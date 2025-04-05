11 อันดับทางเลือก Vimcal สำหรับการจัดตารางงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นในปี 2025

เวลาคือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุด แต่กลับเป็นสิ่งที่เราใช้แย่ที่สุด
เวลาคือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุด แต่กลับเป็นสิ่งที่เราใช้แย่ที่สุด
การประชุมก็เหมือนกับน้ำตาล—มากเกินไปแล้วประสิทธิภาพการทำงานของคุณจะลดลง การสำรวจล่าสุดของ Slack เปิดเผยว่าการใช้เวลาในการประชุมมากกว่าสองชั่วโมงต่อวันส่งผลเช่นนั้น ไม่ดีเลยใช่ไหม?
เข้าสู่ Vimcal, "ปฏิทินที่เร็วที่สุดในโลก" ที่นี่เพื่อประหยัดเวลาของคุณ... หรือไม่?
แม้ว่า Vimcal จะเป็นปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ยอดเยี่ยม แต่อาจไม่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกคน บางทีคุณอาจต้องการปฏิทินที่ซิงค์กับทีมได้ดีกว่า มีการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งกว่า หรือแค่ ดู เท่กว่า
ไม่ว่าคุณจะมีสไตล์แบบไหน เราได้รวบรวมทางเลือกที่ดีที่สุดของ Vimcal ที่จะช่วยให้คุณกลับมาควบคุมวันของคุณ หลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าจากการประชุม และทำให้ทุกชั่วโมงมีค่า มาเริ่มกันเลย!
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือรายชื่อ 11 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Vimcal ที่จะช่วยให้คุณวางแผนเวลาได้อย่างง่ายดาย:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานและการจัดการโครงการแบบร่วมมือ
- การเคลื่อนไหว: เหมาะที่สุดสำหรับการบล็อกช่วงเวลาที่ต้องมีสมาธิเพื่อทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกรบกวน
- ซันซามา: เหมาะที่สุดสำหรับการรวมงานจากแพลนเนอร์อื่น ๆ
- เอมี่: เหมาะที่สุดสำหรับการซิงค์และจัดการทั้งไลฟ์สไตล์และงาน
- Akiflow: เหมาะที่สุดสำหรับการบล็อกเวลาแบบรวมโดยไม่จำเป็นต้องสลับแท็บและหน้าต่าง
- Todoist: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำแบบเรียบง่าย
- Calendly: เหมาะที่สุดสำหรับการนัดหมายการประชุมกับผู้ใช้ภายนอก
- Chili Piper: เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนความต้องการให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ
- Google Calendar: เหมาะที่สุดสำหรับการได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในแต่ละวัน
- แฟนตาซี: เหมาะที่สุดสำหรับการเสนอเวลาและวันที่หลายรายการสำหรับกิจกรรมแก่ผู้รับเชิญ
- มุมมอง: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับสภาพแวดล้อม Microsoft Office
ข้อจำกัดของ Vimcal
Vimcal ทำการตลาดตัวเองว่าเป็น "ปฏิทินที่เร็วที่สุดในโลก" แต่ถึงแม้เครื่องมือที่เร็วที่สุดก็อาจเจออุปสรรคบางอย่างได้ นี่คือข้อจำกัดบางประการที่ควรระวัง:
- การจัดการงานที่จำกัด: การจัดตารางเวลาเป็นไปอย่างราบรื่น แต่การจัดการงานควบคู่ไปกับการประชุมต้องใช้แอปอื่นเพิ่มเติม ❌
- ความท้าทายในการทำงานร่วมกัน: เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล แต่ขาดพื้นที่ทำงานร่วมกัน การมอบหมายงาน และการติดตามความคืบหน้าสำหรับทีม ❌
- ง่ายเกินไปสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน: ดีไซน์เรียบหรูสไตล์มินิมอล แต่ขาดฟังก์ชันขั้นสูงที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการโครงการ เช่น การบล็อกเวลาแบบละเอียด ❌
- การเชื่อมต่อที่จำกัด: เชื่อมต่อกับปฏิทินยอดนิยมได้ แต่ไม่มีการเชื่อมต่อ Zapier อย่างครอบคลุม ❌
- ราคาแพงสำหรับบุคคลทั่วไป: เวอร์ชันฟรีมีเฉพาะบน iOS เท่านั้น และค่าใช้จ่ายดูสูงเกินไปสำหรับความต้องการพื้นฐาน ❌
แม้ว่าความเร็วและการออกแบบของ Vimcal จะน่าประทับใจ แต่อาจไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการโซลูชันการจัดการงานที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้น
👀 คุณรู้หรือไม่?พนักงานใช้เวลาประชุมเพิ่มขึ้นถึงสามเท่าตั้งแต่ปี2020 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการทำงานทางไกลและการทำงานร่วมกันแบบดิจิทัล นั่นคือเหตุผลที่การมีเครื่องมือที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาประสิทธิภาพการทำงานให้สูงและการประชุมให้เป็นไปตามเป้าหมาย!
