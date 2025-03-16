11 อันดับทางเลือก Zoho Cliq สำหรับการทำงานร่วมกันในทีมปี 2025

การสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญต่อประสิทธิผลในที่ทำงานปัจจุบัน เครื่องมือที่เหมาะสมช่วยให้ทีมสามารถประสานงาน จัดการงาน และสื่อสารแบบเรียลไทม์ รวมถึงบริหารโครงการได้อย่างราบรื่น
Zoho Cliq เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยม ให้บริการการส่งข้อความ, การโทรผ่านวิดีโอ, และการจัดการงาน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: มีข่าวลือว่า 'Zoho'มีที่มาจากตัวย่อ 'SOHO' ซึ่งย่อมาจากสำนักงานขนาดเล็กหรือสำนักงานที่บ้าน
แต่มันอาจไม่เหมาะกับความต้องการของทุกทีม หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่เหมาะสมกว่า คุณมาถูกที่แล้ว
บทความนี้สำรวจทางเลือกของ Zoho Cliq ที่มีคุณสมบัติทรงพลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม มาดูแอปสื่อสารทีมที่ดีที่สุดที่กำลังเปลี่ยนแปลงการ แชททางธุรกิจกันเถอะ 💬
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือกที่ดีที่สุด 11 รายการสำหรับ Zoho Cliq:
- ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการจัดการโครงการ)
- Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมที่ราบรื่น)
- ไมโครซอฟต์ ทีมส์ (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในสำนักงานแบบบูรณาการ)
- Rocket.Chat (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบโอเพนซอร์สที่ปรับแต่งได้)
- Zoom (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอและการสัมมนาออนไลน์)
- Mattermost (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมที่มีความปลอดภัยและปรับแต่งได้)
- Google Chat (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับ Google Workspace)
- Discord (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างชุมชนและการสื่อสาร)
- ชานตี้ (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ)
- Skype (ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารที่คุ้มค่า)
- RingCentral (ดีที่สุดสำหรับโซลูชันการสื่อสารทางธุรกิจ)
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ Zoho Cliq?
เมื่อเปรียบเทียบทางเลือกของ Zoho Cliq ให้มองหาคุณสมบัติที่สนับสนุนการสื่อสารที่ราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับทีมของคุณ:
- เครื่องมือสื่อสารที่ครอบคลุม: เลือกแพลตฟอร์มที่รวมการส่งข้อความโดยตรง การแชทกลุ่ม และการประชุมทางวิดีโอเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- การจัดการโครงการและงานที่มีประสิทธิภาพ: เลือกระบบที่รวมความสามารถในการจัดการโครงการและการติดตามงานเข้าด้วยกัน ช่วยให้ทีมสามารถมอบหมายความรับผิดชอบ กำหนดเส้นตาย และวัดความคืบหน้าได้ทั้งหมดบนแพลตฟอร์มเดียว บางแพลตฟอร์มยังมีเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้เพื่อช่วยให้คุณจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- การผสานรวมที่กว้างขวาง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือกนั้นสามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้งานอยู่แล้วได้ เช่น ระบบ CRM, บริการจัดเก็บไฟล์ และโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพอื่นๆ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ค้นหาแพลตฟอร์มที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้และเพิ่มอัตราการยอมรับของผู้ใช้
- ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีการป้องกันความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เช่นการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง และการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญขององค์กร
