10 อันดับผู้ช่วยจดบันทึก AI สำหรับ Google Meet ในปี 2025

ระหว่างที่คุณกำลังประชุมผ่าน Google Meet ครึ่งทาง คุณได้ยินเสียงว่า 'เดี๋ยวนะ รายการที่ต้องดำเนินการคืออะไรอีกครั้ง?' การเลื่อนดูแชทอย่างรวดเร็วก็ไม่ได้ช่วยอะไร และดูเหมือนไม่มีใครจดบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ตอนนี้คุณต้องมาพยายามปะติดปะต่อข้อมูลเอง แทนที่จะเดินหน้าต่อไป
ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI สำหรับ Google Meet สามารถช่วยคุณประหยัดเวลาจากความวุ่นวายและทำให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น พวกเขาจะบันทึกทุกสิ่งทุกอย่าง—จุดสำคัญ, การตัดสินใจ, งานที่ต้องทำ—เพื่อให้คุณไม่ต้องทำเอง
มาดูตัวเลือกที่ดีที่สุดเพื่อให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพและบันทึกข้อมูลได้อย่างง่ายดาย 🧑💻
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือบันทึกโน้ต AI สำหรับ Google Meet?
ผู้จดบันทึกที่ดีควรทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ใช่สร้างงานเพิ่มเติม การเลือกผู้จดบันทึกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการประชุมและประเภทของบันทึกที่คุณต้องการ
นี่คือคุณสมบัติหลักบางประการที่ควรพิจารณาในเครื่องมือ AI สำหรับบันทึกการประชุม:
- ความถูกต้องในการถอดความ: จับใจความสนทนาได้อย่างชัดเจนและลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด
- การระบุผู้พูด: แยกแยะผู้เข้าร่วมประชุมสำหรับบันทึกที่เป็นระบบ
- ความสามารถในการสรุป: เน้นประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการเพื่อการอ้างอิงอย่างรวดเร็วในการประชุมครั้งต่อไป
- การตั้งค่าการปรับแต่ง: อนุญาตให้จัดรูปแบบส่วนตัว, สรุป, และติดแท็กคำสำคัญ
- คุณสมบัติการส่งออกและการแบ่งปัน: บันทึกโน้ตและสรุปการประชุมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อทำให้การร่วมมือกันง่ายขึ้น
- ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว: ปกป้องข้อมูลการประชุมที่ละเอียดอ่อนผ่านการเข้ารหัสและมาตรการการปฏิบัติตามข้อกำหนด
🔍 คุณรู้หรือไม่? Google Meet เคยเป็นบริการที่ต้องได้รับคำเชิญเท่านั้น ในปี 2017 มันถูกเรียกว่า 'Google Hangouts Meet' และสามารถใช้ได้เฉพาะผู้ใช้ G Suite เท่านั้น จนกระทั่งปี 2020 ที่ Google ทำให้บริการนี้ฟรีสำหรับทุกคน—พอดีกับช่วงที่การทำงานทางไกลกำลังบูม
สรุป: 10 โปรแกรมจดโน้ต AI ที่ดีที่สุดสำหรับ Google Meet
ไม่แน่ใจว่าจะใช้เครื่องมือใดที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณมากที่สุด? นี่คือสรุปสั้น ๆ ของผู้ช่วยจดบันทึก AI สำหรับ Google Meet ที่ดีที่สุด พร้อมจุดเด่นและกลุ่มผู้ใช้ที่เหมาะสม:
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา
|ClickUp
|– ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI พร้อมการผสานงานและเอกสาร – การสกัดรายการที่ต้องดำเนินการ – กระบวนการทำงานอัตโนมัติจากการประชุมสู่การปฏิบัติ
|ทีมโครงการที่ต้องการกระบวนการทำงานแบบครบวงจรตั้งแต่การประชุมจนถึงการดำเนินการ
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ราศีเมถุน
|– การผสานรวมกับ Google Workspace โดยตรง – การซิงค์ Google Docs โดยตรง – รองรับหลายภาษาสำหรับทีมทั่วโลก
|ทีมที่ฝังตัวอยู่ใน Google Workspace ที่ต้องการการจดบันทึกและการผสานรวมที่ไร้รอยต่อ
|เฉพาะ Google Workspace Enterprise; ราคาพิเศษ
|แทคติค
|– รองรับหลายแพลตฟอร์ม (Meet, Zoom, Teams) – แท็กถอดความแบบเรียลไทม์ – รองรับการทำงานเป็นทีมข้ามแพลตฟอร์ม
|ทีมข้ามแพลตฟอร์มที่ติดตามการสนทนาผ่านแพลตฟอร์มการประชุมวิดีโอหลายแห่ง
|ฟรี; โปร: $12/เดือนต่อผู้ใช้; ทีม: $20/เดือนต่อผู้ใช้
|สรุปสั้น
|– ไฮไลท์พร้อมเวลา– การติดตามผลด้วย AI– ไฮไลท์วิดีโอสำหรับทีมขาย
|ทีมขายและทีมความสำเร็จของลูกค้าที่ต้องการไฮไลท์วิดีโออย่างรวดเร็วและการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ
|ฟรี; โปร: $29/เดือน ต่อผู้ใช้; ธุรกิจ: $98/เดือน ต่อผู้ใช้
|สคริบเบิล
|– บันทึกพร้อมสำหรับการศึกษา – เครื่องสร้างแบบทดสอบ/คำถาม – บันทึกการสนทนาพร้อมเวลาสำหรับการศึกษา
|นักการศึกษาและทีมฝึกอบรมที่ต้องการบันทึกการประชุมที่สามารถแปลงเป็นเอกสารการศึกษาได้
|ฟรี; โปร: $20/เดือนต่อผู้ใช้; ทีม: ราคาตามความต้องการ (เรียกเก็บเงินรายปี)
|บลูดอท
|– การสกัดโค้ดสแนปช็อต– การติดแท็กการตัดสินใจทางเทคนิค– การผสานรวมการจัดการโครงการ
|ทีมเทคนิคและวิศวกรรมที่ต้องการติดตามการสนทนาเกี่ยวกับโค้ดและสถาปัตยกรรม
|ฟรี; พื้นฐาน: $18/เดือนต่อผู้ใช้; โปร: $25/เดือนต่อผู้ใช้
|อ่านโดย AI
|– สรุปการประชุมอย่างรวดเร็ว– ไฮไลท์สำคัญ– การจัดหมวดหมู่รายการที่ต้องดำเนินการ
|ทีมที่ต้องการสรุปการประชุมที่รวดเร็วและเข้าใจง่าย พร้อมการติดตามรายการดำเนินการ
|ฟรี; โปร: $19.75/เดือนต่อผู้ใช้; เอ็นเตอร์ไพรส์: $29.75/เดือนต่อผู้ใช้
|Otter. ai
|– การถอดเสียงหลายภาษา– การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์– การระบุผู้พูด
|ทีมไฮบริดและทีมระดับโลกที่ต้องการการสนับสนุนการประชุมหลายภาษาพร้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|ฟรี; Pro: $16.99/เดือนต่อผู้ใช้; Business: $30/เดือนต่อผู้ใช้
|MeetGeek
