บล็อก ClickUp
Microsoft Excel

วิธีสร้างแผนผังการตัดสินใจใน Excel สำหรับการวางแผนโครงการ

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
15 มีนาคม 2568

คุณทราบหรือไม่ว่ากว่า 25% ขององค์กรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทุกครั้งโดยอาศัยข้อมูลเพียงอย่างเดียว? และเกือบครึ่งหนึ่งพึ่งพาข้อมูลในการตัดสินใจส่วนใหญ่ ตามผลสำรวจ Voice of the Enterprise โดย S&P Global

ไม่น่าแปลกใจเลยที่การตัดสินใจที่ถูกต้องมักหมายถึงการต้องขุดคุ้ยข้อมูลดิบจำนวนมหาศาล

ไม่น่าแปลกใจที่การมีข้อมูลล้นเกินเป็นเรื่องจริง การจ้องมองตัวเลขและสเปรดชีตที่ไม่มีที่สิ้นสุดอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นได้ นั่นคือจุดที่ภาพกราฟิกเข้ามาช่วยแผนผังแนวคิด แผนภูมิ กราฟและบอร์ดไอเดียช่วยให้ข้อมูลที่ซับซ้อนเข้าใจง่ายขึ้น

และแล้วก็มีโครงสร้างที่ซับซ้อนที่สุดในบรรดาทั้งหมด—ต้นไม้การตัดสินใจซึ่งเป็นเทคนิคการตัดสินใจที่ดีที่สุด ไม่เหมือนกับภาพอื่น ๆ ที่เพียงแค่แสดงข้อมูล ต้นไม้การตัดสินใจจะนำคุณผ่านทุกผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ไปทีละขั้นตอน พวกมันช่วยคุณเปรียบเทียบตัวเลือก คาดการณ์ความเสี่ยง และตัดสินใจอย่างชาญฉลาดมากขึ้น

ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปดูวิธีการสร้างแผนผังการตัดสินใจใน Excel เพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลของคุณให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้

เป็นโบนัสพิเศษ เราจะแนะนำคุณให้รู้จักกับClickUp Mind Maps เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างแผนผังการตัดสินใจที่ช่วยให้กระบวนการคิดของคุณชัดเจนขึ้นและวางแผนได้ง่ายขึ้น พร้อม เทมเพลตฟรี เพื่อเริ่มต้นใช้งาน!

⏰ สรุป 60 วินาที

การสร้างแผนผังการตัดสินใจสามารถช่วยให้การเลือกที่ซับซ้อนง่ายต่อการนำทางได้. นี่คือวิธีการสร้างแผนผังการตัดสินใจใน Excel:

  • เริ่มต้นด้วยการป้อนโหนดการตัดสินใจและสาขาของคุณในสเปรดชีต Excel ที่ว่างเปล่า
  • แทรกกล่องข้อความผ่านแท็บแทรกเพื่อแทนการกระทำหรือคำถาม
  • เพิ่มรูปร่างและเส้นจากแท็บแทรกเพื่อแสดงผลลัพธ์และการเชื่อมโยงของผลลัพธ์
  • หรือเลือกลำดับชั้นแนวนอนในกราฟิก SmartArt สำหรับมุมมองที่เป็นระเบียบและมีโครงสร้าง
  • แก้ไขตัวแทนและเลย์เอาต์ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
  • Excel ต้องการการแยกสาขาด้วยตนเอง ขาดการปรับแต่งขั้นสูง และประสบปัญหาในการจัดการโครงสร้างที่ซับซ้อนขนาดใหญ่ ทำให้ยากต่อการขยายและปรับแต่งแผนภาพของคุณให้เหมาะสมทั้งในแง่ของการใช้งานและภาพรวม
  • ClickUpมีเครื่องมือขั้นสูง เช่น แผนผังความคิดและกระดานไวท์บอร์ด สำหรับการสร้างแผนผังการตัดสินใจที่มีการร่วมมือและการแสดงผลที่ดีขึ้น
  • ClickUp ยังผสานรวมต้นไม้การตัดสินใจเข้ากับกระบวนการทำงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

วิธีสร้างแผนผังการตัดสินใจใน Excel

ต้นไม้ตัดสินใจช่วยแยกกระบวนการตัดสินใจออกเป็นโหนด แต่ละโหนดแทนขั้นตอนหนึ่งในเส้นทางการตัดสินใจ:

  • โหนดราก: จุดเริ่มต้นของกระบวนการตัดสินใจ โดยทั่วไปคือปัญหาหรือคำถามที่ต้องการคำตอบ
  • โหนดการตัดสินใจ: สิ่งเหล่านี้คือตัวเลือกหรือทางเลือกที่แยกออกจากโหนดราก แต่ละตัวเลือกจะนำไปสู่เส้นทางที่แตกต่างกัน
  • โหนดโอกาส: ไม่ใช่ทุกการตัดสินใจจะมีผลลัพธ์ที่แน่นอน โหนดเหล่านี้แสดงถึงความไม่แน่นอนหรือความเสี่ยงที่อยู่ตามเส้นทาง
  • ผลลัพธ์: ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจแต่ละครั้ง นำทางคุณไปสู่ทางออกที่ดีที่สุด
แผนผังการตัดสินใจใน Excel
ผ่านทางAlmaBetter

Excelไม่ใช่ซอฟต์แวร์สำหรับสร้างแผนผังงาน แต่คุณสามารถสร้างแผนผังการตัดสินใจใน Excel ได้สองวิธี: ทำด้วยตนเองโดยใช้ไลบรารีรูปร่าง หรือใช้ฟีเจอร์ SmartArt Graphics

👀 คุณรู้หรือไม่?ต้นไม้ตัดสินใจในแมชชีนเลิร์นนิง (ML)ถูกใช้เพื่อสร้างโครงสร้างของอัลกอริทึม

มาเริ่มกันเลย

1. กรอกข้อมูลลงในสเปรดชีต

เริ่มต้นด้วยการเปิดไฟล์ Excel ใหม่ และป้อนข้อมูลสำหรับต้นไม้ตัดสินใจของคุณ

ป้อนข้อมูลลงในสเปรดชีต: ต้นไม้การตัดสินใจใน Excel
ผ่านทางMicrosoft Excel

ซึ่งรวมถึงโหนดหรือสาขาต่างๆ ที่แสดงถึงทางเลือกหรือการตัดสินใจที่แตกต่างกันซึ่งคุณจะต้องพบเจอตลอดกระบวนการ

2. สร้างกล่องโต้ตอบหรือกล่องข้อความเพื่อแสดงข้อมูล

เพื่อเพิ่มการกระทำหลักหรือคำถาม ให้คลิกที่แท็บ แทรก เลือก กล่องข้อความ จาก ส่วนข้อความ และวาดกล่องบนสเปรดชีต จากนั้นพิมพ์การกระทำหรือคำถามที่คุณต้องการให้ปรากฏภายในกล่องข้อความ

สร้างกล่องโต้ตอบหรือกล่องข้อความเพื่อแสดงข้อมูล: ต้นไม้การตัดสินใจใน Excel
ผ่านทางMicrosoft Excel

3. เพิ่มผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ด้วยรูปทรงและเส้น

เพื่อแสดงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ ให้ไปที่แท็บ แทรก เลือก รูปร่าง และเลือก เส้นตรง วาดเส้นเชื่อมการตัดสินใจหรือคำถามของคุณกับผลลัพธ์ จากนั้นเพิ่มกล่องหรือวงรีจากไลบรารีรูปร่างเพื่อแสดงผลลัพธ์แต่ละอย่าง และใช้เส้นและรูปร่างเพิ่มเติมเพื่อแสดงผลลัพธ์เพิ่มเติมตามต้องการ

เพิ่มผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ด้วยรูปทรงและเส้น: ต้นไม้การตัดสินใจใน Excel

