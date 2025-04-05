บล็อก ClickUp

11 อันดับทางเลือก Vimcal สำหรับการจัดตารางงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นในปี 2025

5 เมษายน 2568

เวลาคือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุด แต่กลับเป็นสิ่งที่เราใช้แย่ที่สุด

การประชุมก็เหมือนกับน้ำตาล—มากเกินไปแล้วประสิทธิภาพการทำงานของคุณจะลดลง การสำรวจล่าสุดของ Slack เปิดเผยว่าการใช้เวลาในการประชุมมากกว่าสองชั่วโมงต่อวันส่งผลเช่นนั้น ไม่ดีเลยใช่ไหม?

เข้าสู่ Vimcal, "ปฏิทินที่เร็วที่สุดในโลก" ที่นี่เพื่อประหยัดเวลาของคุณ... หรือไม่?

แม้ว่า Vimcal จะเป็นปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ยอดเยี่ยม แต่อาจไม่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกคน บางทีคุณอาจต้องการปฏิทินที่ซิงค์กับทีมได้ดีกว่า มีการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งกว่า หรือแค่ ดู เท่กว่า

ไม่ว่าคุณจะมีสไตล์แบบไหน เราได้รวบรวมทางเลือกที่ดีที่สุดของ Vimcal ที่จะช่วยให้คุณกลับมาควบคุมวันของคุณ หลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าจากการประชุม และทำให้ทุกชั่วโมงมีค่า มาเริ่มกันเลย!

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือรายชื่อ 11 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Vimcal ที่จะช่วยให้คุณวางแผนเวลาได้อย่างง่ายดาย:

  1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานและการจัดการโครงการแบบร่วมมือ
  2. การเคลื่อนไหว: เหมาะที่สุดสำหรับการบล็อกช่วงเวลาที่ต้องมีสมาธิเพื่อทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกรบกวน
  3. ซันซามา: เหมาะที่สุดสำหรับการรวมงานจากแพลนเนอร์อื่น ๆ
  4. เอมี่: เหมาะที่สุดสำหรับการซิงค์และจัดการทั้งไลฟ์สไตล์และงาน
  5. Akiflow: เหมาะที่สุดสำหรับการบล็อกเวลาแบบรวมโดยไม่จำเป็นต้องสลับแท็บและหน้าต่าง
  6. Todoist: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำแบบเรียบง่าย
  7. Calendly: เหมาะที่สุดสำหรับการนัดหมายการประชุมกับผู้ใช้ภายนอก
  8. Chili Piper: เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนความต้องการให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ
  9. Google Calendar: เหมาะที่สุดสำหรับการได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในแต่ละวัน
  10. แฟนตาซี: เหมาะที่สุดสำหรับการเสนอเวลาและวันที่หลายรายการสำหรับกิจกรรมแก่ผู้รับเชิญ
  11. มุมมอง: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับสภาพแวดล้อม Microsoft Office

ข้อจำกัดของ Vimcal

Vimcal ทำการตลาดตัวเองว่าเป็น "ปฏิทินที่เร็วที่สุดในโลก" แต่ถึงแม้เครื่องมือที่เร็วที่สุดก็อาจเจออุปสรรคบางอย่างได้ นี่คือข้อจำกัดบางประการที่ควรระวัง:

  • การจัดการงานที่จำกัด: การจัดตารางเวลาเป็นไปอย่างราบรื่น แต่การจัดการงานควบคู่ไปกับการประชุมต้องใช้แอปอื่นเพิ่มเติม ❌
  • ความท้าทายในการทำงานร่วมกัน: เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล แต่ขาดพื้นที่ทำงานร่วมกัน การมอบหมายงาน และการติดตามความคืบหน้าสำหรับทีม ❌
  • ง่ายเกินไปสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน: ดีไซน์เรียบหรูสไตล์มินิมอล แต่ขาดฟังก์ชันขั้นสูงที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการโครงการ เช่น การบล็อกเวลาแบบละเอียด ❌
  • การเชื่อมต่อที่จำกัด: เชื่อมต่อกับปฏิทินยอดนิยมได้ แต่ไม่มีการเชื่อมต่อ Zapier อย่างครอบคลุม ❌
  • ราคาแพงสำหรับบุคคลทั่วไป: เวอร์ชันฟรีมีเฉพาะบน iOS เท่านั้น และค่าใช้จ่ายดูสูงเกินไปสำหรับความต้องการพื้นฐาน ❌

แม้ว่าความเร็วและการออกแบบของ Vimcal จะน่าประทับใจ แต่อาจไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการโซลูชันการจัดการงานที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้น

👀 คุณรู้หรือไม่?พนักงานใช้เวลาประชุมเพิ่มขึ้นถึงสามเท่าตั้งแต่ปี2020 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการทำงานทางไกลและการทำงานร่วมกันแบบดิจิทัล นั่นคือเหตุผลที่การมีเครื่องมือที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาประสิทธิภาพการทำงานให้สูงและการประชุมให้เป็นไปตามเป้าหมาย!

