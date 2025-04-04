20 GPT ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ควรลองในปี 2025

คุณมักมองหาวิธีที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงอยู่เสมอ แต่จำนวนเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่มีอยู่มากมายอาจทำให้คุณรู้สึกท่วมท้นได้ บางเครื่องมือสัญญาว่าจะทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ และบางเครื่องมืออ้างว่าช่วยเพิ่มความตั้งใจ แต่การค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับคุณอาจรู้สึกเหมือนการทดลองผิดลองถูก
แย่กว่านั้น เครื่องมือหลายตัวแก้ปัญหาได้เพียงส่วนเดียวของปริศนา ทำให้คุณต้องสลับใช้แอปหลายตัวเพียงเพื่อให้ทันกับงานของคุณ
เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย GPT ได้กำหนดนิยามใหม่ให้กับประสิทธิภาพการทำงาน พวกมันทำได้มากกว่าการอัตโนมัติงาน—พวกมันวิเคราะห์, สร้างสรรค์, และปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการร่างอีเมล, สรุปเอกสาร, หรือการคิดค้นไอเดีย, ผู้ช่วย AI เหล่านี้จะมอบผลลัพธ์ให้คุณภายในไม่กี่วินาที
ในบล็อกโพสต์นี้ คุณจะพบกับ GPTs ที่ดีที่สุด 20 ตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แต่ละตัวถูกสร้างขึ้นเพื่อประหยัดเวลา ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง และช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น ไม่ใช่ทำงานหนักขึ้น มาเริ่มกันเลย
⏰ สรุป 60 วินาที
GPTs คือโมเดลปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงที่สามารถสร้างข้อความที่คล้ายมนุษย์ ดำเนินการงานต่าง ๆ และปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
นี่คือ 20 GPTs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดที่คุณควรลอง:
- โค้ชการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องและเอาชนะภาวะตันของนักเขียน)
- Canva GPT (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างไอเดียการออกแบบสร้างสรรค์และคำบรรยาย)
- แผนภาพ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพที่ชัดเจนและน่าสนใจเพื่ออธิบายแนวคิดที่ซับซ้อน)
- ผู้จัดการโครงการบัดดี้ (เหมาะที่สุดสำหรับการรักษาโครงการของคุณให้อยู่ในเส้นทางด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
- สรุปวิดีโอ (เหมาะที่สุดสำหรับการสกัดข้อมูลสำคัญจากวิดีโออย่างรวดเร็ว)
- ติวเตอร์มี โดย Khan Academy (เหมาะที่สุดสำหรับการเรียนพิเศษแบบเฉพาะบุคคลในหลากหลายวิชา)
- ผู้ช่วยวิจัย AskYourPDF (เหมาะที่สุดสำหรับการดึงข้อมูลและสรุปเนื้อหาจากไฟล์ PDF อย่างมีประสิทธิภาพ)
- ผู้ช่วยส่วนตัว (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานประจำวันและปรับปรุงการบริหารเวลา)
- Excel AI (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการวิเคราะห์ข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสเปรดชีต)
- การนำเสนอและสไลด์ GPT (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างการนำเสนอที่มีผลกระทบด้วยคำแนะนำเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
- Meeting Summarizer Pro (เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนบันทึกการประชุมให้เป็นรายการดำเนินการและสรุปที่กระชับ)
- Scholar AI (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยทางวิชาการและการสร้างข้อมูลเชิงลึกทางวิชาการ)
- ฉันทามติ (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลร่วมกับเครื่องมือสร้างฉันทามติที่ใช้ AI)
- โค้ด ติวเตอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเขียนโค้ดด้วยการแนะนำเฉพาะบุคคล)
- ที่ปรึกษาด้านการออกแบบ UX (เหมาะที่สุดสำหรับการยกระดับการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ด้วยข้อเสนอแนะจาก AI เชิงผู้เชี่ยวชาญ)
- วิดีโอ GPT โดย VEED (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาวิดีโออย่างรวดเร็วด้วยสคริปต์และแก้ไขที่สร้างโดย AI)
- ผู้ให้คำปรึกษา SEO (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มอันดับเว็บไซต์ผ่านคำแนะนำ SEO ที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
- Calendar GPT (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตารางเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลาด้วยการวางแผนที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
- AI Humanizer Pro (เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้ข้อความที่สร้างโดย AI ฟังดูเป็นธรรมชาติและเหมือนมนุษย์มากขึ้น)
- ผู้เชี่ยวชาญ Notion GPT (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ทำงาน Notion ของคุณด้วย AI)
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, นำพลังของ GPTs มาสู่ที่ทำงานของคุณ:
- ClickUp Brain: เชื่อมโยงโครงการ, บุคลากร, และความรู้, มอบการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและรายการที่ต้องทำได้ทันที
- ClickUp Automations: ระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์ด้วย AI ที่ขับเคลื่อนการจัดการงานและการมอบหมายงานด้วยภาษาธรรมชาติ
- ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUp: ทำนายความล่าช้าและช่วยจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยข้อมูลเชิงลึกจาก AI
GPT คืออะไร?
GPTs หรือ Generative Pre-trained Transformers คือโมเดลปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงที่พัฒนาขึ้นเพื่อทำความเข้าใจและสร้างข้อความที่คล้ายกับมนุษย์ พวกมันได้รับการฝึกฝนบนชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ทำให้สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาได้หลากหลาย รวมถึงการสร้างเนื้อหา การช่วยเหลือในการเขียนโค้ด การสรุปเนื้อหา และอื่นๆ อีกมากมาย
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ประเภทนี้ใช้สถาปัตยกรรมทรานส์ฟอร์เมอร์ในการทำนายคำถัดไปในลำดับ ช่วยให้สามารถสร้างข้อความที่มีความสอดคล้องและเกี่ยวข้องกับบริบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่เหมือนกับแบบจำลอง AI แบบดั้งเดิม GPT สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับงานหรือหัวข้อเฉพาะได้ ทำให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับการนำไปใช้ในหลากหลายรูปแบบได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด ความสามารถในการปรับตัวนี้ทำให้ GPT เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ช่วยเพิ่มผลผลิตและทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
OpenAI ได้พัฒนา GPTs โดยมีเจตนาที่จะพัฒนา AI ให้เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ เมื่อเวลาผ่านไป โมเดลเหล่านี้ได้พัฒนาขึ้น โดยแต่ละเวอร์ชัน—ตั้งแต่ GPT-2 ถึง GPT-3 และปัจจุบันคือ GPT-4—มีความซับซ้อนมากขึ้น มีความสามารถมากขึ้น และตระหนักถึงบริบทมากขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานที่หลากหลายด้วยความแม่นยำที่มากขึ้น
🔍 คุณรู้หรือไม่? ก่อนยุค GPT แชทบอทอย่างELIZA(ทศวรรษ 1960) และALICE(ทศวรรษ 1990) ใช้สคริปต์ตามกฎเพื่อจำลองการสนทนา แม้จะน่าประทับใจในยุคนั้น แต่พวกมันไม่สามารถสร้างคำตอบได้อย่างยืดหยุ่นเหมือนกับโมเดล GPT ในปัจจุบัน
คุณควรค้นหาอะไรใน GPT ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน?
