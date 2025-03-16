กูรู vs. กลีน: เครื่องมือจัดการความรู้ด้วย AI ตัวไหนเหมาะกับคุณที่สุด?

เซอร์ฟรานซิส เบคอนกล่าวว่า "ความรู้คือพลัง" ในปี 1597; กว่า 400 ปีต่อมา คำกล่าวนี้ยังคงเป็นความจริงอย่างยิ่ง
ยกตัวอย่างเช่น คุกกี้—ไม่ใช่แบบที่ทำให้ครัวของคุณอบอวลไปด้วยกลิ่นเนย แต่เป็นแบบที่คุณมักจะยอมรับทุกครั้งที่เข้าเว็บไซต์โดยไม่อ่านข้อกำหนด
คุกกี้ติดตามข้อมูลของคุณ วิเคราะห์พฤติกรรมของคุณ และจดจำความชอบของคุณ และไม่ใช่แค่เว็บไซต์เท่านั้น Netflix ทำนายสิ่งที่คุณจะดูต่อไป Google เกือบจะอ่านใจคุณได้หลังจากแค่สองหรือสามคำ ตัวร่วมที่สำคัญคืออะไร? ข้อมูล
ธุรกิจต่างหลงใหลในข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ก็เติบโตจากข้อมูลนั้น เมื่อข้อมูลถูกจัดโครงสร้าง ทำดัชนี และเข้าถึงได้ มันจะกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากยิ่งขึ้น นั่นคือความรู้
นั่นคือเหตุผลที่ธุรกิจในปัจจุบันต่างเร่งรีบนำระบบจัดการความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาใช้ เพราะการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องได้ทันทีคือปัจจัยที่เปลี่ยนเกมการแข่งขัน
ดังนั้น คุณจะเลือกฐานความรู้ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณได้อย่างไร? มาดูตัวเลือกยอดนิยมที่ใช้ AI โดยเปรียบเทียบ Guru กับ Glean และพิจารณาว่าอะไรเหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
🌻 โบนัส: เราจะแนะนำทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Glean vs. Guru ให้คุณรู้จักด้วย:ClickUp! และเราจะอธิบายว่าความสามารถในการจัดการความรู้ของ ClickUp สามารถเติมเต็มช่องว่างที่เครื่องมือทั้งสองนี้ทิ้งไว้ได้อย่างไร
⏰ สรุป 60 วินาที
กำลังมองหาเครื่องมือความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่สมบูรณ์แบบอยู่หรือไม่? นี่คือสรุปสั้นๆ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจระหว่าง Glean กับ Guru:
- กูรูจัดระเบียบ ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วให้เป็นบัตรความรู้ เพื่อให้มั่นใจว่าทีมงานมีข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ในมือเสมอ
- Glean เป็นเครื่องมือค้นหาสำหรับองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่ง สแกนอีเมล ข้อความใน Slack และเอกสารต่างๆ เพื่อมอบคำตอบทันที โดยไม่จำเป็นต้องสร้างเนื้อหาด้วยตนเอง
- กูรูชนะใจกลีนด้วย ความรู้ที่มีโครงสร้างและผ่านการตรวจสอบแล้ว ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่จัดการเอกสารทั่วทั้งบริษัทที่ต้องการความแม่นยำ
- Glean เอาชนะ Guru ด้วย การค้นหาแบบเรียลไทม์ด้วย AI ที่ดึงข้อมูลจาก แอปธุรกิจกว่า 100 แอป ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับการค้นพบข้อมูลทั่วทั้งองค์กร
- Guru เสนอราคาที่โปร่งใสต่อผู้ใช้แต่ละราย เริ่มต้นที่ $10/เดือน ในขณะที่ Glean ใช้โมเดลราคาสำหรับองค์กรซึ่งจะแตกต่างกันไปตามขนาดบริษัทและปริมาณข้อมูล
- ClickUpผสาน การจัดการความรู้ด้วย AI, ระบบอัตโนมัติ และการ ค้นหาในที่เดียว ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายอย่าง
- ค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUp ดึงข้อมูลทันทีจาก Google Drive, Slack และ Salesforce ลดเวลาที่เสียไปกับการค้นหาข้อมูล
กูรูคืออะไร?