- การผสานรวมหลายแพลตฟอร์ม: เลือกเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เบราว์เซอร์หรือโทรศัพท์มือถือของคุณ และช่วยให้คุณอัปเดตข้อมูลและตอบกลับข้อความต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:การสื่อสารในทีมที่มีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลายต้องการมากกว่าความตั้งใจที่ดี—มันต้องการการปฏิบัติที่ตั้งใจและเครื่องมือที่เหมาะสม ลงทุนในแพลตฟอร์มและนิสัยที่ช่วยเชื่อมช่องว่างของการแยกทางกายภาพ ส่งเสริมความชัดเจนและการเชื่อมต่อในทีมของคุณ
ทางเลือกที่ดีที่สุด 11 อันดับสำหรับ Zoho Cliq
นี่คือภาพรวมของทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Zoho Cliq แต่ละตัวมีจุดเด่นของตัวเอง เพื่อช่วยให้คุณระบุตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความท้าทายด้านการสื่อสารของคุณ
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการจัดการโครงการ)
ClickUpคือ แอปสำหรับทุกงาน ที่ผสานการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การจัดการโครงการ และการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานเข้าไว้ด้วยกัน แตกต่างจากเครื่องมือที่เน้นเฉพาะการแชทหรือการแชร์เอกสาร ClickUp มอบพื้นที่ทำงานที่ครบวงจรให้ทีมสามารถวางแผน สื่อสาร และดำเนินงานได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
ClickUp Chatทำให้การสื่อสารแบบเรียลไทม์ราบรื่นด้วยการเชื่อมโยงการสนทนาโดยตรงกับงานของคุณ สมาชิกในทีมสามารถแชทแบบตัวต่อตัวหรือในหัวข้อกลุ่มได้โดยไม่ต้องออกจากแอป—ลดการสลับบริบทและทำให้การสนทนาเน้นไปที่งานหรือโครงการเฉพาะเจาะจง
ในแชท คุณสามารถแท็กเพื่อนร่วมทีม เชื่อมโยงงาน และอ้างอิงไฟล์ต่างๆ ได้ เปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการลงมือทำและปรับปรุงการประสานงานของทีม นอกจากนี้ ด้วยฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น Catch Me Up คุณสามารถสรุปข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ
ClickUp Chat มีฟีเจอร์การโทรผ่านวิดีโอและการแชร์หน้าจอในตัวที่เรียกว่า SyncUps—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมทีม การระดมความคิด และการตรวจสอบงานอย่างรวดเร็ว ทีมงานสามารถทำงานร่วมกันแบบเห็นหน้ากันได้โดยไม่ต้องออกจากกระบวนการทำงาน
การโทรได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วยสรุปโดย AI, การเชื่อมโยงงาน, และการบันทึกแบบเรียลไทม์—ทำให้การประชุมนำไปสู่การกระทำ ไม่ใช่แค่การสนทนา
การแชร์ไฟล์ใน ClickUp นั้นราบรื่น คุณสามารถแนบเอกสารไปยังงาน แชร์ในแชท หรือเพิ่มในความคิดเห็นได้—ทุกอย่างยังคงเป็นระเบียบและเข้าถึงได้
ใช้ClickUp Docsเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันในภารกิจต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมค้นหาทรัพยากรที่ต้องการได้เมื่อต้องการ
ความสามารถของ ClickUp ในการผสานการสนทนาเข้ากับการจัดการงานและกระบวนการทำงาน ทำให้แตกต่างจากแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันอื่น ๆ
ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว การสนทนาสามารถกลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ ทีมสามารถมอบหมายหน้าที่ กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม
📌 ยิ่งรู้มาก ยิ่งได้เปรียบ: ต่างจาก Zoho Cliq, ClickUp มีกระดานไวท์บอร์ด ที่ช่วยให้ทีมสามารถระดมความคิดได้อย่างมีภาพและเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นงานที่ทำได้จริง
เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ช่วยให้ทีมสามารถปรับแต่งขั้นตอนการทำงานให้ตรงกับความต้องการของพวกเขา และระบบอัตโนมัติจะจัดการงานที่ทำซ้ำๆ ช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดแม่แบบแผนการสื่อสารที่หลากหลายของ ClickUp ทำให้การเริ่มต้นใช้งานแพลตฟอร์มและงานต่างๆ เป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เปลี่ยนข้อความให้เป็นงานและเชื่อมโยงเธรดแชทกับงานด้วยClickUp Chat
- สร้างและแชร์วิดีโอหน้าจอเพื่อสื่อสารข้อความโดยไม่ต้องใช้การตอบอีเมลที่ยืดยาว
- ใช้ClickUp Brainที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเชื่อมโยงบุคลากร งาน และความรู้ขององค์กรของคุณ
- ทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติด้วยทริกเกอร์และการดำเนินการที่ปรับแต่งได้
