10 ซอฟต์แวร์รับงานโครงการที่ดีที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่มีประสิทธิภาพ

เมื่อองค์กรเติบโตขึ้น พวกเขาต้องรับมือกับคำขอโครงการที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การกำหนดเกณฑ์การเสนอโครงการเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกระบวนการรับโครงการที่ประสบความสำเร็จ
หากไม่มีแนวทางที่เป็นระบบ การรับโครงการอาจนำไปสู่การสื่อสารที่ผิดพลาด การพลาดกำหนดเวลา และการล้มเหลวของโครงการ การศึกษาแสดงให้เห็นว่า54% ของพนักงานรู้สึกว่าปริมาณงานโครงการโดยรวมเป็นสาเหตุหลักของความเครียด
นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์รับข้อมูลโครงการกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เครื่องมือเหล่านี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการรับข้อมูลโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ทุกคำขอได้รับการประเมิน จัดลำดับความสำคัญ และติดตามได้
ในคู่มือนี้ เราจะพิจารณาเครื่องมือ 10 อันดับแรกที่จะช่วยคุณจัดการกระบวนการรับงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือซอฟต์แวร์รับโครงการที่ดีที่สุด 10 อันดับ:
- ✅ ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการรับงานโครงการที่ครอบคลุมและปรับแต่งได้ตามต้องการ
- ✅ Asana: เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่มีความคล่องตัวและเวิร์กโฟลว์แบบภาพ
- ✅ Workamajig: เหมาะที่สุดสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์และทีมการตลาด
- ✅ Wrike: เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่และกระบวนการทำงานที่สามารถขยายได้
- ✅ สมาร์ทชีต: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการรายงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- ✅ Adobe Workfront: เหมาะที่สุดสำหรับโครงการขนาดใหญ่และการทำงานร่วมกันในระดับองค์กร
- ✅ ProjectManager: เหมาะที่สุดสำหรับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสะดวกในการใช้งาน
- ✅ Acuity PPM: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโอและการจัดสรรทรัพยากร
- ✅ BrightWork: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับ Microsoft 365 และกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
- ✅ Planview: เหมาะที่สุดสำหรับโครงการที่ซับซ้อนและการจัดการพอร์ตโฟลิโอระดับองค์กร
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์รับข้อมูลโครงการ?
เมื่อเลือกเครื่องมือในการจัดการคำขอโครงการ ให้มองหาเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณและช่วยให้คุณสร้างกระบวนการรับงานมาตรฐาน
คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยให้คุณระบุเครื่องมือที่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรของคุณ:
- แบบฟอร์มการรับโครงการที่ปรับแต่งได้: ซอฟต์แวร์ของคุณควรให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มคำขอโครงการที่ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณได้ ซึ่งจะทำให้ทุกคำขอโครงการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ
- การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาโดยการแปลงคำขอโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้กลายเป็นงานหรือโครงการที่สามารถดำเนินการได้โดยตรง ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
- เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน: การทำงานร่วมกันมีความสำคัญอย่างยิ่งในระหว่างขั้นตอนการรับโครงการและกระบวนการขอร้อง. ค้นหาเครื่องมือที่ช่วยให้การหารือแบบเรียลไทม์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเป็นไปได้ รวมถึงตัวเลือกสำหรับการแสดงความคิดเห็นและการแบ่งปันเอกสาร
- การติดตามแบบเรียลไทม์: แดชบอร์ดและฟีเจอร์การรายงานช่วยให้ได้รับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับพอร์ตโฟลิโอโครงการของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของคำขอทั้งหมดและตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
- ความสามารถในการผสานรวม: ความสามารถในการผสานรวมอย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น ระบบ CRM,ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ, แอปพลิเคชันการสื่อสาร, หรือซอฟต์แวร์การจัดการงาน ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นในชุดเทคโนโลยีของคุณ
- ความสามารถในการขยาย: เลือกซอฟต์แวร์ที่สามารถขยายได้เพื่อรองรับความต้องการของโครงการที่กำลังเติบโตของคุณ และจัดการกระบวนการรับงานได้อย่างราบรื่น
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เพื่อให้กระบวนการรับงานของคุณง่ายขึ้น ลองใช้แผนฟรีหรือทดลองใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกระบวนการทำงานของทีมคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งและใช้งานได้ง่าย เพื่อให้ทีมของคุณสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว
10 อันดับซอฟต์แวร์รับงานโครงการที่ดีที่สุด
เพื่อช่วยให้คุณเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุด เราได้รวบรวมรายการเครื่องมือ 10 อันดับแรกสำหรับการจัดการกระบวนการรับข้อมูลมาตรฐานของคุณ เครื่องมือเหล่านี้รองรับความต้องการที่หลากหลายตลอดวงจรชีวิตการจัดการโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่ามีเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกทีม
มาดูเครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะช่วยคุณจัดการกับคำขอโครงการใหม่!