GetGuru (หรือ Guru) เป็นแพลตฟอร์มความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเชื่อมต่อแอป เอกสาร และการแชทเพื่อให้คำตอบได้ทันที โดยพื้นฐานแล้วมันทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับองค์กร
กูรูทำให้การค้นหาบัตรความรู้คุณภาพได้อย่างรวดเร็ว ใช้งานง่ายมาก สามารถอัปเดตข้อมูลที่มีอยู่ได้สะดวก สร้างบัตรใหม่ได้ราบรื่น และความสามารถด้าน SEO ภายในองค์กรของเราเยี่ยมมาก
นี่คือสิ่งที่คุรุปลดล็อกให้คุณ:
- จัดเก็บความรู้ของบริษัทไว้ในที่เดียว เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงนโยบาย ขั้นตอน และเอกสารสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
- ทำงานเป็นศูนย์บริการตนเอง ลดคำถามซ้ำซาก โดยทำให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องพร้อมใช้งานได้ทันที
- ใช้ การค้นหาด้วย AI และส่วนขยายของเบราว์เซอร์เพื่อ ให้คำตอบอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องสลับแอป
- จัดระเบียบเนื้อหาด้วยบัตรความรู้ ทำให้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น และ รักษาข้อมูลให้เป็นระเบียบ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เพื่อให้ทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้โดยไม่รบกวนกระบวนการทำงาน
คุณสมบัติของกูรู
กูรูช่วยขจัดความยุ่งยากในการค้นหาข้อมูลบริษัท แทนที่จะเสียเวลาค้นหาอีเมลเก่า ๆ หรือถามคำถามเดิม ๆ ซ้ำไปซ้ำมา ทีมสามารถดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทันที—นี่คือวิธีการ:
คุณสมบัติ #1: คำตอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI เมื่อคุณต้องการ
เคยมีช่วงเวลาที่คุณรู้คำตอบต้องอยู่ที่ไหนสักแห่ง แต่การหามันกลับรู้สึกเหมือนการล่าสมบัติที่เป็นไปไม่ได้ใช่ไหม? Guru แก้ปัญหานั้นให้คุณ เพียงพิมพ์คำถาม แล้วมันจะดึงคำตอบที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากฐานความรู้ทั่วทั้งบริษัทของคุณขึ้นมาให้คุณ
คุณสมบัติ #2: ทำงานร่วมกับเครื่องมือที่ทีมใช้อยู่แล้ว
ไม่มีใครอยากกระโดดไปมาระหว่างแอปเพื่อหาคำตอบง่ายๆ Guru ผสานการทำงานกับ Slack, Microsoft Teams, Google Workspace และเครื่องมือยอดนิยมอื่นๆ เพื่อให้พนักงานไม่ต้องออกจากเวิร์กโฟลว์เพื่อค้นหาสิ่งที่ต้องการ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: AI กำลังช่วยแบ่งเบาภาระงานที่ซ้ำซากและน่าเบื่อของคุณ ตรวจจับแนวโน้มก่อนที่คุณจะสังเกตเห็น และช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น แทนที่จะต้องทำงานหนักขึ้น นี่คือคู่มือการใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
คุณสมบัติที่ 3: บัตรความรู้ที่เก็บข้อมูลให้กระชับและอัปเดตอยู่เสมอ
เอกสารที่ยืดยาวมักถูกมองข้าม กูรูจะแยกข้อมูลออกเป็นบัตรความรู้ เพื่อให้พนักงานได้รับคำตอบที่รวดเร็วและเป็นระบบ แทนที่จะต้องเปิดไฟล์ขนาดใหญ่