GPT ที่ดีควรช่วยให้งานง่ายขึ้น ไม่ใช่เพิ่มภาระงานของคุณ GPT ที่ดีที่สุดจะเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องแก้ไขหรือทำขั้นตอนเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา แต่ด้วยตัวเลือกมากมายที่มีอยู่ คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวไหนคุ้มค่า? ให้มองหาคุณสมบัติสำคัญเหล่านี้ 💁
- ความเข้าใจตามบริบท: มองหา GPT ที่เข้าใจบริบทของงานของคุณ ให้คำตอบที่เกี่ยวข้องและถูกต้องตามโครงการหรืองานที่กำลังทำอยู่
- ความหลากหลายในการใช้งาน: เลือกเครื่องมือที่สามารถทำงานได้หลากหลาย เช่น สรุปเอกสาร สร้างไอเดีย จัดทำโครงร่าง เขียนอีเมล กำหนดการนัดหมาย และตอบคำถามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝ่ายไอทีสามารถผสานรวมกับแอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณชื่นชอบได้ รวมถึงปฏิทิน อีเมล รายการสิ่งที่ต้องทำ และเครื่องมือจัดการงานอื่น ๆ เพื่อการทำงานที่ราบรื่น
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: ค้นหา GPT ที่ปรับคำตอบให้เหมาะกับสไตล์การเขียนของคุณ, น้ำเสียง, และระดับของรายละเอียดที่ต้องการสำหรับงานของคุณ
- การอัตโนมัติของงาน: เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้งานซ้ำ ๆ เช่น การป้อนข้อมูล, การสร้างรายงาน, หรือการเขียนอีเมลเป็นต้น กลายเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
- การสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์: เลือก GPT ที่สามารถสร้างเนื้อหาได้หลากหลายรูปแบบ เช่น สไลด์นำเสนอ โครงร่างบล็อก และโพสต์บนโซเชียลมีเดีย เพื่อรองรับความต้องการด้านความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย
- การสรุปขั้นสูง: ค้นหาความสามารถในการสรุปที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถย่อข้อมูลที่ซับซ้อนจากเอกสาร บทความ หรือวิดีโอให้กลายเป็นสรุปที่กระชับและนำไปใช้ได้จริง
- การค้นหาข้อมูลที่ถูกต้อง: ให้แน่ใจว่า GPT สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเกี่ยวข้องตามคำค้นหาของคุณ ซึ่งช่วยสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและการวิจัย
GPT ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าควรมองหาอะไรใน GPT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มาสำรวจตัวเลือกที่สามารถสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงให้กับกระบวนการทำงานของคุณกัน เมื่อAI ในที่ทำงานยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง GPT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของการทำงานยุคใหม่
มาเจาะลึก GPT ชั้นนำที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การทำงานรู้สึกไม่น่าเบื่ออีกต่อไป 👇
1. โค้ชการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องและการเอาชนะภาวะตันของนักเขียน)
โค้ชการเขียนเชิงสร้างสรรค์คือเครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงได้สำหรับนักเขียนที่ต้องการพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ของตน
แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้คำแนะนำที่ครอบคลุม ข้อเสนอแนะ และข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่ช่วยปรับปรุงงานเขียนของคุณ มันวิเคราะห์งานเขียนและระบุจุดที่ควรปรับปรุง เช่น การพัฒนาตัวละครและความสอดคล้องของเรื่องราว เพื่อช่วยให้ผลงานสุดท้ายมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่โดดเด่นคือความสามารถในการอธิบายแนวคิดการเขียนที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น มันสอนหลักการ 'แสดงแทนที่จะบอก' ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้นักเขียนใช้คำบรรยายที่ชัดเจนและดึงดูดจินตนาการของผู้อ่าน สิ่งนี้ช่วยเพิ่มการเข้าใจเทคนิคการเล่าเรื่องที่มีประสิทธิภาพของผู้ใช้ และสร้างความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับผู้อ่านของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของโค้ชการเขียนเชิงสร้างสรรค์
- พัฒนาทักษะการเขียนของคุณผ่านการให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ
- เอาชนะอุปสรรคทางความคิดสร้างสรรค์ด้วยคำแนะนำและคำกระตุ้นที่ปรับให้เหมาะสมกับคุณ
- ชี้แจงแนวคิดการเขียนที่ซับซ้อนเพื่อให้เข้าใจและนำไปใช้ได้ดีขึ้น
- ปรับปรุงการพัฒนาตัวละครและโครงสร้างเนื้อเรื่องให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของโค้ชการเขียนเชิงสร้างสรรค์
- เครื่องมือนี้มักประสบปัญหาในการผสมผสานความสะเทือนอารมณ์หรือความคิดสร้างสรรค์ในการเขียน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเล่าเรื่องที่ดึงดูดใจ
- มันขาดความจำของคำสั่งก่อนหน้าในเซสชั่นที่ต่างกัน และมีปัญหาในการรักษาบริบทที่สม่ำเสมอ
ราคาโค้ชการเขียนเชิงสร้างสรรค์
- พรีเมียม: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- อัลตร้า: $44.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวโค้ชการเขียนเชิงสร้างสรรค์
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
📮 ClickUp Insight: พนักงาน มักจะตอบกลับข้อความทันทีภายใน 10 นาที แต่การถูกรบกวนแต่ละครั้งอาจทำให้เสียเวลาในการมีสมาธิสูงสุดถึง 23 นาที สร้างความขัดแย้งในประสิทธิภาพการทำงาน การสร้างสมดุลระหว่างการตอบกลับอย่างรวดเร็วกับการทำงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างลึกซึ้งอาจเป็นเรื่องท้าทาย
ClickUpแก้ไขปัญหานี้โดยการผสานการสื่อสารเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณโดยตรง คุณสามารถเปลี่ยนข้อความให้เป็นงานได้เพียงคลิกเดียว เชื่อมโยงการสนทนากับงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และใช้ AI เพื่อจัดการแชทด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น คำตอบที่แนะนำและสรุปหัวข้อสนทนา
การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อนี้ช่วยให้คงความมีสมาธิไว้ได้ พร้อมทั้งรับประกันการสื่อสารที่ทันเวลา
2. Canva GPT (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างไอเดียการออกแบบสร้างสรรค์และคำบรรยาย)
Canva GPT คือการผสานนวัตกรรมที่นำ ChatGPT ของ OpenAI มาผสานกับแพลตฟอร์มการออกแบบของ Canva โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้กระบวนการสร้างสรรค์ของผู้ใช้เป็นไปอย่างราบรื่น การผสานนี้ช่วยให้บุคคลและธุรกิจสามารถสร้างภาพที่มีคุณภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการผสานการสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้ากับเครื่องมือการออกแบบที่ใช้งานง่ายของ Canva
คุณสามารถป้อนคำแนะนำเชิงอธิบายได้ และ GPT จะสร้างเลย์เอาต์การออกแบบที่สอดคล้องกัน ทำให้การสร้างงานนำเสนอ โลโก้ โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และอื่นๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้น
เปิดตัวในช่วงปลายปี 2023 ชุดเครื่องมือนี้ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น Magic Switch สำหรับแปลงเอกสารเป็นงานนำเสนอ Magic Grab สำหรับการจัดการภาพ Magic Media สำหรับการสร้างวิดีโอจากข้อความ และ Brand Voice สำหรับการสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva GPT
- สร้างแบบได้อย่างรวดเร็วด้วยการป้อนข้อความคำสั่ง ทำให้การออกแบบเข้าถึงได้กับผู้ชมที่กว้างขึ้น
- ปรับแต่งผลลัพธ์เพิ่มเติมภายใน Canva ปรับดีไซน์ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะ
- เพิ่มคุณภาพของเนื้อหาโดยใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแนวคิดที่สร้างสรรค์
- สร้างภาพจากคำอธิบายเชิงข้อความ พร้อมนำเสนอรูปแบบที่หลากหลาย และโดดเด่นในการสร้างภาพที่มีลักษณะเหมือนภาพถ่ายและภาพที่มีหลายวัตถุ
ข้อจำกัดของ Canva GPT
- เครื่องมืออาจให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไป; บางคำแนะนำอาจให้แบบที่พอใจ ขณะที่บางคำแนะนำอาจไม่ตรงกับความคาดหวังของผู้ใช้
- ประสิทธิภาพของ Canva GPT ขึ้นอยู่กับความชัดเจนและความเฉพาะเจาะจงของคำแนะนำจากผู้ใช้เป็นอย่างมาก
ราคา Canva GPT
- ฟรี
- ข้อดี: 15 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $10/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Canva GPT
- G2: 4. 7/5 (4,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (12,400+ รีวิว)
3. แผนภาพ (แสดงให้ฉันดู) (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพที่ชัดเจนและน่าสนใจเพื่ออธิบายแนวคิดที่ซับซ้อน)
Show Me เป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI พัฒนาโดย helpful. dev ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างการแสดงผลภาพที่หลากหลาย รวมถึงแผนผังการทำงาน แผนภาพ UML แผนผังความคิด แผนภูมิแกนต์ แผนภาพความสัมพันธ์ของเอนทิตี (ER) และอื่นๆ อีกมากมาย
มันตีความคำสั่งของผู้ใช้เพื่อสร้างแผนภาพที่ช่วยในการคิดเชิงมโนทัศน์ การวางแผน และการสื่อสารในหลากหลายสาขา เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการโครงการ การศึกษา และการวิเคราะห์ธุรกิจ