การเปรียบเทียบทางเลือกของ Vimcal: ภาพรวม
|เครื่องมือ
|กรณีการใช้งาน
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คลิกอัพ
|การจัดการโครงการและปฏิทิน
|ทีมขนาดใหญ่, สตาร์ทอัพ, ธุรกิจ
|การเคลื่อนไหว
|การจัดตารางเวลาด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
|ผู้ที่ชื่นชอบการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, ทีม
|ซันซามา
|การวางแผนและงานประจำวัน
|มืออาชีพ, ผู้ทำงานทางไกล
|เอมี่
|การผสานปฏิทินและงาน
|บุคคล, ทีมเล็ก
|อาคิฟลอว์
|การรวมงานและปฏิทิน
|มืออาชีพที่ยุ่ง, ทีม
|Todoist
|การจัดการงานและสิ่งที่ต้องทำ
|บุคคล, ฟรีแลนซ์, ทีม
|Calendly
|การนัดหมายการประชุม
|ทีมขาย, ฟรีแลนซ์
|ชิลี ไพเพอร์
|การประชุมฝ่ายขายอัตโนมัติ
|ทีมขาย, องค์กรธุรกิจ
|Google ปฏิทิน
|การจัดตารางกิจกรรม
|บุคคล, ทีม, ธุรกิจ
|มหัศจรรย์
|คำเชิญในปฏิทิน Apple
|ผู้ใช้ Apple, ผู้เชี่ยวชาญ
|มุมมอง
|การผสานรวมอีเมลและปฏิทิน
|บริษัท, กิจการ
11 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Vimcal
ด้วยเครื่องมือมากมายที่นำเสนอการจัดระเบียบปฏิทิน, คุณสมบัติการจัดตารางเวลา, การจัดการปฏิทิน, และตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, มันยากที่จะรู้ว่าจะเริ่มต้นที่ไหน
เราได้คัดสรรมาให้คุณแล้ว—นี่คือรายชื่อทางเลือกยอดนิยมของ Vimcal ที่เราคัดสรรมาเพื่อการใช้งานส่วนตัวหรือธุรกิจของคุณในปีนี้!
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดตารางงานและการจัดการโครงการแบบร่วมมือ)
เมื่อพูดถึงทางเลือกของ Vimcal,ClickUpโดดเด่นในฐานะคู่แข่งอันดับต้น ๆ
รู้จักกันดีในนาม แอปสำหรับทุกเรื่องในการทำงาน ClickUp มอบมากกว่าการจัดการงานเพียงอย่างเดียว—มันทำหน้าที่เป็นปฏิทินการจัดการโครงการด้วย เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการทำให้การจัดตารางเวลาและการจัดการนัดหมาย การประชุม และการโทรทั้งหมดเป็นเรื่องง่ายในที่เดียว
ClickUp Calendar
ClickUp นำเสนอปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AIซึ่งปรับให้เข้ากับลำดับความสำคัญของคุณ โดยใช้ AI ในการวางแผนตารางเวลาที่เหมาะสมที่สุดตามงาน กิจกรรม และเป้าหมายของคุณ ไม่ว่าคุณจะใช้เวอร์ชันเว็บหรือแอปมือถือ คุณสามารถดูงาน นัดหมาย และการประชุมทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายในอินเทอร์เฟซที่ราบรื่นเพียงหนึ่งเดียว
❌ ด้วย Vimcal:
- "วันนี้ฉันควรให้ความสำคัญกับอะไรเป็นอันดับแรก?"
- "ไม่มีเวลาให้จดจ่อเพียงพอ"
- "ฉันต้องเลื่อนเวลาสำหรับการโฟกัสอยู่ตลอดเวลา"
✅ ด้วยปฏิทิน ClickUp:
- ฉันรู้ว่าอะไรที่ต้องทำในวันนี้
- "ฉันมีเวลาเพียงพอที่จะทำงานของฉัน!"
- งานของฉันถูกจัดตารางโดยอัตโนมัติ!
ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก
ClickUp's AI Notetakerคือความฝันของผู้ที่ชื่นชอบการประชุมที่มีประสิทธิภาพ มันสร้างบันทึกการประชุมที่ครบถ้วนและแปลงเป็นสรุปที่สมบูรณ์แบบของข้อมูลเชิงลึก รายการที่ต้องดำเนินการ และแม้แต่ผู้รับผิดชอบ!
การเชื่อมต่อ ClickUp
สร้างภาพไทม์ไลน์ จัดการงานของคุณ และแชร์ปฏิทินกับทีมหรือสาธารณะ—ทั้งหมดนี้ในขณะที่จัดลำดับความสำคัญของงานของคุณ นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับ Google Calendar ของคุณได้อย่างไร้ที่ติ ดังนั้นไม่มีอะไรตกหล่น
หากทีมของคุณพึ่งพาเครื่องมืออื่น ๆการผสานการทำงานของ ClickUp พร้อมดูแลคุณแล้ว เชื่อมต่อกับแอปยอดนิยมได้อย่างง่ายดาย เช่น HubSpot, Google Calendar, Outlook, Slack, Zoom และอื่น ๆ อีกมากมาย ด้วยการผสานการทำงานกับ Zapier คุณสามารถเชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือมากกว่า 1,000+ เพื่อความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด
การซิงค์งานของ Google Calendar กับ ClickUpหมายความว่าคุณสามารถอัปเดตงานใน ClickUp และเห็นการเปลี่ยนแปลงใน Google Calendar ทันที อัปเดตกิจกรรมใน Google และการเปลี่ยนแปลงจะสะท้อนใน ClickUp ทำให้ทุกอย่างสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์แบบ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ให้ClickUp Formsดูแลการจองของคุณ! สร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้เอง, จัดเส้นทางคำตอบอัตโนมัติ, และเปลี่ยนการจองให้เป็นงานใน ClickUp ทันที ไม่จำเป็นต้องติดตามด้วยตนเอง—เพียงกำหนดเวลาการนัดหมายได้อย่างง่ายดาย พร้อมการติดตามผลที่ราบรื่น