🍪 โบนัส: บัตรเหล่านี้จะอัปเดตโดยอัตโนมัติ ดังนั้นทุกคนจะเห็นข้อมูลเดียวกันเสมอ—อย่างแท้จริง
คุณสมบัติที่ 4: คำตอบที่ปรากฏขึ้นก่อนที่คุณจะถาม
เคยกรอกแบบฟอร์มหรืออ่านขั้นตอนต่าง ๆ แล้วอยากให้คำแนะนำปรากฏขึ้นเองอย่างน่าอัศจรรย์ไหม? นั่นแหละคือสิ่งที่ Guru ทำได้
มันสามารถจดจำสิ่งที่อยู่บนหน้าจอของคุณและส่งมอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ—ไม่จำเป็นต้องค้นหาเอง
คุณสมบัติ #5: ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้คนค้นหาจริง ๆ
นี่คือหนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Guru: มันช่วยให้ทีมค้นหาสิ่งที่ขาดหายไป การวิเคราะห์ในตัวจะแสดงสิ่งที่ผู้คนค้นหาบ่อยที่สุด คำถามที่พบบ่อย และจุดที่ฐานความรู้อาจต้องการการปรับปรุง
แทนที่จะเดาว่าพนักงานต้องการข้อมูลอะไร บริษัทจะได้รับข้อมูลจริงเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผล
การตั้งราคาแบบกูรู
กูรูเสนอแผนราคาที่ยืดหยุ่นเพื่อรองรับธุรกิจทุกขนาด:
- ทดลองใช้ฟรี
- ครบจบในหนึ่งเดียว: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
📮 ClickUp Insight:เกือบครึ่งหนึ่งของพนักงานของคุณพลาดข้อมูลสำคัญ
ตามการวิจัยของ ClickUp พบว่าประมาณ42% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ในการทำงานพึ่งพาอีเมลสำหรับการสื่อสารในทีม แต่อีเมลก็มีข้อเสียเช่นกัน เนื่องจากอีเมลจะส่งถึงเฉพาะเพื่อนร่วมทีมที่เลือกไว้เท่านั้น ทำให้ข้อมูลสำคัญถูกแยกออกจากกัน ส่งผลให้ความร่วมมือและการตัดสินใจช้าลง เพื่อเพิ่มการมองเห็นและปรับปรุงการทำงานเป็นทีม ให้ใช้แพลตฟอร์มการทำงานแบบครบวงจรอย่าง ClickUp ซึ่งสามารถเปลี่ยนอีเมลให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที!
Glean คืออะไร?
Glean เป็นแพลตฟอร์ม AI สำหรับการทำงานที่ช่วยให้ธุรกิจค้นหา สร้าง และทำงานอัตโนมัติโดยเชื่อมต่อและทำความเข้าใจข้อมูลของบริษัท นำเสนอการค้นหา ตัวแทน และผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ตามการรีวิวของ Gartner, Glean ทำงานได้ด้วยเหตุผลเหล่านี้:
- ค้นหา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทันที ไม่ว่าจะเก็บไว้ที่ใด
- ให้ความสำคัญกับ คำตอบโดยตรง มากกว่าการแสดงผลการค้นหา
- เสนอการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ แอปพลิเคชันของบริษัท
- ช่วยให้พนักงานเข้าถึง ความรู้ทั่วทั้งบริษัท
เดิมที Glean ถูกออกแบบมาเพื่อรวบรวมลิงก์และเอกสารจากแอปพลิเคชันต่าง ๆ ผู้ใช้ Glean มักจะแบ่งปันฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความรู้ภายในองค์กรอยู่เสมอ
นี่คือตัวอย่างการใช้งานบางส่วน:
- ช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย หน้าแรกที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล แสดงเอกสารล่าสุด การประชุมที่กำลังจะมาถึง และเนื้อหาที่กำลังเป็นที่นิยมของบริษัท