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการรับโครงการที่ครอบคลุมและปรับแต่งได้)
ClickUp เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่ต้องการเครื่องมือจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการที่สามารถรองรับกระบวนการรับงานโครงการได้
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ครอบคลุมนี้มอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้กระบวนการรับงานง่ายขึ้นและช่วยให้คุณส่งข้อเสนอที่มีคุณภาพสูง
มุมมองแบบฟอร์ม ClickUp
ด้วยการใช้ClickUp Form View คุณสามารถรวบรวมคำตอบและส่งงานไปยังทีมที่เหมาะสมได้ทันที ช่วยให้กระบวนการรับข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ต้องการทำอะไรให้เหนือกว่า? ปรับแต่งแบบฟอร์มให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ. สิ่งนี้จะช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลโครงการที่จำเป็นทั้งหมดได้ ตั้งแต่ข้อมูลลูกค้า ขอบเขตของโครงการ งบประมาณ ไปจนถึงระยะเวลา.
นอกจากนี้ คุณสามารถผสานรวมเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณได้ ทำให้การรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น และลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองสำหรับคำขอทำงานของคุณ
การจัดการโครงการด้วย ClickUp
นอกเหนือจากการสร้างแบบฟอร์มแล้ว ClickUp ยังโดดเด่นในการทำงานอัตโนมัติของขั้นตอนสำคัญในกระบวนการรับงานโครงการ ด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUpคุณสามารถเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ เอกสาร แดชบอร์ด และอื่นๆ ทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว และกำหนดขั้นตอนของกระบวนการทั้งหมดได้
ไม่ว่าคุณจะดูแลทีมเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ ความสามารถในการปรับขนาดและฟีเจอร์การติดตามเวลา ของ ClickUp รับประกันว่าปริมาณงานของคุณจะยังคงมีประสิทธิภาพ
ClickUp Chat
ClickUp Chatได้ปฏิวัติการทำงานร่วมกันของทีมเราโดยการผสานการสื่อสารและการจัดการโครงการเข้าด้วยกัน ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหลายอย่าง
คุณสามารถใช้แชทเพื่อ:
- เชื่อมโยงการสนทนาโดยอัตโนมัติกับงานและเอกสารที่ถูกต้องใน ClickUp เพื่อให้ได้บริบทที่สมบูรณ์
- สร้างงานจากข้อความแชทได้โดยตรงด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว และมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องได้ด้วย ฟีเจอร์ FollowUps™
- จัดการประชุมเสียงและวิดีโอแบบฉับพลัน และแชร์หน้าจอของคุณกับทีมของคุณโดยใช้ฟีเจอร์ SyncUps เพื่อชี้แจงคำถามและข้อกังวลต่าง ๆ แบบเรียลไทม์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- กระตุ้นการกระทำอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายงาน การส่งการแจ้งเตือน และการอัปเดตสถานะ เพื่อปรับปรุงกระบวนการรับงานโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยClickUp Automations
- วางแผนและจัดการตารางเวลาอย่างแม่นยำด้วยแอปติดตามเวลาของ ClickUpที่มาพร้อมกับระบบ คุณสามารถใช้ได้แม้จากส่วนขยาย Chrome
- ติดตามและวัดผลสถานะโครงการด้วยแดชบอร์ด ClickUpที่มีความหลากหลายและโต้ตอบได้ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการและแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ใช้ClickUp Brain เพื่อ เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทั้งหมดของคุณ—ตั้งแต่คนไปจนถึงงานและเอกสารภายใน ClickUp และแม้แต่แอปที่เชื่อมต่อทั้งหมด
- เชื่อมต่อ ClickUp กับแอปพลิเคชันธุรกิจที่จำเป็น เช่น CRM แพลตฟอร์มการตลาด และเครื่องมือสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม
- ใช้แดชบอร์ดการรายงานขั้นสูงและการวิเคราะห์ในClickUp Portfoliosเพื่อติดตามตัวชี้วัดสำคัญ ระบุจุดติดขัด และได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการรับงาน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจสร้างความสับสนให้กับผู้เริ่มต้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้ยกย่อง ClickUp สำหรับการจัดการงานที่ใช้งานง่าย การปรับแต่งที่ราบรื่น และความสามารถในการจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน ซึ่งทำให้เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการกระบวนการร้องขอของบริษัทคุณ!
