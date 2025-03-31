บล็อก ClickUp

วิธีใช้บันทึก Zoom อย่างเชี่ยวชาญเพื่อการบันทึกการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
31 มีนาคม 2568

พนักงานที่ทำงานทางไกลรู้เรื่องนี้ดี เปิดปฏิทินของคุณแล้วคุณจะเห็นการประชุม Zoomหลายรายการที่จัดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์

และยอมรับเถอะว่า คุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจฟัง ทั้งหมด ตลอดทั้งงาน และอาจจะจำ ทุกเรื่อง ที่พูดคุยกันไม่ได้

ตามการสำรวจของไมโครซอฟท์ พบว่า42% ของผู้เข้าร่วมประชุมทำหลายอย่างพร้อมกันในสัปดาห์ปกติ

สิ่งนี้ทำให้การมีบันทึกการประชุมและไฟล์บันทึกเสียงหรือวิดีโอเป็นสิ่งสำคัญ แต่ใครจะสามารถตั้งใจฟังผู้พูด และ จดบันทึกทุกอย่างได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วในเวลาเดียวกัน? ไม่ใช่ทุกคนแน่นอน

แต่กระบวนการนี้สามารถง่ายขึ้นมากด้วยชุดเครื่องมือที่เหมาะสมและเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์

ในโพสต์นี้ เราจะแสดงวิธีการสร้างบันทึกอย่างรวดเร็วและง่ายดาย รวมถึงวิธีการทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ ไม่นานคุณจะมีเครื่องมือทั้งหมดที่จำเป็นในการสร้างบันทึกการประชุม Zoom ที่มีรายละเอียดและนำไปปฏิบัติได้เสมอ

⏰ สรุป 60 วินาที

  • Zoom Notes เป็นฟีเจอร์ใน Zoom ที่สร้างบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติด้วยความช่วยเหลือของ Zoom's Companion
  • Zoom ช่วยถอดเสียงการประชุมและจับประเด็นสำคัญรวมถึงรายการที่ต้องดำเนินการระหว่างการสนทนา ทำให้ง่ายต่อการจัดระเบียบ
  • การจดบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพใน Zoom ประกอบด้วยสามขั้นตอน ก่อนการประชุม วางแผนประเด็นสำคัญและตั้งเป้าหมาย ระหว่างการประชุม จดบันทึกประเด็นสำคัญอย่างชัดเจน หลังจากนั้น ทบทวนและจัดระเบียบบันทึกของคุณให้เป็นงานที่ต้องทำ
  • ClickUp Notepad ช่วยให้คุณจดบันทึกอย่างรวดเร็วระหว่างการประชุม ในขณะที่ ClickUp Docs ช่วยให้คุณสร้างข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นและเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
  • ClickUp Brain ยกระดับไปอีกขั้นด้วยการเปลี่ยนบันทึกของคุณให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการ และจัดเตรียมขั้นตอนถัดไปโดยอัตโนมัติ
  • ข้อผิดพลาดที่ใหญ่และพบได้บ่อยคือการเขียนทุกคำจากในที่ประชุมลงไป ทำให้ยากต่อการค้นหาจุดสำคัญในภายหลัง
  • การไม่ติดตามผลของรายการที่ต้องดำเนินการอาจนำไปสู่การพลาดกำหนดเวลาได้เช่นกัน ในขณะที่บันทึกที่ไม่เป็นระเบียบก็ยากต่อการค้นหา
  • คุณสามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้โดยการมุ่งเน้นไปที่การสรุปประเด็นสำคัญและการตัดสินใจ และใช้คุณสมบัติอันทรงพลังของ ClickUp เพื่อการจัดระเบียบ การค้นหา และการติดตามผลรายการประชุมได้ดีขึ้น

Zoom Notes คืออะไร?