เทมเพลตแผนงานปฏิทิน ClickUp
อะไรจะดีไปกว่านี้? ClickUp มี เทมเพลตสำเร็จรูป หลากหลายรูปแบบให้คุณเลือกใช้ เพื่อเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเทมเพลต ClickUp Calendar Planner ที่จะช่วยให้คุณวางแผนและติดตามงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามกำหนดเวลา
ด้วยมุมมองที่หลากหลายซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ นี่คือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการปฏิทินผู้บริหารของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมุมมองปฏิทินแบบรายเดือน คือตัวเลือกหลักสำหรับการจัดระเบียบงาน กิจกรรม และการประชุมตามวันที่
ClickUp Meetings
ClickUp Meetingsเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยให้การจัดการเป็นระเบียบง่ายขึ้น จัดการวาระการประชุม บันทึกข้อมูล และกำหนดรายการที่ต้องดำเนินการเพื่อให้ทีมของคุณรับผิดชอบ—ทั้งหมดในที่เดียว
ด้วยการแก้ไขที่สมบูรณ์ คุณสามารถเน้นจุดสำคัญและจดบันทึกได้อย่างง่ายดายความคิดเห็นที่มอบหมายช่วยให้คุณมอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการโดยตรงให้กับสมาชิกในทีม
ใช้รายการตรวจสอบงานเพื่อติดตามวาระการประชุมของคุณและทำเครื่องหมายรายการที่เสร็จแล้วไปเรื่อย ๆ ตั้งค่างานที่เกิดซ้ำสำหรับวาระการประชุมที่จัดขึ้นเป็นประจำ และใช้คำสั่ง /Slash เพื่อดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อรักษาการประชุมให้เป็นไปตามแผนอยู่ในที่เดียว—นี่คือโซลูชันครบวงจรที่คุณกำลังมองหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดระเบียบตารางเวลาของคุณตามโครงการ ผู้รับผิดชอบ เวลาที่ติดตาม และงานที่แบ่งตามสี
- ซิงค์แชท ClickUpกับมุมมองปฏิทินเพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานขณะส่งข้อความ
- จัดการงานและกิจกรรมโดยตรงโดยใช้ClickUp Brainขณะใช้ฟีเจอร์ปฏิทินของ ClickUp หรือเชื่อมต่อกับแอปปฏิทินที่ผสานรวม
- สำรวจไลบรารีเทมเพลตสำหรับทุกสิ่ง—รวมถึงเทมเพลตปฏิทินรายเดือนฟรี!
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางคนต้องการเวลาในการทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติทั้งหมด
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน
- ClickUp AI Notetaker: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคาเพียง $6/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร
เราต้องการเครื่องมือสำหรับการมอบหมายงานและการติดตามงานที่ง่ายสำหรับโครงการของเรา Clickup ที่มีการผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามชั้นนำหลายตัวนั้นยอดเยี่ยมมาก การผสานรวมกับปฏิทินทำให้ Clickup และ Google Workspace ของเราสำหรับ Google Calendar ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
เราต้องการเครื่องมือสำหรับการมอบหมายงานและการติดตามงานที่ง่ายสำหรับโครงการของเรา Clickup ที่มีการผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามชั้นนำหลายตัวนั้นยอดเยี่ยมมาก การผสานรวมกับปฏิทินทำให้ Clickup และ Google Workspace ของเราสำหรับ Google Calendar ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ประชุมเสร็จแล้วใช่ไหม? ใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปบันทึกของคุณและส่งต่อให้ทีมของคุณได้เลย ไม่พลาดบริบทสำคัญอีกต่อไป!
2. การเคลื่อนไหว (เหมาะที่สุดสำหรับการบล็อกเวลาโฟกัสเพื่อการทำงานที่ไม่ถูกรบกวน)
หากตารางเวลาของคุณสามารถคิดได้ด้วยตัวเองล่ะ? นั่นคือสิ่งที่ Motion ทำ—มันจัดระเบียบงานและการประชุมโดยอัตโนมัติตามลำดับความสำคัญ. คุณสมบัติที่โดดเด่นของมันรวมถึงการซิงค์ปฏิทินทั้งหมดของคุณ, การจัดตารางการประชุมโดยอัตโนมัติ, และการปรับกำหนดเวลาอย่างไดนามิก.
"อัลกอริทึมแห่งความสุข" ของมันช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุด. มันยังทำนายกำหนดเวลาและลดการประชุมและอีเมลที่ไม่จำเป็น ช่วยเพิ่มผลผลิตโดยไม่ทำให้คุณรู้สึกถูกกดดัน.
