ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการประชุม Microsoft Teams

การประชุมเป็นสิ่งที่ดี—จนกว่าคุณจะต้องจำ ทุกอย่าง ที่ถูกพูดออกมา มันเยอะมากเมื่อคุณต้องจดบันทึก ติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ และให้ความสนใจจริงๆ
หากทีมของคุณใช้ชีวิตอยู่ใน Microsoft Teams คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือจดบันทึกด้วย AI ที่จะช่วยคุณ
ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI ที่ดีที่สุดสามารถบันทึก, ถอดเสียง, สรุป, และสร้างงานให้คุณได้ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นกับสิ่งที่คุณต้องการได้ในขณะที่มันดูแลรายละเอียดให้คุณ
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพูดถึง 10 อันดับเครื่องมือจดบันทึก AI สำหรับ Microsoft Teams ที่จะเปลี่ยนบันทึกการประชุมของคุณจากความยุ่งเหยิงเป็นระเบียบเรียบร้อย 🎯
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือคำแนะนำของเราสำหรับผู้ช่วยจดบันทึก AI ที่ดีที่สุดสำหรับการประชุม Microsoft Teams:
- ClickUp(ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมด้วย AI)
- ไมโครซอฟต์ ทีมส์ โค-ไพล็อต (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์การประชุมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์)
- Fireflies.ai (เหมาะที่สุดสำหรับตัวติดตามที่ปรับแต่งได้และไฮไลท์พร้อมเวลา)
- Otter. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดความที่สามารถค้นหาได้และการติดตามผลที่สร้างโดย AI)
- Tactiq's AI Note Taker (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดความแบบเรียลไทม์พร้อมการติดแท็กและภาพหน้าจอ)
- tl;dv (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปการประชุมที่ผสานกับระบบ CRM และการทำงานอัตโนมัติ)
- เหนือความคาดหมาย (เหมาะที่สุดสำหรับการสกัดข้อมูลสำคัญและตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุม)
- Krisp AI Meeting Assistant (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจจับรายการที่ต้องดำเนินการและแม่แบบการประชุมที่มีโครงสร้าง)
- Huddles. app (เหมาะที่สุดสำหรับการลดเสียงรบกวนและเพิ่มความชัดเจนของเสียงในการถอดความ)
- ผู้จดบันทึกด้วย AI ของ Bluedot (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงพื้นหลังแบบไม่มีบอทพร้อมความแม่นยำเฉพาะอุตสาหกรรม)
คุณควรมองหาอะไรในโปรแกรมบันทึกโน้ต AI สำหรับ Microsoft Teams?
ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์สามารถช่วยประหยัดเวลา, ปรับปรุงความถูกต้อง, และเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมได้ อย่างไรก็ตาม, ไม่ทุกเครื่องมือมีความสามารถเหมือนกัน. เมื่อเลือกเครื่องมือสำหรับ Microsoft Teams, คุณควรพิจารณาคุณสมบัติหลักต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่ามันตรงกับความต้องการของคุณ. 💁
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: ทำงานได้โดยตรงภายใน Microsoft Teams โดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเองหรือใช้โซลูชันจากบุคคลที่สาม
- การถอดเสียงแบบเรียลไทม์: จับคู่การสนทนาด้วยความแม่นยำสูง แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนหรือการสนทนาที่รวดเร็ว
- การระบุผู้พูด: แยกแยะผู้เข้าร่วมแต่ละคนเพื่อสร้างบันทึกที่มีโครงสร้างและอ่านง่าย
- การสกัดรายการที่ต้องดำเนินการ: ระบุงานสำคัญ การตัดสินใจ และการติดตามผล เพื่อลดความจำเป็นในการตรวจสอบด้วยตนเอง
- ความสามารถในการสรุป: สร้างสรุปการประชุมที่กระชับและขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมไฮไลท์ที่เกี่ยวข้อง
- การจัดรูปแบบที่ปรับแต่งได้: อนุญาตให้ผู้ใช้ปรับแต่งสรุปให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของทีมและความต้องการในการรายงาน
- การสนับสนุนหลายภาษา: ถอดเสียงการประชุมในหลายภาษาสำหรับทีมทั่วโลก