- ปรับแต่งงานด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะ และมุมมอง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เนื่องจากมีฟีเจอร์ที่หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4300+ รีวิว)
ผู้ใช้ชื่นชอบวิธีที่ ClickUp สร้างแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบรวมศูนย์ นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวไว้:
ClickUp ย้ายการสื่อสารทั้งหมดจากช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล แชท (และ) WhatsApp มาไว้ที่เดียว ดังนั้น คุณจะรู้ว่าจะไปที่ไหนเพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ
📮ClickUp Insight: พนักงานที่ต้องใช้ความรู้ในการทำงานโดยทั่วไปต้องติดต่อกับคน 6 คนโดยเฉลี่ยเพื่อให้งานสำเร็จนั่นหมายถึงการติดต่อกับบุคคลสำคัญ 6 คนทุกวันเพื่อรวบรวมบริบทที่จำเป็น ปรับลำดับความสำคัญ และผลักดันโครงการให้ก้าวหน้า
การต่อสู้เป็นเรื่องจริง—การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ความสับสนในเวอร์ชัน และหลุมดำที่มองไม่เห็นในการมองเห็นข้อมูล กำลังกัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีม แพลตฟอร์มศูนย์กลางอย่าง ClickUp พร้อมด้วย Connected Search และ AI Knowledge Manager ช่วยแก้ไขปัญหานี้ด้วยการทำให้บริบทพร้อมใช้งานได้ทันทีเพียงปลายนิ้วของคุณ
2. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมที่ราบรื่น)
Slackเป็นเครื่องมือสื่อสารยอดนิยมที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางที่เป็นระเบียบข้อความแบบไม่พร้อมกัน และการผสานการทำงานกับระบบต่าง ๆ อย่างครอบคลุม ในฐานะทางเลือกแทน Zoho Cliq Slack มอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการรวมการสนทนาไว้ในช่องทางเฉพาะ การแชร์ไฟล์ และการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย
Slack โดดเด่นด้วยไดเรกทอรีแอปที่หลากหลายและการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้ ซึ่งตอบสนองความต้องการที่หลากหลายขององค์กร ความสามารถเหล่านี้ทำให้ Slack เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับองค์กรที่กำลังมองหาโซลูชันการสื่อสารที่หลากหลายและปรับขนาดได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- สร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับโครงการหรือทีมต่างๆ
- เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันมากกว่า 2,600 รายการ รวมถึง Google Drive, Salesforce และ Trello
- ค้นหาการสนทนาและไฟล์ในอดีตได้อย่างรวดเร็วด้วยฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง
- ปักหมุดข้อความภายในช่องหรือข้อความเพื่อรักษาข้อมูลสำคัญให้เข้าถึงได้ตลอดเวลา
ข้อจำกัดของ Slack
- คุณสมบัติการประชุมทางเสียงและวิดีโอจำกัดผู้เข้าร่วมได้ 50 คน
- อาจกลายเป็นค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดใหญ่ เนื่องจากราคาคิดตามจำนวนผู้ใช้
- ไม่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการในตัว (ต้องมีการผสานรวม)
ราคาต่ำมาก
- ฟรี
- ข้อดี: 8.75 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ+: 15 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวใน Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 33,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Slack ในการสื่อสารทีม
3. Microsoft Teams (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในสำนักงานแบบบูรณาการ)
Microsoft Teamsเป็นศูนย์กลางการทำงานร่วมกันที่ครอบคลุมและผสานรวมอย่างราบรื่นกับชุดโปรแกรม Microsoft 365 ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเครื่องมือต่างๆ เช่น Word, Excel และ SharePoint ได้ภายในอินเทอร์เฟซเดียวกัน
เช่นเดียวกับ Slack, Teams ให้บริการการสื่อสารผ่านช่องทาง, การส่งข้อความโดยตรง, และการแชร์ไฟล์. อย่างไรก็ตาม, จุดเด่นที่ทำให้แตกต่างคือ การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ Microsoft 365. นี่ทำให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับองค์กรหลายแห่งที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft แทน Zoho Cliq.