คุณสมบัติเด่นของ Motion
- สร้างตารางเวลาของคุณโดยอัตโนมัติด้วยปฏิทิน AIนี้ เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดตกหล่น
- จัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างง่ายดายและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ
- เลื่อนงานที่พลาดไปโดยไม่ต้องวางแผนใหม่ให้ยุ่งยาก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำหนดเวลาได้รับการปฏิบัติตามและเสร็จสิ้นก่อนเวลาด้วยการจัดการเวลาอย่างชาญฉลาด
- ติดตามกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงในที่เดียว ลดการประชุมที่ไม่จำเป็น และปกป้องเวลาที่คุณใช้ไปกับการทำงาน
การจำกัดการเคลื่อนไหว
- งานที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญอาจไม่ปรากฏบนปฏิทินเสมอไป
- คุณสมบัติของเครื่องมือจัดตารางเวลาอาจต้องคลิกหลายครั้ง ทำให้ใช้เวลานานกว่าผู้ช่วยปฏิทิน AI อื่น ๆ
การกำหนดราคาแบบเคลื่อนไหว
- บุคคล: $34/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้ (สำหรับทีมที่มีผู้ใช้ไม่เกิน 15 คน)
- ธุรกิจมืออาชีพ: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวการเคลื่อนไหว
- G2: 4. 1/5 (110+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Motion ว่าอย่างไร
ฉันไม่ต้องกังวลอีกต่อไปว่าฉันกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ ตั้งค่าแล้วลืมไป แล้วดำเนินชีวิตต่อไป มันให้ความอิสระที่แท้จริง
ฉันไม่ต้องกังวลอีกต่อไปว่าฉันกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ ตั้งค่าแล้วลืมไป แล้วดำเนินชีวิตต่อไป มันให้ความอิสระที่แท้จริง
📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำ มีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยการจำกัดเครื่องมือของพวกเขาไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ แชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้วหรือยัง? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ
3. ซันซามะ (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานงานจากแพลนเนอร์อื่น ๆ)
ใครจะไม่ชอบวันที่ทุกอย่างที่ต้องการถูกจัดระเบียบไว้ในที่เดียว? การวางแผนประจำวันแบบมีไกด์ของ Sunsama ทำสิ่งนี้ให้คุณได้ มันช่วยให้คุณมีสมาธิด้วยการรวมงานจากเครื่องมือต่างๆ เช่น Trello และ Asana เข้ากับอีเมลจาก Gmail หรือ Outlook
ตั้งเป้าหมายที่เป็นจริง แบ่งเวลาสำหรับงานแต่ละอย่าง และทำแผนของคุณให้เสร็จด้วยระบบลากและวางที่ง่ายดาย Sunsama ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าและจบวันของคุณในเวลาที่เหมาะสม—โดยปราศจากความวุ่นวาย
คุณสมบัติเด่นของ Sunsama
- ผสานงานจากเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Asana, Trello และอื่น ๆ เข้าด้วยกันในมุมมองเดียว
- ใช้ AI เพื่อแนะนำกรอบเวลาที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามความซับซ้อนของงาน
- ซิงค์กับ Gmail, Outlook และ Slack เพื่อแปลงอีเมลและข้อความให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
- ลากและวางงานจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ และให้ทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สอดคล้องกัน
- วางแผนอย่างมีจุดมุ่งหมายโดยใช้กิจวัตรทีละขั้นตอนเพื่อสิ้นสุดวันทำงานของคุณอย่างปราศจากความเครียด
ข้อจำกัดของ Sunsama
- ไม่รองรับ API ของ Zapier สำหรับการสร้างเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง
- ไม่มีแผนฟรีตลอดไป
การกำหนดราคาของ Sunsama
- รายปี: $16/เดือน ชำระรายปี
- รายเดือน: $20/เดือน ชำระรายเดือน
คะแนนและรีวิวของ Sunsama
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Sunsama อย่างไรบ้าง?
มันทำให้ฉันเห็นภาพที่สมจริงว่าฉันใช้เวลาไปกับอะไรบ้าง ซึ่งช่วยให้ฉันยังคงมุ่งสู่เป้าหมายและความตั้งใจของตัวเองได้อย่างสอดคล้อง
มันทำให้ฉันเห็นภาพที่สมจริงเกี่ยวกับการใช้เวลาของฉัน ซึ่งช่วยให้ฉันยังคงสอดคล้องกับเป้าหมายและความตั้งใจของตัวเอง
🧠 เกร็ดความรู้: หลังจากทำงานเต็มเวลาครั้งแรกได้หนึ่งปี Ashutosh Priyadarshy และ Travis Meyer ก็ตระหนักว่าพวกเขาต้องการวิธีที่ดีกว่าในการจัดการตารางงาน หลังจากล้มเหลวกับผลิตภัณฑ์มาแล้วถึงสี่ปีในที่สุดพวกเขาก็ประสบความสำเร็จกับ Sunsama ในปี 2018
4. Amie (เหมาะที่สุดสำหรับการซิงค์และจัดการทั้งไลฟ์สไตล์และปริมาณงาน)
จากการซิงค์การฟัง Spotify ของคุณไปจนถึงการติดตามการประชุม, ปริมาณงาน, การนอน, การออกกำลังกาย, การทำสมาธิ, และแม้กระทั่งอัตราการเต้นของหัวใจ, Amie นำทุกสิ่งมารวมไว้ในที่เดียว. Amie ไม่ใช่แค่แอปจัดตารางเวลาอีกตัวหนึ่ง—มันคือพื้นที่ทำงานที่ออกแบบมาอย่างสวยงามซึ่งผสานปฏิทิน, งาน, และอีเมลของคุณเข้าด้วยกันในอินเทอร์เฟซที่เรียบหรู.