- ใช้ ระบบการตรวจสอบขั้นสูง เพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลยังคงถูกต้อง ป้องกันคำตอบที่ล้าสมัยหรือทำให้เข้าใจผิด
- แนะนำแอปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (SMEs) สามารถสร้างและดูแลฐานความรู้ได้ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อถือได้ตลอดเวลา 24/7
- ให้บริการ ค้นหาบุคคล ทำให้ง่ายต่อการค้นหาเพื่อนร่วมงาน, สายการรายงาน, และข้อมูลการดำรงตำแหน่งเพื่อการวิเคราะห์องค์กรอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่น
แทนที่จะแสดงรายการผลการค้นหาแบบเรียงราย Glean จะให้ข้อมูลเชิงลึกตามบริบท นอกเหนือจากนี้ นี่คือคุณสมบัติของ Glean ที่ช่วยคุณได้:
คุณสมบัติ #1: คำตอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ตรงประเด็น
ไม่มีใครมีเวลาเปิด 15 แท็บเพื่อหาคำตอบเพียงหนึ่งเดียว ระบบ AI ของ Glean สามารถดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทันที ไม่ว่าจะซ่อนอยู่ใน Google Doc, การสนทนาใน Slack หรือตั๋วงานใน JIRA
⚡️คลังแม่แบบ: แม่แบบ AI เพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติ #2: คอลเลกชันอัจฉริยะสำหรับการจัดระเบียบความรู้ของบริษัท
แทนที่จะมีเอกสารกระจัดกระจายและลิงก์ที่สูญหาย Glean ช่วยให้ทีมสามารถสร้างคอลเลกชันข้อมูลสำคัญที่มีโครงสร้างได้ ทำให้การติดตามโครงการง่ายขึ้น
คุณสมบัติ #3: ลิงก์ด่วนเพื่อเข้าถึงหน้าเว็บที่ใช้บ่อยได้ทันที
ฟีเจอร์ Glean's Go Links ช่วยให้พนักงานสามารถสร้าง URL สั้นสำหรับทรัพยากรของบริษัทที่เข้าใช้งานบ่อยได้ แทนที่จะต้องค้นหาเอกสารที่ซ่อนอยู่ ให้พิมพ์ Go Link ที่กำหนดเอง (เช่น "go/performance-reviews") ในเบราว์เซอร์ของคุณ ซึ่งจะพาคุณไปยังสิ่งที่ต้องการโดยตรง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ระบบการจัดการความรู้ที่อ่อนแอสร้างความไร้ประสิทธิภาพที่มีค่าใช้จ่ายสูง—สำรวจทางเลือกที่ดีที่สุดของ Gleanเพื่อเชื่อมช่องว่างของข้อมูล
คุณสมบัติที่ 4: ระบบการตรวจสอบเพื่อให้ความรู้ถูกต้อง
ฐานความรู้จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อข้อมูลถูกต้องเท่านั้น ระบบตรวจสอบของ Glean ช่วยให้มั่นใจว่าเอกสารสำคัญและคำตอบต่าง ๆ จะได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ
คุณสมบัติที่ 5: ค้นหาผู้คนเพื่อหาผู้เชี่ยวชาญในบริษัท
ต้องการทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ? ฟังก์ชันค้นหาบุคคลของ Glean ช่วยให้พนักงานค้นหาเพื่อนร่วมงานตามชื่อ, กระบวนการทำงาน, แผนก, หรือความเชี่ยวชาญ. การใช้AI ในที่ทำงานทำให้การค้นหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อขอคำแนะนำง่ายขึ้น แทนที่จะต้องเดาว่าใครอาจมีคำตอบ.
รวบรวมข้อมูลราคา
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
ลองดูทางเลือกอื่นของ Glean เหล่านี้!