บันทึกการประชุม Zoom
ผ่านทางZoom

Zoom Notes เป็นฟีเจอร์ที่สะดวกซึ่งฝังอยู่ในแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่ได้รับความนิยม ช่วยให้คุณสามารถจดบันทึกและแชร์กับผู้อื่นระหว่างการประชุมได้ คุณสามารถเริ่มบันทึกใหม่หรือเปิดบันทึกที่มีอยู่แล้วในขณะที่มีการโทร เมื่อแชร์แล้ว ทุกคนสามารถเข้าร่วมและทำงานร่วมกันเพื่อจับรายละเอียดที่สำคัญได้แบบเรียลไทม์

นั่นไม่ใช่ทั้งหมด—คุณสามารถสร้างและแชร์กำหนดการกับทีมของคุณได้ที่นี่! และเมื่อการประชุมสิ้นสุดลง บันทึกเหล่านั้นจะถูกจัดรูปแบบอย่างง่ายดายและพร้อมที่จะแชร์กับทุกคน

สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับคุณสมบัตินี้คือมันพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ทุกคนบนแพลตฟอร์ม Zoom โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เปิดใช้งานการถอดความแบบเรียลไทม์ในการประชุม Zoom โดยคลิกที่ปุ่มถัดจากปุ่มบันทึก การดำเนินการนี้จะสร้างคำบรรยายสำหรับผู้พูดทุกคน คุณสามารถเข้าถึงบันทึกการประชุมในภายหลังเพื่อช่วยในการร่างรายงานการประชุมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ทำไมโน้ตใน Zoom จึงเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับประสิทธิภาพการทำงาน

👉🏼 ย้อนกลับไปในปี 1885 นักจิตวิทยาชาวเยอรมันชื่อ เฮอร์มันน์ เอบบิงเฮาส์ ได้แนะนำทฤษฎีเส้นโค้งการลืม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่เพิ่งได้รับจะค่อยๆ ลดน้อยลงจากความจำหากไม่ได้รับการเสริมความจำ

ตอนนี้ ลองนึกถึงปริมาณข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาหาคุณในแต่ละวันทำงาน การต้องพึ่งความจำเพียงอย่างเดียวเพื่อจดจำทุกสิ่งที่ถูกพูดถึงในการประชุม Zoom ของคุณนั้น เป็นสูตรสำเร็จสำหรับความล้มเหลว ดังนั้น บันทึกสำคัญ!

นี่คือวิธีที่มันทำให้ง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ:

  • ช่วยให้สมองของคุณมีสมาธิและมีส่วนร่วม: เมื่อคุณเขียนหรือพิมพ์ คุณไม่ได้แค่ฟังเท่านั้น—คุณกำลังประมวลผลและสรุปสิ่งที่ถูกพูด ทำให้เข้าใจและจดจำได้ง่ายขึ้นในภายหลัง
  • รักษาบันทึกการประชุมและการวางแผนให้ชัดเจน: บันทึกการประชุมระบุอย่างชัดเจนว่าใครทำอะไร และวางแผนขั้นตอนต่อไปเพื่อให้ไม่มีอะไรถูกลืม
  • ปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน: บันทึกที่แชร์ช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน การทำงานร่วมกันในการประชุมช่วยลดความสับสนและทำให้ง่ายต่อการหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ผิดพลาด
  • ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก: การจดบันทึกช่วยปรับปรุงวิธีการประมวลผลและเข้าใจข้อมูลของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยระบุจุดสำคัญและเชื่อมโยงข้อมูล และเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์
  • ใช้เป็นแนวทางสำหรับการตัดสินใจในอนาคต: บันทึกการตัดสินใจของร้าน ความคืบหน้าของโครงการ และการสนทนาของทีมไว้ในที่เดียว สิ่งเหล่านี้สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่าสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และทำความเข้าใจกลยุทธ์ที่ผ่านมา

วิธีทำให้การจดบันทึกใน Zoom เป็นอัตโนมัติ

ระบบบันทึกการประชุม Zoom อัตโนมัติ
ผ่านทาง Zoom

คุณสามารถทำให้กระบวนการจดบันทึกเป็นอัตโนมัติได้ด้วย AI Companion ของบัญชี Zoom ของคุณ

เครื่องมือจดบันทึก AIนี้เข้าร่วมการประชุม Zoom หรือสัมมนาออนไลน์ของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อจดบันทึกให้ โดยจะถอดความบทสนทนาขณะที่คุณพูดและสรุปประเด็นการสนทนาอย่างละเอียด

เครื่องมือนี้สามารถบอกได้ว่าใครกำลังพูดอยู่, ติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ, และเน้นย้ำการตัดสินใจที่สำคัญในเวลาจริง

ระบบบันทึกการประชุม Zoom อัตโนมัติ
ผ่านทางZoom

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ Zoom บางรายพบว่าการทำงานนี้มีความแม่นยำที่น่าสงสัยในระหว่างการสนทนาที่ซับซ้อน แม้ว่าเครื่องมือนี้จะทำงานได้ดีสำหรับการสนทนาที่เรียบง่าย แต่บ่อยครั้งที่มันมีปัญหาในการจัดการกับการสนทนาที่ซ้อนทับกัน การจดจำคำศัพท์ทางเทคนิค หรือการเข้าใจภาษาเฉพาะทางของอุตสาหกรรม

