30+ คำสั่งสำหรับ Stable Diffusion เพื่อสร้างภาพที่น่าทึ่ง

บางวัน ความคิดสร้างสรรค์ก็ไหลลื่นอย่างไม่ยากเย็น. วันอื่น ๆ? คุณก็ติดอยู่กับการจ้องมองผืนผ้าใบเปล่า ๆ รอให้แรงบันดาลใจมาเยือน จนกระทั่งความหงุดหงิดเข้ามาแทนที่.
นั่นคือตอนที่ความช่วยเหลือเล็กน้อยจาก AI สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก
Stable Diffusion เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สามารถเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นภาพที่สวยงามได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศิลปะ, นักออกแบบ, หรือเพียงแค่ผู้ที่ชื่นชอบการทดลองกับศิลปะที่สร้างโดย AI
แต่เช่นเดียวกับเครื่องมืออื่น ๆ ทั้งหมด สิ่งสำคัญคือการใช้มันในการออกแบบภาพที่สร้างโดย AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คำสั่งที่เหมาะสมคือสิ่งที่แยกแยะแนวคิดที่คลุมเครือออกจากผลงานชิ้นเอก
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างงานศิลปะแนวคอนเซ็ปต์หรือภาพเหมือนที่สมจริงเหนือจริง 30+ หัวข้อ เหล่านี้จะช่วยเติมเต็มวิสัยทัศน์ของคุณให้เป็นจริง 🎨
⏰ สรุป 60 วินาที
- Stable Diffusion เป็นโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกแบบข้อความเป็นภาพที่สร้างภาพที่มีรายละเอียดจากคำอธิบายข้อความโดยใช้เทคนิคต่างๆ
- การเชี่ยวชาญในการใช้คำสั่งเป็นกุญแจสำคัญในการควบคุมอคติ, กำหนดทิศทางวิสัยทัศน์ของ AI, ปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์, ปรับผลลัพธ์ให้เหมาะกับแต่ละบุคคล, ทำงานอย่างชาญฉลาด, และทดลองสิ่งใหม่ ๆ
- ขั้นตอนในการสร้างคำสั่งที่เหมาะสมสำหรับการกระจายตัวแบบเสถียร: เริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน กำหนดสไตล์ศิลปะ อธิบายหัวข้อ ระบุองค์ประกอบและการตั้งค่ากล้อง ใช้พิมพ์เขียวสำหรับคำสั่ง ใช้เครื่องมือ AI เพื่อสร้างคำสั่ง (เช่น ClickUp Brain)
- เริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
- กำหนดรูปแบบศิลปะ
- อธิบายหัวข้อ ระบุองค์ประกอบ และตั้งค่ากล้อง
- ใช้แบบแปลนสำหรับคำแนะนำ
- ใช้เครื่องมือ AI เพื่อสร้างคำสั่ง (เช่น ClickUp Brain)
- ClickUpมาพร้อมกับ AI, กระดานไวท์บอร์ด, เอกสาร, และงานต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณจัดการกระบวนการออกแบบของคุณได้อย่างง่ายดาย, วางแผนความคิด, และสร้างภาพด้วย AI
การทำความเข้าใจ Stable Diffusion
Stable Diffusion เป็นโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกแบบข้อความเป็นภาพที่สร้างภาพจากคำอธิบายข้อความโดยใช้วิธีการปัญญาประดิษฐ์ที่หลากหลาย
เปิดตัวในปี 2022 เป็นโมเดล AI สร้างสรรค์สำหรับการเติมภาพในภาพ การเติมภาพนอกภาพ และการแปลภาพจากภาพหนึ่งไปอีกภาพหนึ่งตามข้อความที่ป้อนเข้าไป แกนหลักของโมเดลนี้ขับเคลื่อนด้วย latent diffusion model (LDM) ซึ่งเปลี่ยนข้อความที่ป้อนเป็นภาพที่มีรายละเอียดอย่างละเอียด
คุณสมบัติหลักของ Stable Diffusion
- วิสัยทัศน์ออโต้เอนโค้ดเดอร์ (VAE): นี่คือการบีบอัดภาพให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายขึ้น โดยจับรายละเอียดที่สำคัญของภาพไว้ เมื่อสร้างศิลปะ มันจะสร้างภาพขึ้นมาใหม่จากข้อมูลที่ถูกบีบอัดนี้
- U-Net decoder: นี่คือจุดที่การลดสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น มันรับภาพที่มีสัญญาณรบกวนและค่อยๆ ปรับปรุงให้กลายเป็นภาพที่ชัดเจนและมีคุณภาพสูง
- ตัวเข้ารหัสข้อความ: Stable Diffusion ใช้ตัวเข้ารหัสข้อความ CLIP ViT-L/14 เพื่อแปลความหมายของคำสั่ง เพื่อให้ AI เข้าใจสิ่งที่คุณกำลังร้องขอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ชื่อ'Stable Diffusion' ถูกเลือกสำหรับโมเดล AI ที่พัฒนาโดย Stability AI บริษัทปัญญาประดิษฐ์ที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร คำว่า 'diffusion' ในชื่อหมายถึงโมเดลการแพร่กระจายที่ใช้ในสถาปัตยกรรมของมัน ในขณะที่ 'stable' สะท้อนถึงชื่อของบริษัท
ทำไมการเชี่ยวชาญการใช้คำสั่งจึงมีความสำคัญ?