เครื่องมือนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการเปลี่ยนความคิดที่ซับซ้อนให้กลายเป็นรูปแบบที่ชัดเจนและสามารถมองเห็นได้ในเชิงภาพ ซึ่งช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นและส่งเสริมการร่วมมือกัน คุณสามารถส่งออกและแก้ไขแผนภาพที่สร้างขึ้นได้ ซึ่งมอบความยืดหยุ่นในการปรับแต่งและผสานเข้ากับการนำเสนอหรือรายงานได้
การผสานรวมนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับมืออาชีพ นักพัฒนา หรือผู้วิเคราะห์ธุรกิจที่ต้องการสื่อสารแนวคิดในรูปแบบภาพ
แผนภาพ (แสดงให้ฉันเห็น) คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- พัฒนาสไลด์ PowerPoint, การนำเสนอ Keynote, เด็คนำเสนอ และสื่อภาพอื่น ๆ เพื่อสื่อสารแนวคิดอย่างมีประสิทธิภาพ
- รองรับหลายภาษาของแผนภาพ เช่น Mermaid และ PlantUML
- โต้ตอบกับแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งทำให้กระบวนการสร้างแผนผังง่ายขึ้น ทำให้ผู้ใช้ที่มีระดับความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่แตกต่างกันสามารถเข้าถึงได้
- บันทึกแผนภาพในรูปแบบต่าง ๆ และแก้ไขให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะ
ข้อจำกัดของแผนภาพ (แสดงให้ฉันดู)
- แม้ว่าเครื่องมือนี้จะอนุญาตให้ส่งออกและแก้ไขแผนภาพได้ แต่ขอบเขตของการปรับแต่งอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการการแสดงผลภาพที่มีความเฉพาะเจาะจงสูง
- ผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับการแสดงผลแบบแผนผังหรือฟังก์ชันการทำงานของเครื่องมืออาจพบว่ามีช่วงการเรียนรู้
แผนผัง (แสดงให้ฉันดู) ราคา
- ฟรี
แผนภาพ (แสดงให้ฉันดู) คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณทราบหรือไม่? GPT บางครั้งอาจสร้างข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไร้สาระโดยสิ้นเชิง ซึ่งเรียกว่า 'ภาพหลอน' เนื่องจากระบบไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง จึงอาจแต่งเรื่องขึ้นมาได้อย่างมั่นใจ หากรูปแบบในข้อมูลที่ใช้ฝึกสอนบ่งชี้ว่าคำตอบนั้นฟังดูสมเหตุสมผล
4. ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ (เหมาะที่สุดสำหรับการรักษาโครงการของคุณให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
Project Management Buddy ได้รับการพัฒนาโดย DialogDuo และออกแบบมาเพื่อสนับสนุนผู้จัดการโครงการในหลากหลายวิธีการ รวมถึง Agile, Scrum และ Lean เครื่องมือนี้มอบคำแนะนำเฉพาะบุคคล แม่แบบ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและดำเนินโครงการ คุณสามารถรับคำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างแผนโครงการ การจัดการความเสี่ยง การติดตามความคืบหน้า และการส่งมอบคุณค่า
ไม่ว่าคุณต้องการสร้างแผนภูมิแกนต์ จัดการความเสี่ยง หรือจัดการการเปลี่ยนแปลงขอบเขต เครื่องมือนี้มอบโซลูชันที่ปรับแต่งได้เพื่อปรับปรุงงานการจัดการโครงการของคุณ
คุณสมบัติเด่นของเพื่อนผู้จัดการโครงการ
- รับคำอธิบายเชิงลึกเกี่ยวกับ Agile, Waterfall และกรอบการทำงานอื่นๆ
- ร่วมมือกับผู้ใช้เพื่อพัฒนาแผนโครงการที่ครอบคลุมและปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะ
- ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตที่พร้อมใช้งานสำหรับแผนโครงการ แผนภูมิแกนต์ การประเมินความเสี่ยง และเอกสารสำคัญอื่นๆ
- นำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้เพื่อจัดการกับความท้าทายด้าน AIที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ
ข้อจำกัดของเพื่อนร่วมงานผู้จัดการโครงการ
- แม้จะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเช่น 'โหมดไม่ระบุตัวตน' ก็ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูลหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
ราคาสำหรับผู้จัดการโครงการแบบบัดดี้
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวเพื่อนร่วมงานผู้จัดการโครงการ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
5. สรุปวิดีโอ (เหมาะที่สุดสำหรับการสกัดข้อมูลสำคัญจากวิดีโออย่างรวดเร็ว)
Video Summarizer GPT เป็นเครื่องมือ AI ขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์และสรุปเนื้อหาวิดีโอ YouTube อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณสามารถเข้าใจข้อมูลสำคัญโดยไม่ต้องดูวิดีโอทั้งหมด เพียงป้อนลิงก์ YouTube แล้วเครื่องมือจะสกัดจุดสำคัญและข้อมูลเชิงลึกออกมาให้
เมื่อได้รับลิงก์ YouTube ระบบ AI จะดึงรหัสประจำตัวของวิดีโอและเข้าถึงคำบรรยายของวิดีโอ จากนั้นประมวลผลข้อมูลเหล่านี้เพื่อสร้างสรุปที่มีโครงสร้าง โดยเน้นประเด็นสำคัญ ข้อมูลที่สำคัญ และยกตัวอย่างคำถามเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น คุณสามารถขยายสรุปเหล่านี้ สร้างแบบทดสอบเพื่อการศึกษา สร้างแผนภาพเชิงภาพ หรือแม้แต่ร่างบทความที่มาจากเนื้อหาของวิดีโอได้
เครื่องมือนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการประหยัดเวลาในขณะที่ดึงข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าจากเนื้อหาวิดีโอ
คุณสมบัติเด่นของโปรแกรมสรุปวิดีโอ
- สรุปวิดีโอในรูปแบบที่มีโครงสร้างพร้อมด้วยประเด็นสำคัญ ข้อคิดเห็น และตัวอย่าง
- สร้างแบบทดสอบ แผนภาพ และบทความเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
- แปลสรุปและข้อมูลเชิงลึกเป็นภาษาที่ผู้ใช้ต้องการเพื่อความสะดวกในการเข้าถึง
- ตอบคำถามเฉพาะเกี่ยวกับวิดีโอโดยดึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
ข้อจำกัดของโปรแกรมสรุปวิดีโอ
- เนื่องจากมันพึ่งพาคำบรรยาย จึงไม่สามารถวิเคราะห์แผนภาพ แผนภูมิ หรือการสาธิตที่เป็นภาพล้วนๆ ภายในวิดีโอได้
- หากวิดีโอมีคำบรรยายที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน สรุปอาจขาดความแม่นยำหรือพลาดรายละเอียดบางอย่าง
ราคาสรุปวิดีโอ
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของสรุปวิดีโอ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การใช้เวลาจัดระเบียบพื้นที่ทำงานหรือวางแผนงานของคุณอาจรู้สึกเหมือนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ แต่จริงๆ แล้วมันไม่เหมือนกับการทำงานจริงๆ สิ่งนี้เรียกว่า'ละครแห่งความมีประสิทธิภาพ'— มันดูเหมือนการทำงานแต่ไม่ได้ทำให้เกิดความก้าวหน้า
6. Tutor Me โดย Khan Academy (เหมาะที่สุดสำหรับการสอนพิเศษแบบเฉพาะบุคคลในหลากหลายวิชา)
Khan Academy นำเสนอเครื่องมือการศึกษาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับนักเรียนและสนับสนุนผู้สอน Khanmigo Lite เป็นเครื่องมือการศึกษาฟรีที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดย Khan Academy ซึ่งช่วยเหลือนักเรียนในหลากหลายวิชา เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
โหมด Tutor Me เป็นฟีเจอร์ภายใน Khanmigo ที่จำลองการสอนแบบตัวต่อตัวโดยให้คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ถามคำถามที่กระตุ้นความคิด และส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ในวิชาคณิตศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยใช้วิธีการแบบโสเครติส คอยแนะนำผู้เรียนผ่านกระบวนการแก้ปัญหาทีละขั้นตอนโดยไม่ให้คำตอบโดยตรง วิธีนี้ช่วยส่งเสริมความเข้าใจที่ลึกซึ้งและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณสมบัติเด่นของ Tutor Me
- แนะนำนักเรียนในการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการสอนแบบโสเครติส ด้วยการตั้งคำถามที่ลึกซึ้งซึ่งกระตุ้นการคิดวิเคราะห์
- พัฒนาทักษะการเขียนโดยการสร้างสรรค์เรื่องราวและแต่งเรียงความที่น่าสนใจ
- มีส่วนร่วมกับบุคคลในวรรณกรรมและประวัติศาสตร์เพื่อทำให้การเรียนรู้มีความโต้ตอบและดื่มด่ำมากขึ้น
- สนับสนุนครูในการวางแผนการสอน, สร้างสรุปความก้าวหน้าของนักเรียนตามความต้องการ, และให้ข้อมูลเนื้อหาที่สดใหม่อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Tutor Me
- ขาดคุณสมบัติ เช่น การติดตามความคืบหน้าและข้อเสนอแนะขั้นสูง
- แม้จะมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยในตัว แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีการตอบสนองที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ตรงประเด็นซึ่งเกิดจาก AI
ราคาค่าเรียน Tutor Me
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Tutor Me
- G2: 4. 7/5 (30 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (170+ รีวิว)
7. ผู้ช่วยวิจัย AskYourPDF (เหมาะที่สุดสำหรับการสกัดและสรุปข้อมูลจากไฟล์ PDF อย่างมีประสิทธิภาพ)
ผู้ช่วยวิจัย AskYourPDF ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดึงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร PDF ให้ดีขึ้น คุณสามารถโต้ตอบกับไฟล์ได้อย่างไดนามิก ช่วยให้การค้นหาข้อมูลและการเข้าใจข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือนี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ครอบคลุมสำหรับนักวิจัยและนักวิชาชีพ โดยให้การเข้าถึงเอกสารทางวิชาการมากกว่า 400 ล้านฉบับจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น PubMed, Nature, และ arXiv
นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติเช่น การสร้างบทความและเรียงความที่มีการอ้างอิงอย่างดี การวิเคราะห์ไฟล์ PDF เพื่อสร้างการอ้างอิงที่ถูกต้อง และการสร้างฐานความรู้แบบโต้ตอบจากไฟล์ที่ผู้ใช้อัปโหลด ความสามารถเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมโดยการลดเวลาและความพยายามที่จำเป็นในการจัดการและตีความข้อมูลข้อความที่กว้างขวาง
คุณสมบัติเด่นของ AskYourPDF
- สร้างการอ้างอิงแบบ APA โดยอัตโนมัติและผสานเข้ากับเรียงความหรือบทความวิจัย
- รวบรวมเอกสารหลายฉบับเป็นฐานความรู้ที่สามารถค้นหาได้เพื่อการวิจัยที่ครอบคลุม
- อัปโหลดไฟล์ PDF หรือลิงก์ไปยังเอกสารออนไลน์ แล้วให้ AI ประมวลผลเนื้อหาเพื่อนำเสนอคำตอบในรูปแบบการสนทนา
- สกัดรายละเอียดเฉพาะ เช่น วิธีการ ผลลัพธ์ หรือสรุป จากเอกสารที่ซับซ้อน
ข้อจำกัดของ AskYourPDF
- เครื่องมือนี้จำกัดผู้ใช้ให้สามารถใช้งานได้สูงสุด 20 เอกสารต่อการสนทนาหนึ่งครั้ง ซึ่งจำกัดประโยชน์ในการใช้งานสำหรับโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่มีไฟล์จำนวนมาก
- แม้ว่าจะมีการปรับปรุงแล้วก็ตาม คำตอบที่สร้างโดย AI อาจไม่ถูกต้องหรือไม่มีความเกี่ยวข้องในบางครั้ง
ราคาของ AskYourPDF
- ฟรี
- พรีเมียม: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $19.99/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ AskYourPDF
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? จากการสำรวจของ McKinsey พบว่า65% ขององค์กรในปัจจุบันใช้AI เชิงสร้างสรรค์ในอย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันทางธุรกิจ ซึ่งเกือบเป็นสองเท่าของอัตราการนำไปใช้เมื่อปีที่แล้ว บริษัทส่วนใหญ่ที่ใช้ AI ได้ผสานรวมเข้ากับอย่างน้อยสองด้าน โดยด้านการตลาด การขาย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นผู้นำในการนำ AI ไปใช้
8. ผู้ช่วยส่วนตัว (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานประจำวันและการปรับปรุงการบริหารเวลา)
ผู้ช่วยส่วนตัว ซึ่งพัฒนาโดย Samuel E. Katsaros ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำภารกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการชีวิตประจำวัน สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการส่วนบุคคลหรือธุรกิจได้ โดยใช้ความสามารถของ GPT ในการสร้างข้อความที่เหมือนมนุษย์และดำเนินการงานที่ซับซ้อน หากคุณกำลังสงสัยว่าจะใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวได้อย่างไร เครื่องมือนี้มอบทางออกที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้
เมื่อเริ่มต้นการโต้ตอบด้วยการทักทายอย่างง่าย ผู้ช่วยส่วนตัวจะกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกิจวัตรประจำวันของคุณ โดยนำเสนอฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ เช่น การจัดตารางเวลา การแจ้งเตือน และการค้นหาข้อมูล ด้วยพลังของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ เช่น GPT-4 หรือ GPT-3.5 ผู้ช่วยเหล่านี้สามารถประมวลผลข้อมูลภาษาธรรมชาติเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เหมาะสมกับบริบทได้อย่างชาญฉลาด
คุณสมบัติเด่นของผู้ช่วยส่วนตัว
- จัดการตารางเวลา การร่างอีเมล และการแจ้งเตือนได้อย่างง่ายดาย
- สรุปเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างรายงานอย่างรวดเร็ว
- รับความช่วยเหลือแบบเรียลไทม์และข้อเสนอแนะโดยละเอียดเพื่อความก้าวหน้าทางธุรกิจ
- แชร์เอกสารโดยตรงกับผู้ช่วยเพื่อการสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะสม
ข้อจำกัดของผู้ช่วยส่วนตัว
- ผู้ช่วยส่วนตัวยังไม่มีให้บริการฟรีในขณะนี้ และพร้อมให้บริการเฉพาะสมาชิก ChatGPT Plus เท่านั้น
- ผู้ช่วยต้องการระยะเวลาเริ่มต้นเพื่อปรับตัวให้เข้ากับความชอบและพฤติกรรมของผู้ใช้แต่ละคน ซึ่งในช่วงนี้การตอบสนองอาจยังไม่ตรงตามความต้องการอย่างเต็มที่
ราคาผู้ช่วยส่วนตัว
- ฟรี
- แผนการชำระเงิน: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวผู้ช่วยส่วนตัว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เปลี่ยน GPT ให้เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของคุณโดยป้อนบันทึกการประชุมและขอสรุปประเด็นสำคัญ รายการที่ต้องดำเนินการ และร่างอีเมลติดตามผล สิ่งนี้จะช่วยประหยัดเวลาและสร้างความชัดเจน
9. Excel AI (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการวิเคราะห์ข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสเปรดชีต)
Excel AI มุ่งเน้นการปรับปรุงการดำเนินงานของสเปรดชีตให้ราบรื่นขึ้น, ปรับปรุงการวิเคราะห์ข้อมูล, และลดการใช้แรงงานมือ. มันถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มผลผลิตผ่านการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ Microsoft Excel และกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล. ในฐานะ GPT ที่เชี่ยวชาญ, มันมีความสามารถโดดเด่นในการทำให้เป็นอัตโนมัติ, ปรับปรุง, และทำให้งาน Excel ที่ซับซ้อนง่ายขึ้น—ตั้งแต่ฟังก์ชันสเปรดชีตพื้นฐานไปจนถึงการสร้างแบบจำลองข้อมูลขั้นสูง, การสร้างภาพ, และการทำให้เป็นอัตโนมัติโดยใช้ Visual Basic for Applications (VBA) และ Python.
ทำงานในฐานะผู้ช่วยดิจิทัล โดยประมวลผลคำขอของผู้ใช้ผ่านการวิเคราะห์คำถามที่เกี่ยวข้องกับสเปรดชีต และให้คำแนะนำแบบขั้นตอน สูตรสำเร็จที่เตรียมไว้ล่วงหน้า หรือไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ครบถ้วน ด้วยความสามารถในการสร้าง แก้ไข และวิเคราะห์ไฟล์ Excel ภายในสภาพแวดล้อมของเครื่องมือนี้ ทำให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างลงมือปฏิบัติได้จริง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Excel AI
- มองเห็นข้อมูลผ่านแผนภูมิ กราฟ และแดชบอร์ดที่ออกแบบอย่างสวยงามและสามารถโต้ตอบได้
- ส่งออกและแปลงข้อมูลเป็นรูปแบบต่าง ๆ เช่น CSV, JSON หรือชุดข้อมูลที่รองรับ SQL
- สร้างสูตร Excel ที่ซับซ้อนสำหรับแบบจำลองทางการเงิน, การวิเคราะห์ทางสถิติ, และการประมวลผลข้อมูล
- อัตโนมัติรายงานโดยการสร้างสรุปประจำเดือน, งบการเงิน, และแดชบอร์ด KPI
ข้อจำกัดของ Excel AI
- สูตรหรือผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นอาจไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคำสั่งที่ซับซ้อน ซึ่งอาจต้องมีการตรวจสอบด้วยตนเอง
- ผู้ใช้จำเป็นต้องมีความคุ้นเคยกับพื้นฐานของ Excel เพื่อใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การกำหนดราคาด้วย Excel AI
- ฟรี
- แผนการชำระเงิน: ราคาที่กำหนดเอง
การจัดอันดับและรีวิวโดย AI ของ Excel
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ตามการคาดการณ์ของตลาด อุตสาหกรรม AI ทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะแตะ 1.81 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 สะท้อนถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วและการนำมาใช้ที่เพิ่มขึ้นในหลากหลายอุตสาหกรรม
10. การนำเสนอและสไลด์ GPT (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างการนำเสนอที่มีผลกระทบด้วยคำแนะนำเนื้อหาจาก AI)
พัฒนาโดย SlidesGPT, Presentation และ Slides GPT เป็นเครื่องมือเฉพาะทางที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างงานนำเสนอระดับมืออาชีพที่มีคุณภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือนี้ได้รับการปรับแต่งให้สามารถสร้างสไลด์ที่สมบูรณ์พร้อมนำเสนอได้ทันที โดยผสานรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาที่มีโครงสร้าง และภาพประกอบอย่างลงตัว
โดยพื้นฐานแล้ว AI นี้ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูง (NLP) เพื่อวิเคราะห์คำขอของผู้ใช้ และใช้แอปพลิเคชันโปรแกรมอินเทอร์เฟซ (API) ภายนอกเพื่อสร้างสไลด์แบบไดนามิก มันรับประกันว่าแต่ละสไลด์จะมีรูปแบบที่เป็นโครงสร้างพร้อมชื่อเรื่องที่ชัดเจน รายการหัวข้อย่อย บทพูด และแหล่งที่มาที่อ้างอิง
GPT ทำงานโดยการทำความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ก่อนเป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นสไลด์เดียว การนำเสนอทั้งหมด หรือการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาที่มีอยู่ เมื่อเนื้อหาถูกเตรียมไว้แล้ว ระบบจะใช้ API ในการสร้างสไลด์แบบไดนามิก ทำให้สามารถดาวน์โหลดได้ทันทีหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้
การนำเสนอและสไลด์ คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GPT
- ลดเวลาที่ใช้ในการออกแบบและจัดโครงสร้างการนำเสนอด้วยการสร้างสไลด์แบบอัตโนมัติ
- สร้างเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับรายงานองค์กร การบรรยายทางวิชาการ และการนำเสนอในอุตสาหกรรม
- เปิดใช้งานการปรับปรุงร่วมกันเพื่อแก้ไขสไลด์โดยการระบุการเปลี่ยนแปลงหรือขอภาพทางเลือก
- รวมข้อมูลล่าสุด กรณีศึกษา และข้อมูลเชิงลึกที่เป็นข้อเท็จจริงไว้ในเนื้อหาสไลด์
การนำเสนอและข้อจำกัดของสไลด์ GPT
- เนื่องจากลักษณะของ AI, SlideGPT อาจสร้างผลลัพธ์ที่คล้ายกันหรือเหมือนกันสำหรับผู้ใช้ต่าง ๆ ซึ่งอาจลดความเป็นเอกลักษณ์ในเอกสารนำเสนอ
- เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างสไลด์เป็นหลัก อาจไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการรูปแบบเนื้อหาอื่น ๆ