ผลที่ตามมาคือ คุณอาจต้องเสียเวลาเพิ่มเติมในการแก้ไขบันทึก ซึ่งเกือบจะใช้เวลาเท่ากับการสร้างบันทึกใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้น

ยังไม่ต้องพูดถึงว่าการค้นหาข้อมูลที่ต้องการใน Zoom Notes นั้นเป็นกระบวนการที่ยุ่งยาก นอกจากนี้ หากคุณต้องการใช้ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้ คุณต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์มและป้อนข้อมูลทุกอย่างด้วยตนเองลงในเครื่องมือจัดการเนื้อหาอื่น ๆ

แล้วทำไมไม่เริ่มต้นที่นั่นล่ะ?

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUpผสานการจัดการงาน เอกสาร การประชุม และองค์ความรู้ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทรงพลังและขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

แต่คุณจะทำการบันทึกโน้ตโดยอัตโนมัติด้วย ClickUp ได้อย่างไร?

โชคดีที่ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวที่ทรงพลังยิ่งขึ้นของ ClickUp มอบทางออกที่สมบูรณ์แบบ

ClickUp Brain
ให้ ClickUp Brain สรุปบันทึกการประชุม Zoom ของคุณด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียว

ด้วยการผสานการทำงานของ Zoom กับ ClickUp คุณสามารถนำเข้าบันทึกการประชุม Zoom ของคุณเข้าสู่ ClickUp และให้ ClickUp Brain ทำงานที่เหลือให้ มันสามารถสรุปประเด็นสำคัญ การอภิปราย และรายการที่ต้องดำเนินการได้เพียงแค่คลิกเดียว คุณกำลังมีเวลาจำกัดหรือมีบันทึกเสียงจากการประชุมที่ต้องการถอดความใช่ไหม? มันสามารถทำได้เช่นกัน

เครื่องมือนี้ยังสามารถปรับโทนเสียง ภาษา และระดับความคิดสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะต้องแปลบันทึกสำหรับทีมทั่วโลกหรือรักษาสไตล์การเขียนที่สม่ำเสมอ มันสามารถปรับตัวเองให้ตรงกับความต้องการของคุณได้

ClickUp Brain สามารถเปลี่ยนบันทึกของคุณให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริง—แต่เราจะพูดถึงเรื่องนี้ในภายหลัง ในระหว่างนี้ ลองชมวิดีโออธิบายนี้เกี่ยวกับการใช้ AI ในการจดบันทึกการประชุม

วิธีจดบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพในการประชุมผ่าน Zoom

การทำบันทึกไม่ใช่การจดทุกคำที่พูดในระหว่างการโทร ลองนึกภาพว่าคุณต้องอ่านผ่านหน้าแล้วหน้าเล่าของการประชุมหนึ่งชั่วโมง! แนวคิดคือการระบุและเน้นย้ำสิ่งที่ต้องดำเนินการในภายหลัง

แน่นอน การจดบันทึกด้วย AI เป็นเพื่อนที่ดีของคุณที่นี่ แต่การจดบันทึกอย่างกระตือรือร้นจะช่วยให้คุณเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น จดบันทึกและเน้นย้ำประเด็นที่คุณอาจต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมในตอนท้ายของการสนทนา หรือเพียงแค่จดประเด็นที่คุณต้องหารือเพิ่มเติมกับทีมของคุณ มาดูกันว่าเราจะทำสิ่งนี้ได้ดีอย่างไร

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: รู้จักอาการเหนื่อยล้าจากการใช้ Zoom ไหม? มันอธิบายความเหนื่อยล้าที่เกิดจากการสนทนาทางวิดีโอเป็นเวลานาน สาเหตุหลักคือความจำเป็นที่ต้องรักษาการสบตาแบบใกล้ชิดมากเกินไป

ก่อนการประชุม

ในฐานะลูกเสือหนุ่ม คุณอาจได้ยินคำว่า "เตรียมพร้อม" บ่อยครั้ง การจดบันทึกการประชุมจะทำให้คุณได้ทำงานด้วยคำขวัญเดียวกันอีกครั้ง