คุณคงไม่บอกศิลปินว่า 'แค่วาดโลโก้สวยๆ' แล้วคาดหวังผลงานชิ้นเอก เช่นเดียวกันกับงานศิลปะที่สร้างโดย AI หากไม่มีทิศทางที่ชัดเจน คุณอาจได้ผลงานที่แตกต่างไปจากสิ่งที่คุณจินตนาการไว้โดยสิ้นเชิง
ยิ่งคำสั่งของคุณดีขึ้น คุณก็จะมีอำนาจควบคุมภาพสุดท้ายมากขึ้น นี่คือเหตุผลบางประการว่าทำไมการเชี่ยวชาญคำสั่งที่ดีที่สุดสำหรับ Stable Diffusion จึงมีความสำคัญ ⚒️
- การควบคุมอคติ: คำแนะนำที่ถูกต้องสามารถช่วยนำทาง AI ไปสู่ผลลัพธ์ที่มีความสมดุลและเป็นธรรมมากขึ้น ลดอคติที่ไม่ตั้งใจในผลลัพธ์ของมัน ⚖️
- รายละเอียดที่ดียิ่งขึ้น: คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงช่วยให้ AI สร้างพื้นผิว, การสะท้อน, และรายละเอียดที่ละเอียดอ่อนที่ทำให้ภาพดูสมจริงหรือมีความประณีตทางศิลปะ 🎨
- ความคิดสร้างสรรค์ที่ดีขึ้น: คำกระตุ้นที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณสำรวจสไตล์ใหม่ๆ สร้างไอเดียใหม่ๆสำรวจแนวโน้มการออกแบบกราฟิก และผลักดันขอบเขตทางศิลปะของคุณ 🖌️
- ความสม่ำเสมอในการทำซ้ำ: สำหรับการสร้างแบรนด์ การตลาด หรือการเล่าเรื่อง โครงสร้างของคำสั่งที่สม่ำเสมอจะช่วยให้รูปแบบภาพมีความเชื่อมโยงและจดจำได้ง่าย 🗂️
🧠 เกร็ดความรู้: ประวัติศาสตร์ของศิลปะที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์ย้อนกลับไปถึงปี 1973! นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวอเมริกันชื่อ Harold Cohen ได้สร้างภาพวาดโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นครั้งแรกโดยใช้โปรแกรมชื่อ AARON ซึ่งถูกเขียนโปรแกรมด้วยชุดของกฎเพื่อสร้างงานศิลปะ เช่น 'วาดเส้นสีน้ำเงิน'
ตัวอย่างของคำสั่งสำหรับ Stable Diffusion
เคยพิมพ์ข้อความในช่องคำสั่ง กดสร้าง แล้วได้ผลลัพธ์ที่หลุดไปคนละเรื่องไหม? แค่คำเดียวที่คลุมเครือเกินไป ก็อาจกลายเป็นความยุ่งเหยิงแบบสุ่ม หรือถ้าใส่รายละเอียดมากเกินไป ก็อาจพลาดแก่นสำคัญของไอเดียคุณได้ เคล็ดลับคือต้องรู้จักสร้างสมดุลระหว่าง ความเฉพาะเจาะจง กับความ สร้างสรรค์
นี่คือตัวอย่างคำกระตุ้นความคิดสำหรับงานศิลปะด้วย AIเพื่อช่วยให้คุณใช้เวลาปรับแต่งน้อยลง และใช้เวลาสร้างสรรค์มากขึ้น 💁
ภาพเหมือน
1. 'ภาพเหมือนที่สมจริงเกินจริงของ [อายุ] [เพศ] ที่มี [สีผิว] และ [ทรงผม] ถ่ายด้วยแสงแบบเรมบรันด์ พร้อมความลึกของภาพแบบภาพยนตร์ ใช้เลนส์ 50 มม. รูรับแสง f/1.8'
2. 'ภาพวาดสีน้ำของ [บทบาทของบุคคล เช่น 'อัศวินยุคกลาง'] ในโทนสีพาสเทลอ่อน เน้นลายแปรงที่ละเอียดอ่อนและการไล่สีแบบเป็นชั้นเพื่อสร้างความลึกและพื้นผิว'
3. 'ภาพเรนเดอร์ 3 มิติแบบโลว์โพลีของ [ตัวละคร] โดยใช้การแรเงาแบบสามเหลี่ยมและการบดบังแสงโดยรอบ ให้ความรู้สึกคล้ายเกม PlayStation ยุคแรกๆ'
