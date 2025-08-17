บล็อก ClickUp

10 อันดับผู้ช่วยจดบันทึก AI สำหรับ Google Meet ในปี 2025

Preethi Anchan
Preethi AnchanSenior Content Editor
17 สิงหาคม 2568

ระหว่างที่คุณกำลังประชุมผ่าน Google Meet ครึ่งทาง คุณได้ยินเสียงว่า 'เดี๋ยวนะ รายการที่ต้องดำเนินการคืออะไรอีกครั้ง?' การเลื่อนดูแชทอย่างรวดเร็วก็ไม่ได้ช่วยอะไร และดูเหมือนไม่มีใครจดบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ตอนนี้คุณต้องมาพยายามปะติดปะต่อข้อมูลเอง แทนที่จะเดินหน้าต่อไป

ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI สำหรับ Google Meet สามารถช่วยคุณประหยัดเวลาจากความวุ่นวายและทำให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น พวกเขาจะบันทึกทุกสิ่งทุกอย่าง—จุดสำคัญ, การตัดสินใจ, งานที่ต้องทำ—เพื่อให้คุณไม่ต้องทำเอง

มาดูตัวเลือกที่ดีที่สุดเพื่อให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพและบันทึกข้อมูลได้อย่างง่ายดาย 🧑‍💻

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือบันทึกโน้ต AI สำหรับ Google Meet?

ผู้จดบันทึกที่ดีควรทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ใช่สร้างงานเพิ่มเติม การเลือกผู้จดบันทึกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการประชุมและประเภทของบันทึกที่คุณต้องการ

นี่คือคุณสมบัติหลักบางประการที่ควรพิจารณาในเครื่องมือ AI สำหรับบันทึกการประชุม:

  • ความถูกต้องในการถอดความ: จับใจความสนทนาได้อย่างชัดเจนและลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด
  • การระบุผู้พูด: แยกแยะผู้เข้าร่วมประชุมสำหรับบันทึกที่เป็นระบบ
  • ความสามารถในการสรุป: เน้นประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการเพื่อการอ้างอิงอย่างรวดเร็วในการประชุมครั้งต่อไป
  • การตั้งค่าการปรับแต่ง: อนุญาตให้จัดรูปแบบส่วนตัว, สรุป, และติดแท็กคำสำคัญ
  • คุณสมบัติการส่งออกและการแบ่งปัน: บันทึกโน้ตและสรุปการประชุมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อทำให้การร่วมมือกันง่ายขึ้น
  • ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว: ปกป้องข้อมูลการประชุมที่ละเอียดอ่อนผ่านการเข้ารหัสและมาตรการการปฏิบัติตามข้อกำหนด

🔍 คุณรู้หรือไม่? Google Meet เคยเป็นบริการที่ต้องได้รับคำเชิญเท่านั้น ในปี 2017 มันถูกเรียกว่า 'Google Hangouts Meet' และสามารถใช้ได้เฉพาะผู้ใช้ G Suite เท่านั้น จนกระทั่งปี 2020 ที่ Google ทำให้บริการนี้ฟรีสำหรับทุกคน—พอดีกับช่วงที่การทำงานทางไกลกำลังบูม

สรุป: 10 โปรแกรมจดโน้ต AI ที่ดีที่สุดสำหรับ Google Meet

ไม่แน่ใจว่าจะใช้เครื่องมือใดที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณมากที่สุด? นี่คือสรุปสั้น ๆ ของผู้ช่วยจดบันทึก AI สำหรับ Google Meet ที่ดีที่สุด พร้อมจุดเด่นและกลุ่มผู้ใช้ที่เหมาะสม:

เครื่องมือคุณสมบัติเด่นเหมาะที่สุดสำหรับราคา
ClickUp– ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI พร้อมการผสานงานและเอกสาร – การสกัดรายการที่ต้องดำเนินการ – กระบวนการทำงานอัตโนมัติจากการประชุมสู่การปฏิบัติทีมโครงการที่ต้องการกระบวนการทำงานแบบครบวงจรตั้งแต่การประชุมจนถึงการดำเนินการฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
ราศีเมถุน– การผสานรวมกับ Google Workspace โดยตรง – การซิงค์ Google Docs โดยตรง – รองรับหลายภาษาสำหรับทีมทั่วโลกทีมที่ฝังตัวอยู่ใน Google Workspace ที่ต้องการการจดบันทึกและการผสานรวมที่ไร้รอยต่อเฉพาะ Google Workspace Enterprise; ราคาพิเศษ
แทคติค– รองรับหลายแพลตฟอร์ม (Meet, Zoom, Teams) – แท็กถอดความแบบเรียลไทม์ – รองรับการทำงานเป็นทีมข้ามแพลตฟอร์มทีมข้ามแพลตฟอร์มที่ติดตามการสนทนาผ่านแพลตฟอร์มการประชุมวิดีโอหลายแห่งฟรี; โปร: $12/เดือนต่อผู้ใช้; ทีม: $20/เดือนต่อผู้ใช้
สรุปสั้น– ไฮไลท์พร้อมเวลา– การติดตามผลด้วย AI– ไฮไลท์วิดีโอสำหรับทีมขายทีมขายและทีมความสำเร็จของลูกค้าที่ต้องการไฮไลท์วิดีโออย่างรวดเร็วและการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการฟรี; โปร: $29/เดือน ต่อผู้ใช้; ธุรกิจ: $98/เดือน ต่อผู้ใช้
สคริบเบิล– บันทึกพร้อมสำหรับการศึกษา – เครื่องสร้างแบบทดสอบ/คำถาม – บันทึกการสนทนาพร้อมเวลาสำหรับการศึกษานักการศึกษาและทีมฝึกอบรมที่ต้องการบันทึกการประชุมที่สามารถแปลงเป็นเอกสารการศึกษาได้ฟรี; โปร: $20/เดือนต่อผู้ใช้; ทีม: ราคาตามความต้องการ (เรียกเก็บเงินรายปี)
บลูดอท– การสกัดโค้ดสแนปช็อต– การติดแท็กการตัดสินใจทางเทคนิค– การผสานรวมการจัดการโครงการทีมเทคนิคและวิศวกรรมที่ต้องการติดตามการสนทนาเกี่ยวกับโค้ดและสถาปัตยกรรมฟรี; พื้นฐาน: $18/เดือนต่อผู้ใช้; โปร: $25/เดือนต่อผู้ใช้
อ่านโดย AI– สรุปการประชุมอย่างรวดเร็ว– ไฮไลท์สำคัญ– การจัดหมวดหมู่รายการที่ต้องดำเนินการทีมที่ต้องการสรุปการประชุมที่รวดเร็วและเข้าใจง่าย พร้อมการติดตามรายการดำเนินการฟรี; โปร: $19.75/เดือนต่อผู้ใช้; เอ็นเตอร์ไพรส์: $29.75/เดือนต่อผู้ใช้
Otter. ai– การถอดเสียงหลายภาษา– การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์– การระบุผู้พูดทีมไฮบริดและทีมระดับโลกที่ต้องการการสนับสนุนการประชุมหลายภาษาพร้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ฟรี; Pro: $16.99/เดือนต่อผู้ใช้; Business: $30/เดือนต่อผู้ใช้
MeetGeek– การวิเคราะห์ประสิทธิผลของการประชุม– การติดตามความรู้สึก– สรุปเฉพาะบทบาททีมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในการปรับวัฒนธรรมการประชุมและการติดตามการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าให้เหมาะสมที่สุดฟรี; โปร: $19/เดือน ต่อผู้ใช้; ธุรกิจ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้; เอ็นเตอร์ไพรส์: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
เข้าใจ– การติดตามความสัมพันธ์กับลูกค้า– การจับคู่ผลลัพธ์ที่ส่งมอบโดยอัตโนมัติ– การติดตามประวัติการติดต่อทีมที่ติดต่อกับลูกค้า (บริษัทที่ปรึกษา, เอเจนซี่) ที่ต้องการประวัติการติดต่อกับลูกค้าอย่างละเอียดฟรี; พรีเมียม: $19/เดือนต่อผู้ใช้; ทีมเอดิชั่น: $29/เดือนต่อผู้ใช้; ทีมเอดิชั่นโปร: $39/เดือนต่อผู้ใช้