|– การวิเคราะห์ประสิทธิผลของการประชุม– การติดตามความรู้สึก– สรุปเฉพาะบทบาท
|ทีมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในการปรับวัฒนธรรมการประชุมและการติดตามการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าให้เหมาะสมที่สุด
|ฟรี; โปร: $19/เดือน ต่อผู้ใช้; ธุรกิจ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้; เอ็นเตอร์ไพรส์: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
|เข้าใจ
|– การติดตามความสัมพันธ์กับลูกค้า– การจับคู่ผลลัพธ์ที่ส่งมอบโดยอัตโนมัติ– การติดตามประวัติการติดต่อ
|ทีมที่ติดต่อกับลูกค้า (บริษัทที่ปรึกษา, เอเจนซี่) ที่ต้องการประวัติการติดต่อกับลูกค้าอย่างละเอียด
|ฟรี; พรีเมียม: $19/เดือนต่อผู้ใช้; ทีมเอดิชั่น: $29/เดือนต่อผู้ใช้; ทีมเอดิชั่นโปร: $39/เดือนต่อผู้ใช้
10 อันดับสุดยอดเครื่องมือจดบันทึก AI สำหรับ Google Meet
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ไม่มีปัญหาขาดแคลนผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI สำหรับ Google Meet แต่ไม่ใช่ทุกตัวที่จะทำงานได้อย่างถูกต้อง บางตัวมีปัญหาเรื่องความแม่นยำ ในขณะที่บางตัวทำให้การแชร์หรือจัดระเบียบบันทึกซับซ้อนเกินความจำเป็น
นี่คือสิบตัวเลือกการจัดส่งเพื่อช่วยคุณประหยัดเวลาในการทดสอบทั้งหมด 🙌🏼
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกการประชุมด้วย AI และการจัดการเวิร์กโฟลว์)
งานในวันนี้เสียหาย
โครงการ ความรู้ และการสนทนาต่างกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน ทำให้ทีมทำงานช้าลงClickUpแก้ไขปัญหานี้ด้วย แอปสำหรับทุกงาน ที่รวมการจัดการโครงการ เอกสาร และการสื่อสารไว้ในที่เดียว—ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยให้ทีมทำงานได้เร็วขึ้น
การประชุมไม่จำเป็นต้องเป็นความยุ่งเหยิงของบันทึกที่หายไป รายการที่ต้องทำที่พลาด และการติดตามผลที่ไม่มีที่สิ้นสุด ClickUp เชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกัน—เปลี่ยนการสนทนาให้เป็นผลลัพธ์โดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก
ClickUp AI Notetakerบันทึกการสนทนาโดยอัตโนมัติ สร้างสรุปที่มีโครงสร้าง และดึงรายการที่ต้องดำเนินการ พร้อมเชื่อมโยงทุกอย่างกับงานและเอกสาร
ทีมการตลาดที่กำลังหารือเกี่ยวกับแคมเปญต่อไปของพวกเขาผ่านการประชุมทาง Google Meet ไม่จำเป็นต้องทำรายการทุกสิ่งที่ต้องส่งมอบด้วยตนเอง. AI จะช่วยเน้นจุดสำคัญโดยอัตโนมัติ เช่น กำหนดเวลาสำหรับการสร้างสรรค์โฆษณา, ไอเดียสโลแกนใหม่, และกลยุทธ์ของคู่แข่งที่ควรนำมาทบทวนอีกครั้ง พร้อมทั้งมอบหมายการติดตามงานให้กับบุคคลที่เหมาะสม.
แต่ ClickUp AI Notetaker ไม่ได้หยุดอยู่แค่การถอดความ
รายการที่ต้องดำเนินการจะกลายเป็นงานใน ClickUp ดังนั้นการติดตามผลจะไม่สูญหาย ทีมขายที่กำลังเจรจาสัญญาสามารถให้ ClickUp สกัดข้อมูลคำขอสำคัญจากลูกค้าโดยอัตโนมัติ เช่น การปรับเงื่อนไขการชำระเงินหรือการเพิ่มข้อกำหนดเฉพาะ และมอบหมายให้กับทีมกฎหมาย ซึ่งช่วยให้การทำงานเป็นระเบียบโดยไม่ต้องใช้รายการสิ่งที่ต้องทำแยกต่างหาก
คลิกอัพ เบรน
ClickUp Brainทำให้การค้นหาข้อมูลเป็นเรื่องง่าย แทนที่จะต้องค้นหาผ่านบันทึกต่างๆ ทีมงานสามารถถามคำถามโดยตรงกับ AI เช่น "ลูกค้าได้ร้องขออะไรในการประชุมเดือนที่แล้ว?" หรือ "ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์คืออะไร?" และได้รับคำตอบทันที
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการโทรติดตามผลสามารถดึงข้อมูลการกล่าวถึงทุกครั้งของคำขอฟีเจอร์เฉพาะได้ทันที
📮ClickUp Insight: 30% ของพนักงานเชื่อว่าการทำงานอัตโนมัติสามารถช่วยประหยัดเวลาได้ 1–2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในขณะที่ 19% ประเมินว่าจะสามารถเพิ่มเวลาได้ 3–5 ชั่วโมงสำหรับการทำงานที่ต้องใช้สมาธิและความลึก
แม้การประหยัดเวลาเพียงเล็กน้อยก็สามารถสะสมได้: เพียงสองชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่คืนกลับมา เท่ากับมากกว่า 100 ชั่วโมงต่อปี—เวลาที่สามารถนำไปใช้เพื่อความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงกลยุทธ์ หรือการเติบโตส่วนบุคคลได้ 💯ด้วย ClickUp AI Agents และClickUp Brain คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้ทั้งกระบวนการ สร้างการอัปเดตโครงการ และเปลี่ยนบันทึกการประชุมของคุณให้กลายเป็นขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ทั้งหมดนี้ภายในแพลตฟอร์มเดียว ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหรือการผสานรวมเพิ่มเติม—ClickUp รวมทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำงานอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณไว้ในที่เดียว
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: RevPartners ลดค่าใช้จ่าย SaaS ลง 50% ด้วยการรวมเครื่องมือสามตัวเป็นหนึ่งเดียวใน ClickUp—ได้รับแพลตฟอร์มที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวพร้อมฟีเจอร์มากขึ้น การทำงานร่วมกันที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และแหล่งข้อมูลเดียวที่ง่ายต่อการจัดการและขยายขนาด
ClickUp Docs
ClickUp Docsรวมศูนย์และจัดระเบียบบันทึกการประชุมทั้งหมดไว้ในที่เดียว บทถอดความและสรุปจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมไม่พลาดการสนทนาที่สำคัญ
ทีมกฎหมายที่กำลังสรุปสัญญาสามารถอ้างอิงการเจรจาต่อรองในอดีตได้อย่างรวดเร็ว และติดแท็กส่วนที่ต้องการเฉพาะ ทำให้การติดตามการเปลี่ยนแปลงและการตัดสินใจในระยะยาวเป็นเรื่องง่าย
ในทำนองเดียวกันClickUp Notepadมอบพื้นที่ส่วนตัวสำหรับจดบันทึกไอเดียอย่างรวดเร็ว ก่อนจะนำไปพัฒนาเป็นงานที่มีโครงสร้าง ตัวอย่างเช่น นักออกแบบที่กำลังระดมความคิดเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถจดบันทึกข้อเสนอแนะจากการประชุมกับลูกค้า และนำไอเดียเหล่านั้นมาปรับเป็นแผนปฏิบัติการในภายหลัง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ซิงค์อย่างราบรื่นกับ Google Meet และ Zoom: บันทึก, ถอดความ, และจัดการการประชุมใน ClickUpเพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกโดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม
- ค้นหาข้อมูลสำคัญได้ทันที: ค้นหารายงานการประชุมด้วยคำสำคัญ กรองผู้พูด และย้อนกลับไปยังการสนทนาโดยไม่ต้องเล่นซ้ำการบันทึก
- ทำให้การบันทึกการประชุมเป็นมาตรฐานได้อย่างง่ายดาย: ใช้เทมเพลตการบันทึกที่ปรับแต่งได้เพื่อจัดโครงสร้างสรุปการประชุม, รายการที่ต้องดำเนินการ, และข้อสรุปที่สำคัญเพื่อความสม่ำเสมอ
- สร้างสรุปทันที: ย่อการประชุมที่ยืดยาวให้เหลือเพียงประเด็นสำคัญ ช่วยให้ทีมติดตามข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
- ผสานบันทึกกับแชท: โพสต์สรุปและรายการดำเนินการที่สร้างโดย AI ลงในClickUp Chatได้โดยตรง เพื่อให้การสนทนาและการติดตามผลอยู่ในที่เดียว
- รักษาการประชุมและตารางเวลาให้เชื่อมโยงกัน: ซิงค์บันทึกการประชุมกับมุมมองปฏิทิน ClickUpและการผสานรวมกับ Google Calendar ของ ClickUp เพื่อให้การสนทนาสอดคล้องกับกำหนดเวลาและความสำคัญ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้บันทึกข้อความปัจจุบันรองรับภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยมีตัวเลือกภาษาจำกัดสำหรับการถอดความและสรุปเนื้อหา
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,040+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร
ผู้ใช้ G2 คนหนึ่งได้แบ่งปันประสบการณ์การใช้งาน ClickUp ของพวกเขา:
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์ที่มีความหลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันได้อย่างน้อย 10 เท่า ฉันชอบการผสมผสานระหว่างการจัดการงานส่วนตัว การจัดการความรู้ทางธุรกิจ บันทึกย่ออย่างรวดเร็ว และ AI ClickUP brain นั้นยอดเยี่ยมมาก มันเข้าใจบริบทได้อย่างน่าทึ่งและเป็นเสมือนผู้ช่วยที่ทรงพลังอย่างแท้จริง เอกสารซ้อน, ลำดับชั้นของงาน, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, การกรองขั้นสูง... แอปนี้มีทุกอย่างที่คุณต้องการ และไม่ซับซ้อนเกินไปที่จะเริ่มต้นใช้งาน นอกจากนี้ยังมีการผสานรวมที่มีประโยชน์กับแพลตฟอร์มธุรกิจมาตรฐานซึ่งยอดเยี่ยมมาก
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์ที่มีความหลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันได้อย่างน้อย 10 เท่า ฉันชอบการผสมผสานระหว่างการจัดการงานส่วนตัว การจัดการความรู้ทางธุรกิจ การจดบันทึกอย่างรวดเร็ว และ AI ClickUP brain นั้นยอดเยี่ยมมาก มันเข้าใจบริบทได้อย่างน่าทึ่งและเป็นผู้ช่วยที่ทรงพลังอย่างแท้จริง เอกสารซ้อน, ลำดับชั้นของงาน, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, การกรองขั้นสูง... แอปนี้มีทุกอย่าง และไม่ซับซ้อนเกินไปที่จะเริ่มต้นใช้งาน นอกจากนี้ยังมีการผสานรวมที่มีประโยชน์กับแพลตฟอร์มธุรกิจมาตรฐานซึ่งยอดเยี่ยมมาก
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: พื้นหลังที่คุณเห็นเคยมี... ไดโนเสาร์? เมื่อ Google แนะนำพื้นหลังเสมือนจริงครั้งแรก หนึ่งในตัวเลือกแรกๆ คือฉากป่าดึกดำบรรพ์ที่มีไดโนเสาร์เดินไปมาอย่างสบายๆ น่าเสียดายที่พวกมันไม่ได้อยู่ lâuนัก
2. Gemini (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Google Workspace ต้นฉบับ)
Google ได้เพิ่มฟีเจอร์บันทึกโน้ตด้วย AI ซึ่งขับเคลื่อนโดย Gemini เข้าไปใน Meet แล้ว เครื่องมือที่ติดตั้งมาในตัวนี้จะบันทึกบทสนทนาของคุณโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องใช้แอปหรือส่วนขยายเพิ่มเติม
บันทึกจะถูกส่งตรงไปยัง Google Docs ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งหากทีมของคุณใช้เครื่องมือ Google Workspace เป็นประจำทุกวัน
คุณสามารถดำเนินการตามรายการที่ต้องทำ รับสรุปการประชุม และทำงานร่วมกันในบันทึกได้โดยไม่ต้องออกจากหน้าต่าง Meet ของคุณ ผู้บันทึกจะรองรับหลายภาษาด้วย ดังนั้นทีมทั่วโลกจึงสามารถรับสรุปในภาษาที่พวกเขาต้องการได้
คุณสมบัติเด่นของราศีเมถุน
- เปลี่ยนการสนทนาในที่ประชุมให้กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งจะถูกซิงค์ไปยัง Google Tasks โดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณสามารถติดตามงานที่ต้องติดตามได้ทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
- สร้างสรุปการประชุมที่ปรับแต่งตามความต้องการในหลายภาษา โดยคงบริบทและความละเอียดอ่อนของบทสนทนาไว้อย่างครบถ้วน
- แยกการสนทนาที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนๆ ตามหัวข้อ พร้อมระบุเวลาเพื่อความสะดวกในการอ้างอิงและการนำทาง
- ทำงานร่วมกันในบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์ผ่าน Google Docs ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถเพิ่มความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างการประชุมได้
ข้อจำกัดของราศีเมถุน
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับการจัดรูปแบบและการจัดระเบียบบันทึก
- มีให้เฉพาะผู้ใช้ Google Workspace Enterprise เท่านั้น
- ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรสำหรับการประมวลผลแบบเรียลไทม์
- ไม่มีการวิเคราะห์ขั้นสูงหรือข้อมูลเชิงลึกจากการประชุม
ราคาของ Gemini
- มีให้บริการเฉพาะกับแผน Google Workspace Enterprise เท่านั้น; ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Gemini
- G2: 4. 4/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Gemini อย่างไร
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Gemini คือความง่ายในการใช้งานควบคู่กับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย มันช่วยให้สามารถทำงานที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสำหรับทั้งผู้ใช้มือใหม่และผู้เชี่ยวชาญ ฉันพบว่ามันมีประโยชน์อย่างยิ่งในการทำงานอัตโนมัติและจัดระเบียบข้อมูล การผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ก็ทำได้ง่าย และการสนับสนุนลูกค้าตอบสนองได้ดีมาก
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Gemini คือความง่ายในการใช้งานควบคู่ไปกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย มันช่วยให้สามารถดำเนินการงานที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสำหรับทั้งผู้ใช้มือใหม่และผู้เชี่ยวชาญ ฉันพบว่ามันมีประโยชน์อย่างยิ่งในการทำงานอัตโนมัติและจัดระเบียบข้อมูล การผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ก็ทำได้ง่าย และการสนับสนุนลูกค้าตอบสนองอย่างรวดเร็ว
⚙️ โบนัส:ลองใช้เทมเพลตวาระการประชุมของ Google Docsเพื่อจัดโครงสร้างการสนทนา ระบุหัวข้อสำคัญ และทำให้การประชุมมีจุดมุ่งหมายและเกิดประสิทธิผล
3. Tactiq (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ใช้แพลตฟอร์มการประชุมหลายแห่ง)
Tactiq ไปไกลกว่า Google Meet และทำงานได้กับ Zoom, Microsoft Teams และแพลตฟอร์มวิดีโออื่น ๆ เครื่องมือนี้จะทำงานเงียบ ๆ ในเบราว์เซอร์ของคุณ พร้อมที่จะเริ่มใช้งานเมื่อคุณเริ่มการประชุมใด ๆ
คุณสามารถเน้นช่วงเวลาสำคัญระหว่างการโทรได้โดยการคลิกปุ่มหรือใช้คีย์ลัด—ไม่ต้องพิมพ์อย่างเร่งรีบ ทีมสามารถค้นหาการประชุมที่ผ่านมาได้โดยใช้แท็กหัวข้อ ทำให้การค้นหาการสนทนาครั้งนั้นจากเดือนที่แล้วเป็นเรื่องง่ายขึ้น
บันทึกการสนทนาแบบเรียลไทม์อยู่ถัดจากหน้าต่างการประชุมของคุณโดยตรง คุณสามารถอ่านสิ่งที่ถูกกล่าวถึงได้โดยไม่รบกวนจังหวะการสนทนา
คุณสมบัติเด่นของ Tactiq
- ค้นหาผ่านบันทึกการประชุมโดยใช้แท็กหัวข้อ และทำเครื่องหมายช่วงเวลาสำคัญระหว่างการโทรสดโดยไม่ต้องหยุดหรือขัดจังหวะการสนทนา
- แปลงข้อมูลการประชุมเป็นงานโดยตรงไปยังเครื่องมือการจัดการโครงการเช่น Jira, Trello, และ Asana เพื่อดำเนินการทันที
- เข้าถึงคุณสมบัติของหน่วยความจำการประชุมเพื่อเรียกคืนการหารือและการตัดสินใจในอดีตผ่านแพลตฟอร์มวิดีโอต่าง ๆ โดยใช้การค้นหาตามหัวข้อ
- ดึงข้อมูลข้อเสนอแนะจากลูกค้าและคำขอฟีเจอร์โดยอัตโนมัติไปยังส่วนแยกต่างหากสำหรับทีมผลิตภัณฑ์และทีมขาย
ข้อจำกัดของ Tactiq
- แผนฟรีจำกัดการเข้าถึงบันทึกย้อนหลัง
- คุณภาพเสียงมีผลอย่างมากต่อความถูกต้องของการถอดความ
- การผสานรวมบางอย่างต้องใช้แผนระดับสูงกว่า
ราคา Tactiq
- ฟรี
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Tactiq
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Tactiq อย่างไร
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก G2คนหนึ่งได้กล่าวไว้:
Tactiq ช่วยให้คุณบันทึกและถอดเสียงการประชุม การสนทนาทางโทรศัพท์ การสัมภาษณ์ และอื่นๆ อีกมากมาย ฉันได้ใช้มันสำหรับทุกสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์กับลูกค้า ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และพันธมิตร นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเขียนอีเมลติดตามผลและรายการสิ่งที่ต้องทำได้อีกด้วย มันช่วยให้คุณเขียนอีเมลได้ดีขึ้นด้วยคำแนะนำอัตโนมัติจาก tactiq
Tactiq ช่วยให้คุณบันทึกและถอดเสียงการประชุม การสนทนาทางโทรศัพท์ การสัมภาษณ์ และอื่นๆ อีกมากมาย ฉันได้ใช้มันสำหรับทุกสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์กับลูกค้า ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และพันธมิตร นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเขียนอีเมลติดตามผลและรายการสิ่งที่ต้องทำได้อีกด้วย มันช่วยให้คุณเขียนอีเมลได้ดีขึ้นด้วยคำแนะนำอัตโนมัติจาก tactiq
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้เทคนิคจดบันทึกแบบประโยค (พร้อมเทมเพลต)
4. tl;dv (เหมาะที่สุดสำหรับทีมขายและทีมความสำเร็จของลูกค้า)
tl;dv มุ่งเน้นในการทำให้การสนทนากับลูกค้าของคุณมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น เครื่องมือนี้จะบันทึกเวลาของช่วงเวลาสำคัญขณะที่คุณเพิ่มบันทึกหรือแสดงปฏิกิริยาในระหว่างการสนทนา
ทีมขายสามารถตัดส่วนสำคัญของการประชุมเพื่อแชร์กับเพื่อนร่วมทีมหรือกลับมาดูภายหลังได้ บทถอดความจะปรากฏควบคู่ไปกับวิดีโอคอลของคุณ และคุณสามารถเพิ่มแท็กสั้น ๆ เพื่อระบุส่วนต่าง ๆ ของบทสนทนาได้ การแชร์ส่วนสำคัญใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที ซึ่งเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการให้สมาชิกทีมคนอื่นที่พลาดการประชุมได้รับข้อมูล
คุณสมบัติเด่นที่ดีที่สุด
- สร้างวิดีโอไฮไลท์ได้ทันทีโดยการทำเครื่องหมายช่วงเวลาสำคัญระหว่างการสนทนาและแชร์โดยตรงกับทีมภายในหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ติดตามความคิดเห็นของลูกค้าและประเด็นการสนทนาสำคัญโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์การสนทนาอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- สร้างห้องสมุดที่สามารถค้นหาได้ของช่วงเวลาการประชุมที่จัดเรียงตามหัวข้อ บัญชี หรือขั้นตอนของดีลสำหรับการฝึกอบรมการขาย
- สร้างอีเมลติดตามผลอัตโนมัติตามการสนทนาและการดำเนินการจากการประชุมด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้
- ดึงข้อมูลการกล่าวถึงคู่แข่งและการสนทนาเกี่ยวกับราคาโดยอัตโนมัติเข้าสู่ระบบ CRM ของคุณ
ข้อจำกัดของ tl;dv
- การประมวลผลวิดีโออาจใช้เวลาสำหรับการประชุมที่ยาวนานขึ้น
- มีขีดจำกัดในการจัดเก็บการบันทึกการประชุมในแผนระดับล่าง
ราคาแบบสรุป
- ฟรี
- ข้อดี: 29 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $98/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวแบบสรุปย่อ
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 330+)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง tl;dv อย่างไร
ดังที่ผู้ใช้ G2คนหนึ่งกล่าวไว้ว่า:
TLDV ได้สร้างความแตกต่างอย่างมากในวิธีที่ฉันจัดการประชุม การถอดความและสรุปโดยอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มาก โดยเฉพาะเมื่อฉันต้องกลับไปดูประเด็นเฉพาะหรือแบ่งปันบันทึกกับทีมของฉัน ฉันยังชอบความสามารถในการติดแท็กช่วงเวลาสำคัญและนำทางผ่านบันทึกที่ยาวได้อย่างรวดเร็ว อินเทอร์เฟซสะอาดและใช้งานง่าย และผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่ของฉันได้ดี
TLDV ได้สร้างความแตกต่างอย่างมากในวิธีที่ฉันจัดการประชุม การถอดความและสรุปโดยอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มาก โดยเฉพาะเมื่อฉันต้องกลับไปทบทวนประเด็นเฉพาะหรือแบ่งปันบันทึกกับทีมของฉัน ฉันยังชอบความสามารถในการแท็กช่วงเวลาสำคัญและนำทางผ่านบันทึกที่ยาวได้อย่างรวดเร็ว อินเทอร์เฟซสะอาดและใช้งานง่าย และผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่ของฉันได้ดี
5. Scribbl (เหมาะที่สุดสำหรับการฝึกอบรมและการศึกษาทางไกล)
Scribbl เปลี่ยนวิธีการจดบันทึกการประชุมด้วยการเน้นที่สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เครื่องมือนี้จะจัดระเบียบบันทึกโดยอัตโนมัติให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสำหรับการศึกษา
ครูและผู้ฝึกสอนสามารถทำเครื่องหมายจุดสำคัญในการเรียนรู้ระหว่างเซสชันได้ และนักเรียนสามารถเพิ่มบันทึกโดยไม่รบกวนความต่อเนื่อง บันทึกจะซิงค์กับเวลาที่บันทึกไว้ ทำให้คุณสามารถย้อนกลับไปยังจุดที่มีการอธิบายได้อย่างแม่นยำ
นอกจากนี้ ผู้ที่พลาดการเข้าร่วมเซสชันสดสามารถติดตามเนื้อหาได้ผ่านชุดบันทึกย่อที่มีโครงสร้างพร้อมไฟล์บันทึกเสียง
คุณสมบัติเด่นของ Scribbl
- สร้างคู่มือการศึกษาโดยอัตโนมัติจากการบันทึกการประชุมโดยการทำเครื่องหมายแนวคิดสำคัญและคำอธิบายในระหว่างการประชุมสด
- กระโดดไปยังส่วนต่างๆ ของการประชุมโดยใช้บันทึกการสนทนาแบบโต้ตอบที่เชื่อมโยงโดยตรงกับเวลาในวิดีโอ
- สร้างแบบทดสอบความรู้และคำถามแบบทดสอบอย่างรวดเร็วตามหัวข้อที่ได้หารือไว้เพื่อความเข้าใจของนักเรียนทันที
- จัดระเบียบเนื้อหาการประชุมเป็นบทและหัวข้อย่อยที่สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรหรือโมดูลการฝึกอบรมของคุณ
- ส่งออกบันทึกในรูปแบบต่างๆ รวมถึงบัตรการศึกษาและแผ่นสรุปสำหรับรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
ข้อจำกัดของ Scribbl
- มีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
- ผู้ใช้กล่าวว่าฟีเจอร์การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มของมันต้องการการปรับปรุง
- ส่วนขยาย Chrome ของมันอาจขัดแย้งกับเครื่องมืออื่น ๆ
ราคาของ Scribbl
- ฟรี
- ข้อดี: $20/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: ราคาที่กำหนดเอง (เรียกเก็บรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Scribbl
- G2: 4. 9/5 (รีวิว 320+ ครั้ง)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Scribbl อย่างไร
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
Scribbl นั้นยอดเยี่ยมมาก มันทำงานอัตโนมัติให้กับงานที่เคยใช้เวลาหลายชั่วโมงของฉัน และฟีเจอร์การกำหนดเวลาและการวางแผนเนื้อหาเป็นเลิศ ฉันชอบมากที่เชื่อมต่อบัญชีโซเชียลทั้งหมดของฉันได้อย่างง่ายดายและทำให้ทุกอย่างทำงานได้อย่างราบรื่น คำแนะนำจาก AI ในการปรับปรุงโพสต์ของฉันก็มีประโยชน์มาก – เหมือนมีผู้ช่วยดิจิทัลอยู่ด้วยเลย เป็นแอปที่ยอดเยี่ยมจริงๆ!
Scribbl นั้นยอดเยี่ยมมาก มันทำงานอัตโนมัติให้กับงานที่เคยใช้เวลาหลายชั่วโมงของฉัน และฟีเจอร์การกำหนดเวลาและการวางแผนเนื้อหาเป็นเลิศ ฉันชอบมากที่เชื่อมต่อบัญชีโซเชียลทั้งหมดของฉันได้อย่างง่ายดายและทำให้ทุกอย่างทำงานได้อย่างราบรื่น คำแนะนำ AI ในการปรับปรุงโพสต์ของฉันก็มีประโยชน์มาก – เหมือนมีผู้ช่วยดิจิทัลอยู่ด้วยเลย เป็นแอปที่ยอดเยี่ยมจริงๆ!
🔍 คุณรู้หรือไม่? จากการสำรวจของ Dialpad พบว่าคนส่วนใหญ่ใช้เวลาถึงหนึ่งในสามของสัปดาห์ทำงานไปกับการประชุม ประมาณ46% ใช้เวลาน้อยกว่าสี่ชั่วโมงในการประชุม ในขณะที่ 37% ใช้เวลาอยู่ระหว่าง 4 ถึง 12 ชั่วโมง อีก 12% ใช้เวลาในการประชุม 12-20 ชั่วโมง และ 5% ใช้เวลาอย่างน้อย 20 ชั่วโมงในการประชุม นั่นเป็นเวลาที่มากมายที่ใช้ไปกับการสนทนา!
6. Bluedot (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางเทคนิคและทีมพัฒนา)
Bluedot โดดเด่นด้วยการจัดการการสนทนาทางเทคนิคในรูปแบบที่แตกต่าง เครื่องมือนี้สามารถจดจำโค้ดสแนปช็อต คำศัพท์ทางเทคนิค และการอภิปรายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมในการประชุมของคุณได้
นักพัฒนาสามารถระบุการตัดสินใจทางเทคนิคที่สำคัญได้โดยไม่ต้องเสียสมาธิ AI ช่วยจัดระเบียบเอกสารทางเทคนิคได้โดยตรงจากการสนทนาของคุณ ช่วยประหยัดเวลาในการเขียนเอกสารในภายหลัง
บันทึกการประชุมสามารถเชื่อมโยงไปยังเอกสารระบบเทคโนโลยีของคุณและเครื่องมือการจัดการโครงการได้โดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ Bluedot
- ดึงโค้ดสแนปช็อตและการตัดสินใจทางเทคนิคจากการประชุมเข้าสู่เอกสารการพัฒนาของคุณโดยตรง
- ติดแท็กการตัดสินใจทางสถาปัตยกรรมและเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับเอกสารทางเทคนิคที่มีอยู่ในฐานความรู้ของคุณ
- สร้างตั๋ว Jira หรือปัญหา GitHub ได้โดยตรงจากการสนทนาในที่ประชุม พร้อมแนบบริบทที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามการหารือเกี่ยวกับหนี้ทางเทคนิคและการจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาในหลายการประชุมของทีม
ข้อจำกัดของ Bluedot
- มุ่งเน้นไปที่ทีมเทคนิคเป็นหลัก
- ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับแอปจดบันทึกทั่วไปสำหรับ Google Meet
- ต้องใช้เวลาในการตั้งค่าสำหรับการผสานระบบแบบกำหนดเอง
ราคา Bluedot
- ฟรี
- พื้นฐาน: 18 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Bluedot
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Bluedot ว่าอย่างไร
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Bluedot คือการใช้งานที่ง่ายและอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ความสามารถในการใช้งานได้ทุกที่ก็เป็นอีกสิ่งที่น่าชื่นชอบเกี่ยวกับ Bluedot การมีส่วนร่วมที่มันนำมาให้นั้นยอดเยี่ยมมาก
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Bluedot คือการใช้งานที่ง่ายและอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ความสามารถในการใช้งานได้ทุกที่ก็เป็นอีกสิ่งที่น่าชื่นชอบเกี่ยวกับ Bluedot การมีส่วนร่วมที่มันนำมาให้นั้นยอดเยี่ยมมาก
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คุณเคยมีลิงก์ Google Meet ที่ใช้งานได้ตลอดไปไหม? ลิงก์ Google Meet จริงๆ แล้วไม่หมดอายุ—บางลิงก์ใช้งานได้นานหลายปี! ดังนั้น หากคุณคลิกที่คำเชิญเก่าๆ โดยบังเอิญ คุณอาจจะเข้าไปในห้องประชุมร้างที่ไม่มีใครอยู่ก็ได้
7. อ่าน AI (เหมาะสำหรับการสรุปการประชุมอย่างรวดเร็ว)
Read AI นำเสนอวิธีการจดบันทึกการประชุมในรูปแบบใหม่ โดยเน้นสรุปเนื้อหาสำคัญแบบกระชับ เครื่องมือนี้จะแยกย่อยการประชุมที่ยาวนานหนึ่งชั่วโมงให้กลายเป็นประเด็นสำคัญที่อ่านง่ายและเข้าใจได้ทันที
ไม่เหมือนกับแอปจดบันทึกอื่น ๆ ที่บันทึกทุกอย่างเป็นข้อความยาวเหยียด Read ช่วยให้คุณเข้าใจประเด็นสำคัญได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที ทีมงานต่างชื่นชอบที่ Read จัดระเบียบรายการที่ต้องดำเนินการและการตัดสินใจต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบสรุปที่อ่านง่ายและเหมาะสำหรับการทบทวน
จุดเด่นที่แท้จริงคือความสามารถในการจับประเด็นการสนทนาข้างเคียงที่สำคัญ ซึ่งมักจะหลุดรอดไปในบันทึกทั่วไป
อ่านคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI
- แยกการประชุมที่ยาวนานออกเป็นสรุปที่รวดเร็วและเข้าใจง่าย โดยยังคงรักษาบริบทและรายละเอียดที่สำคัญจากการสนทนาเดิมไว้
- ติดธงและจัดหมวดหมู่รายการที่ต้องดำเนินการระหว่างการประชุมตามระดับความสำคัญ
- นำทางผ่านบันทึกการประชุมโดยใช้โครงร่างที่สร้างโดย AI ซึ่งช่วยให้คุณข้ามไปยังประเด็นการสนทนาที่เกี่ยวข้องได้ทันที
- สร้างไฮไลท์การประชุมแบบกำหนดเองโดยเลือกช่วงเวลาสำคัญ เหมาะสำหรับการแชร์ข้อมูลอัปเดตกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่พลาดการประชุม
อ่านข้อจำกัดของ AI
- คุณภาพของสรุปอาจแตกต่างกันตามความชัดเจนของเสียง
- มันมีตัวเลือกจำกัดสำหรับการจัดระเบียบโน้ต
- ผู้ใช้รายงานว่าเครื่องมือนี้มีศักยภาพในการผสานรวมขั้นพื้นฐานมาก
- การปรับแต่งขั้นต่ำสำหรับรูปแบบสรุป
อ่านการกำหนดราคา AI
- ฟรี
- ข้อดี: $19.75 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $29.75/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise+: $39.75/เดือน ต่อผู้ใช้
อ่านคะแนนและรีวิวจาก AI
- G2: 3. 9/5 (รีวิว 25+ ครั้ง)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Read AI อย่างไร
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Read คือความสามารถในการทำให้การถอดเสียงการประชุม Zoom เป็นอัตโนมัติ การถอดเสียงแบบเรียลไทม์และฟีเจอร์การกำหนดเวลาอัจฉริยะมีคุณค่าอย่างยิ่งในการปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Read คือความสามารถในการทำให้การถอดเสียงการประชุม Zoom เป็นอัตโนมัติ การถอดเสียงแบบเรียลไทม์และฟีเจอร์การจัดตารางเวลาอัจฉริยะมีคุณค่าอย่างยิ่งในการปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือสื่อสาร AI ที่ดีที่สุด
8. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับทีมหลายภาษาและข้ามสายงาน)
Otter.ai นำเสนอวิธีการที่ไม่เหมือนใครในการบันทึกการประชุมโดยเน้นที่การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการประมวลผลภาษา มันเหมาะที่สุดสำหรับการจัดการประชุมที่ผู้เข้าร่วมสลับภาษาหรือต้องการการแปลทันที
ทีมไฮบริดได้รับประโยชน์เป็นพิเศษจากความสามารถของซอฟต์แวร์บันทึกการประชุมนี้ในการแยกแยะผู้พูดและจับการสนทนาข้างเคียงได้อย่างแม่นยำ ตัวสร้างสรุปอัตโนมัติสามารถปรับให้เข้ากับประเภทการประชุมที่แตกต่างกัน—ตั้งแต่การประชุมสแตนด์อัพสั้นๆ ไปจนถึงการประชุมเชิงกลยุทธ์ที่ยาวนาน
นอกเหนือจากการถอดความพื้นฐานแล้ว Otter.ai ยังช่วยให้ทีมสามารถระบุรูปแบบการสนทนาและหัวข้อที่เกิดซ้ำได้จากการประชุมต่างๆ ทำให้การติดตามความคืบหน้าของโครงการตลอดระยะเวลาเป็นเรื่องง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Otter.ai
- บันทึกการสนทนาพร้อมกันในหลายภาษาพร้อมคงการระบุผู้พูดและบริบทของแต่ละหัวข้อการสนทนา
- สร้างข้อมูลเชิงลึกของการประชุมอย่างละเอียด รวมถึงการกระจายเวลาการพูด ความถี่ของหัวข้อ และรูปแบบการมีส่วนร่วม
- สร้างรายการคำศัพท์ที่กำหนดเองสำหรับคำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรมและทำเครื่องหมายคำเหล่านี้โดยอัตโนมัติในบันทึกการถอดความเพื่อให้เอกสารมีความสอดคล้องกัน
- เปลี่ยนการสนทนาในการประชุมให้เป็นเอกสารที่มีโครงสร้างด้วยการสร้างโครงร่างอัจฉริยะ
- เชื่อมโยงการสนทนาที่เกี่ยวข้องข้ามการประชุมหลายครั้งเพื่อสร้างฐานความรู้ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการตัดสินใจของทีมและการพัฒนาของโครงการ
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- มันเกี่ยวข้องกับการใช้โปรเซสเซอร์อย่างหนักในระหว่างการถอดเสียงแบบเรียลไทม์
- มีขีดจำกัดในการจัดเก็บสำหรับการประชุมที่ยาวนานขึ้น
- การฝึกอบรมคำศัพท์ตามความต้องการต้องใช้เวลา
Otter.ai ราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $16.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Otter.ai ว่าอย่างไร
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ชอบสรุปมาก ๆ ค่ะ ที่สามารถแก้ไขได้ และสามารถใช้แถบด้านข้างเพื่อสร้างอีเมลติดตามผลจากสรุปของรายละเอียดได้ ช่วยประหยัดเวลาได้มากจริง ๆ ชอบที่บันทึกทั้งหมดสามารถค้นหาได้บนเว็บไซต์ และค้นหาได้ง่ายมาก ๆ การตั้งค่าให้ Otter เข้าร่วมการประชุมของฉันในตอนต้นสัปดาห์ก็ง่ายมาก ๆ การแชร์บันทึกกับทีมก็ง่ายเช่นกัน
ชอบสรุปมาก ๆ ค่ะ ที่สามารถแก้ไขได้ และสามารถใช้แถบด้านข้างเพื่อสร้างอีเมลติดตามผลจากสรุปของรายละเอียดได้ ช่วยประหยัดเวลาได้มากจริง ๆ ชอบที่บันทึกทั้งหมดสามารถค้นหาได้บนเว็บไซต์ และค้นหาได้ง่ายมาก ๆ การตั้งค่าให้ Otter เข้าร่วมการประชุมของฉันในตอนต้นสัปดาห์ก็ง่ายมาก ๆ การแชร์บันทึกกับทีมก็ง่ายมาก ๆ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: โลโก้ Google Meet ดั้งเดิมมีลักษณะเหมือนกล้อง แต่ผู้คนมักสับสนกับ YouTube! ในที่สุด Google จึงออกแบบใหม่เป็นไอคอนสีเขียวและเหลืองที่คุ้นเคยในปัจจุบันเพื่อให้มีความแตกต่างที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
9. MeetGeek (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การประชุมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล)
MeetGeek ใช้วิธีการจัดการเอกสารการประชุมผ่านมุมมองของการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือนี้เจาะลึกมากกว่าการถอดความพื้นฐานโดยการวิเคราะห์พลวัตของการประชุม การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม และรูปแบบการสนทนา
ทีมสามารถติดตามการพัฒนาของวัฒนธรรมการประชุมของตนได้ผ่านการวิเคราะห์อย่างละเอียด แพลตฟอร์มจะทำการจัดหมวดหมู่การประชุมต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ และปรับรูปแบบการบันทึกข้อมูลให้เหมาะสมตามประเภทของการประชุม MeetGeek ยังช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงตารางการประชุมให้ดีขึ้นได้โดยการระบุรูปแบบของการหารือที่มีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับการหารือที่เสียเวลา
คุณสมบัติเด่นของ MeetGeek
- ติดตามประสิทธิภาพการประชุมผ่านการวิเคราะห์อย่างครอบคลุมที่ติดตามการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม, การไหลของการอภิปราย, และรูปแบบการตัดสินใจ
- สร้างสรุปการประชุมที่เฉพาะเจาะจงตามบทบาทซึ่งเน้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับสมาชิกทีมที่แตกต่างกัน
- ติดตามแนวโน้มการมีปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าในการประชุมต่างๆ โดยใช้การวิเคราะห์ความรู้สึกและการสร้างแบบจำลองหัวข้อ เพื่อระบุจุดเจ็บปวดทั่วไปและคำขอฟีเจอร์
- อัตโนมัติการกระจายข้อมูลเชิงลึกของการประชุมไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อการหารือและโครงการที่ถูกกล่าวถึง
ข้อจำกัดของ MeetGeek
- คุณสมบัติการวิเคราะห์ของมันต้องการการใช้งานอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
- การตั้งค่าที่ซับซ้อนสำหรับการรายงานที่กำหนดเอง
- ตัวเลือกการวิเคราะห์ย้อนหลังที่จำกัด
ราคา MeetGeek
- ฟรี
- ข้อดี: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $59/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว MeetGeek
- G2: 4. 6/5 (430+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง MeetGeek ว่าอย่างไร
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ฉันชอบที่ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่การฟังอย่างตั้งใจในสิ่งที่ลูกค้าพูด โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจดบันทึกและจับข้อมูลให้ได้มากที่สุด เพราะสิ่งนี้ได้ถูกทำไว้ให้ฉันแล้ว นอกจากนี้ การมีสรุปประเด็นติดตามงานที่กระชับยังเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก เพราะคุณสามารถอ้างอิงกลับไปเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามข้อชี้แนะที่จำเป็นทั้งหมดเมื่อติดต่อกลับไปหลังจากการประชุมสิ้นสุดลง
ฉันชอบที่ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่การฟังอย่างตั้งใจในสิ่งที่ลูกค้าพูด โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจดบันทึกและจับข้อมูลให้ได้มากที่สุด เพราะสิ่งนี้ได้ถูกทำไว้ให้ฉันแล้ว นอกจากนี้ การมีสรุปประเด็นติดตามงานที่กระชับยังเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก เพราะคุณสามารถอ้างอิงกลับไปเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามข้อชี้แนะที่จำเป็นทั้งหมดเมื่อติดต่อกลับไปหลังจากการประชุมสิ้นสุดลง
🔍 คุณรู้หรือไม่? Google Meet มีอีสเตอร์เอ็กซ่อนอยู่! พิมพ์ '/pitchforks' ในแชท แล้วหน้าจอของทุกคนจะเต็มไปด้วยอีโมจิหางกระต่ายขนาดเล็ก เป็นวิธีสนุกๆ ในการแสดงความไม่พอใจ (แบบล้อเล่น)
10. Fathom (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องติดต่อกับลูกค้า)
Fathom ใช้แนวทางที่เน้นความสัมพันธ์ในการจัดการเอกสารการประชุมเครื่องมือประชุมที่ใช้ AIนี้สามารถจับและจัดระเบียบการโต้ตอบกับลูกค้า ทำให้มีคุณค่าสำหรับบริษัทที่ปรึกษา เอเจนซี่ และทีมความสำเร็จของลูกค้า
มันช่วยติดตามการพัฒนาความสัมพันธ์ตลอดเวลาโดยการเก็บประวัติการโต้ตอบอย่างละเอียดไว้ ทีมสามารถเข้าถึงการสนทนาและการตัดสินใจในอดีตได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องค้นหาผ่านการบันทึกการประชุมที่ไม่มีที่สิ้นสุด
คุณสมบัติเด่นของ Fathom
- สร้างไทม์ไลน์การติดต่อกับลูกค้าที่ครอบคลุม ซึ่งรวมบันทึกการประชุม รายการที่ต้องดำเนินการ และเหตุการณ์สำคัญของความสัมพันธ์ เพื่อการจัดการบัญชีที่ดีขึ้น
- ดึงข้อมูลความต้องการและข้อเสนอแนะของลูกค้าโดยอัตโนมัติจากการสนทนา พร้อมรักษาบริบทและระดับความสำคัญสำหรับทีมผลิตภัณฑ์
- สร้างคะแนนสุขภาพความสัมพันธ์ตามการโต้ตอบในการประชุม ช่วยให้ทีมระบุบัญชีที่ต้องการความสนใจเพิ่มเติม
- ติดตามการปฏิบัติตามข้อผูกพันจากการประชุมกับลูกค้าหลายรายโดยอัตโนมัติผ่านการเชื่อมโยงคำมั่นสัญญาที่ทำไว้กับผลลัพธ์ที่ส่งมอบจริง
เข้าใจข้อจำกัด
- คุณสมบัติหลักของเครื่องมือนี้มุ่งเน้นไปที่การโต้ตอบกับลูกค้าเป็นหลัก
- มีคุณสมบัติการประชุมภายในที่จำกัด
- ต้องใช้เวลาในการสร้างข้อมูลความสัมพันธ์ที่มีความหมาย
- การตั้งค่าการผสานรวมต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
ราคาตามการคำนวณ
- ฟรี
- พรีเมียม: 19 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีมเอดิชั่น: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- Team Edition Pro: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นของ Fathom
- G2: 5/5 (4,508+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 630 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fathom ว่าอย่างไร
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
Fathom ใช้งานง่ายมาก เป็นมิตรกับผู้ใช้ และมีแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายมาก เป็นเครื่องมือที่เราใช้เป็นประจำในการจดบันทึกในที่ประชุม ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาสเปน และแม้หลังจากตรวจสอบบันทึกแล้ว ก็ไม่เคยพบข้อผิดพลาดใดๆ รายการสิ่งที่ต้องทำ การจดบันทึกที่เป็นระเบียบ และแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายมาก ทำให้ประสบการณ์ของเราในการใช้ Fathom เป็นเรื่องที่น่าพึงพอใจมาก ฉันได้แนะนำให้ทุกคนที่ฉันคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์จากมัน
Fathom ใช้งานง่ายมาก เป็นมิตรกับผู้ใช้ และมีแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายมาก มันเป็นเครื่องมือที่เราใช้เป็นประจำในการจดบันทึกในที่ประชุม ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาสเปน และแม้หลังจากตรวจสอบบันทึกแล้ว ก็ไม่เคยมีข้อผิดพลาดใดๆ รายการสิ่งที่ต้องทำ การจดบันทึกที่เป็นระเบียบ และแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายมาก ทำให้ประสบการณ์ของเราในการใช้ Fathom เป็นเรื่องที่น่าพึงพอใจมาก ฉันได้แนะนำให้ทุกคนที่ฉันคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์จากมัน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เลโอนาร์โด ดา วินชีเขียนบันทึกด้วยภาพร่าง ความคิด และข้อสังเกตทางวิทยาศาสตร์มากกว่า 7,000 หน้าเขายังเขียนด้วยลายมือกลับด้านเพื่อเก็บความลับในบันทึกของเขาอีกด้วย