แบบฟอร์มและกระบวนการอนุมัติสามารถนำไปใช้ได้อย่างง่ายดาย และทำให้การจัดการคำขอระหว่างแผนกต่างๆ ง่ายขึ้นมาก ช่วยประหยัดเวลา
2. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่มีความคล่องตัวและกระบวนการทำงานแบบภาพ)
ถัดไปในรายการของเราคือ Asana ซึ่งเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเน้นการทำงานแบบภาพ Asana ไม่ได้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการรับงานโครงการโดยเฉพาะ แต่ก็มีฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการรับงานโครงการ โดยเฉพาะสำหรับทีมที่ทำงานในสภาพแวดล้อมแบบ Agile
มันจัดระเบียบงาน ติดตามความคืบหน้าของโครงการ และรักษาเส้นทางการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างสมาชิกในทีม มันแยกคำขอโครงการที่เข้ามาออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ ช่วยบรรเทาความกดดันต่อผู้จัดการโครงการหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Asana
- จัดทำแบบฟอร์มการรับข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลโครงการจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ใช้กระดานคัมบัง แผนภูมิแกนต์ และเครื่องมือภาพอื่น ๆ เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการและระบุจุดคอขวด
- ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันธุรกิจยอดนิยมอื่น ๆ เช่น Slack และ Microsoft Teams เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ชัดเจน
ข้อจำกัดของอาสนะ
- คุณสมบัติการรับโครงการของ Asana ไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร
- ราคาจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้ใช้ใหม่แต่ละราย ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดใหญ่
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $10. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ชื่นชอบ Asana เพราะความโปร่งใสและช่วยให้พวกเขาจัดการโครงการภายในพร้อมการติดตามเวลาและการสื่อสารที่ชัดเจน
Asana ช่วยให้องค์กรของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เราใช้เวลาในการค้นหาสิ่งต่าง ๆ น้อยลง เพราะทุกอย่างถูกจัดระเบียบไว้ในโครงการสำหรับแต่ละทีม ด้วยฟีเจอร์กำหนดวันครบกำหนด เราสามารถติดตามความคืบหน้าของงานที่ต้องทำให้เสร็จได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ เรายังสามารถมองเห็นภาพรวมของสิ่งที่แต่ละทีมกำลังดำเนินการอยู่ ความคืบหน้าของงาน และรู้ว่าเมื่อใดที่เราควรเข้าไปช่วยเหลือเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: วันนี้ การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ตรวจสอบ ความท้าทายหลักในการบริหารโครงการ เพื่อเรียนรู้วิธีจัดการกับปัญหาเหล่านี้ให้โครงการดำเนินไปตามกำหนดเวลาอย่างราบรื่น
3. Workamajig (เหมาะที่สุดสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์และทีมการตลาด)
Workamajig เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติการทำงานแบบครบวงจรสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์และทีมการตลาด มีฟีเจอร์สำหรับการจัดการวงจรชีวิตของโครงการ ตั้งแต่การรับลูกค้าเริ่มต้นไปจนถึงการดำเนินโครงการ การออกใบแจ้งหนี้ และการจัดการพอร์ตโฟลิโอของโครงการ
สิ่งที่ทำให้ Workamajig แตกต่างคือการมุ่งเน้นไปที่ความต้องการเฉพาะของทีมสร้างสรรค์ มันให้ภาพรวมที่ชัดเจนในกระบวนการรับงานทั้งหมดสำหรับเอเจนซี่ที่ดูแลโครงการของลูกค้าหลายราย ทำให้ง่ายต่อการจัดการการเงิน รวบรวมข้อมูล จัดสรรงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของ Workamajig
- สร้างแบบฟอร์มการรับข้อมูลโครงการที่กำหนดเองเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นจากลูกค้า
- อัตโนมัติการสร้างงาน, การจัดสรรทรัพยากร, และการส่งการอัปเดตสถานะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
- สร้างข้อเสนอและสัญญาที่ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพื่อลดความซับซ้อนในการจัดทำข้อเสนอโครงการ
ข้อจำกัดของ Workamajig
- Workamajig ให้บริการแก่เอเจนซี่สร้างสรรค์และทีมการตลาด โดยจำกัดการใช้งานในอุตสาหกรรมอื่น