10 อันดับสุดยอดเครื่องมือจดบันทึก AI สำหรับ Google Meet

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ไม่มีปัญหาขาดแคลนผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI สำหรับ Google Meet แต่ไม่ใช่ทุกตัวที่จะทำงานได้อย่างถูกต้อง บางตัวมีปัญหาเรื่องความแม่นยำ ในขณะที่บางตัวทำให้การแชร์หรือจัดระเบียบบันทึกซับซ้อนเกินความจำเป็น

นี่คือสิบตัวเลือกการจัดส่งเพื่อช่วยคุณประหยัดเวลาในการทดสอบทั้งหมด 🙌🏼

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกการประชุมด้วย AI และการจัดการเวิร์กโฟลว์)

งานในวันนี้เสียหาย

โครงการ ความรู้ และการสนทนาต่างกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน ทำให้ทีมทำงานช้าลงClickUpแก้ไขปัญหานี้ด้วย แอปสำหรับทุกงาน ที่รวมการจัดการโครงการ เอกสาร และการสื่อสารไว้ในที่เดียว—ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยให้ทีมทำงานได้เร็วขึ้น

การประชุมไม่จำเป็นต้องเป็นความยุ่งเหยิงของบันทึกที่หายไป รายการที่ต้องทำที่พลาด และการติดตามผลที่ไม่มีที่สิ้นสุด ClickUp เชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกัน—เปลี่ยนการสนทนาให้เป็นผลลัพธ์โดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม

ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก

ClickUp AI Notetaker: ผู้ช่วยจดบันทึก AI ที่ดีที่สุดสำหรับ Google Meet เพื่อถอดความการประชุม
ให้ ClickUp AI Notetaker จัดการบันทึกการประชุมในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่การสนทนา

ClickUp AI Notetakerบันทึกการสนทนาโดยอัตโนมัติ สร้างสรุปที่มีโครงสร้าง และดึงรายการที่ต้องดำเนินการ พร้อมเชื่อมโยงทุกอย่างกับงานและเอกสาร

ทีมการตลาดที่กำลังหารือเกี่ยวกับแคมเปญต่อไปของพวกเขาผ่านการประชุมทาง Google Meet ไม่จำเป็นต้องทำรายการทุกสิ่งที่ต้องส่งมอบด้วยตนเอง. AI จะช่วยเน้นจุดสำคัญโดยอัตโนมัติ เช่น กำหนดเวลาสำหรับการสร้างสรรค์โฆษณา, ไอเดียสโลแกนใหม่, และกลยุทธ์ของคู่แข่งที่ควรนำมาทบทวนอีกครั้ง พร้อมทั้งมอบหมายการติดตามงานให้กับบุคคลที่เหมาะสม.

ClickUp AI Notetaker: สรุปการประชุมและรับรายการที่ต้องดำเนินการ
เปลี่ยนการสนทนาในการประชุมให้เป็นงานโดยไม่ต้องทำขั้นตอนเพิ่มเติมด้วย ClickUp AI Notetaker

แต่ ClickUp AI Notetaker ไม่ได้หยุดอยู่แค่การถอดความ

รายการที่ต้องดำเนินการจะกลายเป็นงานใน ClickUp ดังนั้นการติดตามผลจะไม่สูญหาย ทีมขายที่กำลังเจรจาสัญญาสามารถให้ ClickUp สกัดข้อมูลคำขอสำคัญจากลูกค้าโดยอัตโนมัติ เช่น การปรับเงื่อนไขการชำระเงินหรือการเพิ่มข้อกำหนดเฉพาะ และมอบหมายให้กับทีมกฎหมาย ซึ่งช่วยให้การทำงานเป็นระเบียบโดยไม่ต้องใช้รายการสิ่งที่ต้องทำแยกต่างหาก

คลิกอัพ เบรน

ClickUp Brain: ถามคำถามเกี่ยวกับการประชุมหรือกิจกรรมในปฏิทินของคุณ
เริ่มใช้ ClickUp Brain
รับคำตอบทันทีจากบันทึกการประชุม งานที่ต้องทำ และบันทึกย่อด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brainทำให้การค้นหาข้อมูลเป็นเรื่องง่าย แทนที่จะต้องค้นหาผ่านบันทึกต่างๆ ทีมงานสามารถถามคำถามโดยตรงกับ AI เช่น "ลูกค้าได้ร้องขออะไรในการประชุมเดือนที่แล้ว?" หรือ "ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์คืออะไร?" และได้รับคำตอบทันที

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการโทรติดตามผลสามารถดึงข้อมูลการกล่าวถึงทุกครั้งของคำขอฟีเจอร์เฉพาะได้ทันที

📮ClickUp Insight: 30% ของพนักงานเชื่อว่าการทำงานอัตโนมัติสามารถช่วยประหยัดเวลาได้ 1–2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในขณะที่ 19% ประเมินว่าจะสามารถเพิ่มเวลาได้ 3–5 ชั่วโมงสำหรับการทำงานที่ต้องใช้สมาธิและความลึก

แม้การประหยัดเวลาเพียงเล็กน้อยก็สามารถสะสมได้: เพียงสองชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่คืนกลับมา เท่ากับมากกว่า 100 ชั่วโมงต่อปี—เวลาที่สามารถนำไปใช้เพื่อความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงกลยุทธ์ หรือการเติบโตส่วนบุคคลได้ 💯ด้วย ClickUp AI Agents และClickUp Brain คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้ทั้งกระบวนการ สร้างการอัปเดตโครงการ และเปลี่ยนบันทึกการประชุมของคุณให้กลายเป็นขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ทั้งหมดนี้ภายในแพลตฟอร์มเดียว ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหรือการผสานรวมเพิ่มเติม—ClickUp รวมทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำงานอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณไว้ในที่เดียว

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: RevPartners ลดค่าใช้จ่าย SaaS ลง 50% ด้วยการรวมเครื่องมือสามตัวเป็นหนึ่งเดียวใน ClickUp—ได้รับแพลตฟอร์มที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวพร้อมฟีเจอร์มากขึ้น การทำงานร่วมกันที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และแหล่งข้อมูลเดียวที่ง่ายต่อการจัดการและขยายขนาด

ClickUp Docs

ClickUp Docs: รวมศูนย์บันทึกการประชุมของคุณ
เก็บบันทึกทุกการสนทนาและสามารถเข้าถึงได้โดยใช้ ClickUp Docs

ClickUp Docsรวมศูนย์และจัดระเบียบบันทึกการประชุมทั้งหมดไว้ในที่เดียว บทถอดความและสรุปจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมไม่พลาดการสนทนาที่สำคัญ

ทีมกฎหมายที่กำลังสรุปสัญญาสามารถอ้างอิงการเจรจาต่อรองในอดีตได้อย่างรวดเร็ว และติดแท็กส่วนที่ต้องการเฉพาะ ทำให้การติดตามการเปลี่ยนแปลงและการตัดสินใจในระยะยาวเป็นเรื่องง่าย

ในทำนองเดียวกันClickUp Notepadมอบพื้นที่ส่วนตัวสำหรับจดบันทึกไอเดียอย่างรวดเร็ว ก่อนจะนำไปพัฒนาเป็นงานที่มีโครงสร้าง ตัวอย่างเช่น นักออกแบบที่กำลังระดมความคิดเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถจดบันทึกข้อเสนอแนะจากการประชุมกับลูกค้า และนำไอเดียเหล่านั้นมาปรับเป็นแผนปฏิบัติการในภายหลัง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ซิงค์อย่างราบรื่นกับ Google Meet และ Zoom: บันทึก, ถอดความ, และจัดการการประชุมใน ClickUpเพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกโดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม
  • ค้นหาข้อมูลสำคัญได้ทันที: ค้นหารายงานการประชุมด้วยคำสำคัญ กรองผู้พูด และย้อนกลับไปยังการสนทนาโดยไม่ต้องเล่นซ้ำการบันทึก
  • ทำให้การบันทึกการประชุมเป็นมาตรฐานได้อย่างง่ายดาย: ใช้เทมเพลตการบันทึกที่ปรับแต่งได้เพื่อจัดโครงสร้างสรุปการประชุม, รายการที่ต้องดำเนินการ, และข้อสรุปที่สำคัญเพื่อความสม่ำเสมอ
  • สร้างสรุปทันที: ย่อการประชุมที่ยืดยาวให้เหลือเพียงประเด็นสำคัญ ช่วยให้ทีมติดตามข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
  • ผสานบันทึกกับแชท: โพสต์สรุปและรายการดำเนินการที่สร้างโดย AI ลงในClickUp Chatได้โดยตรง เพื่อให้การสนทนาและการติดตามผลอยู่ในที่เดียว
  • รักษาการประชุมและตารางเวลาให้เชื่อมโยงกัน: ซิงค์บันทึกการประชุมกับมุมมองปฏิทิน ClickUpและการผสานรวมกับ Google Calendar ของ ClickUp เพื่อให้การสนทนาสอดคล้องกับกำหนดเวลาและความสำคัญ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้บันทึกข้อความปัจจุบันรองรับภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยมีตัวเลือกภาษาจำกัดสำหรับการถอดความและสรุปเนื้อหา

ราคาของ ClickUp

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,040+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร

ผู้ใช้ G2 คนหนึ่งได้แบ่งปันประสบการณ์การใช้งาน ClickUp ของพวกเขา:

ClickUp เป็นซอฟต์แวร์ที่มีความหลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันได้อย่างน้อย 10 เท่า ฉันชอบการผสมผสานระหว่างการจัดการงานส่วนตัว การจัดการความรู้ทางธุรกิจ บันทึกย่ออย่างรวดเร็ว และ AI ClickUP brain นั้นยอดเยี่ยมมาก มันเข้าใจบริบทได้อย่างน่าทึ่งและเป็นเสมือนผู้ช่วยที่ทรงพลังอย่างแท้จริง เอกสารซ้อน, ลำดับชั้นของงาน, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, การกรองขั้นสูง... แอปนี้มีทุกอย่างที่คุณต้องการ และไม่ซับซ้อนเกินไปที่จะเริ่มต้นใช้งาน นอกจากนี้ยังมีการผสานรวมที่มีประโยชน์กับแพลตฟอร์มธุรกิจมาตรฐานซึ่งยอดเยี่ยมมาก

ClickUp เป็นซอฟต์แวร์ที่มีความหลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันได้อย่างน้อย 10 เท่า ฉันชอบการผสมผสานระหว่างการจัดการงานส่วนตัว การจัดการความรู้ทางธุรกิจ การจดบันทึกอย่างรวดเร็ว และ AI ClickUP brain นั้นยอดเยี่ยมมาก มันเข้าใจบริบทได้อย่างน่าทึ่งและเป็นผู้ช่วยที่ทรงพลังอย่างแท้จริง เอกสารซ้อน, ลำดับชั้นของงาน, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, การกรองขั้นสูง... แอปนี้มีทุกอย่าง และไม่ซับซ้อนเกินไปที่จะเริ่มต้นใช้งาน นอกจากนี้ยังมีการผสานรวมที่มีประโยชน์กับแพลตฟอร์มธุรกิจมาตรฐานซึ่งยอดเยี่ยมมาก

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: พื้นหลังที่คุณเห็นเคยมี... ไดโนเสาร์? เมื่อ Google แนะนำพื้นหลังเสมือนจริงครั้งแรก หนึ่งในตัวเลือกแรกๆ คือฉากป่าดึกดำบรรพ์ที่มีไดโนเสาร์เดินไปมาอย่างสบายๆ น่าเสียดายที่พวกมันไม่ได้อยู่ lâuนัก

2. Gemini (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Google Workspace ต้นฉบับ)

Gemini: ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI สำหรับ Google Meet
ผ่านทางGoogle Workspace อัปเดต

Google ได้เพิ่มฟีเจอร์บันทึกโน้ตด้วย AI ซึ่งขับเคลื่อนโดย Gemini เข้าไปใน Meet แล้ว เครื่องมือที่ติดตั้งมาในตัวนี้จะบันทึกบทสนทนาของคุณโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องใช้แอปหรือส่วนขยายเพิ่มเติม

บันทึกจะถูกส่งตรงไปยัง Google Docs ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งหากทีมของคุณใช้เครื่องมือ Google Workspace เป็นประจำทุกวัน

คุณสามารถดำเนินการตามรายการที่ต้องทำ รับสรุปการประชุม และทำงานร่วมกันในบันทึกได้โดยไม่ต้องออกจากหน้าต่าง Meet ของคุณ ผู้บันทึกจะรองรับหลายภาษาด้วย ดังนั้นทีมทั่วโลกจึงสามารถรับสรุปในภาษาที่พวกเขาต้องการได้

คุณสมบัติเด่นของราศีเมถุน

  • เปลี่ยนการสนทนาในที่ประชุมให้กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งจะถูกซิงค์ไปยัง Google Tasks โดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณสามารถติดตามงานที่ต้องติดตามได้ทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
  • สร้างสรุปการประชุมที่ปรับแต่งตามความต้องการในหลายภาษา โดยคงบริบทและความละเอียดอ่อนของบทสนทนาไว้อย่างครบถ้วน
  • แยกการสนทนาที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนๆ ตามหัวข้อ พร้อมระบุเวลาเพื่อความสะดวกในการอ้างอิงและการนำทาง
  • ทำงานร่วมกันในบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์ผ่าน Google Docs ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถเพิ่มความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างการประชุมได้

ข้อจำกัดของราศีเมถุน

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับการจัดรูปแบบและการจัดระเบียบบันทึก
  • มีให้เฉพาะผู้ใช้ Google Workspace Enterprise เท่านั้น
  • ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรสำหรับการประมวลผลแบบเรียลไทม์
  • ไม่มีการวิเคราะห์ขั้นสูงหรือข้อมูลเชิงลึกจากการประชุม

ราคาของ Gemini

  • มีให้บริการเฉพาะกับแผน Google Workspace Enterprise เท่านั้น; ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Gemini

  • G2: 4. 4/5 (160+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Gemini อย่างไร

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Gemini คือความง่ายในการใช้งานควบคู่กับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย มันช่วยให้สามารถทำงานที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสำหรับทั้งผู้ใช้มือใหม่และผู้เชี่ยวชาญ ฉันพบว่ามันมีประโยชน์อย่างยิ่งในการทำงานอัตโนมัติและจัดระเบียบข้อมูล การผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ก็ทำได้ง่าย และการสนับสนุนลูกค้าตอบสนองได้ดีมาก

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Gemini คือความง่ายในการใช้งานควบคู่ไปกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย มันช่วยให้สามารถดำเนินการงานที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสำหรับทั้งผู้ใช้มือใหม่และผู้เชี่ยวชาญ ฉันพบว่ามันมีประโยชน์อย่างยิ่งในการทำงานอัตโนมัติและจัดระเบียบข้อมูล การผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ก็ทำได้ง่าย และการสนับสนุนลูกค้าตอบสนองอย่างรวดเร็ว

⚙️ โบนัส:ลองใช้เทมเพลตวาระการประชุมของ Google Docsเพื่อจัดโครงสร้างการสนทนา ระบุหัวข้อสำคัญ และทำให้การประชุมมีจุดมุ่งหมายและเกิดประสิทธิผล

3. Tactiq (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ใช้แพลตฟอร์มการประชุมหลายแห่ง)

แทคติค
ผ่านทางTactiq

Tactiq ไปไกลกว่า Google Meet และทำงานได้กับ Zoom, Microsoft Teams และแพลตฟอร์มวิดีโออื่น ๆ เครื่องมือนี้จะทำงานเงียบ ๆ ในเบราว์เซอร์ของคุณ พร้อมที่จะเริ่มใช้งานเมื่อคุณเริ่มการประชุมใด ๆ

คุณสามารถเน้นช่วงเวลาสำคัญระหว่างการโทรได้โดยการคลิกปุ่มหรือใช้คีย์ลัด—ไม่ต้องพิมพ์อย่างเร่งรีบ ทีมสามารถค้นหาการประชุมที่ผ่านมาได้โดยใช้แท็กหัวข้อ ทำให้การค้นหาการสนทนาครั้งนั้นจากเดือนที่แล้วเป็นเรื่องง่ายขึ้น

บันทึกการสนทนาแบบเรียลไทม์อยู่ถัดจากหน้าต่างการประชุมของคุณโดยตรง คุณสามารถอ่านสิ่งที่ถูกกล่าวถึงได้โดยไม่รบกวนจังหวะการสนทนา

คุณสมบัติเด่นของ Tactiq

  • ค้นหาผ่านบันทึกการประชุมโดยใช้แท็กหัวข้อ และทำเครื่องหมายช่วงเวลาสำคัญระหว่างการโทรสดโดยไม่ต้องหยุดหรือขัดจังหวะการสนทนา
  • แปลงข้อมูลการประชุมเป็นงานโดยตรงไปยังเครื่องมือการจัดการโครงการเช่น Jira, Trello, และ Asana เพื่อดำเนินการทันที
  • เข้าถึงคุณสมบัติของหน่วยความจำการประชุมเพื่อเรียกคืนการหารือและการตัดสินใจในอดีตผ่านแพลตฟอร์มวิดีโอต่าง ๆ โดยใช้การค้นหาตามหัวข้อ
  • ดึงข้อมูลข้อเสนอแนะจากลูกค้าและคำขอฟีเจอร์โดยอัตโนมัติไปยังส่วนแยกต่างหากสำหรับทีมผลิตภัณฑ์และทีมขาย

ข้อจำกัดของ Tactiq

  • แผนฟรีจำกัดการเข้าถึงบันทึกย้อนหลัง
  • คุณภาพเสียงมีผลอย่างมากต่อความถูกต้องของการถอดความ
  • การผสานรวมบางอย่างต้องใช้แผนระดับสูงกว่า

ราคา Tactiq

  • ฟรี
  • ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Tactiq

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Tactiq อย่างไร

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก G2คนหนึ่งได้กล่าวไว้:

Tactiq ช่วยให้คุณบันทึกและถอดเสียงการประชุม การสนทนาทางโทรศัพท์ การสัมภาษณ์ และอื่นๆ อีกมากมาย ฉันได้ใช้มันสำหรับทุกสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์กับลูกค้า ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และพันธมิตร นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเขียนอีเมลติดตามผลและรายการสิ่งที่ต้องทำได้อีกด้วย มันช่วยให้คุณเขียนอีเมลได้ดีขึ้นด้วยคำแนะนำอัตโนมัติจาก tactiq

Tactiq ช่วยให้คุณบันทึกและถอดเสียงการประชุม การสนทนาทางโทรศัพท์ การสัมภาษณ์ และอื่นๆ อีกมากมาย ฉันได้ใช้มันสำหรับทุกสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์กับลูกค้า ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และพันธมิตร นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเขียนอีเมลติดตามผลและรายการสิ่งที่ต้องทำได้อีกด้วย มันช่วยให้คุณเขียนอีเมลได้ดีขึ้นด้วยคำแนะนำอัตโนมัติจาก tactiq

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้เทคนิคจดบันทึกแบบประโยค (พร้อมเทมเพลต)

4. tl;dv (เหมาะที่สุดสำหรับทีมขายและทีมความสำเร็จของลูกค้า)

สรุป: ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI สำหรับ Google Meet
ผ่านทางtl;dv

tl;dv มุ่งเน้นในการทำให้การสนทนากับลูกค้าของคุณมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น เครื่องมือนี้จะบันทึกเวลาของช่วงเวลาสำคัญขณะที่คุณเพิ่มบันทึกหรือแสดงปฏิกิริยาในระหว่างการสนทนา

ทีมขายสามารถตัดส่วนสำคัญของการประชุมเพื่อแชร์กับเพื่อนร่วมทีมหรือกลับมาดูภายหลังได้ บทถอดความจะปรากฏควบคู่ไปกับวิดีโอคอลของคุณ และคุณสามารถเพิ่มแท็กสั้น ๆ เพื่อระบุส่วนต่าง ๆ ของบทสนทนาได้ การแชร์ส่วนสำคัญใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที ซึ่งเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการให้สมาชิกทีมคนอื่นที่พลาดการประชุมได้รับข้อมูล

คุณสมบัติเด่นที่ดีที่สุด

  • สร้างวิดีโอไฮไลท์ได้ทันทีโดยการทำเครื่องหมายช่วงเวลาสำคัญระหว่างการสนทนาและแชร์โดยตรงกับทีมภายในหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • ติดตามความคิดเห็นของลูกค้าและประเด็นการสนทนาสำคัญโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์การสนทนาอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • สร้างห้องสมุดที่สามารถค้นหาได้ของช่วงเวลาการประชุมที่จัดเรียงตามหัวข้อ บัญชี หรือขั้นตอนของดีลสำหรับการฝึกอบรมการขาย
  • สร้างอีเมลติดตามผลอัตโนมัติตามการสนทนาและการดำเนินการจากการประชุมด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้
  • ดึงข้อมูลการกล่าวถึงคู่แข่งและการสนทนาเกี่ยวกับราคาโดยอัตโนมัติเข้าสู่ระบบ CRM ของคุณ

ข้อจำกัดของ tl;dv

  • การประมวลผลวิดีโออาจใช้เวลาสำหรับการประชุมที่ยาวนานขึ้น
  • มีขีดจำกัดในการจัดเก็บการบันทึกการประชุมในแผนระดับล่าง

ราคาแบบสรุป

  • ฟรี
  • ข้อดี: 29 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $98/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวแบบสรุปย่อ

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 330+)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง tl;dv อย่างไร

ดังที่ผู้ใช้ G2คนหนึ่งกล่าวไว้ว่า:

TLDV ได้สร้างความแตกต่างอย่างมากในวิธีที่ฉันจัดการประชุม การถอดความและสรุปโดยอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มาก โดยเฉพาะเมื่อฉันต้องกลับไปดูประเด็นเฉพาะหรือแบ่งปันบันทึกกับทีมของฉัน ฉันยังชอบความสามารถในการติดแท็กช่วงเวลาสำคัญและนำทางผ่านบันทึกที่ยาวได้อย่างรวดเร็ว อินเทอร์เฟซสะอาดและใช้งานง่าย และผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่ของฉันได้ดี

TLDV ได้สร้างความแตกต่างอย่างมากในวิธีที่ฉันจัดการประชุม การถอดความและสรุปโดยอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มาก โดยเฉพาะเมื่อฉันต้องกลับไปทบทวนประเด็นเฉพาะหรือแบ่งปันบันทึกกับทีมของฉัน ฉันยังชอบความสามารถในการแท็กช่วงเวลาสำคัญและนำทางผ่านบันทึกที่ยาวได้อย่างรวดเร็ว อินเทอร์เฟซสะอาดและใช้งานง่าย และผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่ของฉันได้ดี

5. Scribbl (เหมาะที่สุดสำหรับการฝึกอบรมและการศึกษาทางไกล)

สคริบเบิล
ผ่านทางScribbl

Scribbl เปลี่ยนวิธีการจดบันทึกการประชุมด้วยการเน้นที่สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เครื่องมือนี้จะจัดระเบียบบันทึกโดยอัตโนมัติให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสำหรับการศึกษา

ครูและผู้ฝึกสอนสามารถทำเครื่องหมายจุดสำคัญในการเรียนรู้ระหว่างเซสชันได้ และนักเรียนสามารถเพิ่มบันทึกโดยไม่รบกวนความต่อเนื่อง บันทึกจะซิงค์กับเวลาที่บันทึกไว้ ทำให้คุณสามารถย้อนกลับไปยังจุดที่มีการอธิบายได้อย่างแม่นยำ

นอกจากนี้ ผู้ที่พลาดการเข้าร่วมเซสชันสดสามารถติดตามเนื้อหาได้ผ่านชุดบันทึกย่อที่มีโครงสร้างพร้อมไฟล์บันทึกเสียง

คุณสมบัติเด่นของ Scribbl

  • สร้างคู่มือการศึกษาโดยอัตโนมัติจากการบันทึกการประชุมโดยการทำเครื่องหมายแนวคิดสำคัญและคำอธิบายในระหว่างการประชุมสด
  • กระโดดไปยังส่วนต่างๆ ของการประชุมโดยใช้บันทึกการสนทนาแบบโต้ตอบที่เชื่อมโยงโดยตรงกับเวลาในวิดีโอ
  • สร้างแบบทดสอบความรู้และคำถามแบบทดสอบอย่างรวดเร็วตามหัวข้อที่ได้หารือไว้เพื่อความเข้าใจของนักเรียนทันที
  • จัดระเบียบเนื้อหาการประชุมเป็นบทและหัวข้อย่อยที่สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรหรือโมดูลการฝึกอบรมของคุณ
  • ส่งออกบันทึกในรูปแบบต่างๆ รวมถึงบัตรการศึกษาและแผ่นสรุปสำหรับรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน

ข้อจำกัดของ Scribbl

  • มีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
  • ผู้ใช้กล่าวว่าฟีเจอร์การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มของมันต้องการการปรับปรุง
  • ส่วนขยาย Chrome ของมันอาจขัดแย้งกับเครื่องมืออื่น ๆ

ราคาของ Scribbl

  • ฟรี
  • ข้อดี: $20/เดือนต่อผู้ใช้
  • ทีม: ราคาที่กำหนดเอง (เรียกเก็บรายปี)

คะแนนและรีวิวของ Scribbl

  • G2: 4. 9/5 (รีวิว 320+ ครั้ง)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Scribbl อย่างไร

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

Scribbl นั้นยอดเยี่ยมมาก มันทำงานอัตโนมัติให้กับงานที่เคยใช้เวลาหลายชั่วโมงของฉัน และฟีเจอร์การกำหนดเวลาและการวางแผนเนื้อหาเป็นเลิศ ฉันชอบมากที่เชื่อมต่อบัญชีโซเชียลทั้งหมดของฉันได้อย่างง่ายดายและทำให้ทุกอย่างทำงานได้อย่างราบรื่น คำแนะนำจาก AI ในการปรับปรุงโพสต์ของฉันก็มีประโยชน์มาก – เหมือนมีผู้ช่วยดิจิทัลอยู่ด้วยเลย เป็นแอปที่ยอดเยี่ยมจริงๆ!

Scribbl นั้นยอดเยี่ยมมาก มันทำงานอัตโนมัติให้กับงานที่เคยใช้เวลาหลายชั่วโมงของฉัน และฟีเจอร์การกำหนดเวลาและการวางแผนเนื้อหาเป็นเลิศ ฉันชอบมากที่เชื่อมต่อบัญชีโซเชียลทั้งหมดของฉันได้อย่างง่ายดายและทำให้ทุกอย่างทำงานได้อย่างราบรื่น คำแนะนำ AI ในการปรับปรุงโพสต์ของฉันก็มีประโยชน์มาก – เหมือนมีผู้ช่วยดิจิทัลอยู่ด้วยเลย เป็นแอปที่ยอดเยี่ยมจริงๆ!

🔍 คุณรู้หรือไม่? จากการสำรวจของ Dialpad พบว่าคนส่วนใหญ่ใช้เวลาถึงหนึ่งในสามของสัปดาห์ทำงานไปกับการประชุม ประมาณ46% ใช้เวลาน้อยกว่าสี่ชั่วโมงในการประชุม ในขณะที่ 37% ใช้เวลาอยู่ระหว่าง 4 ถึง 12 ชั่วโมง อีก 12% ใช้เวลาในการประชุม 12-20 ชั่วโมง และ 5% ใช้เวลาอย่างน้อย 20 ชั่วโมงในการประชุม นั่นเป็นเวลาที่มากมายที่ใช้ไปกับการสนทนา!

6. Bluedot (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางเทคนิคและทีมพัฒนา)

Bluedot: ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI สำหรับ Google Meet
ผ่านทางBluedot

Bluedot โดดเด่นด้วยการจัดการการสนทนาทางเทคนิคในรูปแบบที่แตกต่าง เครื่องมือนี้สามารถจดจำโค้ดสแนปช็อต คำศัพท์ทางเทคนิค และการอภิปรายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมในการประชุมของคุณได้

นักพัฒนาสามารถระบุการตัดสินใจทางเทคนิคที่สำคัญได้โดยไม่ต้องเสียสมาธิ AI ช่วยจัดระเบียบเอกสารทางเทคนิคได้โดยตรงจากการสนทนาของคุณ ช่วยประหยัดเวลาในการเขียนเอกสารในภายหลัง

บันทึกการประชุมสามารถเชื่อมโยงไปยังเอกสารระบบเทคโนโลยีของคุณและเครื่องมือการจัดการโครงการได้โดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติเด่นของ Bluedot

  • ดึงโค้ดสแนปช็อตและการตัดสินใจทางเทคนิคจากการประชุมเข้าสู่เอกสารการพัฒนาของคุณโดยตรง
  • ติดแท็กการตัดสินใจทางสถาปัตยกรรมและเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับเอกสารทางเทคนิคที่มีอยู่ในฐานความรู้ของคุณ
  • สร้างตั๋ว Jira หรือปัญหา GitHub ได้โดยตรงจากการสนทนาในที่ประชุม พร้อมแนบบริบทที่เกี่ยวข้อง
  • ติดตามการหารือเกี่ยวกับหนี้ทางเทคนิคและการจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาในหลายการประชุมของทีม

ข้อจำกัดของ Bluedot

  • มุ่งเน้นไปที่ทีมเทคนิคเป็นหลัก
  • ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับแอปจดบันทึกทั่วไปสำหรับ Google Meet
  • ต้องใช้เวลาในการตั้งค่าสำหรับการผสานระบบแบบกำหนดเอง

ราคา Bluedot

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: 18 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Bluedot

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Bluedot ว่าอย่างไร

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Bluedot คือการใช้งานที่ง่ายและอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ความสามารถในการใช้งานได้ทุกที่ก็เป็นอีกสิ่งที่น่าชื่นชอบเกี่ยวกับ Bluedot การมีส่วนร่วมที่มันนำมาให้นั้นยอดเยี่ยมมาก

สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Bluedot คือการใช้งานที่ง่ายและอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ความสามารถในการใช้งานได้ทุกที่ก็เป็นอีกสิ่งที่น่าชื่นชอบเกี่ยวกับ Bluedot การมีส่วนร่วมที่มันนำมาให้นั้นยอดเยี่ยมมาก

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คุณเคยมีลิงก์ Google Meet ที่ใช้งานได้ตลอดไปไหม? ลิงก์ Google Meet จริงๆ แล้วไม่หมดอายุ—บางลิงก์ใช้งานได้นานหลายปี! ดังนั้น หากคุณคลิกที่คำเชิญเก่าๆ โดยบังเอิญ คุณอาจจะเข้าไปในห้องประชุมร้างที่ไม่มีใครอยู่ก็ได้

7. อ่าน AI (เหมาะสำหรับการสรุปการประชุมอย่างรวดเร็ว)

อ่าน AI: ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI สำหรับ Google Meet สำหรับทีมของคุณทั้งหมด
ผ่านRead AI

Read AI นำเสนอวิธีการจดบันทึกการประชุมในรูปแบบใหม่ โดยเน้นสรุปเนื้อหาสำคัญแบบกระชับ เครื่องมือนี้จะแยกย่อยการประชุมที่ยาวนานหนึ่งชั่วโมงให้กลายเป็นประเด็นสำคัญที่อ่านง่ายและเข้าใจได้ทันที

ไม่เหมือนกับแอปจดบันทึกอื่น ๆ ที่บันทึกทุกอย่างเป็นข้อความยาวเหยียด Read ช่วยให้คุณเข้าใจประเด็นสำคัญได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที ทีมงานต่างชื่นชอบที่ Read จัดระเบียบรายการที่ต้องดำเนินการและการตัดสินใจต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบสรุปที่อ่านง่ายและเหมาะสำหรับการทบทวน

จุดเด่นที่แท้จริงคือความสามารถในการจับประเด็นการสนทนาข้างเคียงที่สำคัญ ซึ่งมักจะหลุดรอดไปในบันทึกทั่วไป

อ่านคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI

  • แยกการประชุมที่ยาวนานออกเป็นสรุปที่รวดเร็วและเข้าใจง่าย โดยยังคงรักษาบริบทและรายละเอียดที่สำคัญจากการสนทนาเดิมไว้
  • ติดธงและจัดหมวดหมู่รายการที่ต้องดำเนินการระหว่างการประชุมตามระดับความสำคัญ
  • นำทางผ่านบันทึกการประชุมโดยใช้โครงร่างที่สร้างโดย AI ซึ่งช่วยให้คุณข้ามไปยังประเด็นการสนทนาที่เกี่ยวข้องได้ทันที
  • สร้างไฮไลท์การประชุมแบบกำหนดเองโดยเลือกช่วงเวลาสำคัญ เหมาะสำหรับการแชร์ข้อมูลอัปเดตกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่พลาดการประชุม

อ่านข้อจำกัดของ AI

  • คุณภาพของสรุปอาจแตกต่างกันตามความชัดเจนของเสียง
  • มันมีตัวเลือกจำกัดสำหรับการจัดระเบียบโน้ต
  • ผู้ใช้รายงานว่าเครื่องมือนี้มีศักยภาพในการผสานรวมขั้นพื้นฐานมาก
  • การปรับแต่งขั้นต่ำสำหรับรูปแบบสรุป

อ่านการกำหนดราคา AI

  • ฟรี
  • ข้อดี: $19.75 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $29.75/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Enterprise+: $39.75/เดือน ต่อผู้ใช้

อ่านคะแนนและรีวิวจาก AI

  • G2: 3. 9/5 (รีวิว 25+ ครั้ง)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Read AI อย่างไร

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Read คือความสามารถในการทำให้การถอดเสียงการประชุม Zoom เป็นอัตโนมัติ การถอดเสียงแบบเรียลไทม์และฟีเจอร์การกำหนดเวลาอัจฉริยะมีคุณค่าอย่างยิ่งในการปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Read คือความสามารถในการทำให้การถอดเสียงการประชุม Zoom เป็นอัตโนมัติ การถอดเสียงแบบเรียลไทม์และฟีเจอร์การจัดตารางเวลาอัจฉริยะมีคุณค่าอย่างยิ่งในการปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือสื่อสาร AI ที่ดีที่สุด

8. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับทีมหลายภาษาและข้ามสายงาน)

Otter.ai: ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI สำหรับ Google Meet
ผ่านทางOtter.ai

Otter.ai นำเสนอวิธีการที่ไม่เหมือนใครในการบันทึกการประชุมโดยเน้นที่การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการประมวลผลภาษา มันเหมาะที่สุดสำหรับการจัดการประชุมที่ผู้เข้าร่วมสลับภาษาหรือต้องการการแปลทันที

ทีมไฮบริดได้รับประโยชน์เป็นพิเศษจากความสามารถของซอฟต์แวร์บันทึกการประชุมนี้ในการแยกแยะผู้พูดและจับการสนทนาข้างเคียงได้อย่างแม่นยำ ตัวสร้างสรุปอัตโนมัติสามารถปรับให้เข้ากับประเภทการประชุมที่แตกต่างกัน—ตั้งแต่การประชุมสแตนด์อัพสั้นๆ ไปจนถึงการประชุมเชิงกลยุทธ์ที่ยาวนาน

นอกเหนือจากการถอดความพื้นฐานแล้ว Otter.ai ยังช่วยให้ทีมสามารถระบุรูปแบบการสนทนาและหัวข้อที่เกิดซ้ำได้จากการประชุมต่างๆ ทำให้การติดตามความคืบหน้าของโครงการตลอดระยะเวลาเป็นเรื่องง่ายขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Otter.ai

  • บันทึกการสนทนาพร้อมกันในหลายภาษาพร้อมคงการระบุผู้พูดและบริบทของแต่ละหัวข้อการสนทนา
  • สร้างข้อมูลเชิงลึกของการประชุมอย่างละเอียด รวมถึงการกระจายเวลาการพูด ความถี่ของหัวข้อ และรูปแบบการมีส่วนร่วม
  • สร้างรายการคำศัพท์ที่กำหนดเองสำหรับคำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรมและทำเครื่องหมายคำเหล่านี้โดยอัตโนมัติในบันทึกการถอดความเพื่อให้เอกสารมีความสอดคล้องกัน
  • เปลี่ยนการสนทนาในการประชุมให้เป็นเอกสารที่มีโครงสร้างด้วยการสร้างโครงร่างอัจฉริยะ
  • เชื่อมโยงการสนทนาที่เกี่ยวข้องข้ามการประชุมหลายครั้งเพื่อสร้างฐานความรู้ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการตัดสินใจของทีมและการพัฒนาของโครงการ

ข้อจำกัดของ Otter.ai

  • มันเกี่ยวข้องกับการใช้โปรเซสเซอร์อย่างหนักในระหว่างการถอดเสียงแบบเรียลไทม์
  • มีขีดจำกัดในการจัดเก็บสำหรับการประชุมที่ยาวนานขึ้น
  • การฝึกอบรมคำศัพท์ตามความต้องการต้องใช้เวลา

Otter.ai ราคา

  • ฟรี
  • ข้อดี: $16.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Otter.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Otter.ai ว่าอย่างไร

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

ชอบสรุปมาก ๆ ค่ะ ที่สามารถแก้ไขได้ และสามารถใช้แถบด้านข้างเพื่อสร้างอีเมลติดตามผลจากสรุปของรายละเอียดได้ ช่วยประหยัดเวลาได้มากจริง ๆ ชอบที่บันทึกทั้งหมดสามารถค้นหาได้บนเว็บไซต์ และค้นหาได้ง่ายมาก ๆ การตั้งค่าให้ Otter เข้าร่วมการประชุมของฉันในตอนต้นสัปดาห์ก็ง่ายมาก ๆ การแชร์บันทึกกับทีมก็ง่ายเช่นกัน

ชอบสรุปมาก ๆ ค่ะ ที่สามารถแก้ไขได้ และสามารถใช้แถบด้านข้างเพื่อสร้างอีเมลติดตามผลจากสรุปของรายละเอียดได้ ช่วยประหยัดเวลาได้มากจริง ๆ ชอบที่บันทึกทั้งหมดสามารถค้นหาได้บนเว็บไซต์ และค้นหาได้ง่ายมาก ๆ การตั้งค่าให้ Otter เข้าร่วมการประชุมของฉันในตอนต้นสัปดาห์ก็ง่ายมาก ๆ การแชร์บันทึกกับทีมก็ง่ายมาก ๆ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: โลโก้ Google Meet ดั้งเดิมมีลักษณะเหมือนกล้อง แต่ผู้คนมักสับสนกับ YouTube! ในที่สุด Google จึงออกแบบใหม่เป็นไอคอนสีเขียวและเหลืองที่คุ้นเคยในปัจจุบันเพื่อให้มีความแตกต่างที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

9. MeetGeek (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การประชุมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล)

MeetGeek
ผ่านทางMeetGeek

MeetGeek ใช้วิธีการจัดการเอกสารการประชุมผ่านมุมมองของการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือนี้เจาะลึกมากกว่าการถอดความพื้นฐานโดยการวิเคราะห์พลวัตของการประชุม การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม และรูปแบบการสนทนา

ทีมสามารถติดตามการพัฒนาของวัฒนธรรมการประชุมของตนได้ผ่านการวิเคราะห์อย่างละเอียด แพลตฟอร์มจะทำการจัดหมวดหมู่การประชุมต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ และปรับรูปแบบการบันทึกข้อมูลให้เหมาะสมตามประเภทของการประชุม MeetGeek ยังช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงตารางการประชุมให้ดีขึ้นได้โดยการระบุรูปแบบของการหารือที่มีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับการหารือที่เสียเวลา

คุณสมบัติเด่นของ MeetGeek

  • ติดตามประสิทธิภาพการประชุมผ่านการวิเคราะห์อย่างครอบคลุมที่ติดตามการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม, การไหลของการอภิปราย, และรูปแบบการตัดสินใจ
  • สร้างสรุปการประชุมที่เฉพาะเจาะจงตามบทบาทซึ่งเน้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับสมาชิกทีมที่แตกต่างกัน
  • ติดตามแนวโน้มการมีปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าในการประชุมต่างๆ โดยใช้การวิเคราะห์ความรู้สึกและการสร้างแบบจำลองหัวข้อ เพื่อระบุจุดเจ็บปวดทั่วไปและคำขอฟีเจอร์
  • อัตโนมัติการกระจายข้อมูลเชิงลึกของการประชุมไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อการหารือและโครงการที่ถูกกล่าวถึง

ข้อจำกัดของ MeetGeek

  • คุณสมบัติการวิเคราะห์ของมันต้องการการใช้งานอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
  • การตั้งค่าที่ซับซ้อนสำหรับการรายงานที่กำหนดเอง
  • ตัวเลือกการวิเคราะห์ย้อนหลังที่จำกัด

ราคา MeetGeek

  • ฟรี
  • ข้อดี: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $59/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว MeetGeek

  • G2: 4. 6/5 (430+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง MeetGeek ว่าอย่างไร

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

ฉันชอบที่ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่การฟังอย่างตั้งใจในสิ่งที่ลูกค้าพูด โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจดบันทึกและจับข้อมูลให้ได้มากที่สุด เพราะสิ่งนี้ได้ถูกทำไว้ให้ฉันแล้ว นอกจากนี้ การมีสรุปประเด็นติดตามงานที่กระชับยังเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก เพราะคุณสามารถอ้างอิงกลับไปเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามข้อชี้แนะที่จำเป็นทั้งหมดเมื่อติดต่อกลับไปหลังจากการประชุมสิ้นสุดลง

ฉันชอบที่ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่การฟังอย่างตั้งใจในสิ่งที่ลูกค้าพูด โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจดบันทึกและจับข้อมูลให้ได้มากที่สุด เพราะสิ่งนี้ได้ถูกทำไว้ให้ฉันแล้ว นอกจากนี้ การมีสรุปประเด็นติดตามงานที่กระชับยังเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก เพราะคุณสามารถอ้างอิงกลับไปเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามข้อชี้แนะที่จำเป็นทั้งหมดเมื่อติดต่อกลับไปหลังจากการประชุมสิ้นสุดลง

🔍 คุณรู้หรือไม่? Google Meet มีอีสเตอร์เอ็กซ่อนอยู่! พิมพ์ '/pitchforks' ในแชท แล้วหน้าจอของทุกคนจะเต็มไปด้วยอีโมจิหางกระต่ายขนาดเล็ก เป็นวิธีสนุกๆ ในการแสดงความไม่พอใจ (แบบล้อเล่น)

10. Fathom (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องติดต่อกับลูกค้า)

Fathom: ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI สำหรับ Google Meet
ผ่านทางFathom

Fathom ใช้แนวทางที่เน้นความสัมพันธ์ในการจัดการเอกสารการประชุมเครื่องมือประชุมที่ใช้ AIนี้สามารถจับและจัดระเบียบการโต้ตอบกับลูกค้า ทำให้มีคุณค่าสำหรับบริษัทที่ปรึกษา เอเจนซี่ และทีมความสำเร็จของลูกค้า

มันช่วยติดตามการพัฒนาความสัมพันธ์ตลอดเวลาโดยการเก็บประวัติการโต้ตอบอย่างละเอียดไว้ ทีมสามารถเข้าถึงการสนทนาและการตัดสินใจในอดีตได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องค้นหาผ่านการบันทึกการประชุมที่ไม่มีที่สิ้นสุด

คุณสมบัติเด่นของ Fathom

  • สร้างไทม์ไลน์การติดต่อกับลูกค้าที่ครอบคลุม ซึ่งรวมบันทึกการประชุม รายการที่ต้องดำเนินการ และเหตุการณ์สำคัญของความสัมพันธ์ เพื่อการจัดการบัญชีที่ดีขึ้น
  • ดึงข้อมูลความต้องการและข้อเสนอแนะของลูกค้าโดยอัตโนมัติจากการสนทนา พร้อมรักษาบริบทและระดับความสำคัญสำหรับทีมผลิตภัณฑ์
  • สร้างคะแนนสุขภาพความสัมพันธ์ตามการโต้ตอบในการประชุม ช่วยให้ทีมระบุบัญชีที่ต้องการความสนใจเพิ่มเติม
  • ติดตามการปฏิบัติตามข้อผูกพันจากการประชุมกับลูกค้าหลายรายโดยอัตโนมัติผ่านการเชื่อมโยงคำมั่นสัญญาที่ทำไว้กับผลลัพธ์ที่ส่งมอบจริง

เข้าใจข้อจำกัด

  • คุณสมบัติหลักของเครื่องมือนี้มุ่งเน้นไปที่การโต้ตอบกับลูกค้าเป็นหลัก
  • มีคุณสมบัติการประชุมภายในที่จำกัด
  • ต้องใช้เวลาในการสร้างข้อมูลความสัมพันธ์ที่มีความหมาย
  • การตั้งค่าการผสานรวมต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

ราคาตามการคำนวณ

  • ฟรี
  • พรีเมียม: 19 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีมเอดิชั่น: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Team Edition Pro: $39/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและความคิดเห็นของ Fathom

  • G2: 5/5 (4,508+ รีวิว)
  • Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 630 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Fathom ว่าอย่างไร

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

Fathom ใช้งานง่ายมาก เป็นมิตรกับผู้ใช้ และมีแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายมาก เป็นเครื่องมือที่เราใช้เป็นประจำในการจดบันทึกในที่ประชุม ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาสเปน และแม้หลังจากตรวจสอบบันทึกแล้ว ก็ไม่เคยพบข้อผิดพลาดใดๆ รายการสิ่งที่ต้องทำ การจดบันทึกที่เป็นระเบียบ และแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายมาก ทำให้ประสบการณ์ของเราในการใช้ Fathom เป็นเรื่องที่น่าพึงพอใจมาก ฉันได้แนะนำให้ทุกคนที่ฉันคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์จากมัน

Fathom ใช้งานง่ายมาก เป็นมิตรกับผู้ใช้ และมีแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายมาก มันเป็นเครื่องมือที่เราใช้เป็นประจำในการจดบันทึกในที่ประชุม ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาสเปน และแม้หลังจากตรวจสอบบันทึกแล้ว ก็ไม่เคยมีข้อผิดพลาดใดๆ รายการสิ่งที่ต้องทำ การจดบันทึกที่เป็นระเบียบ และแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายมาก ทำให้ประสบการณ์ของเราในการใช้ Fathom เป็นเรื่องที่น่าพึงพอใจมาก ฉันได้แนะนำให้ทุกคนที่ฉันคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์จากมัน

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เลโอนาร์โด ดา วินชีเขียนบันทึกด้วยภาพร่าง ความคิด และข้อสังเกตทางวิทยาศาสตร์มากกว่า 7,000 หน้าเขายังเขียนด้วยลายมือกลับด้านเพื่อเก็บความลับในบันทึกของเขาอีกด้วย

📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Fathom AI สำหรับการจดบันทึกด้วย AI

หยุดเขียนเล่น เริ่มใช้ ClickUp

การประชุมที่ยอดเยี่ยมไม่ได้จบลงเมื่อสายโทรศัพท์ตัด การมีผู้จดบันทึกด้วย AI ที่เหมาะสมจะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ ติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ และมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น การค้นหาข้อมูลจากบันทึกที่กระจัดกระจายกลายเป็นเรื่องในอดีต ด้วยสรุปที่ชัดเจนและถอดความที่สามารถค้นหาได้ ทำให้การติดตามงานเป็นเรื่องง่าย

ClickUp ยกระดับไปอีกขั้น นอกเหนือจากบันทึกการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI แล้ว ยังเชื่อมโยงการสนทนาเข้ากับงาน เอกสาร และการแชทของทีม ทั้งหมดในที่เดียว ทุกการประชุมกลายเป็นขั้นตอนต่อไปที่มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่แค่รายการหนึ่งในปฏิทินของคุณ

สมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