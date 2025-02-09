การดูแลรักษา CRM: ปรับปรุงคุณภาพข้อมูลและประสิทธิภาพการขาย

คุณภาพข้อมูลที่ไม่ดีทำให้ธุรกิจสูญเสียโอกาสและทรัพยากรโดยเฉลี่ยปีละ 13 ล้านดอลลาร์📉
เหตุผลเบื้องหลังนี้คืออะไร? ตัวแทนขายมักใช้เวลาส่วนหนึ่งของวันไปกับการต่อสู้กับข้อมูลติดต่อที่ไม่ถูกต้อง บันทึกซ้ำซ้อน และข้อมูลที่ขาดหาย แทนที่จะปิดการขาย
นี่คือจุดที่การดูแลความสะอาดของระบบ CRM สามารถสร้างความแตกต่างได้ ✨
แม้ว่าคำว่า "CRM hygiene" อาจฟังดูเหมือนกระบวนการทำความสะอาดซอฟต์แวร์ แต่แท้จริงแล้วมันคือการรักษาข้อมูลลูกค้าให้สะอาดและเชื่อถือได้ทั่วทั้งระบบ CRM ของคุณ ซึ่งนำไปสู่คุณภาพข้อมูลที่ดีขึ้น และช่วยให้ทีมสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการขายและความสำเร็จของลูกค้า
มาทบทวนเรื่องความสะอาดของระบบ CRM และกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ CRM ของคุณ
🏆 โบนัส: เราจะสำรวจเพิ่มเติมว่าClickUpสามารถช่วยให้คุณนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างไรด้วยฟีเจอร์ต่างๆ ของมัน!
⏰ สรุป 60 วินาที
👉 การดูแลระบบ CRM ที่ไม่ดีเกิดจากการป้อนข้อมูลด้วยมือผิดพลาด, บันทึกซ้ำซ้อน, โปรไฟล์ไม่สมบูรณ์, รูปแบบไม่สม่ำเสมอ, และข้อมูลล้าสมัย.
👉 ปัญหาเหล่านี้นำไปสู่การสูญเสียทรัพยากร การทำแคมเปญการตลาดผิดพลาด การคาดการณ์ยอดขายที่ไม่ถูกต้อง และความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เสียหาย
👉 การรักษาความสะอาดของระบบ CRM ประกอบด้วยการตรวจสอบข้อมูลเป็นประจำ, การป้อนข้อมูลตามมาตรฐาน, การทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ, และการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความถูกต้อง.
👉ClickUpช่วยปรับปรุงความสะอาดของระบบ CRM โดยอัตโนมัติผ่านการตรวจสอบคุณภาพ การสื่อสารกับลูกค้าแบบรวมศูนย์ และการผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เพื่อการจัดการข้อมูลที่ราบรื่น
👉 ระบบ CRM ที่สะอาดช่วยปรับปรุงการตัดสินใจ, ปรับปรุงการกำหนดเป้าหมายลูกค้า, และปกป้องชื่อเสียงของบริษัทคุณ—ทั้งหมดนี้ในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม.
อะไรคือ CRM Hygiene?
