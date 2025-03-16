บล็อก ClickUp

11 อันดับทางเลือก Zoho Cliq สำหรับการทำงานร่วมกันในทีมปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
16 มีนาคม 2568

การสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญต่อประสิทธิผลในที่ทำงานปัจจุบัน เครื่องมือที่เหมาะสมช่วยให้ทีมสามารถประสานงาน จัดการงาน และสื่อสารแบบเรียลไทม์ รวมถึงบริหารโครงการได้อย่างราบรื่น

Zoho Cliq เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยม ให้บริการการส่งข้อความ, การโทรผ่านวิดีโอ, และการจัดการงาน

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: มีข่าวลือว่า 'Zoho'มีที่มาจากตัวย่อ 'SOHO' ซึ่งย่อมาจากสำนักงานขนาดเล็กหรือสำนักงานที่บ้าน

แต่มันอาจไม่เหมาะกับความต้องการของทุกทีม หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่เหมาะสมกว่า คุณมาถูกที่แล้ว

บทความนี้สำรวจทางเลือกของ Zoho Cliq ที่มีคุณสมบัติทรงพลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม มาดูแอปสื่อสารทีมที่ดีที่สุดที่กำลังเปลี่ยนแปลงการ แชททางธุรกิจกันเถอะ 💬

สรุป 60 วินาที

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือกที่ดีที่สุด 11 รายการสำหรับ Zoho Cliq:

  • ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการจัดการโครงการ)
  • Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมที่ราบรื่น)
  • ไมโครซอฟต์ ทีมส์ (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในสำนักงานแบบบูรณาการ)
  • Rocket.Chat (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบโอเพนซอร์สที่ปรับแต่งได้)
  • Zoom (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอและการสัมมนาออนไลน์)
  • Mattermost (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมที่มีความปลอดภัยและปรับแต่งได้)
  • Google Chat (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับ Google Workspace)
  • Discord (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างชุมชนและการสื่อสาร)
  • ชานตี้ (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ)
  • Skype (ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารที่คุ้มค่า)
  • RingCentral (ดีที่สุดสำหรับโซลูชันการสื่อสารทางธุรกิจ)

คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ Zoho Cliq?

เมื่อเปรียบเทียบทางเลือกของ Zoho Cliq ให้มองหาคุณสมบัติที่สนับสนุนการสื่อสารที่ราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับทีมของคุณ:

  • เครื่องมือสื่อสารที่ครอบคลุม: เลือกแพลตฟอร์มที่รวมการส่งข้อความโดยตรง การแชทกลุ่ม และการประชุมทางวิดีโอเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • การจัดการโครงการและงานที่มีประสิทธิภาพ: เลือกระบบที่รวมความสามารถในการจัดการโครงการและการติดตามงานเข้าด้วยกัน ช่วยให้ทีมสามารถมอบหมายความรับผิดชอบ กำหนดเส้นตาย และวัดความคืบหน้าได้ทั้งหมดบนแพลตฟอร์มเดียว บางแพลตฟอร์มยังมีเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้เพื่อช่วยให้คุณจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • การผสานรวมที่กว้างขวาง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือกนั้นสามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้งานอยู่แล้วได้ เช่น ระบบ CRM, บริการจัดเก็บไฟล์ และโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพอื่นๆ
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ค้นหาแพลตฟอร์มที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้และเพิ่มอัตราการยอมรับของผู้ใช้
  • ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีการป้องกันความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เช่นการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง และการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญขององค์กร
  • การผสานรวมหลายแพลตฟอร์ม: เลือกเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เบราว์เซอร์หรือโทรศัพท์มือถือของคุณ และช่วยให้คุณอัปเดตข้อมูลและตอบกลับข้อความต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:การสื่อสารในทีมที่มีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลายต้องการมากกว่าความตั้งใจที่ดี—มันต้องการการปฏิบัติที่ตั้งใจและเครื่องมือที่เหมาะสม ลงทุนในแพลตฟอร์มและนิสัยที่ช่วยเชื่อมช่องว่างของการแยกทางกายภาพ ส่งเสริมความชัดเจนและการเชื่อมต่อในทีมของคุณ

ทางเลือกที่ดีที่สุด 11 อันดับสำหรับ Zoho Cliq

นี่คือภาพรวมของทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Zoho Cliq แต่ละตัวมีจุดเด่นของตัวเอง เพื่อช่วยให้คุณระบุตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความท้าทายด้านการสื่อสารของคุณ

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการจัดการโครงการ)

ClickUpคือ แอปสำหรับทุกงาน ที่ผสานการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การจัดการโครงการ และการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานเข้าไว้ด้วยกัน แตกต่างจากเครื่องมือที่เน้นเฉพาะการแชทหรือการแชร์เอกสาร ClickUp มอบพื้นที่ทำงานที่ครบวงจรให้ทีมสามารถวางแผน สื่อสาร และดำเนินงานได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ

ทางเลือกของ Zoho Cliq: ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมและการจัดการโครงการ)
ร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมอย่างมีประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Chat

ClickUp Chatทำให้การสื่อสารแบบเรียลไทม์ราบรื่นด้วยการเชื่อมโยงการสนทนาโดยตรงกับงานของคุณ สมาชิกในทีมสามารถแชทแบบตัวต่อตัวหรือในหัวข้อกลุ่มได้โดยไม่ต้องออกจากแอป—ลดการสลับบริบทและทำให้การสนทนาเน้นไปที่งานหรือโครงการเฉพาะเจาะจง

ในแชท คุณสามารถแท็กเพื่อนร่วมทีม เชื่อมโยงงาน และอ้างอิงไฟล์ต่างๆ ได้ เปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการลงมือทำและปรับปรุงการประสานงานของทีม นอกจากนี้ ด้วยฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น Catch Me Up คุณสามารถสรุปข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ

ฟีเจอร์ติดตามความคืบหน้าจาก ClickUp Chat
ฟีเจอร์ติดตามความคืบหน้าจาก ClickUp Chat

ClickUp Chat มีฟีเจอร์การโทรผ่านวิดีโอและการแชร์หน้าจอในตัวที่เรียกว่า SyncUps—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมทีม การระดมความคิด และการตรวจสอบงานอย่างรวดเร็ว ทีมงานสามารถทำงานร่วมกันแบบเห็นหน้ากันได้โดยไม่ต้องออกจากกระบวนการทำงาน

SyncUps ใน ClickUp
SyncUps ใน ClickUp

การโทรได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วยสรุปโดย AI, การเชื่อมโยงงาน, และการบันทึกแบบเรียลไทม์—ทำให้การประชุมนำไปสู่การกระทำ ไม่ใช่แค่การสนทนา

ทางเลือกของ Zoho Cliq: สร้าง, แชร์, และแก้ไขงานกับทีมของคุณใน ClickUp Docs
สร้าง, แชร์, และแก้ไขงานกับทีมของคุณใน ClickUp Docs

การแชร์ไฟล์ใน ClickUp นั้นราบรื่น คุณสามารถแนบเอกสารไปยังงาน แชร์ในแชท หรือเพิ่มในความคิดเห็นได้—ทุกอย่างยังคงเป็นระเบียบและเข้าถึงได้

ใช้ClickUp Docsเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันในภารกิจต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมค้นหาทรัพยากรที่ต้องการได้เมื่อต้องการ

จัดการงานได้อย่างง่ายดายในมุมมองงานของ ClickUp
จัดการงานได้อย่างง่ายดายในมุมมองงานของ ClickUp

ความสามารถของ ClickUp ในการผสานการสนทนาเข้ากับการจัดการงานและกระบวนการทำงาน ทำให้แตกต่างจากแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันอื่น ๆ

ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว การสนทนาสามารถกลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ ทีมสามารถมอบหมายหน้าที่ กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม

📌 ยิ่งรู้มาก ยิ่งได้เปรียบ: ต่างจาก Zoho Cliq, ClickUp มีกระดานไวท์บอร์ด ที่ช่วยให้ทีมสามารถระดมความคิดได้อย่างมีภาพและเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นงานที่ทำได้จริง

เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ช่วยให้ทีมสามารถปรับแต่งขั้นตอนการทำงานให้ตรงกับความต้องการของพวกเขา และระบบอัตโนมัติจะจัดการงานที่ทำซ้ำๆ ช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดแม่แบบแผนการสื่อสารที่หลากหลายของ ClickUp ทำให้การเริ่มต้นใช้งานแพลตฟอร์มและงานต่างๆ เป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • เปลี่ยนข้อความให้เป็นงานและเชื่อมโยงเธรดแชทกับงานด้วยClickUp Chat
  • สร้างและแชร์วิดีโอหน้าจอเพื่อสื่อสารข้อความโดยไม่ต้องใช้การตอบอีเมลที่ยืดยาว
  • ใช้ClickUp Brainที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเชื่อมโยงบุคลากร งาน และความรู้ขององค์กรของคุณ
  • ทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติด้วยทริกเกอร์และการดำเนินการที่ปรับแต่งได้
  • ปรับแต่งงานด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะ และมุมมอง

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางรายอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เนื่องจากมีฟีเจอร์ที่หลากหลาย

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4300+ รีวิว)

ผู้ใช้ชื่นชอบวิธีที่ ClickUp สร้างแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบรวมศูนย์ นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวไว้:

ClickUp ย้ายการสื่อสารทั้งหมดจากช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล แชท (และ) WhatsApp มาไว้ที่เดียว ดังนั้น คุณจะรู้ว่าจะไปที่ไหนเพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ

ClickUp ย้ายการสื่อสารทั้งหมดจากช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล แชท (และ) WhatsApp มาไว้ที่เดียว ดังนั้น คุณจะรู้ว่าจะไปที่ไหนเพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ

📮ClickUp Insight: พนักงานที่ต้องใช้ความรู้ในการทำงานโดยทั่วไปต้องติดต่อกับคน 6 คนโดยเฉลี่ยเพื่อให้งานสำเร็จนั่นหมายถึงการติดต่อกับบุคคลสำคัญ 6 คนทุกวันเพื่อรวบรวมบริบทที่จำเป็น ปรับลำดับความสำคัญ และผลักดันโครงการให้ก้าวหน้า

การต่อสู้เป็นเรื่องจริง—การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ความสับสนในเวอร์ชัน และหลุมดำที่มองไม่เห็นในการมองเห็นข้อมูล กำลังกัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีม แพลตฟอร์มศูนย์กลางอย่าง ClickUp พร้อมด้วย Connected Search และ AI Knowledge Manager ช่วยแก้ไขปัญหานี้ด้วยการทำให้บริบทพร้อมใช้งานได้ทันทีเพียงปลายนิ้วของคุณ

2. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมที่ราบรื่น)

ทางเลือกของ Zoho Cliq: Slack: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมที่ราบรื่น
ผ่านทางSlack

Slackเป็นเครื่องมือสื่อสารยอดนิยมที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางที่เป็นระเบียบข้อความแบบไม่พร้อมกัน และการผสานการทำงานกับระบบต่าง ๆ อย่างครอบคลุม ในฐานะทางเลือกแทน Zoho Cliq Slack มอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการรวมการสนทนาไว้ในช่องทางเฉพาะ การแชร์ไฟล์ และการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย

Slack โดดเด่นด้วยไดเรกทอรีแอปที่หลากหลายและการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้ ซึ่งตอบสนองความต้องการที่หลากหลายขององค์กร ความสามารถเหล่านี้ทำให้ Slack เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับองค์กรที่กำลังมองหาโซลูชันการสื่อสารที่หลากหลายและปรับขนาดได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack

  • สร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับโครงการหรือทีมต่างๆ
  • เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันมากกว่า 2,600 รายการ รวมถึง Google Drive, Salesforce และ Trello
  • ค้นหาการสนทนาและไฟล์ในอดีตได้อย่างรวดเร็วด้วยฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง
  • ปักหมุดข้อความภายในช่องหรือข้อความเพื่อรักษาข้อมูลสำคัญให้เข้าถึงได้ตลอดเวลา

ข้อจำกัดของ Slack

  • คุณสมบัติการประชุมทางเสียงและวิดีโอจำกัดผู้เข้าร่วมได้ 50 คน
  • อาจกลายเป็นค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดใหญ่ เนื่องจากราคาคิดตามจำนวนผู้ใช้
  • ไม่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการในตัว (ต้องมีการผสานรวม)

ราคาต่ำมาก

  • ฟรี
  • ข้อดี: 8.75 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ+: 15 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิวใน Slack

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 33,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)

📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Slack ในการสื่อสารทีม

3. Microsoft Teams (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในสำนักงานแบบบูรณาการ)

Microsoft Teams: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในสำนักงานแบบบูรณาการ
ผ่านทางMicrosoft Teams

Microsoft Teamsเป็นศูนย์กลางการทำงานร่วมกันที่ครอบคลุมและผสานรวมอย่างราบรื่นกับชุดโปรแกรม Microsoft 365 ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเครื่องมือต่างๆ เช่น Word, Excel และ SharePoint ได้ภายในอินเทอร์เฟซเดียวกัน

เช่นเดียวกับ Slack, Teams ให้บริการการสื่อสารผ่านช่องทาง, การส่งข้อความโดยตรง, และการแชร์ไฟล์. อย่างไรก็ตาม, จุดเด่นที่ทำให้แตกต่างคือ การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ Microsoft 365. นี่ทำให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับองค์กรหลายแห่งที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft แทน Zoho Cliq.

ด้วยเหตุนี้ ผู้ใช้จึงสามารถร่วมเขียนเอกสาร จัดการปฏิทิน และทำงานร่วมกันในโครงการต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams

  • จัดการประชุมออนไลน์กับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 300 คน พร้อมฟีเจอร์แชร์หน้าจอและพื้นหลังที่ปรับแต่งได้
  • ใช้ Microsoft Copilot เพื่อช่วยในการเขียนอย่างชาญฉลาดและผสานการทำงานกับแอป Microsoft 365 เช่น Word, PowerPoint และ Teams
  • สรุปการประชุมโดยอัตโนมัติเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประเด็นสำคัญ งานที่แนะนำ และไฮไลท์
  • ปรับปรุงประสบการณ์การประชุมเสมือนจริงด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การเบลอพื้นหลัง การบันทึกการประชุม และการแสดงคำบรรยายสด

