Notion vs. Apple Notes: แอปจดบันทึกตัวไหนดีกว่ากัน?

เมื่อสิบปีที่แล้ว การจดบันทึกเป็นเรื่องง่าย คุณหยิบปากกาขึ้นมา วาดเขียนบนกระดาษ หรือพิมพ์บันทึกสั้น ๆ บนโทรศัพท์ของคุณ
วันนี้ แอปพลิเคชันดิจิทัลกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราบันทึก จัดระเบียบ และค้นหาข้อมูล แอปจดบันทึกเช่น Notion และ Apple Notes อยู่ในหัวใจของการปฏิวัตินี้
แต่แบบไหนที่เหมาะกับคุณ? คุณต้องการพื้นที่ที่เรียบหรู ปราศจากสิ่งรบกวน สำหรับความคิดในแต่ละวัน หรือระบบที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์เพื่อจัดระเบียบโครงการ ติดตามเป้าหมาย และทำงานร่วมกัน?
ในบทความนี้ เราจะเปรียบเทียบ Notion และ Apple Notes โดยจะพูดถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละแอป รวมถึงเปรียบเทียบฟีเจอร์ ความสะดวกในการใช้งาน และกรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด หากทั้งสองแอปยังไม่ตรงกับความต้องการของคุณ เราจะพูดถึง ClickUp ซึ่งเป็นทางเลือกอื่นที่เหนือกว่าทั้งสองแอป!
⏰ สรุป 60 วินาที
|Notion เหมาะที่สุดสำหรับ
|Apple Notes เหมาะที่สุดสำหรับ
|ผู้ใช้ที่ต้องการเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรที่ยืดหยุ่น ครอบคลุมทั้งการจดบันทึก ฐานข้อมูล และการจัดการโครงการ
|ผู้ใช้ Apple ที่ต้องการโซลูชันการจดบันทึกที่ง่าย รวดเร็ว และครบวงจร
|ทีมและบุคคลที่ต้องการองค์กรขั้นสูงพร้อมหน้าเว็บที่ปรับแต่งได้ หน้าเว็บซ้อนกัน และฐานข้อมูล
|ผู้ที่ชื่นชอบแอปจดบันทึกที่เรียบง่าย ปราศจากสิ่งรบกวน สำหรับความคิดประจำวันและรายการสิ่งที่ต้องทำ
|ผู้ใช้ที่ต้องการคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน เช่น พื้นที่ทำงานร่วมกัน การมอบหมายงาน และความคิดเห็นแบบเรียลไทม์
|ผู้ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้วยตัวเลือกการล็อกด้วย Face ID/Touch ID สำหรับบันทึกที่มีความสำคัญ
|ผู้ที่ต้องการจัดโครงสร้างและเชื่อมโยงบันทึกเพื่อการจัดการความรู้
|ผู้ใช้ที่ชอบการเขียนด้วยลายมือ การวาดภาพ และการรองรับ Apple Pencil เพื่อประสบการณ์การจดบันทึกที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น
|ธุรกิจและผู้จัดการโครงการที่ต้องการทางเลือกอื่นนอกเหนือจากเครื่องมือการจัดการโครงการแบบดั้งเดิม
|ผู้ใช้ Apple ที่ต้องการการซิงค์ iCloud อย่างราบรื่นในทุกอุปกรณ์โดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม
Notion คืออะไร?
Notion เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบโมดูลาร์ที่ผสานรวมการจดบันทึก ฐานข้อมูล และการจัดการโครงการไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว ออกแบบมาสำหรับบุคคล ทีม และธุรกิจ Notion ช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ระบบแบบบล็อกของ Notion ทำให้มันโดดเด่นไม่เหมือนใคร โดยทุกชิ้นส่วนของเนื้อหา (ข้อความ, รูปภาพ, รายการตรวจสอบ, หรือฐานข้อมูล) เป็นหน่วยที่สามารถย้ายได้และปรับแต่งได้ตามต้องการ
คุณสมบัติของ Notion
จุดแข็งที่สุดของ Notion อยู่ที่ความยืดหยุ่นของมัน ไม่มีการบังคับให้ผู้ใช้ต้องใช้โครงสร้างที่ตายตัว คุณสามารถสร้างหน้าเว็บ เชื่อมโยงข้อมูล และจัดระเบียบข้อมูลได้ตามที่คุณต้องการ นี่คือรายละเอียดของคุณสมบัติหลัก:
คุณสมบัติ #1: หน้าและบล็อกที่สามารถปรับแต่งได้
ต่างจากแอปจดบันทึกแบบดั้งเดิม บล็อกของ Notion ทำให้แอปนี้มีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร ด้วยการจัดเรียงเนื้อหาใหม่ คุณสามารถเปลี่ยนหน้าใดก็ได้ให้กลายเป็นแดชบอร์ดส่วนตัวที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ
คุณสามารถ:
- ใช้การลากและวางเพื่อย้ายส่วนต่างๆ
- สร้างหน้าย่อยภายในหน้าเพื่อจัดระเบียบให้ดียิ่งขึ้น