แดชบอร์ดที่รกไปด้วยโน้ตกระจัดกระจาย ไฟล์สุ่ม และรายละเอียดลูกค้าที่ไม่ถูกต้อง—นี่คือสิ่งที่ระบบ CRM ที่ไม่เป็นระเบียบจะดูเหมือน 😣
การเก็บรักษาพื้นที่ทำงานให้เรียบร้อยช่วยให้คุณทำงานได้ดีขึ้น เช่นเดียวกับการทำความสะอาดข้อมูล CRM ที่ช่วยให้ทีมขาย (และทีมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ) มีข้อมูลที่ถูกต้องอยู่เสมอในมือของพวกเขา
และนี่คือหัวข้อของเรา! ✅
การดูแลความสะอาดของระบบ CRM หมายถึงการรักษาข้อมูลให้สะอาด ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันภายในระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ มักเกี่ยวข้องกับการลบข้อมูลที่ไม่จำเป็น เช่น ที่อยู่อีเมลเก่า ที่อยู่ไปรษณีย์ที่ล้าสมัย บันทึกที่ไม่สมบูรณ์ และรายชื่อผู้ติดต่อที่ซ้ำซ้อนออกจากฐานข้อมูลของคุณ 🤝
แนวคิดนี้มีสองเสาหลัก: คุณภาพของข้อมูล และ ความสะอาดของข้อมูล ซึ่งคล้ายกับการจัดระเบียบพื้นที่ทำงานของคุณมากกว่าการตรวจสอบสภาพแวดล้อมการทำงาน
การดูแลข้อมูลมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขข้อผิดพลาดและการทำความสะอาดข้อมูล ในขณะที่คุณภาพข้อมูลเกี่ยวข้องกับการประเมินว่าข้อมูลนั้นตรงตามมาตรฐานเฉพาะหรือไม่ 💯
เมื่อตัวแทนฝ่ายขายของคุณทำความสะอาดรายชื่อผู้ติดต่อ (การดูแลข้อมูล) พวกเขาอาจลบนามบัตรเก่าและอัปเดตหมายเลขโทรศัพท์ แต่เมื่อตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล พวกเขาจะประเมินว่าผู้ติดต่อเหล่านั้นถูกจัดหมวดหมู่อย่างเหมาะสมหรือไม่ คะแนนการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายนั้นถูกต้องหรือไม่ และข้อมูลนั้นช่วยให้การเจรจาธุรกิจก้าวหน้าไปได้หรือไม่
📌 ตัวอย่าง: ฐานข้อมูลการตลาดทางอีเมลจะเสื่อมสภาพตามธรรมชาติมากกว่า 20% ต่อปีเนื่องจากผู้คนเปลี่ยนงาน ย้ายที่อยู่ หรืออัปเดตข้อมูลติดต่อ การทำความสะอาดข้อมูลอย่างสม่ำเสมอช่วยรักษาโปรไฟล์ลูกค้าให้ถูกต้อง ช่วยให้ทีมการตลาดหลีกเลี่ยงการมุ่งเป้าหมายไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ถูกต้อง
ทำไมการดูแลข้อมูล CRM ให้ดีจึงมีความสำคัญ
หมายเลขโทรศัพท์ 35 ล้านหมายเลขถูกจัดสรรใหม่ให้กับผู้ใช้รายใหม่ทุกปี
ผลกระทบของสิ่งนี้คืออะไร?
ข้อมูลคุณภาพต่ำก่อให้เกิดผลกระทบแบบโดมิโนซึ่งสร้างปัญหาให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย ฐานข้อมูลการตลาดทางอีเมลเริ่มเสื่อมสภาพ ทีมงานการตลาดสูญเสียทรัพยากรไปกับการมุ่งเป้าไปยังผู้ติดต่อที่ล้าสมัย ในขณะที่ผู้จัดการฝ่ายขายตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลคาดการณ์ที่ไม่ถูกต้อง
การรักษาความสะอาดของระบบ CRM อย่างต่อเนื่อง (โดยเฉพาะส่วนประกอบของCRM) จะเปลี่ยนฐานข้อมูลของคุณจากระบบที่ไม่เป็นระเบียบให้กลายเป็นพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่มีการจัดระเบียบอย่างดี
📌 ตัวอย่าง:ฐานข้อมูล CRMที่ได้รับการดูแลอย่างดีมอบประโยชน์ที่วัดได้หลายประการ
- ทีมขายปิดการขายได้เร็วขึ้นด้วยข้อมูลติดต่อที่ถูกต้อง
- แคมเปญการตลาดเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
- ทีมปฏิบัติการด้านรายได้ทำการคาดการณ์ที่เชื่อถือได้บนพื้นฐานของข้อมูลที่สะอาด