ข้อจำกัดของ Microsoft Teams

  • คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างต้องใช้แผนระดับสูงขึ้นหรือการสมัครสมาชิกเพิ่มเติม
  • ใช้ทรัพยากรระบบจำนวนมาก อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานบนอุปกรณ์รุ่นเก่า

ราคาของ Microsoft Teams

  • ฟรี
  • Microsoft Teams Essentials: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Microsoft 365 Business Basic: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Teams

  • G2: 4. 3/5 (15,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (9,700+ รีวิว)

📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งของ Microsoft Teams ที่ดีที่สุด

4. Rocket.Chat (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบโอเพนซอร์สที่ปรับแต่งได้)

ทางเลือกของ Zoho Cliq: Rocket.Chat: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบโอเพนซอร์สที่ปรับแต่งได้
ผ่านทางRocket.Chat

Rocket.Chatเป็นเครื่องมือสื่อสารแบบโอเพนซอร์สที่ช่วยให้ทีมสามารถปรับแต่งสภาพแวดล้อมการส่งข้อความให้ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคลได้ มันมีคุณสมบัติหลักทั้งหมดที่คุณคาดหวังจากแพลตฟอร์มการสื่อสารของทีม เช่น การแชทแบบเรียลไทม์ การประชุมทางเสียงและวิดีโอ และความเป็นไปได้ในการปรับแต่งที่สำคัญ

ต่างจากแพลตฟอร์มที่เป็นกรรมสิทธิ์เช่น Slack หรือ Teams, Rocket. Chat อนุญาตให้ธุรกิจโฮสต์บริการของตนบนเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง, ทำให้มั่นใจในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการควบคุม. สิ่งนี้ทำให้ Rocket. Chat เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับองค์กรที่มีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดหรือผู้ที่ต้องการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของตนเอง.

สถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์และการรองรับ API อย่างกว้างขวางช่วยให้การผสานรวมกับเครื่องมือและบริการต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมและเพิ่มผลผลิต

คุณสมบัติเด่นของ Rocket. Chat

  • เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารที่ปลอดภัยระหว่าง Rocket.Chat และแอปที่รองรับ Matrix โดยใช้เครือข่ายแบบสหพันธ์ เพื่อหลีกเลี่ยงการลงทะเบียนกับหลายเซิร์ฟเวอร์
  • สื่อสารใน มากกว่า 50 ภาษาเพื่อการร่วมมือระดับโลก
  • ผสานช่องทางการสื่อสาร เช่น แชทสดและอีเมล เข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
  • ใช้เฟรมเวิร์กบอทของ Rocket.Chat เพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Rocket. Chat

  • ผู้ใช้รายงานปัญหาความเสถียรของเซิร์ฟเวอร์เป็นครั้งคราว
  • ความสามารถในการโฮสต์ด้วยตนเองและการปรับแต่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญทางเทคนิคอย่างมากในการตั้งค่าและดูแลรักษา

ราคาของ Rocket. Chat

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • ข้อดี: ราคาที่กำหนดเองได้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Rocket. Chat คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)

Rocket. Chat ได้รับการยกย่องจากผู้ใช้สำหรับการสนับสนุนการแชทหลายช่องทาง รวมถึงความง่ายในการติดตั้งใช้งาน ผู้ใช้รายหนึ่งได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า:

สามารถนำไปใช้ได้ง่าย และให้การสนับสนุนช่องแชทหลายช่องทาง ซึ่งสามารถใช้ได้กับ (ก) กลุ่มเล็กของ (ก) ทีม หรือแม้กระทั่งสมาชิกกลุ่มจำนวนมาก

สามารถนำไปใช้ได้ง่าย และให้การสนับสนุนช่องแชทหลายช่องทาง ซึ่งสามารถใช้ได้กับ (ก) กลุ่มเล็กของ (ก) ทีม หรือแม้กระทั่งกลุ่มสมาชิกจำนวนมาก

5. Zoom (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอและการสัมมนาออนไลน์)

Zoom: เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอและการสัมมนาออนไลน์
ผ่านทางZoom

Zoomมักถูกใช้เป็นคำพ้องความหมายกับการประชุมทางวิดีโอ เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารทางวิดีโอที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านคุณสมบัติการประชุมทางวิดีโอและเสียงความละเอียดสูงที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้ ความสามารถในการปรับขนาดของ Zoom ยังช่วยให้สามารถจัดการประชุมขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากได้ ซึ่งตอบสนองความต้องการขององค์กรที่หลากหลาย

แพลตฟอร์มนี้นำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแชร์หน้าจอ, ห้องย่อย, และความสามารถในการบันทึก ซึ่งทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจและทีมการศึกษาที่ต้องการเสริมสร้างความร่วมมือทางไกล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom

  • แบ่งการประชุมใหญ่เป็นกลุ่มย่อยเพื่อให้สามารถหารือและคิดค้นไอเดียได้
  • รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 10,000 คน พร้อมการสำรวจความคิดเห็นแบบเรียลไทม์, ถาม-ตอบ และวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าร่วม
  • ให้บริการแปลภาษาในระหว่างการประชุมสำหรับผู้ฟังหลายภาษา
  • ใช้ฟีเจอร์ Zoom Clips เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารวิดีโอแบบอะซิงโครนัสของคุณ

ข้อจำกัดของ Zoom

  • แผนฟรีจำกัดการประชุมกลุ่มไว้ที่ 40 นาที
  • มีความกังวลด้านความปลอดภัยที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในอดีต (แม้ว่า Zoom ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้วก็ตาม)
  • ฟีเจอร์การแชทที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการสื่อสารทีมเฉพาะทาง

ราคา Zoom

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $15.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $21.99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Zoom

  • G2: 4. 5/5 (56,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (14,000+ รีวิว)

ผู้ใช้หลายคนชื่นชอบคุณสมบัติการเชื่อมต่อวิดีโอของ Zoomโดยมีผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวว่า:

ซอฟต์แวร์ทุกตัวมีฟีเจอร์ที่น่ามีไว้ใช้ แต่ในช่วงเวลาที่การประชุมทางวิดีโอเป็นสิ่งจำเป็นหลักของคุณ Zoom ไม่เคยทำให้คุณผิดหวัง

ซอฟต์แวร์ทุกตัวมีฟีเจอร์ที่น่ามีไว้ใช้ แต่ในช่วงเวลาที่การประชุมทางวิดีโอเป็นสิ่งจำเป็นหลักของคุณ Zoom ไม่เคยทำให้คุณผิดหวัง

6. Mattermost (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมที่มีความปลอดภัยและปรับแต่งได้)

ทางเลือกของ Zoho Cliq: Mattermost: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมที่มีความปลอดภัยและปรับแต่งได้
ผ่านทางMattermost

Mattermostเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบโอเพนซอร์สที่สร้างขึ้นสำหรับองค์กรที่ต้องการโซลูชันที่ปลอดภัยและสามารถโฮสต์ได้เอง มันมีฟังก์ชันครบครัน เช่น การส่งข้อความแบบเรียลไทม์การแชร์ไฟล์ และการจัดการเวิร์กโฟลว์ ทำให้เป็นทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับ Zoho Cliq

ความเป็นไปได้ในการปรับแต่งที่หลากหลายของ Mattermost ทำให้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลและการปฏิบัติตามโปรโตคอลความปลอดภัยภายใน แพลตฟอร์มนี้รองรับปลั๊กอินต่างๆ ที่ช่วยให้ทีมสามารถปรับแต่งให้เข้ากับกระบวนการทำงานเฉพาะของพวกเขา ส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างแผนกต่างๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mattermost

  • ดำเนินการปฏิบัติการที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วย AI ในสภาพแวดล้อมคลาวด์ส่วนตัวโดยใช้ LLM แบบโอเพ่นซอร์สและแบบกำหนดเอง
  • PLOY แพลตฟอร์มบนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทคุณ, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการปฏิบัติตามนโยบายภายใน
  • เชื่อมต่อกับเครื่องมือที่จำเป็น เช่น GitLab และ Jira เพื่อรวมศูนย์การทำงานของคุณ
  • สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพข้ามทีมทั่วโลกด้วยการรองรับหลายภาษา

ข้อจำกัดของ Mattermost

  • การตั้งค่าเริ่มต้นและการกำหนดค่าอาจมีความซับซ้อนสำหรับองค์กรที่ไม่มีทรัพยากรด้านไอทีโดยเฉพาะ
  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าพบปัญหาขณะใช้แอป
  • ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจรู้สึกไม่เรียบร้อยเท่ากับตัวเลือกเชิงพาณิชย์บางตัว

ราคาของ Mattermost

  • ฟรี
  • มืออาชีพ: $10/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิว Mattermost

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 160 รายการ)

🔎 คุณทราบหรือไม่? จากการวิจัยพบว่าทีมที่มีขนาดเล็กและมีความหลากหลายมากกว่า มีแนวโน้มที่จะทำงานนวัตกรรมได้มากกว่าทีมขนาดใหญ่ภายในบริษัทเดียวกัน

7. Google Chat (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับ Google Workspace)

Google Chat: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับ Google Workspace
ผ่านGoogle Workspace

Google Chatเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ทำงานร่วมกับ Google Workspace ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มอบการส่งข้อความโดยตรง การสนทนาเป็นกลุ่ม และพื้นที่สำหรับการทำงานร่วมกันให้กับทีมต่างๆ โซลูชันทางเลือกของ Zoho Cliq นี้ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชัน Google Workspace ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแชร์ไฟล์จาก Google Drive ทำงานร่วมกันในเอกสารแบบเรียลไทม์ และนัดหมายการประชุมผ่าน Google Calendar ได้โดยตรงภายในอินเทอร์เฟซแชท