การนำเสนอและสไลด์ ราคา GPT
- ฟรี
- SlidesGPT Pro: $9. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- จ่ายต่อการดาวน์โหลด: $2. 99/ดาวน์โหลด
- องค์กร: เริ่มต้นที่ 500 ดอลลาร์ต่อเดือน
การนำเสนอและสไลด์ การให้คะแนนและรีวิว GPT
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณทราบหรือไม่? รายงานจาก PwC ระบุว่า AI อาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้ประมาณ40% ภายในปี 2035 ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ธุรกิจปรับปรุงการดำเนินงานและจัดการงานต่างๆ
11. Meeting Summarizer Pro (เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนบันทึกการประชุมให้เป็นรายการดำเนินการที่กระชับและสรุป)
เครื่องมือสรุปการประชุม Summarizer Pro เป็นเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเชี่ยวชาญสูง ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนบันทึกการประชุมแบบดิบให้กลายเป็นสรุปที่มีโครงสร้างและสามารถนำไปใช้ได้จริง พัฒนาขึ้นเป็นเวอร์ชันขั้นสูงของ ChatGPT ของ OpenAI เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการวิเคราะห์การหารืออย่างละเอียด ระบุหัวข้อสำคัญ และสกัดข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ
ทำหน้าที่เป็นผู้จดบันทึกอัจฉริยะ มันประมวลผลข้อมูลการสนทนาจำนวนมากด้วยความแม่นยำ ระบุตัวเลข วันที่ การตัดสินใจ ความกังวล และรายการที่ต้องดำเนินการ มันนำเสนอการแยกย่อยการประชุมอย่างละเอียดตามหมวดหมู่ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรายละเอียดสำคัญใดถูกมองข้าม
Meeting Summarizer Pro ดำเนินการด้วยแนวทางที่เป็นมาตรฐาน โดยแบ่งข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมออกเป็นหมวดหมู่ที่มีโครงสร้าง เช่น หัวข้อการสนทนาหลัก พื้นที่ที่มีความสอดคล้อง ความคิดที่เป็นเอกลักษณ์ ประเด็นที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ความเสี่ยง โอกาส และรายการที่ต้องดำเนินการ
คุณสมบัติเด่นของ Meeting Summarizer Pro
- ระบุขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ มอบหมายความรับผิดชอบ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการติดตามผลมีความชัดเจน
- บันทึกตัวเลขทางการเงิน วันที่ กำหนดเส้นตาย และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ด้วยความแม่นยำ
- บันทึกประเด็นที่ผู้เข้าร่วมเห็นพ้องต้องกันเพื่อให้เกิดความสอดคล้อง
- สกัดความคิดสร้างสรรค์และกลยุทธ์ที่แบ่งปันในระหว่างการประชุม
- นำเสนอสรุปที่มีโครงสร้างชัดเจน ซึ่งง่ายต่อการทบทวนและอ้างอิง
ข้อจำกัดของ Meeting Summarizer Pro
- บันทึกการสนทนาที่ยาวมากอาจต้องใช้เวลาประมวลผลนานขึ้น และอาจส่งผลให้สรุปเนื้อหาไม่ครบถ้วนหรือมีความแม่นยำน้อยลง
- ระบุผู้เข้าร่วมแบบทั่วไป (เช่น ผู้พูดที่ 1, ผู้พูดที่ 2) โดยไม่แยกชื่อจริง
ราคาของ Meeting Summarizer Pro
- ฟรี
- แผนการชำระเงิน: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Meeting Summarizer Pro
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: แทนที่จะสลับไปมาระหว่างการใช้งาน GPT ที่แตกต่างกัน ให้จัดสรรช่วงเวลาเฉพาะสำหรับการระดมความคิด การสร้างเนื้อหา และการวิจัย เพื่อรักษาสมาธิ
12. Scholar AI (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยทางวิชาการและการสร้างข้อมูลเชิงลึกทางวิชาการ)
ScholarAI สนับสนุนการวิจัยทางวิชาการ การสืบค้นทางวิทยาศาสตร์ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับนักวิชาการ นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อค้นหา วิเคราะห์ และสรุปวรรณกรรมคุณภาพสูงที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลล่าสุดจากงานวิจัยที่ทันสมัย
ต่างจากแบบจำลอง AI ทั่วไป ScholarAI ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความซื่อสัตย์ทางวิชาการโดยการให้แหล่งอ้างอิงและการอ้างอิงสำหรับคำตอบของมัน สามารถค้นหาบทคัดย่อ บทความเต็มรูปแบบ และสิทธิบัตร นำเสนอข้อมูลเชิงโครงสร้างจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ไม่ว่านักวิจัยจะกำลังทำการทบทวนวรรณกรรม ค้นหาแหล่งข้อมูลที่คู่ควรแก่การอ้างอิง หรือสำรวจความก้าวหน้าล่าสุดในสาขาใดสาขาหนึ่ง ScholarAI รับรองการเข้าถึงข้อมูลที่เชื่อถือได้และทันสมัย
คุณสมบัติเด่นของ Scholar AI
- ค้นหาบทความวิชาการ, รายงานการวิจัย, และสิทธิบัตรตามคำค้นหา, DOI, PMID, SS_ID, หรือ ARXIV identifiers
- เอาชนะอุปสรรคในการเข้าถึงโดยการนำทางเนื้อหาที่มีระบบชำระเงินอย่างมีประสิทธิภาพและดึงข้อมูลเอกสารทางวิชาการที่จำเป็นโดยไม่เกิดความล่าช้าที่ไม่จำเป็น
- แยกแยะทฤษฎีที่ซับซ้อน สมการ และวิธีการต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
- สร้างฐานความรู้ AIโดยการบันทึก จัดระเบียบ และจัดหมวดหมู่ข้อมูลอ้างอิง ทำให้การติดตามเอกสารวิจัยต่างๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
ข้อจำกัดของปัญญาประดิษฐ์ Scholar
- แม้ว่าจะมีเวอร์ชันฟรีให้บริการ แต่ก็มีข้อจำกัด เช่น จำนวนคำขอรายสัปดาห์จำกัดไว้ที่ 25
- ScholarAI อาจไม่ครอบคลุมวารสารแบบสมัครสมาชิกทั้งหมดและเนื้อหาที่ต้องชำระเงิน ซึ่งอาจทำให้ผลการวิจัยไม่สมบูรณ์
ราคาสำหรับนักวิชาการ AI
- ฟรี
- พื้นฐาน: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $18.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก Scholar AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
13. การสร้างฉันทามติ (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลร่วมกับเครื่องมือสร้างฉันทามติที่ใช้ AI)
Consensus GPT เป็นผู้ช่วยวิจัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขั้นสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจทางวิชาการ การตัดสินใจโดยอิงหลักฐาน และการสังเคราะห์ความรู้ พัฒนาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม Consensus GPT นี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือค้นหาอัจฉริยะสำหรับการวิจัยทางวิชาการ
มันผสานรวมกับฐานข้อมูล Consensus โดยรวบรวมการศึกษาจากวารสารที่มีชื่อเสียงในหลากหลายสาขาวิชา มันใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องร่วมกับเทคนิค NLP เพื่อสแกน จัดหมวดหมู่ และกลั่นกรองข้อมูลจากเอกสารที่ซับซ้อนให้กลายเป็นบทสรุปที่ชัดเจนและกระชับ
มันช่วยให้คุณเข้าใจผลการค้นพบที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว เปรียบเทียบแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลโดยไม่ต้องคัดกรองบทความวิชาการนับร้อยด้วยตนเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดตามฉันทามติ
- ค้นหาเอกสารวิจัยเพื่อค้นหาและสรุปการศึกษาที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อใดก็ได้ พร้อมทั้งสกัดข้อมูลสำคัญโดยไม่ใช้ศัพท์เทคนิค
- สร้างโครงร่างงานวิจัยเพื่อจัดระเบียบการทบทวนวรรณกรรม ข้อเสนอโครงการ และรายงาน
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้ออ้างด้วยหลักฐาน และพัฒนาการเขียนเชิงวิทยาศาสตร์โดยช่วยในการจัดโครงสร้างบทความวิชาการ บทคัดย่อ และการอ้างอิง
- เชื่อมช่องว่างระหว่างสถาบันการศึกษาและอุตสาหกรรมโดยการแปลงานวิจัยที่ซับซ้อนให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจได้สำหรับผู้เชี่ยวชาญ
ข้อจำกัดของฉันทามติ
- AI แบบฉันทามติอาจไม่ทำงานได้ดีกับคำถามปลายเปิดหรือคำถามที่ต้องการการคิดเชิงตรรกะที่ซับซ้อน
- ในขณะที่ Consensus AI ให้สรุปและข้อมูลเชิงลึก อาจไม่สามารถให้การเข้าถึงโดยตรงไปยังข้อความเต็มของเอกสารวิจัยต้นฉบับได้เสมอไป
การกำหนดราคาโดยฉันทามติ
- ฟรี
- พรีเมียม: $11.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $12.99/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวจากฉันทามติ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ฝึก GPT ให้เข้ากับสไตล์เฉพาะของคุณโดยให้ตัวอย่างงานเขียน อีเมล หรือรายงานที่ผ่านมาของคุณ และสั่งให้มันเลียนแบบน้ำเสียงของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกัน
14. ครูสอนโค้ด (เหมาะที่สุดสำหรับการเรียนรู้และปรับปรุงทักษะการเขียนโค้ดด้วยการแนะนำแบบส่วนตัว)
โค้ด ทูเตอร์ ปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การเรียนรู้และความคืบหน้าของคุณ ให้คำแนะนำที่เหมาะกับคุณเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับแนวคิดการเขียนโค้ด การเขียนโค้ด และการแก้ไขโค้ด มันช่วยจัดโครงสร้างและมาตรฐานโค้ดให้ถึงมาตรฐานอาชีพ ทำให้การเขียนโปรแกรมเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและง่ายต่อการเชี่ยวชาญ
ริชาร์ด สไนด์, นักการศึกษาและวิศวกรซอฟต์แวร์ผู้มีประสบการณ์, ก่อตั้ง BrainyBots, สตูดิโอผู้อยู่เบื้องหลัง Code Tutor. มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการให้ความช่วยเหลือที่รวดเร็วและส่วนตัว, ลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาวิธีแก้ปัญหา. นอกจากนี้, มันยังช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้แนวคิดการเขียนโค้ดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.