ภูมิทัศน์
4. 'ภาพถ่ายทางอากาศที่สมจริงราวกับภาพถ่ายจริงของ [ประเภทภูมิทัศน์] ถ่ายด้วยมุมมองแบบโดรน พร้อมแสงยามโกลเด้นอาวร์ หมอกบางเบา และหมอกควันสามมิติเพื่อความลึกของบรรยากาศ'
5. 'ภาพร่างถ่านของชนบทใน[ฤดูกาล] โดยใช้เทคนิคการแรเงาและการแรเงาแบบไขว้เพื่อสร้างความแตกต่างที่โดดเด่นและเอฟเฟกต์การแกะสลักแบบวินเทจ'
6. 'ภาพวาดดิจิทัลแบบมัตเตของ [ฉากแฟนตาซี] โดยใช้เทคนิคการจัดวางบรรยากาศแบบหลายชั้น การกระจายแสงใต้ผิวเพื่อกระจายแสงธรรมชาติ และเมฆแบบปริมาตรที่เรนเดอร์ด้วย Blender'
🔍 คุณรู้หรือไม่?ขนาดตลาดผู้สร้างภาพด้วย AIระดับโลกมีมูลค่า 257.157 ล้านดอลลาร์ในปี 2022 และคาดว่าจะเติบโตเป็น 917.448 ล้านดอลลาร์ภายในปี2030 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ 17.4%
แฟนตาซี
7. 'แนวคิดแฟนตาซีมืดเกี่ยวกับ [ประเภทสิ่งมีชีวิต] ที่ปรากฏขึ้นจากเงามืดที่เกิดจากแสงริมขอบ ออกแบบด้วยเทคนิคการปั้น ZBrush และเรนเดอร์ในระบบแสง Lumen ของ Unreal Engine 5'
8. 'ภาพวาดหมึกสไตล์หนังสือนิทานของป่ามหัศจรรย์ สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการแต้มจุดและการแรเงาแบบเส้นไขว้ ระบายสีด้วยเทคนิคกัวช์แบบวาดด้วยมือ ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ'
9. 'ภาพวาดดิจิทัลที่มีชีวิตชีวาของปราสาทที่มีมนต์ขลัง ใช้เอฟเฟกต์ RGB split glitch ความคลาดเคลื่อนของสี และการสะท้อนแบบโฮโลกราฟิกเพื่อสร้างสุนทรียภาพแฟนตาซีเหนือจริง'
ไซไฟ
10. 'ทัศนียภาพเมืองไซเบอร์พังค์ในยามค่ำคืน ส่องสว่างด้วยแสงนีออนจากพื้นผิวที่เปล่งแสง การสะท้อนแบบเรย์เทรซ และเอฟเฟกต์ความชัดลึกเพื่อสร้างบรรยากาศภาพยนตร์ที่สมจริง'
11. 'ภายในยานอวกาศแห่งอนาคตที่ใช้หลักการออกแบบแบบบรูทาลิสต์ รายละเอียดด้วยพื้นผิวโลหะแบบ PBR (Physically Based Rendering) และส่องสว่างด้วยแผง LED ที่เรืองแสงชีวภาพ'
12. 'โมเดล 3 มิติพื้นผิวแข็งของหุ่นยนต์มนุษย์ ติดตั้งกลไกการเคลื่อนไหวแบบผกผัน (inverse kinematics) และทำพื้นผิวด้วยเทคนิค subsurface scattering เพื่อสร้างพื้นผิวลูกผสมระหว่างผิวหนังกับโลหะที่สมจริง'
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับการออกแบบกราฟิก
บทคัดย่อ
13. 'ผลงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ที่นำเสนอรูปทรงเรขาคณิตแบบฟรัคทัล โดยใช้รูปแบบโวโรนอย เสียงรบกวนแบบเพอร์ลินแบบสุ่ม และการตรวจจับขอบแบบอิงความชัน'
14. 'ผลงานศิลปะสไตล์กลิตช์ที่ช่องสีถูกเลื่อนอย่างจงใจ และอัลกอริทึมการจัดเรียงพิกเซลบิดเบือนรูปทรง ทำให้เกิดสุนทรียภาพที่แปลกประหลาดและบิดเบี้ยว'
15. 'งานศิลปะแนวไซคีเดลิกที่มีเอฟเฟกต์กระจกคาไลโดสโคป ผสมผสานการจำลองพลศาสตร์ของไหล การกระจายอนุภาค และการปรับสีแบบเพิ่มความคมชัด'