การผสานรวมที่สอดคล้องกันเช่นนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับบริษัทที่ใช้ชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของ Google อยู่แล้ว อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆ ของ Google Chat ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจที่ต้องการโซลูชันการสื่อสารที่สอดคล้องกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Chat

  • จัดระเบียบการสนทนาและโครงการของทีมภายในห้องเสมือนจริงที่เรียกว่า Spaces
  • ค้นหาข้อความและไฟล์ที่แชร์ในอดีตได้อย่างรวดเร็วด้วยฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง
  • ทำงานร่วมกันบนเอกสารได้โดยตรงภายในอินเทอร์เฟซแชท
  • ใช้ข้อความที่คาดการณ์ล่วงหน้าในการเขียนข้อความให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดเวลาการพิมพ์และลดข้อผิดพลาด

ข้อจำกัดของ Google Chat

  • คุณสมบัติขั้นสูงอาจต้องมีการสมัครสมาชิก Google Workspace
  • ตัวเลือกในการปรับแต่งส่วนติดต่อผู้ใช้มีน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย
  • ตัวเลือกการปรับแต่งน้อยกว่าทางเลือกที่เป็นโอเพนซอร์สบางตัว

ราคา Google Chat

  • ธุรกิจเริ่มต้น: 8.40 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • มาตรฐานธุรกิจ: $16.80/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจพลัส: $26. 40/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวใน Google Chat

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

8. Discord (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างชุมชนและการสื่อสาร)

ทางเลือกของ Zoho Cliq: Discord: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างชุมชนและการสื่อสาร
ผ่านทางDiscord

Discord เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารอเนกประสงค์ที่นำเสนอความสามารถในการแชทด้วยข้อความ เสียง และวิดีโอ ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับ Zoho Cliq เดิมที Discord ถูกออกแบบมาสำหรับชุมชนเกมเมอร์ แต่ก็ได้พัฒนาเป็นแอปส่งข้อความธุรกิจที่ไม่เป็นทางการซึ่งรองรับกลุ่มและองค์กรต่างๆ ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ช่องแชทที่จัดระเบียบ การส่งข้อความโดยตรง และตัวเลือกการผสานรวมที่หลากหลาย

Discord มีโครงสร้างรอบ "เซิร์ฟเวอร์" ซึ่งสามารถเป็นสาธารณะหรือส่วนตัวได้ คุณสามารถสร้างช่องข้อความและช่องเสียงหลายช่องสำหรับหัวข้อหรือทีมต่างๆ ภายในแต่ละเซิร์ฟเวอร์ได้ Discord เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องการแชทด้วยเสียงที่มีความหน่วงต่ำ ทำให้เหมาะสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์ แม้ในระหว่างการเล่นเกมออนไลน์

แม้ว่าจะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อธุรกิจเป็นหลัก แต่ความยืดหยุ่นและแผนการใช้งานฟรีของ Discord ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับบางทีม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Discord

  • ใช้การส่งข้อความ, ช่องทางเสียง, และวิดีโอแบบไม่พร้อมกันเพื่อรองรับความต้องการในการสื่อสาร
  • ปรับแต่งการสื่อสารของคุณด้วยอีโมจิแบบกำหนดเอง, อวาตาร์เคลื่อนไหว, และธีมโปรไฟล์ที่ไม่เหมือนใคร
  • แชร์หน้าจอของคุณในความละเอียดสูงสำหรับการนำเสนอและการทำงานร่วมกัน
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยเพิ่มบอทสำหรับการดูแล, การจัดตารางเวลา, หรือความบันเทิง

ข้อจำกัดของ Discord

  • เมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มที่เน้นธุรกิจ Discord ขาดเครื่องมือการจัดการงานและโครงการที่รวมอยู่ในตัว
  • การจัดการการแจ้งเตือนเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเฉพาะในเซิร์ฟเวอร์ที่มีระดับกิจกรรมสูง ซึ่งอาจนำไปสู่การรับข้อมูลมากเกินไป
  • อาจทำให้ผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซรู้สึกหนักใจได้

ราคา Discord

  • ฟรี
  • ไนโตร เบสิค: $2.99/เดือน
  • ไนโตร: $9.99/เดือน

คะแนนและรีวิวใน Discord

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 7/5 (450+ รีวิว)

9. Chanty (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ)

Chanty: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
ผ่านทางChanty

Chantyเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในทีมที่ช่วยให้กระบวนการต่าง ๆง่ายขึ้นด้วยฟีเจอร์ เช่น ประวัติการสนทนาไม่จำกัด การจัดการงาน และตัวเชื่อมต่อต่าง ๆ ในฐานะทางเลือกของ Zoho Cliq Chanty มอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเป็นธรรมชาติ ช่วยให้การเริ่มต้นใช้งานราบรื่นบนทุกอุปกรณ์และแพลตฟอร์ม ลดระยะเวลาในการเรียนรู้สำหรับองค์กร