นอกเหนือจากประสิทธิภาพแล้ว การดูแลระบบ CRM อย่างดี ยังช่วยปกป้องชื่อเสียงของบริษัทคุณอีกด้วย การส่งอีเมล์แสดงความยินดีเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งให้กับผู้ที่ออกจากบริษัทไปนานแล้ว หรือการใช้ตำแหน่งงานที่ไม่ถูกต้องในการติดต่อผู้บริหาร จะทำลายความน่าเชื่อถือของคุณ 🙌
เมื่อทีมขายและทีมการตลาดทำงานกับข้อมูลที่สะอาด พวกเขาสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งขึ้น
ผลกระทบทางการเงินจากการรักษาความสะอาดของระบบ CRM ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน บริษัทที่ใช้ข้อมูล B2B ที่ไม่ถูกต้องไม่เพียงแต่เสี่ยงต่อการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังอาจถูกบล็อกโดเมนจากการส่งอีเมลที่ไม่ถึงผู้รับเป็นจำนวนมากอีกด้วย การสูญเสียลูกค้าเป้าหมาย การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และในท้ายที่สุดอาจทำให้รายได้และยอดขายลดลง
สาเหตุทั่วไปของสุขอนามัยที่ไม่ดีใน CRM
เหมือนกับบาริสต้าที่ผสมเครื่องดื่มผิดในช่วงเวลาเร่งด่วน ระบบ CRM ก็สามารถเกิดความยุ่งเหยิงและสับสนได้จากหลายสาเหตุ ด้านล่างนี้คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ข้อมูล CRM อาจเกิดความผิดพลาดได้
- ข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง: นี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้การดูแลระบบ CRM ไม่เป็นระเบียบ เมื่อพนักงานเร่งรีบพิมพ์ข้อมูลระหว่างการโทร ข้อผิดพลาดเล็กน้อยเช่นการพิมพ์ผิดจาก "john. doe@gmail. com" เป็น "john. doe@gmail. cmo" จะทำให้การสื่อสารล้มเหลวและสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
- ข้อมูลซ้ำ: นี่คืออีกหนึ่งปัญหาใหญ่—ลองนึกภาพว่ามีโปรไฟล์สองอันที่สร้างขึ้นสำหรับลูกค้าคนเดียวกัน ทำให้ข้อมูลที่มีค่าถูกแบ่งแยกอยู่ในหลายบันทึก
- ข้อมูลไม่สมบูรณ์: สิ่งนี้ทำให้เกิดช่องว่างในโปรไฟล์ลูกค้า คล้ายกับจิ๊กซอว์ที่ขาดชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อกัน
- ข้อมูลที่ขาดหาย: สิ่งนี้มักเกิดขึ้นเนื่องจากสมาชิกในทีมข้ามการกรอกข้อมูลในบางช่องในช่วงเวลาที่ยุ่ง ทำให้โปรไฟล์ขาดหมายเลขโทรศัพท์ ตำแหน่งงาน หรือข้อมูลบริษัท
91% ของธุรกิจประสบปัญหาข้อผิดพลาดของข้อมูลในระบบ CRM ของพวกเขา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความท้าทายนี้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายเพียงใด ไม่อยากให้เกิดข้อผิดพลาดเหล่านี้ใช่ไหม? นี่คือ 5 ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่ทุกทีมมืออาชีพควรปฏิบัติ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่นไร้ปัญหา✅
ปัญหาข้างต้นยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นด้วยข้อมูลที่ล้าสมัย
บริษัทเปลี่ยนที่อยู่ คนเปลี่ยนงาน และหมายเลขโทรศัพท์ถูกจัดสรรใหม่ หากไม่มีการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ ระบบ CRM ของคุณจะกลายเป็นเหมือนสมุดโทรศัพท์เก่า—เต็มไปด้วยหมายเลขที่ไม่ใช้งานแล้ว การแยกข้อมูลเป็นกลุ่มๆ เพิ่มความซับซ้อนอีกชั้นเมื่อแผนกต่างๆ เก็บรักษาข้อมูลลูกค้าแยกกัน ซึ่งมักขัดแย้งกัน
เหตุการณ์โชคร้ายทั้งหมดนี้ส่งผลให้เกิดสุขอนามัยของ CRM ที่ไม่ดี ทำให้ธุรกิจสูญเสียเงินหลายล้านดอลลาร์ต่อปี
ทางออกคืออะไร? ต่อไปนี้คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดซึ่งช่วยแก้ไขสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขอนามัยของระบบ CRM และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวอีก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการดูแลข้อมูล CRM
1. กำหนดแนวทางและข้อจำกัดที่ชัดเจน ✅
นโยบายการกำกับดูแลข้อมูลทำหน้าที่เป็นคู่มือของ CRM ของคุณ สร้างรูปแบบมาตรฐานสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และชื่อบริษัท
ตัวอย่างเช่น ตัดสินใจว่าหมายเลขโทรศัพท์ควรรวมรหัสประเทศหรือไม่ หรือชื่อบริษัทควรใช้ "Inc." หรือ "Limited" เมื่อทุกคนปฏิบัติตามแนวทางเดียวกัน ข้อมูลจะมีความสอดคล้องและสะอาด
2. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเป็นประจำ ✅
กำหนดตารางการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลรายเดือน เช่นเดียวกับการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ ตรวจสอบบันทึกการติดต่อให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเกี่ยวข้องเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับข้อมูล CRM ของคุณโดยการลบหรืออัปเดตข้อมูลที่ล้าสมัย รวมรายการที่ซ้ำกัน และตรวจสอบข้อมูลสำคัญ การตรวจสอบเป็นประจำจะช่วยให้ระบุรูปแบบของการเสื่อมสภาพของข้อมูลและพื้นที่ที่ต้องการความสนใจทันที
3. การมาตรฐานและการป้อนข้อมูล ✅
นำมาตรฐานการป้อนข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันมาใช้ในทุกทีม สร้างเมนูแบบดรอปดาวน์แทนช่องข้อความอิสระเมื่อเป็นไปได้
ตัวอย่างเช่น ให้มาตรฐานตำแหน่งงานเพื่อป้องกันการเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่น "ผู้อำนวยการการตลาด," "CMO," และ "หัวหน้าการตลาด" ที่อาจทำให้ฐานข้อมูลของคุณรก ตั้งค่าช่องข้อมูลที่ต้องการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอ
4. ระบบอัตโนมัติและการบูรณาการ ✅
ให้เทคโนโลยีจัดการงานที่ทำซ้ำ ๆ ใช้แบบฟอร์มออนไลน์ที่จัดรูปแบบข้อมูลโดยอัตโนมัติก่อนการป้อนข้อมูล
เชื่อมต่อระบบ CRM ของคุณกับระบบอีเมลเพื่ออัปเดตข้อมูลติดต่อโดยอัตโนมัติ เมื่อลูกค้าอัปเดตข้อมูลของตนผ่านเว็บไซต์ของคุณ ระบบ CRM ควรจะสะท้อนการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
ในปี 2023 บริษัทในสหรัฐฯ เผชิญกับค่าปรับจาก IRS มูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากการรายงานข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบคู่มือของเราเกี่ยวกับวิธีสร้างรายงาน CRM สำหรับทีมขายของคุณ. 🙌
5. การจัดการข้อมูลซ้ำ ✅
กำจัดการบันทึกซ้ำซ้อนผ่านระบบตรวจจับอัตโนมัติ ตั้งกฎการจับคู่ตามอีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, หรือชื่อบริษัท
เมื่อพบข้อมูลที่อาจซ้ำกัน ให้มอบหมายสมาชิกในทีมโดยเฉพาะเพื่อตรวจสอบและรวมข้อมูลอย่างรอบคอบ แทนที่จะลบข้อมูลจำนวนมากพร้อมกัน
6. การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท ✅
ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่าง. ตัวแทนขายอาจต้องการอัปเดตข้อมูลติดต่อ ขณะที่ทีมการตลาดต้องการเข้าถึงข้อมูลแคมเปญ. กำหนดบทบาทและสิทธิ์การเข้าถึงอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ. เมื่อมีผู้คนน้อยที่สามารถแก้ไขข้อมูลที่สำคัญได้ ความสมบูรณ์ของข้อมูลก็จะดีขึ้นโดยธรรมชาติ.
