ราคาของ Loom: แผนและคุณสมบัติเพื่อเลือกให้เหมาะกับคุณ

Loom เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับการบันทึกหน้าจอ ทำให้การสร้างและแบ่งปันเนื้อหาวิดีโอสำหรับงาน, บทเรียน, หรือการอัปเดตทีมเป็นเรื่องง่าย
ไม่ว่าคุณจะกำลังอธิบาย, บันทึกการนำเสนอความละเอียดสูง, หรือร่วมมือในสถานที่ทำงานของทีม, คุณสมบัติของ Loom ทำให้การแบ่งปันความคิดง่าย.
แต่เมื่อมีเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม ก็ย่อมมีคำถามที่ยิ่งใหญ่ตามมา—Loom มีค่าใช้จ่ายเท่าไร?
จากแผนฟรีไปจนถึงฟีเจอร์พรีเมียม แผนสำหรับองค์กร และรอบการเรียกเก็บเงิน การหาข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณอาจรู้สึกเหมือนการเดินในเขาวงกต คุณต้องการการบันทึกไม่จำกัดหรือไม่? ฟีเจอร์ความปลอดภัยขั้นสูง? ตัวเลือกการสร้างแบรนด์? หรือเพียงแค่ฟีเจอร์พื้นฐานโดยไม่ต้องจ่ายสำหรับสิ่งเพิ่มเติม?
มาทบทวนราคาและคุณสมบัติของ Loom และหารือเกี่ยวกับตัวเลือกอื่น ๆ เพื่อให้คุณสามารถเลือกแผนที่เหมาะกับการใช้งานและงบประมาณของคุณได้
⏰ สรุป 60 วินาที
- Loom เป็นเครื่องมือส่งข้อความวิดีโอ ที่ช่วยให้บันทึกหน้าจอพร้อมเสียงบรรยายด้วยฟีเจอร์ AI และประสานงานการทำงานร่วมกันผ่านการเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ
- แผนราคาของ Loom แบ่งออกเป็นหลายระดับ เริ่มต้นด้วยแผนฟรีและไปจนถึงโมเดลสำหรับองค์กร
- ข้อดี: มีแผนฟรีให้เลือก, มีตัวเลือกหลากหลาย, และมีฟีเจอร์ AI ในระดับพรีเมียม
- ข้อเสีย: ฟีเจอร์จำกัดในเวอร์ชันฟรี, ขาดฟีเจอร์ AI และการแก้ไขในแผนระดับล่าง, และการบูรณาการเวิร์กโฟลว์เชิงลึกไม่ครบถ้วน
- ต้องการทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่? ClickUp Clips ช่วยให้คุณบันทึกวิดีโอข้อความและแนบไปกับเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้องภายในระบบนิเวศของClickUpได้โดยตรง ช่วยขจัดความจำเป็นในการสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ
- นอกเหนือจากคลิปส์, ClickUp Brain ผู้ช่วย AI, ทำการถอดความเนื้อหาในข้อความวิดีโอและสร้างเวลาที่ระบุและข้อความสั้น ๆ เพื่อสร้างรายการที่สามารถดำเนินการได้
Loom คืออะไร?
Loom เป็น ซอฟต์แวร์แชร์หน้าจอ ที่ให้คุณบันทึกวิดีโอข้อความได้ทั้งแบบมีหรือไม่มีภาพของคุณ แทนที่จะต้องจัดการประชุมเพื่อสาธิตวิธีการใช้งาน คุณสามารถบันทึกหน้าจอพร้อมเสียงบรรยายและแชร์ให้ผู้ใช้ได้ทันที
หากการบันทึกกล้องของคุณเปิดอยู่ จะมี ฟองอากาศลอย ที่มีใบหน้าของคุณปรากฏบนหน้าต่าง Loom ซึ่งคุณสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว วิดีโอจะถูกบันทึกไว้ในคลาวด์พร้อมลิงก์ที่สามารถแชร์ได้เพื่อการกระจายทันที
แผนชำระเงินมีฟีเจอร์ความปลอดภัยขั้นสูง เช่น การป้องกันด้วยรหัสผ่านและการเข้าถึงเฉพาะพื้นที่ทำงาน ทำให้วิดีโอของคุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วยการเพิ่มคำกระตุ้นการตัดสินใจ บท และปฏิกิริยาอีโมจิ Loom AI ช่วยปรับปรุงการตัดต่อวิดีโอโดยสร้างชื่อเรื่อง สรุป และคำบรรยายให้โดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้ ยังช่วยลบคำเติมในขณะที่ช่วยในการจัดทำเอกสารและการติดตามปัญหา
💡เคล็ดลับมืออาชีพ:ไปที่การตั้งค่า Loomและตรวจสอบส่วน ลักษณะ ด้วยแผนพรีเมียมของ Loom คุณสามารถอัปเดตปุ่ม เล่น และ ไทม์ไลน์ ด้วยสีของแบรนด์ของคุณได้
แผนราคาของ Loom
คุณสามารถเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดได้ผ่านแบบจำลองราคาวิดีโอ Loom ที่แตกต่างกัน. มาทบทวนกันตามการใช้งานจริงของคุณ.
แผนเริ่มต้น
หากคุณเป็นมือใหม่หรือบุคคลที่ต้องการทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือนี้ แผนฟรี นี้จะเหมาะสำหรับคุณ
✅ คุณสมบัติเด่น
- ถ่ายวิดีโอได้สูงสุด 25 คลิป
- บันทึกหน้าจอของคุณด้วยฟองสบู่กล้อง
- ถอดความคำบรรยายวิดีโอในกว่า 50 ภาษา
- สร้างวิดีโอข้อความโต้ตอบพร้อมปฏิกิริยาอีโมจิและความคิดเห็น
❌ ข้อจำกัด
- อนุญาตให้มีสมาชิกสูงสุด 50 คนต่อพื้นที่ทำงาน
- มีการจำกัดการบันทึกวิดีโอไว้ที่ 5 นาที
- ไม่มีการแก้ไขขั้นสูง, การลบแบรนด์, หรือคุณสมบัติ AI
💰 ราคา
- ฟรีตลอดไป
เหมาะสำหรับ: เหมาะสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยวและฟรีแลนซ์ที่มีความต้องการในการสื่อสารผ่านวิดีโอพื้นฐาน รวมถึงผู้ใช้ทั่วไปที่มีความต้องการใช้งานเป็นครั้งคราว
แผนธุรกิจ
แผนธุรกิจของ Loom ยกเลิกข้อจำกัดในการบันทึกวิดีโอ แต่ยังขาดฟีเจอร์ AI ของ Loom
✅ คุณสมบัติหลัก
- ทำการบันทึกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งโดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา
- ลบแบรนด์ของ Loom ออกจากวิดีโอของคุณ
- ใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น โหมดห้ามรบกวน, การเบลอองค์ประกอบในส่วนขยาย Chrome และเครื่องมือวาดภาพ
❌ ข้อจำกัด
- มีเพียงคุณสมบัติวิดีโอพื้นฐานเท่านั้นที่สามารถใช้งานได้
- Loom AI และระบบควบคุมผู้ดูแลระบบไม่ปรากฏ
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวมีจำกัด
💰 ราคา
- 18 ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือน
เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ต้องการภาพลักษณ์ที่ดูเป็นมืออาชีพและปราศจากแบรนด์ Loom รวมถึงต้องการวิดีโอไม่จำกัด สามารถเข้าถึงแผนนี้ได้
แผนธุรกิจ + AI
แผนนี้เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความต้องการวิดีโอในปริมาณมาก และเครื่องมือถอดความด้วย AIที่มีคุณสมบัติการแก้ไขขั้นสูง
✅ คุณสมบัติเด่น
- ลบคำเติมและช่วงเงียบ
- สร้างชื่อเรื่องโดยอัตโนมัติ, สรุปเนื้อหา, และบท
- เข้าถึงเวิร์กโฟลว์ AI
- แก้ไขวิดีโอโดยการปรับเปลี่ยนบทถอดความ
❌ ข้อจำกัด
- ขาดการควบคุมของผู้ดูแลระบบแม้ในแผนนี้
- ขาดคุณสมบัติด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวขั้นสูง
💰 ราคา
- 24 ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือน
เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการระบบอัตโนมัติสำหรับวิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วย AI และกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ เพื่อประหยัดเวลาในการสร้างวิดีโอ
แผนสำหรับองค์กร
ราคาของ Loom Enterprise ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับธุรกิจที่มีความต้องการไม่จำกัดและมีคุณสมบัติขั้นสูง
✅ คุณสมบัติเด่น
- เข้าถึงคุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูง เช่น บันทึกกิจกรรม, SSO, และ SCIM
- เพลิดเพลินกับความเป็นส่วนตัวของเนื้อหาขั้นสูงและนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลที่ปรับแต่งได้
- ทำงานร่วมกับระบบเชื่อมต่อ Zoom และ Salesforce
❌ ข้อจำกัด
- คุณจำเป็นต้องติดต่อทีมขายของ Loom เพื่อขอใบเสนอราคา
- ด้วยราคาที่ปรับแต่งได้ การลดระดับแผนในอนาคตอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยาก
- การประมาณค่าใช้จ่ายอาจเป็นเรื่องท้าทาย
💰 ราคา
- ราคาตามความต้องการ
เหมาะสำหรับ: องค์กรขนาดใหญ่ที่มีกระบวนการทำงานซับซ้อน ความต้องการปริมาณสูง และความต้องการเฉพาะที่แผนมาตรฐานไม่สามารถรองรับได้ การกำหนดราคาแบบเฉพาะและการสมัครสมาชิกแบบรายปีช่วยตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการที่เฉพาะเจาะจง
รูปแบบการกำหนดราคาเพิ่มเติม
Loom มีตัวเลือกการกำหนดราคาแบบมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกสองสามแบบ:
- ราคาสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของ Loom: องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีสิทธิ์จะได้รับส่วนลด 75% สำหรับแผนส่วนใหญ่ของ Loom (ยกเว้นแผน Enterprise)
- ราคาการศึกษาของ Loom: ครูและนักเรียนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่ได้รับการอนุมัติสามารถใช้ Loom ได้ฟรี
ข้อดีและข้อเสียของราคา Loom
ระดับราคาของ Loom มีความแตกต่างที่สำคัญ และการเลือกแผนที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องยาก หากคุณไม่แน่ใจว่าแผนใดเหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด การแยกแยะนี้จะช่วยได้
มาดูข้อดีและข้อเสียของแต่ละแผนกัน
👍 ข้อดีของราคา Loom
นี่คือห้าเหตุผลว่าทำไม Loom สามารถแทนที่การประชุมโครงการซ้ำซากของคุณได้:
- แผนฟรีพร้อมใช้งาน: ให้บุคคลทั่วไปและทีมขนาดเล็กเข้าถึงฟีเจอร์หลักของ Loom ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- หลายระดับราคา: มีแผนให้เลือกสำหรับทุกคน ตั้งแต่ผู้ใช้รายบุคคลไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่
- ส่วนลดสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร/การศึกษา: ให้สิทธิ์เข้าถึงฟรีสำหรับผู้สอน และส่วนลด 75% สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
- ทดลองใช้ฟรี: ให้ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ทดลองใช้แผน Business + AI ได้ฟรี 14 วัน
- การแชร์หน้าจอแบบเลือกเฉพาะ: ให้คุณบันทึกเฉพาะส่วนที่ต้องการของหน้าจอเพื่อควบคุมได้ดียิ่งขึ้น
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: หากต้องการแก้ไขวิดีโอแบบเรียลไทม์ขณะใช้งาน Loom ให้กด CTRL+A เพื่อหยุดการบันทึกชั่วคราวและแก้ไขข้อผิดพลาด เมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว ให้กดคีย์ลัดเดิมอีกครั้งเพื่อเริ่มบันทึกต่อ
👎 ข้อเสียของราคา Loom
ในขณะที่ Loom มีแผนที่ยืดหยุ่นให้เลือก แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการที่ควรพิจารณาก่อนเลือกแผนที่เหมาะสม:
- ข้อจำกัดของแผนฟรี: จำกัดการบันทึกไว้ที่ 5 นาที ซึ่งอาจรู้สึกจำกัด
- ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเพื่อคุณสมบัติที่ดีกว่า: การแก้ไขด้วย AI และการสร้างแบรนด์ตามต้องการมีให้เฉพาะในแผนที่มีราคาสูงกว่าเท่านั้น
- ไม่มีการควบคุมจากผู้ดูแลระบบ: มีให้เฉพาะแผน Enterprise เท่านั้น
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูง: ไม่มีเครื่องมือทางธุรกิจ เช่น ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิดีโอขั้นสูงและการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
👀 คุณรู้หรือไม่: การสลับบริบทส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างเงียบๆ งานวิจัยของเราพบว่า42% ของการถูกรบกวนในที่ทำงานเกิดจากการสลับแพลตฟอร์มการจัดการอีเมล และการกระโดดไปมาระหว่างการประชุม
ทำไมควรพิจารณาทางเลือกอื่นแทน Loom?
Loom เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการข้ามการวางแผนวาระการประชุมที่ไม่จำเป็นและการแชร์วิดีโออัปเดตอย่างรวดเร็วแต่ไม่ใช่ตัวเลือกเดียวที่มีอยู่ บางตัวเลือกมีฟีเจอร์เพิ่มเติมหรือราคาที่ดีกว่า
นี่คือสามเหตุผลหลักที่คุณอาจต้องการสำรวจทางเลือกอื่นของ Loom:
1. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ
แผนเริ่มต้นฟรีของ Loom มีข้อจำกัดที่เข้มงวดเกี่ยวกับระยะเวลาการบันทึกและจำนวนวิดีโอ ทำให้ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานบ่อย นอกจากนี้ แผนแบบเสียค่าบริการยังมีราคาสูงสำหรับทีมที่คำนึงถึงงบประมาณ
ตามที่ผู้ใช้ Capterraคนหนึ่งกล่าวไว้ว่า:
ฉันหวังว่าจะมีฟังก์ชันการใช้งานมากกว่านี้ในเวอร์ชันฟรี
ฉันหวังว่าจะมีฟังก์ชันการทำงานมากกว่านี้ในเวอร์ชันฟรี
📮ClickUp Insight: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ33% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ส่งข้อความถึง 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อรับบริบทที่พวกเขาต้องการแต่ถ้าคุณมีข้อมูลทั้งหมดที่ถูกบันทึกไว้และพร้อมใช้งานทันทีล่ะ?
ด้วย ClickUp Brain AI Knowledge Manager อยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทจะกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ แล้ว ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่ขึ้นมา!
2. ขาดคุณสมบัติเพิ่มเติม
Loom เป็นเครื่องมือส่งข้อความวิดีโอที่มั่นคง แต่ขาดคุณสมบัติในแพลตฟอร์มการสื่อสารภายในองค์กรที่ครบวงจร ไม่มีปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน, แชท หรือการจัดการโครงการในตัว ดังนั้นทีมมักต้องการเครื่องมือเพิ่มเติม
3. ความชอบในการบูรณาการที่จำกัด
ในขณะที่ Loom เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Slack, Gmail, Salesforce และ Zoom การผสานรวมเหล่านี้ส่วนใหญ่รองรับการแชร์วิดีโอมากกว่าการทำงานร่วมกันในแอปอย่างราบรื่น
ผู้ใช้มักจะสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ แทนที่จะทำงานภายในกระบวนการเดียว ส่งผลให้การทำงานช้าลง ข้อจำกัดเหล่านี้ยังก่อให้เกิดความกังวลเพิ่มเติมในหมู่ผู้ใช้
ผู้รีวิวจากCapterraได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยของ Loom โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับเนื้อหาที่มีความอ่อนไหว:
ฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของการบันทึก หากมีข้อมูลที่เป็นความลับบนหน้าจอของฉันเมื่อฉันบันทึก ฉันไม่ทราบว่าข้อมูลนั้นปลอดภัยแค่ไหน
ฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของการบันทึก หากมีข้อมูลที่เป็นความลับบนหน้าจอของฉันเมื่อฉันบันทึก ฉันไม่ทราบว่าข้อมูลนั้นปลอดภัยแค่ไหน
ในขณะเดียวกันผู้ใช้ G2ได้ชี้ให้เห็นปัญหาเกี่ยวกับฟังก์ชันการแก้ไขของ Loom:
มันอาจให้ความแม่นยำมากขึ้นเล็กน้อยด้วยฟีเจอร์การแก้ไข ฉันอยากให้การหยุดและเริ่มการบันทึกในโหมดแก้ไขทำได้ง่ายขึ้น แต่โดยรวมแล้วฉันพอใจกับความสามารถในการแก้ไขของมันมาก
มันอาจให้ความแม่นยำมากขึ้นเล็กน้อยด้วยฟีเจอร์การแก้ไข ฉันอยากให้การหยุดและเริ่มการบันทึกในโหมดแก้ไขทำได้ง่ายขึ้น แต่โดยรวมแล้วฉันพอใจกับความสามารถในการแก้ไขของมันมาก
👀 คุณรู้หรือไม่:การพูดคุยสั้น ๆ 15 นาทีมีประโยชน์มากกว่าการประชุมที่ยาวนาน เพราะมันสามารถสร้างความมีส่วนร่วมสูงสุดและเพิ่มช่วงความสนใจได้ดีกว่า
ClickUp: ทางเลือกที่ครอบคลุมสำหรับ Loom
ทำไมต้องหยุดแค่การบันทึกวิดีโอ ในเมื่อคุณสามารถทำได้มากกว่านั้นด้วย ClickUpแอปเดียวครบทุกการทำงาน
มันรวบรวมชิ้นส่วนที่แตกกระจายของกระบวนการทำงานของคุณจากแพลตฟอร์มต่างๆ และผสานรวมไว้ในที่เดียว
ตั้งแต่การมอบหมายงาน การติดตามความคืบหน้า ไปจนถึงการทำงานร่วมกับทีมแบบเรียลไทม์ ClickUp ตอบโจทย์ทุกความต้องการ—และคุณยังสามารถบันทึกหน้าจอเพื่อใช้ในการฝึกอบรมแบบไม่พร้อมกันได้อีกด้วย
เปลี่ยนไปใช้ ClickUp Clips
ClickUp Clips, เช่นเดียวกับ Loom, ช่วยให้คุณบันทึกและแชร์วิดีโอข้อความได้ แต่มีข้อได้เปรียบที่สำคัญอย่างหนึ่ง: ทุกอย่างจะอยู่ใน ClickUp ทั้งหมด—ไม่จำเป็นต้องสลับระหว่างแอปหรือส่วนขยายต่างๆ
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังทำงานบนเทมเพลตไวท์บอร์ดและต้องการอธิบายบางสิ่งด้วยภาพ เพียงคลิกที่ไอคอนวิดีโอและเริ่มบันทึกได้เลย ง่ายและราบรื่นขนาดนั้น
นี่คือวิธีที่ ClickUp Clips สามารถช่วยคุณได้:
- การร่วมมือที่ดีขึ้น: แสดงความคิดเห็นในส่วนเฉพาะของวิดีโอเพื่อรับข้อเสนอแนะและการสนทนาแบบเรียลไทม์
- ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้: เปลี่ยนเวลาและข้อความสั้น ๆ จาก ClickUp Clip ให้กลายเป็นงานและสรุป
- เพิ่มผลผลิต: สร้าง, จัดเก็บ, และจัดระเบียบวิดีโอไว้ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงที่ง่าย
- ให้บริบทมากขึ้น: เชื่อมโยงคลิปกับงาน, แชท, และเอกสารเพื่อให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานของคุณ
จับคู่คลิป ClickUp กับ ClickUp Brain
ผู้ช่วย AI ของ ClickUp,ClickUp Brain, เชื่อมต่อภารกิจ, เอกสาร, และสมาชิกทีมของคุณกับความรู้ของบริษัทคุณ และปรับปรุงแง่มุมต่าง ๆ ของกระบวนการทำงานของคุณ
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณรวม ClickUp Brain กับ ClickUp Clips:
- การถอดเสียงอัตโนมัติ: แปลงคลิปเป็นข้อความที่สามารถค้นหาได้พร้อมเวลาและข้อความสั้น
- สรุปอย่างชาญฉลาด: สกัดจุดสำคัญและรายละเอียดที่จำเป็นจากวิดีโอ
- ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้: วิเคราะห์การถอดความเพื่อสร้างงานและรายการที่ต้องดำเนินการ
- การค้นหาด้วยระบบ AI: ค้นหาเนื้อหาเฉพาะภายในวิดีโอโดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
- การวิเคราะห์การสื่อสาร: ศึกษาการโต้ตอบทางวิดีโอเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมและรูปแบบการสื่อสาร
การผสานรวมนี้ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบในขณะที่ทำให้เนื้อหาวิดีโอของคุณมีคุณค่ามากขึ้น
ทำไม ClickUp ถึงโดดเด่น
ClickUp Clips ผสานการบันทึกวิดีโอเข้ากับ ClickUp โดยตรง ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือเพิ่มเติม ทีมงานสามารถบันทึก แชร์ และจัดการวิดีโอภายในกระบวนการทำงานของพวกเขาได้
ด้วย ClickUp Brain, AI สามารถถอดเสียงคลิป, สร้างสรุป, และสร้างรายการที่ต้องทำ—ทำให้ ClickUp เป็นโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับการจัดการงาน, การทำงานร่วมกัน, และการสื่อสารผ่านวิดีโอ.
คุณสมบัติเด่น
ClickUp นำเสนอคุณสมบัติที่โดดเด่นสำหรับการทำงานร่วมกันด้านวิดีโอและอื่นๆ ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการโซลูชันแบบครบวงจร
1. เชื่อมต่อ ClickUp Clips กับกระบวนการทำงานของคุณ
คลิป ClickUp ไม่ใช่การบันทึกวิดีโอแบบสแตนด์อโลน—แต่เป็นคลิปที่ฝังอยู่ในฟังก์ชันหลักและกระบวนการทำงานของ ClickUp
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถฝังคลิปไว้โดยตรงภายในงานเฉพาะ ทำให้สมาชิกในทีมเข้าใจบริบทและข้อกำหนดได้ง่ายขึ้น
สิ่งนี้ช่วยเพิ่มการมองเห็นของโครงการและทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ลดการสื่อสารผิดพลาด และทำให้งานเสร็จสมบูรณ์
2. ก้าวไปไกลกว่าการร่วมมือผ่านวิดีโอ
หากการบันทึกวิดีโอไม่จำเป็นClickUp Chatก็สามารถทำได้ แบ่งปันองค์ประกอบของโครงการ, หารือเกี่ยวกับงาน, และเชื่อมโยงข้อความเพื่อให้ได้บริบทที่ดีขึ้นในที่ที่คุณทำงาน
ต้องการข้อความที่มีโครงสร้างหรือไม่? ClickUp Brain ช่วยระดมความคิดตามคำแนะนำของคุณ ตั้งแต่ข้อเสนอแนะไปจนถึงไอเดียสร้างสรรค์ มันช่วยได้ทุกอย่างในขณะเดินทาง
นอกจากนี้ คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตแผนการสื่อสารใด ๆ ให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ ทำให้การร่วมมือมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้น
3. เข้าถึงเครือข่ายการเชื่อมต่อที่ครอบคลุม
ClickUp Integrationsช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ จัดระเบียบเวิร์กโฟลว์ของคุณในที่เดียว นำทุกงานของคุณมาไว้บนแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องสลับบริบทหรือป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
มันมีการผสานรวมกับ Loom ด้วย ทำให้คุณสามารถฝังข้อความวิดีโอลงในภารกิจได้โดยตรง
ตัวอย่างเช่น คุณไม่จำเป็นต้องสงสัยว่าจะใช้ Loom อย่างไรในการแนบข้อความวิดีโอเข้ากับกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง เพียงแค่วางลิงก์ Loom ลงในคำอธิบายงานหรือความคิดเห็น ก็สามารถจัดระเบียบทุกอย่างไว้ในที่เดียว
ภาพรวมการกำหนดราคา
ClickUp มีระบบราคาแบบแบ่งชั้นที่เหมาะสำหรับขนาดทีมและงบประมาณที่แตกต่างกัน
🔑 ฟรีตลอดไป
รวมถึงงานไม่จำกัด เอกสารร่วมกัน กระดานไวท์บอร์ด และการจัดการงานขั้นพื้นฐาน แม้ว่าจะมีการจำกัดพื้นที่จัดเก็บที่ 100MB แต่ก็เป็นวิธีที่ดีในการสำรวจคุณสมบัติหลักของ ClickUp ก่อนที่จะอัปเกรด
- ราคา: ฟรีตลอดไป
เหมาะสำหรับ: เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ฟรีแลนซ์ และทีมขนาดเล็กที่กำลังมองหาโซลูชันฟรีในการจัดการงาน ทำงานร่วมกันในเอกสาร และทดลองใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ของ ClickUp ก่อนขยายการใช้งาน
🔓 ไม่จำกัด
แผนนี้ยกเลิกขีดจำกัดการจัดเก็บข้อมูลและปลดล็อกคุณสมบัติที่จำเป็น เช่น การเชื่อมต่อไม่จำกัด, แดชบอร์ด, แผนภูมิแกนต์, และฟิลด์ที่กำหนดเอง ช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือ
- ราคา: 7 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
เหมาะสำหรับ: แผนนี้เหมาะสำหรับทีมที่กำลังเติบโตและต้องการฟีเจอร์ขั้นสูงเพิ่มเติม
🧳 ธุรกิจ
แผนธุรกิจนี้มอบชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอย่างครบถ้วน รวมถึงระบบอัตโนมัติขั้นสูง, Google SSO, ทีมไม่จำกัด, และความสามารถในการติดตามเวลา ด้วยรูปแบบการกำหนดราคาเช่นนี้ ทีมสามารถขยายตัวและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้
- ราคา: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
เหมาะสำหรับ: ทีมขนาดกลางที่ต้องการฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การเข้าสู่ระบบด้วย Google SSO, ระบบอัตโนมัติขั้นสูง และการควบคุมรายละเอียดในระดับสูงสำหรับพื้นที่ทำงาน
🏢 องค์กร
แผน Enterprise มอบโซลูชันที่ปรับแต่งตามความต้องการ พร้อมฟีเจอร์ความปลอดภัยขั้นสูง ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าโดยเฉพาะ และการสนับสนุนที่ออกแบบเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะขององค์กรขนาดใหญ่
การกำหนดราคาจะพิจารณาเป็นรายกรณี เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะได้รับฟีเจอร์และความสามารถในการขยายที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของตน
- ราคา: กรุณาติดต่อเพื่อขอราคา
เหมาะสำหรับ: เหมาะสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีกระบวนการทำงานซับซ้อน ต้องการการร่วมมืออย่างกว้างขวาง รายงานขั้นสูง และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ
ข้อเสนอเพิ่มเติม:
- ClickUp Brain (AI): เครื่องมือ AI เสริมที่สามารถใช้งานได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม $7 ต่อพื้นที่ทำงานต่อเดือน
- ClickUp AI Notetaker: เครื่องมือ AI เสริมที่มีให้ใช้งานในราคาเพียง $6 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ClickUp Assist: ให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล การฝึกอบรม และการสนับสนุน (ราคาขึ้นอยู่กับระดับของบริการ)
อาลีน่า มาราคอตตา จากแผนกการตลาดกิจกรรมของวีด้า เฮลท์ ได้แบ่งปันวิธีที่พวกเขาประหยัดเวลาด้วย ClickUp:
มันน่าทึ่งมากที่ได้เห็นเวลาที่เราประหยัดได้ในการประชุมตั้งแต่ย้ายมาใช้ ClickUp สิ่งที่เคยใช้เวลาเราสามชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับการวางแผนและอัปเดตกิจกรรม ตอนนี้ใช้เวลาเพียงชั่วโมงกว่าๆ เท่านั้น ทีมที่เกี่ยวข้องตอนนี้มีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่ลำดับความสำคัญทางการตลาดที่สำคัญกว่า
มันน่าทึ่งมากที่ได้เห็นว่าเราประหยัดเวลาในการประชุมได้มากแค่ไหนตั้งแต่ย้ายมาใช้ ClickUp สิ่งที่เคยใช้เวลาเราสามชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการวางแผนและอัปเดตกิจกรรม ตอนนี้ใช้เวลาเพียงชั่วโมงกว่าๆ เท่านั้น ทีมที่เกี่ยวข้องตอนนี้มีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่ลำดับความสำคัญทางการตลาดที่สำคัญกว่า
สร้าง, แชร์, และร่วมมือกับ ClickUp
Loom นำเสนอแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างและแชร์วิดีโอหน้าจอ ทำให้เป็นที่นิยมในหมู่บุคคลและทีม อย่างไรก็ตาม ClickUp ยกระดับการทำงานร่วมกันผ่านวิดีโอไปอีกขั้นด้วยการผสานรวมเข้ากับแพลตฟอร์มการจัดการงานที่ครอบคลุม
ด้วย ClickUp Clips คุณสามารถสร้างและแชร์วิดีโอได้โดยตรงภายในงาน, ความคิดเห็น, และเอกสารเพื่อการร่วมมือที่มีบริบท
คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น การถอดเสียงอัตโนมัติ, สรุปเนื้อหา, และรายการที่ต้องทำ ช่วยเปลี่ยนเนื้อหาวิดีโอให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และสัมผัสวิธีการทำงานที่สร้างสรรค์ยิ่งขึ้น!