นี่คือคำแนะนำไม่กี่ข้อเพื่อช่วยคุณเตรียมตัวก่อนการประชุม:

  1. เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบวาระการประชุม หรือคำเชิญอย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจหัวข้อหลักและเป้าหมาย หากไม่มี ให้สอบถามผู้จัดประชุมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการประชุม
  2. เตรียมแอปจดบันทึกของคุณให้พร้อม หากคุณใช้เครื่องมือดิจิทัล ให้ทดสอบล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการโทร
  3. สร้างแม่แบบง่ายๆ ก่อนการประชุม โดยมีส่วนต่างๆ เช่น "หัวข้อการประชุม," "ประเด็นสำคัญ," "การดำเนินการ," และ "คำถาม" ซึ่งจะช่วยให้คุณจดบันทึกได้อย่างรวดเร็วระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์
  4. ถัดไป ตรวจสอบการตั้งค่าของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณชาร์จแบตเตอรี่เพียงพอ อินเทอร์เน็ตมีความเสถียร และคุณอยู่ในที่เงียบสงบและมีแสงสว่างเพียงพอ ปิดแท็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันที่ไม่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวน
  5. หากการประชุมมีกำหนดจะหารือเกี่ยวกับเอกสารหรือเนื้อหาเฉพาะ ควรตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนการประชุม ดาวน์โหลดหรือพิมพ์รายงาน การนำเสนอ หรือทรัพยากรอื่น ๆ ที่คุณจำเป็นต้องใช้เพื่อให้เข้าใจบริบทได้ดียิ่งขึ้น
  6. ตัดสินใจว่าคุณต้องการอะไรจากการประชุม อาจเป็นการอัปเดตโครงการหรือแผนงานในอนาคต แต่การมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณจดบันทึกได้อย่างถูกต้อง
  7. สุดท้าย เตรียมคำถาม ที่คุณต้องการถามหรือหัวข้อที่คุณต้องการให้แน่ใจว่าได้พูดคุย

ระหว่างการประชุม

ประสิทธิภาพของการจดบันทึกของคุณในระหว่างการประชุมขึ้นอยู่กับประเภทของกลยุทธ์ที่คุณเลือกใช้เป็นอย่างมาก. บางกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยม ได้แก่:

  • วิธีการของ Cornell(เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบโครงสร้างที่ชัดเจนและต้องการทบทวนบันทึกในภายหลัง): คุณจดบันทึกของคุณออกเป็น 3 ส่วน—ส่วนหนึ่งสำหรับประเด็นสำคัญและรายละเอียด ส่วนหนึ่งสำหรับคำสำคัญหรือคำถาม และส่วนสุดท้ายสำหรับสรุปการประชุม
วิธีของคอร์เนลล์: บันทึกย่อแบบซูม
ผ่านทางมหาวิทยาลัยคอร์เนล
  • วิธีกล่อง (เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ชอบการมองเห็น): คุณแบ่งหน้าของคุณเป็นกล่อง ๆ โดยแต่ละกล่องสำหรับหัวข้อหรือประเด็นที่แตกต่างกัน และเติมข้อมูลลงไปเมื่อการประชุมดำเนินไป
  • การเขียนโครงร่าง (สำหรับผู้ที่ชอบกระบวนการแบบทีละขั้นตอน): คุณเขียนบันทึกของคุณในรูปแบบรายการ โดยใช้หัวข้อสำหรับหัวข้อหลัก และเพิ่มรายละเอียดเป็นข้อรองใต้หัวข้อหลัก

แต่การมีแผนกลยุทธ์ไว้และเขียนทุกอย่างตามคำตามตัวอักษรไม่เพียงพอ—คุณต้องให้ความสนใจอย่างจริงจังในการฟังและจับใจความสำคัญ ภารกิจ และการตัดสินใจ ใช้ทางลัด ย่อคำ หรือสัญลักษณ์เพื่อตามทันการสนทนา

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: หากทุกอย่างดำเนินไปอย่างรวดเร็วเกินไป อย่าลังเลที่จะขอสรุปการประชุมหรือขอคำชี้แจงในประเด็นสำคัญ

หลังการประชุม

เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ถึงเวลาที่จะจัดระเบียบและทบทวนบันทึกของคุณ พยายามทบทวนภายในหนึ่งชั่วโมงในขณะที่รายละเอียดยังสดใหม่

นี่คือรายการตรวจสอบทั้งหมดที่คุณต้องทำ:

  • จัดระเบียบตัวชี้ของคุณให้เป็นเอกสารที่ชัดเจนและอ่านง่าย
  • เขียนงานของคุณใหม่ให้เรียบร้อย โดยเปลี่ยนคำย่อให้เป็นประโยคสมบูรณ์
  • เน้นจุดสำคัญ เช่น การตัดสินใจ งานที่ต้องทำ และกำหนดเวลา
  • ใช้สีเพื่อจัดเรียงข้อมูล. ตัวอย่างเช่น สีแดงสำหรับกำหนดเวลา และสีเขียวสำหรับงาน.
  • เพิ่มสรุปที่มีประเด็นหลัก, การตัดสินใจที่สำคัญ, และรายการที่ต้องดำเนินการพร้อมผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลา
  • จัดการบันทึกของคุณในรูปแบบกายภาพหรือใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อจัดเรียงตามโครงการ วันที่ หรือทีม และใช้ชื่อที่ชัดเจน

การใช้การผสานรวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการบันทึก

บันทึกของคุณถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ความชัดเจน แต่การจัดการด้วยตนเองอาจทำให้ความชัดเจนนั้นกลายเป็นความวุ่นวายได้อย่างรวดเร็ว หลีกเลี่ยงความสับสนโดยการเชื่อมต่อบันทึกการประชุมของคุณกับแอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณใช้อยู่

แน่นอน คุณสามารถหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการสลับไปมาระหว่างหลายแพลตฟอร์มได้ด้วยแพลตฟอร์มการทำงานแบบครบวงจรของ ClickUp

📮ClickUp Insight: เกือบ 40% ของมืออาชีพ รู้สึกว่าจำเป็นต้องติดตามผลรายการที่ต้องดำเนินการทันทีหลังการประชุมทุกครั้ง.

ตามการวิจัยของ ClickUp พบว่า แม้คนส่วนใหญ่ตั้งใจที่จะดำเนินการตามการประชุม แต่พวกเขากลับไม่สามารถทำได้ เหตุผลคืออะไร? รายการที่ต้องดำเนินการมักกระจัดกระจายและขาดการมองเห็น เนื่องจากช่องทางการสื่อสารในปัจจุบันถูกแบ่งระหว่างอีเมล (42%) และข้อความโต้ตอบแบบทันที (41%)

ClickUp ทำให้การเปลี่ยนจากการสนทนาไปสู่การกระทำเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้นในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน มันรวบรวมการประชุม บันทึก และงานของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมให้สูงขึ้น!

เปลี่ยนบันทึกของคุณให้เป็นงานที่จัดระเบียบด้วย ClickUp

ClickUp Notepad: ขยาย/ย่อบันทึก
ใช้ ClickUp Notepad เพื่อจดบันทึกประเด็นสำคัญขณะทำงานอยู่ในพื้นที่ทำงานของ ClickUp

เปลี่ยนบันทึก Zoom แบบคงที่ของคุณให้กลายเป็นงานที่มีผลกระทบได้ใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ

ขั้นตอนที่ 1: เริ่มต้นด้วยการผสานการทำงานของ Zoom กับ ClickUpแล้วเข้าสู่การประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (หรือสร้างการประชุมใหม่) ได้ทันทีจากภายในงานที่เกี่ยวข้องใน ClickUp

ขั้นตอนที่ 2:

  1. จดบันทึกการประชุมด้วยตนเองระหว่างการประชุมโดยใช้ClickUp NotepadหรือClickUp Docs
ClickUp Notepad
ลองใช้ ClickUp Notepad
สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างรวดเร็วและจัดการงานประจำวันของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp Notepad

ClickUp Notepad เหมาะสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็วหรือสร้างรายการตรวจสอบ ในขณะเดียวกัน ClickUp Docs เหมาะสำหรับการจดบันทึกที่มีรายละเอียดมากขึ้นซึ่งรวมถึงวาระการประชุมหรือแผนงานโครงการ

เอกสารเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ง่ายด้วยเครื่องมือการจัดรูปแบบที่หลากหลายใน ClickUp เช่น หัวข้อ รายการแบบมีสัญลักษณ์และหมายเลข บันเนอร์ และตาราง องค์ประกอบเหล่านี้ยังช่วยเพิ่มความชัดเจนในการอ่านบันทึกของคุณอีกด้วย ส่วนที่ดีที่สุดคือ คุณสามารถแชร์กับทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์ (และยังสามารถแก้ไขร่วมกันได้) เพื่อให้ทุกคนทำงานบนข้อมูลเดียวกัน