📌 ตัวอย่าง: ในร้านค้าปลีก ทีมงานคลังสินค้าสามารถตรวจสอบระดับสินค้าคงคลังได้ แต่ทีมขายสามารถดูได้เฉพาะรายละเอียดของสินค้าเท่านั้น วิธีนี้ช่วยให้เฉพาะบุคคลที่เหมาะสมเท่านั้นที่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดและรักษาข้อมูลสินค้าให้ถูกต้อง
7. ส่งเสริมความโปร่งใสและความร่วมมือ ✅
สร้างวงจรการให้ข้อมูลย้อนกลับระหว่างทีมต่าง ๆ ตัวแทนฝ่ายขายที่พบข้อมูลล้าสมัยควรมีขั้นตอนที่ชัดเจนในการแจ้งเตือน
ทีมการตลาดที่ค้นพบข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับลูกค้าควรแบ่งปันข้อมูลเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ เมื่อทุกคนมีส่วนร่วมในการทำให้ข้อมูลสะอาด องค์กรทั้งหมดจะได้รับประโยชน์
เพิ่มประสิทธิภาพ CRM ด้วยการคลิกเดียว
ตอนนี้ คุณอาจกำลังคิดว่า—การจัดการกับความซ้ำซากของข้อมูลทั้งหมดนี้ไม่ใช่หน้าที่ของคนเพียงคนเดียวอย่างแน่นอน และยิ่งไปกว่านั้น ยังไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยแพลตฟอร์มเดียวอย่างแน่นอน
แต่จะเป็นอย่างไรถ้ามีแพลตฟอร์มที่มีคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อรักษาความสะอาดของระบบ CRM ของคุณ? นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย
มาทบทวนสิ่งที่เราต้องการกัน: ข้อมูลที่สะอาด, เป็นระเบียบ, และสามารถติดตามได้สำหรับระบบ CRM ที่ทำงานได้ดี. ClickUp ตอบโจทย์ทุกข้อ. ✅
อันดับแรกClickUp Automationsจะทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ เช่น การจับคู่บันทึกที่ซ้ำกันและการอัปเดตข้อมูลติดต่อ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ตัวแทนฝ่ายขายที่ตระหนักว่าพวกเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงในการรวมโปรไฟล์ลูกค้าที่ซ้ำกัน สามารถใช้ ClickUp Automations เพื่อทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น ทำให้พวกเขามีเวลาไปโฟกัสกับการขายจริงได้มากขึ้น
ถัดไป: การจัดระเบียบ คิดถึงแฟ้ม, รายการ, และมุมมองที่กำหนดเองซึ่งให้คุณมีมุมมองแบบ 360 องศาเกี่ยวกับโครงการและงานของคุณ
ClickUp มอบClickUp Viewsที่ทรงพลัง — ตั้งแต่กระดาน Kanban ไปจนถึงมุมมองแบบรายการ — ช่วยให้ทีมของคุณปรับแต่งกระบวนการทำงานได้ตามต้องการ ตัวอย่างเช่น ทีมขายสามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายทั้งหมดผ่านกระดาน Kanban ซึ่งช่วยให้เห็นสถานะของแต่ละดีลได้ง่ายขึ้นและหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำซ้อน
แต่เมื่อมีดีลและตัวชี้วัดมากมายกระจัดกระจายอยู่ในกระบวนการทำงานของทีม คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่างานและรายละเอียดสำคัญจะไม่ตกหล่น?
ClickUp Tasksมีบทบาทสำคัญในกระบวนการนี้ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางที่รวบรวมงานทั้งหมดขององค์กรไว้ด้วยกัน ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเส้นตายและมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมได้
🏆 โบนัส: ด้วย ClickUp Tasks คุณสามารถเชื่อมโยงเป้าหมาย, แผนผังความคิด, ไฟล์ และเอกสารอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับการอัปเดตข้อมูลล่าสุดตลอดเวลา ไม่มีวันพลาดกำหนดการสำคัญอีกต่อไป!
