความของแบรนด์มีความสอดคล้องกันในแพลตฟอร์มต่างๆ
เครื่องมือบางชนิดยังประเมินประสิทธิภาพการใช้งานโดยการตรวจสอบความเร็วในการตอบสนอง ความถูกต้อง และประสิทธิภาพการประมวลผลของ AI ต่อไปนี้คือปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือติดตาม LLM:
- การติดตามคุณภาพการตอบกลับ: มองหาเครื่องมือที่บันทึกการตอบกลับและประเมินความเกี่ยวข้อง ความถูกต้องของข้อมูล น้ำเสียง หรือเกณฑ์อื่น ๆ บางเครื่องมือยังใช้การวิเคราะห์ความรู้สึกเพื่อตรวจจับน้ำเสียงทางอารมณ์หรือจุดผิดปกติ เช่น การรั่วไหลของข้อมูลหรือการตอบกลับที่เป็นพิษ
- การตรวจสอบการมองเห็นของ AI: เลือกเครื่องมือที่ติดตามความถี่และตำแหน่งที่แบรนด์หรือคำหลักของคุณปรากฏในเนื้อหาที่สร้างโดย AI นี่เหมือนกับ SEO แต่สำหรับ AI ซึ่งมักเรียกว่า การปรับแต่งการค้นหา AI หรือ การปรับแต่งเครื่องมือสร้างเนื้อหา (GEO)
- การเปรียบเทียบเชิงแข่งขัน: เลือกเครื่องมือติดตามแบรนด์ LLM ที่มีฟีเจอร์สำหรับการวิเคราะห์คู่แข่ง แสดงให้เห็นว่าความโดดเด่นของคุณเมื่อเทียบกับผู้อื่นเป็นอย่างไร ตัวอย่างเช่น หากคู่แข่งถูกกล่าวถึงในเครื่องมือค้นหา AI มากกว่า ก็จะชี้ให้เห็นช่องว่างที่คุณต้องปรับปรุง
- การผสานรวมและการทำงานร่วมกัน: เลือกเครื่องมือที่สามารถผสานรวมกับระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ ควรพิจารณาคุณสมบัติเช่น รายงานที่ปรับแต่งได้ การแจ้งเตือน (เช่น หากการกล่าวถึงแบรนด์ของคุณหายไปจากผลลัพธ์ Bing Chat) และการรองรับผู้ใช้หลายคน เพื่อให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันในการสังเกตการณ์และติดตาม LLM ได้
- การวิเคราะห์ RAG: เลือกเครื่องมือที่ประเมินว่า การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาข้อมูล (RAG) มีอิทธิพลต่อการตอบสนองของ AI อย่างไร โดยมั่นใจว่าเนื้อหาที่ดึงมาถูกนำเสนออย่างถูกต้องในผลลัพธ์ที่สร้างโดย AI ซึ่งช่วยเปิดเผยความเสี่ยงของข้อมูลที่ผิดพลาดและเน้นโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
- การประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลอง: เลือกเครื่องมือที่ติดตามตัวชี้วัดหลักที่มีผลต่อประสิทธิภาพของ LLM เช่น ความแม่นยำของแบบจำลองบนคำสั่งทดสอบ, ความสม่ำเสมอของคำตอบ, ความล่าช้า, หรือการให้คะแนนคุณภาพของผลลัพธ์โดยผู้ใช้
🤝 แจ้งเตือนอย่างเป็นกันเอง: เนื่องจากการสมัคร LLM มีความแตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือติดตามของคุณสามารถปรับใช้กับกรณีการใช้งานที่หลากหลายได้ ตั้งแต่บอทสนับสนุนลูกค้าไปจนถึงการสร้างโค้ด
เครื่องมือติดตาม LLM ที่ดีที่สุด 7 อันดับ
1. ลึกซึ้ง (เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นการค้นหาของ AI ในองค์กร)
ก่อตั้งโดยเจมส์ คาดวอลลาเดอร์ และดีแลน แบ็บส์, Profound เป็นแพลตฟอร์มระดับองค์กรที่ติดตามวิธีที่โมเดลภาษาขนาดใหญ่เช่นChatGPT, Gemini, Bing Chat, และ Microsoft Copilot กล่าวถึงและจัดอันดับเนื้อหาของคุณ