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: จัดโครงสร้างคำสั่งของคุณจากกว้างไปสู่เฉพาะเจาะจง—เริ่มต้นด้วยสไตล์โดยรวม (สร้างสรรค์/กลิตช์/ไซคีเดลิก) ก่อนที่จะเพิ่มรายละเอียดทางเทคนิค เช่น ลวดลาย Voronoi หรือระบบอนุภาค
ภาพนิ่ง
16. 'ภาพวาดสีน้ำมันที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบาโรกของ [ชุดวัตถุ] จัดวางในแสงแบบเคียโรสคูโร พร้อมด้วยพื้นผิวแบบอิมปัสโตหนาที่ทาลงบนบริเวณไฮไลท์สำคัญ'
17. 'ภาพเรนเดอร์ 3 มิติสไตล์มินิมอลทันสมัยของ [วัตถุในชีวิตประจำวัน] โดยเน้นเงาอ่อนแบบ PBR การสะท้อนแสงแบบโกลบอลอิลลูมิเนชัน และโทนสีกลาง'
18. 'ภาพนิ่งแนวเหนือจริงที่นำเสนอ [วัตถุ] โดยใช้การจำลองฟิสิกส์ไร้แรงโน้มถ่วงลอยตัวและเทคนิคการวาดภาพดิจิทัลแบบ matte painting เพื่อความสมจริงที่เหนือธรรมชาติ'
สถาปัตยกรรม
19. 'เส้นขอบฟ้าของมหานครแห่งอนาคตที่โดดเด่นด้วยโครงสร้างสถาปัตยกรรมเชิงพาราเมตริก ส่องสว่างด้วยการหักเหของแสงจากท้องฟ้าทั่วโลก จำลองด้วย Octane Render เพื่อความสมจริงระดับภาพยนตร์'
20. 'ภาพร่างด้วยดินสอที่วาดด้วยมือของมหาวิหารแบบโกธิค ใช้การสร้างภาพด้วยมุมมองหนึ่งจุด รายละเอียดทางสถาปัตยกรรม และการแรเงาที่มีความเปรียบต่างสูงเพื่อสร้างเอฟเฟกต์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ'
21. 'ภาพเรนเดอร์สถาปัตยกรรมแบบโลว์โพลีของตึกระฟ้าสมัยใหม่กระจกใส ใช้การสะท้อนแบบเรย์เทรซ การแรเงาแบบแอมเบียนต์ออคคิวชัน และการจำลองหมอกตามความลึก'
คอนเซปต์อาร์ต
22. 'แนวคิดยานพาหนะสตีมพังค์ที่วาดด้วยชิ้นส่วนเครื่องกลแบบคิทบาช แสดงผลด้วยเอนจิน Eevee ของ Blender เพื่อการสะท้อนและเงาแบบเรียลไทม์ที่รวดเร็ว'
23. 'ฉากดินแดนร้างหลังวันสิ้นโลกที่ออกแบบด้วยพื้นผิวกรันจ์แบบซ้อนชั้น พื้นผิวโลหะที่ผุกร่อน และการจำลองฟิสิกส์ของเศษซากเพื่อความสมจริง'
24. 'แผ่นข้อมูลตัวละครสไตล์ RPG แบบมุมมองจากบนลงล่าง ที่แสดงแอนิเมชันที่ติดตั้งอย่างสมบูรณ์ พื้นผิวที่วาดด้วยมือ และการตั้งค่าวัสดุแบบ PBR'
เหนือจริง
25. 'ภาพเหมือนเหนือจริงของ [บุคคล] ที่ลักษณะของพวกเขาละลายกลายเป็นโครงสร้างเรขาคณิตแบบโลโพลีที่ถูกแยกส่วนส่องสว่างด้วยการสะท้อนแสงที่นุ่มนวล'
26. 'ภูมิทัศน์ที่หลอมละลายได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรม ใช้การเปลี่ยนพื้นผิวด้วย AI, เชดเดอร์บิดเบือนความร้อน และการแมปการเคลื่อนที่เชิงปริมาตร'
27. 'ภาพประกอบในฝันที่แรงโน้มถ่วงถูกกลับด้าน มีเกาะลอยน้ำพร้อมน้ำไหลทะลักขึ้นสู่ท้องฟ้า สร้างสรรค์โดยใช้การจำลองของเหลวในโปรแกรม Houdini'
สไตล์เรโทรและวินเทจ