ClickUp-Docs: ขยายบันทึก
ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์บน ClickUp
  1. รับบันทึกการประชุมและไฟล์บันทึกเสียง (หากเปิดใช้งาน) ภายในงานของคุณโดยอัตโนมัติหลังจากการประชุมสิ้นสุดลง คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติใน ClickUpเพื่อแจ้งเตือนผู้เข้าร่วมประชุมเมื่อมีการบันทึกเสร็จสิ้น เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเอกสารการประชุมทั้งหมดได้ทันที
ClickUp Brain
ลองใช้ ClickUp Brain
สรุปการอภิปรายงานและกิจกรรมจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณโดยใช้ ClickUp Brain

เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น คุณสามารถขอให้ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp ที่ชื่อว่าClickUp Brain สรุปการสนทนาและค้นหาประเด็นที่ต้องดำเนินการจากบันทึกการสนทนาได้ โดยไม่จำเป็นต้องจดบันทึกด้วยตนเองระหว่างการประชุม

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เบื่อกับการจดบันทึกการประชุมด้วยมือหรือไม่? ถึงเวลาลองใช้ClickUp AI Notetaker แล้ว

  • อยู่ในปัจจุบันในระหว่างการประชุมของคุณ ขณะที่ระบบบันทึกข้อมูลสำคัญ, การตัดสินใจ, และรายการที่ต้องทำไว้ให้คุณโดยอัตโนมัติในเอกสาร ClickUp Doc ที่จัดเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบ
  • เปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการกระทำด้วยสรุปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งซิงค์โดยตรงกับงานและเอกสารของคุณ
  • บันทึกการประชุมของคุณจะถูกจัดโครงสร้างทันที สามารถค้นหาได้ และเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานของคุณ
ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก
บันทึกเสียง, ถอดความ, และสรุปการประชุมของคุณด้วย ClickUp AI Notetaker

ขั้นตอนที่ 3: ตอนนี้ถึงเวลาที่จะ สร้างงานและงานย่อยใน ClickUp และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมของคุณ (หรือตัวคุณเอง) เพื่อดำเนินการตามรายการที่ต้องทำ เพียงไฮไลต์รายการใน Notepad หรือ Docs ของคุณเพื่อแปลงเป็นงาน และเพิ่มผู้รับผิดชอบและวันที่ครบกำหนด

ClickUp Notepad: ขยาย/ย่อบันทึก
แปลงบันทึกของคุณเป็นงานโดยตรง ตั้งกำหนดเวลา และมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง

ด้วยการเพิ่ม ClickUp Brain ลงในภารกิจของคุณ คุณสามารถค้นหาความรับผิดชอบและกำหนดเวลาส่งงานได้โดยตรงจากบันทึกของคุณ ตั้งลำดับความสำคัญ ติดตามความคืบหน้า และมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่นในหน้าที่รับผิดชอบ

ฉันเป็นแฟนตัวยงของ ClickUp คุณสมบัติที่ดีที่สุดของมัน (ที่ไม่มีใครมี) คือคุณสามารถเก็บบันทึกทั้งหมดของคุณไว้ในเอกสารและมันเชื่อมต่อกับงาน... ดังนั้นคุณสามารถไฮไลต์ประโยคจากเอกสารแล้วคลิกขวาเพื่อสร้างเป็นงานได้ นี่มีประโยชน์มากเมื่อฉันต้องการแปลงบันทึกการโทรทางโทรศัพท์ที่ยาวนานเป็นงานที่แยกต่างหาก... และฉันไม่ต้องพิมพ์ใหม่หรือแม้แต่คัดลอก/วางมัน

หากคุณต้องการความช่วยเหลือ คลังเทมเพลตที่ครอบคลุมของ ClickUpมีเทมเพลตบันทึกการประชุมหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสำหรับทุกสถานการณ์

เทมเพลต ClickUp เพื่อช่วยในการประชุมของคุณ

เทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เริ่มต้นการจดบันทึกของคุณด้วยเทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUp ที่พร้อมใช้งาน

หนึ่งในรายการโปรดของเราคือเทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUp ตั้งแต่การประชุมรายสัปดาห์ที่ละเอียดไปจนถึงการตรวจสอบประจำวัน มันช่วยให้การประชุมทีมเป็นระเบียบด้วยส่วนที่จัดไว้สำหรับวาระการประชุม บันทึก และรายการที่ต้องดำเนินการ