ด้วยเหตุนี้ ผู้ใช้จึงสามารถร่วมเขียนเอกสาร จัดการปฏิทิน และทำงานร่วมกันในโครงการต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- จัดการประชุมออนไลน์กับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 300 คน พร้อมฟีเจอร์แชร์หน้าจอและพื้นหลังที่ปรับแต่งได้
- ใช้ Microsoft Copilot เพื่อช่วยในการเขียนอย่างชาญฉลาดและผสานการทำงานกับแอป Microsoft 365 เช่น Word, PowerPoint และ Teams
- สรุปการประชุมโดยอัตโนมัติเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประเด็นสำคัญ งานที่แนะนำ และไฮไลท์
- ปรับปรุงประสบการณ์การประชุมเสมือนจริงด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การเบลอพื้นหลัง การบันทึกการประชุม และการแสดงคำบรรยายสด
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างต้องใช้แผนระดับสูงขึ้นหรือการสมัครสมาชิกเพิ่มเติม
- ใช้ทรัพยากรระบบจำนวนมาก อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานบนอุปกรณ์รุ่นเก่า
ราคาของ Microsoft Teams
- ฟรี
- Microsoft Teams Essentials: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Basic: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Teams
- G2: 4. 3/5 (15,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (9,700+ รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งของ Microsoft Teams ที่ดีที่สุด
4. Rocket.Chat (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบโอเพนซอร์สที่ปรับแต่งได้)
Rocket.Chatเป็นเครื่องมือสื่อสารแบบโอเพนซอร์สที่ช่วยให้ทีมสามารถปรับแต่งสภาพแวดล้อมการส่งข้อความให้ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคลได้ มันมีคุณสมบัติหลักทั้งหมดที่คุณคาดหวังจากแพลตฟอร์มการสื่อสารของทีม เช่น การแชทแบบเรียลไทม์ การประชุมทางเสียงและวิดีโอ และความเป็นไปได้ในการปรับแต่งที่สำคัญ
ต่างจากแพลตฟอร์มที่เป็นกรรมสิทธิ์เช่น Slack หรือ Teams, Rocket. Chat อนุญาตให้ธุรกิจโฮสต์บริการของตนบนเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง, ทำให้มั่นใจในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการควบคุม. สิ่งนี้ทำให้ Rocket. Chat เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับองค์กรที่มีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดหรือผู้ที่ต้องการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของตนเอง.
สถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์และการรองรับ API อย่างกว้างขวางช่วยให้การผสานรวมกับเครื่องมือและบริการต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมและเพิ่มผลผลิต
คุณสมบัติเด่นของ Rocket. Chat
- เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารที่ปลอดภัยระหว่าง Rocket.Chat และแอปที่รองรับ Matrix โดยใช้เครือข่ายแบบสหพันธ์ เพื่อหลีกเลี่ยงการลงทะเบียนกับหลายเซิร์ฟเวอร์
- สื่อสารใน มากกว่า 50 ภาษาเพื่อการร่วมมือระดับโลก
- ผสานช่องทางการสื่อสาร เช่น แชทสดและอีเมล เข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
- ใช้เฟรมเวิร์กบอทของ Rocket.Chat เพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Rocket. Chat
- ผู้ใช้รายงานปัญหาความเสถียรของเซิร์ฟเวอร์เป็นครั้งคราว
- ความสามารถในการโฮสต์ด้วยตนเองและการปรับแต่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญทางเทคนิคอย่างมากในการตั้งค่าและดูแลรักษา
ราคาของ Rocket. Chat
- เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: ราคาที่กำหนดเองได้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Rocket. Chat คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
Rocket. Chat ได้รับการยกย่องจากผู้ใช้สำหรับการสนับสนุนการแชทหลายช่องทาง รวมถึงความง่ายในการติดตั้งใช้งาน ผู้ใช้รายหนึ่งได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า:
สามารถนำไปใช้ได้ง่าย และให้การสนับสนุนช่องแชทหลายช่องทาง ซึ่งสามารถใช้ได้กับ (ก) กลุ่มเล็กของ (ก) ทีม หรือแม้กระทั่งสมาชิกกลุ่มจำนวนมาก
5. Zoom (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอและการสัมมนาออนไลน์)
Zoomมักถูกใช้เป็นคำพ้องความหมายกับการประชุมทางวิดีโอ เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารทางวิดีโอที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านคุณสมบัติการประชุมทางวิดีโอและเสียงความละเอียดสูงที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้ ความสามารถในการปรับขนาดของ Zoom ยังช่วยให้สามารถจัดการประชุมขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากได้ ซึ่งตอบสนองความต้องการขององค์กรที่หลากหลาย