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบฐานความรู้ฟรีใน Word & ClickUp
กูรู vs. กลีน: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
Guru และ Glean มุ่งแก้ปัญหาเดียวกัน—ช่วยให้ทีมค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแสดงวิธีการทำงานให้เร็วขึ้น—แต่พวกเขาทำมันแตกต่างกัน
ด้านล่างนี้ เราจะแยกแยะคุณสมบัติสำคัญเพื่อดูว่าแต่ละเครื่องมือมีความโดดเด่นในด้านใด
คุณสมบัติ #1: การค้นหาและคำตอบด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
Glean นำเสนอเครื่องมือค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI อันทรงพลัง ซึ่งดึงข้อมูลจากอีเมล Slack เอกสาร และเครื่องมือของบริษัทอื่นๆ เพื่อนำเสนอคำตอบโดยตรงแทนผลลัพธ์การค้นหา โดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อทำความเข้าใจคำถามและให้ข้อมูลเชิงลึกตามบริบท
ในขณะที่ใช้ประโยชน์จากความสามารถของ AI, Guru ให้ความสำคัญกับการ์ดความรู้มากขึ้น พนักงานต้องสร้างและตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะให้ AI แสดงข้อมูลนั้น ซึ่งช่วยให้มั่นใจในความถูกต้องแต่เพิ่มขั้นตอนเพิ่มเติมในกระบวนการ
🏆 ผู้ชนะ: Glean เป็นผู้นำที่นี่
📖 อ่านเพิ่มเติม: AI ที่เชื่อมต่อกันช่วยขจัดอุปสรรคเพื่อประหยัดเวลาสำหรับงานจริง
คุณสมบัติที่ 2: การจัดระเบียบความรู้และความถูกต้อง
กูรูเจริญเติบโตในด้านการจัดการความรู้โดยการจัดโครงสร้างข้อมูลให้เป็นฐานความรู้พร้อมกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง. ซึ่งทำให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยได้ตลอดเวลา.
Glean เป็นเพียงตัวรวบรวมข้อมูลที่ดึงข้อมูลจากแหล่งที่มีอยู่โดยไม่ผ่านระบบตรวจสอบความถูกต้องอย่างเข้มงวด ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลที่ล้าสมัยหรือไม่ถูกต้องปรากฏขึ้นเป็นครั้งคราว
🏆 ผู้ชนะ: Guru สำหรับการจัดการความรู้และโครงสร้าง
คุณสมบัติที่ 3: การผสานการทำงานและความเข้ากันได้ของกระบวนการทำงาน
Glean สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือสำหรับองค์กรมากกว่า 100 รายการ รวมถึง Google Workspace, Slack, Microsoft 365 และ JIRA ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับบริษัทที่ต้องการประสบการณ์การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ
กูรู ยังให้บริการส่วนขยายเบราว์เซอร์, การผสานกับ Slack, และการผสานกับ Microsoft Teams. อย่างไรก็ตาม, มันมุ่งเน้นไปที่การฝังความรู้ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วไว้ในกระบวนการทำงานมากกว่าการรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือต่าง ๆ.
🏆 ผู้ชนะ: Glean ชนะ Guru ในด้านการผสานการทำงานและความเข้ากันได้ของเวิร์กโฟลว์
คุณสมบัติที่ 4: การเริ่มต้นใช้งานและความง่ายในการใช้งาน
อินเทอร์เฟซที่คล้ายกับ Google ของ Glean ทำให้การค้นหาเป็นเรื่องง่าย ผู้ใช้ใหม่สามารถพิมพ์คำถามและค้นหาข้อมูลได้โดยไม่ต้องตั้งค่าใดๆ นอกจากนี้ยังมีหน้าแรกที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนพร้อมเอกสารล่าสุด การประชุมที่กำลังจะมาถึง และหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม ช่วยให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวและทำงานได้เร็วขึ้น
แม้ว่า Guru จะใช้งานง่าย แต่ต้องการการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากทีมในการสร้าง ตรวจสอบ และดูแลเนื้อหา ผู้ใช้ใหม่อาจต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรความรู้และขั้นตอนการทำงานก่อนที่จะใช้ระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
🏆 ผู้ชนะ: Glean
คุณสมบัติที่ 5: การค้นหาบุคคลและการระบุผู้เชี่ยวชาญ
Glean มีระบบค้นหาบุคคลที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถค้นหาเพื่อนร่วมงานได้โดยการค้นหาชื่อ ความเชี่ยวชาญ สถานที่ หรือโครงสร้างการรายงาน ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถค้นหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับคำถามของตนได้อย่างรวดเร็วแทนที่จะต้องค้นหาผ่านเอกสาร
Guru มุ่งเน้นที่ความรู้ที่มีการบันทึกไว้มากกว่าการค้นพบจากบุคคล แม้ว่าจะช่วยให้ทีมสามารถจัดเก็บความรู้ที่ได้รับการยืนยันแล้วได้ แต่ก็ไม่มีความสามารถในการค้นหาภายในองค์กรในระดับเดียวกับที่ Glean มอบให้
🏆 ผู้ชนะ: Glean
กูรู vs. กลีน บน Reddit
Reddit, สนามทดสอบความคิดเห็นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ไม่มีวันสิ้นสุด, มีมากมายที่จะพูดถึง Guru และ Glean.