มันวิเคราะห์ข้อมูลที่นำเข้าซึ่งโมเดล AI เหล่านี้ประมวลผลเพื่อสร้างคำตอบ ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจว่า การค้นหา คำสั่ง ชุดข้อมูล และแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันมีผลกระทบต่อความมองเห็นของแบรนด์อย่างไร นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัย เช่น การรับรอง SOC 2 และการลงชื่อเข้าใช้เพียงครั้งเดียวเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนขององค์กรและรับรองการเข้าถึงที่ปลอดภัย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดอย่างลึกซึ้ง
- ข้อมูลเชิงลึกของคำตอบ: ติดตามความถี่ที่แบรนด์ของคุณปรากฏในคำตอบที่สร้างโดย AI ตัวอย่างเช่น แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคสามารถตรวจสอบความถี่ที่ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาถูกกล่าวถึงในคำตอบสำหรับ 'หูฟังตัดเสียงรบกวนที่ดีที่สุด' หรือ 'ลำโพงอัจฉริยะยอดนิยม' นอกจากนี้ยังวิเคราะห์บริบทและแหล่งที่มาที่มีอิทธิพลต่อการกล่าวถึงเหล่านี้
- สำรวจการสนทนา: ช่วยสำรวจหัวข้อและคำสำคัญที่ผู้บริโภคพูดคุยกับแพลตฟอร์ม AI ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการสนทนาที่สร้างโดย AI โดยติดตามว่าอุตสาหกรรม แบรนด์ และคู่แข่งถูกกล่าวถึงอย่างไร
- การวิเคราะห์ตัวแทน: ติดตามการเยี่ยมชมของบอท AI วิเคราะห์วิธีที่ครอเลอร์ AI ตีความเว็บไซต์ของคุณ และทำให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการจัดทำดัชนี AI นอกจากนี้ยังตรวจสอบการเข้าชมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ระบุหน้าที่มีการอ้างอิงบ่อย และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่โมเดล AI ใช้เนื้อหาของคุณในการตอบสนอง
ข้อจำกัดอย่างลึกซึ้ง
- Profound ได้รับการออกแบบมาสำหรับลูกค้าในระดับองค์กร ทำให้เข้าถึงได้ยากกว่าหรือมีความคุ้มค่าต่ำกว่าสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
การกำหนดราคาอย่างลึกซึ้ง
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวที่ลึกซึ้ง
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ AI ในการทำงาน อุปสรรคหลักสามประการคืออะไร? การขาดการบูรณาการอย่างราบรื่น ช่องว่างทางความรู้ หรือความกังวลด้านความปลอดภัย
🚀 เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพ: ตั้งค่าการโทร LLM ตามกำหนดเวลาเพื่อดึงคำตอบจาก ChatGPT, Gemini หรือ Perplexity สำหรับคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ของคุณ จัดเก็บและเปรียบเทียบผลลัพธ์เหล่านี้ในแดชบอร์ดส่วนกลางเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็ว
2. Scrunch AI (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบการปรากฏตัวของแบรนด์ AI)
ลูกค้าได้โต้ตอบกับ AI แล้วเมื่อพวกเขาค้นหาสินค้า เปรียบเทียบบริการ หรือมองหาคำแนะนำ Scrunch AI ติดตามว่าแบรนด์ของคุณปรากฏอยู่ที่ใดในคำตอบที่สร้างโดย AI เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์อันดับต้น ๆ ถูกกล่าวถึงเพียงเล็กน้อย หรือไม่ปรากฏเลย
เครื่องมือนี้ติดตามสามแง่มุมหลัก: การมีอยู่, ตำแหน่ง, และความรู้สึก. 'การมีอยู่' แสดงให้เห็นว่าแบรนด์ของคุณถูกกล่าวถึงที่ไหนและอย่างไรในคำตอบของ AI, 'ตำแหน่ง' บ่งบอกถึงอันดับหรือความโดดเด่นของคุณในคำตอบเหล่านั้น, และ 'ความรู้สึก' วิเคราะห์โทนเสียง (บวก, กลาง, ลบ) เมื่อแบรนด์ของคุณถูกกล่าวถึง.
คุณสมบัติเด่นของ Scrunch AI
- การติดตามและวิเคราะห์เชิงแข่งขัน: ช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบการกล่าวถึงแบรนด์ของคุณกับคู่แข่งในหัวข้อเดียวกันได้ จะเน้นให้เห็นว่าคู่แข่งของคุณโดดเด่นกว่าคุณหรือไม่ เช่น ในคำแนะนำของ ChatGPT สำหรับ 'ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด'
- ศูนย์ความรู้: ระบุช่องว่างของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ผิดพลาดเกี่ยวกับวิธีที่แบรนด์ของคุณถูกนำเสนอ
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบุคลิกภาพของ AI: ช่วยให้คุณสามารถเห็นได้ว่าโปรไฟล์ผู้ใช้ที่แตกต่างกัน (บุคลิกภาพ) ได้รับคำตอบจาก AI ที่แตกต่างกันเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณอย่างไร ระดับของข้อมูลเชิงลึกนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงการตลาดเนื้อหาของคุณสำหรับ AI
ข้อจำกัดของ Scrunch AI
- การเข้าถึงถูกจำกัดอยู่ในขณะนี้ จำเป็นต้องใช้การจองนัดหมายล่วงหน้า
ราคาของ Scrunch AI
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Scrunch AI
- รีวิว G2: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
- รีวิวจาก Capterra: มีรีวิวไม่เพียงพอ
3. Otterly. AI (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการมองเห็นของ AI)
Otterly ช่วยให้คุณติดตามแบรนด์ เนื้อหา คู่แข่ง หรือคำกระตุ้นใดๆ ของคุณผ่านบริการ AI ได้
คุณสมบัติสำคัญของ Otterly คือความง่ายในการใช้งาน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบผลการค้นหาจาก AI อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเรียนรู้ซับซ้อน แพลตฟอร์มนี้ รองรับแชทบอท/LLM หลายตัว เช่น ChatGPT, Gemini ของ Google และ Bing Chat
นี่คือหนึ่งในไม่กี่เครื่องมือติดตามการค้นหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ให้คุณ ติดตามคุณภาพของผลลัพธ์ตามตำแหน่งของลูกค้าของคุณ หากแบรนด์ของคุณเป็นที่นิยมในสหรัฐอเมริกาแต่ไม่ค่อยถูกกล่าวถึงในการค้นหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ในอินเดียหรือเยอรมนี คุณก็รู้แล้วว่าควรเน้นความพยายามในการสร้างเนื้อหาของคุณที่ใด
Otterly. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI
- การวิจัยคำค้นหาและคำกระตุ้น: ช่วยให้คุณเข้าใจว่าคำค้นหาหรือคำกระตุ้นใดที่ทำให้ระบบ AI อ้างถึงคุณหรือคู่แข่งของคุณแทน ซึ่งช่วยให้คุณปรับกลยุทธ์เนื้อหาของคุณได้
- การติดตามลิงก์: ให้คุณติดตามจำนวนการตอบกลับที่สร้างโดย AI ซึ่งรวมถึงลิงก์ไปยังเนื้อหาของคุณเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- การแจ้งเตือนประสิทธิภาพและแดชบอร์ด: แจ้งเตือนคุณหากมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการกล่าวถึง AI เช่น คู่แข่งเข้ามาแทนที่ตำแหน่งของคุณในการตอบกลับที่สร้างโดย AI
โอ้โห ข้อจำกัดของ AI
- มันขาดความสามารถขั้นสูงบางอย่างที่พบในเครื่องมืออื่น ๆ เช่น การติดตามตามบุคลิกภาพหรือการวิเคราะห์ความรู้สึกอย่างลึกซึ้ง
Otterly. การกำหนดราคา AI
- ไลท์: $29/เดือน (10 คำสั่งค้นหา)
- มาตรฐาน: $189/เดือน (100 คำสั่งค้นหา)
- ข้อดี: $989/เดือน (1,000 คำสั่งค้นหา)
Otterly. การจัดอันดับและรีวิวโดย AI
- รีวิว G2: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
- รีวิวจาก Capterra: มีรีวิวไม่เพียงพอ
4. Peec AI (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามหลาย LLM ในราคาประหยัด)
ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมการตลาด Peec AI คือแพลตฟอร์มวิเคราะห์การค้นหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่โดดเด่นด้วยการนำเสนอคุณสมบัติที่แข็งแกร่งในราคาที่คุ้มค่า
คะแนนการมองเห็นแบรนด์ ของมันช่วยให้คุณวิเคราะห์ ความถี่ที่แบรนด์ของคุณปรากฏในผลลัพธ์ของ AI ตลอดระยะเวลา ให้คุณมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อติดตามความคืบหน้าของคุณ
แพลตฟอร์มนี้สามารถแยกแยะข้อมูลนี้ตาม LLM ที่แตกต่างกัน เช่น ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini ของ Google, DeepSeek เป็นต้น และตามช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ดังนั้นคุณอาจเห็นว่าความสามารถในการมองเห็นของคุณอยู่ที่ 70% บน ChatGPT แต่เพียง 40% บน Claude เป็นต้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Peec AI
- การวิเคราะห์แหล่งที่มา: ระบุแหล่งข้อมูลที่ผู้ช่วย AI อ้างอิงเมื่อกล่าวถึงแบรนด์ของคุณ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะบอกคุณว่า ทำไม AI ถึงกล่าวถึงหรือไม่กล่าวถึงคุณ ที่สำคัญคือ มีเพียง 50% ของแหล่งข้อมูลที่ AI ใช้เท่านั้นที่ซ้ำกับผลลัพธ์อันดับต้นของ Google คุณสามารถมุ่งเป้าไปยังแหล่งข้อมูลเหล่านั้นโดยเฉพาะด้วยการเขียนบทความรับเชิญ การประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญในกลยุทธ์เนื้อหาของคุณเพื่อเพิ่มการมองเห็น
- การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง: ช่วยให้คุณเพิ่มคู่แข่งและดูการจัดอันดับ 'อุตสาหกรรม' แบบเคียงข้างกันว่าใครได้รับความสนใจจาก AI มากที่สุด
- ชุดวิเคราะห์ SEO สำหรับ LLMs: นำเสนอการติดตามข้อมูลแบบลำดับเวลา, แดชบอร์ดหลายโมเดล, และการทำงานร่วมกันเป็นทีม, ในรูปแบบ UI ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้พร้อมแผนภูมิที่ชัดเจน ทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับทีมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ข้อจำกัดของ Peec AI
- ทีมอาจต้องการเวลาในการทำความเข้าใจคุณสมบัติทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาใหม่ต่อการวิเคราะห์การค้นหาด้วย AI
ราคา Peec AI
- ทีมภายใน: $130/เดือน (วิเคราะห์ 30 คำสั่ง)
- หน่วยงาน: $195/เดือน (ทำงานกับลูกค้า 3 ราย)
คะแนนและรีวิว Peec AI
- รีวิว G2: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
- รีวิวจาก Capterra: มีรีวิวไม่เพียงพอ
5. Rankscale (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ SEO ด้วย AI อย่างครอบคลุม)
Rankscale (มักถูกเขียนเป็น Rankscale. ai) เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาแบบ Generative Engine Optimization (GEO) ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการมองเห็นในการค้นหาด้วย AI