- การค้นหาขั้นสูงและการติดแท็ก: ช่วยให้สามารถค้นหาหัวข้อเฉพาะ คำสำคัญ หรือช่วงเวลาสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
🧠 เกร็ดความรู้: นัก速บันทึกไม่พิมพ์เหมือนพวกเราทั่วไป พวกเขาใช้เครื่องเขียนย่อพิเศษที่เรียกว่า stenotype ซึ่งพิมพ์คำหรือวลีทั้งหมดในจังหวะเดียว นั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาสามารถตามทันการพูดที่รวดเร็วได้ ทำให้พวกเขาเป็นเวอร์ชันมนุษย์ของ AI การถอดเสียงแบบเรียลไทม์
10 โปรแกรมจดบันทึกด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Teams
การเลือกผู้ช่วยจดบันทึก AI ที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องท้าทายเมื่อมีตัวเลือกมากมายให้เลือก เพื่อทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น เราได้รวบรวมรายชื่อผู้ช่วยจดบันทึก AI สำหรับ Microsoft Teams ที่โดดเด่นในด้านความแม่นยำ การผสานรวมที่ราบรื่น และประโยชน์ด้านประสิทธิภาพการทำงาน
มาเริ่มกันเลย! 💪
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมด้วย AI)
งานในวันนี้เสียหาย
โครงการ ความรู้ และการสนทนาถูกกระจายอยู่ในเครื่องมือที่แยกจากกัน ทำให้ทีมทำงานช้าลงClickUpแก้ไขปัญหานี้ด้วย แอปสำหรับทำงานที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ที่รวมโครงการ ความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
เราทุกคนทราบดีว่าการประชุมคือที่ที่ความมหัศจรรย์ (และความบ้าคลั่ง) เกิดขึ้น นั่นคือเหตุผลที่ClickUp Meetingsทำให้การหารือมีการจัดโครงสร้าง, มีประสิทธิภาพ, และที่สำคัญที่สุด, สามารถนำไปปฏิบัติได้.
ClickUp รวมศูนย์การจดบันทึกด้วย AI การจัดการประชุม เอกสารร่วมกัน และการติดตามงานไว้ในที่เดียว ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอ รวมถึง Microsoft Teams
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้คุณสมบัติของมันได้ 💁
ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก
การประชุมเพิ่งจบลง และหน้าของคุณเต็มไปด้วยลายมือที่อ่านไม่ออก? ไม่ต้องกังวลClickUp AI Notetakerพร้อมช่วยคุณแล้ว
ผู้บันทึกจะบันทึก, ถ่ายทอด, และสรุปการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติในเวลาจริง พร้อมดึงเอาข้อมูลสำคัญ, ผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบ, และการตัดสินใจออกมา ไม่จำเป็นต้องค้นหาข้อมูลสำคัญในกองข้อความอีกต่อไปจนตาลาย
ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?เครื่องมือ AI สำหรับการประชุมนี้สามารถแปลงประเด็นการหารือให้กลายเป็นงานใน ClickUp ได้อย่างไร้รอยต่อ ทำให้การติดตามงานเป็นเรื่องง่าย เมื่อคุณต้องการกลับไปดูข้อมูลในภายหลัง เพียงแค่ถามเครื่องมือ AI ด้วยภาษาธรรมชาติ และมันจะแสดงข้อมูลให้คุณเห็นภายในไม่กี่วินาที!
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าทีมการตลาดของบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งจัดการประชุมวางแผนแคมเปญรายสัปดาห์ใน Microsoft Teams
ด้วยเครื่องมือบันทึกของ ClickUp การประชุมจะถูกสรุปไว้อย่างครบถ้วน ครอบคลุมข้อมูลสำคัญ เช่น กำหนดการเปิดตัว ผลงานที่ต้องส่ง และงบประมาณโฆษณาที่จัดสรรไว้ ระบบจะแปลงข้อมูลเหล่านี้เป็นงานที่ต้องทำ พร้อมมอบหมายร่างงานให้กับนักเขียนเนื้อหา และมอบหมายคำขอออกแบบให้กับนักออกแบบ
คลิกอัพ เบรน
การค้นหาข้อมูลกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยClickUp Brain แทนที่จะต้องค้นหาผ่านหน้าบันทึกการประชุม คุณสามารถถามได้เพียงว่า 'ลูกค้าให้ข้อเสนอแนะอะไรเมื่อเดือนที่แล้ว?' และได้รับคำตอบทันที
ตัวอย่างเช่น นักกลยุทธ์แคมเปญที่กำลังทบทวนการสนทนาที่ผ่านมา สามารถดึงข้อมูลความชอบของลูกค้าได้ทันทีโดยถามว่า 'ลูกค้าชอบทิศทางการสื่อสารแบบไหน?' วิธีนี้ช่วยให้ทุกการนำเสนอ แนวคิดโฆษณา หรือกลยุทธ์เนื้อหาสอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้าโดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ
ClickUp Docs
ตอนนี้ที่การประชุมของคุณถูกบันทึกไว้อย่างง่ายดายแล้ว บันทึกทั้งหมดนั้นอยู่ที่ไหน?