- เพิ่มการฝังมัลติมีเดีย เช่น วิดีโอ YouTube, ไฟล์ PDF และโค้ดสั้นๆ
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะใช้รายการงานแบบคงที่ คุณสามารถเปลี่ยนหน้า Notion ให้เป็นกระดาน Kanban ปฏิทิน หรือตารางที่สามารถโต้ตอบได้อย่างเต็มที่
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้เทคนิค Zettelkasten ใน Notion คุณสามารถเชื่อมโยงแนวคิดที่เกี่ยวข้องด้วยระบบ "@" ของ Notion เพื่อสร้างบันทึกที่เชื่อมโยงกันและสร้างเครือข่ายความรู้ส่วนตัวของคุณ
คุณสมบัติที่ 2: ฐานข้อมูล, ตาราง, และการจัดระเบียบขั้นสูง
หากคุณต้องการมากกว่าแค่แอปจดบันทึกพื้นฐาน ระบบฐานข้อมูลของ Notion พร้อมตอบโจทย์คุณแล้ว สร้างตาราง รายการ และบอร์ด พร้อมตัวเลือกการจัดเรียง การกรอง และการติดแท็กขั้นสูงได้ภายในหน้า Notion ของคุณ
คุณสามารถ:
- ใช้ฐานข้อมูลเพื่อติดตามโครงการ ข้อมูลลูกค้า หรือรายการหนังสือ
- เชื่อมโยงบันทึกที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่อสร้างระบบการจัดการความรู้ภายใน
- เพิ่มคุณสมบัติ เช่น กล่องกาเครื่องหมาย วันที่ และแท็กเลือกหลายรายการ เพื่อการจัดหมวดหมู่ที่ดีขึ้น
สิ่งนี้ทำให้ Notion เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อน โดยเฉพาะเมื่อทำงานร่วมกับทีม
👀 คุณรู้หรือไม่? Notion ช่วยให้คุณเปลี่ยนบันทึกใด ๆ ให้เป็นฐานข้อมูลได้เพียงพิมพ์ /table หรือ /databaseเพื่อเปลี่ยนบันทึกให้เป็นตารางแบบโต้ตอบได้ทันที!
คุณสมบัติที่ 3: การทำงานร่วมกันและพื้นที่ทำงานของทีม
เชิญสมาชิกทีมเข้าร่วมพื้นที่ทำงานร่วมกัน มอบหมายงานและแสดงความคิดเห็นบนหน้าเพจเพื่อดึงดูดความสนใจของพวกเขา คุณยังสามารถกำหนดระดับสิทธิ์ที่แตกต่างกัน (ผู้ชม, แก้ไข, ผู้ดูแลระบบ) ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้วยประวัติเวอร์ชัน และส่งข้อความถึงเพื่อนร่วมทีมในความคิดเห็นและการสนทนาได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ 4: เทมเพลตและการผสานรวมกับบุคคลที่สาม
เทมเพลตสำเร็จรูปของ Notionช่วยให้การตั้งค่าเป็นเรื่องง่าย โดยมีโครงสร้างที่พร้อมใช้งานสำหรับปฏิทินเนื้อหา ตัวติดตามโครงการ และระบบ CRM นอกจากนี้ยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Google Calendar และ Zapier เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นอัตโนมัติ
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: นักเรียนที่จดบันทึกบนแท็บเล็ตมีแนวโน้มที่จะเสียสมาธิน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับผู้ที่ใช้แล็ปท็อป
แอปเปิลโน้ตคืออะไร?
Apple Notes เป็นแอปจดบันทึกเริ่มต้นที่ติดตั้งมาใน iPhone, iPad และ Mac ออกแบบมาเพื่อความเรียบง่ายและการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว โดยเน้นที่ความเร็ว ความสะดวกในการใช้งาน และการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ ระบบนิเวศของ Apple
มีประโยชน์สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการวิธีจดบันทึกไอเดีย สร้างรายการตรวจสอบและจัดระเบียบโน้ตอย่างรวดเร็วและเรียบง่ายโดยไม่ต้องมีฟีเจอร์ซับซ้อน ทุกอย่างจะซิงค์โดยอัตโนมัติผ่าน iCloud ทำให้เป็นโซลูชันที่ราบรื่นสำหรับผู้ใช้ Apple
👀 คุณรู้หรือไม่? คุณสามารถใช้รหัสผ่านที่กำหนดเอง รหัสผ่านอุปกรณ์ Touch ID หรือ Face IDเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับโน้ตของ Appleโดยใช้ iOS 16 และ iPadOS 16 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า
คุณสมบัติของแอปเปิลโน้ต
แม้ว่า Apple Notes จะเรียบง่ายกว่า Notion แต่ก็ยังมีฟีเจอร์ที่ทรงพลังสำหรับการจดบันทึกในชีวิตประจำวัน
คุณสมบัติ #1: การซิงค์ iCloud อย่างราบรื่นระหว่างอุปกรณ์