แต่ข้อมูลจะมีความหมายอะไรหากไม่มีการติดตามความก้าวหน้า? แน่นอนว่า ClickUp ก็มีทางออกสำหรับเรื่องนี้เช่นกัน
ไม่ว่าคุณจะกำลังติดตามกิจกรรมการขายหรือจัดการข้อมูลลูกค้าClickUp Dashboardsให้ภาพรวมแบบเรียลไทม์และรวมวิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 50 รายการ
ทีมขายสามารถติดตามมูลค่าตลอดอายุลูกค้า วัดคุณภาพข้อมูล และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลจากหน้าจอเดียวด้วย ClickUp Dashboards
ชอบฟีเจอร์เหล่านี้ใช่ไหม? มีวิธีง่ายๆ ที่คุณสามารถสัมผัสประสบการณ์ทั้งหมดนี้ได้ด้วยเทมเพลต CRM ของ ClickUp
เทมเพลตนี้เป็นชุดเครื่องมือที่ครบถ้วนสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทีมขายสามารถติดตามลูกค้าเป้าหมายผ่านกระบวนการขายที่ปรับแต่งได้ ในขณะที่ทีมการตลาดสามารถจัดระเบียบข้อมูลติดต่อไว้ในศูนย์กลางเดียว
👀 หมายเหตุเพิ่มเติม: เมื่อเลือก CRM ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถทำงานร่วมกับระบบการทำงานที่มีอยู่ของคุณได้อย่างราบรื่น คุณสมบัติที่มีประโยชน์อย่างหนึ่งคือจำนวนการเชื่อมต่อที่สามารถรวมเข้ากับระบบ CRM ได้ (ยิ่งมากยิ่งดี)
ClickUp ก็พร้อมช่วยเหลือคุณเช่นกันการเชื่อมต่อ ClickUpรองรับแอปมากกว่า 1,000 แอป
📌 ตัวอย่าง: นี่คือสถานการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าการผสานรวมเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้อย่างไร: เพื่อให้ข้อมูลของคุณมีความสอดคล้องกันในทุกเครื่องมือ ให้ใช้การผสานรวมของ ClickUp กับ HubSpot และ Zapier การอัปเดตใด ๆ ที่คุณทำในที่หนึ่งจะปรากฏโดยอัตโนมัติในทุกที่อื่น มีนัดวิดีโอคอลกับลูกค้าใช่ไหม? ใช้การผสานรวม Zoom ของ ClickUp เพื่อตั้งค่าการโทรและบันทึกได้อย่างง่ายดายใน Google Calendar ของคุณ สะดวกสบายสุด ๆ!