ClickUp Docsเป็นศูนย์กลางแบบรวมศูนย์สำหรับการจัดระเบียบ, การแบ่งปัน, และการร่วมมือกันในทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งแต่บันทึกการประชุม, แผนที่โครงการ, รายการที่ต้องทำ, ไปจนถึงวิกิของบริษัท
คุณสามารถใช้คุณสมบัติการจัดรูปแบบที่หลากหลายเพื่อจัดโครงสร้างเอกสารของคุณตามที่คุณต้องการ พร้อมทั้งทำให้เอกสารน่าสนใจด้วยมัลติมีเดีย, แผนภูมิ, แท็ก, ลิงก์, และตาราง นอกจากนี้ ด้วย Brain ที่ผสานรวมอยู่ คุณสามารถปรับปรุงความชัดเจนของบันทึกและแก้ไขให้เหมาะกับโทนเสียงที่ต้องการได้เช่นกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ขยายความคิด: ใช้คำสั่งที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น 'ขยายเนื้อหา' หรือ 'เขียนต่อ' เพื่อพัฒนาและปรับปรุงความคิดของคุณ
- อัตโนมัติงานประจำ: ตั้งค่าตัวกระตุ้นและเงื่อนไขเพื่อจัดการกับการกระทำที่ซ้ำซาก โดยใช้ทั้งระบบอัตโนมัติที่พร้อมใช้งานหรือปรับแต่งได้ตามต้องการในClickUp
- บันทึกและถอดความการบันทึกหน้าจอ: บันทึกหน้าจอของคุณด้วยClickUp Clipsและสร้างถอดความที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อการอ้างอิงที่ง่ายดายในบันทึกการประชุม
- ซิงค์บันทึกการประชุมไปยังแชท: ใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปการสนทนาในหัวข้อและโพสต์รายการดำเนินการสำคัญโดยตรงในClickUp Chatเพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติการปรับแต่งที่หลากหลายของมันต้องใช้เวลาในการตั้งค่า
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ClickUp AI Notetaker: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $6/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
📮 ClickUp Insight: 37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกสำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล หรือสเปรดชีต
ด้วยClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้ทันทีในทุกงาน, แชท, และเอกสารของคุณ—ทำให้ทุกอย่างได้รับการดูแลอย่างครบถ้วน
2. Microsoft Teams Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์การประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
Microsoft Teams Copilot คือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งผสานรวมอยู่ในแอปพลิเคชัน Microsoft 365 รวมถึง Teams เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกัน Copilot ใช้ประโยชน์จากโมเดลภาษาขั้นสูงและข้อมูลจาก Microsoft Graph เพื่อทำงานอัตโนมัติ เช่น การร่างอีเมล การสรุปการประชุม และการสร้างเนื้อหา
Copilot เตรียมความพร้อมให้คุณสำหรับการประชุม บันทึกการสนทนา และสรุปประเด็นสำคัญสำหรับผู้ที่เข้าร่วมล่าช้า หลังจากนั้นจะสรุปผลการตัดสินใจ รายการงานที่ต้องทำ และตอบคำถามที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams Copilot
- ระบุและจัดทำรายการงานที่ต้องติดตามผลตามการหารือในที่ประชุม ทำให้การจัดสรรความรับผิดชอบเป็นเรื่องง่าย
- กำหนดการพร้อมใช้งานของ Copilot ด้วยตัวเลือกสำหรับการถอดความแบบเต็มรูปแบบ การแปลงเสียงเป็นข้อความแบบเรียลไทม์ หรือข้อมูลเชิงลึกผ่านการแชท
- ถามคำถามเฉพาะกับ Copilot เพื่อค้นหาความขัดแย้ง วิเคราะห์คำตอบ และระบุช่องว่างในข้อโต้แย้ง
- รวมการสนทนาด้วยวาจาและข้อความแชทเพื่อให้บริบทครบถ้วนในที่เดียว
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams Copilot
- คุณจำเป็นต้องมีแผนบริการ Microsoft 365 เฉพาะสำหรับฟีเจอร์การจดบันทึก ซึ่งอาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- ไม่สามารถใช้งานได้ในประชุมที่มีการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง ซึ่งจำกัดการใช้งานในการหารือที่มีความสำคัญแต่มีความละเอียดอ่อน