4. สร้างแผนผังการตัดสินใจโดยใช้กราฟิก SmartArt ใน Excel

หรือคุณสามารถสร้างแผนผังการตัดสินใจใน Excel โดยใช้กราฟิก SmartArt

  • เริ่มต้นด้วยการคลิกที่แท็บ แทรก และเลือก SmartArt Graphics จากส่วน ภาพประกอบ
สร้างแผนผังการตัดสินใจโดยใช้กราฟิก SmartArt ใน Excel: แผนผังการตัดสินใจใน Excel
  • ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้ไปที่แท็บ ลำดับชั้น เลือกตัวเลือก ลำดับชั้นแนวนอน และคลิกปุ่ม ตกลง
  • นี่จะแทรกกราฟิก SmartArt ลำดับชั้นแนวนอน ลงในแผ่นงาน Excel ของคุณ
  • หากต้องการปรับแต่งแผนผังการตัดสินใจ เพียงคลิกที่ข้อความตัวอย่างภายในกล่องตัดสินใจแล้วแทนที่ด้วยเนื้อหาของคุณ
สร้างแผนผังการตัดสินใจโดยใช้ SmartArt Graphics ใน Excel : แผนผังการตัดสินใจ excel
  • คุณยังสามารถใช้กล่องแก้ไขขนาดเล็กที่อยู่ถัดจากกราฟิกเพื่อทำการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เพื่อปรับปรุงความอ่านง่ายและความสวยงามโดยรวมของแผนผังการตัดสินใจของคุณ ให้รักษาการจัดรูปแบบที่สม่ำเสมอสำหรับทุกโหนดและตัวเชื่อม (เช่น สี แบบอักษร และสไตล์เส้นที่เหมือนกัน)

👀 คุณรู้หรือไม่? นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีจอร์เจียได้พัฒนาโครงข่ายประสาทเทียมที่สามารถเลียนแบบกระบวนการตัดสินใจของมนุษย์ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง

ข้อจำกัดของการสร้างแผนผังการตัดสินใจใน Excel

การสร้างแผนผังการตัดสินใจใน Excel เป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการวางแผนทางเลือกและมองเห็นผลลัพธ์ โดยเฉพาะเมื่อต้องตัดสินใจในเรื่องที่ซับซ้อน

นี่คือข้อจำกัดอื่น ๆ ที่คุณอาจพบเมื่อสร้างแผนผังต้นไม้การตัดสินใจใน Microsoft Excel

  • ไม่มีการแยกสาขาอัตโนมัติ: Excel ไม่มีฟีเจอร์การแยกสาขาของแผนผังการตัดสินใจอัตโนมัติตามข้อมูลที่ป้อนเข้า ซึ่งหมายความว่าคุณต้องสร้างสาขาและจุดตัดสินใจทุกจุดด้วยตนเอง ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาด ❌
  • ความสามารถในการปรับขนาดต่ำสำหรับต้นไม้ขนาดใหญ่: โครงสร้างตารางของ Excel จะกลายเป็นเรื่องยุ่งยากเมื่อต้นไม้การตัดสินใจเติบโตขึ้น การนำทางและแก้ไขต้นไม้ขนาดใหญ่สามารถทำให้รู้สึกหงุดหงิด และอาจทำให้ประสิทธิภาพของสมุดงานของคุณช้าลง ❌
  • ความน่าดึงดูดทางสายตาที่จำกัด: เครื่องมือการจัดรูปแบบของ Excel ค่อนข้างพื้นฐาน ทำให้การสร้างแผนผังต้นไม้การตัดสินใจที่น่าสนใจทางสายตาเป็นเรื่องยาก สำหรับทีมที่ต้องการภาพที่ดูดีและประณีต Excel อาจรู้สึกจำกัด ❌
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด: แม้ว่า Excel จะมีรูปร่างพื้นฐานและตัวเชื่อมต่อให้ใช้ แต่ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น ฟังก์ชันลากและวาง หรือแม่แบบแผนผังการตัดสินใจที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า ทำให้การสร้างแผนผังที่ซับซ้อนใช้เวลามาก ❌

ผู้ใช้ Quora กล่าวว่า,

แม้ว่า Excel จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการประมาณการโครงการซอฟต์แวร์ แต่ความสามารถที่จำกัด ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ง่าย และความท้าทายในการทำงานร่วมกันอาจทำให้ประสิทธิภาพของ Excel ลดลงสำหรับโครงการที่ซับซ้อนและมีขนาดใหญ่ ในกรณีเหล่านี้ เครื่องมือการจัดการโครงการและการประมาณการที่มีความเฉพาะทางอาจเหมาะสมกว่า

แม้ว่า Excel จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการประมาณการโครงการซอฟต์แวร์ แต่ความสามารถที่จำกัด ความผิดพลาดที่เกิดบ่อย และความท้าทายในการทำงานร่วมกันอาจทำให้ประสิทธิภาพของมันลดลงสำหรับโครงการที่ซับซ้อนและขนาดใหญ่ ในกรณีเหล่านี้ เครื่องมือการจัดการโครงการและการประมาณการที่มีความเฉพาะทางอาจเหมาะสมกว่า

📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างแดชบอร์ดใน Excel? (ขั้นตอนและเทมเพลต)