การเปรียบเทียบทางเลือกของ Vimcal: ภาพรวม

เครื่องมือกรณีการใช้งานเหมาะที่สุดสำหรับ
คลิกอัพการจัดการโครงการและปฏิทินทีมขนาดใหญ่, สตาร์ทอัพ, ธุรกิจ
การเคลื่อนไหวการจัดตารางเวลาด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ผู้ที่ชื่นชอบการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, ทีม
ซันซามาการวางแผนและงานประจำวันมืออาชีพ, ผู้ทำงานทางไกล
เอมี่การผสานปฏิทินและงานบุคคล, ทีมเล็ก
อาคิฟลอว์การรวมงานและปฏิทินมืออาชีพที่ยุ่ง, ทีม
Todoistการจัดการงานและสิ่งที่ต้องทำบุคคล, ฟรีแลนซ์, ทีม
Calendlyการนัดหมายการประชุมทีมขาย, ฟรีแลนซ์
ชิลี ไพเพอร์การประชุมฝ่ายขายอัตโนมัติทีมขาย, องค์กรธุรกิจ
Google ปฏิทินการจัดตารางกิจกรรมบุคคล, ทีม, ธุรกิจ
มหัศจรรย์คำเชิญในปฏิทิน Appleผู้ใช้ Apple, ผู้เชี่ยวชาญ
มุมมองการผสานรวมอีเมลและปฏิทินบริษัท, กิจการ

11 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Vimcal

ด้วยเครื่องมือมากมายที่นำเสนอการจัดระเบียบปฏิทิน, คุณสมบัติการจัดตารางเวลา, การจัดการปฏิทิน, และตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, มันยากที่จะรู้ว่าจะเริ่มต้นที่ไหน

เราได้คัดสรรมาให้คุณแล้ว—นี่คือรายชื่อทางเลือกยอดนิยมของ Vimcal ที่เราคัดสรรมาเพื่อการใช้งานส่วนตัวหรือธุรกิจของคุณในปีนี้!

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดตารางงานและการจัดการโครงการแบบร่วมมือ)

แดชบอร์ด ClickUp
ควบคุมการประชุม เวลา งาน และตารางเวลาของคุณด้วย ClickUp

เมื่อพูดถึงทางเลือกของ Vimcal,ClickUpโดดเด่นในฐานะคู่แข่งอันดับต้น ๆ

รู้จักกันดีในนาม แอปสำหรับทุกเรื่องในการทำงาน ClickUp มอบมากกว่าการจัดการงานเพียงอย่างเดียว—มันทำหน้าที่เป็นปฏิทินการจัดการโครงการด้วย เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการทำให้การจัดตารางเวลาและการจัดการนัดหมาย การประชุม และการโทรทั้งหมดเป็นเรื่องง่ายในที่เดียว

ClickUp Calendar

ClickUp นำเสนอปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AIซึ่งปรับให้เข้ากับลำดับความสำคัญของคุณ โดยใช้ AI ในการวางแผนตารางเวลาที่เหมาะสมที่สุดตามงาน กิจกรรม และเป้าหมายของคุณ ไม่ว่าคุณจะใช้เวอร์ชันเว็บหรือแอปมือถือ คุณสามารถดูงาน นัดหมาย และการประชุมทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายในอินเทอร์เฟซที่ราบรื่นเพียงหนึ่งเดียว

ClickUp Calendar
ใช้พลังของ AI เพื่อทำให้การจัดตารางเวลาของคุณราบรื่นขึ้นด้วย ClickUp Calendar

ด้วย Vimcal:

  • "วันนี้ฉันควรให้ความสำคัญกับอะไรเป็นอันดับแรก?"
  • "ไม่มีเวลาให้จดจ่อเพียงพอ"
  • "ฉันต้องเลื่อนเวลาสำหรับการโฟกัสอยู่ตลอดเวลา"

ด้วยปฏิทิน ClickUp:

  • ฉันรู้ว่าอะไรที่ต้องทำในวันนี้
  • "ฉันมีเวลาเพียงพอที่จะทำงานของฉัน!"
  • งานของฉันถูกจัดตารางโดยอัตโนมัติ!

ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก

ClickUp's Notetaker
บันทึกทุกรายละเอียดได้อย่างง่ายดายด้วย Notetaker ของ ClickUp

ClickUp's AI Notetakerคือความฝันของผู้ที่ชื่นชอบการประชุมที่มีประสิทธิภาพ มันสร้างบันทึกการประชุมที่ครบถ้วนและแปลงเป็นสรุปที่สมบูรณ์แบบของข้อมูลเชิงลึก รายการที่ต้องดำเนินการ และแม้แต่ผู้รับผิดชอบ!

การเชื่อมต่อ ClickUp

สร้างภาพไทม์ไลน์ จัดการงานของคุณ และแชร์ปฏิทินกับทีมหรือสาธารณะ—ทั้งหมดนี้ในขณะที่จัดลำดับความสำคัญของงานของคุณ นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับ Google Calendar ของคุณได้อย่างไร้ที่ติ ดังนั้นไม่มีอะไรตกหล่น

หากทีมของคุณพึ่งพาเครื่องมืออื่น ๆการผสานการทำงานของ ClickUp พร้อมดูแลคุณแล้ว เชื่อมต่อกับแอปยอดนิยมได้อย่างง่ายดาย เช่น HubSpot, Google Calendar, Outlook, Slack, Zoom และอื่น ๆ อีกมากมาย ด้วยการผสานการทำงานกับ Zapier คุณสามารถเชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือมากกว่า 1,000+ เพื่อความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด

การเชื่อมต่อ ClickUp
เชื่อมต่อเครื่องมือมากกว่า 1,000+ ด้วย ClickUp เพื่อการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้นด้วยการผสานการทำงานของ ClickUp

การซิงค์งานของ Google Calendar กับ ClickUpหมายความว่าคุณสามารถอัปเดตงานใน ClickUp และเห็นการเปลี่ยนแปลงใน Google Calendar ทันที อัปเดตกิจกรรมใน Google และการเปลี่ยนแปลงจะสะท้อนใน ClickUp ทำให้ทุกอย่างสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์แบบ