Apple Notes จะซิงค์โน้ตของคุณโดยอัตโนมัติระหว่างอุปกรณ์ Apple ทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถใช้งานทุกอย่างที่คุณเขียนบน iPhone ได้ทันทีบน iPad และ Mac โน้ตของคุณสามารถเข้าถึงได้แม้ในโหมดออฟไลน์และสำรองข้อมูลไว้กับ iCloud นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับ Siri เพื่อการจดบันทึกด้วยเสียงได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ 2: รองรับการเขียนด้วยลายมือ, การวาดภาพ, และ Apple Pencil
สำหรับผู้ที่ชอบการเขียนด้วยลายมือมากกว่าการพิมพ์ Apple Notes มีเครื่องมือวาดภาพร่างในตัวและรองรับ Apple Pencil อย่างเต็มรูปแบบบน iPad
นี่ช่วยให้คุณสามารถ:
- สร้างบันทึกด้วยลายมือพร้อมสไตล์ปากกาและสีที่หลากหลาย
- วาดแผนภาพหรือใส่คำอธิบายในเอกสาร
- แปลงข้อความที่เขียนด้วยลายมือเป็นข้อความดิจิทัลโดยใช้ Scribble
นี่เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญสำหรับนักเรียน ศิลปิน และมืออาชีพที่ต้องการประสบการณ์การจดบันทึกที่เป็นธรรมชาติ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้รหัสสีกับบันทึกของคุณในแอป Notes ของ Apple คุณสามารถใช้ ตัวหนา ตัวขีดเส้นใต้ และสีข้อความที่แตกต่างกัน เพื่อเน้นประเด็นสำคัญสำหรับการทบทวนที่รวดเร็วขึ้น
คุณสมบัติที่ 3: บันทึกที่ปลอดภัยและคุณสมบัติความเป็นส่วนตัว
Apple Notes ไม่เพียงแต่บันทึกข้อความพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังมอบการเข้ารหัสแบบ จากต้นทางถึงปลายทาง และตัวเลือกความปลอดภัยขั้นสูง คุณสามารถซ่อนบันทึกที่ล็อกไว้จากผลการค้นหาได้ นอกจากนี้ยังสามารถล็อกบันทึกที่มีความละเอียดอ่อนด้วย Face ID, Touch ID หรือรหัสผ่านได้อีกด้วย
นี่ทำให้เป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยสำหรับการเก็บรักษารหัสผ่าน, เอกสารลับ, และความคิดส่วนตัว.
คุณสมบัติ #4: การจัดระเบียบอัจฉริยะและการค้นหาขั้นสูง
แม้ว่า Apple Notes จะไม่มีการจัดระเบียบแบบฐานข้อมูลเหมือน Notion แต่ก็มีคุณสมบัติการค้นหาอัจฉริยะที่น่าสนใจ:
- OCR (การรู้จำอักขระด้วยแสง): ค้นหาคำหรือข้อความภายในรูปภาพและบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ
- แท็กและโฟลเดอร์อัจฉริยะ: จัดระเบียบบันทึกด้วยแฮชแท็ก (#งาน, #ส่วนตัว)
- ปักหมุดบันทึกสำคัญ: เก็บบันทึกที่ใช้บ่อยไว้ด้านบนเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ Apple Notes มีประสิทธิภาพมากกว่าแอปจดบันทึกพื้นฐาน ในขณะที่ยังคงความใช้งานง่ายและน้ำหนักเบา
ราคาของแอปเปิลโน้ต
Apple Notes เป็นบริการฟรี แต่ต้องใช้พื้นที่จัดเก็บ iCloud ซึ่งอาจต้องอัปเกรดแบบเสียค่าใช้จ่าย:
- ฟรี: เมื่อคุณสมัครใช้งาน iCloud คุณจะได้รับพื้นที่จัดเก็บฟรี 5 GB โดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการพื้นที่เพิ่มเติมใน iCloud คุณสามารถอัปเกรดเป็น iCloud+
- แผนพื้นที่จัดเก็บ iCloud+: 50GB: $0. 99/เดือน 200GB: $2. 99/เดือน 2TB: $9. 99/เดือน 6TB: $32. 99/เดือน 12TB: $64. 99/เดือน
📮 ClickUp Insight: 37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกสำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล หรือสเปรดชีต
ด้วยClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้ทันทีในทุกงาน, แชท, และเอกสารของคุณ—ทำให้ไม่มีอะไรหลุดรอดไป
Notion vs. Apple Notes: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทั้ง Notion และ Apple Notes อาจดูเหมือนเป็นแพลตฟอร์มสำหรับจดบันทึกความคิดของคุณ
พวกเขาสามารถทำได้เช่นนั้นและมากกว่านั้น แต่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง. นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับคุณสมบัติและความแตกต่างของพวกเขา.