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและประสบการณ์ที่ลื่นไหลอย่างน่าประทับใจ การวางแผนจึงกลายเป็นเรื่องง่ายดาย ทุกการโต้ตอบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดตารางงานด้วยการลากและวาง หรือการสร้างงานอย่างรวดเร็ว ล้วนถูกออกแบบมาเพื่อความรวดเร็วและความเรียบง่าย
คุณสมบัติเด่นของ Amie
- เพิ่มงานและกิจกรรมเพียงแค่พิมพ์; Amie ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และจัดตารางให้ทันที
- ใช้เครื่องมือสร้างข้อความตอบกลับด้วย AI เพื่อร่างอีเมลที่ชาญฉลาดตามสไตล์การเขียนและบริบทของคุณ
- จัดระเบียบวันของคุณใหม่ได้ในไม่กี่วินาทีด้วยการย้ายงานต่างๆ ไปยังปฏิทินของคุณโดยตรง
- ติดตามงาน, กิจกรรมในปฏิทิน, และแม้กระทั่งตัวจับเวลา Pomodoro ด้วยวิดเจ็ตแบบโต้ตอบได้โดยตรงจากหน้าจอหลักของคุณ
- เพิ่มสมาธิด้วยเซสชัน Pomodoro ในตัวที่ช่วยให้คุณทำงานเป็นช่วงๆ อย่างมีโครงสร้าง
- มุมมองแบบแยกบนมือถือเพื่อให้คุณใช้หน้าจอได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของเอมี่
- ปัจจุบัน Amie มีให้บริการเฉพาะบน iOS และเดสก์ท็อปเท่านั้น ทำให้ผู้ใช้ Android ไม่สามารถใช้งานได้
- ในขณะที่มันซิงค์ได้ดีกับ Apple Calendar และ Spotify แต่มันขาดการผสานรวมกับบุคคลที่สามในระดับลึกเช่น Zapier สำหรับการสร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเอง
ราคาของ Amie
- ส่วนบุคคล: $10/เดือน ชำระรายปี
- ข้อดี: $20/เดือน ชำระรายเดือน
- ธุรกิจ: $30/เดือน ชำระรายปี
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของเอมี่
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
🧠 เกร็ดความรู้:Amie เริ่มต้นจากการ "ใช้งานผิดวิธี" อย่างสร้างสรรค์ของ Google Calendar ผู้สร้างได้ดัดแปลงต้นแบบขึ้นมาโดยการผลักดัน Google Calendar ให้ถึงขีดจำกัดก่อนที่จะพัฒนาให้กลายเป็นแพลนเนอร์ที่ออกแบบอย่างสวยงามอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
5. Akiflow (เหมาะที่สุดสำหรับการบล็อกเวลาแบบรวมโดยไม่จำเป็นต้องสลับแท็บและหน้าต่าง)
มุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพ Akiflow เปลี่ยนรายการที่ต้องทำที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นตารางเวลาที่เป็นระเบียบ มันถูกสร้างขึ้นเพื่อความเร็วและการควบคุม ผสมผสานการจัดการงานกับปฏิทินที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดการประชุมและช่วยให้คุณควบคุมเวลาของคุณได้
บันทึกงานได้ทันที วางแผนวันของคุณด้วยการบล็อกเวลา และเข้าร่วมประชุมได้อย่างรวดเร็ว ทางลัดและกิจวัตรที่ฝังไว้ช่วยให้คุณจัดระเบียบวันของคุณได้อย่างเป็นธรรมชาติ—เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การทำให้งานสำเร็จโดยไม่ต้องคิดมากเกี่ยวกับกระบวนการ
คุณสมบัติเด่นของ Akiflow
- ดึงงานจาก Notion, Slack, Trello และอื่น ๆ มาไว้ในมุมมองเดียวที่รวมกัน
- เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงานได้ทันทีด้วยกล่องข้อความสากล
- ลากและวางงานลงในปฏิทินของคุณเพื่อการจัดสรรเวลาและการวางแผนอย่างเป็นระบบ
- สร้างกิจวัตรประจำวันและกิจกรรมประจำตัวที่ปรับแต่งได้เพื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดวันทำงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
- นำทาง, กำหนดเวลา, และวางแผนด้วยการคลิกน้อยที่สุดผ่านคีย์ลัด
- สำรวจโมเดล AI เพื่อกำหนดงานโดยอัตโนมัติตามการฝึกอบรมที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
ข้อจำกัดของ Akiflow
- การจัดระเบียบงานสามารถยืดหยุ่นได้มากขึ้นด้วยตัวเลือกการติดแท็กที่ดีกว่า
- การแจ้งเตือนและการเตือนความจำอาจไม่มีความเป็นธรรมชาติหรืออัจฉริยะเท่าที่ผู้ใช้บางคนต้องการ
ราคาของ Akiflow
- ทดลองใช้ฟรี
- โปรรายเดือน: $34/เดือน ชำระรายเดือน
- โปรรายปี: $19/เดือน ชำระรายปี
คะแนนและรีวิวของ Akiflow
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Akiflow ว่าอย่างไร
ด้วยการรวมเครื่องมือทั้งหมดของฉันไว้ในอินเทอร์เฟซเดียวที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ ทำให้สมาชิกในทีมแต่ละคนสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงได้ มันกลายเป็นเพื่อนคู่ใจที่ขาดไม่ได้สำหรับการจัดระเบียบและติดตามงานประจำวันของฉัน
ด้วยการรวมเครื่องมือทั้งหมดของฉันไว้ในอินเทอร์เฟซเดียวที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ ทำให้สมาชิกในทีมแต่ละคนสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงได้ มันได้กลายเป็นเพื่อนคู่ใจที่ขาดไม่ได้ของฉันในการจัดระเบียบและติดตามงานประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ
อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบการจัดการเวลาว่าง (ปฏิทิน & ตารางเวลา)
6. Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำแบบเรียบง่าย)