นอกเหนือจากความสามารถในการสื่อสารหลักแล้ว Chanty ยังสามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามต่าง ๆ ได้ ทำให้ทีมสามารถรวมกระบวนการทำงานให้เป็นหนึ่งเดียวได้โดยการเชื่อมต่อเครื่องมือที่มีอยู่โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม ระบบการจัดการงานที่ติดตั้งไว้ในตัวช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนข้อความให้เป็นงาน มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม และติดตามความคืบหน้าผ่านกระดาน Kanban ได้

คุณสมบัติเด่นของ Chanty

  • จัดระเบียบงาน การสนทนา และเนื้อหาที่แชร์ในศูนย์กลางเดียวด้วยฟีเจอร์ Teambook
  • เข้าถึงการสนทนาทั้งหมดของคุณในอดีตได้โดยไม่มีข้อจำกัด
  • เชื่อมต่อ Chanty กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Trello, Asana และ Google Drive เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้ความสามารถของ AI บนแพลตฟอร์มที่มอบตัวเลือกการเติมอัตโนมัติและปรับปรุงความแม่นยำในการค้นหาให้ดีขึ้นตามเวลา

ข้อจำกัดของเพลงชานตี

  • มันมีการเชื่อมต่อแบบบูรณาการจำนวนจำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
  • ผู้ใช้รายงานปัญหาและข้อบกพร่องเกี่ยวกับฟีเจอร์การโทรผ่านวิดีโอ

ราคาของ Chanty

  • ฟรี
  • ธุรกิจ: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวเพลงชานตี้

  • G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

ชานตี้ได้รับความนิยมอย่างมากในด้านประสิทธิภาพ โดยมีผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวว่า:

โดยรวมแล้ว Chanty เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับเครื่องมือของทีมเรา มันทำให้การสื่อสารภายในและการทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น และประโยชน์ที่ได้รับมีมากกว่าข้อเสียเล็กน้อยหลายเท่า

โดยรวมแล้ว Chanty เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับเครื่องมือของทีมเรา มันทำให้การสื่อสารภายในและการทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมาก และประโยชน์ที่ได้รับมีมากกว่าข้อเสียเล็กน้อยหลายเท่า

10. Skype (ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารที่คุ้มค่า)

ทางเลือกของ Zoho Cliq: Skype: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารที่คุ้มค่า
ผ่านทางSkype

Skype เป็นผู้บุกเบิกในด้านการสื่อสารดิจิทัล เป็นที่รู้จักกันดีในด้านความสามารถในการโทรด้วยวิดีโอและเสียง แม้ว่าจะมีการพัฒนาให้รองรับการส่งข้อความทันทีและการแชร์ไฟล์ แต่จุดแข็งหลักของมันยังคงเป็นฟีเจอร์การโทร

Skype เป็นตัวเลือกที่ง่ายและคุ้มค่าสำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็กที่ต้องการวิธีการโทรผ่านอินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการโทรระหว่างประเทศ เนื่องจาก Skype มีอัตราค่าบริการที่แข่งขันได้สำหรับการโทรไปยังโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือ

⚠️ ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: การปิดตัวของ Skype ในเดือนพฤษภาคม 2025 หมายความว่าผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบ Microsoft Teams Free ด้วยข้อมูลประจำตัวของ Skype ได้ การสนทนาและรายชื่อผู้ติดต่อจะถูกโอนย้ายโดยอัตโนมัติ คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับการโทรและส่งข้อความฟรีต่อไปได้—พร้อมฟีเจอร์ใหม่ ๆ เช่น การประชุมและชุมชน—ทั้งหมดนี้ในแอป Teams

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Skype

  • เข้าร่วมการสนทนาผ่านวิดีโอและเสียงคุณภาพสูงกับบุคคลหรือกลุ่ม
  • แชร์หน้าจอของคุณระหว่างการโทรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอและการอภิปราย
  • บันทึกการสนทนาเพื่อทบทวนการอภิปรายตามความจำเป็น
  • สร้างคำบรรยายอัตโนมัติระหว่างการสนทนา เพื่อเพิ่มการเข้าถึงสำหรับผู้เข้าร่วมที่หลากหลาย

ข้อจำกัดของ Skype

  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ล้าสมัยเมื่อเทียบกับแอปอื่นๆ
  • มีการเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สามน้อยกว่า ทำให้ความสามารถในการปรับตัวในสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่หลากหลายมีจำกัด
  • คุณสมบัติที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการสื่อสารทีมสมัยใหม่

ราคา Skype

  • ฟรี
  • โทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์บ้าน: เริ่มต้นที่ $2.99/เดือน