|คุณสมบัติ
|แนวคิด
|บันทึกของ Apple
|การปรับแต่งและความยืดหยุ่น
|ปรับแต่งได้อย่างสูงด้วยระบบบล็อก ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ไม่ซ้ำใคร
|เรียบง่ายและมีโครงสร้างพร้อมตัวเลือกการจัดรูปแบบที่น้อยที่สุด
|การจัดระเบียบและโครงสร้าง
|รองรับฐานข้อมูล, หน้าซ้อน, บันทึกที่เชื่อมโยง, และกระดานคัมบังเพื่อการจัดการขั้นสูง
|ใช้โฟลเดอร์, แท็กอัจฉริยะ, และบันทึกที่ปักหมุดเพื่อการจัดระเบียบขั้นพื้นฐาน
|ความร่วมมือ
|การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยพื้นที่ทำงานร่วมกัน การมอบหมายงาน และประวัติเวอร์ชัน
|การร่วมมือแบบเรียลไทม์ที่จำกัด ส่วนใหญ่สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล
|การรองรับมัลติมีเดีย
|อนุญาตให้ฝังรูปภาพ วิดีโอ สคริปต์โค้ด และลิงก์ภายนอก
|รองรับรูปภาพ, ภาพวาด, เอกสารที่สแกน, และบันทึกที่เขียนด้วยลายมือด้วย Apple Pencil
|ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
|การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวพื้นฐาน; การควบคุมสิทธิ์สำหรับเนื้อหาที่แชร์
|การเข้ารหัสแบบครบวงจร, การป้องกันด้วย Face ID/Touch ID, และบันทึกที่ถูกล็อก
|การเข้าถึงข้ามแพลตฟอร์ม
|มีให้บริการบน Windows, macOS, iOS, Android และเว็บ
|เฉพาะอุปกรณ์ Apple ที่มีการซิงค์กับ iCloud
|เครื่องมือค้นหาและจัดระเบียบ
|ตัวกรองการค้นหาขั้นสูง, ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์, และลิงก์ย้อนกลับสำหรับการจัดการความรู้
|การค้นหาอัจฉริยะด้วย OCR (การจดจำข้อความในภาพและบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ)
|การผสานรวม
|เชื่อมต่อกับ Slack, Google Calendar, Zapier และอื่นๆ เพื่อการทำงานอัตโนมัติ
|การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัด ส่วนใหญ่ภายในระบบนิเวศของ Apple
|ราคา
|แผนฟรีพร้อมการอัปเกรดแบบชำระเงิน
|ฟรีพร้อมตัวเลือกการอัปเกรดพื้นที่เก็บข้อมูล iCloud
ตอนนี้คุณมีความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับทั้งสองแพลตฟอร์มแล้ว มาเปรียบเทียบรายละเอียดกัน:
คุณสมบัติที่ 1: การจัดระเบียบและโครงสร้าง
จุดแข็งที่สุดของ Notion คือความสามารถในการปรับแต่งและการจัดระเบียบที่มีโครงสร้าง ทุกหน้าใน Notion ทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่ผู้ใช้สามารถสร้างหน้าย่อย เชื่อมโยงเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง และจัดหมวดหมู่ข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล แท็ก และตัวกรอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการระบบบันทึกข้อมูล งาน และโครงการที่มีโครงสร้างสูง
ในทางกลับกัน Apple Notes ใช้ระบบโฟลเดอร์ที่ตรงไปตรงมามากกว่า คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อยได้ และใช้แท็กเพื่อจัดหมวดหมู่โน้ต อย่างไรก็ตาม มันขาดเครื่องมือการจัดระเบียบขั้นสูงของ Notion เช่น ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันและแดชบอร์ดแบบโต้ตอบ
🏆 ผู้ชนะ: Notion หากคุณต้องการ การจัดระเบียบอย่างละเอียด การจัดการงาน และการสร้างโครงสร้างแบบฐานข้อมูล Notion คือตัวเลือกที่ดีกว่า
คุณสมบัติที่ 2: ความง่ายในการใช้งานและความเร็ว
Apple Notes มาพร้อมกับอุปกรณ์ Apple ของคุณ เปิดใช้งานได้ทันที และให้คุณเริ่มพิมพ์ได้ทันที ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น Quick Notes, การผสานกับ Siri และการรองรับ Apple Pencil ทำให้การใช้งานง่ายยิ่งขึ้น
Notion มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ต้องใช้เวลา ระบบบล็อกของมันแม้จะมีความยืดหยุ่นสูง แต่ก็ต้องการการตั้งค่าเบื้องต้น ผู้ใช้ใหม่อาจรู้สึกท่วมท้นกับจำนวนตัวเลือกการปรับแต่ง เทมเพลตของ notion และเครื่องมือการจัดรูปแบบที่มีอยู่มากมาย
🏆 ผู้ชนะ: Apple Notes. Apple Notes เป็นตัวเลือกที่ไม่มีใครเทียบได้สำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับ ความเร็ว ความเรียบง่าย และการเข้าถึง ทันที. Notion เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่พร้อมจะลงทุนเวลาในการสร้างระบบของตนเอง.