ClickUp สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือยอดนิยมในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น Salesforce, Zendesk, Zoho CRM, Pipedrive และ Freshworks
ClickUp สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือยอดนิยมในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น Salesforce, Zendesk, Zoho CRM, Pipedrive และ Freshworks
ความท้าทายและแนวทางแก้ไขในการรักษาความสะอาดของระบบ CRM
คุณอาจเข้าใจดีว่าการรักษาความสะอาดของระบบ CRM มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจของคุณ แต่มาพูดกันตามตรง—มันง่ายกว่าที่จะพูดมากกว่าทำ
ความท้าทายเช่นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือบันทึกที่ล้าสมัยสามารถแทรกซึมเข้ามาและสร้างความวุ่นวายได้หากไม่จัดการตั้งแต่เนิ่นๆ แล้วอุปสรรคที่พบบ่อยคืออะไร และคุณจะเอาชนะได้อย่างไร? มาดูกัน:
ความท้าทายที่ 1: ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 💢
ลองพิจารณาอเล็กซ์ ตัวแทนขายทางไกลที่ขยันอัปเดต CRM ของเขาหลังจากการโทรหาลูกค้าทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม เขาสังเกตเห็นว่าบางรายการขาดรายละเอียดสำคัญ เช่น วิธีการติดต่อที่ลูกค้าต้องการ ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์มักนำไปสู่ความเข้าใจผิดและโอกาสที่พลาดไป
🎉 วิธีแก้ไข: ดำเนินการจัดทำรายการตรวจสอบมาตรฐานสำหรับการป้อนข้อมูล
โดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกช่องที่จำเป็นถูกกรอกข้อมูลครบถ้วนก่อนที่จะบันทึกข้อมูลบันทึก, อเล็กซ์สามารถรักษาข้อมูล CRM ให้สะอาดและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดจากการดูแลข้อมูลที่ไม่ดีได้
ความท้าทายที่ 2: ข้อมูลรก 💢
เควิน นักวิเคราะห์การขาย ประสบปัญหาการเก็บข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ระบบ CRM ของเขาเต็มไปด้วยข้อมูลลูกค้าที่ไม่ได้ใช้งานจากห้าปีที่แล้ว ซึ่งไม่ได้มีการติดต่อตั้งแต่ครั้งแรก
ข้อมูลที่ล้าสมัยนี้ทำให้การคาดการณ์ยอดขายคลาดเคลื่อนและสิ้นเปลืองทรัพยากรในการจัดเก็บ
🎉 วิธีแก้ไข: สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการตั้งค่ากฎการเก็บถาวรอัตโนมัติ กฎเหล่านี้จะทำการติดแท็กผู้ติดต่อที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหลังจาก 18 เดือน ทำให้ทีมสามารถติดต่อใหม่หรือเก็บถาวรข้อมูลเหล่านี้เพื่อรักษาฐานข้อมูลที่กระชับและใช้งานได้จริง
ความท้าทายที่ 3: การจัดรูปแบบไม่ถูกต้อง 💢
ปัญหาของ Arvind แม้จะไม่มีรายละเอียดที่ซับซ้อน แต่ก็ใช้เวลามาก ครึ่งหนึ่งของทีมของเขาใช้คำว่า "United States" ในขณะที่คนอื่นๆ เขียนว่า "USA" หรือ "U. S. A." ในช่องกรอกสถานที่
การจัดรูปแบบที่ไม่สอดคล้องกันสร้างความสับสนเมื่อพยายามแบ่งกลุ่มลูกค้าตามภูมิภาค
🎉 วิธีแก้ไข: การสร้างเมนูแบบดรอปดาวน์มาตรฐานสำหรับช่องกรอกสถานที่สามารถแก้ปัญหาของเขาได้อย่างง่ายดาย
การกำจัดความแปรปรวนจะทำให้เขามีรายชื่อลูกค้าที่เหมาะสมและจัดหมวดหมู่ไว้แล้วสำหรับการติดต่อ เสนอข้อเสนอ และปิดการขาย
ทำความสะอาดกระบวนการ CRM ของคุณด้วย ClickUp
โปรดจำไว้ว่า การดูแลระบบ CRM อย่างดีไม่ใช่การทำความสะอาดครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียว แต่เป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและต้องอาศัยความมุ่งมั่นจากสมาชิกทุกคนในทีม
แม้ว่าระบบอัตโนมัติและเครื่องมือจะมีประโยชน์ในการรักษาความสะอาดของระบบ CRM แต่ระบบที่ดีที่สุดก็อาจล้มเหลวได้หากไม่มีการสื่อสารที่ดีในทีม
นี่คือจุดที่ ClickUp โดดเด่นในฐานะเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกความต้องการด้าน CRM ของคุณ ด้วย ClickUp ทีมงานของคุณจะมีเครื่องมือและฟีเจอร์หลากหลายเพื่อรักษาข้อมูลลูกค้าให้ถูกต้อง ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนผลลัพธ์การขายที่ดีขึ้น
พร้อมที่จะสร้างความแตกต่างหรือยัง?สมัครใช้ ClickUp วันนี้และพิชิตเป้าหมายของทีมคุณ! ✅