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือ ตัวจำลองเครื่องมือค้นหา AI ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโมเดล AI ที่แตกต่างกันค้นหาและตีความเว็บไซต์ของคุณอย่างไร โดยให้คะแนนเนื้อหาสำหรับความเกี่ยวข้องกับ AI สิ่งนี้ช่วยให้คุณระบุได้ว่ามีสิ่งใดบนเว็บไซต์ของคุณที่อาจกำลังบล็อกหรือขัดขวางบอท AI
คุณสมบัติเด่นของระบบลำดับขั้น
- การติดตามคำสั่งข้ามหลายเอไอเอนจิน: ช่วยให้คุณตั้งค่าคำสั่งค้นหาแบบกำหนดเองบนเอ็นจินที่ใช้ LLM หลายตัว รวบรวมผลลัพธ์ และแสดงตำแหน่งที่เว็บไซต์ของคุณปรากฏ นอกจากนี้ยังแสดงการอ้างอิง โดยเปิดเผยแหล่งที่มาที่เอไออ้างอิงถึง
- การติดตามการกล่าวถึงคู่แข่ง: ติดตามการกล่าวถึงคู่แข่ง ค้นพบคู่แข่งในคำตอบของ AI ที่ SEO แบบดั้งเดิมอาจมองข้าม นอกจากนี้ยังให้มุมมองแบบ 360° ของประสิทธิภาพ AI ของเว็บไซต์คุณ ตั้งแต่การปรับปรุงบนหน้าเว็บไซต์ไปจนถึงการวิเคราะห์คู่แข่ง
- แดชบอร์ดแบรนด์: ช่วยติดตามอันดับการค้นหา AI, การวิเคราะห์ความรู้สึก, และแนวโน้มการมองเห็นสำหรับทุกแบรนด์ของคุณโดยไม่ต้องสลับระหว่างเครื่องมือหลายตัว นอกจากนี้ 'การคำนวณอัตโนมัติ' ยังประมวลผลข้อมูลการดำเนินการของคำค้นหาทันที เพื่อให้มั่นใจในเมตริกที่แม่นยำและทันสมัย
ข้อจำกัดของระดับขั้นเงินเดือน
- มันถูกสร้างขึ้นเป็นโปรเจ็กต์เดี่ยว และเพิ่งเปิดให้ผู้ทดสอบได้ไม่นาน ดังนั้นอาจมีคุณสมบัติบางอย่างที่ไม่สมบูรณ์หรือมีบั๊ก
การจัดราคาตามลำดับขั้น
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
6. Knowatoa (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามอันดับการค้นหา LLM)
Knowatoa ทำงานเป็นเครื่องมือติดตามอันดับที่เฉพาะเจาะจงซึ่งแสดงว่าบริการ AI มองเห็นและจัดอันดับแบรนด์ของคุณอย่างไร
ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์ของคุณในคำตอบของ AI และตรวจสอบว่าโมเดล AI อธิบายผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องหรือไม่ โดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลผลิตภัณฑ์จริงของคุณ ตัวอย่างเช่น หาก AI ระบุว่าซอฟต์แวร์ของคุณขาดฟีเจอร์ที่คุณมีอยู่จริง Knowatoa จะแจ้งเตือนความคลาดเคลื่อนนั้น
คุณสมบัติเด่นของ Knowatoa
- การติดตามข้ามโมเดล: รองรับแพลตฟอร์ม AI หลักทั้งหมด เช่น ChatGPT, Gemini ของ Google, Perplexity, AI ของ Meta, Claude ของ Anthropic เป็นต้น ให้คุณครอบคลุมอย่างกว้างขวางในหน้าจอเดียว
- อันดับคู่แข่ง: ช่วยให้คุณแสดงรายชื่อคู่แข่งและดูว่าพวกเขาปรากฏบ่อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับคุณสำหรับคำถามเหล่านั้น
- ความเรียบง่าย: นำเสนออินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและใช้งานง่าย ไม่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกสับสนด้วยข้อมูลที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัดที่คุ้นเคย เช่น จำนวนคำถามที่ติดตาม จำนวนเว็บไซต์ที่คุณกำลังตรวจสอบ เป็นต้น
ข้อจำกัดของ Knowatoa
- ในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างใหม่ Knowatoa ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์ความรู้สึกหรือ API สำหรับการผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
การกำหนดราคา Knowatoa
- แผนฟรี (เว็บไซต์ 3 แห่ง)
- พรีเมียม: $49/เดือน (15 เว็บไซต์)
- หน่วยงาน: $99/เดือน (50 เว็บไซต์)
คะแนนและรีวิว Knowatoa
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
Knowatoa เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากที่กำลังก้าวไปข้างหน้าการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมของเรา โดยให้บริการติดตามอันดับสำหรับบริการค้นหาด้วย AI เช่น ChatGPT, Perplexity และ Claude
7. Nightwatch (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการติดตามอันดับ SEO กับการตรวจสอบด้วย AI)
ระบบติดตาม AI ของ Nightwatch ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของ ChatGPT 3.0 และ 4.0 ได้แบบเรียลไทม์ คุณสามารถติดตามตำแหน่งที่บริษัทหรือบริการของคุณปรากฏอยู่, ตรวจสอบความถี่ที่คุณถูกกล่าวถึง, และ เข้าใจบริบทของการกล่าวถึงเหล่านั้นโดยการป้อนคำสั่งสำคัญหรือให้ระบบสังเกตการณ์ตลอดเวลา
สำหรับผู้ที่ใช้งานอยู่แล้วเพื่อ SEO คุณสามารถติดตามการมองเห็นของคุณใน ChatGPT และ LLM อื่น ๆ ได้โดยใช้หน้าต่างเดียวกัน
คุณสมบัติเด่นของ Nightwatch
- รายงานที่ปรับแต่งได้: สร้างรายงานแบบรวมที่แสดงตัวอย่างเช่น อันดับ Google ของคุณสำหรับคำค้นหา และว่า ChatGPT แนะนำคุณสำหรับคำค้นหาเดียวกันนั้นหรือไม่
- การวิเคราะห์คู่แข่งที่แข็งแกร่ง: เปรียบเทียบว่าคู่แข่งได้รับการแนะนำโดย LLMs บ่อยกว่าหรือไม่
- ข้อมูลเชิงลึก: รับข้อมูลเชิงลึกจากการตรวจสอบด้วย AI พร้อมฟีเจอร์หลัก เช่น การติดตามอันดับในท้องถิ่น เปรียบเทียบระหว่างมือถือและเดสก์ท็อป การตรวจสอบเว็บไซต์ และการแบ่งกลุ่ม
ข้อจำกัดของการเฝ้าระวังในเวลากลางคืน
- คุณสมบัติของแพลตฟอร์มอาจใช้เวลาในการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาเวรกลางคืน
- 39 ดอลลาร์/เดือน (250 คำหลัก)
เรตติ้งและรีวิวของไนท์วอทช์
- G2: 4. 9/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ClickUp สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม LLM ได้อย่างไร?
เครื่องมือทั้งเจ็ดนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการประเมิน LLM แต่คุณจะเชื่อมโยงแนวโน้มและผลลัพธ์จากเครื่องมือเหล่านี้เข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณได้อย่างไร?
นี่คือจุดที่ClickUpเข้ามามีบทบาท
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUp สามารถช่วยคุณประเมินคำตอบจาก LLM และวิธีที่แบรนด์ของคุณปรากฏในผลการค้นหาที่สร้างโดย AI บนโมเดลภาษาขนาดใหญ่หลายตัว เช่น ChatGPT, Gemini และ Perplexity
มันช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบการติดตาม, จับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้, และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของอันดับ. มาดูกันว่าทำอย่างไร!