สร้างแผนผังการตัดสินใจด้วย ClickUp

แม้ว่า Excel จะเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับการสร้างแผนผังการตัดสินใจพื้นฐาน แต่ข้อจำกัดของมัน เช่น การขาดการทำงานร่วมกัน ภาพที่ดูรก และปัญหาในการจัดการโครงสร้างที่ซับซ้อน ทำให้ควรพิจารณาทางเลือกอื่นนอกเหนือจากExcel

หากคุณต้องการการวางแผนโครงการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณต้องมีโซลูชันที่ครบวงจรและนวัตกรรมClickUpคือ 'แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน'ที่รวมการร่วมมือทางภาพ การจัดการความรู้ และการสื่อสารทีมไว้ในที่เดียว

ClickUp มีเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสองอย่าง—แผนผังความคิดและกระดานไวท์บอร์ด—เพื่อช่วยสร้างแผนผังการตัดสินใจ

คุณสร้างแผนผังการตัดสินใจด้วย ClickUp Mind Maps ได้อย่างไร?

คุณสามารถใช้ClickUp Mind Mapsเพื่อสร้างแผนผังการตัดสินใจเพื่อแยกแยะแต่ละทางเลือกและเชื่อมโยงงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่คุณนำทางกระบวนการตัดสินใจของคุณ คุณสามารถแปลงแนวคิดเป็นงาน มอบหมายความสำคัญ และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ได้

ClickUp Mindmaps
สร้างแผนผังความคิดเพื่อสร้างต้นไม้การตัดสินใจของคุณเองด้วย ClickUp Mind Maps

นี่คือคู่มือแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีสร้างแผนผังการตัดสินใจของคุณใน ClickUp Mind Maps:

1. คลิกที่ไอคอน + ในแถบมุมมองเพื่อเปิดโมดัลมุมมอง

2. เลือก แผนผังความคิด จากตัวเลือกมุมมองที่มีอยู่ และตั้งชื่อแผนผังความคิดของคุณให้มีความหมาย

เลือกแผนผังความคิด
เลือกแผนผังความคิดจากตัวเลือกมุมมอง

3. ใช้ฟีเจอร์ เพิ่มโหนด เพื่อสร้างโหนดกลางและติดป้ายกำกับด้วยคำตัดสินใจหรือคำชี้แจงปัญหาของคุณ

คลิก เพิ่มโหนด บนผืนผ้าใบ
คลิกที่ เพิ่มโหนด บนผืนผ้าใบเพื่อเริ่มต้นกับโหนดกลาง

4. สร้างสาขา (หรือมากกว่านั้นหากคุณต้องการ) สำหรับผลลัพธ์ที่เป็นไปได้หรือการตัดสินใจย่อยโดยใช้ฟีเจอร์ เพิ่มโหนด

คลิก เพิ่มโหนด: ต้นไม้ตัดสินใจ excel
คลิก เพิ่มโหนด เพื่อสร้างโหนดเพิ่มเติมที่แตกแขนงออกจากโหนดกลาง

5. ติดป้ายกำกับแต่ละโหนดผลลัพธ์อย่างชัดเจนด้วยผลลัพธ์ที่เป็นไปได้หรือขั้นตอนถัดไป จากนั้นแยกสาขาต่อไปสำหรับแต่ละผลลัพธ์ โดยสร้างโครงสร้างคล้ายต้นไม้ที่แสดงเส้นทางที่เป็นไปได้ทั้งหมด

6. แบ่งปันมุมมองกับทีมของคุณและร่วมมือกับพวกเขาเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ฟีเจอร์จัดเรียงใหม่เพื่อจัดระเบียบแผนผังความคิดของคุณอย่างรวดเร็ว โดยคงลำดับชั้นของแผนผังไว้และช่วยให้อ่านง่ายขึ้น

การแชร์สิทธิ์การเข้าถึง: ต้นไม้การตัดสินใจ (Excel)
เลือกบุคคลหรือพื้นที่ที่คุณต้องการแชร์มุมมองด้วย
  1. เชื่อมต่อแผนผังความคิดกับคุณสมบัติการจัดการงานเพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินใจถูกแปลงเป็นงานที่สามารถทำได้ คุณสามารถเพิ่มงานให้กับแต่ละโหนดได้โดยคลิกที่ สร้างงาน บนโหนดที่เกี่ยวข้อง
สร้างและมอบหมายงาน
มอบหมายงานให้กับโหนดเฉพาะในต้นไม้การตัดสินใจของคุณ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การศึกษาโดยมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์เปิดเผยว่าแชทบอท AI แสดงรูปแบบการตัดสินใจที่ไม่ใช่ของมนุษย์ล้วนๆ หรือมีเหตุผลทั้งหมด แต่เป็นการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของตรรกะเชิงคำนวณ

📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบการตัดสินใจฟรีใน Excel, Docs และ ClickUp

คุณสร้างแผนผังการตัดสินใจด้วย ClickUp Whiteboards ได้อย่างไร?

ClickUp Whiteboardเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างแผนผังการตัดสินใจและแสดงภาพกระบวนการตัดสินใจของคุณ มันช่วยให้คุณวางแผนตัวเลือกต่างๆ เชื่อมโยงงาน และเห็นผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ทำงานแบบไดนามิกเดียว

ClickUp Whiteboard
จากต้นไม้ตัดสินใจไปจนถึงการไหลของประสบการณ์ผู้ใช้ ClickUp Whiteboards สามารถทำได้ทั้งหมด

นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างแผนผังการตัดสินใจใน ClickUp โดยใช้ Whiteboards

  1. ไปที่พื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ คลิกปุ่ม ใหม่ ที่มุมขวาบน
สร้างรายการใหม่
เลือก "ใหม่" เพื่อสร้างรายการใหม่ใน ClickUp
  1. เลือกแท็บ ไวท์บอร์ด จากเมนูแบบเลื่อนลง ตั้งชื่อไวท์บอร์ดของคุณ เลือกตำแหน่งที่ต้องการ และตัดสินใจว่าคุณต้องการให้เป็นส่วนตัวหรือปักหมุดไว้สำหรับการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
เลือกกระดานไวท์บอร์ด
เลือก Whiteboard บนหน้าจอป๊อปอัพเพื่อสร้าง Whiteboard ใหม่
  1. สร้างไอคอนรูปทรงและเลือกทรงที่ต้องการเพื่อสร้างข้อความตัดสินใจหลักหรือปัญหา
เลือกและกำหนดรูปทรง
เลือกรูปร่างและเลือกรูปร่างจากถาดเครื่องมือเพื่อสร้างโหนดหลัก
  1. ใช้เครื่องมือเส้นหรือลูกศรเพื่อวาดกิ่งจากโหนดราก ระบุชื่อแต่ละกิ่งด้วยตัวเลือกการตัดสินใจหรือเส้นทางที่แตกต่างกัน โดยระบุทางเลือกที่เป็นไปได้
เลือก ลูกศร จากถาดเครื่องมือ
เลือก ลูกศร จากถาดเครื่องมือเพื่อสร้างตัวเชื่อมต่อ
  1. ใช้เครื่องมือรูปร่างเพื่อเพิ่มโหนด (ใบ) ที่ปลายของแต่ละสาขา ซึ่งแสดงผลลัพธ์ที่คาดหวังหรือขั้นตอนถัดไปสำหรับการตัดสินใจแต่ละครั้ง
ใช้รูปทรงในถาดเครื่องมือ: ต้นไม้การตัดสินใจใน Excel
ใช้รูปร่างในถาดเครื่องมือเพื่อเพิ่มขั้นตอนถัดไปและผลลัพธ์
  1. เพิ่มกล่องข้อความในแต่ละสาขาที่ระบุความน่าจะเป็นโดยประมาณของความสำเร็จสำหรับการตัดสินใจแต่ละครั้ง เพื่อช่วยในการวัดความน่าจะเป็นของแต่ละผลลัพธ์
ใช้กล่องข้อความในถาดเครื่องมือ
คลิกที่กล่องข้อความในแถบเครื่องมือเพื่อเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของผลลัพธ์
  1. แนบหมายเหตุหรือกล่องข้อความไปยังแต่ละสาขาเพื่อรวมความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับแต่ละตัวเลือกการตัดสินใจ เพื่อให้บริบทที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับการตัดสินใจของคุณ
ใช้บันทึกจากถาดเครื่องมือ
ใช้บันทึกจากถาดเครื่องมือเพื่อเพิ่มข้อมูล
  1. แชร์ไวท์บอร์ดกับทีมของคุณเพื่อการร่วมมือแบบเรียลไทม์ รวบรวมความคิดเห็น ปรับปรุงข้อมูล และทำให้แผนผังการตัดสินใจยังคงเกี่ยวข้องและสะท้อนถึงข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
แชร์ไวท์บอร์ด
แชร์ไวท์บอร์ดกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อทำงานร่วมกัน