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ให้ClickUp Formsดูแลการจองของคุณ! สร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้เอง, จัดเส้นทางคำตอบอัตโนมัติ, และเปลี่ยนการจองให้เป็นงานใน ClickUp ทันที ไม่จำเป็นต้องติดตามด้วยตนเอง—เพียงกำหนดเวลาการนัดหมายได้อย่างง่ายดาย พร้อมการติดตามผลที่ราบรื่น

เทมเพลตแผนงานปฏิทิน ClickUp

อะไรจะดีไปกว่านี้? ClickUp มี เทมเพลตสำเร็จรูป หลากหลายรูปแบบให้คุณเลือกใช้ เพื่อเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเทมเพลต ClickUp Calendar Planner ที่จะช่วยให้คุณวางแผนและติดตามงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามกำหนดเวลา

เทมเพลตแผนงานปฏิทิน ClickUp
รับแม่แบบฟรี
ใช้มุมมองปฏิทินรายเดือนในเทมเพลตปฏิทิน ClickUp เพื่อวางแผนและจัดระเบียบทั้งเดือนของคุณล่วงหน้า

ด้วยมุมมองที่หลากหลายซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ นี่คือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการปฏิทินผู้บริหารของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมุมมองปฏิทินแบบรายเดือน คือตัวเลือกหลักสำหรับการจัดระเบียบงาน กิจกรรม และการประชุมตามวันที่

ClickUp Meetings

ClickUp Meetingsเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยให้การจัดการเป็นระเบียบง่ายขึ้น จัดการวาระการประชุม บันทึกข้อมูล และกำหนดรายการที่ต้องดำเนินการเพื่อให้ทีมของคุณรับผิดชอบ—ทั้งหมดในที่เดียว

ClickUp Meetings
จัดระเบียบการประชุมของคุณด้วย ClickUp Meetings—ติดตามวาระการประชุม, มอบหมายงาน, และจัดการกับสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดในที่เดียว

ด้วยการแก้ไขที่สมบูรณ์ คุณสามารถเน้นจุดสำคัญและจดบันทึกได้อย่างง่ายดายความคิดเห็นที่มอบหมายช่วยให้คุณมอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการโดยตรงให้กับสมาชิกในทีม

ใช้รายการตรวจสอบงานเพื่อติดตามวาระการประชุมของคุณและทำเครื่องหมายรายการที่เสร็จแล้วไปเรื่อย ๆ ตั้งค่างานที่เกิดซ้ำสำหรับวาระการประชุมที่จัดขึ้นเป็นประจำ และใช้คำสั่ง /Slash เพื่อดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อรักษาการประชุมให้เป็นไปตามแผนอยู่ในที่เดียว—นี่คือโซลูชันครบวงจรที่คุณกำลังมองหา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • จัดระเบียบตารางเวลาของคุณตามโครงการ ผู้รับผิดชอบ เวลาที่ติดตาม และงานที่แบ่งตามสี
  • ซิงค์แชท ClickUpกับมุมมองปฏิทินเพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานขณะส่งข้อความ
  • จัดการงานและกิจกรรมโดยตรงโดยใช้ClickUp Brainขณะใช้ฟีเจอร์ปฏิทินของ ClickUp หรือเชื่อมต่อกับแอปปฏิทินที่ผสานรวม
  • สำรวจไลบรารีเทมเพลตสำหรับทุกสิ่ง—รวมถึงเทมเพลตปฏิทินรายเดือนฟรี!

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางคนต้องการเวลาในการทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติทั้งหมด

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน
  • ClickUp AI Notetaker: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคาเพียง $6/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร

เราต้องการเครื่องมือสำหรับการมอบหมายงานและการติดตามงานที่ง่ายสำหรับโครงการของเรา Clickup ที่มีการผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามชั้นนำหลายตัวนั้นยอดเยี่ยมมาก การผสานรวมกับปฏิทินทำให้ Clickup และ Google Workspace ของเราสำหรับ Google Calendar ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ประชุมเสร็จแล้วใช่ไหม? ใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปบันทึกของคุณและส่งต่อให้ทีมของคุณได้เลย ไม่พลาดบริบทสำคัญอีกต่อไป!

ClickUp Brain
ติดตามข้อมูลสำคัญในการประชุมของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Brain

2. การเคลื่อนไหว (เหมาะที่สุดสำหรับการบล็อกเวลาโฟกัสเพื่อการทำงานที่ไม่ถูกรบกวน)

การเคลื่อนไหว
ผ่านทางการเคลื่อนไหว

หากตารางเวลาของคุณสามารถคิดได้ด้วยตัวเองล่ะ? นั่นคือสิ่งที่ Motion ทำ—มันจัดระเบียบงานและการประชุมโดยอัตโนมัติตามลำดับความสำคัญ. คุณสมบัติที่โดดเด่นของมันรวมถึงการซิงค์ปฏิทินทั้งหมดของคุณ, การจัดตารางการประชุมโดยอัตโนมัติ, และการปรับกำหนดเวลาอย่างไดนามิก.

"อัลกอริทึมแห่งความสุข" ของมันช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุด. มันยังทำนายกำหนดเวลาและลดการประชุมและอีเมลที่ไม่จำเป็น ช่วยเพิ่มผลผลิตโดยไม่ทำให้คุณรู้สึกถูกกดดัน.