คุณสมบัติเด่นของ Code Tutor
- ทำงานร่วมกับโค้ชการเขียนโปรแกรมที่ปรับให้เข้ากับสไตล์การเรียนรู้และความก้าวหน้าของคุณ
- ขอความช่วยเหลือในการเขียนโค้ดใหม่หรือแก้ไขโค้ดที่มีอยู่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับมืออาชีพ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโค้ดของคุณปฏิบัติตามแนวทางที่ดีที่สุดและเป็นไปตามมาตรฐานของภาษาโปรแกรมที่คุณเลือกใช้
- ใช้คุณสมบัติเช่นการรันโค้ด Python, การอัปโหลดไฟล์, การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง, และการแปลงรูปภาพเพื่อปรับปรุงโปรเจ็กต์การเขียนโค้ดของคุณ
ข้อจำกัดของโค้ดทูเตอร์
- ไม่รองรับการรันโค้ดที่ยาวหรือใช้เวลานาน (มากกว่า 100 ขั้นตอน, ใช้เวลาในการประมวลผลนาน)
- อาจขาดการรองรับคุณสมบัติทางภาษาขั้นสูงหรือภาษาโปรแกรมที่ไม่ค่อยเป็นที่นิยม
ราคาค่าเรียนโค้ดติวเตอร์
- ฟรี
- แผนการชำระเงิน: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของติวเตอร์โค้ด
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
15. ที่ปรึกษาด้านการออกแบบ UX (เหมาะที่สุดสำหรับการยกระดับการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ด้วยข้อเสนอแนะจาก AI ผู้เชี่ยวชาญ)
UX Design Mentor ช่วยให้นักออกแบบ UX และผลิตภัณฑ์ปรับปรุงงานของพวกเขาด้วยข้อเสนอแนะที่แม่นยำและมีคุณภาพสูง ให้คำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงการใช้งาน ความดึงดูดทางสายตา และการสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจและความต้องการของผู้ใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการออกแบบมีความเป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือนี้ทำงานโดยเริ่มจากการทำความเข้าใจระดับประสบการณ์ของนักออกแบบ การออกแบบเฉพาะที่ต้องการข้อเสนอแนะ และเกณฑ์หรือเป้าหมายที่ชี้นำโครงการ นอกเหนือจากการวิจารณ์แล้ว UX Design Mentor ยังส่งเสริมให้นักออกแบบคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับผลงานของตน และถ่ายทอดข้อสังเกตและแนวทางการแก้ปัญหาอย่างชัดเจน
เป้าหมายคือการช่วยให้นักออกแบบเติบโตในความมั่นใจและความสามารถของพวกเขา เพื่อให้แน่ใจว่างานของพวกเขามีการมุ่งเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางและมีกลยุทธ์ที่ดี
คุณสมบัติเด่นของ UX Design Mentor
- เข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมโดยการวิเคราะห์หลักการออกแบบในโลกจริงและนำไปใช้กับโครงการ
- ระบุและแก้ไขปัญหาการใช้งานผ่านการวิจารณ์อย่างละเอียด นำไปสู่ประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
- เข้าใจถึงจิตวิทยาเบื้องหลังการโต้ตอบของผู้ใช้และวิธีที่การเลือกออกแบบส่งผลต่อพฤติกรรม
- เรียนรู้ที่จะปรับการตัดสินใจด้านการออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และเป้าหมายทางธุรกิจเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อจำกัดของที่ปรึกษาด้านการออกแบบ UX
- ไม่มีประสบการณ์ส่วนตัว, อารมณ์, หรือความคิดเห็นส่วนตัว เนื่องจากคำตอบของมันขึ้นอยู่กับข้อมูลการฝึกอบรม
- GPT สามารถให้คำแนะนำแก่นักออกแบบเกี่ยวกับการทดสอบการใช้งานได้ แต่ไม่สามารถดำเนินการหรือสังเกตการณ์การโต้ตอบของผู้ใช้จริงได้
ราคาสำหรับที่ปรึกษาด้านการออกแบบ UX
- ฟรี
- แผนการชำระเงิน: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของที่ปรึกษาด้านการออกแบบ UX
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
16. Video GPT โดย VEED (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาวิดีโออย่างรวดเร็วด้วยสคริปต์และแก้ไขที่สร้างโดย AI)
Video GPT โดย VEED ทำให้การสร้างวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพและน่าสนใจเป็นเรื่องง่าย มันปรับให้เข้ากับขั้นตอนการทำงานที่แตกต่างกัน ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย เปลี่ยนข้อความเป็นวิดีโอ และสร้างภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ต้องการปรับปรุงวิดีโอของคุณหรือไม่? เพิ่มคำบรรยาย คำแปล หรือการพากย์เสียงเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและดูเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น ไม่ว่าโครงการของคุณจะเป็นอะไร เครื่องมือนี้จะช่วยให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์ไอเดียของคุณให้เป็นจริง
เริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจเป้าหมายของคุณ ไม่ว่าคุณต้องการสร้างเนื้อหาแบบสั้น ปรับเปลี่ยนวิดีโอที่ยาวให้กลายเป็นคลิป หรือเพิ่มฟีเจอร์การเข้าถึง เช่น คำบรรยายและการแปลภาษา ตามขั้นตอนการทำงานที่คุณเลือก Video GPT จะให้ความช่วยเหลือที่ปรับให้เหมาะสมโดยสร้างสคริปต์ ปรับปรุงแนวคิดวิดีโอ หรือให้ลิงก์โดยตรงไปยังเครื่องมือแก้ไขอันทรงพลังของ VEED
คุณสมบัติเด่นของ Video GPT โดย VEED
- สร้างวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่อธิบายแนวคิด หัวข้อ หรือธีมที่ต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะการตัดต่อขั้นสูง
- เปลี่ยนเนื้อหาที่ยาวให้กลายเป็นคลิปสั้น ๆ ที่เหมาะกับแพลตฟอร์มเช่น TikTok, Instagram reels, และ YouTube Shorts
- แปลงเนื้อหาที่เป็นข้อความ เช่น บทความบล็อกหรือสคริปต์ ให้กลายเป็นวิดีโอที่น่าดึงดูดด้วยเสียงบรรยาย AI ที่สมจริง
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับชุดเครื่องมือตัดต่อวิดีโอของ VEED ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่ง แก้ไข และสรุปผลงานของตนได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Video GPT โดย VEED
- ความยาวและความซับซ้อนของวิดีโอถูกจำกัดโดยกระบวนการทำงานที่เลือกไว้ โดยบางฟีเจอร์ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับเนื้อหาแบบสั้น
ราคาของ Video GPT โดย VEED
- ไลท์: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $55/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Video GPT โดย VEED
- G2: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 3. 3/5 (50+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: กำลังวางแผนทริปสุดสัปดาห์สั้น ๆ หรือทริปสั้น ๆ อยู่หรือเปล่า? ให้ GPT แนะนำแผนการเดินทางที่ปรับแต่งตามความสนใจและงบประมาณของคุณ เพียงระบุความต้องการหลัก (งบประมาณ ประเภทของวันหยุด ฯลฯ) แล้วปล่อยให้มันทำให้คุณประหลาดใจกับแผนการเดินทางที่ไม่ซ้ำใครและน่าสนใจที่คุณอาจไม่เคยคิดถึงมาก่อน
17. ผู้ให้คำปรึกษา SEO (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มอันดับเว็บไซต์ผ่านคำแนะนำ SEO ที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
SEO Mentor คือผู้ช่วยดิจิทัลผู้เชี่ยวชาญที่เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา (SEO) ออกแบบมาเพื่อแนะนำที่ปรึกษา SEO นักการตลาดดิจิทัล และเจ้าของธุรกิจ SEO Mentor ให้คำแนะนำเชิงลึกเกี่ยวกับการปรับปรุงอันดับเว็บไซต์ เพิ่มการเข้าชมแบบออร์แกนิก และปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ Google ด้วยพื้นฐานที่แข็งแกร่งในแนวทางคุณภาพของ Google และแนวโน้ม SEO ล่าสุด SEO Mentor ช่วยให้ผู้ใช้ปรับแต่งวิธีการในการเพิ่มประสิทธิภาพบนหน้า การทำ SEO ทางเทคนิค กลยุทธ์เนื้อหา และการสร้างลิงก์
มุ่งเน้นไปที่คำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ช่วยให้ผู้ใช้ระบุช่องว่างในแผน SEO ของตน และนำไปสู่การปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ SEO Mentor มุ่งมั่นในความถูกต้อง ความโปร่งใส และการคิดเชิงกลยุทธ์ เครื่องมือนี้ยังส่งเสริมให้ผู้ใช้ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในการทำ SEO และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของอัลกอริทึม โดยหลีกเลี่ยงเทคนิคที่ผิดจรรยาบรรณ
คุณสมบัติเด่นของ SEO Mentor
- ระบุปัญหา SEO บนหน้าเว็บ ช่วยผู้ใช้ปรับปรุงแท็กชื่อ, คำอธิบายเมตา, การเชื่อมโยงภายใน, และการทำเครื่องหมายสคีมาเพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้นในผลการค้นหา
- ปฏิบัติตามแนวทาง SEO แบบหมวกขาวเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวโดยไม่เสี่ยงต่อการถูกลงโทษจากอัลกอริทึม
- ตรวจสอบโปรไฟล์แบ็คลิงก์และกลยุทธ์การสร้างลิงก์เพื่อรับแบ็คลิงก์คุณภาพสูงและเป็นธรรมชาติที่ช่วยเพิ่มอำนาจของโดเมน
- วิเคราะห์โครงสร้างเว็บไซต์และองค์ประกอบ SEO ทางเทคนิคเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงของเครื่องมือค้นหา การจัดทำดัชนี และสุขภาพของเว็บไซต์โดยรวม