คุณสมบัติที่ 3: การร่วมมือและการแบ่งปัน
Notion ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานร่วมกันเป็นทีม ผู้ใช้สามารถแชร์บันทึกและหน้าต่างต่าง ๆ มอบหมายงาน แสดงความคิดเห็น และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงได้ ระบบนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายสำหรับโครงการทีม การวางแผนเนื้อหา และฐานความรู้ของบริษัท
Apple Notes อนุญาตให้แชร์บันทึกพื้นฐานได้ แต่ไม่เหมือนกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Notionมันมีข้อจำกัด คุณสามารถเชิญผู้อื่นให้ร่วมงานในบันทึกได้ แต่ไม่มีคุณสมบัติขั้นสูงเช่น ความคิดเห็น ประวัติเวอร์ชัน หรือสิทธิ์ตามบทบาท
🏆 ผู้ชนะ: Notion หากคุณกำลังทำงานกับทีมหรือต้องการ เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างละเอียด Notion คือตัวเลือกที่ชัดเจนที่สุด
คุณสมบัติที่ 4: การจัดรูปแบบและการปรับแต่ง
Notion มีรูปแบบข้อความที่สมบูรณ์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มหัวข้อ, จุด bullet, รายการที่มีหมายเลข, และแม้แต่โค้ดสั้น ๆ ได้ คุณสามารถแทรกฐานข้อมูล, ตาราง, รายการตรวจสอบ, และการฝังเพื่อสร้างเลย์เอาต์ที่ปรับแต่งได้อย่างสูง
แอปเปิล โน้ต มีการจัดรูปแบบพื้นฐาน—ตัวหนา, ตัวเอียง, รายการตรวจสอบ, และสัญลักษณ์ลูกศร
🏆 ผู้ชนะ: Notion หากคุณกำลังทำงานกับทีมหรือต้องการ เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างละเอียด Notion คือผู้ชนะที่ชัดเจน
คุณสมบัติที่ 5: สื่อมัลติมีเดียและบันทึกด้วยลายมือ
Apple Notes รองรับการเขียนด้วยลายมือ, การวาดด้วย Apple Pencil, และการสแกนเอกสาร. เหมาะสำหรับการวาดรูปเล่น, การทำเครื่องหมายในไฟล์ PDF, หรือการจดบันทึกด้วยลายมือบน iPad.
Notion ไม่รองรับการเขียนด้วยลายมือหรือการป้อนข้อมูลด้วย Apple Pencil ผู้ใช้สามารถฝังรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ต่างๆ ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือวาดหรือร่างภาพ
🏆 ผู้ชนะ: Apple Notes. Apple Notes คือผู้ชนะอย่างชัดเจนหากคุณชอบ การจดบันทึกด้วยลายมือหรือการวาดภาพ.
คุณสมบัติ #6: ความพร้อมใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม
Notion มีให้บริการบน Mac, Windows, iOS, Android และเว็บเบราว์เซอร์ ทำให้สามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์หลายประเภท
Apple Notes เป็นแอปพลิเคชันที่มีเฉพาะในระบบนิเวศของ Apple เท่านั้น สามารถใช้งานได้บน Mac, iPhone และ iPad แต่ไม่มีแอปสำหรับ Windows หรือ Android โดยตรง
🏆 ผู้ชนะ: Notion. หากคุณต้องการแอปจดบันทึกที่ใช้งานได้บนทุกแพลตฟอร์ม Notion คือตัวเลือกที่ดีกว่า
Notion vs. Apple Notes บน Reddit
ผู้ใช้ Reddit มีความเห็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับ Apple Notes กับ Notion ซึ่งถูกหล่อหลอมขึ้นจากความต้องการเฉพาะและกระบวนการทำงานของแต่ละคน
ในขณะที่ Notion ได้รับการยกย่องว่าเป็นเครื่องมือจัดระเบียบที่ทรงพลัง Apple Notes ถือเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในด้านความเรียบง่ายและใช้งานง่าย ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการโซลูชันการจดบันทึกที่ไม่ยุ่งยาก
ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งสรุปไว้ได้ดีมากในr/notion:
สำหรับขั้นตอนการทำงานของฉัน ฉันใช้แอปโน้ตของ Apple เพื่อจดบันทึกสิ่งต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เสียสมาธิเมื่อต้องใช้เครื่องมืออื่น ๆ อะไรก็ตามที่ต้องแชร์ จัดเก็บ หรือให้ความสำคัญจริงจัง ฉันจะย้ายไปไว้ใน Notion ถ้าฉันไม่จำเป็นต้องใช้โน้ตนั้นอีกหลังจากผ่านไปหนึ่งวัน หรือแค่ต้องการใช้เป็นกระดาษจดชั่วคราว ฉันก็จะใช้แอปโน้ตของ Apple เท่านั้น
สำหรับขั้นตอนการทำงานของฉัน ฉันใช้แอปโน้ตของ Apple เพื่อจดบันทึกสิ่งต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เสียสมาธิเมื่อต้องใช้เครื่องมืออื่น ๆ อะไรก็ตามที่ต้องแชร์ จัดเก็บ หรือให้ความสำคัญจริงจัง ฉันจะย้ายไปไว้ใน Notion ทั้งหมด ถ้าฉันไม่จำเป็นต้องใช้โน้ตนั้นอีกหลังจากหนึ่งวัน หรือแค่ต้องการใช้เป็นกระดาษจดชั่วคราว ฉันก็จะใช้แอปโน้ตของ Apple ต่อไป