การให้คะแนนและรีวิว Skype

  • G2: 4. 3/5 (23,000 รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (500+ รีวิว)

ผู้ใช้ชื่นชอบความง่ายในการตั้งค่า Skype เพื่อใช้งาน โดยมีผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวว่า:

ใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อด้วยการตั้งค่าที่รวดเร็วและประสิทธิภาพที่ราบรื่นบนทุกอุปกรณ์

ใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อด้วยการตั้งค่าที่รวดเร็วและประสิทธิภาพที่ราบรื่นบนทุกอุปกรณ์

11. RingCentral (ดีที่สุดสำหรับโซลูชันการสื่อสารทางธุรกิจ)

RingCentral: เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันการสื่อสารทางธุรกิจ
ผ่านทางRing Central

RingCentral เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารบนระบบคลาวด์ที่ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรยุคใหม่ โซลูชันการสื่อสารแบบครบวงจรนี้ผสานรวมการส่งข้อความทางธุรกิจ การประชุมทางวิดีโอความจุสูง และบริการโทรศัพท์ที่ทรงพลังไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

แพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์การส่งข้อความสำหรับทีมอย่างครอบคลุม รวมถึงการแชทแบบเรียลไทม์ การแชร์ไฟล์ และการจัดการงาน ซึ่งช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น ความสามารถในการประชุมทางวิดีโอรองรับการประชุมความละเอียดสูงพร้อมตัวเลือกการแชร์หน้าจอและการบันทึก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการโต้ตอบเสมือนจริง

ระบบโทรศัพท์บนคลาวด์ของ RingCentral ยังมีฟีเจอร์การจัดการการโทรขั้นสูง เช่น การกำหนดเส้นทางสาย การส่งต่อข้อความเสียงไปยังอีเมล และระบบตอบรับอัตโนมัติ

คุณสมบัติเด่นของ RingCentral

  • รับเครื่องมือวิเคราะห์และรายงานแบบเรียลไทม์ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสาร ประสิทธิภาพของทีม และการโต้ตอบกับลูกค้า
  • ใช้คุณสมบัติเช่นการโอนสาย, การบันทึก, และการส่งข้อความเสียงไปยังอีเมลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสายโทรศัพท์
  • ร่วมมือกันผ่านการแชร์ไฟล์ การจัดการงาน และการผสานรวมซอฟต์แวร์
  • จัดการประชุมทางวิดีโอกับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 500 คน

ข้อจำกัดของ RingCentral

  • แพลตฟอร์มอาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมของ RingCentral มาพร้อมกับราคาที่สูงและซับซ้อนเมื่อเทียบกับทางเลือกบางตัว

ราคาของ RingCentral

  • วิดีโอ โปร: ฟรี
  • วิดีโอ โปรพลัส: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • หลัก: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
  • อัลตร้า: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ห้อง: $49/เดือน ต่อห้อง
  • สัมมนาออนไลน์: $75/เดือน ต่อผู้จัดงาน

คะแนนและรีวิว RingCentral

  • G2: 4. 1/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (1,200+ รีวิว)

ทางเลือกอื่น ๆ ที่มีประโยชน์สำหรับ Zoho Cliq:

  • ผู้ส่งสารของกองกำลัง (เหมาะที่สุดสำหรับความต้องการด้านความปลอดภัยสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง)
  • Brosix (เหมาะที่สุดสำหรับทีมระยะไกลที่ต้องการการสื่อสารที่ปลอดภัย)
  • Element (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบกระจายศูนย์และโอเพ่นซอร์ส)
  • Pumble (ตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็ก)

คุณเลือกทางเลือกใดจาก Zoho Cliq เหล่านี้?

ด้วยรายการที่คัดสรรมาอย่างดีของคู่แข่ง Zoho Cliq ชั้นนำนี้ คุณสามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติหลัก จุดแข็ง และข้อจำกัดของแต่ละเครื่องมือได้ ไม่ว่าคุณจะให้ความสำคัญกับคุณสมบัติการสื่อสารขั้นสูง การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ หรือการจัดการงานและกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน มีแพลตฟอร์มที่สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของทีมคุณได้อย่างแน่นอน

หากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่เหนือกว่าการแชททั่วไปClickUpเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม มันผสานรวมการแชทแบบเรียลไทม์ การประชุมทางวิดีโอ การแชร์ไฟล์ และความสามารถในการจัดการโครงการอย่างครบถ้วนไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้เป็นโซลูชันที่ยืดหยุ่นสำหรับทีมที่ต้องการปรับปรุงการทำงานร่วมกันและประสิทธิภาพ

สำรวจชุดคุณสมบัติที่หลากหลายของ ClickUp เพื่อเรียนรู้ว่ามันช่วยปรับปรุงการสื่อสารของทีมและการจัดการงานอย่างไร

ลงทะเบียนฟรีวันนี้และดูว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างไร! 🚀