ข้อจำกัดของที่ปรึกษา SEO
- เครื่องมือนี้ไม่สามารถเข้าถึงหรือวิเคราะห์ข้อมูลเว็บไซต์แบบเรียลไทม์ได้โดยตรง ผู้ใช้จำเป็นต้องจัดเตรียมรายงานการตรวจสอบ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ หรือรายละเอียดเฉพาะสำหรับการวิเคราะห์
ราคาค่าบริการที่ปรึกษา SEO
- ฟรี
- แผนการชำระเงิน: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวจากผู้ให้คำปรึกษา SEO
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
18. ปฏิทิน GPT (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตารางเวลาและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลาด้วยการวางแผนที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
Calendar GPT ช่วยลดความเครียดในการจัดการตารางเวลาของคุณ จัดระเบียบวันของคุณด้วยวาระการประชุมที่มีโครงสร้าง ดึงรายละเอียดของเหตุการณ์เมื่อจำเป็น และแม้กระทั่งร่างอีเมลเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น การผสานรวมกับ Google Calendar และ Gmail ทำให้ทุกอย่างซิงค์กัน คุณจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญแทนที่จะต้องจัดการกับการนัดหมายและการแจ้งเตือนต่างๆ
ผู้ช่วย AI นี้ทำงานโดยการดึงข้อมูลเหตุการณ์ในปฏิทิน จัดระเบียบให้เป็นรูปแบบมาร์กดาวน์ที่อ่านง่าย และนำเสนอพร้อมอีโมจิที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น
ยิ่งไปกว่านั้น มันยังสามารถรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมประชุมหรือบริษัทต่างๆ ได้โดยการท่องเว็บ ช่วยให้คุณสามารถรับข้อมูลล่าสุดก่อนการประชุมที่สำคัญ ฟังก์ชันการทำงานของ Calendar GPT ถูกออกแบบมาให้เป็นธรรมชาติ ทำให้คุณสามารถโต้ตอบได้อย่างเป็นธรรมชาติและได้รับคำตอบที่มีความหมายและตรงตามความต้องการของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Calendar GPT
- ดึงดูวาระการประชุมประจำวันที่มีโครงสร้างชัดเจนในรูปแบบมาร์กดาวน์ที่อ่านง่าย พร้อมระบุเวลา สถานที่ และรายละเอียดผู้เข้าร่วมอย่างครบถ้วน
- สรุปข้อมูลสำคัญของการประชุมที่จะเกิดขึ้น รวมถึงเวลา ผู้เข้าร่วม และสถานที่ โดยไม่ทำให้คำตอบดูรกด้วยลิงก์ที่ไม่จำเป็น
- ค้นหาข่าวล่าสุดเกี่ยวกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าบนเว็บ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เตรียมพร้อมอยู่เสมอ
- สร้างและร่างอีเมลได้โดยตรงใน Gmail ช่วยประหยัดเวลาเมื่อคุณต้องการส่งการติดตามผลการประชุม
ข้อจำกัดของ GPT ปฏิทิน
- ไม่รวมลิงก์ Zoom หรือ Google Meet ในการตอบกลับ ทำให้ผู้ใช้ต้องตรวจสอบปฏิทินของตนเองเพื่อเข้าถึง
- GPT อาศัยการเชื่อมต่อกับระบบภายนอก (เช่น Zapier) สำหรับการร่างอีเมลและการดึงข้อมูลเหตุการณ์ ซึ่งอาจต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมจากผู้ใช้
ราคาของ Calendar GPT
- ฟรี
- แผนการชำระเงิน: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Calendar GPT
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
19. AI Humanizer Pro (เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้ข้อความที่สร้างโดย AI ฟังดูเป็นธรรมชาติและเหมือนมนุษย์มากขึ้น)
AI Humanizer Pro เปลี่ยนแปลงข้อความที่สร้างโดย AI ให้เป็นเนื้อหาที่ราบรื่น เป็นธรรมชาติ และน่าสนใจ โดยยังคงรักษาความหมายเดิมไว้อย่างครบถ้วน มันกำจัดการใช้คำที่ฟังดูเป็นหุ่นยนต์ ปรับปรุงความอ่านง่าย และปรับโทนเสียงให้เหมาะสม เพื่อให้ข้อความที่เขียนโดย AI รู้สึกเหมือนเขียนโดยมนุษย์และมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
ไม่ว่าคุณจะทำงานกับข้อความทางการตลาด, บล็อกโพสต์, บทความทางวิชาการ, หรือการสื่อสารทางธุรกิจ, เครื่องมือนี้จะปรับปรุงทุกประโยคเพื่อให้การไหลลื่นและความชัดเจนดีขึ้น.
ออกแบบมาสำหรับผู้สร้างเนื้อหา, นักการตลาด, ธุรกิจ, และนักเรียน, AI Humanizer Pro ผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับ bypassgpt. ai เพื่อมอบการทำให้เป็นมนุษย์อย่างแม่นยำและมีคุณภาพสูง. มันทำให้แน่ใจว่าข้อความที่สร้างโดย AI ไม่รู้สึกเป็นเครื่องจักรหรือแปลก ๆ แต่สามารถอ่านได้อย่างลื่นไหลในขณะที่ยังคงความถูกต้อง.
ระบบ AI นี้ช่วยปรับปรุงคำให้เหมาะสม ปรับโครงสร้างประโยค และเพิ่มความสมเหตุสมผลของเนื้อหา ผลลัพธ์ที่ได้คือเนื้อหาที่ฟังดูเป็นมืออาชีพ มีความเรียบร้อย และเป็นธรรมชาติ พร้อมที่จะเผยแพร่ แบ่งปัน หรือส่งต่อโดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม
คุณสมบัติเด่นของ AI Humanizer Pro
- รักษาความหมายเดิมของเนื้อหาไว้ในขณะที่เพิ่มความชัดเจนและความสอดคล้องเพื่อให้ข้อความสุดท้ายยังคงความถูกต้องตามแหล่งที่มาแต่ให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น
- ใช้เทคนิค NLP ขั้นสูงเพื่อปรับแต่งข้อความที่ฟังดูเหมือนหุ่นยนต์ให้เป็นภาษาที่ฟังดูเป็นธรรมชาติสำหรับผู้อ่านมนุษย์
- ปรับปรุงเนื้อหาที่สร้างโดย AI สำหรับบล็อก บทความ คัดลอกการตลาด อีเมล และการเขียนเชิงวิชาการโดยการปรับภาษาให้ละเอียดขึ้น
- รักษาการตอบสนองที่แม่นยำและตรงตามคำต่อคำจากเครื่องมือสร้างความเป็นมนุษย์ของ AI โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ
ข้อจำกัดของ AI Humanizer Pro
- มีนโยบายการปรับให้เป็นภาษามนุษย์อย่างเคร่งครัดแบบคำต่อคำ และไม่แก้ไขหรือปรับปรุงเนื้อหาเกินกว่าข้อความต้นฉบับ ซึ่งอาจจำกัดการสร้างสรรค์การเขียนใหม่เชิงลึก
- อาจไม่สามารถถ่ายทอดอารมณ์หรือโทนทางวรรณกรรมที่มีความละเอียดอ่อนได้อย่างสมบูรณ์แบบในงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่มีความซับซ้อน ซึ่งนักเขียนมนุษย์มีความเชี่ยวชาญ
ราคา AI Humanizer Pro
- ฟรี
- พื้นฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
AI Humanizer Pro คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
20. Notion Expert GPT (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ทำงาน Notion ของคุณด้วย AI)
Notion Expert GPT ซึ่งพัฒนาโดย HelpKit ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงกระบวนการทำงานภายใน Notion ให้ราบรื่นยิ่งขึ้น โดยให้คำแนะนำทันทีเกี่ยวกับสูตรที่ซับซ้อน แนะนำเทมเพลตที่เกี่ยวข้อง และอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับฟีเจอร์สำคัญต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ช่วยให้การใช้งานและการปรับแต่งแพลตฟอร์มเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น
นอกเหนือจากการสนับสนุนขั้นพื้นฐานแล้ว ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบด้วยกลยุทธ์ในการจัดการบันทึก การจัดโครงสร้างฐานข้อมูล และการรักษาตารางเวลาให้ตรงตามกำหนด นักเรียนสามารถสร้างคู่มือการศึกษาและจัดระเบียบการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่มืออาชีพสามารถปรับปรุงขั้นตอนการทำงานและทำให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือจัดการโครงการ AI แบบดั้งเดิม เครื่องมือนี้มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการทำงานและเพิ่มผลผลิตภายใน Notion
ด้วยความสามารถในการทำให้งานง่ายขึ้นและปรับปรุงการจัดระเบียบ Notion Expert GPT ช่วยขจัดความยุ่งยากในการตั้งค่าและการแก้ไขปัญหา ทำให้ผู้ใช้สามารถมุ่งเน้นไปที่งานของตนได้โดยไม่เสียสมาธิกับสิ่งที่ไม่จำเป็น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion Expert GPT
- ทำให้สูตร Notion ที่ซับซ้อนง่ายขึ้นโดยการแยกออกเป็นคำที่เข้าใจง่าย ช่วยให้การใช้งานง่ายขึ้น
- รับคำแนะนำเฉพาะบุคคลสำหรับเทมเพลตที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ เช่น การจัดการโครงการ ระบบ CRM หรือการจัดการส่วนตัว
- ใช้แพลตฟอร์มของ HelpKit เพื่อเปลี่ยนหน้า Notion ของคุณให้กลายเป็นศูนย์ช่วยเหลือหรือเว็บไซต์เอกสารประกอบอย่างมืออาชีพ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนลูกค้าและการมีส่วนร่วม
- รับคำแนะนำในการเสริมสร้างความร่วมมือในทีมผ่านการใช้พื้นที่ทำงานร่วมกัน การมอบหมายงาน และการติดตามความคืบหน้า
ข้อจำกัดของ Notion Expert GPT
- เครื่องมือนี้ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงภายในพื้นที่ทำงาน Notion ของคุณได้; มันเพียงแค่ให้คำแนะนำและแนวทางเท่านั้น
- ผู้ช่วยอาจไม่เข้าใจบริบทเฉพาะของพื้นที่ทำงาน Notion ของคุณอย่างครบถ้วน ซึ่งอาจทำให้คำแนะนำที่ได้รับเป็นแบบทั่วไป
ราคา Notion Expert GPT