ความยืดหยุ่นของ Notion เป็นจุดดึงดูดหลักสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการการจัดระเบียบอย่างมีโครงสร้าง โดยมีฐานข้อมูล, หน้าซ้อน, และเทมเพลตสำหรับการจดบันทึก นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวไว้ในr/notion:
Notion สร้างบันทึกที่ดูดีมาก... มันคล้ายกับสิ่งที่ฉันกำลังทำใน Evernote – การสร้างตารางของเหตุการณ์ พร้อมลิงก์ไปยังบันทึกที่มีรายละเอียดเพิ่มเติม – แต่ Notion ทำได้โดยอัตโนมัติและดีกว่ามาก
Notion สร้างบันทึกที่ดูดีมาก... มันคล้ายกับสิ่งที่ฉันกำลังทำใน Evernote – การสร้างตารางของเหตุการณ์ พร้อมลิงก์ไปยังบันทึกที่มีรายละเอียดเพิ่มเติม – แต่ Notion ทำได้โดยอัตโนมัติและดีกว่ามาก
อย่างไรก็ตาม บางคนโต้แย้งว่ามันต้องการการตั้งค่ามากเกินไป และอาจทำให้เสียสมาธิได้
ในทางตรงกันข้าม Apple Notes เป็นที่ชื่นชอบเนื่องจากโครงสร้างแบบโฟลเดอร์ที่เรียบง่าย ผู้ใช้คนหนึ่งชี้ให้เห็นในr/AppleNotesGang ว่า
*ฉันสามารถมี "โน้ตติดหน้าจอ" ได้ง่ายกว่า โดยฉันสามารถจดบันทึกแล้วทำให้มันกลายเป็นหน้าต่างเล็กๆ และเปิดหน้าต่างนั้นในหน้าต่างแยกได้ มันยากกว่ามากที่จะทำแบบนี้ใน OneNote เนื่องจากมีพื้นที่ทำงานแบบไม่จำกัด & แอป Sticky Notes จาก Windows ก็ไม่ซิงค์กับแอป OneNote บนเดสก์ท็อป ดังนั้นฉันจึงไม่สามารถใช้โน้ตเหล่านั้นได้เช่นกัน ฉันต้องเข้าสู่ระบบเว็บเพื่อดูสิ่งเหล่านั้น (ไม่อย่างนั้นฉันจะใช้มัน)
*ฉันสามารถมี "โน้ตติดหน้าจอ" ได้ง่ายกว่าในที่ที่ฉันสามารถจดบันทึกและทำให้มันกลายเป็นหน้าต่างเล็กๆ ที่ฉันสามารถเปิดในหน้าต่างแยกได้ มันยากกว่ามากที่จะทำแบบนี้ใน OneNote เนื่องจากมีพื้นที่ทำงานที่ไม่มีที่สิ้นสุด & แอป Sticky Notes จาก Windows ไม่ซิงค์กับแอป OneNote บนเดสก์ท็อป ดังนั้นฉันจึงไม่สามารถใช้โน้ตเหล่านั้นได้ ฉันต้องเข้าสู่ระบบเว็บเพื่อดูสิ่งเหล่านั้น (ไม่อย่างนั้นฉันจะใช้มัน)
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Notion และ Apple Notes
ทั้ง Notion และ Apple Notes ต่างก็ทำหน้าที่ได้ดีตามวัตถุประสงค์ของแต่ละแอป แต่ก็มีข้อจำกัดเช่นกัน
ClickUp, แอปสำหรับทุกงานในที่เดียว, มอบสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก—ความยืดหยุ่นของ Notion และความง่ายของ Apple Notes—พร้อมทั้งแนะนำการทำงานอัตโนมัติด้วย AI, การทำแผนที่ความคิด, และการผสานงานที่ไร้รอยต่อ
ก่อนใช้ ClickUp เราทำงานในเครื่องมือสองตัวที่แยกจากกัน การที่ต้องกลับไปกลับมาอยู่บ่อย ๆ ระหว่างเครื่องมือหนึ่งสำหรับการจัดการงาน และเครื่องมืออีกหนึ่งสำหรับการจัดทำเอกสารนั้น ไม่เป็นประโยชน์ต่อทีมของเรา
ก่อนใช้ ClickUp เราทำงานในเครื่องมือสองตัวที่แยกกันอยู่ การที่ต้องกลับไปกลับมาอยู่บ่อย ๆ ระหว่างเครื่องมือหนึ่งสำหรับการจัดการงาน และเครื่องมืออีกหนึ่งสำหรับการจัดทำเอกสารนั้น ไม่เป็นประโยชน์ต่อทีมของเรา
ClickUp One Up #1: ClickUp Docs
Notion เป็นที่รู้จักจาก พื้นที่ทำงานแบบโมดูลาร์ ซึ่งคุณสามารถสร้างบันทึกที่มีโครงสร้าง วิกิ และฐานข้อมูลได้ อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าและรักษาโครงสร้างนี้ต้องใช้ความพยายาม โดยเฉพาะเมื่อทำงานในโครงการขนาดใหญ่
ClickUp Docsช่วยขจัดความยุ่งยากนั้นโดยให้คุณสามารถ:
- เชื่อมโยงเอกสารกับงาน, โครงการ, และกระบวนการทำงานได้โดยตรง—ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วยตนเอง
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์พร้อมความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมาย การอนุญาต และการควบคุมเวอร์ชัน
- ฝังสื่อ, สคริปต์, ตาราง, และอื่น ๆ เพื่อสร้างเอกสารที่มีโครงสร้างและข้อมูลที่อุดมสมบูรณ์
ต่างจากระบบโฟลเดอร์พื้นฐานของ Apple Notes, ClickUp Docs มอบการเชื่อมโยงลึก, การจัดรูปแบบขั้นสูง, และการร่วมมือแบบเรียลไทม์, ทำให้เป็นทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับApple Notes.