ราคาของ Microsoft Teams Copilot
- Microsoft 365 Business Basic พร้อม Copilot: $37.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Standard พร้อม Copilot: $44.00/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Premium พร้อม Copilot: $53.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Teams Copilot
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
3. ไฟร์ฟลายส์. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามที่ปรับแต่งได้และไฮไลต์ที่มีการบันทึกเวลา)
Fireflies.ai เป็นผู้ช่วยจดบันทึกด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับการประชุมที่บันทึกถอดเสียง และสรุปบทสนทนาจากการประชุม การสนทนาทางโทรศัพท์ และการประชุมออนไลน์ มันจับเสียงจากทุกแหล่งที่มา เพื่อให้คุณไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ
ต้องการติดตามการสนทนาเกี่ยวกับราคาและการกล่าวถึงคู่แข่ง หรือแบ่งปันช่วงเวลาสำคัญจากการสนทนาใช่ไหม? ตั้งค่าตัวติดตามแบบกำหนดเองเพื่อทำเครื่องหมายรายละเอียดและให้ Fireflies สร้างเสียงสั้นพร้อมเวลาที่บันทึกไว้สำหรับการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว
จุดประกายไฟ. ai คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- จับภาพและแปลงการประชุมเป็นข้อความด้วยความแม่นยำระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมในกว่า 100 ภาษา
- ซิงค์บันทึกและโน้ตกับ Slack, Salesforce, HubSpot, Trello, Asana, Notion และอื่นๆ
- ใช้บอท AI Notetaker, ส่วนขยาย Chrome หรือแอปมือถือเพื่อถอดเสียงการสนทนาแบบสดหรือแบบตัวต่อตัว
- ค้นหาการประชุมที่ผ่านมาจนถึงประโยคที่ต้องการ และใช้ AskFred เพื่อรับคำตอบทันทีจากการสนทนา
หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai
- การใช้คำศัพท์ทางเทคนิคที่จำกัดบางครั้งอาจนำไปสู่ความไม่ถูกต้อง
- ไม่สามารถบันทึกหรือสรุปข้อความที่ส่งในแชท Teams ระหว่างการประชุมได้
ไฟร์ฟลายส์.ai ราคา
- ฟรี
- ข้อดี: 18 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 29 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
หิ่งห้อย. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ชาวกรีกใช้วัสดุอย่าง เช่นหนังสัตว์ราคาแพงและปาปิรุสในการบันทึกทุกอย่างด้วยมือ พวกเขายังต้องต่อสู้อย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องบันทึกเหล่านี้จากผลกระทบของสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
4. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดความที่สามารถค้นหาได้และการติดตามผลโดย AI)
Otter. ai ช่วยให้ทีมของคุณติดตามการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปลี่ยนบทสนทนาให้กลายเป็นบันทึกที่ชัดเจนและค้นหาได้ง่ายในฐานะเครื่องมือจดบันทึกด้วยปัญญาประดิษฐ์ Otter. ai จะถอดเสียงการประชุมของคุณแบบเรียลไทม์ หลังจบการประชุม ระบบจะสร้างสรุปโดยย่อโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถทบทวนประเด็นสำคัญได้ในไม่กี่วินาที
แพลตฟอร์มยังระบุผู้พูดและเลือกความรับผิดชอบได้ ทำให้ไม่จำเป็นต้องติดตามผลด้วยตนเอง ด้วยการตรวจจับคำสำคัญ คุณสามารถค้นหาการประชุมที่ผ่านมาได้อย่างง่ายดายสำหรับหัวข้อเฉพาะ
นอกจากนี้ ผู้ช่วยแชท AI ของมันยังสามารถสร้างอีเมลติดตามผลหรือการอัปเดตสถานะตามการประชุมได้
คุณสมบัติเด่นของ Otter.ai
- สร้างสรุปความยาว 30 วินาทีที่กลั่นกรองเนื้อหาจากเซสชันที่ยาวให้เหลือเพียงประเด็นสำคัญ
- ใช้ Otter AI Chat เพื่อสร้างอีเมลติดตามผลและอัปเดตสถานะโดยตรงจากข้อมูลเชิงลึกของการประชุม