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดการโครงการที่ใช้งานง่าย
ราคาของ Workamajig
- ภายในองค์กร: $39/เดือน ต่อผู้ใช้ (20+ ผู้ใช้)
- หน่วยงาน: $39/เดือนต่อผู้ใช้ (20+ ผู้ใช้)
- องค์กรธุรกิจ: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว Workamajig
- G2: 3. 8/5 (280 รีวิว)
- Capterra: 3. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้ชื่นชอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Workamajig และความสามารถในการจัดการกับคำถามของลูกค้าที่หลากหลาย
ฉันชอบที่ Workamajig มีตัวเลือกการปรับแต่งมากมายสำหรับการตั้งค่าโครงการและการรายงาน ฉันแทบไม่เคยพบอุปสรรคใดๆ ในระบบเมื่อพูดถึงการไหลของกระบวนการ บริการลูกค้าก็ยอดเยี่ยมมาก ฉันได้ส่งอีเมลที่รู้สึกเหมือนเป็นร้อยๆ ฉบับพร้อมคำถาม และพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็วและสุภาพเสมอ
📮 ClickUp Insight: 37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย
ตามการวิจัยโดย ClickUp หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในช่องทางการสื่อสารเช่นแชท, อีเมล, หรือเอกสารสเปรดชีต ด้วย ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้ทันทีในทุกงาน, แชท, และเอกสารของคุณได้—ทำให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรหลุดรอดไป.
4. Wrike (เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่และกระบวนการทำงานที่สามารถปรับขนาดได้)
Wrike เป็นซอฟต์แวร์การรับโครงการที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายตัว. มันจัดการกระบวนการรับโครงการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจับข้อมูล จัดลำดับความสำคัญ และดำเนินการตามคำขอโครงการ.
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของมันสามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของทีมที่กำลังเติบโต ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายขององค์กรในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง
ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารโครงการเดียวหรือทั้งพอร์ตโฟลิโอ ระบบนี้มอบความโปร่งใสและการควบคุมที่จำเป็นเพื่อให้สามารถส่งมอบผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- ออกแบบแบบฟอร์มการรับข้อมูลโครงการที่ปรับแต่งได้เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับโครงการจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการ
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอปมากกว่า 400 รายการ รวมถึง Slack, Google Drive และ Salesforce
ข้อจำกัดของ Wrike
- การนำทางและการกำหนดค่าที่ซับซ้อน
- มันมีราคาแพง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดใหญ่ ทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าทางต้นทุนน้อยกว่า
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: ราคาที่กำหนดเอง
- พินนาเคิล: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (2,700+ รีวิว)
🎉 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: องค์กรโดยเฉลี่ยใช้เครื่องมือ SaaSมากกว่า130 รายการ— ทำให้การผสานรวมเป็นสิ่งสำคัญในการเชื่อมต่อและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีของคุณ
➡️ อ่านเพิ่มเติม: กลยุทธ์การพัฒนาโครงการ: คู่มือทีละขั้นตอน
5. สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการรายงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล)
Smartsheet เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังซึ่งผสานความยืดหยุ่นของสเปรดชีตเข้ากับกระบวนการรับโครงการใหม่ได้อย่างลงตัว ช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มรับโครงการที่ปรับแต่งเองได้ภายในอินเทอร์เฟซที่คล้ายสเปรดชีต
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าและรับประกันความรับผิดชอบได้. มันถูกใช้โดยทีมในวงการไอที, การตลาด, และอุตสาหกรรมการผลิตอย่างแพร่หลายเพื่อจัดการคำขอโครงการที่ซับซ้อนสำหรับพอร์ตโฟลิโอกิจกรรมโครงการที่ดี.
คุณสมบัติเด่นของ Smartsheet
- บันทึกคำขอโครงการและติดตามความคืบหน้าโดยใช้ส่วนติดต่อที่คุ้นเคยคล้ายสเปรดชีต
- จัดการกระบวนการรับเข้าด้วยฟีเจอร์สำหรับการกระจายงานอัตโนมัติและการประเมินคำขอ
- ใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแก้ไขแบบเรียลไทม์ ความคิดเห็น และการกล่าวถึง (@mentions) เพื่อทำให้กระบวนการรับข้อมูลง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- อินเทอร์เฟซที่ใช้สเปรดชีตอาจไม่ใช้งานง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการข้อเสนอโครงการที่ซับซ้อน
- ไม่มีแผนฟรี และมีค่าใช้จ่ายสูงแม้กระทั่งแผนพื้นฐาน
ราคาของ Smartsheet
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: ราคาที่กำหนดเอง
- การจัดการงานขั้นสูง: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (18,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
6. Adobe Workfront (เหมาะสำหรับโครงการขนาดใหญ่และการทำงานร่วมกันในระดับองค์กร)
Adobe Workfront เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานระดับองค์กรที่ครอบคลุมอย่างครบวงจร โมดูลการรับงานโครงการโดยเฉพาะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับคำขอโครงการ รวบรวมข้อกำหนด และขออนุมัติได้อย่างราบรื่น
ส่วนที่ดีที่สุดของเครื่องมือ Adobe นี้คือมันช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองเพื่อรวบรวมข้อมูลโครงการที่จำเป็นทั้งหมด รวมถึงรายละเอียดของลูกค้า ขอบเขตของโครงการ งบประมาณ และกำหนดเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Workfront
- ออกแบบและใช้แบบฟอร์มการรับข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลโครงการที่จำเป็นทั้งหมดจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- จัดการโครงการขนาดใหญ่ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมืออาชีพ พร้อมบริหารพอร์ตโฟลิโอโครงการให้ง่ายขึ้น
- ผสานกระบวนการรับงานของคุณกับ Adobe Creative Cloud และเครื่องมือสำหรับองค์กรอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Adobe Workfront
- แพลตฟอร์มที่ซับซ้อนและมีฟีเจอร์หลากหลาย พร้อมเส้นทางการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ราคาสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ราคาของ Adobe Workfront
- เลือก: ราคาที่กำหนดเอง
- Prime: ราคาที่กำหนดเอง
- สูงสุด: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว Adobe Workfront
- G2: ไม่ระบุ
- Capterra: 4. 4/5 (1,400+ รีวิว)
ผู้ใช้ชื่นชอบความครอบคลุมของเครื่องมือ Adobe และวิธีการที่พวกเขาสามารถจัดการขั้นตอนกระบวนการรับงานโครงการได้
ชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมของ Workfront นั้นยอดเยี่ยมมาก ส่งผลให้เราสามารถติดตามโครงการและเอกสารต่าง ๆ ได้ในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารตามความต้องการอื่น ๆ
7. ProjectManager (เหมาะที่สุดสำหรับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสะดวกในการใช้งาน)
ProjectManager เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อทำให้การขอโครงการของทีมเป็นไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะผู้จัดการโครงการและ ทีมผู้นำ
สร้างขึ้นเพื่อรองรับวิธีการทำงานแบบคล่องตัว มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการวางแผน ติดตาม และจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติต่างๆ เช่น แบบฟอร์มการรับงานโครงการอัตโนมัติการติดตามโครงการ และการอัปเดตความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ ช่วยให้การจัดการโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProjectManager
- สร้างแบบฟอร์มการรับข้อมูลโครงการที่ละเอียดเพื่อรวบรวมข้อมูลโครงการที่จำเป็นทั้งหมด
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์ด้วยแผนภูมิแกนต์แบบโต้ตอบ กระดานคัมบัง และเครื่องมือแสดงผลแบบอื่น ๆ
- ใช้รายงานโครงการที่มีรายละเอียดสำหรับการวางแผนทรัพยากรและความสามารถ
- ผสานข้อมูลของคุณได้อย่างง่ายดายกับระบบ CRM และเครื่องมือวางแผนโครงการ เช่น Trello, JIRA และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ ProjectManager
- ฟังก์ชันการทำงานอาจจำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มระดับองค์กรบางประเภท
- ความสามารถในการรายงานและการวิเคราะห์ยังไม่ทันสมัย
ราคาสำหรับ ProjectManager
- ทีม: $16/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $28/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ ProjectManager
- G2: 4. 4/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
➡️ อ่านเพิ่มเติม: การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโครงการ: แนวคิด ปัจจัย และเคล็ดลับในการจัดการกับความไม่แน่นอนในการบริหารโครงการ
8. Acuity PPM (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโอและการจัดสรรทรัพยากร)
Acuity PPM เป็นโซลูชันการจัดการพอร์ตโฟลิโอที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการรับโครงการของคุณ แม้ว่าจะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดการคำขอโครงการโดยตรง แต่ช่วยปรับปรุงการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ (PPM) และทำให้ทีมมีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการของพวกเขา
ด้วยการวิเคราะห์ที่ทรงพลัง, ความสามารถในการจัดการทรัพยากร, และคุณสมบัติการผสานรวม, มันช่วยให้กระบวนการรับข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น และช่วยคุณจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่มีคุณค่ามากที่สุด
คุณสมบัติเด่นของ Acuity PPM
- ประเมินและจัดลำดับความสำคัญของคำขอโครงการตามความสอดคล้องกับคุณค่าเชิงกลยุทธ์และสถานะปัจจุบัน
- จัดสรรทรัพยากรในพอร์ตโฟลิโอโครงการเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) และลดความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด
- ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) และสร้างรายงานที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
ข้อจำกัดของ Acuity PPM
- โซลูชันการจัดการพอร์ตโฟลิโอเฉพาะทาง ซึ่งอาจเกินความจำเป็นสำหรับบางองค์กร
- เหมาะอย่างยิ่งเฉพาะเมื่อคุณสมบัติขั้นสูงตรงกับลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของคุณ
ราคา Acuity PPM
- PPM Starter: $750 ต่อเดือน (5 ใบอนุญาตที่ชำระเงินแล้ว)
- PPM Essentials: $1050 ต่อเดือน (5 ใบอนุญาตที่ชำระเงินแล้ว)
- PPM Plus: $1,500 ต่อเดือน (5 ใบอนุญาตที่ชำระเงินแล้ว)
- PPM Enterprise: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว Acuity PPM
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
9. BrightWork (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับ Microsoft 365 และกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ)
BrightWork เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่ผสานการทำงานกับ Microsoft 365 ได้อย่างราบรื่น ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับองค์กรที่พึ่งพาเครื่องมือของ Microsoft เป็นหลัก
แนวทางที่มีประสิทธิภาพในการรับงานช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกคำขอโครงการและจัดการขั้นตอนการทำงานภายในสภาพแวดล้อมของ Microsoft ที่คุ้นเคยได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองเพื่อบันทึกคำขอโครงการ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ เช่น ข้อมูลลูกค้า ขอบเขตของโครงการ ระยะเวลา และงบประมาณ
คุณสมบัติเด่นของ BrightWork
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอปพลิเคชัน Microsoft 365 อื่น ๆ เช่น Outlook, Teams และ SharePoint
- ใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้เพื่อสร้างแบบฟอร์มรับข้อมูลโครงการโดยละเอียดเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ปรับปรุงกระบวนการอนุมัติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการติดตามความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดและรายงานแบบโต้ตอบ
ข้อจำกัดของ BrightWork
- จำกัดเฉพาะองค์กรที่กำลังใช้ Microsoft 365 อยู่แล้วเท่านั้น
- แพลตฟอร์มนี้ไม่มีคุณสมบัติมากมาย
ราคา BrightWork
- โครงการ: ฟรีตลอดไป
- ทีม: $14/ผู้ใช้ต่อเดือน (20-50 ผู้ใช้)
- กลุ่ม: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน (51-100 ผู้ใช้)
- แผนก: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน (101-250 ผู้ใช้)
- แผนก: $8/ผู้ใช้ต่อเดือน (251-500 ผู้ใช้)
- องค์กร: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน (501-1000 ผู้ใช้)
BrightWork คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่ระบุ
- Capterra: NA
ผู้จัดการโครงการชื่นชอบวิธีที่แพลตฟอร์มช่วยให้การจัดการโครงการและการบริหารพอร์ตโฟลิโอง่ายขึ้น
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ BrightWork ช่วยให้การจัดการโครงการและพอร์ตโฟลิโอของเราง่ายขึ้นและประสบความสำเร็จมากขึ้น ในฐานะผู้จัดการ PMO ของฉัน ฉันสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วว่าโครงการใดได้รับการอนุมัติและโครงการใดถูกปฏิเสธ ด้วยการใช้เทมเพลตการจัดการโครงการ OTB ของพวกเขา เราสามารถเริ่มต้นการจัดการโครงการในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับโครงการและทีมที่เกี่ยวข้องได้
10. Planview (เหมาะสำหรับโครงการที่ซับซ้อนและการจัดการพอร์ตโฟลิโอระดับองค์กร)
Planview เป็นโซลูชันการจัดการพอร์ตโฟลิโอระดับองค์กรที่ครอบคลุมซึ่งนำเสนอคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง สำหรับการจัดการโครงการและพอร์ตโฟลิโอที่ซับซ้อน
มันให้โมดูลเฉพาะสำหรับการรับโครงการ ช่วยให้องค์กรสามารถรวบรวมคำขอ ประเมินข้อเสนอ และจัดลำดับความสำคัญของโครงการตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้ สิ่งนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการมองเห็นการจัดสรรทรัพยากรและการจัดลำดับความสำคัญของโครงการในระดับใหญ่
คุณสมบัติเด่นของ Planview
- ประเมินและจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอโครงการตามความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
- จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งพอร์ตโฟลิโอโครงการเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) และลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด
- จัดการโครงการขนาดใหญ่ที่มีความเชื่อมโยงหลายด้านและกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
ข้อจำกัดของ Planview
- คุณสมบัติมากเกินไปทำให้เกิดความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
ราคาของ Planview
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Planview
- G2: ไม่ระบุ
- Capterra: NA
ผู้ใช้ชื่นชอบความง่ายในการติดตามไทม์ไลน์ของโครงการผ่านแพลตฟอร์มนี้ และความเร็วที่พวกเขาสามารถดำเนินการโครงการในแต่ละวันได้
นี่คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมซึ่งสร้างและจัดการไทม์ไลน์ของโครงการและการจัดระเบียบองค์กร มันช่วยให้เราติดตามชั่วโมงของงานและกิจกรรมในโครงการและเวลาที่ถึงกำหนดได้อย่างง่ายดาย มันช่วยจัดโครงการให้สอดคล้องกันอย่างมากและให้เครื่องมือในการดำเนินโครงการแต่ละโครงการวันต่อวัน มันสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากทุกที่
ปรับปรุงกระบวนการรับโครงการของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย ClickUp
กระบวนการรับโครงการที่มีโครงสร้างดีเป็นรากฐานของการบริหารโครงการที่ประสบความสำเร็จ หลังจากสำรวจตัวเลือกซอฟต์แวร์การรับโครงการชั้นนำแล้ว จะเห็นได้ชัดว่าเครื่องมือที่เหมาะสมสร้างความแตกต่างอย่างมากในการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ในบรรดาเครื่องมือเหล่านี้ ClickUp เป็นโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจที่ต้องการทำให้กระบวนการรับงานง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพ
ไม่ว่าคุณจะต้องการจัดการคำขอโครงการ จัดลำดับความสำคัญของงาน ติดตามโครงการ หรือเสริมสร้างการทำงานร่วมกัน ClickUp ช่วยให้องค์กรของคุณสามารถปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
พร้อมที่จะยกระดับกระบวนการรับงานโครงการของคุณไปอีกขั้นหรือยัง?ลองใช้ ClickUp วันนี้และสัมผัสประสบการณ์วิธีที่โซลูชันการรับงานโครงการที่ทรงพลังขับเคลื่อนความสำเร็จของคุณ!