แพลตฟอร์มนี้นำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแชร์หน้าจอ, ห้องย่อย, และความสามารถในการบันทึก ซึ่งทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจและทีมการศึกษาที่ต้องการเสริมสร้างความร่วมมือทางไกล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom
- แบ่งการประชุมใหญ่เป็นกลุ่มย่อยเพื่อให้สามารถหารือและคิดค้นไอเดียได้
- รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 10,000 คน พร้อมการสำรวจความคิดเห็นแบบเรียลไทม์, ถาม-ตอบ และวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าร่วม
- ให้บริการแปลภาษาในระหว่างการประชุมสำหรับผู้ฟังหลายภาษา
- ใช้ฟีเจอร์ Zoom Clips เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารวิดีโอแบบอะซิงโครนัสของคุณ
ข้อจำกัดของ Zoom
- แผนฟรีจำกัดการประชุมกลุ่มไว้ที่ 40 นาที
- มีความกังวลด้านความปลอดภัยที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในอดีต (แม้ว่า Zoom ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้วก็ตาม)
- ฟีเจอร์การแชทที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการสื่อสารทีมเฉพาะทาง
ราคา Zoom
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $15.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $21.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Zoom
- G2: 4. 5/5 (56,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (14,000+ รีวิว)
ผู้ใช้หลายคนชื่นชอบคุณสมบัติการเชื่อมต่อวิดีโอของ Zoomโดยมีผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวว่า:
ซอฟต์แวร์ทุกตัวมีฟีเจอร์ที่น่ามีไว้ใช้ แต่ในช่วงเวลาที่การประชุมทางวิดีโอเป็นสิ่งจำเป็นหลักของคุณ Zoom ไม่เคยทำให้คุณผิดหวัง
6. Mattermost (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมที่มีความปลอดภัยและปรับแต่งได้)
Mattermostเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบโอเพนซอร์สที่สร้างขึ้นสำหรับองค์กรที่ต้องการโซลูชันที่ปลอดภัยและสามารถโฮสต์ได้เอง มันมีฟังก์ชันครบครัน เช่น การส่งข้อความแบบเรียลไทม์การแชร์ไฟล์ และการจัดการเวิร์กโฟลว์ ทำให้เป็นทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับ Zoho Cliq
ความเป็นไปได้ในการปรับแต่งที่หลากหลายของ Mattermost ทำให้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลและการปฏิบัติตามโปรโตคอลความปลอดภัยภายใน แพลตฟอร์มนี้รองรับปลั๊กอินต่างๆ ที่ช่วยให้ทีมสามารถปรับแต่งให้เข้ากับกระบวนการทำงานเฉพาะของพวกเขา ส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างแผนกต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mattermost
- ดำเนินการปฏิบัติการที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วย AI ในสภาพแวดล้อมคลาวด์ส่วนตัวโดยใช้ LLM แบบโอเพ่นซอร์สและแบบกำหนดเอง
- PLOY แพลตฟอร์มบนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทคุณ, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการปฏิบัติตามนโยบายภายใน
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือที่จำเป็น เช่น GitLab และ Jira เพื่อรวมศูนย์การทำงานของคุณ
- สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพข้ามทีมทั่วโลกด้วยการรองรับหลายภาษา
ข้อจำกัดของ Mattermost
- การตั้งค่าเริ่มต้นและการกำหนดค่าอาจมีความซับซ้อนสำหรับองค์กรที่ไม่มีทรัพยากรด้านไอทีโดยเฉพาะ
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าพบปัญหาขณะใช้แอป
- ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจรู้สึกไม่เรียบร้อยเท่ากับตัวเลือกเชิงพาณิชย์บางตัว
ราคาของ Mattermost
- ฟรี
- มืออาชีพ: $10/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Mattermost
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 160 รายการ)
🔎 คุณทราบหรือไม่? จากการวิจัยพบว่าทีมที่มีขนาดเล็กและมีความหลากหลายมากกว่า มีแนวโน้มที่จะทำงานนวัตกรรมได้มากกว่าทีมขนาดใหญ่ภายในบริษัทเดียวกัน
7. Google Chat (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับ Google Workspace)