- เริ่มต้น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 79 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Notion Expert GPT
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างตัวแทน AI เพื่อการอัตโนมัติที่ดีขึ้น
เครื่องมือ AI อื่น ๆ สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ในขณะที่ GPT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลายตัวที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น การเขียนเนื้อหา การเขียนโค้ด การสรุป การวิจัย และการสอนClickUpโดดเด่นด้วยการนำเสนอโซลูชันแบบครบวงจรที่ครอบคลุมงานเหล่านี้และอื่นๆ อีกมากมายโดยไม่ต้องผสานรวมกับ ChatGPT หรือตัวอื่นๆ
ClickUp Brainคือเครือข่ายประสาทเทียมตัวแรกของโลกที่ใช้ AI ในการเชื่อมต่อโปรเจ็กต์, เอกสาร, ผู้คน, และความรู้ของบริษัท แทนที่จะต้องพึ่งพาเครื่องมือ GPT หลายตัวสำหรับงานต่าง ๆ ClickUp สามารถทำได้ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้เป็น แอปซูเปอร์สำหรับงาน
ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยการจัดการงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ClickUp Brain's AI-powered Automation Builder ช่วยให้คุณสามารถอธิบายขั้นตอนการทำงานด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติได้ทันทีในทุก Space, Folder และ List
ไม่จำเป็นต้องสลับใช้เครื่องมือ AI หลายตัวเพื่อการทำงานอัตโนมัติ คุณสามารถ:
- อัปเดตสถานะงานโดยอัตโนมัติ แจ้งเตือนสมาชิกในทีม และกระตุ้นการดำเนินการโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
- ใช้เทมเพลตอัตโนมัติของ ClickUp, ทางลัด, การทำงานอัตโนมัติทางอีเมล และบันทึกการตรวจสอบ เพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำง่ายขึ้น
- มอบหมายงานให้กับบุคคลที่เหมาะสมได้อย่างยืดหยุ่น ตัวอย่างเช่น ตั๋วสนับสนุนสามารถมอบหมายให้ผู้ตอบเดิมโดยอัตโนมัติ และอัปเดตอย่างราบรื่นหากมีการเปลี่ยนแปลงบทบาท
สร้างและปรับปรุงเนื้อหาด้วย AI Writer สำหรับการทำงาน
ClickUp Brain ทำงานเหมือนกับเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ใช้ GPT แต่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์กับพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วย AI Writer for Work™ ช่วยให้ทีมสามารถ:
- สร้างคำอธิบายโครงการอย่างละเอียด, บันทึกการประชุม, และเนื้อหาที่เหมาะกับบทบาทของพวกเขาซึ่งปรับให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของพวกเขา
- ปรับปรุงและจัดโครงสร้างการเขียนตามบริบท เพื่อให้การสร้างเนื้อหาถูกต้องและเกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเขียน AI แยกต่างหาก
คาดการณ์และจัดลำดับความสำคัญด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
การบริหารโครงการหมายถึงการนำหน้าปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ไม่ใช่แค่การติดตามงานเท่านั้น
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUpทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้โดยการผสานการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการจัดลำดับความสำคัญอัจฉริยะเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
ClickUp Brain's AI Project Manager™ ช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นด้วยการวิเคราะห์ความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ คาดการณ์ความล่าช้า และแนะนำการปรับเปลี่ยนก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม มันยังช่วยอัปเดตสถานะโดยอัตโนมัติ จัดสรรทรัพยากรใหม่ และแจ้งเตือนความเสี่ยง—เพื่อให้ทีมสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดโดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับการสื่อสารซ้ำไปซ้ำมา
สมมติว่าทีมผลิตภัณฑ์กำลังเตรียมตัวสำหรับการเปิดตัวครั้งใหญ่ แต่การพัฒนาล่าช้าเนื่องจากบั๊กที่ไม่คาดคิด
ระบบ AI ตรวจจับการชะลอตัว แจ้งเตือนทีม และเสนอให้ย้ายทรัพยากร QA ไปยังการแก้ไขข้อบกพร่อง พร้อมกับขยายระยะเวลาการทดสอบ ระบบยังสามารถอัปเดตผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้โดยอัตโนมัติ ปรับกำหนดเวลาและความสำคัญเพื่อป้องกันการปล่อยเวอร์ชันอย่างเร่งรีบ
ด้วยข้อมูลเชิงลึกเชิงรุกเหล่านี้ ทีมงานสามารถคาดการณ์ปัญหาได้ล่วงหน้าแทนที่จะต้องรีบแก้ไขในภายหลัง
ตัวอย่างเช่น สามารถดึงข้อมูลจากแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpเพื่อช่วยในการมองเห็นการพึ่งพาของงานและเป้าหมายสำคัญ หรือดึงข้อมูลเชิงลึกจากแดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อติดตามตัวชี้วัดหลักของโครงการ โดยเน้นความเสี่ยงและให้คำแนะนำเชิงรุกเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดเวลา
ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 600 รายการเพื่อพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อกัน
ClickUp Integrationsเชื่อมต่อเครื่องมือที่คุณชื่นชอบเข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง ช่วยให้คุณไม่ต้องสลับแอปไปมาอย่างต่อเนื่อง สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับ Slack, Google Drive, GitHub, HubSpot, Salesforce, Figma, Twilio, Outlookและซอฟต์แวร์วิเคราะห์เชิงคาดการณ์อื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อให้มั่นใจว่าคุณ:
- กระบวนการทำงานยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่สะดุดข้ามเครื่องมือต่างๆ
- ข้อมูลซิงค์อัตโนมัติระหว่างแพลตฟอร์ม
- ทีมใช้ AI เพื่อทำให้กระบวนการทำงานและงานต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติทั่วทั้งระบบเทคโนโลยีของตน ด้วยเว็บฮุคที่ปรับแต่งได้และการผสานรวมกับ Zapier
ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า
ClickUp ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพที่หลากหลาย แต่การรักษาประสิทธิภาพไม่ได้เป็นเพียงการมีเครื่องมือเท่านั้น—มันเกี่ยวกับการใช้เครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ
แม่แบบการใช้ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยให้คุณจัดระเบียบพื้นที่ทำงานเพื่อจัดการงาน รายการสิ่งที่ต้องทำ และเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวในที่เดียว ต่างจากเครื่องมือวางแผนงานทั่วไป แม่แบบนี้ไม่เพียงแค่ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานเท่านั้น แต่ยังแนะนำวิธีการใช้ ClickUp อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและควบคุมทุกสิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp มีเทมเพลตหลากหลายรูปแบบที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น:
- ชุดเทมเพลตคำสั่ง AIกว่า 50แบบเพื่อช่วยในการใช้งาน AI หลากหลายกรณีเช่น การสร้างเนื้อหา แคมเปญการตลาด และการจัดการโครงการ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
- เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานฟรี รวมถึงแผนภูมิ รายงาน และสเปรดชีต ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการทำงานและการจัดการงานสำหรับทั้งการใช้งานส่วนตัวและมืออาชีพ
- เทมเพลตรายงานประสิทธิภาพส่วนบุคคล ClickUpช่วยติดตามความก้าวหน้าในแต่ละวัน สัปดาห์ หรือเดือน ช่วยให้ผู้ใช้ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและวัดความสำเร็จเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
คลิกอัพสู่การทำงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นในแต่ละวัน
ทุก GPT ในรายการนี้ช่วยให้คุณทำงานอัตโนมัติ สร้างสรรค์ และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน ตั้งแต่การเขียนและการคิดสร้างสรรค์ ไปจนถึงการเขียนโค้ดและการสรุปข้อมูล เครื่องมือเหล่านี้จะรับภาระงานหนักไว้ให้คุณ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ ได้
แต่ถ้าคุณกำลังมองหาโซลูชันแบบครบวงจร ClickUp พร้อมตอบโจทย์คุณ
แทนที่จะต้องจัดการกับ GPT หลายตัว คุณจะได้รับทุกอย่างในที่เดียว ClickUp Brain ตอบคำถาม สร้างเนื้อหา และช่วยในการวิจัย ระบบอัตโนมัติจะดูแลงานที่ทำซ้ำๆ ให้คุณไม่ต้องทำเอง การแชทช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือสื่อสารแยกต่างหาก
ทำไมต้องจัดการหลายเครื่องมือเมื่อคุณสามารถมีทุกอย่างในที่เดียว?สมัครใช้ ClickUpวันนี้และสัมผัสประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงโดยปราศจากความยุ่งยาก