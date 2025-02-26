11 อันดับเครื่องมือสร้างรายการ AI เพื่อจัดการงานและรายการสิ่งที่ต้องทำ

ไม่ใช่ความลับที่คนที่ใช้รายการสิ่งที่ต้องทำมักจะผัดวันประกันพรุ่งน้อยลง นี่เป็นเพียงการเตือนความจำง่ายๆ ว่า การจัดระเบียบงานสามารถมีพลังมากเพียงใดในการช่วยให้คุณทำตามแผนได้
แต่ถึงแม้รายการจะเป็นประโยชน์มากเพียงใด การสร้างและรักษาไว้ก็มักรู้สึกเหมือนเป็นภาระเพิ่มเติมในจานที่เต็มไปด้วยความสำคัญอยู่แล้ว
นั่นคือตอนที่ฉันตระหนักถึงพลังที่แท้จริงของเครื่องมือสร้างรายการด้วย AI เครื่องมืออัจฉริยะเหล่านี้คาดการณ์ความต้องการของฉัน แนะนำงานตามพฤติกรรมของฉัน และช่วยให้ฉันจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำได้อย่างมืออาชีพ
ฉันได้ทดสอบเครื่องมือสร้างรายการด้วย AI หลายตัวเพื่อช่วยคุณทำเช่นเดียวกัน อ่านต่อเพื่อทราบคำตัดสินของฉัน!
⏰ สรุป 60 วินาที
ต้องการหาคู่หู AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณหรือไม่? นี่คือสรุปอย่างรวดเร็วของเครื่องมือสร้างรายการ AI ชั้นนำและจุดเด่นสำคัญของแต่ละตัว:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและการทำงานร่วมกันด้วยระบบ AI
- Taskade: เหมาะที่สุดสำหรับความเรียบง่ายและใช้งานง่าย
- Trello: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานที่เสริมด้วย AI ในรูปแบบภาพ
- Notion AI: เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานส่วนตัวและการจัดการโครงการ
- Trevor AI: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานอัจฉริยะ
- TimeHero: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวลาและการทำงานให้ทันกำหนด
- Taskaid: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของงานโดยใช้ข้อมูลเป็นหลัก
- Taskheat AI Assistant: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบงานและเพิ่มสมาธิ
- Todoist: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและความเรียบง่าย
- การเคลื่อนไหว: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวลาอย่างชาญฉลาดและการเพิ่มประสิทธิภาพ
- monday.com: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันและการจัดการเวิร์กโฟลว์
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสร้างรายการ AI?
เมื่อเลือกเครื่องมือ AI สำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำ ควรพิจารณาว่าอะไรที่สนับสนุนการทำงานและเป้าหมายด้านประสิทธิภาพของคุณได้ดีที่สุด นี่คือสิ่งที่ควรคำนึงถึงเมื่อเลือกเครื่องมือสร้างรายการงาน AI ที่ดีที่สุด:
- การจัดลำดับความสำคัญของงานและการจัดระเบียบ: การค้นหาเครื่องมือ AI ที่สามารถจัดเรียงงานโดยอัตโนมัติตามลำดับความสำคัญ วันที่กำหนด และหมวดหมู่ จะช่วยลดภาระงานของคุณได้อย่างมาก
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: หากคุณทำงานเป็นทีม ให้เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้การแชร์ไฟล์และการทำงานร่วมกันในโครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น
- ความสามารถในการปรับแต่งและความยืดหยุ่น: ความต้องการในการจัดการงานของคุณมีความเฉพาะตัว ดังนั้นเครื่องมือที่เหมาะสมควรมีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน, มุมมอง, และป้ายกำกับ
- การผสานรวมและความเข้ากันได้: ควรสามารถผสานรวมกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้ว เช่น อีเมล ปฏิทิน และซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ผู้ช่วยเขียน AI ที่ติดตั้งมาในเครื่องมือเหล่านี้ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างมาก
- ราคาและความสามารถในการใช้งาน: สุดท้าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือนี้เหมาะสมกับงบประมาณของคุณและใช้งานง่ายเพียงพอที่จะทำให้คุณมีส่วนร่วมโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก
นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของวิธีที่เครื่องมือรายการสิ่งที่ต้องทำด้วย AIที่เหมาะสมถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึง คุณ เป็นหลัก ด้วยแนวคิดนี้ มาสำรวจตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเครื่องมือสร้างรายการด้วย AI ที่มีอยู่ในปัจจุบันกันเถอะ
โบนัส: ชมวิดีโอนี้เพื่อรับเคล็ดลับที่ดีที่สุดในการจัดลำดับความสำคัญของรายการที่ต้องทำของคุณ!
11 อันดับเครื่องมือสร้างรายการ AI ที่ดีที่สุดสำหรับปีนี้
การค้นหาเครื่องมือ AI ที่เหมาะสมสำหรับงานประจำวันไม่ใช่เรื่องง่าย แต่หลังจากใช้เวลาหลายเดือนในการสำรวจ ฉันได้ค้นพบเครื่องมือสร้างรายการที่ยอดเยี่ยมบางตัว
นี่คือ 11 อันดับแรกของฉันที่จะช่วยคุณเลือกเครื่องมือสร้างรายการงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่คุณชื่นชอบ:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและการทำงานร่วมกันด้วย AI)
ClickUp คือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน—ทรงพลังพอที่จะจัดการกับงานประจำวันของคุณ และ โครงการที่ซับซ้อนซึ่งทุกแผนกมีส่วนร่วมไม่ใช่แค่แอปรายการสิ่งที่ต้องทำอีกแอปหนึ่ง ด้วย AI ในตัวอย่างClickUp Brain มันเหมือนมีผู้ช่วยอัจฉริยะที่ปรับตัวตามความต้องการของคุณ
คุณสามารถพิมพ์คำขอที่กว้างๆ ได้ เช่น "วางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์" หรือ "จัดงานนอกสถานที่ของทีม" แล้ว ClickUp Brain จะแยกย่อยเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ พร้อมชื่องาน คำอธิบาย และกำหนดเวลา
แทนที่จะให้แค่รายการแบบเรียบๆ ClickUp Brain สามารถจัดโครงสร้างงานพร้อมงานย่อย ลำดับความสำคัญ และความเชื่อมโยงระหว่างงานได้
ตัวอย่างเช่น หากคุณขอให้มันสร้างปฏิทินเนื้อหา มันจะไม่เพียงแค่เขียนว่า "เขียนบทความบล็อก" แต่มันอาจสร้างงานแยกต่างหากสำหรับการระดมความคิด การร่าง การแก้ไข และการเผยแพร่ พร้อมกำหนดวันที่ครบกำหนดตามความเหมาะสม
หากคุณมีโปรเจ็กต์อยู่ใน ClickUp แล้ว ClickUp Brain สามารถสร้างรายการที่ต้องทำตามรูปแบบที่ผ่านมาหรือเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ได้ ทำให้คำแนะนำของมันเหมาะกับวิธีการทำงานของทีมคุณมากขึ้น
ส่วนที่ดีที่สุด? เมื่อสร้างเสร็จแล้ว รายการสิ่งที่ต้องทำที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณจะไม่หยุดนิ่ง คุณสามารถมอบหมายงานให้สมาชิกในทีม กำหนดลำดับความสำคัญ ติดตามความคืบหน้า และทำการติดตามผลอัตโนมัติได้ทั้งหมดภายใน ClickUp
โดยพื้นฐานแล้ว ClickUp Brain ช่วยลดความยุ่งยากในการวางแผนและจัดโครงสร้างงาน ทำให้คุณสามารถดำเนินการได้ทันที
ระบบ AI ยังสามารถเตรียมสรุปงานและกิจกรรมตามคำแนะนำเฉพาะเกี่ยวกับโทน, ความเข้าใจง่าย, และผู้ชมได้
ฟีเจอร์ Ask AI ของ ClickUp สามารถอัปเดตความคืบหน้าของทีมในแต่ละวันหรือรายสัปดาห์เกี่ยวกับงานที่แชร์ร่วมกันได้ ซึ่งหมายความว่าผู้จัดการสามารถรับทราบข้อมูลได้โดยไม่ต้องตรวจสอบงานแต่ละรายการตลอดเวลา
และ, AI Standups ของ ClickUp จะทำการตรวจสอบประจำวันโดยอัตโนมัติ รวบรวมการอัปเดตงานจากสมาชิกในทีมตามช่วงเวลาและรูปแบบที่คุณกำหนด
กำลังจัดการโครงการหลายโครงการอยู่ใช่ไหม? ผมขอแนะนำให้ใช้ฟิลด์กำหนดเองของ ClickUpเพื่อเพิ่มสรุปที่สร้างโดย AI และการอัปเดตโครงการเป็นคอลัมน์ในรายการงาน จากนั้นคุณจะได้รับภาพรวมอย่างรวดเร็วของทุกโครงการโดยไม่ต้องคลิกที่แต่ละงาน
หากคุณต้องการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำด้วยตนเองClickUp's Online To-do Listsและเช็คลิสต์จะช่วยให้คุณจัดระเบียบงานได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าคุณจะจัดการงานส่วนตัวหรือติดตามโครงการหลายขั้นตอน คุณสามารถสร้างงานพร้อมงานย่อย กำหนดวันที่ครบกำหนด และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม เพื่อให้มั่นใจในความชัดเจนของเจ้าของงาน
รายการตรวจสอบแบบซ้อนกันช่วยแบ่งแยกขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้น—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งต่าง ๆ เช่น รายการตรวจสอบการเริ่มต้นงานใหม่, กระบวนการอนุมัติเนื้อหา, หรือการติดตามงานประจำวัน ฟีเจอร์ที่มีมาในตัว เช่น ระดับความสำคัญ, การแจ้งเตือน, และความคิดเห็นแบบต่อเนื่อง ช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่ใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายของข้อมูลดิจิทัล
ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUp คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างตัวอย่างรายการสิ่งที่ต้องทำโดยอัตโนมัติจากงานและกำหนดเวลาที่มีอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ
- ใช้ClickUp AI Notetakerเพื่อสร้างรายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุมของคุณได้ทันที
- สร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อให้ได้ภาพรวมที่ชัดเจนของงานและโครงการของคุณ
- จัดการเอกสารทั้งหมดของคุณในที่เดียว เชื่อมโยงเอกสารเหล่านั้นกับงานโดยตรง และใช้เพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้น
- เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Slack, Google Calendar และ Trello เพื่อสร้างกระบวนการทำงานแบบรวมศูนย์
- ใช้ ClickUp Brain เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI นอกเหนือจากการสร้างและจัดการรายการที่ต้องทำของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แม้ว่าจะสามารถปรับแต่งได้สูง แต่ช่วงของฟีเจอร์ที่กว้างขวางอาจทำให้อินเทอร์เฟซรู้สึกซับซ้อนเกินไปในบางครั้ง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,900 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ฉันชื่นชมว่า ClickUp สามารถใช้ได้ตั้งแต่รายการสิ่งที่ต้องทำง่าย ๆ ไปจนถึงเครื่องมือการจัดการทีมอย่างครอบคลุมและเครื่องมือการจัดการโครงการที่ซับซ้อน มันเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมพร้อมตัวเลือกต่าง ๆ สำหรับการดูงาน, จุดสำคัญ, การตัดสินใจ, โอกาส, และการแจ้งเตือน
2. Taskade (ดีที่สุดสำหรับความเรียบง่ายและความสะดวกในการใช้งาน)
ทีมของคุณกำลังระดมความคิด ไอเดียไหลลื่น แต่การจับและจัดระเบียบทุกอย่างกลับรู้สึกวุ่นวาย ขอแนะนำTaskade— เครื่องมือเขียนและวางแผนที่ใช้งานง่ายด้วย AI ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณแยกงานออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้
ด้วย Taskade คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ ฟีเจอร์แชทและวิดีโอที่ผสานรวมไว้อย่างลงตัว ช่วยให้การจัดการรายการงาน แบ่งปันไอเดีย และขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ไปด้วยกันเป็นเรื่องง่าย
ทั้งหมดนี้ทำให้ Taskade เป็นแอปที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่ จริงๆ ทำได้สำเร็จ
คุณสมบัติเด่นของ Taskade
- รวมรายการสิ่งที่ต้องทำ งาน บันทึก และโครงร่างไว้ในที่เดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- รับเทมเพลตรายการตรวจสอบที่ปรับแต่งได้ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกระบวนการทำงาน เช่น การวางแผนโครงการ รายการงาน หรือการร่วมมือในทีม
- วิเคราะห์งานและจัดลำดับความสำคัญตามกำหนดเวลาและความสำคัญ
- ปรับป้ายกำกับ, สี, และวันครบกำหนดเพื่อการจัดระเบียบและการติดตามงานประจำวันของคุณได้ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ Taskade
- ในตอนแรก ผมพบว่าอินเทอร์เฟซของ Taskade ค่อนข้างซับซ้อนเกินไป โดยเฉพาะการสร้างงานที่ช่วยด้วย AI
ราคาของ Taskade
- ฟรีตลอดไป
- Taskade Pro: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- Taskade สำหรับทีม: $20/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Taskade
- G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 65 รายการ)
3. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานที่เสริมด้วย AI แบบภาพ)
Trelloเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับผู้ที่มีความสามารถในการจัดการและชอบเห็นภาพรวมได้ในทันทีมาเป็นเวลานาน ด้วยรูปแบบการ์ดและบอร์ดที่เป็นเอกลักษณ์ Trello ทำให้การจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของโครงการเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและจัดการได้
ตอนนี้ ด้วยคุณสมบัติการจัดการงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI Trello ได้ยกระดับขึ้นไปอีกขั้น ตัวอย่างเช่น ตอนนี้ผู้ใช้สามารถจับงานจากแหล่งต่างๆ เช่น คำสั่งเสียงผ่าน Siri ข้อความ Slack และอีเมล และจัดระเบียบไว้ในกล่องขาเข้าที่รวมศูนย์ คุณสมบัตินี้ช่วยลดความยุ่งเหยิงและทำให้มั่นใจว่าไม่มีงานใดถูกมองข้าม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- ผสานการทำงานกับแอปยอดนิยม เช่น Google Drive, Slack และ Dropbox เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การกำหนดวันครบกำหนดและการส่งการแจ้งเตือน ด้วยความช่วยเหลือจาก AI ของ Butler
- ดูโครงการได้อย่างยืดหยุ่นด้วยมุมมองกระดาน ปฏิทิน และไทม์ไลน์ เพื่อปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของ Trello
- เวอร์ชันฟรีของ Trello มีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับฟีเจอร์ขั้นสูงที่มีในทางเลือกอื่น ๆ มากมาย
- เนื่องจากรูปแบบการจัดวางที่มองเห็น Trello อาจกลายเป็นรกเมื่อจัดการโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีหลายทีมและงานหลายอย่าง
ราคาของ Trello
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $17. 5/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 13,500 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (23,100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?
ฉันใช้ Trello มาหลายปีแล้ว ทั้งในฐานะเครื่องมือจัดระเบียบรายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัวและเครื่องมือจัดการโครงการที่มีผู้ร่วมงานหลายคน ฉันยังคงใช้ Trello มาตลอดแม้จะมีตัวเลือกอื่นที่น่าสนใจ เพราะ Trello ใช้งานง่ายและสะดวกมาก
4. Notion AI (เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานส่วนตัวและการจัดการโครงการ)
Notion AI ยกระดับพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรของ Notion ด้วยการนำเสนอฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI อันทรงพลัง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สามารถสร้างรายการที่ต้องดำเนินการจากบันทึกการประชุมหรือเอกสารยาว ๆ ได้ ช่วยให้คุณเปลี่ยนการหารือให้กลายเป็นงานที่ต้องทำได้อย่างรวดเร็ว
ฉันได้ลองใช้มันเพื่อสรุปข้อความยาว ๆ เช่น บันทึกการประชุมหรือเอกสารโครงการ เพื่อให้ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญและสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่เกี่ยวข้องได้ เครื่องมือ AI ยังช่วยฉันในการแก้ไขและปรับปรุงคำอธิบายงานให้ชัดเจนและแม่นยำยิ่งขึ้น
ฉันประทับใจมากที่มันสามารถทำให้การระดมความคิดและการจัดการงานของฉันและทีมของฉันเป็นไปอย่างราบรื่นและง่ายดาย
🧠เกร็ดความรู้: Notion เกิดขึ้นที่เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น! การออกแบบที่เรียบง่ายและมินิมอลของมันได้รับแรงบันดาลใจจากปรัชญาญี่ปุ่น ผสมผสานความเรียบง่ายและการใช้งานได้อย่างลงตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion AI
- สรุปเนื้อหาที่ยาวให้รวดเร็วเพื่อดึงข้อมูลสำคัญจากเอกสาร, บันทึกการประชุม, หรือการอัปเดตโครงการ
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วยการสร้างเนื้อหาด้วย AI; ร่างอีเมล สร้างรายงาน หรือร่างโครงร่างโครงการใหม่ได้รวดเร็วขึ้น
- แทรกคำแนะนำจาก AI ลงในพื้นที่ทำงานของ Notion ซึ่งคุณสามารถแก้ไขและปรับแต่งเนื้อหาที่สร้างโดย AI ได้ ทำให้เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีม
ข้อจำกัดของ Notion AI
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดในเวอร์ชันฟรี ซึ่งจำกัดการเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้อยู่ในแผนพรีเมียม
- เนื้อหาที่สร้างโดย AI อาจต้องการการแก้ไขด้วยมือเพื่อความถูกต้องและความเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานเฉพาะทาง
ราคาของ Notion AI
- แผนฟรี: คุณสมบัติพื้นฐานสำหรับการใช้งานส่วนตัว
- บวก: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Notion AI มีให้บริการในรูปแบบส่วนเสริมในราคา $10 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Notion AI
- G2: ไม่มีคะแนนให้
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Notion
5. Trevor AI (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานอัจฉริยะ)
คุณเคยรู้สึกเหมือนกำลังจมอยู่ในงานที่ต้องทำและกำหนดเวลาที่เร่งรัดหรือไม่?Trevor AIจะช่วยคุณด้วยการรวบรวมงานทั้งหมด กำหนดเวลา และสิ่งที่ต้องทำไว้ในที่เดียว และไม่ใช่แค่การจัดระเบียบเท่านั้น; คุณสมบัติการจัดตารางเวลาขั้นสูงของ Trevorจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลาของคุณได้อย่างแท้จริง
มันผสานการทำงานกับปฏิทินของคุณ โดยซิงค์งานและกำหนดเวลาโดยอัตโนมัติ—ไม่ต้องสลับแอปไปมาอีกต่อไป
แต่มันไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น Trevor AI จะเรียนรู้พฤติกรรมของคุณ ตรวจสอบตารางเวลาของคุณทุกวัน และส่งคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อปรับปรุงกิจวัตรของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trevor AI
- กำหนดตารางงานด้วยฟังก์ชันลากและวาง พร้อมผสานคำแนะนำการจัดตารางเวลาของ Trevor
- ใช้โหมดโฟกัสเพื่อแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนที่เล็กและสามารถดำเนินการได้ และใช้เทคนิคการจัดสรรเวลาเพื่อการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกขัดจังหวะ
ข้อจำกัดของ Trevor AI
- ฉันพบว่ามันยากที่จะเข้าใจเครื่องมือนี้ในครั้งเดียว มันต้องการการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกำหนดค่าการตั้งค่าและความต้องการในการทำงาน
- บางครั้งอาจเกิดปัญหาการซิงค์เล็กน้อยกับแอปพลิเคชันปฏิทินหรือซอฟต์แวร์จัดการงานและการเขียนด้วย AI
ราคาของ Trevor AI
- แผนฟรี
- โปรแพลน: 6 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิว Trevor AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
6. TimeHero (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวลาและการปฏิบัติตามกำหนดเวลา)
อะไรที่ทำให้Tim eH eroแตกต่าง? มันสามารถปรับตัวได้อย่างจริงจัง
ตารางเวลาเปลี่ยนหรือลำดับความสำคัญเปลี่ยนไปใช่ไหม? ไม่มีปัญหา—TimeHero ปรับแผนโครงการทั้งหมดได้อย่างราบรื่นทันที
หนึ่งในคุณสมบัติที่เจ๋งที่สุดของ TimeHero คือมันมอบมุมมองแบบเรียลไทม์ที่ชัดเจนราวกับคริสตัลให้กับผู้จัดการเกี่ยวกับตารางเวลาและความสามารถของทีม ซึ่งหมายความว่าการจัดสรรทรัพยากรที่ชาญฉลาดขึ้นและการทำงานร่วมกันที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
และมันดียิ่งขึ้นไปอีก: ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การติดตามเวลา การจัดลำดับความสำคัญอัจฉริยะ การทำงานอัตโนมัติของงาน และการแจ้งเตือนความล่าช้าเชิงรุก TimeHero ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณได้อย่างเป็นธรรมชาติ
คุณสมบัติเด่นของ TimeHero
- เพิ่มงานและโครงการอย่างรวดเร็วโดยใช้การผสานรวม, แม่แบบ, งานที่เกิดขึ้นซ้ำ, และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
- แบ่งปันโครงการและการอัปเดตกับทีมของคุณในพื้นที่ทำงานร่วมกัน
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วยการตั้งค่าเพียงครั้งเดียว ให้ TimeHero จัดการงานที่ซ้ำซากเหมือนนาฬิกา
ข้อจำกัดของ TimeHero
- แม้ระบบอัตโนมัติจะช่วยให้การจัดการงานเป็นไปอย่างราบรื่น แต่ก็อาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของโครงการที่ซับซ้อนซึ่งต้องการการดูแลควบคุมด้วยมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์
ราคา TimeHero
- พื้นฐาน: 5 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ส่วนบุคคล: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 27 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ TimeHero
- G2: 4. 4/5 (20 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (23 รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง TimeHero อย่างไรบ้าง?
TimeHero เป็นแอปพลิเคชันที่ผสานรวมกับ AI อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ทราบถึงสิ่งที่ควรให้ความสนใจในทันที ก่อนที่จะมี TimeHero ฉันพบว่ามันยากที่จะตัดสินใจว่าควรทำภารกิจใดก่อนเมื่อมีภารกิจต่าง ๆ มากมายที่ต้องทำ TimeHero ได้แก้ไขปัญหานี้โดยการจัดตารางเวลาสำหรับภารกิจประจำวันของฉัน
7. Taskaid (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล)
เคยต้องการผู้ช่วยส่วนตัวที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณหรือไม่? ขอแนะนำTaskaid เครื่องมือจัดการงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI สร้างขึ้นบนเทคโนโลยี GPT ที่ล้ำสมัย Taskaid ไม่เพียงแต่เตือนความจำขั้นพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังช่วยวางแผนกำหนดการอย่างชาญฉลาดและปรับเปลี่ยนตารางเวลาของคุณแบบเรียลไทม์อีกด้วย
Taskaid ผสานการทำงานกับเครื่องมือเขียน AI ที่คุณชื่นชอบและให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงการจัดลำดับความสำคัญของงาน และด้วยการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง Taskaid สามารถคาดการณ์เวลาที่คุณจะทำงานเสร็จและแม้กระทั่งแจ้งเตือนความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น ก่อน ที่มันจะขัดขวางความก้าวหน้าของคุณ
แต่นั่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ Taskaid ยังสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างชาญฉลาด โดยพิจารณาจากกำหนดเวลา ปริมาณงาน และแม้แต่ความพร้อมของทีมคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Taskaid
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกทีมคนอื่นๆ ตามเวลาที่สะดวกของแต่ละคน
- วิเคราะห์แนวโน้มการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
- เข้าถึงความสามารถขั้นสูงในเวอร์ชัน Pro เพื่อปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและฟังก์ชันการจัดการงานที่ได้รับการปรับปรุง
ข้อจำกัดของ Taskaid
- การเข้าถึงฟีเจอร์ Pro ของ Taskaid ต้องมีการสมัครสมาชิก
ราคาของ Taskaid
- ข้อดี: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Taskaid
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
8. Taskheat AI Assistant (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบงานและการมีสมาธิ)
คุณเบื่อกับการจ้องรายการสิ่งที่ต้องทำที่ไม่มีวันสิ้นสุดและดูเหมือนจะไม่สั้นลงเลยหรือไม่?Taskheat AI Assistantนำเสนอการเปลี่ยนแปลงที่สดชื่นให้กับคุณ แทนที่จะเพียงแค่แสดงรายการงาน มันใช้รูปแบบแผนผังที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งช่วยให้คุณ เห็นจริงๆ ว่างานของคุณมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
แนวทางที่เน้นภาพนี้ไม่ได้สวยงามเพียงอย่างเดียว—แต่ยังเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดลำดับความสำคัญสิ่งที่สำคัญจริง ๆ และทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้น ทำให้การจัดการงานกลายเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติเด่นของ Taskheat AI Assistant
- อัตโนมัติการแจ้งเตือนงานและติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
- รับคำแนะนำและข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดเพื่อจัดระเบียบงานตามรูปแบบการทำงานของคุณ
- ติดตามงานของคุณได้ทุกที่ด้วยการซิงค์ข้อมูลระหว่าง Mac, iPad และ iPhone
- มอบหมายงานให้ผู้อื่นและทำงานร่วมกับทีมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการขนาดใหญ่
ข้อจำกัดของงาน
- ขณะนี้ Taskheat มีให้บริการเฉพาะบนอุปกรณ์ Mac และ iOS เท่านั้น ซึ่งจำกัดการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ Windows หรืออุปกรณ์ Android
ราคาของ Taskheat
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Taskheat
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. Todoist (ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานและความเรียบง่าย)
Todoistเป็นเครื่องมือจัดการงานที่ได้รับความนิยมซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องความเรียบง่ายและความหลากหลาย สามารถใช้จัดการงานประจำวันได้อย่างดี แม้แต่กับโปรเจกต์ที่ซับซ้อน หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือระบบแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง ซึ่งช่วยให้คุณไม่พลาดงานสำคัญ เช่น การซื้อของอย่างนมเมื่อคุณอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ต
ด้วยการซิงค์ปฏิทินและอีเมล, ฟังก์ชันคำสั่งเสียง, และเทมเพลตที่ปรับแต่งได้, Todoist ช่วยให้คุณจัดระเบียบและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- สร้างโครงการและแบ่งย่อยออกเป็นงานและงานย่อยที่สามารถจัดการได้
- จัดหมวดหมู่ภารกิจด้วยป้ายกำกับตามบริบท, ความสำคัญ, หรือสถานที่
- สร้างตัวกรองแบบกำหนดเองเพื่อดูงานตามวันที่ครบกำหนด, ความสำคัญ, และป้ายกำกับ
- กำหนดระดับความสำคัญเพื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุดของคุณ
- ติดตามความก้าวหน้าและรักษาแรงจูงใจด้วยการสะสมคะแนนกรรมจากงานที่เสร็จสมบูรณ์
ข้อจำกัดของ Todoist
- มันไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลาแบบดั้งเดิม ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงาน
- แพลตฟอร์มนี้มีตัวเลือกการปรับแต่งน้อยกว่าเครื่องมืออื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบงานในรูปแบบที่ยืดหยุ่นทางสายตา
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $2/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (750+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,400 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Todoist อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบความยืดหยุ่นที่ Todoist มอบให้สำหรับการจัดระเบียบงาน ด้วยตัวเลือกสำหรับลำดับความสำคัญ กำหนดเวลา ป้ายกำกับ และโครงการต่างๆ การซิงค์ข้ามแพลตฟอร์มเป็นข้อดีอย่างมาก ทำให้ฉันสามารถเข้าถึงงานได้จากทุกอุปกรณ์ การแจ้งเตือนและการเตือนความจำก็สะดวกมากเช่นกัน เพื่อให้แน่ใจว่าฉันจะไม่ลืมอะไรเลย
10. การเคลื่อนไหว (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวลาอัจฉริยะและการเพิ่มประสิทธิภาพ)
การจัดระเบียบ การจัดตารางเวลา และการติดตามสิ่งที่ต้องทำของคุณอาจเป็นเรื่องปวดหัว แต่ระบบอัจฉริยะอย่างMotionช่วยทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น ระบบ AI ของมันช่วยลดการคาดเดาในการจัดการงานของคุณ ช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญและวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากประสบการณ์ของฉัน มันเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงได้ในการรักษาประสิทธิภาพและจัดการทุกสิ่งทุกอย่าง
นี่คือวิธีการทำงาน: เมื่อคุณสร้างโปรเจ็กต์ขึ้นมา คุณเพียงแค่ป้อนงานของคุณ, ความสำคัญ, กำหนดเวลา, และระยะเวลาที่คาดไว้ จากนั้น AI ของ Motion จะเข้ามาช่วยจัดการอย่างชาญฉลาด โดยผสานทุกอย่างเข้าด้วยกันเป็นตารางเวลาที่เหมาะกับคุณอย่างเฉพาะตัวสำหรับวันหรือสัปดาห์ของคุณ
🧠เกร็ดความรู้: การเขียนรายการช่วยให้สมองของเราหลั่งโดปามีนทุกครั้งที่เราทำสิ่งต่าง ๆ เสร็จ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการเสร็จสิ้นงานหนึ่งจึงรู้สึกเหมือนถูกรางวัลเล็ก ๆ!
คุณสมบัติเด่นของ Motion
- เชื่อมต่อปฏิทินของคุณและให้ AI จัดการและจัดลำดับความสำคัญของงานของคุณโดยอัตโนมัติ
- สร้างกิจวัตรที่เป็นเอกลักษณ์ตามนิสัยการทำงานของคุณ
- ปรับแต่งรายการงานและกระบวนการทำงานให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
- ตั้งค่าการพึ่งพาของงานเพื่อให้การเสร็จสิ้นงานหนึ่งงานกระตุ้นงานถัดไปโดยอัตโนมัติ
การจำกัดการเคลื่อนไหว
- แม้ว่าเครื่องมือนี้จะมอบฟังก์ชันการทำงานที่ยอดเยี่ยม แต่ผู้ใช้อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และปรับตัวกับระบบการจัดตารางงานที่มีความยืดหยุ่น
- ตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับมุมมองงานมีจำกัด
การกำหนดราคาแบบเคลื่อนไหว
- บุคคล: 19 ดอลลาร์/เดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: 12 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจมืออาชีพ: กำหนดราคาเอง
คะแนนและรีวิวการเคลื่อนไหว
- G2: 4. 0/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Motion อย่างไรบ้าง?