- ผสานบทสนทนาแบบเรียลไทม์กับการอัปเดตแบบอะซิงโครนัสด้วย AI Channels เพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าของโครงการ
- สกัดและแจกจ่ายรายการที่สามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ พร้อมขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจน
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- การเข้าถึงจำกัดเฉพาะการสนทนา 25 รายการล่าสุดของคุณเท่านั้น และการสนทนาเก่ากว่านั้นจะถูกเก็บไว้ในคลังข้อมูล
- การถอดเสียงในแต่ละเซสชันถูกจำกัดไว้ที่ 30 นาทีในแผนฟรี
Otter.ai ราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $16.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ชาวกรีกโบราณเป็นผู้บุกเบิกในการจดบันทึกและให้ความสำคัญกับความสำคัญทางวัฒนธรรมของการบันทึกความรู้ พวกเขาเก็บบันทึกส่วนตัวอย่างพิถีพิถันเพื่อรักษาความคิดทางปรัชญา เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ และการสังเกตทางวิทยาศาสตร์
5. Tactiq's AI Note Taker (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดความแบบเรียลไทม์พร้อมการแท็กและภาพหน้าจอ)
ออกแบบมาโดยคำนึงถึงมืออาชีพและผู้จัดการ Tactiq Note Taker โดย OpenAI สามารถถอดความการประชุมของคุณแบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกรายละเอียดสำคัญจะถูกบันทึกอย่างถูกต้อง
มันผสานการทำงานกับ Microsoft Teams, Google Meet และ Zoom ช่วยลดความยุ่งยากในการจดบันทึกด้วยตนเองด้วยวิธีการจดบันทึกตามประโยค Tactiq จะบันทึกแต่ละข้อความทันทีที่มีการพูด เพื่อให้แน่ใจว่าบริบทและความละเอียดอ่อนของการสนทนาได้รับการรักษาไว้อย่างครบถ้วน
คุณสมบัติเด่นของ AI Note Taker ของ Tactiq
- ใช้ AI เพื่อสร้างการอัปเดตโครงการอย่างครอบคลุมโดยอัตโนมัติ รวมถึงเหตุการณ์ กำหนดเวลา การสนทนา ขั้นตอนต่อไป บันทึก และข้อสรุป
- ทำเครื่องหมายงานที่ได้รับมอบหมาย การตัดสินใจ และคำถามด้วยแท็กที่กำหนดเอง ป้ายกำกับ หรือความคิดเห็นในบันทึกการถอดเสียงแบบเรียลไทม์
- เพิ่มภาพหน้าจอลงในบันทึกการสนทนาของคุณโดยตรงเพื่อเก็บรักษาช่วงเวลาสำคัญและการอ้างอิงเฉพาะสำหรับการทบทวนในภายหลัง
ข้อจำกัดของ AI Note Taker ของ Tactiq
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าฟีเจอร์ AI ของ Tactiq อาจมีความซับซ้อนในการตั้งค่าและปรับแต่งในช่วงแรก
- Tactiq ทำงานเป็นส่วนขยายของ Chrome โดยจำกัดการใช้งานเฉพาะผู้ใช้เบราว์เซอร์ Chrome เท่านั้น
ราคาของ Tactiq's AI Note Taker
- ฟรี
- ข้อดี: 12 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ AI Note Taker จาก Tactiq
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? จอห์น ล็อกค์ มีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงการใช้งานของสมุดบันทึกทั่วไป เขาได้แนะนำระบบการจัดทำดัชนีที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดหมวดหมู่และค้นหาข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้ช่วยในการจดบันทึกอย่างมีโครงสร้างแม้ในยุคปัจจุบัน
6. tl;dv (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปการประชุมที่ผสานกับระบบ CRM และการทำงานอัตโนมัติ)
tl;dvเป็นซอฟต์แวร์บันทึกการประชุมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับมืออาชีพและผู้จัดการที่พึ่งพา Microsoft Teams ในขณะที่มันบันทึก, ถอดความ, และเน้นช่วงเวลาสำคัญจากการประชุม, มันมุ่งเน้นไปที่การสรุปหลังการประชุมเป็นหลัก