คุณสามารถเพิ่มรูปภาพ ลิงก์ หรือวิดีโอเพื่อเสริมบริบทเพิ่มเติม เพื่อให้แน่ใจว่าการสนทนาของคุณได้รับการบันทึกไว้อย่างครบถ้วน

ด้วย ClickUp คุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการประชุมและโครงการในที่เดียว ทำให้คุณเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ

อีกตัวเลือกหนึ่งที่คุณสามารถใช้งานได้คือเทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUp Meeting Minutes Template ซึ่งช่วยให้คุณสร้างแดชบอร์ดบันทึกในรูปแบบของหน้าย่อยสำหรับแต่ละเซสชัน เพื่อให้ไม่มีข้อมูลตกหล่น เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเป็นอย่างมาก ทุกคนในทีมของคุณจึงสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างแท้จริงโดยไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้วิธีการใช้งานใหม่

💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากที่ทำงานของคุณใช้ Google Workspace วาระการประชุมของคุณน่าจะอยู่ใน Google Docs คุณสามารถดูเทมเพลตวาระการประชุมฟรีสำหรับ Google Docs เหล่านี้เพื่อเริ่มต้นใช้งานได้

ข้อผิดพลาดทั่วไปในการจดบันทึกใน Zoom และวิธีหลีกเลี่ยง

แม้จะมีเครื่องมือที่เหมาะสมและการเตรียมตัวที่ดีแล้ว ก็ยังเป็นเรื่องปกติที่จะทำผิดพลาดระหว่างการประชุมออนไลน์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงาน

แต่ส่วนใหญ่สามารถแก้ไขได้ไม่ยาก. นี่คือข้อผิดพลาดในการบันทึกที่พบได้บ่อย และวิธีหลีกเลี่ยง.

  • การใส่รายละเอียดที่ไม่จำเป็นลงในบันทึกมากเกินไป อาจทำให้ยากต่อการทบทวนหรือดำเนินการตามบันทึกของคุณ แทนที่จะพยายามบันทึกทุกอย่าง ให้เน้นที่ประเด็นสำคัญ การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการ
  • การไม่ติดตามผลของรายการที่ต้องดำเนินการ หลังจากการประชุมเป็นปัญหาที่พบบ่อย หลังจากประชุมเสร็จทันที ให้ตรวจสอบรายการที่ต้องดำเนินการและมอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสม
  • บันทึกที่ไม่เป็นระเบียบและไม่สามารถค้นหาได้ อาจนำไปสู่การสูญเสียข้อมูลและเสียเวลาได้ จัดตั้งระบบที่ชัดเจนสำหรับการจัดเก็บบันทึกเหล่านี้ โดยใช้ชื่อโฟลเดอร์ที่เรียบง่ายและป้ายกำกับที่สม่ำเสมอ
  • การทำหลายอย่างพร้อมกันลดคุณภาพของบันทึกของคุณ. หากคุณกำลังตรวจสอบอีเมลขณะอยู่ในสาย คุณจะพลาดรายละเอียดที่สำคัญ. จงมีสมาธิกับการประชุม
  • การไม่แบ่งปันบันทึกกับคนที่เหมาะสม จะลดคุณค่าและก่อให้เกิดความสับสน ส่งบันทึกให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทันทีหลังจากการประชุม

ปล่อยให้การจดบันทึกเป็นเรื่องของ ClickUp!

การจดบันทึกที่ดีเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพ และไม่มีสิ่งสำคัญใดตกหล่น เครื่องมือภายในของ Zoom ได้ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับทีมทั่วโลก

แต่หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่ทรงพลังและแม่นยำยิ่งขึ้น ClickUp คือคำตอบ

ClickUp ไม่เพียงแต่ช่วยในการจดบันทึกเท่านั้น แต่ยังเชื่อมต่อกับเครื่องมือการจัดการโครงการได้อีกด้วย ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนบันทึกการประชุมเป็นงานได้ทันทีโดยไม่ต้องสลับแอปไปมา ตั้งแต่การกำหนดเส้นตายไปจนถึงการมอบหมายงานและการติดตามความคืบหน้า ClickUp ดูแลทุกอย่าง

สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้และให้มันช่วยจัดการโครงการและบันทึกของคุณในที่ทำงานเดียวกัน!