Google Chatเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ทำงานร่วมกับ Google Workspace ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มอบการส่งข้อความโดยตรง การสนทนาเป็นกลุ่ม และพื้นที่สำหรับการทำงานร่วมกันให้กับทีมต่างๆ โซลูชันทางเลือกของ Zoho Cliq นี้ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชัน Google Workspace ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแชร์ไฟล์จาก Google Drive ทำงานร่วมกันในเอกสารแบบเรียลไทม์ และนัดหมายการประชุมผ่าน Google Calendar ได้โดยตรงภายในอินเทอร์เฟซแชท
การผสานรวมที่สอดคล้องกันเช่นนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับบริษัทที่ใช้ชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของ Google อยู่แล้ว อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆ ของ Google Chat ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจที่ต้องการโซลูชันการสื่อสารที่สอดคล้องกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Chat
- จัดระเบียบการสนทนาและโครงการของทีมภายในห้องเสมือนจริงที่เรียกว่า Spaces
- ค้นหาข้อความและไฟล์ที่แชร์ในอดีตได้อย่างรวดเร็วด้วยฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง
- ทำงานร่วมกันบนเอกสารได้โดยตรงภายในอินเทอร์เฟซแชท
- ใช้ข้อความที่คาดการณ์ล่วงหน้าในการเขียนข้อความให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดเวลาการพิมพ์และลดข้อผิดพลาด
ข้อจำกัดของ Google Chat
- คุณสมบัติขั้นสูงอาจต้องมีการสมัครสมาชิก Google Workspace
- ตัวเลือกในการปรับแต่งส่วนติดต่อผู้ใช้มีน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย
- ตัวเลือกการปรับแต่งน้อยกว่าทางเลือกที่เป็นโอเพนซอร์สบางตัว
ราคา Google Chat
- ธุรกิจเริ่มต้น: 8.40 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $16.80/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: $26. 40/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Chat
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
8. Discord (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างชุมชนและการสื่อสาร)
Discord เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารอเนกประสงค์ที่นำเสนอความสามารถในการแชทด้วยข้อความ เสียง และวิดีโอ ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับ Zoho Cliq เดิมที Discord ถูกออกแบบมาสำหรับชุมชนเกมเมอร์ แต่ก็ได้พัฒนาเป็นแอปส่งข้อความธุรกิจที่ไม่เป็นทางการซึ่งรองรับกลุ่มและองค์กรต่างๆ ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ช่องแชทที่จัดระเบียบ การส่งข้อความโดยตรง และตัวเลือกการผสานรวมที่หลากหลาย
Discord มีโครงสร้างรอบ "เซิร์ฟเวอร์" ซึ่งสามารถเป็นสาธารณะหรือส่วนตัวได้ คุณสามารถสร้างช่องข้อความและช่องเสียงหลายช่องสำหรับหัวข้อหรือทีมต่างๆ ภายในแต่ละเซิร์ฟเวอร์ได้ Discord เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องการแชทด้วยเสียงที่มีความหน่วงต่ำ ทำให้เหมาะสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์ แม้ในระหว่างการเล่นเกมออนไลน์
แม้ว่าจะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อธุรกิจเป็นหลัก แต่ความยืดหยุ่นและแผนการใช้งานฟรีของ Discord ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับบางทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Discord
- ใช้การส่งข้อความ, ช่องทางเสียง, และวิดีโอแบบไม่พร้อมกันเพื่อรองรับความต้องการในการสื่อสาร
- ปรับแต่งการสื่อสารของคุณด้วยอีโมจิแบบกำหนดเอง, อวาตาร์เคลื่อนไหว, และธีมโปรไฟล์ที่ไม่เหมือนใคร
- แชร์หน้าจอของคุณในความละเอียดสูงสำหรับการนำเสนอและการทำงานร่วมกัน
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยเพิ่มบอทสำหรับการดูแล, การจัดตารางเวลา, หรือความบันเทิง
ข้อจำกัดของ Discord
- เมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มที่เน้นธุรกิจ Discord ขาดเครื่องมือการจัดการงานและโครงการที่รวมอยู่ในตัว
- การจัดการการแจ้งเตือนเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเฉพาะในเซิร์ฟเวอร์ที่มีระดับกิจกรรมสูง ซึ่งอาจนำไปสู่การรับข้อมูลมากเกินไป
- อาจทำให้ผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซรู้สึกหนักใจได้
ราคา Discord
- ฟรี
- ไนโตร เบสิค: $2.99/เดือน
- ไนโตร: $9.99/เดือน
คะแนนและรีวิวใน Discord
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (450+ รีวิว)