ใน r/sales, Guru มีแฟนคลับที่เสียงดังอยู่บ้าง
สถาปนิกด้านความปลอดภัยคนหนึ่งบน Redditได้ชื่นชมมันสำหรับการจัดทำเอกสารที่มีโครงสร้างพร้อมการควบคุมสิทธิ์:
บริษัทของเราใช้ getguru.com และมันยอดเยี่ยมมาก คุณสามารถสร้างคอลเลกชันและควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงได้ ทำให้คุณสามารถเก็บสิ่งที่มีความสำคัญ เช่น ราคาสัญญา ไว้ได้ และให้เฉพาะทีมไอทีเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกบทวิจารณ์จะเป็นไปในทางบวกผู้ใช้ Reddit รายหนึ่งได้ร้องเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างราคาที่ซับซ้อน:
Getguru มีลูกเล่นเยอะแยะมากมายที่ไม่เพียงแต่ไม่จำเป็นแต่ยังสร้างความสับสนอีกด้วย
ในขณะเดียวกัน ผู้ใช้ Glean ดูเหมือนจะมั่นใจในตัวเลือกเครื่องมือของตนมากกว่าเล็กน้อยผู้ดูแลระบบ Slack ได้กล่าวถึงประสิทธิภาพในการค้นหาของมันว่า:
เราใช้ Glean ในการจัดทำดัชนีฐานความรู้และเอกสารของบริษัท จากนั้นใช้บอทของ Glean ในการค้นหาข้อมูลใน Slack ระบบทำงานได้อย่างราบรื่นและ Glean เป็นบริษัทที่ยอดเยี่ยมในการร่วมงานด้วย
อย่างไรก็ตามมีผู้ใช้ Reddit รายหนึ่งได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาความเป็นส่วนตัวที่อาจเกิดขึ้นและข้อกังวลเกี่ยวกับการฝึกอบรม AI:
ฉันไม่ได้ยินยอมให้มีการบันทึกและใช้การบรรยายของฉันโดยบริษัทนี้ และฉันไม่ยินยอมให้ใช้ผลงานของฉันในการฝึกอบรม AI อย่างแน่นอน
สำหรับองค์กรที่กำลังมองหาการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI Glean ได้คะแนนในด้านความเร็วและความลึก แต่สำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมระบบภายในองค์กรเอง อาจไม่เหมาะที่สุด
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Guru และ Glean
หากกูรูและกลีนรวมตัวกันเพื่อสร้างเครื่องมือที่มีข้อดีทั้งหมดของทั้งสอง มันก็คือ ClickUp ClickUp ผสานการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการค้นหาด้วย AI ไว้ในเครื่องมือเดียว ทำให้เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมที่จมอยู่กับข้อมูลที่กระจัดกระจาย
มาแยกแยะกัน
ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain
ClickUp Brainคือผู้ช่วยความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งไม่เพียงแค่ค้นหาคำตอบเท่านั้น แต่ยังเข้าใจงานของคุณอีกด้วย ในขณะที่ Glean มีปัญหาในการค้นหาผลลัพธ์สำคัญที่ขาดหายไป และ Guru ต้องพึ่งพาการจัดระเบียบด้วยตนเอง ClickUp Brain เชื่อมโยงงาน เอกสาร ผู้คน และโครงการต่างๆ ในเวลาจริง
นี่หมายความว่า เมื่อคุณใช้ Brain คุณจะได้รับ:
- ✅ คำตอบทันที: ถาม ClickUp Brain ได้ทุกเรื่อง และมันจะดึงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดจากงาน เอกสาร ความคิดเห็น และแอปที่เชื่อมต่อ
- ✅ สรุปโครงการและการอัปเดตอัตโนมัติ: รับการอัปเดตสถานะ การประชุมสแตนด์อัพ และรายงานความคืบหน้าโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องยกนิ้ว