คุณสมบัติเด่นของ Motion

  • สร้างตารางเวลาของคุณโดยอัตโนมัติด้วยปฏิทิน AIนี้ เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดตกหล่น
  • จัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างง่ายดายและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ
  • เลื่อนงานที่พลาดไปโดยไม่ต้องวางแผนใหม่ให้ยุ่งยาก
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำหนดเวลาได้รับการปฏิบัติตามและเสร็จสิ้นก่อนเวลาด้วยการจัดการเวลาอย่างชาญฉลาด
  • ติดตามกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงในที่เดียว ลดการประชุมที่ไม่จำเป็น และปกป้องเวลาที่คุณใช้ไปกับการทำงาน

การจำกัดการเคลื่อนไหว

  • งานที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญอาจไม่ปรากฏบนปฏิทินเสมอไป
  • คุณสมบัติของเครื่องมือจัดตารางเวลาอาจต้องคลิกหลายครั้ง ทำให้ใช้เวลานานกว่าผู้ช่วยปฏิทิน AI อื่น ๆ

การกำหนดราคาแบบเคลื่อนไหว

  • บุคคล: $34/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐานธุรกิจ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้ (สำหรับทีมที่มีผู้ใช้ไม่เกิน 15 คน)
  • ธุรกิจมืออาชีพ: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวการเคลื่อนไหว

  • G2: 4. 1/5 (110+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Motion ว่าอย่างไร

ฉันไม่ต้องกังวลอีกต่อไปว่าฉันกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ ตั้งค่าแล้วลืมไป แล้วดำเนินชีวิตต่อไป มันให้ความอิสระที่แท้จริง

📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำ มีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยการจำกัดเครื่องมือของพวกเขาไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ แชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้วหรือยัง? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ

3. ซันซามะ (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานงานจากแพลนเนอร์อื่น ๆ)

สุนสามา
ผ่านทางSunsama

ใครจะไม่ชอบวันที่ทุกอย่างที่ต้องการถูกจัดระเบียบไว้ในที่เดียว? การวางแผนประจำวันแบบมีไกด์ของ Sunsama ทำสิ่งนี้ให้คุณได้ มันช่วยให้คุณมีสมาธิด้วยการรวมงานจากเครื่องมือต่างๆ เช่น Trello และ Asana เข้ากับอีเมลจาก Gmail หรือ Outlook

ตั้งเป้าหมายที่เป็นจริง แบ่งเวลาสำหรับงานแต่ละอย่าง และทำแผนของคุณให้เสร็จด้วยระบบลากและวางที่ง่ายดาย Sunsama ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าและจบวันของคุณในเวลาที่เหมาะสม—โดยปราศจากความวุ่นวาย

คุณสมบัติเด่นของ Sunsama

  • ผสานงานจากเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Asana, Trello และอื่น ๆ เข้าด้วยกันในมุมมองเดียว
  • ใช้ AI เพื่อแนะนำกรอบเวลาที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามความซับซ้อนของงาน
  • ซิงค์กับ Gmail, Outlook และ Slack เพื่อแปลงอีเมลและข้อความให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
  • ลากและวางงานจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ และให้ทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สอดคล้องกัน
  • วางแผนอย่างมีจุดมุ่งหมายโดยใช้กิจวัตรทีละขั้นตอนเพื่อสิ้นสุดวันทำงานของคุณอย่างปราศจากความเครียด

ข้อจำกัดของ Sunsama

  • ไม่รองรับ API ของ Zapier สำหรับการสร้างเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง
  • ไม่มีแผนฟรีตลอดไป

การกำหนดราคาของ Sunsama

  • รายปี: $16/เดือน ชำระรายปี
  • รายเดือน: $20/เดือน ชำระรายเดือน

คะแนนและรีวิวของ Sunsama

  • G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Sunsama อย่างไรบ้าง?

มันทำให้ฉันเห็นภาพที่สมจริงว่าฉันใช้เวลาไปกับอะไรบ้าง ซึ่งช่วยให้ฉันยังคงมุ่งสู่เป้าหมายและความตั้งใจของตัวเองได้อย่างสอดคล้อง

🧠 เกร็ดความรู้: หลังจากทำงานเต็มเวลาครั้งแรกได้หนึ่งปี Ashutosh Priyadarshy และ Travis Meyer ก็ตระหนักว่าพวกเขาต้องการวิธีที่ดีกว่าในการจัดการตารางงาน หลังจากล้มเหลวกับผลิตภัณฑ์มาแล้วถึงสี่ปีในที่สุดพวกเขาก็ประสบความสำเร็จกับ Sunsama ในปี 2018

4. Amie (เหมาะที่สุดสำหรับการซิงค์และจัดการทั้งไลฟ์สไตล์และปริมาณงาน)

เอมี่
ผ่านทางเอมี่

จากการซิงค์การฟัง Spotify ของคุณไปจนถึงการติดตามการประชุม, ปริมาณงาน, การนอน, การออกกำลังกาย, การทำสมาธิ, และแม้กระทั่งอัตราการเต้นของหัวใจ, Amie นำทุกสิ่งมารวมไว้ในที่เดียว. Amie ไม่ใช่แค่แอปจัดตารางเวลาอีกตัวหนึ่ง—มันคือพื้นที่ทำงานที่ออกแบบมาอย่างสวยงามซึ่งผสานปฏิทิน, งาน, และอีเมลของคุณเข้าด้วยกันในอินเทอร์เฟซที่เรียบหรู.

ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและประสบการณ์ที่ลื่นไหลอย่างน่าประทับใจ การวางแผนจึงกลายเป็นเรื่องง่ายดาย ทุกการโต้ตอบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดตารางงานด้วยการลากและวาง หรือการสร้างงานอย่างรวดเร็ว ล้วนถูกออกแบบมาเพื่อความรวดเร็วและความเรียบง่าย

คุณสมบัติเด่นของ Amie

  • เพิ่มงานและกิจกรรมเพียงแค่พิมพ์; Amie ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และจัดตารางให้ทันที
  • ใช้เครื่องมือสร้างข้อความตอบกลับด้วย AI เพื่อร่างอีเมลที่ชาญฉลาดตามสไตล์การเขียนและบริบทของคุณ
  • จัดระเบียบวันของคุณใหม่ได้ในไม่กี่วินาทีด้วยการย้ายงานต่างๆ ไปยังปฏิทินของคุณโดยตรง
  • ติดตามงาน, กิจกรรมในปฏิทิน, และแม้กระทั่งตัวจับเวลา Pomodoro ด้วยวิดเจ็ตแบบโต้ตอบได้โดยตรงจากหน้าจอหลักของคุณ
  • เพิ่มสมาธิด้วยเซสชัน Pomodoro ในตัวที่ช่วยให้คุณทำงานเป็นช่วงๆ อย่างมีโครงสร้าง
  • มุมมองแบบแยกบนมือถือเพื่อให้คุณใช้หน้าจอได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของเอมี่

  • ปัจจุบัน Amie มีให้บริการเฉพาะบน iOS และเดสก์ท็อปเท่านั้น ทำให้ผู้ใช้ Android ไม่สามารถใช้งานได้
  • ในขณะที่มันซิงค์ได้ดีกับ Apple Calendar และ Spotify แต่มันขาดการผสานรวมกับบุคคลที่สามในระดับลึกเช่น Zapier สำหรับการสร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเอง

ราคาของ Amie

  • ส่วนบุคคล: $10/เดือน ชำระรายปี
  • ข้อดี: $20/เดือน ชำระรายเดือน
  • ธุรกิจ: $30/เดือน ชำระรายปี
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของเอมี่

  • G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
  • Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู

🧠 เกร็ดความรู้:Amie เริ่มต้นจากการ "ใช้งานผิดวิธี" อย่างสร้างสรรค์ของ Google Calendar ผู้สร้างได้ดัดแปลงต้นแบบขึ้นมาโดยการผลักดัน Google Calendar ให้ถึงขีดจำกัดก่อนที่จะพัฒนาให้กลายเป็นแพลนเนอร์ที่ออกแบบอย่างสวยงามอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

5. Akiflow (เหมาะที่สุดสำหรับการบล็อกเวลาแบบรวมโดยไม่จำเป็นต้องสลับแท็บและหน้าต่าง)

Akiflow: ทางเลือกสำหรับ Vimcal
ผ่านทางAkiflow

มุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพ Akiflow เปลี่ยนรายการที่ต้องทำที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นตารางเวลาที่เป็นระเบียบ มันถูกสร้างขึ้นเพื่อความเร็วและการควบคุม ผสมผสานการจัดการงานกับปฏิทินที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดการประชุมและช่วยให้คุณควบคุมเวลาของคุณได้

บันทึกงานได้ทันที วางแผนวันของคุณด้วยการบล็อกเวลา และเข้าร่วมประชุมได้อย่างรวดเร็ว ทางลัดและกิจวัตรที่ฝังไว้ช่วยให้คุณจัดระเบียบวันของคุณได้อย่างเป็นธรรมชาติ—เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การทำให้งานสำเร็จโดยไม่ต้องคิดมากเกี่ยวกับกระบวนการ

คุณสมบัติเด่นของ Akiflow

  • ดึงงานจาก Notion, Slack, Trello และอื่น ๆ มาไว้ในมุมมองเดียวที่รวมกัน
  • เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงานได้ทันทีด้วยกล่องข้อความสากล
  • ลากและวางงานลงในปฏิทินของคุณเพื่อการจัดสรรเวลาและการวางแผนอย่างเป็นระบบ
  • สร้างกิจวัตรประจำวันและกิจกรรมประจำตัวที่ปรับแต่งได้เพื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดวันทำงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
  • นำทาง, กำหนดเวลา, และวางแผนด้วยการคลิกน้อยที่สุดผ่านคีย์ลัด
  • สำรวจโมเดล AI เพื่อกำหนดงานโดยอัตโนมัติตามการฝึกอบรมที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

ข้อจำกัดของ Akiflow

  • การจัดระเบียบงานสามารถยืดหยุ่นได้มากขึ้นด้วยตัวเลือกการติดแท็กที่ดีกว่า
  • การแจ้งเตือนและการเตือนความจำอาจไม่มีความเป็นธรรมชาติหรืออัจฉริยะเท่าที่ผู้ใช้บางคนต้องการ

ราคาของ Akiflow

  • ทดลองใช้ฟรี
  • โปรรายเดือน: $34/เดือน ชำระรายเดือน
  • โปรรายปี: $19/เดือน ชำระรายปี

คะแนนและรีวิวของ Akiflow

  • G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Akiflow ว่าอย่างไร

ด้วยการรวมเครื่องมือทั้งหมดของฉันไว้ในอินเทอร์เฟซเดียวที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ ทำให้สมาชิกในทีมแต่ละคนสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงได้ มันกลายเป็นเพื่อนคู่ใจที่ขาดไม่ได้สำหรับการจัดระเบียบและติดตามงานประจำวันของฉัน

อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบการจัดการเวลาว่าง (ปฏิทิน & ตารางเวลา)

6. Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำแบบเรียบง่าย)

Todoist: ทางเลือกของ Vimcal
ผ่านทางTodoist

หากคุณต้องการควบคุมงานของคุณโดยไม่ให้มีความวุ่นวาย ลองใช้ Todoist ดูสิ มันสามารถสร้าง จัดการ และจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ป้ายกำกับ วันที่ครบกำหนด และความคิดเห็นได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถติดตามความคืบหน้า แบ่งงานที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อย และจัดการงานที่ต้องทำซ้ำได้โดยไม่มีปัญหา

การทำงานร่วมกัน? จัดให้! แบ่งปันงาน ทำให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Dropbox, Slack และ Google Calendar เพื่อให้การทำงานของคุณเชื่อมต่อกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist

  • จัดการงานอย่างเป็นระเบียบได้อย่างง่ายดายด้วยระบบจัดการงานที่ใช้งานง่าย
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการแจ้งเตือน การแจ้งข่าวสาร และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
  • วางแผนตารางเวลาของคุณภายในไม่กี่วินาทีด้วยการซิงค์แบบเรียลไทม์ระหว่าง Todoist, Google/Microsoft Calendar และ Trevor AI

ข้อจำกัดของ Todoist

  • มีขีดจำกัดการใช้งาน 300 งานต่อโครงการ ไม่จำกัดตามแผน
  • การผสานการทำงานกับ IFTTT (If This Then That) ของมันไม่ทำงานได้ดีกับงานที่ทำซ้ำ และใช้เวลาสักครู่ในการซิงค์งาน

ราคาของ Todoist

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $4/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist

  • G2: 4. 4/5 (800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (2,500+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Todoist อย่างไร

ซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายและเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างรายการและติดตามประสิทธิภาพการทำงาน น่าเสียดายที่ฟีเจอร์ขั้นสูงและเครื่องมือจัดการโครงการมีจำกัดในเวอร์ชันฟรี

👀 คุณรู้หรือไม่?ปรากฏการณ์ไซการ์นิกแสดงให้เห็นว่างานที่ยังไม่เสร็จจะคอยรบกวนจิตใจคุณ นั่นคือเหตุผลที่รายการสิ่งที่ต้องทำมีความสำคัญ—มันช่วยให้คุณเคลียร์ความคิดที่วุ่นวายและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด

7. Calendly (เหมาะที่สุดสำหรับการนัดหมายการประชุมกับผู้ใช้ภายนอก)

Calendly: ทางเลือกของ Vimcal
ผ่านCalendly

สิ่งที่ทำให้ Calendly แตกต่างคือการกำจัดความยุ่งยากในการประสานงานทางอีเมลที่ไม่สิ้นสุด มันช่วยลดความยุ่งยากในการจัดตารางเวลาด้วยการซิงค์กับปฏิทินของคุณ และแสดงเฉพาะช่วงเวลาที่คุณว่างให้ผู้รับเชิญเลือกเท่านั้น

คุณสามารถปรับแต่งลิงก์การนัดหมายของคุณได้อย่างง่ายดาย ตั้งระยะเวลาการประชุมที่ต้องการ และปรับหมวดหมู่ของกิจกรรมให้เหมาะกับความต้องการของคุณ ผู้ได้รับเชิญสามารถจองเวลาที่ว่างของคุณได้โดยตรงโดยไม่ต้องมีการดำเนินการใด ๆ จากคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly

  • สร้างลิงก์กำหนดเวลาส่วนตัวสำหรับการจองที่ง่ายดาย ปรับให้เข้ากับช่วงเวลาที่คุณสะดวก
  • ซิงค์ปฏิทินได้อย่างง่ายดายเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งอีเมลไปมาและรักษาความสอดคล้องกันข้ามเขตเวลา
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนและเตือนความจำอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าการประชุมไม่ถูกพลาดและหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
  • ผสานการทำงานกับ Google Calendar, Outlook และ Microsoft 365 เพื่อรักษาความสอดคล้องของกิจกรรมในทุกอุปกรณ์แบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของ Calendly

  • มีรายชื่อรอสำหรับฟีเจอร์ AI ของมัน
  • การจัดการงานและคุณสมบัติด้านประสิทธิภาพที่จำกัด

ราคาของ Calendly

  • ฟรีตลอดไป
  • มาตรฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: 15,000 ดอลลาร์/ปี

คะแนนและรีวิวของ Calendly

  • G2: 4. 7/5 (2,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Calendly ว่าอย่างไร

ฉันได้ใช้ Calendly อย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสำหรับการนำเสนอขายและการสัมภาษณ์ผู้สมัคร มันมีความเสถียรและทำงานได้ดีเสมอ

อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Calendly

8. Chili Piper (ดีที่สุดสำหรับการเปลี่ยนความต้องการให้เป็นไปป์ไลน์)

Chili Piper: ทางเลือกแทน Vimcal
ผ่านทางChili Piper

ต้องการทำให้การจัดตารางการประชุมง่ายขึ้นในขณะที่เพิ่มอัตราการปิดการขายหรือไม่? Chili Piper อาจเป็นคำตอบที่คุณต้องการ Chili Piper เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการแปลงความต้องการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองลูกค้า การจัดเส้นทาง และการจัดตารางเวลา