28. 'เส้นขอบฟ้าเมืองสไตล์เวเปอร์เวฟยุค 1980 ออกแบบด้วยเส้นกริดนีออน ความคลาดสี และเอฟเฟกต์สแกนไลน์ VHS พร้อมวัตถุย้อนยุคในฉากหน้า'
29. 'โปสเตอร์ท่องเที่ยวสไตล์อาร์ตเดโคยุค 1920s ที่นำเสนอ [สถานที่สำคัญ] ในรูปแบบศิลปะเชิงสัญลักษณ์ พร้อมด้วยรูปทรงเรขาคณิตที่โดดเด่น สีทองเมทัลลิก และการใช้สีตัดกันที่ตัดกันอย่างชัดเจน'
30. 'บรรยากาศภายในร้านอาหารยุค 1950 ที่ถูกบันทึกด้วยโทนสี Kodachrome พร้อมพื้นผิวแบบฮาล์ฟโทนที่นุ่มนวล แสงไฟสีอบอุ่นจากหลอดไฟอินแคนเดสเซนต์ และการออกแบบเฟอร์นิเจอร์วินเทจ'
⚡️อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียยอดนิยมสำหรับนักการตลาด
ภาพลวงตาและภาพที่บิดเบือนจิตใจ
31. 'ภาพจำลองสถาปัตยกรรมบันไดเพนโรส สร้างขึ้นด้วยเรขาคณิตแบบเอสเชอร์ที่เป็นไปไม่ได้ การเปลี่ยนผ่านที่ขัดแย้งแต่ไร้รอยต่อ และเท็กซ์เจอร์แมปปิ้งที่สมจริงเกินจริง'
32. 'ผลงานศิลปะแฟรกทัลที่มีลักษณะเหมือนภาพจากกล้องคาไลโดสโคป สร้างขึ้นโดยใช้สมการชุดแมนเดลโบรต์ ซ้ำกันด้วยสมมาตรกระจก และมีการเปลี่ยนสีแบบไล่เฉดอย่างเข้มข้น'
33. 'ภาพลวงตาการลอยตัวแบบลอยตัวที่มี [วัตถุ เช่น 'เกล็ดหิมะ'] ซึ่งถูกควบคุมผ่านการจำลองฟิสิกส์ที่สมจริง การสร้างเงาที่นุ่มนวลอย่างแม่นยำ และการจัดองค์ประกอบภาพด้วยมุมมองที่บังคับ'
ศิลปะอาหารและการนำเสนออาหาร
34. 'ภาพถ่ายมาโครที่ละเอียดมากของ [อาหารจานหนึ่ง] ถ่ายด้วยแสงนุ่มนวลที่กระจายตัวดี รายละเอียดของหยดน้ำ และระยะชัดลึกตื้นเพื่อเน้นพื้นผิว'
35. 'หน้าหนังสือสูตรอาหารที่วาดด้วยมือและภาพประกอบ แสดง [อาหาร] โดยใช้เทคนิคการร่างด้วยหมึกและสีน้ำ พื้นผิวกระดาษเก่า และโทนสีอบอุ่นแบบชนบท'
36. 'ภาพวาดที่ละเอียดและสมจริงของเชฟที่กำลังจัดจานอาหารรสเลิศอย่างสง่างาม เชฟมีใบหน้าที่สมบูรณ์แบบพร้อมเงาที่สมจริง ถ่ายในระยะกลาง แสงนุ่มนวลเน้นให้เห็นเนื้อสัมผัสอันเข้มข้นของอาหาร ในขณะที่แสงที่เคลื่อนไหวเพิ่มมิติและความอบอุ่นให้กับฉาก ทำให้อาหารดูน่ารับประทานอย่างไม่อาจต้านทานได้'
การสร้างคำสั่งสำหรับ Stable Diffusion ของคุณ
การสร้างคำสั่งที่เหมาะสมคือการสื่อสารกับเครื่องมือ AI อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือสิ่งที่เราหมายถึง 👇
ขั้นตอนที่ 1: เริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
ก่อนที่คุณจะเริ่มพิมพ์ ให้หยุดคิดสักครู่เพื่อจินตนาการถึงเป้าหมายของคุณ ความชัดเจนของความคิดของคุณจะช่วยให้คุณสร้างคำแนะนำที่แข็งแกร่งได้ง่ายขึ้น
สำหรับเริ่มต้น ให้ตอบคำถามเหล่านี้:
- ภาพนี้แสดงถึงหัวข้อหลักอะไร? (บุคคล, วัตถุ, หรือฉากที่มีรายละเอียด?)
- ภาพควรมีสไตล์ศิลปะแบบใด? (ภาพวาด, ศิลปะดิจิทัล, ภาพเรนเดอร์ 3 มิติ, ภาพโฟกัสคมชัดแบบภาพยนตร์?)
- คุณต้องการสื่อถึงอารมณ์และบรรยากาศแบบไหน? (มืดมนและเศร้าหมอง, อบอุ่นและน่าดึงดูด, แปลกประหลาดและเหนือจริง?)
- สีสันแบบไหนที่เหมาะกับวิสัยทัศน์ของคุณที่สุด? (สีสันสดใส, สีเดียว, โทนสีพาสเทล?)
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดสไตล์งานศิลปะ
สไตล์ศิลปะที่แตกต่างกันทำให้ภาพของคุณมีลักษณะเฉพาะตัว
ดังนั้นโปรดระบุให้ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไร ตัวอย่างเช่น กรุณาระบุ:
- ระดับ: เป็นภาพวาดดิจิทัล, ภาพสเก็ตช์, หรือภาพเรนเดอร์ 3 มิติ? ภาพเรนเดอร์ที่สมจริงมาก, ภาพสเก็ตช์การ์ตูน, หรือภาพวาดสีน้ำมันวินเทจ?
- ประเภท: คุณชอบความสมจริง, อิมเพรสชันนิสม์, หรือนามธรรม? เมืองไซไฟไซเบอร์พังค์, ภูมิทัศน์สีน้ำที่ฝัน, หรือภาพประกอบแฟนตาซีมืด?
- อิทธิพล: มีศิลปินหรือขบวนการใดที่คุณได้รับแรงบันดาลใจเป็นพิเศษหรือไม่?
หากคุณไม่แน่ใจ ลองทดลองโดยเพิ่มสไตล์ที่แตกต่างกันและดูว่า AI ตีความอย่างไร
📖 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างคำสั่ง Midjourney
ขั้นตอนที่ 3: อธิบายหัวข้อ ระบุองค์ประกอบ และตั้งค่ากล้อง
ให้ระบุให้ชัดเจนที่สุดเมื่ออธิบายหัวข้อ. การเพิ่มรายละเอียดเช่นท่าทาง, อุปกรณ์เสริม, องค์ประกอบฉากหลัง, และผิวสัมผัส จะสร้างความแตกต่างอย่างมาก.
📌 ตัวอย่าง: แทนที่จะพูดว่า 'สุนัขในสวน' ลองพูดว่า 'ภาพถ่ายระยะใกล้ของสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ขนฟู นั่งอยู่ในสวนที่มีแสงแดดส่อง ลิ้นห้อยออกมา สวมผ้าพันคอสีแดง ล้อมรอบด้วยใบไม้ฤดูใบไม้ร่วง ถ่ายด้วยระยะชัดลึกตื้น'
- ผลลัพธ์ที่เราได้รับสำหรับคำสั่งที่ 1 👇
- ผลลัพธ์ที่เราได้รับสำหรับคำสั่งที่ 2 👇
เพียงแค่ดูและสัมผัสความแตกต่างด้วยตัวคุณเอง และเพื่อให้ได้ภาพที่แม่นยำเช่นนี้ อย่าลืมใส่รายละเอียดองค์ประกอบ เช่น:
- มุมมอง: มุมมองบุคคลที่หนึ่ง, ภาพมุมสูง, มุมกว้าง, ภาพบุคคลระยะใกล้
- แสงสว่าง: นุ่มนวลและกระจาย, แสงนีออน, แสงสตูดิโอ, ช่วงโกลเด้นอาวร์, แสงและเงาแบบคิอาโรสคูโร
- การจัดกรอบ: การจัดองค์ประกอบแบบกลาง, กฎสามส่วน, การจัดกรอบแบบภาพยนตร์
ขั้นตอนที่ 3: ใช้แบบแปลนสำหรับคำแนะนำ
ข้อความที่คุณป้อนจะสร้างภาพที่แม่นยำได้เฉพาะเมื่อคุณทำตาม แผนงานที่กำหนดไว้เท่านั้น นี่คือโครงสร้างที่คุณควรใช้ 👇
[หัวข้อ] + [การกระทำ/ท่าทาง] + [สภาพแวดล้อม] + [สไตล์ศิลปะ] + [แสง/สี]
โปรดจำไว้ว่า งานศิลปะที่สร้างโดย AI ไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไปในการลองครั้งแรก ทดสอบรูปแบบต่างๆ ปรับแต่งคำอธิบาย เพิ่มคำสั่งเชิงลบ และปรับปรุงจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
หากคุณไม่ต้องการสร้างคำสั่ง (prompt) ใหม่ทุกครั้ง ให้บันทึกและใช้เทมเพลตคำสั่ง AIเพื่อทำให้กระบวนการสร้างสรรค์ของคุณเป็นระบบและมีคุณภาพอยู่เสมอ
ขั้นตอนที่ 4: ใช้เครื่องมือในการสร้างข้อความกระตุ้น
แทนที่จะพยายามเขียน 'คำสั่งที่สมบูรณ์แบบ' ให้ใช้เครื่องมือ AI ขั้นสูงสำหรับนักออกแบบเพื่อช่วยคุณเขียนคำสั่งนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนคำสั่ง
นี่คือวิธีการทำงาน:
📝 คุณถาม AI สำหรับคำแนะนำ:'คุณสามารถสร้างคำแนะนำภาพ AI ที่ละเอียดสำหรับภาพภาพยนตร์ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่กำลังมีการหารือในระหว่างการประชุมกับลูกค้า โดยมีเส้นขอบฟ้าของนครนิวยอร์กเป็นฉากหลังได้หรือไม่?'