หากคุณต้องการควบคุมงานของคุณโดยไม่ให้มีความวุ่นวาย ลองใช้ Todoist ดูสิ มันสามารถสร้าง จัดการ และจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ป้ายกำกับ วันที่ครบกำหนด และความคิดเห็นได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถติดตามความคืบหน้า แบ่งงานที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อย และจัดการงานที่ต้องทำซ้ำได้โดยไม่มีปัญหา
การทำงานร่วมกัน? จัดให้! แบ่งปันงาน ทำให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Dropbox, Slack และ Google Calendar เพื่อให้การทำงานของคุณเชื่อมต่อกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- จัดการงานอย่างเป็นระเบียบได้อย่างง่ายดายด้วยระบบจัดการงานที่ใช้งานง่าย
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการแจ้งเตือน การแจ้งข่าวสาร และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
- วางแผนตารางเวลาของคุณภายในไม่กี่วินาทีด้วยการซิงค์แบบเรียลไทม์ระหว่าง Todoist, Google/Microsoft Calendar และ Trevor AI
ข้อจำกัดของ Todoist
- มีขีดจำกัดการใช้งาน 300 งานต่อโครงการ ไม่จำกัดตามแผน
- การผสานการทำงานกับ IFTTT (If This Then That) ของมันไม่ทำงานได้ดีกับงานที่ทำซ้ำ และใช้เวลาสักครู่ในการซิงค์งาน
ราคาของ Todoist
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $4/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Todoist อย่างไร
ซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายและเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างรายการและติดตามประสิทธิภาพการทำงาน น่าเสียดายที่ฟีเจอร์ขั้นสูงและเครื่องมือจัดการโครงการมีจำกัดในเวอร์ชันฟรี
ซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายและเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างรายการและติดตามประสิทธิภาพการทำงาน น่าเสียดายที่ฟีเจอร์ขั้นสูงและเครื่องมือจัดการโครงการมีจำกัดในเวอร์ชันฟรี
👀 คุณรู้หรือไม่?ปรากฏการณ์ไซการ์นิกแสดงให้เห็นว่างานที่ยังไม่เสร็จจะคอยรบกวนจิตใจคุณ นั่นคือเหตุผลที่รายการสิ่งที่ต้องทำมีความสำคัญ—มันช่วยให้คุณเคลียร์ความคิดที่วุ่นวายและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
7. Calendly (เหมาะที่สุดสำหรับการนัดหมายการประชุมกับผู้ใช้ภายนอก)
สิ่งที่ทำให้ Calendly แตกต่างคือการกำจัดความยุ่งยากในการประสานงานทางอีเมลที่ไม่สิ้นสุด มันช่วยลดความยุ่งยากในการจัดตารางเวลาด้วยการซิงค์กับปฏิทินของคุณ และแสดงเฉพาะช่วงเวลาที่คุณว่างให้ผู้รับเชิญเลือกเท่านั้น
คุณสามารถปรับแต่งลิงก์การนัดหมายของคุณได้อย่างง่ายดาย ตั้งระยะเวลาการประชุมที่ต้องการ และปรับหมวดหมู่ของกิจกรรมให้เหมาะกับความต้องการของคุณ ผู้ได้รับเชิญสามารถจองเวลาที่ว่างของคุณได้โดยตรงโดยไม่ต้องมีการดำเนินการใด ๆ จากคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly
- สร้างลิงก์กำหนดเวลาส่วนตัวสำหรับการจองที่ง่ายดาย ปรับให้เข้ากับช่วงเวลาที่คุณสะดวก
- ซิงค์ปฏิทินได้อย่างง่ายดายเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งอีเมลไปมาและรักษาความสอดคล้องกันข้ามเขตเวลา
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนและเตือนความจำอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าการประชุมไม่ถูกพลาดและหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
- ผสานการทำงานกับ Google Calendar, Outlook และ Microsoft 365 เพื่อรักษาความสอดคล้องของกิจกรรมในทุกอุปกรณ์แบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Calendly
- มีรายชื่อรอสำหรับฟีเจอร์ AI ของมัน
- การจัดการงานและคุณสมบัติด้านประสิทธิภาพที่จำกัด
ราคาของ Calendly
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 15,000 ดอลลาร์/ปี
คะแนนและรีวิวของ Calendly
- G2: 4. 7/5 (2,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Calendly ว่าอย่างไร
ฉันได้ใช้ Calendly อย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสำหรับการนำเสนอขายและการสัมภาษณ์ผู้สมัคร มันมีความเสถียรและทำงานได้ดีเสมอ
ฉันได้ใช้ Calendly อย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสำหรับการนำเสนอขายและการสัมภาษณ์ผู้สมัคร มันมีความเสถียรและทำงานได้ดีเสมอ
อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Calendly
8. Chili Piper (ดีที่สุดสำหรับการเปลี่ยนความต้องการให้เป็นไปป์ไลน์)
ต้องการทำให้การจัดตารางการประชุมง่ายขึ้นในขณะที่เพิ่มอัตราการปิดการขายหรือไม่? Chili Piper อาจเป็นคำตอบที่คุณต้องการ Chili Piper เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการแปลงความต้องการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองลูกค้า การจัดเส้นทาง และการจัดตารางเวลา
การผสานรวมแชท การจัดเส้นทางแบบฟอร์ม และการจัดตารางเวลา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขายและขจัดปัญหาคอขวด ทำให้ธุรกิจสามารถคัดกรองลูกค้าที่มีศักยภาพ จัดเส้นทางคำถาม และนัดหมายการประชุมได้ทันที
คุณสมบัติเด่นของ Chili Piper
- นัดหมายการประชุมด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวผ่าน ChiliCal และซิงค์ปฏิทินแบบเรียลไทม์