ฉันใช้ Motion สำหรับการจัดการงานส่วนตัวทั้งในงานและชีวิตส่วนตัว หากฉันต้องการจำอะไรบางอย่าง ฉันสามารถจดบันทึกได้อย่างรวดเร็วพร้อมวันที่ครบกำหนดและความสำคัญ และรู้ว่าฉันไม่ต้องจำมัน – Motion จะจัดการตารางเวลาให้ฉันเอง
อ่านเพิ่มเติม:รีวิวแอป Motion: การจัดตารางด้วย AI เหมาะกับคุณหรือไม่?
11. monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันและการจัดการเวิร์กโฟลว์)
การสื่อสารของทีมคุณติดอยู่ในอีเมลที่ไม่มีที่สิ้นสุดและสเปรดชีตที่สับสนหรือไม่?monday.comมีวิธีที่ดีกว่า
นี่คือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบร่วมมือที่ออกแบบมาเพื่อรวบรวมทีมทุกขนาดให้มาทำงานร่วมกัน ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ด้วยหน้าตาที่มองเห็นได้และปรับแต่งได้ตามต้องการ คุณสามารถติดตามความคืบหน้า จัดการงาน และดูได้ว่าใครกำลังทำอะไรอยู่
แต่เวทมนตร์ที่แท้จริงอยู่ที่ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของ monday.com ลองนึกถึง: การตั้งค่าทริกเกอร์และการดำเนินการที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อจัดการกับงานที่น่าเบื่อ เช่น การมอบหมายงาน การอัปเดตสถานะ และการแจ้งเตือน สิ่งนี้ช่วยประหยัดเวลาของทีม ลดข้อผิดพลาด และให้ทุกคนมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมที่ใหญ่กว่า—เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของคุณ
monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- มองเห็นภาพงานและติดตามความคืบหน้าด้วยมุมมองบอร์ดต่างๆ รวมถึงคัมบัง แผนภูมิแกนต์ ปฏิทิน และตาราง
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น Slack, Google Drive และ Microsoft Teams เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคุณ
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่าง ๆ และสร้างรายงานโดยละเอียดเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของทีมและประสิทธิผลของโครงการ
- รวมศูนย์การสื่อสารของทีมด้วยความคิดเห็น การกล่าวถึง (@mentions) และการแนบไฟล์ภายในงาน
monday.com ข้อจำกัด
- แม้ว่าแพลตฟอร์มนี้จะมีความยืดหยุ่น แต่ผู้ใช้ใหม่อาจรู้สึกว่ามีตัวเลือกการปรับแต่งมากมายจนทำให้รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
- ราคาที่สูงขึ้นจำกัดการเข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูง ซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพ
monday.com ราคา
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: 9 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)
👀คุณรู้หรือไม่? คำว่า 'Kanban' ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการบริหารโครงการสมัยใหม่มีความหมายตรงตัวว่า 'ป้ายสัญญาณ' ในภาษาญี่ปุ่น โดยได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเติมสินค้าบนชั้นวางตามความต้องการของลูกค้า
ทำให้งานของคุณเป็นอัตโนมัติด้วยเครื่องมือสร้างรายการด้วย AI
การจัดการงานไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เครื่องมือสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่ใช้ AI อย่าง ClickUp สามารถเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการที่มีโครงสร้าง ช่วยจัดระเบียบงาน กำหนดลำดับความสำคัญ และแยกย่อยโครงการที่ซับซ้อนให้เสร็จสิ้นได้ในไม่กี่วินาที
ด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณสามารถสร้างรายการงานตามเป้าหมายของโครงการ กำหนดเส้นตายโดยอัตโนมัติ และรับคำแนะนำอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ไม่ว่าคุณจะจัดการปฏิทินเนื้อหา ติดตามลูกค้าเป้าหมาย หรือวางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ AI ของ ClickUp จะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้เสมอ
แล้วทำไมต้องรอ?ลงทะเบียนใช้ ClickUpและให้ AI จัดการงานหนักในรายการที่ต้องทำของคุณ!