ต้องการวิธีที่ง่ายกว่านี้หรือไม่? ใช้เทมเพลตไวท์บอร์ดฟรีเพื่อเร่งการตัดสินใจและเริ่มต้นการระดมความคิดได้อย่างรวดเร็ว

📮 ClickUp Insight: การสลับบริบทกำลังค่อยๆ กัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างเงียบๆ งานวิจัยของเราพบว่า42% ของการถูกรบกวนในที่ทำงานเกิดจากการสลับแพลตฟอร์มการจัดการอีเมล และการกระโดดไปมาระหว่างการประชุม

หากคุณสามารถกำจัดสิ่งรบกวนที่มีค่าใช้จ่ายสูงเหล่านี้ได้ล่ะ?ClickUpรวมเวิร์กโฟลว์ของคุณ (และการแชท) ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่ายและสะดวก ปล่อยและจัดการงานของคุณจาก Chat, Docs, Whiteboards และอื่นๆ อีกมากมาย—ในขณะที่ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้บริบทเชื่อมต่อกัน ค้นหาได้ และจัดการได้ง่าย!

เทมเพลตแผนผังการตัดสินใจ ClickUp

เทมเพลตต้นไม้การตัดสินใจของ Clickupมอบโครงสร้างให้คุณเพื่อสำรวจทุกความเป็นไปได้และตัดสินใจได้ดีขึ้น

เทมเพลตแผนผังการตัดสินใจ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
สร้างแผนผังการตัดสินใจที่ละเอียดและเข้าใจง่ายด้วยการใช้เทมเพลตแผนผังการตัดสินใจของ ClickUp

นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับเทมเพลตนี้:

  • ติดตามความคืบหน้าของการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วด้วยการจัดรหัสสี ช่วยให้คุณสามารถระบุอุปสรรคและรักษาขั้นตอนให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น
  • ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานด้วยสถานะงานที่กำหนดเองและมุมมองต่างๆ เช่น รายการ แผนงาน ปริมาณงาน และปฏิทิน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของทีมคุณ
  • จัดระเบียบและจัดหมวดหมู่การตัดสินใจของคุณโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อการมองเห็นและการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ซับซ้อนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
  • เชื่อมโยงงานกับการตัดสินใจ และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpสำหรับการกระทำตามเงื่อนไข ลดการทำงานด้วยตนเอง และเพิ่มประสิทธิภาพ

นี่คือสิ่งที่เจสัน เออร์แมค ผู้จัดการกระบวนการที่ AI Bees กล่าวเกี่ยวกับการใช้ ClickUp

ClickUp มีเครื่องมือสำหรับแสดงภาพกระบวนการ เป้าหมาย และอื่นๆ ของคุณ เป็นสุดยอดของการทำงานร่วมกันและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเพิ่มมุมมองกระดานไวท์บอร์ด

ClickUp มีเครื่องมือสำหรับแสดงภาพกระบวนการ เป้าหมาย และอื่นๆ ของคุณ เป็นสุดยอดของการทำงานร่วมกันและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเพิ่มมุมมองกระดานไวท์บอร์ด

อ่านเพิ่มเติม:โปรแกรมซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่ดีที่สุด

ClickUp เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่าสำหรับแผนผังต้นไม้การตัดสินใจ

ทำไมต้องต่อสู้กับข้อจำกัดของไฟล์ Excel เมื่อ ClickUp มีวิธีที่เร็วกว่าและยืดหยุ่นกว่าในการสร้างแผนผังการตัดสินใจในรูปแบบต่างๆ?

ด้วยแผนผังความคิดและกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนทางเลือกที่ซับซ้อนให้กลายเป็นแผนงานที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง

ClickUp ไม่เพียงแต่มีภาพที่เรียบง่าย—แผนผังการตัดสินใจของคุณจะผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณอย่างราบรื่น ทำให้การมอบหมายงาน การติดตามความคืบหน้า และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นเรื่องง่ายขึ้น

พร้อมที่จะยกระดับการตัดสินใจของคุณหรือยัง?

สมัครใช้ ClickUp วันนี้และตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้นได้อย่างง่ายดาย!