- ✅ เนื้อหาที่สร้างโดย AI: ใช้เครื่องมือสร้างเนื้อหา AIของ ClickUp เพื่อเขียนอีเมล สร้างบทสรุปโครงการ และสร้างการอัปเดตงานได้ในไม่กี่วินาที
👉 ทำไม ClickUp ถึงดีกว่า Guru และ Glean: Guru ต้องพึ่งพาการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และ Glean มักพลาดข้อมูลสำคัญ ClickUp Brain รู้ว่าคุณกำลังมองหาอะไร—แม้กระทั่งก่อนที่คุณจะคิด
📖 อ่านเพิ่มเติม: ภายใน ClickUp Brain สำหรับทีม: 10 เครื่องมือยอดนิยมสำหรับการแบ่งปันความรู้, การทำงานอัตโนมัติของโครงการ, และการเขียน
ClickUp One Up #2: การค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUp
ตอนนี้ มาพูดถึงการค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUp—ซอฟต์แวร์ค้นหาสำหรับองค์กรที่สมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งทำให้การค้นหาความรู้ของบริษัทเป็นเรื่องง่าย
ต่างจาก Glean ที่บางครั้งไม่สามารถแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดได้ ClickUp มอบเครื่องมือค้นหาที่รวมเป็นหนึ่งเดียวและชาญฉลาด ซึ่งเชื่อมต่อกับแอปการทำงานทั้งหมดของคุณ
นี่คือวิธีการ:
- การค้นหาแบบรวมศูนย์ในเครื่องมือต่างๆ: Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce—ไม่ว่าคุณจะต้องการค้นหาอะไร ClickUp ค้นหาได้ทั้งหมด
- บริบทแบบเรียลไทม์: ClickUp ไม่เพียงแค่อ้างอิงไฟล์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสนทนาที่เกี่ยวข้องด้วย ทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหาผลลัพธ์ที่รวมถึงการอภิปรายที่สำคัญได้
- การเข้าถึงศูนย์ควบคุม: ค้นหาทุกสิ่งด้วยการกดแป้นพิมพ์เพียงครั้งเดียว ไม่ว่าจะอยู่ใน ClickUp หรือเครื่องมือที่เชื่อมต่อ
👉 ทำไม ClickUp ถึงดีกว่า Guru และ Glean: Guru ต้องใช้การติดแท็กด้วยตนเอง และ AI ของ Glean ก็ไม่แม่นยำเสมอไป ClickUp รวบรวมความรู้ไว้ที่ศูนย์กลางโดยอัตโนมัติและแสดงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดก่อนเสมอ
ClickUp One Up #3: การจัดการความรู้ด้วย ClickUp
ClickUp Knowledge Managementช่วยให้คุณสามารถบันทึก แบ่งปัน และจัดการความรู้ของบริษัทได้—โดยไม่มีข้อจำกัดเหมือนกับ Guru หรือ Glean
นี่คือเหตุผลที่การจัดการความรู้ของ ClickUp โดดเด่นสำหรับทีม:
- วิกิที่ขับเคลื่อนด้วย AI: เปลี่ยนเอกสารใด ๆ ให้เป็นวิกิที่มีโครงสร้างและง่ายต่อการนำทาง
- การควบคุมเวอร์ชันและสิทธิ์การเข้าถึง: ติดตามทุกการแก้ไขและควบคุมการเข้าถึงอย่างแม่นยำ
- การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ: ทำงานแบบเรียลไทม์พร้อมความคิดเห็นจากทีม ลิงก์งาน และฟีเจอร์ช่วยเขียนด้วย AI
👉 ทำไม ClickUp ถึงดีกว่า Guru และ Glean: วิกิของ Guru ต้องอัปเดตด้วยตนเองบ่อยครั้ง และ Glean ขาดเครื่องมือการทำงานร่วมกันด้วย AI ที่แข็งแกร่ง ClickUp ผสานการจัดการความรู้และการทำงานเป็นทีมเข้าไว้ด้วยกันอย่างราบรื่นในแพลตฟอร์มเดียว