ด้วยการผสานระบบ CRM อย่างไร้รอยต่อ ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และรูปแบบสรุปที่สามารถปรับแต่งได้ tl;dv ทำให้การติดตามผล การรายงาน และการตัดสินใจเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าคุณจะต้องการดึงความคิดเห็นจากลูกค้า ติดตามข้อโต้แย้งในการโทรขาย หรือระบุจุดที่ผลิตภัณฑ์มีปัญหา ตัวแทน AI ของ tl;dv สามารถจัดการได้ทั้งหมด
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- กรอกข้อมูลในฟิลด์ CRM อัตโนมัติด้วยข้อมูลการประชุมที่เกี่ยวข้อง ช่วยลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองใน HubSpot, Salesforce และแพลตฟอร์มอื่น ๆ กว่า 6,000 แห่ง
- กำหนดเวลาให้คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสแกนการประชุมที่ผ่านมาและในอนาคตเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกเฉพาะ พร้อมรายงานที่ส่งตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ
- ถอดเสียงและสรุปการประชุมในกว่า 30 ภาษาเพื่อการร่วมมือระดับโลก
- ใช้เทมเพลตและแนวทางปฏิบัติที่เป็นโครงสร้างเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันในทุกการประชุม
ข้อจำกัดของ tl;dv
- ไม่มีคุณสมบัติในตัวเพื่อวิเคราะห์อารมณ์ที่มองเห็นได้ของผู้เข้าร่วมในวิดีโอ ซึ่งอาจให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- มันไม่มีคำศัพท์ที่กำหนดเองได้ ซึ่งอาจมีความสำคัญสำหรับสาขาเฉพาะทางหรือคำศัพท์เฉพาะ
ราคาแบบสรุป
- ฟรี
- ข้อดี: 29 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $98/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวแบบสรุป
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณทราบหรือไม่? ขนาดตลาดการจดบันทึกด้วย AI คาดว่าจะถึงประมาณ 2,545 ล้านดอลลาร์ภายในปี2033 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 18.9%
7. ซูเปอร์นอร์มอล (เหมาะที่สุดสำหรับการสกัดข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุม)
ถัดไปในรายการผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI สำหรับ Microsoft Teams คือ Supernormal เครื่องมือนี้ผสานการทำงานกับ Microsoft Teams ได้อย่างราบรื่น โดยสามารถถอดความการประชุมและจับประเด็นสำคัญได้แบบเรียลไทม์
ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ใช้ระบบ AI ของมัน นอร์มาสามารถบันทึกบันทึกการประชุมอย่างละเอียดได้แบบเรียลไทม์ ต่างจากเครื่องมือการถอดความแบบดั้งเดิม นอร์มาสามารถสกัดข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ ระบุภารกิจ และตอบคำถามในระหว่างการประชุมหรือหลังการประชุมได้ นอร์มายังให้คุณปรับชื่อของบอทผู้บันทึกการประชุมใน Microsoft Teams ได้ตามต้องการเพื่อให้ประสบการณ์การทำงานเป็นทีมที่ราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดเหนือความคาดหมาย
- ตรวจจับงานในบทสนทนาโดยอัตโนมัติและมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องภายใน Asana, Trello, ClickUp และ Linear
- ค้นหาช่วงเวลาเฉพาะในข้อความที่มีการระบุเวลาได้อย่างรวดเร็ว
- กำหนดรูปแบบบันทึกให้เป็นมาตรฐานด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งสำหรับประเภทการประชุมที่แตกต่างกัน เช่น การประชุมขาย การตรวจสอบทีม และการบรรยายสรุปให้กับลูกค้า
- รับอีเมลสรุปประเด็นสำคัญจากการสนทนา เพื่อช่วยให้ทีมเตรียมความพร้อมสำหรับสัปดาห์ถัดไป
ข้อจำกัดที่เหนือปกติ
- ผู้ใช้ร้องเรียนเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่มีคุณภาพต่ำจากเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าของเครื่องมือ
- ไม่สามารถถอดความการประชุมแบบออฟไลน์ได้
ราคาพิเศษเหนือระดับ
- ฟรี
- ข้อดี: 18 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 29 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวที่เหนือความคาดหมาย