ClickUp's One Up #2: ClickUp Brain
หนึ่งในสิ่งที่ทำให้เสียเวลาในการจดบันทึกมากที่สุดคือการ จัดระเบียบและสรุปเนื้อหาด้วยตนเอง Notion พึ่งพาการจัดโครงสร้างด้วยมือเป็นอย่างมาก ในขณะที่ Apple Notes ขาดฟีเจอร์การค้นหาและการจัดระเบียบขั้นสูง
ClickUp ก้าวไปอีกขั้นด้วยClickUp Brain ซึ่ง:
- สร้างสรุปสำหรับบันทึกการประชุม, การระดมความคิด, และเนื้อหาแบบยาวโดยอัตโนมัติ
- สกัดประเด็นการดำเนินการที่สำคัญและแปลงเป็นงานที่ต้องทำ—เพื่อให้คุณไม่ต้องเสียเวลาคัดกรองข้อมูลด้วยตนเอง
- ปรับปรุงและพัฒนาการเขียนด้วยคำแนะนำจาก AI การตรวจสอบไวยากรณ์ และการปรับเนื้อหาให้เหมาะสม
ClickUp One Up #4: ClickUp Notepad
Apple Notes เหมาะสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็วและไม่เป็นทางการ แต่ไม่สามารถผสานกับงานหรือจัดระเบียบบันทึกได้เกินกว่าการจัดในโฟลเดอร์ธรรมดาClickUp Notepadช่วยให้มั่นใจว่าทุกข้อมูลสามารถเชื่อมโยงกับ กระบวนการทำงานหรือโครงการที่กว้างขึ้น ได้โดย:
- ให้คุณสร้าง แก้ไข และจัดหมวดหมู่บันทึกได้ทันทีโดยไม่ต้องสลับแอป
- เปลี่ยนบันทึกใด ๆ ให้เป็นงานพร้อมกำหนดวันครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ และระดับความสำคัญ
- การซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบันทึกของคุณได้ทุกที่ด้วยประสบการณ์ที่ใช้งานง่ายเหมือนกัน
ClickUp's One Up #4: ClickUp AI Notetaker
การจดบันทึกมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 10 เท่าด้วยClickUp's AI Notetaker— เครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนความยุ่งเหยิงหลังการประชุมให้กลายเป็นข้อมูลที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้
นี่คือวิธีที่จะช่วย:
- รับรองว่าทุกการตัดสินใจที่เกิดขึ้นจะถูกบันทึกไว้และสามารถแบ่งปันได้อย่างง่ายดายกับทุกคน—ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในห้องหรือไม่ก็ตาม
- บันทึกประเด็นที่ต้องดำเนินการและมอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสม
- เชื่อมโยงทุกการสนทนาไปยังงานที่เกี่ยวข้องและจัดเก็บไฟล์พร้อมบริบทที่ครบถ้วน—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถก้าวไปข้างหน้าได้โดยไม่ต้องย้อนกลับไปทบทวนเรื่องเดิม
ClickUp One Up #5: แผนผังความคิด ClickUp
Notion รองรับ แผนผังงานพื้นฐานและการจัดระเบียบด้วยภาพ แต่จำเป็นต้องใช้ การเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันภายนอกเพื่อสร้างแผนผังความคิดที่เหมาะสมสำหรับการจดบันทึกในทางตรงกันข้าม Apple Notes ไม่มีเครื่องมือในการจัดโครงสร้างด้วยภาพ
ClickUp เปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ด้วยแผนผังความคิดClickUp Mind Maps ที่มีอยู่ในตัว ซึ่งช่วยให้คุณ:
- จัดระเบียบและเชื่อมโยงความคิดอย่างเป็นระบบในลักษณะที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณ
- ลากและวางองค์ประกอบเพื่อจัดเรียงความคิดใหม่ได้อย่างยืดหยุ่น
- เปลี่ยนบันทึกให้เป็นงานได้ทันที ทำให้การระดมความคิดนำไปสู่การปฏิบัติ
สำหรับผู้ที่คิดเป็นภาพ ClickUp Mind Maps มอบความได้เปรียบเหนือการจดบันทึกแบบข้อความแบบดั้งเดิม
ClickUp's One Up #5: การค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUp
ฟังก์ชันการค้นหาเป็นหนึ่งในแง่มุมที่น่าหงุดหงิดที่สุดของ Notion และ Apple Notes Apple Notes พึ่งพาการ จับคู่คำหลักพื้นฐาน ซึ่งล้มเหลวเมื่อคุณมีบันทึกหลายร้อยรายการ การค้นหาของ Notion ช้ามากในพื้นที่ทำงานขนาดใหญ่
ClickUp แก้ไขปัญหานี้ด้วยClickUp Connected Search ซึ่ง:
- ค้นหาเอกสาร งาน และบันทึกทั้งหมดของคุณได้ทันที