ClickUp One Up #4: การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp และเอกสาร ClickUp
นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำงานซ้ำๆ อย่างเช่น การมอบหมายตั๋ว การอัปเดตสถานะ และการส่งการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติได้อย่างสมบูรณ์ด้วยระบบอัตโนมัติของ AIผ่านClickUp Automations
📌 ตัวอย่าง: ทีม HR สามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่มอบหมายการตรวจสอบการอัปเดตนโยบายให้กับหัวหน้าแผนกทันทีที่มีการอัปโหลดเอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่
ในทำนองเดียวกัน ทีมสนับสนุนลูกค้าสามารถทำการยกระดับการแจ้งปัญหาโดยอัตโนมัติตามการวิเคราะห์ความรู้สึก เพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาเร่งด่วนจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญโดยไม่ต้องอาศัยการแทรกแซงจากมนุษย์
และเนื่องจากการจัดการความรู้ขึ้นอยู่กับการทำงานร่วมกันของเอกสารที่ดี คุณจึงสามารถไว้วางใจClickUp Docsให้ทำมากกว่าการจดบันทึก—พวกมันทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทำงานแบบไดนามิก
ทีมการตลาดสามารถใช้ Docs เพื่อทำงานร่วมกันในกลยุทธ์แคมเปญพร้อมการมอบหมายงานที่ฝังอยู่ ทำให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
นอกจากนี้ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถเปลี่ยนเอกสารฟีเจอร์ให้กลายเป็นแผนที่เส้นทางแบบโต้ตอบได้โดยการเชื่อมโยงเรื่องราวของผู้ใช้ ความคิดเห็น และแบบจำลองการออกแบบ ทำให้การวางแผนและการดำเนินการเชื่อมต่อกันอย่างราบรื่น
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับเอกสาร
กูรูต้องการผู้ติดตาม—ClickUp สร้างผู้นำ
ส่วนที่ดีที่สุดของการเริ่มต้นใช้งาน ClickUp คืออะไร? อีกไม่นานคุณจะต้องเปิดแค่แท็บเดียวเพื่อติดตามโครงการ ค้นหาคำตอบ และทำงานอัตโนมัติ—ไม่ต้องสลับแอปอีกต่อไป
อย่างน้อย นั่นคือวิธีที่มันได้ผลสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ TravelLocal โทมัส คลิฟฟอร์ดซึ่งกล่าวว่า:
เราใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการและงานทั้งหมดของเรา รวมถึงเป็นฐานความรู้ด้วย นอกจากนี้ยังถูกนำมาใช้สำหรับการติดตามและอัปเดตกรอบ OKR ของเราและกรณีการใช้งานอื่นๆ อีกหลายกรณี รวมถึงแผนผังและแบบฟอร์มขอวันหยุดและกระบวนการทำงานต่างๆ เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากที่สามารถให้บริการทั้งหมดนี้ภายในผลิตภัณฑ์เดียว เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดาย
ด้วยระบบค้นหาด้วยปัญญาประดิษฐ์, กระบวนการทำงานอัตโนมัติ, เอกสารในตัว, การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ, และเครื่องมือการจัดการโครงการ ทั้งหมดรวมอยู่ในที่เดียว ClickUp คือศูนย์กลางการทำงานเพียงแห่งเดียวที่คุณต้องการ
ลงทะเบียนบน ClickUpฟรี และสัมผัสความมหัศจรรย์ด้วยตัวคุณเอง!