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ผู้ช่วยจดบันทึก AI ใช้เทคโนโลยีอย่างเช่น โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) และการรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ (ASR) เพื่อเพิ่มความแม่นยำและความเข้าใจในบริบท
8. Krisp AI Meeting Assistant (ดีที่สุดสำหรับการตรวจจับรายการที่ต้องดำเนินการและแม่แบบการประชุมที่มีโครงสร้าง)
สมชื่อ Krisp ที่มอบการถอดความที่คมชัดสำหรับการประชุม Microsoft Teams นอกเหนือจากการจดบันทึกพื้นฐานแล้ว Krisp ยังตรวจจับสิ่งที่ต้องทำภายในบทสนทนาของการประชุม งานจะถูกดึงออกมาโดยอัตโนมัติ จัดหมวดหมู่ และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการติดตามผลมีความชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้
นอกจากนี้ Krisp ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยนำเสนอเทมเพลตการจดบันทึกที่พร้อมใช้งานสำหรับการประชุม เทมเพลตเหล่านี้จัดระเบียบประเด็นสำคัญ การตัดสินใจ และขั้นตอนต่อไปในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ทำให้ง่ายต่อการแบ่งปันและแจกจ่ายบันทึกให้กับสมาชิกในทีม
คุณสมบัติเด่นของ Krisp AI Meeting Assistant
- ตรวจจับจุดของการกระทำในบทสนทนาและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมโดยไม่ต้องสลับบริบท
- เชื่อมโยงการบันทึกและการแจกจ่ายเอกสารกับการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติ
- ใช้ประโยชน์จากความเข้ากันได้โดยไม่ต้องใช้ปลั๊กอินเพื่อทำงานร่วมกับ Microsoft Teams และแพลตฟอร์มการประชุมอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Krisp AI Meeting Assistant
- ขณะนี้ Krisp สามารถเชื่อมต่อได้กับปฏิทินเพียงหนึ่งรายการเท่านั้น
- คุณสมบัติการถอดความการประชุมและการบันทึกการประชุมปัจจุบันรองรับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น
ราคาของ Krisp AI Meeting Assistant
- ฟรี
- ข้อดี: 16 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 30 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Krisp AI Meeting Assistant
- G2: 4. 7/5 (550+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้สีเพื่อเน้นส่วนต่างๆ ในบันทึกของคุณ สีแดงสามารถใช้สำหรับข้อมูลสำคัญ จุดสำคัญ และคำเตือน ในขณะที่สีน้ำเงินสามารถใช้เน้นคำจำกัดความ แนวคิดหลัก และแนวคิดสำคัญ สีเขียวเหมาะสำหรับตัวอย่างและการประยุกต์ใช้ สีเหลืองสำหรับคำถาม และสีม่วงสำหรับคำศัพท์
9. Huddles. app (เหมาะที่สุดสำหรับการลดเสียงรบกวนและเพิ่มความชัดเจนของเสียงในการถอดความ)
Huddles เป็นเครื่องมือชั้นนำในการตัดเสียงรบกวนและเพิ่มประสิทธิภาพเสียงที่มอบเสียงที่ชัดเจนราวกับคริสตัลในการประชุมเสมือนจริง มันกำจัดเสียงรบกวนพื้นหลัง เช่น เสียงพิมพ์คีย์บอร์ด เสียงสุนัขเห่า หรือเสียงก่อสร้าง เพื่อให้มั่นใจว่าการสรุปการประชุมมีความถูกต้อง
ในการสนทนาที่รวดเร็วซึ่งมีผู้เข้าร่วมหลายคนพูดพร้อมกัน ฟีเจอร์ความชัดเจนของเสียงของ Huddles ช่วยเพิ่มความเข้าใจในคำพูด ทำให้ง่ายต่อการแยกแยะผู้พูดและสร้างสรุปที่สอดคล้องกัน
คุณสมบัติเด่นของแอป Huddles.
- รักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการประมวลผลเสียงในเครื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนยังคงเป็นความลับ
- ลดการตีความผิดพลาดโดยการกำจัดปัญหาคุณภาพเสียงที่ไม่ดีด้วย Echo Cancellation และ Acoustic Echo Removal
- สร้างวาระการประชุมที่กระชับโดยใช้ AI เพื่อเป็นแนวทางในการอภิปรายและส่งเสริมให้สมาชิกในทีมเตรียมตัวล่วงหน้า
ข้อจำกัดของแอป Huddles.