- ใช้AI ที่เชื่อมต่อเพื่อแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่แค่การจับคู่คำหลัก
- ให้คุณสามารถกรองตามประเภทเนื้อหา ผู้สร้าง หรือวันที่ เพื่อให้คุณค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำ
ด้วย ClickUp ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาผ่านบันทึกหรือพึ่งพาแท็กเพื่อจัดระเบียบข้อมูลอีกต่อไป—ทุกอย่างอยู่แค่ปลายนิ้วเมื่อต้องการ
ClickUp One Up #6: การจัดการความรู้ด้วย ClickUp
Notion มักถูกใช้เป็น ระบบการจัดการความรู้ แต่การดูแลรักษามัน ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง—การสร้างฐานข้อมูล การเชื่อมโยงหน้า และการจัดโครงสร้างพื้นที่ทำงาน Apple Notes ไม่พยายามที่จะเสนอการจัดการความรู้ที่มีโครงสร้างเลย
ระบบจัดการความรู้ของ ClickUpช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นด้วยการมอบ:
- เทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับวิกิเอกสารโครงการภายใน และบันทึกการวิจัย
- องค์กรที่มีโครงสร้างโดยไม่จำเป็นต้องตั้งค่าฐานข้อมูล
- การผสานรวมโดยตรงกับงาน โครงการ และเครื่องมือการทำงานร่วมกัน
ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากความลึกซึ้งในการจัดระเบียบของ Notion โดยไม่ต้องเสียเวลาในการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
ClickUp's One Up #7: ClickUp Tasks เปลี่ยนบันทึกให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการ
ข้อบกพร่องหลักอย่างหนึ่งของ Notion คือ แม้ว่าจะอนุญาตให้ทำงานร่วมกันได้ แต่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการจัดการและติดตามงานโดยธรรมชาติ ในขณะที่ Apple Notes ไม่รองรับการทำงานร่วมกันนอกเหนือจากการแชร์อย่างง่าย อย่างไรก็ตาม ClickUp มองการจดบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศน์การทำงานที่มีขนาดใหญ่กว่า
ด้วย ClickUp Tasks และเครื่องมือการทำงานร่วมกัน คุณสามารถ:
- มอบหมายงานได้โดยตรงจากบันทึก
- ติดตามความคืบหน้าของงานแบบเรียลไทม์ด้วยการอัปเดตสถานะและลำดับความสำคัญ
- ใช้เทมเพลตเช่นClickUp Meeting Notes TemplateและClickUp Knowledge Base Templateเพื่อจัดระเบียบข้อมูลได้ทันที
🧠 เกร็ดความรู้:การทำแผนผังความคิดของโทนี่บูซาน ได้รับแรงบันดาลใจจากดาวินชีและเอดิสัน สองนักคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์! จากการศึกษานิสัยการจดบันทึกของพวกเขา เขาตระหนักว่าความคิดจะไหลลื่นมากขึ้นเมื่อเชื่อมโยงกันด้วยภาพ แทนที่จะเขียนเป็นรายการที่แข็งทื่อ ปัจจุบัน แผนผังความคิดกลายเป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการระดมความคิด แก้ปัญหา และแม้กระทั่งเตรียมตัวสอบ!
สร้างบันทึกที่เหมาะกับคุณ อัปเกรดด้วย ClickUp
Notion และ Apple Notes มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนแต่ก็มีข้อแลกเปลี่ยนเช่นกัน
Notion สามารถปรับแต่งได้สูง แต่ต้องการการตั้งค่าด้วยตนเองและการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นระเบียบ Apple Notes ใช้งานง่ายและรวดเร็ว แต่ขาดความลึกซึ้ง การทำงานร่วมกัน และคุณสมบัติการค้นหาขั้นสูง
หากคุณรู้สึกหงุดหงิดกับข้อจำกัดเหล่านี้ ถึงเวลาแล้วที่จะมองไปไกลกว่าแอปจดบันทึกและมุ่งสู่ศูนย์กลางการทำงานที่เชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์
ClickUp เป็นโซลูชันที่ใช้งานง่ายกว่า ซึ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างการจดบันทึกและการแปลงบันทึกเหล่านั้นให้กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ ทำไมต้องพอใจแค่การจดบันทึกเมื่อคุณสามารถทำได้มากกว่านั้นด้วยแอปเดียว?