1. การจัดการกระบวนการทำงาน
ClickUp ผสานการจัดการโครงการและการติดตามงานไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้ง่ายต่อการ ตรวจสอบกำหนดเวลา ความสำคัญ และความเชื่อมโยงของงาน เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูงสุด
สมมติว่าทีมการตลาดของ ClickUp ต้องการทราบว่าทำไม ClickUp ถึงไม่ปรากฏในผลการค้นหา AI สำหรับคำว่า 'เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด' หรือ 'ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด' ทีมสามารถบันทึกสิ่งนี้ไว้เป็นงานในClickUp Tasksและเพิ่มงานย่อยเพื่อตรวจสอบปัญหานี้ในโมเดล AI เช่น ChatGPT, Perplexity หรือ Bard
📌 ตัวอย่าง:
ชื่องาน: ตรวจสอบการกล่าวถึงที่หายไปของ ClickUp ในการค้นหา AI ของ Perplexity
👥 มอบหมายให้: โจชัว (นักวิจัย AI)
งานย่อย:
1️⃣ วิเคราะห์แหล่งความรู้ของ Perplexity AI
2️⃣ ดำเนินการทดสอบอย่างรวดเร็ว
3️⃣ ตรวจสอบข้อมูลการฝึกอบรม LLM และแหล่งที่มาของเนื้อหา
คุณยังสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUpเพื่อเพิ่มโครงสร้างและข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญให้กับการสืบสวนได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น:
- คำค้นหาที่ติดตาม: ระบุคำหลักที่ทดสอบอย่างชัดเจน เช่น 'เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด' หรือ 'ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด'
- ชื่อแพลตฟอร์ม: ระบุว่ารายงานปัญหานี้เกิดขึ้นใน Perplexity, ChatGPT, Bard หรือโมเดล AI อื่น
มอบหมายงานนี้ให้กับสมาชิกในทีมเพื่อตรวจสอบ โดยใช้สถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้า: 'เปิด', 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบ', และ 'แก้ไขแล้ว' นอกจากนี้ ClickUp ยังช่วยให้คุณกำหนดลำดับความสำคัญได้ เพื่อให้ปัญหาที่สำคัญได้รับความสนใจก่อน
ClickUp Brain, เครือข่ายประสาทเทียมที่ทรงพลังซึ่งเชื่อมต่อทุกสิ่งภายใน ClickUp, สามารถ แนะนำโครงสร้างงานสำหรับการค้นหาด้วย AI ได้ ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถแยกกระบวนการออกเป็นงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้, มอบหมายความรับผิดชอบ, และติดตามความคืบหน้า
2. การแจ้งเตือนการติดตามด้วย AI
เนื่องจากคำตอบของโมเดล AI สามารถเปลี่ยนแปลงได้บ่อยครั้ง ทีมจึงต้องการการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อแบรนด์ของพวกเขาหายไปหรือถูกนำเสนออย่างไม่ถูกต้อง คุณสามารถกำหนดค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อ ทริกเกอร์การแจ้งเตือนตามการกระทำเฉพาะ
📌 ตัวอย่างเช่น เมื่อสมาชิกในทีมอัปเดตฟิลด์ 'สถานะการกล่าวถึง' จาก กล่าวถึง → ไม่ได้กล่าวถึง คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองได้ดังนี้:
- มอบหมายงานติดตามผลให้กับทีมวิจัย AI เพื่อตรวจสอบปัญหา
- แจ้งทีมการตลาดและ SEO ทางอีเมล
ClickUp Automations สามารถสร้างงานที่เกิดซ้ำเพื่อติดตามการมองเห็นเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนได้ ซึ่งช่วยให้การติดตามการค้นหาด้วย AI เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องมีใครลืมตรวจสอบด้วยตนเอง
3. เอกสารและการร่วมมือ
แทนที่จะมีโน้ตหรืออีเมลกระจัดกระจายClickUp Docs มอบระบบจัดการความรู้แบบศูนย์กลางที่ทีมสามารถ บันทึกผลการค้นหาที่สร้างโดย AI, เอกสารข้อมูลเชิงลึกของคู่แข่ง, และร่วมมือกันในกลยุทธ์เนื้อหา เพื่อปรับปรุงการมองเห็นของแบรนด์ในการตอบสนองของ LLM
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างเอกสารเพื่อบันทึกผลการค้นหาของ AI โดยตั้งชื่อว่า รายงานแนวโน้มการค้นหาด้วย AI - มีนาคม 2025 ซึ่งสามารถ:
- ระบุตำแหน่งที่แบรนด์ปรากฏ (หรือขาดหายไป) ในคำตอบที่สร้างโดย AI
- รวมภาพหน้าจอของคำตอบที่สร้างโดย AI และอันดับของคู่แข่ง
- เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเหตุผลที่โมเดล AI ให้ความสำคัญกับบางแบรนด์มากกว่าแบรนด์อื่น และระดมความคิดเพื่อพัฒนากลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพ
ClickUp Docs ช่วยให้ผู้วิจัย AI นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลวิศวกรการเรียนรู้ของเครื่องและผู้เชี่ยวชาญ SEO สามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ ทีมสามารถติดตามผลการค้นหา AI เพิ่มบันทึก และปรับปรุงกลยุทธ์เนื้อหาได้ในที่เดียว
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้เทมเพลตรายงานตัวติดตามอันดับเพื่อสร้างรายงานการติดตามอันดับAI ของแบรนด์คุณ ติดตามความถี่ที่แบรนด์ของคุณปรากฏในผลการค้นหา AI เปรียบเทียบอันดับของคู่แข่ง และบันทึกการวิเคราะห์ความรู้สึก วิธีการที่มีโครงสร้างนี้ช่วยระบุช่องว่างและปรับเนื้อหาให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มการมองเห็นใน AI
4. ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการติดตาม LLM
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของ ClickUp ติดตามการมองเห็นการค้นหา AIและดึงข้อมูลจากงานเอกสาร แชท และแดชบอร์ด เพื่อช่วยให้ทีมวิเคราะห์การกล่าวถึง ระบุแนวโน้ม และปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม
📌 ตัวอย่างเช่น ทีมสามารถถาม ClickUp Brain ได้ว่า:
- สรุปแนวโน้มสำคัญจากรายงานการมองเห็น AI ของเรา
- ClickUp ปรากฏในคำตอบที่สร้างโดย AI ของ ChatGPT บ่อยแค่ไหนในเดือนที่แล้ว?
- คู่แข่งรายใดที่ถูกกล่าวถึงมากกว่าใน Perplexity AI สำหรับการจัดการโครงการ?
ClickUp Brain สแกนข้อมูลที่จัดเก็บไว้และดึงข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องออกมาทันที ช่วยประหยัดเวลาและทำให้ทีมได้รับข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ
นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อค้นหาแบบแผนในอันดับการค้นหาที่สร้างโดย AI
- หาก ChatGPT เริ่มให้ความสำคัญกับคู่แข่งรายใหม่ ClickUp Brain สามารถเน้นให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ได้
- หากความสามารถในการมองเห็นของ ClickUp ลดลงในหลาย LLM ระบบสามารถแจ้งเตือนการลดลงและแนะนำพื้นที่ที่ควรปรับปรุง
ทำให้การติดตาม LLM ง่ายขึ้นและเพิ่มการปรากฏตัวของแบรนด์ด้วย ClickUp
เมื่อเนื้อหาที่สร้างโดย AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่แบรนด์ปรากฏในผลการค้นหา การติดตามการปรากฏตัวของแบรนด์ของคุณในโมเดลภาษาขนาดใหญ่จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เครื่องมือติดตาม LLM ช่วยให้ธุรกิจสามารถตรวจสอบการกล่าวถึงที่สร้างโดย AI วิเคราะห์การมองเห็นของคู่แข่ง และปรับกลยุทธ์เนื้อหาให้เหมาะสมกับผลการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย LLM
หากคุณยังไม่พร้อมที่จะลงทุนในเครื่องมือติดตามเฉพาะทาง หรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการทำความเข้าใจข้อมูล ClickUp สามารถช่วยคุณได้ มันช่วยให้คุณจัดระเบียบข้อมูลเชิงลึก อัตโนมัติการติดตาม และทำงานร่วมกันในกลยุทธ์การมองเห็นด้วย AI ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถติดตามแนวโน้มการค้นหา AI ได้โดยไม่ต้องเพิ่มเครื่องมืออื่นในชุดเทคโนโลยีของคุณ
พร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นแบรนด์ของคุณด้วย ClickUp หรือยัง?สมัครใช้ ClickUpวันนี้