- แอปพลิเคชันไม่ซิงค์กับปฏิทินของผู้ใช้
- ผู้ใช้ร้องเรียนว่าไม่มีการปรับปรุงการเชื่อมต่อ API เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ดีขึ้น
Huddles. แอปราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $19. 9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $19. 9/เดือน ต่อผู้ใช้
Huddles. การให้คะแนนและรีวิวแอป
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
🔍 คุณทราบหรือไม่? องค์กรที่ใช้เครื่องมือจดบันทึกด้วย AI พบว่าสามารถลดเวลาที่ใช้ในการจัดระเบียบบันทึกหลังการประชุมได้สูงสุดถึง30%
10. ผู้จดบันทึกด้วย AI ของ Bluedot (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงพื้นหลังแบบไม่มีบอทพร้อมความแม่นยำเฉพาะทางอุตสาหกรรม)
Bluedot บันทึก จัดระเบียบ และแบ่งปันบันทึกการประชุมใน Microsoft Teams โดยไม่ต้องใช้บอทเข้าร่วมการโทรของคุณ มันทำงานอย่างเงียบๆ ในพื้นหลัง โดยทำการถอดความและสรุปการสนทนาโดยอัตโนมัติ บันทึกการถอดความจะเน้นจุดสำคัญ รายการที่ต้องดำเนินการ และการตัดสินใจ ทำให้การติดตามผลเป็นเรื่องง่าย
ข้อดีที่สำคัญ? Bluedot สามารถจดจำคำศัพท์ทางเทคนิคและคำเฉพาะทางอุตสาหกรรมได้อย่างแม่นยำ ดังนั้นแม้แต่การสนทนาเฉพาะทางก็จะถูกถอดความอย่างชัดเจน
คุณสมบัติเด่นของแอปจดบันทึกด้วย AI ของ Bluedot
- ตั้งค่าสิทธิ์การดู แก้ไข และแชร์เฉพาะเจาะจงเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เป็นความลับ
- กระจายสรุปการประชุมไปยังทีมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัย
- ใช้ AI ในการประชุมและทำการค้นหาคำสำคัญอย่างรวดเร็วเพื่อค้นหาบันทึกการประชุมที่สำคัญโดยไม่ต้องเล่นซ้ำการบันทึก
- สร้างการติดตามผลและรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติเพื่อให้ทีมทำงานสอดคล้องกันในขั้นตอนถัดไป
ข้อจำกัดของแอปจดบันทึกด้วย AI ของ Bluedot
- ขาดการผสานรวม CRM อย่างครอบคลุม ทำให้ความสามารถในการซิงค์การบันทึกการโทรกับแพลตฟอร์มเช่น liftOS มีข้อจำกัด
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับสรุปการประชุม ส่งผลต่อข้อมูลเชิงลึกในการติดต่อกับลูกค้า
ราคาของแอปบันทึกโน้ตที่ใช้ AI ของ Bluedot
- ฟรี
- พื้นฐาน: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $25/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI ของ Bluedot
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
🤝 ขอเตือนอย่างเป็นมิตร: ผู้จดบันทึกมีประโยชน์ แต่ควรตรวจสอบ ปรับปรุง และปรับแต่งบันทึกที่สร้างโดย AI ให้เหมาะสมและชัดเจนอยู่เสมอ
พบกับเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ขับเคลื่อนด้วย AI—ClickUp
เราได้ครอบคลุมเครื่องมือช่วยจดบันทึกด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Teams ซึ่งแต่ละตัวมีคุณสมบัติเฉพาะตัวเพื่อปรับปรุงวิธีการบันทึก จัดระเบียบ และดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมของคุณ
แต่หากคุณกำลังมองหาฟีเจอร์ขั้นสูงที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณให้เหนือกว่าการถอดเสียงการประชุม ClickUp คือตัวเลือกที่โดดเด่นเหนือใคร
ด้วย ClickUp AI Notetaker คุณจะได้รับสรุปการประชุมโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดรายละเอียดสำคัญ ClickUp Docs มอบพื้นที่ทำงานร่วมกันสำหรับจัดเก็บ จัดระเบียบ และปรับปรุงบันทึกของคุณ และด้วย ClickUp Brain AI จะก้าวไปอีกขั้น—ช่วยให้คุณเขียน สรุป และดึงข้อมูลได้ทันที ทำให้พื้นที่ทำงานของคุณฉลาดยิ่งขึ้นอย่างแท้จริง
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