การผสานรวมแชท การจัดเส้นทางแบบฟอร์ม และการจัดตารางเวลา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขายและขจัดปัญหาคอขวด ทำให้ธุรกิจสามารถคัดกรองลูกค้าที่มีศักยภาพ จัดเส้นทางคำถาม และนัดหมายการประชุมได้ทันที

คุณสมบัติเด่นของ Chili Piper

  • นัดหมายการประชุมด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวผ่าน ChiliCal และซิงค์ปฏิทินแบบเรียลไทม์
  • อัตโนมัติการส่งต่องานและการจัดตารางเวลาสำหรับทีมที่ออกไปทำงาน
  • กระจายลูกค้าเป้าหมายตามกฎที่ซับซ้อนเพื่อให้การติดตามเร็วขึ้น
  • รวบรวมรายงานเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของลีด

ข้อจำกัดของ Chili Piper

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับแม่แบบการกำหนดเวลาการประชุม
  • กระบวนการตั้งค่าที่ซับซ้อนซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่

ราคาของ Chili Piper

  • บริการคอนเซียร์จ: 30 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • แชท: 30 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • Distro: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การส่งต่อ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มเพิ่มเติม: สูงสุด $1,000/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แพลตฟอร์มการเปลี่ยนแปลงความต้องการ: $72/เดือนต่อผู้ใช้ (+ ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม)

คะแนนและรีวิวของ Chili Piper

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 650 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Chili Piper ว่าอย่างไร

Chili Piper เป็นระบบที่ชาญฉลาด ใช้งานง่าย และส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเราแม้ในช่วงที่เราปิดทำการในตอนกลางคืน ด้วย Chili Piper ผมมั่นใจว่าเดโมที่จองผ่านเว็บไซต์ของเราจะถูกจัดสรรไปยังผู้รับผิดชอบอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีเดิมของเรา

💡เคล็ดลับมืออาชีพ:ตั้งเวลาแม่แบบในExcel, Google Sheets และ ClickUp เพื่อเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว ทำให้งานเป็นระเบียบและติดตามกำหนดเวลาได้ง่ายดาย ลดความพยายามให้น้อยที่สุด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการไม่พลาดสิ่งสำคัญทั้งในตารางส่วนตัวและตารางงานของทีม!

9. Google Calendar (เหมาะที่สุดสำหรับการได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในแต่ละวัน)

Google Calendar: ทางเลือกของ Vimcal
ผ่านGoogle ปฏิทิน

Google Calendar—พูดง่ายๆ—ทำให้การนัดหมายเป็นเรื่องง่าย ด้วยการซิงค์แบบเรียลไทม์ในทุกอุปกรณ์ มันทำให้การจัดระเบียบวันของคุณง่ายขึ้นโดยเชื่อมต่อกับ Gmail และแอป Google Workspace อื่นๆ

ไม่ว่าจะใช้ส่วนตัวหรือทำงานร่วมกันเป็นทีม Google Calendar ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้การจัดการเวลาเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Calendar

  • เปิดใช้งานตัวเลือก RSVP เพื่อทำให้การจัดการการเข้าร่วมงานง่ายขึ้น
  • ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการวิเคราะห์เวลาเพื่อการตัดสินใจจัดตารางเวลาที่ชาญฉลาดขึ้นและการจัดสรรเวลาที่ดีขึ้น
  • ปรับแต่งตารางนัดหมายให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและข้อกำหนดเฉพาะ เพื่อความเป็นระเบียบสูงสุด
  • ซิงค์ปฏิทินข้ามหลายแพลตฟอร์มเพื่อการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ทำให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันและได้รับข้อมูลล่าสุด
  • ใช้ Gemini AI เพื่อปรับเวลาการประชุมอย่างชาญฉลาด, แนะนำงานที่ต้องทำต่อ, และทำให้กระบวนการจัดตารางเวลาเป็นอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Google Calendar

  • แม้ว่าเอกสารที่มีอยู่ใน Google Drive สามารถซิงค์ได้ แต่ไม่มีตัวเลือกสำหรับการฝังเอกสาร
  • ขาดการจัดการงานในตัว ต้องใช้การเชื่อมต่อกับบริการของบุคคลที่สามสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำ

ราคาของ Google Calendar

  • Google Calendar สามารถใช้งานได้ฟรีด้วยบัญชี Google

การให้คะแนนและรีวิวใน Google Calendar

  • G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Calendar ว่าอย่างไร

มันอาจเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ฉันใช้บ่อยที่สุดในการจัดระเบียบชีวิตและตารางเวลาของฉันกับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือชีวิตส่วนตัว

อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Calendar

10. Fantastical (เหมาะที่สุดสำหรับการเสนอเวลาและวันที่หลายรายการสำหรับงานเชิญ)

มหัศจรรย์: ทางเลือกของ Vimcal
ผ่านทางFantastical

พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ Apple และ Windows, Fantastical ทำให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่าย. ซิงค์ได้อย่างง่ายดายกับ iCloud, Google, Outlook, และอื่น ๆ — รวบรวมกิจกรรมและงานทั้งหมดของคุณไว้ในศูนย์กลางที่เรียบหรูเพียงแห่งเดียว.

ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ (วัน, สัปดาห์, เดือน และอื่นๆ) และการป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ การเพิ่มกิจกรรมต่างๆ ทำได้ง่ายเพียงแค่พิมพ์ "ทานอาหารกลางวันกับ Alex เวลา 13.00 น. ในวันศุกร์" นอกจากนี้ การผสานการทำงานในตัวช่วยให้คุณเข้าร่วมการประชุม Zoom, Google Meet หรือ Teams ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่น่าอัศจรรย์

  • จัดการงานควบคู่ไปกับกิจกรรมในปฏิทินของคุณ พร้อมการแจ้งเตือนและการโอนย้ายงานที่ค้างอยู่ไปยังวันถัดไป
  • เพิ่มและเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์พร้อมรองรับบริการต่างๆ เช่น Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams
  • ส่งข้อเสนอการจัดงานพร้อมวันที่และเวลาหลายช่วงให้กับผู้รับเชิญ
  • แนบไฟล์หรือรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและงานของคุณเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็วในระหว่างการประชุมหรือขณะทำงานให้เสร็จ

ข้อจำกัดที่เหนือจินตนาการ

  • จำกัดเฉพาะ iOS และเดสก์ท็อป ทำให้ผู้ใช้ Android ไม่สามารถใช้งานได้
  • การจัดการปฏิทินบน iOS และ iPadOS ต้องเพิ่มบัญชีผ่าน Fantastical หรือตั้งค่าด้วยตนเอง

ราคาที่เกินจริง

  • บุคคล: $4.75/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ครอบครัว (สูงสุด 5 คน): $7.50/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ทีม: $4.75/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิวที่น่าอัศจรรย์

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิว 20+ รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Fantastical ว่าอย่างไร

ฉันชอบที่มันง่ายมากในการสร้างกิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ และมันสามารถถอดรหัสภาษาอังกฤษธรรมดาให้เป็นชื่อเรื่อง วันที่ เวลา และสถานที่ได้

11. Outlook (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับสภาพแวดล้อมของ Microsoft Office)

มุมมอง: ทางเลือกของ Vimcal
ผ่านทางOutlook

หากคุณกำลังมองหาวิธีอัจฉริยะในการจัดการตารางเวลาและกิจกรรมของทั้งทีมOutlookพร้อมตอบโจทย์คุณ! ด้วยฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้ การแชร์ปฏิทิน ธีมแยกสีเพื่อความชัดเจน และหน้าจอเปรียบเทียบปฏิทินหลายรายการ Outlook จึงเป็นโซลูชันที่ครบครันสำหรับการบริหารจัดการงานของคุณให้เป็นไปตามแผน

สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Microsoft Teams คุณสามารถกำหนดเวลา เข้าร่วม และจัดการประชุมได้โดยตรงจากปฏิทินของคุณ—ไม่ต้องคลิกหรือเปิดหน้าต่างเพิ่มเติม!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Outlook

  • บล็อกลิงก์ที่ไม่ปลอดภัยโดยอัตโนมัติ ป้องกันการหลอกลวงทางไซเบอร์ ไวรัส และภัยคุกคามจากมัลแวร์
  • ซิงค์ Google Calendar กับ Outlook เพื่อให้การนัดหมายทั้งหมดของคุณอยู่ในที่เดียว
  • ค้นหาข้อความ, ผู้คน, และเอกสารได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบค้นหาอัจฉริยะของ Outlook
  • เปรียบเทียบตารางเวลาหลายรายการเคียงข้างกันเพื่อการวางแผนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
  • ใช้ Co-pilot AI เพื่อร่างคำตอบอีเมล วางแผนการประชุม และสร้างสรุปเหตุการณ์ ทำให้งานต่างๆ รวดเร็วและง่ายขึ้น

ข้อจำกัดของ Outlook

  • การมีฟีเจอร์มากเกินไปอาจทำให้งานการจัดตารางพื้นฐานซับซ้อนขึ้น
  • การเปลี่ยนแปลงที่ทำใน Outlook จะไม่ซิงค์โดยอัตโนมัติกับ Google Calendar ผ่านฟีเจอร์การส่งออก

การกำหนดราคาของ Outlook

  • ปฏิทิน Microsoft Outlook ฟรีเมื่อมีบัญชี Microsoft

การจัดอันดับและบทวิจารณ์ของ Outlook

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,900 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Outlook อย่างไรบ้าง?

นี่เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในที่ทำงาน มันจัดระเบียบอีเมล ปฏิทิน และการประชุมทั้งหมดของฉันไว้ในที่เดียว! สิ่งนี้ช่วยฉันได้มาก โดยเฉพาะในการจัดตารางเวลาและเตือนฉันเกี่ยวกับการประชุมในอนาคต

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: จัดเวลา ช่วงเวลาโฟกัส ไว้บนปฏิทินของคุณโดยเฉพาะ และปฏิบัติเสมือนเป็นนัดสำคัญที่ไม่สามารถเลื่อนหรือขาดได้—ไม่มีสิ่งรบกวน ไม่เลื่อนนัด เพียงแค่ทำงานอย่างตั้งใจและไม่ถูกขัดจังหวะ!

ClickUp Calendar: ความลงตัวที่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการในการจัดตารางของคุณ

แม้จะมีเครื่องมือจัดตารางเวลาจำนวนมาก แต่ก็ยังง่ายที่จะเสียเวลาและตกหลุมพรางของการวางแผนผิดพลาด หลายทางเลือกของ Vimcal สามารถจัดการกับพื้นฐานได้ แต่กลับประสบปัญหาในการสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพกับความง่ายในการใช้งาน

ClickUp เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น มันรวมการจัดการงาน การจัดตารางเวลา และเครื่องมือการทำงานร่วมกันเข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้คุณจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

พร้อมที่จะทำให้เวลาของคุณทำงานเพื่อคุณแล้วหรือยัง?ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้!