9. Chanty (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ)
Chantyเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในทีมที่ช่วยให้กระบวนการต่าง ๆง่ายขึ้นด้วยฟีเจอร์ เช่น ประวัติการสนทนาไม่จำกัด การจัดการงาน และตัวเชื่อมต่อต่าง ๆ ในฐานะทางเลือกของ Zoho Cliq Chanty มอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเป็นธรรมชาติ ช่วยให้การเริ่มต้นใช้งานราบรื่นบนทุกอุปกรณ์และแพลตฟอร์ม ลดระยะเวลาในการเรียนรู้สำหรับองค์กร
นอกเหนือจากความสามารถในการสื่อสารหลักแล้ว Chanty ยังสามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามต่าง ๆ ได้ ทำให้ทีมสามารถรวมกระบวนการทำงานให้เป็นหนึ่งเดียวได้โดยการเชื่อมต่อเครื่องมือที่มีอยู่โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม ระบบการจัดการงานที่ติดตั้งไว้ในตัวช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนข้อความให้เป็นงาน มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม และติดตามความคืบหน้าผ่านกระดาน Kanban ได้
คุณสมบัติเด่นของ Chanty
- จัดระเบียบงาน การสนทนา และเนื้อหาที่แชร์ในศูนย์กลางเดียวด้วยฟีเจอร์ Teambook
- เข้าถึงการสนทนาทั้งหมดของคุณในอดีตได้โดยไม่มีข้อจำกัด
- เชื่อมต่อ Chanty กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Trello, Asana และ Google Drive เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้ความสามารถของ AI บนแพลตฟอร์มที่มอบตัวเลือกการเติมอัตโนมัติและปรับปรุงความแม่นยำในการค้นหาให้ดีขึ้นตามเวลา
ข้อจำกัดของเพลงชานตี
- มันมีการเชื่อมต่อแบบบูรณาการจำนวนจำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
- ผู้ใช้รายงานปัญหาและข้อบกพร่องเกี่ยวกับฟีเจอร์การโทรผ่านวิดีโอ
ราคาของ Chanty
- ฟรี
- ธุรกิจ: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวเพลงชานตี้
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ชานตี้ได้รับความนิยมอย่างมากในด้านประสิทธิภาพ โดยมีผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวว่า:
โดยรวมแล้ว Chanty เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับเครื่องมือของทีมเรา มันทำให้การสื่อสารภายในและการทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น และประโยชน์ที่ได้รับมีมากกว่าข้อเสียเล็กน้อยหลายเท่า
10. Skype (ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารที่คุ้มค่า)
Skype เป็นผู้บุกเบิกในด้านการสื่อสารดิจิทัล เป็นที่รู้จักกันดีในด้านความสามารถในการโทรด้วยวิดีโอและเสียง แม้ว่าจะมีการพัฒนาให้รองรับการส่งข้อความทันทีและการแชร์ไฟล์ แต่จุดแข็งหลักของมันยังคงเป็นฟีเจอร์การโทร
Skype เป็นตัวเลือกที่ง่ายและคุ้มค่าสำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็กที่ต้องการวิธีการโทรผ่านอินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการโทรระหว่างประเทศ เนื่องจาก Skype มีอัตราค่าบริการที่แข่งขันได้สำหรับการโทรไปยังโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือ
⚠️ ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: การปิดตัวของ Skype ในเดือนพฤษภาคม 2025 หมายความว่าผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบ Microsoft Teams Free ด้วยข้อมูลประจำตัวของ Skype ได้ การสนทนาและรายชื่อผู้ติดต่อจะถูกโอนย้ายโดยอัตโนมัติ คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับการโทรและส่งข้อความฟรีต่อไปได้—พร้อมฟีเจอร์ใหม่ ๆ เช่น การประชุมและชุมชน—ทั้งหมดนี้ในแอป Teams
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Skype
- เข้าร่วมการสนทนาผ่านวิดีโอและเสียงคุณภาพสูงกับบุคคลหรือกลุ่ม
- แชร์หน้าจอของคุณระหว่างการโทรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอและการอภิปราย
- บันทึกการสนทนาเพื่อทบทวนการอภิปรายตามความจำเป็น
- สร้างคำบรรยายอัตโนมัติระหว่างการสนทนา เพื่อเพิ่มการเข้าถึงสำหรับผู้เข้าร่วมที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของ Skype
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ล้าสมัยเมื่อเทียบกับแอปอื่นๆ
- มีการเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สามน้อยกว่า ทำให้ความสามารถในการปรับตัวในสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่หลากหลายมีจำกัด
- คุณสมบัติที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการสื่อสารทีมสมัยใหม่
ราคา Skype
- ฟรี
- โทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์บ้าน: เริ่มต้นที่ $2.99/เดือน
การให้คะแนนและรีวิว Skype
- G2: 4. 3/5 (23,000 รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้ชื่นชอบความง่ายในการตั้งค่า Skype เพื่อใช้งาน โดยมีผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวว่า:
ใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อด้วยการตั้งค่าที่รวดเร็วและประสิทธิภาพที่ราบรื่นบนทุกอุปกรณ์
11. RingCentral (ดีที่สุดสำหรับโซลูชันการสื่อสารทางธุรกิจ)
RingCentral เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารบนระบบคลาวด์ที่ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรยุคใหม่ โซลูชันการสื่อสารแบบครบวงจรนี้ผสานรวมการส่งข้อความทางธุรกิจ การประชุมทางวิดีโอความจุสูง และบริการโทรศัพท์ที่ทรงพลังไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
แพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์การส่งข้อความสำหรับทีมอย่างครอบคลุม รวมถึงการแชทแบบเรียลไทม์ การแชร์ไฟล์ และการจัดการงาน ซึ่งช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น ความสามารถในการประชุมทางวิดีโอรองรับการประชุมความละเอียดสูงพร้อมตัวเลือกการแชร์หน้าจอและการบันทึก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการโต้ตอบเสมือนจริง
ระบบโทรศัพท์บนคลาวด์ของ RingCentral ยังมีฟีเจอร์การจัดการการโทรขั้นสูง เช่น การกำหนดเส้นทางสาย การส่งต่อข้อความเสียงไปยังอีเมล และระบบตอบรับอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ RingCentral
- รับเครื่องมือวิเคราะห์และรายงานแบบเรียลไทม์ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสาร ประสิทธิภาพของทีม และการโต้ตอบกับลูกค้า
- ใช้คุณสมบัติเช่นการโอนสาย, การบันทึก, และการส่งข้อความเสียงไปยังอีเมลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสายโทรศัพท์
- ร่วมมือกันผ่านการแชร์ไฟล์ การจัดการงาน และการผสานรวมซอฟต์แวร์
- จัดการประชุมทางวิดีโอกับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 500 คน
ข้อจำกัดของ RingCentral
- แพลตฟอร์มอาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมของ RingCentral มาพร้อมกับราคาที่สูงและซับซ้อนเมื่อเทียบกับทางเลือกบางตัว
ราคาของ RingCentral
- วิดีโอ โปร: ฟรี
- วิดีโอ โปรพลัส: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- หลัก: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- อัลตร้า: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
- ห้อง: $49/เดือน ต่อห้อง
- สัมมนาออนไลน์: $75/เดือน ต่อผู้จัดงาน
คะแนนและรีวิว RingCentral
- G2: 4. 1/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (1,200+ รีวิว)
⭐ ทางเลือกอื่น ๆ ที่มีประโยชน์สำหรับ Zoho Cliq:
- ผู้ส่งสารของกองกำลัง (เหมาะที่สุดสำหรับความต้องการด้านความปลอดภัยสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง)
- Brosix (เหมาะที่สุดสำหรับทีมระยะไกลที่ต้องการการสื่อสารที่ปลอดภัย)
- Element (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบกระจายศูนย์และโอเพ่นซอร์ส)
- Pumble (ตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็ก)
คุณเลือกทางเลือกใดจาก Zoho Cliq เหล่านี้?
ด้วยรายการที่คัดสรรมาอย่างดีของคู่แข่ง Zoho Cliq ชั้นนำนี้ คุณสามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติหลัก จุดแข็ง และข้อจำกัดของแต่ละเครื่องมือได้ ไม่ว่าคุณจะให้ความสำคัญกับคุณสมบัติการสื่อสารขั้นสูง การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ หรือการจัดการงานและกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน มีแพลตฟอร์มที่สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของทีมคุณได้อย่างแน่นอน
หากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่เหนือกว่าการแชททั่วไปClickUpเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม มันผสานรวมการแชทแบบเรียลไทม์ การประชุมทางวิดีโอ การแชร์ไฟล์ และความสามารถในการจัดการโครงการอย่างครบถ้วนไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้เป็นโซลูชันที่ยืดหยุ่นสำหรับทีมที่ต้องการปรับปรุงการทำงานร่วมกันและประสิทธิภาพ
สำรวจชุดคุณสมบัติที่หลากหลายของ ClickUp เพื่อเรียนรู้ว่ามันช่วยปรับปรุงการสื่อสารของทีมและการจัดการงานอย่างไร
ลงทะเบียนฟรีวันนี้และดูว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างไร! 🚀