- อัตโนมัติการส่งต่องานและการจัดตารางเวลาสำหรับทีมที่ออกไปทำงาน
- กระจายลูกค้าเป้าหมายตามกฎที่ซับซ้อนเพื่อให้การติดตามเร็วขึ้น
- รวบรวมรายงานเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของลีด
ข้อจำกัดของ Chili Piper
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับแม่แบบการกำหนดเวลาการประชุม
- กระบวนการตั้งค่าที่ซับซ้อนซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ Chili Piper
- บริการคอนเซียร์จ: 30 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- แชท: 30 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Distro: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- การส่งต่อ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มเพิ่มเติม: สูงสุด $1,000/เดือน ต่อผู้ใช้
- แพลตฟอร์มการเปลี่ยนแปลงความต้องการ: $72/เดือนต่อผู้ใช้ (+ ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม)
คะแนนและรีวิวของ Chili Piper
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 650 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Chili Piper ว่าอย่างไร
Chili Piper เป็นระบบที่ชาญฉลาด ใช้งานง่าย และส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเราแม้ในช่วงที่เราปิดทำการในตอนกลางคืน ด้วย Chili Piper ผมมั่นใจว่าเดโมที่จองผ่านเว็บไซต์ของเราจะถูกจัดสรรไปยังผู้รับผิดชอบอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีเดิมของเรา
Chili Piper เป็นระบบที่ชาญฉลาด ใช้งานง่าย และส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเราแม้ในช่วงที่เราปิดทำการในตอนกลางคืน ด้วย Chili Piper ผมมั่นใจว่าเดโมที่จองผ่านเว็บไซต์ของเราจะถูกจัดสรรไปยังผู้รับผิดชอบอย่างเหมาะสม และจะเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้ดีกว่าวิธีเดิมของเรา
💡เคล็ดลับมืออาชีพ:ตั้งเวลาแม่แบบในExcel, Google Sheets และ ClickUp เพื่อเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว ทำให้งานเป็นระเบียบและติดตามกำหนดเวลาได้ง่ายดาย ลดความพยายามให้น้อยที่สุด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการไม่พลาดสิ่งสำคัญทั้งในตารางส่วนตัวและตารางงานของทีม!
9. Google Calendar (เหมาะที่สุดสำหรับการได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในแต่ละวัน)
Google Calendar—พูดง่ายๆ—ทำให้การนัดหมายเป็นเรื่องง่าย ด้วยการซิงค์แบบเรียลไทม์ในทุกอุปกรณ์ มันทำให้การจัดระเบียบวันของคุณง่ายขึ้นโดยเชื่อมต่อกับ Gmail และแอป Google Workspace อื่นๆ
ไม่ว่าจะใช้ส่วนตัวหรือทำงานร่วมกันเป็นทีม Google Calendar ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้การจัดการเวลาเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Calendar
- เปิดใช้งานตัวเลือก RSVP เพื่อทำให้การจัดการการเข้าร่วมงานง่ายขึ้น
- ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการวิเคราะห์เวลาเพื่อการตัดสินใจจัดตารางเวลาที่ชาญฉลาดขึ้นและการจัดสรรเวลาที่ดีขึ้น
- ปรับแต่งตารางนัดหมายให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและข้อกำหนดเฉพาะ เพื่อความเป็นระเบียบสูงสุด
- ซิงค์ปฏิทินข้ามหลายแพลตฟอร์มเพื่อการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ทำให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันและได้รับข้อมูลล่าสุด
- ใช้ Gemini AI เพื่อปรับเวลาการประชุมอย่างชาญฉลาด, แนะนำงานที่ต้องทำต่อ, และทำให้กระบวนการจัดตารางเวลาเป็นอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Google Calendar
- แม้ว่าเอกสารที่มีอยู่ใน Google Drive สามารถซิงค์ได้ แต่ไม่มีตัวเลือกสำหรับการฝังเอกสาร
- ขาดการจัดการงานในตัว ต้องใช้การเชื่อมต่อกับบริการของบุคคลที่สามสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำ
ราคาของ Google Calendar
- Google Calendar สามารถใช้งานได้ฟรีด้วยบัญชี Google
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Calendar
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Calendar ว่าอย่างไร
มันอาจเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ฉันใช้บ่อยที่สุดในการจัดระเบียบชีวิตและตารางเวลาของฉันกับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือชีวิตส่วนตัว
มันอาจเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ฉันใช้บ่อยที่สุดในการจัดระเบียบชีวิตและตารางเวลาของฉันกับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือชีวิตส่วนตัว
อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Calendar
10. Fantastical (เหมาะที่สุดสำหรับการเสนอเวลาและวันที่หลายรายการสำหรับงานเชิญ)
พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ Apple และ Windows, Fantastical ทำให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่าย. ซิงค์ได้อย่างง่ายดายกับ iCloud, Google, Outlook, และอื่น ๆ — รวบรวมกิจกรรมและงานทั้งหมดของคุณไว้ในศูนย์กลางที่เรียบหรูเพียงแห่งเดียว.
ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ (วัน, สัปดาห์, เดือน และอื่นๆ) และการป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ การเพิ่มกิจกรรมต่างๆ ทำได้ง่ายเพียงแค่พิมพ์ "ทานอาหารกลางวันกับ Alex เวลา 13.00 น. ในวันศุกร์" นอกจากนี้ การผสานการทำงานในตัวช่วยให้คุณเข้าร่วมการประชุม Zoom, Google Meet หรือ Teams ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่น่าอัศจรรย์
- จัดการงานควบคู่ไปกับกิจกรรมในปฏิทินของคุณ พร้อมการแจ้งเตือนและการโอนย้ายงานที่ค้างอยู่ไปยังวันถัดไป
- เพิ่มและเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์พร้อมรองรับบริการต่างๆ เช่น Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams
- ส่งข้อเสนอการจัดงานพร้อมวันที่และเวลาหลายช่วงให้กับผู้รับเชิญ
- แนบไฟล์หรือรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและงานของคุณเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็วในระหว่างการประชุมหรือขณะทำงานให้เสร็จ
ข้อจำกัดที่เหนือจินตนาการ
- จำกัดเฉพาะ iOS และเดสก์ท็อป ทำให้ผู้ใช้ Android ไม่สามารถใช้งานได้
- การจัดการปฏิทินบน iOS และ iPadOS ต้องเพิ่มบัญชีผ่าน Fantastical หรือตั้งค่าด้วยตนเอง
ราคาที่เกินจริง
- บุคคล: $4.75/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ครอบครัว (สูงสุด 5 คน): $7.50/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ทีม: $4.75/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวที่น่าอัศจรรย์
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิว 20+ รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fantastical ว่าอย่างไร
ฉันชอบที่มันง่ายมากในการสร้างกิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ และมันสามารถถอดรหัสภาษาอังกฤษธรรมดาให้เป็นชื่อเรื่อง วันที่ เวลา และสถานที่ได้
ฉันชอบที่มันง่ายมากในการสร้างกิจกรรมที่เกิดซ้ำ และมันสามารถถอดรหัสภาษาอังกฤษธรรมดาให้เป็นชื่อเรื่อง วันที่ เวลา และสถานที่ได้
11. Outlook (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับสภาพแวดล้อมของ Microsoft Office)
หากคุณกำลังมองหาวิธีอัจฉริยะในการจัดการตารางเวลาและกิจกรรมของทั้งทีมOutlookพร้อมตอบโจทย์คุณ! ด้วยฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้ การแชร์ปฏิทิน ธีมแยกสีเพื่อความชัดเจน และหน้าจอเปรียบเทียบปฏิทินหลายรายการ Outlook จึงเป็นโซลูชันที่ครบครันสำหรับการบริหารจัดการงานของคุณให้เป็นไปตามแผน
สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Microsoft Teams คุณสามารถกำหนดเวลา เข้าร่วม และจัดการประชุมได้โดยตรงจากปฏิทินของคุณ—ไม่ต้องคลิกหรือเปิดหน้าต่างเพิ่มเติม!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Outlook
- บล็อกลิงก์ที่ไม่ปลอดภัยโดยอัตโนมัติ ป้องกันการหลอกลวงทางไซเบอร์ ไวรัส และภัยคุกคามจากมัลแวร์
- ซิงค์ Google Calendar กับ Outlook เพื่อให้การนัดหมายทั้งหมดของคุณอยู่ในที่เดียว
- ค้นหาข้อความ, ผู้คน, และเอกสารได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบค้นหาอัจฉริยะของ Outlook
- เปรียบเทียบตารางเวลาหลายรายการเคียงข้างกันเพื่อการวางแผนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
- ใช้ Co-pilot AI เพื่อร่างคำตอบอีเมล วางแผนการประชุม และสร้างสรุปเหตุการณ์ ทำให้งานต่างๆ รวดเร็วและง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ Outlook
- การมีฟีเจอร์มากเกินไปอาจทำให้งานการจัดตารางพื้นฐานซับซ้อนขึ้น
- การเปลี่ยนแปลงที่ทำใน Outlook จะไม่ซิงค์โดยอัตโนมัติกับ Google Calendar ผ่านฟีเจอร์การส่งออก
การกำหนดราคาของ Outlook
- ปฏิทิน Microsoft Outlook ฟรีเมื่อมีบัญชี Microsoft
การจัดอันดับและบทวิจารณ์ของ Outlook
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,900 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Outlook อย่างไรบ้าง?
นี่เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในที่ทำงาน มันจัดระเบียบอีเมล ปฏิทิน และการประชุมทั้งหมดของฉันไว้ในที่เดียว! สิ่งนี้ช่วยฉันได้มาก โดยเฉพาะในการจัดตารางเวลาและเตือนฉันเกี่ยวกับการประชุมในอนาคต
นี่เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในที่ทำงาน มันจัดระเบียบอีเมล ปฏิทิน และการประชุมทั้งหมดของฉันไว้ในที่เดียว! สิ่งนี้ช่วยฉันได้มาก โดยเฉพาะในการจัดตารางเวลาและเตือนฉันเกี่ยวกับการประชุมในอนาคต
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: จัดเวลา ช่วงเวลาโฟกัส ไว้บนปฏิทินของคุณโดยเฉพาะ และปฏิบัติเสมือนเป็นนัดสำคัญที่ไม่สามารถเลื่อนหรือขาดได้—ไม่มีสิ่งรบกวน ไม่เลื่อนนัด เพียงแค่ทำงานอย่างตั้งใจและไม่ถูกขัดจังหวะ!
ClickUp Calendar: ความลงตัวที่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการในการจัดตารางของคุณ
แม้จะมีเครื่องมือจัดตารางเวลาจำนวนมาก แต่ก็ยังง่ายที่จะเสียเวลาและตกหลุมพรางของการวางแผนผิดพลาด หลายทางเลือกของ Vimcal สามารถจัดการกับพื้นฐานได้ แต่กลับประสบปัญหาในการสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพกับความง่ายในการใช้งาน
ClickUp เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น มันรวมการจัดการงาน การจัดตารางเวลา และเครื่องมือการทำงานร่วมกันเข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้คุณจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
พร้อมที่จะทำให้เวลาของคุณทำงานเพื่อคุณแล้วหรือยัง?ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้!