🎯 AI สร้างคำแนะนำที่มีโครงสร้าง:'สร้างภาพภาพยนตร์ที่จับภาพกลุ่มมืออาชีพที่กำลังมีการสนทนาอย่างคึกคักระหว่างการประชุมกับลูกค้า ฉากเป็นห้องประชุมที่ทันสมัยและเรียบหรู มีหน้าต่างกระจกบานใหญ่ที่สามารถมองเห็นเส้นขอบฟ้าของนิวยอร์กซิตี้ได้อย่างชัดเจน โดยมีตึกระฟ้าที่เป็นสัญลักษณ์อย่างเช่น Empire State Building และ One World Trade Center เป็นฉากหลัง ห้องเต็มไปด้วยแสงธรรมชาติที่ส่องลงมาสร้างเงาอ่อนและสะท้อนบนโต๊ะไม้ขัดเงา'
ตอนนี้ แทนที่จะปรับแต่งข้อความของคุณด้วยตนเอง เพียงคัดลอกเวอร์ชันที่สร้างโดย AI นี้เพื่อรับภาพคุณภาพสูงที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณภายในไม่กี่วินาที
ผลกระทบของเครื่องมือ AI ต่อการออกแบบและการจัดการความคิดสร้างสรรค์
โลกของการออกแบบกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สิ่งที่เคยใช้เวลาหลายชั่วโมงในการระดมความคิด วาดภาพร่าง และปรับปรุง ตอนนี้เกิดขึ้นได้ภายในไม่กี่นาทีด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI
และชื่อหนึ่งที่ได้ทำลายขีดจำกัดทั้งหมดและทำให้การจัดการความคิดสร้างสรรค์กลายเป็นเรื่องง่ายคือClickUp.
นี่คือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมทุกสิ่งที่คุณสามารถจินตนาการได้ในแพลตฟอร์มเดียว เชื่อมโยงทีมทั้งหมด (และมากกว่านั้น) เข้าด้วยกัน
โซลูชันการจัดการโครงการออกแบบ ClickUp
เมื่อเจาะลึกลงไปอีกClickUp's Design Project Management Solutionตอนนี้มอบให้ทีมทุกขนาดสามารถมองเห็นภาพรวมของไทม์ไลน์, การมอบหมายงาน, และความคืบหน้าได้ในที่เดียว ไม่ใช่เรื่องเจ๋งเลยหรือ?
ClickUp Brain
สิ่งที่เจ๋งยิ่งกว่าคือClickUp Brain ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย AI ส่วนตัวของคุณ ช่วยทำให้การจัดการโครงการ การสร้างเนื้อหา การสร้างภาพด้วย AI และการทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายขึ้น
สรุปสั้นๆ คือ สมอง 👇
- เสนอแนวคิดการออกแบบและบอร์ดอารมณ์เพื่อเอาชนะอุปสรรคทางความคิดสร้างสรรค์
- สกัดประเด็นสำคัญจากบรีฟการออกแบบ อีเมลจากลูกค้า และข้อเสนอแนะ
- เน้นข้อกำหนดสำคัญ เช่น โทนสี แบบอักษร และรูปแบบการจัดวาง
- สรุปบันทึกการประชุมเป็นงานออกแบบที่สามารถดำเนินการได้
- วิเคราะห์ปริมาณงานของทีมเพื่อป้องกันการหมดไฟและปรับสมดุลงาน
- สร้างรายงานความคืบหน้าการออกแบบแบบเรียลไทม์สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ClickUp Whiteboards
ผสานกับClickUp Whiteboards และมันจะกลายเป็นทรงพลังยิ่งขึ้นไปอีก กระดานไวท์บอร์ดคือที่ที่ความคิดเกิดขึ้นและได้รับการบ่มเพาะ พวกมันมอบพื้นที่ทำงานแบบภาพให้กับทีมออกแบบ ที่ซึ่งการระดมสมอง, ข้อเสนอแนะ, และคำแนะนำสร้างสรรค์สามารถกลายเป็นจริงได้
และหนึ่งในคุณสมบัติที่เจ๋งที่สุดของมันคืออะไร? การสร้างภาพด้วย AI. แทนที่จะเสียเวลาในการร่างแนวคิดจากศูนย์ คุณเพียงแค่ใส่คำสั่ง และ AI จะทำให้วิสัยทัศน์ของคุณเป็นจริงได้ทันที
ต้องการสำรวจสไตล์หรือองค์ประกอบที่แตกต่างกันหรือไม่? ไม่มีปัญหา คุณสามารถสร้างรูปแบบที่หลากหลายได้ภายในไม่กี่วินาที ช่วยเร่งกระบวนการระดมความคิดและการปรับปรุงให้รวดเร็วขึ้น
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: จัดโครงสร้างบรีฟการออกแบบของคุณให้เป็นส่วนที่ชัดเจน (วัตถุประสงค์ ข้อกำหนด แรงบันดาลใจ) เพื่อช่วยให้ AI สกัดข้อมูลได้แม่นยำยิ่งขึ้นและสร้างคำแนะนำที่ดีกว่า
คลิกอัพ ด็อกส์
แต่จะเกิดอะไรขึ้นกับแนวคิดเมื่อมันถูกสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้ว? หากไวท์บอร์ดเป็นเครื่องมือในการสร้างแนวคิด ClickUp Docs คือที่ที่แนวคิดเหล่านั้นจะถูกจัดระเบียบ
นี่คือพื้นที่ทำงานแบบอินเทอร์แอคทีฟที่ทีมสามารถร่างบรีฟเทคนิคสร้างสรรค์เก็บแนวทางแบรนด์ และสร้างคู่มือการออกแบบพร้อมภาพ ลิงก์ฝัง และรายการตรวจสอบได้ ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถขอให้ Brain สร้างแผนงานหรือแนวทางโครงการเพื่อประหยัดเวลาและลดความยุ่งยากได้อีกด้วย!
ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถ @mention เพื่อนร่วมทีมเพื่อขอความคิดเห็น มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการโดยตรงจากเอกสาร และเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียวแทนที่จะต้องพึ่งพาหลายโซลูชัน
นอกจากนี้ ด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์และความคิดเห็นในตัวเอกสาร คุณไม่ต้องเสียเวลาตอบกลับอีเมลไปมาอีกต่อไป!
ทุกครั้งที่เราเปิดตัวสินค้าใหม่หรือมีโปรโมชั่น ทีมออกแบบกราฟิกของเราจะส่งงานสร้างสรรค์ผ่าน ClickUp และแทนที่จะต้องส่งอีเมลไปมาหรือประชุมหลายรอบ ฉันสามารถแสดงความคิดเห็นตรงในเอกสารได้เลย ซึ่งโดยรวมแล้วทำให้กระบวนการทั้งหมดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ฉันคิดว่าฟีเจอร์การแสดงความคิดเห็นและ ClickUp ช่วยประหยัดเวลาให้ฉันได้ประมาณ 50% เลยทีเดียว
งานใน ClickUp
ในที่สุดClickUp Tasksคือทางออกที่พนักงานสายงานความรู้กำลังพลาดโอกาสไป
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับการรีแบรนด์บนโซเชียลมีเดีย คุณสามารถสร้างเอกสารที่ระบุชุดสีใหม่ แบบอักษร และโทนภาพที่ต้องการได้ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนส่วนเหล่านี้ให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ใน ClickUp ได้จากสถานที่เดียวกัน—ไม่ต้องสลับแพลตฟอร์มให้ยุ่งยาก!
📮ClickUp Insight: 92% ของพนักงานที่ใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต
หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญอาจสูญหายไปในเสียงรบกวนดิจิทัล ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUpคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
รับกระบวนการออกแบบที่มั่นคงด้วย ClickUp
การกำหนดคำสั่ง Stable Diffusion ที่ถูกต้องสามารถเปลี่ยนความคิดเรียบง่ายให้กลายเป็นผลงานชิ้นเอกได้ ไม่ว่าจะเป็นภาพเหมือนที่สมจริงอย่างเหลือเชื่อ ฉากฝันเหนือจริง หรือโลกไซไฟที่เต็มไปด้วยรายละเอียด
แต่ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เกี่ยวกับการสร้างภาพเพียงอย่างเดียว—มันเกี่ยวกับการจัดระเบียบและปรับปรุงภาพเหล่านั้น
นั่นคือเวลาที่ทีมต่างๆ เลือกใช้ ClickUp ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถสร้างภาพที่น่าทึ่งได้ในขณะที่มองเห็นกระบวนการสร้างสรรค์ผ่าน ClickUp Whiteboards, Docs และ Tasks แล้วคุณรออะไรอยู่?
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